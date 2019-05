Hora 25 (30/04/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:19 cómo estamos de todas las novedades que se van produciendo tras la liberación esta mañana del líder opositor Leopoldo López y la puesta en marcha de una ofensiva para intentar acabar con el régimen de Nicolás Maduro porque la grave situación en Venezuela no puedo ocultar el análisis que Pablo Casado ha hecho de su contundente derrota en las elecciones del domingo la justificación para la pérdida de setenta y dos diputados más de los que tiene que son sólo sesenta y seis la fragmentación de la derecha primera justificación la prima la misma fragmentación que se presentó a las elecciones de Andalucía y allí gobierna el Partido Popular gobierna gracias a un pacto con Ciudadanos y con Vox con el primero pacto de gobierno con el segundo acto rubricado ante las cámaras con un documento que lo acredita para recibir sus votos para Casado hoy sus socios de gobierno en Andalucía son el demonio críticas a Ciudadanos por llevar a la práctica dicho campañas torticeras y críticas centradas sobre todo en Albert Rivera críticas a Vox que desde hoy para Casado ha pasado a ser un partido de la ultraderecha con un líder que cobra de chiringuitos y así lo ha dicho textualmente el líder popular utilizando el lenguaje de Esperanza Aguirre Casado apea de la campaña para las autonómicas municipales y europeas a Teodoro García Egea Javier Maroto Casado quiere con todo esto calmar a los críticos con su gira a la derecha en estas pasadas elecciones Casado ha disparado hoy contra todos pero él sigue siendo indiscutible al menos hasta las elecciones del veintiséis de mayo será interesante ver ahora cuál será su papel en la campaña cuántas invitaciones recibirá para participar en actos de candidatos puede que su omnipresencia de la campaña de las generales de paso a la desaparición de los casos

Voz 0194 02:05 la de producción también está pendiente de cualquier última hora cualquier aportación que quieran ustedes este programa Pedro Blanco lo primero a esta hora es actualizar la situación en Venezuela que es el escenario internacional abierto a lo largo de todo el día desde que Juan Guaidó ha anunciado que habían liberado Leopoldo López Sastre buenas noches valorar otras Barceló después de

Voz 1071 02:23 semana sin que hubiera novedades se ha producido en efecto esa que adelantábamos aquí en la Ser y que relataba Guaidó de esta manera

Voz 4 02:29 otra Fuerzas Armadas hoy valientes soldados valientes patriotas valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado ébola también ha llamado no hemos encontrados definitiva veinte en las calles de Venezuela Operación Libertad lo invito inmediatamente a activarse los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela el primero de mayo empezó hoy buena parte

Voz 0194 02:58 de ahí una guerra de versiones de noticias de incidentes y varias imágenes que resumen el día

Voz 1071 03:02 la primera de esas imágenes podría ser la de las primeras horas con Leopoldo López rodeado de un pequeño grupo de militares en las calles de Caracas ante la base militar de La Carlota en el este de la capital

Voz 5 03:12 convocatoria eh que de momento el trece los pasión todos salgan a la calle dos salgan a la calle en paz y construir el puente hacia la elecciones libre y democrática que soñamos todos los venezolanos hoy a según

Voz 0194 03:26 la imagen es la de una tanqueta de la guardia no

Voz 1715 03:28 el republicana arrollando por lo que se ve en las imágenes a un grupo de manifestantes opositores kilos de fondo

Voz 6 03:50 otra de las imágenes otro de los sonidos estaba también en la calle Guaidó en López subidos a un coche altavoz en mano

Voz 7 04:07 lo último contábamos a las nueve para arrancar el tramo de programa anterior Leopoldo López se ha refugiado en la embajada de Chile encara

Voz 2 04:16 sí ya lo hemos medido el ochenta por ciento tíos que fueron que acudieron a ese distribuidor fuera

Voz 0194 04:34 bueno pues otra de las imágenes y de los sonidos es este que acaban de escuchar la imagen del ministro de Defensa de Maduro que vestido de militar rodeado de altos mandos ha comparecido para afirmar que la situación estaba bajo control Víctor García hola de nuevo

Voz 1460 04:47 hola qué dice cada una de las partes cómo están las cosas pues en este momento la gente sigue por las calles el ejército no hay una gran presencia policial ni del Ejército venezolano las calles Guaidó en el este de Caracas esta interviniendo ante los manifestantes y la gente que la apoya Leopoldo López y su familia en la embajada de Chile en Venezuela donde han pedido asilo político y los veintidós militares que le acompañaron en esta aventura han pedido asilo en la embajada de Brasil de Venezuela veintidós en total han sido pudo llegó a cabo confirmar el propio embajador así las cosas Guaidó esta mañana hablaba de que el golpe de Estado no era suyo sino que era de Nicolás Maduro

Voz 0180 05:26 bueno venezolano

Voz 8 05:30 la Fuerza Armada están a Cela Conde Crutchlow cuál es lo que hacen los soldados ponerse en la Constitución el golpe Malumbres Miraflores al saltar

Voz 1460 05:42 ha sido una jornada complicada porque lo cierto es que ni estaban donde se decían que estaba en un principio que era una base militar sino en una carretera aledaña esa base militar y los militares que apoyaban esto no era un grupo demasiado potente el propio ministro padrino lo decía poco

Voz 0194 05:58 después los otros dos volver

Voz 2 06:00 vamos a poner de pie a parar firme frente al horizonte a reafirmar nuestro compromiso de defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Voz 1460 06:17 y después se fueron al centro de Caracas allí han dado un baño de masas en algunas zonas tanquetas del Ejército lanzaban gases lacrimógenos y San visto imágenes de una tanqueta cargando contra los manifestantes no hay una cifra de heridos pero sí se habla de muertos algunas organizaciones independientes de Venezuela hablan de que habría varias personas muerto

Voz 0194 06:35 Gerardo del día Mike ha sido hablando con mucha gente que vive en Venezuela y a partir de esos testimonios podemos ir reconstruyendo como ha sido el día de hoy lo que ha pasado a algunos

Voz 1460 06:43 se acababan de enterar por lo temprano de la hora ella es periodista del diario El Nacional se llama María anhela Salazar

Voz 9 06:49 pero yo no están dentro de la base militar de La Carlota yo estamos en las afueras de la base militar había Carlotto en plena autopista deleite no estén Joan convocaba en la calle vamos a ver efectivamente si la gente la gente debería estar saliendo porque lo que estaba hemos estado esperando este momento

Voz 0194 07:04 a otros les pillamos de camino a unirse

Voz 1460 07:07 en sus líderes es la diputada María anhela Miranda

Voz 10 07:10 si estamos aquí en el cine acompañando a nuestros clientes Juan Guaidó a los de algunos diputados aquí con soldados a otras que están a favor de una democracia contra lo que estamos viviendo y que estamos reciban con Lopera ascendió Hertha

Voz 1460 07:23 José Luis Planas que normalmente estudia sociológicamente el comportamiento de los venezolanos hoy no se atrevía analizar

Voz 11 07:29 es muy difícil saber realmente pues sector qué porcentaje a estar involucrado

Voz 1460 07:37 Ellos no sabía mucho por dónde se movían nosotros tampoco desde aquí seguimos en ese cualquier novedad hasta ahora

Voz 9 07:43 en estos momentos que usted y yo estamos hablando no hay servicio eléctrico en muchas veces estaba pensando porque los teléfonos dicha en TVE uno de estamos hablando se muere a hubo horitas tampoco estarán en el estado Táchira no hay agua

Voz 1071 07:58 es abogada vive en el Estado de Táchira con ella hemos hablado en el tramo anterior para saber cómo afecta a la vida corriente de la gente esta situación pide ya muy marcada por las carencias que arrastra el país y que describía también Eugenio Martínez que es profesor de Comunicación Social

Voz 0194 08:12 sí

Voz 12 08:14 la mañana primero permaneció vamos a seguir viviendo vamos a seguir sufriendo los en de una hiperinflación del ochenta por ciento de la población va a seguir sin acceso a medicamentos proletarios el acceso a a medicinas o alimentos pase que siempre muy precario y se va a seguir habiendo esa brecha entre los ciudadanos que tienen acceso a divisas extranjeras

Voz 1071 08:35 efectos en las vidas y en las familias contaba el sociólogo José Antonio Medina

Voz 0194 08:39 la complicada relación esto ha sido muy muy gráfico

Voz 1071 08:41 complicada relación entre dos de sus hermanos uno esa final chavismo y otro lo es a la oposición

Voz 13 08:47 sí yo soy chavista donuts chavista casado con una fiscal de venezolana no que no es chavista y el otro es pues un opositor normal y corriente no y esto pues no la separación por factores ideológicos culturales no eh prácticamente no existe la relación no practicamente Jaime I de Naciones pero aquellas relaciones estrellas íntimas de camaradería de de comer beber de salir pues beso se ha ido terminando no

Voz 0194 09:20 podemos saludar ahora Alberto Ravell ex presidente del Centro de comunicación nacional de Guaidó muy buenas noches

Voz 11 09:27 fuera nutrir mire ya aprovechando que ustedes están tocando ese tema contar una anécdota el canciller Arreaza si chavista que a uno de los funcionarios principal la del Gobierno

Voz 1849 09:41 el primo hermano

Voz 14 09:44 es decir que es otra es otra de las

Voz 11 09:47 pero no sólo m primo hermano en mi ahijado

Voz 0194 09:52 es otra de las familias divididas voces

Voz 11 09:56 visto totalmente vivía la familia que están totalmente

Voz 0194 10:01 tiene algún tipo de relación usted con esa parte de la familia

Voz 11 10:06 yo creo que no es lo mismo más nunca que que yo la última vez que también en la última vez que lo vi hoy dije pensar que yo te carguen pilas error

Voz 14 10:17 pero no se sabe nunca

Voz 0194 10:22 entiendo entiendo que la rehacer las relaciones dan completamente rota señor rabel dígame una cosa

Voz 11 10:27 no obstante el digan una cosa con la pena

Voz 0194 10:30 edición de asilo por parte de Leopoldo López en la en la embajada chilena el anuncio también de los militares que han participado en la liberación de Leopoldo López de ingresar en la embajada de Brasil qué lectura tenemos que hacer de estos movimientos ha fracasado ese intento de acabar con Nicolás Maduro

Voz 11 10:50 este yo te puedo asegurar que han está ahora a esta ahora que estamos hablando Leopoldo López no ha podido al kilómetro a ver si

Voz 14 10:58 lo que realmente pero lo confirma pero

Voz 0194 11:01 han firmado la embajada señor que lo ha confirmado la embajada

Voz 11 11:04 bueno fíjate me está dando un tú vas usted lo han confirmado porque yo la que hable con el eso eso no estaba planteado no consta por una mentira te puedo decir que yo he dejado de tener compacto con él durante unas horas por las circunstancias de hoy pero para nosotros eso no confirma término esto llamada que puede llamarlo parque

Voz 0194 11:31 mire le voy le voy a leer un un tuit que hay ahora mismo de la Cancillería de Chile para nosotros es el Ministerio de Exteriores que dice Lilian tinto y su hija ingresaron como huéspedes en la residencia de nuestra misión diplomática en Caracas hace minutos y sumó su cónyuge Leopoldo López que permanece junto a su familia en dicho lugar esto es lo que dice el Ministerio de Exteriores la cancillería chilena

Voz 11 11:52 bueno vaya a su palabra por delante va moda pensar que que creemos lo que dice la cancillería cubana chilena no tengo porque dudarlo pero te repito luego lo va luego voy a confirmar terminando el tres llama tuvo siquiera después esté ya muy lo lo

Voz 0194 12:09 puesto dígame una cosa usted cómo definiría la situación ahora mismo

Voz 11 12:14 pero la situación aquí es muy confusa porque mañana hay dos Marta gigante una el Gobierno y una vez la oposición de la oposición en una marchas solamente con gente de Caracas la Gobierno una marcha nacional mañana estará de nuevo estarán en la calle luego al grupo lo que aspiramos a que venza y que no se precisamente el ningún violencia recuerde que que una figura unos cuerpos que se dan la mano colectivo que somos una especie paramilitares que andan en moto sí aterrorizan a la a la gente de la oposición este con dos cuando salen a la calle y además yo creo que va a ser muy difícil porque hay muchos corresponsales extranjeros en este momento si se hace más difícil con las redes la gente toma película tomo foto entonces te complique una situación como como lo que me que me que no existían pelea fue uno y la cámara y Tanzania

Voz 0194 13:16 hemos hemos pedido veríamos pedido escuchar al ministro de Defensa rodeado de altos mandos militares cuántos militares estarían del lado de Guaidó del lado de Leopoldo López

Voz 11 13:26 suelos que son también acusó el Twitter de la embajada de Chile o que el Bolton de tratarle donde él él él dice que había militares y civiles asociado al Gobierno un importantísimo cargo que estaban comprometió en lo que pase la tormenta

Voz 0194 13:48 dejemos una cosa antes de despedirle porque está también en nos escucha nuestra corresponsal en Washington Marta del Vado buenas noches hola buenas noches hacía referencia al señor a las declaraciones de de de Bolton la Casa Blanca ha vuelto hoy a expresar su apoyo a Guaidó es verdad que nunca llegó a descartar una posible intervención militar tampoco lo hace ahora pero yo no sé si eso entra en sus planes el presenta Donald Trump lleva todo el día monitoreado toreando la situación

Voz 3 14:11 Mutua minutos según ha dicho su asesor de

Voz 0194 14:13 seguridad nacional

Voz 15 14:16 Dionisio es muy sí

Voz 0194 14:19 a sabiamente una situación muy seria dice John Bolton la Casa Blanca la ve como un momento potencialmente positivo para que el pueblo venezolano recupere su libertad Bolton ha advertido a figuras clave del Gobierno de Maduro no ha dado nombres sobre esas figuras con las que han estado en los últimos y en contacto con ellas en los últimos tres meses pero ha pedido que acepten la mano tendida de Guaidó que acepten sean Amnistía destituyen a Nicolás Maduro a cambio de levantar sanciones impuestas contra ellos y no lo hacen dice son de Irán con el barco

Voz 0554 14:51 sí

Voz 15 14:52 Moha ella Jacques His

Voz 0194 14:56 Bojan asegura que el objetivo principal es la transición pacífica de poder pero insiste en que todas las opciones están sobre la mesa de cara a los siguientes pasos que vendrán no ha dicho cuáles pero ha dicho que vendrán en este proceso para sacar a Maduro del Palacio de Miraflores

Voz 0738 15:12 con elecciones libres transparentes idem qué

Voz 0194 15:14 éticas un proceso que para Estados Unidos no es un golpe de Estado sino la vía constitucional del presidente interino para controlar las fuerzas de seguridad Danger señor Ravel que ve una salida que no sea la negociaba para evitar la fractura social

Voz 11 15:29 bueno es yo creo que cualquier salida que Venezuela tiene que estar planteado que que Chaves existe pues no puede un Gobierno no puede cambiar tú a eliminar de un plumazo los acreedores lo fanático que tiene yo lo que creo que unas elecciones con más duro no van a ser legítima porque ya estamos acostumbrados a como hace medio elecciones entonces sí que sería lo lo lo conveniente que un consejo es como un partido Full Hybrid tenga cuatro árbitro de un pero un equipo y uno uno de otro eso es lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral no esto entonces aquí hay que darle cabida a la gente de Maduro a la gente que que piensen en la vía democrática en un momento dado que presenten sus candidatos elecciones limpias consideró razonable electoral equilibrado y que se cumplan todas las

Voz 0194 16:27 bueno pues señor Ravel quedó a la espera de cualquier novedad que usted quiera aportar nos casi que ejerza de corresponsal muchísimas gracias

Voz 11 16:35 cuando quieran estoy completamente las gordas liderando decirte que me me me despierto todos los días no levantó muy temprano me despierto todos los días escuchando en el en la mañana

Voz 0194 16:48 pues muchísimas muy pendiente

Voz 11 16:51 entonces eso de que ahora te escuchar la radio por internet algo que cuando estaba Chiquito noche

Voz 1460 16:58 pues muchísimas gracias corresponsal que oyente gracias y muy buenas noches

Voz 11 17:02 pero con muchísimo gusto es lo que necesiten ya tienen mi teléfono y aquí cien por cien todas las eh

Voz 0194 17:08 muchísimas gracias hasta la próxima Alberto Ravell presidente del Centro de comunicación nacional de Guaidó Marta Estas todavía ahí se había despedido cualquier novedad también que se produzca a lo largo de esta noche cualquier tipo de reacción no nos pide paso de acuerdo que ya estamos pendientes de si nos vamos a ir a Bruselas también grises Pastor buenas noches hola buenas noches porque recordarán los oyentes recordamos todos nosotros como le consten le costó a Europa consensuar una posición común hasta que reconocía Guaidó como presidente encargado como reacción a esta vez

Voz 0738 17:36 bueno pues con prudencia con enorme prudencia por culpa de las divisiones internas oye escenificada es porque casi a la misma hora en el que la Comisión aseguraba que no pensaba decir nada que no podía decir nada sobre la situación concreta escuchamos si os parece al aportar

Voz 3 17:53 José Mogherini

Voz 0738 17:57 la información esta justo empezando a llegar osea que no podemos decir aún nada más que reiterar que apoyamos una solución pacífica y política para esta crisis con salida con elecciones libres y esta es la posición aunque seguimos los acontecimientos nos decía la portavoz pero casi al mismo momento el presidente saliente del Europarlamento en su Twitter oficial celebraba la acción militar de quiénes harían Le con liberal algo Koldo López momento histórico para la democracia en Venezuela es una gran noticia afirmaba acta Janis sin que nadie allí halle pedido rectificación porque recordando que el Parlamento Europeo quería la libertad de Leopoldo López ha aprovechado para celebrar que los militares le liberarán animando común vamos Venezuela libre

Voz 0194 18:46 es una cita textual es evidente

Voz 0738 18:48 tenido de la cuenta oficial del presidente del Europarlamento al que los portavoces de Juncker no han querido desautorizar en público

Voz 0194 18:55 gracias Griselda

Voz 1849 18:56 buenas noches deseamos con todas nuestras fuerzas

Voz 0194 19:00 que no se produzca un derramamiento

Voz 16 19:03 de sangre apoyamos un proceso democrático pacífico

Voz 2 19:09 en Venezuela apostamos por la

Voz 16 19:12 celebración inmediata de elecciones para la elección de un nuevo presidente

Voz 1071 19:18 los países que reconoció a Guaidó fue España la portavoz Elah fijaba este mediodía en el Palacio de la Moncloa la posición del Gobierno español ante las nuevas circunstancias está

Voz 16 19:26 qué timado para llevar a cabo la transformación en Venezuela por tanto eh en ese sentido ni una duda ni una duda como tampoco tenemos ninguna duda en relación a que la solución para Venezuela tiene que venir de la mano de un movimiento pacífico de elección

Voz 1849 19:44 este no prácticas tampoco tenemos ninguna duda proposición de España y está de acuerdo con la posición de España Pablo Casado que hoy

Voz 0180 19:54 es una democracia como la nuestra además hermana de pueblo venezolano pues se tiene que impulsar y tiene que que dejar muy claro que la democracia la transición tiene que ser irreversible creo que es acertada la posición del Gobierno de España para apoyar estos intentos unidos con las principales potencias del mundo y pensamos que ahora si va a ser posible

Voz 1071 20:17 más llamativo desde luego la declaración de Casado tuya Alber Rivera Éste es una gran noticia escrito la liberación por militares leales a la Constitución del opositor Leopoldo López mi enhorabuena escribía el presidente ciudadanos a su familia y a todos los demócratas venezolanos una vez más me apoya Guaidó hoy a todos los valientes que luchan por la libertad de Venezuela

Voz 1715 20:36 en Podemos

Voz 1071 20:37 en Izquierda Unida al coordinador general de Izquierda Unida Garzón que ha acusado a la derecha golpista es la expresión que ha utilizado él de intentar ganar el Gobierno con las armas

Voz 0194 20:45 pues vamos a continuar con el análisis que arrancamos a las nueve de la noche con lo que supone hablar si tener a las informaciones completamente cerradas y sabiendo exactamente qué es lo que está pasando que es algo que nos está sucediendo a todos los medios de comunicación desde primera hora de la mañana cuando hemos conocido la liberación de Leopoldo López que esta es una de las certezas que sí que tenemos de lo que está pasando ahora mismo en Venezuela esto y las imágenes que nos van sirviendo las agencias internacionales que sí han mostrado esos enfrentamientos esas manifestaciones sobre todo por las calles de Caracas esas enfrentamientos por parte de las fuerzas de Maduro hay un elemento nuevo a esta noche que no lo acababa de confirmar el representante el portavoz de Guaidó decía que la había hablado con Leopoldo López hacía unas horas y que no se lo había dicho pero sí la cancillería si el Ministerio de Exteriores de Chile parece que al menos a través de Twitter sí confirma que habrían pedido asilo se habrían refugiado en calidad de huéspedes en la en Jada chilena en Caracas estos son los datos que tú hemos ahora sobre la mesa ya portaba también antes Victoria García como algunos de los militares que han participado en la liberación de Leopoldo López habrían pedido también el ingreso en la embajada de Brasil hombre si estos movimientos se van confirmando Cue lo que sí parece tú hablabas antes del riesgo del movimiento que ha hecho Juan Guaidó esta mañana puede ser que no le haya salido bien

Voz 17 22:02 OMEN hay indicios insisto esto está en evolución pero lo que es lo que hay indicios de que muy bien no le ha salido porque existan sí se están refugiándose evidente que temen temen la reacción no tienen el control en este momento aunque Guaidó este llamando a la gente a la gente a la calle yo creo que el riesgo que que comentábamos antes es efectivamente Guaidó tiene que tener mucho cuidado de los pasos queda porque se pueden volver en su contra es una situación totalmente anómala en España hubo una presiones muy llamativo el cambio de Casado parecía otra persona casado pero en España hubo una presión fortísima en su momento para reconocer a Guaidó rápidamente parecía como que era algo que no había ninguna otra opción y sin embargo dentro del Gobierno hubo hubo muchas dudas dentro de la Unión Europea hubo bastantes dudas porque era una la es una cosa que no se había hecho que no tiene antecedentes claros y que no se sabía qué consecuencias podía tener de momento pues hombre una de las consecuencias fue blindar lo eso es lo que en su momento argumentaron germano al reconocerlo lo que estamos impidiendo es que es que Maduro vaya por él pero de momento es es cierto que ya han pasado tres meses de aquello cuatro meses e Hinault sean no ha tenido consecuencias en la evolución de la de la situación en el sentido que la Unión Europea por lo menos quería desde luego Estados Unidos va en otra línea pero la Unión Europea cuando tomó esa decisión era para evitar un derramamiento de sangre para evitar exactamente las imágenes que estamos viendo

Voz 0194 23:21 L

Voz 1849 23:23 la ministra portavoz ha dicho que no quiere un derramamiento de sangre ya la hay ya la hemos visto

Voz 0194 23:28 a tanqueta arrollado algunas personas

Voz 0554 23:31 he visto no la hemos visto porque está estaba

Voz 0194 23:33 la primera conexión que hemos hecho con nuestros compañeros de Radio unos hablaban de quince heridos mero Vicky apuntaba la posibilidad de que hubiera alguna ya lo sabe

Voz 0554 23:41 pero con independencia eso no nos engañemos el pueblo venezolano la mayoría está hasta arriba como estaría cualquier país en las condiciones socio económicas en que está el riquísimo país de Venezuela que sucede pues que el Ejército como ocurre en todo poder dictatorial es el apoyo último que tiene el dictador el ejército debe tener bien comprado o bien lo publicado bien bien controlado por los agentes cubanos no desplegamos eso que en esos son una figura pues no da el paso y no nos engañemos mientras que el Ejército no del paso sin necesidad de pegar un tiro no de El Paso pues pues el Señor Maduro seguirá ahí cuando hay gente que se rasga las vestiduras porque se produzcan pronunciamiento militar es la pregunta que tiene ya siete u ocho siglos porque se la planteó el primero Santo Tomás mil en el siglo XIII es legítima la revuelta contra el tirano

Voz 1849 24:33 que cada uno responda como que es verdad que es todo bastante oscuro que el hecho

Voz 0378 24:40 de qué escena ahora en la embajada de Chile la en Leopoldo López su familia y algunos militares en la de Brasil hace pensar que que ha fracasado el movimiento que ha hecho Guaidó esta mañana pero sí ha fracasado porque duro no ha salido ya porque Maduro no se ha dirigido al pueblo venezolano como presidente legítimo de de ese pueblo venezolano en realidad no sabemos cuál es la situación ni de un presidente que en estos momentos hablo de Maduro

Voz 0194 25:20 y en estos momentos

Voz 0378 25:22 a lo mejor puede estar preparándose por si se tiene que ir o de otro presidente Juan Guaidó al que hemos visto durante parte del día pero que ahora reconocen que no saben dónde está que que además donde habían dicho al principio que estaba en la base ahora no está es todo muy confuso y puede acabar de cualquier manera lo único que estamos viendo son imágenes Nos falta contexto obviamente pero estamos viendo imágenes de enfrentamientos aunque no sea con disparos aunque no sea una masacre

Voz 0194 25:56 a ver si hay respuesta de las fuerzas de Maduro

Voz 0378 25:59 en respuesta pero con mucha gente en la calle también haciendo frente a esas fuerzas con lo que en estos momentos desde luego la situación clara no está no sabemos qué ha ocurrido

Voz 1849 26:13 hasta que insisto o Guaidó por un lado o Maduro por otro de la caray digan yo soy el presidente o yo soy el vamos a ver si después de esta pausa encontramos más respuestas

Voz 17 33:06 pero es que ese es el gran problema de la situación no que que que Guaidó no ha conseguido ha conseguido muchísimo apoyo internacional que no es poco que ha conseguido casi unan unanimidad de los países de los países importantes del mundo pero evidentemente no basta evidentemente cuando cuando la gente pensó que con el reconocimiento simplemente de Wadi de Guaidó iba a evolucionar la situación Un país para cambiar un país tienes que tienes que por lo menos tienes que intentar debilitar al régimen mucho más de lo que está aquí decir desde controla control absolutamente todos los resortes y ese es el gran problema con el que se encuentra también los países que están intentando influir España entre ellos pero hay otros más más grandes también que intentar influir es que al final al declaró al reconocer a Guaidó se ha perdido la interlocución con Maduro que es el que controla la situación y que es el que puede hacer cambios en las presiones y esa fue la decisión por eso se dudó tanto porque era la ruptura definitiva de la ruptura definitiva el intento de de convencer de presionar a Maduro para que para que convocara elecciones que ya llegados a este punto el problema es hoy lo lo lo desde el Ministerio de Exteriores español estaban trasladando la idea de qué es lo más probable es que esto acabe mal que es evidente que la de la situación de no no no son capaces de desbloquear la por las buenas están intentando desbloquear la por las malas y además insisto van a perder el apoyo

Voz 0378 34:25 es que uno de los grandes problemas que tiene Guaidó y cualquier opositor que estuviera intentando acabar con con el régimen de Maduro es que Maduro se ha preocupado de nombrar generales a personas afines de os a toda la cúpula militar es Safina a Maduro toda la cúpula militar ha sido entre comillas comprada por Maduro haciéndoles partícipes de de negocio petrolero de de enormes comisiones eh los casos de corrupción son son tremendos Seles se les acabaría todo eso si se ponen del lado contrario a Maduro de lado de Guaidó de cualquier otro opositor entonces va a ser muy difícil que la cúpula que los generales y dejen a Maduro que es más difícil entonces que los soldados cuadros intermedios se pasen a la a la oposición al a Maduro porque pueden temer bastante represalias pero uno de los grandes problemas que tiene que tiene la oposición es precisamente esa que Maduro ha hecho primero Chaves pero después mucho más maduro tiene a todos los generales a su servicio

Voz 0554 35:49 por qué el temor que es previsible que tengan los altos mandos del Ejército venezolano es no sólo que puedan perder los beneficios el modo de la corrupción hace poco leía creo que era el New York Times pero discúlpenme no puedo precisar pero un periódico americano muy importante que se calculaba que de periodistas habían robado unos sesenta mil millones de dólares que estaban la mayoría fuera entonces temen no solamente perder ese momia sino que si triunfara el golpe y se revertir la situación inmaduro saliera pudiera pedir hay responsabilidad penal pasar de ser general con ese estatus y con ese dineral a entrar en la cárcel como presunto delincuente de corrupción por lo tanto es su supervivencia personal la que está pendiente del régimen de Maduro la que depende de Maduro y es muy difícil que ellos Se se separen del Socuello porque alegales el apoyo a Maduro estaría negándose el apoyo a ellos mismos no la situación es extremadamente difícil que sólo depende del ejército y el Ejército ahora está controlado por Maduro otra cosa sería la media oficialidad y tal que sean parece ser que no hay dinero para tanto no está comprada Teresa está muy controlada porque vuelvo a repetir por enésima vez el Ejército de Maduro está controlado infiltrado por agentes cubanos que son especialistas en inteligencia idealismo controlan cualquier movimiento medianamente sospechoso en un cuartel por lo tanto entre que la cúpula

Voz 1849 37:20 ya está pegada con una lealtad

Voz 0554 37:22 la sin fisuras Adama a Maduro por lo que acabo de decir que los cuarteles están controlados por quiénes están controlados pues que el Ejército actúe es muy difícil

Voz 17 37:31 lo que pasa que siempre tendemos a esta comparación con con con Cuba y evidentemente las situaciones completamente diferente porque en Venezuela hay oposición hay gente en las calles hay montones de rasgos democráticos digo evidentemente es un régimen que se ha endurecido que se ha complicado muchísimo pero hay un montón de cosas que no recuerdan que me Venezuela es una democracia en la que en la que se ha instalado un régimen un régimen totalitario que está impidiendo que haya unas elecciones libres y que ahora mismo evidentemente el régimen debe saber que perdería las elecciones y por eso no no las convoca pero quiero decir no es la situación de Cuba osea estamos viendo mi estaba viendo ahora mismo las imágenes de miles de personas en la calle que obviamente Bergua no lo vemos nunca quiero decir que la inestabilidad es muchísimo mayor y la incapaz la todo evidentemente a Maduro está controlando la situación hasta cierto punto porque la situación económica es dramática la situación económica está presionando sobre miles y miles de personas dispuestas a salir a la calle hemos visto esas imágenes ex agentes está jugando la vida evidentemente con S todo terreno que ha pasado por encima de ellos quiero decir no es tan estable tú decías antes sesenta años no esto esto evidentemente tiene un límite no sabemos cuando no sabemos cuánto pero evidentemente con la presión de la crisis económica esto en algo

Voz 0194 38:43 murió ahora ahora tará voy contigo pero déjame que salude a Del Río que es compañero de la emisora de ADN Chile son muy buenas noches

Voz 14 38:51 hola buenas noches cómo están muy bien Bustamante gracias por

Voz 29 38:54 la oportunidad de conversar un poco de lo que está pasando en Venezuela que no se atendió pendientes durante horas seguidas

Voz 0194 39:00 buscando la confirmación mujeres buscando la confirmación de que realmente estén dentro de la embajada chilena en Caracas Leopoldo López y su familia

Voz 29 39:09 eso está absolutamente confirmado de aproximadamente cuarenta minutos ha el propio canciller chileno Roberto Ampuero tiene ha señalado que irían Pintor y su hija ingresaron como huéspedes esa es la galería a la que se refiere la cancillería chilena a la residencia de la misión diplomática chilena en Caracas y aquí y posteriormente ese sumó su cónyuge y Leopoldo López que permanece en esta cabía en en ese lugar ahora la diferencia entre la calidad de huésped hija asilo político aquí esta última tiene que solicitar y eso suponemos que le va a realizar dentro de las próximas horas

Voz 0194 39:51 es decir una vez han sido aceptados como huéspedes se puede tramitar el asilo

Voz 29 39:56 exactamente a ellos tienen que solicitar el asilo no lo de huéspedes de un poco más urgente suponemos que yo sé llegaron solicitando solamente el ingreso y una vez dentro de del de la de la legación diplomática pueden solicitarlo oficialmente estamos a la espera de que se confirme además de esto

Voz 0194 40:14 bueno pues Carson yo te agradezco muchísimo la confirmación de la que estábamos pendientes muchísimas gracias

Voz 29 40:20 un abrazo hasta luego

Voz 0194 40:22 los compañeros de ADN Chile teníamos las dudas si habíamos visto el tuit

Voz 1460 40:26 de la Cancillería del Ministerio de Exteriores chileno pero confirmación de nuestros compañeros de ADN Chile de que

Voz 0194 40:33 la familia tanto Leopoldo López como su familia están en la embajada de Chile en Caracas como huéspedes que además es la fórmula que útil sado la embajada y la cancillería chilena del Ministerio de Exteriores chileno os decía nuestro compañero posiblemente como paso previo a pedir el asilo y ante esa desaparición de Maduro que destacaba Carmen del Riego sin noticias del chavismo más allá del Ministerio de Defensa ahí claro hay que irse a las redes sociales para buscar alguna reacción

Voz 1715 40:59 de donde se libra la batalla por la versión de lo que está sucediendo en los dos bandos Leo dos tuits de Diosdado Cabello les el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente digamos que sería el cargo homologo homologable al de Juan Guaidó ya de que sea presidente del país hace una hora escribía será posible que los medios de la derecha comiencen a decirle a su gente que volver con a fracasar a esta hora están completamente derrotados los golpistas hace una hora huyendo embajadas escondidos nadie da la cara sólo el imperialismo sale buscando excusas nosotros venceremos y hace cuarenta minutos añadió

Voz 1071 41:34 día señores opositores otro engaño más los en Cannes

Voz 1715 41:37 en con fechas y con nombres les hablaron de Operación Libertad qué cosa más sublime la libertad pero les ocultaron que se trataba sólo de la libertad del fascista asesino Leopoldo López qué pena nosotros venceremos Éste es el Tour en el que está tuitean do Diosdado Cabello

Voz 0194 41:49 reacción de del chavismo ante la desaparición al menos físicamente no lo hemos visto en ningún momento de Nicolás Maduro Ana Terradillos buenas noches tal cómo estás buenas noches también con más datos que se pueden ir aportando para ir configurando ese contexto que tenemos la sensación que que que nos falta y es una de las incógnitas una de las preguntas que nos formulamos quién está realmente detrás de ese movimiento detrás del golpe

Voz 0125 42:11 claro esa es una de las claves no de lo que puede pasar en Venezuela de lo que ha pasado es saber quién está detrás de esa liberación de López que rango de militares son los que han participado en esta liberación y sobre todo si existe algún miembro del servicio de inteligencia que haya participado en esta liberación hemos confirmado llevamos un par de horas que intentando confirmar con fuentes diplomáticas también policiales que ojo mantienen todavía cautela lo que acaban de adelantar algún medio venezolano que el director del Sevilla es decir del del servicio de inteligencia

Voz 1849 42:40 de de Maduro ha sido vaya

Voz 0194 42:45 hemos perdido Ana Ana Terradillos cuando justo nos iba a decir que el servicio de inteligencia de Nicolás Maduro esa era una de las noticias que podía aportar ahora vamos a intentar conectar otra vez con Ana Terradillos

Voz 1849 42:56 cosa como tenemos pendiente una pausa de publicidad nos vamos

Voz 0194 47:14 hablando y contando quién está realmente detrás de la liberación de Leopoldo López ya has empezado contando cosas interesante justo con todas con tu cuantas cortado

Voz 0125 47:21 vaya bueno vamos a ver lo que nos cuentan lo que nos confirman fuentes diplomáticas y policiales es lo que algún medio en Venezuela adelantaba hace practicamente unos minutos es que el director del Sevilla que es el servicio de inteligencia militar de Maduro ha sido detenido por formar parte de este complot se llama es el general Christopher es una pero en la que había sido nombrada en octubre del año pasado de total confianza de Maduro por eso ha habido dudas a la hora de esa confirmación porque a nadie le cuadraba no que el director del Sevilla participase hubiese participado en ese complot el se mantiene cautela aunque en este rato que hemos estado con intentando mantener la conexión me lo vuelven a confirmar que está detenido había dudas sobre si había huido había sido detenido me dicen que no que ha sido detenido y esto yo creo que es muy importante porque sobre todo en la línea de lo que tu decías no nos ponen contexto de Klein ha participado no ya no solamente en este compló sino en la liberación de Leopoldo López con lo cual esa es la noticia que podemos confirmar hasta ahora según fuentes diplomáticas también según fuentes policiales que están allí ubicadas en Venezuela ha sido detenido este género

Voz 0194 48:25 general que fue nombrado en octubre del año pasado

Voz 0125 48:28 que sustituye a una persona que ahora vuelve a ser otra vez el el director del serie

Voz 0194 48:33 se llama Gustavo Enrique Salazar y otra cuestión que estábamos pendientes de confirmar el ingreso en la embajada de Brasil en Caracas de algunos de los militares que han participado en la liberación de los López

Voz 0125 48:45 sí confirmado también por fuentes diplomáticas de Venezuela Brasil autorizado el asilo a veinticinco militares de la embajada estos cinco veinticinco militares me dicen además también otro dato importante que Guaidó hablado con Bolsonaro

Voz 0194 48:58 precisamente para esto para pedir permiso para

Voz 0125 49:00 para este refugio que estos veinticinco militares han refugiado ya en la embajada de Brasil

Voz 0194 49:06 pues estas son las novedades a esta hora de la noche Terradillos quedamos a la espera de más cosas hasta el gordo otra voz bueno ya lo escuchábamos antes en nuestra conexión con Washington con Marta del Vado pero más declaraciones de Michael Bolton

Voz 1715 49:16 sí es muy interesante lo que ha hecho hoy este asesor de seguridad nacional de Donald Trump básicamente lo que ha intentado es presionar algunas figuras clave de el régimen de Maduro en público en una comparecencia ante los medios lo que he dicho Bolton es esto que vamos a escuchar

Voz 3 49:34 pero luego Buiza

Voz 40 49:38 peor porque sí

Voz 1715 49:40 en él dice es muy importante que algunas piezas clave del régimen de Maduro hagan aquello que han dicho a la oposición que harían en este caso es decir que promuevan una transición pacífica hacia Juan Guaidó no sólo en los ha mencionado en genérico sino que después ha puesto nombre a esas figuras

Voz 3 50:01 el padrino de antes excepción como bueno el presidente del Supremo Maikel Moreno

Voz 1715 50:10 la ACA o a o Rafael Hernández da a la que es el comandante de la Guardia Presidencial son las tres personas a las que Bolton ha señalado como supuestos traidores de el gobierno de Maduro Dice según su versión que en los últimos meses estas tres personas se han comprometido con la oposición ha llegado este punto promover esa transición paces

Voz 0194 50:29 pues importante estas declaraciones de de Bolton a esta hora de la noche ya para cerrar el el bloque Venezuela ahí veniros para la política de casa para el tema del Partido Popular una última conexión con Caracas David Ramírez buenas noches

Voz 11 50:42 ya hemos pedido Ensenada vemos estante

Voz 0194 50:44 dando a lo largo de todo el programa pero ha sido imposible hablar con él en cualquier caso él no estaba relatando que la situación está muy calmada y que había pocas manifestaciones estamos pendientes y además tenemos aquí las televisiones con las imágenes que sirven las agencias internacionales cualquier novedad cualquier hecho que se produzca en los próximos minutos estarán ustedes puntualmente informados y es que tenemos que irnos al otro gran asunto del día porque es verdad que este martes tiene dos grandes asuntos de actualidad unos Venezuela del que llevamos hablando desde las nueve de la noche el otro tiene que ver con las consecuencias de las elecciones generales del dos mil

Voz 1071 51:17 el concepto que apuntábamos en la cara B de Sara el hundimiento hoy era el día en que Pablo Casado y el PP se enfrentaba a la realidad del escrutinio que lo dejó con los pero resultados

Voz 0194 51:27 el día en que hemos vivido el giro más apresurado que se recuerda en nuestra historia política

Voz 1071 51:31 tras la debacle del domingo todo el PP que aplaudía a Pablo Casado llegó a la conclusión de que la estrategia estaba equivocada pero distinguían más que la estrategia del PP que venía de pactar con Vox y conciudadanos en Andalucía fuera estrategia de Pablo Casado

Voz 0194 51:45 casado quién el viernes recordarán hace tan sólo cuatro días ofreció a Vox entrar en su Gobierno si es que lograba formarlos

Voz 41 51:52 si al final Vox y Ciudadanos van a tener la influencia que ellos quieran tener para entrar en el Gobierno o para decidir la investidura o la legislatura por tanto para qué vamos anda pisando los la manguera entre nosotros sino que tenemos que hacer es sumar