Hora 25 (03/05/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0861 00:00 cuáles son los límites de la hospitalidad el ministro Borrell lo tiene claro a Leopoldo López le ofrecemos habitación pero no altavoces son las ocho las siete en Canarias

Voz 4 00:20 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1460 00:32 hola buenas tardes España quiere acotar el uso que Leopoldo López pueda hacer de la embajada española en Caracas después de que ayer se asomara a la puerta y ofreciera una multitudinaria rueda de prensa a partir de ahora esto será reculado

Voz 1617 00:45 tardó en las condiciones que se establecerán las sustancias España no va a permitir que eso bajada se convierta en un centro de activismo político

Voz 1460 00:55 la oposición cree que el Gobierno está defraudando a quienes luchan por recuperar la libertad en Venezuela y le pide que no entorpezcan la transición en ese país Leopoldo López tiene intención de permanecer como huésped en las instalaciones diplomáticas españolas tanto el Gobierno como la Comisión Europea confían en que Nicolás Maduro respete la inmunidad diplomática de nuestra embajada decir que esto es una decisión nacional de España hay que es lo que yo puedo reseñar es la importancia al respeto de la inmunidad diplomática de la legación en cualquier caso lo más chic Juan Aído ha vuelto a comparecer esta tarde ante los medios una larga rueda de prensa en la que ha insistido en el llamamiento al ejército para que dé la espalda al Gobierno de Maduro y mañana lo volverá

Voz 5 01:36 pedir racimos mañana volvemos cincuenta y atención con Rice a entregar un documento sencillo una proclama la Fuerza Armada para que escuchen para que tienen el llamado de Venezuela tiene la constitución de que es posible una transición democrática rápida para producir elecciones libres en Venezuela

Voz 1460 01:59 la tarde ha dejado una novedad judicial importante la fiscalía cree que Carles Puigdemont debe poder presentarse a las elecciones europeas Pedro

Voz 1715 02:06 así que pide que se admita a trámite el recurso presentado en un juzgado de Madrid en la Fiscalía considera que la Junta Electoral Central ha vulnerado el derecho a ser elegidos tanto de Puigdemont como de los exconsejeros Coming Pons aquí en Andalucía la bronca política por la entrega Vox de un listado con el número de trabajadores sociales y psicólogos que se ocupan que están dedicados a las unidades de violencia machista el listado no identifica esos trabajadores pero sí aclara si están o no colegiados por ejemplo Juan Marín ex vicepresidente de la Junta de Andalucía una cosa eh

Voz 1617 02:34 no es

Voz 6 02:35 estar mantener en la titulación en la preparación y otra en no estar colegiado

Voz 7 02:39 tienen toda la preparación y capacidad Menis

Voz 6 02:41 salir para desarrollar su trabajo comprobaremos

Voz 1715 02:44 o la debilidad electoral del Partido Popular lleva a sus barones regionales a evitar el enfrentamiento directo con Vox penúltimo último ejemplo del presidente de Murcia que esta mañana pasaba por La Ser Illana extrema derecha Vox ni descarta ese partido si es que lo necesita después del veintiséis de mayo no

Voz 7 02:59 sí quién para calificar la ideología de Nadj yo califico a los partidos a las personas por el proyecto que tienen para mi región quién quiere

Voz 0712 03:07 defender el agua el empleo de calidad

Voz 7 03:10 la bajada de impuestos quién quiere defender a quién defienda mi proyecto tendrá cabida en él

Voz 1460 03:15 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:18 buenas tardes hoy comienza la antepenúltima jornada de Liga en Primera División a las nueve partido adelantado al viernes en el Pizjuán Sevilla Leganés el Sevilla peleando por la cuarta plaza que da acceso a Champions el Leganés necesita un punto para certificar su salvación y su permanencia en Primera División y Últimas noticias sobre el estado de Iker Casillas que sigue ingresado en Oporto abandonado y la UCI y ahora ya en planta está recibiendo la visita de sus compañeros en el equipo portugués ni el tiempo extra

Voz 1460 03:43 en este fin de semana va a ser para disfrutarlo al sol Jordi Carbó buenas tardes

Voz 8 03:47 buenas tardes el fin de semana el tiempo va ser soleado

Voz 0978 03:50 radiante incluso con temperaturas sólo un poco más bajas que los últimos días pero hasta bien entrada la noche

Voz 0919 03:55 todavía esperamos que siga lloviendo en el

Voz 0978 03:58 mediterráneo especialmente cerca de la costa desde las provincias más orientales de Andalucía hasta Cataluña en breve la lluvia ganará protagonismo en Baleares con alguna tormenta fuerte las próximas horas especialmente en las islas de Mallorca y Menorca aquí durante fin de semana irá mejorando al igual que en el Cantábrico de manera que tanto el sábado como el domingo tiempo soleado con temperaturas y que durante las noches invitarán abrigarse un poco también hará algo de frío durante las mañanas pero durante las tardes al sol el ambiente será agradable incluso un poco cálido en el sur de la experiencia empieza

Voz 0273 04:28 cinco Pedro hoy como todos estos días de esta semana

Voz 1715 04:30 el pasado martes con la mirada puesta en Venezuela eso va a ser lo primero que les contemos en Hora Veinticinco ocho y cuatro siete y cuatro en Canarias

Voz 1 04:45 Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador si apuesta por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presentes en los Premios Cinco Días frases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes bicis

Voz 9 05:03 este tema con el patrocinio de Caixabank ir Repsol Lasheras delante de la liberación de Leopold

Voz 1 05:10 Dolores desertores contrarios a Maduro acaban de esta madrugada líder

Voz 9 05:16 poseedor Leopoldo logró un minuto después el padre de Leopoldo López confirma en Hoy por hoy la liberación de su hijo

Voz 10 05:22 acabo de recibir la la llama liberado

Voz 7 05:27 el opositor venezolano Leopoldo López sea refugiado junto a su mujer y su hija en la embajada española encara de otros

Voz 11 05:40 además lo más nuevo es la orden de detención de Leopoldo López dictada por Nicolás Maduro Leopoldo López exactamente acaba de salir a la puerta de la residencia del embajador

Voz 4 05:50 la pintura que se abrió una fisura que se va a convertir en una grieta yo esa grieta va a terminar rompiendo el moro veinticinco el ministro de Exteriores de Venezuela porque Riestra España que L

Voz 12 06:04 el señor López es un delincuente que en territorio venezolano a delinquir se supone que es el Gobierno que entrena

Voz 13 06:10 en ese comunicado de esta noche el Gobierno de España

Voz 1617 06:13 asegura que no tiene intención de entre las no

Voz 14 06:22 nunca se oye

Voz 1460 06:23 alarme que tienes en la de Securitas Direct

Voz 14 06:25 en quitarle escritos dando imponerle una mi casa

Voz 15 06:28 ante la ni te lo pienses por lo que cuesta no veas la tranquilidad que te da a mí en el bar me han invitado dos robos en mi casa la ponemos todas las noches dormimos mucho más tranquilos

Voz 16 06:37 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan una INEM Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 17 06:47 en la Cadena SER

Voz 4 06:49 sí hubo una veinticinco

Voz 1715 06:54 a Pedro Blanco tratar de Venezuela era la noche en española imagen dio la vuelta al mundo

Voz 18 06:59 que mire la líbero aquí sois Verón ya no queréis una pregunta una por una

Voz 1715 07:07 el opositor Leopoldo López a las puertas de la residencia del embajador español en Caracas rodeado por decenas de periodistas por micrófonos o cámaras lanzando un mensaje político alentando la población a levantarse contra Nicolás Maduro

Voz 19 07:20 y eso esa imagen ese mensaje no hago

Voz 1715 07:23 estado al Gobierno español y el Gobieno española entendido que la hospitalidad puede tener algunos riesgos castigo ya hemos escuchado al ministro de Asuntos Exteriores asegurar que no va a permitir que la embajada española se convierta en una plataforma para hacer política Vitoria García buenas tardes

Voz 1460 07:39 hola Pedro buenas tardes esos una norma no escrita para cualquier huésped de embajada porque pone en cuestión la posición del país que lo acoge ante el país donde se encuentra aunque su comparecencia de anoche Leopoldo López cruza la línea divisoria de la puerta de la residencia del embajador Silva Isabel fuera para atender a la prensa Josep Borrell ha querido dejar claro cuáles serán las condiciones innegociables de su presencia allí a partir de ahora esto será reculado

Voz 1617 08:06 de acuerdo con las condiciones que se establecerán las distancias España no va a permitir que su embajada se convierta en el centro de activismo político

Voz 1460 08:17 hijo a Guaidó el presidente encargado que ha vuelto a comparecer ante los medios de comunicación hace unos minutos para reiterar la llamada al ejercito y que se sume a lo que él llama la causa de la democracia y la libertad ha hecho un esbozo de lo que considera un gobierno de Maduro en las últimas acorralado por el pueblo por la comunidad internacional pida a los venezolanos que no cesen en la presión popular ya agradece no sólo al Gobierno español sino al panameño al colombiano y al brasileño que acogieran a Leopoldo López ya los militares que mostraron su apoyo a su proyecto

Voz 1715 08:48 gracias Vitoria hoy hay poco que contar sobre lo que ha ocurrido en las calles en Venezuela ha sido un día tranquilo muy tranquilo comparado con lo que ocurrió ayer con lo que ocurrió sobre todo el primero de mayo Leopoldo López salió a la calle habló pidió a militares y civiles que se unieran a su caso después volvió a la residencia del embajador español poco después concedía una entrevista a la agencia Efe en la que entre otras cosas asegura que en el entorno del presidente de Venezuela algunos creen que debería apartarse

Voz 20 09:18 porque consumen tornando auguró allí hay claro interés de su entorno más gente de su entorno más íntimas Ci que Mauro salga del pueblo la conversación siempre insistimos en que tenía que ser un proceso que tiene que ser un proceso pacífico tiene que ser un proceso que no recurra a la violencia pero tiene que contar con la fuerza del pueblo tiene fuerza

Voz 1715 09:45 y algo más la posición europea un tanto fría medida de momento la portavoz de la responsable de Política Exterior limitado hoy a decir dos cosas que lo que está ocurriendo la embajada española es un asunto nacional y que confía en que el Gobierno de Maduro respete las leyes interpretación

Voz 1460 10:03 decir que esto es una decisión nacional de España y que lo que yo puedo reseñar es la importancia al respeto de la inmunidad diplomática de la legación en cualquier caso

Voz 1715 10:13 a poco más en este charco en Europa deciden de momento no mojarse por cierto que los abogados de Leopoldo López aseguran que no tiene intención de pedir asilo España de hecho sólo podría hacerlo desde otro país desde España otros de otro país y según el bufete que representa López no tiene tampoco pensado abandonar Venezuela se va a quedar como huésped en la embajada española lo que no se sabe es hasta cuándo este caso recuerda inevitablemente al de Julian Assange fundador de Wikileaks que se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres donde acabó pasando siete años hoy hemos conocido a la detención de cuatro personas que supuestamente intentaron extorsionar a Wikileaks con vídeos con imágenes con documentos de su fundador de su estancia en la embajada de Ecuador Assange presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional la policía detenido esta semana esas cuatro personas entre ellas un periodista español y las cuatro han quedado en libertad provisional Ana Terradillos Ana buenas tardes

Voz 0125 11:07 buenas tardes los cuatro detenidos están en libertad con medidas cautelares después de declarar en un juzgado de Madrid uno de ellos el periodista fue detenido en Alicante trasladado aquí a la capital los extorsionadores tenían más de cien carpetas con vídeos audios y correos privados de los abogados y amigos de Assange entre ellos de Baltasar Garzón que fueron recibidos durante su estancia en la embajada ecuatoriana en Londres los extorsionados son colaboradores de Wikileaks a quién se les pedía tres millones de euros por el material robado y hackeado el encuentro donde se pudo comprobar la existencia del material tuvo lugar en un hotel de Madrid Las detenciones han producido la misma semana en la que el propio Assange ha sido condenado a cincuenta semanas de cárcel por violar las condiciones de su libertad condicional

Voz 17 11:51 Abbey ser

Voz 4 11:54 hora veinticinco

Voz 17 11:57 Pedro Blanco es uno de los factores de la tarde

Voz 1715 12:00 discal y hace pone del lado de money de los dos ex consejeros fugados a los que la Junta Electoral Central les prohibió ser candidatos en las elecciones europeas la Fiscalía cree que la Junta ha vulnerado su derecho al sufragio pasivo impide por tanto que se admita un recurso que se presentó ante un juzgado de Madrid pero lo va a contar Javier Álvarez

Voz 0861 12:20 la Fiscalía apoyo que Bush Ramón pueda ser candidato al

Voz 0689 12:22 de europeo porque no hay ninguna ley que impida su presencia la Fiscalía de Madrid se muestra sí contra la decisión de la Junta Electoral Central acordada tras la protesta del Partido Popular y Ciudadanos de excluir al líder independentista y a sus consejeros de la candidatura europea el escrito el fiscal llega a manos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Mas Eric que decidirá aunque la última palabra la tiene el Tribunal Supremo el Ministerio público afirma que el acuerdo de la Junta no es ajustado a derecho en cuanto que vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo de Bush de Coming Ponseti porque su inscripción en el censo sigue vigente dice la Fiscalía no consta ninguna causa que impida explícitamente su derecho de sufragio activo eso sí la Fiscalía reconoce la dificultad para esta candidatura porque resulte materialmente imposible este ejercicio de su derecho porque al intentar hacerlo y antes de conseguirlo pueden ser detenidos como consecuencia de la situación de rebeldía en la que vive

Voz 1715 13:17 siente de la Generalitat quiere convertir en una especie de acto de campaña su declaración como imputado por negarse a retirar los lazos amarillos por ejemplo de la fachada del edificio de la Generalitat el Tribunal Superior de Justicia le había preguntado cuando podía cuando su agenda estaba libre para acudir a prestar declaración y él ha respondido que el quince de mayo en plena campaña electoral de las elecciones municipales del día veintiséis idea las europeas ir a las autonómicas algo que en Cataluña no se vota la política bajado algo el diapasón hoy viernes que el ruido el poco ruido que ha habido hoy los allegados sobretodo desde Andalucía Vox ha acusado al Partido Popular de convertir la Junta en una agencia de colocación lo hace después de que haya fichado como al tocar de la Junta de Andalucía a quién fue delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo

Voz 0919 14:07 era más

Voz 21 14:08 publicada en prisión imputado que en el mismo congreso Damien veo que regaló el Gobierno de la nación de Pedro Sánchez mientras el señor Rajoy se iba al bar que nos ha traído donde ahora mismo está usted además que me han regenerado nada que sea más de lo mismo me he venido a cambiar las cosas devolver favores

Voz 1715 14:28 hola amigo bueno pues eso es lo que dice Vox del partido al que sostiene en el poder le pide la la política coherencia o no siempre la mayor bronca en todo caso se ha organizado hoy después de que Vox desvelara ayer que ha residido listado con información sobre los trabajadores sociales psicólogos que se encargan de casos de violencia machista el listado no incluye datos personales en cuyo nombre su apellidos no los identifica por tanto pero sí otros datos por ejemplo si están o no colegiados la oposición y los sindicatos cargan contra el Gobierno andaluz se defiende la entrega de esa información pero vamos hasta Sevilla nos lo va a contar Alfredo García

Voz 22 15:06 si el expediente que ha entregado la Consejería de Justicia Vox contiene sólo información sobre la colegiación de los setenta y cinco psicólogos trabajadores sociales de las Unidades de Violencia de Género equipos de la Familia de la Junta en este expediente consta que está colegiado el sesenta por ciento de la plantilla dato que esgrime el partido de ultraderecha para exigir el despido del cuarenta por ciento restante el consejero de Justicia Juan Marín recuerda que nada tiene que ver la colegiación con la formación de este personal sin embargo el sindicato UGT advierte que con esta petición Vox buscas cuestionar a estas unidades Soledad Ruiz responsable de políticas sociales

Voz 23 15:38 hay ser peligroso además porque es que se fiscaliza los trabajadores y trabajadoras que que además que se dedican a a temas tan importante y delicado como trabajado en las Unidades de violencia de género ya los equipos de de menores

Voz 22 15:55 dos recientes sentencias judiciales dictaron que el personal de la Junta debe estar Holy jaleado y la Consejería de Justicia les ha recomendado a estos trabajadores que lo hagan

Voz 1715 16:03 en el PP cada vez está más claro que las urgencias de la calle Génova son muy distintas a las que tienen sus barones y eso está derivando en una especie de bipolaridad argumental Casado llama extrema derecha Vox con la facilidad que no tienen quiénes quizá necesiten a Vox a partir del día veintiséis esta mañana ha pasado por Hoy por hoy el presidente de Murcia

Voz 0712 16:23 yo no soy quién para calificar la ideología de Nadj yo califico a los partidos a las personas por el proyecto que tienen para mi región quién quiere defender el agua el empleo de calidad la bajada de impuestos quién quiere defender bueno pues quién decena mi proyecto tendrá cabida en él pero es que hay mucho partido de lo que usted me habla que que que no hablan de esto tampoco sé qué proyectos tiene

Voz 1715 16:46 ahí andan intentando no enoja Har a quién quizá después tengan que pedirle sus votos en Madrid el absurdo que se puede vivir en la campaña municipal los medios públicos la radio la televisión pública de Madrid también Televisión Española han decidido no invitar a los candidatos demás Madrid a sus debates pues Madrid es un partido nuevo en eso sean para el ente público así que es posible que en el debate municipal nos fijamos sobre todo en el Municipal no participe la alcaldesa de la capital de España Radio Madrid Javier

Voz 0861 17:18 si no hay ningún precedente como este Telemadrid y Televisión Española han dejado fuera a la alcaldesa de Madrid de forma preventiva para evitar un debate a veinte que sería inmanejable e inasumible esto tiene una explicación por escrito la Junta Electoral nunca ha dicho que los partido de nueva creación no tengan derecho a participar en un debate lo único que aclaran es que si la tele pública invita más Madrid a sus debates otros partidos sin representación podrían recurrir por ejemplo PACMA o Falange y entonces si la Junta Electoral podría obligar a Telemadrid a incluir es en su debate para evitar ese escenario la televisión pública madrileña se pone la venda antes de la herida limitan su debate a cinco si incluyen a Vox por su resultado en las generales pero dejará fuera a la alcaldesa Manuela Carmena que sí estará el próximo lunes en el debate a seis que organizan Radio Madrid y el País

Voz 17 18:08 en Valencia la juez que investiga buenos contratos

Voz 1715 18:10 la Fórmula uno ha procesado a Francisco Camps a quien fue su vicepresidente Vicente Rambla que al exconsejero Mario Flores en este caso lo que se investiga supuestas irregularidades cometidas en los contratos para la construcción de ese circuito de Fórmula uno a Valencia vamos informa Inma Pardo

Voz 0273 18:26 será la segunda vez que Francisco Camps Essien tener

Voz 0808 18:28 el banquillo siempre y cuando no prospere el recurso que va a presentar porque entre otras cosas el caso se sostiene sobre unas donaciones y contrataciones que el entorno del ex president niega la Cadena SER según la jueza Francisco Camps impulsó la construcción del circuito con la única intención de proyectar su imagen lo hizo beneficiando empresas determinadas que a cambio de donaciones obtenía en contratos públicos es más la jueza hace constar la relación entre este caso y el de los papeles de Bárcenas que investiga la financiación irregular del Partido Popular la juez alude a dos donaciones de noventa mil setenta y cinco mil euros respectivamente por parte de José Mayor Oreja de Fomento de Construcciones y Contratas que aparecen en los papeles de Bárcenas relaciona esa cantidad con la que según declaró el testigo Ricardo Costa recibió de Mayor Oreja ciento cincuenta mil euros antes de las fallas de dos mil ocho la magistrada señala que existen indicios suficientes sólido razonables y consistentes contra Camps por prevaricación malversación falsedad documental entre otros delitos

Voz 17 19:28 cuando vas a ver el partido de fútbol

Voz 1460 19:30 el siete de tu novio usaban a las

Voz 7 19:32 ocho de la mañana lloviendo estás pensando con el corazón

Voz 1460 19:36 si puedes pensar con el corazón puedes pensar con los pulmones recicla

Voz 7 19:39 ando latas bricks y envases de plástico en el amarillo

Voz 1460 19:42 ayudas a mantener el aire litio piensa con los pulmones

Voz 17 19:44 el reciclaje Ecoembes Federación de Municipios

Voz 1460 19:47 la Comunidad de Madrid

Voz 24 19:51 la vida tiene al menos una historia

Voz 25 19:54 Nuestras escriben otros las Len para unos y otros muchos libros esta semana los visitan Antonio J

Voz 1 20:02 ya Elizabeth Benavent todas las mentiras esconder justo eso que detrás de toda mentira hay una verdad absoluta que nos hacen sentir no

Voz 25 20:10 la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias los muchos libros con Macarena Berlín Cadena SER

Voz 26 20:19 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando a la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar ICANN hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 1460 20:30 más por depósito afirmación válido para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com Cadena SER

Voz 4 20:42 una veinticinco

Voz 17 20:46 Pedro Blanco y antes del avance

Voz 1715 20:48 intenciones el desastre electoral del Partido Conservador sobretodo del partido conservador pero también del Partido Laborista en las elecciones locales de ayer en el Reino Unido y la primera ministra británica Theresa May cree tener clara la explicación la desastrosa gestión del Brexit Londres Begoña Arce

Voz 0273 21:06 los conservadores esperaban perder en estas locales pero no tanto más de mil concejales y cuarenta ayuntamientos por ahora los laboristas esperaban ganar posiciones a costa de sus rivales pero también han perdido un centenar de puestos y nueve ayuntamientos los votantes han castigado a ambos por su pésima gestión del Brexit el afán de tratar de contentar a proeuropeos You prófugos ha sido un fracaso Theresa May Jeremy Corbijn coincide en esta noche en que la solución no es otra que llegar a un acuerdo dejar Europa lo antes posible

Voz 1 21:36 ahora bien

Voz 0273 21:39 creo que la gente está mandando un mensaje claro y simple a los dos principales partidos en los otros ya los laboristas eh

Voz 0808 21:47 de acuerdo con

Voz 0273 21:48 Ullán el Brexit los liberaldemócratas han sido los vencedores en las elecciones ganando casi seiscientos puestos junto a Los Verdes que han superado los ciento cincuenta ambas formaciones se oponen al Brexit esta noche arrecian los llamamientos para que May se vaya los tories temen una absoluta debacle dentro de tres semanas en las elecciones europeas lo de hoy puede haber sido sólo el aperitivo

Voz 1715 22:11 hoy en la segunda hora del programa vamos

Voz 27 22:14 la maridaje y creo además que ido muy bien música y atún

Voz 0273 22:19 hola Pedro qué tal atún rojo de almadraba que es la temporal

Voz 1880 22:22 Nos vamos a ir de viaje a Cádiz para explicar esta técnica ancestral de pesca y también cómo cocinar este pescado que la verdad está rico hasta crudo hizo la música no la van a traer los mayores que están en plena forma por ejemplo Willie Nelson A sus ochenta y seis años que saca disco o Bob Dylan a sus setenta y siete de concierto hoy mismo esta noche en Sevilla o Bruce Springsteen que cumple setenta en septiembre tenemos ya el avance de su nuevo trabajo el cielo Saint Saint

Voz 20 22:47 no The sweet va tu uu entre la luz a más de uno lo ha sido y es la misma hubo que sí

Voz 0273 23:22 pues haremos este repaso por los músicos mayores con estos de los que hemos hablado y con otros más con el crítico musical Fernando Navarro esto será a partir de las nueve

Voz 1617 23:30 en

Voz 20 23:34 yo aquí hubo tú

Voz 7 23:51 tertulia de este viernes un os van a visitar vitorianos fuera Juan Carlos Jiménez Neus Tomás estos son para ellos los tramos decía

Voz 1617 23:58 la presencia de Leopoldo López en la embajada de España en Caracas puede convertirse en un problema para Pedro Sánchez PP y Ciudadanos ya hace tiempo que usan Venezuela para intentar desgastar a socialistas y Podemos planteando el conflicto en este país sin ninguna concesión a la moderación hace nada acusaban a Sánchez de independentista hoy lo tildan casi de chavista la segunda claves una cifra también estos grupos de ciudadanos han emprendido una campaña contra el Gobierno por lo que definen como brutal subida de impuestos a las rentas de más de ciento treinta mil euros clase media aunque lo diga Alber Rivera no sería la tercera claves la decisión de la Fiscalía de pedir al juez que Puigdemont pueda encabezar una lista a las europeas a la Junta Electoral se le fue la mano tal como habían alertado muchos juristas Puigdemont es elegible guste más o menos sobre el a día de hoy no pesa ninguna orden de detención europea

Voz 1715 24:48 y con las claves de nuestro más hemos llegado a las ocho veinticinco minutos de la tarde

Voz 7 24:51 de las siete y veinticinco en Canarias

Voz 30 25:03 os el ciclo es el que os dimos el fin ya veremos este fin de todos los días del año bono Parques

Voz 16 25:09 la en van a policía muchas más hoy todas las veces que quiera sólo ahora tu bueno

Voz 17 25:16 por qué estoy todos los porqués por ciento nueve euros menos de tres euros a la semana informa punto

Voz 7 25:25 hora veinticinco Madrid buenas

Voz 0273 25:28 tardes más Madrid entiende como precipitada la decisión de Telemadrid y de Televisión Española de excluir les de los debates electorales Íñigo Errejón candidato demás madrid a la Comunidad hace unos minutos el lamentan además

Voz 31 25:38 en mi opinión y es una decisión precipitada la Junta Electoral Central lo único que ha dicho es que le deniega más Madrid los espacios de propaganda electoral pero deja perfectamente abiertas a posibilidad de que se celebren debates alguien les parece que tiene sentido que se celebre un debate sobre la alcaldía de Madrid sin que esté presente la alcaldesa

Voz 0273 26:00 la Junta lo que hace es actuar de forma preventiva no ha dicho por escrito que los partidos de nueva creación no tengan derecho a participar en un debate sino que los partidos que tienen representación pueden recurrir entonces esto obliga a las radios y televisiones públicas a invitar a todos esos partidos independientemente de su peso político más Madrid recurrirá cualquier cualquier decisión que impida su participación en los debates y partidos como el PP lamentan que no vayan a poder confrontar sus ideas con la alcaldesa de la capital su candidato José Luis Martínez Almeida

Voz 32 26:28 preferiría que Manuela Carmena estuvieran los debates creo que es la alcaldesa de Madrid creo que tiene que rendir cuentas de su gestión en los últimos cuatro años creo que los debates siempre son importantes creo que la ciudadanía quiere que podamos confrontar nuestras propuestas por un Madrid mejor porque yo estoy seguro

Voz 0273 26:44 Manuela Carmena sí participará en el debate que organizan la serie El País el próximo lunes un debate de todos los candidatos a la Alcaldía de Madrid en el Colegio de Arquitectos y un asunto que hemos conocido hace unos minutos el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado el recurso del Ayuntamiento de Alcorcón contra el protocolo anti anticuado laminación del Ayuntamiento de la capital en una sentencia del pasado veinticuatro de abril la Sala rechaza los argumentos del Gobierno del popular David Pérez que tendía que esas medidas puestas en marcha por el consistorio madrileño vulneraban el derecho a la libre circulación de los madrileños pues bien el TSJM entiende que lo único que hace este protocolo es limitar el uso de vehículos a motor sí pero para preservar el medio ambiente y la salud de las personas enseguida vamos con otros asuntos de este viernes tres de mayo pero antes vamos a echar un vistazo a las carreteras de la Comunidad DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 1915 27:35 buenas tardes jornada muy tranquila en todas las carreteras de la Comunidad de Madrid y a esta hora continúa siendo así no hay complicaciones de entraban y salido de la capital tampoco en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta Aún así mucha precaución Desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que no bajen la guardia al volante

Voz 17 27:56 pero lo que más sorprende de Madrid está luce el cielo

Voz 15 28:00 ahora te va a sorprender más la luz de Cepsa hogar porque con Titsa hogar quienes hasta un dieciocho por ciento de descuento en luz y gas y un ocho por ciento de descuento adicional en carburante porque todo lo que hacemos lo hacemos por Di contrata en Cepsa hogar punto

Voz 0861 28:14 mi Cepsa tu mundo más eficiente

Voz 33 28:17 ser un diez define en Parque Warner con la justicia los lunes y los espectáculos de Loca academia Batman para ir desde veintinueve coma noventa en Parque Warner punto com

Voz 17 28:29 ocho y veintiocho

Voz 0273 28:30 el Movimiento contra la Intolerancia reclama medidas para intervenir de forma urgente contra la violencia de la noche madrileña la organización reclama más seguridad al Ayuntamiento de Madrid a la Delegación del Gobierno por sucesos violentos como el ocurrido en Cobeña el pasado fin de semana en el que un joven de veinte años murió apuñalado en una reyerta Esteban Ibarra es el presidente de la organización

Voz 34 28:48 son señales de que la violencia está ahí está sobre por la noche y estar siempre en los espacios de mayor impunidad nosotros tenemos la impresión por lo que nos comentan los que dicen o vecinos ciudad a los ojos incluso las propias víctimas porque la situación está bastante deteriorado

Voz 0273 29:06 los trabajadores de Control de Plagas de la capital irán a la huelga a partir del próximo martes los sindicatos han anunciado un paro indefinido para denunciar las condiciones laborales que dicen han empeorado desde el año pasado cuando el Ayuntamiento adjudicó el servicio a la empresa lo Química Antonio Reguera delegado de UGT

Voz 35 29:22 se supone que en el pliego de condiciones del Ayuntamiento así lo refleja que tienen que mantenerse esos adquiridos

Voz 36 29:30 pero bueno no

Voz 35 29:31 no ha sido de esta manera despido no literal en ocho días oí Miquel incluso renunciar

Voz 0273 29:37 así llegamos a las ocho y media con diecisiete grados

Voz 7 29:42 en el centro de Madrid sigue Hora veinticinco España

Voz 37 30:02 euros veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus de ayer

Voz 11 30:09 Gallego buenas tardes bueno ya antepenúltima jornada de Liga que ya tiene campeón que es el Barça pero ya este sábado y este domingo puede bajar alguien sí

Voz 0919 30:17 ahí hay dos equipos que pueden bajar esta semana el Rayo Vallecano si pierde con el Levante partido dramático que se juega mañana y el Valladolid gana al Athletic Bilbao el Rayo seguía de segunda el Huesca si pierde con el Valencia también estaría condenado ya a la segunda de dicho esto tenga suerte sí sí hay que repartir suerte fíjate el Celta se juega todavía mucho y mañana juega con el Barça pero bajan el Barça no se juega nada el versiones están admira la convocatoria que acaba de salir del Barcelona no viajan al partido

Voz 7 30:46 Messi Suárez Piqué Ter Stegen Jordi Alba Busquets Irak

Voz 1460 30:51 ahora vas a empezar a decir nombres que yo no conozco no es que

Voz 0919 30:53 el el equipo titular prácticamente se queda en normales campeón juega el martes con el Liverpool pues pues eso es una decisión comprensible la jornada se abre a las nueve de la noche en Sevilla Sevilla Leganés el Sevilla de Caparrós buscando los tres puntos para pelear por la cuarta plaza que da acceso a la Champions el Leganés necesita

Voz 1704 31:13 punto

Voz 0919 31:14 para ser matemáticamente equipo de Primera División realmente lo tiene en su mano vamos a ver cómo está el Pizjuán que seguro hay ambiente para apoyar al Sevilla en este trascendental partido de cara a la Champions Fran ronquido buenas tardes hola Gallego muy buenas

Voz 38 31:27 hay hay ambiente todavía no está a la grada como presenta habitualmente el afecto cada partido pero van entrando ya habrá mucho público en este encuentro en el que el Sevilla se juega tú lo has dicho la cuarta plaza empatado con el Getafe hoy ante un Leganés que puede batir el récord de puntos en Primera

Voz 0919 31:47 el partido empieza a las nueve y a esta hora seguimos pendientes del estado de Iker Casillas en Oporto ingresado en el hospital donde fue operado después de ese infarto de miocardio agudo que sufrió la noticia de la tarde es que ha abandonado la UCI y que está en planta Ike a esta hora creo Javier Herráez está recibiendo la visita de todos sus compañeros del equipo de Oporto Javi bueno es tarde qué tal Gallego muy buena así además con la camiseta todos ellos del Oporto pero en vez del nombre de cada futbolista atrás puede leer ir punto Casillas todo son Iker Casillas acaban de visitar al portero del Oporto en este hospital aquí en el norte de la ciudad portuguesa han estado aproximadamente treinta y cinco minutos ya sea el subir al autobús se marchan a la concentración mañana juegan aquí a las nueve y me media frente al Río Ave están a dos puntos del Benfica ahí en el minuto uno todo el estadio Dragao va a aplaudir al número uno al portero Iker Casillas que va a estar aquí todavía en este hospital hasta el próximo lunes todo va muy bien las pruebas los análisis también la eco de ese corazón que el pasado miembros de un susto a todos especialmente a Iker Casillas pero el portero ya está bien ir pronto muy pronto va a estar de vuelta a casa recibiendo mensajes de todo el mundo del fútbol hasta José Mourinho ha dicho que tuvieron sus diferencias en día en el Madrid cuando él decidió quitarle de la titularidad pero que aunque la gente crea otra cosa dice Mourinho que tienen una relación muy cercana los mensaje para Casillas también han llegado por supuesto al contestador al guasa

Voz 39 33:32 buenas tardes arratsalde on aquí Luis de Vitoria creo que hablo en nombre de mucha gente para darle ánimos y un fuerte abrazo a Iker y a su familia no le conozco personalmente pero me consta que es una buena persona que ir por eso por lo buen futbolista que es pues eso animo y abrazos Iker que vas a tirar p'alante venga a favor

Voz 40 33:54 agur dejad vuestros mensajes que vimos que los oyentes

Voz 4 33:59 de Hora veinticinco Deportes seáis

Voz 40 34:01 parte del programa

Voz 4 34:03 qué opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 2 34:12 no es nada eso decidir qué habré hágolo del Barça porque yo que parece que como si ahora Messi solamente juega cuando él quiere ganar algo concreto que mira qué cosa tiene que no haya querido ganar y otro tantos títulos como lo han ganado en estos años vaya yo no sé qué le pasa a este niño que porque Sampe Renau o ahora hay por eso gana todo es que como la dicho mes si es que como me dijo desde el principio tal digo y además mira que me da mucho coraje que todas las flores son las lleva Messi llorar eso ha ido tan maravilloso el partido es una mierda y ahí lo único que hicieron algo fue Messi Ter Stegen y esta suerte que lleven porque tienen una suerte increíble Iker un portero que germinan peruana ya ha estado en poder a ahora por fin Joaquín Xicoy tal costosa

Voz 17 35:08 que a Bush

Voz 2 35:11 niña claro

Voz 4 35:12 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 35:23 ya le digo yo Maite que las moscas que hubiera el otro día en el camino

Voz 19 35:26 no no se aburrió pero vamos ninguna

Voz 0919 35:29 empezamos ya empezaba el partido del campeón el Barça que juega mañana con el Celta de Vigo en Balaídos el Celta décimo quinto XXXVII puntos sólo dos por encima de los puestos de descenso supongo que en Vigo donde vamos a estar ahora van a recibir la siguiente noticia con algarabía porque que llegue un equipo sin Messi Suárez y Piqué sin Ter Stegen bueno Santi Ovalle buenas tardes

Voz 1704 36:04 qué tal buenas tardes la convocatoria la convocatoria de Valverde es tremenda pero era esperada no

Voz 41 36:10 sí sí absolutamente mira la lista de la compra Ter Stegen Piqué Luis Suárez Messi Sergi Roberto Jordi Alba fuera por decisión técnica Rakitic Busquets por sanción por lo tanto ocho titulares que se quedan en Barcelona entran vague Ricky Puig Collado Iñaki Peña del Barça B sobre las rotaciones extremas gallego que va a aplicar mañana Ernesto Valverde

Voz 7 36:35 le han preguntado si de algún modo desvirtúa la competición esta es la respuesta de Valverde recomiendo a los equipos están jugando algo que se preocupen de su partido que nosotros nos tenemos que enterrar el Celta nosotros vamos a ir a competir ahí para ganarse recuerdo en en la Champions que el último partido en esos no nos jugábamos nada y los hinchas del Inter es una pregunta aquí periodista están muy preocupados por cómo íbamos a jugar contra el Tottenham nosotros competimos contra el Tottenham y el Inter no fue capaz de ganar su partido de hecho si hubiese ganado hubiese continuado en el en la competición dentro tenemos ahora está en semifinales

Voz 0919 37:10 hombre evidentemente mañana con lo que se lleva Valverde puede poner un equipo de garantías pero bueno es que hay gente muy novedosa en la en la convocatoria no

Voz 41 37:23 sí sí absolutamente entra Valle Ricky Iñaki Peña del B Murillo va a ser titular también Kevin Prince Boateng en el eje de la ataque va a ser un once absolutamente cargado de suplentes y chavales del filial sin prácticamente ningún jugador del teórico once titular sólo van titulares por decirlo así Lenglen Coutinho Eden velé o si lo consideras titular el resto se quedan por lo tanto va a ser un once nada reconocible el de Ernesto Valverde

Voz 0919 37:53 no lo recibe el Celta que se juega mañana la vida Jacobo Z buenas tardes

Voz 0841 37:58 qué tal buenas tardes eso es bueno mucho respeto no es lo que ha querido decir Fran Escribá que en otros partidos en los que han brotado los equipos de arriba bueno los resultados están ahí no se fían con la boca pequeña aunque eso sí que no esté el amigo Flaquer que seguramente en el vestuario se ha celebrado porque obviamente está en un estado de forma impresionante lo tiene claro Fran Escribá va a tener a todos sus jugadores disponibles seguramente mañana va a hacer los descartes quiere convocar a todos una rutina habituales los partidos de Balaídos vuelve Hokkaido la mejor noticia el Celta es que ya guapas va a jugar a pesar de tener todavía dolor en el hombro va a estar en ese partido y por tanto va a estar a medio Celta a partir de ahí la única duda que tiene Escrivá iba a jugar para ir Méndez en la banda derecha o si va a jugar Put the good para acompañar a los usual de aguas Fátima Gómez y por cierto ya el Celta se apunta a las iniciativas de la Reconquista el partido a las nueve menos cuarto desde las cuatro y media en Balaídos Jay Chori panes cerveza gratis para que los Celtics hace quieran hacer una previa otra cosa Jesús es cómo llega el tercer tiempo

Voz 0919 39:05 alguno va a llegar era muy cansado ya te lo digo yo Jakome ocho XXXIX nueve es uno de los partidos de mañana pero hay otros tremendos enseguida hablamos de ellos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1460 39:18 tenemos un problema no vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura no tenemos taladro

Voz 30 39:23 pero eso tiene solución Cary está muy cerca

Voz 16 39:27 tímbrica por tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que encuentre solución que necesitas

Voz 7 39:32 herramientas de electricidad jardín todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés rigor

Voz 17 39:38 que arreglamos hoy

Voz 16 39:41 protege tu hogar con la alarma de la alarma de Securitas Direct dotada con la última tecnología controlada por el mayor número de expertos en seguridad consigue la ahora con el seguro Hogar familiar de Mapfre en cualquiera de sus oficinas y te ahorras tiene

Voz 0919 40:02 vaya partido mañana hora de la tarde en el Ciudad de Valencia al Levante Rayo Vallecano el Levante decimosexto treinta y siete puntos Se la juega el Rayo Vallecano décimo novena XXXI si pierde mañana estará sentenciado a bajar a la Segunda División y el ambientazo por supuesto mañana José

Voz 1704 40:19 honor alemán a favor de los granotas buenas tardes buenas tardes por todo lo alto porque una victoria el conjunto granota como dices le permitiría alcanzar los cuarenta puntos le dejaría virtualmente en Primera pero una derrota le podría aproximar al descenso y por ese motivo su capitán José Luis Morales no quiere perderse bajo ningún concepto este partidazo va a realizar una última prueba en su tobillo derecho estaba tocado desde el pasado martes no ha entrenado con el grupo durante toda la semana para saber si va a poder formar parte de ese once inicial de Paco López que va a recuperar a Cavaco Postigo el entrenador granota le traslada la presión a Paco Jémez porque el Rayo si se lo juega todo

Voz 1675 40:52 es más definitivo para el Rayo que para nosotros pero para nosotros es como si fuera definitivo y lo vamos a tomar tal cual después del partido pues ya veremos lo que sí que tenemos claro también es que después de del partido todavía no nos van a quedar dos finales más

Voz 1704 41:07 se ha colgado el cartel de no hay billetes por lo tanto habrá lleno técnico con veinticuatro mil quinientos espectadores en las gradas de Orriols el Rayo de Paco Jémez

Voz 0919 41:15 que viene de ganarle al Real Madrid pero esa victoria histórica Si no se repite mañana habrá servido de poco Sofía Álvarez buenas tardes

Voz 43 41:24 qué tal buenas tardes Gallego si el partido de mañana a la una frente al Levante será un encuentro vital para el conjunto vallecano los de Paco Jémez están en puestos de descenso innecesario

Voz 0273 41:33 en puntuar si quieren seguir con posibilidades de mantenerse en Primera sobre esto el técnico ha sido muy tajante en rueda de prensa

Voz 0696 41:39 pues a medida que van quedando menos partido y a medida que tal pues esto ya es ganar o perder un quedarte en primera o bajar a Segunda yo estoy convencido de lo que tu dices si no ganamos en en en Levante Clemente vamos a extender es decir nuestra posibilidad de portería otra voy a bajar de una manera de hecho yo creo que no no llegaría incluso ganando los dos partidos que no queda sin embargo si somos capaces de ganar mañana yo estoy convencido de que no vamos a ver qué me dije

Voz 43 42:02 de la lista de convocados han caído por decisión técnica jugadores clave como vínculo Trejo Comesaña Idi Santo y veremos si mañana juega Uche que hoy se retiró antes del entrenamiento

Voz 0919 42:12 uno de los partidos que no tiene demasiado en juego es el Espanyol Atlético de Madrid mañana en Cornellà en el Atlético de Madrid Pedro Fullana a Simeone se pregunta más por el año que viene que por lo que le queda ahora mismo

Voz 44 42:23 sí porque se tiene más en cuenta ya el futuro son muchos cambios que va a ver entre los jóvenes que se van a marchar hilos que tienen que llegar al Atlético de Madrid sólo hace falta un punto para ser matemáticamente subcampeón de Liga de esta temporada por segundo año consecutivo y Simeone habla de futuro quiere hablar de Godín porque le preguntamos prácticamente todos los días por la marcha del capitán pero él dice que mejor de eso habla el protagonista

Voz 0501 42:46 no me parecería oportuno hablar yo en su lugar diurno queremos muchísimo nos dio nos da la vida futbolísticamente hablando profesionalmente es intachable es un orgullo que sea el capitán de nuestro equipo sigan luego tendrá que comentar él creo que es más justo que Cabriel en consecuencia de lo que está por venir o lo que pueda venir

Voz 0919 43:10 todos los cambios que va a haber muchos en el Atlético de Madrid cuando termine la temporada empezarán a salir mañana a Alavés Real Sociedad en Mendi Farré

Voz 41 43:20 esa

Voz 0919 43:21 el Alavés tiene cuarenta y siete puntos todavía tiene opciones el equipo de Abelardo de llegar a Europa que sería una temporada tremenda en esta jornada de incertidumbre porque parece que Abelardo se está despidiendo y además con mal ambiente con la directiva la Real Sociedad lo tiene ya todo hecho Kevin Fernández buenas tardes

Voz 1264 43:39 hola Gallego buenas tardes son los tres últimos partidos de Abelardo que tiene el equipo a tres puntos de Europa y califica de muy importante esta semana para intentar medir las opciones reales de estar en Europa la próxima temporada pierde a pan ya Rodrigo el y dos centrales pero tiene disponibles tanto a Pacheco como a Rubén Duarte iba en la Real Sociedad las bajas de Asier Illarramendi que ha recaído de su lesión además de Diego Llorente y Theo Hernández ambos por decisión técnica al partidos mañana a las seis y media buen ambiente Mendizorroza con desplazamiento de seguidores de San Sebastián

Voz 7 44:10 el Pita el castellanomanchego Alberola Rojas

Voz 1264 44:13 las dos partidos después de su colleja incidente llámalo como quieras con Álvaro Morata

Voz 0919 44:18 y luego tenemos para el domingo partidos interesantísimo el vamos a contar qué es lo que se juega y cómo llegan los equipos por ejemplo Uxue Caballero al Getafe Girona donde se juega la Champions y la permanencia

Voz 0419 44:30 sí muchísimo en juego en este partido que se va a jugar el domingo a las doce los azulones dependen de sí mismos para seguir siendo cuartos a su favor tienen el gol average ganando ganado ante el Sevilla Girona no se salvaría está jornada aunque ganase deberá esperar a lo que ocurra en las dos

Voz 0919 44:45 muchas también mucho en juego lo mismo prácticamente en el Huesca Valencia el Huesca por buscará el milagro y el Valencia que se está jugando la Champions

Voz 0419 44:55 sí practicamente igual un choque el domingo a las nueve menos cuarto el Huesca podría ser equipo de Segunda División si pierde esta jornada pero ojo porque podría saltar al césped ya descendido si el Levante gana el Rayo el Girona al Getafe y el Celta al Barça el Valencia depende de sí mismo para entrar en Europa League aunque sigue luchando por la Champions tiene el golaverage ganado a Getafe y Sevilla muy importante porque son sus principales competidores por la cuarta plaza

Voz 0919 45:21 yo otro partido interesantísimo Valladolid Athletic de Bilbao el equipo de Pucela buscando quedarse en Primera y el Athletic todavía tiene opciones de llegar a la Champions y sino para asegurar la Europa League

Voz 0419 45:31 ese partido lo viviremos el domingo a partir de las seis y media sigan los pucelanos pueden salir del descenso si pierden Levante Girona y el Athletic de Bilbao podría colocarse sexto si gana el Valladolid y el Valencia pierde ante el Huesca por cierto gallego en Segunda División Osasuna podría ser ya el domingo equipo de Primera Si gana mañana al Alcorcón a las cuatro Izquierda el Albacete y el Mallorca no gana

Voz 0919 45:54 y el domingo otro partido se juega en primera división en el Bernabéu Real Madrid Villarreal el Villarreal que lo tiene prácticamente hecho para conseguir su permanencia cuarenta puntos y el Real Madrid que sigue atravesando el desierto de las últimas jornadas la única buena noticia que puede tener el equipo blanco es que vuelva a Vinicius a la convocatoria de Zidane y luego hay que ver cómo el Bernabéu recibirá

Voz 11 46:17 a algunos que parece tienen pie y medio fuera como garete mañana ver qué dice Zidane

Voz 0919 46:24 y este fin de semana pendientes de la Liga Iberdrola el fútbol femenino que disputa la última jornada todavía

Voz 16 46:32 ya no sabemos quién va a ser el campeón Amanda gana buenas tardes

Voz 0419 46:35 qué tal le gallego no no hay nada decidido pero lo que sí sabemos es que hay unificación de horarios para esta última jornada todos los partidos se disputarán el domingo a la una y será cuando se decida todo dos candidatos al título por un lado del Atlético de Madrid que dependen de sí mismos son edita empata ante la Real para ser por tercera vez consecutiva campeón de Liga el Barça puso otro lado sólo votaría el título si el Atlético no suma ya ellas ganan ante el Granadilla porque recordamos la rojiblancas están con tres puntos sobre encima por encima de las azulgranas de la zona baja seis equipos luchan por la permanencia Málaga y Madrid Club de Fútbol son los que están en los puestos de descenso en con veintidós y veinticuatro puntos respectivamente les sigue el Albacete con veinticuatro también Huelva veinticinco Logroño y Sevilla ambos equipos con veintiséis partidos para el descenso recordamos Málaga Rayo Vallecano Madrid Club de Fútbol Athletic Club Logroño Albacete Sevilla Levante tenemos el Espanyol Sporting

Voz 0919 47:32 bueno gracias Amanda fútbol internacional una noticia de hoy es una noticia que tiene que ver o que va a hacer prácticamente a Messi ganador ya seguro de la Bota de Oro porque a AP Paco Hernández el Comité de Competición de la Federación Francesa le ha puesto una sanción de tres partidos por su expulsión en la final