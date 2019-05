Hora 25 (01/05/2019)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:24 hola buenas tardes guasón engañaron uno los supuestos traidores a Maduro se lo pensaron mejor a última hora pero lo cierto es que el presidente encargado de Venezuela tenía menos fuerza de la que creyó y él mismo los reconocidos a tarde ante cientos de personas en Caracas

Voz 3 00:38 hay que reconocer que no más manifieste conjunta

Voz 0194 00:51 hoy Venezuela vive un Primero de Mayo tan polarizado como los anteriores entre llamamientos a la movilización de los dos grandes antagonistas el presidente Maduro reapareció a última hora del día de ayer

Voz 1715 01:01 llama ahora farsa arma Nacional Bolivariana

Voz 4 01:05 cada vez más al pueblo ya la lea su luto leales siempre

Voz 0194 01:12 no ahora no de momento la situación en Venezuela es de relativa calma no se han registrado incidentes destacables Guaidó ha reaparecido a través de Twitter con un mensaje sobre el trabajo y Leopoldo López sigue en la residencia del embajador español en Caracas no ha pedido asilo y según sus abogados no tiene intención de hacerlo por ahora además esta tarde los ministros de Exteriores de Rusia y Estados Unidos han analizado la situación en Venezuela Pedro

Voz 1715 01:34 con el ministro ruso acusado Pompeo el ministro americano de estar interfiriendo en la política interna de Venezuela unas horas antes el propio Pompeo hablaba abiertamente de la opción militar a la opción de usar la fuerza militar es factible si eso es lo que se requiere aunque esperamos que no esperamos que haya un resultado pacífico y que se vayan sin violencia estamos vigilando a los que usan la violencia ido responsabiliza haremos pero el presidente ha dejado muy claro que nos vamos a asegurar de que la democracia se restaura en Venezuela después el Pentágono le ha desmentido asegura que nadie les ha pedido que diseñen planes militares para ese país

Voz 0194 02:07 el primero de mayo español no ha podido evitar contaminarse con los resultados del pasado domingo

Voz 5 02:12 por Rivera no Tom Pablo Casado no Eton y a tomar una cerveza

Voz 1663 02:18 luego hay que corregir la reforma laboral más temprano que tarde

Voz 0194 02:23 los líderes de Comisiones y UGT han pedido un gobierno de izquierdas y con un programa de izquierdas y entre el público el líder de Unidas Podemos al que no le gusta que Pedro Sánchez se vaya a ver la próxima semana con Casado y Rivera

Voz 1663 02:34 no entendemos que es justo después de que la CEOE y el Banco Santander vida a Pedro Sánchez entenderse con la derecha llame a la derecha por teléfono inmediatamente para reunirse con ellos

Voz 1715 02:43 a pie de pancarta también estaban el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos que ha insistido en que el Partido Socialista aspira a formar un gobierno de claro signo socialista

Voz 0264 02:52 todo la primera fuerza y con diferencia respecto de cualquier otra

Voz 0194 02:55 no

Voz 0264 02:55 pues que se nos pueda respetar el poder tener un gobierno en esas

Voz 0194 03:00 claramente socialismo y hoy hay Carrusel y del deporte los usted el susto de Iker Casillas que hoy ha sufrido un infarto mientras entrenaba Dani Garrido buenas tardes

Voz 0520 03:07 qué tal Ángels buenas tardes y Casillas efectivamente permanece ingresado en un hospital de Oporto después de que esta mañana sufrieron infarto agudo de miocardio durante el entrenamiento del equipo luso se ha sentido indispuesto la sesión ha sido inmediatamente trasladado al hospital ha sido intervenidos a tranquilo la habitación evidentemente fuera de peligro ya está recibiendo la visita de algunos de sus compañeros de equipo la Cadena SER está allí con Jacobo Z y Javi Herráez en la ciudad del norte de Portugal y con la última hora evidentemente contaremos en Carrusel y hoy también es día a semifinales de Champions a las nueve el Barça Liverpool una plaza la final sorpresa importante en el once de Valverde juega Arturo Vidal Arthur Mello al banquillo Cotillas titular Adele y en el Liverpool tal y como contó ayer Bruno en El Larguero no juega Roberto firmó importantes ha tocado desde las ocho y cuarto lo contaremos corsé fue raro

Voz 0194 03:47 todo el otro estudio empiezan seguida carros ordeno el tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 03:52 a las tormentas que descargan ahora mismo en distintos puntos de la Península con la llegada de la noche desaparecerán menos en la Ibérica y los Pirineos donde hasta bien entrada la madrugada unas pueden descargar con fuerza ya las últimas horas han caído XXXV litros por metro cuadrado en la ciudad de Cuenca y mañana en general tiempo parecido al de hoy muchas horas de sol en el conjunto del país algunas nubes en el Cantábrico durante la tarde tormentas en prácticamente cualquier punto de montaña de la Península temperaturas sin cambios importantes poco frío durante la mañana ambiente suave incluso cálido en el interior durante la tarde

empieza ahora veinticinco Pedro I carrusel así que hora25 a partir de las nueve en ser más en onda media en la aplicación de la Ser y en nuestra página web vamos ya con todo antes vamos a escuchar lo que no tiene que contar Nacho Pablo

Voz 1715 06:21 dos supuestamente le traicionaron los que iban a traicionar a Maduro o al menos esa es la versión que se impone tras el intento fallido del presidente encargado de tomar el poder apoyándose en los militares hoy tanto Maduro como Guaidó habían convocado a sus seguidores a echarse a la calle coincidiendo con este uno de mayo ha habido manifestaciones y numerosas masivas en las principales ciudades del país lo cierto es que el día ha sido llamativamente tranquilo sí a media tarde Juan Guaidó ha aparecido ante cientos de sus seguidores y allí lo hemos escuchado en portada reconoció que efectivamente ayer esperaba haber tenido más apoyo en el sector militar en el ámbito militar al que pide que se vaya sumando poco a poco a su movimiento vamos a Venezuela Juan Fraile hola

Voz 13 07:06 hola aquí estamos en Caracas donde la oposición salió masivamente respaldar el llamado de Juan Guaidó el inicio esa denominada Operación Libertad luego de la liberación de Leopoldo López en los puntos de concentración muchísimas personas ya empieza a ver represión intercambio de piedra hace

Voz 14 07:23 gases lacrimógenos

Voz 13 07:25 imagen que se repite constantemente en estas protestas en Venezuela sin embargo la gente está optimista es residente y cree que en este caso sí es el inicio de lo que sería la transición que tanto está

Voz 15 07:37 felices están felices porque por fin barca era el Tirán confían en que de verdad inició la operación Lorca viento siempre hemos confiado en Guaidó tenemos que entender que son veinte años de de miseria veinte años de angustia que no va a salir en dos meses

Voz 11 07:53 Félix peli porque el el pueblo venezolano ha respondido

Voz 13 07:57 no es satisfactoria ni hay mucha expectativa en las calles por lo que será el próximo pronunciamiento de Juan Guaidó un eventual mensaje Leopoldo López y por supuesto también de las acciones que va a tomar la justicia venezolana luego de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que se iban a tomar decisiones penales en contra de las personas que participaron ayer en ese operativo en el que Leopoldo López fue sacado de su casa por cárcel es información en vivo y en directo hasta ahora desde Caracas

Voz 1715 08:22 bueno Leopoldo López del opositor al que Guaidó liberó de su arresto domiciliario se refugiaba anoche en la residencia del embajador español en Caracas está acogido como huésped no ha pedido de momento asilo es innegable español está hoy en una situación más comprometida Rafa Panadero buenas tardes

Voz 1775 08:37 les hasta el momento Moncloa guardado un complicado equilibrio entre el reconocimiento de Guaidó y el mantenimiento de relaciones con Maduro ahora se añade otro factor de dificultad ya que el nuevo huésped de nuestra embajada es para la justicia venezolana un ciudadano que hasta ayer cumplía condena de más de trece años por incitar a la violencia pendientes de Colsa sea el siguiente movimiento de gobierno de Maduro o del propio López Moncloa confirma que de momento no ha pedido asilo ante su abogado asegura que sí podría hacerlo no debería tener problemas expertos consultados por la SER no lo ven tan sencillo ya que la ley aquí no permite solicitar asilo en una embajada situada en el país de origen del solicitante que sería el caso de López más allá de la situación a la embajada

Voz 1762 09:13 desde Moncloa recuerdan que aquí se sigue apostando por unos

Voz 1775 09:15 función dialogada ya anuncian nuevas Reunión del Grupo de Contacto de la Unión Europea para los días seis y siete de mayo en Costa Rica

Voz 1715 09:21 Venezuela se ha colado como argumento en la manifestación del Primero de Mayo en Madrid vamos a escuchar al líder de Unidas Podemos a Pablo Iglesias el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos

Voz 1663 09:30 nosotros condenamos rotundamente el golpe de Estado pensamos que el Gobierno se equivocó reconociendo a Guaidó lo que hace falta en Venezuela para superar su crisis política y su crisis económica for unas elecciones libres

Voz 0264 09:41 queremos que se evite como sea por encima de todo derramamiento de sangre que se convoquen elecciones libre ya

Voz 1715 09:47 todavía con una mirada internacional ha sonado este uno de mayo en París la tarde ha dejado disturbios de cierta intensidad en esa ciudadela manifestación central de este Primero de Mayo los chalecos amarillos o al menos quienes amparan en ese movimiento han provocado destrozos en algunas zonas de París y hasta ahí Nos vamos Carmen Vela buenas

Voz 0390 10:08 buenas tardes Paris acostumbrada desde noviembre a sufrir actos vandálicos cada sábado estaba este Primero de Mayo prevenido se realizaron unos quince mil controles de identidad doscientas cincuenta detenciones centenares de comercios cerraron y se protegieron con barricadas alertados por las autoridades la principal manifestación transcurrió la mayor parte del tiempo clima festivo pero al principio al final Sevilla infiltrada por grupos radicales de los llamados Black Rock que se enfrentaron a la policía al destrozar el mobiliario urbano esta utilizó gases lacrimógenos para dispersarlos el Ministerio del Interior ha desplegado siete mil quinientos agentes

Voz 19 12:00 bueno es el rito de la temporada en la izquierda con Rivera no yo

Voz 1715 12:03 segundo a escuchar en la manifestación del uno de mayo en mí

Voz 19 12:06 Madrid la movilización central de los dos

Voz 1715 12:08 sindicatos principales tanto CCOO como UGT han pedido un gobierno progresista que aplique políticas de izquierda entre esas políticas la derogación de la reforma laboral Rafa Bernardo

Voz 1762 12:19 que la política siempre es protagonista en los discursos siguen las consignas del primero de Mayo esta vez lo ha sido más la conversación de los manifestantes se centraba en los resultados de las generales en las expectativas de las autonómicas y municipales y en el futuro gobierno

Voz 20 12:30 a ver que los trabajadores son los que tienen que marcar el rumbo al Gobierno este uno de mayo mucho más orgulloso porque hemos ido por ellos

Voz 1762 12:40 si los mensajes desde la tribuna acabada la marcha han sido claros UGT y Comisiones abogan por un Ejecutivo de izquierdas estable que lleve a la práctica un programa progresista de lucha contra la desigualdad y que termine de rematar promesas pendientes del primer Gobierno Sánchez Pepe Álvarez Unai Sordo

Voz 5 12:54 a Rivera no con Pablo Casado no Icon y a tomar una cerveza

Voz 21 12:59 corregir la reforma laboral del año dos mil doce que teníamos ya negociada con el Gobierno Iker no se usaba en que no había mayoría parlamentaria ahora line

Voz 1762 13:10 los sindicatos calculan que unos treinta mil manifestantes han participado en la convocatoria de la capital una marcha con más volumen que la de

Voz 1715 13:15 años anterior el de hoy ha sido un Primero de Mayo a la sombra de las elecciones PSOE Unidos Podemos han cruzado mensajes a pie de pancarta Pablo Iglesias está molesto porque Pedro Sánchez ha convocado la próxima semana a los líderes del PP Ciudadanos además de a él y José Luis Ábalos repite eso de que quieren formar un gobierno claramente socialista nos lo va a contar Inma Carretero

Voz 0806 13:34 a la manifestación del Primero de Mayo ha llegado hoy el ministro Ávalos con los sindicatos clamando contra la geometría variable contra lo que defiende el PSOE que es un gobierno monocolor que se apoye en distintas fuerzas políticas aunque priorizando una hoja de ruta pactada con Unidas Podemos

Voz 13 13:50 con la preferencia de llegar a acuerdos

Voz 0264 13:52 eh de carácter programático con Podemos obviamente porque tenemos una experiencia previa de colaboración

Voz 0806 13:58 era la respuesta de Ábalos esta mañana a Pablo Iglesias que unos metros más allá insistía sin ministerios morados no hay un gobierno de izquierdas

Voz 22 14:06 la única opción para que el Gobierno sea de izquierdas es que sea un gobierno de coalición con nosotros por qué porque si no fuera así como ha ocurrido siempre en la historia de España el Partido Socialista se pondría de acuerdo con la derecha en las cuestiones de economía

Voz 0806 14:19 a Iglesias le escama además que Pedro Sánchez haya citado la semana que viene a Pablo Casado y Albert Rivera antes que a él La Moncloa llamado de mayor a menor a todos

Voz 0390 14:28 los líderes aunque excluyen por ahora Vox porque según Ávalos con ellos no es posible un entendimiento institucional

