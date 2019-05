Hora 25 (06/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Hora veinticinco

Voz 3 00:16 les Barceló

Voz 0194 00:17 seguramente no lo pretendan pero los miembros de la Junta Electoral Central se han ganado un protagonismo extra indeseado en estas semanas electorales con las estamos rematando el curso político el veto a la candidatura europea de Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y clara Ponsa que ha corregido hoy la justicia ordinaria es la última polémica protagonizada por este órgano encargado de velar por el cumplimiento de la normativa electoral una excusa perfecta para revisar en nuestra tertulia icono expertos cómo funciona esta Junta Electoral y quiénes son los que toman estas decisiones antes vamos a repasar otras noticias de este lunes Pablo Morán buenas noches Ángels buenas noche hasta ahora pendientes de los efectos de las últimas amenazas de Oltra Machines

Voz 1667 00:57 el tuit en el que amenaza con aumentar los aranceles sobre los productos chinos ha provocado nervios entre los inversores y una sacudida en las bolsas que se ha moderado al avanzar la tarde enseguida se pasara para que Javier Ruiz con los detalles pero hasta ahora las caídas del Tau Jones Eden Nasdaq apenas llegan al medio punto

Voz 0194 01:13 lo que no aflojas la presión de Trump tras la publicación del informe Mueller sobre la trama rusa en la Casa Blanca

Voz 1667 01:18 más de trescientos cincuenta ex fiscales norteamericanos hablan del posible procesamiento de Trump por obstrucción a la justicia en esta investigación

Voz 0194 01:25 en Washington Marta del Vado buenas noches buenas noches

Voz 1510 01:28 es firmas han sido recogidas por el grupo sin ánimo de lucro proteste Democracy que en una carta aseveran que cualquier persona que no ocupara el cargo de presidente habría sido acusado de obstrucción a la justicia tras el información leer la carta la han firmado hasta ahora más de trescientos setenta fiscales federales que han trabajado tanto en administraciones demócratas como

Voz 0194 01:47 publicadas en ella dicen que INVI

Voz 1510 01:49 instigar los casos de obstrucción a la justicia es clave porque no hacerlo abre la puerta a que las interferencias en las investigaciones criminales queden impunes esto pone en riesgo todo el sistema de justicia el respaldo a esta carta pone en evidencia al fiscal general William bar que tras leer el informe Mueller exculpó a Donald Trump Müller en su informe decidió en ese decir si Trump cometió este delito de obstrucción o no en parte porque el Departamento de Justicia del que depende Müller tiene como praxis no acusar a los presidentes en ejercicio esa tareas a la encomiendan al Congreso lo que sí dice Müller es que no acusa pero tampoco exonera y que si tuviera la certeza de que el presidente no cometió obstrucción a la justicia lo habría indica

Voz 0194 02:30 aquí todo esto mientras Estados Unidos y Rusia chocan sobre la solución para Venezuela

Voz 1667 02:35 diferencias sobre la posible intervención militar que sigue sin descartar Washington y que sería catastrófica e injustificada según el ministro de Exteriores ruso que hoy se ha visto con su homólogo estadounidense en Finlandia aquí el ministro de funciones Josep Borrell acaba de apostar por una solución consensuada

Voz 1804 02:52 la situación es estable

Voz 0194 03:11 Guaita de nuestra crónica más cercana la noticia para el análisis de este lunes es el giro en el tono del PP que Pablo Casado ha escenificado en Moncloa

Voz 1667 03:18 echó después de más de hora y media de reunión con Pedro Sánchez tras la que Casado abandonado la crispación para abrirse incluso a pactos de Estado en materias como pensiones ciencia o ecología hoy ha sido de nuevo Alberto Núñez Feijóo el que ha alimentado el debate interno del PP tras su fracaso de hace una semana con este comentario en el que sin citar a Casado habla de la inexperiencia en política

Voz 4 03:39 yo creo mucho en la formación y creo en la experiencia no creo en la improvisación ni creo en llegar a un sitio aprender hay ningún cirujano que se meta en un quirófano con un paciente aprenda menos siempre intentamos que no nos toque ese cirujano pues eh pero hay políticos en España en este momento la mayoría de ellos qué quiere ser de primeras espadas y que no ha gestionado nunca y eso es muy superior

Voz 1667 04:08 a partir de las diez en la crónica política desastre repasamos las voces más destacadas del día en el PP y también el resultado de ese encuentro Moncloa

Voz 0194 04:14 anacrónica que también se escribe en Cataluña lo último allí es la rectificación de la ex presidenta del Parlament Núria de Gispert

Voz 5 04:19 reconoce que fue un error comparar al PP o ciudadanos

Voz 1667 04:22 con cerdos y dice estar dispuesta a renunciar a la Cruz de Sant Jordi tal y como le pide la oposición por esta polémica

Voz 0194 04:28 salón Albert Prats la expresidenta del Parlamento

Voz 5 04:30 han asume el error de un tuit que califica de maldito hoy desafortunado y que provocó dice un descalabro exagerado en la política hay en los medios de comunicación el polémico comentario de Núria de Gispert que acabó borrando comparaba líderes del PP y Ciudadanos con cerdos en la carta que ha publicado en el diario El Punt Avui considera que Khyber sois silenciaron sus explicaciones añade que el tuit ha sido muy oportuno para todos los que no pierde ninguna oportunidad dice para erosionar un Gobierno y un Parlamento vulnerables dada la situación política De Gispert acaba esta carta diciendo que la Creu de Sant Jordi debe estar alejada de toda polémica deja la decisión en manos del Gobierno catalán para que decida si finalmente les retira o no este reconocible

Voz 0194 05:11 yo una cosa más Interior confirma la desaparición de una joven española en París

Voz 1667 05:14 el Ministerio hace un llamamiento para ayudar a localizar a Natalia es una estudiante de Erasmus de veintidós años le perdió la pista en París el pasado uno de mayo mide uno sesenta y dos es de piel morena pela larga Castaño y luce un Pierce en el nariz su foto está en la cuenta oficial del Ministerio de Interior que pide ayuda a través de su web de la Guardia Civil o también de la policía

Voz 3 06:06 hora veinticinco

Voz 0194 08:55 cero nueve y nueve minutos de la noche ocho y nueve en Canarias abrimos ya tiempo de información tiempo de tertulia en Hora veinticinco en compañía de Berna González Harbour buenas noches buenas noches Carlos Cué buenas noches hola buenas noches y Javier González Ferrari buenas noches buenas noches y en compañía como siempre de todos ustedes porque ya saben que pueden participar a través del whatsapp del programa de Pedro Blanco que está en la mesa de producción Pedro el la Junta Electoral se ha convertido en uno de los actores principales de toda la campaña electoral

Voz 1715 09:24 que ya no son los políticos hablan de ella los ciudadanos oyen hablar de ella sus decisiones sobres repasaremos los debates los tiempos de propaganda electoral las candidaturas les pedimos a nuestros oyentes que nos aporten alguna reflexión sobre el papel que juega la Junta Electoral en los procesos electorales era vamos a vivir otro seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es nuestro número de Whatsapp que enviar las notas de voz lo repito seis tres ocho siete siete cuatro siete por tres este mal asunto

Voz 0194 09:56 cuando en un partido de fútbol es el árbitro el que destaca por encima de los jugadores y en el partido o partidos que están en juego ahora el árbitro es la Junta Electoral Central

Voz 8 10:07 en este caso sus decisiones le han dado hoy están dando un excesivo protagonismo en

Voz 1667 10:12 las elecciones generales del veintiocho de abril y también de cara a las municipales autonómicas y europeas el último ejemplo es el veto a la candidatura de Carles Puigdemont dos de sus exconsellers Toni Comín y clara Ponseti para esas elecciones europeas Un cuento que hoy ha levantado la justicia ordinaria siguiendo el criterio que marcó ayer el Supremo que no es otro que como no hay sentencia firme y la causa penal contra ellos no les impide ser candidata

Voz 0194 10:36 la sentencia que Pablo Casado quiere recurrir al Constitucional

Voz 1667 10:40 Se lo anunciaba esta tarde después de su reunión con Pedro Sánchez Mon

Voz 1660 10:43 no hemos ido el partido que hemos liderar la respuesta también jurídica lo que pensamos que es un fraude de ley si lo estimamos nosotros que es que alguien que estar fugado de la justicia española se pueda presentar a las elecciones europeas y ni siquiera residir en esto caña por eso presentamos el recurso a la Junta Electoral por eso lo hicimos después ante la justicia ordinaria Joy puedo decidir que el Partido Popular recurrirá Constitucional esta resolución de un juzgado de Madrid que permite presentarse a las elecciones más señor Puigdemont

Voz 1667 11:14 inputs Tremón también anuncia acciones legales en su caso contra la Junta Electoral Central lo ha dicho esta tarde en TV3 va fardos hombre tenemos que defendernos esto no puede quedar impune sino qué tipo de garantía podemos tener de la Junta Electoral tomará decisiones en función de si la candidatura le gusta más o menos a sus miembros esto es dinamita en la base de un sistema democrático fue un sistema democrático

Voz 0194 11:36 Ana repasaremos otras polémicas protagonizadas por la Junta Electoral Central en las últimas semanas pero antes Pablo vamos a recordar que es quien compone este órgano oficial

Voz 1667 11:45 bueno es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General una normativa en sí ya cuestionada por ejemplo por prohibir la publicación de sondeos cinco días antes de una cita electoral por poner sólo un ejemplo de las críticas contra esa normativa el hecho es que la Junta Electoral Central se reúne en el Congreso coordina también el trabajo de las juntas provinciales y de área está formado por trece vocales ocho son estrados del Tribunal Supremo son designados mediante sorteo por el Consejo General del Poder Judicial y los otros cinco son catedráticos de Derecho Ciencias Políticas y de sociología que son designados a propuesta de los partidos es un órgano que se renueva con el inicio de cada legislatura la composición del Gobierno es decir la actual Junta Electoral Central está presidida por Segundo Menéndez se constituyó tras la repetición electoral de dos mil dieciséis hice tendría que renovar pues ahora tras la toma de posesión del nuevo Gobierno

Voz 0194 12:41 hijo Joaquín Jiménez fue magistrado en el Supremo a él le tocó formar parte de la Junta Electoral Central en uno de los momentos más convulsos de nuestra historia reciente las elecciones generales del catorce de marzo de dos mil cuatro después de los atentados del 11M Joaquín Jiménez muy buenas

Voz 17 12:55 noches buenas noches a todos recordamos aquellos momentos de enorme tensión aquellos días qué papel tuvo que jugar entonces la Junta Electoral Central pues aquí pocas una época realmente olvidable y no por la tensión que había más tuvimos una una reunión pues había que resolver todo el tema que que se estaba produciendo aquella situación del corte de la calle Génova de fin de alguna situación ya había un una una del también en otras ciudades con relación a las sedes del Partido Popular hice debatió se debatió en la Junta fila Junta podía suspender las elecciones fue un debate complejo y duro tenso tenso porque vino a las dos de la madrugada a las dos de la madrugada salíamos de la Carrera de San Jerónimo así efectivamente la decisión fue que no que no que las cosas que se estaban produciendo las alteraciones que se estaban produciendo que se enviarían al fiscal como se enviaron al fiscal y que desde luego la Junta no podía suspender e en las elecciones y en todo caso hacia un Gobierno en funciones había un Gobierno en funciones pero realmente se llegó a plantear el tema a nivel de demanda

Voz 0194 14:11 sí hice recibieron presiones para que se suspendieran las elecciones porque hemos visto en estas elecciones ahora iremos a casos de recientes pero como los partidos políticos juegan a recurrir a la a la Junta Electoral ser recibieron presiones

Voz 17 14:23 hombre expresiones pues pues por supuesto si el tema de las presiones claro que las ahí de muy vivo de muy de diversa naturaleza pero el tema es no someterse a las presiones evidentemente sí hubo un debate la Junta todos los miembros era porque algunos miembros entendían que la Junta estaba legitimada para suspender las elecciones en base a que se estaban cometiendo unos supuestos delitos electorales al cortar la al al impedir el acceso a miembros del Partido Popular a su sede cortado la calle Génova en Sevilla en Barcelona y que esto podría ser un incendio que fuera una cosa

Voz 0194 14:54 pero entonces entonces Joaquín la Junta Electoral Central puede actuar de oficio

Voz 17 14:58 normalmente no actúa de oficio normalmente no actúa y además puede te puede poner sanciones sanciones de tipo económico pero él siempre actúa ahí yo recuerdo la experiencia que yo tuviera era a instancia de parte pues se anunciaba si si si había habido alguna ejercicios de auto bombo por parte del Gobierno física Benin auguró había leído en fin actuaciones que atentaban contra la neutralidad porque la Junta la ideas fundamentales de la Junta es garantizar la neutralidad del Gobierno porque es que puede estar más interesado en un en presionado a la Junta por así decir es el pueblo Gobierno que que que se juega las elecciones entonces la la la la Junta pues está para garantizar esa neutralidad esa exquisita neutralidad impidiendo aquellos actos que puedan suponer un autobombo como ha pasado también con relación a las peticiones de declaraciones de compares ciencias después del Consejo de mí eso sí llevas lo que pasa que hay un Gobierno que gobierna funciones pero gobierna pero vamos normalmente no actúa de oficio actuó a instancia de parte las sanciones son sanciones económicas

Voz 0194 16:06 no se reúne cuando hay algún recurso cuando hay alguna instancia de parte

Voz 17 16:11 o bien se reúne a instancia de parte porque hay escritos en petición de cualquiera o porque por el tramite que corresponda al proceso al Iker electoral pues hay que reunirse reúna instancia del del presidente como se ha dicho son ocho magistrados e elegidos por sorteo sin Koke Hi5 catedráticos en esta situación de aquí será las es decir se da la circunstancia en esta Junta Electoral de ahora que hay dos magistrados de la Junta que forman parte también del Tribunal del proceso evidentemente no forman parte de la Junta

Voz 0194 16:43 claro en todos aquellos asuntos Clark déjeme hablábamos de Joaquín del catorce de marzo de dos mil cuatro donde usted estaba allí pero déjeme que le haga una pregunta sobre el hecho de actualidad que es el veto de la Junta Electoral a la candidatura europea de Carles Puigdemont que después ha levantado el Supremo a usted qué le parece

Voz 17 17:01 pues dame a mí me sorprende un poco de complot lo del Supremo lo de la Junta no no me sorprende lo de la Junta eso emprendedora Junta que además hay que tener en cuenta una cosa en la decisión de la Junta tenía cuatro votos particulares sí cosa que no sé si ese sabio no sé sabe cuatro votos particulares entre ellos el del presidente la elegibilidad son muy claras en la Junta en la en la ley la Lore es haber estado condenado por sentencia firme qué que que que que lleva la pena de inhabilitación si está en prisión más por el segundo lugar haber estado condenado por sentencia no firme no firme si los delitos de rebelión y delitos contra las altas instituciones del Estado nación pública llevas bueno aquí nos encontramos con tres personas que son ciudadanos españoles que están inscritos en el en el censo a porque también ha dicho esto no estaban inscritos en el censo ante una defensa cada uno en el censo domicilio sí pero no residen en España que residen ante Bélgica bueno están huidos de la justicia no son exiliados pero lo cierto es que la rebeldía no es causa de inestabilidad es que esto hay que ser tajante en esto

Voz 0194 18:11 entonces de pronto Heene si no es interpretable es decir si está tan claro cuando uno puede ser elegido candidato cuando no si esto no es interpretable como interpreta usted la decisión de la Junta

Voz 17 18:22 bueno mire Naim pues me sorprende un poco y mal tendría yo no no he leído en la resolución de la Junta he leído los recursos que se plantea hoy he leído la decisión del PP de la del Tribunal Supremo que no deja de ser también tiene alguna originalidad porque se declare incompetente pero real

Voz 1 18:39 Alfonso

Voz 17 18:40 es una una manera es un poco contradictoria no olvidaron si se declara competente fondo y forma no preveía no tienen Bille un poco de razón de ser también es decir el el recurso la Junta es un órgano independiente de naturaleza administrativa no es jurisdiccional es administra

Voz 0194 18:58 mi recurso bastante antes

Voz 17 19:00 el Juzgado de lo Contencioso

Voz 0194 19:03 Pablo Casado anuncia recurso al Constitucional con la decisión final de la justicia ordinaria tiene alguna posibilidad de prosperar este recurso al Constitucional

Voz 17 19:12 pues yo creo que no es francamente es una manifestación del deseo de de evitar cualquier discurso mi disco borde con la con el con el momento Polly

Voz 0194 19:21 con el discurso político

Voz 17 19:23 el del político no no no creo que tengan ninguna no creo que tenga ningún recorrido francamente como también el tema de la posibilidad de una niña de un va prevaricación por parte de la Junta Electoral en la verdad es que no lo digo por el tema de puse aunque sí aunque yo creo que la es decir la legitimidad a después Puigdemont pues en fin les en el sentido ético del tema quiero reciba para para denunciar pues así como decía hace unos minutos ese veto la candidatura europea

Voz 0194 19:54 bueno es sólo una de las polémicas que ha protagonizado este órgano oficial en las últimas semanas pero hay más

Voz 1667 20:00 sí desde luego que el más la más comentada el veto a Vox a participar en el debate de Atresmedia por no tener antes del veintiocho de abril representación en el Congreso

Voz 18 20:08 si hubiéramos tenido oportunidad de ir creo que habría sido muy positivo en español

Voz 1804 20:11 habría tenido la oportunidad de escuchar otra opción

Voz 18 20:14 crítica pero que una decisión que Vox aprovechó como

Voz 1667 20:16 escuchan para presentarse como víctima otra decisión que ha cuestionado en las últimas horas hasta la Fiscalía el veto a que el sociólogo francés Sami Naïr pueda formar parte de la lista del PSOE a las europeas y también sobre debates aunque esta vez de la Junta Electoral de Madrid la decisión de dejar a Manuela Carmena e Íñigo Errejón fuera de los debates de la tele pública madrileña

Voz 19 20:37 es una decisión precipitada la Junta Electoral Central lo único que ha dicho es que le deniega más Madrid los espacios de propaganda electoral pero deja perfectamente abiertas la posibilidad de que se celebren debates alguien le parece que tiene sentido que se celebre un debate sobre la alcaldía de Madrid sin que esté presente la alcaldesa

Voz 1715 20:56 pues va a esta cuestión Pedro hay novedades no si se preguntaba Íñigo Errejón en este sonido que acabamos de escuchar si alguien cree que tiene un sentido que Manuela Carme da no pueda debatir parece extraño bueno pues si la Junta Electoral Provincial cree que tiene sentido que Manuela Carmena no pueda debatir este culebrón suma un pronunciamiento más lo leo en la Agencia Efe la Junta Electoral Provincial ha desestimado el recurso que presentó más Madrid contra el diseño de cobertura informativa realizado por la radiotelevisión pública madrileña por recordar a los oyentes su momento la Junta Electoral no prohibió expresamente que más Madrid participar en los debates pero la radiotelevisión pública madrileña diseñó una cobertura que excluía a más Madrid por ser un partido nuevo de los debates más Madrid recurrió dijo a la Junta Electoral oiga que yo creo que la radiotelevisión pública madrileña lo está haciendo mal y debería incluirlos bueno pues según la agencia EFE en esa resolución con fecha de ayer lo que dice la Junta Electoral Provincial es que el diseño realizado por la radiotelevisión pública madrileña no es contrario a la normativa electoral por lo tanto avala que más Madrid no esté presente los grandes

Voz 0194 22:01 Joaquín tanta polémica en torno a la Junta Electoral entra dentro de lo normal o lo mejor es que no nos acordamos de las elecciones anteriores pero está pasando algo

Voz 17 22:10 final también siempre hay algún algún debate lo que ocurre ir alguno el cuestionamiento algunas decisiones que pueden ser conflictivas como por ejemplo que no se puede con el tema de las con el tema de las de las encuestas que no se puedan realizar hasta unos días antes e incluso el mismo en el lecho del mismo el día de reflexión pues bueno fin y quizá merecería una reforma algún artículo alguna prescripción de la de la Ley Orgánica de Régimen Electoral porque son cosas que en realidad se trata de garantizar la neutralidad pero ahora a lo mejor habría que hacer alguna reflexión de actualizados al algún precepto de este tipo pero es que también en estas elecciones a consecuencia del de todas la situación de Cataluña si está viviendo un camino que se están dando por un camino que nunca se han dado que nunca se han dado por lo tanto no hay precedentes hay precedentes qué va a pasar ahora con los con los cuatro miembros candidata que que han salido elegidos en estas últimas elecciones tienen que tomar posesión porque no han sido condenados estamos aquí nos también rebeldía supiera hay tan presentes o sea quiero decir que es una situación absolutamente nueva entonces hay que ir buscando y orientando soy buscando soportes y hay que tener en cuenta en este sentido también el artículo trescientos ochenta y cuatro de la leído de enjuiciamiento Criminal es que dice que los procesados por rebelión mientras estén en prisión no pueden desempeñar cargos públicos esto afecta fundamental no es el tema para puse afecta a los que están jugando ahora define fin han sido elegidos con toda legitimidad porque hizo lo permite como se lo permite también de acuerdo con la decisión del Supremo a la a los tres huidos en Bélgica esto también hay que decirlo con claridad pero yo insisto hay que se está en una situación que no tiene precedentes en muchos aspectos idea ahí pues esta situación está dudas estas resoluciones que pueden ser un poco cuestionables pero yo creo que hay que respetar la institución como garantes de la neutralidad lo cual no decir que siempre Sapphire

Voz 0194 24:23 pues Joaquín Giménez como siempre muchísimas gracias por atendernos

Voz 17 24:27 a vosotros venga

Voz 0194 24:29 es abrimos tertulia con esta cuestión la novedad es que la justicia si permite a Carles Puigdemont presentarse como candidato a las europeas a él y a los dos exconsellers de hecho Carles Puigdemont ya ha anunciado que se va a querellarse contra la Junta Electoral Central Pablo Casado ha anunciado que va a presentar recurso de constitucionalidad de esto hablaremos después a a partir de las diez de la noche con todas las novedades pero por centrarnos en el papel que ha jugado está jugando la Junta Electoral Central en las elecciones generales de El domingo de hace dos domingos o el que va a jugar el que está jugando ya de cara a las elecciones del domingo que viene yo le pregunta

Voz 16 25:02 va a Joaquín Giménez está pasando algo raro au

Voz 0194 25:07 tenemos la sensación de que se meten más polémicas la Junta Electoral Central eso si tenéis la misma percepción

Voz 20 25:12 yo tengo la sensación de que muchas más evidentemente siempre ha habido polémicas esto que estaba contando el juez de la la la posible suspensión de las elecciones acordados de lo que fue absoluta aquella noche electoral el rumor que se extendió por Madrid de que se prohibían las elecciones informe escándalo y al final no se hizo pero yo creo que la participa la la el protagonismo de la Junta Electoral de esta vez no tiene Pérez yo trato de hacer memoria nos olvidamos de una vez a otra persona

Voz 0194 25:35 cómo alguien Jiménez hablaba del caso de Cataluña pero es que al margen de la costa de Cataluña ha abordado otras cuestiones yo no tienen nada que ver

Voz 20 25:41 tras muy importante es que estamos seguros de que el resultado electoral habría sido el mismo si la Junta Electoral Central no hubiera prohibido el debate a cinco es que todos todos los expertos señala que después de los debates cambiar cambió una cierta tendencia a no hubo uno un vuelco absoluto evidentemente el PSOE va a ganar las elecciones y las ganó el PP iba a perder las elecciones y las perdió eso está claro pero el reparto entre bloquea o sea el número de escaños hubo un momento que las encuestas daban el PSOE tenía ciento treinta y cinco ciento cuarenta y se quedó en ciento veintitrés hubo un momento que las encuestas daban que el PSOE el PP tenía a más ciudadanos mucho menos podemos recuperó el último momento Ciudadanos recuperó en último momento todo eso no tiene mucho

Voz 1667 26:23 lo que ver con el hecho de que hubiera dos debates que bueno

Voz 20 26:25 izaron absolutamente la campaña y que no hubiera un debate con Vox a cinco quiere decir esa decisión legítima por supuesto faltaría más argumentada jurídicamente lo lo que queramos pero fue muy trascendente y la verdad es que de una junta electoral lo que se espera es que no sea Trust

Voz 21 26:40 dente yo lo que no creo es que en esa las actuaciones de la Junta Electoral Central y de las provisiones provinciales haya prejuicios y haya un determinismo hacia un lado u otro porque hemos contemplado decisiones que han favorecido a algunos que ampare perjudicó

Voz 0194 26:58 cada otros tal vez perjudicó a Bono hemos visto cómo pero ahora por ejemplo como como perjudica Manuela Carmena o agua más Madrid

Voz 21 27:04 ejemplo como favoreció de repente a Jordi Sanchez y Yunquera que pudieron hacer campaña desde la cárcel y dar ruedas de prensa o como ahora ha impedido a a tal a Puigdemont a lo que voy es a que es una garantía de nuestro sistema electoral lo que se ha creado la Junta Electoral importe existe precisamente para no dejar en manos del Gobierno el control absoluto de las elecciones como sabéis porque lo lo ha explicado el juez estupendamente os a un gobierno Ése sí que puede inclinar las cosas hacia un lado hacia el otro bueno consejos de ministros está en su derecho como sea

Voz 0194 27:42 queréis saber que le dio un toque hablando hablando si normalmente le dio un toque a la vicepresidenta por los tweets que escribía la Junta Electoral que también es decir que ávido para todos los hábito para todos

Voz 21 27:52 no podemos sospechar creo de de un dirigismo político es verdad tiene razón este Joaquín Giménez en que estas elecciones tienen son nuevas en tantos ámbitos es decir en el asunto catalán que emponzoñan todo porque tenemos unos candidatos en prisión preventiva a la espera de juicio otros candidatos huidos tenemos partidos nuevos impartidos que han salpicado las las ofertas electorales con siglas nuevas algunas de esas decisiones desde luego son absurdas cómo imponer Antena tres aún medio privado que no por ejemplo hoy El País y la Ser hemos celebrado un debate que

Voz 0194 28:32 el castigo Manuela Carmena que ha estado a Manuela Carmena pues

Voz 21 28:34 jinete podía habernos dicho que no teníamos derecho igual que se lo dijo Antena tres esas cosas son absurdas pero lo que no creo es en un dirigismo Politburo yo sí sí

Voz 20 28:45 que puede ser el árbitro no necesariamente tiene que ser doblados y puede ser un mal árbitro quiere circo si el problema no es excesivamente intervencionista lo vemos

Voz 0194 28:53 el equipo se equivocó unas veces la sordina

Voz 20 28:56 se equivoca mucho el partido depende del árbitro es súper influyente la pues no nos gusta no lo quiero

Voz 21 29:02 a saber a favor y en contra de todo

Voz 20 29:04 Junta Electoral hasta ahora hacía cosas que era muy interesantes efectivamente para frenar a los gobiernos por ejemplo para que los gobiernos no utilizaran ese plus que le da poder inaugurar obras joder hacer me acuerdo de la Junta para ir pero les ha parado bastante la Junta de de hecho a este este Gobierno tuvo algunas cuidado las últimas ruedas de prensa de cosas ministros habría que ver no valían para nada preciso te porque estaba la Junta mirando pero quiero decir una cosa es eso y otra cosa es por ejemplo yo insisto con lo del debate y además para tomar una decisión como tú decías sobre un medio privado pero no sólo sobre el medio privado sino una decisión que es que no nos condena a tomar decisiones en función de la fotografía hace cuatro años cuando la política moderna en cuatro años cambia todo el hace cuatro años alguien no iba a decir que Pedro Sánchez podía ser

Voz 0881 29:47 Ferrari no ha dicho la gente vamos a ver el problema el problema no es el árbitro el problema son las reglas del juego ese es el problema la Junta Nacional interpretado hayas que la Junta Electoral tiene ahora en el mandato el absurdo mandato de poner puertas al campo es que es completamente ridículo es que no no no no no es hace cuatro años es que estamos con la misma Ley Orgánica de Régimen Electoral

Voz 0194 30:12 desde llorado los lugares pero voy a procurar no poder encuestas

Voz 0881 30:16 problemas que es ridículo es ridículo que no puedes poner

Voz 20 30:19 el encuestas cinco días antes del día

Voz 0881 30:22 selecciones cambies el culo los niños que a la Junta Electoral Central padecido como director de un medio publico la la padecí solamente siete veces porque el miedo claro el siete hitos electorales bla en dice diga una cosa y otro día otra primero porque es interpretable y segundo porque las reglas del juego no están actualizadas ese es el problema el problema es que ahora mismo la Junta Electoral Central se encuentra que no mundo interconectado en un punto de redes sociales dice no es que me usted no habló usted unas elecciones el día de reflexión vamos a hacer ese ridículo que hacen todas las televisiones sacando a uno jugando los niños el otro sacando al perro el otro tomando una caña con unas bravas es que todo eso está ahí eso le Leto

Voz 20 31:10 hay una solución muy fácil que es dejar jugar en caso de duda dejar claro bueno pero lo hacen esta vez al intervenido bosque

Voz 0194 31:16 pedíamos la participación de de los oyentes los oyentes les interesa el tema de la Junta Electoral Central Pedro

Voz 1715 31:24 espera que bueno si les interesa mira

Voz 20 31:27 mientras te lo cuento lo voy pasando para que Marcos pueda mensaje hasta que acaba de terminar

Voz 22 31:32 pero el montaje no pero sí el CIS

Voz 20 31:35 preguntara a nuestros oyentes sobre la Junta Electoral Central como institución de este país no saldría muy bien parada las opiniones que hemos recibido son fundamentalmente

Voz 4 31:46 críticas con el papel que desempeñan los cuento electo

Voz 20 31:49 al o que está desempeñando al menos en estos últimos procesos electorales

Voz 23 31:52 pero andar descalificando a aciertas formaciones no permitiéndoles que acudan a debates e incluso

Voz 24 32:03 ah sí

Voz 23 32:05 evitando que se coloque propaganda de alguna formación se coloque propaganda por la calle pues me parece inquisitorial

Voz 25 32:14 no paro de escuchan vuestro programa a cualquier hora experto diciendo que aunque se pueda presenta este señor a las elecciones europeas no podrá tomar posesión porque la normativa europea se lo se lo va a impedir que tiene que venir a Madrid entonces la Junta Electoral porque quiere protagonismo Ello no va a faltar la radio para saber que no se puede que se puede presentar pero bueno puede toma posesión no

Voz 4 32:39 aquí lo habéis de A Coruña el papel de la Junta Electoral Central

Voz 20 32:42 es extremadamente delicado el Gobierno

Voz 4 32:45 por lo tanto su papeles de árbitro cuando el árbitro se pone a favor de un equipo del otro sea cual sea el equipo

Voz 16 32:53 la desconfianza quita credibilidad pues mire

Voz 0194 32:56 vamos a cerrar no no no tiene que ver con las selecciones pero sí con una polémica que tiene el epicentro que tenía el epicentro en Cataluña recuerden que la Generalitat anunció que Líbano tocar la otorgar la Creu de Sant Jordi a la ex presidente al Parlament Núria de Gispert hubo mucha polémica por unos tuits

Voz 16 33:12 que ella había escrito ella

Voz 0194 33:14 esta tarde en una carta al Punt Avui decía bueno pues que la Generalitat haga lo que considere que tiene que hacer la Generalitat o al menos el president ya ha considerado no

Voz 20 33:23 sí lo estoy leyendo ahora por ejemplo en la en la Habana

Voz 26 33:26 Guardia el Gobierno catalán hace

Voz 20 33:28 dado la renuncia no era una renuncia expresa en esa fórmula de entonces

Voz 0194 33:34 la decisión ustedes verán creación con la que me dieron no

Voz 20 33:36 me lo quitan o no debe considerar que no hay motivos para que se la retiren porque si lo considerara habría renunciado a ella no lo ha hecho y entonces el lo que leo una vanguardias que el gobierno catalán ha aceptado ese ofrecimiento de renuncia esa cruz de San Jordi de Expo

Voz 0194 33:50 están nuestros compañeros en Cataluña también trabajando sobre yo ya las diez les daremos más información sobre esta decisión del president de la Generalitat por esta semana lo digo sobre todo porque hasta ahora sonaría una sintonía que hoy no va a sonar porque esta semana vamos a dejar a descansar a Sara vítores y a su cara B que volverá el lunes que viene así que hoy estos minutos previos la cultura los vamos a dedicar a los números que también marcan el arranque de estas eh y el encargado en la SER de traducido esos números es nuestro jefe de Economía Javier Ruiz Buenas noches muy buenas noches Angels qué tal muy bien el nos va ayudar a analizar interpretar las cifras del paro correspondientes al mes de abril pero lo más inmediato Javier están la Bolsa ahora iremos al paro ha sido un día de nervios en los principales índices internacionales por las últimas amenazas de Donald Trump al comercio con China como va Wall Street hasta ahora que son las nueve y treinta y cuatro treinta y cuatro en Canarias

Voz 22 34:43 a veinticinco minutos de que cierre lo que va es simplemente con nervios y cada vez con menos Donald Trump amenazaba ayer con abrir una guerra comercial con China subirles los aranceles yp todos los mercados del planeta se desplomaban inmediatamente especialmente los chinos los asiáticos que llegaron a caer un seis por ciento que ha pasado Wall Street abierto con esos mismas caídas dos dos y medio por ciento pero va a cerrar casi en positivo está en un cero coma cuatro por ciento de caída ahora las apuestas son a que cierra en verde así que

Voz 8 35:15 hemos ahora puso ahora mismo lo que tenemos es que Trump le ha vuelto a dar un susto al

Voz 22 35:19 la neta que lo pagan quiénes han quedado en medio básicamente el IBEX que ha caído un cero ocho porque Wall Street

Voz 0194 35:24 está a punto de cerrar en el momento del susto pero luego ya se han ido a recuperar de todo esto la provocado un simple tuit de Donald Trump como decíamos que ha reavivado un temor internacional aquel pulso comercial entre Estados Unidos y China vaya más no que esto es lo que lo que está detrás de este nerviosismo

Voz 8 35:38 eh Donald Trump anunciaba ayer anunciaba barra amenazaba ayer con

Voz 22 35:44 a subir aranceles a China del diez por ciento que paga el veinticinco por ciento en la mitad en la que exporta a Estados Unidos qué significaba eso eso significaba fundamentalmente subir el precio de los iPhone las zapatillas la maquinaria agrícola todo lo que fabrica China y luego se exporta a Estados Unidos reenvía al resto del planeta lo que se adelantaba es evidentemente si Estados Unidos ataca china Sina responde a Estados Unidos empieza una guerra comercial Easy la primera y la segunda economía del planeta se enzarzan en una guerra si las locomotoras se frenan Se frenan los vagones Se frena también España bueno pues todo esto era el escenario de pesadilla que estábamos viviendo parece que Trump ha jugado simplemente a una amenaza a decir ojo que podemos hacer esto porque el miércoles China vuelve a sentarse en la mesa de negociación finalmente lo hará imprevisto

Voz 1667 36:34 simplemente todo esto se queda en nada estaremos pendientes el próximo

Voz 0194 36:38 de de Donald Trump sobre esta cuestión después de semanas

Voz 1667 36:40 G de Trump después de esa amenaza la prensa china ha llegado a asegurar que su Gobierno estaba estudiando retrasar o incluso cancelar esas negociaciones comerciales con Washington de momento Pekín mantiene sus planes de enviar una delegación que seguirá negociando con el Gobierno estadounidense el mundo de las finanzas efectivamente está preocupado Il envía avisos al presidente es el magnate Warren Buffett por ejemplo que decía hace unas horas a la NBC que esta guerra comercial puede tener consecuencias muy negativas para la economía mundial en Hora catorce aquí en la SER pedíamos opinión al economista Juan Ignacio Crespo

Voz 1193 37:18 Donald Trump lo ha contado en un libro Le gusta negociar así lanzando bravatas tratando de impresionar mucho al adversario el problema es que cuando uno se tira es muy grandes en una negociación a veces la cosa puede fallar pero aquí es muy difícil pensar que Sinaí Estados Unidos no vayan a llegar a un acuerdo

Voz 0194 37:39 entendemos que Donald Trump no le interesa que la economía vaya mal porque él se juega la reelección el año que viene

Voz 22 37:43 tú crees que habrá acuerdo a pesar de esta escalada verbal tiene las bravuconada tiene que haber acuerdo porque de las tres cosas que te comentaba que quedan principalmente afectadas tecnología Fons PCs cámaras zapatillas material de deporte la tercera es la importante maquinaria agrícola si se dispara la maquinaria agrícola el los estados en los que Donald Trump se juega la victoria en los estados centrales de Estados Unidos Donald Trump está pegando un tiro no pie son los que dieron la victoria así que efectivamente todo apunta a que esto es otra vez Donald Trump al que

Voz 28 38:18 se calienta el tuit

Voz 0194 38:20 dos para casa porque nuestro país afronta este horizonte internacional del que hablábamos ahora con importantes cuestiones pendientes de su economía que están por resolver sobre todo uno de los principales nuestro modelo labor

Voz 29 38:31 la modelo en evidencia con las cifras del paro de abril números que en bruto son buenos porque

Voz 1667 38:37 que hoy hay noventa y un mil quinientos diez ocho parados menos ciento ochenta y seis mil setecientos ochenta y cinco afiliados a la Seguridad Social más que convierten abril en el segundo mes de abril mejor de toda la serie histórica Ivo vemos a niveles previos a la crisis pero el mercado laboral sigue sin dar respuesta a generaciones a las generaciones mejor preparadas de nuestra Historia

Voz 8 38:59 la tarde en la Ventana como botón de muestra Francino hablaba con Víctor

Voz 1667 39:03 asado es uno de esos científicos que se marchó en su caso Chile para poder investigar

Voz 30 39:09 hay una parte de conocidos que no llegaron ni a irse hecha dejaron a autores pues de No Do por decirlo si igualaban abandonaron no es la palabra pero eligieron otros caminos dentro si algún es que no se puedan directamente aquí unos cuando pues meses me cuatro cinco o que están en Alemania Francia Holanda pues no no no se entiende porcentaje pero bastantes de los compañeros de laboratorios que tienen por ahí fuera

Voz 0194 39:44 esto es así Javier porque el empleo que se sigue creando empleo eso que se creo hasta el pasado mes de abril es el que es y es casi todo para cubrir la demanda de camareros en zonas turísticas porque está a punto de empezar la temporada alta

Voz 22 39:56 las cifras son verdaderamente desoladoras demuestran que tipo de mercado laboral tenemos efectivamente de los contratos que se han creado casi el cincuenta y dos por ciento más de la mitad de los contratos que se han creado son contratos de camareros o de hosteleros de recepcionistas son contratos de servicios insisto la mitad más de la mitad de los que se han creado por poner perspectiva las cifras en el último mes históricamente bueno decía Pablo era el segundo mejor de la serie histórica se han contratado en el segundo mejor mes de la historia a mil setecientos científicos se han contratado a ochenta y cinco mil camareros por decirlo en castellano por cada científico que se contrata en España se contrata cincuenta camareros Éste es el modelo esto es lo que somos intensivos somos intensivos en una mano de obra barata somos intensivos en una mano de obra relativamente poco cualificada y sobre todo somos intensivos en una mano de obra a la que puedes despedir con hacer así sin indemnizar Éste es el modelo español de hecho Si uno le echa un vistazo a las cifras que se han publicado hoy insisto son desoladoras hasta el punto de llorar la cifra de contratación es muy buena la calidad de la contratación es lamentar muy malas noventa por ciento de contratos tempos es sólo uno de cada diez contratos es fijo de los contratos fijos la mitad son a tiempo parcial involuntario es de gente que tiene un contrato fijo a tiempo parcial que querría trabajar el día entero este es ahora mismo el panorama del mercado laboral y aún así el Gobierno en funciones

Voz 1667 41:27 prefiere ver el vaso medio lleno los sindicatos plantean sin embargo un con urgencia un plan de choque que permita superar esa precariedad vamos a escuchar a Yolanda Valdeolivas que es la secretaria de Estado de Empleo también a Maricarmen barrera de UGT

Voz 1463 41:41 todo parece indicar que sí

Voz 31 41:43 sigue progresando hacia una disminución leve pero sostenida de la dualidad de nuestro mercado

Voz 16 41:51 a las trece aunque exigimos al nuevo Gobierno un plan de choque por el empleo con carácter inmediato

Voz 0194 41:56 plan de choque Javier donde se podría ose tendría que empezar a corregir nuestro modelo laboral

Voz 22 42:01 vamos por la parte económica IT sirvo después la parte política que es la que me imagino que te va cantan aquí la mesa la parte económica no tiene mucho debate es necesario que suban los salarios los salarios que se están cobrando son de miseria hasta el punto de que estamos contratando más y más tenemos diecinueve coma dos millones de ocupados en España es una de las cifras más altas desde el año dos mil ocho pero pero los salarios de entrada son de tal miseria que no compensan las pensiones de salida Si un joven entra a trabajar con novecientos euros ya de pagar una pensión de mil doscientos seguimos teniendo

Voz 0194 42:35 no cuadran los números con lo cual prime a medida que

Voz 22 42:37 que tomar subida de salarios es urgente y además es necesaria para la sostenibilidad del sistema segundo fin de la temporalidad el abuso de los contratos temporales eso qué significa eso significa primero simplificar las modalidades de contrato en esto están trabajando ya Gobierno y sindicatos y segundo aumentar la inspección laboral porque las plantillas de inspecciones son absolutamente ridículas a día de hoy y en esto también están trabajando insisto esas son las tres medidas económicas Salario simplificación de contratos e inspección laboral hablamos de lo político de lo político pues sirvan Si ustedes hay quién dice reforma laboral ha de tumbarse ya de tumbarse entera hay quién dice central entre el Gobierno hay que tumbar esta reforma laboral pero sólo en parte la parte que permite a ciertas empresas descolgarse de convenios colectivos que cuando los empresarios pactan subidas salariales deciden no aplicarlas y hay quién dice no esta es la reforma laboral que nos ha salvado PP Ciudadanos fundamentalmente esta reforma hay que mantenerla intacta e impecable insisto aquí eh opiniones para todos para todos los gustos

Voz 0194 43:44 pero el panorama es el que es Berna yo el dibujo de mil setecientos contratos a científicos y ochenta y cinco mil contratos a camareros yo recuerdo cuando empezó la crisis hablas de dos mil ocho tú cuando se hablaba de este país tiene que cambiar el modelo de producción y a lo mejor bueno pues sede ir hacía más hacia el I más D más i etc etc pero está visto que estamos en lo mismo

Voz 21 44:04 vamos en lo mismo me estoy acordando y me revienta mucho la verdad que leía hace poco a mí Feliu LB Nos habéis leído que ya sabéis que ideológicamente es bastante impresentable pero literariamente potente serotonina sea que es la última novela pone a Franco como un visionario porque fue capaz de ver que a la revolución industrial no llegábamos por tanto creo el turismo de masas no Iggy evidentemente repugna leerlo pero es que te estoy oyendo así es que es es así esa eh usted del turismo masivo Benidorm la la hostelería y ese es nuestro modelo y seguimos sin haber no acariciaron la anterior revolución industrial sino la actual la automatización nada que va a pasar cuando la automatización nos ponga el café de alguna forma pues gracias a la Nespresso yo qué sé

Voz 0194 44:53 sí cuando manera pero quiero decir que esto está aquí el dos de

Voz 21 44:55 deberíamos estar poniendo la energía es en la formación en la educación en empleos de automatización de inteligencia que alguien nos tiene que hacer seguimos en las mismas sirviendo los cafés al turismo de masas

Voz 0881 45:08 bueno

Voz 20 45:09 yo creo que le damos muchísimas vueltas y vamos a ver qué pasa con la reforma laboral el gran drama que hay en el Congreso es que sigue sin haber una mayoría para reformar porque el PNV no va a estar de acuerdo porque porque veía que haría Esquerra Republicana pero sin duda ya es ese sería imposible imposible Ciudadanos y el PP Ciudadanos Vox el PP y PNV puede bloquear cualquier reforma en ese sentido el gran drama efectivamente de España como decía antes Javier Ruiz son los salarios en la gran diferencia además de España con el resto en este momento porque otras cosas nos parecemos bastante Nos vamos pareciendo cada vez más por suerte pero seguimos sin parecernos en salarios cualquier comparación de cunden con con los italianos por ejemplo con los que tenemos históricamente el mismo drama por ejemplo de de paro juvenil cifras bastante similares el mismo drama de formación de todo esto que estamos hablando además con los cuando vamos a salarios la diferencia es descomunal es descomunal y la diferencia de un salario por ejemplo de un saber de un salario de un belga easy tuve situadas tenéis amigos en Bruselas todos tenemos no tenemos mucha relación con Bruselas estuve hace poco bastante allí Si ves el nivel lo que vale un alquiler en Bruselas y lo que al un alquiler en Madrid y en Barcelona pues entiendes muchas cosas y entiendes porque la crisis porque cuando hablamos de crisis política parece que hablamos en el aire cuando se ha producido una crisis política en España se ha producido porque ha habido una generación entera que ha decidido que el sistema no estaba funcionando que no estaba funcionando porque no no puede ser que en la generación mejor formada de la historia este cobrando no sólo esté cobrando ocho ahora novecientos euros cuando se respeta porque como bien decía Javier Ruiz hay muchísima gente trabajando por qué le gustaría trabajar cuarenta horas semanales está trabajando XXV en está trabajando cuarenta cobrando veinticinco con lo cual esto esto no hace falta irse a las estadísticas todos tenemos en toda la propia orquesta en particular hay mucho el resto exacto pero hay en todas acordar

Voz 0194 46:58 Nos a Gordos cuando empezábamos a hablar de los mileuristas que parecía decidido una ahora mismo

Voz 20 47:03 a muchos mucha gente menor de este matarían Porcel Missouri ya que hoy se ha vuelto a hablar

Voz 0881 47:08 de pacto de Estado ya había una tregua como decías tú a las ocho y veinte a una tregua en el panorama político nacional verdad el pacto de Estado sobre la educación todo empieza ahí todo empieza ahí nunca ha habido una ley de educación que dura ya tres legislaturas bueno sí con Felipe González

Voz 0194 47:32 eh porque seguía el de presidente presidente

Voz 0881 47:35 sí pero ahí empieza el problema el problema empieza en la educación y la formación en la posibilidad de que la gente aprenda se forme pueda optar a puestos de trabajo