Hora 25 (30/04/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 3 00:14 en la Cadena

Voz 4 00:15 si veinticinco

Voz 5 00:18 Ángels Barceló

Voz 0194 00:19 estamos muy pendientes de la situación en Venezuela a la que vamos a dedicar este tramo del programa para saber no solo cuál es la última hora en las calles cuáles son los movimientos políticos sino para preguntarnos por los efectos entre la población de qué manera impactan sus vidas afectadas ya por las carencias que se arrastran desde hace años enseguida una radiografía un poco más amplia sobre la crisis venezolana que está hoy en la apertura de todos los medios internacionales José Luis Sastre buenas tardes buenas noches una última hora sobre Venezuela precisamente

Voz 1071 00:46 sí porque Leopoldo López acaba de pedir que le acojan como huésped en la embajada de Chile en Caracas ahora ampliaremos esta información pero estos lo último de un largo minuto a minuto que estamos viviendo toda la tarde López acaba de pedir que le acojan en la embajada de Chile en la capital venezolana

Voz 0194 01:02 novedad que ampliaremos enseguida repasamos otras noticias

Voz 1071 01:05 que si Venezuela es el gran asunto internacional de la política doméstica lo más relevante está hoy en el Partido Popular cuyo presidente Pablo Casado ha decidido dar un giro a su discurso a partir de ahora el partido al que ofreció entrar a su gobernó el partido con el que gobierna el PP en Andalucía junto a Ciudadanos es un partido de extrema derecha Vox ciudadanos son para el Partido Popular una formación socialista esta es la frase política que marca el compás del día

Voz 5 01:28 que es falso que en España ya tres derechas era un tópico falsario en España sólo hay un partido de centro derecha que es el Partido Popular hay otro partido de extrema derecha que Schwartz hay otro partido

Voz 0194 01:41 el al demócrata disfrazado el dedo hace un año y medio el resultado electoral del PP

Voz 1071 01:45 es su derrota vaya inspira a Casado este volantazo en el discurso ya inspirado el tema para la cara B de Sara vítores hoy el hundimiento el Gobierno

Voz 0194 01:52 Annan emplaza a Pedro Sánchez a que en cuanto forme Gobierno retome el diálogo con la Generalitat pero sin poner condiciones de momento Sánchez y Torras han intercambiado un par de saques pero protocolarios cuentan en la Generalitat Torra escribió para felicitar al PSOE por el resultan en Barcelona Pau rumbo Fuentes de

Voz 6 02:07 ciencia explican que Sánchez en las últimas horas le ha contestado el mensaje a Torra agradeciéndole el gesto estas fuentes aclaran que no ha habido ningún tipo de llamada ni se han emplazado a nada sólo mensajes de texto lo que sí ha habido es un gesto de mano tendida de la portavoz del guber Meritxell Bureau que ha pedido restablecer los puentes con Moncloa una vez pasadas las elecciones y que no haya ninguna condición a ese diálogo que se nos sentaremos a la mesa de Gobierno Gobierno para hablar de lo que haga falta y entiendo que sin condiciones por ninguna de las dos partes afirmaba pudo que también ha dicho que el futuro inquilino de La Moncloa no puede ponerse de espaldas a la Generalitat después de todo lo que sea hablar de de Cataluña en campaña un informe de la

Voz 0194 02:46 ahora social La Caixa concluye que los alumnos que hacen los deberes con sus padres sacan peores resultados en el colegio que quiere decir que sea mala la implicación de los padres es buena dice el estudio siempre que no sea muy controlada ahora nos lo va a explicar con más detalles Mariola no todas las formas de implicación familiar en él

Voz 0259 03:02 el proceso educativo son buenas si usted es de los que ayuda a sus hijos a hacer los deberes Se lo supervisa sistemáticamente o incluso se los hace sepa que lo está haciendo mal

Voz 1085 03:13 lo lógico lo ideal es que los alumnos hagan responsables de sus propios deberes que incluso asuma las consecuencias de no llevar los hechos hice además tiene que enfrentarse solos a ellos les prestó atención suelen tardar muchísimo menos así que en mi caso oí lo que me dice mi experiencia personal es que no no no suele ser bueno

Voz 0259 03:31 es el profesor David Calle que ratifica completamente la conclusión de este estudio que dice también que las madres están más implicadas que los padres el ochenta y dos por ciento se interesa por ejemplo habitualmente por cómo les ha ido en clase frente al sesenta y seis por ciento me enseguida vamos con todos los que dará noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches buenas noches

Voz 7 03:49 uno de los mejores regalos para una madre es un viaje Iberia lanza una promoción por el día de la madre de tarjetas regalo

Voz 0194 03:55 o con el veinticinco por ciento de descuentos

Voz 7 03:57 a cualquier precio ya más de ciento treinta destinos en cincuenta países entra en iberia punto com regala un viaje por la vía de la madre

Voz 4 04:08 hora veinticinco

Voz 8 04:11 premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene un proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente en los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 9 04:29 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 0542 04:33 aquí Chris tú tienes alarma si la de Securitas Direct y qué tal es que estamos pensando en ponernos una en mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa ni te lo pienses estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa por lo que a merece la pena vivir tranquilo

Voz 10 04:48 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece digo calculan una INEM Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 11 04:59 cero

Voz 12 05:02 sabes porque dos millones seiscientos cuarenta mil oyentes eligen cada mañana a Pepa Bueno no entonces esta promo es para

Voz 5 05:11 en Hoy por hoy de seis a doce y veinte de la mañana una hora menos en Canarias con Pepa Bueno Toni Garrido síganos también no

Voz 13 05:18 hoy Cadena SER cuando abres la nevera para coger una ventanita

Voz 0194 05:23 trastocó de esa esa tarta

Voz 13 05:25 a estas tensando con el estómago que si puedes pensar con el estómago puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el americio ayudas a mantener el aire limpio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 9 05:42 José nunca se oye la alarme que tienes en el bar es la de Securitas Direct Duchy ir qué tal estoy pensando en ponerle una mi casa

Voz 14 05:47 ponte la ni te lo pienses por lo que cuesta no veas la tranquilidad que te da a mí en el bar me han evitado dos robos IM

Voz 1071 05:53 en casa la ponemos todas las noches dormimos mucho

Voz 15 05:56 tranquilos Securitas Direct proteger

Voz 10 05:58 pues lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece lo calculan una INEM Securitas Direct punto

Voz 5 06:03 eso recuerda novecientos ciento trece ciento

Voz 10 06:06 precio

Voz 5 06:07 en El Larguero de la Cadena SER todas las opiniones pero que seamos capaces todos de opinar

Voz 0194 06:13 el respeto sobre todo a lo ocurrido

Voz 5 06:15 tampoco

Voz 16 06:18 claro clarísimo también señor a corto plazo el árbitro me hábito yo tengo muchas dudas la verdad piano tiempo peligroso rápido Folgado diagnóstico en el campo en campo nómada y creo que es falta dentro dentro de los dentro del campo

Voz 13 06:32 es lo que dice

Voz 16 06:33 para mi falta de ejemplo de más discos

Voz 17 06:37 fíjate qué os creéis

Voz 1880 06:39 queremos

Voz 17 06:43 el viernes desde las once y media una hora menos en Canarias

Voz 1 06:52 mamá me has hecho los finales el zumo estás hurtando mermelada en tu móvil

Voz 18 06:57 desayunar deprisa para llegar al Coli tiene estas cosas aproveche el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiar una casa más cerca sin comisión de apertura sin gastos de tasación si la solicita el banco consulta condiciones el BBVA punto es BBVA

Voz 12 07:11 la creando oportunidades cabinas ser pobre veinte

Voz 0194 07:28 en Venezuela y fuera de Venezuela todos alientan al bravo pueblo que glorifica el himno nacional y el Bravo pueblo venezolano vive hoy otra confusa jornada que no sabemos en qué puede acabar la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro ha aumentado en muchos grados la presión Juan Guaidó reconocido

Voz 1880 08:12 más de medio centenar de Estados incluido España como

Voz 0194 08:15 el presidente interino hacia la transición democrática de Venezuela ha recorrido las calles de Caracas alentando a la población ya al ejército de madrugada después de liberar al opositor Leopoldo López del arresto domiciliario había anunciado la puesta en marcha de la llamada Operación Libertad rodeado de uniformados el ministro de Defensa Vladimir Padrino declaró la fidelidad del Ejército al gobierno de Maduro sin duda alguna

Voz 20 08:37 intento de golpe de Estado o de una magnitud mediocre el ochenta por ciento de todos los efectivos que fueron y acudieron a ese distribuidor fueron engañados un acto que podemos calificar también de terrorismo

Voz 0194 08:55 enseguida conectamos con Venezuela antes abrimos la Mesa de análisis y de en hora25 Emilio Contreras buenas noches

Voz 15 09:02 buenas noches y Carmen del Riego buenas noches

Voz 0194 09:04 muy buenas noches hola buenas noches y quedamos atentos también a las voces que puedan ir incorporando a través de la Mesa de redacción de la que queda pendiente Pedro Blanco pero antes Victoria García buenas noches buenas noches Ángels cuál es la situación hasta ahora que entendiendo que todo puede cambiar de un momento a otro

Voz 1460 09:18 comenzamos por lo último que acabamos de contar al principio el informativo Leopoldo López ha pedido asilo en la embajada de Chile en Caracas sobre el terreno se escuchan disparos cerca de la movilización opositora que lidera Guaidó en el centro de la capital de botes de humo son esos disparos y el cabreo de los ciudadanos hartos ya de esta situación

Voz 21 09:37 porque tengo tierras que se vaya ya de esta mierda sin luego sin agua sin comida sin dejará nada no me da la Game Over no me da la gana

Voz 0194 09:50 imágenes en las redes sociales que mostraban una tan

Voz 1460 09:52 Quetta ETA del ejército atropellando a varios manifestantes Jawai doy López que no se les ve desde las seis de la tarde hora española después de que aparecieran en público en una plaza de Caracas el les vio subirse a un todo terreno hay desaparecer entre la multitud acaba de tuitear Guaidó pidiendo que se mantenga la presencia de venezolanos en las calles los cuarteles hasta ahora Ángels están tan tranquilos nos vamos a Caracas David Ramírez

Voz 0194 10:14 dado especial de Prisa Radio muy buenas noches saludos Davis en qué punto te encuentras o cuál es la situación que tú tienes a la vista en este momento cuál es la fotografía a esta hora

Voz 22 10:27 ahorita estoy recurriendo unas unas calles de Caracas bueno la radiografía mucha confusión es una gente que está manifestando hay Trancas de calles hay quema de caucho quemado de basura mucha movilización de la gente en la calle esperando cualquier notificación incluso de Juan Guaidó que acaba de aparecer once minutos nuevamente en el este de Caracas específicamente en la Plaza Altamira

Voz 1862 10:51 está alentando nuevamente a los

Voz 22 10:54 adeptos a la oposición para que se mantengan firmes en la calle porque hay que recordar que el llamado era para el día de mañana primero de mayo pero con esta situación sorpresiva para mucho bueno que agarró de sorpresa incluso hasta los propios funcionarios del alto gobierno venezolano de Nicolás Maduro bueno eso se ha mantenido hasta ahora enfrentamientos de un lado y de otro incluso hay que destacar un enfrentamiento significativo que Hugo con grupos colectivos del Gobierno de Maduro que salieron a amedrentar alguna manifestación en el centro de Caracas y atacaron a varios manifestantes donde la policía regional del estado Miranda y que se metió a defender a eso manifestantes que estaban por supuesto protestando quitarán canto la calle y hubo un enfrentamiento hasta este momento nosotros pudiéramos decir aquí son las tres y once minutos hora local de la tarde hice habla de quince personas heridas por las distintas detonaciones en las manifestaciones que se han llevado a lo largo de Caracas

Voz 0194 11:54 pues David si te parece en una hora vuelvo contigo otra vez a Caracas de acuerdo

Voz 22 11:59 perfecto perfecto y otra para monitorear la situación en tiempo real

Voz 0194 12:02 pues ahí estaremos de nuevo dentro de una hora porque Vicky hagamos antes un repaso de las reacciones internacionales la situación en Venezuela se juega también a miles de kilómetros de Caracas

Voz 1460 12:11 así es la mano de Estados Unidos es alargada ahí está detrás de Guaidó apoyando los militares que han colaborado con el presidente encargado Mike Pompeo es el secretario de Estado Bolton es el de seguridad nacional ya avisan a Maduro que sería un grave error usar la fuerza militar contra los manifestantes todas las opciones están sobre la mesa para terminar añadiendo que esperan que los rusos se mantengan al margen la Unión Europea Se mantiene una actitud de esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos cruzando los dedos para que no termina en un baño de sangre en la ONU sobre todo preocupación es followings o está hablando el portavoz de Guterres y dice que el Secretario General está muy preocupado para ver cómo se desarrolla la situación en Venezuela dice que

Voz 0194 12:52 está modificando se a medida que van hablando

Voz 1460 12:55 que están seriamente preocupados la OEA apoyan sin fisuras y saludan a los militares que se han adherido a la Constitución Colombia país P vecino de Venezuela pide a esos militares que se posicionen al lado correcto de la historia y el Grupo de Lima creado específicamente para dilucidar con la crisis venezolana ha hecho una llamada al Ejército para que demuestre lealtad a Guaidó en Brasil acogen con satisfacción y prudencia el apoyo público de militares a Guaidó Rusia China Turquía hay Cuba aliados de Maduro acusan a Guaidó de alimentar el confronta miento violento en el país

Voz 0194 13:28 hay que también contigo volvemos actualizar situación y reacciones a partir de las diez en este tramo de Hora Veinticinco lo que queremos es ir conformando una radiografía de la situación social no es la primera vez que nos detenemos en ella pero conviene volver a escuchar el ruido de fondo que hay tras los movimientos de los líderes de la oposición del Gobierno de Maduro tories León es doctora vive en el Estado de Táchira de Venezuela doctora un saludo desde Madrid

Voz 22 13:51 lo mismo Winchester Des Moines Luccin dice y les tengo es conocido internacionalmente como mucho

Voz 0194 13:58 cuál es la situación en la zona donde usted ese encuentro eh

Voz 22 14:01 actualmente en Cristóbal digamos que está mucho más las personas que ya están y allí en sitios estratégicos que siempre han sido de protesta que son la avenida Carabobo el sitio de movilización pero no han habido enfrentamiento esta esta mañana cuando estábamos en la protesta pasaron camionetas de la policía sin ningún tipo de la Policía Nacional sin ningún tipo de ataque muy morena movilizaciones también se hizo hacía Core uno cobre uno en el despegue un destacamento de la Guardia Nacional aquí fue no las personas no ha habido también que él lo que ha extrañado aún no ha habido un repele o un ataque hacia hacia la población menor aquí en San Cristóbal no lo ha habido

Voz 0194 14:54 doctora gusta lío tampoco tampoco

Voz 22 14:56 ah has dígame usted trabaja en un hospital

Voz 0194 14:59 en una clínica cuál es la situación de de la medicina de cómo cómo ejerce su trabajo en Venezuela habitualmente

Voz 22 15:07 te mire a no yo le a rectificar yo soy abogado lo que pasa es que aquí en Venezuela les a los abogados inductor este pero yo le puedo decir porque tengo mi hija que

Voz 0194 15:18 sí ha era eso perdón he sido yo que me he liado era yo

Voz 22 15:22 sí sí miga hay médico y ella sí aquí la situación en cuanto a los hospitales y eso es algo decadente no hay medicamentos a las personas todas las personas deben de llevar los los insumos debe un catéter unas heridas

Voz 0194 15:38 el propio el propio Paci el propio paciente

Voz 22 15:41 sí en mi propio paciente propio paciente la familiares tienen que ir este van tiene que casi todos llegan con sus familiares las personas que no llegan las pasas bien difícil porque quienes va a comprar los medicamentos quiénes va a comprar no hay insumos hay insumos esto aquí estoy

Voz 23 15:57 terrible para tipo de operaciones intervenir

Voz 22 16:00 yo une tiene cada quién que llevar todo sus incremento de ninguno guante hasta las batas para los médico que se van a colocar en el momento de la intervención quirúrgica

Voz 0194 16:10 en cuanto al

Voz 22 16:11 el las me es un público espantoso luce curo son los seguro que aquí muchas personas tenían seguro o teníamos seguro ya eso no sirve para nada porque la reconversión que hubo en agosto el año pasado se comió recuerden que les quitó King

Voz 0194 16:27 si no cero y entonces todo lo bueno

Voz 22 16:30 en esto no se valió nada nosotros como en un Estado que esta de frontera aquí se está manejando mucho lo que es el peso el peso y en dólares para entrar una clínica usted tiene ya te hablan en esos son millones y doce en la situación es bien terrible

Voz 0194 16:46 los accidentes y el día a día tories El acceso a servicios básicos como la electricidad el agua tienen problemas ustedes

Voz 22 16:53 tenemos con respecto al servicio eléctrico de ahora comienzo horitas el mes de abril quién fue el apagón grandísimo grandísimo este que duramos casi como tres días sin luz de ahí en adelante es nos pasamos un día sin luz otro día una mañana sin luz toda la noche no quitan la luz en estos momentos que usted y yo estamos hablando no hay servicio eléctrico muchas veces estaba pensando porque los teléfonos dedica en TVE donde estamos hablando se muere muere es igual así

Voz 0194 17:27 dejan agua limpia tampoco

Voz 22 17:30 no piensan en el estado Táchira no hay agua tengo entendido que en Caracas tampoco hay agua no hay agua fría ya pues la situación eso me disipo las cuestiones lo edificio aquí les digo en bolo al está otra Táchira no tenemos algún los servicios son pecio la luce va los teléfonos de mueren los datos de los teléfonos no funcionan cada en las plataforma no tenemos ahorita no tenemos tampoco acceso a la información de televisión no todos los canales por donde nosotros podíamos tener información los han sacado de la parrilla como se dice de la escalera no hay comunicación la única comunicación son las redes sociales que lo podemos informar un oasis

Voz 0194 18:12 tories yo agradezco muchísimo que no haya atendido y que no haya dado esta última hora desde la zona donde se encuentra muchísimas gracias y muy buenas noches

Voz 22 18:19 ser un placer gracias saludamos

Voz 0194 18:21 bien Ignacio Martínez profesor de Comunicación Social también es periodista Eugenio muy buenas noches saludos desde Madrid hola buenas noches mucho mucho Eugenio usted se encuentra en Caracas como cuál es la sensación que tienen allí de lo que está pasando

Voz 1862 18:37 bueno primero y bastante de desinformación porque la mayoría de la tele información corre a través de canales informales eh

Voz 0194 18:44 sociales así que hay bastantes

Voz 1862 18:47 EFE La en las redes sociales mucho muchas dudas sobre lo que está ocurriendo en este momento en líneas general hay una especie de silencio informativo tanto en la oposición como de el Gobierno de de Nicolás Maduro mucho en las redes sociales ha empezado verse una especie como si los ciudadanos estuvieron siendo víctimas de una nueva esperanza sufriendo de esperanza ya medida que consideramos que empieza a verse como que la estrategia que esta mañana la inició Juan Guaidó obtuvo el respaldo militar que que esperados

Voz 0194 19:25 se le ve final a la situación Eugenio perdón si le ve final a la situación si piensa cómo puede acabar cuando puede acabar

Voz 1862 19:35 no la situación en Venezuela una una resolución a muy largo plazo es desmontar el Estado chavistas muy complejo hecho independientemente de lo que ocurre el día de hoy que los tiempos políticos no son los tiempos de la de las crisis

Voz 0194 19:49 me económicas sociales

Voz 1862 19:52 independientemente de lo que ocurre el día de hoy el día de mañana primero de mayo vamos a seguir viviendo o vamos a eso que no los empates de una hiperinflación del ochenta por ciento de la población va a seguir sin acceso a medicamentos prioritarios el acceso a a medicinas o alimentos pasen es siempre muy precario y se va a seguir habiendo esa brecha entre los ciudadanos que tienen acceso a divisas extranjeras ya me sé dólares llámese euros de aquellos que no pueden trazar en en una manera diferente

Voz 0194 20:20 Bolívar en esa fotografía que nos lleva a que de alguna manera nos contaban desde el Estado de Táchira dificultades con la electricidad con el agua con los transportes con el abastecimiento usted lo estaba citando ahora es la fotografía habitual de de una ciudad como Caracas

Voz 1862 20:35 aquel Casa de Caracas es diferente al del interior del país al de resto de los estados porque Caracas al ser el centro el poder político ya tenía en el centro de todo el poder diplomático de todas las representaciones diplomáticas Caracas inhibían generales ha estado blindada tanto el punto de vista ley

Voz 24 20:51 sido como el suministro de agua que él

Voz 1862 20:53 caries era el día a día que sufre el interior del país ese ese blindaje eléctrico yo soy de suministro de agua que que había una ciudad capital se perdió durante el año dos mil dieciocho y en buena medida durante el XIX Caracas ahora experimenta de alguna otra forma lo que el interior del país ha venido sufriendo desde hace unos cinco años aproximadamente con una crisis eléctrica reaccionan y en dos muy desordenados no solamente sino también de agua

Voz 0194 21:22 usted profesor no de Comunicación Social decía al principio el funcionamiento normal vamos a decir de las universidades de los institutos de los centros de formación

Voz 1862 21:34 no hay una deserción importante no solamente de alumnos sino de de profesores de hecho carne que en ningún momento en un año ya sea en cuatro secciones de de de estudio entre en tres turnos suben dos turnos ahora están reducidas a un solo salón un solo turno generales no solamente se trata de que ha salido hoy de de que hay muchos jóvenes que han dejado estudia a han cortado sus estudios universitarios para abandonar el país sino también muchos docentes no solamente universitarios sino etapa primaria o o o diversificar de lo que nosotros llamamos bachillerato que quién quién abandonado el país la educación es uno de los días de de de de estos últimos años traer

Voz 0194 22:17 pues Eugenio agradezco muchísimo también que no haya ayudado con el retrato de la actualidad y de la situación que se vive en Venezuela muchísimas gracias

Voz 1862 22:25 un abrazo gracias por la atención hasta luego

Voz 0194 22:27 pues venga pues abro mesa de tertulia no es fácil hablar de lo que está pasando en Caracas porque los propios venezolanos por eso queríamos hablar y queremos y vamos a seguir hablando con con ellos con los que están dentro es muy difícil todos ellos hablan de apagón informativo por los dos lados por la parte de Maduro por la parte de la OPEP acción los hechos reales son los que nos llegan las imágenes que vemos que a veces son difícil de contextualizar la liberación esta mañana de Leopoldo López y la puesta en marcha de ese movimiento para para intentar derrocar a a Nicolás Maduro pero la situación ahora mismo con esa novedad de que Leopoldo López habría pedido asilo en la embajada de Chile en ese realmente incierta Carlos

Voz 0378 23:04 es muy incierta es peligrosa es yo creo que el tercer intento de Guaidó de hacerse con el mando del país el primero fue cuando se auto porque se autoproclamó presidente Air según todo cuando fue a por la ayuda humanitaria y no lo consiguió ir la historia Nos nos hace ver que estas cosas se consiguen de forma inmediata sigue un golpeo una rebelión no tiene efectos inmediatos sino las cosas pueden ir a peor viendo como vemos unas imágenes que efectivamente no sabemos interpretar porque no sabemos el contexto pero son son bastante duras Nos podemos temer lo peor lo peor puede ser un choque entre entre las dos fuerzas

Voz 0194 23:59 choque armado no lo iba a decir no sólo las imágenes sino la declaración de intenciones del propio ministro de Defensa que ya ha advertido que dispararía sin pensárselo arena no sólo eso sabemos que la pobre Maduro ha armado a la población a lo suyo Carlos después tenemos tiempo porque ha sido vamos a dedicar a una un largo espacio de Hora veinticinco las de ello pero si quería una primera impresión vuestra Carlos

Voz 15 24:21 sí yo creo que hay un elemento muy importante en todo lo que está pasando y es que Guaidó tenía tenía tiene todavía hoy un gran apoyo internacional un gran apoyo de la Unión Europea y España en particular que es clave lo tenía sólo hasta el punto justo en el que estamos llevando ahora lo tenía para evitar un baño de sangre lo tenía para hacer una un para hacer una para democráticamente lograr impulsar unas elecciones lo tenía hasta eso yo creo que ahora está justo al borde Guaidó de perder

Voz 0194 24:50 ver el apoyo en el Gobierno español oímos preguntar

Voz 15 24:53 hoy en la en la rueda de prensa todos los gobiernos europeos está más o menos en la misma línea en el Gobierno español hasta que no lo han querido reconocer públicamente porque seguramente no es el momento de decir estamos arrepentidos pero en el Gobierno español y en otros gobiernos europeos hay bastantes dudas de si no ha sido una estrategia errónea apoyar a Guaidó sobretodo si da el paso siguiente se convierte en una aventura militar

Voz 0194 25:16 Emilio

Voz 0554 25:18 pero que para tener una idea de lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela hay que saber qué es lo que pasa en Venezuela Venezuela es el cuarto país mayor productor de petróleo del mundo que más reservas de petróleo tiene del mundo sin embargo es un país con una inflación del diez millones porción pongo un ejemplo una barra de pan que el uno de enero valía un bolívar el día treinta y uno diciembre vale diez millones de bolívares y recuerda la super inflación Cuba a principios de los años veinte el siglo pasado en Alemania eso tiene como consecuencia un deterioro de la vida económica social del país como estamos viendo faltan medicinas alimentos no Florentino la sanidad la educación se ha venido el sistema de suministro eléctrico abajo y eso produce una gran indignación porque y que eso se sostiene que en en Venezuela lo que hay ahora mismo es una dictadura como son ahora la dictadura ante un general daba un golpe de Estado suprimía adoptó lo poder ir mandaban ahora no ahora se convocan unas elecciones sino son favorable convocas otras colocas una asamblea paralela como ha hecho Maduro los recubren de una cierta apariencia de democracia que nadie se cree pero hay una dictadura implacable además los agentes cubanos están tan situado en el Ejército son los asesores expertos en mantener una dictadura durante sesenta años

Voz 0194 26:32 después retomaremos el análisis Si la tertulia

Voz 25 26:35 que quizá desde el

Voz 0194 26:37 punto que lo dejaba a Carlos Cue no con la difícil movimiento que ha hecho que ha hecho hoy Guaidó que puede perder todo lo que había ganado que era precisamente ese apoyo internacional aunque tiene apoyos hemos escuchado como Tram seguía sigue manteniendo le el apoyo del resto de países que siguen a la expectativa entiendo que esperando a ver en que en que desemboca lo que está pasando hoy en Venezuela si quiero incorporar una última voz José Antonio Medina Ibáñez que socio luego venezolano reside en España desde hace años pero mantiene contacto con su país y con toda América a través de la web Latin Press también tiene dos hermanos que que siguen viviendo siguen residiendo en Venezuela José Antón muy buenas noches o las buenas noches cuál es la información que le llega desde Venezuela

Voz 23 27:18 bueno lo que me estoy llegando es que las calles de las principales calles de de dos ciudades muy importantes como son Caracas y otra que estás cerca de Caracas a unos ciento veinte kilómetros de Caracas una ciudad altamente militarizada que se llama Maracay están llenándose con con con civiles pero con poca presencia militar iraquí de policías no esto en este momento es lo que más sorprende porque en otros momentos o cualquier manifestación civil pues era la agredida con mucha fuerza desde el punto de vista militar ahí policial así que esto es lo que está en este momento sucediéndose en en Venezuela bueno marchando au Guaidó hoy López vi al Palacio de Miraflores que está en el centro de Caracas algo que parece inaudito cuando también en otro momento una persona que hubiese sido liberada en contra de la voluntad del Gobierno bolivariano se hubiese sido detenido inmediatamente esto no ha sucedido en este momento

Voz 0194 28:29 a José cuál piensa que puede ser el desenlace no estaba escuchando usted ahora cuando se autoproclamó Guaidó presidente presidente interino el anuncio de convocatoria de elecciones aunque nunca tuvo fecha pero ya ha dado este paso más allá con la liberación del líder opositor Leopoldo López cuál cree que usted o hacia dónde quiere usted que puede encaminarse la situación

Voz 23 28:51 yo creo que lo que está planteado sobre la mesa en todas las fases que se ha venido cumpliendo la estrategia de la oposición venezolana es la salida de Nicolás Maduro la situación está en cuál de esas fases es la que mejor puede encontrarse esta salida una sensata sería la interna la negociación interna al la solución de los problemas con base interna pero yo no ha venido dando resultados ni para los bolivarianos para los opositores otra fase sería la de la presión internacional dirigida muy mucho por la Organización de los Estados Americanos Hiru secretario general y Luis Almagro por el Grupo de Lima tesón del Grupo Lima que son países hermanos pero que han nacido osea creado para que Venezuela sida a unas elecciones libres la tercera alternativa sería de alguien por Donald Trump que la del golpe de Estado aguerrido pero no ya valorando se como el soldado corriendo con botas Aziz

Voz 0194 29:55 posible se lo mismo

Voz 23 29:57 cibernético no muy de bloqueos económicos bloqueos energéticos yo no sé cuál va a ser la salida lo que sí sé que lo que está planteado en este momento sobre la mesa sobre todas las mesas en la salida de Maduro porque es la piedra de franca

Voz 1862 30:15 para la estabilidad política venezolana

Voz 0194 30:18 yo decía al principio que usted mantiene de dos hermanos en el interior de Venezuela son partidarios del régimen de Chávez son opositores

Voz 23 30:26 no es uno de ellos es chavista de ellos se chavista el otro chavista casado con una fiscal de venezolana no que no es chavista

Voz 0194 30:40 tú pues se opuso

Voz 23 30:42 Thor normal y corriente no hay esto pues paradójico pero lamentablemente en Venezuela ya desde hace tiempo atrás lo que ha venido sucediendo en lo que a lo que estamos viviendo en España

Voz 0194 30:54 con el independentismo

Voz 23 30:56 por factores ideológicos culturales no

Voz 0194 31:00 aquí no hay relación entre los hermanos

Voz 23 31:02 eh prácticamente no existe la relación no prácticamente Jaime I de Naciones lo que se mantiene pero aquellas relaciones estrellas íntimas de camaradería de de comer beber ir a estudiar pues besos se ha ido terminando no abandonaron Venezuela tengo una buena Dos hermanas y están en este momento viviendo en Argentina no hay la verdad es que hay que acaba de decir que Argentina haya dado una buena acogida los venezolanos porque la verdad es que es lo que está haciendo argentina en este momento

Voz 0194 31:38 José Antonio Medina Ibáñez muchísimas gracias

Voz 23 31:40 vale muy bien

Voz 0194 31:43 volveremos a partir de las diez volveremos en directo a Caracas volveremos iremos a Estados Unidos iremos a Bruselas a buscar todas esas reacciones a ese movimiento de Juan Guaidó esa liberación esta mañana del líder opositor Leopoldo López y lo que está sucediendo ahora mismo en las calles de Caracas han pedido tanto Guaidó como López a los venezolanos que salieran a las calles algunos muchos de ellos lo han hecho pero ha habido también algunos encontronazos algunos enfrentamientos con las fuerzas de Maduro iremos a buscar la última hora a partir de las diez todas esas reacciones que se están produciendo en todo el mundo

Voz 26 32:24 en

Voz 27 32:34 no

Voz 0194 32:39 cada vítores buenas noches es que vamos a volver unos minutos a la política nacional en esta semana post electoral hace cuarenta y ocho horas no sabíamos aún los resultados y seguimos calificando la bajada en el número de votos y de escaños del PP de muchas maneras descalabro desastre catástrofe y también hundimiento que es la que más nos ha gustado y por eso es la que hoy analizamos en la cara vez si uno

Voz 1880 33:00 viniendo como dices tanto los analistas como los propios políticos llevan utilizando estas horas todo tipo de calificativos para explicar el derrumbe del PP no podemos olvidar que claro Mariano Rajoy consiguió en las últimas elecciones ciento treinta y ocho parlamentarios que eran casi ocho millones de votos y el domingo Casado se quedó con sesenta y seis que son menos de la mitad son cuatro millones de votos bueno pues desde Ciudadanos por ejemplo dos voces que han hablado de hundimiento tiene ese Arrimadas portavoz nacional del partido

Voz 12 33:27 no ha podido ser así porque el hundimiento del Partido Popular lo ha impedido

Voz 1880 33:32 José Manuel Villegas su secretario general

Voz 5 33:34 el el director del T P de cincuenta por ciento de

Voz 24 33:37 el K2 pues hace imposible un Gobierno alternas

Voz 5 33:40 igualmente venga pues vamos al término que es un

Voz 1880 33:42 miento no es la acción y efecto de hundirse y hundirse es sumir meter en lo hondo o destruiría arruinar también es quedarse abatido física o moralmente al perder las ilusiones la fuerza el ánimo o caer en una situación muy negativa la palabra hundir viene del latín Fundéu cree que es asentar fundar fundamentar ahí vienen términos como hondo fondo también fundar y como sinónimos un montón derrumbamiento desmoronamiento desplome caída enterramiento cataclismo inversión siniestro aplastamiento desaparición naufragio con el naufragio bueno o mejor dicho con los restos del naufragio de Bunbury abrimos el capítulo musical de la cara B de hoy

Voz 0194 34:35 ayer acudiéramos a las matemáticas para hablar del concepto sumar hoy para hablar de hundimiento recurrimos a la ingeniería sí hemos hablado con Jesús Valle que es doctor ingeniero naval

Voz 1880 34:46 no Nos aclarado muy bien el concepto

Voz 24 34:49 Carmen te lo que ocurre en un hundimiento que nuestro barco pesa más que lo que desplaza que lo que pesa el volumen de líquido que desaloja y por tanto bueno pues Calama hay pequeños hundimientos que no dan no no causan es la pérdida del barco ya por hundimiento genéticamente entendemos el caso en el que el hundimiento es tan grande que de que perdemos el barco si somos incapaces de ver recuperarlo y el barco se sigue hundiendo hasta que llega al fondo del mar

Voz 1880 35:26 la pregunta sería Angels el hundimiento del PP será tan grande como como lo que está en el tajo pierda Elzo Joseba ahí al fondo del mar y otra de las preguntas quizá más interesante es cuáles pueden ser las causas no de un hundimiento

Voz 24 35:38 que perdamos flotabilidad porque tengamos un una brecha un agujero en en el barco o porque aumentamos el peso digamos la carga que lleva que lleva el barco se peso se llama lastre entonces nosotros entre lo que es nuestra carga lo que es nuestro lastre y lo que es el peso de los pertrechos y de combustible el del barco y el propio peso del barco que es lo que llamamos peso muerto pues tenemos que equilibrar el barco en un cierto nivel de flotabilidad

Voz 1880 36:13 somos pregunta será una brecha será el lastre lo que hay que tirar bueno hay soluciones Nos dice el ingeniero naval antes de hundirse del todo y además también nos ha explicado la diferencia entre dos conceptos que confundimos hundimiento hizo

Voz 24 36:26 para o reparamos no es nuestro barco ven en el caso de que hayamos perdido desplazamiento o tiramos todo el lastre que podamos para volver a la situación de bonanza que que queríamos otro tipo de accidentes que tenemos en los barcos que es la zozobra viernes del latín sus supra Jens que es la la digamos que la parte de abajo pase a estar arriba que el barco escora escora escora en ese caso el barco no se hunde el barco se pierde también pero no segunda

Voz 1880 37:06 viese que canta está hundido en un océano de lágrimas es Stephen Viso son cantautor de San Diego

Voz 0194 37:14 Pablo Sánchez León nos ayuda en algunas ocasiones analizar términos en la cara ves investigador científico en el Centro de Humanidades Chan de la Universidad Nova de Lisboa Pablo muy buenas noches hola buenas una de las soluciones que nos da Ava el ingeniero para evitar el hundimiento es soltar lastre que lastre tendría que soltar el Partido Popular para evitar hundimiento

Voz 24 37:34 bueno en este momento no tendría que soltar el lastre de muchos han una política interna del partido ideológica que no está claro que la pueda solicitar el IVA que le ha convertido en un partido al mismo tiempo nacionalista porque son partidos fuertemente nacionalizar neoliberal y ese tipo de soluciones parecía que al comienzo de la crisis son antes de la crisis de la época de bonanza tenían sentido a lo mejor ahora en la época de salida de la crisis eh hay que elegir en Essex

Voz 0194 38:06 esto

Voz 24 38:08 pero esas dos señas de identidad

Voz 0194 38:10 Pablo no tienen Pablo irse electoralmente en política cuando se puede considerar un hundimiento

Voz 24 38:18 bueno en lo que hacía supone que las citas electorales fundamentalmente y hay gente

Voz 1862 38:23 los y algunos además a

Voz 24 38:25 los hechos de Europa tenemos el Pasok un partido que el Partido Socialista griego que pasa tiene una mayoría absoluta a comienzos de esta década rápidamente la pierde en unas elecciones les pasa factura el haber de aplicar las recetas se imponían para de austeridad pasa a tener una proporción irrisorias de representante eso en esos contextos entiende también por ejemplo en contextos de transición es el ejemplo que tenemos en España que yo creo que estamos quienes con la UCD

Voz 0194 38:56 sí que parece tener una mayoría absoluta pero

Voz 24 38:59 siempre importante en el setenta y nueve y según secunde a un once por ciento en las elecciones de la esos

Voz 0194 39:07 Nos decía el ingeniero también que el exceso de peso es lo que provoca a veces el hundimiento ese exceso de peso en el caso del Partido Popular podrían ser Ciudadanos y Vox no obra yo creo que ha sufrido primero la obra dejar derivar hacia tendencias que estaban en dos lados son partidos muy neoliberal como

Voz 22 39:28 sí es muy bien vista ultranza

Voz 0194 39:31 Como Vox llegamos a esta petición

Voz 24 39:35 ha hecho que termine obrando de es el otro

Voz 0194 39:37 puesto centro que dice que ha ocupado en el pasado que tampoco está muy claro el hecho es que después de la zozobra por veía venir el hundimiento aunque eso está por ver ese hundimiento en el Partido Popular eso todavía aquí verlo todavía no no no no toca Adolfo no tocado el fondo del mar no ni mucho menos sí quizá eso estamos de un potro anticipándose demás una situación que puede no darse que se haría yo desde mi punto de vista todavía más perjudicial para para las otras formaciones para el campo entero de la derecha tener un partido muy resistente que que tiene su núcleo estable Fórum en un porcentaje de votos durante un tiempo y se va más bien lentamente desangrando pidiendo a los otros ocupar realmente que aunque por lo vayan ocupando eso produciría muchísimas llegamos problemas de identidad dentro de ese campo más a medio plazo que con Fenosa claro que el PP vaya a a hundirse mía tampoco poderse refundar con facilidad veremos qué pasa volveremos a hablar encontraremos una palabra Pablo para volver a ver quién le pasa al Partido Popular Pablo muchísimas gracias vale gracias hasta luego

Voz 29 40:42 sin

Voz 1880 40:53 estos son los Bee Gees que también han cantado a los barcos hundidos así es como se llama esta canción sin que in six es el título de este tema el año sesenta y ocho

Voz 0194 41:01 a las diez dedicaremos un largo tramo

Voz 30 41:04 hablar de El hundimiento bueno eso pregunto a vosotros pues un hundimiento del Partido Popular

Voz 15 41:09 hombre si sentimiento miramos con una pequeña perspectiva que son tres años cuatro años ha pasado de ciento ochenta y tres diputados A66

Voz 0194 41:20 de once millones y pico de votos a cuatro millones y pico de

Voz 15 41:22 desde el principal partido del país de articular lo todo de gobernar en casi toda España y tener una mayoría absoluta aplastante con un partido Socialista hundido en la miseria que es cuando se produce el relevo en las primarias a a estar en sesenta y seis diputados con Ciudadanos que está al borde de ganarle a Primaria

Voz 0194 41:40 después analizaremos las causas porque el análisis lo ha hecho y el propio Partido Popular pero hundimiento o no Emilio

Voz 15 41:45 hombre si lo hundimiento supone que el barco se va al fondo y no deja de aparecer en la superficie

Voz 0194 41:50 toda mi mano no pero Pablo también los decía que no es un fracaso zozobra él decía más que hundimiento zozobra decía

Voz 15 41:56 lamento yo a mí es que el mar me da miden el mareo nada más que verlo pero con independencia de eso depende depende de si flotar es gobernar o no a eso que se lo pregunten a Rajoy y que se lo pregunten Ahora Sánchez a partir de ahora a ver si es capaz de gobernar

Voz 0554 42:09 con ciento veintitantos picaron

Voz 15 42:12 el viento

Voz 1340 42:13 todavía no pero si no cogen el timón

Voz 0378 42:18 Sony impone ir rectifica ponen a derecho el barco puede que llegara pues se dentro

Voz 0194 42:25 luego me contarás si piensas que con la estrategia que ha adoptado ahora Pablo Casado que además estabas tú en la rueda de prensa sí que es que van esta estrategia cogido bien el timón bueno Sara al estar hundido en el fondo de mal en inglés es algo así como estar abajo no el Down si vamos a escuchar tres

Voz 1880 42:39 más diferentes de cantar ese da aún y las tres de tres muy grandes la historia por lo menos o lo hacía yo esta tardes imaginarse a Pablo Casado cantando las vale aunque no sé si a él le van a gustar extra

Voz 0194 42:50 canciones pero elegido tres buenísimas la prima

Voz 1880 42:52 era ese Line going down de Springsteen del Born in the USA

Voz 30 43:02 no me imagino Pablo Casado cantándola no yo si estas dos sí sí sí Vara hizo de rockero programa con corbatas lo visto es una de las cosas que tenemos unas

Voz 1880 43:15 segunda que no sé si va a superar a la de Springsteen yo creo que sí que es el de los Beatles estas del disco gel del año sesenta y cinco íbamos con el tercero que es el de Tom Waits es down down down del año ochenta y tres

Voz 31 43:41 tenían

Voz 1880 43:49 la sensación de que literatura su rendimiento

Voz 0194 43:51 muchísima no

Voz 1880 43:52 pues sí la verdad y por eso nos vamos a quedar sólo con tres clásicos de momento los podemos por ejemplo hasta la odisea a nos vamos han sido VIII antes de Cristo el poema épico de Homero Ulises y su regreso a Ítaca Hugo segundo ejemplo la tempestad mil seiscientos once la tragedia de Shakespeare la historia de Próspero y de su hija Miranda como un náufrago la isla durante doce años y un título más sería por ejemplo el relato de un náufrago de mil novecientos setenta que es una novela de Gabriel García Márquez hoy es sabido una curiosidad de esta novela que el título del libro realmente es así lo puedo decir entero relato de uno fraguó que estuvo diez días a la deriva en una balsa sin comer ni beber que fue proclamado héroe de la patria besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad y luego aborrecidos por el Gobierno y olvidado para así pero no es

Voz 0194 44:40 oye son la portada no les cabía basada en unas pública

Voz 1880 44:42 tienes de García Márquez en el diario El Espectador en Bogotá en mil novecientos cincuenta y cinco

Voz 16 44:47 ella era una flor del mar donde esta noche no pasos se ha hundido

Voz 1880 44:55 permitiese Robe Iniesta de Extremoduro no me calientes que me mundo dicen las canciones del disco donde están mis amigos del noventa y tres

Voz 30 45:08 y si vamos al cine obligatoria el hundimiento

Voz 1880 45:11 claro los últimos días de Hitler encerrado en su búnker desde la perspectiva de la secretaria personal de de él de Hitler el actor que hace de Hitler es Bruno Ganz y la verdad es que deberíamos verla en versión original para escuchar el acento austriaco del protagonista

Voz 32 45:25 el tiro Rafael ha sido tan dificil

Voz 0194 45:39 además esta escena del hundimiento luego ha sido versionada es decir ha sido doblada para cada circunstancia si hay muchas tienen sabe que han sido así dobla yo creo que es la más la más explotada habrá salido el Titanic también

Voz 1880 45:50 sí pero además he traído a Casado hablando del Titanic parece como si fuera una premonición no cuando realmente él estaba hablando el lema del PSOE os acordáis del que pase que parece que lo dijeron que lo habían sacado de esa película no bueno pues vamos a Casado el dos de abril

Voz 0194 46:06 este Gobierno en Titanic

Voz 1340 46:08 es un barco que se hunde pretenden que la orquesta siga sonando

Voz 33 46:15 las protestas terrible de verdad está está toca qué me líder Riesco la orquesta del Titanic

Voz 29 46:52 sí

Voz 1880 46:54 Torres la cara B que hay canciones para todos para todo está por ejemplo la orquesta del Titanic parece que la han hecho directamente para la casado bueno no es anteriores de dos mil doce es un tema de un disco de Serrat y Sabina que se llama también así la orquesta del Titanic íbamos ya por fin con un extracto de la película

Voz 17 47:13 siempre equipo todo cuanto necesita creo firmemente que la vida es un regalo y no pienso desperdició Lucas estaba qué cartas se repartirán la próxima de que es entre el debate sobre

Voz 0194 47:24 en la placa de hielo ella también que él también cabía no

Voz 30 47:26 en la cabellera tú que es que no cambia nada

Voz 1880 47:34 íbamos con una novela más también llevada al cine el Robinson Crusoe de Daniel Defoe hay un par de adaptaciones bueno hay muchas adaptaciones pero dos así destacables en el cine que son el náufrago de Robert Zemeckis que es el que tiene de protagonista Tom Hanks y luego el Robinson de Luis Buñuel en aquel momento era cuando él estaba exiliado en México entonces por eso se rodó originariamente en inglés es del año mil novecientos cincuenta y cuatro

Voz 34 48:04 no pues ni tomar el eco

Voz 1880 48:11 aquí se va a buscar el el eco monte para poder escuchar una voz como el último la suya pero vuelvo a la tele vuelva la voz

Voz 34 48:21 Paradise

Voz 33 48:35 flotando por

Voz 1880 48:43 los votantes te habías acordado hablando mítica canción los náufragos de los Niños Mutantes

Voz 33 48:48 sí

Voz 30 48:59 sí de cierre que llevamos pues decidan los vamos

Voz 1880 49:02 con una recomendación para el Partido Popular sí sí que podemos calificar lo suyo como hundimiento es nuestra recomendación que de momento se mantengan en modo pez que usen las granjas bajó ahora me estoy imaginando a Pablo Casado Teodoro García Maroto no moviendo así respirando con este tema es de mil novecientos ochenta y dos son los derribos Arias eso también tiene mucho que decir si habéis escuchado la frase arribo se dio otra palabra también la frase era Brand días bajo el agua el baile de actualidad

Voz 5 50:23 hora veinticinco

Voz 36 50:34 ingresó en Cadena Ser punto com y en las redes sociales en pleno vivieron narró

Voz 5 50:38 ahora Veinticinco Facebook hora25

Voz 12 50:44 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 37 50:53 las dulces sonrisas ni las llamas rápidas de la Villa sin armas y las aguas de la monda asimismo

Voz 0194 50:59 con la pérfida y pico

Voz 37 51:02 nada sin armas son

Voz 39 51:07 ceñida en tu silencio si no mañana y cuando quiebran algunas puntas útiles saetas en tu silencio lisos sin derrotan y Gloria

Voz 1340 51:17 bueno duda

Voz 40 51:19 qué es lo que tengo es lo que te salva era el filo del silencio que tú usas

Voz 41 51:31 sin voz desnuda Pedro Salinas mil novecientos veintinueve

Voz 12 51:36 cadena SER El él escucha Kang sueño

Voz 5 51:43 sin tren tren desayuno coches teléfono teléfono perros las palabras son más que palabras cuando las

Voz 0194 51:50 ilumina

Voz 5 51:52 de lunes a viernes a partir de la una inercia una hora menos en Canarias con Mara Torres nos encontramos en la SER síguenos también en redes en nuestra aplicación móvil cadenaser

Voz 1880 52:18 buenos días Carlos buenos días

Voz 44 52:21 ah sí

Voz 45 52:26 son las cinco menos veinte

Voz 46 52:27 los categoría Joaquín me ha llamado gorda

Voz 12 52:35 así de buenas a primeras buenos de gas a nada algo cambiar de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 5 52:53 ser claros es bueno no andar con rodeos es bueno tener algo que decir tenemos mucho de lo que habla

Voz 0194 53:01 esta mañana es bueno

Voz 5 53:04 descubre lo bueno de despertar informados cara mañana muy buenos días con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 12 53:12 Nuestra se puede escuchar La Ser de Murcia en Bilbao de la SER tú eliges qué emisora escuchas toda la información local aunque es muy

Voz 5 53:22 pues toma el control de la SER Vídeo que quieras cuando tú quieras

Voz 1340 53:28 de nuestra aplicación

Voz 47 53:32 sí

Voz 12 53:35 el ser

Voz 3 53:38 hora veinticinco

Voz 0194 53:58 Torres buenas noches hola buenas noches esto es a mí me es un fin de año sí pero es año nuevo

Voz 1340 54:03 tris tras polca pero es lo que es pero luego no ves lo que es porque se transforma esto es una cosa que dirigió Gustavo Dudamel con la Sinfónica de Simón Bolívar de Venezuela que no lo he traído aquí por esos días amargos la música como bálsamo ahora escucha

Voz 30 54:30 que no es el vals es otra cosa

Voz 1340 54:34 vale de Venezuela a Japón que ha renunciado

Voz 0194 54:38 aquí Jito ya sabes que yo trabajé unos años en la embajada de Japón no lo sabía pero sí sí

Voz 49 54:44 y entonces bueno