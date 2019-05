Hora 25 (02/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:19 de Leño con motivo de la festividad del dos de mayo se ha convertido en una especie de vodevil que ha dejado en evidencia la situación en la que se encuentra el Partido Popular tras los pésimos resultados del domingo Esperanza Aguirre ha aceptado la invitación como ex presidenta que es después de un año de no haber asistido el año pasado no no fue ávido pensar que ya no iba a perderse el mambo lo hice arrancado criticando a Rajoy responsabilizando lo de los males del PP a Rajoy lo ha señalado también Pablo Casado que no va a ser suya toda la culpa pero Casado también ha recibido colleja hice la dado Esperanza Aguirre por aquello de los chiringuitos y las duras que dijo sobre el líder ultraderechista Santiago Abascal Aguirre ha dicho que la patada Abascal Sela dado Casado en su culo Casado que ha pasado por delante de la hasta hace poco presidente madrileño Ángel Garrido que antes era del PP ya horas de ciudadanos Garrido por cierto que el año pasado ocupó la silla que separaba Soraya Sáenz de Santamaría Dolores de Cospedal para que no tuvieran que sentarse juntas dice Garrido que es que Casado no le ha visto pero aprovecha para criticarle por su cambio de rumbo y luego está lo de las sillas quién se ha encargado del protocolo ha disfrutado de lo lindo sentado juntos a los más contrarios y en medio de este vodevil aparecido un señor que casi nadie conoce pero que es el actual presidente de la Comunidad el tercero de esta legislatura y que se llama Pedro Rollán ya dado un discurso en el que ha hecho un canto a la estabilidad de la Comunidad de Madrid no me digan que todo lo que ha pasado hoy en la Puerta del Sol de Madrid no da para un capítulo de Aquí no hay quien viva

Voz 0194 01:53 Velasco y Milagros Pérez Oliva íbamos a empezar en Venezuela por las novedades de las últimas horas que Maduro ordena el arresto de Leopoldo López mientras presume del apoyo que conserva en el Ejército

Voz 1071 02:11 sonidos este mediodía en la capital en Caracas militares arrendados por un coronel frente a Nico

Voz 0194 02:16 los Maduro Sastre buenas noches Noches Barceló más recientes que en este momento en el que Maduro trata de escenificar que tiene a las Fuerzas Armadas con él Lajusticia ha ordenado la detención de Leopoldo López que sigue en la residencia del embajador español en Caracas Víctor García buenas noches Layos buenas noches y al estar en esa residencia no

Voz 1460 02:34 deben detener no se lo puede tener mientras no salga de la delegación diplomática española pero esta orden de detención se esperaba ayer que fue cuando estuvo reunida a la Fiscalía del Tribunal Supremo y finalmente no emitió esa orden ayer lo ha hecho hoy Leopoldo López estaba en arresto domiciliario con una pulsera de control policial al abandonar su domicilio quitarse el dispositivo de control pasó a ser un prófugo la orden actual sólo sirve para oficializar algo que ya era efectivo y para poner al Gobierno español en una situación muy pero que muy complicada en el plano político con Maduro cuando aún no había amanecido aparición la televisión acompañado de un batallón en el Ministerio de Defensa para escenificar el apoyo de las tropas a sugestión camino

Voz 5 03:14 ya ametralladora contra metralla tanqueta contratante no es la alternativa que la propia lleven a Venezuela

Voz 1460 03:29 le acompañaba al ministro de Defensa padrino quién confirmó que Estados Unidos había querido comprarle porque él dijo no estaba en venta

Voz 0019 03:36 el Gobierno español ha dicho algo de esa orden de detención pues

Voz 1460 03:39 desde Exteriores nos dicen que era un movimiento esperado que de momento no tienen intención alguna de entregarlo ni de momento ni en un plazo específico han dicho y confían en que las autoridades venezolanas respeten la no vio la habilidad de la Delia acción diplomática que es lo que establece los tratados los diplomáticos internacionales dado que la embajada y la residencia el embajador se rigen por la legalidad española además si nos remitimos a la rueda de prensa el ministro Borrell esta mañana en Beirut decía lo siguiente

Voz 6 04:10 de acuerdo con sin española

Voz 7 04:13 las demandas de asilo se den que

Voz 6 04:16 es decir en territorios gente como huésped de la embajada hasta que se aclare cuáles son los pasos a seguir

Voz 1460 04:33 España siempre ha sido el puente de Latinoamérica con Europa y sus decisiones tienen mayor peso específico en el continente latinoamericano que el resto de los países europeos además con a era Sánchez las relaciones entre España y Venezuela habían entrado en una situación mucho más cómoda y que ahora esa situación vuelva a tensionarse

Voz 0194 04:50 bueno pues seguimos pendientes de cualquier novedad gracias Vicky

Voz 8 04:52 os saludo al hilo todavía de lo que ha dicho Borrell o

Voz 0019 04:55 sí en Beirut ayer dijo Pablo Iglesias que el Gobierno español les había admitido en privado dijo quién sólo dijo que en privado que fue un error aseguraba Iglesias reconocerá a Guaidó como presidente encargado que es algo que España hizo en sintonía con la Unión Europea con muchos de sus países

Voz 0194 08:26 gracias Marta buenas noches hasta luego abro tertulia con el análisis de las novedades de en Venezuela Mila esa orden de detención contra Leopoldo López en la embajada española en calidad de invitado pero que pone en un problema si no estaba ya a la diplomacia española

Voz 12 08:42 sí porque esta situación en una situación de tanta tensión como la que hay ahora de tomar una posición tan tan central en el conflicto puedes complicadísimo no por otra parte ya vimos al principio cuando cuando Guaidó se proclamó hoy muchos país es es pues se apresuraron a a reconocerle cuando al cabo de cinco días la situación estaba igual

Voz 0283 09:13 un presidente recoge

Voz 12 09:15 cocido por algunos países y un presidente que no quería irse pues ya si este tipo de de actos movimiento sino triunfan inmediatamente la situación se volvió muy peligrosa y además tiende a prolongarse en el momento que Maduro decide resistir y decide utilizar el Ejército en la medida que el Ejército les sea fiel que parece que una parte importantísima ejércitos lo es pues la sitúan la salida es muy difícil porque por mucho que los países que eran reconocer a Guaidó

Voz 0283 09:52 al final si Maduro no cede

Voz 12 09:54 la única forma de apoyará Guaidó sería con una intervención militar y eso no creo que haya países excepto Estados Unidos que a lo mejor teniendo en cuenta que tiene un mandatario tan errático pues a lo mejor sí que toma decisiones esto la mayoría de los

Voz 0283 10:09 a veces no quiere aventuras bélicas en este momento no Berna bueno efectivamente la situación en Venezuela se está convirtiendo en un polvorín no sólo para los venezolanos que por desgracia están sufriendo las consecuencias de la situación mucho antes de que Guaidó eso proclamara presidente sino ahora ya para España es un momento de enorme confusión yo creo que España tiene que mantener la calma mantener la protección a Leopoldo López evidentemente sin entregarlo pero también en intentar un papel más activo en la solución de un conflicto que que que debe resolverse al final por algún tipo de de diálogo es verdad que Guaidó ha fracasado lo podemos decir así en las tres las tres intentonas que ha tenido de de doblar el pulso a Maduro con toda la legitimidad que le da el ser el más votado en las últimas elecciones parlamentarias lo intentó con esa auto proclamación de presidente que Le que fue seguida por tantos reconocimientos incluido el de España lo intentó después con esa reunión de la ayuda exterior que es se agolpó en las fronteras de

Voz 0194 11:21 cuando la ayuda humanitaria pero que era una ayuda

Voz 0283 11:24 muy política de Estados Unidos y ahora lo ha intentado ayer con la o anteayer con la liberación que es un gran golpe de efecto de Leopoldo López pero no es suficiente los militares ha ganado algo unos porque si han permitido esa liberación pero no los suficientes de momento no hay un baño de sangre digamos entre comillas mayor del que que viene sucediendo desde hace meses por tanto la situación es muy arriesgada muy confusa y España yo creo que debe jugar un papel mucho más activo en esa búsqueda de una solución pacífica que debe venir por la caída de Maduro sin ninguna Gonzalo

Voz 8 12:03 que se haga a menos que que la estrategia largo plazo sea que bueno intentar hacer que la situación sea cada vez más insoportable por lo tanto que Maduro vaya perdiendo apoyos de este tipo en momentos tienen algo de chapuza por lo que al principio no porque parece que si no se consigue una reacción masiva en un primer momento el tiempo juega en contra de de los movilizados en otra cosa es que claro esto vaya minando y los militares pues vayan vayan cediendo y vayan vayan cambiando cambiado de bando en todo caso in relacionó lo que a lo que comentaba esto ahora como en Berna yo creo difícil que España tenga un papel más activo aparte por su situación interna por su papel relativamente pequeño porque Venezuela en estos momentos es el uno de los escenarios de una renovada Guerra Fría sabemos en un momento en el que Rusia está intentando realinearse con China en un bloque euroasiático lo que haga que que conteste la hegemonía cultural y política económica estadounidense es sabemos por los testimonios que los servicios secretos de Rusia y en buena medida puesta a través de los de los cubanos están presentes en Venezuela no uno de los testimonios que más me impresionaba en fíjate cubo testimonios impresionantes de los que trae Ana Terradillos será que bueno que cuando conseguía un una a una de las personas que un venezolano que contase lo que pasaba modificaba la voz los rusos y los cubanos tienen estrategias para de codificar ese no esa distorsión de tal manera que ya el miedo es total en ese contexto en el que están interviniendo China está interviniendo Rusia que son países que se sientan en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y lo hacen entre otras cosas porque China menos una tienen enormes deudas con China ya China no le interesa que Estados Unidos tome el control del petróleo venezolano porque a lo mejor no le devuelven lo que lo que le debe no entonces en ese contexto España tiene un papel minúsculo entonces toda la comunidad internacional en la que se tiene que movilizarse de algún modo incluso yo diría que de algún modo hay que contar con Rusia China para buscar una solución a esto

Voz 0283 14:03 pero aún hay palancas no sea es verdad que el poder españoles es relativo en un plano internacional complicado pero precisamente son tan poderosos por un lado Estados Unidos que podría articular una intervención pero qué duda dudamos yo dudo de que llegue a hacerlo como ruso en China que son tan son tan excesivamente poderosos que precisamente soledad más armas a a palancas a España que puede por ejemplo a acoger a líderes de Maduro hoy

Voz 0194 14:38 Sanidad chavistas líderes chavistas

Voz 0283 14:40 Doña como se ha hablado con Estados Unidos hay todavía una congelación de activos que si no me equivoco está pendiente por parte de la Unión Europea es decir es tal el peligro efectivamente entre Estados Unidos y Rusia y China que en algún momento va a haber que ejercer un poder es callado pero pero activo para desbloquear una una solución no sabemos ni la mitad Ayuso asegura le dice que no sabemos ni la mitad

Voz 0194 15:10 pero el hecho de que este hombre

Voz 0283 15:12 de refugiado hay Llanos coloca en una posición protagonista no lo hayamos querido protagonista Se acabaron las veleidades de que hubo en algún momento por parte de algún líder lista español y debemos estar donde hay que estar que es en la defensa de la legitimidad democrática y de la democracia

Voz 8 15:33 y eso queda implica tener un papel activo no sólo en Venezuela directamente sino la Unión Europea no claros protagonistas dentro de la Unión

Voz 0019 15:41 toda la Unión Europea la que se inmoviliza

Voz 8 15:44 vamos a la política nacional cualquier novedad es sobre

Voz 0194 15:46 Venezuela esa orden de detención contra Leopoldo López que recuerden se encuentra en la residencia del embajador español en Caracas orden de detención dictada a última hora de esta tarde por la justicia venezolana recordemos que Leopoldo López estaba en arresto domiciliario hasta que hace un par de días un grupo de militares conmovedor no estuvo libre por las calles de cara Camps hasta que esa misma noche de su liberación se refugió primero en la embajada chilena y finalmente en la residencia del embajador en España veremos sigue siendo la reacción del Gobierno español que de momento dice que evidentemente va a mantener a Leopoldo López dentro de la residencia del embajador y que en la residencia del embajador como la embajada es inviolable es decir que no pueden entrar las tropas de Maduro para para llevarse a a Leopoldo López veremos qué es lo que puede pasar en las próximas horas y el protagonismo que va adquiriendo España en el desenlace de de toda esta de toda esta historia mientras esperamos novedades vamos con la política nacional porque días en las que las metáforas se hacen solas y ha sido una de esas jornadas en que la literatura venía puesta en los actos de aniversario del dos de mayo porque el PP ha escenificado su particular tragedia

Voz 0019 16:58 un ex presidenta de vuelta y con ganas que nunca pudo contener el verbo un ex presidente que estaban un partido ese paso a otro Un líder de partido que se olvidó de saludar en la política el alcance de las crisis ya se mide por las sillas que se dejan de distancia en los actos del dos de mayo

Voz 0194 17:12 el año pasado fueron Cospedal y Sáenz de Santamaría este año

Voz 0019 17:15 ha sido casado y Garrido casado y Aguirre

Voz 13 17:20 no tengo ningún inconveniente en sentarme al lado de nadie ni de Ángel Garrido mi de Pablo Iglesias sabes lo que te digo aquí lo que hace falta es que seamos capaces de mirlos todos los que creemos en la libertad en la propiedad en España

Voz 1071 17:39 ahí estaba aparecida a Esperanza Aguirre hablando del asunto que eran las sillas que se han convertido en esa unidad de medida del alcance de una crisis ella no tenía reparos en compartir asiento con Ángel Garrido ahora en Ciudadanos porque decían decían ambos cuando estaban precisamente sentados juntos que lo importante era ser liberales

Voz 13 17:56 iremos muchísimas cada uno ya cada uno está en un país libre yo soy liberal lo mejor es que Ángel no lo era y ahora se ha hecho entonces tal que celebrar Aguirre Garrido

Voz 0194 18:11 son los dos invitados cuyo encuentro o de ese encuentro con Pablo Casado sirven para explicar la crisis del Partido Popular Adrián hola de nuevo hola qué tal porque Aguirre se ha quedado a gusto con casado pero sin embargo hay algo en lo que han coincidido es que los dos le han echado la culpa de lo que le pasa al Partido Popular Mariano Rajoy

Voz 14 18:31 sí bueno lo de Aguirre como se suele decir ha sido llegar y triunfar no se pueden dar más titulares por minuto declaración desde luego con Casado ha mantenido un continuo Tere afloja primero negándose a hablar de Vox como la ultraderecha tal y como hace ahora el líder del PP

Voz 0019 19:01 Aguirre cree que esta estrategia de ataques a Abascal no sirve de nada la expresidenta madrileña tampoco ha querido dejar pasar la ocasión para contestar a las declaraciones de Casado en las que acusó al líder de Vox de haber estado cobrando de fundaciones chiringuitos y hasta antes de ayer está la interpretación que hace Aguirre

Voz 15 19:18 Pablo Casado ha querido dar una patada en Santiago Abascal pero en mi trasero

Voz 0019 19:25 recordemos que Abascal dirigió en su última etapa la Fundación para el mecenazgo y el patrocinio social de la Comunidad de Madrid extinguida en dos mil trece durante el Gobierno regional precisamente de Esperanza Aguirre pero como decías Ángels Casado no comparta algunos de los planteamientos de Aguirre Ikeda claro con este nuevo ataque del líder del PP hacia Vox

Voz 14 19:41 aspecto a Vox también tenemos elecciones europeas creo que no les va a ser fácil explicar a los españoles que no respetan esta unión europea que no apuestan por la Política Agraria Común y que están al lado de los populistas como Le Pen que les felicita por Twitter por los resultados obtenidos

Voz 0019 19:57 eso sí si hay que buscar un culpable de lo que pasó el domingo de la debacle electoral aquí ambos lo tienen claro meridiano diría yo Rajoy está detrás de la fuga de votos del PP

Voz 16 20:06 llevamos perdiendo apoyos electorales desde hace ocho años por tanto esto no es una cosa que sea imputable a a estas últimas elecciones generales perdimos un tercio de los electores en el año dos mil quince

Voz 13 20:17 todo capaces de frenar la desbandada que no han empezado ahora empezó cuando Mariano Rajoy dijo en Elche liberales y conservadores se vayan al Partido Liberal y el Partido Conservador

Voz 0019 20:29 al final ambos han saludado dándose un par de besos probablemente ignorando lo que el uno y el auto habían dicho previamente el Museo de la Fonseca para recordar cuál es esa frase de la que Esperanza Aguirre tanto tiempo después no se ha olvidado

Voz 17 20:41 quiero que este partido sea lo que es un partido Popular quiero que sea un partido moderado Hinault un partido de doctrinarios eso no lo quiero hiciera alguien se quiere ir al partido liberal o al

Voz 0019 20:57 en abril del año dos mil ocho han pasado por tanto once

Voz 0194 21:02 en el caso en en lo de llamar a Vox extrema derecha no sólo Aguirre y Casado han tenido discrepancias bien

Voz 0019 21:07 por ejemplo reticencias en la candidata del PP por Madrid

Voz 8 21:10 a fin muy afín de Casado es

Voz 0019 21:12 de extrema derecha preguntábamos en Hoy por hoy preguntaba Pepa esta mañana a Isabel Díaz Ayuso

Voz 18 21:18 yo creo que Vox tiene postulados que no comparto y que lo he estado diciendo desde el principio yo no comparto muchas de esas de esos postulados pero sí que sé que mucho votante de Vox no es extrema derecha es un votante que estaba decepcionado con otras formaciones entre estas la mía luego yo todavía no lo quiero calificar no lo necesito ni tampoco pienso en ello

Voz 0019 21:37 a ver si va a ser por ella porque en Maroto puso aquello de por si queda alguna duda cuando Jean Marie Le Pen celebró el resultado de Vox con lo de España grande y libre

Voz 0194 21:45 el caso habría casado ya no le queda a quién echar la culpa no de la debacle electoral del domingo

Voz 0019 21:50 sí al líder del PP la autocrítica ha durado poco en concreto un día sólo la hizo ante sus barones y desde el domingo se ha empeñado en buscar culpables ajenos a él y a su equipo el mismo día de las elecciones fuentes del partido señalaban a los votantes de centro derecha les culpaban de no haber sabido

Voz 8 22:04 unir el voto una idea que después Casado repitió en Marte

Voz 0019 22:07 es diciendo que lo que tendrán que entender los votantes esa que ha conducido su voto el segundo culpable Ciudadanos Vox por tener como adversario al PP en lugar de unir sus fuerzas contra Sánchez incluso festejar decía Casado la victoria del PSOE y hoy como escuchábamos antes mirada al pasado para señalar a quién fue su jefe a Mariano Rajoy Madrid

Voz 0194 22:26 hacías

Voz 0019 22:27 a vosotros sobre la situación del Partido Popular su repentino giro al centro de los coqueteos con Vox mientras sucedía todo lo que escuchábamos en la Puerta del Sol y Aguirre llevaba los ecos de José María Aznar quién hablaba otra vez Alberto Núñez Feijóo

Voz 19 22:40 cometimos el error de estrategia de horror de posicionamiento político con un partido como vos iniciaba a su a andar electoral cambiamos estrategias que somos no somos un partido de centro un partido de derechas estemos o centro derecha en España en este momento perdimos votos polo centro por la derecha más extrema ni a las nueve de la noche

Voz 0194 23:04 hemos hablado con el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de San Sebastián hablábamos con él a cuenta de que no aparecen en su vídeo de promoción las siglas del Partido Popular en unos ha explicado que era porque una cosa son las elecciones autonómicas y otras generales pero en cualquier caso a la hora de analizar el resultado el mal resultado del Partido Popular ha sido muy sincero ha dicho que lo veía venir

Voz 0299 23:27 ya lo intuía si te soy sincero mi entorno es plural y lo que es más cercano pues también me transmitía lo mismo y que no estábamos acertando no estábamos siendo capaces de conectar con una parte de la sociedad que es potencialmente potable lo que potencialmente puede votar al Partido Popular ciertos conocimientos del partido curar sector discurso bueno es es que bronco o es foco pues que que alejó a a una parte de nuestro potencial electorado si volvemos al dos de mayo

Voz 0194 23:59 otra gran imagen de esa celebración

Voz 1071 24:04 imaginemos entonces la primera fila invitados ya asentados el acto está

Voz 0194 24:08 a punto de empezar

Voz 1071 24:09 y entonces casi sobre el reloj llevaba llega Pablo Casado a los cámaras que les cuesta italiano siguió él pasa Casado pasa por delante del ex presidente y ex del PP Ángel Garrido pero no les saluda chicas Braque cuando lo dice en esta en su silla otra vez las sillas estrecha la mano a mucha gente da una palmada en la espalda pero Ángel Garrido nada Javier

Voz 0194 24:33 Casal buenas noches qué tal buenas noches ya pasados

Voz 0867 24:36 bueno pues justo en el momento en el que por la megafonía anuncian que el acto va a comenzar Garrido ya estaba en su sitio is algún problema de agudeza visual la zona de paso es bastante estrecha por lo que tenía que haberle visto sí Casado se va Paloma Adrados que es la presidenta de la Asamblea saludo luego otras personalidades políticas y religiosas de primera línea ir al fondo Ángel Garrido que se queda Se ven el vídeo perfectamente muy sorprenda

Voz 1460 25:00 ha ido como si dijera vale vale Casado

Voz 0867 25:02 dice que no le veo Ángela

Voz 4 25:05 he visto estaba ya hemos hecho declaró al final no hay ningún problema por supuesto

Voz 0867 25:09 pero algún problema y no de vista Garrido se ha mostrado esta mañana decepción

Voz 8 25:13 dado de nuevo con muchos antiguos compañeros a los que culpa

Voz 0867 25:16 del desastroso resultado electoral del PP el pasado domingo hoy no ha sido desde luego el presidente de la Comunidad de Madrid de la foto pero ha sido el protagonista de la foto del día

Voz 0194 25:25 a mí sólo con el juego de las sillas lo comentábamos

Voz 0867 25:27 principio donde han colocado a cada uno se podía explicar las crisis de la política madrileña y su seco sus repercusiones en la política nacional la la jefa de protocolo de la Puerta del Sol la sede del Gobierno regional aquí Madrid tenía una entrevista eh a Errejón con Rocío Monasterio a Ortega Smith con Carlos Sánchez Mato que es el candidato de Madrid Esperanza Aguirre con con Garrido los que ya hemos escuchado enzarzados en una discusión sobre quién ostenta el el centro político y una silla vacía la candidata de Podemos Isabel Serra que no ha acudido esta mañana el acto ha dicho que prefería celebrarlo fuera de la Real Casa de Correos su hermana cosas de la política que es la número dos de Errejón en más Madrid Clara Serra sentado en esa silla el año que viene más que auguró angels sorpresa porque pase lo que pase no soy adivino pero habrá otro

Voz 0194 26:12 el ente distinto al frente de la Comunidad de Madrid compraremos palomitas y vamos a hacer una cosa a la pausa y así nos interrumpen el análisis sobre todo lo que ha pasado hoy en esa conmemoración esa celebración del Dos de Mayo que es muy muy interesante Hora veinticinco

Voz 0194 32:28 Blasco Milagros Pérez Oliva a Berna durante la publicidad lo digo a Gonzalo ya milagros porque uno está en Vitoria y la otra está en Barcelona Bernard la única que está aquí conmigo en en Radio Madrid decía Berna como comentamos ahora es todo lo que ha pasado del dos de mayo de mil la decía porque esto se comenta solo sí bueno es esto de las sillas está dando mucho juego siempre eh preferido que el año que viene nos compramos palomitas

Voz 12 32:52 sí sí sí sí bueno después también hay otra imagen de de las de la de la

Voz 1510 32:58 del saludo efusivo de Errejón a Carmena la el el viento que se llevaba reviste Lario bélico pero bueno el viento digo pero lo que yo pensaba que se iba a caer todo pero por lo que respecta al Partido Popular

Voz 0194 33:14 es decir Esperanza Aguirre que ha ido el año pasado no fue este año Aído y ha ido para para para que grabaran para que la grabaran hay una

Voz 12 33:22 cosa que en política se llama marcar territorio también en la literatura

Voz 0194 33:27 animales también se llama insignias este territorio pues eso ha ido allí para que la grabaran responde

Voz 1510 33:34 habilitando mil a los dos a tanto Casado como

Voz 0194 33:38 a pesar de que luego han tenido esa discrepancia sobre el tema de Francia que uno no sabe lo que ha dicho el otro sobre el tema de Abascal pero señalando los dos a Mariano Rajoy Pablo Casado repartiendo culpas a todo el mundo

Voz 12 33:49 bueno pero a ver esta es verdad que el Partido Popular lleva descendiendo en en votos desde hace ocho años es verdad que Mariano Rajoy tuvo su momento más bajo en las primeras elecciones legislativas luego la repetición consiguió remontar un poquito pero había conseguido un unos unos resultados que para el Partido Popular y para la Historia de la que venía eran malos pero en ese momento también estaba casado formando parte de la dirección era su portavoz por lo tanto ni él es tan corresponsable como Mariano Rajoy de la parte que en este fracaso que es el mayor que ha tenido el Partido Popular porque esta representación perder la mayoría en el Senado y la representación ínfima que ha sacado en en el Congreso de los Diputados eso no no es verdad que que que no es atribuible solo a la campaña de Casado aunque desde mi punto de vista la campaña de Casado ha sido el elemento de yo creo más decisivo en en el en el hemos El candidato que tenía que remontar el partido y no lo ha remontado en el momento que él se presenta como renovador del partido ya se supone que da por hecho que el viejo PP ha desaparecido con él Mariano Rajoy Dolores de Cospedal Soraya Sáenz Santamaría ya se ocupó él de lanzar el mensaje con la forma en que nombró a sus colaboradores más directos con la forma en que reorganizó el partido que toda la época Mariano Rajoy quedaba orillado por completo entonces se supone que estaba pidiendo a los electores a los españoles la confianza para un PP renovado en el que él proclamaba hay decía que no habría que habría tolerancia cero ni una concesión a la corrupción etcétera y por lo visto por el resultado que ha tenido los españoles no han dado crédito a lo que él decía

Voz 0194 35:48 Berna si estábamos hace

Voz 0283 35:51 muy pocos días tres o cuatro días escuchando a Casado y pedir que no se pisarán la manguera los de derechas y ahora nos encontramos que se la están pisando dentro de su propio partido en cada minuto no todos están hablando habéis reproducido perfectamente todo lo que están diciendo los unos a los otros pero ninguno está diciendo lo más importante y es que el PP ha perdido la conexión con sus votantes bueno creo que lo dijo Sempere si Borjas en la primera entrevista no el PP el Partido Popular ha perdido la conexión con los votantes Éste es el titular este es lo más importante que ha ocurrido y ninguno lo ha dicho hoy no han dicho yo soy la defensora de la propiedad dice Aguirre como si alguien estuviera amenazando la propiedad en España o no me importa sentarme con ha dicho con Garrido con Pablo Iglesias como diciendo ahora ya son los los los estos de izquierdas no en fin cada uno diciendo unas cuantas tonterías en el sentido de que lo que están haciendo es acuchillar se pisan la manguera en lugar de de bueno de afrontar la verdad que es que han perdido la conexión con con los votantes en lugar de intentar apostar un poquito por algo más de elegancia algo más de lealtad algo más de autocrítica y honesta en lugar de bueno pisotear si estás presentan textos Verónica qué qué uso casado y así no van a ninguna parte Gonzalo

Voz 8 37:19 si antes de ir a Esperanza Aguirre que es a lo que lo que quiero ir a lo que desee oír por retomar el hilo de de Berna yo creo que sí se pelean Si si se pisan la manguera es porque esta idea de las primarias de la derecha se reitera en Madrid porque porque bueno si extrapolamos los resultados de las generales a unas autonómicas lo cual es digamos complejo es falso porque además bueno boxes Fuerza Nueva concurren otras fuerzas como como más Madrid y por lo tanto no es fácil hacerlo pero el caso es que tendrían una mayoría la derecha sobre la izquierda de tal manera que todavía así cortante quién es el primer partido de la derecha no en en una comunidad en una ciudad de Madrid en la que el apoyo a la extrema derecha en ciertos barrios en bares por cierto los más adinerados de la ciudad ha sido bastante considerables no en cuanto a Esperanza Aguirre yo yo creo que cada vez que esta mujer salga de algún modo a la espacio público hay que recordar una cosa no ella es normal que estén este acto porque ha sido presidenta esto es un acto institucional pero se siente justificada hablar no como presidenta sino porque ahora considera que que los suyos están al mando del partido y que por lo tanto bueno ya es una autoridad ideológica pero si ella desapareció del espacio público es porque por pasiva bueno quizás por activa hasta por ver ha sido estado detrás de la más grande corrupción del Partido Popular de Madrid y eso es decir la mayor corrupción del Partido Popular de todo el país

Voz 0194 38:44 otro día hablábamos que por primera vez informes de la Guardia Civil la

Voz 8 38:47 daban por eso dado dos ese matiz no es decir yo no sé qué autoridad tiene en esta mujer como para hacer que de repente no como ya están los míos puedo puedo

Voz 0194 38:56 a hablar dar lecciones a los demás de lo que hay que hacerlo

Voz 8 38:59 a ver no yo creo que debería dar un poco más de pudor y un poco más de reparo más cuando su ideología es la propiedad de la libertad de España entonces todos somos aguirristas a todos los que tenemos son bolis somos españoles somos somos libres no dónde y de algún modo esta idea de que sólo la libertad esa dentro de apropiarse de la libertad de esa idea de liberalismo tan tan rudimentaria tan básica es verdaderamente es verdaderamente insultante logros significativos creo que también ha sido bueno este juego especular no entra Casado de ella sería de las más si chiringuitos que yo creo que habría que escribiera un libro titulado así que podría aplicarse perfectamente a casadas una especie de confesión no porque él ha vivido Durrell si chiringuitos toda subida del Partido Popular incluso a Manresa académicas y evidentemente claro ha sido una manera de reconocer que efectivamente la lógica del partido lo popular es suyo es y será éste es efectivamente tal manera que que bueno ha sido un en esa especie de de que de forma de retratarse en no han hecho más que acabar aún más su pozo yo creo

Voz 0283 40:04 sí es curioso hoy hoy como nunca sabe que la política al igual que la literatura es lo que se ve y lo que no se ve no y lo que se ha visto es esta estas trifulcas de de no porque boxeo son constitucionalistas pero en fin ese no dar puntada sin hilo de ninguno de ellos eso es lo que se ve lo que hay lo que no se ves lo que comentábamos antes de que han perdido la conexión con los votantes y nadie lo ha dicho etcétera pero también los ausentes los que no hemos visto es decir Fuentes e Ignacio González hijos también de este partido popular de de unas y de otras corrientes Ignacio González por la corrupción Cifuentes por bueno ese robo de cremas y su corrupción del no observan

Voz 0194 40:47 pero sobre todo por la mala gestión

Voz 0283 40:50 Esther yo creo sí sí sí pero sobre todo porque hubo un enemigo interno en el Partido Popular que había era ahora es sacar el dossier de las cremitas es decir que estamos sea lo que se ve es esto lo que no se ves las puñaladas los ausentes el reconocimiento bueno que sí ha hecho Sémper ha hecho Feijóo también quiero recordar porque ha hablado de un error de estrategia depositó de todas formas pensáis Vila piensas que

Voz 0194 41:15 cambio de rumbo es decir que lo comentábamos un poco las nueve hasta anteayer Vox eran unos socios fiables tantos así que Pablo Casado recordemos ofreció entrar al Gobierno en aquella famosa frase de no nos vamos a pisar la manguera porque somos los mismos y desde ayer son el demonio eso tiene alguna consecuencia o va a tener alguna consecuencia en las urnas bueno yo yo creo que esto lo que de

Voz 12 41:39 Nuestra es la falta de proyecto es decir es casados un líder de estos líderes posmodernos que están constantemente atento a ver por donde sopla el viento de la opinión pública o o de las preferencias del electorado que se dirigen entonces está actuando tácticamente en cada momento para responder a las diríamos a los inputs que le llegan puntualmente cuando vio que había una hemorragia de votos hacia Vox lo que hizo fue orientar todo el discurso del partido prácticamente haciéndole haciendo el mismo tipo de discurso de campaña que que podría haber hecho Vox y que luego Vox no hizo porque la CIA precisamente el PP pensaba ya está trabajando para mí para que la voy a hacer yo si Casado que consiguió con eso pues ha conseguido eso dar carta de naturaleza credibilidad dar reconocimiento

Voz 0194 42:40 a una fuerza política que me había perdonado un momento vamos

Voz 8 42:44 se va a ver si estamos viendo televisión

Voz 0194 42:47 española el veinticuatro horas y creemos que es Leopoldo López de exactamente acaba de salir a la puerta de la residencia del embajador vamos a ver vamos a intentar subir sonido

Voz 15 42:56 la justicia venezolana este es nuestro compañero de de

Voz 0194 42:59 de Televisión Española porque había mucha expectación por parte de los periodistas en la puerta de la residencia del embajador pensábamos que saldría alguien a más de la embajada que nos que no Leopoldo López y es el propio Leopoldo López el que ha salido han abierto las puertas ahora mismo está en la calle está fuera del recinto de la embajada rodeado de periodistas

Voz 15 43:21 a ver si empieza a hablar a ver no se le escucha está hablando pero a ver si vemos mucha expectación mediática ver de momento no

Voz 0194 43:33 conseguimos no conseguimos que se escuche el sonido pero sí me parece sí me parece importante haber

Voz 3 43:38 y luego estuve en arresto domiciliario con restricciones para no poder hacer lo que estoy haciendo en este momento que es comunicarme con los venezolanos no querían que mi voz fuese escuchada tuve que tomar una decisión de trabajar desde el silencio es el silencio no es cansé ni un solo día trabajé la mano con mis hermanas y mis hermanos demócratas en Venezuela del mundo para construir junto a ellos el momento que hoy estamos viendo en Venezuela que es el momento de la liberación de nuestro país con la ruta que ha planteado nuestro presidente Juan Guaidó cese de la usurpación Gobierno de transición elecciones libres ese es un proceso al que leí que les sigo dedicando todo mi tiempo Tommy esfuerzo tengo todo el optimismo y toda la convicción de que nosotros vamos a cumplir esa meta que nos hemos trazado que es conquistar la libertad y hoy conquistar la libertad en Venezuela no es un abstracto como padecerán algún otro país hablar de libertad hablar de libertad en una democracia consolidada quizá es hablar de algún matiz de libertad de expresión o algún ideal en Venezuela hablar de libertad es hablar de vida o muerte en Venezuela hablar de libertad es hablar de niño que pueden comer o se sigan muriendo por la intrusión creada por hablar de libertad en Venezuela hablar de que venezolano venezolanos dejen de morir porque no tienen acceso a la medicina yo no tengo ninguna duda que la libertad en la situación en la que estamos voy en Venezuela es la primera condición para todo lo demás todo lo demás que aspiramos los venezolano qué queremos una economía sólida próspera en donde tengan o los venezolanos un salario digno en donde exista alimentación para toda la población que existen medicinas que existan unidades que exista la posibilidad de que cada joven cada niño pueda soñar y realizar su sueño que existe infraestructura economía sólida todo eso pasa por una primera condición que es la libertad yo quiero decirle a todos mis hermanos mi hermano de Venezuela lo que están en Venezuela y los que están en todo el mundo que nosotros no vamos a descansar vamos a descansar ni un solo minuto vamos a descansar bajo ninguna circunstancia en el reto y el compromiso que nos hemos trazado que lograr el cese lo pasión

Voz 4 46:05 político bastante más quiero

Voz 15 46:08 se preguntan cómo va a salir de acá bueno una pregunta bueno pero se multitud

Voz 0194 46:21 juntas evidentemente ante esta aparición por sorpresa de Leopoldo no

Voz 3 46:24 esto en la puerta de la embajada

Voz 0194 46:26 presidencia del embajador español en Caracas

Voz 3 46:29 eh el Gobierno de España y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle al Gobierno de Pedro Sánchez a los españoles al pueblo español que ha sido muy solidario con Venezuela

Voz 15 46:49 intenta pero te hemos perdido otra vez el sonido ahí está ahí está ahí está ahí tal aluvión de agitar aluvión de preguntas que él no puede ordenar las respuestas porque la imagen es un Leopoldo López completamente rodeado de micrófonos

Voz 1623 47:06 oye yo yo lo voy si yo lo voy a responder la pregunta pero vamos a hacerlo con orden por favor mire ya voy a voy a responder la pregunta pero quiero dejar esto muy claro quiero agradecerle

Voz 3 47:18 al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez a todo el pueblo España y quiero dejar muy claro que la posición que esto emitiendo en estos momentos mía desde ningún punto de vista involucra o compromete al Gobierno España una posición propia una posición que asumo con toda responsabilidad como siempre asumió mi responsabilidad

Voz 4 47:38 con otra pregunto yo

Voz 3 47:44 en esto en estos en estos momentos en estos momento yo estoy en condición de huésped como lo ha dicho el canciller del Gobierno de España y en esa condición me voy a mantener y me preguntan semántica es que estoy acá y me pregunta a alguien que estoy acá y no estoy Mi casa evidentemente porque me buscaría nuevamente llevar a Ramo Verde yo quiero decirles algo yo quiero decirles algo no eso es lo que te quería comentar yo el dieciocho de febrero del año dos mil catorce me presenté voluntariamente a mí no me agarraron una nada raro saliendo del país yo me presenté voluntariamente porque así lo decidí y en ese momento a partir de ese momento estuve en la cárcel pasé casi tres años y medio en una situación de aislamiento no fue fácil pase más de dos años totalmente aislado sometió a tortura

Voz 22 48:44 que también fueron víctimas mi familia

Voz 3 48:48 yo no quiero volver a la cárcel las cárceles muy infierno no quiero volver a la cárcel pero también quiero dejar muy claro que yo no le tengo miedo a la cárcel no le tengo miedo a la cárcel como no le tengo miedo a Maduro como no le tengo miedo a la dictadura como no le tengo miedo a ninguna de las armas represiva que tiene hoy Maduro a la disposición que lo único que les queda que ni siquiera las tiene consolidada para buscar intimidar yo le quiero decir al pueblo venezolano quiero es ir a todos los venezolanos tú lo más importante estamos en estos momentos hermanas hermanos retó el pueblo venezolano en la fase del cese de la usurpación de la Operación Libertad esa operación Libertad involucra todo a militares y civiles a policía

Voz 38 49:27 jueces a fiscales

Voz 3 49:29 a venezolanos en todos los rincones del país fuera fuera el país es una operación que lo que busca es materializar definitivamente el cese de la usurpación

Voz 4 49:38 quiero sí quiero

Voz 1623 49:44 el el quiebre el quiebre ha comenzado

Voz 3 49:49 el quiere lo hicimos en la madrugada del treinta de abril el que habrá comenzado y créanme algo la FIS estamos en estos momentos hermanas hermanos de todo el pueblo venezolano en la fase del cese de la usurpación de la Operación Libertad esa operación Libertad involucra todo a militares y civiles a policía hay jueces a fiscales a venezolano en todos los rincones del país fuera fuera el país es una operación que lo que busca es materializar definitivamente el cese de la usurpación

Voz 4 50:19 no

Voz 3 50:26 hay tantas preguntas que me cuesta el quién

Voz 0194 50:28 las respuestas

Voz 3 50:30 el que ha comenzado lo dijimos en la madrugada del treinta de abril el que habrá comenzado y créame algo la fisura que se abrió el día treinta abril es una fisura que se ha convertido en una grieta y esa grieta va a terminar rompiendo el dique yo no tengo ninguna duda quién hoy duda quién hoy duda que la Fuerza Armada en la Fuerza Armada hay mujeres y hombres que están comprometidos con la libertad Nairo puede jugar hoy yo les puedo darte

Voz 4 50:54 bueno yo quiero siete