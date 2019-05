Hora 25 (02/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 te piden mensajes para los venezolanos

Voz 2 00:12 mira yo presión militar no hay otros otro plus otro está me acuerdo con la cooperación de todos los países en todos los terrenos siempre bajo la Constitución siempre bajo lo que es la normativa internacional lo que sí les puedo decir es que nosotros no vamos a parar les puedo decir también que la comunidad internacional no nos va a dejar solos yo he recibido muchas llamadas en las últimas horas de presidente de Gobierno de representante legal en su momento lo lo pública eh

Voz 3 00:40 lo iré pero el mensaje muy claro no los vamos a dejar solo yo se lo digo a los venezolanos no lo va a otro tema

Voz 2 00:50 el siguiente paso el siguiente paso es continuar con esta fase de cese de la usurpación Illes quiero decir también que nos estamos preparando con mucha seriedad para la próxima fase que es el Gobierno de transición para poder rescatar a Venezuela salir de este desastre hermanas Gemma

Voz 4 01:08 sí se puede darle solución a los problemas lo bueno yo espero que sea semana para el cese de muchísimas gracias pues éstas

Voz 0194 01:18 han sido las palabras de Leopoldo López líder opositor de Venezuela el verdadero líder de la oposición en Venezuela insistimos se veía claro yo con sus propias palabras yo no he dejado de estar activo todos los contactos que ha ido manteniendo que estuviera callado no quería decir que no estuviera trabajando esa confianza que tienen el apoyo internacional desde la residencia desde las puertas pero en la calle desde la puerta de la residencia el embajador español en Venezuela Leopoldo López ha hablado después de que fuera liberado por un grupo como él ha dicho de hombres y mujeres uniformados con Juan Guaidó también con él ellos estuvieron paseándose por Caracas sacando a la gente a la calle hasta que se refugió en la residencia del embajador español en Caracas donde se encuentra ahora ir desde donde ha hecho estas declaraciones hacemos una pausa y seguimos

Voz 3 02:12 hora veinticinco

Voz 5 02:16 a fines que reconoces al momento del esquí

Voz 6 02:21 resuenan en tu cabeza se graban en la memoria de tu corazón colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa y cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre este fin de semana segunda entrega inmundo por con noventa y cinco euros con El País ya a la venta en quiosco el número uno

Voz 7 02:40 Buntic buenas noches

Voz 8 02:42 a los dos sorteos de la ONCE de hoy los números premiados han sido en el sorteo de la mañana nueve no en el sorteo de la noche uno claro es que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social el fíjate vendedor también en puntos de venta

Voz 9 03:09 su en fuegos once punto es recuerda que mañana como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro Chuck de la ONCE en la once Nos mueve hoy lo sean

Voz 10 03:24 mejores marcas y con un setenta por ciento en la segunda mitad de más de mil artículos sólo lo encontrarás en Hipercor por y en el supermercado El Corte Inglés como el litro de aceite de oliva virgen extra origen comprando dos la segunda unidad sale a sólo uno con sesenta euros un setenta por ciento de descuento en Hipercor ya en el supermercado el Corte Inglés fenicios válidos en Península Baleares

Voz 8 03:47 en el mundo existen súper héroes de carne

Voz 6 03:54 personas con una vida normal You de Historia e increíble que contar

Voz 8 04:01 historias de una vida intrincada al Depor al esfuerzo y la superación imagino que todo deportista tiene esa app pida clavaron

Voz 11 04:11 yo también soy como germana mayo decir que sea ella la que se superándose

Voz 8 04:16 por qué los superhéroes también tienen sueños que cumplir

Voz 12 04:20 los años que tiene cada uno que no los abandonen jamás hay que luchar en la vida todo merece la pena te quieres cosa

Voz 8 04:29 veinte Robin la tu mano del deporte a partir de la una de la tarde una hora menos en que a día con mal que siguen los también el acento Robinson punto se

Voz 5 04:45 hay canciones que reconoces al momento

Voz 6 04:49 resuenan en tu cabeza se graban en la memoria de tu corazón colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre este fin de semana segunda entrega inmundo por mueve con noventa y cinco euros con el país ya a la venta en tu quiosco el número uno

Voz 13 05:07 en BP cada repostaje te lleva más lejos

Voz 14 05:10 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad

Voz 13 05:15 los carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta

Voz 14 05:17 tres kilómetros más por depósito afirmación válida para

Voz 15 05:20 BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio es el logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 05:38 Marcelo ya en la tertulia Berna González Harbour Gonzalo Velasco y Milagros Pérez Oliva hemos retransmitido les hemos contado esa aparición por sorpresa a esa comparecencia ante los medios de comunicación del líder opositor Leopoldo López que ya saben que se encuentra en la residencia del embajador español en Caracas Rafa Panadero las tres ideas fuerza de Leopoldo López a las puertas de esa residencia

Voz 1775 06:00 yo he visto otras mensajes clave uno bueno uno en clave interna mensaje dirigido a sus seguidores a todos los que quizá se hayan podido sentir un poco decepcionados con el con que no haya ido no haya llegado a más el llamamiento que hicieron Guaidó López el pasado martes el treinta de abril ha dicho que eso estaba previsto que esto era sólo el principio segundo mensaje fundamental dirigido en la línea marcada por Washington dirigido a las fuerzas armadas a los a los militares con la con la idea con el objetivo de seguir minando la moral no dice qué va lo que ha estado viendo a muchos generales ya muchos comandantes es decir altos cargos de las Fuerzas Armadas que es lo que se está echando en falta desde la oposición y ha dicho que muchos de ellos estaban al tanto que llegado el momento estaban al tanto de lo el treinta de abril que llegados

Voz 0194 06:44 entonces ya se sabrá quiénes estaban bueno finalmente

Voz 1775 06:47 la de personal ha intentado justificar su presencia en la en la residencia del embajador diciendo bueno que él no tiene miedo a la cárcel que ha estado allí pero bueno ha de ha reconocido que la cárcel es un infierno no quiere volver por lo tanto va a seguir en la residencia del embajador español ha aprovechado también para agradecer el bono la acogida

Voz 0194 07:04 como huésped que os tonadas dado algo eso ha dado las gracias al Gobierno de Pedro Sánchez Ia ha destacado ha querido decir estaba en calidad de invitado de huésped que es algo tendrán que destacan mucho las las autoridades españolas

Voz 1775 07:17 explícitamente ha dicho que no va a pedir asilo que exacta preguntó

Voz 0194 07:19 exacto que nos hacíamos menos hacíamos todos por cierto a lo mejor Sastre es el momento de recordar lo que decía el Gobierno español después de que la justicia venezolana haya dictado a última hora de esta tarde esa orden de detención contra él contra el Leopoldo López

Voz 1071 07:33 poquitos minutos antes que esto también es interesante de que compareciera López porque es probable que el Gobierno español supiera que esto iba a producirse no decía el reto

Voz 1775 07:40 estuviera esperando a que el Gobierno aclaró esa

Voz 1071 07:43 puramente sexo lo que ha ocurrido no que se trata de humo viento judicial esperado decía al Gobierno que Leopoldo López su mujer y su hija se encuentran en la residencia por voluntad propia que España este punto el terceros el relevante que España no tiene intención de entregarlo Ike confía nuestro país en que las autoridades de Venezuela respeten la inviolabilidad de esas residencias

Voz 0194 08:01 Berna os pido una valoración de de lo que acaba de pasar

Voz 1587 08:04 ahora mismo Berna bueno el movimiento es lento comentábamos antes en cuanto que no tuvo frutos inmediatos y cuando se proclamó Guaidó o cuando la ayuda pero está marcado por pasos importantes y este yo creo que lo es es un mensaje efectivamente como habéis destacado a todos

Voz 13 08:20 Un par de ánimo un agradecimiento

Voz 1587 08:22 esto e incluso se ha atrevido a poner límite temporal ha dicho esta fase que lo ha llamado de cese de usurpación es de semanas

Voz 0194 08:31 convencido de que ahora sí es arte penal del del procesado

Voz 1587 08:36 se ha visto muy valiente la verdad muy bueno transfiriendo ese ánimo que necesita esas perfila bueno yo creo que ha hecho un llamamiento clarísimo a que a a las Fuerzas Armadas este mensaje iba para las fuerzas armadas y para los uniformados también era un mensaje a nivel internacional para explicar que que bueno porque podía dar la sensación de que las acontecimientos de las últimas horas habían planteaban la posibilidad de que el movimiento no pudiera seguir hacia adelante no quedara están ya que el hecho de que se refugiaba en una embajada primeros española

Voz 0194 09:15 poco podía hacer pensar eso que era el que era

Voz 1587 09:17 acaso esto es entonces ha querido salir al paso de esa interpretación porque a ver en una situación como esta en el que la la la clave está en cómo se decante la mayor parte de las Fuerzas Armadas osea cuando hay mientras significativo que que que que se incline por un lado por otro de momento parece que Maduro tiene el control en esto es muy importante que se produzca el efecto dominó sino se consigue producir el efecto dominó es difícil que cambie la situación eso lo vimos con el con el golpe de Estado que que hubo en en en España en febrero del ochenta y tres no que

Voz 13 10:00 el lo que esperaban los golpistas es que

Voz 1587 10:02 en cuando saliera ese ese mensaje de que había unas divisiones en marcha

Voz 0194 10:08 los demás entenderían a

Voz 1587 10:10 seguirles luego no ocurrió afortunadamente no pero yo creo que estaba provocando estaba intentando provocar que aquellos que dudan que se mantienen fieles

Voz 16 10:20 maduro a lo mejor por temor a lo mejor

Voz 1587 10:22 por por inercia pues del paso pero claro eso es una cosa difícil en una situación tan inestable como lo que hay en Venezuela porque maduro todavía tiene fuerza no Gonzalo brevemente porque muchas

Voz 17 10:35 esas que que desconocemos pero

Voz 1587 10:38 ha sido por estrategia sino por contingencias

Voz 17 10:40 que la escenografía es la de El regreso del liberador a la persona y la personalidad y la personificación de todo movimiento pues de de deliberación en este tipo de situaciones históricas es muy relevante para móvil la movilización popular la figura de Juan Guaidó bueno pues se sabía de una manera más o menos certera que era un instrumento una herramienta hinojo generaba toda la confianza que podría recurrir bueno pues un proceso como estos este retorno y este retorno de esta manera con un cierto desafío en la calle ocupando un espacio mediático que que él había sido hurtado hasta entonces pues pone una personificación de la de la revuelta en este caso que que bueno que que hace una verdadera herida al al sistema de Maduro

Voz 1071 11:28 al hilo de lo que comentaba ahora Mila es interesante también el otro contexto es decir a primera hora todavía no había amanecido en Venezuela en Caracas el presidente Nicolás Maduro o quién es Maduro ha comparecido junto a militares arropado por militares y además arropado por su ministro de Defensa padrino que es que en Estados Unidos había colocado en esas conversaciones nuestro hipotéticas conversaciones que decían en Estados Unidos es que padrino y es a la esta

Voz 0194 11:54 ante esta imagen que hemos podido ver de Maduro con los militares

Voz 1071 11:56 estas palabras de Leopoldo López

Voz 0194 11:59 los contactos que ha mantenido con muchos generales ha dicho

Voz 2 12:03 yo recibí reuniones y tuve reuniones en mi casa en mi condición de estar bajo arresto domiciliario allí me reuní con comandante allí me reuní con generales allí me reuní con

Voz 1803 12:14 presentada ante de la

Voz 2 12:16 los componentes de la fuerza arma de los distintos organismos policiales allí nos comprometimos a contribuir cesen usurpación yo les puedo decir que lo que comenzó el treinta de abril es un proceso que es irreversible

Voz 0194 12:28 pues estamos en disposición de saludar a Jorge Arreaza ministro de Exteriores de Venezuela muy buenas noches muy bien ha escuchado usted las palabras de Leopoldo López

Voz 19 12:39 las escuchando en este momento a través de de la emisora

Voz 0194 12:44 qué qué qué qué sensación tiene que puede decir después de que la haya comparecido a las puertas de la residencia de la Embajada española para dirigirse a los venezolanos

Voz 19 12:55 bueno ya ven ustedes un señor prófugo responsable de violencia política en el país en el año mil catorce ha estado detrás de todas las comparaciones que se han llevado adelante en los últimos años reconoce y hay abiertamente que estaba en la preparación de un golpe de Estado que un fue muy peligroso lo que hicieron el día martes ahí pudo haber corrió la sangre de no haber sido por el tratamiento que se le dio el Estado apelando a procesó el desmontaje el golpe por la vía pacífica y ahí ven ustedes como sigue coleando abiertamente y utilizando territorio español para ello

Voz 0194 13:34 van a reclamar su entrega al Gobierno español esta tarde a la justicia venezolana ha dictado una orden de detención contra él van a reclamar su entrega al Gobierno español ustedes

Voz 19 13:43 es un prófugo de la justicia que además ha recibido una nueva orden de detención del del más alto tribunal de la República Bolivariana de Venezuela se supone que es el Gobierno español que debe entregar

Voz 0194 13:55 pero ustedes van a reclamar esta detención Si el Gobierno español ya ha dicho que no iba a entregarlo hecho un comunicado esta noche el Gobierno de España diciendo que en ningún caso va a entregar a Leopoldo López y yo les pregunto ustedes van a reclamarlo expresamente esa esa detención

Voz 19 14:09 la embajada de España están en territorio venezolano el señor López delincuente que en territorio venezolano delinquido y hay una orden de el máximo poder judicial nosotros esperamos que el Gobierno español cumple con las leyes del país receptor tal como lo establece la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas

Voz 0194 14:29 sí sí España no lo entrega como ya ha dicho insisto que va a hacer será detenido si abandona la residencia del embajador

Voz 19 14:36 él está buscado por la justicia venezolana será detenido en territorio venezolano por supuesto cuando los cuerpos de seguridad lo ubiquen

Voz 0194 14:48 le de tendrían si vuelve a comparecer como acaba de hacer lo que acaba de comparecer a la puerta de la residencia de la Embajada

Voz 19 14:55 no soy yo y policía

Voz 0194 15:00 también Juan Guaidó reapareció ayer pero sigue en libertad pese a que según el Gobierno de Maduro trataba ahí usted lo acaba de decir ahora de dar un golpe de Estado este martes no hay orden de detención contra Guaidó

Voz 19 15:12 es que yo creo que la entrevista debería hacérselo

Voz 20 15:14 el Ministerio Público

Voz 0194 15:17 pero este como ministro de Exteriores entiendo que tiene la información de de lo que va pasando

Voz 19 15:22 como la tienen ustedes hayan averiguación abierta por la Fiscalía el Poder Judicial por supuesto cada acción que va a paso que va dando el señor Guaidó asuman con experiencia

Voz 0194 15:36 he hablado también Leopoldo López de los contactos que ha mantenido con los militares desde Washington desde otras cancillerías occidentales dicen que el llamamiento realizado por Guaidó el martes pasado contaba con más apoyo militar del que finalmente tuvo pero porque hubo quién se echó atrás a última hora saben ustedes cuántos militares de que rango estaban con Guaidó

Voz 19 15:58 el presidente no va a explicar toda la conspiración

Voz 21 16:03 y la manera como quieren engañar al mundo

Voz 19 16:06 todo pretendiendo ellos establecer que tienen apoyos militares de alto rango la Fuerza Armada Nacional Bolivariana apoyan su constitución y en consecuencia el Gobierno que el pueblo de Venezuela decidió elegir hace casi un año y no hay ninguna fractura posible todo lo demás son ficciones de de esta conspiración que desde el veintitrés de enero

Voz 0194 16:28 el ministro también se ha señalado directamente al ministro padrino dicen que estaba al corriente del intento de golpe de Guaidó

Voz 21 16:37 que en ellos el ministro Vladimir Padrino López

Voz 19 16:41 en en puede ser más de uno de los más comprometido con la Constitución con las leyes y con su comandante

Voz 0194 16:50 déjeme que le haga una una última pregunta si Leopoldo López se mantiene en calidad de invitado como él dice dentro de la residencia del embajador le detendría dentro de la embajada estarían dispuestos algún movimiento de este tipo

Voz 19 17:04 nosotros somos respetuosos de las convenciones de relaciones diplomáticas y consulares la protección de las sedes diplomáticas de está allí decía pero estableceremos el contacto yo acabo de hablar hace unos minutos como el ministro Borrell habló con el embajador de España en Venezuela

Voz 20 17:22 también seguiremos en contacto con ellos para hacer cumplir la ley viene sola como ella esa conversación con el ministro Borrell muy bien

Voz 1803 17:30 que sean promueve amistoso muy corrieron ministro

Voz 0194 17:34 le haga una última petición estaríamos encantados aquí en la Cadena Ser de poder hablar con Nicolás Maduro sin le usted le puede trasladar la invitación para una conversación con nosotros yo lo estaría muy agradecida

Voz 19 17:46 muy bien se lo comunicaremos seguro

Voz 0194 17:48 ministro muchísimas gracias Gonzalo estabas interviniendo tú creó antes de que yo saludara al ministro que bueno dentro de la diplomacia pero con las cosas muy claras sobre cuál puede ser el futuro de Leopoldo

Voz 17 18:01 pues sí quizás lo que lo que me entra la duda dudas bueno como podido permitir todo esto no Si Side realmente eso farol o no lo es pero vamos se parece cierto que que Leopoldo López ha podido reunirse ha podido hablar con otros militares desde luego su Gobierno sugestión su fortaleza está puesta en jaque por estas mismas declaraciones no era que estos indicio de que algo se está empezando a resquebrajar otro desde luego pues el control de Venezuela ya no está en unas manos tan férreas como había estado hasta hasta ahora

Voz 0194 18:37 nos vamos terminando nos quedan diez minutos pero quisiera contar un par de cosas más más allá de Venezuela a pesar de que estamos todos aquí pendientes desde la mesa de producción Pedro Blanco sigue Rafa Panadero aquí con nosotros por si hay alguna otra reacción a esa intervención a esas palabras de Leopoldo López a la puerta de la residencia al embajador pero me quiere un momentito a Sevilla Alfredo guardia buenas noches buenas noches porque hoy había la amenaza de que Vox no apoyaría a lo mejor esa votación sobre los impuestos en Andalucía y oponerse a ese decreto al final ha sido de boquilla porque al final acabado votos cuando

Voz 22 19:10 sí así podrían interpretarse tras lo ocurrido esta tarde en la Cámara andaluza a pesar de las declaraciones de esta mañana del portavoz parlamentario de Vox exigiendo a Pablo Casado disculpas por situar les en la extrema derecha los doce votos de la formación de Abascal se han unido los del PP y Ciudadanos para convalidar el decreto ley de rebajas fiscales que ha quedado aprobado con cincuenta y ocho votos a favor frente a los cincuenta en contra de PSOE y Adelante Andalucía la razón que argumentaba Vox para ese apoyo es que rebajan los impuestos aunque de forma ridículas como la calificaba su portavoz Ángeles mulas parece

Voz 23 19:40 porque que lo hacen como una medida de marketing preelectoral a la vista de las próximas elecciones municipales para aparentar una rebaja fiscal que queda entendemos muy corta dejen de vender humo ya por favor no es son esto venir con la urgencia que se predica del decreto ley para que luego las medidas que den en tampoco realmente a nosotros nos han defraudado ya entendemos que el resto de Andalucía también

Voz 22 20:10 la reforma fiscal aprobada bonifica el noventa y nueve por ciento el impuesto de sucesiones y donaciones también rebaja el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados

Voz 0194 20:19 Gracias Alfredo

Voz 1071 20:20 hasta luego hasta luego algo muy muy llamativo de lo que ha ocurrido esta mañana en el Parlamento andaluz antes de que empezara precisamente ese pleno preguntaban los periodistas a José Antonio Nieto es el portavoz del grupo popular del PP en el Parlamento en la Cámara autonómica de Andalucía entonces un periodista le preguntaba oiga usted comparte la decisión de su partido que ahora ha empezado a llamar a Bono

Voz 18 20:40 a su exsocio vaya o gracias a cuyo apoyo gobiernan partido de extrema derecha

Voz 1803 20:46 a la derecha a la izquierda del Partido Socialista extrema izquierda yo me pregunto a la izquierda el Partido Socialista de extrema izquierda sino yo no les respondo porque la pregunta a la hecho yo usted sí pero yo lo estoy haciendo ahora una a usted que tanto yo como periodista no le voy a responder porque no tengo uno pero lo Margarita también tiene respuesta no se crea sí pero no la voy a dar aquí como usted comprenderá no pero yo yo les digo que es lo mismo que lo lo la izquierda del Partido Socialista es tan extrema izquierda como la derecha del Partido Popular extrema derecha Vox es al PP lo que Podemos es al PSOE

Voz 0194 21:26 de la política se sigue hablando también estos días de las dificultades que va a tener el Partido Socialista para formar gobierno Ésa será la primera dificultad luego vendrán otras Javier Ruiz Buenas noches muy porque luego está lo de gobernar cuadrar las cuentas porque la Comisión Europea ha comenzado a revisar el programa de estabilidad que el Gobierno de Sánchez ha remitido a Bruselas estás contando oye ese documento

Voz 18 21:47 de momento lo que contiene es una importante subida de impuestos de cinco mil seiscientos millones de euros nada menos para empezar el año que viene

Voz 0194 21:56 su vida que van a pagar fundamentalmente las grandes empresas grandes nóminas y los conductores de coches diésel grandes empresas I

Voz 18 22:04 vamos con ello grandes empresas van a pagar dos de cada tres euros de esa subida total con tres nuevas impuestos nuevas tasas lo primero lo primero es que se eleva el suelo se les impide desgravarse lo que se desgravar hasta ahora así que como mínimo mínimo van a pagar un quince por ciento de lo que ganan en impuestos en segundo lugar tasa tecnológica Google Apple Uber que avifauna todos los que cobren más de tres millones de euros en España van a tener que pagar un impuesto y tercer impuesto impuesto al Ibex quién compre o venda acciones del Ibex va a tener que pagar un cero coma dos por ciento Así que en total dos de cada tres euros de la nueva subida de impuestos a cargo de las grandes empresas

Voz 0194 22:45 segundo pagano las grandes nóminas y aquí está la polémica

Voz 18 22:48 si suben los impuestos a quién tenga una nómina de más de ciento treinta mil euros y la polémica es a la polémica si estos son los millonarios de España Özil estos son grandes asalariados pero no los millonarios hilos millonarios en los vuelven a ir de rositas estas son las jugadas sube dos puntos el Impuesto de la Renta para quien cobre más de ciento treinta mil euros al año en castellano quien tenga una nómina de entorno a siete mil euros va a pagar doscientos más en impuestos sube cuatro puntos la renta a quién cobre más de trescientos mil euros en castellano que en cobre más de dieciséis mil euros al mes va a pagar mil euros más al mes en impuestos e insisto la polémica está servida porque los perfiles son grandes directivos abogados médicos pilotos esos sectores hoy están protestando esto sólo los ricos de España o los ricos son realmente quienes tributan en sociedades en Sicab quiénes no cobran nóminas escapan los ricos otra vez

Voz 0194 23:44 hay rápidamente tercer pagano conductores de coche diesel

Voz 18 23:47 él estos van a ser sin duda los de la clase media pese a lo que el Gobierno dice y es que esto no va a afectar a la clase media dos euros más por cada repostaje por cada combustible lleno así que el diésel Lazo está servido ya gracias Javier bienvenido encantado tiempo vamos a Ramoneda

Voz 24 24:08 el dietario

Voz 25 24:12 la patética autodefensa de Pablo Casado llevamos perdiendo apoyos electorales Circe hace ocho años por lo tanto no es algo que sea imputable estas lecciones estoy convencido de que la crisis del PP tiene mucho que ver con el mandato de Rajoy con su incapacidad para mantener la derecha unida que heredó de Aznar no supo afrontar la corrupción del PP gestionó mal la cuestión catalana aunque son bien distintas de las de casado pienso que el fracaso de Rajoy fue la incapacidad de resolver políticamente el conflicto catalán ya piensa que faltó mano dura el PP empezó a perder votos en dos mil quince pero en ningún momento las dimensiones del retroceso fueron equiparables la debacle a la que Casado le ha llevado es patético que en vez de asumir la responsabilidad por diez meses estrategia totalmente equivocada eche las culpas a su antecesor sin opinión de Casado Rajoy fue demasiado tibio y el electorado el PP quería pelea como explica el fracaso de una campaña electoral a grito pelado ya sé que vivimos tiempos en que la contención verbal está de vacaciones en la política pero hay una cosa peor que perder el sentido institucional que es premiar como la ex presidente al Parlamento catalán Núria Gispert lleva ya un cierto tiempo peleando en Twitter con Arrimadas y otros dirigentes de la derecha pero ha pasado todos líneas rojas a llamar comercio de cerdos a la salida de dirigentes del PP de ciudadanos hacia otros lugares de España el Gobierno catalán le acaba de conceder la Cruz de Sant Jordi junto a otros ex presidentes del Parlamento y el presidente Torras se niega a retirarse una se desprestigiar la política por definición la presidencia al Parlamento exige el máximo respeto a todos los grupos políticos y a sus representantes premiarán ungir es institución deja en posición incómoda a los otros muy dignos ex presidentes premiados Ernest Benach y Joan Rigol mal puede exigir el presidente Torra decencia respeto a los demás cuando pone el listón tan bajo

Voz 8 26:02 Nos vamos pero ante Rafa Panadero dos titulares de la comparecencia de Leopoldo López

Voz 26 26:06 no de de la entrevista con alega no va a haber peticiones Speed algo en español para que entreguen a López van a respetar la inviolabilidad de la embajada veo cierta voluntad de mantener buenas relaciones con el Gobierno España y segundo si queremos conocer los detalles que tiene el Gobierno de Maduro sobre los posibles militares que estuvieran apoyando ese llamamiento de vamos a tener que esperar a lo que ha dicho Arreaza esa posible comparecencia Nicolás

Voz 0194 26:29 comparecencia de Leopoldo López la entrevista con el ministro de Exteriores con Arreaza tertulianos gracias lo tenemos que dejar aquí a los dilemas se es feliz noche

Voz 3 26:43 el veinticinco Ángels Barceló se servicios informativos

Voz 28 26:57 aquí las redes sociales

Voz 8 26:59 twitter twitter roba él

Voz 28 27:01 el facebook facebook Larguero Larguero

Voz 13 27:09 la Cadena SER presenta el placer de escuchar Emma Good bella inteligente y rica

Voz 1280 27:18 con una familia acomodada y un buen carácter parecía reunir en su persona en los mejores dones de la existencia que había vivido cerca de veintiún años sin que casi nada la infligiera aula Aino Haase era la menor de las dos hijas de un padre muy cariñoso e indulgente y como consecuencia de la boda de su hermana desde muy joven había tenido que hacer de ama de casa hacía ya demasiado tiempo que su madre había muerto para que ella conserva algo más que un confuso recuerdo de sus caricias

Voz 29 27:49 han ocupado su lugar una institutriz mujer de gran corazón

Voz 13 27:53 que se había hecho querer casi como un aval la señorita Tale

Voz 1280 27:58 no había estado dieciséis años con la familia del señor Bush House

Voz 13 28:01 más como amiga que como institutriz

Voz 1280 28:04 encariñara con las dos hijas pero sobretodo con la intimidad que había entre ellas era más de hermanas que de otra cosa

Voz 29 28:11 lo cierto e iraquí los Vega esos peligros de la situación de Emma eran de

Voz 1280 28:16 la parte que en todo podía hacer su voluntad de otra que era propensa a tener una idea demasiado buena de sí misma Éstas eran las desventajas que amenazaba a mezclarse con sus muchas cualidades sin embargo por el momento el peligro era tan imperceptible que en modo alguno podían considerarse como inconvenientes suyos llegó la contrariedad una pequeña contrariedad sin que ello en la turbadora en absoluto de un modo demasiado visible

Voz 13 28:43 la señorita Teilor se caso Emma Jane Austen mil ochocientos quince Cadena Ser el de Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo Argelia Queralt José Antonio Esther

Voz 8 29:01 mira José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros

Voz 11 29:08 el mundo nos explica

Voz 13 29:10 sólo cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo

Voz 8 29:18 en la SER nadie sabe nada horticultura lo bueno de Campos la vida la luz los ciclos de la naturaleza bueno sobre todo humor con Suez

Voz 1803 29:30 que daba el título ya lo está diciendo no problemas tuyos este sábado a la una de las