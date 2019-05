Hora 25 (30/04/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 con permiso de Venezuela pero es

Voz 1715 00:03 que el volantazo del PP merece la primera

Voz 1 00:06 frase Casado pasa de luchar por el poder a combatir

Voz 2 00:09 era la irrelevancia y eso les lleva a cambiar de enemigo ya al absurdo de descalificar a los mismos partidos que son sus socios políticos en Andalucía son las ocho las siete en Canarias

Hora veinticinco

Voz 0194 00:42 hola buenas tardes lo primero debe ser Venezuela resulta muy difícil la precisión en el relato de lo que está ocurriendo en ese país el hecho cierto es que de madrugada junto a una base militar el presidente encargado comparecía con Leopoldo López a quien acababan de liberar de su arresto domiciliario

Voz 5 00:57 la factoría eh que este momento los pasión todos salgan a la calle dos salgan a la calle en paz y construir el puente hacia

Voz 0919 01:06 las elecciones libres y democráticas

Voz 5 01:09 llamo todos los venezolanos

Voz 7 01:16 la Constitución venezolana que llamó a todo el venezolano cuenta que sacamos a la calle

Voz 0919 01:22 dar el respaldo

Voz 0194 01:24 lo que hemos construido durante años como es habitual asistimos a la guerra de versiones entre la oposición al chavismo y el propio Gobierno de Maduro que sostiene que todos los cuarteles se mantienen fieles el ministro de Defensa asegura que los militares que acompañaron a Guaidó esta madrugada fueron engañados el ocho

Voz 5 01:39 está por ciento como lo hemos medido el ochenta por ciento tribus que fueron sí acudieron a ese distribuidor fueron engañados los gobiernos de medio

Voz 0194 01:56 lo observan con preocupación los acontecimientos en Venezuela en La Moncloa confían en que los llamamientos del presidente encargado reconocido por España no deriven en una situación crítica Isabel Celaá ministra portavoz desea con todas nuestras fuerzas que no se produzca un derramamiento de sangre apoyamos un proceso democrático pacífico en Venezuela apostamos por la celebración inmediata de elecciones para la elección de un nuevo presidente de la resaca electoral el clamoroso cambio de estrategia en el Partido Popular que pasa de ofrecer entrar en el Gobierno a Vox a descalificar a ese partido y a su líder Pedro Blanco

Voz 1715 02:39 líder del que Pablo Casado ha llegado a decir hoy que ha vivido a costa del PP de los chiringuitos islas más duras literal hoy Casado ha cambiado el foco sus rivales en este nuevo periodo electoral van a ser Ciudadanos y Vox

Voz 1204 02:52 es falso que en España ya tres derechas

Voz 0194 02:54 era un tópico

Voz 1204 02:57 en España sólo hay un partido de centro derecha que es el Partido Popular hay otro partido de extrema derecha que es vox hay otro partido social-demócrata disfrazado delibera desde hace un año y medio

a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0194 03:17 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:19 estas redes jornada de ida de las semifinales de la Liga de Campeones en una hora comenzará en Londres el partido ante el Tottenham y el Ajax de Amsterdam el español Fernando Llorente está en el once titular del equipo de Pochettino y mañana en el Camp Nou Barça Liverpool Valverde no ha desvelado si Coutinho Belén serán mañana titulares los dos están en la convocatoria y los dos pueden ser mañana parte del once del bar

Voz 0978 03:41 a mí nos queda el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes ahora mismo tenemos algunos focos de tormenta que afectan sólo puntos de montañas en formato después de una tarde de calor máximas alrededor de los treinta grados en las cuencas de los ríos Tajo Guadiana Guadalquivir estas tormentas afectan sólo a puntos de montaña de Sistema Central también entre Castilla La Mancha y Andalucía así como en el interior de la Comunidad Valenciana todas desaparecerán cuando llegue la noche aquí en las próximas horas con el cielo raso las temperaturas bajarán de manera que después del ambiente muy suave de la tarde mañana a primeras horas va a hacer un poco de fresco o frío después tiempo parecido al de hoy sol en la mayor parte del país casi todo el Primero de Mayo pero durante la tarde tormentas en el centro de la Península ya no sólo en puntos de montaña también en zonas cercanas si bien va a llover durante poco

Voz 1715 04:29 Atlético zanjó hora25 Pedro y al cierre portada la alegría que compartimos por el Premio Internacional de Periodismo Rey de España que hoy han recogido Javier del Pino Conchi Cejudo y Gervasio Sánchez premio que reconoce la calidad de los reportajes emitidos en la SER sobre la memoria histórica sobre las víctimas

Voz 1620 04:46 es que estén ellos aquí es un reconocimiento a su labor narrativa no es la nuestra nosotros solamente hemos recogido su verdad y su historia para contar y que luego esa historia resuene en la conciencia de quienes tienen que tomar decisiones quiénes no las han tomado aunque menos anteriores y quiénes tienen que tomarla en los gobiernos que empiezan ahora

Voz 1715 05:03 ya en ese mismo acto el presidente de la Agencia EFE ha querido disculparse en nombre de esa organización ante toda la gente de la que nunca habló porque durante años fue un instrumento de propaganda del régimen ya ahora

Voz 8 05:15 ochenta años después de su fundación es el momento de que EFE aproveche la oportunidad para zanjar una deuda histórica y renta rinda tributo a los exiliados a los represaliados ya los vencidos de aquella guerra civil a aquellos de los que no se ocupó e ignoró hace ochenta años cuando España era un país negro sin más color que el rojo de la sangre de muchas y muchos

Voz 0194 05:49 mal sientes este seísmo sonríe

qué tienen en común países como China Tailandia Canadá Costa Rica Perú Italia Viena o Budapest pues que puedes hacer un circuito por cualquiera de ellos con Viajes El Corte Inglés vuelve el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés con más de mil quinientos circuitos por todo el mundo

hora veinticinco

Voz 1715 07:41 Pedro Blanco ocho y siete minutos y siete en Canarias Rafa Panadero es el jefe de internacional de los servicios informativos de la SER Rafa buenas tardes qué tal buenas tardes porque íbamos ya unas cuantas horas observando lo que ocurre en Venezuela las imágenes que hemos visto a lo largo de la tarde Nos han mostrado choques entre manifestantes y fuerzas del orden en algunos puntos de Caracas Rafa cuál es la situación a esta hora bueno lo cierto es que

Voz 1775 08:04 poco después de que a las puertas de un recinto militar del cuartel de La Carlota Guaidó anunciara el comienzo de lo que ha llamado la fase final de la operación Libertad el momento es ahora ha dicho pues cientos de depósito por ese han concentrando ya por ahí ha habido enfrentamientos con las fuerzas armadas bolivarianas según se ha podido ver en imágenes de televisión una tanqueta atropellado a un grupo de manifestantes no se sabe si hay heridos después esas protestas esas manifestaciones se han ido extendiendo a otros puntos de la capital

Voz 16 08:29 tratamos protestan al Depor vez tengo Bieber todo de mierda que se casi de esta mierda sin luz sin agua sin comida sin nada

Voz 17 08:38 no no me da la luego mantenemos novena talle hoy os damos quedamos por ciento Cuenca inaugura una polca yo prefiero morir en la calle de pie Robin ya ni quién una cama donde el baño y medicamentos ni comida

Voz 1775 08:56 ya está ahora a Pedro también se ven enfrentamientos en el centro de la capital de Caracas entre seguidores de Guaidó López y la policía

Voz 1715 09:03 pero bueno el último giro en la crisis política de Venezuela se vivía de madrugada Juan Guaidó comparecía con Leopoldo López después de que este opositor fuera sacado de su arresto domiciliario los dos apelaban al pueblo apelaban a los militares alzarse contra el Gobierno de lo que se puede de lo que se sepa en qué punto estamos

Voz 4 09:23 sí

Voz 1775 09:23 bueno los dos pasaron la mañana después de hacer ese anuncio frente a ese cuartel de La Carlota después salieron de allí en coche y a media tarde han reaparecido en otro punto del centro de Caracas donde ha vuelto a hablar Juan Guaidó

Voz 4 09:50 par

Voz 0194 09:51 el embajador de Venezuela en Madrid Marisela

Voz 1775 09:53 firmado aquí en la SER que la justicia está analizando ahora mismo la situación de los dos de López y de Guardian

Voz 1581 09:59 el Ministerio Público es decir el Fiscal General de la República anunció que dentro de la legalidad está haciendo las investigaciones para establecer las responsabilidades de los protagonistas de estos hechos para aplicar la ley en lo conducentes

Voz 1775 10:17 sí desde esa intervención que escuchábamos de Juan Guaidó en la calle a media tarde a España no se les ha vuelto a ver en público ahora mismo no está claro dónde está

Voz 1715 10:24 bueno nos queda una versión más la que ofrece el Gobierno de Nicolás Maduro que asegura que el intento de golpe de Estado ha fracasado o que los militares que acompañaron en un primer momento a Guaidó es lo que dicen el Gobierno de Maduro le han abandonado

Voz 1775 10:37 si desde el Gobierno no hablan de otra intentona golpista de la oposición violenta que cuenta con el apoyo de Washington según el ministro de Defensa Vladimir Padrino el ochenta por ciento de los militares que acompañaron esta mañana a Guaidó haya engañados porque el Ejército dice sigue firme con Maduro

Voz 5 10:52 los otros dos volvemos a poner de pie a parar firme frente al horizonte a reafirmar nuestro compromiso de defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Voz 1775 11:10 el propio presidente Nicolás Maduro al que hoy no se había visto de momento ha colgado mensajes redes sociales hablando también de los nervios de acero de todos sus comandantes ya llamado a la máxima movilización popular para asegurar ha dicho la victoria de la paz los cuarteles están tranquilos asegura el Gobierno pero lo cierto es que los dos bandos están llamando otra vez a tomar

Voz 1715 11:27 las calles gracias Rafa hasta luego mucho más cerca vamos a acercarnos a la Puerta del Sol año esperando a esto

Voz 18 11:33 que son los años que llevo aquí viviendo en España han estaba porque ya yo creo que ya no hay más bazas que mover donde está maduro que con todo lo que es tapas

Voz 1715 11:42 bueno decenas de personas se han concentrado en la Puerta del Sol lo siguen concentradas allí piden la caída del Gobierno de Maduro hay esta Nicolás Castellano Nico las buenas tardes

Voz 1620 11:51 qué tal Pedro buenas tardes pues si sigue llegando gente esta concentración de la Puerta del Sol donde más de medio millar de venezolano según la Policía Nacional están celebrando la liberación de Leopoldo López y reclamando ayuda para sacar a Maduro el poder con carteles como basta de dictadura represión de víctimas ataques están cercado también Pedro figuras de la oposición venezolana instalada en Madrid como el ex alcalde Ledezma o Fernando Gervasi designado como embajador de Guaidó en España que en estas declaraciones a la SER niega que se trate de un golpe de Estado

Voz 7 12:18 lo que está ocurriendo me me suelo sumamente importante incluso me atrevería decir que es cuasi definitivo para la salida de los pagos presidente Guaidó hace más de dos bebés está llamando a los militares a respetar la Constitución de ponerlo en práctica por eso no se puede hablar con un golpe de Estado en Venezuela lo cayó un levantamiento militar constitucional dirigido por el propio presidente encargado Juan Guaidó

Voz 1620 12:44 el fin del tirano se acerca siguen gritando aquí en Sol donde la proclama más repetidas son la de justicia democracia libertad mientras siguen interviniendo portavoz de distintos partidos de la oposición venezolana

Voz 1715 12:54 gracias Nicolás y el Gobierno español lo hemos escuchado en portada confía en que la situación no se descontrole acabe en un baño de sangre el Gobierno reconoció hace ya algunos meses a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela y ahora va a tener que decidir si mantiene ese apoyo pese a las apelaciones de Guaidó aún sabiendo el levantamiento militar Javier Carrera

Voz 1775 13:16 el Ejecutivo desea con todas sus fuerzas subraya Isabel Celaá que no se produzca un derramamiento de sangre España sigue reconociendo a Guaidó no hay ninguna duda remarca de que está legitimado para llevar a cabo la transición en Venezuela pero no apoya el Gobierno ningún golpe militar

Voz 19 13:31 como tampoco tenemos ninguna duda en relación a que la solución para Venezuela tiene que venir de la mano de un movimiento pacífico por tanto España no respalda ningún golpe militar

Voz 1715 13:43 llamamiento a Josep Borrell mostrando cine

Voz 1775 13:45 embargo su preocupación por la división del Ejército con lo cual

Voz 0194 13:49 Nos encontramos el escenario peor de lo que habíamos podido imaginar que el una división

Voz 1775 13:54 mientras desde la oposición al presidente del PP Pablo Casado pide impulsar un proceso democrático del que ha hecho bandera al partido

Voz 1204 14:00 hay que dejar muy claro que la democracia es la transición tiene que ser irreversible

Voz 1775 14:05 en Ciudadanos reiteran su apoyo al presidente encargado desde Izquierda Unida ante el silencio de Podemos hablan de golpe de estado permanente contra el gobierno de Maduro Vox por su parte se sitúa junto a la oposición venezolana

Voz 20 14:17 Hora Veinticinco

Voz 9 14:20 sí es lo que estás pensando de lo advertimos y por fin está aquí y eso que notas es el seísmo disfruta lado lidió directamente supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche listo para el seísmo nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones

Voz 10 14:42 el INE directo punto com una compañía Bankinter

Voz 4 14:45 tanto las tácticas y las taquillas con los que me pagara la facultad de este es mi primer entraba

Voz 1628 14:51 se lo tenía experiencia para ese puesto

Voz 0194 14:54 cuál fue el primer trabajo crees tener lo necesario para el puesto como

Voz 1628 14:58 aquella entrevista recuerdas tu primer día de trabajo tu primer jefe sus primeros compañeros gente súper siento que cuando te llamaron predijeron dijeron

Voz 0017 15:08 contratamos

Voz 1628 15:10 yo pude puedes dejarnos sus mensajes en el whatsapp del programa el soy Sochaux uno cero uno seis siete

Voz 1715 15:48 Pedro Blanco ocho quince siete quince en Canarias han pasado menos de tres meses

Voz 0919 15:52 hoy

Voz 1204 15:53 pierden las leyes liberticidas hoy pierde la inmigración ilegal

Voz 1715 15:58 menos de tres meses desde que Vox y el Partido Popular sacaran pecho de su acuerdo nosotras nos mostramos por tanto satisfecho

Voz 0194 16:05 y lo decimos así satisfecho de haber conseguido este hito

Voz 1715 16:10 bueno menos de tres meses desde aquella foto de la firma del acuerdo entre el PP y Vox para que Juan Manuel Moreno Bonilla fuera presidente andaluz menos de tres meses y una debacle después Vox pasa de socio fiable de posible candidato a entrar en un futuro gobierno de España a enemigo declarado del PP Pablo Casado da un giro a su estrategia endurece su discurso contra Ciudadanos Vox en su intento de volver al centro de convencer al electorado de que la única derecha es la suya que el PP la derecha verdadera Adrián Prado

Voz 0019 16:45 casado ha externalizado hoy toda la rabia contenida durante la campaña no quiso polemizar ni con Ciudadanos ni con Vox por eso de que su único adversario era Sánchez una estrategia que el propio líder del PP reconoce que fue un error

Voz 1204 16:56 autocrítica no supimos ver que nosotros estábamos dirigiendo no sólo a Pedro Sánchez eludiendo cualquier contestación a las críticas de Vox y de ciudadanos sin darnos cuenta de que es que el adversario de Vox de Ciudadanos en el Partido Popular

Voz 0019 17:10 desde el entorno de Casado creen que ya era hora de dar respuesta a las deslealtades de ambos partidos por una cuestión de orgullo dicen y hoy el líder de los populares se ha despachado a

Voz 1715 17:19 puesto que no han podido con nosotros innovan

Voz 1204 17:21 ver con malas artes ni con campañas cínicas torticeras ni mucho menos ahora intentando vender su derrota

Voz 0019 17:30 este cambio de estrategia clara del PP que ha elegido como lema de campaña para las municipales y las autonómicas centrados en tu futuro en un claro guiño a los varones que reclaman volver a la centralidad campaña que por cierto no va a coordinar Javier Maroto como

Voz 1715 17:42 en las generales sino la vicesecretaria de Acción Social Cuca Gamarra aún así que el Partido Popular busca el centro lo buscan los lemas en alguna algunas reflexiones el presidente de la Xunta se ha ahorrado la reunión de hoy en Madrid es la voz más clara más nítida en el cuestionamiento de la estrategia seguida por su partido claro que lo hace a toro pasado ULE preguntaban si el líder del PP Pablo Casado debería dejar el puesto

Voz 22 18:03 no es no es el momento de cerrar puertas el momento abrirlas tenemos que abrir puertas a mucha gente que ve que si nos unimos somos más que el Partido Socialista y nos dividimos el Partido Socialista con los independentistas son los populistas va a gobernar España no pronto tanto yo creo que este es el momento de ensanchar nuestro partido comemos yo siempre cuando hablamos ensanchado hemos ganado y cuando lo hemos limitado pues lamentablemente no

Voz 1715 18:28 sí hay quienes incluso con la que les ha caído ven el vaso medio lleno la candidata del PP a la Comunidad de Madrid ha dicho hoy esto

Voz 1915 18:37 ya está goleando a casa ese voto de ya lo estamos notando ya nos lo están diciendo y esa ese va a ser mi afán

Voz 1715 18:43 el domingo les dejaron ya el martes ya están volviendo a casa dice Isabel Díaz Ayuso el PP por tanto cambia de estrategia es evidente cambia de antagonistas es innegable esos nuevos enemigos los socios potenciales hasta el sábado la responden en Ciudadanos creen que el liderazgo de Casado está agonizando y que por eso dice lo que dice Óscar García

Voz 1775 19:01 de la mano tendida a la guerra total la relación entre Ciudadanos y PP empeora desde que Alber Rivera se autoproclamó el domingo el líder de la oposición y la brecha está sangrando aún más desde esta tarde cuando Casado ha lanzado sus dardos contra Rivera está entrando en una fase errática dicen fuentes de la dirección naranja a la Cadena Ser una fase propia de la agonía política subrayan para un alto cargo de Ciudadanos Casado está demostrando su nerviosismo por la situación interna de su partido este alto cargo nos dice textualmente está rodeado de con militantes con una daga bajo la túnica para Ciudadanos la estrategia de Casado a partir de ahora está clara hablará bien del PSOE para salvar al bipartidismo hablará mal de Vox señalará a Ciudadanos como el gran enemigo como el gran problema de España

Voz 1715 19:48 hoy se ha reunido el Consejo de Ministros el viernes es puente en Madrid mientras el Gobierno está en funciones pues no aprueba nada relevante así que tenía interés el mensaje político de la rueda de prensa la portavoz ha insistido en que el deseo del PSOE es gobernar en solitario un gobierno del PSOE que dice Isabel Cela gusta en los centros del poder económico es

Voz 23 20:06 esto a lo que piensa la CEOE bueno pues ustedes ven efectivamente el mundo económico como sacado de anunciar también con el IBEX35 e con la prima de riesgo con otras eh si tenemos señales importantes de que el mundo económico respalda con confianza la presidencia de presidente actual de Pedro Sánchez y un Gobierno de un gobierno socialista

Voz 20 20:37 en el juicio del uno de octubre después de semanas

Voz 1715 20:38 escuchando el testimonio de policías que relataban la violencia que se encontraron en los centros de votación hoy tocaba el turno de escuchar a los votantes que han relatado la violencia que dicen ejercieron sobre ello los policías

Voz 1204 20:49 empezaron a pegar a la gente a pegar la gente pero a la gente a sacar gente a tiras

Voz 1715 20:54 los pueblos fuego los únicos que pegaron

Voz 0194 20:56 fueron los agentes los tiran al suelo les pegaban patadas patadas puñetazos de todo

Voz 1204 21:02 pues me arrastraron entre cuatro policías hasta fuera

Voz 1715 21:06 el perímetro uno de los datos del día el año pasado se detectaron hasta cinco mil casos de acoso a través del teléfono del Ministerio de Educación de acoso escolar la estadística dice que en la mayor parte de los casos ese acoso se viene produciendo de forma prolongada durante meses Adela Molina el setenta y tres por ciento

Voz 0011 21:20 de esos cinco mil casos de acoso escolar se llevaban produciendo meses o hasta años más de la mitad de las víctimas los sufría a diario los padres son los que más denuncian lo han hecho en ocho de cada diez llamadas los datos educación vuelven a confirmar que el acoso en la escuela empieza en Primaria la mayoría de los acosados tiene entre diez y trece años los mismos que los acosadores que suelen actuar en grupo y son en su mayoría chicos en cuanto al tipo de acoso el aislamiento social los insultos o el acoso sexual en persona o en redes sociales es lo más frecuente Nuria Manzano responsable del teléfono del Ministerio ha subrayado aquí en la SER que hay que seguir apostando por la concienciación contra este problema

Voz 24 21:57 más formación al profesorado que las necesitan me la ha a los padres y madres que para Perfect estar en casos determinados síntomas que a veces esconde detrás realizarlas de este tipo

Voz 0011 22:09 las víctimas atendidas en el teléfono Anti acoso presentaban síntomas de ansiedad o tristeza se quejaban de problemas digestivos falta de sueño no querían ir al colegio y habían bajado su rendimiento escolar

Voz 20 22:19 hora veinticinco sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte allí Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más se para el coche hice suben Marta feliz ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque te están saliendo a finales sabes no

tanto las tácticas y las taquillas con los que me pagara la facultad de este es mi primer entraba

Voz 1715 23:05 eran las nueve en la segunda hora tendremos cada vez sea árbitro hora

Voz 1915 23:08 hola qué tal el hundimiento Pedro así esta calificando la situación del Partido Popular desde conocer los resultados del domingo hay que recordar que tenían ciento treinta y ocho parlamentarios casi ocho millones de votos y el domingo Casado se ha quedado con sesenta y seis son menos de la mitad del hundimiento hablan por ejemplo desde Ciudadanos

Voz 1628 23:27 Arrimadas ya Villegas no ha podido ser así

Voz 9 23:29 porque el hundimiento del Partido Popular lo ha impedido

Voz 25 23:32 pero en directo del PP que P de cincuenta por ciento de sus diputados pues hacen posible un gobierno alternativo antes

Voz 1915 23:38 nuestro análisis hoy en la cara B del término hundimiento desde la ingeniería naval la historia política española y como siempre el cine en la literatura y la música

Voz 1715 23:46 claro tenemos tertulia como cada día hoy con Carmen del Riego con Carlos Cué y con Emilio Contreras a quién le hemos pedido que nos diga cuáles son para él las claves del día

Voz 1620 23:55 el terremoto que el domingo dejó reducido el grupo parlamentario del PP al menos de la mitad tiene su origen en el corrimiento el mensaje popular hacia la extrema derecha de Bob que empujó a millones de votantes populares a disertar que el PP la derecha sin complejos de Pablo Casado no es otra cosa que un lifting de la vieja derechona que Alianza Popular que en diecinueve años perdió seis elecciones seguidas seis si a eso se une la laminación de los tibios ídolos que tienen experiencia la elaboración de listas electorales con herederos de lo que no es ser Gable toreros y personajes exóticos más propio de una fiesta campera que del hemiciclo del Congreso el desastre estaba servido hoy Casado ha virado en redondo al afirmar que el PP es de centro derecha y la extrema derecha estas palabras recuerdan mucho más cuando hace noventa años dijo yo tengo mis ideas y mis principios pero si no les gusta tengo otros claro quemar sólo pretendía hacernos reír Iker y aspira nada menos que al gobernador

Voz 1715 24:52 así llegamos a las ocho y veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

como débil buenas tardes vamos en primer lugar las carreteras en esta tarde de salidas antes del macro puente de mayo actualizamos la situación en las entradas y salidas de Madrid DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 27 25:18 buenas tardes hasta ahora en la red vial madrileña encontramos aún complicaciones principalmente en las salidas de la capital el lados en Torrejón de Ardoz la A tres en Rivas Vaciamadrid Villarejo de Salvanés Fuentidueña de Tajo la cuatro en Pinto la A42 en Getafe Fuenlabrada Parla Torrejón de la Calzada la A5 en Alcorcón y Arroyo dinos en la A6 en Majadahonda y El Plantío de entrada a Madrid tengan precaución en esta misma A6 ya que hay tráfico en aumento en la zona de Aravaca y Puerta de Hierro en la ronda de circunvalación M cuarenta densidad circulatoria en Coslada a tres en Mercamadrid dirección a cuatro Villaverde sentido a la A42 y en balde Marín hacia la las seis por último complicaciones también en la M50 en Las Rozas en dirección a la autovía de La Coruña

Voz 28 26:09 entre tanto continúan las reacciones

Voz 1915 26:11 los resultados de las elecciones generales estos días ha tardado la candidata del PP a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso en valorar los resultados de su partido que sólo aquí en Madrid se dejó setecientos mil votos pero Ayuso dice no estar preocupada que dice que sólo en este tiempo en estas cuarenta y ocho horas su partido ha empezado a recuperar el voto que se ha ido a Vox Ciudadanos eso ha sido en las generales pero les puedo asegurar que la implementación que tiene el Partido Popular a nivel territorial no lo tiene ningún otro partido nosotros no hemos tenido que recurrir a otros partidos para ir en nuestras listas no tenemos que ir a ningún tipo de experimento nosotros tenemos gente experimentada gente que conoce muy bien Madrid que conocen muy bien sus ayuntamientos luego este escenario para nosotros es el de siempre no tenemos Díaz Ayuso que por cierto todavía no ha confirmado si acudirá al debate de candidatos a la Comunidad que organizan la serie El País es la única que no confirma su asistencia su jefe de campaña Alfonso Serrano explicaba hace unos minutos en La Ventana de Madrid que aún no han decidido nada pero que la idea es dosificar su presencia en los medios

Voz 29 27:06 cuando yo digo que a día de entonces pudo confirmar nada

Voz 1716 27:09 porque tenemos evidentemente eh

Voz 30 27:12 tenemos múltiples peticiones de debate en múltiples medios de comunicación de entidades que hubiese desde hoy si aceptas todas esto no puede ser hacer porque lleva yo creo que lo que interesa también es trasladar nuestro mensaje con proyecto

Voz 1915 27:27 sí ha confirmado su asistencia a todos los candidatos a la Alcaldía de la capital al debate del próximo día seis de mayo también organizado por esta casi por el país será a las doce y media de la mañana en el Colegio de Arquitectos de Madrid

Voz 31 27:39 comienza la batalla por Madrid para una carrera José Luis Martínez Almeida de Begoña Villacís los sabes

Voz 1915 28:32 hoy veintiocho en Cibeles último pleno ordinario de la legislatura

Voz 1628 28:40 allí a las puertas han ido vecinos desahuciados de la calle orgullosa de Lavapiés que denuncian que el Ayuntamiento no les ha dado una alternativa habitacional más de dos meses después de que fueran expulsados de sus casas Pernando Barrena

Voz 32 28:51 la de la Asamblea bloques en lucha de Lavapiés dentro la otra mitad entendemos que es imposible que no exista cuatro viviendas sabemos que es así pero aún así por por deducción por lógicas a los que es imposible que nos están cuatro y que no se asignen nos llevamos hoy hace sesenta y nueve días de esto

Voz 1915 29:05 dentro en el pleno como decimos el último de esta legislatura ha sido un día de despedidas despedidas políticas muy enfocadas ya en las municipales del veintiséis de mayo el candidato del PP a la Alcaldía de Madrid José Luis Martínez Almeida se ha despedido de Manuela Carmena dando por hecho que la alcaldesa no podrá gobernar tras esos comicios

Voz 33 29:20 no hay nadie que hayan vuelto tanto en el ego en la torre de Cibeles donde tiene su despacho como Manuela Carmena pero me despido de usted usted no se va a quedar en la oposición no va a aceptar el mandato los madrileño

Voz 0194 29:30 este último pleno el Ayuntamiento de Madrid muchas gracias

Voz 33 29:32 qué pena

Voz 34 29:33 qué pena que se gobierne así pero no importa todos aprendemos yo estoy convencida que ustedes han aprendido algo yo creo que se ha aprendido algo es lo importante que es no descalificar

Voz 1915 29:44 llegamos a las ocho y media con veinticuatro grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco esta mañana

pero veinticinco Deportes con Ángels Barceló

Voz 4 30:12 buenas tardes buenas tardes escuché yo mucho y que en relevo al frente de Lass no diario

Voz 0919 30:18 si el uno de junio lo deja Alfredo Relaño que llevan mogollón de año

Voz 0194 30:21 lleva veintitrés años

Voz 0919 30:24 y lo va a coger Vicente Jiménez Alfredo Relaño que realmente es historia viva del periodismo deportivo en nuestro país se pero el año fue jefe de deportes de la SER fue el que decidió programar El Larguero con José Ramón de la Morena a las doce de la noche que poco después adelantamos a García nos convertimos en números uno con ese programa tiene una trayectoria luego fue jefe de deportes de Canal Plus Ny con programas como El día después cambió la manera de contar el fútbol en televisión todos los que hacemos televisión deportivo ahora mismo somos herederos de aquello que instauró Alfredo Relaño y luego ya se fue al año

Voz 11 30:55 ha estado veintitrés años dirigiendo lo comparto

Voz 0919 30:57 haciéndolo en una referencia del periodismo deportivos la verdad es que es un honor haber estado a a sus mandos ser amigos buena gente Vicente Jiménez Vicente Jiménez que estuvo trabajando en deportes en el país durante mucho tiempo luego llegó el tren además en portaron luego llegó a ser subdirector ha sido director de PRISA Radio y ahora coge el rey de Relaño mucha suerte que lo que esperamos que vaya bien también seguramente los dos estarán hoy pendientes de la Champions semi finales de la Champions partidos de ida hoy juegan en Londres el Tottenham y el Ajax si mañana juegan en el Camp Nou el Barça y el Liverpool en la la rueda de prensa previa al partido de mañana le han preguntado Ernesto Valverde se peculiar entrenador que tiene el Barcelona si el de mañana es el partido más importante de su carrera me gusta cómo baja el discurso Valverde a la realidad

Voz 36 31:53 la personalmente yo la sensación que de Malí toca dirigí

Voz 1716 31:58 Martín me es importante la seva carrera como entrenador Afinsa

Voz 36 32:00 era bueno

Voz 0588 32:04 eh yo también del dramatiza todo ese tipo de cosas cuando diriges a un a un equipo que está en los que es muy difícil partidos que los que te juegas tres puntos para salvar otras cosas también son importantes también son tensos este partido que vamos yo creo que conozco unos cuantos sí que se cambiarían por mí desde luego lo importante pero sobre todo partido que eso puede transmitir mucha ilusión a nuestra gente

Voz 0919 32:34 claro que sí hay otros partidos donde hay en juego Costa es también muy importantes una clasificación para Europa un descenso una permanencia un ascenso Valverde se ha acordado de todos esos entrenadores porque él antes de estar donde está ahora mismo seguro que también ha tenido que dirigir partidos de otra urgencia Hinault eran menos importantes un diez para Ernesto van bueno otras noticias de la tarde el Comité de Competición ha sancionado con dos partidos a Bordalás el entrenador del Getafe no podrá dirigir durante dos partidos vitales a su equipo en la lucha por la cuarta plaza que da paso a la Champions le han metido también tres a Banega el centro campista de Sevilla que no volverá a jugar esta temporada en Liga con el equipo que dirige Caparrós bueno pues enseguida la Champions pero antes como siempre vuestros mensajes de guardia

Voz 37 33:25 te pregunto por conjuga líder pura el viernes por qué tú ha criticado nada al sujeto llamado Tebas de por qué juega el Liverpool el viernes no ha podido jugar de Barcelona a ese sujeto ni aguas Tebas mete allá Tebas vete ella

Voz 0919 33:46 pero pero sí si te vas si quiere los partidos los viernes el que no quiero perderlo viernes Rubiales que tenemos un lío con esto pero no te preocupes que se pondrán de acuerdo más tarde o más temprano dejado vuestros mensajes

Voz 0919 35:13 puede ser pero en los dos meses que lleva no lo está haciendo ni como él esperaba eso está clarísimo empezó

Voz 0194 35:21 no no me gusta solar

Voz 0919 35:30 semifinales de la Champions enseguida vamos a Barcelona en la víspera de ese gran Barça Liverpool pero lo primero Tottenham las alineaciones como sale el equipo de Pochettino cómo salen los chavales holandeses que están asombrando a Europa en esta Champions José Palacio buenas

Voz 1038 35:44 hola qué tal muy buena gallego en la semifinal de la ilusione de las sorpresas eh porque el Tottenhan aparte eliminada Borussia Dortmund

Voz 0919 35:50 llegó al Manchester City de Pep Guardiola

Voz 1038 35:53 cuenta siete años depués está en semifinales además es el único equipo de los cuatro semifinalistas que no ha ganado ni la Champions ni ha pisado la final

Voz 1715 36:01 es un reto mayúsculo el que tiene por delante Pochettino

Voz 1038 36:03 que además tiene dos bajas importantísima la de Harry Kane lesionado ir son el héroe del Etihad que está sancionado sale con tres centrales el técnico argentino y dos carrilero por delante en la creación están Eric seny dele Ali titular el español Fernando Llorente en punta junto al brasileño Lucas Moura y que vamos a decir del Ajax cheques ha dejado por el terreno hay al Real Madrid quizá la Juventus veintitrés años después está el semifinales quiere reeditar esos títulos que consiguiera ya años atrás con Louis Van Gaal una temporada histórica gallego porque está a cinco partidos de ganar el triplete que no sólo puede ganar el Fútbol Club Barcelona llamases el equipo más goleador de Europa ciento sesenta goles y un once que ya recitan de memoria todos los aficionados holandeses con una en portería ataque a Fico blinde light IB Altman en defensa de John van de Vic is one en el centro del campo las bandas Nero DJ y arriba el serbio Dusan Tadic además por si fuera poco gallego esto lo pita Mateu Lahoz

Voz 0919 36:56 un Espanyol uno de los mejores árbitros de nuestra Liga ojalá tenga suerte le vaya bien vamos a Barcelona en la previa del Barça Liverpool como estaba Valverde que ha dicho en la rueda de prensa último entrenamiento de los azulgrana Adriá Albets hola

Voz 0017 37:09 hola Gallego qué tal buenas tardes lo último es la convocatoria que acaba de dar Ernesto Valverde para el partido de mañana sin novedades importantes dieciocho convocados los únicos que se quedan fuera son los cuatro de casi siempre todo tipo Boateng Murillo Vermaelen Valverde dicho que interpreta las palabras de Klopp diciendo que el Camp Nou no es un templo del fútbol como una forma de quitarle presión a sus jugadores dice que lo entiende porque a él también le gusta relativizar las cosas antes de partidos tan importantes ya ha dejado claro que tienen una gran ilusión por ganar la Champions pero no sienten como una obligación

Voz 0588 37:42 no hay ninguna obligación para nadie lo que hay es una ilusión por conseguir las cosas obligaciones no hay nada yo creo que todos los equipos que comienzan el la competición en el mes de septiembre lo que quieren es jugar partidos como es que a veces le toca unos proceso toca otros porque la Champions es lo que es no puede descuidarse para

Voz 0017 38:00 Valverde lo más importante es mantener la concentración y estar renovados mañana todo el partido porque en la Champions y contra el Liverpool con diez minutos malos te puedes ir a la calle dice que tendrán que controlar sobreponerse sobre todo a la presión asfixiante del equipo de Jurgen Klopp los jugadores del Barça están con unas ganas enormes de poder llegar a la final no olvidan lo que dijo Messi a principios de temporada Rakitic lo tiene clarísimo Messi marca el camino

Voz 0839 38:26 cuando nuestro capitán diga algo estamos todos los demás para para seguir eh al camino que el que el de su equipo así que también esto te engancha un Leo tiene tantas ganas no solamente de de conseguir los títulos de ganar cada cada pido que vamos a hacer todos los demás poder seguir al mejor jugador de la historia postulador

Voz 1296 38:48 me da mucha confianza ha dicho Rakitic que personal

Voz 0017 38:50 mente está en el mejor momento de su carrera mejor que nunca y que él sólo piensa en el Barça quiere seguir en el Camp Nou Si sigue notando la confianza del club del entrenador

Voz 0919 39:00 enfrente el Liverpool de Klopp un equipo que el año pasado llegó a la final y que este año está peleando por la aprender de nuevo en las semifinales mejorado algo del equipo

Voz 0017 39:12 el año tienen portero el año pasado prácticamente no tenían portero Santi Ovalle que ha dicho Globe en la previa que ha hecho el Liverpool buenas tardes qué tal muy buenas que no ha hecho porque no entrenado ha venido directamente a Barcelona después de entrenar en su ciudad deportiva

Voz 0919 39:25 venido confirming que es duda ha dicho

Voz 0017 39:27 corren Klopp que si está al cien por cien puede que juegue mañana pero que tiene que inspeccionar lo aún mañana por la mañana

Voz 0919 39:33 ha hablado sobre la famosa frase de Leo Messi de la deseada dice que cuando la oyó en agosto ya les sonó amenaza ya ha matizado lo que dijo en una entrevista el pasado domingo de que el Camp Nou no es un templo del fútbol esto es lo que opina Jurgen Klopp

Voz 1715 39:50 tengo que dar quinientas entrevistas antes del partido ya estás diciendo o ha dicho que el Camp Nou no es un templo del fútbol he dicho quinientas mil cosas buenas del Barça ya dice los juego fácil de cogerlo malo

Voz 1204 39:59 desde Easy que tu país veinte

Voz 0919 40:03 cuatro mil seiscientos aficionados con entrada van a estar mañana en Barcelona en esta ida del partido Barça líder creo que hay algunos incidentes en las calles de Barcelona con los aficionados del Liverpool enseguida Nos va contra nuestro compañero Jordi Martí pero antes preguntas sobre el Barça sobre el partido de mañana lo narrará en Carrusel Lluís flaqueó la Flagey buenas tardes hola

Voz 1296 40:25 algo que tal muy buena Moutinho le arriba quién va

Voz 0919 40:28 acompañar a Luis Suárez y Messi está claro o qué

Voz 1296 40:32 no está claro al menos no lo tenemos claro los de fuera no da para un documental pero es la gran decisión Coutinho ofrecería más circulación de envíele seguramente más colmillo soy partidario siempre de apostar por el valor y más ante un equipo tan físico

Voz 0919 40:42 yo como el Liverpool pero entiendo que a día de hoy

Voz 1296 40:45 pues igual el desequilibrio de Denver elegían lejana más preocupaciones y problemas al rival que no lo más previsible de Coutinho Messi de más creo que también agradecería que emergerá la figura donde Emelec que pueda abrir más la defensa por fuera de lograr

Voz 0194 40:55 sí al brasileño por dentro así que a pesar de

Voz 1296 40:58 no creo que para el partido de mañana por el rival y por lo que va a plantear el Liverpool creo que al Barça le iría mejor Tembleque Coutinho

Voz 0919 41:04 está creciendo mucho en los últimos partidos en el Barcelona Arturo Vidal quien cree que lo mismo esa pelea en el centro del campo le puede dar una oportunidad de de quitarle el sitio a Artur aunque tendría menos posesión el Barça lo ves

Voz 1296 41:20 no lo veo no lo ve porque creo que si el Liverpool apuesta por el músculo tú no puedes intentar de contrarrestarlo con lo mismo creo que tu arma tiene que ser el balón y Artur eres lo garantiza además Arthur quizá no es tan bueno tan atrevido a la hora de pases en profundidad para llegar al área pero sí que es una garantía de sacar el balón desde atrás y con la represión tan arriba que intuyo va a hacer Jurgen Klopp mañana para intentar provocar el error en salida del Barça Arthur me parece figura capital no entendería que tras toda la temporada estando Valverde dándole confianza el confianza llegando el día para el día gordo lo dejara en el banquillo por un Arturo Vidal que creo que va a ser más importante en la última media hora

Voz 0919 41:54 que no en el en la hora inicial de partido mañana lo sabremos gracias y ahora sí nos vamos a las calles de Barcelona han llegado ya los primeros aficionados del Liverpool creo que hay problemas Jordi Martí cuéntanos

Voz 0985 42:06 sí porque ya hay seis detenidos detenciones practicadas por la Guardia Urbana de Barcelona que ha tenido una actuación rápida y eficaz para detener a los alborotadores centenares de seguidores del Liverpool que en concreto la Plaza Real

Voz 0919 42:20 ha dejado como una batalla campal han volado

Voz 0985 42:23 Casillas han volado objetos en estos momentos están llegando todavía furgones de los Mossos d'Esquadra un dispositivo policial muy importante que Jesús para que te hagas cargo tiene cortada prácticamente la Rambla o por lo menos se va separando la gente para que no se confundan con los seguidores ingleses que cuando he venido hasta aquí hasta la zona de la Plaza Real de la Rambla estaban desfilando hacia la plaza San Jaime sede del Palacio de la Generalitat y el Ayuntamiento por lo tanto detenciones practicadas por la Guardia Urbana hasta seis a esta hora anoche Jesús parece que la Guardia Urbana de Barcelona tiene el conflicto más o menos controlado

Voz 1716 43:00 sí

Voz 0919 43:00 que no pase nada y si pasa algo lo contará Jordi Martí son las ocho y cuarenta y tres minutos una hora menos en Canarias y esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 44:08 ayer en el último partido de la jornada el Betis y el Espanyol empataron a un gol en el Benito Villamarín hubo de nuevo gritos contra el entrenador del Betis Quique Setién Setién vete ya hay alguno más hay un ambiente tremendo el Betis está lejos de conseguir la clasificación para Europa aquí en la rueda de prensa posterior al partido a Setién se le vio tocado pero eso sí eso sí resistiendo

Voz 41 44:34 escucha que que yo no soy un muerto viviente yo escúchame estas situaciones la sede vivido otras veces es verdad que me afecta cómo no me va a afectar pero yo estoy entero más More

Voz 0919 44:50 poquito los lo muertos vivientes estaban todos en el tercer capítulo de la octava tempore nada de Juego de tronos que algunos ya lo hemos visto en Fran rojillo buenas tardes hola Gallego buenas cómo está el asunto va resistirse tiene hasta final de temporada va a depender de las últimas tres jornadas que se puede decir a ver el hombre habla de estar con fuerza hace un proyecto que merece continuidad que según él tiene recorrido pero el equipo no gana la grada ya decidido no lo quiere la temporada que viene ya se verá si la empieza pero va a terminar la temporada una vez concluya el curso Si fuera por Serra Ferrer va a terminar también su etapa en el banquillo del Betis a mirar a otro lado gusta mucho mucho mucho por un lado Abelardo y también Bordalás igualar el presidente piensa distinto pero lo que sí te garantizo ya apunta la fecha que se Rey Setién juntos el año que viene no os sale uno sale otra o uno u otro está el asunto interesantes vamos a Valencia ayer os contábamos aquí que en la asamblea de la Federación Española de Fútbol se ha aprobado la modificación de la Super Copa del torneo la Supercopa Iker Valencia se consideraba perjudicado con esa aprobación de el nuevo formato porque tiene unos derechos adquiridos no le han pedido permiso etcétera etcétera se dio una curiosidad en esa votación es que el entrenador de porteros del Valencia José Manuel Ochotorena pertenece a la Asamblea en esa asamblea el Valencia no tienen ningún representante porque Ochotorena representa los entrenadores el voto de Ochotorena fue a favor de la reforma es decir supuestamente en contra de los intereses de su club el Valencia Pedro Morata en el Valencia esto no ha gustado buenas tardes hola

Voz 1716 46:31 hola buenas tardes sí sí el Valencia ayer incluso estuvo cerca de emitir un comunicado público con

Voz 1715 46:38 tras la decisión tomada por José Manuel Ochotorena que es empleado de la Real Federación Española