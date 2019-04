Hora 25 (29/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 sobre todo qué es lo que emigró sea no es verdad el punto de vista las estructuras cuando se ha discutido tanto

Voz 2 00:04 de que Ciudadanos no es un partido

Voz 1 00:07 como critica bueno pues esto ahora se nota decir los equipos de Ciudadanos equipos jóvenes frescos con ganas de comerse el mundo sin eco con algún fichaje que viene del PP pero la mayoría pues algunos han sido pillados por cazatalentos no mientras que en el caso del PP pues se los que quedan pues no deja de ser agente de aparato de partido digo eso en el sentido de que la la la piel entre ellos es muy complicada eh no no no son una especie de de segunda marca son gente que ni se conocen y sean tratados de copas junto donde comparten prácticamente nada y eso se va a ver el congreso en el que se van a crear porque lo sabemos todos los que conocemos aquella casa por dentro pues se en relación al personal es un sentido otro íbamos a ver la tensión que va a haber entre los diputados que hoy decía la propia Inés Arrimadas no que son más listos mejor preparados etcétera y los toreros sí de de del Partido Popular y los generales de Vox pues todo eso va a generar un una sensación bastante bastante interesante y ojo con Andalucía porque éxito la política la hacen personas los programas los discursos domingo acaban haciendo personas Itziar esto se tensionan Madrid repercutirá en Andalucía recordemos que el pacto Andalucía se cerró en Madrid desde arriba no lo cerraron en el Parlamento de Andalucía se no impusieran nacieron con uno con gusto pero los cerrar las direcciones si las direcciones se pegan eso tendrá chispas en Andalucía

Voz 2 01:28 eso es lo que decía realmente hubieran ahí punto que me parece que va a ser muy interesante ahora en los ya ya desde este momento que es que el caso Garrido empieza a generalizarse es decir cuando los cuadros medios de los partidos van a pasarse al otro así así acabó CD eh sí acabó y así fue como al final se lo comió el popular yo creo que como esto empieza a generalizarse es cuando realmente el Partido Popular es efectivamente el comienzo del fin es que el año se nota se nota fundamentalmente en eso es decir cuando las ratas abandonan el barco dónde cree que está hundiéndose desde el momento en el que

Voz 1 02:10 yo no hago aquel barco sólo se puede hundir iremos Sant siguiendo con el barco hundiendo hundiéndose el Titanic hay un punto de no retorno que es que condena tiene tanta agua en los compartimentos ya no puede recuperar pues eso

Voz 0860 02:22 por un partido político para sobrevivir también necesita basto abasto y la situación que está ahora mismo del PP de poco a basto porque han perdido mucho potencial económico oí bueno decía de broma si tenían que vender la sede o no pero es que en Andalucía ya que hecha referido Ignasi Guardans ante Andalucía que en Andalucía Si depende como sede la elecciones municipales municipales porque allí no hay autonómica obviamente la gente no influye en perdón y las europea no influir en esto pero en función de que así sea proyecta la actual resultado hacia las elecciones municipales la pérdida de abasto de la derecha en Andalucía puede ser tan relevante que probablemente la aparente tranquilidad relacional que existe actualmente entre la coalición con la extrema derecha yo creo que va bastante perjudicada voy con Vox

Voz 0194 03:14 que exista selecciones planteaban un interrogante era ese uno de ellos será el resultado de Vox que fue el partido que condicionó los discursos de la derecha que ocupó buena parte de la conversación política de este país al final fueron veinticuatro diputados dos millones y medio de votos es decir el diez por ciento del total es que tengamos en esos datos Javier Carrera buenas noches

Voz 0866 03:32 qué tal buenas noches de donde salieron básicamente lo sabe

Voz 0194 03:35 Ellos de Vox

Voz 0866 03:36 bueno principalmente de regiones con muchos diputados a repartir por ejemplo Andalucía allí la formación ha incrementado en más de doscientos mil votos sus resultados de las autonómicas seis diputados un trece por ciento de apoyos con picos del diecinueve por ciento en provincias como Almería en el conocido municipio elegido por ejemplo son primera fuerza sin olvidar a la Ciudad Autónoma de Ceuta donde sí convierten en el segundo partido también ha entrado fuerte Vox en la vertiente mediterránea con dos diputados en Valencia y otro en Alicante y sobretodo en Murcia donde han logrado dos de los diez escaños en juego y un dieciocho por ciento de votos el último de sus feudos es sin duda la Comunidad de Madrid con cinco diputados y porcentajes de hasta el veinte por ciento en algunos municipios de alta renta per cápita su representación se completa con escaños sueltos en Aragón en Castilla León Cataluña Extremadura Baleares Asturias ni los dos logrados años en Castilla La Mancha

Voz 3 04:29 no

Voz 1071 04:30 esperaban buenos resultados en Madrid la Comunidad Valenciana también confiaban en repetir los apoyos que lograron en Andalucía

Voz 0194 04:35 donde no han llegado a las expectativas que tenían Javier

Voz 0866 04:39 bueno curiosamente en comunidades como la última que nombramos en Castilla La Mancha y en general en toda esa España esas provincias que reparten cinco o menos escaños allí han centrado buena parte de sus fuerzas con mítines defendiendo el entorno rural caza a los toros llamando a no caer en el voto útil que pedía el PP finalmente ha logrado sólo dos escaños los de Valladolid y ciudad

Voz 0194 05:00 tampoco ha surtido el efecto deseado

Voz 0866 05:02 su llamamiento a la unidad de España en Cataluña ayer estaba el CIS hasta tres diputados han quedado con uno llamamiento que descarrilaba también en el País Vasco la tierra de Abascal donde se van de vacío igual que ha sucedido en Galicia o en las Islas Canarias

Voz 0194 05:17 no habrá tiempo para ir conociendo a los nuevos diputados pero quiénes serán las caras más visibles de la extrema derecha en el Parlamento

Voz 0866 05:25 bueno el peso lo llevarán sin duda como lo han hecho durante toda la campaña a los tres hombres fuertes del partido el propio Abascal y sus dos colaboradores más cercanos Iván Espinosa y Javier Ortega Smith a partir de ahí habrá que ver cómo se distribuyen las responsabilidades asoman dirigentes como el diputado por Barcelona Ignacio Garriga o la ex abogada del Estado Macarena o lona habrá que ver qué papel juegan los candidatos aterrorizados desde el PP como Ignacio Gil Lázaro o Lourdes Méndez Monasterio y los dos militares que han logrado escaño el general retirado Agustín Rossetti el teniente general también retirado Manuel Mestre que completan una lista con perfiles muy diversos empresarios un profesor de filosofía un arabista una empleada de banca la directora de un museo o incluso Ángels Un joven abogado pariente de Rodrigo Rato eso sí un pariente un poco

Voz 0194 06:15 James gracias Javier hasta luego

Voz 1071 06:18 faltaban voces la FAES emitido una nota para hacer su interpretación se puede leer textualmente de la fundación que preside Aznar los casos del País Vasco y Cataluña son paradigmáticos esta absurda y suicida Cani valorización en la que se ha instalado el centro derecha español tirando por la borda los esfuerzos y la visión estratégica de llega decide quién pero es evidente que permitió las a colación de una nueva fuerza capaz de erigirse con éxito no basta con expresar los deseos de echar a Sánchez o cualquier otro adversario además de los fines hay que saber elegir los medios y ayer se hizo justamente lo contrario de lo que se necesitaba para conseguir ese objetivo sigue y acabó ni las opciones son intercambiables mira igual votar a uno u otros sencillamente porque la fragmentación no suma y no sumará aquí es cuando están diciendo que se unan todos si se persiste en esta situación que nadie se engañe porque ocurrirá lo mismo

Voz 0194 07:06 decía antes al carrer algunos de los nombres de Vox que estarán en el Congreso pero como la campaña tuvo un punto de fichajes que se pretendían mediáticos conviene recordar quiénes han quedado en el camino

Voz 1071 07:16 pues se queda fuera el director de la campaña del PP Javier Maroto vicesecretario del partido y uno de los principales apoyos de Pablo Casado nos revalida su escaño por Álava se queda fuera también el director de gabinete de Casado Fernández Lasquetty igual que Mari Mar Blanco

Voz 0194 07:29 también los toreros que fueron presentados como grandes reclamos

Voz 1071 07:32 se han quedado sin representación Bono anunció Casado al torero Miguel Abellán con gran ilusión de hecho Casado recurrió varias veces a los toros ya los toreros durante la campaña y antes de la campaña

Voz 4 07:44 escuchamos ahora se acuerdan de los toros estos esto es espectacular llevo oyendo yo todos los San Isidro con Adolfo Suárez Illana que además de ser un fenómeno ha sido torero torero y está bien cocido de cornadas no

Voz 3 07:59 el torero detecte todos

Voz 4 08:02 más de seiscientos kilos vamos no de lo que de lo que alguno va una capea bien bueno

Voz 1071 08:08 cómo cambia un corte escuchado después de que el voto Miguel Abellán que iba de doce en la lista del PP de Madrid no estará en el Congreso ni Salvador Vega que concurría por Marga tampoco Serafín Marín el último matador que salió por la puerta grande de la Monumental de Barcelona y que iba tercero por Vox en Barcelona el banderillero Pablo Ciprés que iba por Huesca tampoco ha tenido suerte

Voz 0194 08:29 sin toreros en el Congreso pero sí habrá militares aunque no todos los que se presenta

Voz 1071 08:33 Aaron por el PP y por Melilla estará al general de división en la reserva Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu de los dos militares que estarán por Vox hablaba ahora Javier así que vamos con los que se han quedado fuera que son el ex jefe de misión de la ONU Líbano el general retirado Alberto Asarta y el general de División del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra Antonio Gudiño concurrían los dos por Vox como cabeza de cartel en Castellón yen poder en Pontevedra el coronel

Voz 0860 08:56 el de la Legión José Antonio Herráiz que era su candidato

Voz 1071 08:58 ya también verá la política iba a escribir desde el burladero pero le dejaron verá la política desde fue porque era militar

Voz 0194 09:05 eso espero una cosa con otra desde anoche puede ser torero y militante anoche también desde alguno noche en cuanto se conoció el escrutinio el resultado de las generales españolas está en boca de los medios de medio mundo en muchos casos porque la extrema derecha vaya a estar en el Congreso aunque en porcentaje menor de que hay en otros en otros países en otros casos porque España casi parece una isla para la social

Voz 1071 09:25 Mottaki la extraña península ibérica podría titularse el cómic de Astérix y Obélix porque tiene en Portugal un gobierno de izquierdas tienen España al superviviente de aquella foto del año dos mil catorce te acuerdas en Bolonia los líderes socialistas eso es de la camisa blanca donde fueron a posar ante otros Pedro Sánchez Matteo Renzi o Manuel Valls esposada Europa esta mañana sus aquí

Voz 0194 09:45 es facción porque la extrema derecha no tenga la clave del

Voz 1071 09:48 eso es lo que ha dicho de Juncker que llama margaritas esquinas pensando lo que está por venir el mes que viene que son las elecciones europeas

Voz 5 09:54 no son confió no

Voz 6 09:58 creemos que es Pedro Sánchez está en condiciones de crear un gobierno estable pro europeísta que permitiera España desempeñar un papel fundamental en Europa como ha hecho esto

Voz 5 10:07 ahora no no consigue Philip K

Voz 0194 10:12 Victoria García buenas noches hola Ángels buenas noches al margen de lo que opinan las instituciones comunitarias y al margen de lo que digan del fútbol que es lo que seguramente más hablen habitualmente últimamente de de España qué cosas se dice de nosotros por ahí bueno

Voz 1460 10:26 a Pedro le llaman el guapo el muy guapo extremadamente guapo y muchas cosas más la prensa europea pero sí vamos a nivel de políticos el presidente del Partido Socialista Europeo su correligionario Franz Timerman Le que es vicepresidente primero de la Comisión han dicho que la victoria de Sánchez es un logro para la solidaridad y la justicia hay el comisario europeo de Asuntos Económicos Moscovici añade que España claramente ha elegido a la izquierda europea reformista aunque reconoce que no va a ser fácil gobernar la canciller alemana Angela Merkel expresó su deseo de seguir colaborando de manera estrecha y cordial con España todo muy formal dicho por boca de la portavoz de Merkel en Francia Macron a favor de una Europa soberana unida democrática con el próximo Gobierno español que salga del nuevo Congreso dice los portugueses muy pragmáticos dicen si le va bien a España liderar en Europa como contraparte también a Portugal escuchamos al jefe del Estado

Voz 3 11:20 que España continúa su curso con muy grande me crecía

Voz 1460 11:24 España continúa siendo una gran democracia como tal se comporta así que nosotros contentos de que a ellos les vaya bien decía porque Ángels ahora no que se lleva son las felicitaciones vía Twitter fácil rápida sin grandes complicaciones sin necesidad de estar esperando una conexión telefónica con el traductor ya así lo han hecho el canadiense crudo el mexicano López Obrador la alcaldesa de París Anne Hidalgo en la felicitación que ha enviado a Sánchez en Twitter le llama la gran esperanza para España

Voz 0194 11:54 gracias un saludo lo decía ella al principio como la prensa a la prensa internacional ha destacado el físico de de Pedro Sánchez pero que más dice la prensa Pedro

Voz 0860 12:04 bueno la verdad es que podríamos pasar un buen rato leyendo las muchas son muchas las referencias que Hadid al resultado electoral en nuestro país vamos a fijarnos en los vecinos que tenemos al norte en Francia por ejemplo un análisis sobre el resultado de las elecciones que ocupa un lugar muy destacado en su portada digital ahora mismo dicen en este país lo que España se ha convertido en el horizonte de la izquierda francesa que Pedro Sánchez ha conseguido una victoria que envía una señal clara a Europa y al mundo dos puntos escriben en Le Mond podemos derrotar al a al mundo reaccionario al mundo autoritario y al mundo que apuesta por la regresión también en Francia en Le Figaro apuestan o creen que sobre el papel una alianza PSOE Ciudadanos tiene varias ventajas dicen en este periodo periódico la ventaja de la simplicidad porque es más fácil gestionar un equipo de dos personas que otro que reúne a partidos más pequeños con intereses múltiples y contradictorios y además dice es una alianza que rompe con la lógica de los bloques de derecha izquierda gobernaría el centro centro izquierda y eso recibiría el favor de Europa en el Süddeutsche Zeitung alemán se preguntan por qué España o los todo español refleja un dilema europeos interesante este análisis en este periódico aseguran que en Europa ahora mismo el dilema consiste entre el abrazo del oso con los populistas o una alianza en el centro de los populares y los socialdemócratas éxito de la Alianza central o en el día lanza en el centro dice sólo fortalecería a los extremos así que ahora los moderados están tentados a enfrentarse habla de las elecciones europeas y los españoles termina han reconocido el peligro ya han respondido como con una alta participación el diario el The Gardian hay un editorial dedicado también a las elecciones europeas entre otras cosas dice no no sería sensato tratar el éxito de Vox como una sacudida decisiva hacia la extrema derecha en España o un renacimiento del franquismo la España reaccionaria dice firmemente católica socialmente conservador y centralista siempre ha sido un factor importante de la Historia siempre ha formado parte de el Partido Popular hay una referencia también en el New York Times los votantes dice han respondido a la política del miedo con uno de los índices de participación más alto y el debut nacional de Vox ha mostrado que España no era inmune al avance de los partidos de la extrema derecha

Voz 7 14:32 hora veinticinco años

Voz 4 14:34 de arte todos muy seguros la misma compañía que aún así pagar de más Mutu arte traería la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 8 14:43 que la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua de consulta condiciones de mutuo apuntó es Oleg Ana qué tal está

Voz 9 14:57 es muy preocupada mi negocio no está yendo como espérate rabito cómodas

Voz 10 15:01 pues yo no doy a basto desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 4 15:04 toda la ciudad me conoce estos son no parar

Voz 10 15:08 deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para Túnez

Voz 3 15:14 ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apuntarían

Voz 11 15:23 el oyente tú lo que necesita es tranquilidad escucha el silencio ahora acerca tu cara dio cerca Tu mejilla al altavoz de la radio ya te la mejilla

Voz 1071 15:33 en el altavoz de la lo estás haciendo

Voz 12 15:36 pues mira

Voz 13 15:40 nada más que queríamos darte un beso en la mejilla

Voz 3 15:44 cadena SER te vamos a mimar

Voz 14 15:47 octavo esto eh les di por la mejilla en en altavoz de la todavía Italia

Voz 0194 15:51 has una Irak que bonito

Voz 14 15:53 en el acto la indisociables

Voz 3 15:57 estás preparando el puente que no se olvide nada la maleta el cargador del móvil el cupón del extra día de la madre de la ONCE te vas a quedar sin él corre a comprar hoy mismo tu cupón para este domingo pide Se lo ha tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados y en juegos once punto es recuerda este domingo cinco de mayo extra día de la madre de la ONCE diecisiete millones de euros para ella sepa que ser madre compensa ocho once

Voz 4 16:26 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 16:35 a pesar de que los españoles hayamos votado ya la Junta Electoral sigue presente en nuestras vidas básicamente porque dentro de un mes volvemos a votar para las municipales las europeas y algunas autonómicas ha salido aquí en la tertulia de esta noche y es ahí donde la Junta ha tomado hoy algunas decisiones

Voz 1071 16:50 uno de esta tarde para empezar impide a Sami Nair formar parte de la lista del PSOE en las europeas con el argumento de que para ser elegido en un país tienes que votar en ese país y parece querer ir no ha pedido poder votar en España dicho ya al PSOE que va a recurrir

Voz 4 17:04 yo

Voz 0194 17:05 en esos trenes dado les esta decisión este hombre después de la decisión sobre el partido de Manuela Carmena e Íñigo Errejón

Voz 1071 17:12 ha limitado la Junta el tiempo los spots a Madrid El partido de Carmena Errejón lo que pone en peligro que esos candidatos que sólo ellos dos pues puedan participar en los debates que se vayan convocando la Junta no fijas y más Madrid tiene o no derecho a participar en esos debates sólo determina que el partido sí tiene derecho a los diez minutos de propaganda electoral en los medios públicos que ocurre pues que ahora cualquier partido podrían

Voz 0194 17:33 como aparentemente pasará además la Junta Electoral Central ha excluido a Carles Puigdemont ya los exconsellers Antoni Comín y clara Ponseti como candidatos a las europeas estimar esa manera las reclamaciones que pusieron Ciudadanos y el PP tenía un plazo de cuarenta y ocho horas para presentar recurso de hecho Jones Per Cataluña anunció recurso ante el Supremo asegura el abogado de pulmón que están dispuestos incluso a impugnar las elecciones europeas del abogado se llama Gonzalo Valle

Voz 4 17:59 estos al final del veintiséis de mayo a impugnar vamos llegará

Voz 0194 18:08 Nos Munar las elecciones es mucho decir

Voz 1071 18:11 esta noche el partido en Cataluña anunciado quién va a sustituir digamos de urgencia provisionalmente vaya en las listas de Mónaco y van a ser el propio abogado oye Xavier Trías Beatriz Talegón

Voz 0194 18:23 otra cosa que hará impugnar pulmones que no le dejaran entrar en Canadá

Voz 1071 18:26 deben invitado allí la principal asociación soberanista de que ve que asegura que las autoridades de Canadá negaron la entrada del ex presidente catalán para una conferencia prevista para el pasado día uno de abril el Ministerio de Inmigración sostiene que por respeto a la privacidad no puede dar los detalles sobre porqué cuáles fueron los motivos por los que denegaron la autorización de entrada

Voz 0194 18:45 buscamos la deriva económica de este resultado electoral saludando Miguel Jiménez director de Cinco Días muy buenas noches hola buenas noches esta tarde hablabais de el resultado en la Bolsa después de las elecciones e histórico no

Voz 15 18:57 sí la verdad es que ha sido una subida pequeña pero es que es la primera vez que el Ibex sube al paciente unas elecciones generales porque siempre me he normalmente suele bajar y ahí también creo que es un poco de casualidad pero ha habido ocasiones en que los inversores no les gusta la incertidumbre idea en momentos en que el resultado electoral sorprendía pues lo castigaban estar hacia cumplido relativamente los pronósticos y hemos visto incluso que cabía esperar relativamente bien visto en la City el cáncer están ahí ha habido bastante tranquilidad en los mercados

Voz 0194 19:34 de alguna otra cosa destacar

Voz 15 19:36 bueno además de eso también la parte de de los empresarios o que claramente se han manifestado y ellos tienen Gobierno hacer posible conciudadanos si no es así en solitario lo que no quieren claramente es que gobierna con Podemos Sánchez

Voz 0194 19:52 pues Miguel Jiménez director de Cinco Días muchísimas gracias muchas gracias hasta luego muy buenas noches Nos Lubbers no creéis pero hay vida más allá de las elecciones ya han pasado las cosas muy buenas las propias vidas por ejemplo están en él

Voz 1071 20:07 cuaderno de frases frases de una madre para empezar esta tarde se han producido dos concentraciones en San Sebastián contra la paliza de un grupo de jóvenes contra otro que tenía diecisiete años se negó a darles tabaco y lo mataron a golpes se han visto algunos mensajes racistas porque varios de los detenidos son extranjeros y en vista de esta situación la madre del chico fallecido reunía esta tarde esta entereza

Voz 16 20:29 el que Santi no ha venido a esos anti E tienen amigos en todo el mundo marroquí argelinos no estamos ahí en esa línea de de de buscar culpables sino de buscar una solución real

Voz 1071 20:43 la primera concentración se ha producido entre el silencio en la segunda se han escuchado algunos gritos racistas precisó

Voz 3 20:49 mente

Voz 4 20:57 del exterior en línea del Estado

Voz 1071 20:59 islámico al que muchos daban por muerto ha reaparecido en un vídeo cinco años han transcurrido desde su última aparición pública fue en Mosul aparece con varios de sus acólitos barba larga canosa la mitad teñida de rojo y sostiene ala

Voz 3 21:12 Diego Arda hoy en los atentados de Sri Lanka

Voz 1071 21:16 acaso en un acto de venganza por el colapso del califato es el hombre más perseguido por los servicios de inteligencia de todo el mundo y se ofrecen veinticinco millones de dólares de recompensa por su cabeza por cierto que el primer ministro de Sri Lanka ha comparecido esta mañana reconocía que los atentados del Domingo de Resurrección murieron doscientas fueron asesinadas vaya doscientas cincuenta y tres personas dos españoles entre ellos pudieron ser evitados porque las autoridades tenían información sobre los autores frases en lo económico del consejero delegado del BBVA que hoy en la presentación de resultados hablaba le preguntaban por la fiscalidad

Voz 4 21:50 a en

Voz 1071 21:53 los presupuestos de Pedro Sánchez recordaréis esos presupuestos que no salieron iba la propuesta de gravar las transacciones financieras lo que se conoce como tasa Tobin bueno es sabido que a los bancos pues esta tasa no les gusta el consejero delegado del BBVA lo ha recordado esta tarde porque ahora que parece que va a seguir en el Gobierno el PSOE el PSOE decidiera reactivar las

Voz 17 22:13 sus actores de Chendo Induráin los sectores que no generan ningún tipo de externalidades negativas el sistema bancario español lo es no tienen que ser penalizados lo mejor es esperar hasta que la legislación de la Unión Europea entre en vigor para prevenir que España tenga una desventaja competitiva respecto a otros países Yvancos que operan en España

Voz 1071 22:34 dos cosas más para acabar datos de la OCDE en las inversiones extranjeras en el mundo se hundieron un veintisiete por ciento en dos mil dieciocho con respecto al año anterior el nivel más bajo desde el año noventa y nueve Se debe sobre todo al efecto de la reforma fiscal en Estados Unidos bueno mañana es un día histórico en Japón hace doscientos años que no se vive la sucesión de un operador a otro abdica el emperador

Voz 18 22:53 Quito que tiene ochenta y cinco años el su hijo Naruhito que va a empezar el imperio del Sol Naciente en una nueva era que se llevará la era Reus pues mañana lo cuentas se informara pero que lo ha dicho lo dicho Akihito lo deja sale Akihito entran Erwin

Voz 7 23:11 Ramoneda

Voz 4 23:13 el dietario

Voz 19 23:16 no se salió con la suya diez meses de Gobierno le han servido como campaña electoral la radicalización de la derecha despertado el electorado de izquierda ha sido el triunfo del voto útil del miedo el griterío no da credibilidad asusta Sánchez ha ejercido meritorio control tiempo primero con una moción de censura que pidió a todo el mundo por sorpresa ir demostró que Cataluña no era el único problema de España a Rajoy cayó por la corrupción después convocando elecciones con las luces del cambio todavía no se habían apagado el triunfo de Science el final del poder la vieja guardia del PSOE los que le defenestrar por negarse a apoyar la reelección de Rajoy tiene hoy un motivo de meditación sobre aquella humillación a construidos ante su victoria al buscar en los militantes en la calle el reconocía miento que le negaron sus colegas los que no cesan los que están convencidos de que mandan ellos insisten todavía en un gobierno PSOE Ciudadanos C's no tiene el menor interés en gobernar con Sánchez la estrategia Alber Rivera va por otro camino su objetivo es conseguir el liderazgo de la derecha no alcanzado el sorpasso pero tiene el PP a punto de caramelo y una legislatura pague llevárselo por delante la izquierda le ha dado Sanchis la confianza para abrir un tiempo nuevo no le perdonarían sus votantes una claudicación el hundimiento el PP histórico mal aconsejado por Aznar Pablo Casado no ha dado la talla la crisis del PP no ha hecho más que empezar y las elecciones de mayo no hará más que agravar las pero Casado no es el único responsable de la caída el PP vendía Desmond haciéndose por la corrupción por la apatía de Rajoy por la falta de proyecto político ideológico por las fugas hacia Vox hacia Ciudadanos era un partido gastado inseguro incapaz de cinco años de afrontar políticamente la cuestión catalana que Casado ha sido incapaz de reflotar vio el independentismo la coartada para disimular su caída con la inflamación patriótica ya ha sido inútil o sea marrón Vox y así Se acabó de arruinar negro futuro para el PP día sí y otro también se anuncia su muerte pero el independentismo sigue allí y consigue su mejor resultado en unas elecciones generales medio millón de votos más que en las anteriores es una manera de recordar que sin había política que encauce este problema la inestabilidad política en España es imposible la novedad es que el voto útil contra la derecha en Cataluña ha ido a Esquerra y el PSC los lectores han mandado un mensaje contra la estrategia de la tensión permanente en la que Puigdemont tiene atrapados a los suyos

Voz 0194 25:40 terminamos aquí esta edición especial de Hora Veinticinco de análisis de una noche electoral de una jornada electoral intensa eso quería decir una cosa antes de despedir a los tertulianos es que a mí sí me ha hecho un poco raro porque no hemos tenido políticos invitados que quisieran responder a nuestras preguntas ya esta mañana hemos notado la ausencia de Podemos y del Partido Popular que no han estado con Pepa Bueno y tampoco han aceptado la invitación para venir esta noche y creo que esto es bueno pues muy normal no es o no debería ser muy normal no lo ha sido tampoco durante la campaña donde algunos candidatos no han querido ir a determinados medios de comunicación aquí por ejemplo no estaba presente Pablo Casado mejor en este tiempo que toca ahora a lo mejor también toca recapacitar unos y otros sobre esta relación Fernando Vallespín Eduardo Madina Javier Aroca Ignasi Guardans Lluís Orriols vosotros sí que estabais muchísimas

Voz 3 26:27 gracias hasta la semana que viene Sastre

Voz 0194 26:31 mañana como Japón Nueva mañana abrimos con Japón mes

Voz 3 26:43 hora veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

Voz 4 26:57 héroe y las redes sociales Twitter twitter roba el facebook facebook Larguero Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo Argelia Queralt José Antonio Pérez Esther palo

Voz 3 27:15 mira José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros

Voz 12 27:22 el mundo nos explica solo

Voz 4 27:25 cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo compró

Voz 3 27:32 ver las banderas no siempre son de tela tenias del Congo no venías a un sitio

Voz 1071 27:39 tampoco idílico eh pero el sufrimiento

Voz 3 27:41 hemos visto en Lesbos yo no lo he visto en la memoria nos hace libres el olvido es la falsificación del pasado me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificando el pasado la historia es el referente para no repetir errores que tienes tu con Fernando VII que no que no os habéis enterado que esto que nos arruinó culturalmente La Ventana séptima temporada con Carles Francino

Voz 4 28:13 oyente seamos realistas

Voz 3 28:17 tu pareja puede abandonar todo invita sin que Tele Espe sienta que tenemos que a sus amigos de Facebook oyente que pueden dejar de seguir bloqueo tu jefe puede echarte del

Voz 13 28:33 estaba Braulio hay que en puertas la vida es incierto estar pendiente de un hilo pero tranquilo algo que nunca te abandonará

Voz 20 28:44 la Cadena SER no se veía venir Se veía venir desde el principio a ver si aprendemos a hacer giros inesperados en las cuñas lo perdono

Voz 21 28:52 en Atenas siempre estaremos contigo habría que iban

Voz 20 28:57 lo más de la puñado desde que empecé a oír las

Voz 22 29:05 hoy Ponseti y quiero recordaros que sin traéis ahora mismo en Cadena Ser punto com podéis descargarlos el polcas del último programa de Ser aventureros de todos los programas que creáis escuchar ya sabéis aquí Weiss encontrar las mejores aventuras ya los más intrépidos aventureros y también nos dicen redes sociales en Twitter a Rosell aventureros y en Facebook si os gusta los viajes y la aventura este gusto programa Ser aventureros os espero

Voz 3 29:34 después de llevar a Mara Torres al gimnasio puede acompañarme Javier del Pino cuando me tumbó en el sofá después de comer

Voz 22 29:40 las últimas programa selecciona al que prefieres vale el play

Voz 3 29:44 toma el control de la hacer lo que quieras y cuando quieras descarga de nuestra aplicación