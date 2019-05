Hora 25 (02/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:17 que estamos a punto de entrar en campaña seguro que ya lo sabemos hasta lo padecen que notarán algunos de sus vecinos especialmente atentos estos días también lo saben porque esos vecinos querrán ser alcaldesas y alcaldes necesitan sus votos lo que quizá les cueste más averiguar por qué partidos se presentan esos candidatos porque algunos les ha dado por esconder las siglas de su partido de sobre desvelaremos haremos en este tramo del programa de candidatos que esconden sus siglas pero antes repasamos las noticias de este jueves José Luis Sáez

Voz 4 00:44 leemos en Venezuela porque el Tribunal Superior de Justicia de ese país ha ordenado el arresto de Leopoldo López

Voz 0194 00:49 le siguen la residencia del embajador español en Caracas Rafa

Voz 4 00:51 además el Supremo señala que ha violado el arresto decir diario ya roto la medida que le prohibía hacer declaraciones políticas y por ello dicta orden de arresto López tiene una condena de más de trece años por incitar a la violencia en las protestas de la oposición de dos mil catorce cumplió la primera parte en la prisión de Ramo Verde y el resto lo estaban cumpliendo en su casa por motivos humanitarios fue liberado por militares afines al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó en la madrugada del martes pasado y desde entonces está refugiado en la casa del embajador español en Caracas en Exteriores están analizando en situación de momento no hacen comentarios bien de esta tarde la Junta de Andalucía ha despedido al científico y exministro socialista Bernat Soria por supuestas incompatibilidades al compaginar actividades privadas con su dedicación exclusiva en una fundación pública en Sevilla Ana Fernández la Fundación Progreso y Salud dependiente de la Consejería esa luz y familias ha rescindido hoy el contrato el ex ministro Bernat Soria por haber incumplido la Ley de Incompatibilidades manteniendo actividades privadas a pesar de cobrar ciento cincuenta mil euros anuales cinco mil de explosividad la Fundación le acusa de mala fe contractual por colaborar con dos empresas dedicadas al mismo sector de investigación en una de las cuales su hija figura como administradora única él como apoderado por este asunto el consejero de Salud Jesús Aguirre pedía esta tarde en el pleno

Voz 5 02:04 Parlamento explicaciones al PSOE este

Voz 6 02:06 Milito se podía haber estado desarrollando otra actividad privada incompatibles con su contratación a través de sociedades y a través de familiares creo que hoy es imprescindible que en sede parlamentaria den explica

Voz 4 02:23 el expediente se abrió en enero el ex ministro Soria fue el trabajador de la Junta que más cobraba uno coma dos millones de este dos mil nueve

Voz 0194 02:30 en un equipo de científicos de Estados Unidos han creado la primera estructura con tejido vivo vasos sanguíneos que imita el funcionamiento de los pulmones dadas que ocupa la portada de la revista Science Po

Voz 4 02:39 es un paso decisivo en la futura impresión de

Voz 0194 02:42 órganos humanos en laboratorio nos lo va a contar Javier Gregory

Voz 0882 02:45 la primera estructura de un pulmón creada por científicos y laboratorios suena así cuando absorbe ahí por su importancia su imagen ocupa la portada de Science una de las dos grandes revistas científicas del mundo que se publica hoy porque después de crear una nueva técnica de vio impresión en tres dimensiones este equipo de científicos de tres universidades Estados Unidos acaba de superar sin duda uno de los grandes obstáculos para poder fabricar en un futuro en un laboratorio órganos del cuerpo humano ha creado la primera estructura de vasos sanguíneos y canales de aire que imita el funcionamiento de los pulmones tirar lo que

Voz 4 03:24 los hechos construir tejidos vivos utilizando un viaje el blando y células vivas lo explica Jordan Miller el coordinador de este proyecto pionero

hora veinticinco

Voz 5 05:21 el éxito y el fracaso son contagiosos

Voz 0194 05:23 especialmente en política donde la sensibilidad flotante depende tanto de los estados colectivos de ánimo los resultados de las pasadas elecciones colocan a los candidatos ayuntamientos comunidades y europeas en muy desiguales condiciones tienen Man en lista con siglas a la baja y que se la juegan en el próximo mes tienden hacerlas desaparecer en favor del personalismo

Voz 11 05:44 los que agotará ir al Albiol al PP no

Voz 0194 05:47 los o borrar las líneas rojas diluyen ideologías se ensanchan

Voz 2 05:51 seas como seas hagas lo que hagas eres tú

Voz 0194 05:55 somos todos o directamente reniegan mientras dure la campaña no quiero depender de ningún partido ni siquiera del mío esto va este tramo de Hora Veinticinco de cómo los candidatos están arrimando a sus carismáticos líderes o de cómo están rehuyendo les escondiendo las siglas que representan venga pues saludamos ya a nuestra mesa de análisis a nuestra tertulia de esta noche de jueves Berna González Harbour buenas noches o la

Voz 5 06:21 las noches Gonzalo Velasco buenas noches

Voz 0194 06:23 no te y en breve se incorporará también a esta mesa Milagros Pérez Oliva pendientes en la mesa de producción ya saben que también está Pedro Blanco cualquier cosa que nos quieran contar o cualquier última hora que se produzca a lo largo de este hora cinco nos detenemos en el PP el partido que arrastra las heridas más profundas después del domingo y que se enfrenta a las autonómicas municipales y europeas con visiones muy distintas una muestra el PP de Castilla y León José Antonio de Santiago Juárez es el vicepresidente consejero de Presidencia y portavoz de la Junta

Voz 12 06:54 de de la humildad que les decía aparte de de nuevo verse del espacio político en donde hemos estado siempre en el entorno de Pablo debería haber más fijo más Herrera y menos

Voz 0194 07:07 no Adrián Prado buenas noches

Voz 0019 07:11 qué tal Ángels buenas noches horas bajas en

Voz 0194 07:13 nueva la dirección del PP asume ya que algunos de sus candidatos van a hacer campaña intentando que no les arrastre la tendencia a la baja del partido del líder del partido de Casado

Voz 0019 07:24 pues mucho me temo que no les va a quedar más remedio desde luego son conscientes de la preocupación que existe en las direcciones regionales y provinciales varios barones la trasladaron el pasado martes durante la reunión del Comité Ejecutivo de ahí las continuas apelaciones desde entonces a la centralidad que se reflejan en el lema que han elegido para la campaña centrados en tu futuro también ese cambio de discurso respecto a los ciudadanos que ahora sí son el adversario de hecho este va a ser uno de los ejes centrales de la campaña marcar distancias con ambas formaciones políticas hasta ahora no se había hecho dicen fuentes del entorno de Casado pues pensando en posibles pactos posibles acuerdos tras el veintiséis de mayo se quería digamos allanar el camino a los candidatos municipales y autonómicos y mantener una buena sintonía entre los tres partidos ante los ataques de Ciudadanos y Vox pues esta estrategia pierde sentido dicen en el PP hice pasa al ataque el Partido Popular además quiere hacer un esfuerzo territorial el objetivos conseguir una gran movilización de su electorado que luego se traslada su urnas y para ello cambian el contenido del mensaje mucho más sectorial centrado en la agenda social Nos dicen los asuntos que preocupan en el día a día del ciudadano por eso Angeles durante esta campaña pues vamos a ir a hablar más de Educación más de dependencia de sanidad y menos por ejemplo eso dicen por lo menos de la situación política en Catalunya Casado pues Casado va a seguir muy activo él no renuncia a sus giras por España su previsión Nos dicen es recorrer las diecisiete comunidades autónomas de aquí al veintiséis de mayo pero quienes realmente van a llevar el peso quiénes van a salir a la carretera son el secretario general Teodoro García Egea y los vicesecretarios Javier Maroto Vicente

Voz 0194 08:51 pues a ver si te parece a partir de las diez duelo contigo para que me cuentes todo lo que ha pasado en la celebración del dos de mayo

Voz 0019 08:55 perfecto luego hasta luego

Voz 0194 08:58 sí a la Albiol al PP

Voz 11 09:01 el avión

Voz 0194 09:03 es probable que ya hayan visto el vídeo de campaña o hayan escuchado de hecho lo emitimos aquí en Hora veinticinco de Xavier García Albiol durante mucho tiempo la cara del PP en Cataluña hoy candidato a la alcaldía de Badalona durante tres minutos se suceden imágenes de ciudadanos que aseguran que no son votantes del PP pero que sí llevarán a las urnas la papeleta de Albiol las siglas del PP no aparecen en ningún momento el candidato renuncia ideologías incluso pide el voto

Voz 5 09:29 a simpatizantes del PSOE de Podemos e independentistas

Voz 0194 09:33 vídeo hasta ha recibido los parabienes de uno de los grandes de las grandes esperanzas populares Alberto Núñez Feijóo Radio Galicia Ricardo Rodríguez buenas noches buenas noches

Voz 0283 09:41 el porque en Galicia el PP siempre hecho las campañas de aquí

Voz 0194 09:43 perdón a las maneras de los líderes locales ir no sé si ahora con más motivos

Voz 1817 09:47 pues sí tras el batacazo electoral del pasado domingo en el Partido Popular de Galicia tratan de digerir el peor resultado de su historia lo hacen entre reproches a Pablo Casado por la derechización a la que ha sometido el partido y apoyando aquellos dirigentes que quieren poner tierra de por medio como es el caso de Albiol a Feijóo le gustó muchos Ovidio el candidato tus detener

Voz 13 10:09 la libertad y su estrategia para intentar llegar al mayor número de electores posibles y luego yo no me uno no nombrar las vestiduras porque un candidato haga un vídeo que además ha conseguido que usted y yo lo comentemos imagínese silbido ha tenido éxito sino no lo hubiésemos comentar

Voz 0283 10:29 pues eso Feijóo le gustó ese vídeo Ángels Feijóo que por cierto pide libres

Voz 1817 10:32 para que los candidatos decidan su estrategia

Voz 0283 10:35 si quieren engancharse a las siglas del Partido Popular

Voz 1817 10:37 Art o esconder las por cierto esconder las como él mismo hizo ya en alguna de sus campañas para las autonómicas entonces venían mal dadas por la corrupción Feijóo borró de un plumazo cualquier referencia a su partido una campaña personalista que les dio buenos resultados quizá por eso algunos candidatos como José Manuel Rey Varela el alcaldable por Ferrol quieren ahora seguir ese camino

Voz 0194 10:58 gracias quiero depender de ningún partido

Voz 14 11:00 ni siquiera del mío porque nuestro compromiso y mi compromiso es solamente con Ferrol con los ferrolanos

Voz 1817 11:07 esto es si arriba de la que quiere marcar distancias con su partido un partido que por cierto le dio mucho en política porque fue alcalde de Ferrol cuando perdió la Alcaldía fijo lo rescató como conselleiro en su Gobierno y ahora vuelve a intentar

Voz 0194 11:18 el alcalde gracias Ricardo buenas noches hasta luego Valencia Julián Jiménez buenas noches

Voz 15 11:23 qué tal Ángels buenas nuestra comunidad socialista Ximo Puig pasó

Voz 0194 11:26 dado de renegar de Pedro Sánchez aprovechar su tirón además le fue bien para las autonómicas y el PP valenciano intenta sobrellevar no las difíciles relaciones con su líder Pablo Casado

Voz 15 11:36 sí recordemos en referencia Ximo Puig que fue uno de los barones regionales que forzó la salida de Pedro Sánchez de la secretaria general del PSOE cuando éste se resistió a abstenerse en la investidura de Rajoy Sánchez le respondió entonces impulsando candidaturas alternativas cuando se tuvo que someter a primarias pero ambos han recompuesto su relación han tendido puentes desde entonces es más no ha tenido reparos en visitar Moncloa ahí defender públicamente a Sánchez y en contra de la opinión de los barones regionales que no querían un súper Domingo apostó por ello y adelantó las elecciones valencianas para hacerlas coincidir con las generales muchos entonces le acusaron de unir su destino al de Pedro Sánchez pues bien a ambos no les ha ido nada mal en la Comunitat el PP valenciano el tampoco ha querido renunciar a Casado a pesar de que ha habido tensión con la dirección nacional sobre todo al final de la campaña cuando Casado decidió adelantar su acto final de campaña en Valencia y cerrar la campaña Madrid dejando la estacada a decenas de militantes y provocando el malestar de bonitas y los suyos malestar por cierto que viene de lejos cuando Casado impuso algunos candidatos en contra de la opinión de la dirección regional del partido pero a pesar de eso los populares valencianos ha sabido disimular ese malestar lejos de marcar distancia el PP valenciano ha contado no sólo con Casado también

Voz 0194 12:45 los ex presidente Rajoy Aznar sin él

Voz 15 12:48 cargo Ángels su presencia no les ha traído suerte han cosechado el peor resultado en décadas

Voz 0194 12:53 gracias Julián

Voz 15 12:54 hasta luego

Voz 16 12:57 en San Sebastián

Voz 5 13:00 los tía

Voz 16 13:05 no es serena cuando toca

Voz 2 13:09 su fobia como club

Voz 0194 13:12 Borja Semper candidato a la alcaldía de San Sebastián muy buenas noches

Voz 1 13:17 buenas noches cómo estamos

Voz 0194 13:19 debemos decir que Borja Semper se presenta como candidato por el PP

Voz 0299 13:24 la es público y Natalio que soy del Partido Popular que preside el partido en Guipúzcoa hay que soy su candidato

Voz 0194 13:31 por qué no aparece el PP en el vídeo

Voz 17 13:36 bueno yo creo que

Voz 0299 13:37 que las elecciones municipales son singulares en relación con el resto de las elecciones a las que no se debe estamos llamados muchas ocasiones Shang singulares porque yo creo que trascienden de los órganos de dirección de los partidos desde control necesitan a mi juicio de singularidades yo creo que las elecciones municipales más importante el perfil del candidato Akin aspira a ser alcalde que las seguimientos y que la política municipal me estar ajena también los intereses partidistas y él está centrada en los entes la ciudad bueno esto que ya hizo en su día Odón Elorza que se singulariza por ejemplo con la ciudad por encima de su sigla que hizo Gregorio Goyo antes Ivi y que incluso con María San Gil el año dos mil tres en cierta manera no es nueva no lo que pasa es que yo entiendo que vivimos un momento político en el que está todo tan colonizado por los partidos políticos tienen tanto peso y tanto ruido que que parece que sorprende no es bueno esto sorprende pero yo creo que exámenes bueno oí es una declaración de intenciones también

Voz 0194 14:37 con sí sí sorprende que desaparezcan las siglas de del partido aunque sean unas elecciones municipales y entiendo eh la reflexión que usted hace sobre cómo se eligen cómo votan los ciudadanos en las elecciones municipales pero ahora mismo te diría que las siglas del PP pesan demasiado

Voz 0299 14:53 bueno no atravesamos por nuestro mejor momento esto es una activa pero fíjese yo inicie esta campaña hace ya unos cuantos meses

Voz 1 15:02 sí yo hace unos

Voz 0299 15:05 cuántos meses e incluso creo recordar que no está no hay convocadas elecciones generales ya sea haciendo no es de no es que fruto del mal resultado electoral pretenda alejarme no soy tan burdo pero es verdad que atraviesa por el momento más complicado de su historia de su historia política esto es una ruina objetiva que nos obliga a tener que repensar no se sitúa lo que queremos representar en la política española

Voz 0194 15:29 qué sensación le quedó a Borja Semper el el domingo alguien como usted que yo tantos años en la política en el Partido Popular incluso en los años más duros de hacer política con el Partido Popular y con otros partidos también en Euskadi que sensación tuvo cuando vio que el Partido Popular se quedaba sin ninguna representación

Voz 0299 15:51 pues muy triste aunque ya lo intuía si te soy sincero soy sincero se intuía que ese resultado era factible y que que bueno que no me sorprendió demasiado que me entristeció obviamente no hemos pasado aquí como bien recordaba años especialmente complicados igual que muchos socialistas

Voz 1 16:09 sí perder esa capacidad de representación

Voz 0299 16:12 el Congreso de los Diputados pues para nosotros es un palo muy fuerte pues porque al final es un contacto y pierdes la capacidad de interlocución con lo que se debate y se negocia en el Congreso de los Diputados Ésta es la política y luego la dimensión quizás más sentimental es cierta sensación de amargura nois de de de tristeza que aunque esto no sea un valor político en sí pero lo confieso que que también lo sentí claro

Voz 0194 16:36 porque lo intuía

Voz 0299 16:40 bueno pues hoy al mundo y se rodea de gente que diferente mi entorno es plural Le incluso el que es más cercano puedes también me transmitía lo mismo y es que no estábamos acertando no estábamos siendo capaces de conectar con una parte de la sociedad que es potencialmente explotable noruego que potencialmente puede votar al Partido Popular o no pero que potencialmente puede votar estaba muy lejos de nuestra de nuestro discurso y de lo que estábamos representando en esa campaña es cierto escuela viento del Partido Popular sector discurso bueno es es que bronco o poco pues que que dejó alejó a a a una parte de nuestro potencial electorado

Voz 0194 17:23 in visto el volantazo quedado ahora Pablo Casado piensa que va a servir de algo

Voz 0299 17:29 bueno yo creo que hemos atravesado todos general la política española ha atravesado por unos momentos de convulsión más que notable de unos años a esta parte al Partido Socialista también tocó reflexionar y pensar qué es lo que significaba deducción de Podemos en el escenario político ahora le toca el Partido Popular también reubicarse en un escenario político que se ha removido mucho y que ya además otros lo que al Partido Popular le ha hecho Chop bueno pues quizás despistarse un poco de cuál es de cuál es su papel en la en la política española ahí yo creo que ahora es el momento de tomar decisiones enfocarnos se está enfocando como partido útil un partido bueno que sea homologable lo somos estoy convencido a cualquier partido de centro derecha europeo pero hay que hay que demostrarlo con un discurso moderno con tono constructivo hablar de lo que vas a hacer tuve noir de lo mal que lo hace nosotros bueno esto qué es un mal endémico en la política ella como pero no quiero generalizar creo honestamente que son mal endémico en la política actual al Partido Popular le afecta de una manera singular

Voz 0194 18:30 cuando se me decía que que lo intuía que usted vive en un entorno plural que veía ese es del discurso del Partido Popular hacia planteamientos que no son los que tenía al Partido Popular con los que hoy yo sé que usted no se siente no se siente cómodo usted en algún momento advirtió yo no sé usted tenía hilo directo o algún comunicación directa para decirnos estamos equivocando o uno la ve venir no puede hacer nada

Voz 0299 18:56 no yo no pertenezco a la dirección nacional del partido y por lo tanto no no no tengo esa cuestión directa pero bueno no tienes sus contactos si lo transmites no pero bueno yo entiendo que humildemente quién soy yo quiero decir

Voz 0194 19:09 es Borja Sémper que llevaba estampado y es Borja Semper alguien que lleva muchísimos años en el Partido Popular con cargos de responsabilidad en el Partido Popular de Euskadi y candidato alcalde en una ciudad no poco importante

Voz 0299 19:22 no lo que quiero decir es que el huir de cierto es que yo esto lo he dicho siempre ha publicado artículos lo he dicho ayer oí espero yo seguiré diciendo mañana mi manera de entender la política de entender el ejercicio de la cosa pública en la relación con los sabios políticos muy particular ahora no me la he inventado yo no no quiero decir no es nueva y quién me ha preguntado quién contesta el teléfono cuando yo leíamos sabes lo que le voy a decir pero yo entiendo que también es muy complicado y que no es momento sea selecciones pues cuál ha sido una selecciones muy complicadas para para los estrategas del Partido Popular pero bueno quizás hemos necesitado este baño de realidad para volver a situarnos donde donde el Partido Popular el donde yo creo que humildemente creo que se nos espera es ocupando con vocación de centralidad con vocación de de de de bueno luego te podrán votar o no pero pero con vocación de contar tu proyecto político y conseguir las sin elevar el tono innecesariamente y sin utilizar hipérbole es que yo creo insisto que es un mal endémico generalizado en la politica actual pero que que la grita la parte que me toca pues me molesta especialmente que eso suceda en el Partido Popular pero doy por bueno esta reflexión y este esta asunción de bueno pues autocrítica que se ha hecho en el partido

Voz 0194 20:44 va a acompañarle Pablo Casado en algún acto de campaña

Voz 0299 20:48 pues no no no no no está previsto no no no lo no tengo intención nos ahora que no está no no veo que estoy la intención porque no no está previsto pero bueno sigue así venir pues

Voz 1 20:57 pues estupendo será bienvenido claro Borja Sémper muchísima suerte muchas gracias Angels hasta luego iba como como alcaldesa ya sabes que tengo muchas ganas un hasta luego

Voz 0194 21:11 hago una parada aquí luego hablaremos de otros partidos que en otros momentos también han escondido las siglas porque como estos cíclico cuando va bien todo el mundo saca pecho y cuando va mal se esconden todos pero para un momento para el análisis al que ya incorpora también Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches cuando las siglas pesan es verdad la lectura que hace Borja Semper que las elecciones municipales siempre son como algo diferentes

Voz 0283 21:34 pero que todos coincidan en que

Voz 0194 21:36 que no aparezcan o vayan muy disimuladas

Voz 0283 21:39 las del Partido Popular sí la verdad es que estamos empezando asistir a un espectáculo muy novedoso muy interesante porque estábamos acostumbrados a un Partido Popular que siempre cerraba filas que siempre mostraba unidad no había una voz más alta que la de Rajoy que era el que al que estábamos acostumbrados hasta hace unos meses de repente C en el PSOE sepa sabemos que siempre ha habido mucha más pluralidad María viene para mal en Podemos Nilo a mí lo mencionamos pero en el Partido Popular es muy novedoso muy interesante y creo que es sólo el principio es decir ahora pueden disimular como que es para las municipales para las autonómicas para buen no para salir del paso pero realmente creo que es el inicio de una etapa nueva en la que irá in crescendo todo este distanciamiento de Casado porque pasa Casado no sólo ha perdido los votos ha perdido la credibilidad y sobre todo con ese bandazo que tú mencionabas al al centro ha de repente ayer no se anuncia como quién saca la carta de un restaurante italiano en vez de

Voz 0194 22:40 hemos eh

Voz 0283 22:43 bueno pues pues lo que hace es perder absolutamente la credibilidad tanto que ni ellos mismos ni sus mismos líderes regionales y municipales se lo creen por eso marcan distancias entonces lo regalarán de buenas palabras pero todos sabemos que estamos a salvo

Voz 18 22:59 eso fenómeno novedoso porque no se ha visto en otra situación como esta en toda su historia yo creo que sí si lo pensamos que no había una definición ideológica tampoco clara en la época previa de Rajoy al contrario de lo que es lo que ha de de esto el PPC definía por por estar al mando básicamente por ocupar los centros de Gobierno además estar de acuerdo con la tendencia general fundamentalmente en en Europa en una época de crisis de la socialdemocracia se definía por esto y por antagonismos variables algunos más o menos duraderos y la lucha contra los nacionalismos en este a últimos ciclos recreo ciudad en Cataluña antes la lucha contra ETA y otras coyunturales cuando hubo más casos de corrupción un Rajoy utilizó mucho el la baza de Podemos como la extrema izquierda que venía etcétera una vez que ya no está al mando una vez que la lucha contra esos antagonismos ha sido capitalizada por otros porque es lo que le ha pasado con Ciudadanos con Vox que le han robado el protagonismo de la lucha contra el independentismo contra los enemigos de las

Voz 0194 24:02 canción pues se ha quedado sin sin una idea

Voz 18 24:04 Díaz y evidentemente ya no la tiene ya todo intento de forjar una identidad va a llegar tarde no Borja Semper lo decía no yo llevo escribiendo por porque bueno pues que tengamos una identidad como un centro derecha europeo moderno bueno ya si lo intentan van a estar a rebufo de de de otros que están en tú

Voz 0194 24:21 pero qué lástima que en su momento no se haya escuchado dos verdad decía yo no forma parte del núcleo duro del partido claro pero qué lástima que en su momento no se hayan escuchado estas voces uno o no sé

Voz 0283 24:32 permitido estas voces que hablar más claramente a lo mejor ahora se estarán arrepintiendo viene simplemente se porque además ahora de esta esta negación de las siglas tampoco ideológica tampoco siempre es una negación de las políticas de Casado claro que que Albiol esconda las siglas de

Voz 18 24:46 P El Albiol de hay que limpiar

Voz 19 24:49 Badalona era el voz de primero los de casa

Voz 18 24:51 plaga de los gitanos rumanos en fin no es precisamente un moderado de la época de Rajoy

Voz 0194 24:56 hola

Voz 20 24:58 yo creo que vamos a ver más casos es verdad que en este caso este candidato ya se había distanciado antes porque había expresado su diríamos su disgusto por el tono hoy por la manera como estaba haciendo campaña el PP pero yo creo que a pesar de que ha salido diciendo que la culpa es de Rajoy gran parte de la de la de fracaso electoral yo creo que se debe a los propios excesos del candidato eh excesos en forma de hipérbole de sobre actuaciones e incluso de falsedades y estos días llegaba por Twitter el el corte au la grabación de cuando criticó la encuesta del CIS que es la que más acertado además los resultados era patético escucharle en el momento en que lo dijo sin saber cuáles iban a ser los resultados mucho más patético todavía escucharlo después de que yo ya supiéramos que decís había aceptado plenamente no entonces bueno en qué qué ocurre es es un es un discurso y luego el bandazo de hoy claro este tipo de actuaciones por dos razones son contrarias a lo que siempre se ha considerado un discurso de los partidos conservadores que son partidos por definición de orden uno es que ha utilizado estrategias lenguaje de un partido antisistema como vos y clara para un partido que viene de gobernar y que aspira a gobernar mayorías amplias en El País utilizar

Voz 0283 26:27 Bages antisistema prácticamente eso

Voz 20 26:30 es es desespera a toda la gente que serie que toda la gente que quiere ganar credibilidad y luego el propio hecho de adoptar un discurso u otro con tan poco margen de tiempo ya criterio discrecional de la cúpula directiva que además sea ocupado previamente de apartar a todos aquellos que no están de acuerdo con su estrategia crea una sensación de inseguridad interna es decir los dirigentes que llevan años representando al PP que se han presentado en batallas autonómicas municipales en distintas ciudades etcétera ahora se sienten inseguros con esta nueva dirección política

Voz 0194 27:10 la luego luego podemos seguir hablando de del Partido Popular porque hay novedades del día reacciones a ese bandazo que yo creo que se han escenificado muy bien en esa celebración del dos de mayo en la Comunidad de Madrid pero por avanzar un poco porque no sólo es el Partido Popular el que en algún momento determinado hace esto estos cambios esto de esconder de esconder las siglas vamos a cambiar de partido por ejemplo en el PSOE Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 27:35 tal buenas noches porque este partido los socialistas Céline

Voz 0194 27:38 en cumpleaños centro cuarenta y casualmente es un Cumpleaños feliz con todos los candidatos orgullosos de sus siglas y aprovechando esa corriente ganadora de su líder que ahora mismo es todo lo contrario a lo que le está pasando al Partido Popular

Voz 0806 27:51 sí de hecho hay un lema previsto para que lo compartan todos los candidatos de España para el veintiséis de mayo que es siempre hacia adelante pero en realidad ya circulan muchos carteles municipales reproduciendo el lema del veintiocho de abril era la España que quieres lo que hacen es adaptarlo al nombre del pueblo en cuestión para subirse al carro de las elecciones generales nos dicen que Pedro Sánchez va a estar muy presente en la campaña que viene coincidiendo con este ciento cuarenta aniversario van a aprovechar para reivindicar las siglas van a poner en circulación por ejemplo un sello oficial con el puño y la rosa esta mañana se ha celebrado en la sede del PSOE un acto para conmemorar la efeméride y ahí estaba José María Cruz Novillo que es el diseñador de ese logotipo de los ochenta y noventa que quedó apartado en la época de Zapatero

Voz 20 28:34 estará o por otros diseños y fue luego Pedro Sánchez

Voz 0806 28:37 en la campaña de diciembre de dos mil quince quién lo recuperó lo hizo porque su idea era vincularse a las primeras victorias del PSOE que en ese momento el recuerdo de la última legisla legislatura de Zapatero lastraba las expectativas del PSOE así que de algún modo lo que hacía volver era volver a las esencias del partido

Voz 0194 28:53 ahora sacan pecho Inma pero todos recordamos que no hace mucho casi antes de ayer hablábamos de un PSOE deshecho con Pedro Sánchez cuestionado y con un futuro incierto

Voz 0806 29:02 claro y durante muchos meses los presidentes autonómicos y los alcaldes del PSOE algunos claramente franquistas han pedido públicamente que no fueran todas las elecciones del veintiséis de mayo que no hubiera super domingo para para el para

Voz 0194 29:13 que no les mezclar no querían ser juzgado

Voz 0806 29:16 purgado por la acción del Gobierno sino por la suya por su gestión municipal Yesa fue además la una de las razones por las que Susana Díaz adelantó sus elecciones para no coincidir con con Pedro Sánchez y en el PSOE también hay precedente de elecciones en las que los candidatos municipales y autonómicos han pedido claramente una campaña muy local en las de mayo de dos mil once con el Gobierno de Zapatero intentando sortear la crisis

Voz 0194 29:40 llegaron a suspender el tradicional acto en la plaza de

Voz 0806 29:42 toros de Vistalegre que estaba previsto desde hacía tres meses hiló suspendieron precisamente por esa razón está fue la explicación que dio en ese momento el secretario de Organización José

Voz 20 29:53 cinco

Voz 21 29:54 hemos querido orientar la campaña de municipales y autonómicas pensando en cada autonomía en K la pueblo precisamente no caer en la trampa del Partido Popular que quiere convertir estas elecciones municipales y autonómicas en unas elecciones generales no podemos hurtar a los ciudadanos el sentido de su voto de responder a la pregunta quién es el alcalde quien es el presidente autonómico

Voz 0806 30:21 cortaron por lo sano Ángels porque la marca del Gobierno de Zapatero está por los suelos así que dejaron que la campaña fuera local y autonómico

Voz 0194 30:28 claro que es curioso que estaba escuchando ahora a José Blanco y es la explicación que no estaba Borjas entonces claro ahora hace un momento no hay en cambio entonces el Partido Popular sí que se exhibía

Voz 0806 30:37 era el mismo argumento que no estaba dando que que había que centrar el debate

Voz 0194 30:40 claro los asuntos locales y nada que ver con con la marca nacional Inma gracias gracias luego nos hemos fijado también en la evolución que han tenido las campañas de Podemos Javier Carrera buenas noches

Voz 0019 30:50 qué tal buenas noches porque hemos pasado de aquella primera vez que

Voz 0194 30:52 Podemos se presentaba unos comicios que fueron las europeas de del catorce en las que aparecía serigrafía da la imagen de Pablo Iglesias en las papeletas de los colegios electorales a estas últimas legislativas del domingo pasado en el que han desaparecido incluso de los carteles de propaganda política Pablo Iglesias

Voz 0019 31:08 sí ha sido una evolución que he ido de la mano de la propia transformación del partido incluidas sus crisis internas empezando por esa presencia de Iglesias llamativa en las papeletas de dos mil catorce buscando capitalizarse tú entonces creciente fama un personalismo que continúan las generales de dos mil catorce con su líder protagonizando el cartel de campaña con la marca de Podemos aún en letras grandes para dos mil dieciséis la estrategia viró potenciando las confluencias y dejando el nombre de la coalición algo apartado era un cartel casi cinematográfico los rostros de Iglesias de Colau de Oltra incluso de Errejón y de Carolina Bescansa hiel giro se completaba en estos comicios sobretodo tras la polémica los recordaréis por el anuncio del regreso de Pablo Iglesias con ese pronombre el destacado en la palabra vuelve a como decíais en el cartel electoral de este año no había ni rastro ya de líder del partido dejaban tan sólo el lema de campaña la historia la escribes tú sobre la imagen de una multitud có mo intentando reconectar con la gente por encima de personalismos y con la marca del partido Angels de nuevo apartada en un

Voz 0283 32:15 la esquina gracias Javier

Voz 0194 32:18 está visto Berna que esto va por barrios no y además los argumentos sirven se pueden intercambiar entre los partido

Voz 0283 32:23 los sí sí sí la verdad es que sí y reitero eso lo lo que no lo habíamos visto en el Partido Popular no es cierto ya hay que recordar que si no hubiera sido por la hecatombe en Andalucía posiblemente Pedro Sánchez no habría tenido este resultado yo creo que eso es de justicia recordarlo ya quiso adelantarlo para no verse contaminada cayó ella sin embargo

Voz 0194 32:46 yo creo que la la los votantes socialistas

Voz 0283 32:48 a reaccionaron y le dieron el apoyo a Pedro Sánchez por miedo a ese tripartito

Voz 0194 32:53 venga pues vamos con el otro asunto de esta hora Sara vítores buenas noches estarán esta tarde ya lo hemos contado el Parlamento andaluz daba luz verde al decreto de medidas fiscales que va a rebajar los impuestos

Voz 1880 33:25 sí ha salido adelante gracias a los votos del PP de Ciudadanos y de Vox el consejero de Hacienda Juan Bravo ha dicho que van a demostrar que si es posible bajar impuestos y a la vez reforzar las políticas de sanidad dependencia y educación eso lo iremos viendo y Ángela mulas la portavoz adjunta de Vox en el Parlamento andaluz ella ha dicho que esta norma beneficia

Voz 23 33:45 Nuestro grupo votara a favor de esta de este decreto por que esta norma supone reducir impuestos yo aunque sea una reducción tan Levi's SIMA es una reducción y al fin y al cabo pues beneficia

Voz 0194 34:02 mientras tanto el Gobierno central ha anunciado subidas de impuestos para recaudar para recaudar seis mil millones

Voz 5 34:07 es de euros si también lo hemos contado así a grandes

Voz 1880 34:10 los hablamos de subidas de impuestos para tres grupos para las grandes empresas la tasa Google Apple ahí el impuesto al Ibex el segundo sería para las grandes Norman nóminas con dos tramos los que cobran más de siete mil euros netos al mes y los que cobran más de dieciséis mil y por último el impuesto al diésel que ése sí que es para todos se traduce en unos dos euros más al mes para apagarlo impuestos Ángels es hoy el término que vamos a analizar en la cara B que comienza con la alegría de Johnny Cash imaginando se todo lo que va a comprar una vez que los haya pagado este tema que se titula after tax

Voz 2 34:44 bueno papi

Voz 24 34:53 no

Voz 4 34:56 mande

Voz 24 34:58 todo chino

Voz 25 35:01 cómo define el diccionario la palabra

Voz 1880 35:02 puesto pues es el tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago viene del latín impositivos que lo dividimos siendo es el prefijo es in quiere decir hacia adentro in situ significa puesto así que es el tributo que pagan los que viven dentro en este caso dentro de un país para qué sirven bueno cuatro cosas básicas son la principal el fuente de ingresos públicos sirven para redistribuir la renta buscan una economía más eficiente y además para suavizar la crisis y tributo tributo es sinónimo de impuesto aún en su cuarta acepción de la RAE es obligación dineraria establecida por la ley cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas vamos a la etimología de tributo que también es muy curiosa viene del latín tributo que ya significaba en aquel tiempo tasa o impuesto se formó a partir del verbo tribu cree que significa repartir entre la tribu palabras como contribuir o distribuir vienen también de I

Voz 0194 35:56 el diezmo Sara también era un impuesto un tributo

Voz 1880 35:59 si ahora nos lo va a explicar mejor nuestra invitada pero sí era la contribución que pagaban los fieles a la Iglesia que consiste en la décima parte de sus frutos leí el diez como también el tributo de por ciento que se pagaba el Rey sobre el valor de ciertas mercancías del diezmo ya se habla por ejemplo en el Antiguo Testamento era un requisito de la ley por la que había que ofrecer al templo el diez por ciento de lo que se había cosechado o del ganado que se había criado Tax ya lo hemos dicho es como se dice impuesto en inglés aquí Sharon Jones nos pregunta qué pasaría si todos dejáramos de pagarlos

Voz 5 36:39 sí de hecho hay canciones de todo porque está canciones sea qué pasaría si dejáramos de pagar impuestos es alucinante

Voz 0194 36:53 hay castillos profesora de Historia Antigua en la Universidad de La Rioja Pepa muy buenas buenas noches desde cuándo existen los impuestos

Voz 26 37:00 pues bueno yo creo que desde que existe casi el Estado las primeras formaciones presta tales porque ya en la antigua Mesopotamia estoy hablando en el tres mil antes de Cristo había dos entidades que digamos las que monopoliza toda la la la los medios de producción

Voz 1 37:20 el tiempo y el Estado ya hice pagaban

Voz 26 37:23 impuestos lo que pasa que era una forma muy sutil no por ejemplo en el caso del templo lo que en realidad tú hacías será donaciones a la a la divinidad

Voz 1 37:33 no no bueno era lo que te iba a garantizar

Voz 26 37:36 en tu seguridad pero no solamente de Navas a la divinidad es que Navas gracias a donaciones a la divinidad a los al personal del templo cerraduras el templo al templo a las columnas del templo a todo tipo a las paredes del templo textual en los textos aparece ha sido recogido no es bueno

Voz 1 37:57 estas serán las primeras si si era ya eran voluntarias Pepa

Voz 26 38:03 a ver Voluntarios voluntarias no pero en realidad en la tierra de Mesopotamia era de lo de los dioses el año cuando existió la figura del Rey El Rey era el representante de los dioses en esa tierra

Voz 0194 38:16 si entonces digamos que

Voz 26 38:18 en el mesopotámico era un temeroso de la divinidad entonces en no podía permitirse el enfadar a los dioses porque iba es hoy va a suponer un castigo para él con lo cual esas donaciones evidentemente sí que eran voluntarias por ese temo porque tenían un sentimiento de temor hacia hacia la divinidad

Voz 0194 38:41 y quedan vigentes impuestos de la época romana por ejemplo Pepa

Voz 26 38:45 sí sí bueno es que la antigüedad empieza a cobrar impuestos ya en el tres mil antes de Cristo en digamos que dentro de la Antigüedad tienes borrado la maquinaria tributaria fueron realmente Roma

Voz 1 38:57 por si Roma consiguió construir un imperio

Voz 26 39:00 estaba todas las tierras ricas del Mediterráneo y un Estado un imperio de esas características no se puede sostener sino una burocracia sin unas vías de comunicación ejército y eso cuesta dinero y eso hay que pagarlo entonces los impuestos no mundo romano eran estaban perfectamente estructurados y había bueno de hecho algunos hemos dado nosotros actualmente como cuales pues por ejemplo había un impuesto que se pagaba que se llamaba el de la vigésima acredita Tune que era la veinte va parte de una decía es decir el cinco por ciento de las herencias pero de aquellas herencias que eran superiores a cien mil seis tercios si no se trasmitían por línea directa es decir si venía Asian detuvo a dietas tu padre lo tu

Voz 1 39:46 si no pagaba nada pero sí dar polilla

Voz 26 39:48 no directa hicieran superiores a esa cantidad se pagaba el

Voz 1 39:53 el que iba para el Estado el equivalente serían el impuesto de sucesiones precisamente el que el que sea eliminado hoy en Andalucía

Voz 26 39:59 exactamente eso sí mil seis terció estaba a veces es muy difícil compararlo con con equivaldrían actualmente no pero podríamos decir que equivaldrían unos ciento sesenta mil doscientos mil euros aproximadamente

Voz 0194 40:13 y en esa época eran proporcionales los los impuestos es decir pagaba más quién más tenía

Voz 26 40:19 sí sí sí sí totalmente por ejemplo en el mundo griego que es yo creo el caso modélico de impuestos es realmente apenas había impuestos directos y los querré los que pagaban impuestos a las grandes fortunas de hecho cuando había una guerra tienes pagaban impuestos para porque había que mantener esa guerra eran los los los ricos de la ciudad y además estaban obligados a contribuir con su patrimonio en la construcción de Obras Públicas mantenimiento de la ciudad espectáculos teatrales etcétera es decir la gente el campesino difícilmente pagaba o pagaba muy poco también depende ciudades eh

Voz 1 40:55 no es verdad pero bueno ya el diezmo que era

Voz 26 40:59 bueno el diezmo ya es es establece establecen la en la Edad Media en lo que se pagaba a la a la iglesia las eso ya no no no entra dentro de mis

Voz 27 41:07 sí Alida pero bueno he ahí el receptor era la

Voz 0194 41:10 Iglesia si me el diez

Voz 1 41:12 de la de la Iglesia

Voz 0194 41:15 un gusto hablar contigo sobre los impuestos sobre la historia de los impuestos hablar de impuestos siempre produce algún dolor pero sobre la historia de los impuestos no

Voz 26 41:22 que han existido siempre mientras haya estado es que tienen que existir

Voz 1 41:25 exacto no se puede mantener el estado exacto Pepa muchísimas gracias

Voz 28 41:30 a nuestros hasta luego taxi está vivo que está ahí

Voz 1880 41:46 este es Jan Penny es un músico americano que siempre lo acompañaba como escucháis el aquí en esta canción está diciendo que los impuestos de bala volver loco que dice que siempre me estáis haciendo daño impuestos

Voz 0194 41:58 también tenemos tiempo de analizar en profundidad los impuestos vendrá Javier Ruiz a contarnos lo que tiene en mente el Gobierno pero Gonzalo los impuestos subirlos o bajarlos porque acabamos de ver lo que pasa en Andalucía por el otro lado lo que pretende hacer el Gobierno socialista

Voz 5 42:12 bueno yo creo que que subirlos y que hay una razón duradera para ello uno es que el valor añadido de la economía

Voz 15 42:19 ya se distribuye de forma desigual y eso es un hecho bastante fácilmente comprobable y segundo porque yo creo que todos nos debemos responsabilizar por las cosas que nos pueden ser necesarias a todos todos vamos a envejecer todos podemos enfermar todos podemos circular Porta lo cual carretera necesitamos que esté bien de tal manera que esa corresponsabilidad que los franceses desde el siglo XIX llamaban de una manera que a mí me gustaba que me gusta que solidaridad orgánica en una solidaridad voluntaria como la que grasa humana de beneficencia sin una que esta estructura no qué va de suyo por el hecho mismo de vivir en unos Özil Mila

Voz 20 42:52 a ver los impuestos sin los impuestos esto sería la ley de las eh

Voz 0194 42:56 claro eso es lo decía Pepa mientras haya estado tiene que haber impuesto

Voz 20 42:59 pero recuerdo que el padre de Bill Gates en una entrevista de les dijo a los americanos en plena campaña electoral cuando los los candidatos estaban peleándose por sí bajaron subir impuestos decía hay que subirlos y las grandes fortunas han de pagar más que los demás porque son las que más se benefician de que haya un sistema ha ordenado el que las carreteras y las autopistas mantengan que funcionen las comunicaciones que tengamos todos los servicios que tenemos Soros escandalizado a otro gran multimillonario se escandaliza de que su secretaria pagará proporcionalmente más impuesto sobre él

Voz 0194 43:37 Bernard Sarah nos ha recordado que es

Voz 20 43:39 es el tributo que sepas en función de la capacidad

Voz 0194 43:42 con Micah del ciudadano me estoy acordando de Vox cuyo gurú económico dijo que los goles

Voz 4 43:48 ricos estaban fiscalmente discriminados en este país que es que claro claro de que paguen más los que más tienen

Voz 5 44:05 os acordáis esta mexicana Gloria Trevi pero es que también hablaba de la canción allá lo que más le importa esta historia de amor que se acaba de romper es quién va terminando pagando la renta los impuestos como el IVA que son las tasas las taxi en inglés si hay una canción que quería que escucháramos hoy sólo para que veáis la cantidad de veces que sí

Voz 1880 44:28 ha versionado la original es de los Beatles Stax Man del revólver del año sesenta y seis

Voz 22 44:34 sí sale bien

Voz 1880 44:55 vale vamos ahora con la segunda es la versión de Tom Petty la letra dice algo así como soy el recaudador de impuestos te voy a cobrar por todo por la carretera a bordo de cuál es un tema este que vamos a escuchar ahora Eton Petit en directo de dos mil tres con su banda con los Brickell vamos por la tercera versión es la de Steve Ray Vaughan es un guitarrista americano que murió con treinta y cinco años estás mucho más blues era

Voz 5 45:39 y recordó Sara una película de Ken Loach Yo Daniel Blake sí

Voz 1880 45:42 bueno es que la habrá para todos los conceptos sociales que traemos aquí a la cara vea habría que recomendar películas de Ken Loach esta Yo Daniel Blake es un carpintero en activo que sufre un infarto y que no puede trabajar y entonces no consigue ni que le den un trabajo nuevo ni que tampoco le den una ayuda

Voz 29 45:58 sufrí un infarto pude caer del andamio quiero volver a trabajar debe ser un error tengo un problema de corazón Boya rehabilitación y me han dicho que no puedo trabajar

Voz 1880 46:09 he traído también una película mexicana se llama La ley de Herodes de Luis Estrada es sobre la corrupción política en Méjico y la verdad es que con que escucháis este extracto que vamos a escuchar ya habéis de lo que habla

Voz 25 46:23 es un compendio leyes federales tengo que los todo o barquitas es para que tengas presupuesto si lo sabes usar las coma todo mundo les puede sacar algo entre marcas impuestos y decías alegría

Voz 0194 46:39 luego están personajes como Al Capone encerrado por evadir impuestos pero que repartía entre

Voz 1880 46:44 pobres el año pasado salió a la venta una biografía de Al Capone que se llama Al Capone subida su legado su leyenda hay que es de la editorial Anagrama hiel al mismo tiempo que que ordenaba estos asesinatos abrió varios comedores sociales durante la Gran Depresión el robaba mataba también a los ricos para dárselo a los pobres

Voz 5 47:03 versiones algo algo

Voz 1880 47:05 el he traído dos películas la primera de ellas es Scarface el terror de Lahm

Voz 30 47:09 para que te dije ya es viva pero las que a cero cero nadie los dos juntos todos será nuestro la forma Nortel unas

Voz 1880 47:23 vamos con la segunda de Al Capone es Los intocables de Eliot Ness de Brian de Palma así que cuenta la captura de Al Capone que es Robert De Niro desde la perspectiva de leonés que es Kevin Costner

Voz 2 47:34 a la gente le gusta beber ustedes lo saben y yo también lo que hago es actuar en consecuencia hay violencia en Chicago por supuesto pero no por culpa mía ni por ninguno de mis emplea

Voz 31 47:43 los les diré tu ya estamos escuchando también la banda sonora de los intocables del viernes que incluye por ejemplo esta ópera el payaso que interpreta Pavarotti segundo personaje que reparte entre los pobres como si fuera el Estado no recaudando impuestos para repartir para los pobres es Robin Hood hay muchísimas películas pero nos vamos a quedar con Robin y Marian

Voz 5 48:06 en el cómo

Voz 1880 48:10 más que a los es una película de Richard Lester del año setenta y siete el protagonista es sin con Eric bueno antes de irnos sólo un tema más de los Kings que hemos escuchado miles de veces pero que yo no había escuchado con atención la letra es el Sanya ternura

Voz 22 48:32 de no ah

Voz 1880 48:50 bueno pues se lo hemos escuchado así también habla del tax Man no el recaudador de impuestos que se lo ha llevado todo al pobre ella dice no tengo el yate no tengo nada que hago luego hice bonos lo único que tengo es esta tarde soleada de verdad

Voz 5 49:02 creo que hay muchos artistas traumatizados de las horas así futbolistas también me pero que lo expliquen de esta manera porque bueno puedes hacer una canción que digas impuestos no no están un poco dolidos con el momento de pagar si Kiryat hay una canción vamos ahora nos vamos a ir con la

Voz 1880 49:34 la explicación de La Trinca de cómo se hace el IVA el impuesto que pagan los autónomos quién haya hecho alguna vez sabrá perfectamente de lo que hablan

Voz 2 49:43 su de la base imponible del aparte de contar Galarraga hablarte la de la cuota de vas a bordo y y quítale Montaner el volumen soporta que repercuten el aquí vuelva lo que incrementa Doyle haya descontamos Azzopardi

Voz 25 49:56 también puede pasar cuando Neville alquila

Voz 0194 50:00 claro la atención

Voz 2 50:01 bienes y servicios con activos y pasivos de la cuota tributaria más de actuación Si tienes derecho en erupción