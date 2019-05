Hora 25 (03/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 3 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló es posible que músicos de ocho

Voz 1071 00:20 a años estén en el mejor momento de su carrera esa es la pregunta de partida para nuestro siguiente tramo de programa que como cada viernes abrimos a la cultura y al ocio ya la gastronomía y esperamos que tengan un buen plan para cenar porque la propuesta de esta noche sólo con escuchar la va a abrirles mucho el apetito atún rojo salvaje de almadraba así que vuelven hoy buena música de aquellos cantantes para los que los ochenta son vamos a decir los nuevos cincuenta pero antes de todo esto como siempre actualizamos la actualidad este viernes José Luis Sastre una tarde más Venezuela compareció ayer el presidente encargado Juan Guaidó que vuelve a llamar a los militares para que se unan al movimiento de la oposición Leopoldo López sigue ya saben en la residencia del embajador español en Caracas después de la comparecencia que ofreció anoche a sus puertas el ministro Josep Borrell marcaban los límites España no va a permitir que su embajada

Voz 3 01:07 se convierta en un centro de activismo policías

Voz 1071 01:11 dicho también Guaidó que cada embajada pone sus normas y hay que respetarlas el presidente de Estados Unidos mientras Donald Trump ha hablado hoy durante más de una hora con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre la situación en el país en Venezuela además de sobre Ucrania Corea del Norte

Voz 4 01:24 yo un posible acuerdo nuclear nuevo que incluiría

Voz 1071 01:27 potencialmente a China la iglesia de Chile se opone a que cambie la ley se elimine la inviolabilidad del secreto de confesión pese a que eso suponga mantener ocultos nuevos casos de abusos sexuales

Voz 5 01:36 Brian Pérez la Conferencia Episcopal chilena ha decidido mantener el secreto de confesión a pesar de que la Cámara de diputados del país aprobó la pasada semana un proyecto de ley para obligar a los miembros de la Iglesia denunciar los abusos contra menores incluso bajo supuestos de confesión ahora la medida tiene que discutirse en el Senado chileno y puede llevar a una modificación del Código Procesal Penal para endurecer las penas la Conferencia Episcopal el país en un comunicado da por renovador su compromiso de escucha y acogida a las víctimas de abusos para aprender de ellos de sus vidas de una herida que dicen les Side estremeció Endo actualmente hay abiertas ciento sesenta y seis causas por abuso sexual en la iglesia de Chile cuarenta y dos religiosos condenado

Voz 1071 02:16 en España la Fiscalía considera que Carles Puigdemont sí puede presentarse como candidato a las elecciones europeas y de que se remite al recurso que los abogados de pulmón presentaron en un juzgado de Madrid entiende que la Junta Electoral Central ha vulnerado su derecho su derecho a ser elegidos tanto del expresidente catalán como de los exconsejeros Toni Comín clara Ponseti al final quién decidirá será el Tribunal sobre los partidos independentistas aprovechan el posicionamiento de la fiscalía para cuestionar el sistema jurídico español del que por cierto la Fiscalía también forma parte Barcelona o rumbo

Voz 0225 02:44 sí aunque el Ministerio Fiscal le da la razón a Puigdemont a los suyos todavía falta que el juez decida será durante el día de mañana esta tarde pese a la lluvia ha habido manifestaciones en las cuatro capitales catalanas los políticos que millas han hablado han sido los candidatos a la alcaldía de Barcelona tiene municipales el sarta de de Junts per Catalunya hablaba de deriva antidemocrática que hay que parar

Voz 6 03:04 hay que estar arriba antidemocrática casposa

Voz 0225 03:07 está clarísimo que el objetivo silenciar a Puigdemont pero el juez nos dará la razón dice hartado obviando que el juez también forma parte del Estado en tanto que el Poder Judicial a Ernest Maragall Esquerra localizó y lo califica de vergüenza aparece una bar Goñi Nou da vergüenza institucional derivada de la represión obsesiva dice Maragall que ha imperado hasta ahora

Voz 1071 03:26 las enfermedades de transmisión sexual se han disparado en la última década dicen los datos del Instituto de Salud Carlos III los expertos aseguran que se debe sobre todo a que se ha perdido el miedo a este tipo de dolencias Laura Marcos

Voz 0542 03:37 la prevención hace aguas según los expertos porque hemos perdido el miedo al contagio de enfermedades venéreas durante una relación sexual

Voz 7 03:44 actualmente no hay miedo a las enfermedades de transmisión sexual la sociedad como tal acepte al riesgo por no evitar su libertad sexual de las conductas íntimas de la población son íntimas es muy difícil entrar en ello

Voz 0542 03:57 usted olas jefe de la Unidad de VIH del Clínic de Barcelona intentaba justificar esta mañana en la SER los malos datos del Instituto de Salud Carlos III en dos mil dieciséis se diagnosticaron tres mil trescientos casos de sífilis son el doble que en dos mil seis las seis mil quinientas gonorrea detectadas quintuplica en a las de hace una década son los hombres jóvenes de entre veinticinco y treinta y cuatro años quiénes más se contagian dicen los profesionales que por el boom de las apps como Tinder o brindar porque practican que sex encuentros sexuales múltiples sin prevención y mezclados con consumo de drogas

Voz 1071 04:32 sí para los que están ya de fin de semana si es que no están de puente el pronóstico del tiempo no les traen malas noticias tiempo soleado ha dicho Jordi Carbó que hasta radiante incluso eso sí en el Mediterráneo en las lluvias van a seguir durante esta noche para mejorar en el fin de semana en el que predominará el buen tiempo en todo el país temperaturas como las de estos días aunque eso sí un poco más bajas

Voz 3 04:54 ser Europa

Voz 8 04:56 el Parlamento Europeo ha aprobado una normativa para fomentar el uso del agua del grifo frente al agua embotellada mejorando la calidad del agua de la traída con menos plomo cloro contaminantes permitirá que los ciudadanos europeos consuman más este tipo de agua y compren menos botellas de plástico con agua embotellada

Voz 1460 05:16 se trata de conseguir agua del grifo y que ésta sea de mejor calidad y que los ciudadanos europeos accedan más a este tipo de agua y menos a la embotellada con esta directiva que ha aprobado el Parlamento Europeo este mes de marzo se reducirá la contaminación que producen las botellas de plástico en las que viene del agua previo paso mejorar la calidad del líquido que procede del suministro el proyecto de ley del Parlamento Europeo endurece los límites de presencia de ciertos contaminantes como el plomo y las bacterias de la legionela e introduce nuevos topes para ciertos alternador es endocrinos Rafa Seif es de la organización medioambiental Dobleu ve Dobleu BF

Voz 9 05:52 sí es una medida que contribuye también a a la mejora de lo que se ecosistemas acuáticos en el sentido de que va a exigir a los Estados miembros una aplicación más rigurosa hay unos controles más rigurosos para asegurar que el agua del grifo es de la mejor calidad posible

Voz 1460 06:08 el agua potable se puede considerar de buena calidad cuando es segura y limpia es decir cuando no contenga patógeno contaminantes a niveles capaces de afectar a la salud de los organismos que la consuman la gestión del agua del grifo en Europa representa una gran complejidad por lo que normalmente involucra a muchos actores municipios empresas proveedoras laboratorios de control ya administraciones sanitarias tratan de asegurarse que el suministro de agua potable sea de buena calidad sin riesgos para la salud fácilmente accesible disponible en la cantidad requerida desde doble WWF tras fase Int explicaba

Voz 9 06:45 sí bueno habría que empezar por asegurar que el derecho o de acceso humano al agua Se cumple y no sólo queda reflejado en las normas no porque hasta ahora tenemos el reconocimiento de Naciones Unidas y el reconocimiento de la propia Unión Europea pero tenemos que poner en práctica las las normas y las medidas que aseguren que esto tenga una implementación real y que todos todos los europeos tengamos un acceso universal asegurado agua de calidad en cantidad hay cantidad calidad suficiente

Voz 1460 07:14 desde Europa consideran que beber menos agua embotellada va a conseguir que las casas europeas ahorren más de seiscientos millones de euros al año además las botellas de plástico en muchos casos terminan en playas o mares empeorando la contaminación

Voz 3 07:28 ser Europa espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

Voz 10 07:38 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 11 07:46 Ángels Barceló ahora el saque a querer hecho lo mismo que aquí a frío

Voz 1071 08:15 en el caso de Willie Nelson quizás el Bloody Mary de cada mañana al que lo mantiene a sus ochenta y seis años como si fueron chaval el mes que viene presenta disco Brain lleva una leyenda del country que no deja de traernos sorpresas a pesar de estar rondando los noventa pero hay muchos más

Voz 12 08:42 en el caso de Tina Turner pudo ser su adicción al amor lo que la convirtió en incombustible tiene setenta y nueve años y hace unos meses publicó su autobiografía Mi Love Torío será simplemente que estos músicos lo que siempre han buscado es divertirse es el caso de Tony Bennett noventa y dos años tiene el neoyorquino

Voz 13 08:58 el Prado vivirán más hoy

Voz 1071 09:11 y frente a ellos es un jovencito setenta cumple en septiembre Bruce Springsteen que saca disco el catorce de junio del que ya tenemos adelanto su saludo al sol

Voz 14 09:20 pues todo color ten si lo suites qué tal Chuck D

Voz 15 09:49 Fernando Navarro periodista crítico musical Fernando muy buenas noches buenas no

Voz 1071 09:53 los hijos de setenta y ochenta hasta de noventa en plena forma es tu crees la musica a los que les mantiene vivos

Voz 0646 10:00 yo creo que sí yo creo que Cindy era como cualquier disciplina artística es algo que juega con las emociones con los sentimientos yo creo que en el caso de estos músicos que has citado no Willie Nelson Bruce Springsteen Tina Turner ellos muchos han hablado en muchas entrevistas de cómo la música no solamente les rejuvenece sino que es su forma de conexión con el mundo no te decía Any Jaume I que también está rondando pasan los setenta años y que gira todos los años saca un disco por año decía que la realidad sigue siendo más interesante cuando estás ahí arriba sólo un escenario yo creo que esa conexión con el público pero también con ese diálogo interior que tienen todos con sus propias canciones pues les hace sentirse muchos más pasados con con el mundo y eso yo creo que cuanto más importantes más no necesitas porque en esta sociedad Nos suelen arrinconar cuando son mayores lo que hemos mucho no es una sociedad bastante egoísta en ese sentido y ellos intentan no es el arrinconados por esa sociedad ese mundo tan trepidante con su

Voz 1071 10:55 canción yo entiendo que en los directos en las giras por ejemplo les pedía al público las canciones de siempre ellos yo creo que seguramente las cantan veló cuando sacan disco hablamos de Willie Nelson el propio Bruce Springsteen tú crees que van adaptando un poco el estilo a cómo les cambia la voz porque es evidente que con los años te cambia la voz no sé si tienes más o tienes menos pero latina es diferente

Voz 0646 11:15 la tienes diferente bueno el caso estamos escuchando ahora mismo el nuevo tema adelantó el nuevo disco de Bruce Springsteen y lo vemos que Bruce Springsteen

Voz 1071 11:22 me suena siempre a lo Bruce Springsteen de siempre

Voz 0646 11:24 pero es cierto que la cogido medio tiempo no tiene una voz es yo creo que es posiblemente el que sí

Voz 16 11:28 conserva la voz de miles de los más jóvenes de los de los jóvenes también es de los que más ha cuidado esas cosas influyen porque por ejemplo en el caso de el son pues es famoso

Voz 0646 11:36 como fuma marihuana eh Un gran consumidor de marihuana hay defensores de Athina esa cruzada en Estados Unidos le han llovido críticas y aún así se de no muy buena la voz pero sí que es cierto que la modular y sobre todo van cogiendo géneros e un caso muy paradigmático es Bob Dylan por ejemplo en el que van cogiendo géneros donde la voz entra de otra manera no es lo mismo cantar rock and roll con veintidós años donde mordiscos la vida dónde estás en continuo enfado énfasis que cantarlo con setenta y cinco poco tú tienes el mismo ímpetu de la vida no y en este caso cogen géneros como el country y el folk el los estándares de jazz que es lo que ha venido haciendo Dylan y árabes Springsteen va a sacar un disco de sonido californiano que su sonido en el que se mueven ese Fall orquestal como estamos escuchando country que es muy agradecido para una voz que está ya un poco más en ese pues ese otoño de la vida no

Voz 1071 12:25 es un buen trabajo está

Voz 0646 12:27 yo esta canción me gusta pero después espero cualquier cosa yo creo que es primeros problemas

Voz 1071 12:32 sólo debido también sólo conoces es sólo conoce un privilegiado a lo mejor tienes alguna cosa

Voz 0646 12:37 la inmensa suerte espero que algún día brújula puede mandar e incluso Curazao pero no lo que sí que es cierto que creo que lo que ha venido haciendo en los últimos años es tener malas producciones yo también soy muy melómanos muy exigente y sí me gustaría que producciones como las que tienen por ejemplo Willie Nelson Bob Dylan O'Neal ya o no Van Morrison que piensan menos en ese público estándar eso que decía por ejemplo llanamente ahora David Simon creador de Wiki cuando creo esa serie maravillosa como de que decía que no pensaban a espectador medio no decía que le den al espectador medio porque sino no puede hacer esta serie gran público pues Bruce Springsteen creo que veces piensan este gran público que sigue llenando los estadios y entonces pierde parte de la esencia musical de raíz que también lo hacen los otros y que él es capaz de hacer porque suele que el documental de Netflix que hay ahora mismo en el que él solo con una guitarra bueno pues te sí sí sí sí

Voz 1071 13:26 el veintitrés de agosto se estrena en España es una película que habla de la influencia de Bruce Springsteen que este músico en los adolescentes de los años ochenta así suena alto

Voz 10 13:35 la cinta es Van Dyke Parks

Voz 12 13:45 eh yo casualmente

Voz 1071 13:48 he visto y el Trailer mientras has porque lo Jesús Gallego y lo he visto no sabía ni que se estaba haciendo esta película yo no era adolescente en los ochenta era un poco más que adolescente pero en mi tuvo mucha influencia Bruce Springsteen qué te parece la película que augura sí

Voz 0646 14:01 bueno yo estoy también como tú yo me he quedado sorprendido al verlo hoy porque tampoco lo conocía yo te puedo asegurar que este informe ha disimuló de Springsteen porque a mí me pasó como a ti que me cambió la vida a Bruce Springsteen por lo menos se convirtió casi en un hermano mayor con sus canciones y esta es la primera canción publicada en su primer álbum y nunca pensé que pudiese hacer una canción de esa sea una película de esa canción estoy totalmente sorprendido y me encanta porque es una canción que tiene un verso que dice eh soy un jugador con mala suerte esta para perder no con buena suerte perdón hasta para para perder y es una frase que me gustaba mucho de Springsteen porque tener buena suerte está para pero ver eh habla habla bien bueno yo espero que sea una película muy rollo Nueva Jersey muy rollo con ese romanticismo esa pasión exacerbada que tenía Bruce Springsteen los setenta no creyéndose comer el mundo y queriendo también creer en grandes ideas pero a mí lo que me gusta Springsteen que escuchamos de fondo es esa sensación con de que de de creer de creer con toda fe en grandes valores no en el valor de la del amor de la amistad

Voz 1071 14:57 de los sueños de pelear por algo y entonces creo que sea una película que tendrá ese romanticismo que siempre es muy agradecido no se les cambió la vida pero la influencia que tuvo en muchísima gente y ahí estamos los dos sentados sin duda dos ejemplos de ello

Voz 12 15:17 y ahora mismo en Sevilla setenta y siete años Bob Dylan

Voz 18 15:22 sí

Voz 19 15:29 ah

Voz 20 15:33 a

Voz 3 15:46 la ha

Voz 18 15:49 eh

Voz 1071 15:51 es apuntabas algo pero como está haciendo los conciertos

Voz 0646 15:54 bueno a Dylan a mí me fascina me fascina porque tiene precisamente yo creo que tiene el mayor eh a todo el imaginario que estamos hablando estos artistas lo tiene en la cabeza mejor que nadie el hablaba hace muy pocas entrevistas y un una de las pocas que concede cada año menos o más de un año hace una entrevista con un periodista musical ángulo anglosajón hablaba de los espacios vacíos de cómo hay que reina esos espacios vacíos yo creo que él está intentando dar narrativa un amigo Nuria la memoria el siglo XX que la ha vivido que han vivido todos ellos de esos espacios vacíos con su música yo vi en París en esta gira me fui a París a verle crónica para el para el para el país para el periódico IB un artista que tiene eso que hacía también Picasso no la filosofía Picasso que hizo al final de su etapa de su vida Picasso tuvo muchas etapas cambió las vanguardias artísticas con el cubismo con también otro tipo de arte de vanguardias quizo pero la última etapa volvió a recuperar la música a sus maestros no ante Goya de Renault dado todos los artistas con los que el influido cogió los volvía a pintar volvía pinta sus propias obras bajo la perspectiva de los maestros que había la habían influido de de adolescente no pues vigilan está haciendo lo mismo está cogiendo la en aquel influyó en los años cincuenta el country western el en el jazz el folk volviendo a ella y está volviendo a ello está intentando dar su propia visión su propia visión de cuarenta años de medio siglo e más de cuarenta años de de carrera y creo que en esta filosofía a pie de Picasso dirán está dando algo muy bonito que es un canto del cisne y muy consciente de lo que está haciendo y a mí me me Internación mucho la verdad Él vuelve a los

Voz 1071 17:26 que la influencia Aaron cuando influenciado

Voz 0646 17:29 del en otra gente bueno yo creo que en todo yo creo que Dylan es capital posiblemente para mí ha influido mucho más que los Beatles que es como el tótem no es el artista que tenemos que tener en cuenta que cada movimiento como hizo Picasso precisamente cada movimiento que hacía artístico suponía un seísmo en el mundo de la música popular Él fue el que llevó a los Beatles a a la experimentación de los Rolling Stones pero luego también creó ese concepto de música americana nueva ha sido un artista que también el folk lo ha sido todo y ahora mismo en los últimos quince veinte años está haciendo eh unas canciones muy muy elegantes muy bonitas donde habla de la memoria eso que había un historiador británico fascinante que es Tony Jude que hablaba precisamente de en el bono nuestros libros maravilloso que habla de la memoria cuando que hizo cuanto antes de morir cuando estaba ya enfermo que hablaba de que había que dar el significado el pasado par de una forma narrativa pues es lo que está haciendo Dylan con estos discos dan un significado han pasado el siglo XX suyo el que le pertenece porque este siglo ya no hay pertenece el pertenece a otros artistas por suerte como le pasó a él le están dando dar una narrativa

Voz 16 18:31 vamos a Inglaterra Paul McCartney setenta y seis

Voz 21 18:39 mi

Voz 22 18:42 ver sí

Voz 3 18:45 ya

Voz 0646 18:46 podrías que Paul McCartney bueno yo creo que está que no envejece este también con el pacto porque habría que saber que ha hecho no yo creo que está muy bien yo bueno aquí le tuvimos hace unos años precisamente en el Vicente Calderón se en un concierto homenaje de cuarenta años del país también el dura Cadena Ser estaba todo el grupo también detrás Bono Paul McCartney dio un concierto donde demuestra que sigue teniendo una banda muy fuerte muy buena y que él está en plena forma yo creo que es un artista pop de primer nivel y no tan reconocido aunque es muy reconocido porque siempre parece que queda la memoria de John Lennon por eso de que murió tan trágicamente pero Paul McCartney es el gran artista

Voz 1071 19:24 de nuestros tiempos y yo recomiendo seguramente habrás bien

Voz 15 19:26 todo ese vídeo no recuerdo el nombre de ese presentador norteamericano que se lleva a los invitados en un coche a dar vuelta si es que no sé no me acuerdo dame el nombre si la gente lo busca lo busca en Internet dice lo llevada Huertas por Liberpul terminan en un país donde la gente que está tomándose una cerveza no sabe cuando se abra la cortina apareciera Paul McCartney es absolutamente hemos

Voz 1071 19:49 Dion ante el honor yo lo vi me ponía los pelos de punta sí sí es muy bueno

Voz 0646 19:53 maravilloso y luego Paul McCartney que es que es un artista que precisamente sabe manejarse muy bien en hacer feliz a los demás eso que decía George Harrison no que decía que los Beatles habían venido para poner diversión al mundo no bueno pues Paul McCartney sólo tiene en la cabeza es de siempre esa diversión esa felicidad la quiere transmitir esa alegría a los demás constantemente

Voz 1071 20:11 no sólo un personaje es toda la banda

Voz 15 20:30 ya te decía Paul McCartney habían pactado con el diablo lo de los Rolling es verdad que han operado hace poco a Mick Jagger pero

Voz 0646 20:36 no ha salido bien han suspendido la gira de de de este verano en Estados Unidos que tienen unas fechas pero bueno se supone cree que resulta que son los incombustibles los incombustibles increíble llevan también Morente

Voz 1071 20:48 hablamos de cómo modula en el estilo ellos mantienen

Voz 0646 20:50 pues clásico sobre la escena si yo los vi hace dos años en la última gira aquí en España en Barcelona sin impresionante precisamente Mick Jagger la fuerza que tiene como si haciendo carreras como sigue encarando las canciones con que voz con qué estética fuerza hace poco entrevisté la suerte entrevistara Keith Richards que ha sido como una grandes entrevistas de desinhibida que fue además inmensa porque el personaje de Keith Richards es todavía mejor una vez que hablas con él por teléfono decía que Richards que se iban a morir sobre el escenario que es algo que tenían todos asumido Fillon me los puedo llegar imaginar no se bueno no menos imagino muriéndose porque será como

Voz 1071 21:24 además unos imaginado una vida de excesos no sé si muchos o pocos unos más que otros pero que sigan teniendo esa fuerza sobre el escenario sea Lesseps les ha pasado poca factura bueno es que en el caso no

Voz 0646 21:33 Rolling Stone es inconcebible porque otros artistas han ido cayendo Luri David Bowie gente que ha vivido también al filo de la navaja y ellos han vivido al filo de la navaja ahí Anne Le a ya que les biografías de los

Voz 16 21:45 los Rolling Stones todos los músicos que colaboraban con ellos otros

Voz 0646 21:48 tarde estas que sustituyeron al primer guitarrista Brian Jones que era el líder primero de la banda todos acaban enganchados a las drogas y acaban desapareciendo de la escena en el sentido de que tenían que distintos y no podían con sus vidas pero ellos seguían con el mismo ritmo de vida nunca paraban osea hay que ver como ellos lo consiguen y los demás nos ha debe ser una cuestión de Don

Voz 1071 22:08 vamos con un repaso a los mayores españoles Rafa el setenta y cinco años

Voz 24 22:23 Federer no

Voz 1071 22:28 no es elegante lo que voy a hacer yo la quiero muchísimo llenos quiere mucho a nosotros voy a decir la edad Ana Belén A68

Voz 22 22:33 a Asefa Take vez nueve por algo que es que es registrase

Voz 3 22:49 Joan Manuel Serrat setenta y cinco Prodi su pueblo se recordara como cachorros de flores para regalar de comer era alas

Voz 25 23:10 dijo Iglesias setenta y cinco también

Voz 4 23:18 loca

Voz 26 23:20 sí

Voz 25 23:22 hay muchas más Miguel venga adiós Víctor Manuel Sabina no está mal tampoco no el nivel y el estado de forma de los españoles

Voz 0646 23:30 no no está para nada mal yo Bono por mi trabajo tuvo la inmensa suerte de haber de todos los que hemos nombrado a estar con ellos sobre los entrevistado charlar con ellos en algún momento y siguen transmitiendo la misma ilusión que que antes evidentemente con una veteranía nueva una experiencia pero por ejemplo hablar con con Joan Manuel Serrat Ana Belén que me acuerdo perfectamente Ana Belén como habla de sus discos todavía con el mismo entusiasmo como si fuera el primero Joan Manuel Serrat yo Levy Las Noches del Botánico el año pasado hizo todavía daba conciertos que podían cambiar la vida de la primera persona que lo visto por primera vez porque sigan siendo conciertos con un ímpetu vital absolutamente maravilloso

Voz 1071 24:05 con la sensación más que tienen recorrido todavía

Voz 0646 24:08 lo tienen es que yo creo que todos hablan lo mismo mira perdona que te diga que habla con todos pero es que el por ejemplo You Tube

Voz 1071 24:13 casa esto a esto pero me estoy

Voz 0646 24:16 Gea dentro estrenará la inmensa suerte también de poder hablar con Julio Iglesias que hable con él para la entrevista en el periódico durante casi una hora porque luego Julio Iglesias habla rival aeropuerto como coger un atasco no le importó quedarse hablando más tiempo era impresionante ver cómo Iglesias habló de su profesión como la Bob Dylan en el fondo en el sentido de que siente que él va a estar siempre haciendo canciones sacando discos no por dinero porque tiene todo el mundo oé que que ir que quiere es porque realmente es su manera de vivir es un sentido de la vida que tienen en la cabeza es fascinante porque a mí me gustaría que en mi profesión y Mi vida tener siempre esa vocación llegará a una edad en la que todavía quiero seguir entregando cosas al mundo o a mi alrededor a la gente que me acompañan

Voz 1071 24:52 CAI y además que les valoremos aquí porque muchas veces nos quedamos impresionados de eso pues con noventa años au con ochenta y pico Willie Nelson saca disco consigue pero es que aquí tenemos nuestros mayores que lo hacen maravillosamente bien

Voz 0646 25:03 totalmente claro mira Sabina que lo hemos nombrado y que parece todo el mundo le quiere retirar y ahora mismo acaba de anunciar cuando después de todos los temas de salud que ha tenido de voz la cadencia una gira con Serrat otra vez los dos juntos nadie le retira

Voz 1071 25:15 mira cómo empezábamos con Willie Nelson ochenta y seis años seguís con nuevo en un mes acabamos

Voz 3 25:20 también con el que los que

Voz 1071 25:26 en fin yo acabo en esta sección unos la inspira un poco cosas que fuimos leyendo a Siberia lo de Williamson fue definitivo que tendríamos que saber de Willie Nelson

Voz 0646 25:35 bueno de son lo que la experiencia que yo tengo otro con el que he podido hablar es que una cosa es curiosísimo el va girando con su caravana yo cuando tú que entrevistarle me dijeron el promotor que va con la caravana a llamar en las próximas cuarenta y ocho horas pero bueno a qué hora y en qué momento porque me lo llamar mejor Willy es así de anárquico es hippy me dijo es hippy entre los hippies no tiene horarios Iván la caravana girando por todo Estados Unidos con marihuana el han tenido que parar la han puesto muchas multas porque tienen mucha marihuana encima y me llamó y me estoy hablando con él inauguró que hablando en este concepto que están logrando de de esta sección hoy me dijo mira eh Fernando porque te llaman por tu nombre los americanos son muy profesionales mi hijo yo deciden determine tener un camino en mi vida que era la música y no me salió del en ningún momento me voy a salir y eso fue un poco la idea con la que con la que

Voz 1071 26:21 hombre el Juanmi Fernando Navarro un gusto como siempre hablar contigo a sus caretas excusas para que vengas encantado de verdad

Voz 3 26:55 ya

Voz 27 27:08 todos tenemos un jefe toros hemos perdido un préstamo alguna vez por eso todos entendemos a Freddy en esta colección colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directivos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre este fin de semana segunda entrega

Voz 16 27:25 incluyendo por nueve con noventa y cinco euros con el país ya a la venta en tu quiosco el número uno

Voz 3 27:33 qué bonito sería la vida sin empleo más hermosa existirás tú más el Casablanca a ver si te diría una Melania hay que rescatar dónde hay que firmar a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 17 28:27 nosotros vamos

Voz 1071 28:31 asistimos al despiece tradicional de un atún de almadraba de ciento sesenta kilos a orillas del mar en el de Vejer en Cádiz es el ROM que nombre que alude al sonido que hace el cuchillo al rozar el espinazo del atún Antonio González de el alférez va describiendo los distintos cortes veinticinco o veintiséis piezas

Voz 1236 28:57 utilizamos la patada limpia carpaccio debe catana con sorbete de mango y también para hacer filetes en la plancha también otra opción con la cual yo trabajo en cocina es la catana con hueso que la elaboramos al horno con una salsa caballa aquí

Voz 1071 29:13 en el atún de almadraba no hay desperdicio todo se come o casi

Voz 11 29:23 en la Cadena Ser

Voz 3 29:24 pobre veinticinco

Voz 15 29:30 ya en Hora Veinticinco cuando hablamos de uno de los grandes manjares de la cocina mundial nada de modestia Carlos Cano responsable de las hice en Gastro en la Cadena Ser punto com hola Carlos hola buenos porque hay unanimidad en que el atún de almadraba esa

Voz 1071 29:43 algo soberbio no lo sirvan como lo sirvan

Voz 0335 29:46 eh yo creo que lo conoce el que lo aprobado Isabel el producto no hay ninguna duda desde luego es cierto que durante muchos años hemos vivido en parte de espaldas a a este producto pero lo estamos revalorizado que es una almadraba un almadraba es una especie de laberinto de redes que se monta en el mar para pescar atunes cuando entran en el Mediterráneo están sobre todo en la zona del estrecho de Gibraltar vienen del Atlántico miran al Mediterráneo eso va y se aprovecha ese viaje para para pescar los en España hay varias almadraba es la mayoría están en la costa gaditana también hay en Murcia en Alicante hasta pero no solamente están en España hay alguna en Italia Marruecos en Portugal en hay que destacar que es un arte de pesca ancestral con tres mil años de historia y que además es selectivo insostenible lo cual es muy importante y son valores que en este momento cotizan al al al alza no y durante algunas décadas sobre todo finales de del siglo pasado el siglo XX parece que estaba como un poco de capa caída que se iba perdiendo que se iban cerrando algunas pero se están revalorizado y además las técnicas están modernizando gracias a la influencia de Japón que es el gran consumidor de

Voz 1071 30:58 los que más compras

Voz 0335 31:00 que no haya visto cómo funciona una almadraba que vaya en cuanto pueda a Cádiz y si no puede pues que lo pongan Youtube porque la levanta que es el momento en el que van sacando esos atunes es algo espectacular digno de ver

Voz 1071 31:13 toda la tienes almadraba

Voz 0335 31:14 no no no para nada España es el país de la Unión Europea que más cuota de atún rojo tiene pero sólo el treinta por ciento del total aproximadamente Se se capturan las almadraba otro treinta por ciento son para los barcos de cerco en concreto hay hay muy poquitas barcos que en el permiso de esa cuota para para capturar el treinta por ciento de del atún y luego hay unos mil quinientos barcos que pescan con distintas artes también artesanales a pequeña escala que se reparten en el resto de de la cuota en como te decía los atunes pasa

Voz 29 31:51 en el el invierno en el Atlántico entran en el Mediterráneo y van hacia Baleares hacia Sicilia hacia el norte de Libia bueno se aprovecha ese momento

Voz 30 32:03 esto para para capturarlos en la almadraba

Voz 0335 32:06 digo ese momento porque claro eso sucede aproximadamente en el mes de mayo nadie más

Voz 1071 32:11 ya está el viaje de ida aprovecha

Voz 16 32:13 es en ese momento o lo pierde el salto quiénes antes

Voz 0335 32:17 Jordán pues mira es el gerente de Gadir a una empresa que tiene la sede en Barbate en Cádiz y que solamente trabaje con atunes de almadraba que vende básicamente restaurantes pero también a en en las tiendas propias que tienen en en la provincia venden atún rojo congelado pero también venden conserva semi conservas ahumados es una enciclopedia ante de del mundo de la almadraba de la riqueza gastronómica que se puede extraer de ella

Voz 1071 32:41 Andrés muy buenas noches hola buenas noches más ahora desde ser La Janda en Vejer de la Frontera Carlos Llanos ha descrito a grandes rasgos que es una almadraba pero que más podrías añadir tu para para describir para completar esa descripción de lo que es una almadraba

Voz 4 32:55 bueno para que tengan la idea fija de clara de qué es sostenible hay que recalcar que menos del uno por ciento de la población de atún que emigra hacia el Mediterráneo entran en la almadraba almadraba no persigue al atún es el atún el que entra dentro de las redes de drama el tamaño medio que que tiene de uno doscientos que la próxima

Voz 1071 33:18 es decir que no es agresiva almadraba para nada

Voz 4 33:21 más respetuosa con el con la especie cien por cien el atún que capturados tienen una media de edad entre diez y catorce años han pasado muchas veces hacia el Mediterráneo hará a realizar el proceso de Xove y no lo hemos capturado en entonces totalmente respetuosa con la especie

Voz 16 33:39 visualmente como es una almadraba

Voz 4 33:43 visualmente a la almadraba y un rectángulo que que forma el lo que se llama el cuadro tiene una era de tierra que parte de uno de un de la parte derecha del del cuadro hacia hacia la costa sea en la distancia que hay en a la costa varía de una almadraba otra pero no hay más de cuatro kilómetros aproximadamente no desde Zara a Podemos verla en la playa podemos ver la boya de la almadraba que bueno que llegan hasta tal cuadro no de este cuadro de la parte inferior derecha parte de las naviera de fuera que es una una red que va hacia la parte más alejada cota y que tiene una forma de ficheros son viajeros con con caer encadena no que si hay parte del del atún que intenta evadir la almadraba pueblo que se procura que ceder la vuelta

Voz 16 34:37 ah y que se meta dentro entre dentro del cuadro

Voz 4 34:41 en el cuadro este rectángulo Bale pues hay varias partes tal Bush el Bordeaux Nadal hasta llegar al copo que es la parte final donde se realiza lo que levanta en la única parte de la almadraba que tiene una red en el fondo y que se utiliza para dejar al atún con menos agua e irse edificando uno nuevo cómo estás

Voz 1071 35:02 la del agua pues la técnica

Voz 4 35:05 ha cambiado en los últimos años antiguamente fue capturado a todo el atún que entraba en la almadraba pero con la cuota con la limitación encuentra que tenemos en las trabaja hemos votado por método de sacrificio que ya luz para que mejore el el sufrimiento Maggie mejorará la propiedad de la la calidad de la carne que se obtiene de la atún se aprovecha todo no del atún Mas Atún a las esa pero pese a todo cerdo hasta los andares del atún hasta los nada

Voz 1071 35:35 es verdad que vas a algún restaurante de la zona te ofrecen el corazón todo todo todo

Voz 4 35:40 todo todo y lo que no aprovechamos nosotros en fábrica o los restaurantes en la hostelería hay una empresa que se dedica a hacer harinas de pescado y no retiran lo lo las Espina y la piel partes que no hace que no se aprovechan en cocina

Voz 1071 35:54 cuánto puede pesar un atún

Voz 4 35:56 pues el atún puede llegar empezar hasta quinientos ataques hasta quinientos kilos en Conil se pescó uno lo el primer día de pesca que fue día veintiséis de abril

Voz 16 36:07 pesó cuatrocientos cincuenta esos Montoro no

Voz 4 36:10 no me lo dice es muy grande muy grande y qué pasa con ese don que sólo queda hay una subasta no el atún negociamos directamente con tres de las cuatro almadraba que la prudencia la de Tarifa la de Zara y la de Conil contratamos la cuota para para garantizar no zumitos para todos

Voz 16 36:30 el año tenéis con lo que sale de la almadraba suministro para todo el año

Voz 4 36:34 bueno tratamos de que no que no nos llegue de un año para otro no podemos comprar en otro momento porque en Gádir a sólo trabajamos atún rojo salvaje de almadraba de la de la almadraba de España no trabajamos otro tipo de atún rojo de ni de otra parte de pesca ni de otro origen entonces fundamental para ello la la conservación tanto la la almadraba como el método de sacrificio y la congelación y posterior conservación tiene que ser al menos sesenta grados para poder garantizar la que las propiedades organolépticas permanezcan intactas es el momento de la captura su posterior descongelación

Voz 1071 37:08 por qué vosotros cuando llega el atún lo despiece

Voz 4 37:11 sí es fundamental que desde que se captura hasta que a nuestra fábrica procesar transcurre el menor tiempo posible menos de cuatro horas tenemos el atún de piezas en los cuatro lo mejor lo componen dos lomos negros Boal al todos lo hemos negro o blanco bajo vale se congela a menos sesenta grados para después realizar un posterior procesado en fábricas podemos llegar hasta la cita de Schumi de cien gramos para que el cliente no no no no se complica a la hora de prepararlo

Voz 0335 37:42 te digo una cosa que es verdad que te armas

Voz 1071 37:45 el informe hablantes hablábamos con Carlos de los japoneses habrá tu vas a la zona te sirven en todas partes el atún de muchas maneras ensayó y me trata aquí de atún no sé qué

Voz 16 37:57 antes hace años unos cuantos años

Voz 1071 38:00 el atún cómo se comía habitualmente

Voz 4 38:02 bueno el atún tradicionalmente ese se utilizaba para la conserva la salazón en Barbate había innumerables fábricas de conservas de salazón que elaboraba ayer el producto porque era el método de conservación que existía de platos tradicionales como la incendio al duda

Voz 1071 38:19 se ha puesto las pilas la restauración se ha puesto las pilas en eh

Voz 4 38:22 la influencia japonesa no ha servido para poner el atún rojo salvaje de almadraba en el lugar que se merece todavía no no es lo suficientemente conocido por el público en general muy poquito a poco que lo descubres enamora será Mora de de nuestro atún cenar Mora de nuestra arte de pesca porque es un arte milenario con mucha historia no es un simple producto para un consumo general es es mucho más que un producto hay que vivirlo hay que ir al almadraba ver cómo tratan el atún los almadraba Vero como lo miman cada pieza para que preserve toda la propiedad de cómo después llega fábrica hace trabaja hace Se me rabo para dar la mejor calidad y hay mucha historia detrás de este magnífico producto fibras que la restauración

Voz 0335 39:15 esto las pilas pero no solamente a la hora de cocinar los platos sino que también se organizan muchos ronquidos por toda España ahora

Voz 1071 39:22 en Madrid a mi madre y me han llegado invitaciones de aunque

Voz 0335 39:25 pero el de esta semana ha estado buscando información hay hay muchas ferias relacionadas con el atún restaurantes que por iniciativa propia están organizando ronquidos para que los clientes lo vean también incitarles un poco a a disfrutar de esos platos no

Voz 1071 39:39 Andrés como saben mejor cocina

Voz 16 39:41 dado crudo así como bueno como más te gusta a ti

Voz 4 39:44 es complicado mira yo tengo dos niños

Voz 1071 39:46 algo que me des me gusta de todas las maneras

Voz 4 39:50 como en todas las partes también te lo digo eh claro es como si me preguntara quiero más la verdad que del atún se aprovecha todo cada parte te ofrece una lectura diferente a mi me gusta de toda la manera crudo cocinado pero hay una parte que quizá por su infiltración grasa que no es excesiva ni poco ni mucho que es el ante lo que he hecho a la plancha que en Cebolla o

Voz 16 40:14 en conflicto con pisto dicho

Voz 4 40:17 o crudo es un espectáculo

Voz 1071 40:20 bueno quiénes Ignacio Soto Carlos

Voz 0335 40:22 pues mira él es el responsable de la empresa tarifa Nature que está centrada en poner en valor la almadraba pero no tanto desde el punto de vista gastronómico sino más bien desde el punto de vista turístico y cultural un poco de explicar todo el contexto

Voz 30 40:34 hay alrededor de de esa actividad el organiza visitas para poder ver

Voz 0335 40:38 esas levantadas a muy pocos metros de distancia en un barco que además está trabajando en un proyecto con el que pretende extender el impacto económico de de las almadraba

Voz 16 40:49 al resto del año que no sea solamente una cosa que sería del del momento exacto Ignacio Soto buenas

Voz 1071 40:54 noches buenas noches y un poco lo apuntaba ya Carlos pero en qué consiste en vuestras experiencias turísticas relacionadas con el atún

Voz 31 41:03 pues mira la experiencia que tenemos ahora mismo en desarrollo es a acompañarlo en concreto trabajamos con con un grupo de Londres que Sara entonces nosotros partimos en una embarcación muy poquito después que los desde el puerto de Barbate si llegamos a Sara y allí pues pasamos a uno de los barcos que va a intervenir en lo que es la maniobra de adelanta desde ese mismo barco a los turistas los clientes pueden ver perfectamente cómo es el desarrollo de toda la maniobra se explica in situ todo lo que ha explicado previamente tendré Andrés D

Voz 16 41:41 como en la estructura del cuadro tras la Romadera

Voz 31 41:43 por eso lo están viendo si están en el medio del consejero en el corazón de almadraba desde ahí echo mucho más visual parte de de todo de los sonidos el mar el aire al entorno así es algo que que valoran muchísimo

Voz 1071 41:59 qué tipo qué tipo de clientes se apunta Ignacio gente que le gusta comer atún gente que le gusta la naturaleza qué tipo de clientes apunta esto

Voz 16 42:06 no

Voz 31 42:06 pues evidentemente el componente astronómico de la visita está con la gente que viene que le interesa muchísimo el indiscutible componente histórico y cultural que tiene almadraba son gente que quiere ir un poco más allá de lo puramente gastronómico quiere saber de dónde procede es atún cómo se pesca en cómo es esa sostenibilidad del arte aquí son gente que tiene esas inquietudes y allí pues lo resuelven todo si en los les también absolutamente la perspectiva del mundo dar algunas que lo viven y están en contacto con los propia maderos intercambian opiniones explican unos a otros es sugerente

Voz 1071 42:47 es una a preguntarte cómo cómo reaccionan porque yo por ejemplo que ha hablado muchísimo de la almadraba que comido muchísimo atún en Barbate en Zara pero esto nunca una almadraba como reacción al que el cliente el que va a verlo

Voz 31 42:59 pues reaccionó de una manera hay muchas expectativas en la visita pues la visita supera absolutamente con creces las expectativas ya sólo el hecho de beber los nadando bajo sus pies porque es literalmente están bajo sus pies están a un metro y medio por debajo de ellos nadando pues se les sorprende muchísimo son animales imponentes con la dirección de Londres este año viene muy grandes porque también ha influido muy bien el plan de recuperación del atún rojo ahora son animales que llegan esos trescientos de cuatrocientos kilos sí claro eso es algo que que jamás han visto y más en esa concentración a la que pueden ver siendo ciento atunes ahí peleando contra los pecadores si es un espectáculo visualmente

Voz 16 43:45 más clientes españoles que extranjeros o al revés

Voz 31 43:48 pues está y ahí estamos a la mitad porque el español indudablemente sabe te la almadraba la conoce pero claro hasta hace nada hasta prácticamente cinco seis años que montar con la actividad pues era algo como como vetado cometas como absolutamente inaccesibles

Voz 0335 44:07 sí señor aquí

Voz 31 44:10 es la hora en Zara y que llevan lo mejor treinta años queriendo ver esto entonces en cuanto han tenido conocimiento de que cita la actividad pues no dudan se apuntan pero después sorprende el número de de extranjeros que bien pero de todos hay estadounidenses ingleses franceses belgas hemos Trilla año también sí

Voz 1071 44:32 entiendo que japoneses también no

Voz 16 44:34 bueno bueno no japoneses iba a decir porque ellos son los que luego se llevan todos los atunes claro pero todos todos no ahí está Arbeloa que yo me quedo los mejores

Voz 0646 44:45 ahí claro

Voz 32 44:47 el alma

Voz 31 44:49 la llamo accionar Fable ya está al mercado ya más equilibra pero es que curiosamente tiene muy poco japonés sí ya sé que como vienen vienen poco curioso porque cuando no es cierto que son

Voz 16 45:05 son consumidores como mínimos son consumidores de atún si eso sí

Voz 31 45:08 tú sí pues curiosamente de bien poco

Voz 1071 45:11 Londres habla de no se los llevan todos es verdad que hay un poco como de mito no que los japoneses se llevan los mejores atunes

Voz 4 45:18 que Ángels yo la empresa llevo desde el dos mil diez trabajando es una lucha continua y constante el el explicar que no es que no es que se lo lleven lo compraban y lo compraban a buen precio pero para eso nació a para poner en valor el atún rojo salvaje en el mercado nacional al intentar explicar las distintas partes que lo componen tradicionalmente cuando tú hablabas de atún no un lomo de atún dame tres kilos de atún no ahora ahora diferenciamos más de veinte partes que tiene la Doom no estará ventresca altar de lo el plato el descargado el cargamento el morrillo y como no me parecía que la cuento toda en fin es la labor que que llevamos haciendo mucho mucho tiempo y que a mí me apasiona no y que claro cuando escucho no que te lo compran todo no salto seguía no no no no lo no se lo llevan todo no lo con pronto en la actualidad estamos comprando en torno al cincuenta por ciento estamos ahí peleando con el mercado japonés para intentar absorber mayor número de cuota tenemos a nuestra disposición el cien por cien de la cuota para comercializarlos en el mercado nacional lo que tenemos que dar a conocer este producto que la gente lo pruebe ir poquito a poco

Voz 33 46:34 les iremos ganando la batalla de la

Voz 4 46:37 Dunn

Voz 0335 46:39 de hecho es totalmente justo reconocer la influencia de la cocina japonesa porque ha puesto en valor el producto pero es verdad que a veces

Voz 29 46:47 de esa demanda exacerbada

Voz 0335 46:51 del atún también ha traído problemas de sostenibilidad igual que es justo reconocer la influencia los japoneses creo que también hay que acordarse de cocineros españoles como Ferrán Adriá como José Andrés

Voz 0646 47:00 es que veranea en Zahara de los Atunes y que llevan

Voz 0335 47:03 me poniendo en valor no solamente el producto sino todo lo que lo rodea o por ejemplo Dani García no sé si recuerdas que cuando hablamos de el restaurante vivo inaugurando de Amina de las cosas que me llamó la atención es que hay una enorme media del restaurantes

Voz 1071 47:18 como la reivindicación totalmente

Voz 0335 47:20 puedo decir señores aquí tenemos algo muy importante que culturalmente ha significado mucho nuestra historia

Voz 1071 47:26 Andrés en la escasa se consumen mucho atún en la zona

Voz 4 47:28 en las casas Si sobre todo se compra en en fresco oí hice manipula hice corta dice se trabaja no pero en esto hay mencionado cabe destacar una un restaurante que ha sido pionero en el en el tema de la Tucker campero ha apostado cien pero el producto de cercanía y en su momento cuando conoció a empezó a apostar fuerte ido trabaja fenomenalmente no

Voz 16 47:53 assange unos platos maravillosos unas tapas en

Voz 4 47:57 es increíble parece te sorprende que va y ahí el el Barbate en fresco otro te sorprendería Si Si viniera barba de un día de después de una captura te a cinco de la mañana te tomas un café en una cafetería hace inmediata el señor a la señora esperando la puerta de nuestra tienda para comprar la parte que más le gusta es eso pasa en Barbate en el corazón las Colita lo trozo en la facer a la juega la gente demanda

Voz 16 48:32 porque el atún el el anisakis no plantea ningún problema en el atún

Voz 4 48:37 el anisakis la incidencia ínfima yo desde dos mil diez No he visto nunca Niza que en nuestro todo ideal fue siempre aconsejamos congelar el auto cuando se va a comer en crudo hiciste va a comer en crudo lo que recomendamos que lo compren congelado a menos sesenta grados es como mejor garantía día Ignacio os decía Andrés

Voz 1071 49:01 el mejor corte que le gustaba altar ante lo bueno todos ante lo ha tiene un corte preferido

Voz 31 49:06 pues curiosamente estoy convencido también porque tiene ese nivel justo de pero tiene toques iba a partir de cierta cantidad ya no puedo más que llama demasiado desequilibrio que afecta no bebo quince trazarme las

Voz 1071 49:25 estamos ahora yo Carlos para acogernos el coche cuando salgamos de aquí el tuyo porque yo no tengo a Barbate campero a comer atún eso podríamos hacer

Voz 0335 49:33 llevamos unas cuantas semanas que yo estoy por levantarme a mitad de decepción irme a Baleares

Voz 1071 49:39 el campero a Barbate Ignacio Andrés muchísimas gracias

Voz 4 49:44 gracias ha sido un gusto hablar con vosotros

Voz 1071 49:46 vamos a ir con Javier Ruibal a pescar Atunes en el paraíso porque Cádiz sino es el paraíso que yo creo que sí pero si no lo es imaginamos que no lo fuera se le parece mucho

Voz 3 49:57 Villa aquí todo tiene dueño como ya haciendo daño el paisaje del dinero en el resto de los mansos por querer sin descanso soy un fuera de la ley yo soy el que está Atunes en el paraíso sí gracias y no es contigo dormir la siesta Aubry el Árbol del bien y el mal de la nieve en la Costa del bebé en hay un nido de tu importe unos queda Sport donde salta el Levante que me llamen infeliz Mercier den por lo si no es bonito siempre nadando con Chop Hora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales y pierna Roma Hora Veinticinco quien Facebook

Voz 22 51:16 cobra veinticinco

Voz 3 51:21 en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 34 51:24 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dejen a las claras

Voz 3 51:27 la claridad de exponer esta buena