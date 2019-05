Hora 25 (30/04/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1071 00:00 vale el Marcos el marca el camino de aquí en adelante es el líder de la alternativa pero no es momento para alternar no Nilo

Voz 1 00:05 será yo creo Inter eso sí que no interesante yo creo que interesante la reacción de Feijóo Adri pero hay más no así de entrada despierta curiosidad saber qué dicen por ejemplo en Andalucía donde gobierna Moreno Bonilla quien Casado lo hubiera montado una gestora sino llega a gobernar y que desde hoy sabe que gobierna para su propio partido con los ultras y con los socialistas

Voz 0019 00:25 sí la verdad es que es curioso porque durante la campaña en todos y cada uno de los actos Casado además lo he comprobado porque lo he revisado y es así ha mencionado a Juanma Moreno y al gobierno de Andalucía sacando pecho y poniéndolo como ejemplo de lo que estaba por llegar al resto de España precisamente ha sido el presidente andaluz uno de los barones populares que ahora marcan el camino Casado

Voz 2 00:45 ABC política uno tiene que da un mover un pie a la derecha o tiene que mueve un pie a la izquierda pero lo que no debe dejar nunca este tener un pie en el centro eso es fundamental si queremos tener generar en torno al proyecto político del PP con proyecto pues de mayoría

Voz 0019 01:01 el mensaje es unánime no está en cuestión el liderazgo de Casado al menos por ahora Se trata del proyecto hay que dejar de preocuparse por los demás hay que dejar de movilizarse con Vox y seguir una corriente propia lo decía el presidente el PP Extremadura José Antonio Monago

Voz 0783 01:14 lo que resonaba mucho en esta campaña electoral innovan marca los tambores ha sido toques que venían muy por la derecha y a lo mejor algunos han pensado que dormir con sábanas blancas es del Real Madrid no todo el mundo que dormimos con Samaras blancas somos el Real Madrid

Voz 1071 01:29 por tanto el cierre de filas con Casado pero con cambio de estrategia a cenar vale muchas y luego buenas para mañana lo que da una debacle es mucha metáfora porque entre la izquierda a la derecha y en la mitad y las sábanas blancas alguien tres pies tres que salga toreros contaba ahora Adri como empleado casado conciudadanos y con Vox al ver que les estaba llamando extrema derecha Santiago Abascal ha puesto dos quería meter en el Gobierno y ahora nos insulta la veleta azul empeñada en descomposición ellos sabrán cuál es su enemigo nosotros seremos la única oposición a la dictadura progre y al separatismo golpista bueno al toco en la calle Génova yo le quería preguntar por esas palabras de Santiago Abascal si se puede llegar algún día

Voz 1715 02:09 puede de acuerdo con alguien que que habla así de su partido y Iker opina

Voz 3 02:15 no hemos hecho ningún insulto ni a ciudadanos de todo lo que he hecho ha sido describir situaciones y declaraciones que han hecho eh que ha omitido en la campaña o en los debates por responsabilidad para sumar una alternativa yo simplemente pues bueno pues pues una reflexión sobre lo mucho que Abascal debía este partido del que ha estado cobrando de fundaciones chiringuitos iba áreas como él dice de alguna comunidad autónoma hasta antes de ayer

Voz 1 02:46 también son palabras de Esperanza Aguirre muy rico muy reconocibles bueno se densa la cosa entre el PP y Vox no sólo con Vox Oscar García buenas noches

Voz 1071 02:55 buenas noches le dicen en el partido de Albert Rivera que Casado está

Voz 1 02:57 gestionando su agonía si es la

Voz 1645 03:00 la agonía propia de una fase errática en la que se ha metido Pablo Casado así conciben Ciudadanos el cambio de estrategia de quién hace tan sólo cuatro días se perfilaba como sus socios de gobierno hemos pasado de la mano tendida delante Si durante la campaña electoral al si te he visto no me acuerdo Las fuentes consultadas creen que esta nueva posición de Pablo Casado frente a Ciudadanos responde a una curiosísimo por el terremoto interno originado tras la los catastróficos resultados

Voz 4 03:25 el domingo hay un alto cargo de ciudadanos que tú

Voz 1645 03:27 cuando un tanto de épica y poética Nos llega a decir literalmente que comprende esta actitud de Casado porque estar rodeado dice de un grupo de con militantes con una daga bajo la tuna

Voz 1071 03:40 qué quiere que que

Voz 1645 03:41 de Ciudadanos que va a pasar ahora pues que Casado tratará de salvar al bipartidismo hablando bien el PSOE querrá eliminar a Vox hablando mal de esta formación señalará a Ciudadanos como el gran enemigo como el gran problema de España

Voz 0378 03:55 Oscar gracias buenas noches

Voz 1 03:57 hasta luego venga a abordamos la el análisis que ha hecho hoy Pablo Casado de su debacle electoral del domingo porque será más o menos hundimiento pero el resultado fue absolutamente malo para el Partido Popular lo mar señala la fragmentación de la derecha aunque es cierto que esa fragmentación de la derecha el Partido Popular está gobernando en Andalucía qué te ha parecido el análisis que hace

Voz 0378 04:20 el propio Pablo Casado que me ha parecido pobre me ha parecido pobre el análisis y la autocrítica porque decir que su gran error fue no responder a ciudadanos y a Vox pero no hacer de verdad autocríticas sobre cómo se han hecho las listas cuánta gente se ha quedado fuera cuántos callos ha pisado y cuántos a antiguos dirigentes del PP han sido poco menos que expulsados de de del partido de lo que era la la vida del partido no darse cuenta de que su discurso no es un discurso de centro y que por decir que es de centro decir que su que tu lema es centrados en tu futuro no sé es de centro se es de centro practicando un mensaje que Pablo Casado no practicado en la campaña ni antes de la campaña él se presentó a las primarias diciendo vuelve el PP lo que quería decir que consideraba que lo otro no era ese centro que que representaba representaba Rajoy hizo un discurso cuando ganó el congreso que era suponía ya un giro a la derecha en muchísimos temas ha mantenido ese discurso al margen de Vox de Ciudadanos ha mantenido ese discurso en inmigración en aborto en tanto

Voz 4 05:48 temas en los que no se han visto reflejados muchos mucho mucha parte del partido

Voz 1 05:54 claro es que más de una ocasión aquí en la tertulia Emilio lo lo habíamos hablado donde decíamos es que está imitando el discurso de digamos no es que es el discurso del propio Pablo Casado Él no se sentía incómodo no se siente incómoda ese discurso porque él es así

Voz 0554 06:05 no claro yo como quería decir algo propósito de lo que Carmen ha dicho cuando hablo de la fragmentación que Pablo Casado y los dirigentes del Partido Popular atribuyen a la causa de de la derrota de la bajada de sus importantísima es su número de Diputación no es que la la causa de todo esto es la fragmentación no la causa no es la consecuencia pero usted en España desde el año mil novecientos diecisiete cuando se produjera la primera edición ha habido decenas de partidos de derecha Irene de partidos de izquierdas qué ocurrió pues que hubo un momento en como líderes no entra a juzgar su programa pero sí su peso político o político como fueron Suárez como fueron con Felipe González como fueran Aznar luego que tuvieron el peso político suficiente la capacidad de atracción suficiente para aglutinar entorno a ellos y a sus proyectos políticos la mayoría de los votos de la derecha de pierda y ahora lo que ocurre es todo lo contrario no hay lidera con peso específico con solvencia con credibilidad con experiencia que hayan sido capaces de atraer en la derecha sobre todo la mayoría de los votos de los ciudadanos que tienen esa ideología por lo tanto la fragmentación no es la causa es la consecuencia de una falta de liderazgo de peso que hemos tenido durante cuarenta años y eso afecta no sólo a Casado también a la izquierda porque en fin se ha presentado como un gran éxito el que el Partido Socialista tenga veinte ciento veinticuatro diputados cuando no nos engañemos está muy bien que de ochenta y cinco Se pasa ciento veinticuatro pero es una derrota sin paliativos teniendo en cuenta cuál es electoral electoral del Partido Socialista teniendo en cuenta la experiencia de los tres último año y medio en los que ha quedado clarísimo ha demostrado que con ciento treinta y siete diputados no se podía gobernar y por lo tanto con ciento veinticuatro va a ser también muy difícil

Voz 4 07:48 realmente lo maravilloso de la políticas que es mucho más interesante después de las elecciones que antes de las elecciones porque antes de las elecciones era todo mentira básicamente Pablo Casado lleva tres meses todos intentando preguntarles si Vox es de extrema derecha y no contestaba se presenta a las elecciones tienen la derrota que tiene y ahora nos dice yo la verdad lo que veía todo el mundo que Wozzeck es de extrema derecha y que él estaba tratando de competir por esos votos yo creo que todavía no ha sido superado he hablado aquí hay muchas metáforas vivido muchas frases divertidas pero todavía no ha sido superada Alfonso Guerra y hace muchos años que dijo aquí de dónde vendrán en el PP que siguen en el camino del centro llevan un montón de años es el gran debate del PP Carmen lo sabe mejor que yo igual que yo he estado muchos años siguiendo juntos al PP quiero decir es el gran debate interno del PP y además esta vez ha sido otras veces siempre el PP trata de disimular este debate que te pone muy incómodo de dónde está pero esta vez ha sido clarísimo esta vez este PP Unión debate muy a fondo y muy serio lo vimos en la convención en enero hubo dos discursos clarísimos uno es el de Pablo Casado que se colocó Clark claramente en la derecha el partido y otro fue el de Alberto Núñez Feijóo que fue ahí a decir delante Juanma Moreno cambian pero Alberto Núñez Feijóo en particular en media mucho la atención que fue ella decirles se lo dijo casi no voy a relucir sus palabras porque no las memorizar pero son menos la idea era con este discurso en las regiones donde hay lengua propia no vamos a existir el hablaba de Galicia frente pero habla de Cataluña y el PP no existe en Cataluña y hablaba de paz vasco Ignacio no existe en el País Vasco quiero decir que que España es muy compleja es un país muy plural donde uno necesita construir un discurso es no es nada fácil y el PSOE de hecho ha tenía unas dificultades enormes se fue grande cuando consiguió articular un discurso que podía convencer en Cataluña podría convencer en Andalucía el PP fue grande cuando con consiguió articular un discurso que no se reducía al nacionalismo español al que se está al que se están caminando al nacionalismo español que tienen una serie de votantes que te permite en fin tener un resultado éste no la esta vez ni siquiera pero te permite retener un resultado a lo mejor en Madrid a lo mejor en Andalucía pero te deja fuera de buena parte de España que por otra parte lo que le pasa a Vox también que uno de los límites de Vox es precisamente que no tiene prácticamente nada de votos en esas comunidades de las que estamos hablando España es un país muy muy complicado silo si si sólo se construye discurso político Ciudadanos también le puede pasar ciudad no se ha ido a quinto partido en Cataluña en estas elecciones ojo conciudadanos le ha ido muy bien el resultado es espectacular de ciudadanos pero hay que construir un discurso en el que se sienta realmente representado todo el país o no será un partido mayoritario Casado obviamente se adjunta el hizo una apuesta clarísima de giro a la derecha y esa gira a la derecha ha fracasado vamos a ver ahora cómo rectifica

Voz 0378 10:41 es es difícil rectificar sobre todo porque muchas veces no se es creíble y de hecho

Voz 0554 10:47 ahí está la clave la vez la credibilidad tus está diciendo el viernes que esté que lo de lo que somos lo mismo en Marte no puede decir el camino centro porque a mi disculpa Cármenes su me recuerda aquella célebre frase que en fin que no ha hecho tanto raíz de Groucho Marx yo tengo muy preciso pero si no les gusta otros no pues igual yo era de extrema derecha o estoy con lo de extrema derecha pero como aquello no funcionó ahora me hago de centro hombre no

Voz 0378 11:12 pero yo voy a otra frase que hubo en su día que tampoco fue creíble que fue la de Aznar cuando ganó las elecciones y necesitó a Convergència i Unió que hablaba catalán en la intimidad exactamente y paso de los gritos en la puerta de Génova aplaudidos por la dirección de Pujol enano hablan castellano a decir que hablaba catalán en la gente

Voz 4 11:36 pero pero cabe es es eso fue en fin esa frase en sí no fue creíble lituanos reímos hablar catalán intimida pero Aznar un giro obligado por la obligando entrase obligado por la situación porque tenía que gobernar con el PNV como emergencias la primera legislatura un giro exitoso no no le permitió por ejemplo Cataluña tener en el año dos mil un resultado espectacular

Voz 0378 11:58 otra cosa Carlos para conseguir ganar en en el noventa ahí pues ya había dado ya sería moderado efectivamente porque se lo han recordado a Casado por activa y por pasiva Feijóo Juanma Moreno Alfonso Alonso este partido solamente gana elecciones desde el centro nunca los ha ganado desde las posiciones que mantenían Manuel Fraga

Voz 0554 12:24 lo que ha hecho Casado Amine recuerda dicho sea con todo respeto para mí me recuerda la Alianza Popular de los años setenta parcelas ochenta

Voz 5 12:32 que perdió seis elecciones seguidas en diecinueve años de de la elecciones primera del quince de junio del setenta y siete a las últimas elecciones que perdió en el año mil novecientos veintitrés que tiene tela perderse Saiz elecciones hay una gran ventaja que tiene una torpeza política sin sin sin sin sin sin sin sin límite

Voz 4 12:49 hay una gran ventaja de tiene Casado que es verdad que es injusto también atribuirle todo el desastre del PP ha casado porque es verdad que lleva nueve meses y es verdad que tomó un partido que tenía muchas dificultades pero evidentemente aparte hasta el sesenta y seis otra la bajada mejor hasta el ochenta y cinco no es suya ha partido a partido ochenta y cinco si es él pero digo hay hay una hay una frase guerra Casado habla bastante claro y en un momento dado hace unos meses dijo lo que tendríamos que hacernos con Ciudadanos todavía voz no estaba tan fue lo que tendríamos que hacer con Ciudadanos era re es repartirlos ellos que se ocupen del centro nosotros nos ocupamos de la derecha vaso menos vino a decir eso Il el problema de casados que se siente se ha sentido cómodo es su espacio natural es el espacio de Aznar es el espacio de de la gente de la que se el otro perdedor que esto no es lo ideal

Voz 0378 13:35 yo sí creo que es culpa suya él cogió este partido cuando las encuestas le daban cien diputados

Voz 4 13:44 a partir de la bajada enseguida como debajo de ochenta y cinco yo creo que sí sí lo que no puedo

Voz 0378 13:48 de ser es que hoy lo ha dicho en una rueda de prensa ha dicho la fragmentación de la derecha que la hemos heredado hombre Vox no era esto

Voz 1715 13:58 el mes que que Mariano Rajoy

Voz 4 14:02 dejó dejo al Gobierno tenía veintisiete por ciento según las encuestas hay una cosa clara siete en la entrevista que la hacíamos en el País al a Pedro Sánchez era muy llamativo que él decía que Rajoy estando en el Gobierno que a él le sorprendía mucho que Rajoy le hablaba insistentemente de la preocupación que el que entonces Rajoy tenía ya estaba evidentemente no a este nivel

Voz 6 14:24 en el foco político se lo ha llevado y casado por el cónclave en Génova pero hay otra parte que es la parte de quién gobernará o más bien cómo y con quién gobernar al PSOE

Voz 7 14:33 de los no Bernard solita y tiene un grupo parlamentario estable e existen fórmulas como la geometría variable ir tenemos ahí estará de acuerdo esa evocación la geometría variable

Voz 1071 14:49 cómo será puente en Madrid el Consejo de Ministros se ha reunido hoy y ha sido tras él donde la portavoz ha pronunciado esas dos palabras ha dicho Mas sobre la posición que ella observa que observa vaya al Ejecutivo en el mundo de la economía en las grandes empresas

Voz 7 15:02 con respecto a lo que piensa la CEOE bueno pues ustedes ven efectivamente el mundo económico como esa acabo de anunciar también con el IBEX35 e con la prima de riesgo otras eh fin tenemos señales importantes de que el mundo económico respaldo con confianza la presidencia de presidente actual de Pedro Sánchez en un Gobierno de un gobiernos socialistas

Voz 1071 15:32 socialista lo ha dejado ahí cuando todo el mundo tenía interés por se decía alguna cosa más a quienes proponen entre las empresas que se entiendan los socialistas y Ciudadanos pues la respuesta la daba hasta mañana Rivera en Telecinco

Voz 0040 15:45 bueno todos los españoles no no la CEOE en un banco vamos a todos los españoles han decidido que ha ganado Sánchez yo los respeto que hubiera gustado ganar a mí ha ganado él y han decidido que Sánchez Iglesias tengan ciento sesenta y seis escaños junto al PNV ciento sesenta y dos en fin tiene lo tienen hecho como aquel que dice

Voz 1071 16:00 el conocimiento público de esta victoria del PSOE que ayer hizo por Whatsapp era ya saben no llamó a Sánchez ayer después de que Ábalos lo ahora escribió al teléfono del presidente en todo caso hablando de los bancos de las empresas presentaba resultados hoy el Santander y su consejero delegado se ha desmarcado de ese informe para sus grandes clientes en el que se atribuye a los mercados que prefieren un pacto entre el PSOE y Ciudadanos ha dicho José Antonio Álvarez que esta era la opinión del analista que hizo ese informe lo que él sostenía sobre la situación política era exactamente esto

Voz 8 16:29 dicho lo que tenía que Ci los partidos les corresponde llegar a acuerdos a llegar a acuerdos de forma que haga atractivo invertir en el país necesitamos inversión para tener crecimiento que hay que generar confianza al inversor y a los empresarios para que se genere crecimiento y eso vea una aún aún una reducción del desempleo no mayor sostenibilidad fiscal tú que estos unos temas todos los partidos deben dar respuesta

Voz 1 16:53 pero que es pues una última cosa de la política la Junta de Andalucía nombrado alto cargo al que fue delegado del Gobierno en Cataluña durante el uno de octubre

Voz 1071 17:00 Enric Millo lo han nombrado Secretario General de Acción Exterior de la Junta de manera que representará al Gobierno andaluz en la Unión Europea

Voz 1715 17:07 fotos internacional llenan los podemos ir Pedro Blanco sin contar

Voz 1 17:11 cuáles son esos datos de estabilidad que el Gobierno mandado a Bruselas

Voz 1715 17:14 así se sabía que los tenía que enviar hoy los ha enviado pero los datos han llegado a última hora de la noche es la manera que tiene cada país España también de decir Europa voy a ser buena íbamos a hacer las cosas bien previsión de producto interior bruto dos dos por ciento este año dos mil diecinueve el año pasado por ejemplo creció un dos con seis por ciento en el dos mil veintidós que es el periodo final de este tramo uno Corbacho paro un trece con ocho este dos mil diecinueve un nueve coma nueve por ciento de paro en dos mil veintidós déficit dos por ciento este dos mil diecinueve equilibrio en el dos mil veintidós ir otro dato en el país también interesante en este programa estabilidad el Gobierno le dice a Bruselas que el aumento de impuestos va a suponer unos ingresos extras de cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro millones de euros a Pedro porque

Voz 0194 18:00 vamos a recordar por ir cerrando el círculo las novedades que se han ido produciendo en Venezuela a lo largo de esta noche y de momento gente todavía concentrada en las calles de Caracas lo podemos ver en las imágenes que mandan que sirven las agencias internacionales aunque de momento relativa calma vamos a a dejarlo así las novedades serían que Leopoldo López el líder opositor junto con su familia se encuentra en la embajada de Chile en Caracas y que los militares que han participado en la en la liberación precisamente Leopoldo López estarían en la embajada de Brasil también en Caracas de las certezas como decíamos el posicionamiento del Ejército o al menos el posicionamiento del ministro de Defensa Vladimir Padrino esta tarde

Voz 9 18:40 a reafirmar nuestro compromiso de defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de defensa a las instituciones de lealtad al de lealtad a nuestra Constitución pues un mensaje

Voz 1715 18:57 equívoco del ministra les vamos a recordar sólo nada dos segundos de la intervención de el asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump Bolton lo escuchábamos antes que mencionaba aquellos altos cargos del Gobierno de Maduro que supuestamente durante estos meses han negociado con la oposición facilitar un cambio de gobierno

Voz 6 19:15 qué tal

Voz 1715 19:18 es que es el ministro de Defensa por cierto que Trump acaba de decir que Estados Unidos va a imponer un embargo completo a Cuba y sanciones de altísimo nivel si las tropas cubanas dice no cesan inmediatamente sus operaciones vena

Voz 1 19:35 Lee también recordar la novedad que nos contaba Ana Terradillos detenido el jefe de inteligencia de Nicolás Maduro por formar parte del complot para liberar al líder opositor Leopoldo López y así nos vamos quedando casi sin tiempo pero sí un minutito para saludar a Casimiro García Abadillo director del independiente muy buenas

Voz 0378 19:51 noches en noches de tantas novedades casi no nos cabe nada Casimiro o que lleva limpio

Voz 10 19:58 si lleva al independiente bueno pues por la mañana en la que estaba charlando un reportaje que de Ana Alonso que vamos a titular el pulso final vamos a ver porque la situación realmente es complicadísima llevábamos Venezuela tres meses relativamente ventas de Juan Guaidó presidio más estrictas cante y la situación parecía muy estancada y sin embargo pues este este pulso que le ha echado a Maduro con esa liberación de Leopoldo López pues pone las cosas de nuevo en una altísima tensión con el ejército y me parece que en principio no sigue siendo leal maduro pero hay algunas guarniciones que podrían sumarse a la rebelión ante estos momentos la situación en Venezuela es muy muy inestable lo que está claro es que Juan Guaidó a hecha once órdago eh situación de impasse de parecía como como que había encontrado un punto muerto no

Voz 1071 21:11 a todos apoyo internacional

Voz 10 21:14 después de esas movilizaciones pues ahora mismo Él necesitaba un golpe de efecto como este que es un golpe pues muy arriesgado no

Voz 1071 21:21 la situación amenazarán la portada también del Independiente Casimiro García Abadillo muchísimas gracias

Voz 10 21:26 gracias a vosotros años hasta luego nos queda moderno

Voz 1071 21:29 frases tras para empezar del juicio del proceso que ha seguido hoy en el Tribunal Supremo han declarado votantes del referéndum del uno de octubre y cargos vinculados con Esquerra Republicana que han dado versiones distintas a las que fueron declarando agentes de la Policía de la Guardia Civil Iker escribieron insultos y agresiones frases esta vez de los testigos que pasaban hoy ante el tribunal

Voz 2 21:48 empezaron a pegar a la gente a la gente pero con la gente a sacar gente a tiros

Voz 1071 21:52 los foros fuego los únicos que pegaron fueron los agentes de la Policía Nacional los tramposos

Voz 11 21:57 suelo les pegan patadas puñetazos de todo pues me arrastraron entre cuatro policías hasta fuera del perímetro no esperaban en la barriga nos pegaban en el hígado en las partes bajas

Voz 1071 22:09 ya lo disuadir testimonios hoy en el Tribunal Supremo

Voz 1715 22:12 frases de Akihito ha dejado de ser el eh

Voz 1071 22:15 de sino que habla de Venecia lo hubiéramos abierto con aquí tiene claro es que es el gran asunto internacional por lo menos por lo trascendente si ayer Le dije a que no abrimos con aquí con uno no hemos abierto cuando aquí hito contábamos anoche cómo se produciría a lo que ha ocurrido a las diez de esta mañana la abdicación de un emperadores algo que no sucedía en los últimos doscientos años en ese país en Japón

Voz 12 22:35 aplicaba en su hijo Naruhito fue hoy concluye

Voz 1715 22:40 mis funciones como emperador a partir de mañana comienza una nueva etapa en la que sinceramente deseo el máximo bienestar paz y felicidad para el pueblo de Japón para todos los del mundo

Voz 1071 22:53 hay veces que estás en la redacción compañero internacional viene y te pide que dobles Un corte si turca sabes a quién vas a doblar hay veces que tocado doblar ser un emperador hoy le ha tocado a Javier Carrera quieras que ponía los emperadores de Japón eran considerados dioses por eso fue un impacto para la opinión publica escuchar por vez primera la voz de uno de ellos fue en agosto del año cuarenta y cinco ir hoy toda anunció la radio que Japón se rendía hay terminaba así la Segunda Guerra Mundial por primera vez en mil quinientos años un emperador se dejaba oír

Voz 13 23:24 Fecai Mou no yo

Voz 1071 23:29 fue el padre de que la hora pica que ha sido el primero en casarse con una plebeya ya en cuidar directamente a sus hijos en salir de los muros del Palacio

Voz 1715 23:37 bueno la última voz la de Javier del Pino porque él

Voz 1071 23:40 coche Cejudo Gervasio Sánchez han recogido el Premio Internacional de Periodismo Rey de España por los reportajes que emite La Ser A vivir sobre la memoria histórica en las víctimas del franquismo

Voz 0874 23:49 en ellos aquí es un reconocimiento a su labor narrativa no hablan nuestra nosotros solamente hemos recogido su verdad y su historia para contarle en la radio y que luego esa historia resuene en la conciencia de quienes tienen que tomar decisiones quienes no las han tomado en las anteriores y quiénes tienen que tomarla en los gobiernos que empiezan ahora

Voz 6 24:06 Nos queda Ramón

Voz 14 24:12 Sánchez para gobernar pero si quiere durar el desafío que tiene enfrente es dar consistencia el regreso de la socialdemocracia Sanchis dentro muy bien en Europa allí poco tiempo ha recuperado el protagonismo que España había perdido con un Rajoy muy encerrado en los problemas patrios ya han sido sorprendentes esos apoyos que le han llegado incluso desde la prensa liberal ahora algunos observadores y políticos europeos quieren ver en su éxito un signo de retorno la socialdemocracia que es también lo que muchos de los que le votaron desean para la derecha sí pero para hacer algo distinto será capaz de adaptar la socialdemocracia los tiempos que corren o volverá a las andadas las al mimetismo de la derecha que se la llevó por delante a Pablo Casado obtenidos pero los resultados del PP y en vez dimitir ha optado raudo y veloz por cambiar sus principios amparado por la Aznar desde el primer día pretendió contrarrestar la tibieza doctrinal del PP de Rajoy con un ruidoso regreso los Borgia eternos de la derecha con la cuestión catalana como coartada para desarrollar un encendido discurso patriótico la derecha íbamos de un grito hacia el poder Pablo Casado cerró la campaña invitando a Vox a estar en el Gobierno y la ciudadanía con su voto ha dicho no hoy Casado identifica Vox conmutada de derecha y lanza un nuevo eslogan centrados en tu futuro era necesario correr tanto el problema de Casado es en buena parte de credibilidad con bandazos así cree que va a recuperarla el PP tiene que revisar a fondo su ideario su estrategia pero cambiar de principios en veinticuatro horas no parece lo más adecuado para ganarse la confianza a la gente hay crisis del PP para rato Venezuela vive momentos delicados en que cualquier error de cálculo se puede convertir en tragedia y abrir la puerta a una guerra civil tal como están las cosas no es fácil confiar en la responsabilidad de ambas partes Guaidó no consigue tumbar el régimen por las vías pacíficas y Maduro parecen los sentirse con fuerzas para imponer la vía represiva un impasse que en cualquier momento puede acabar incendio sí

Voz 1 26:02 como algunos pretenden es un conflicto entre potencias

Voz 14 26:04 por personajes interpuestos no hay nadie con autoridad para poner sobre la mesa una salida negociada alguien busca la guerra

Voz 15 26:14 terminamos Emilio Contreras Carmen del Riego Carlos Cué hasta la semana que viene buena semana Sastre nosotros hasta mañana gana juega el Barça mañana por la mañana es fiesta nosotros trabajamos al Barça pero hay Hora Veinticinco por ser más aplicaciones e Internet les esperamos feliz noche

