Hora 25 (03/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1 00:14 en la Cadena SER Hora veinticinco situación amenazará sigue presa de la infarto

Voz 0194 00:20 hombre Leopoldo López sigue en la residencia del embajador español en Caracas Juan Guaidó sigue llamando a la movilización ciudadana y Nicolás Maduro sigue haciendo demostraciones de poder el chavismo y la oposición mantienen el pulso por el apoyo de los militares que hasta ahora en su mayoría se mantienen fieles a Maduro Joy tras la aparición por sorpresa anoche de Leopoldo López a las puertas de la residencia del embajador español en Caracas el Gobierno español ha reaccionado el ministro de Exteriores Josep Borrell además de reiterar que no van a entregar a López le ha mandado un mensaje clarito al líder opositor desde la sede de la embajada no se puede hacer ningún tipo de actividad política lo de ayer al Gobierno español parece que no le gustó mucho aquí en España la oposición ya critica estas palabras del ministro de Exteriores porque dicen que defraudan aquellos que quieren recuperar la libertad en Venezuela Ángels Barceló

Voz 1 01:13 arrancamos tiempo de información y tiempo de análisis se sientan hoy en la tertulia Víctor

Voz 0194 01:17 hola buenas noches muy buenas noches Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches y Neus Tomàs buenas noches buenas noches anoche a esta hora no sorprendió en diré toda la rueda de prensa que Leopoldo López improvisó a las puertas de la residencia del embajador español en Caracas donde está como huésped desde el haces pasado Mila mira perdona disculpa medios humanos momento vamos a y creemos que es Leopoldo López exactamente acaba de salir a la puerta de la residencia del embajador vamos a ver vamos a intentar subir sonido

Voz 3 01:45 y luego estuve en arresto

Voz 0194 01:47 filial con restricciones

Voz 4 01:50 no puedo hacer lo que estoy haciendo en este momento que es comunicarme con los

Voz 0194 01:53 es Olano anoche al menos hasta ahora

Voz 1071 01:56 pero todavía media hora larga conectamos en directo mientras lee estábamos viendo entre micrófonos entre miles de preguntas que se le iban lanzándose acumulaban sobre cuáles serían sus próximos pasos al acabar volvió a entrar en la legación española

Voz 0194 02:09 el Gobierno español hoy ha fijado el límite

Voz 1071 02:15 dice el ministro que la embajada no puede ser un centro de activismo político en las calles mientras la situación ha sido hoy más tranquila de lo que fue ayer en una comparecencia que ha ofrecido esta tarde Juan Guaidó presidente encargado ha llamado de nuevo a los militares para que se les

Voz 0194 02:29 a Sastre buenas noches buenas noches Barceló

Voz 5 02:31 España no va a permitir que su embajada se convierta en el centro de activismo político

Voz 0194 02:39 será el momento en el que el ministro Josep Borrell fijaba la posición española ayer pareció que todo tenía cierta coordinación primero el Ejecutivo hacía saber que no entregaría Leopoldo López y luego él se asomaba a la puerta para atender a los medios Víctoria García buenas noches hola buenas noches López seguirán las negación pero no podrá hacer intervenciones como él esa que hizo ayer la escenografía de Leopoldo López ayer con la prensa no debido a gustar mucho al Gobierno español aunque en estos casos se suele consultar al Ministerio antes de dar el visto bueno para llevarla a cabo además de esa comparecencia multitudinaria justo a las puertas de la residencia del embajador Silva López dio un par de entrevistas breves ya asentado dentro del jardín del embajador así que permiso para ello por lo menos teoría no parece no parece deducirse de las palabras del ministro Borrell esta mañana a partir de ahora será regulado

Voz 5 03:29 de acuerdo con las condiciones que se establecerán las distancias España no va a permitir que eso embajada se convierta en un centro de activismo político

Voz 0194 03:40 el ministro ha dicho que espera que el Gobierno de Venezuela respete la inviolabilidad del territorio diplomático español porque Leopoldo López es considerado prófugo de la justicia en Venezuela

Voz 1071 03:50 llegó a decir Pablo Casado esta semana en pleno intento de viajar al centro que estaba de acuerdo con la política de Pedro Sánchez sobre Venezuela ya hoy los populares se han quejado por estas palabras de Borrell y Albert Rivera el presidente de Ciudadanos a tuitear Sánchez desprecia la lucha por la libertad de todo un pueblo tildando la de activismo político que hemos escuchado que es la expresión que utiliza Borrell lamentable escribe Rivera Borrell el Gobierno debería liderar el apoyo al conjunto

Voz 0194 04:14 los demócratas venezolanos sin fisuras

Voz 1071 04:16 en su causa frente a la tiranía dice de Nicolás Maduro en Hora catorce hablábamos este mediodía con Jorge Cardona es catedrático de Derecho Internacional Público quedaba alguna de las claves de lo que ahora iba narrando Vicky no por ejemplo quién decide qué es lo que pueda o no pueda hacer Leopoldo López o cualquier huésped dentro de la embajada

Voz 6 04:37 la tajada ya que tiene que dar autorización para que puede permitir que entren periodistas con la que puede permitirle y hablar por teléfono o no es decir ahí sí que estamos en un terreno en ella es la embajada la que tiene la sartén por el por decirlo de alguna forma la que puedo autorizarle a hacer unas cosas son no

Voz 1071 04:55 por tanto es el embajador el que dice lo que se puede y lo que no se puede hacer más preguntas si Leopoldo López subiera por ejemplo a un coche que perteneciera a la embajada ese coche podría considerarse también como si fuera suelo español

Voz 6 05:08 todo lo que está adscrito a la Embajada tiene el mismo carácter de inviolabilidad incluso edificios que se encuentre es cuidan encontrar fuera de la embajada pero que estarían adscritos a la embajada y coches por decirlo de algún modo para ya lo entienda como una maleta la hija que sale de la embajada es inviolable pues también el vehículo es inviolable eso sí tiene que ir con personal diplomático

Voz 1971 05:32 bueno algo de eso eso

Voz 1071 05:34 es lo que estuvo planeando ayer en la entrevista que hicimos aquí anoche en Hora Veinticinco al ministro de Exteriores de Maduro que se llama Jorge Arreaza

Voz 1758 05:42 a través de la embajada de España está en territorio venezolano sea el señor López delincuente que en territorio venezolano delinquir y hay una orden de el máximo pues si viene con nosotros esperamos que el Gobierno español cumple con las leyes del país

Voz 0194 05:57 le detendría dentro de la embajada estarían dispuestos algún movimiento de este tipo

Voz 7 06:02 no

Voz 1758 06:02 los dos somos respetuosos de las convenciones de relaciones diplomáticas y consulares ida protección de las sedes diplomáticas esta sí

Voz 1071 06:12 por si había alguna duda la Unión Europea recordaba lo que establece el derecho internacional que en las embajadas no puede entrar el país en el que está no esto decía la portavoz de Federica Mogherini

Voz 0194 06:24 decir que esto es una decisión nacional de España hay que lo que yo puedo reseñar es la importancia al respeto de la inmunidad diplomática de la legación en cualquier caso aquí esta tarde Vicky Juan Guaidó ha comparecido también en la sede de la Asamblea Nacional ya vuelto llamar otra vez a los militares han sido

Voz 1460 06:42 comparecencia Angels en la que vuelto a reiterar su consabido proyecto libertad dice que hay muchos más militares apoyándonos de lo que se ve a simple vista pero que no salen a la luz por temor a represalias Guaidó les mandaba este mensaje a los uniformados del país

Voz 7 06:56 ahora vuelve a armar respaldó Ciudadanos y digo que recibieron en horas donde cívico determinado contará con la soledad lo nervio el miedo la desaparición lo que estaba encerrado supuestamente en Miraflores quién sabe dónde está

Voz 1460 07:20 ha anunciado que la oposición venezolana se manifestara el sábado a las puertas de los cuarteles militares de toda Venezuela para pedir al Ejército que den la espalda al gobernante Nicolás Maduro ya solventado las preguntas incómodas sobre el papel político de Leopoldo López en la embajada de España agradeciendo al Gobierno español al panameño al de Colombia aldeano así que hayan acogido a López ya los militares que mostraron su apoyo al proyecto libertad ya asegura que una vez dentro de estas legaciones todos ellos tiene que ocupar las normas de los países que la rigen osea en el caso de Leopoldo López es el países España

Voz 0194 07:54 por otra parte en Viking el gobierno de Maduro hoy han dicho algo

Voz 1460 07:57 no se sabe no contesta por ningún lado nace después de la presencia de Maduro ayer muy madrugador en el Ministerio de Defensa con las tropas y la orden del Tribunal Supremo después nos ha vuelto a conocer movimiento político alguno del Gobierno de hecho las últimas declaraciones la caza en tu programa en Hora Veinticinco aunque el embajador de Venezuela caña ha dicho esta mañana que su país respeta defiende la Convención de Ginebra tal y como dijo ayer el ministro y los tratados internacionales cosa que algunos países no hacen dice que se dé por aludido quien quiera reuniones Hoy del Grupo de Lima ayer de la OEA sin que haya habido avances significativos declaraciones contundentes así que antes está la cosa como estaba antes después de todo este revuelo

Voz 0194 08:38 no gracias Vicky buen fin de semana a todo esto Donald Trump ha hablado en las últimas horas con Vladimir Putin sobre la situación en Venezuela Washington Marta del Vado buenas noches hola buenas noches Rami Putin hablando que ha trascendido de esa conversación

Voz 1510 08:55 pues sabemos lo que ha dicho el presidente Donald Trump que han estado hablando alrededor de una hora que uno de los temas a tratar ha sido Venezuela trampa hecho una afirmación que la verdad es que ha sorprendido a todo el mundo aquí en Washington vamos a escucharlo

Voz 9 09:06 ahí es nada

Voz 1971 09:08 no ha detenido ahí

Voz 9 09:11 precisa una está pensando

Voz 1510 09:13 en absoluto el involucrarse en Venezuela más allá de que espera que pase algo positivo que es lo mismo dice Trump que siente él digo que sorprende porque estas declaraciones contradicen lo que su administración lleva repitiendo desde hace meses trance contradice hasta asimismo Él ha dicho una y otra vez que Cuba que Rusia tienen fuerzas militares en Venezuela incluso antes de ayer pidió a Moscú en un comunicado oficial al que se retirará de Caracas advirtiendo de que su intervención está dañando las relaciones bilaterales el asesor de seguridad nacional del presidente John Bolton esta misma mañana decía que Maduro está resistiendo en el poder por el apoyo de Rusia hay de Cuba las únicas fuerzas militares extranjeras que hay en Venezuela dice Bolton que sin esa interferencia extranjera el proceso democrático en Venezuela ya sería hoy una realidad Mike Pompeo dijo hace sólo dos días

Voz 1971 10:00 es lo contamos en Hora Veinticinco también que los rusos presiona

Voz 1510 10:02 Arona maduro para que no subía a un avión que estaba listo en la pista para salir hacia La Habana en fin que la Casa Blanca estará mismo en este G

Voz 1971 10:08 hago de declaraciones contradictorias ídem

Voz 1510 10:11 firma acciones que no podemos contrastar no podemos saber qué parte es verdad y qué partes guerra psicológica algunos analistas políticos cada vez más aquí en Washington se decantan

Voz 8 10:21 por esta segunda opción creen que la estrategia de

Voz 1510 10:24 The Washington es propagar la desconfianza entre la cúpula chavista hacer creer a Maduro que está cada vez más solo rodeado de personas que le quieren traicionar o que elevan a traicionar en algún momento hay ejemplos de esta guerra psicológica hoy han anunciado que Bolton Pompeo y el Secretario de Defensa en funciones por ejemplo se han reunido en el Pentágono para hablar sobre una estrategia en Venezuela como dando a entender que es una estrategia militar aunque en ningún momento la han confirmado otro ejemplo el de revelar los nombres también hemos contado esta semana de tres altos cargos sí abismo que supuestamente según Estados Unidos habían acordado con la oposición apoyar a Guaidó pero eso tampoco ha pasado pero hubo otra anterior también te acordarás el famoso cuaderno de Bolton

Voz 1971 11:04 es verdad es verdad

Voz 1510 11:06 Bolton salió con un cuaderno en el que se podía leer perfectamente una sola frase cinco mil tropas a Colombia nunca explicaron que significaba eso no así que en estas estamos esperando a que ocurran cosas pero de momento lo único que ocurre son estas declaraciones declaraciones contradictorias y afirmaciones aseveraciones de la Administración Trump que no

Voz 0194 11:25 además corrobora Marta gracias buenas noches hasta luego hemos hablado de la situación en la embajada española en Caracas de la situación política pero nos falta la fotografía de la situación en las calles con los efectos para la población civil para eso conectamos una noche más con nuestra compañera Amanda Sánchez enviada especial de Caracol Colombia Amanda buenas noches cómo están las cosas

Voz 10 11:45 muy buenas noches pues Bella fuerte jornada Repiso de represión que se vivió tanto el martes como el miércoles y que ya ha dejado según el conteo que confirmó incluso la ONU cinco personas fallecidas la situación a esta hora es de normalidad pero también de expectativas ya que los ciudadanos se preguntan cuáles van a ser esas próximas acciones que tome la oposición en función concretar esto que Juan Guaidó ha calificado como el cese de la usurpación y que no es más que la salida de Nicolás Maduro el poder hoy decía de hecho el presidente encargado que él asegura no fue un fracaso ese movimiento militar del día martes y que es una grieta que se abrió dentro de la Fuerza Armada y que va a terminar con la salida de Maduro el poder para mañana han convocado nuevas movilizaciones específicamente los ciudadanos irán a las unidades militares para pedir que allí haya un apoyo definitivo también se harán asambleas populares hijo otras acciones en los próximos días

Voz 0194 12:36 me manda muchísimas gracias

Voz 11 12:39 gracias me encanta venga hasta luego

Voz 0194 12:41 para quien primera parada para para la tertulia con el tema de Venezuela sobre la mesa y con dos cuestiones la propia situación en Venezuela los apoyos son apoyos que tenga la oposición la estrategia que está utilizando Maduro la estrategia de Estados Unidos que también iremos a ello pero antes que nada ayer decíamos antes con Sastre a esta hora veíamos como Leopoldo López se asomaba no ser más salía a la puerta de la residencia del embajador español en Caracas hizo una declaración una declaración política respondía hace un llamamiento a las fuerzas sí a militares de de Venezuela etcétera etcétera y el Gobierno ha dicho Juan Carlos que esto no puede ser que sí está como invitado en la embajada lo que uno puede hacer es actividad política desde ahí activismo político además creo que lo ha dicho político

Voz 1170 13:24 es la frase textual a mí no me tampoco me parece muy sorprendente yo creo que tampoco le tenemos que llevar eso es lógico se acoge a a no será figura exactamente como es un acogido porque incitar al West meditado un huésped no en la legación española de su a que se les diga que no puede hacer activismo político se ha dicho siempre cuando hay un un un huésped en la era una alegación y extranjera va a mí eso de verdad me parece que es lo lógico que tiene que decir el Gobierno el gobierno del del país afectado y no me parece un claro

Voz 0194 13:58 posición aquí no lo considere así

Voz 1170 14:00 bueno pero también forma parte del juego un poco político el que se se ha convertido un poco el el tema pero a mi me parece que la posición de yo no criticaría esta posición a mí lo que me parece más contradictorio es en términos generales el el pero no sólo la política española en general la política europea que reconoce a Guaidó como el presidente legítimo del país y luego sigue reconociendo de facto a madura es una situación que no tiene muy mucha lógica in Europa está en una situación de incertidumbre de expectativa que yo creo que la va a restar protagonismo en cualquier de las posibles salidas que que que va a tener Venezuela hombre a mí me parece que España tiene un protagonismo mayor que el que pueda tener Finlandia o con el que pueda tener a Holanda no pero en todo caso yo creo que la apuesta española es no salirse en exceso del del Consejo

Voz 0194 14:52 además lo tiene España también porque sea lo puedo López dentro de la residencia

Voz 1170 14:56 no lo tiene España y además tiene más responsabilidad

Voz 1971 15:00 al suelo

Voz 1170 15:01 pero dicho esto yo creo que su estrategia es no hacer de Venezuela un tema especialmente gravoso que cargarse a sus espaldas y seguir el consenso europeo esto a mi modo de verle va a llevar a una situación difícil porque antes o después va a tener que decir es evidentemente la única decisión posible esa hoy hará lo a Juan Guaidó a Leopoldo López y a ver yo Rodes las frases tan poco

Voz 1971 15:28 grandilocuente de que la lucha por la libertad no es activismo político que ha dicho no sé quién no sé si Rivera BP o Rivera queda muy bien así como altisonante pero en fin yo supongo que si cualquiera de los dos partidos hubieran estado en este momento en al frente del del Gobierno tengo la esperanza que hubieran tomos Ismar de decisión que ha tomado el ministro en funciones de Asuntos Exteriores porque la situación no es cómoda la embajada de que no es la baja de la vivienda del embajador en evidencia en Caracas tiene un señor que está como invitado que no ha pedido asilo político con lo que le daría mayor validez jurídica a la protección que tiene que hacer la embajada porque la la el asilo político sólo eso pediré aquí en España en el exterior pues entonces que el Gobierno venezolano va a respetar la inviolabilidad de la

Voz 0194 16:26 cada yo creo que es algo en cuestionable porque no es solo

Voz 1971 16:28 mente ya la residencia del embajador de España es una alegación de la Unión Europea aunque no haya tocaba nosotros pero en cualquier caso como miembros de la Unión Europea esas una alegación de la Unión Europea yo creo que el papel que le que en este momento podría hacer España sería quizá tener mayor peso de la Unión dentro de la Unión Europea para canalizar como Europa debe actuar en un caso como éste aún así mi impresión es que todos los dirigentes y sobre todo el el Ejecutivo europeo lo que tiene miedo es de un baño de sangre en las calles de ver eso vela entonces yo creo que todo el mundo está actuando con muchísima prudencia para que no se produzca ese enfrentamiento entre los militares que es en este momento lo que más riesgo corre porque un sector del Ejército no los mandos los comandantes y además es verdad que se están pasando a las filas de Guaidó pero mientras los mandos que son los que sean enriquecido con el régimen de Maduro sigan al frente del Ejército esto tiene mala pinta

Voz 0194 17:36 sí todo el mundo saqueando con con prudencia yo creo que la comunidad internacional lo está haciendo España lo está haciendo Guaidó sigue llamando a los venezolanos para que salgan a la calle

Voz 1971 17:44 sí sí sí sí sí pero hay y otra cosa y es también la la batalla de las Féin News en que hemos entrado con un Trump en la Casa Blanca que se dedica a soltar continuamente me mentiras que son respondidas desde el otro lado desde Maduro entonces existió el polígrafo de verdad Maduro ha obligado que se por el polígrafo a los a sus altos mandos es decir yo creo que hay que ser muy prudente con la información en estos días porque estamos en mitad de la peor batalla de la de la contra información

Voz 8 18:15 bueno sobre todo lo de Pol López me pareció muy sensato lo que ha dicho Josep Borrell

Voz 1971 18:20 prensa sabes que me parece que cuestionó

Voz 8 18:22 por eso es cuestionar la política internacional directamente en la embajada manda el embajador y hasta por lo tanto me parece lógico que quiera preservar ese espacio para que no se convierta en un altavoz permanente cuando precisamente yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Victoria desde un principio y a mí lo elogiado aquí sí lo continúa haciendo la la estrategia que siguió el Gobierno de prudencia cuando también desde aquí desde la oposición apretada le exigía una celeridad que yo creo que era contraproducente no sólo con con la sueños que había sino con las News de verdad osea con las imágenes que llegaban desde allí no Venezuela ya lo sabemos ha sido un argumento para PP y para Ciudadanos para poder desgastar al Gobierno desde desde que empezó esté este último es el penúltimo episodio y este último tras las elecciones hace unas semanas Sánchez era tildado casi de independentista y hoy casi era chavista yo creo que hará bien el Gobierno de de intentar pues eso una eh

Voz 1971 19:23 aguantar la presión interior

Voz 8 19:25 va a tener la tuvo ya en el anterior episodio a volver a tener ahora luego dado su papel en este caso pues tiene que ser el no sé si el quién quién ejerza el liderazgo en la Unión Europea pero sí que marque un poco el camino a seguir de hecho la cuando empezó a Guaidó en el anterior el episodio pues fue la Unión Europea y luego si entramos ya en lo que está pasando yo creo que Guaidó arriesgado mucho arriesgado mucho porque se la ha jugado a un golpe de Estado y y que probablemente pierda no a partir de ahí lo que puede pasar a un sorprendente cuesta mucho entender

Voz 0194 20:03 vamos intentando estos días hay una cosa que dice que decir que tiene razón eh yo creo que nos falta muchísima información por un lado el otro pero cuesta mucho entender el movimiento de la liberación de Leopoldo López en estas circunstancias es decir sin tener detrás la mayoría del apoyo de los militares etcétera

Voz 8 20:19 yo creo que sería el escenario ideal que supongo que es el escenario ideal que quisiera la Unión Europea y quiero que pensar que que la gente

Voz 1971 20:26 más o menos sensata aquí pero

Voz 8 20:29 en Venezuela bueno pues que esto al final forzadas hace una negociación de bar no aunque la aunque que aunque haya llevado la tensión a un punto álgido pues que al final por primera vez haya una posibilidad real de de negociación vamos a ver lo pues pues no lo sé igual la debilidad de las dos partes puede obligar a que finalmente haya algún tipo de de negociación pero para eso es cierto que es necesaria la comunidad internacional es necesaria esa prudencia Cesáreo pues olvidarse aunque cueste mucho y sabiendo el actor que es detrás tonterías que pueda es decir la Administración Trump

Voz 0194 21:06 me iba a decir es precisamente en medio de de esta incertidumbre lo estamos diciendo desde el primer día que se produjo la liberación al principio esta semana bueno la falta es la falta de información las pocas certezas que tenemos pero en medio de todo esto Juan Carlos tenemos a Donald Trump que hoy habla con Putin ida una versión de la conversación que nada tiene que ver con la información que ha ido soltando la administración americana desde el principio

Voz 1170 21:29 el problema es que realmente no sabemos muy bien y de que se habla ni de que no se habla ese es el el gran problema pero yo creo que hay un elemento bastante diferente en yo yo no soy tan tan favorable a una idea de negociación yo creo que no son dos partes simétricas en modo alguno Illa negociación sólo tiene que tener un objetivo que es la salida de Maduro del del poder no hay otra salida no no hay dos gobiernos o dos facciones y las hay

Voz 8 22:00 también no produce entre los negociadores

Voz 1170 22:03 de dónde se va a Maduro por lo que sea

Voz 0194 22:05 que sea como Sally no incluye dónde sí

Voz 1170 22:08 Clemente yo creo que eso es lo que se está delimitando yo creo que el el golpe de la acción de de Guaidó tiene mucha justificación si claro caro no es es es imposible de comprobar pero yo creo que él estaba convencido de tener más apoyo en lo confesó exacto él lo confesó

Voz 0194 22:28 primero tuvo el lo confieso ya importa

Voz 1170 22:31 del que seguramente en el momento decisivo se han venido tras pero el hecho de que se vengan atrás lo que significa es que ya dentro de la de de la cúpula militar sí que hay una fractura mucho más aguda que la que había en enero yo creo que sí que estamos ante unos ciertos momentos finales que puede durar meses puede durar meses cómo puede durar la semana pero yo creo que sí que ahora mismo ya hay un con toda claridad una un elemento de fractura que que hace el proceso irreversible en este en este en esta tesitura me parece que la conversación de Trump con Putin es absolutamente clave si han conseguido apartar a Putin de un apoyo a Venezuela yo creo que hay una gran parte del paso dado sino lo consigue de Ozil no tenemos una certeza de que haya un plan mucho más estructurado de lo que ha aparecido este me parece que estaremos todavía ante una prolongación de conflicto

Voz 0194 23:24 algunos movimientos cáncer pensar que puede ir decía a Leopoldo López estamos en la fase final el hablaba de semanas y algunos movimientos el hecho de que Guaidó sigan libertad siga actuando y sigue haciendo

Voz 1170 23:35 la capacidad de represiva del régimen ha descendido mucho incluso

Voz 0194 23:41 el en el tiempo que tarda Maduro en reaccionar recordemos que el primer día después de la liberación maduró tardó mucho en hablar es verdad que luego hizo ayer esa demostración de fuerza paseándose con los militares

Voz 1170 23:52 pero hay otro elemento que me parece que yo creo que por primera vez más duro no ha llamado a sus masas a la gala allí eso indica que yo creo que él ya no tiene la la la la confianza de poder tener un apoyo un apoyo popular masivo que enfrentarse a los opositores por eso yo creo que realmente es un elemento de poder son los militares y los militares controlan la economía venezolana claro sacar a quiénes controlan la economía

Voz 0194 24:21 ya lo que pasa es que desde el principio desde enero desde hace cuatro meses estamos poniendo todos el foco en los militares y de momento los militares permanecen fieles a los separe

Voz 1170 24:29 muchísimo muchísimo Egipto con con como Vara que es va más o menos la misma estructural final

Voz 1971 24:37 salió Mubarak volvió

Voz 1170 24:39 una dictadura militar pero con como

Voz 1971 24:42 para fuera

Voz 1170 24:43 yo creo que en Venezuela no es es alternativa pero el la estructura del conflicto se parece mucho más

Voz 1971 24:48 ya lo que pasa que que Mubarak entonces no tenían tal ejército tan tan amarrado como lo tiene en este momento Maduro eh tú lo has dicho que los tiene amarrados rema de poder económico sea el el los altos mandos del Ejército y el vicepresidente Cabello en especial que es uno de los que más está en fin empujando a que no se ceda ante esta revuelta popular

Voz 1170 25:10 ese es el soporte

Voz 1971 25:13 a toda esta gente que está metido en los negocios de han movido el petróleo en Venezuela han movido todo entonces es que abandonar en este momento Maduro es perder ellos también todas las prerrogativas que han tenido con el régimen por lo tanto ahí es tal veo la dificultad y luego claro la la ya en la apelación de Guaidó a que la gente siga saliendo a la

Voz 1 25:35 no

Voz 1971 25:36 bueno pues contrastó un poco con la huida precipitada de López de estar Un día en la calle al día siguiente a la embajada de España bueno primeros Chile España es verdad que iban a cursar una orden de detención contra él pero la gente que saliendo a la calle también se está enfrentando con los paramilitares ojo osea ya no es aquel ejército osea el el el el régimen de Maduro tiene una una aún es colectivo unos colectivos que son tan peligrosos o más en este momento que el Ejército la prueba es que hay cinco muertos entonces está da la calle que haga un acto de heroicidad a la ciudadanía yo creo que Maduro también está jugando con eso el hartazgo de la gente salir a la calle una vez tras otra tras otra y un día enfrentarse una tanqueta que de repente es de es controla se lleva unos cuantos por delante entonces yo creo que es también una lucha del tiempo Alan o que acabe todo insisto no mañana sangre la vuelta vamos

Voz 0194 26:35 con la política doméstica

Voz 0194 31:58 en la tertulia Victoria Lafora Juan Carlos Jiménez y Neus Tomàs seguro que recuerdan que al poco de llegar al Parlamento de Andalucía Vox pidió los datos de los trabajadores de las unidades de violencia machista la Junta ya ha enviado la información omitiendo los nombres y los datos personales Sevilla Alfredo García buenas noches buenas noches la oposición critica a la Junta por trasladar a Vox esa información le pregunta qué para qué la quiere Vox que pretende acercar

Voz 23 32:23 ella si la formación de ultraderecha siempre ha mantenido que se politizar A con el tema de la violencia de género de ahí esta petición pero en febrero incluso iban más allá

Voz 0194 32:31 los datos personales de esos profesionales

Voz 23 32:33 a fiscalizar y comprobar el destino de las ayudas concedidas a las entidades que combaten esa lacra social en este expediente consta que sólo está colegiado el cuarenta por ciento de la plantilla Vox pide el despido para el resto el consejero de Justicia ha recordado que nada tiene que ver la colegiación con la formación Francisco Serrano presidente del grupo parlamentario de Vox en en declaraciones a siete Te V Juan Marín consejero de la Junta

Voz 24 32:56 es escandaloso no hemos recibido información ayer al final tenía toda la razón

Voz 1 33:00 hasta a la Junta le ha dado al partidistas ahora portavoz información sobre eso trabajamos

Voz 24 33:04 no resulta que más del cincuenta por ciento por ejemplo en están colegiados una cosa

Voz 25 33:09 estar mantener en la titulación en la preparación y otra en no estar colegiado por supuesto todos los trabajadores que prestan su servicio en este caso en una función pública como es la atención a la Unidad de Violencia Integral de género irlo equipos psicosociales pues tienen toda la preparación y capacidad necesaria para desarrollar su trabajo

Voz 23 33:28 la Junta de Andalucía de todos modos ha instado a los trabajadores que no están colegiados a que lo haga

Voz 0194 33:32 y como decíamos la oposición acusa al presidente Juanma Moreno ya su vicepresidente Juan Marín de plegarse a las exigencias de la extrema derecha

Voz 23 33:40 no sólo la oposición también los sindicatos han criticado con dureza que la Junta haya entregado el citado expediente para UGT por ejemplo Vox con esta petición busca cuestionar las unidades que trabajan contra la violencia de género PSOE adelantan Murcia consideran bochornoso que se hayan facilitado estos datos Susana Díaz PSOE Antonio Maíllo adelanta Andalucía

Voz 26 33:57 en Madrid este reivindicando el Partido Popular que la ultraderecha aquí en cambio en Andalucía Ettien Nino todos los chantajes para intimidar amedrentar a los trabajadores exclusivamente porque dar un poquito más en el gobierno de esta tierra es vergonzoso bochornoso Cerberus así cuenta o por parte de la extrema derecha y que la ultraderecha

Voz 1 34:14 que ahora le han dado

Voz 27 34:16 lista de los trabajadores trabajadoras de la unidad de de violencia de género una

Voz 1 34:22 ver señor Moreno Bonilla

Voz 23 34:25 para la oposición el fin último de la formación de ultraderecha es perseguir a los profesionales de estas unidades

Voz 0194 34:30 María lo ocurrido buenas noches hoy hemos pedido mareo al herido que quería Ararar vamos a intentar conectar la otra vez para que nos cuente los trabajadores y los trajo este tipo de unidades de lucha contra la violencia de género tienen obligación o no tienen obligación de colocarse Mariola estás ahí hola hola ahora así que el la pregunta es a Mario las y los trabajadores de este tipo de unidades tienen obligación de colegio Arsène vamos a hacer una cosa desconecta vuelve a conectar a ver si si lo si lo conseguimos Alfredo por completar el relato de lo que ha ocurrido esta mañana en Sevilla para la que también ha servido la sesión de control de esta mañana ha sido para que Vox cuestionara uno de los fichajes de la Junta no

Voz 23 35:11 si Vox ha acusado al Partido Popular en la Cámara andaluza de fomentar la duplicidad de cargos públicos de continuar con la colocación de amigos como antes dice hacía el Partido Socialista y todo tras fichar al que fuera delegado del Gobierno de Cataluña Enric Millo para ocuparse de la Secretaría General de Acción Exterior de esta comunidad autónoma luz Belinda Rodríguez ex diputada de Vox por Almería

Voz 28 35:33 Nacho tenían regenerado nada hay que son más de lo mismo mes venido a cambiar las cosas

Voz 1 35:37 ah y mal volver a cola

Voz 23 35:39 a dar amigo dentro de sus funciones depende de la Consejería de Presidencia Millo tiene encomendado representan Andalucía ante la Unión Europea dirigir las políticas de cooperación territorial

Voz 1971 35:48 gracias a Alfredo gracioso que lesionan Pedro realmente se decía que es puente en algunos sitios claro porque ha bajado la frecuencia de las declaraciones políticas y eso ya es una novedad

Voz 1715 36:02 los pocos que han hablado hoy lo han hecho sobre la relación del PP con Vox precisamente iba sobre la necesidad del Partido Popular de moderar su discurso esta mañana en Hoy por hoy hemos preguntado al presidente de Murcia Fernando López miras que ni siquiera pronuncia las tres letras de Vox John

Voz 0712 36:18 no sé quién para calificar la ideología de nadie yo califico a los partidos a las personas por el proyecto que tienen para mi región quién quiere defender el agua el empleo de calidad a la bajada de impuestos quién quiere defenderlo quién decena mi proyecto tendrá cabida en él pero es que hay mucho partido de lo que usted me habla que que que no hablan de esto entonces tampoco sé qué proyectos tiene

Voz 1715 36:42 bueno en el PP andan ahora a la greña buscando razones que puedan explicar la debacle que sufrieron el domingo y entre ellas muchos admiten ahora que está el coste de los escándalos de corrupción sobre eso hoy hemos sabido que una juez de Valencia ha decidido procesar al ex presidente valenciano Francisco Camps en la causa de la construcción de un circuito urbano dentro de la propia ciudad para Fórmula uno procesa también al que fue vicepresidente Vicente Rambla al exconsejero Mario Flores entre otros al representante de FCC Construcción José Mayor Oreja hermano de el ex ministro la jueza cree que Camps actuó al margen de sus funciones como presidente de la legislación que utilizó indebidamente fondos públicos alterando datos y fechas en documentos de expedientes administrativos Camps ha anunciado que recurrirá para

Voz 0194 37:29 los preguntaré mientras intentamos hablar con toros preguntaré por el cambio de rumbo en la política del Partido Popular me hace mucha gracia cuando escuchábamos ahora al al presidente murciano cuando decía al partido del que que usted me habla creando siguiendo la escuela de de Mariano Rajoy pero vamos con en ese el hecho Neus de esa entrega de S documento insistimos sin los nombres de las personas documento que pidió yo incluso creo que estaba en el programa un acuerdo de gobierno en el acuerdo para el Gobierno que firmaron Vox el partido popular sobre la gente que trabaja en esas unidades de la lucha contra la violencia de género es verdad que yo entiendo que solicitar documentación a una consejería debe ser un ejercicio de transparencia otra cosa es la utilización ideológica que se pueda hacer de ese documento

Voz 8 38:16 pero yo creo que yo me me lo he revisado bastante porque a mí me gusta mucho todo el tema de transparencia

Voz 1971 38:24 más y en mi trabajo la utiliza

Voz 8 38:26 actualmente yo creo que es importante informara a los oyentes porque creo que hay algo no en este programa pero por ejemplo en redes ha habido ha habido unas confusiones que está bien aclarar las la Junta no podía hacer otra cosa que dar la información que ha dado la información correcta porque recordad que tú lo decías primero pidieron los nombres sí apellidos los trabajadores que evalúan los casos de violencia de género sea es decir pedían una una relación detallada con nombres y apellidos y allí la Junta correctamente apeló a la Ley de Protección de Datos y dijo que no y dijo que no entonces para los que no estén avezados a tratar con con los portales de transparencia cuando te pasa eso tú tienes que hacer un recurso volverá a intentarlo no para que la gente nos entienda para conseguir la información y es lo que hizo Vox lo que hizo fue volver a hacer una solicitud en la que reclamó los perfiles profesionales y la condición laboral y este dato que comentabais ahora ahora el no muro de colegiación de los trabajadores que aquí es donde ellos ahora están intentando hacer una batalla de si hay un porcentaje inferior bueno hay que que hay mucha gente que no está colegiada para resumir bueno aquí hay un debate sí es obligatorio o en un ser colegiado y es verdad que entre los profesionales y los propios sindicatos no no no se ponen de acuerdo pero cuando Susana Díaz dice que están que la Junta ha entregado esta información por el acuerdo que tienen

Voz 1971 40:00 podría ser así pero no es por eso es decir

Voz 8 40:02 si la señora Susana Díaz fuese la presidenta de la Junta a lo mejor de entrada pues hubiese pasado lo mismo que le ha pasado a la actual Gobierno andaluz que hubiese podido apelar a protección de Datos provisto ha habido momentos que hubiese tenido que dar estos mismos datos porque al final estás el Gobierno en este caso en este caso la Junta está obligado por ley que al

Voz 0194 40:22 es es como si hubiera pedido los datos de cuántos médicos trabajan

Voz 8 40:28 la sanidad pública andaluza acto ya hay que decir que la Junta por ejemplo una cosa que no ha dado es el número de colegiación es decir lo que ha intentado la Junta yo creo que aquí ha actuado correctamente lo digo sinceramente no sea si fuese si lo piensas diciendo también pero me he mirado llevo dos días mirándome no porque es un tema que además me interesa mucho

Voz 1170 40:47 qué

Voz 8 40:48 intenta hombre pues de entrada preservar a la máxima información que afecta estos trabajadores

Voz 1971 40:54 suponiendo y hacen bien de que Vox

Voz 8 40:57 de hacer un buen uso de de de de esos datos doy porque además pues en determinados departamentos en determinados juzgados hay muy poca gente por tanto para entendernos sería fácil de identificar esas personas iba a cabo que creo que busca Vox que sí que está consiguiendo Vox y eso es lo preocupante pero al final sabemos que estamos tratando con la derecha extremo a la ultraderecha pues asustar a estos trabajadores y eso lo está consiguiendo pero yo creo que es de recibo también que los políticos sean un poco serios cuando determinadas cosas y por lo tanto en este caso la Junta no podría hacer otra cosa

Voz 1971 41:32 Juan Carlos a mi me parece que aquí

Voz 1170 41:34 dos niveles uno político de intenciones que bueno que que que es lo que pretende Vox con esto no bueno si vemos al líder de Vox en en Andalucía con esa especial idiosincrasia del del personaje pues bueno yo creo que eso tampoco admite mucha mucha discusión y otra cosa es el plano administrativo y hay una ley de transparencia protección de datos en cuanto se cruzan ambas

Voz 0194 41:59 ambas leyes se tiene que dar

Voz 1170 42:01 las las Laso informaciones que se pide a mí hay determinadas yo creo que se ha entrado en una cierta cosa de es decir vamos a hacer todo el espantajo de la extrema derecha bueno la extrema derecha puede ser muy mala de horrible absolutamente nefasta me parece muy bien pero tiene doce diputados en el Parlamento de Andalucía un grupo tiene un grupo parlamentario y solicita una información y la administración pública tiene la obligación absoluta de de facilitar la de facilitarla eminentemente de acuerdo a la ley de Protección de datos es lo que ha hecho yo no no no consigo entender qué elemento se le puede achacar a la Junta a la a la Junta de Extremadura y luego son

Voz 0194 42:41 de Andalucía Andalucía perdón

Voz 1170 42:44 la velocidad de Alsacia y luego hay otra cosa y bueno la cualificación está todos son psicólogos trabajadores sociales la la la cualificación profesional está garantizada otra si no estuviera garantizar la cualificación profesional ya estaríamos hablando de otra cosa pero yo creo que no hay ningún elemento que permita discutir la cualificación profesional otra cosa es la colegiación ir te lo dice alguien que es extremadamente contrario a la consideración de colegiación pero creo que es obligatorio creo que soy

Voz 0194 43:15 de de todas formas voy contigo Vitoria nos decías que habías hecho todo el ejercicio y creo que me paran y me parece muy importante porque yo creo que igual de rigurosos bueno nosotros siempre tenemos que ser muy rigurosos los periodistas pero igual que los de intentarlo al menos pero igual que siempre e intentamos desmontar las mentiras o los bulos yo creo hay que ser muy riguroso porque es muy fácil vamos es decir nueve la veranos la emoción pero que bueno como estamos hablando vox etc etcétera pero también a mí me gustaría que esa transparencia que yo creo que es a lo que responde que la Junta decíamos no tiene otro remedio que dar esos datos también fuera con para con la prensa Joy intentado durante todo el día que nosotros pudiéramos tener ese documento porque al fin y al cabo es lo que nos permitiría de alguna manera también bueno pues el porcentaje de colegiación que nos dicen unos es cierto que nos dicen otros nosotros pero ahí hemos fallado

Voz 8 44:04 ahí no Manon hoy eso seguro y otra cosa quería añadir muy rápido el hecho de que tengan diputados a diferencia por ejemplo de los periodistas cuando tenemos que ir a los portales de transparencia nos cuesta mucho conseguir la información porque de entrada sea una universidad o sea un gobierno de entrada en la respuesta siempre es no si en ellos ahora están en el Parlamento con lo cual además tienen muchas más facilidades para acceder a mucha más información y eso tenemos que asumirlo porque será así

Voz 0194 44:30 se espera victoria antes de que de que vayas tú como la polémica está sobre todo en la colegiación como decíamos cada uno el portavoz de Vox el líder de Vox en el Parlamento ha dado un dato el vicepresidente de la Junta dado otro Mariola colorido yo creo que por teléfono y que éstas no

Voz 29 44:45 sí ahora sí me lo van a tener más un teléfono acertado no

Voz 0194 44:48 menos mal que siempre hay un teléfono cerca Mariola los los trabajadores de este tipo de unidades de la lucha contra la violencia machista tienen obligación de colegial

Voz 10 44:57 no está muy claro que hay una sentencia

Voz 8 45:00 muy intenso del Tribunal Constitucional

Voz 10 45:02 tumbó la norma de la Junta de Andalucía aprobada hace dieciocho años que eximía de la colegiación obligatoria a sus funcionarios pero es una sentencia que básicamente determinaba que estaba invadiendo competencias estatales ICD a interpretaciones sobre la exigencia de ese requisito la misma ambigüedad encontramos el informe de dos mil quince la Junta realizado a raíz del fallo del Constitucional Yves una respuesta en dos mil dieciséis del propio Ministerio de Hacienda al Gobierno andaluz son contundentes sobre esa obligatoriedad de conejitas se ha de perseguir a los empleados públicos en todo caso es una cuestión administrativa que Vox esta elevando a categoría de fondo para cuestionar a los trabajadores y al sistema de protección a las víctimas según el ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género Miguel Lorente

Voz 30 45:50 creo claramente que es un intento de generar confusión de cuestionar al sistema para que eh hay algún tipo de medida que limite las seis actuaciones profesionales y al mismo tiempo generar esa confusión que la víctima se traduce en desconfianza y el miedo a acudir a la institución para poner en conocimiento de la estación de violencia que están viviendo

Voz 10 46:12 hay que destacar Ángels que a estos trabajadores primero se les exoneró de la coger colegiación después de la sentencia del Constitucional tampoco la Junta les exige que lo hiciera vamos ni siquiera hoy Juan Marín sólo se lo recomienda así que él tampoco lo debe tener muy claro

Voz 0194 46:29 dos horas por lo que sabemos Mariola los trabajadores tienen miedo no de lo que pueda pasar ahora porque aunque se hayan nos hayan dado sus nombres ni sus datos creen que es relativamente fácil averiguar su identidad

Voz 10 46:40 claro porque son pocos trabajadores en el ámbito judicial en los juzgados seguramente son conocidos están indignados se sienten desprotegidos por la Junta los dirigentes de la UGT que han hablado con ellos dicen que están atemorizados por ejemplo Esperanza Morales que es de la Federación empleados públicos

Voz 31 46:58 vamos hasta tal punto que estos trabajadores ETA trabajadora es que no se atreven a salir en los medios están atemorizado el Camper perseguido es una barbaridad que en pleno siglo XXI se puedan vivir estas situaciones en todos los casos son licenciado y diplomado estamos hablando de trabajadores sociales Camón hablando de médico como hablando de psicólogo que llevan años trabajando en el tema de violencia a la mujer

Voz 10 47:21 claro las preguntas ahora son qué va a pasar con los datos que dan facilitado Vox pases la Junta algún se alguna en su uso porque hay un dato relevante cuatro diputados de los doce que tiene la formación de extrema derecha en Andalucía son abogados podrán seguir ejerciendo porque se les ha dado la compatibilidad pueden ser diputados

Voz 8 47:41 a ejercer como abonos por ejemplo en caso

Voz 10 47:44 de violencia de género o en casos de divorcio para dirimir una custodia ir ahora tienen una información privada que podrían utilizar no sabemos cómo es total y lógicamente pues inquieta muchísimo los trabajó

Voz 29 47:56 por Mariola gracias hasta ahora

