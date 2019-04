Hora 25 (29/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:18 pues estábamos en la noche después de la gran noche así que ahora que tenemos los datos del escrutinio recientes vamos a dedicar este tramo de programa a explicarnos por territorios porque ha perdido el PP la hegemonía en Galicia o en Madrid porque en algunas provincias Ciudadanos a superar al PP donde han logrado los partidos sus mejores y peores resultados en fin una mirada a un país a partir de lo que ese país decidió votar anoche después de una campaña larga ahí en las vísperas precisamente de que empiece otra campaña antes de esto actualizamos lo fundamental de día José Luis Sastre buenas noches noches lo fundamental sigue pasando por las elecciones pero no tanto ya por el resultado sino más bien por lo que se desprende de sus resulta

Voz 1071 00:53 eso vamos a dedicar el siguiente tramo de nuestra mesa de análisis político ha dicho hoy el PSOE que pretende un gobierno en solitario para dicho más que no tiene prisa así que si uno escucha Ábalos que hablaba esta tarde en Ferraz llegue a la conclusión de que lo más probable es que hasta después de las próximas elecciones no sepamos exactamente quién nos va a gobernar sobre lo que pidió anoche a la militancia socialista en Ferraz ese grito de con Rivera no

Voz 2 01:15 es una gran prisión lógicamente entiende que se ha practicado una oposición muy destructiva lo personal tenemos muy claro lo que nuestra militancia curioso tenemos muy claro también el sentimiento de nuestro ejército y lo vamos a decirlo

Voz 0194 01:30 pero sobre las elecciones de ayer en cuanto a las que vienen es noticia

Voz 1071 01:33 la Junta Electoral Central por varios motivos por ejemplo impide a Carles Puigdemont y a dos de sus ex consejeros que se presenten a las europeas el partido dice que recurrir

Voz 0194 01:41 de momento para rumbo les han buscado sustitutos

Voz 1071 01:44 ansia

Voz 0225 01:44 sí son el abogado de Puigdemont Gonzalo voy el exalcalde de Barcelona HB Trías la habitual de las tertulias Beatriz Talegón jeans para Cataluña no se ha ahorrado adjetivos para criticar la resolución de la Junta antidemocrática kafkiana incomprensible son algunos ejemplos desde la formación insisten que voy a Italia con son sustitutos provisionales porque creen que el Tribunal de Luxemburgo tumbara esta impugnación antes la tendrán que elevar al Supremo y el Constitucional aseguran que estos tribunales actuaran con premura porque de ellos depende la presentación uno de la lista a las elecciones europeas

Voz 1071 02:14 además la Junta impide el intelectual Sami Naïr que vaya en las listas europeas del Partido Socialista el argumento es que al ser francés debería haber pedido votar en Españas lo cuenta José María Patiño

Voz 1108 02:25 pensador francés se le aplica la legislación española que condiciona la elegibilidad de Ciudadanos

Voz 0515 02:31 la Unión Europea a que cumplan con los mismos ríos

Voz 1108 02:33 sitos que se exigen a los españoles ese requisito es que un ciudadano español es elegible si ese lector es decir vota en España como una eres ciudadano francés para ser candidato en España al Parlamento Europeo debería haber optado previamente por ejercer el derecho de sufragio activo en España Un paso que no ha dado como se constata en un certificado emitido por la oficina del censo electoral

Voz 1071 02:56 el Partido Socialista ha anunciado que recurrirá esta decisión y también la Junta ha limitado el tiempo en los spots a más Madrid el partido de Carmena y Errejón lo que pone en peligro que esos candidatos a ellos dos puedan participar en los debates Javier Bañuelos la Junta

Voz 0861 03:09 central electoral no fijas y más Madrid tiene o no derecho a participar en los debates sólo determina que el partido de Carmena y Errejón tiene derecho a los diez minutos de propaganda electoral propio de un partido sin representación parlamentaria la Junta Central llega a esa conclusión porque más Madrid es un partido de nueva creación de hecho tiene un Cid propio con ese criterio y con el precedente de Vox en Atresmedia cualquier partido podría recurrir en un futuro la presencia de Carmena y Errejón en un debate electoral un paso que de andar ya desde el Partido Popular

Voz 1071 03:42 en la crónica del mundo el líder del Estado Islámico al que muchos daban por muerto

Voz 0194 03:45 ha reaparecido en un vídeo junto a un grupo de militantes

Voz 1071 03:47 en los atentados de Sri Lanka fueron un acto de venganza en forma Victoria García

Voz 0861 03:51 cinco años han transcurrido desde su última aparición pública fue Mosul El líder del autodenominado Estado Islámico Abubakar Al Bagdadi no está muerto aparece en un vídeo con varios de sus acólitos barba larga canosa la meta Ganabaro de rojo diciendo sumo será de de pero dos de Sri Lanka según un acto de venganza por el colapso del califato se les escucha decidir el máximo dirigente siguen has conocido es el hombre más perseguido por los servicios de inteligencia del mundo se ofrecen hasta veinticinco millones de dólares de recompensa por su cabeza su aparición pública se produce coincidiendo con la escalada de los rebeldes en puntos clave de raca Mosul Faluya

Voz 0194 04:35 Ana enseguida vamos con todo que es mucho nos queda la noticia Iberia

Voz 0861 04:37 Nacho Palomo buenas noches buenas noches

Voz 0194 07:16 Ángels Barceló nueve y siete minutos de la noche ocho y siete en Canarias ha pasado el tiempo suficiente para que se hayan asentado el ruido y toca leer con detenimiento lo que han decidido los votantes y nos van a ayudar en esta edición especial de Hora Veinticinco post electoral Fernando Vallespín muy buenas noches buenas noches Ignasi Guardans buenas noches

Voz 1171 07:36 buenas noches Javier Aroca buenas noches buenas noches

Voz 0194 07:38 Eduardo Madina buenas olas ponemos también a su disposición la mesa de

Voz 1071 07:42 producción con Pedro Blanco porque entiendo que los votantes oyentes algo tendrá que decir

Voz 12 07:48 los los votantes que son oyentes a los oyentes que han votado incluso los que no han votado que seguro que en fin por el índice de participación sido los menos en su reflexión sobre lo ocurrido ayer sus opiniones sobre lo que debe ocurrir lo sobre lo que creen que debe ocurrir a partir de ahora seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres repito el número de guasa que enviar notas de voz seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres y como hay tanto que analizar

Voz 0194 08:15 gritando que contar lo hemos dividido en este primer tramo de radio unos vamos a dedicar al análisis por territorios comenzamos en Cataluña participación masiva primera victoria de Esquerra Republicana en unas generales desde la República auge del PSC después de caídas consecutivas desde dos el ocho Barcelona Pablo Tallón buenas noches hola qué tal cómo hemos de leer esta redistribución de los equilibrios de poder

Voz 1673 08:38 bueno pues lo primero que queda claro es que el PSC no estaba tan muerto como algunos pronosticaban y no sólo esto sino que en estas generales pues han sido capaces de dar el puñetazo encima de la mesa han quedado a sólo sesenta mil papeletas de ganar las elecciones en votos estos resultados pues explican básicamente por dos efectos que son por un lado el efecto voto útil el efecto Pedro Sánchez que es lo recordáis es un poco lo que ya les permitió llegar a La Moncloa en dos mil ocho con aquel mítico Si tú no vas ellos vuelven

Voz 0194 09:03 Carmen Chacón y el ex presidente Zapatero

Voz 1673 09:05 cualquier caso es verdad que en la sede de los socialistas se leen estos resultados como un aval indiscutible dicen ellos a la estrategia de Pedro Sánchez de distensión aquí en Cataluña el famoso diálogo pero siempre dentro de la ley en el caso de Esquerra pues es verdad que esta vez consiguen cumplir con las encuestas llevaban unos cuantos chasco hilo logran tras el giro de Yunquera hacia el pragmatismo hastiada hacía esta solución dialogada también pues de que el partido asumirá que para con aquí la independencia lo primero que hace falta es que el independentismo sea la opción mayoritaria algo que no estaba tan claro en el famoso otoño de dos mil diecisiete De momento han conseguido ampliar la base que es el gran mantra de los republicanos en los últimos tiempos en base al antiguo votante de Convergència i Unió este giro hacia la moderación de Esquerra les ayudado pero muy especial mente en base a votantes de los Comunes esta vuelta al referéndum pactado ha conseguido atraer a votantes como decías llevar a Esquerra a ganar unas generales por primera vez desde la República

Voz 0194 09:56 desde parece ampliamos la mirada sobre el bloque independentista que sale muy reforzado pero con un vuelco porque es ahora Esquerra quién se impone sobre el partido de Carles Puigdemont puede tener implicaciones en las actuales equilibrios del guber incluso las relaciones guber Moncloa

Voz 1673 10:11 mira si es significativo porque el el independentismo ganan escaños respecto a las anteriores generales pero es verdad que pierde influencia porque en la anterior legislatura Sánchez necesitaba los votos tanto de Esquerra como del PDK pero ahora por ejemplo con una abstención de los republicanos y el apoyo obviamente de Unidos Podemos pues ya tendría suficiente para ser presidente hay que tener en cuenta que últimamente los dos partidos de coinciden muy poco en sus estrategias hay que tener también en cuenta que Esquerra ha dejado claro que las decisiones sobre lo que van a hacer en el Congreso es decir lo que van a hacer sus diputados las toman ellos no se toman el guber no la toma Cataluña y esto parece evidente que va a poder generar tensiones dentro de del Ejecutivo no tenemos que olvidar pues que el clima de desconfianza es muy elevado dentro de el Ejecutivo aunque no lo sea tanto como en el Parlament que una segunda victoria de Esquerra en las europeas del veintiséis de mayo pues daría alas a los de Yunquera que incluso podrían verse tentados a intentar forzar el adelanto electoral ya a finales de este año con esto acabarían con un guber que ven en gran medida perdido en un simbolismo estéril es verdad que ahora con la decisión de la Junta Electoral de prohibir la candidatura de pulmón va a ser difícil medir realmente la fuerza de las dos estrategias la vía de la confrontación de de Puigdemont el pragmatismo a fuego lento de Junqueras algunos hacen la lectura que es curioso porque Convergència buscaba la hegemonía del independentismo abrazando Esquerra a través de una lista única ahora Esquerra parece que lo está buscando pues poniendo precisamente tierra comedia de tierra por medio con estos herederos de de Convergència Ciudadanos Partido

Voz 0194 11:37 popular y Vox que no suman ni el veinte por ciento de los votos el PP obtiene los mismos escaños Pablo que Vox que es uno que es el de Cayetana Álvarez de Toledo

Voz 1673 11:45 sí además en el caso del PP piensa que venimos ya de unas elecciones al Parlament donde se quedaron sin grupo propio hay que tener en cuenta que que en los municipios sólo gobiernan uno de novecientos cuarenta y siete además es un pueblo de menos de quinientos habitantes así que caída libre de los populares han pasado de seis diputados a uno en el Congreso de los Diputados Ciudadanos es verdad que crece en votos pero se queda igual en escaños esto a pesar de que Inés Arrimadas era la gran apuesta era la la cabeza de cartel aquí en Barcelona y se queda con los cinco que ya consiguió Joan Carles Girauta en en dos mil dieciséis lo decías todas que Cataluña no es como el de Euskadi Vero es muy significativo que PP y Ciutadans Vox los únicos tres partidos que se oponían al diálogo entre los dos gobiernos no llegan al veinte por ciento de los votos y consiguen sólo siete escaños de cuarenta y ocho para que os hagáis una idea sólo el PSC solo el PSC tiene doce diputados más del veintitrés por ciento de las papeletas

Voz 0194 12:39 Pablo gracias hasta luego Enric Hernàndez director del periódico muy buenas noches

Voz 13 12:44 buenas noches así que sólo una pregunta

Voz 0194 12:46 la la lectura que sacas de estos resultados de estos datos que ahora nos comentaba Tallón los contrarios al diálogo suman un escaso veinte por ciento y en cambio hay una gran aumento sobre todo por parte del Partido Socialista Esquerra Republicana también pero de los independentistas del Partido Socialista que mensaje

Voz 14 13:03 hay que sacar de aquí

Voz 13 13:05 Raquel sirvan del podemos ver eh

Voz 0194 13:08 no

Voz 13 13:10 después con gobiernos socialistas imponernos locas los días impares indispensable un doctor terminaciones incluso los presos por tanto con esa variable por poner de los solamente esté Ciudadanos Vox al la Cuervo yo la que allí se dibujan un escenario particularmente me lo único porque nunca había tenido tantos diputados madre nunca tiene prohibido tampoco cuando Convergència i Unió no en la lista nacionalista moderada llegó a tener gran influencia tanto el PSOE como el PP surgidos de había hecho perder el influjo si el me como el mejor momento lo mismo catalán para poder incluida en el Gobierno lo tuvo entre junio del año pasado este febrero cuando llega la hora gustan nuestros gustos votaron en contra por lo tanto con el adelanto electoral que ellas propiciaron la digo lo cortado sí sí que tenía mucho interés en adelanto pero que ellos propiciaron han perdido la tiene tuvieron durante los meses posteriores a Jose

Voz 0194 14:18 dirías que se puede sacar la conclusión de que hay una mayoría de catalanes favorables o que quieren el diálogo que quieren una solución tranquila negociada

Voz 13 14:29 sin duda yo creo que el giro pragmático quedado Esquerra Republicana demuestra que si tranquilamente tiene que están dispuestos a abrir vías de diálogo que les aleja el escenario en el que la lista que todavía de Puigdemont que se pues pues siempre también lo está a Podemos yo diría más incluso trayendo los resultados de Cataluña es vasto de conjunto de aceleradores el mandato democrático de pero el resto de los españoles también implicada en ese camino es el diferencial que el PSOE cree el PSOE en Cataluña el País Vasco respecto a las derechas es inferior al que obtienen el global lo que significa que afortunadamente en España la gente no quiera cumplir otra

Voz 0194 15:17 en Recas muchísimas gracias

Voz 13 15:20 buenas noticias venga primer

Voz 0194 15:22 la parada en la tertulia con la cuestión de Cataluña sobre la mesa con esos datos de participación que ya con el primero al mediodía ya se veía que iba a ser masiva la participación en Catalunya esos dieciocho puntos más con el que se acabó la jornada con estos resultados Guardans con Esquerra Republicana que por primera vez vuelco es el partido hegemónico entre el independentismo esos diputados que consigue el Partido Socialista que renace

Voz 1171 15:49 sí bueno hay varias varias claves no la primeras que retiene el independentismo sube muchísimo pero de lo puesto pues en Twitter y va por miles a supera los mil retó al fin y al cabo decía novedad que es que el independentismo todo junto pues no llega al cuarenta porfiar por tanto es importante que eso no me preocupa sobre todo lo lo recuerdo sobre todo de cara al exterior no declarada año sabes Pío fuera y eso eso en relación de que la voz del independentismo es la voz de Cataluña pues pues bueno aquí hay unas cifras sobre la mesa que no eh es una voz importantísima es esencial pero no es la voz de Cataluña no ha aclarado eso sí efectivamente la la subida Terra pues la ha dado a ese tono de de mayor prudencia no dentro de un orden porque efectivamente no es que sean todos excesivamente prudentes pero comparado con esta chica que apuesta inputs Debón que que va pues se mantuvo el debate del Estado represor y Borrás se merece Borrás todo todo está con ese discurso constante de nuestra de represor policía hábitos una especie de cosa de votar contra no en realidad el el votar contra a favor de algo yo creo que la gente Esquerra ha votado a favor de algo para votado a favor de bueno hay que salir de esto de alguna manera sin renunciar sin perder la cara pero es que hay que hay que renuncia hay que hay que buscar alguna salida la gente que ha votado a votar contra España e contra ese España existe en su imaginación pero que esa monstruosa perseguidor a no ir en ese sentido es esperanzador y si me permites un inciso me parece muy esperanzador y muy importante nos está hablando suficiente lo lo último que ha dicho Enrique Hernández que es que España también ha votado diálogo es España quién ha dado al PSOE la mayoría absoluta en el Senado que impide el ciento cincuenta y cinco permanente no impidió en ciento cincuenta y cinco eh pero en ciento cincuenta y cinco loco

Voz 0194 17:37 pues lo lo cojo por aquí Fernando te parece esperanzador el resultado luego hablaremos también de España pero lo que ha pasado en Catalunya este dibujo esa fotografía Casal

Voz 15 17:44 en Catalunya se parece muy muy esperanzador pero claro lo que lo que tenemos que fijarnos también es en en esa práctica desaparición de del Partido Popular que ha sacado un escaño se votado una sola diputada Cayetana Álvarez de Toledo el bueno prácticamente Vox es anecdótico bueno también que Ciudadanos tampoco tampoco tira no o sea que las

Voz 0194 18:08 los que recordemos ganó las últimas aclaro que

Voz 15 18:11 lo que quiere decir es que la estrategia respecto de Catalunya porque lo decimos lo mismo en el País Vasco País Vasco es una estrategia equipo

Voz 0861 18:19 data no para tratar de integrar los dentro del proyecto nacional

Voz 15 18:22 o sea que el problema quizá no esté en la gestión de cada uno estos partidos sino que está en el modelo de integración que que que proponen no y luego está el tema evidentemente yo creo que que lo que es lo que es muy positivo del el PSC me parece que dado lo que yo creo que es una apuesta primero que en gran medida se lo debía Sánchez estoy yo creo que hay que reconocérselo pero también eh Iceta no yo creo que cierto también trabajó muy a fondo

Voz 0860 18:47 no yo también creo que se han dado varios mensajes importantes no desde luego yo su Rayo como veía hecho casi todo todo el mensaje de diálogo no creo que desde Cataluña se apoya el diálogo se apoya aquellos partido que que promueven el diálogo incluso de cara a una solución se señala a dos formaciones política como una especie de encaran ustedes de arreglar no esto no es a dos dos por esta política muy Opinió ido puliendo los catalanes son Esquerra Republicana en Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña yo fue importante porque claro él la vertebración territorial de España ha sido fundamental en el debate político sobre todo la crispación estos últimos meses ha sido el el núcleo fundamental argumental de los dos partidos de la derecha hay por no hablar de la extrema derecha ya pasó en Andalucía y Ia España la dicho ganó la dicho fuertemente estoy de acuerdo con la que ha dicho ante Enric Ignasi que toda España ha dicho que apoya soluciones de diálogo Hinault Hinault de Hinault de conflicto no por tanto me parece muy importante tengo una cosa término Ángels yo creo que el el apoyo a Esquerra eh es importante por dos motivos primero porque yo creo que han enseñado también aquella fuerza política que puede tener influencia en España como ha ocurrido tradicionalmente también cuando el catalanismo pues lo ha señalado también como líder del independentismo a la hora de buscar soluciones para

Voz 0515 20:12 ya para Cataluña yo creo que es muy relevante para saber qué qué ha pasado no que comportamiento ha tenido la sociedad catalana porque es verdad que todo este discurso en el que estamos todos es hace tiempo de que Cataluña había desconectado un sector muy amplio la sociedad catalana que ya se había ido ha participado masivamente en un proceso otro español que son las elecciones generales por tanto se sentir identificada muchos puntos por encima de la media del conjunto de España para participar en un proceso de elección de las Cortes Generales del poder legislativo español y en última instancia pues al Gobierno de España por tanto en primer lugar un porcentaje por encima de otras comunidades autónomas de identificación con un proceso político de conjunto de España no en segundo lugar es verdad que ha habido un enorme apoyo social a partidos políticos independentistas ya sabíamos que la amenaza de una extrema derecha ultranacionalista española alimenta el nacionalismo periférico independentista en este caso de Cataluña como el nacionalismo independentista de Cataluña o vas con otro momento alimenta posiciones extremas de la derecha española lo esos son fuerzas en proceso siempre de mutua alimentación si quieres retroalimentación no dicho esto creo que el mandato al Partido Socialista de Cataluña gastará un extraordinario resultado recuerda a épocas pasadas en estas elecciones y el apoyo a Esquerra Republicana es un mandato que la sociedad catalana nada a estas dos fuerzas políticas vamos a ver que son capaces de hacer ambas una ya lo intuyo forma parte del Gobierno de España que dirigirá Pedro Sánchez la otra vamos a ver qué papel juega porque puede ser que sus votos vuelvan a ser relevantes de entrada para la investidura del presidente de Gobierno

Voz 0860 21:49 o sea que si uno de los problemas que tiene España la articulación territorial a ver si de la vertebración territorial hacen falta fuerzas política dispuesto a dialogar también que represente la mayoría de las soplaron dentro de España yo soy Diallo está representando de puede última lesión al Partido Socialista porque el Partido Popular como puede enarbolar un discurso territorial si no tiene ninguna representación desde luego ni en el País Vasco y pena la tiene en Cataluña dos Territorio que son absolutamente anclar la vertebración territorial sí siempre no ahora yo querría partieron la lanza

Voz 1171 22:22 por por ni lo voy a decir ahora que ya pasa la campaña no parece que esté haciendo campaña por ya por el valor de Cayetana Alvarez de Toledo lo digo si declara no es no es mi candidata agotado agotado no lo conozco a gente que no ha votado pero no hubiera pedir el voto para ella pero creo que ha tenido ha tenido coraje en Cataluña a pesar de estar defendiendo bueno pues una posición política que no es la mía es decir esa lleva unos palos que no tenía porque se ha llevado que demuestra que esa sociedad sigue estando enferma y que no ha habido suficiente salida en su favor en sentido de Olga defienda usted lo que le dará gana porque éste es un país libre no lo ha sido

Voz 0861 22:59 apuntaba apuntaba Aroca habló de la importancia de que el Partido Popular no

Voz 0194 23:03 los tenía en Euskadi en este en Catalunya Si Si alguien quiere el tendero ANGED que gobernar este país que cómo va a hacerlo sin estas dos comunidades escuchen esto porque en Euskadi se afianza el nacionalismo el PNV gana en votos y en escaños por primera vez desde dos mil cuatro demás impone en los tres territorios no nunca lo había conseguido y ahora viene las municipales y las forales que son las selecciones que tradicionalmente se le dan mejor EH Bildu doble representación tenía dos ahora cuatro Arnaldo Otegi

Voz 1071 23:32 usted tiene que elegir y tiene que elegir qué quiere hacer sino que Sánchez Prieto

Voz 16 23:35 en de salvar al régimen de la mano de ciudadanos nos va a tener enfrente si lo que Sánchez quiere hacer es profundizar en términos democráticos la realidad del Estado nosotros extender la mano no vamos a poner condiciones públicas de que tiene que hacer honor Bildu skin arrebatarles

Voz 0194 23:50 Caño en Javier Maroto en Álava recordamos que Maroto ha sido jefe de campaña de Casado este escaño todavía está en juego depende del recuento del voto rogado de momento Bildu mantiene el escaño por trescientos ochenta y cuatro votos El País Vasco es el único territorio donde las derechas de implantación estatal se quedan sin representación recuperamos otra de las voces del PP que reclaman la vuelta al centro Javier Alonso

Voz 0083 24:10 este es un partido que tiene un futuro y que su futuro no puede ser otro tuvimos que volver a recuperarnos como una fuerza de centralidad que pueda concitar mayorías que pueda mover mayorías sociales hacia un cambio que es asiente sobre la concordia de los españoles sobre la defensa de de de

Voz 0194 24:27 valores que creo que son ampliamente compartidos Alfonso Alonso Fernando Vega sentías cuando Aroca decía como cómo va a hacer el Partido Popular sino está en Euskadi no está en Cataluña

Voz 15 24:36 no porque además es que es es imposible es decir yo creo que no hay posibilidad de gestionar desde el centro un conflicto nacionalista en en cualquiera de estas dos regiones si tú no tienes implantación dentro de estas mismas regiones no es como si tu estuvieras quisiera es gestionar diríamos según territorio extranjero o casi no tu tu propio la gestión digamos de de un problema que es un problema nacional no

Voz 17 25:00 que el yo creo que en en el

Voz 15 25:03 tanto es casi peor lo que ha ocurrido en el País Vasco que lo que ha ocurrido en en Catalunya yo creo que ahí es Mel el palo es muy superior porque allí por lo menos siempre tenían esa esperanza de que Álava era otra cosa que no que era la aldea gala donde el Partido Popular pues tenía siempre siempre una pierna muy bien anclada que eso le permitía mantenerse pero claro en la he perdido no simbólicamente y que además Maroto el escaño de Maroto Phil que quién ha llevado a la cama

Voz 0194 25:30 el añado la campaña de Casals que sin

Voz 15 25:32 igualmente también es es durísimo bueno tendremos ocasión imagino en las próximas semanas de hablar de la que es el Partido Popular pero la que es el Partido Popular muy probablemente tuviese su inicio precisamente en el País Vasco

Voz 0194 25:43 a partir de las diez hablaremos bien de la que el Partido Popular

Voz 0515 25:46 tendremos ocasión es que yo creo que hoy es un buen día

Voz 1071 25:48 no a las diez y no creo que yo estoy en el día que se muy relevantes porque es verdad que cuando tú en un territorio es decirlas

Voz 0515 26:02 sólo los partidos que en su interior tienen os sufren las contradicciones confidenciales que tiene España son K Paz eso pueden posicionarse entendemos claro aspirantes a entender y a gobernar el país porque si no tienes mandato en relevante me refiero en territorios que son claves en la vertebración de España compuesto por ejemplo Cataluña Euskadi también lo son en cierta medida Navarra Galicia pero mayoritariamente no son Cataluña y Euskadi a que España puedes aspirar si no tienes lectura esos dos territorios que organizan que son claves en la vertebración territorial de un país complejo como éste es que es que estas contradicciones los partidos que España tiene las tienen que tener dentro

Voz 1171 26:38 pero en el POM

Voz 0515 26:40 bueno ahora yo entiendo el resultado en parte del PP si la campaña ha dirigido Maroto

Voz 1171 26:45 por su parte de responsabilidad no porque porque claro poder plantado cara osea que las tensiones dentro de partidos juicios muy bien reflejan efectivamente pues una cierta tensión dentro de España que no tiene que lleva ruptura pero hay una tensión es un ultraje que que complicado y con intereses contrapuestos no entonces esa especie de sumisión con al gran líder no sabiendo que además no pensaba lo mismo con lo cual es evidente que que que avión punto de siquiera es de hipocresía o de sumisión pues creo que sacamos su propia tumba política en ese sentido no al menos temporal yo no es una que tienen

Voz 0515 27:18 que la perdido en el mano a mano con Bildu los Bildu quién les levanta el escaño que es la

Voz 1171 27:23 coherencia que la gente yo creo que lo hubiera aplaudido la coherencia Jay si hubiera podido si hubiera levantado la voz un poco más lo digo un enfrentamiento frontal pero yo he dicho mire pues no me gusta lo que estaba haciendo discrepo de Vox no no sé qué no esa especie de sumisión pues separa

Voz 0860 27:39 yo yo quería decir que bueno ya era difícil la resistencia de de la derecha española foralista bajó en cualquier circunstancia pero claro con este viento del actual Partido Popular lo ha tenido tan difícil tan difícil que ha desaparecido a la espera del del del del escrutinio final no pero es que tiene una explicación es decir si los tres partidos de la derecha de de de la coalición vamos de Colón o no de la coalición de extrema derecha resulta que van al País Vasco quieren nada extraño

Voz 15 28:11 pero cuestiona el Concierto vasco II

Voz 0860 28:13 cuestionan la estampa cuestionan la particularidades constitucional tienen tanto como en tanto que he hecho diferencial recogido en la Constitución ellos que se llaman constitucionalistas encima cuestiona en el propio desarrollo estatutario el Estatuto de Gernika que logra votar si es que es que él no tiene ningún sentido

Voz 0194 28:31 venga vamos a ir a tres comunidades donde el Partido Popular ha tenido históricamente PSOE analicemos primero lo ocurrido en la Comunidad de Madrid se produce vuelco en los equilibrios de poder el PSOE gana por primera vez en la Comunidad atención desde mil novecientos ochenta y seis Javier Casal buenas noches buenas noches y hay que volver a colorear por ejemplo el que en un tiempo se llamó el cinturón rojo

Voz 0867 28:52 los municipios del sur que el PSOE fue perdiendo a mediados de los años noventa votos que absorbió el Partido Popular principalmente a golpe de promesa electoral de Esperanza Aguirre levantando hospitales Si llevando el metro al sur de la región el PSOE gana prácticamente en todos los municipios del sur menos en Valdemoro epicentro de la Púnica donde gana Ciudadanos el PSOE además se fortalecen el Corredor del Henares pero euforia de de este mapa digamos pintado de rojo se maneja todavía con mucha cautela Ángels porque eso lo tienen claro los socialistas una cosa son las generales y otra cosa muy distintas unas municipales y autonómicas en la

Voz 0194 29:25 las derechas se produce el sorpasso ciudadano Se adelanta al PP que pierde uno de sus feudos históricos y se queda como tercera fuerza alguien dice algo en el PP alguien tiene permiso para

Voz 0867 29:34 es decir algo en el PP nadie abre la boca ni la dirección ni con el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid ni los candidatos del PP a la Asamblea y el Ayuntamiento de hecho el presidente Rollán ha suspendido esta mañana su presencia en un acto el candidato al Ayuntamiento de la capital que había cerrado una entrevista precisamente con Radio Madrid hace días la desconvocado un par de minutos antes de que comenzara el PP básicamente se desangra por Vox

Voz 0194 29:58 cinco escaños logra en Madrid y luego evidentemente

Voz 0867 30:00 ante el mantenimiento y la subida de Ciudadanos segunda fuerza ahora mismo en la Comunidad en el PP silencio como digo muchos nervios sobre todo por parte de los consejeros distanciados del entorno más próximo a Casado que ponen en serias dudas la estrategia de este nuevo PP se duda de la valía de los candidatos regionales y locales y también del giro ideológico con el que Ángel Garrido justificó su salida del partido hace una semana Garrido en ha esta tarde hacer sangre hemos tenido aquí en La Ventana de Madrid iraquí bueno ciudadanos como digo ya se convierte en segunda fuerza a Garrido de hecho ayer Angels en la sede de de Alcalá de Ciudadanos de recibían casi como si fuera una estrella del rock

Voz 1995 30:35 para cualquier cambio llega un momento en que uno no puede más no hay una frase que a me encanta que es de William Blake que dice que nunca sabes lo que es suficiente hasta que no sabe lo que es más que suficiente bueno pues seguramente You Tube ya más que suficiente ese día Hay decidí que ya no podía seguir ahí quizás presi muy gráficamente no podía seguida ir aplaudiendo a los mítines al a ese partido popular no

Voz 0194 30:57 hay una última lectura yo no sé si tiene traslado el resultado de las generales a las autonómicas y al Ayuntamiento las municipales de Madrid porque aquí todo se presentan divididos tanto por la derecha como la izquierda marcando una tendencia

Voz 0867 31:07 los pero es evidente que en las municipales el cartel gana peso frente a la marca y en el caso de Madrid además

Voz 0194 31:13 lamento que distorsiona todo el tablero primero Manuela Carmena

Voz 0867 31:16 no se presenta unas generales por tanto no sabemos cuántos votos que han ido al PSOE o votos de Podemos van a acabar finalmente en la candidatura de Madrid al Ayuntamiento a la Comunidad con Errejón segundo ayer se registraba un dato de participación excelente y una movilización extraordinaria de la izquierda veremos si ese efecto movilizador para frenar a la derecha no se activa al revés dentro de un mes insisto la tendencia es la que es pero las situaciones no son comparables así que es difícil Ángels concluir algo a día de hoy sobre los resultados del veintiséis de mayo y eso que queda menos de un mes queda muy poquito Gracia

Voz 0194 31:47 hasta luego

Voz 0861 31:50 Nos vamos a la Comunidad Valenciana que celebrado elecciones autonómicas por primera vez de manera individual al margen del resto

Voz 0194 31:56 mías Inma Pardo buenas noches qué tal buenas noches Ximo Puig se lo pensó mucho finalmente y en contra de su socio de gobierno Compromís decidió adelantar la cita para hacerla coincidir con las generales ya acertó al menos para sus intereses no para los de Compromís porque el PSPV PSOE sale muy reforzado podrá reeditar el pacto progresista del Botánico más cuota de poder distintas tonalidades

Voz 0808 32:17 sí ha beneficiado claramente a los socialistas valencianos esta sería la primera lectura ese adelanto de las elecciones autonómicas fue una decisión que Ximo Puig meditó durante mucho tiempo y finalmente el resultado le ha dado la razón el PSP PSOE vuelve a ser el partido más votado en la Comunitat es una condición que no no disfrutaba desde las autonómicas del año noventa y uno con veintisiete escaños ha logrado más que Compromís y Unidas Podemos juntos es decir que ninguno de sus futuros socios de gobierno puede cuestionar su liderazgo garantiza también en este sentido una legislatura más tranquila al menos en principio también este adelanto electoral ha beneficiado a ciudadanos que gana cinco diputados Se convierte así en la tercera fuerza política superando a Compromís que pierde apoyo pierde también escaños pasa a ser la cuarta fuerza política en Les Corts y la otra lectura importante Se va a poder reeditar este botánico suma más la Izquierda que la derecha pero por poco el resto dotado en su conjunto no es mejor que en el año dos mil quince en parte por culpa de ese mal resultado de Compromís y Unidas Podemos

Voz 1880 33:14 en dos mil quince obtuvieron cincuenta y cinco escaños ahora

Voz 0808 33:16 en en cincuenta y dos pero bueno a Bravo Tanic nadie lo pone en duda hoy todos los partidos dan por hecho que va a ser así es una nueva edición con otras tonalidades como decía hoy Ximo Puig porque esta vez Podemos que obtiene ocho escaños cinco menos que en las anteriores esta vez sí que quiere formar parte de este nuevo Gobierno sin duda querrán marcar también el paso de esta nueva legislatura

Voz 0194 33:36 la base de los datos de de Compromís en las autonómicas pero es que también se debilita su presencia en Madrid

Voz 0808 33:41 sí sí efectivamente tiene que asumir que sólo han logrado un diputado en las elecciones generales en dos mil dieciséis acudió a las elecciones en coalición con Podemos y en esta ocasión lo hacían en solitario sólo han logrado un diputado que es Joan Baldoví lejos de esos cuatro que aportaron hace tres años y es también significativo a esta hora el silencio de Compromís consolidar Mónica Oltra no quiere hablar mucho el día después esta tarde tenía ejecutiva para poder analizar los resultados se ha limitado a hacer una valoración muy básica de la importancia de poder real y reeditar este botánico pero no de su resultado electoral Compromís seguirán el botánico pero pierde dos escaños se sitúa como la cuarta fuerza más votada detrás de Ciudadanos Mónica Oltra de hecho criticó mucho desde el principio esta decisión que ha tomado Ximo Puig del adelanto electoral es algo que ahora también está echando en cara

Voz 0194 34:25 yo una cosa máxima lectura de las derechas porque el PP vive en Valencia la misma debacle que en todas partes Vox irrumpe no diez escaños en el Parlamento valenciano tres en el Congreso

Voz 0808 34:34 sí es un pésimo resultado para la líder del PP aquí en la Comunitat Isabel Bonig sólo se puede consolar por el mal resultado también de Pablo Casado a nivel nacional tampoco ha querido hablar hoy bonita mañana tienen Comité Ejecutivo el PP va a seguir en la oposición pero claro va a hacer con doce diputados menos Icon ese aliento de ciudadanos que lo tiene muy cerca ahí ha sido la entrada de Vox la que más daño le ha hecho por primera vez va a estar en el Parlamento valenciano un partido ultraconservador cuyo líder Yago y José María Llanos repetía que han llegado lo han hecho para quedarse y es que han pasado de nada a estar en el descorche en el Parlamento valenciano con diez diputados

Voz 0194 35:08 gracias Inma buenas noches que la tradición también se ha roto en Galicia después de cuarenta años de hegemonía al PP pierde unas elecciones digamos que las gana el Partido Socialista de Galicia que ya

Voz 0808 35:20 la de un nuevo tiempo político Gonzalo Caballero

Voz 0194 35:23 Etéreo general de los socialistas gallegos ante el PP

Voz 1069 35:25 los escribir o fin de etapa Feijóo en Galicia o batacazo electoral del Partido Popular en Galicia de show a Feijóo noqueado no sabía cómo reaccionar la noche electoral porque o triunfo socialista eh no voz tempo político paro país

Voz 0194 35:42 el tiempo dirá si el PP acabará perdiendo la Xunta en dos mil veinte mientras que con su mayoría absoluta había parado hasta ahora a las derechas no ha podido evitar que se le cuele ciudadanos con dos diputados pero vuelve a recuperarse su nombre como el líder de reflote para para el partido a nivel estatal Feijóo se resiste a pedir la dimisión de Casado mañana se reúne el Comité Ejecutivo en Madrid

Voz 18 36:03 el Innova a acudir motivo

Voz 0194 36:05 la sesión de control en el Parlamento gallego pero lo que sí pide es una vuelta a las esencias populares más templadas

Voz 0915 36:11 creo que debemos de mantener y de recuperar el punto de encuentro que ha sido siempre el Partido Popular Partido Popular es un punto encuentro de muchas personas con distintas sensibilidades personas más de derecha más de centro

Voz 1171 36:28 el reformistas personas más liberal

Voz 0915 36:31 tres personas que no están de acuerdo con este Partido Socialista Obrero Español

Voz 0194 36:36 en la tertulia Lluís Orriols muy buenas noches yo voy a empezar Poti el repaso hemos pasado por Valencia por por Galicia por dónde habíamos ido antes y por Madrid no informa decir donde el Partido Popular ha tenido siempre peso hablábamos antes de la dificultad que puede tener un partido para gobernar si no está en Euskadi si está en en Catalunya pero lo cierto es que el Partido Popular quiera fuerte fuerte fuerte en estas comunidades ya no es fuerte fuerte fuerte en estas comunidades tampoco

Voz 10 37:01 sí efectivamente yo que lo contaba muy bien que no es de extrañar que haya un efecto reacción por parte de los partidos nacionalistas en en en a en algunos territorios donde de los nacionalismos periféricos son fuertes yo creo que esto no era no ha sido particularmente sorprendente era esperable lo que sí que yo creo que ha sido sorprendente de esta de estas elecciones y que sí que supone un elemento de

Voz 0515 37:26 actúa con lo que conocíamos hasta ahora

Voz 10 37:28 no la cuestión nacionalista no ha dañado al Partido Socialista o la izquierda normalmente teníamos como una ley no en España que es que cuando en el escenario político Se hablaba de nacionalismo Se habla de identidad nacional la izquierda sufría porque era una cuestión que dividía al electorado de izquierdas y otra de derechas y es por ese motivo que la derecha y muy en particular

Voz 0194 37:49 el Partido Popular intentaba siempre llevarse esta cuesta

Voz 10 37:51 ver a ese terreno en lugar de las políticas sociales en las políticas que beneficiaban a la a la izquierda pues bien estamos viendo que con la irrupción de Vox esta esta cuestión ha quedado como como digamos y a cambio muchísimo el efecto que tiene la cuestión de la identidad nacional para la para la movilización desmovilización de la izquierda a priori alguien podría decir estas elecciones en unas elecciones absolutamente adversas para la izquierda y muy particularmente para el Partido Socialista porque se enfrentaba un tema que no es propia del Partido Socialista que es propiedad de la derecha pero el hecho de que en la derecha haya una coalición de tres partidos en que la extrema derecha forma parte de ella lo que ha provocado es que esta cuestión nacionalista tenga un efecto bumerán genera un efecto movilización a la izquierda

Voz 0860 38:33 yo creo que éste se dio a la elemento novedoso no que

Voz 10 38:36 no dicho no ha dañado la izquierda el hecho de que la cuestión nacionalista sea estuvieran primer en primer plano

Voz 0194 38:41 después de vemos en este análisis a partir de las diez quiere avanzar que me queda todavía Andalucía que puede Fernando qué puede haber pasado con Compromís

Voz 15 38:49 no lo sé pero fíjate que se suscita un tema que es muy interesante porque en Galicia ha pasado lo mismo es decir que las confluencias de las confluencias que tradicionalmente estaban aliadas con Podemos desde el momento en que compiten con Podemos en su propio territorio están perdiendo esto

Voz 0194 39:07 en Galicia Marea Mariano sale bueno no ahora nada

Voz 15 39:09 la provista salido y eso que compré vista mucho más asentado pero cuidado que podemos trasladar esto a Madrid inmediatamente que esto yo creo que es lo más interesante es decir que yo creo que la puesta esta de de que les pareció un disparate acordaros que esto lo hemos dicho aquí de digamos de enfrentarse a estas desviaciones vistas no de las confluencias le está dando resultado a a Pablo Iglesias en entonces aquí ojito que sobre todo en la comunidad puede haber sorpresas en la ciudad no porque bueno porque porque nombre Carmena distorsiona todo pero la comunidad puede haber sorpresas porque en la Comunidad actúa Errejón no

Voz 10 39:45 no nos olvidemos si aún la la la clave principal es la que dice Fernando pero hay una hay un elemento añadido que que responde al temor que tenía Monica Oltra de que sea sola paran las elecciones no nos debemos preguntar para qué sirven unas elecciones

Voz 0194 40:00 qué dirán los políticos para ganarlas no

Voz 10 40:03 bien si las elecciones están para ganarlas el Partido Socialista hizo viene solapar las no pero me gustaría trasladar la Audiencia otra perspectiva de para qué sirven las elecciones que es para que la ciudadanía rinda cuentas a los gobiernos qué pasa cuando se solapa una lección autonómica con las elecciones generales que las elecciones generales contagien a la arena autonómica impiden a la ciudadanía controlar al gobierno autonómico sino que lo que están haciendo es contra el Gobierno nacional contagiar esto la arena autonómica lo que ha hecho arrastra lo que ha hecho el Partido Socialista de valenciano es esconderse tras unas elecciones generales

Voz 0860 40:38 es que en en un análisis de los últimos territorio que estamos haciendo Intur incluir la variable en Madrid a mí por lo menos me me conduce inexorablemente al desasosiego no no tengo ninguna capacidad de análisis ni con la derecha con la izquierda pero

Voz 1880 40:55 el punto de vista de la Izquierda que para sí que por lo menos mil

Voz 0860 40:58 conforme me preocupa precisamente por lo que habéis señalado por lo que ha padecido Podemos en el momento que sus mareas llamémosle así os sus marcas territoriales pues se han competido pues acusa ahí ahí sí coincide con la anomalía madrileña que es el infantilismo de la Izquierda no con una tendencia irrefrenable siempre hacia la disgregación yo era necesaria agregación enfermiza de la izquierda en general de la madrileña muy muy particularmente es su seña de identidad de de arte de la República Bagdad no grandes alegría desde el punto de vista de lo de lo espectacular

Voz 15 41:32 es que me he comentado Madina bueno

Voz 0515 41:34 pues es verdad que es un ecosistema propio tiene sus yo no lo creo no lo entiende nadie en fin porque además cada elección rompe los precedentes no pero vete a saber si esta disgregación en varias formulaciones varias formaciones políticas en las siguientes elecciones autonómicas de Madrid no produce una eficiencia mayor en conversión de Bottonm escaño que si fuera vamos a entender vamos a decirlo rápido todo podemos dentro de una misma lista yo no estoy tan seguro porque si ambas pasan del cinco a lo mejor tiene una eficiencia esto seguro que Luis lo tienen mucho más trabajo que ello no tiene una eficiencia de conversión de Bottonm escaño mayor que se iban dentro todos de una única lista está por ver nos qué impacto tiene esta gran victoria del Partido Socialista las elecciones generales como Aterriza digamos territorialmente en las comunidades autónomas y en los ocho mil y pico Ayuntamientos que eso sobre todas las grandes ciudades pero todos ellos en las siguientes elecciones es verdad que la Comunidad Valenciana compartiendo lo que decía Luis que iban juntos en elecciones generales autonómicas y que siendo un ecosistema con sus variables muy propias ha sido una gran victoria de Ximo Puig y es verdad que Compromís ha tenido un comportamiento electoral un tanto anómalo digamos que quizá hay un exceso de competencia en esa misma franja ideológica que quizá el resultado algo que ver con eso

Voz 0194 42:45 Ignasi breve

Voz 1171 42:47 yo vuelvo a Valencia me parece que es la victoria de Vox la las los los escaños de Vox es algo estructural no sea siempre el Partido Popular en Valencia siempre ha sido una parte más derecha de todo el Partido Popular de España superada alguna en Madrid estructuralmente siempre ha tenido hay voces muy muy rancias muy muy rancias dentro del Partido Popular y por tanto soporte ese ese Vox valenciano está ahí para quedarse efectivamente yp para crear daño a la sociedad valenciana porque tienen ahí el tema lingüístico qué cultural en el que bueno pues estaba más o menos en paz no digo empaquen para no estar nunca pero efectivamente pues pueden aunque haya una mayoría pues pueden pueden generar una tensión social importantes

Voz 7 43:28 y en Andalucía

Voz 0194 43:30 se impone la tentación de leer las generales como una segunda vuelta de las autonómicas andaluzas jugando a las sumas hoy PP y Ciudadanos con la ayuda de Vox no podría formar gobierno PSOE y Unidas Podemos suman treinta y tres escaños frente a los veintiocho de las derechas Juanma Moreno presidente de la Junta está desaparecido también otro habló anoche ni hoy tampoco pocos en espera ciudadanos que ha conseguido el sorpasso segunda fuerza por encima del PP pero el vicepresidente de la Junta Juan Marín ha dicho que eso no afectará a la gobernabilidad en andaluz

Voz 19 43:58 no pero en absoluto eso tiene nada que ver esto con que vaya a haber ningún cambio dentro del Gobierno de nuestra comunidad autónoma ni en este caso nosotros vayamos a pedir absolutamente nada más de lo que se firmó cuando firmamos el programa de noventa medidas que dirigirá Andalucía hasta final de esta legislatura

Voz 0194 44:20 hay otra lectura la que se puede hacer en clave orgánica dentro del PSOE con Pedro Sánchez como cartel los socialistas han sacado en Andalucía medio millón de votos más que con Susana Díaz cierto que las autonómicas un cincuenta y ocho por ciento de participación y en las generales un setenta y tres por ciento desde el PSOE de Susana Díaz Se defiende que Sánchez debería agradecerle que adelantara las autonómicas Susana Díaz las padeció Sánchez ha recogido los frutos análisis de Juan Cornejo número dos del PSOE andaluz

Voz 20 44:46 tras haberse producido la elecciones en Andalucía si no solamente se ha producido la aritmética de que sumen las tres derechas o las dos derecho la ultraderecha sirio que ya conocemos las políticas que aplica los objetivos que se marca el retroceso

Voz 0194 45:02 tendrán llevar

Voz 20 45:05 Aso Andalucía y eso es lo que ha producido una gran movilización que ha sido un acicate que ha permitido sacar estos resultados

Voz 0194 45:12 n una voz de Andalucía en la

Voz 0515 45:15 digo suelen ocurrir estas cosas mientras está sucedió