Hora 25 (06/05/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:37 hola buenas tardes las convicciones en política son caducas Pablo Casado pasa de situar al PSOE en los márgenes de la Constitución o de acusar a Pedro Sánchez de ser cómplice de un golpe de Estado a sentarse con él en La Moncloa ya retomar las relaciones estables entre los dos Reunión Sánchez Casado de algo más de hora y media que ha acabado con el intento de abrazo del oso del PP a Ciudadanos

Voz 1660 00:58 eh no va a contar con el apoyo del Partido Popular ni con la abstención del Partido Popular para su investidura lo cual creo que es algo lógico eso no quiere decir que entendamos que lo mejor para España es que se puedan llegar a acuerdos y hay varias opciones que tiene en la mesa con partidos que respeten nuestro sistema constitucional nadie

Voz 4 01:17 le pido que haga nada más

Voz 1660 01:19 que le he pedido al presidente del Gobierno en funciones que es que el Gobierno no dependa de aquellos que quieren romper España

Voz 0194 01:25 la versión de La Moncloa habla de una imagen de unidad de los grandes partidos en torno a los asuntos de Estado como las pensiones la ciencia o la ecología sobre Cataluña también de y los dos se han comprometido a mantener una comunicación permanente mañana será el turno de Pablo Iglesias Unidas Podemos ha reunido esta tarde a su Consejo Ciudadano para analizar los malos resultados electorales y fijar la posición que mantendrá ese partido en la próxima ronda de contactos que debe emprender Pedro Sánchez hoy Pablo Iglesias ha vuelto a insistir en un gobierno de coalición aunque ha querido poner el acento en la necesidad de ser flexible en las negociaciones

Voz 0194 02:13 Albert Rivera también pasará mañana por la Moncloa Ciudadanos mantiene el veto a Pedro Sánchez pero de momento no lo traslada a las comunidades autónomas estamos a punto de vivir una nueva campaña electoral y Ciudadanos no hace ascos a posibles pactos autonómicos o locales con el Partido Socialista Inés Arrimadas

Voz 6 02:29 el algún disidente en el Partido Socialista en algún ayuntamiento en alguna comunidad autónoma que haga esto de momento no se ve ninguno te momento se ve a todo el mundo riendo las gracias al Partido Socialista no han dicho animo de la subida de impuestos que nos van a hacer de los pactos con los nacionalistas de que sus compañeros vayan en la misma lista que Esquerra Republicana de Cataluña

Voz 7 02:48 por tanto va a ser muy complicado

Voz 0194 02:52 Cataluña al partido de Carles Puigdemont celebra que vaya a poder ser candidato a las elecciones europeas pero las

Voz 1715 02:57 así es que hoy han decidido dos juzgados de Madrid tanto él como los exconsejeros Ponsa Tim Comín podrán ser candidatos en contra del veto que impuso la Junta Electoral Central contra la que Carles Puigdemont anuncia acciones

Voz 1174 03:08 la cinta contarnos hombre tenemos que defendernos esto no puede quedar impune sino qué tipo de garantía podemos tener de la Junta Electoral tomará decisiones en función de si la candidatura le gusta más o menos a sus miembros esto es dinamita en la base de un sistema democrático un sistema donde gracias

Voz 8 03:37 está un teléfono móvil que me dice que vaya llamar al president al conseller y que me voy a la huelga me voy a ir allí me voy a alargar las palabras fueron Trapero está loco sale que es una frase en catalán que quiere decir ha perdido el hacha Beta ha perdido el conocimiento saca la Brigada Móvil de aquí

Voz 0194 03:52 además en Hora Veinticinco les contaremos el contenido de los correos electrónicos que un grupo de extorsionadores cruzó con los representantes de Wikileaks a los que pidieron dinero a cambio de no difundir imágenes de su fundador en la embajada de Ecuador en Londres y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco con Iker Casillas ya descansando en su casa Jesús Gallego buenas tardes

Voz 1038 04:10 tarde serán las tres y diez de la tarde y a esa hora Casillas abandonaba el hospital donde ha estado ingresa

Voz 4 04:15 a dos cinco días en Oporto atendía a los medios ISE emocionaba es difícil hablar pero también entiendo que hay que estar agradecido porque tiene mucha suerte todas las redes a mucha gente que se ha preocupado estos días porque me han hecho sentir querido vemos un poco vio tanta gente que ha venido aquí y tantas muestras de cariño no sé lo que será el futuro pero creo que lo más importante era estar aquí volver a hablar claro

Voz 0978 04:56 destacando que esta noche ya no esperamos heladas en zonas agrícolas como ha pasado las últimas noches las mínimas van a subir los próximos días en todo el país y la lluvia cae ahora mismo en Galicia especialmente en las Rías Baixas es aquí donde esperamos acumulaciones significativas también mañana lluvia que se va a extender pero de manera muy débil al resto de Galicia de manera más aislada Castilla y León también el Cantábrico así como al norte de Extremadura en todo el noroeste peninsular mañana sensación de ambiente fresco durante toda la jornada el resto va a hacer mucho sol un poco de frío al empezar la mañana suavidad durante la tarde ambiente cálido incluso en el sur con máximas de más de veinticinco gramos

Voz 0882 05:32 Díez ahora XXV Pedro cierre portada una alerta

Voz 1715 05:35 preocupante muy preocupante en la que lanza Naciones Unidas en su mayor informe sobre biodiversidad millones de hectáreas de bosque arrasadas cientos de miles de especies de aves o de plantas amenazadas por la extinción lo va a contar Javier Gregory

Voz 0882 05:50 en sólo veinte años cien millones de hectáreas de árboles han sido tachadas y mientras tanto el número de animales salvajes como tigres elefantes se ha reducido ya a nuestro planeta un ochenta por ciento Éstos son sólo dos de los dramáticos datos que contiene el mayor informe sobre la biodiversidad de la tierra que ha realizado un panel de la ONU en el que han trabajado intensamente durante tres años ciento cincuenta científicos de más de cincuenta países entre ellos Juan Carlos Atienza del aseo la Sociedad Española de Ornitología

Voz 4 06:18 con un informe científico pero avalado

Voz 0882 06:28 según este macro informe científico los culpables son por un lado la agricultura la pesca de la ganadería industrial y por otro el excesivo consumismo de los países del primer

Voz 10 06:37 no

Voz 12 07:10 niños que esto lo conciben una opinión Iñaki Gabilondo buenos días Almudena Grandes qué tal el Jabois bienvenido a Argelia que era el buenos días buenos días José Antonio Pérez José María Izquierdo para el resto

Voz 14 07:26 cuando vas a ver el partido de fútbol siete de

Voz 7 07:28 novio un sábado a las ocho de la mañana lloviendo estás pensando con el corazón

Voz 1715 08:13 momento

Voz 0588 08:16 el sonido de los fotógrafos

Voz 1715 08:19 tomando la imagen de el instante en el que Pedro Sánchez reside a Pablo Casado las puertas de La Moncloa entre ese momento y este otro

Voz 1660 08:26 la que salgo con una impresión de primera

Voz 1715 08:29 bueno ha transcurrido una hora y media y se ha vivido un aparente mutación en las relaciones entre Casado Sánchez con lo que se han dicho con las acusaciones de trazo grueso que ha lanzado el líder del PP en los últimos meses en fin las selecciones generales han servido de bálsamo de lija decía antes Ángels Barceló en el tono las palabras elegidas en la versión de La Moncloa todo destila hoy suavidad ir contención Pablo Casado ha dejado claro que con él Sánchez no puede contar para su investidura ya ha provocado a ciudadanos animándole a facilitar un gobierno estable del PSOE sin dependencia de los nacionalismos y pendiente de la versión de Pablo Casado ha estado Adrián Prado Adrián buenas tardes

Voz 0019 09:11 qué tal Pedro buenas tardes dice Casado que las discrepancias en materia económica materia territorial o política exterior hacen imposible que el PP apoyo se abstengan la investidura de Sánchez pero entiende que otras fuerzas constitucionalistas y lo hagan todo para evitar que el Gobierno

Voz 4 09:24 va a depender de los independentistas

Voz 1660 09:26 otros eh no podemos facilitar este Gobierno pero podemos entender que otros partidos que respeta la Constitución de la unidad de España consideren hacerlo hay otras sumas que garantizan la investidura de Pedro Sánchez de partidos con los que ya pactado anteriormente es el caso de Ciudadanos ya pactaron en el año dos mil quince y dos mil dieciséis

Voz 0019 09:47 fuentes de Ciudadanos aseguran a la SER que no que no se van a abstener no iban a facilitar un Gobierno de Sánchez ya que éste ya lo tiene pactado con Iglesias y los nacionalistas si cree que a España le conviene Sánchez añaden que se abstenga el el líder del PP con la reunión de hoy da por normalizadas las relaciones con el Gobierno tras nueve meses de incomunicación y abre la vía para llegar a posibles pactos de Estado aunque insiste en que ejercerá una oposición fuerte

Voz 1715 10:09 en firme bueno La Moncloa también ha optado por un tono conciliador que las urnas han vuelto a demostrar que en la moderación en eso que llaman centros algo mejor todos caminan hacia el Gobierno aseguran que la reunión ha servido para normalizar las relaciones entre ambos para abrir un nuevo ciclo por cierto Adrián a ver qué pasa mañana con Rivera y con Iglesias

Voz 0019 10:30 sí fuentes de La Moncloa hablan de una reunión cordial afable y fluidas han conseguido encauzar las relaciones con el líder de la oposición y a partir de ahora habrá encuentros regulares para abordar temas de Estado se habla por ejemplo de la situación territorial y en concreto de Cataluña un asunto al que han dedicado buena parte de la opinión de esta mañana una cuestión además sobre la que se ha decidido mantener una comunicación permanente en La Ventana de Andalucía el ministro de Fomento en funciones José Luis Ábalos se felicitaba del paso dado esta mañana

Voz 0588 10:56 todo lo quisiera normalizar la relación entre el grupo parlamentario que no tiene sentido es que en un sistema democrático tengamos la ausencia de interlocución tengamos actitudes estanca

Voz 0019 11:13 así que el Gobierno cumple con su objetivo el consigue esa imagen de aparente unidad institucional que buscaba con esta ronda de contactos y que mañana continúa con Albert Rivera y con Pablo Iglesias

Voz 4 11:22 a derecho anda intercambiando retos

Voz 1715 11:24 casado reta ciudadanos a facilitar el gobierno del PSOE Ciudadanos reta a Casado a permitir gobernar a Ciudadanos en aquellos ayuntamientos en aquellas comunidades en las que el partido de Albert Rivera sea una fuerza hegemónica

Voz 6 11:37 ahora le va a tocar al señor Pablo Casado apoyar a ciudadanos esa es la respuesta respuesta que nos gustaría escuchar si nos va a apoyar ahora que ellos pues está en una posición más debilitada o por el contrario van a permitir que en nuestras comunidades autónomas en nuestros ayuntamientos gobierne pues el pacto el Partido Socialista con Podemos y con los

Voz 0978 11:57 populistas bueno ciudadanos de momento

Voz 1715 12:00 no da el portazo global a pactar con el PSOE después de las elecciones autonómicas y locales en cualquiera al ayuntamiento o en cualquier comunidad ya saben que existe un veto vigente aprobado por unanimidad para pactar para permitir el Gobierno de Pedro Sánchez pero en el caso autonómico y local de momento no es descartable que pueda ocurrir en el futuro pero de momento ese veto no sea aprobado eso sí Inés Arrimadas decía hoy que esos acuerdos van a ser difíciles

Voz 6 12:26 habrá algún disidente en el Partido Socialista en algún ayuntamiento en alguna comunidad autónoma que haga esto de momento no se ve ninguno de momento se ve a todo el mundo riendo las gracias al Partido Socialista no han dicho animo de la subida de impuestos que nos van a hacer de los pactos con los nacionalistas de que sus compañeros vayan en la misma lista que Esquerra Republicana de Cataluña por tanto va a ser muy complicado bueno Rivero

Voz 1715 12:48 acude mañana a La Moncloa también lo va a hacer Pablo Iglesias Unidas Podemos retrasó el análisis de sus malos resultados electorales dejó para hoy para este lunes se ha reunido el Consejo Ciudadano esta tarde en Madrid Pablo Iglesias ha insistido en pedir a Pedro Sánchez un Gobierno de izquierdas un gobierno de coalición gobierno progresista que pueda ser decía un ejemplo en Europa es en opinión de este partido la única garantía de un Gobierno que tome decisiones que adopte políticas sociales José María Pérez

Voz 1402 13:20 yo aún con una participación modestas sólo un gobierno de coalición progresista puede hacer cambiar las cosas en España este es el argumento que Pablo Iglesias ha dirigido a los suyos esta tarde en el Consejo Ciudadano dónde la delegación andaluza se opone a entrar en un Ejecutivo con el PSOE

Voz 5 13:35 cómo es posible que la CEOE haya salido a decir que por favor Unidas Podemos del Gobierno porque a lo mejor incluso desde una posición modesta en el Gobierno hay algunas cosas que se pueden cambiar

Voz 1402 13:48 no obstante Iglesias es consciente de que ahora toca convencer al propio Pedro Sánchez y con ese objetivo acude a Moncloa

Voz 5 13:55 creo que debemos intentar convencer a Pedro Sánchez y al PSOE de que España necesita políticas progresistas de verdad que conviertan además en una referencia para una Unión Europea que está en serias dificultades

Voz 1402 14:06 el líder de Podemos quiere conseguirlo sin arrogancia y sin líneas rojas e incluso se atreve a señalar a los posibles socios preferentes de ese gobierno vascos cántabros valencianos y catalanes para cambiar el modelo territorial y el de financiación autonómica

Voz 1715 14:20 bueno pues entre la resaca electoral en la que se nos avecina esta misma semana recuerden comienza la campaña a las elecciones autonómicas y municipales el primer debate entre los candidatos al Ayuntamiento de Madrid lo ha organizado la Cadena Ser en Madrid y el diario país debate a seis con un alto contenido local es inevitable pero con mucho morbo político al fin y al cabo Manuela Carmena es una de las referencias del cambio político que se vivió en este país hace cuatro años y el de Madrid es uno de esos ayuntamientos del cambio así que hay políticas políticas muy concretas de mucha repercusión que van a ser sometidas al juicio de los electores en las próximas elecciones el veintiséis de mayo para escuchar a los representantes

Voz 17 14:59 a Madrid

Voz 1715 15:02 proyecto político por el que se presenta Manuela Carmena el Partido Socialista de la Izquierda de Vox el partido popular de Ciudadanos un minuto que resume ese debate que hoy se ha escuchado es el primero en la Cadena Ser nadie

Voz 14 15:13 ese Madrid de la suciedad ese Madrid que alquila una vivienda Te2 media vuelta insistentemente un okupa porque ha quedado vacía viene la alcaldesa a aplaudirle

Voz 1410 15:20 Adrià está muy limpio o Madrid está muy bonito no pasan todas las cosas terribles que decir que parece que un minuto baja uno a hacer un recado y cuando encuentra la casa ocupada

Voz 0831 15:29 que no lo alguna propuesta de Manuela Carmena para solucionar el tema de las viviendas lo único capricho es hay tres mil trescientas viviendas que están en construcción y tengo aquí este dossier que lo demuestra el problema insisto es que ha aumentado la demanda aumentó la oferta se ha estrangulado la oferta por parte de este Ayuntamiento que yo puedo

Voz 0697 15:45 a los ciudadanos es que yo voy a poner mi programa de Gobierno exactamente igual que se ha hecho en Andalucía y en otros sitios para que se pacte entorno a lo que yo quiero hacer en Madrid en lo que queremos los madrileños necesitamos que se haga Madrid

Voz 1410 15:58 creo que para mí el Gobierno de progresos sería el Partido Socialista

Voz 1715 16:02 el debate a seis tienen un resumen estupendo en Cadena Ser punto com en la página de radio Brit por cierto veintiséis de mayo elecciones autonómicas municipales y europeas y finalmente Push the money los exconsejeros Coming impone a Ci van a poder ser candidatos a esas elecciones primero la Fiscalía después el Supremo y por último dos juzgados de Madrid han concluido que no hay ningún motivo para prohibirles ser candidato Justo lo contrario de lo que creía la Junta Electoral Central Javier Álvarez

Voz 1402 16:29 los jueces han dado vía libre para presentarse al Parlamento Europeo los tres juzgados ordenan a la Junta Electoral Central que en el plazo máximo de dos días publiquen las candidaturas de los tres aspirantes para que puedan concurrir a las próximas elecciones europeas los magistrados asumen el criterio de la Fiscalía hay también del tribunal

Voz 0019 16:45 Supremo que consideran que pueden presentarse

Voz 1402 16:48 que no hayan comunicado al censo electoral que no residen en sus domicilios en España para los jueces no es exigible para los candidatos a las elecciones que deben estar inscritos en el censo sino que reúnan los requisitos para ello y los tres cumplen con estas condiciones tampoco importan dicen los jueces su circunstancias especiales porque estén fugados y con causas abiertas en nuestro país he puesto que ninguna de ellas tiene sentencia firme los jueces de contencioso entienden que estar fugado de la justicia no es una de las razones que según la ley permitan excluir a una persona de unos comicios la Junta Electoral en cambio había puesto encima de la mesa su suspensión política cautelar tras ser procesados por rebelión y la inexactitud de su inscripción en el censo al no ser residentes donde estaban en paro

Voz 1715 17:30 la Guillén el juicio por el uno de octubre el testimonio de uno de los mandos de los Mossos d'Esquadra que intervino en la protesta multitudinaria que rodeo la Consejería de Economía al jefe de los antidisturbios ha contado cómo quién de entonces presidía la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sanchez le pidió le exigió que retirara a los agentes que le amenazó con llamar al presidente de la Generalitat o a su jefe al consejero de interior Alberto Pozas

Voz 4 17:51 en un primer momento Jordi Sanchez no sólo no colaboraba has dicho esta mañana a un agente de Mossos incluso exigió que los Mossos salieran de allí amenazando con llamar al mismísimo Carles Puigdemont latitudes señor Sánchez fue altiva pobre patente complicada para mí aunque ha reconocido que su actitud cambió sí empezó a colaborar a una persona mucho más correcta mucho más conciliadora explicando eso sí que el cordón de voluntarios de la ANC alrededor de la Conselleria no era seguro porque los ánimos de las personas no estaban en condiciones de que yo accediera de forma pacífica por el por el cordón Un testigo pedido por Joaquim Forn en perjuicio de Sánchez y a favor de la actuación de los Mossos ese día hicieron lo que pudieron usar la fuerza podía provocar una avalancha el pesar que yo tengo es que no puede no puede cumplir la orden que se porque era imposible otros testigos como Xavier Trias ex alcalde de Barcelona defendieron el carácter pacífico y colaborador de Sánchez ese día Hora veinticinco A

Voz 18 18:41 más hechos los finales el zumo estás hurtando mermelada en tu móvil

Voz 19 18:45 desayunar deprisa para llegar al cole tiene estas cosas aproveche el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiar de una casa más cerca sin comisión de apertura sin gastos de tasación si la solicita el banco consulta condiciones en BBVA punto es BBVA creando

Voz 20 19:00 unidades necesita unas vacaciones entra en lo oye Travel punto com idea Mallorca siete noches desde trescientos treinta y nueve euros o azul crucero por el Mediterráneo desde trescientos noventa y nueve euros o descubre Turquía durante diez días desde cuatrocientos ochenta y nueve euros allí Travel especialistas en vacaciones

Voz 21 19:20 en el Time no me pregunto desde cuándo llegada soltero yo casi ni me acordaba de cómo ligar creo en ella me hizo sentir muy cómodo me pregunto a qué concierto me apetecía ir

Voz 14 19:32 en fin lo importante es la que compartís común vínculo entre Soteres mayores de cincuenta Ana Muguerta traéis descarga la aplicación estricta año

Voz 3 19:40 cadena SER Hora veinticinco

Voz 16 19:46 a Pedro Blanco diecinueve siete diecinueve

Voz 1715 19:50 en Canarias Donald Trump ha hecho que hoy estemos pendientes de las bolsas desde primera hora de la mañana el mercado los mercados europeos habrían sesión cayendo con fuerza finalmente han moderado algo la bolsa de Estados Unidos también habría sesión cayendo con intensidad de Eladio Meizoso buenas tardes hola buenas tardes adherencia

Voz 22 20:06 fue día cargado

Voz 1402 20:08 mucha preocupación por lo que estaba sucediendo en Asia donde la bolsa de Shanghai lleva a perder un cinco con seis por ciento de su valor al cierre en Europa las pérdidas llegaron también a superar por la mañana el dos por ciento en París Frankfurt Milán al final se quedaron en un uno con seis por cien en esta última en torno al uno en las otras dos y un modesto cero coma ocho por ciento nivel veinticinco que mantiene los nueve mil trescientos puntos Koke contribuyó a atemperar las cosas fue sin duda la apertura de Wall Street con bajadas en todo momento por debajo del uno por cien todavía menores ahora está en el cero con seis por ciento abajo el índice neoyorquino pero el rojo ha sido hoy el color dominante aquí sólo cuatro de los treinta y cinco valores del Ibex han cerrado en verde los más castigados ACS Cie Automotive y Técnicas Reunidas los tres con proyectos en marcha en China y que han bajado hoy un tres con cinco tres con cuatro por ciento petróleo que abrió a la baja ha vuelto ha subido a lo largo del día esta ahora setenta dólares el barril de Brent que es un dólar más que el pasado viernes

Voz 1715 21:06 gracias a la datos del paro del pasado mes de abril buenos datos en términos absolutos en realidad muy buenos algo más matizados en términos relativos lo más destacado el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social en ciento ochenta y seis mil personas hasta alcanzar niveles no conocidos desde julio del dos mil ocho pero la mayor parte del trabajo que se crea es estacional Javier Ruiz

Voz 0887 21:26 el paro baja en noventa y un mil personas un dos coma ocho por ciento y la contratación se dispara ciento ochenta y seis mil afiliados más en seguridad social es el segundo mejor abril de toda la serie histórica y la cifra de ocupados la más alta desde que empezó la crisis en el año dos mil ocho pero a partir de ahí la calidad del empleo deja noticias negativas nueve de cada diez empleos son contratos temporales más de la mitad de los firmados son contratos de Semana Santa son contratos de camarero hoy el Gobierno defendía que esa eventualidad está bajando los Sindicatos protesta

Voz 23 21:58 todo parece indicar que se sigue progresando hacia una disminución leve pero sostenida de la dualidad de nuestro mercado de trabajo

Voz 24 22:09 desde UGT exigimos al nuevo Gobierno un plan de choque por el empleo con carácter inmediato

Voz 0887 22:14 temporalidad es lo que define a los ochenta y cinco mil contratos de camarero que se han firmado y temporalidad es lo que explica donde se han firmado sus contratos en Andalucía en Cataluña y en Baleares de los sitios de costa donde más empleo se ha creado

Voz 1402 22:28 Cierzo tarde en la SER les estamos contando el contenido de los con

Voz 1715 22:30 los electrónicos que demuestran el intento de extorsión a Julian Assange y Wikileaks un grupo de personas intentó cobrar varios millones de euros a cambio de no difundir imágenes y vídeos grabados durante los dos últimos años de la estancia de Assange en la embajada de Ecuador en Londres Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 22:45 buenas tardes son mensajes vía email que comenzaron el pasado ocho de marzo y que continuaron hasta el diez de abril y que están capitaneados por un grupo de extorsionadores dirigidos por un periodista que se llama PP por un informático en total cuarenta correos los últimos cinco correos están monitoreado por la policía después de que Wikileaks presentase una denuncia por presunta extorsión John ante la Policía Nacional desde el primer minuto en el que la organización trata de vender el material la presunta red de extorsión pone un precio a los documentos tres millones de euros que luego se rebajan a millón y medio y que siempre se publicitan con comunicaciones importantes entre agentes Ecuatorianos ingleses y americanos uno de los momentos clave es cuando el periodista dice que tiene un audio de Assange en el que este habla sobre una reunión que habrían mantenido el presidente de Ecuador y Mike Pompeo que es el jefe de la diplomacia en Estados Unidos en ese mismo correo Pepe el periodista al extorsionador le dice al editor jefe de Wikileaks que Julian dice que lean vendido y que teme por su vida que Ecuador quiere deshacerse de la empresa de seguridad ilegalmente

Voz 1715 23:48 en la tertulia de Hoy Javier González Ferrari Berna González Harbour Carlos Cué Éstas son para él las claves del día

Voz 10 23:55 las elecciones han supuesto un golpe tan fuerte para la oposición en especial para el PP que están a punto de lograr el milagro el final de la crispación lo es probable que dure mucho esta semana empieza otra campaña electoral pero disfruten mientras aguanta porque hacía mucho tiempo que no se oía un tono de un líder de la oposición como el que se ha escuchado hoy en La Moncloa Pablo Casado continúa con el giro de ciento ochenta grados que emprendió al día siguiente del batacazo electoral hoy Sánchez ha hablado de posibles grandes pactos sobre pensiones ya han establecido un canal de diálogo permanente sobre Cataluña nada menos atrás quedaron las manos manchadas de sangre el filón el sucedáneo de presidente ese estilo sufrió una severa derrota electoral Casado lo está cambiando a toda velocidad ahora queda por ver si Albert Rivera se suma también este nuevo tono hice puede empezar a hablar en España de reformas de calado con grandes acuerdos no será fácil pero al menos por unas horas la política española aparece un lugar pacífico donde todos pueden hablar con todos se imaginan que durará cuatro años hasta las próximas elecciones por pedir que no

Voz 1715 24:50 es así llegamos a los ocho veinticinco minutos las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:47 desde el primer debate municipal antes de las elecciones del veintiséis de mayo dibujado ya a la política de pactos en el debate organizado por La Ser y el país la alcaldesa y candidata además Madrid Manuela Carmena ha tendido la mano al candidato del PSOE a Pepu Hernández que ha mostrado su sintonía con la alcaldesa también en ese grupo el candidato de Madrid en pie ex de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato

Voz 1410 26:05 qué preocupación me da esto que tengan ustedes ese frentismo pues tenemos que entendernos todos yo naturalmente siempre estaré por un gobierno de progreso y creo que para mí el Gobierno de progresos sería el Partido Socialista

Voz 5 26:17 solamente dos opciones o la Izquierda suma o la derecha gobierna con la extrema derecha por supuesto que hay mucha posibilidad en la izquierda del tablero político de llegar a acuerdos pero evidentemente para no hacer jamás políticas de derecha

Voz 1915 26:30 en la derecha el candidato del PP José Luis Martínez Almeida no descarta un pacto con Vox su candidato Ortega Smith pide un pacto similar al de Andalucía Begoña Villacís Se mantiene alejada no veta al PSOE como sí hace Ciudadanos su partido a nivel regional

Voz 27 26:44 nos centremos a los ciudadanos y pretendíamos evitar beso

Voz 4 26:48 por la izquierda la estar en la medida de madre pactar no me responde

Voz 5 26:52 ahora les toca a ellos apoyar la alcaldía de voz para que podamos sacar a Carmena del Ayuntamiento que Fontán

Voz 0919 26:57 el optimista además son pactos

Voz 27 27:00 los parentesco lo que yo puedo garantizar los ciudadanos es que yo voy a poner mi programa de Gobierno exactamente igual que se ha hecho en Andalucía y en otros sitios para que se pacte en torno a lo que yo quiero hacer en Madrid

Voz 1915 27:11 en materia de vivienda Carmena ha anunciado un plan para levantar tres mil viviendas con la cesión de una treintena de parcelas obras a futuro como las grandes operaciones urbanísticas todavía pendientes de votación como la Operación Chamartín operaciones durmientes como campamento y atención a esta propuesta de Vox su candidato Ortega Smith proponía mandar la fiesta del Orgullo a la Casa de Campo dice que causa molestias

Voz 5 27:31 sitio las fiestas del Orgullo hacia sacando los de Madrid porque causan verdaderos problemas Atatürk lo mandaremos para que pudieran desarrollar la fiesta del Orgullo Gay lo que quiera pero dentro de la Casa de Campo y con un contrato de de de responsabilidad para que todo

Voz 1915 27:47 la LGT Bay organizadores del Orgullo han cargado ya contra el partido de Abascal contra porque dicen que están arremetiendo contra lo que es un referente de la diversidad en todo el mundo enseguida vamos con otros asuntos de este lunes seis de mayo pero antes vamos a echar un vistazo a las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 28 28:06 buenas tardes en este momento tan sólo tenga precaución de entrada a la capital en la A6 en Majadahonda y El Plantío hoy en la ronda de circunvalación M cuarenta en Coslada dirección a tres en el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas

Voz 18 29:22 comunidad de Madrid un rato antes de llegar a la

Voz 1915 29:25 las ocho y media el paro bajó un uno con siete por ciento en Madrid durante el mes de abril se repite por tanto la tendencia a nivel nacional en la que la Semana Santa tira del empleo también aumentó ligeramente la afiliación a la Seguridad Social un cero coma cuatro por ciento llegamos a las ocho y media con veintidós grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco esta mañana

Voz 32 30:01 euros veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus que ayer

Voz 0588 30:09 buenas tardes semana importantísima para el Barça que ya están Liverpool no

Voz 0919 30:12 mañana vuelta de la semifinal una ventaja muy importante para el Barça tres cero en la ida me gusta como Valverde baja el mensaje de euforia a la tierra hoy le han preguntado en la rueda de prensa como se encontraba estando a tres partidos de conseguir el triplete ya tiene la Liga pasa mañana estará le faltarán la final de la Champions la final de la Copa del Rey Valverde ha dicho que está sí me toco

Voz 0588 30:36 te tenía poder decir que estoy levitando alguacil pero no hay manera verás bastante poco gente como para te tengo yo y los jugadores para pasar mañana pensando en otras cuestiones yo creo que también el Jürgen Klopp está pensando que pueden hacer un doblete porque pueden ganar la Liga hay puede ganar la Champions

Voz 0919 30:57 porque hay que ir paso a paso lento despacio primero mañana la ventaja importante en el Barça y además tiene pues la buena noticia para el club azulgrana de qué Salah el egipcio del Liverpool no va a poder estar en el partido es otra baja importantísima en el equipo de ya saben de Klopp ya sabéis que la baja en el equipo de Valverde es la de de todo pinta bien para el Barça luego vamos a estar también en Oporto escuchando lo que ha dicho Casillas a su salida de la clínica donde ha estado cinco días internado sabemos funcionado dando las gracias por la infinidad de mensajes de cariño que ha recibido el portero del Oporto en el Master de Tenis de Madrid malas noticias hoy los dos primeros españoles que salían a la pista Pablo Carreño Jaume Munar eliminados estamos todavía esperando que fue otros españoles tenemos fútbol de Segunda División A las nueve juegan en Cádiz el Cádiz y el Málaga dos aspirantes al ascenso pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes

Voz 33 31:55 nueva Gallego qué tal estoy avergonzado de Real Madrid primero la afición que está aletargada y segundo el Real Madrid como club Se puede decir que ayer el Madrid hizo el mayor ridículo de la Historia con respecto a Iker Casillas si lo comparamos con el salvado de gran tan cerca el perdón del Gran Oporto se pueden compás dónde están los valores del Real Madrid vergonzoso

Voz 34 32:25 a T bueno tampoco tampoco será para tanto venga dejad vuestros mensajes

Voz 35 32:30 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica y vinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuatro

Voz 36 32:46 hola buenos días viendo el fantástico rendimiento en el Barça de ese pedazo de delantero Kevin Prince Boateng llueve preguntó he es Bogarde disfrazado y otra reflexión no es ridículo traer a un jugador que se arrastra por los campos teniendo a los delanteros posibles del Barcelona B un abrazo

Voz 35 33:14 el Guaza de Hora veinticinco Deportes se hizo al cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 34 33:24 una idea Bogarde tiene pero no no no no no se parece mucho empezamos

Voz 0919 33:38 eran las tres y diez de la tarde cuando Iker Casillas parecía por la puerta principal del hospital de Oporto donde ha estado ingresado en los últimos cinco días y ante una nube de cámaras de televisión y micrófonos daba las gracias emocionado por lo que ha recibido todos estos días sonaba así en la Cadena SER es difícil

Voz 4 33:57 el hablar pero también entiendo que hay que estar agradecido porque he tenido mucha suerte sobre todas las gracias a mucha gente que ha preocupado estos días porque mal hecho sentir he querido y por tanto hay que sacarse una sonrisa de estos momentos yo creo que lo voy a sacar la verdad es que me emoción un poco vio tanta gente que ha venido aquí tantas muestras de cariño no sé lo que será el futuro vuelvo a repetir por si acaso alguien me pregunta Otín incertidumbre pero creo que lo más importante era estar aquí y poder hablar tranquilamente y poder

Voz 0919 34:31 transmitir cómo me encuentro del futuro ya veremos allí con Iker estaban nuestro compañero Javier Herráez Javi lo siguiente para Iker que el buenas tardes

Voz 4 34:41 hola qué tal Gallego descansar descansar o leer todos los mensajes que tiene a todo el mundo va a contestar como siempre Iker Casillas ha agradecido a todos y de todas las formas posibles he visto a Iker muy emocionados el entre cortaba la voz a todos a todos porque habla

Voz 0915 34:55 no hay que resultó calor a mí en ese instante a mí también entre corta la voz porque él no ha visto emocionado nosotros también somos emocionado éramos una legión de de periodistas allí esperando al bueno de Iker Casillas estaba a dos metros su mujer Sara Carbonero también con gafas de sol debajo también emocionada ligeramente llorando porque la emoción a todos unos amargado en ese hospital Cup después de cinco días muy intensos aunque la verdad es que el primer día sabíamos que iba a quedar pues muy bien sin ningún tipo de secuela hacer subida a partir de ahora mañana se bajará de Su Casita se pondrán a gafas de sol Se cada una gorra pantalones cortos pasear por la playa a pensar ahora está

Voz 0919 35:30 vivo bien pletórico y como lo ha dicho del futuro Dios dirá y eso es lo más importante poco a poco iremos sabiendo como está Casillas Si tiene que dejar el fútbol lo importante era la vida a ocho y treinta y cinco Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 37:01 mañana a las nueve de la noche Liverpool Barça a la vuelta de las semifinales encauzada la eliminatoria para el Barça con el tres cero de la ida pero bueno hay que jugar y hay que superar ese primer cuarto de hora de presión que va a meter el Liverpool delante de su público

Voz 4 37:17 aunque tenga las bajas que tenga no hay ninguna duda

Voz 0919 37:21 de que el equipo de Klopp va a salir a meterle en problemas al Barça si se superan los primeros veinticinco minutos y el Liverpool ha marcado el asunto estará finiquitado Adriá Albets ha estado hoy con Valverde con Luis Suárez en la rueda de prensa posterior entrenamiento del equipo azulgrana hola Adrià buenas tardes

Voz 0017 37:39 hola Gallego qué tal muy buenas pues si acaba de entrenar el Barça aquí en Anfil sobre un césped absolutamente espectacular está en perfectas condiciones para el partido de mañana entrenamiento con toda la plantilla menos den BD hito divo que se han quedado en Barcelona lesionados ir sí que está por aquí Rafinha aunque el brasileño ha trabajado al margen ha dicho Valverde en la rueda de prensa que tienen que olvidarse del tres cero de la ida que tienen que salir a ganar mañana y que para conseguirlo la consigna está muy clara más que tener el balón mañana el Barça lo que tiene que hacer es dice Valverde atacar

Voz 0588 38:13 cada equipo tiene su estilo de lo que se trata siempre es de llevar el partido a su terreno nos interesa desde luego es tener la sensación de que nosotros te el control no tengo ninguna duda nosotros pensamos en el control es la lo nocturnos una hacia ellos con dolor sus zapatos de que nosotros la tengamos para apretarnos y para opinó Juanjo dejarnos progresar

Voz 0017 38:40 veremos si eso implica cambios en el once donde la duda es si formará el Barça con el cuatro tres tres habitual con Coutinho arriba o si cambiará a Valverde el sistema al cuatro cuatro dos para jugar con cuatro centrocampistas hablo también como decías Luis Suárez que vuelve a su casa que espera que le reciban con aplomo

Voz 4 38:58 esos aquí Annan fiel dice que el Liverpool aquí

Voz 0017 39:00 juega con uno más por lo que aprieta el público dice Suárez que si marca no lo va a celebrar

Voz 1178 39:07 tengo todo el respeto el mundo hacia los hincha Liverpool de puede que lo marque los él era mi forma con mi público porque es entendible pedí perdón y la gente que un día después especuló con otra cosa pero sí soy un agradecido al al Liverpool tengo muchísimo respeto a los aficionados

Voz 0919 39:26 intentar hacer su trabajo que es marcar goles para el Fútbol Club Barcelona el Liverpool se ha confirmado que sala no estará mañana una baja importantísima para los de Klopp qué cara tenía Klopp en esa rueda de prensa Lluís Flaquer buenas tardes qué tal Gallego muy buenas pues cara de circunstancia evidente

Voz 1296 39:40 del Liverpool nadie se atreve a darlo por imposible pero los contratiempos van minando la moral de los red de cara a orar el milagro se cayó Fermín hoy han caído en la ida no lo recupera Klopp que hoy ha confirmado la adelantado por Brühl Alemania ayer en El Larguero que estará no está para jugar tras el golpe que sufrió el sábado ante el Newcastle a eso hay que unir le la ausencia de Keita que el selección en el Camp Nou y por si fuera poco el entrenamiento de esta tarde según diversas informaciones

Voz 1402 40:00 el central Van Dyke puntal defensivo ha hecho parte

Voz 1296 40:02 del entrenamiento en solitario aunque se cuenta con él de cara al once de mañana todos son problemas para el Liverpool que aun así confía en la magia de Anfield para lograr el milagro hoy en la ciudad todos hablan de la remontada imposible al Milan en la final de dos mil cinco ganarán tras irse al descanso perdiendo por cero tres así que por ilusión no será Klopp reconoce el bajón por las ofensas sobre todo la de Saray fulminó pero avisa al Barça que lo van a intentar quemar a intentar la remontada

Voz 0588 40:23 como no precaución no es una conmoción y eso significa que no suele permite jugar no hay más él se siente bien pero no es suficiente desde el punto de vista médico ya está él está desesperado por jugar pero no podemos dejarles es lo que hay todos pavo

Voz 0919 40:36 hable para el Barça en esta primera semifinal el miércoles se jugará la segunda entre el Ajax y el Tottenham algo más igualada aunque la ventajas para los holandeses además acaban de proclamarse campeones de Copa vaya con los chavales de el Ajax y todo pendientes de si el Tottenham recupera a Harry Kane Bruno Alemany buenas tardes

Voz 0301 40:55 hola Gallego muy buenas pues si en las últimas horas se ha publicado en Inglaterra que va a viajar eso no es garantía ni mucho menos de que juegue de hecho en el partido ante el barman el último de Premier que ha jugado

Voz 1038 41:06 dotarán no tuvo ni un solo minuto así

Voz 0301 41:08 todo el mundo pendiente de si Hurricane primero suben el avión y luego si si está he para disputar el partido insisto las informaciones apuntan a que podría viajar y que podría tener otros aunque es muy complicado que aguante los noventa en un partido en el que le toca remontar al Tottenham que ya ha demostrado que fuera de casa también es un equipo muy competente además va a jugar son que en la ida estuvo sancionado y no pudo jugar ante un ayer

Voz 0919 41:31 que viene de celebración eso sí con la moral por las

Voz 0301 41:33 después de ganar como decías por cero goles a cuatro al Willem II en la final de la Copa

Voz 0919 41:37 así está la Champions enseguida repasamos las consecuencias de la jornada de liga ya sabéis con dos equipos que han bajado a Segunda División el Rayo y el Huesca pero antes tres noticias de este lunes la primera tiene que ver con el Atlético de Madrid mañana Godín ha convocado a los medios de comunicación Miguel Martín Talavera todo parece indicar que es para despedirse buenas tardes

Voz 1038 41:57 qué tal Gallego buenas tardes si mañana a la una de la tarde en el Metropolitano rueda de prensa del capitán del conjunto rojiblanco para ratificar lo que ya contó Manu Carreño en enero en El Larguero y es que Diego Godín se va a ir al Inter de Milán donde ha firmado por tres temporadas atrás van a quedar de momento trescientos ochenta y siete partidos de Liga veintisiete goles once asistencias ocho títulos como rojiblanco S

Voz 40 42:16 e historia y leyenda del club d

Voz 0919 42:19 el Atlético sin duda un icono ya del Atlético de Madrid la segunda reunión en el Consejo Superior de Deportes de la Liga y la Federación Teba Rubiales Rubial Esteban lo que pasa es que Javier Tebas no ha estado con la delegación de la Liga se trataba Antón Meana buenas tardes hola buenas tardes decirse uno a otro en lo que quiere mandar el año que viene correcto porque tú has explicado bien como te convoca una reunión tienes dos opciones ir o no ir al prefiere no asistir a la de hoy Rubiales y que ha estado allí así que la imagen era en el medio María José Rienda a la derecha Rubiales con dos abogados ya la izquierda el equipo de la Liga con Carlos del Campo Luis Gil y un par de vicepresidentes se han intercambiado papeles dossieres tienen que estudiarlos leerlos e intercambiarse los pero la Liga baja el tono cede en varios campos pero marca una línea roja los partidos de los lunes dicen que están vendidos

Voz 41 43:08 los que hay mucho dinero y que eso es innegociable María José Rienda se queja de las formas les sorprende las formas de ambos bandos y cuando le preguntamos por la tensión por la ausencia de Tebas Se pone

Voz 42 43:22 en la primera Reunión cuestión con usted el presidente de la Liga se fue una comisaría denunciara el presidente de la Federación ha avanzado algo eso lo único que os digo que ha sido muy positiva hoy la reunión de hoy no que bueno que seguimos adelante con el acuerdo mucha porque no ha acudido señor Tebas en principio igual que yo no pude estar por temas de agenda lógicamente no estuvo en la anterior pero sí es verdad que se siga avanzando

Voz 0919 43:44 avanzando poco a poco ya veremos a dónde nos lleva este camino entre Rubiales si te vas lo de hoy no daba ni para un capítulo de la serie lo dejamos para otros días ya atención a esta otra noticia Feria de Abril de Sevilla

Voz 4 43:57 un ámbito de diversión de alegría en

Voz 0919 44:00 dentro bueno pues un encuentro entre Monchi actual director deportivo del Sevilla José María del Nido ex presidente sevillista digamos que Santi Ortega no fue tan amistoso

Voz 4 44:12 no como invitaba el el entorno bueno

Voz 0919 44:15 están buenas tardes Gallego porque además el asunto comenzó bien

Voz 42 44:18 con un saludo cordial en la caseta de la que es socio apareció José María del Nido hubo un saludo repito cordial pero en una conversación posterior la cosa fue empuñando se fue liando hay versiones que cuentan que el tema lo arrancó del nido con algunas manifestaciones despectivas hacia Monchi que este les respondió de mala forma

Voz 3 44:36 así que también insisto cuentan que debido estuvo muy

Voz 42 44:40 pero con Monchi en algunas apreciaciones y Monchi reaccionó pero todo parece que fue controlado por un ex bético David Rivas que andaba por allí grande y fuerte y pudo controlar cualquier situación

Voz 4 44:50 mucho más grave que se hubiera producido no llegó la sangre al río

Voz 0919 44:53 gracias ante el Rayo y el Huesca son ya equipos para el año que viene de Segunda División el día después por ejemplo en el Rayo Vallecano José Palacio está todo decidido Paco sí de buenas tardes qué tal