Hora 25 (06/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:18 moderado Pablo Casado se ha reunido hoy en Moncloa con el presidente en funciones Pedro Sánchez era el primer convocado de los tres líderes de los partidos de la OPA

Voz 1071 00:27 posición convocados por Sánchez Icon el orden de esta como

Voz 0194 00:29 la torear presidente en funciones mandaba la señal de a quién considera el líder de la oposición y casamos salido de la Reunión manteniendo su oposición a un Gobierno de Pedro Sánchez pero tras la dándole la presión Albert Rivera viene a decir Casado que Ciudadanos debería sacrificarse para impedir un gobierno con los independentistas él se aparta irreal

Voz 0881 00:48 a Rivera sino hay estabilidad después

Voz 0194 00:51 la guerra entre los dos que se inició sobre todo en el segundo debate se agudiza Si Rivera permitiera al Gobierno de Sánchez casado ya tendría hecha la campaña contra ciudadanos pero todo parece poco probable el cordón sanitario que le puso Rivera el PSOE parece firme pero sobre todo lo que parece poco

Voz 1071 01:06 hable es que nadie manifieste sus intenciones de

Voz 0194 01:08 divas en plena campaña para las elecciones municipales autonómicas y europeas algunos como podemos imaginen están todavía analizando sus resultados de las generales Pablo Iglesias lo ha hecho hoy frente al Consejo Ciudadano mientras la semana pasada decía que se iba a pensar lo de ir a la reunión con Sánchez en campaña los gestos también tienen su importancia así que hasta después del veintiséis va a ser difícil que podamos ni siquiera imaginar cómo va a ser la investidura el XXVII dependiendo de los resultados ya veremos de momento el efecto los resultados de las generales se nota sobretodo en el tono de los derrotados Ángels Barceló

Voz 2 01:47 seguimos en la tertulia con Berna González Harbour con Javier González Ferrari Icon

Voz 0194 01:50 Carlos Cué suelen ser reuniones protocolarias se de las que sólo se sabe lo que quieren contar pero aunque sea sólo por el barco que en esta ocasión ha sido

Voz 1071 01:59 el Palacio de la Moncloa sirven para fijar el marco y enviar las primeras señales que son simbólicas por ejemplo el mensaje que quería mandar Pedro Sánchez estaba en la reunión misma la primera con Pablo Casado el que ha cedido la sala donde comparecen los presidentes del Gobierno mensaje de casado tenía más miga en cama lo porque necesitaba de una con torsión notable lo apuntabas ahora la portada quizás sea por eso por lo que Sánchez le ha cedido la sala mejor para que se viera Casado

Voz 1704 02:23 a renegar de Pablo Casado hoy el presidente del PP

Voz 1071 02:25 ha ido a La Moncloa ofrecer diálogo y abrirse a acuerdos con el PSOE ha ido también a reivindicar el bipartidismo que cosas e incluso a proponerle Alber Rivera que apoye la investidura de Pedro Sánchez metamorfosis en la sala grande de Moncloa Sastre buenas noches buenas noches Barceló

Voz 4 02:43 nosotros eh no podemos facilitar este Gobierno eh

Voz 1660 02:48 pero podemos entender que otros partidos que respeta la constitucionalidad de España consideren hacerlo hay otras sumas que garantizan la investidura de Pedro Sánchez me partidos con los que ya pactado anteriormente es el caso de Ciudadanos ya pactaron en el año dos mil quince y dos mil dieciséis

Voz 0019 03:04 casado primero lo ha insinuado como sino heredera importancia luego lo ha sugerido a penas y finalmente la pronunciado con todas sus letras y sus sílabas con las que por cierto no ha dicho también que será entendido que prefiere Alber Rivera como socio de Pedro Sánchez lo prefiere casi por su propia supervivencia Adrián Prado buenas noches qué tal Ángels buenas noches porque si haces no trasladará Rivera la responsabilidad

Voz 1071 03:25 de paso el podría ejercer la oposición sin ningún tipo de sombra

Voz 0019 03:29 sí de hecho Casado ha empleado buena parte de la rueda de prensa en reivindicarse como líder de la oposición oposición que ha repetido en varias ocasiones va ser firme

Voz 1660 03:38 creo que vamos a una legislatura con un Gobierno débil eh que tendrá en el Partido Popular una oposición fuerte firme pero responsable reivindicando aquellas cuestiones que consideramos que son fundamentales para el futuro de España ser Liga

Voz 0019 03:55 toda la oposición salvo que te puedas a rogar o que alguien te lo pueda quitar las cifras son las que son decía Casado algo molesto con el cuestionamiento que se está haciendo de su papel el del Partido Popular ante el crecimiento de Ciudadanos

Voz 1660 04:06 con una diferencia eh no mucho más amplia entre Podemos y el PSOE en la pasada legislatura nadie ponía en cuestión que el PSOE es quién lideraba la oposición pronto yo creo que esto es un debate un poco estéril quizá me permite algo pueril

Voz 0019 04:24 eso ha dejado claro que el PP no va a poner ningún impedimento una propuesta de investidura de otros partidos constitucionalistas deja como decíais la pelota en el tejado de ciudadanos pero estará vigilante para que el Gobierno cumpla este mandato

Voz 1660 04:35 que no dependa de los independentistas es decir que España no dependa de aquellos que no creen y es unidad igualdad de ciudadanos libres e iguales

Voz 0019 04:49 así que Ángels tras meses de incomunicación se normalizan las relaciones entre el líder de los populares y Pedro Sánchez gracias dice Casado a que se ha roto el cordón sanitario del Gobierno frente al PP

Voz 1071 04:58 a mí en Moncloa Adri que dicen

Voz 0019 05:00 bueno pues el Gobierno inciden esa normalización de las relaciones el Ejecutivo ha conseguido probablemente sin que Casado sean muy consciente de ello esa foto de unidad institucional de centralidad de manos abiertas en plena precampaña así que en la Moncloa define la reunión de hoy como cordial afable influida esta tarde en La Ventana de Andalucía el ministro de Fomento en funciones José Luis Ábalos mostraba así su satisfacción por lo ocurrido esta mañana

Voz 2 05:22 que sí a normalizar la relación que no tiene sentido es que en un sistema democrático tengamos ausencia de interlocución tengamos actitudes estancas

Voz 0019 05:40 a partir de ahora se mantendrán encuentros regulares para abordar cuestiones de Estado por ejemplo en materia territorial con la mirada puesta sobre todo en Cataluña

Voz 1071 05:48 gracias Adrian a vosotros

Voz 0019 05:54 en el capítulo que igual empieza a quedar un poco largo de gente que no dice pero sin embargo dice está destacando mucho estos días Alberto Núñez Feijóo estaba hoy en Valladolid no se ha podido preguntar por esta frase que encaja en tantos perfil

Voz 5 06:06 pues yo creo mucho en la formación y creo en la experiencia no creo en la improvisación ni creo en llegaron sitio aprenden no hay ningún cirujano que se meta en un quirófano con un paciente aprenda más menos siempre intentamos que no nos toque ese cirujano pues si no hay políticos en España en este momento la mayoría de ellos qué quieren ser de primeras espadas y que no ha gestionado nunca y eso es muy peligros

Voz 1071 06:36 el cirujano podría titularse este corte y luego hay quien habla y se entiende mejor aquello de lo que está hablando o que lo aclara más Alfonso Alonso

Voz 1660 06:42 sí

Voz 5 06:45 no tenemos ninguna necesidad centrarnos los aquí presentes porque estamos centraliza vivos yo creo que somos en el centro desde luego en la política vasca dicho yo veo a todos los demás muy escorada que une escorado hacia donde seis cobran los políticos en el País Vasco

Voz 0194 07:00 pues escora mucho hacia Bill bueno agitados pueden darse ya

Voz 1071 07:04 aludidos por todos es lo que suele ocurrir con las derrotas electorales aunque quién gane en eso de las alusiones es alta

Voz 0019 07:10 rivera vaya la recibe Pedro Sánchez por la mañana a las once y Casado le ha pedido esa ayuda que ayuda a España venía a decir que invita por tanto a Pedro Sánchez sin que tenga que apoyó

Voz 1071 07:19 verse en los partidos independentistas Óscar García buenas noches hola Ángels buenas noches una propuesta así hoy en boca de Casado da como mínimo para sospechar un poquito

Voz 6 07:29 bueno de hecho en Ciudadanos no

Voz 1645 07:31 se lo han tomado muy en serio fuentes de la dirección responden a Casado que no que no van a facilitar ningún gobierno a Sánchez y que si el presidente del PP cree que a España le conviene Sánchez pues que se abstenga El hoy ha sido un día de lanzarse dardos entre PP y Ciudadanos Arrimadas esta mañana le pedía a Casado que se centrara en contestar esta pregunta

Voz 0793 07:50 si nos va a apoyar ahora que ellos pues está en una posición más debilitada o por el contrario van a permitir que en nuestras comunidades autónomas en nuestros ayuntamientos gobierne pues el pacto del Partido Socialista con Podemos y con los populistas

Voz 1645 08:05 pero al margen de este cruce de mensajes entre Ciudadanos y el PP como decís mañana es el turno de Alber Rivera en esa ronda de entrevistas con el presidente en funciones el líder de Ciudadanos ya va con un primer mensaje nítido

Voz 0283 08:15 porque ese ni se nos pasa por la cabeza

Voz 0793 08:18 dar alas a un Gobierno que ya está hecho de Sánchez de los populistas apoyado en nacionalistas

Voz 1645 08:25 así que como Pablo Casado hoy Rivera también mañana le dejara claro que no apoyará de ninguna manera su investidura mensaje dos

Voz 0793 08:32 pero seremos una oposición firme y con sentido de Estado

Voz 1645 08:35 con sentido de Estado que quiere decir esto pues que Ciudadanos se abre a pactar con Sánchez grandes acuerdos de Estado

Voz 0055 08:41 en materia educativa de pensiones violencia de género

Voz 1645 08:43 la de pactos de Estado la de mañana será la primera reunión que mantendrán Sánchez y Rivera desde que Sánchez ex presidente en este caso no se puede hablar de que se retomen las relaciones porque es que antes no las había así que digamos sencillamente comienzan bajará la dureza del discurso de Rivera como hoy ha hecho Casado frente a Sánchez pues mañana lo veré

Voz 7 09:02 los Angels pero de momento la antesala que Sánchez nos mienta como que estamos acostumbrados parece que no permite por qué Sánchez no tiene ningún tipo de escrúpulos adivinar ese cambio es decir es un Fake de presidente pero en fin mañana lo veremos

Voz 1071 09:15 mañana contaremos cómo vas a reunión Oscar gracias gracias buenas noches no será la única reunión ya saben por la tarde Sánchez cierra esta ronda con su encuentro con Pablo Iglesias al que ha dejado para el final José María Patiño buenas noches

Voz 1108 09:27 muy buenas noches a Iglesias le enfadó eso no

Voz 1071 09:30 esto precisamente que Sánchez se viera primero con los representantes de la derecha lo que él irá a pedirle mañana es un gobierno de coalición que salgo precisamente a lo que está evitando comprometerse el Partido Socialista

Voz 1108 09:42 sí completamente ese primer pronto de Pablo Iglesias de decir que ya averías iba pues ha desaparecido el semblante líder de Unidas Podemos esta tarde ya dejado aquella arrogancia hace tres años que todos recordamos en el perchero y se ha puesto el manto del hombre razonable en aras de la gobernabilidad de España

Voz 8 09:58 lo vamos a hacer conscientes de que todos deberemos ceder de que todos deberemos escuchar de que deberemos en

Voz 0881 10:04 atizar para construir una nueva etapa de entendimiento

Voz 8 10:06 en con la colaboración sin líneas rojas sin ultimátum sin arrogancia con claridad y con la verdad por delante

Voz 1108 10:14 ante el Consejo Ciudadano el líder de la formación como decías ha argumentado a favor de participar en ese gobierno aunque sea de manera modesta en un gobierno liderado por el PSOE ha reconocido porque es la única manera de que España tenga políticas progresía

Voz 8 10:28 estas debemos convencer al Partido Socialista para inaugurar juntos una nueva época de colaboración y confianza que creo que los electores progresistas nos están demandando es vergonzoso para los progresistas ver cómo la derecha se pone de acuerdo de inmediato para llegar a gobiernos de coalición lo hemos visto en Andalucía y que los que aún siendo muy diferentes compartimos mucho nuestros programas sigamos teniendo tantos recelos tantas desconfianzas

Voz 1108 10:54 así que Ángels y esta vez no ha reclamado vicepresidencias ministerios iglesia sí se ha atrevido a señalar quiénes deberían serlo socio los preferentes de ese gobierno de coalición vascos valencianos cántabros catalanes ha dicho al objeto de modificar el modelo territorial de de financiación autonómica pero sobre todo Iglesias cree que un gobierno de izquierdas en España debe ser ahora mismo el referente en Europa

Voz 1071 11:16 el veto Patiño esta tarde se ha reunido el Consejo Ciudadano de Podemos que es el que tenía que analizar más de una semana después las causas es la del descalabro en las urnas una especie de cita con el Divan no que la dirección pues eso ha ido aplazando una semana

Voz 0881 11:30 si Iglesias

Voz 1108 11:31 no ha podido evitar la autocrítica no por las broncas ha dicho broncas internas que han causado vergüenza fuera de la formación morada por la impresión de que se ha convertido Podemos en un partido convencional que lucha por los puestos Hinault por generar debates no obstante

Voz 6 11:45 hasta ahí la autocrítica Iglesias cree que sí

Voz 1108 11:48 partido ha hecho la mejor campaña Ike los cuarenta y dos diputados son tan significativos que ponen nerviosos

Voz 6 11:53 a la patronal y a la banca cómo es posible que

Voz 8 11:56 la CEOE haya salido a decir que por favor Unidas Podemos del Gobierno porque a lo mejor incluso desde una posición modesta en el Gobierno hay algunas cosas que se pueden cambiar

Voz 1108 12:08 esa idea de mejor campaña ha sido compartida por la mayoría del Consejo Ciudadano que considera que la marca Podemos y el liderazgo de Iglesias sale reforzado hasta el punto que no ha habido ni una sola intervención en contra esta tarde según fuentes conocedoras de esa reunión el Errejón mismo Angers parece ya

Voz 6 12:24 ha enterrado parece cosa del pasado y el rechazo

Voz 1108 12:26 la luz a participar en un Gobierno del PSOE bueno ha dicho Iglesias deberá medirse a la militancia con estas palabras

Voz 8 12:32 en nuestro caso dejando claro que las grandes decisiones de podemos formar parte Diego del Gobierno o apoyar una legisla una investidura no las tomará ningún comité directivo sino que las tomarán los inscritos inscritas que son la asamblea ciudadana de Podemos es el máximo órgano de Podemos y que está llamado a tomar las grandes decisiones

Voz 1108 12:52 en definitiva Iglesias sale con Furtado esta reunión de cara a otra la de mañana en la que puede que no encuentre tanta compren

Voz 1071 12:59 Patiño gracias la noche pasen esa reunión de mañana después hablaremos de de de Podemos y de las peticiones esa menos arrogancia de la que hacía referencia Pablo Iglesias pero primero vamos a la reunión que han mantenido esta mañana Casado Pedro Sánchez un casado mucho más moderado quiere dice Albert Rivera sacrificante tú que a mí me da la risa

Voz 6 13:22 yo la verdad es que el día que tuve sorprende la política creo que tendré que dejar esto pero la verdad que Dublín tope sigue sorprendiendo yo he estado en la rueda de prensa estaba escuchando y sobre todo está escuchando el tono y no salía de mi asombro porque es que es el mismo político que hace dos hoy él ha dicho yo nunca ha tenido el hecho al presidente Sánchez ningún ataque personal no claro todo llamó golpistas que hoy abre pero feliz así como muy de poco personal no parece como en fin de dicho acaba de decir Arrimadas presidente fe éste le le le llamó el sucedáneo de presidente en el debate lo vimos todos bueno pues hoy el tono era el tono de la Moncloa un tono de líder de la oposición pues evidentemente con más distancia sideral ideológica lo que se espera del PP el PSOE pero en tono de un respeto un tono absolutamente constructivo

Voz 1071 14:12 debería ser lo que es lo que el

Voz 6 14:16 todos sabemos que sí

Voz 1071 14:17 convierta en noticia esto imagino ligazón

Voz 6 14:19 hemos llegado porque todos sabemos que esto de la política no es un lugar donde se va a hacer amigos pero sí se pueden hacer acuerdos no es no es ningún delito y mes más hay muchas cosas que sólo pueden salir por acuerdo entre los grandes partidos más en un Parlamento tan fraccionado como éste lo increíble es que tenemos un Parlamento cada vez más fraccionado y cada vez más alejado de los pactos cual conduce necesariamente al bloqueo era muy llamativas yo creo que evidentemente casado yo me imaginaba voy a veces a veces las ruedas de prensa imagino imagino situaciones no me lo imaginaba rodeado de los propios barones que estáis bien estáis pasando antes la los cortes de de los varones lo que le están diciendo en privado y en público es Nos hemos buscado como Petric como esgrimió una gira su rango Elena baja menos y al final lo esto

Voz 0171 15:03 mira con con gente que le iba diciendo

Voz 6 15:06 baja baja baja y de hecho está haciendo un esfuerzo por bajar esto tono yo creo que es un tono que además ha casado les sale bastante natural porque Casado que que creo que le conocemos ideológicamente está claramente a la derecha en el partido pero en formas no es un político de formas agresivas no es ese tipo de político que hemos visto en las últimas semanas de hecho es un político que mantiene buena relación y lo sabemos los que estamos en el Congreso con todos incluido con Pablo Iglesias que eso lo he visto yo no me lo han contado con y con Irene quiere decir que que es que es un político que que yo creo que está estaba forzada máximo por el terror a Vox que se ha instalado en los últimos meses en el PP eh que para protegerse de Vox ha hecho una estrategia que le ha salido muy mal y que está virando ciento

Voz 0283 15:47 ochenta y ver si yo no soy muy optimista porque no creo que se pueda disfrazar uno de otra cosa de la noche a la mañana no obviamente lo que hay detrás es lo que dices se ha equivocado sea el Partido Popular bajo el mando de Pablo Casado se ha equivocado absoluta la mente de estrategia ha caído sesenta y seis escaños que es bueno pues una cifra muy muy menor no sólo el el la atomización de los demás partidos te convierte en jefe de la oposición pero realmente es es es muy vergonzoso para la historia del Partido Popular entonces tiene ahora una especie de ataque de humildad o de simulación de ataque de humildad yo no sé si es ataque de humildad o simulación de ataque de la porque fijo le está diciendo que es un cirujano en cuyas manos no queremos superarnos ese lo está diciendo

Voz 0881 16:35 claramente no que es información

Voz 0283 16:38 sin experiencia en mejor no dejarle el quirófano entonces bueno todos están cambiando el hombre de que le acusó de de ocupa de golpista de ilegítimo etcétera está frente al hombre que también dijo romper relaciones con él en alguna de esas acometidas que recibió

Voz 1704 16:56 tenéis durante una sesión del Congreso

Voz 6 16:59 de no había sido retirada eso

Voz 1704 17:01 dice activamente que todos dijimos Iker

Voz 0283 17:04 significa romper relaciones no invitar Sala

Voz 9 17:06 la unión de los hijos que básicamente que no volvieron a hablar bueno pero claro que hay un congreso

Voz 0283 17:13 hay un congreso en unas iniciativas aprueban unas otras bueno entonces me da miedo que esto sea una simulación de ataque de humildad y no un ataque de humildad de verdad y bueno yo creo que ambos están deleitando es en la escenificación del nuevo papel íbamos a ver hasta dónde lleva es

Voz 0881 17:32 pero bueno yo por por mi edad he vivido muchas simulaciones políticas bastante simulaciones yo creo que están todos pidiendo la simulación todos todos porque primero tú tiene razón lo de Casado Casado en las formas no es así hasta Forza disimulo por ese miedo a Vox empujado por un complejo que tiene frente a Rivera es genial es decir acordados en los debates los debates eran entre Rivera y Casado

Voz 1071 18:02 el último segundo Toxo

Voz 10 18:04 segunda pero claro según segundo tuvo una audiencia monstruosa mucho más el primero era como decían en en en el grupo

Voz 0881 18:12 Atresmedia el decisivo claro el problema es que ha sobreactuado de tal forma que ahora volver a su ser digamos volver a su ser de va a costar mucho pero vamos a ver también tenía que volver a su ser el presidente del Gobierno ha vuelto a suceder porque también el presidente del Gobierno ha dicho cosas tremebunda de unos y de otros acordados en el debate con Rajoy eh en las elecciones anteriores cuando le llamó deshonesto y palabras mucho mano de la palabra Innes usted no es decente usted lo indecente que es una cosa tremenda y luego Iglesias parecía un Hermanitas de los Pobres eh hay que decirle que los últimos serán los primeros ahora no se preocupe

Voz 1704 18:59 no no no no no teme adelante es que ahora era Iglesias

Voz 1071 19:02 me quiero todavía tienen un poco más de la reunión entre Casado y Rivera ese abrazo del oso que le hace que le hace a Rivera cuando Rivera puesto ese cordón sanitario seguido la rueda de prensa es un compañero no no recuerdo quién era quién estás diciendo que él está usted y que usted estoy pidiendo a Rivera que sí que están pidiendo a Rivera que que apoye el Gobierno bueno no está pidiendo a Rivera que apoya al Gobierno

Voz 6 19:27 Cabriel Sanz a preguntar claro que es además la empezabas al principio lo hemos entendido todos pero esto es muy clásico de la política que todos lo entendemos y lo dicen para que lo entendemos pero sí le pregunta ha dicho usted está malinterpretada bueno lo que quieren es que describamos pero poder decir al día siguiente bueno yo exactamente eso fui malinterpretado eran clarísimo que está invitando a ciudadanos hoy se ha producido una cosa interesante que ya no estamos viendo los últimos días que es la la creación de una especie de nueva pinza entre el Gobierno y Casado para hacerle la pinza Rivera demente Alber Rivera es el hombre a batir en este momento sea el hombre a batir de todo punto Es Pedro Sánchez que es el que manda ahí es el que ha ganado las elecciones pero el segundo en volverá a batir les Alber Rivera que es el que está creciendo el que aspira nada menos que a liderar la

Voz 1071 20:14 este es el guión el presente venirle manda demanda recadito yo primero citó a Casado porque le consideró líder de la

Voz 6 20:19 pues no es el rey es el recado aunque ondear hornos

Voz 1704 20:21 cuántos recuperarse sabemos

Voz 6 20:24 no es un rato como decíais ante la políticas escenificación y tiene que ser así es correcto que así es a todos están escenificando algo pero por eso porque es importante la escenificación porque lleva a conclusiones la conclusión es que es evidente que al Gobierno le interesa fue una reforzar a Casado como líder de la oposición apartar a Rivera todo lo que pueda porque Rivera no nos olvidemos además de que está creciendo y por tanto tiene la fortaleza el que está creciendo y es más es más potente Rivera si compite si tiene una franja de competición en el centro con el Partido Socialista la gran novedad de estas elecciones es que el PP y el PSOE que toda la vida han competido por un espacio ya no compiten por un espacio porque el PP ha ido tanto a la derecha que que vamos a Percy vuelve pero el bebés Aído tanto a la derecha que le ha dejado a ciudadanos todo el centro y ahora es Ciudadanos y el PSOE los que se van a disputar en el futuro las próximas elecciones si podemos siga bajando ya veremos pero las próximas elecciones es muy probable que Ciudadanos y el PSOE tengan una grandísima competencia por el centro y lo que quiere obviamente Sánchez es que no crezca y ahí tiene una conjunción de intereses no son amigos es una cuesta

Voz 1704 21:27 el interés evidentemente política no hay amigos

Voz 6 21:30 hay una conjunción de intereses a los dos les interesa que concreta

Voz 1704 21:33 tú crees que en la conversación además de los pactos de Estado ha hablado hablando de esto

Voz 6 21:38 a todo de esto de qué hacemos con Rivera hay

Voz 0283 21:40 en terreno donde compiten y es en Cataluña País Vasco etcétera PSOE y PP es decir ahí el PP sea descalabro absolutamente en el País Vasco y en Cataluña la Messi del PP logró uno después de tener seis pero quería también subrayar han estado una hora y media sino de tu crónica no juntos una hora y media da bastante de sí eh que otras cosas no sabremos lo bueno punto estuvo en tu crónica Carlos y las crónicas que se han hecho a se ha hablado de diálogo sobre Cataluña se ha hablado de algo que a mí me interesa muchísimo y creo que los ciudadanos también que es la ecología la transición energética y la transición en el cambio climático hice ha hablado de ciencia bueno si logramos si se logra articular acuerdos en estos entes

Voz 9 22:29 sí yo soy escéptica no soy diestro americanos si se logra un acuerdo

Voz 0283 22:35 en algunas de estas áreas es decir cambio climático ciencia Cataluña no soy demasiado optimista

Voz 6 22:41 la vivienda de saber porque porque hay una novedad

Voz 0283 22:43 bueno digo yo tuve muy importante y es que

Voz 6 22:46 hemos hablado sobre todo la ha hablado la versión de Moncloa pero que de Casado no ha desmentido de que van a establecer una especie de comunicación permanente sobre Cataluña que eso es una enorme novedad con lo que hemos vivido los últimos nueve meses que era lo que había entre Rajoy y Sánchez con bastante naturalidad que si finalmente Sánchez constituye un gobierno sin depender necesariamente como dependía hasta ahora de los independentistas no digo que se vayan a poner de acuerdo porque sobre Cataluña PP y PSOE no están ahora mismo para ponerse de acuerdo pero que haya un nuevo nuevo clima de diálogo por lo menos para para intercambiar impresiones sobre algunas cosas que sobre todo no estemos viviendo cada semana con la acusación de traidor a la patria al presidente del Gobierno hay cinco

Voz 1704 23:27 sobre la mesa quiero decir es que uno puede

Voz 6 23:30 la crítica normales que es lo que se espera de la política que haya critica que haya división de opiniones María mucho enfrentamiento y eso es normal y además a los periodistas en fino vamos a ser nosotros los que pidamos que esto sea totalmente que allá que haya choque sí pero de una cosa y otra cosa es que cada día acusen al presidente de Gobierno de traidor volcarse por qué vas a hablar ya el dialogo me parece estupendo

Voz 0881 23:51 no me parece fenomenal que hablan esa línea de diálogo permanente sobre el tema de Cataluña el tema de Cataluña se tiene que arreglar políticamente pero pero no hubo la exigencia que tienen los los soberanistas vamos a ver si pones en algo de su parte porque estamos pidiendo que ponga de su parte el PSOE que gobierna a gobernar después de unas lecciones al PP que gobernaba pero bueno y el señor Torra sigue diciendo las mismas salvajadas que decía siempre dar mismas barbaridades a mí me ha hecho muchísima gracia eso que ha dicho el señor Puigdemont de que voy

Voz 6 24:26 contra la Junta Electoral me voy a querellarse

Voz 0881 24:29 Porta la Junta Electoral porque esto no puede quedar impune de lo suyo

Voz 1704 24:34 esto no puede quedar impunes lo suyo minuto por no hablar de House el espectáculo de es que montaron ayer después hasta en el campo de Hausen después hablaremos de donde haré todo lo que hace

Voz 1071 24:45 denuncia a Cataluña voy a publicidad a la vuelta hablaremos de ese cambio de tono con menos arrogancia como él mismo ha dicho de de Pablo Iglesias también de bueno no no es la respuesta pero si lo que piensa Alber Rivera sobre Pedro Sánchez en vísperas de esa reunión de mañana por la mañana

Voz 3 25:02 hora veinticinco

la tertulia Berna

Voz 1071 30:57 alejar Borja González Ferrari y Carlos Cué hemos analizado la reunión que han mantenido hoy Pedro Sánchez y Pablo Casado mañana será el turno por la mañana de Albert Rivera que en visitará Moncloa por la tarde de Pablo Iglesias pero tenemos pistas como como Casado les

Voz 0194 31:12 decía Pedro le ofrecía a haber Rivera que fuera él que se sacrificar alguna

Voz 1071 31:17 manera en aras de bueno

Voz 0194 31:20 calidad en el Gobierno ya sabemos con qué y de la cabeza a Albert Rivera

Voz 1715 31:24 mañana el diario ABC publica una entrevista con el líder de Ciudadanos de la que aporta un mínimo minimalismo avance en su página web hasta ahora en titulares el siguiente vamos a hacer una oposición firme en materia económica territorial lo que dice Albert Rivera en este minuto nada más de esa entrevista es que que él con Mariano Rajoy pese a la diferencia de edad generacional tuvo una relación aceptable porque dice Rajoy no atravesó algunas líneas rojas cosa que en su opinión si

Voz 1071 31:54 ha hecho Pedro Sánchez lo que yo creo que

Voz 1715 31:57 escuchar hace que Albert Rivera hoy se sienta por varios motivos la política económica la política territorial muy alejado del líder del PSOE y presidente del

Voz 0040 32:06 en funciones con Sánchez yo creo que ha traspasado todas las líneas y lo ha demostrado además ahora incluso está demostrando que es la política económica es antagónica a la política liberal de Ciudadanos por tanto creo que la política territorial de Sánchez de pactos con los separatistas y la política polemizado en la economía si cabe nos alejan todavía más así que creo que todo mundo tiene claro a día de hoy que vamos a hacer una oposición firme en materia económica en materia territorial pero que vamos a ser leales a España de los asuntos de Estado de los asuntos europeos

Voz 1704 32:33 bueno parece que les vaya a funcionar esa pinza con esa idea en la cabeza no parece que se vaya a dejar sería demasiado fácil no quiere dejar a Casado

Voz 6 32:41 no ser el liderado la si se abstuviera pero es verdad que hay un hay un discurso potente de fondo contra contra Ciudadanos y el PP que es si ustedes lo que dice es que el Gobierno de España no tiene que depender de los independentistas

Voz 1704 32:55 hagan algo abstenerse no es elevado

Voz 6 32:57 decir que voten a favor pero abstenga para que por lo menos no se necesite hablar con los independentistas osea no no a pasar todos sabemos que eso no ahí te puede Casado diciendo no es no es bueno el no de Sánchez pero se abstuvo Alonso es abstuvo hizo Rajoy fue presidente Rajoy fue presidente porque él se abstuvo pero bueno lo que debe hoy a Casado cuando no nos pregunta por eso bueno porque eso no es abstiene usted como él en su momento el dice bueno es que el PSOE se abstuvo porque no a ninguna otra opción vamos a terceras elecciones pero es que la otra opción es que dependa del independentismo es lo que quieren que no suceda

Voz 1071 33:31 por la mañana Albert Rivera por la tarde Pablo Iglesias Verneda comentaba antes Ferrari ese tono más calmado a decir todo modo debate tono si no porque los debates utilizo ese tono y hoy lo ha recuperado ante el Consejo Ciudadano

Voz 0283 33:46 sí es hablábamos antes de escenificaciones lo que estamos contemplando no el bueno ha perdido muchísimos diputados tiene cuarenta y dos no cuarenta y cuatro sí bueno le encantaría tener un protagonismo mucho mayor sabe que el Gobierno necesita pero también sabe que el Gobierno se va a poner un buen rato para demostrar que quién ha subido verdaderamente es Pedro Sánchez es el PSOE si aquellos que dudaban de su legitimidad les está haciendo desfilar para que ser el anfitrión perfecto de unas salas de prensa perfectas donde tienen que moderar el tono Sánchez parece que va a exprimir esta imagen hasta las últimas consecuencias a modo de

Voz 1071 34:26 ahí no modo un poco este ochenta escaños más que él pero además operar oyentes

Voz 0283 34:32 el tipificado muchísimo sus resultados mientras Iglesias los a los ha recortado esto logran escenificar los dos osea el uno su Pavón Neo el otro bueno pues llamar a la puerta con con mejores intenciones que aquella vez que dijo aquello de que voy a ser vicepresidente y el CNI y Televisión Española ya no es ese Pablos

Voz 1704 34:52 Pablo Sánchez no Pablo Iglesias

Voz 6 34:54 sería una coalición ya

Voz 0283 34:57 como es emoticonos que está levantando la mano levantando la mano a ver si le acogen ya no

Voz 1071 35:03 de hecho la semana pasada lo comentaba me has sido Patiño la semana pasada amagaba con no asistir a la reunión en función de lo que saliera está desaparecido ya es decir esta agenda de la reunión para mañana por la tarde

Voz 0881 35:14 tiene un lío dentro el señor Iglesias que es un lío contra El ojo eh que no se da cuenta de que en su partido están un poquito hartos de esa prepotencia porque mucho hablar de Asamblea de ser un partido asambleario pero luego se hace lo que dice el señor Iglesias eso está cansando mucho dentro de su país

Voz 1071 35:36 vamos a retomar el asunto que de alguna manera colateral abordamos a las nueve de la noche porque después de varios días de trajín de un juzgado a otro finalmente finalmente el ex presidente catalán Carles Puigdemont en situación de rebeldía de las autoridades españolas si podrá ser candidato a las europeas el y además dos de sus ex consejeros Toni Comín y clara Ponseti lo recordábamos lo decías en el anterior tramo la Junta Electoral se lo impidió primero luego el fiscal

Voz 6 35:59 novio clara esa decisión los jueces pues tampoco

Voz 1071 36:02 Alberto Pozas buenas noches qué tal años buenas noches como si fuera un partido de tenis la decisión la hemos conocido hoy aunque no es la definitiva

Voz 0055 36:09 después de varias idas y venidas los juzgados han sido finalmente los juzgados ordinarios de lo Contencioso de Madrid en la Gran Vía de Madrid se han pronunciado han decidido que los tres tienen perfecto derecho a estar en esas listas de ellos per Europa hilo han dicho adiós a dos criterios hay uno que combate directamente los argumentos de la Junta Electoral y por tanto también los del recurso del Partido Popular de Ciudadanos ellos alegaban que no estaban inscritos correctamente en el censo porque están fugados están fuera de España no reside en donde dice el censo que residen

Voz 0881 36:39 sí aseguran que que bueno que eso no es un argumento

Voz 0055 36:42 lo válido porque se quiere modificar el censo como mínimo pues primero se tiene que modificar les tienes que dar audiencia eso no ha sucedido así que no es un argumento válido después Angels pues han tirado de un de un argumento que que sin duda es

Voz 6 36:53 en particular de este caso dicen que el Tribunal Supremo ya sea

Voz 0055 36:56 pronunciado sobre esto y que ellos no iban a llevar la contraria recordarás que el domingo nos toca trabajar porque el Tribunal Supremo bueno dijo que esto era una cosa de los juzgados ordinarios pero que él entendía que sí que se podían presentar ese entendemos que se pueden presentar es muy poco habitual tenía clase pronunció sólo sobre la

Voz 6 37:14 la competencia pero lo hicieron también sobre el fondo

Voz 0055 37:17 a el contencioso en Madrid doy a parte de razonar una parte de su decisión también sean ha tenido a este a este criterio

Voz 1071 37:23 hemos hablado con Joaquín Giménez en el programa ex magistrado emérito el Supremo lo llamamos a veces se cuando tenemos dudas jurídicas este tipo argumentaba pues eso la decisión de Justicia respecto a Puigdemont A Coruña Ponseti

Voz 19 37:34 aquí nos encontramos con tres personas que son ciudadanos españoles que están inscritos en el en el censo aporta también ha es que no estaban inscritos en efecto ante una defensa cada uno en el censo es difícil sí pero no reside en España que residen anda en Bélgica bueno están huidos de la justicia no son exiliados

Voz 6 37:53 pero lo cierto es que la rebeldía

Voz 19 37:55 no es causa de la agilidad es que esto hay que ser tajante en esto

Voz 1071 37:59 decíamos que la decisión no es definitiva porque después de verse con Pedro Sánchez Casado ha anunciado este recurso

Voz 1660 38:04 hemos sido partido que hemos liderado la respuesta también jurídica algo que pensamos que es un fraude de le si lo estimamos nosotros que es que alguien que está fugado de la justicia española se pueda presentar a las elecciones europeas sin ni siquiera residir en ella Doña por eso presentamos el recurso a la Junta Electoral por eso lo hicimos después ante la justicia ordinaria Joy puedo decir que el Partido Popular recurrirá al Constitucional esta resolución de un juzgado de Madrid que permite presentarse a las elecciones más señor Puigdemont

Voz 1071 38:35 Pozas qué opciones tiene este recurso de prosperar en el Constitucional

Voz 0055 38:39 pues no estamos dentro de la cabeza de los jueces del Constitucional que eso sería tener una fuente es fantástica pero si la estado echando un ojo a la hutu que han que han dictado y los jueces de Madrid citan expresamente todo el rato constantemente sentencias del Tribunal Constitucional explican de hecho que sean basado en el derecho interno dicen textualmente la interpretación de nuestro Tribunal Constitucional para tomar esta decisión y fíjate si tan sentencias que citan incluso sentencias del Constitucional de finales de los años ochenta de mil novecientos ochenta y ocho de cuando había este tipo de polémica con el censo electoral del del País Vasco así que desde luego los jueces que toman esta decisión sean basado mucho en lo que he dicho anteriormente el Tribunal Constitucional que por cierto son unos cuentan pues si recurso se ha presentado en plazos se ha presentado antes de las doce de esta noche pues tiene que pronunciarse antes del jueves a las doce de la noche

Voz 1071 39:24 las últimas semanas en realidad últimos años el independentismo se ha quejado de las instituciones españolas a las que llama arbitraria sobre todo a sus jueces Barcelona Albert Prat buenas noches

Voz 0881 39:34 buenas noches han llevado y ahora que son el fiscal un juez

Voz 1071 39:36 Supremo los que permiten que pulmón concurra que dicen

Voz 0881 39:39 que se ha demostrado que ellos tenían razón y que pueden presentarse lo ha dicho él mismo ex presidente catalán esta tarde la celebrado la la decisión en todo caso este aplauso ha durado poco porque ya ha anunciado que va a llevar la Junta Electoral a los tribunales no ha concretado de qué manera pero ha dejado claro que no se van a quedar de brazos cruce de brazos cruzados son declaraciones en TV3 junto con Cardús hombre tenemos que defendernos esto no

Voz 20 40:03 puede quedar impune sino qué tipo de garantía podemos tener de la Junta Electoral tomará decisiones en función de si la candidatura le gusta más o menos a sus miembros esto es dinamita en la base de un sistema democrático

Voz 0881 40:14 en un sistema democrático y en esta misma entrevista ha dejado claro que también está molesto pero una por una cuestión logística de tiempo porque dice que sólo quedan veinte días para las elecciones y hasta hoy no ha tenido la autorización para empezar a imprimir papeletas recordemos que además de Puigdemont esta decisión también permite presentarse a los exconsellers Toni Comín y clara Ponseti dos y tres en la lista los dos también en el extranjero los socios del Gobierno de Jones para Cataluña Esquerra Republicana quién estos últimos días han querido quedarse al margen de toda la polémica han celebrado la decisión de este juzgado de Madrid Marta Vilalta es la portavoz de los República

Voz 21 40:50 Nos entendíamos que tenían sus derechos intactos que por lo tanto se podían presentar y que también la ciudadanía tenía que verse preservado su derecho de poder escoger a quienes quieran por lo tanto celebramos esta noticia

Voz 0881 41:05 también se han sumado a las felicitaciones los Comunes el cabeza de lista en el Congreso Jaume Assens considera que la democracia y el derecho hoy han ganado

Voz 1071 41:13 pues a todo esto y retomaban el Supremo el juicio del pues es ir entre todos los nombres uno tenía hoy titular propio el de Jordi Sanchez que presidió la Asamblea Nacional porque Poza se han cruzado versiones no sobre su papel en el proceso

Voz 0055 41:24 sí hoy por la mañana hemos escuchado pues a un Mosso d'Esquadra responsable de la primo de la Brigada Móvil de los Mossos los antidisturbios de la policía autonómica catalana que ha dado su versión y ha dado datos inéditos sobre veinte septiembre esas concentraciones masivas frente a la Conselleria de Economía mientras se hacían registros contra la organización del referéndum Jordi Sanchez entonces líder de la ANC el certamen de todas esas movilizaciones sociales junto con otros con otros líderes sociales pues siempre ha defendido que colaboró en todo momento para que esta concentración masiva no impidiese lo registros que no hubiesen el más mínimo atisbo de violencia y que colaboró con todos con la Guardia Civil y con los Mossos d'Esquadra yo lo vamos a escuchar pues este agente ha dicho algo que al principio no cuadraba demasiado

Voz 8 42:06 con teléfono móvil y me dice que vaya al president al conseller y que me voy me voy a ir allí me voy a alargar las paradas fueron trapera está loco

Voz 1704 42:15 no es una frase en catalán que quiere decir

Voz 8 42:17 el hacha Beta ha perdido el conocimiento saca a la Brigada Móvil de aquí

Voz 0055 42:22 esto es lo que asegura que lo dijo Jordi Sanchez nada más nada más verle lo que no cuadra con esa versión que la ofrecida desde el principio de colaboración eso sí ha especificado este mosso d'Esquadra después no sabemos qué pasó en medio después de esa supuesta llamada al de la Generalitat pero después dice sí colaboro con él y además activamente estamos hablando de un testigo que ha venido llamado por la defensa de Joaquim Forn que al final ha terminado actuando en contra de los intereses de Jordi Sanchez un Mosso d'Esquadra que ha defendido la actuación ese día de la policía autonómica se cuestiona en esta causa si los Mossos hicieron suficiente para sacar de allí a la comitiva judicial Il lo explicado con un ejemplo bastante claro

Voz 8 42:58 ya te digo si mi intención ni voluntad eran total en todo momento a sacar en cuanto antes de allí a los compañeros de la Guardia Civil a la letrada

Voz 0881 43:05 pero el para que lo entienda es como si en un concierto

Voz 8 43:08 te dicen que tienes que llegar cayera el último te dicen que tienes que llegar a la al al al escenario que tienes que atravesar el el el concierto de qué manera se puede atravesar un concierto sino es causando una avalancha pues es el símil exceso

Voz 0055 43:22 dice que le duele no haber podido sacarles de allí en cuanto a Jordi Sanchez luego hemos escuchado a varios testimonios a lo largo del día entre ellos el ex alcalde de Barcelona Xavier Trias también antiguos miembros de la ANC destacando

Voz 1071 43:33 todo lo contrario destacando que Jordi Sanchez tanto sabía

Voz 0055 43:35 el resto de días siempre ha buscado normalmente el pacifismo sino la organización como decía Xavier Trias que nadie haga cosas raras en las en las concentraciones gracias

Voz 1071 43:44 Pozas hasta luego nos faltaba alguna fecha el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha aceptado que Quim Torra que el president de la Generalitat declare como imputado el quince de mayo por negarse a retirar los lazos amarillos de la fachada de la Generalitat recordáis que los quitó pero cuando le llegó un informe que pidió al Síndic de Greuges en fin para ganar tiempo el caso es que se quince de mayo cae en plena campaña la fecha la propuso el mismo que entorno la última polémica por cierto que tiene que ver con Torra es la Creu de Sant Jordi que es la máxima distinción de la Generalitat que ha decidido conceder entre otras a la ex presidenta del Parlament Núria de Gispert pese a sus y xenófobos bueno pues dice De Gispert al ver que está dispuesta a renunciar ya Gubern acepta esta renuncia

Voz 0881 44:25 si en una carta que De Gispert ha publicado en el diario El Punt Avui hace apenas tres horas asume el error de un tuit que califica de maldito y desafortunado y que provocó edición descalabro exagerado en la política y en los medios de comunicación el polémico comentario que acabó borrando comparaba líderes del PP y Ciudadanos con cerdos en esta carta dice que es ETA aquí versó el contenido silenciaron sus explicaciones y añade que el tuit ha sido muy oportuno para todos los que no pierde ninguna oportunidad para erosionar un Gobierno y un Parlamento que califica de vulnerables dadas las circunstancias políticas según ha podido confirmar la SER el Gobierno ha aceptado hoy a la renuncia después de recibir la carta mañana van a modificar el decreto que le otorgaba el reconocimiento la portavoz del Ejecutivo Meritxell Bureau decía hace unos minutos a través de Twitter que este gesto la honor y avala su trayectoria de compromiso con las instituciones de Cataluña

Voz 1071 45:16 gracias al ver buenas noches sobre las reacciones a la decisión de la Justicia de permitir que Carles Puigdemont y los dos exconsellers se presenten a las elecciones europeas ya nos decía antes Berna el magistrado Joaquín Giménez que era incomprensible que él no entendía la decisión que había tomado la Junta pero al fin y al cabo da argumentos al independentismo porque una de las cosas que destacaba oír independentismo es otra victoria sobre el estado bueno es que esos jueces también forman parte del Estado no

Voz 0283 45:42 sí es muy para que que Puigdemont celebre esto como una victoria cuando realmente lo que estamos contemplando es la independencia judicial es decir la que sí

Voz 1071 45:54 John al independentismo él está acusando a la Lahoud