Hora 25 (03/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1170 00:00 más casi natural es decir estos como esta palabra tan bonitas ventilados de la derecha ya han dado el gustazo de votar a una cosa totalmente inservible Issam dado cuenta de que es completamente inservible bueno esos van a votar a volver a al al PP de una forma llevamos más natural pero es que no existe en si es que existe pero los que no te van a volver jamás vamos a ser los de Ciudadanos los ciudadanos es un partido

Voz 1971 00:24 digamos que tengo un discurso mucho más moderno mucho más actual

Voz 1170 00:27 es un partido más del siglo XXI Il cuando uno ha vivido estos nueve meses a a a Casado es que verdaderamente se nos creíamos que estábamos en los años noventa me

Voz 1617 00:38 pues cómo será la noche de un viernes yo creo que lo puedo decir a mi casado me da como un poco de pena al hombre que pero se usa aplican bien pero a tabique justo que lo hayas dicho vale pues ya no estoy sí

Voz 1 00:51 hola a de los no no debe ser que estoy de modo

Voz 1617 00:56 sensible pero no pero voy a decir porque es decir ninguno de los tres que estamos aquí no Nini Ángels creo que por supuesto tampoco durante la campaña ya ante ese cuando casado cogió las riendas del PP defendimos que esa estrategia era correcta os hablo desde Cataluña yo siempre he dicho qué puedes intentar gobernar sin Cataluña Euskadi no puede gobernar contra Catalunya y contra Euskadi que es lo que intento Casado no pero claro cuánta gente de los medios afines comprensibles amables con el PP cuantos columnistas pues afables también con la estrategia del PP es decían pues muy bien pues es es lo que hay que hacer porque es verdad que Rajoy eran Mari cumple Gines que llamaba no se equivocó muy bien enviar a Cayetana Álvarez de Toledo porque ella sí que lo va a saber viene de hacer vienen en Cataluña muy bien el el discurso de Maroto aunque ese contradiga con lo que decía cuando estaba en el aborto

Voz 1 02:01 bueno muy bien ánimos ya ni perdón

Voz 1617 02:04 más ahora cuando veo a alguno de estos análisis diciendo hombre Pablo Casado se ha equivocado se ha equivocado ahora no porque hace quince días estaba en lo cierto hablando incluso claro eh entonces yo por eso digo que me despierta una cierta compasión es decir hombre pues how todos me decía es que lo estaba haciendo bien que a lo mejor se lo hubiese dicho que lo hacía mal tampoco hubiese hecho caso eh no estoy diciendo que que estuviese el hombre atento a todo lo que se decía pero es cierto que desde los sectores podíamos decir más afines al PP nadie levantó la voz les parecía perfecto lo que están haciendo Casado ir por eso digo también que a lo de Cataluña porque les parecía muy acertada la estrategia a los que decíamos es seguramente no desde posiciones afines al PP pero sí desde una cierta perspectiva intentando ser honestos ya no hablo de objetividad sino el estos de oigan este ciento cincuenta y cinco que está prometiendo no se puede aplicar a no ser que incumpla la legalidad y en estos momentos no se está incumpliendo o esas barbaridades de decirle que Torra Otegi Puigdemont unos cuantos más que eran ministros y sería ministro si eran socios todo eso que se decía pues había mucha gente que la aplaudía en el entorno del PP y ahora pues ahora resulta que lo hacía todo mal hombre pues es un poco de honestidad por parte de todos ya está ya lo he dicho me quedo