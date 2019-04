Hora 25 (29/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0860 00:04 eh

Voz 0867 00:14 en la Cadena SER Hora veinticinco en el boletín de las cinco de la tarde a quién

Voz 0194 00:20 la SER Carles Francino ha dicho que más que resaca los resultados electorales lo que necesitan son digestiones y así andan hoy todos los partidos políticos intentando digerir el resultado de las urnas y para algunos la digestión está siendo mucho más pesada que para otros y mientras digieren hay asuntos que no deberían perder de vista lecturas de los resultados que les pueden orientar de cara al futuro y la lectura principal es que la mentira el griterío y el ruido la furia no gusta a todo el mundo parece que los ciudadanos se mueven más en las zonas calmadas donde caben los matices y es posible hablar y escuchar la participación masiva en las urnas la intensidad con la que se ha vivido esta campaña añadió el resultado final es un claro mensaje de Ciudadanos a los políticos y a nosotros también a los medios de comunicación que compramos a menudo sin pararnos a reflexionar la furia y el grito los electores ayer dijeron que estas no son las formas y esta es una lectura que deberían hacer todos que deberíamos hacer todos y luego están las particularidades que afectan sobre todo al PP que de tanto copiar discurso de Vox ha expulsado a los conservadores con sentido común ya esa derecha tranquila innecesaria para la gobernabilidad de este país el peor resultado de la historia del partido es obra de Pablo Casado que hoy a esta hora por cierto sigue al frente de los populares Ciudadanos que mejora los resultados debería leer hoy que si su discurso hubiera sido hemos híper ventilado quizá esa mejoría sería todavía mejor ese cordón sanitario a Pedro Sánchez y el grave error de echar al PSOE de la Constitución le ha pasado factura o al menos ha demostrado que buena parte de la ciudadanía hace una lectura de la Constitución muy diferente a la que hace Ciudadanos la lectura que hace Podemos es la de convertirse en clave para la gobernación mira ayer mismo Pablo Iglesias escondía los malos resultados tras la petición de ministerios pero con la importante pérdida de diputados de setenta y uno a cuarenta y dos no parece que esté en las mejores condiciones para exigir de momento hoy guardan silencio irá esquinazo a la prensa por cierto a pesar de haber tenido Reunión esta tarde y lo último Vox que con veinticuatro escaños lo va a poder tener la influencia que pensaba aunque antes de entrar en el Congreso y había dejado huella marcando la agenda de la derecha ahora ya sabemos cuántos son y el tratamiento debe corresponder a su dimensión nada más y este es el panorama con el que el PSOE quiere gobernar en solitario pues que empiece el baile

Voz 0867 02:38 Ángels Barceló

Voz 2 02:41 siguen en la tertulia de hora25 Fernando Vallespín Eduardo Madina Javier Aroca Ayna

Voz 3 02:45 así Guardans y Lluís Orriols los oyentes Pedro G

Voz 0194 02:48 del primer momento cuando hemos dicho que queríamos participar

Voz 3 02:51 John están participando de manera masiva si hay muchos mensajes líderes de desde las ocho de la tarde que fácil llevamos ya el teléfono puede decir que de manera abrumadora casi en aluvión los oyentes que han enviado notas de voz a nuestro número de whatsapp dicen que ningún caso entenderían que el Partido Socialista pactara con Ciudadanos del Gobierno el resumen de otros muchos mensajes vamos a escuchar algunos de ellos en esta sucesión de oyentes

Voz 4 03:21 que han enviado notas de voz a nuestro número de bajas

Voz 3 03:24 lo que sea coherente que cuyo no debería de pactar con Podemos En Comú Podem muy

Voz 5 03:38 no si no me salen las cuentas

Voz 3 03:40 la que yo tenía mayor

Voz 6 03:43 claro claro

Voz 3 03:45 a lo que sí podemos pacta con el PSOE sin entrar en el Gobierno no vuelvo a agotar jamás a Podemos

Voz 7 03:55 en mi caso yo mi familia hemos votado al Partido Socialista después de mucho mucho tiempo sin votar al Partido Socialista si por cualquier causa el Partido Socialista pactar con Rivera y conciudadanos desde luego lo que tenemos claro es que nunca nunca más son la vida no volveríamos

Voz 1406 04:15 J serios está planteando Pedro Sánchez Olvera tropezar en la misma piedra conciudadanos en serio va a pasar toda nuestra generación sin haber tenido en todas estas décadas de democracia un Gobierno o donde estén todas las izquierdas España

Voz 1646 04:34 eh que hay muchísima gente que han votado militante simpatizante Nothing paliza simpatizante ni militante que sí comentan el hogar en el día a día en la calle y en la empresa Onde cargo y de cargo que como parte conciudadano no vuelven a votar Loma esta oportunidad lavado de España el PSOE no puede perderla

Voz 0194 04:54 bueno pues anoche hasta ahora todas las dudas que tuvimos durante la campaña electoral se habían diluido ya no porque estuvieran resueltas ni mucho menos sino porque una vez conocido el escrutinio esas dudas se concentraron en dos grandes preguntas no quién y cómo gobernará este país y Chiara ahora la derecha esas son las preguntas que han planeado sobre este lunes en el que resuelta la incertidumbre sobre cuál sería el voto de los ciudadanos se ha presentado nuevas incertidumbres que además semana alargar mientras nos metemos en otra campaña

Voz 8 05:21 me ocurre que a veces en este día después de las elecciones a veces es el día

Voz 1071 05:29 de la calculadora pero los números esta vez están bastante claros otras veces es el día de las llamadas de teléfono de los mensajes pero poco parece que se hayan movido en el campo de los contactos que está todo muy reciente y además están a punto de empezar a lo decías una capa quizá entonces haya sido el día de que los partidos miraran asimismo dos casi como en el diván del psicoanalista en muchos casos se preguntaran pero que

Voz 0194 05:53 Sara Sastre buenas noches buenas noches Barceló el único que no se ha hecho esa pregunta además de tejanos haya sido Pedro Sánchez que esperaba un resultado semejante pues si a él no le persigue esa pregunta aseguró que lo

Voz 1071 06:03 sigue otra y ahora que ha sido aquí en Hoy por hoy donde la vicepresidenta del Gobierno en funciones Carmen Calvo ha frenado a quienes daban por hecho que íbamos a ir a una coalición entre el PSOE y Unidas Podemos

Voz 0194 06:15 para intentar un gobierno en solitario

Voz 9 06:17 porque a nosotros pensamos que estamos muy agradecido por muchas razones pero sobre todo porque creemos como partido y como Gobierno que muy corto plazo de tiempo la gente no ha entendido muy bien gobernemos con ochenta y cuatro escaños derribando a la derecha con la Constitución en la mano para demostrar que la política Gobierno es solidario

Voz 1071 06:40 danza con Podemos o ese pacto del abrazo conciudadanos que algunos están pidiendo muchas preguntas son esas más para José Luis Ábalos que es quien ha comparecido en Ferraz esta misma tarde momento de esa comparecencia ha de mesas además de ser muy Ábalos describe la calma con que se lo van a tomar en Ferraz preguntaba nuestro compañero de El Confidencial Juanma Romero hemos editado un poco las preguntas porque la verdad es que eran varias

Voz 10 07:01 el envío de algunos pueda estar al señor Ábalos yo quería preguntarle cuándo van a comenzar esas conversaciones para intentar

Voz 0867 07:07 forma gobierno cuando se van a poner manos a la obra

Voz 10 07:10 también quiere preguntarle al que usted hablaba de la gobernabilidad de la estabilidad que necesita el país es hicieran por completo la puerta a un gobierno de coalición con Unidas Podemos también se va a pedir ustedes la abstención a ciudadanos una última cosa usted esta mañana hablaba de que no van a pedir

Voz 1645 07:26 el apoyo los independentistas catalanes

Voz 10 07:29 pero están dispuestos a negociar

Voz 0194 07:31 el caso muchas preguntas y esta es la respuesta de Ábalos que lo resume ya decimos prácticamente todo

Voz 0867 07:37 bueno cada uno vivir el tiempo de una forma

Voz 0175 07:40 nosotros no hemos con este ansiedad que casi me ha producido algo de estrés todo lo que sí

Voz 0867 07:47 me interesa muchísimo

Voz 0175 07:51 pues de una campaña como la que hemos tenido que yo un día como el de ayer cada uno lo vive de una forma hemos tenido un resultado electoral conviene administrarlo bien entender bien el mensaje y lo vamos a hacer con esa tranquilidad

Voz 0194 08:10 Inma Carretero buenas noches qué tal buenas noches pues está todo dicho no calma ya veremos que está a punto de empezar otra campaña lo que nos lleva Inma a después de las próximas elecciones

Voz 0806 08:19 claro el PSOE quiere ahora saborear sus resultados en la ejecutiva esta tarde han recibido a Sánchez con un gran aplauso quieren estirar este ánimo de Victoria hasta el veintiséis de mayo hoy Ábalos decía que las urnas a ellos no les ha puesto en esa posición de desesperación en la que están otros que ellos ahora son referente de la social

Voz 0194 08:37 los gracia europea porque han logrado parar a la

Voz 0806 08:39 tras derecha así que en realidad casi casi que estamos inaugurando la siguiente campaña porque el PSOE ya nos ha dado hoy un anticipo del que va a ser su principal argumentario electoral

Voz 0175 08:49 la mayoría de los españoles y españolas no acepta más pactos a la andaluza no es bueno para España no es bueno para Europa de cara a las municipales del próximo día veintiséis estaría muy bien que las derechas entendieran que este no es el camino

Voz 0806 09:07 así que estamos ya en precampaña esa era la advertencia de Ábalos al PP y a Ciudadanos que seguro que vamos a oír mucho en las próximas semanas

Voz 0194 09:13 el Gobierno monocolor están todos de acuerdo

Voz 0806 09:16 lo que ha venido defendiendo Pedro Sánchez en la campaña que el PSOE quiere depender de sus propias fuerzas es lo que comparten los miembros de la ejecutiva con los que hemos hablado es una sorpresa porque en esta dirección no hay ningún crítico pero es también algo que ven con buenos ojos en territorios menos afines como Andalucía Ábalos ha confirmado que que Pablo Iglesias ayer llama Pedro Sánchez y que le comunicó su intención de entrar en el Gobierno no ha dicho que el presidente tomó nota y que quedaron en seguir hablando pero a día de hoy los socialistas insisten en que no ven necesidad de meter a los morados en el Gobierno

Voz 0656 09:47 hablaremos con todos los grupos de propuestas

Voz 0175 09:50 el país partido idealista no ha pasado nunca por esa experiencia de coalición lleno siempre ha tenido mayoría absoluta ha sabido manejar tenemos cultura de entendimiento

Voz 0806 09:59 así que en el PSOE Ángels aspiran a poder mantener con Unidas Podemos una posición de socio preferente como ahora pero no creen que estén en una posición de

Voz 1450 10:07 Orza para exigir carteras además lo social

Voz 0806 10:09 estás quieren tener margen autonomía para ir sacando iniciativas con unos y con otros tirando de de geometría variable

Voz 0194 10:16 pero el conciudadanos nada no vaya a la oposición

Voz 0806 10:18 oficial el peso es que van a tender la mano a todos pero esto es lo que ha respondido José Luis Ábalos a la pregunta de si se plantean un pacto con Ciudadanos

Voz 0175 10:26 si queremos hacer políticas más de no que estamos planteando esa posibilidad de que las selecciones es Ciudadanos a ver si también asumimos cada

Voz 0860 10:34 no su rol perdido

Voz 0806 10:37 ya quiénes ayer gritaban en la calle Ferraz él con Rivera no que es la versión dos mil diecinueve de aquel no nos falles de de Zapatero para ellos y para los electores socialistas también hay mensaje del secretario de Organización no les va a decepcionar

Voz 4 10:51 sí

Voz 0175 10:52 esa es la expresión lógicamente entiende que se ha practicado una posición muy destructiva no ya en lo político sino personal tenemos muy claro lo que nuestra militancia piensa tenemos muy claro también el sentimiento de nuestros electoral y lo vamos a decepcionar

Voz 0806 11:07 así que nos va a decepcionar decía antes que no se estaban planteando todo esto pero también insistió durante toda la rueda de prensa en que no se cierran a nada hay fuentes socialistas que nos dicen Angels que va a ser mucha la presión para un pacto PSOE Ciudadanos que podría tranquilizar a sectores económicos y dar estabilidad pero que llevaría al desencanto de la

Voz 0194 11:26 de las izquierdas como en este momento

Voz 0806 11:29 los ciudadanos que mantiene el veto el PSOE va a intentar sostener su discurso de que los españoles han pedido en las urnas que los partidos entiendan y que no se sigan quemando legislaturas seguir tendiendo la mano que rechazan los naranjas en definitiva Sánchez preserva así su perfil moderado porque los socialistas interpretan que los votantes ayer censuraron esa estrategia del odio y de la infamia de la oposición de la que hablado Ábalos pero no piensan que sea posible en este momento no ve imposible ese acuerdo con Ciudadanos por ahora tampoco pinta bien en la en la

Voz 0194 12:01 la relación entre los líderes porque lo que nos ha contado

Voz 0806 12:03 la de prensa Ábalos es que Albert Rivera no ha felicitado a Sánchez por los resultados electorales Pablo Casado

Voz 0194 12:09 según el secretario de Organización del PSOE sí que así

Voz 0806 12:12 lo correcto en las formas llamó Rivera no le dio

Voz 0194 12:14 no gracias Inma gracias hasta luego

Voz 1071 12:17 la digamos de alguna manera la fase en que las palabras escogen con mucha firmeza delicadeza o con más interés que nunca en todos estos días vamos a oír voces unos las van a llamar presiones otros simples manifestaciones de opinión casos que la lluvia verbal de la campaña Se va a haber acompañada desde ahora de otra lluvia verbal de las primeras voces a manifestarse el presidente de la patronal que Aramendi al que preguntábamos en Hoy por hoy sobre esa opción del Gobierno monocolor del Partido Socialista

Voz 11 12:43 el Gobierno hasta gobernando durante el último año creo que era con ochenta y cinco por tanto con ciento veintiséis pueblos y yo creo que va a estar más tranquilos yo creo haber se puede dar la posibilidad Si un gobierno monocolor nosotros no lo veíamos no lo veríamos mal

Voz 1071 12:59 la cuidadosa elección de las palabras entre las que fue elegir anoche Pablo Iglesias por ejemplo hay dos que tenían toda la carga y que además Rickman habló de coalición y habló de discreción lo que supone un cambio de estrategia respecto al partido que si recuerdan pedía retransmitir las negociaciones políticas hasta por streaming

Voz 0194 13:17 eso Mariela Rubio buenas noches Almudena exteriores somos pasábamos a ver ni siquiera donde se reúnan no porque lo que sabemos que es ese ruido hoy bueno o que al menos han hablado los miembros de la dirección de Podemos

Voz 1450 13:26 el PSOE es el partido reconoce que la dirección ha estado reunida hoy pero no sabemos ni de qué han hablado ni cómo ni dónde el partido no ha querido precisar el lugar de ese encuentro ni tampoco se ha sido una reunión física o telemática lo que sí sabemos poco ha habido un comunicado muy escueto es que la dirección acordado reunir el próximo lunes a su máximo órgano entre asambleas el Consejo Ciudadano y allí tratarán el momento actual dicen a la espera de esa reunión del lunes y en ausencia de declaraciones de portavoces de la ejecutiva hoy Pablo Pérez por Nina secretario político de Podemos Andalucía del sector anticapitalista hablaba así

Voz 12 13:59 que pensamos que la experiencia que tuvimos en Andalucía no habla

Voz 1645 14:02 fue a las clara de qué

Voz 0867 14:04 bueno puede gobernar poco después en hora Catón

Voz 1450 14:07 en SER se pronunciaba así el cofundador de Podemos ahora más Madrid Íñigo Errejón

Voz 13 14:11 bueno no sé no es un buen resultado Si hay una reflexión que está pendiente de que le corresponde a la dirección de que le corresponde la dirección de Podemos

Voz 1450 14:21 podemos pues gana tiempo esperando al lunes para analizar en el Consejo Ciudadano el resultado electoral en una cita que según este escueto comunicado también va a servir para marcar las claves del nuevo ciclo electoral de municipales autonómicas y europeas hasta el lunes no van a hablar pues no lo sé yo creo yo creo que hablar tendrán que hablar lo que que a los veintitrés gaseosas

Voz 0194 14:39 dicho esto Marais vacaciones eso nos han dicho lo que yo creo

Voz 1450 14:41 es que no podrán o no han al hay analizarán por así decirlo en conjuntamente los resultados pero no van a poder evitar hacer declaraciones presupuesto

Voz 0194 14:49 cuál será la estrategia del partido porque ellos intentan que el resultado de ayer pueda de alguna manera compensarse con esa posible su eventual presencia en el en el gobierno desde luego Iglesias FIA

Voz 1450 15:00 a compensar con influencia en el Gobierno la fuerte pérdida de casi una treintena de escaños de ahí que las palabras de Calvo hoy hayan sumido al partido en un mutismo estruendoso podemos EFE no han sido tomadas como un ataque a la línea de flotación de su estrategia durante la campaña Iglesias en privado planteó a los periodistas la posibilidad de de departamentos mixtos es decir no ministerios sino puestos dentro de esos ministerios hay muchas formas de estar en el Gobierno decía Irene Montero en conversación con los periodistas en el autobús de la caravana morada ya hace un par de semanas Ángels Iglesias hablaba así vamos a recordarlo del Ministerio del Interior en Racó

Voz 4 15:36 gramos

Voz 13 15:37 a formar parte de ese ministerio para limpiar ese misterio de cloaca

Voz 1450 15:41 formar parte del Ministerio de FIA es verdad que esto era antes de las elecciones ahora una posibilidad que aparece recurrentemente en conversaciones con cuadros del partido es alguna vicepresidencia de las que podemos lleva en su programa feminismo o cambio climático en cualquier caso en Podemos son conscientes de que no tienen la mejor posición negociadora ya que han sido triplicado en escaños por el PSOE tienen competencia en eso de ser decisivos ya que ese gobierno de progreso necesitaría la abstención de otros juegos

Voz 0194 16:09 gracias Mariela hasta el un hasta luego Éstas son las opciones queda la aritmética e o gobierno en solitario o el acuerdo con Podemos

Voz 1071 16:15 que luego está esa opción que niega ciudadanos tú Rato que también daría la calculadora y que negó la militancia congregada anoche en Ferraz es a la que ha dicho hoy Ábalos esta tarde que no van a decepcionar que coreaba aquello de con Rivera no ahora nos contaba

Voz 0194 16:27 a Inma que dicen en Ferraz de ese posible acercamiento pero es que en la otra parte lo tienen claro Óscar García buenas noches

Voz 1645 16:33 buenas noches Angels qué tal muy bien los dirigentes de Ciudadanos

Voz 0194 16:36 es que han hablado hoy han incidido con más o menos énfasis pero con el mensaje claro e que nada de pactar con el PSOE yo no sé si tiene que ver en su decisión que ahora ven más próxima la posibilidad de superar al Partido Popular y presentarse como la alternativa real al que fue su socio Pedro Sanz

Voz 1645 16:52 si hoy la ejecutiva de Ciudadanos ha ratificado esa decisión que se tomó antes de la campaña electoral de no pactar con el PSOE ese veto ese va a mantener porque además en la dirección del partido se sienten respaldados las urnas dicen han avalado ese cordón sanitario así que la postura es clara y nítida sino escuchen a Inés

Voz 0793 17:10 además es que no va a haber ningún tipo de negociaciones para un gobierno ningún tipo de negociaciones para una investidura ningún tipo de negociaciones que facilite que el señor Sánchez llega otra vez a Moncloa de la manos de Iglesias de los partidos nacionalistas

Voz 1645 17:24 bien quiere decir esto que Ciudadanos ya no hablara nunca más con el Partido Socialista pues no de hecho el secretario general del partido José Manuel Villegas dejaba la puerta abierta aquí esta mañana en la SER a negociar sí pero una vez que haya echado a andar el Gobierno sólo hablara con el PSOE para pactos o acuerdos puntuales

Voz 14 17:42 estaremos en la oposición y ahí vamos a estar vigilando a este Gobierno haciendo una posición dura pero también una oposición constructiva intentando pues favorecer que haya puede esa acuerdos pactos de Estado en aquellas políticas que creemos que así se necesita no casi en este país

Voz 1645 18:01 esta mañana tras la ejecutiva a los periodistas le hemos preguntado de todas las formas posibles Arrimadas Si habría algún resquicio alguna posibilidad de pactar con el PSOE y la respuesta Ángels siempre ha sido negativa

Voz 0194 18:12 en esa posición Oscar están todos de acuerdo lo digo porque Manuel se ha hecho oir ha querido hablar porque entiendo que el está preocupado por su propia campaña en Barcelona

Voz 1645 18:21 sí ya sabéis que Manuel Valls es el candidato al que apoya Ciudadanos para la alcaldía de Barcelona bueno Valls siempre ha sido muy proclive no sólo a pactar con el PSOE sino incluso incluirlo en la plataforma con la que aspira a ser el alcalde de la ciudad condal quiso integrar a miembros del PSC CEO se quedó en eso en una aspiración porque ni Miquel Iceta bendijo esa operación y ni mucho menos a Rivera el siempre mantiene una postura por tanto de acercamiento al PSOE que si lo considera constitucionalista y muy muy contraria a Vox esta vez lo que pide balsas Rivera es que con los resultados en la mano asuma la responsabilidad desde el centro reformista dice que tenga en cuenta la prioridad para España

Voz 4 18:57 estoy convencido de que todos debemos contribuir a evitar que el futuro de España esté en las manos de los nacionalistas de los separatistas o de los populistas

Voz 1645 19:10 desde que la ejecutiva de Ciudadanos decidió poner el veto a Sánchez han sido muchas voces dentro de Ciudadanos son muy cercanas al partido que han sido críticas con la decisión hay un sector socialdemócrata en Ciudadanos no olvidemos con destacados miembros pero es que también los fundadores del partido Francesc de Carreras Arcadi Espada Xavier Pericay en fin todos ellos no vieron ni ven con buenos ojos esta actitud de quién es ahora el presidente de la formación de Albert Rivera

Voz 0194 19:33 Óscar luego vuelvo contigo para preguntarte por la otra pata de la mesa que es quién lideró quien dice que lidera la oposición vale yo hago una parada aquí para que los analistas de esta noche

Voz 4 19:42 se reacciones

Voz 0194 19:44 ha sido el día después Madina

Voz 4 19:48 vamos a gobernar solos ciento veintitrés

Voz 0194 19:51 escaños lo hacía con ochenta y cuatro

Voz 4 19:53 se puede hacer eso sí ultimamente en este país puede hacer de todo pero también tienen lógica ese hacer lo contrario es decir yo creo que está a una distancia en fin no ya no quiero que se cincuenta y tres hasta la línea de mayoría absoluta no podemos tiene cuarenta y dos PNV tienes seis esto colocaría un bloque potencialmente de pacto en el entorno de los ciento setenta y uno y es verdad que luego está el PRC está compra mis siguen faltando es verdad que la investidura puede salir en mayoría simple porque es previsible que pueda haber abstenciones gratuitas para evitar que haya un bloqueo obviamente tiene que gobernar PSOE dobla al segundo la suma de PP y Ciudadanos es exactamente el número de escaños que tiene en la primera fuerza que es el Partido Socialista

Voz 1071 20:41 esta no está en discusión quién va quién va a gobernar es Pedro Sánchez es el PSOE está en debate pero creo que va a entrar con con fuerza cuando

Voz 4 20:51 has en las elecciones municipales europeas y autonómicas hasta entonces sólo vamos a ver una especie de tiempo en espera un stand by electoral no se resolverán nada hasta que estas elecciones pasen pero también es normal que Pablo Iglesias pida al Gobierno de coalición y diga yo apoyo a ese Gobierno si me dejan formar parte de él con los escaños que ha sacado con los escaños que ha sacado seguramente son claves para la gobernabilidad desde una perspectiva yo ya sé que el debate sobre si va a haber posibilidad de acuerdo entre el Partido Socialista de Albert Rivera da juego llena kilómetros de tinta ahi da mucho juego sobre todas las opiniones de algunos bancos algunos empresarios no va a producirse ese pacto en ningún caso por tanto yo creo que la gobernabilidad es por la izquierda y con partidos nacionalistas de un tipo de otro para no sé si los cuatro años pero sí para una travesía mucho más tranquila la legislatura lo que hemos tenido Fernández

Voz 0656 21:46 sí vamos a ver yo tampoco creo que vaya a haber pacto con con Rivera pero tampoco creo que que se tomen la más mínima prisa ni siquiera pensarlo hasta las el próximo ciclo electoral que es dentro de un mes si Bono una vez a la vista de los resultados pues ya se ven como intercambian cromos no

Voz 0194 22:05 tendrán que hacer un movimiento con la destitución del mal

Voz 0656 22:07 en la Mesa del Parlamento de la mesa podemos tener

Voz 0194 22:10 es una pista pero sí pero si era siempre

Voz 0656 22:13 es siempre algo algo yo creo que excesivamente prematuro porque bueno es son pueden intercambiar cromos muy apetecibles unos y otros yo lo te maneras yo creo que el modelo que tiene en la cabeza a Pedro Sánchez que además lo dijo es un Gobierno del Partido Socialista con independientes progresistas claro este término independientes progresistas se lo suficientemente ambiguo como parque

Voz 4 22:40 que haber de todo

Voz 0656 22:41 es decir que quizá ese pueden negociar hasta los nombres de esos bueno se independientes progresistas que que que son de podemos entender

Voz 1 22:53 no sé qué independiente

Voz 0656 22:56 es tienen poco o por lo menos que podemos ver como más próximos pero que no sean del partido de Podemos yo creo que lo que lo que no quiere que el Partido Socialista porque piensa que le puede perjudicar cara su crecimiento por el centro donde cree que es asentado ahora en un en un un acuerdo en un acuerdo que signifique que significa un pacto de gobierno donde incorpora hongo crea un gobierno de coalición pero fijaros España lleva creo que somete que otro país que es Malta donde un mito nunca un gobierno de coalición en en en en Europa el único país donde no habido en un congreso de Coalición el ámbito del Estado es en España que es una cosa bueno y Malta que es una cosa se se a acabo y luego me parece que hay una cosa que también es es muy importante que tengamos que tengamos en cuenta es que Pedro Sánchez no a Pedro Sánchez no le debería bastar con una votación de investidura sino que necesita un pacto parlamentario un pacto de investidura un pacto de legislatura no me parece que eso es lo que lo primero que tiene que empezar a buscar sobre todo diseñar no

Voz 1645 24:02 sí efectivamente España es una anomalía es verdad es que hasta hace una década también estaban del Reino Unido oí Grecia pero ahora mismo estamos solos en gobiernos monocolor es a nivel nacional es verdad una cuestión es nadie en una negociación revela subir su precio ERC reserva es decir que cualquier eh el digamos declaración que hagamos ahora claramente no tiene por qué ser el preso el precio de reserva de las partes que van a a negociar claramente puede puede moverse muchísimo de hecho si miramos una perspectiva comparada es perfectamente plausible que en España haya un gobierno de coalición a tenor de la fragmentación parlamentaria que tenemos ya tenemos un un un un un un arco parlamentario multipartidista y eso va muy en consonancia con gobiernos de coalición lo verdaderamente sorprendente en España y es algo que a mí me parece absolutamente intrigante es como en los últimos años ha fragmentado el sistema de partidos es una forma de

Voz 0656 25:03 hemos vertiginosa y sin embargo los gobiernos

Voz 1645 25:05 coalición han disminuido es decir los gobiernos de coalición en España a nivel autonómico son menores que la media no en un momento en donde hay más partidos que nunca veremos qué pasa dentro de un mes sin duda aquí hay una cosa que no encaja bien hay más hay más partidos que nunca ya hay menos gol gobiernos de coalición que nunca

Voz 0194 25:23 Aroca Guardans habláis después de la publicidad

Voz 5 32:33 dos ideas quería transmitir una una efectivamente lo de tomárselo con calma no porque eficientes nulos resultados electorales tan pronto que parece que hay que tomar las decisión a la velocidad que seguirá los resultados son

Voz 0194 32:43 es un poco ansias otros países todavía no tenía

Voz 5 32:46 en los resultados electorales a estas horas no esta estarían todavía

Voz 0656 32:51 es que no ha ganado no ya que esta Volta colarse

Voz 5 32:53 depende quién hizo el interior test calma serenidad porque efectivamente hay que digerir estos resultados los tienen que dicho del PSOE sostienen que si podemos sostiene que dejé Ciudadanos hay un tema de piel hay un tema de haberse aproximado mucho al PP del que se tiene que separar sentir que separa de Vox Ciudadanos porque si no va va a sufrir mucho también por tanto bueno pues todo eso tiene que pasaría además hay un dato aquí que no sabe es que esto de la política europea siempre difícil de explicar que también va a ser condicionante partir del veintiséis de mayo porque el Partido Socialista Obrero Español va a ser el primer partido del Partido Socialista Europeo pero Ciudadanos es ya seguirá siendo el grupo socialista europeo y Ciudadanos será el primero de grupos liberaldemócrata saque sábado una paradoja el en que dos partidos españoles serán los primeros de los dos grupos segundo y tercero grupos del Parlamento Europeo de su nuevo obligan a sentarse tres que para fijar quién es comisario quiénes comisario que presente la Comisión quiere que va a haber por supuesto pactos entre Ciudadanos y PSOE en Estrasburgo en Bruselas que serán pactos en parte también entre Macron Sánchez en parte veremos ataca a Macron ahí pero cree que hay cuadros mucho más lo que comentabais alguno de los otros ayuntamientos elecciones autonómicas no entonces hay que hay que serenarse cenar un poco más Irún cuanto solitarios sí que bueno me duele pero Fernando me he pisado lo que yo estaba pensando cuando escuchaba me lo ha pisado del todo porque efectivamente ahora bien si no no porque es que tenía hasta un nombre que no no voy a dar pero entrar todos ha cuando ha salido este tema de gobierno en solitario o monocolor de independientes pues Sí Se Puede hay hay independientes cada uno tiene sus independientes no pende acordaba de cuando salió la el independiza independiente que tenía que presidir televisiones española no pareciera quién ahora la preside sino a los nombres de algunos y algunas independientes que eran independientes de Podemos no y todo el mundo sabía que era él Ilha independiente que podemos estaba dispuesto a poner al frente de Televisión Española que efectivamente se pueda haber independientes e independiente

Voz 30 34:58 que a ver a ver quién no piso yo

Voz 1 35:03 desgraciadamente da la palabra al último cuarto luego carecer dignifica el quinto venido queda porque yo creo yo creo ahí

Voz 0860 35:13 mi opinión ha ido a Xosé dos opciones solamente una la descartar el luego lo diré porque la primera opción que en la que yo creo la la deseable y además la más justa porque el pueblo se ha manifestado en madera masiva además en unas condiciones muy especiales yo creo que lo que dice la gente es que haya un gobierno progresista lo primero que se nos viene a la cabeza es un gobierno de coalición pero quizá ya soluciones imaginativas dentro de la política que no impliquen efectivamente un gobierno clásico desde el punto de vista o lo que es una coalición no lo que sí está claro es que en el acuerdo que haya de de gobernabilidad de Gobernación incluido el acuerdo parlamentario para que haya una solución progresista Podemos no puede salir desairado sea Podemos tiene que salir de alguna manera satisfecho del de madera simbólica de manera práctica programática con alguno el nombramiento de esta solución pero esa es la solución yo no creo que haya otra porque la otra que se maneja que es la que pudiera haber un acuerdo con conciudadano yo lo descartó pero pues primero porque sería un fraude vamos un fraude a los electores que no iba a entender nadie no porque si hay alguna cosa que tengo clara que han dicho a la gente sé que no quieren al Partido Socialista junto con conciudadano pero no solamente por los gritos que se pudieron escuchar sino porque vamos a ver ciudadano de su partido que en los últimos tiempos sea de derecha o de manera intensa e incluso ha sacado su patita más reaccionaria teniendo que competir con Vox avaló ha dado algunas claves que son muy importante una vez se ha dicho ha perdido es que es verdad es que hablamos de ciudadano como ciudadano no existiera ciudadana ha perdido porque uno pierde cuando la alcanza sus objetivos

Voz 0194 36:58 puedes puedes perder aun ganando el aun ganando

Voz 0860 37:01 cuando no voy a decir Tre podido decir otro Si uno Rivera quería ser presidente hablaba como un presidente no rivera quería ser el primer partido de la oposición tampoco Rivera quería que presidente Sánchez no fuera presidente Sánchez tampoco pero voy a dar una última razón para poner de manifiesto que además que yo lógicamente imposible que el PSOE llegó a un acuerdo conciso

Voz 4 37:24 no

Voz 0860 37:25 por qué porque ciudadano tiene actualmente un acuerdo en vigor de coalición en Andalucía con la extrema derecha se come que el gobierno del parte de Sánchez llega a un acuerdo en España conciudadano cuando el mandato de los electores ha sido un gobierno progresista y al mismo tiempo sostiene una alianza con un partido que está gobernando Andalucía con la extrema derecha yo creo que

Voz 5 37:46 lo nuevo es ese acuerdo no va a ocurrir de yo no creo que que yo decía cadáveres acuerdos a lo que digo es que van a hablar que lo una con la lectura la verdad

Voz 0860 37:55 el voy voy a hacer Náquera

Voz 5 37:56 el a Podemos presidirá el Congreso de los diputados

Voz 1 38:01 a lo mejor hay que tendrá obtendrá

Voz 0860 38:02 emisario en Europa también

Voz 1 38:05 no no estoy poniendo

Voz 0860 38:07 solucione de las escribió ya muy imaginativas si lo tienen porque no sale una colisión que te es inverosímil no porque pero claro porque tú en Europa en Europa tiene un sentido del peligro que no tenemos los que estamos ya lo que es la Gran Vía

Voz 0194 38:22 iremos a Ciudadanos ya en lo que pasa en la derecha pero también a Luis que Ciudadanos pierde ha perdido en estas elecciones

Voz 4 38:28 no no haber

Voz 1645 38:30 todo es una cuestión de perspectiva hay de como de como se vea no pero pero en todo caso aunque sea por más por demérito del Partido Popular que por mérito Ciudadanos lo que hemos encontrado en estas elecciones es un empate no es verdad que haya aquí dado segundo el Partido Popular es verdad que es por cero con con ocho es eso esto es un empate y lo que nos hace digamos visualmente que parezca que el Partido Popular está un poquito más por encima es por el número de escaños pues que en realidad lo el número de escaños es un mero efecto el sistema electoral el sistema electoral ha seguido primando al partido le ha regalado ocho escaños nueve al Partido Popular mientras que a Ciudadanos ha regalado digamos dos con respeto a la proporcionalidad pura sino hubiese Busi en en términos de proporcionará pura sólo una diferencia tres escaños dices es decir que estamos ante un empate a yo creo que que que Ciudadanos ha conseguido digamos que aún está abierto a la competición en el espacio de la derecha y esto todo un éxito su fracaso

Voz 0860 39:25 perdona Shake Ciudadano en la génesis de su propia existencia naciera las condiciones Jesús nació en las condiciones que dice que ha caídos tirar p'alante y que al final su competición sea por eso estoy de fracaso de Ciudadanos ha puesto la derecha a sus fracasos de ciudadano de los electores ciudadano no

Voz 0194 39:45 en eso estoy de ahora ahora iremos podréis opinar el resto porque precisamente Nos vamos a ir para para ese lado decíamos al empezar que sobre este lunes han planeado dos preguntas una tenía que ver con el PSOE y el futuro Gobierno y la otra está asociada con la derrota del PP y que es lo que pasará ahora

Voz 1071 39:59 bueno no hace falta que nos remontamos mucho general desde el año dos mil once mayoría absoluta de Rajoy ciento ochenta y seis diputados diez millones de votos dos mil quince cuatro años después ciento veintitrés escaños es decir los que ahora tendrán el PSOE siete millones de votos al año siguiente cuando se repitieron las elecciones ciento treinta y ochocientos siete millones novecientos mil votos por tanto casi ocho millones extras la secuencia desde diez millones a casi ocho allí sesenta y seis parlamentarios en el Congreso el Senado ya saben que han perdido la mayoría que va a ser socialista cuatro millones de papeletas en Adrián Prado buenas noches

Voz 0019 40:31 qué tal Ángels buenas noches hasta mañana no va

Voz 0194 40:34 unir en Génova el Comité Ejecutivo pero de momento poca autocrítica no

Voz 0019 40:38 si lo dejan efectivamente para mañana para esa reunión con los barones regionales en Veinticuatro horas poca autocrítica Se puede hacernos decían esta mañana desde la dirección del partido que sigue tratando de explicar la debacle electoral con dos argumentos el primero la manida fragmentación insisten en que el votante de centro derecha no ha sabido capitalizar el voto en el PP y la consecuencia pues otros cuatro años más de Sánchez el segundo la falta de tiempo

Voz 4 41:01 el secretario general Teodoro García Egea ha recalcado

Voz 0019 41:03 esta mañana en varias ocasiones que Casado sólo ha tenido nueve meses para poner en marcha su proyecto

Voz 31 41:08 no yo creo que los proyectos necesitan tiempo en todos los ámbitos territoriales también a nivel nacional yo confío en Pablo Casado confío en el nuevo equipo creo que goza de una amplia confianza dentro del Partido Popular y por tanto tenemos que seguir trabajando y seguir adelante no ha

Voz 0019 41:23 así es difícil reconquistar al votante ha sido nuestra primera oportunidad decía frente otros líderes que lo han intentado hasta en cuatro ocasiones así que en Génova creen que Casado tiene todavía mucho recorrido por delante

Voz 1071 41:34 algo que a lo mejor es una anécdota y a lo mejor no lo es cosas llamativas el candidato del Partido Popular en Badalona Xavier García Albiol publicado hoy sí uvitas llevan días pero ha sido esta misma tarde vídeo en el que no se ven las siglas del PP vídeo que recoge testimonios de gentes supuestamente recogidos de aquí de allá en las calles de su municipio de Badalona El que se oye a la gente decir que no es que vayan a votar al PP porque ellos no votan al PP lo que están votando es a Albiol

Voz 32 42:00 y luego te voy a votar a él al Albiol al PP no

Voz 0194 42:04 estos son

Voz 3 42:05 algunos sonidos de olvido donde van luchando se por supuesto la música épica no podía faltar aunque sea un vídeo numérica hice van escuchando a algunos testimonios que dicen que votan a Albiol al candidato

Voz 1071 42:19 es que al partido a las siglas del Partido Popular

Voz 27 42:22 alcaldes Savater

Voz 0194 42:24 voy a votar al Albiol no al PP a la Albiol bueno antes de que acabara anoche el escrutinio Adri ya se hacían oír los que piden cuentas a Casado iba a decir Aznar pero quizá con Aznar ya no llegan no

Voz 0019 42:34 bueno las críticas a Casado van indirectamente ligados a Aznar que ha situado varios de los suyos en el núcleo duro de Génova como Javier Fernández Lasquetty o Carlos Aragonés que por cierto se han quedado sin escaño y es que el principal reproche que la cena Casado de su estrategia de derecho

Voz 1645 42:47 situación del partido el renunciar al centro

Voz 0019 42:49 si tratara de convencer al votante más escorado a la derecha algunos dirigentes nos comentaban anoche en privado que la nueva dirección del PP pues sólo ha servido para hundir al partido Isère remitían a estos tres ejemplos Casado sacado menos de la mitad de escaños y votos que Rajoy en Madrid Ciudadanos se ha colocado por delante el PP pasa a ser la tercera fuerza política y los dos hombres de confianza de cansado Maroto y Teodoro García Egea están legitimados con los resultados de ayer el primero porque se ha quedado sin escaño no sacado ninguno en Álava y el segundo por perder

Voz 1645 43:18 tres en Murcia ha pasado de cinco a dos

Voz 0019 43:20 dentro de ese sector crítico hay quién pide la cabeza de Casado creen que debe dimitir por dignidad frente a otros dirigentes algo más moderados que creen que sería un suicidio a sólo un mes de las municipales y las autonómicas Angels

Voz 0194 43:31 luego está la batalla que ya apuntaban ahora Lluís Orriols y Javier Aroca la batalla por el nombre de las cosas por es quién será el líder de la oposición

Voz 1071 43:38 lo apuntábamos ahora concretamente los datos son estos el Partido Popular logró anoche cuatro millones trescientos cincuenta y seis mil veintitrés votos es decir el dieciséis con siete por ciento ciudadanos cuatro millones ciento treinta y seis mil seiscientos el quince con nueve elegancia un puntos ahí muy justito Signes

Voz 0194 43:57 ciudad de que le preguntaran Adri el número dos del PP repetía que es casado quién ocupará ese simbólico puesto de líder de la oposición

Voz 4 44:04 eh

Voz 0019 44:05 si García Egea desde luego no tiene ninguna duda a la primera de cambio lo dejaba así de claro en la rueda de prensa de esta mañana

Voz 31 44:11 a partir de ayer y hoy y durante los próximos cuatro años el líder de la oposición se llama Pablo Casado

Voz 0019 44:18 con los resultados de ayer el PP tiene difícil sacar pecho pero el secretario general no sorprendía reivindicando al PP como la primera fuerza política en más de dos mil cuatrocientos ayuntamientos

Voz 31 44:29 no podemos confundirnos porque el Partido Popular hoy es el principal partido de la oposición Partido Popular hoy es el principal partido que hace frente a Sánchez en todos los municipios de España

Voz 0019 44:39 para terminar volviendo al discurso que tantas veces hemos oído en campaña eso de que sólo hay una alternativa posible al Gobierno

Voz 1645 44:45 a partir de ese momento Pablo Casado

Voz 31 44:48 es la única alternativa a un Gobierno de Sánchez sean cuales sean sus socios

Voz 0019 44:54 todo se resume en una idea Ángels que repetía también el secretario general el PP es el único partido que trabaja por España

Voz 0194 45:01 pero espera que le preguntamos a Óscar García que vuelve estar aquí con nosotros Óscar ciudadanos reivindica también no el título para arribar

Voz 1645 45:07 la venir de la oposición es si eso es en Ciudadanos y se parte de una premisa consideran que realmente esa diferencia de votos de la que habláis entre ellos y el PP es un empate técnico

Voz 0793 45:16 eso es un empate técnico en votos que sitúan claramente a ciudadanas como los líderes de la oposición

Voz 1645 45:22 bien pues Partiendo de esa base cuantitativa donde más ciudadanos aporta a su argumentario una base cualitativa el equipo parlamentario dice Arrimadas es mejor que el del PP

Voz 0793 45:33 nosotros estamos muy tranquilos muy fuertes muy firmes con un liderazgo muy consolidado con el mejor equipo que tiene sin duda alguna el Congreso de los Diputados con gente profesional que sabe lo que es trabajar fuera de la política que cubre todos los ámbitos y ahí vamos a estar

Voz 1645 45:48 Arrimadas hoy ha cargado varias veces contra el Partido Popular dice que por culpa de su hundimiento de su naufragio electoral no se ha podido conformar una mayoría alternativa Il ha pedido al PP que haga un ejercicio de reflexión fuentes de Ciudadanos aseguran a la Cadena Ser que el objetivo de Rivera ahora es tratar de de

Voz 0656 46:04 demostrar que es el líder de la derecha en las próximas

Voz 1645 46:07 eres autonómicas y municipales hay que tener en cuenta que en comunidades como Andalucía Aragón Cataluña Madrid Ciudadanos ha quedado por delante del Partido Popular en votos y ahora Rivera para tratar de sacar músculo aprovechando esta posición en los próximos comicios

Voz 0194 46:21 en Oscar Adrien gracias a los dos y muy buenas noches

Voz 1645 46:23 buenas noches hasta luego Madina que teoría

Voz 0194 46:26 a soplar cada vez que escuchabas a Teodoro García Egea tú decías al principio pero habrá que hablar del hundimiento del Partido Popular hoy es el día de hablar del hundimiento del Partido Popular en esta batalla para ver cuál de los dos lidera lidera la derecha