Hora 25 (02/05/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 lo más nuevo a esta hora es la orden de detención de Leopoldo López dictada por Nicolás Maduro el líder opositor venezolano se encuentra en la embajada española en Caracas en calidad de invitados son las ocho las siete en Canarias

Voz 3 00:23 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:35 hola buenas tardes enseguida les ampliamos esta información que nos llega de Venezuela de la política nacional cuando bajan los votos suben los reproches y es lo que ocurre estos días en el PP su líder Pablo Casado apunta ahora a Mariano Rajoy al que sitúa en el origen de los males que hoy sufre el partido

Voz 4 00:49 creo que llevamos perdiendo apoyos electorales de hace ocho años por tanto esto no es una cosa que se imputable a estas últimas elecciones generales perdimos un tercio de los electores en el año dos mil quince recuperamos un poco la repetición de elecciones y ahora hemos tenido una pérdida con un resultado

Voz 0194 01:07 bueno malo el PP ha destapado sus vergüenzas en la celebración del II de

Voz 0019 01:11 yo en la Comunidad de Madrid Casado le ha negado el saludo

Voz 0194 01:13 Ángel Garrido ex presidente de la comunidad y una de las fugas del PP hacia Ciudadanos el líder del Partido Popular intenta regresar al centro ese espacio que según el presidente gallego se perdió en un error de estrategia

Voz 5 01:26 un error de estrategia de horror de posicionamiento político con partió como vos iniciaba a su a andar en electoral cambiamos estrategias echamos de ser somos no somos un partido de centro impartió deleitado estemos o centro derecha en España en este momento perdimos votos polo centro

Voz 0194 01:47 la delito más este Pablo Casado va a tener que gestionar una de sus contradicciones más clamorosas mientras descalifica Vox se apoya en Vox para sostener al Gobierno andaluz hoy el partido de Abascal ha amagado con negarse a negociar los presupuestos andaluces Alejandro Hernández es portavoz

Voz 6 02:02 no esto no es una rabieta Si a esos incumplimientos objetivos que son dato objetivo le añadimos la ofensa pues obviamente estamos echando gasolina a un fuego que ya pues está alcanzando ya ha alcanzado unas dimensiones lo suficientemente importantes como para que nosotros en estos momentos pues no estemos en disposición de sentarnos a hablar con el Partido Popular ni con Ciudadanos por supuesto

Voz 0194 02:29 de momento Vox amaga pero no golpea los votos de sus diputados han permitido aprobar esta tarde en el Parlamento andaluz la rebaja fiscal prometida por el presidente Moreno Bonilla además el ex presidente Puigdemont despliega su ofensiva contra el Estado español después de que la Junta Electoral de haya prohibido ser candidato a las elecciones europeas Pedro León

Voz 1715 02:48 aquí por un lado esta tarde Junts per Catalunya ha hecho público el recurso que va a presentar en tres instancias diferentes la justicia ordinaria el Supremo y la Junta Electoral por otro cuya Money la Asamblea Nacional Catalana han anunciado esta mañana una iniciativa popular para que Europa active un proceso para sancionar a España por vulnerar dicen ellos los derechos de las minorías y hay que mirar un día más a Venezuela lo destacamos ya al arrancar este Hora lo último lo más novedoso es esa orden de detención dictada hoy por la justicia de Venezuela contra Leopoldo López que como saben está cogido en la residencia del embajador español en Caracas además hoy ha aparecido el presidente Nicolás Maduro en el Ministerio de Defensa junto al ministro de Defensa es que según Estados Unidos que había estado negociando con la oposición desertar del chavismo

Voz 7 03:30 la propia ayuda a combatir ayudaremos a beber un ejemplo a la Historia y al mundo es decir en Venezuela la Fuerza Armada Nacional Bolivariana consecuente ley cuestionada

Voz 0194 03:45 la joven cante ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:50 tardes jornada de semifinales de la Europa League en seguida estaremos en Londres donde a las nueve el Valencia juega ante el Arsenal de Unai Emery recordemos que la otra semifinal la juegan en letras de Frankfurt y el Chelsea estaremos en Oporto para seguir la evolución positiva de Iker Casillas recuperándose después del infarto que sufrió en el día de ayer y contaremos también que desde Qatar Xavi Hernández ha anunciado que en junio deja de ser futbolista para dedicarse a ser entrenador y el tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:16 buenas tardes ahora mismo tenemos tormentas que descargan incluso con intensidad pero afectando pocas poblaciones entre la provincia de Huelva y Sevilla viajan hacia el sur también en Cuenca o en el interior de Cataluña la mayoría con la llegada de la noche irán desapareciendo y mañana cambio significativo en la situación meteorológica el viento del norte poco a poco ganara propagó mismo acumulando nubes en el Cantábrico con lluvia que especialmente en Cantabria y el País Vasco será persistente a medida que avance la jornada sobretodo durante la tarde en gran parte del Mediterráneo de manera más aislada en el interior las nubes serán activas con chubascos y tormentas que pueden descargar con intensidad mucho sol en el resto algunas tormentas a última hora llegarán también a Baleares temperaturas que empezarán a bajar un descenso que se notará más durante el fin de semana

Voz 0194 04:59 empieza a Hora Veinticinco Pedro Palacio de Deportes de la Cuesta

Voz 1715 05:02 dotación de que eso de los coches ecológicos puramente eléctricos no termina de convencernos datos de la venta de automóviles el pasado mes de abril los motores de combustión siguen siendo la inmensa mayoría los eléctricos puramente eléctricos apenas suponen medio punto de las ventas Eladio Meizoso

Voz 0527 05:20 de casi ciento cuarenta y dos mil coches matriculados en abril sólo setecientos ochenta y siete lleva un motor eléctrico otros seiscientos sesenta y cinco son híbridos enchufables se pueden recargar en la red eléctrica pero también tienen motor de combustión todos los enchufables apenas llegan al uno por ciento del total otro dos por cien corresponde a los motores de gas licuado o derivado del petróleo que son estos últimos la mayoría Se venden más híbridos enchufables con más del cinco por ciento del total pero los coches convencionales siguen copando un noventa y uno por ciento del mercado la mayoría de gasolina que afianza su liderazgo con un cincuenta y cinco por ciento del total siguen subiendo el diesel sigue perdiendo cuota supone ya sólo el treinta

Voz 8 06:09 todos tenemos un jefe toros hemos perdido en préstamo alguna vez por eso todos entendemos a Freddy en esto colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directivos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre este fin de semana segunda entrega por nueve con noventa y cinco euros con el país ya a la venta en tu quiosco el número uno

Voz 0530 06:32 Ramos tenemos un mensaje para ti de Luis un oyente del programa Ramón que me dejarles dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagar te Ramón tienes algo que decirle al huir

Voz 9 06:49 pues si con el voto el viernes del oro Jack por igual si me lo paga

Voz 10 06:52 vamos yo ahí lo dejo Papa

Voz 3 06:54 que solo setenta y siete millones de euros pueden devolver este viernes bote de setenta y siete millones en el Eurojust once millones para dar y tomar

Voz 2 07:02 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 11 07:09 Pedro Blanco ocho siete minuto

Voz 1715 07:11 los siete y siete minutos en Canarias así que el opositor Leopoldo López pasa de ser un preso fugado a ser un preso fugado y buscado por la justicia porque la Corte Suprema venezolana acaba de emitir una orden de arresto contra el desde hace ya unas cuantas horas se encuentra acogido como huésped como invitado en la residencia del embajador español en Caracas después de que hemos venido contando esta semana Juan Guaidó acompañado de un pequeño grupo de militares liberará le sacara de su arresto domiciliario en el que estaba cumpliendo la condena a la que fue condenado es la última hora de Venezuela Victoria García buenas tardes

Voz 1460 07:47 buenas tardes Petros esperaba esta orden a última hora de ayer pero ha sido hoy cuando la Corte Suprema de Venezuela ha emitido la orden de arresto contra Leopoldo López hace unos minutos les complica aún más su situación de refugiado huésped de la embajada de España nuestro país intenta mantener el equilibrio entre unas relaciones fluidas con el régimen de Maduro reconocimiento a Guaidó complicado el escenario ahora con la presencia de López como prófugo de la justicia en la legación diplomática Maduro en la escenografía propia del día después lo viene haciendo desde que Guaidó se proclamó presidente encargado trata de visualizar el apoyo de la ejército a su persona

Voz 7 08:22 cuál es el camino que plantean luego hay Pita ametralladora contra metralla tanqueta contratante ETA

Voz 1460 08:33 hablaba en el ministerio de defensa frente a un batallón de soldados y junto a él el ministro padrino quién confirmó que Estados Unidos trató de comprarlo pero que él se mantiene firme al lado de Maduro

Voz 12 08:46 sí hipotéticas conversar

Voz 1715 08:50 pero Pérez Vera para amargo lo vamos a hacer una cosa voy a poner en contexto a los oyentes para que entiendan lo que estaban oyendo que sino no tenía mucho sentido para ellos estaban escuchando al ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell dijo que hay que poner en contexto porque lo que ha hecho hoy Josep Borrell responderá a algo que ayer dijo el líder de Unidos Podemos Pablo Iglesias aseguró que hay quién en el Gobierno y en privado discute lo que el Gobierno hizo hace unos meses reconocer oficialmente validar oficialmente a Juan Guaidó con esa figura de presidente encargado hoy le preguntaban a Josep Borrell qué había de cierto en eso sí algunos el otros miembros del Gobierno andaban reconociendo en privado el error cometido el respondía

Voz 12 09:35 cuatro de referencia sobre hipotéticas conversaciones de no se sabe quién misterios de Asuntos Exteriores no se sabe quién controlemos desmentir la gente tengo una constancia de misterio de asuntos exteriores ya abonado con el partido político de su padre

Voz 1322 10:01 cinco

Voz 1715 10:05 pues eso es lo que decía hoy Josep Borrell llene el gallinero en el que se ha convertido el Partido Popular después del domingo hoy andaban algo revueltos hemos escuchado por ejemplo a Pablo Casado que es falso que haya tres derechas hay un centro derecha ha moderado daba hay Casado repartiendo culpas descalificaciones algunos de ellos oye hemos escuchado también a esperanzado

Voz 13 10:25 estoy el esto de la Vuelta era la vuelta al centro como decía Alfonso Guerra qué lejos está casado ha hablado también Núñez Feijóo que hubiera europeo

Voz 5 10:34 era la garantía de éxito de gobierno

Voz 1715 10:38 del Partido Socialista incluso ha hablado con tono crítico el portavoz de la Junta de Castilla

Voz 5 10:44 ya hemos hecho crisis diciendo

Voz 1715 10:48 aparte bueno anda muy revuelto el Partido Popular bastaba con darse un paseo por la Puerta del Sol de Madrid por la celebración del dos de Mayo hacía falta más de una trinchera allí para protegerse Pablo Casado mantiene la intensidad de su crítica a ciudadanos y a Vox pero hace algo más muy interesante políticamente señala Rajoy como también lo ha hecho Esperanza Aguirre y los señala como responsable de la debacle popular viene a decir que todo empezó con Adrián Prado

Voz 0019 11:17 si Casado reniega del pasado de ese pasado del PP del que él formó parte fue vicesecretario de Comunicación de Rajoy ahora no duda en culpar al que fue su jefe de los pésimos resultados conseguidos el pasado domingo

Voz 4 11:27 creo que llevamos perdiendo apoyos electorales desde hace ocho años por tanto esto no es una cosa que se imputable a a estas últimas elecciones generales perdimos un tercio de los electores en el año dos mil quince recuperamos un poco en la repetición de elecciones y ahora hemos tenido una pérdida con unos

Voz 0019 11:44 dado muy malo y en esa estrategia de culpabilizar a otros el líder del PP ha contado hoy con la inestimable ayuda de Esperanza Aguirre que responsabiliza abiertamente Rajoy de la fe

Voz 0919 11:52 la de votos en el partido porque no hemos sido capaces

Voz 13 11:54 de frenar la desbandada que no han empezado ahora empezó cuando Mariano Rajoy dijo en Elche liberales y conservadores que se vayan al Partido Liberal y el Partido Conservador que algunos de ustedes recordarán que posiblemente lo decía por mí yo no me fui pero sin embargo otros lo han hecho caso se han ido

Voz 0019 12:12 esas palabras de Rajoy de las que habla Aguirre fueron en abril de dos mil ocho lo que no recuerda la expresidenta madrileña es que en las elecciones de dos mil once Rajoy consiguió mayoría absoluta subiendo treinta y dos escaños no sé qué

Voz 1715 12:23 me presentaba a Casado jaleaba a Aznar la culpa

Voz 0019 12:26 de Rajoy casi todo lo que se ha visto hoy en la sede

Voz 1715 12:29 la Comunidad de Madrid tenía una lectura más política que festiva desde el feo de Pablo Casado que se negaba a saludar a su ex compañero y ex presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido o a la imagen de los candidatos de Vox y demás Madrid codo con codo ya saben cosas del protocolo inocente Radio Madrid Bañuelos el eh

Voz 0019 12:50 harto de sillas es un fiel reflejo de la fragmentación política que hay en Madrid el protocolo y el morbo han querido que Íñigo Errejón ir Rocío Monasterio se haya asentado juntos nos han dirigido ni una sola palabra una relación tan gélida es un buen momento en el que Pablo Casado ha ignorado al ex presidente Ángel Garrido negándole el saludo estaba sentado ya con con Esperanza Aguirre pasa como una exhalación delante y lo más ayudaba en la SER Garrido ha explicado cómo ha sido ese momento el propio Pablo Casado se marchaba de sol justificando su desplante

Voz 3 13:23 algunas animado a Jesucristo no es por unos está vaya ningún problema

Voz 0019 13:27 no le ha visto irse Anido quiénes se han aguantado hasta el final apurando han sido los candidatos de Vox que hoy debutaban en un acto oficial del dos de mayo en la retina de muchos quedará la charla que Javier Ortega Smith ha dado a varios militares en pleno patio de la sede del Gobierno madrileño

Voz 1715 13:43 las réplicas del desastre electoral del Partido Popular siguen siendo de cierta magnitud el presidente de la Xunta ha vuelto a cuestionar la estrategia que ha seguido su partido los cambios de rumbo decía los errores de posicionamiento

Voz 5 13:55 cometimos con de estrategia de error de posicionamiento político de los éxito de que un partido como vos iniciaba a su a electoral cambiamos las estrategias deseamos de ser te somos no somos un partido de centro un partido de derechas metemos o centro de Areta en España en este momento perdimos votos o los dentro de por la derecha más extrema y eso significa que adelgazar vamos a no no Camiño electoral por consiguiente

Voz 1715 14:28 no aceptamos no acertamos decía Núñez Feijóo en Castilla y León también creen que el líder del PP ha cometido el grave error de abandonar el centro para evitar que se escora miento cada de zozobra en el Partido Popular el portavoz de la Junta de Castilla y León ha pedido hoy más peso para los moderados

Voz 5 14:46 aparte de verse del espacio político donde hemos estado siempre en el entorno de Pablo debería haber más fijo más Herrera y menos Aznar y menos fabes vaya como

Voz 1715 15:04 las lanzan desde Castilla y León más Feijóo o más Herrera menos Aznar y menos FAES pero Casado ya sabe pronunciar esas dos palabras extrema derecha lo demostró el martes desde entonces no deja de pronunciarlas de manera directa o indirecta cuando le preguntan por Vox pero algunos en su partido todavía tienen dificultades para juntar todas esas sílabas escuchan dos voces de hoy reflexionaba sobre Vox sobre la extrema derecha o no quién sabe la candidata del PP a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y quién ya presidió la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre

Voz 14 15:34 tiene postulados que yo no comparto pero desde luego tiene muchos votantes que se han ido a esa formación y que venían del Partido Popular desencantados con nosotros y en mi afán está gobernar para todos ellos y no quiero hablar de esas etiquetas si bien como digo hay muchas cosas que no se diferencian

Voz 0919 15:51 llama ante extrema izquierda a Podemos

Voz 1715 16:06 bueno pues una no quiere poner etiquetas y la otra no quiere llamar extrema derecha a un partido constitucionalista decían Isabel Díaz Ayuso Esperanza Aguirre por cierto que finalmente Vox ha evitado el primer susto para el Gobierno del PP en Andalucía viene amagando con retirar el apoyo Moreno Bonilla si su jefe no deja de llamarles ultraderechistas Si eso ocurre dijo lo de retirar el apoyo yo al Gobierno andaluz no va a ser hoy Porque Vox finalmente ha permitido aprobar una reforma de la fiscalidad para entre otras cosas suprimir el impuesto de sucesiones o donaciones Sevilla Alfredo Guardia

Voz 1371 16:39 la razón es que argumentado Vox para apoyarlo es que rebaja los impuestos aunque de manera muy leve eso sí después de que su portavoz Ángela mulas se haya empleado a fondo en criticar la falta de honestidad del Ejecutivo por una rebaja de impuestos dice ridícula a las puertas de unas elecciones

Voz 15 16:52 parece ser que lo hacen como una medida de marketing preelectoral a la vista de las próximas elecciones municipales para aparentar una rebaja fiscal que queda entendemos muy corta dejen de vender humo ya por favor no es son esto venir con la urgencia que se predica del decreto ley para que luego las medidas queden en tampoco realmente a nosotros nos han defraudado ya entendemos que al resto de Andalucía también

Voz 1371 17:21 la reforma fiscal aprobada bonifica el noventa por ciento el impuesto de sucesiones y donaciones también rebaja el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para familias numerosas y autónomos el PSOE y adelanta Andalucía han votado en contra porque según sus portavoces traerá recortes desigualdad

Voz 1715 17:36 hora veinticinco dos mandatos

Voz 1322 17:39 el Nevenka tras coger una manita de esa es esto es tensando con el estómago que si puedes pensar con el estómago puedes pensar con los pulmones reciclado latas bricks y envases de plástico en el americio ayudas a mantener el aire limpio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 3 17:59 tipo es la señora les Tanguy mama cómo es tu madre pues resulta que mi madre sufre y el que te pareces a ella qué tiene de bueno que no te gustaría heredar nuestras que perdonan cuáles son las típicas frases de tu madre que les dirías el domingo que secretos crees que esconde tu madre tu padre te

Voz 16 18:23 ya puedes dejar nuestros mensajes de voz en el Guaza

Voz 3 18:25 el programa el seis ocho uno cero uno

Voz 16 18:28 seis siete tres uno esta noche

Voz 3 18:30 hablamos de las madres en el Faro de la Ser mi madre me va a partir de la una y media

Voz 10 18:36 sardo con Mara Torres protege con la alarma vida

Voz 17 18:41 la alarma de Securitas Direct dotada con la última tecnología y controlada por el mayor número de expertos en seguridad consigue la hora con el seguro Hogar familiar de Mapfre en cualquiera de sus oficinas y te ahorras tiene euros

Voz 2 18:53 la SER Hora veinticinco

Voz 11 18:59 Pedro Blanco diecinueve siete

Voz 1715 19:02 diecinueve en Canarias en Cataluña el partido de Carles pues de no no la el otro Cataluña ha detallado hoy los tres recursos tres a falta de uno que va a interponer para intentar dejar sin efecto el veto de la Junta Electoral a la candidatura europea del ex presidente Barcelona Paul

Voz 18 19:18 los asesores jurídicos de Junts per Catalunya se quejan de que una de las supuestas irregularidades de ese veto es que no les han dejado demasiado claro dónde tienen que recurrir y por eso van a tres instancias aun juzgado contencioso administrativo al Supremo y a la propia Junta Electoral para que lo mande a donde considere sobre el contenido en sí del recurso se argumenta que todo es una maniobra política de los adversarios del independentismo para conseguir que su espacio no se pueden presentar a las europeas Il imitar con ello el derecho de toda la ciudadanía a votar esa opción el abogado de y sustituto suyo en la lista Gonzalo Boyer ha recordado que hubo votos particulares en la Junta Electoral contrarias a la prohibición

Voz 19 19:55 yen sector de la Junta Electoral Central que está forzando la legalidad que se está inventando el derecho que está sacando unas explicaciones que son en Derecho Seaman arbitrarios

Voz 18 20:08 los asesores de Ramón están dispuestos a llegar a la justicia europea antes del veintiséis de mayo primero porque no confían demasiado que ni el Supremo y el Constitucional fallen a su favor y segundo porque entienden que esto cae bajo el paraguas

Voz 0019 20:20 el derecho europeo hoy el ex presidente catalán Hoon

Voz 1715 20:22 la Asamblea Nacional Catalana ha anunciado que va a intentar que Europa sancione a España por vulnerar los derechos de las minorías es un proceso largo que requiere cientos de miles de firmas y que han decidido poner hoy en marcha ayer martes pasado el Gobierno envió a Bruselas su programa de estabilidad hasta el año dos mil veintidós dedicado un buen Rato estos días a desbrozar todas esas páginas para entre otras cosas aclarar el impacto fiscal que va a tener el

Voz 20 20:47 el Gobierno del PSOE Javier Ruiz cinco mil seiscientos millones más en impuestos eso es lo que vamos a pagar con las nuevas cuentas que el Gobierno ha remitido a Bruselas cinco mil seiscientos millones que van a pagar fundamentalmente tres grandes pagadores primero las grandes empresas nuevos recargos que como mínimo van a obligarles a pagar el quince por ciento de sus beneficios hay además un impuesto tecnológico a Apple a Google acabó Fay y un impuesto a quién compra vende acciones pero los gran es paganos van a ser en segundo lugar las grandes nóminas quién cobren más de ciento treinta mil euros al año va a tener que pagar doscientos euros al mes más en impuestos si alguien cobra más de trescientos mil euros al año lo que va a tener que pagar es mil euros más al mes en impuestos éstos van a ser los grandes perjudicados y tercer grupo tercer grupo quién tenga un coche diésel el Gobierno recarga el diésel con una tasa de dos euros más por deporte

Voz 1715 21:42 bueno ese programa de estabilidad recoge las medidas sociales comprometidas por Sánchez sí claro su impacto económico el gasto por tanto que va a suponer por ejemplo el adelanto de las becas el final del copago para ciertos colectivos o las ayudas a la dependencia

Voz 0259 21:57 sobrio Alicia Olmos es una joven universitaria madrileña está a punto de terminar el primer curso de Filología Hispánica y como miles de estudiantes todavía no ha cobrado toda la beca su madre Teresa habla de las consecuencias de este enorme retraso

Voz 0194 22:10 esto supone que muchos estudiantes no

Voz 21 22:12 en continuar con sus estudios ya que no pueden afrontar gastos como el transporte el alquiler de la habitación optado la necesario para sus estudios e me parece que cuando el actual sistema de becas en estado no garantiza la igualdad de oportunidades

Voz 0259 22:27 en el Plan de Estabilidad Se apunta precisamente en la necesidad de adelantar la convocatoria para que los setecientos mil becarios la reciban al inicio del curso sobre sanidad para ahorrar en gasto farmacéutico se plantea una subasta Nacional de medicamentos como la que hacen en Andalucía y que el Gobierno de las tres derechas quiere suprimir es que Moncloa tiene que racionalizar gastos para otra de sus medidas que envía a Bruselas eliminar el copago a los pensionistas y familias pobres para la dependencia cuatrocientos millones más el próximo año

Voz 1715 22:57 a las nueve en la segunda hora vamos a comprobar el lifting de algunos candidatos del PP están sometiendo a la imagen gráfica de su partido vamos que se han quitado encima las siglas del Partido Popular sino una nueva campaña

Voz 0019 23:09 en la cabeza árbitros hola hola Pedro en la grave

Voz 1880 23:12 estos esta tarde ya lo hemos contado el Parlamento andaluz daba luz verde al decreto de medidas fiscales que rebaja impuestos Ángela mulas la portavoz adjunta de Vox en el partan en el Parlamento andaluz ha dicho que esta norma beneficia

Voz 15 23:24 Nuestro grupo votara a favor de esta de este decreto por que esta norma supone reducir impuestos y aunque sea una reducción tal Levi's Cima es una reducción

Voz 1880 23:38 y al fin y al cabo beneficia por otra parte estamos analizando o lo acabamos de escuchar la subida de impuestos que incluye el Gobierno en su programa de estabilidad la cara B así que analiza desde cuándo existen los impuestos porque nacieron para qué sirven desde la historia hay desde la cultura sobre las nueve y media más o menos

Voz 1715 23:53 tertulia de hoy verá González Harbour Gonzalo Velasco y Milagros Pérez Oliva Éstas son para ella las claves del día

Voz 1587 23:59 Alan Smith de los gitanos y con el mismo desparpajo con el que viró hacia la derecha después de ser elegido líder del PP Casado pretende ahora virar al centro tras el fracaso de su discurso esposados elecciones ahora resulta que el culpable de la debacle electoral es Mariano Rajoy es cierto que el PP lleva perdiendo votos desde hace ocho años y que la corrupción ha tenido finalmente un coste político tangible en las urnas pero nunca el PP había llegado a cotas tan bajos de representación en el Congreso de los Diputados en el Senado casado quiso virar a la derecha adoptando discurso de Vox creyendo que era la mejor forma de taponar la hemorragia de votos que se iba hacia hacia el partido de Abascal ahora pretende virar hacia el centro creyendo que así podrá conjurar mejore el riesgo de que Alber Rivera le arrebate la hegemonía del espacio de la derecha parece no darse cuenta que haciéndolo refuerza a Rivera le puede ocurrir conciudadanos lo mismo que le ha ocurrido con vos

Voz 3 24:53 así íbamos a las ocho y veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 0194 25:06 buenas tardes entre cita incita electoral la Puerta del Sol se ha convertido hoy en un teatro

Voz 3 25:10 porque más allá

Voz 0194 25:13 hemos ningún problema por supuesto en el que Pablo Casado evitado saludar al que hasta hace nada era presidente de la comunidad Ángel Garrido tras su marcha Ciudadanos dice Casado que no le ha visto Garrido encantado en las filas de la formación naranja asegura que no guarda rencor ni a casado ni al PP Pablo

Voz 0981 25:29 he estado delante mío estaba sentado ya con con Esperanza Aguirre pasa como una exhalación delante y no más saludado pero insisto quizás simplemente no no me ha visto no yo creo que en cualquier caso quedará por encima diferencias políticas y de de opiniones están las personas yo si veo a Pablo por supuesto que de saludé con todo afecto porque lo tengo

Voz 0194 25:47 en ese baile de sillas que se ha visto en la Real Casa de Correos con Errejón sentado al lado de la candidata de Vox a la comunidad Rocío Monasterio Icon Javier Ortega Smith el candidato de Vox al Ayuntamiento con el candidato Izquierda municipalista Carlos Sánchez Mato Garrido terminó sentado al lado de Esperanza Aguirre la expresidenta madrileña no ha perdido la oportunidad para cuestionar esa vuelta al centro de la que presume ahora el PP

Voz 13 26:08 el esto de la vuelta a la vuelta al centro como decía Alfonso Guerra que lejos estarían siempre estuvimos en el centro

Voz 3 26:15 después de que Casado apuntar a que Abascal

Voz 0194 26:17 en su día del Gobierno de Esperanza Aguirre Aguirre responde así a Casado

Voz 13 26:25 qué ha querido dar una patada a Santiago Abascal pero en mí

Voz 3 26:28 será el que sepa

Voz 13 26:30 de Abascal vino aquí porque en el Partido Popular del País Vasco no le dejaron tomar posesión

Voz 0194 26:38 la testigo de todo esto el presidente en funciones de la Comunidad Pedro Rollán con el que hemos hablado hace unos minutos en La Ventana de Madrid Rollán sí habla de Vox como un partido de extrema derecha y dice que el PP se ha dado cuenta del error cometido en las generales está ya emprendiendo un viaje de vuelta al centro político

Voz 23 26:54 hemos aprendido a la lección de que nos han dicho que tenemos que tener un discurso más centrado porque yo no creo que el Partido Popular haya abandonado el centro pero es verdad que esta ha sido una campaña muy polarizada por lo tanto se ha dado un protagonismo desde una parte ideológica que creo que no o que ha acusado a esa ideología Wes a parte central

Voz 0194 27:17 enseguida vamos con otros asuntos desde el jueves dos de mayo pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad

Voz 24 27:24 DGT Nerea Fernández buenas tardes buenas tardes a esta hora continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la A uno en El Molar la A5 en Navalcarnero y por las seis en Las Rozas nuevas dificultades pero en las carreteras de la Sierra está congestionada la M seiscientos uno desde Collado Mediano a Collado Villalba dirección A seis así que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante

Voz 3 27:50 lo que más sorprende de Madrid está luce el cielo pero ahora te va a sorprender más la luz de Cepsa ahogar porque con Cepsa hogar tienes hasta un dieciocho por ciento de descuento el lúcidas y un ocho por ciento de descuento adicional en carburante porque todo lo que hacemos lo hacemos contratan en Cepsa hogar punto com tu mundo más eficiente

Voz 1322 28:10 más de un centenar de internos

Voz 0194 28:12 oye de Aluche han denunciado ante la Justicia la vulneración de sus derechos en el centro en un escrito firmado el pasado veintiocho de abril aseguran que reciben un trato vejatorio y agresiones que quedan impunes Alfonso Ojea

Voz 0089 28:23 ciento un internos de los ciento cuarenta que permanecen en el CIE de Aluche han presentado esta queja ante el juez al considerar que se están vulnerando sus derechos fundamentales porque la situación sigue sin

Voz 1715 28:33 no la misma España priva de libertad

Voz 0089 28:35 extranjeros que no han cometido delito sólo faltas administrativas en ese escrito se denuncian las irregularidades de las expulsiones la falta de atención médica adecuada también los tratos vejatorios que sufren los extranjeros Carmen Echevarría es abogada de Sos Racismo

Voz 25 28:52 a mí lo que más nos preocupa es que se están incrementando los más quejas o vejatorios incluso malos tratos en zonas donde no hay cámaras por ejemplo sanitario

Voz 0089 29:04 en definitiva que los centros de internamiento de extranjeros siguen en el radar de las ONGs pero no tanto en el radar de la justicia

Voz 0194 29:11 y hoy primer día de luto en Cobeña por la muerte de un chico de veinte años tras una reyerta la Guardia Civil ha detenido a un joven por su presunta relación con la pelea en la que también resultaron heridos otros dos chicos de dieciocho diecinueve años mientras continúan las investigaciones llegamos a las ocho y media con veintitrés grados en el centro de Madrid sigue hora25 esta mañana

Voz 26 30:01 el euro veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus de ayer

Voz 3 30:10 venga llegó europea de fútbol Europa League no haberse que los aficionados pueden ver un espectáculo como ayer de Messi

Voz 0919 30:19 es como como lo de Messi con lo lo de la cadena ya no no sabemos cómo definirla yo ya ya tampoco lo nos ha echado una mano hoy Joaquín Caparrós para definir lo que hace Messi pero el fútbol de Messi que es Messi bueno lo ha hecho con arte mira

Voz 27 30:38 bueno me entiende es el que menos imputaron pero seguro que en Plutón porque es que fue la leche y Messi tiene GPS incorporado es es un hay esta historia puto Miñano

Voz 0919 30:51 mínimo plutonio o sea ni siquiera marciano que sería donar

Voz 0194 30:54 pero no superado

Voz 0919 30:55 plutonio y dentro de nada abandonó el sistema solar te lo digo yo bueno pues enseguida estamos en Londres para ver cómo sale de Valencia ante el Arsenal de Unai Emery en esa ida de las semifinales de la Europa League parece que sale conservador Marcelino ya sabéis que la otra eliminatoria que comienza también a las nueve la juegan el Eintracht de Frankfurt y el Chelsea enseguida estaremos también en Oporto para seguir de cerca la evolución positiva de Iker Casillas tras el susto que nos llevamos ayer y otra de las noticias de la tarde es que Xavi Hernández que ya sabéis está jugando en la Liga de Qatar ha anunciado que a final de temporada dejará de ser futbolista para convertirse en entrenador pero lo primero como siempre en el programa vuestros mensajes de Whatsapp que va de mes

Voz 27 31:40 igual

Voz 28 31:42 gallego nada más que para decirle que si alguien tiene dudas de que es jugador del mundo echo un vistazo al partido de ayer vuelvan a ponernos que puedan que lo vean detenidamente aquí no hay nada de fanatismo no es simplemente corrobora que Messi los españoles tenemos la suerte de que jugué aquí en España tenemos jugadores mundos juegue tendríamos que estar todos contentos es dejarlos de de

Voz 29 32:12 ahora turismos del Madrid

Voz 28 32:14 es decir no no tenemos al mejor jugador del mundo jugando en nuestro país fútbol ir al mes frente a estar del señor vaya

Voz 0919 32:22 fue bueno estaré bien dicho somos afortunados de tener a Messi en España ha dejado vuestro mensaje

Voz 30 32:28 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él programa opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 3 32:47 sí

Voz 30 32:49 le el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 33:00 cuando marcó Messi el gol de falta hubo gente que hizo cosas peores que agarrar el teléfono llamar el contestador

Voz 15 33:06 ella tiene lo suyo eh empezado

Voz 32 33:19 semifinales de la Europa Liga Arsenal Valencia en Londres Pedro Morata Ximo más mano qué ambiente hay como sale el Valencia de Marcelino a este gran partido buenas tardes hola qué tal Gallego saludos a todos muy buenas tardes desde el Emirates Stadium a partir de las nueve de la noche Unai Emery se vuelve a cruzar otra vez en el camino para la final de la Europa League del Valencia ya lo hizo en el año dos mil catorce entonces entrenando al Sevilla envía a falta de veinte segundos enviaba al Valencia fuera de la final de esa Europa League que al final terminó jugando en Sevilla los dos equipos llegan muy muy muy apretado porque los últimos encuentros vienen de perder bastantes partidos tres derrotas consecutivas del Arsenal dos del valentía están cansados los dos equipos cincuenta y tres partido lleva de competición oficial el Arsenal cincuenta y cinco con el cincuenta y seis el Valencia que además tiene problemas para hacer una alineación porque no tiene a ninguno de los dos hombres que dar el equilibrio defensivo medio campo no está con dos piano esta Cochrane éste último sancionado vuelve Pichi ni Cobo arregla Marcelino este desaguisado defensivo bueno pues ha metido al final los cuatro centrales que tiene el Valencia disponibles los ha metido en el once inicial el Valencia pasado un once inicial una disposición táctica muy muy muy muy rara yo creo que lo normal será esta neto en la portería con una defensa de cinco El los carrileros Puccini Gayá tres centrales con Gabriel Garay Roncaglia luego por delante Guardian tres hombres día Cavic un central en el medio campo acompañando a Parejo y Soler dos hombres arriba Rodrigo Iggy metes está en la disposición táctica que creo yo que creemos nosotros pero el Valencia ha dado otra rara rarísima que prefiero no explicarla para no liar a la gente mejor por parte del Arsenal también hay once inicial confirmado absolutamente por el ex entrenador del Valencia Unai Emery que lleva ocho semifinales consecutivas todas ellas pasadas Cheema más mano muy buenas hola qué tal muy buenas o la Pedro la compañeras de la Hora Veinticinco pues si está calentando a nuestra izquierda el Arsenal apuesta Unai Emery por el tres cinco dos que también leido en la Europa League sin ir más lejos eliminó al Nápoles de Ancelotti quise quita cuatro cuatro dos que le ha traído por la que amargura en los últimos partidos de Liga es decir el once se bajo palos la línea de tres los tres centrales son gratis con Cheli y el ex valencianista Mustafi van de Izquierda para colas y banda derecha para Mahinda Nails el doble pivote para que si saca engancha en la media punta el ex madridista Mesut Ozil con los jugadores que han marcado cuarenta goles esta temporada la dupla atacante o Bamiyán la casé bueno pues va a dirigir el partido el colegiado francés Clement Turpin recordar las dos fortalezas que se enfrenta a la defensiva del Valencia la ofensiva del Arsenal estaba lloviendo hace dos horas sobre el Emirates Stadium gallego pero ahora sale el sol ya veremos cuando termine el partido y la eliminatoria para quién sale el sol para quien los nubarrones

Voz 0919 36:28 hacia Pedro y Ximo va a contar en Carrusel deportivo y la otra semifinal se juega en Frankfurt e Inter Chelsea pendientes de Jovi los que quieren ficharle Eden Hazard en el Chelsea Héctor González novedades buenas tardes

Voz 33 36:41 qué tal muy buenas gallego pues la principal novedad es la suplencia de pasar no juega el belga venía de jugar noventa minutos en Old Trafford el domingo no parece un tema físicos Arri le deja en el banquillo junto a por ejemplo otros grandes nombres como Gonzalo Higuaín así que el Chelsea juega arriba con William con Giroud UCI con Pedro hay más españoles a parte del canario en el once inglés que pavo Azpilicueta mientras que Marcos Alonso también será suplente enfrente un Eintracht revelación de esta competición y que forma arriba con una de las sensaciones del panorama europeo el goleador Luca Jobbik arranca a las nueve favorito el Chelsea cuarto en la Premier y que no llega a una final continental desde dos mil trece ocho y treinta

Voz 0919 37:20 hay siete esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 33 37:23 a ver

Voz 1322 37:25 tengo un problema no pudo afeitar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño pero eso tiene solución cariño está muy cerca

Voz 34 37:34 en vigor tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la brincos solución que necesitas Bin

Voz 3 37:40 pura herramientas ferretería todo con la garantía al servicio del grupo El Corte Inglés Víctor que arreglamos hoy tienes ya a tu cupón del extraía de la madre de la ONCE quiénes son diecisiete millones de euros Corre corre a comprar hoy mismo tu cupón para el extra día de la madre de la ONCE de este domingo estés donde estés pide Se lo ha tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados y en juegos once punto es recuerda este domingo cinco de mayo extra día de la madre de la ONCE diecisiete millones de euros para ella sepa que ser madre compensa ocho

Voz 10 38:16 once ayer a estas horas todavía no había jugado

Voz 0919 38:20 Barça y estábamos golpeados por la noticia del infarto agudo sufrido por Iker Casillas la noticia que salió a eso de las cuatro de la tarde fue un impacto tremendo para todos y ese primer impacto de miedo temor fue provocando poco a poco como si de un terremoto se tratara un tsunami de solidaridad y de cariño que inundó toda la sociedad española todo el mundo quería darle ánimos a Iker si de verdad que que fue algo espontáneo e inmediato no tenía que ver con el postureo de las redes sociales y demás era de verdad era como si Casillas fueron familiar familia cercana para unos familia lejana para otros pero de la familia había una emoción reconocible en todos cuando hablábamos de lo que había sucedido había un respeto diferente un respeto natural hacia una persona querida moción de la noticia porque fue una conmoción llegó a todos los sectores de la sociedad dos sólo al mundo del deporte porque de pronto empezaron a aparecer mensajes de políticos de actores de cantantes de escritores de cocineros idea

Voz 0019 39:45 gente anónima que desde su teléfono

Voz 0919 39:48 en su ordenador dejaba constancia de ese cariño especial un cariño especial que no se tiene a todo el mundo y a Iker Casillas detiene quedó ayer demostrado y eso vale mucho Iker vale mucho más que por ejemplo ganar un Balón de Oro Iker eres un hombre afortunado seguro que desde ayer pasa disfrutar mucho más de ser quién eres la vida un tío al que quiere la gente a recuperar te máquina vamos a Oporto ese hospital donde está Iker Casillas con la última hora a nuestro compañero Javier Herráez

Voz 35 40:38 de Oporto hola Javi buenas tardes qué tal Gallego sí señor el cariño se gana e Iker sólo ha ganado siempre en el Madrid la selección española y aquí también lo Oporto porque había seguidores que a mí aquí a bueno animar a a Iker anoche a mí lo que más me sorprendía esta avenida es una circunvalación los coches pitaban gritaban el nombre de Iker cantaban la canción del Oporto la verdad es que sentías aquí en la ciudad un cariño especial a a Iker Casillas no que lleva quilla es casi a tres años un Iker que está la primera planta de este hospital cubren en el boss en la UCI ha recibido la visita esta tarde de Sara I de sus hijos y accidentada porque evidentemente llega desde el vehículo abre la ventanilla todos los compañeros las camas les dejamos que pueden grabar a Sara Carbonero a la escucharemos lo que ha dicho evidentemente que que de esta bien que está tranquilo el ámbito un poquito al móvil para que bueno ahí estaba más potente de de de tranquiliza a los amigos a la gente leía todos los mensajes también están tranquilos sus familiares sus padres Jose eh muy tranquilo hablado con los médicos que están súper satisfechos la clave gallego no hemos contado aquí en la Cadena SER es que el paso entrenando rápidamente el protocolo que trajo aquí la operación fue un éxito no va a quedar ningún tipo de secuela ha llevado una vida súper normal lo del fútbol evidentemente ya cuenta de ocho años pues bueno pues hay que esperar pero hay que hacer un protocolo de Cuevas de estrés e genéticas han puesto un teme la parte buena en en Arteria derecha así que bueno Iker está bien así que escuchamos también a recibir la visita de dos compañeros de lo Porto los españoles eh Adrian y Oliver Torres vamos a escuchar lo que decía Sara bajaba la ventanilla de su vehículo los niños cuando se ponen a llorar porque habían las cámaras acercaban al coche no ver lo que ocurría y esto lo que ha dicho Sara a todo lo que estábamos aquí

Voz 3 42:27 le contando para los aficionados

Voz 0919 42:51 todo bien nos dice Sara pues ahí lo dejamos esperando que siga la evolución positiva de esta máquina llamada Iker Casillas amigo de Iker Casillas es noticia hoy Xavi Hernández que estaba jugando en Qatar y que como ya dijo aquí en El Larguero tenía claro que al final de temporada cambiaba de profesión va a ser entrenador Jordi Martí buenas tardes

Voz 0985 43:14 buenas tardes Jesús sí confirma que cuelga las botas le quedan apenas cinco partidos de la al SAT de Copa y la Champions en Asia y luego como dices quiere sacarse el título de entrenador y seguir una temporada más entrenando a la alza un Xavi que luego va a ser el Jesús pieza codiciada en la carrera electoral para suceder a Bartomeu ya te lo digo en dos mil veintiuno pero como tú decías Xavi ya en noviembre del dos mil dieciocho nos anunciaba con estas palabras su intención de retirarse y dedicarse entrenar

Voz 1977 43:41 cuánto te queda eh como jugador Xavi no porque no sé si he leído en algún sitio pero telediario un telediario PAC así que en abril del año que viene terminas como jugador sí sí sí sí vamos estoy convenciendo para que nadie tiene que siga pero no no no no no porque ya fíjate ya ya voy mentalizando me de cara a ser entrenador vale me gusta el fútbol y creo que la mejor manera de seguir vinculado a este deporte si os queden

Voz 0919 44:07 senadora al nivel de futbolista madre mía porque para muchos yo me incluyo Xavi Hernández es el mejor futbolista español de la historia su juego cambió el destino de la selección española y en el Barça no te quiero ni contar no está al nivel de Messi claro pero que al nivel de Messi al nivel de Messi el día después del terremoto Messi en Barcelona Santiago Valle como está el Barça cómo está el club como está el Camp Nou buenas tardes

Voz 1196 44:35 buenas tardes optimistas pero prudencia ir paso a paso son las palabras que más se repiten tanto en el vestuario como en la cúpula directiva del club una consigna no repetir la caída de Roma esa prudencia la reflejaba después del partido el propio Leo Messi habrá que

Voz 36 44:53 pues bueno sabemos que que nota definido porque vamos una cancha puede decirse con mucha historia que ha apretado mucho

Voz 1715 45:00 el todo por el partido

Voz 0194 45:03 esta eliminatoria no está Fini

Voz 1196 45:05 dada dicen en el vestuario al Barça

Voz 0919 45:08 mejor es ir a Gran Bretaña a Liverpool la prensa británica que dice de lo que sucedió ayer con ese gran partido el Liverpool se terrible marcador que se llevan para la vuelta Álvaro de Grado buenas tardes

Voz 0078 45:20 hola buenas tardes pues están resignados ante la exhibición de Messi pero en cierto punto satisfechos por el partido del Liverpool porque tuvo sus oportunidades aunque no las meció y al final el nivel del argentino fue el que puso el tres a cero en el marcador no pueden relajarse porque les queda todavía dos partidos de la Premier antes del partido de vuelta contra el Barcelona y todavía están disputando el título así que este sábado sin el de Rafa Benítez el Liverpool tiene una nueva prueba

Voz 0919 45:49 supongo que es estará comentando ahí la la celebración de Gary Lineker el comentarista estrella de la BBC cuando marcó Messi en en en el puesto de comentarista porque claro de que jugó en el Barça no

Voz 0078 46:01 sí sí ha salido en todas las webs de medios de comunicación Line que ir Rio Ferdinand no olvidemos ex central del Manchester United uno fue exfutbolista del Barcelona y otro ex jugador del máximo rival del Liverpool así que efectivamente ha salido en todos los medios de comunicación esa euforia después del golazo de Messi de falta no ya veremos qué pasa

Voz 0919 46:18 está en la vuelta seguro que el Liverpool de Klopp va a apretar que este fin de semana ya ya sabes que tiene un partido decisivo también en la Premi no podrá reservar nada para la vuelta la Liga en España vuelve mañana con el partido que Juan en el Pizjuan Sevilla y Leganés Leganés está a punto a punto de conseguir la salvación ese vías está jugando todo llegará la cuarta plaza que da acceso a la Champions vamos a ver qué ha dicho Caparrós como se presenta mañana el partido en el Pizjuán Santi Ortega buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes

Voz 1870 46:48 si el Sevilla busca la cuarta plaza va a abordar el tramo final del torneo sin Banega con cuatro partido de sanción vuelve con Alonso también mercado y atención Nolito que diez enero estaba lesionado también ha sido convocado decepción no conseguir la cuarta plaza habla Caparrós

Voz 27 47:02 sería una desilusión pero qué duda cabe que hemos maderas que no me gusta pero claro si el Sevilla entrar a Europa pues esto otro año más no todos los equipos pueden decir la situación parecida sería una desilusión pero vamos a intentar que no sea así quedan nueve punto sabemos que está la cosa muy igualada y todo pasa por conseguir los máximos puntos posibles así que

Voz 1196 47:24 mañana viernes depre feria gallego fútbol en Sevilla

Voz 0919 47:27 no prefería cuidadito en Leganés Joan Álvarez bueno el equipo de peregrino no lo tiene hecho pero está en una posición inmejorable para obtener la permanencia

Voz 1643 47:37 dígame hecho hechos verdad que lleva Leganés cinco jornadas sin ganar gallego no lo hace desde aquel uno cero contra el Valladolid en el minuto noventa y seis ha pasado ya un mes desde aquello ese día salvaron virtualmente pero no de forma matemática los pepineros viajan a Sevilla sin

Voz 0194 47:50 viven Pérez y con el objetivo de sellar la pero

Voz 1643 47:53 Mencía siete son los puntos que tiene de ventaja sobre el descenso quedan nueve por jugarse pero falta certificar la presencia un año más en Primera División

Voz 37 48:01 matemáticamente Ramón nuestro objetivo y ese es nuestro primer paro

Voz 0919 48:05 de ahí bueno vamos

Voz 37 48:07 me con ilusión de ojalá que podamos

Voz 1196 48:09 en este campo es un desafío vamos a ver qué pasa en ese primer partido van a estar pendientes de él en Getafe el Valencia todos los de la zona de abajo de la tabla Sevilla por cierto tenemos que hablar de que parece que el Betis tiene ya delantero para la próxima temporada Santi

Voz 1870 48:24 si va a remodelar su delantera para el próximo año hace una semana que sonaba el nombre ya de Juanvi el delantero de la sociedad y el acuerdo está virtualmente cerrado por algo más de siete millones de euros que propiciará la llegada de la atacante Hesse no seguirá suena también el colombiano Morelos así que cambios en ataque para el curso que

Voz 35 48:40 viene

Voz 0919 48:42 vaya a mercado de fichajes tan interesantes que tenemos en cuanto termine la Liga va a haber de todo ocho cuarenta y nueve una hora menos en Canarias esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0019 49:03 no vamos a poder contar este cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura no tenemos taladro

Voz 1322 49:08 pero eso tiene solución Cary está muy cerca

Voz 34 49:12 tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que siempre en Q3 La solución que necesitas

Voz 3 49:17 herramientas electricidad jardín todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés por qué arreglamos hoy

Voz 1322 49:24 oye Cristo tiene eso alarma si la Securitas Direct y qué tal es que estamos pensando en ponernos en bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que soy roban entren en mi casa ni te lo pienses sino de la ponnos vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa por lo que merece la pena vivir tranquila

Voz 17 49:39 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan Nine en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 26 49:54 Hora veinticinco Deportes

Voz 1322 49:59 Jesús Gallego

Voz 3 50:12 las noches

Voz 1322 50:14 eso por favor si sólo quería recordarle que Ángels Barceló esperar cuando fuera Hora veinticinco Cadena SER

Voz 10 50:28 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 15 50:38 ayer al Barça en la Champions le fue maravillosamente pero en la Euroliga balón

Voz 0919 50:45 esto no fue tanto porque jugaban un partido decisivo en Turquía perdieron Innova

Voz 15 50:49 van a estar en la Final Four