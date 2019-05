Hora 25 (06/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1510 00:00 en este caso de necesita un modelo propuesto llevar el orgullo gay a la Casa de Campo

Voz 1 00:05 sacando los de Madrid porque causan verdadero

Voz 0264 00:07 los problemas de atascos lo daríamos dentro de la Casa de Campo y un contrato de de de responsabilidad para que toda la limpieza que luego hay que hacer que es un esfuerzo económico muy importante lo lo paren los organizadores

Voz 1510 00:20 esa era la medida estrella que ha llevado al debate municipal el candidato de Vox Angels pues Carolina

Voz 2 00:25 muchísimas gracias buenas noches bueno hoy al menos Bernal los ciudadanos han escuchado hablar de problemas que les afectan directamente ya era hora de que llegaran las elecciones municipales que son lo que toca es realmente al al al ciudadano bueno pero lo de Madrid es yo no sé cómo va quedar pero es todo un experimento

Voz 1 00:44 a mí me queda enganchada la propuesta de la casa

Voz 0283 00:47 el campo porque ya se viste has dicho

Voz 3 00:50 vamos al menos has dicho

Voz 0283 00:53 es que parece que es lo que le encantaría no porque sino claro no causan unos problemas de atascos como dijo también la líder del PP sobre este plan

Voz 2 01:01 también también ha defendido la la la actual alcaldesa que no los los comerciantes no han perdido con la funcionamiento de de Madrid central que se lo discutían el resto de candidatos realmente es así es así y además es que no

Voz 0283 01:16 hay nada más que ver lo que pasa en en Londres en en Nueva York en muchísimas ciudades donde se están viendo obligados a aplicar límites porque no podemos seguir contaminando seguirá atascando seguir emitiendo dióxido de carbono monóxido de todo

Voz 4 01:35 para para para para respiro

Voz 0283 01:38 Karim matarnos a base de un aire

Voz 4 01:41 obsceno entonces no creo que nadie

Voz 0283 01:43 fuera eliminar esta estas estos límites que se están imponiendo y que además por ejemplo permiten lanzar mejor la bici que era que es una gran asignatura pendiente en Madrid en todo caso son problemas ciudadanos sobre todo la vivienda no he oido propuestas más que numéricas mil quince mil haré no sé cuánto no aquí hace falta un debate importante nacional y municipal también sobre el modelo de crecimiento de la vivienda la gente los turismo masivo pero bueno efectivamente va a ser una batalla muy interesante porque ahí el Partido Popular se juega su hegemonía ya casi histórica porque lleva muchísimos años la ciudad de Madrid especialmente tiene una vamos a contemplar una librarse una batalla con distintas aristas muy interesante

Voz 2 02:32 de lo que es lo que son gusto es verles debatir sea que los políticos debatan sin sin problema que se enfrenten a las cuestiones

Voz 5 02:39 además aquí realmente creo que ya va a ser mucho más difícil convencerle a la gente que vote por la bandera hay que voten por todas estas cosas que hemos vivido en la campaña habrá por supuesto el voto de Vox seguramente será voto vas identitario que otros y demás pero aquí se está se está jugando quiénes el quiénes el alcalde de este caso en Madrid quiere ser presidente la Comunidad de Madrid creo que ojo porque la izquierda ha tenido una gran digamos ha tenido gran subidón anímico porque no ha sumado la derecha irá a la sensación de que esta es la realidad de España ya definitiva

Voz 1 03:13 sí porque la realidad es que

Voz 5 03:16 la derecha y la derecha no ha sumado ya tenido sobre todo el PP un resultado dramático pero puede perfectamente sumar es mucho más fácil para la derecha sumar en Madrid Comunidad y Ayuntamiento que sumar en toda España ha exhumado

Voz 1 03:29 de escaños no ha sumado en escaños pero

Voz 5 03:32 ha sido más votos ha tenido ha tenido muchísimo motos unos poquitos más unos poquitos unos poquitos vas pero claro evidentemente de el el gran problema de la derecha de sobre todo el PP en este momento es que no tiene presencia alguna Cataluña el País Vasco como bien dice Feijóo que lleva diciendo estoy discurso la verdad es que hay que reconocerle que no es sorprendente lo dijo delante de todos los dirigentes del Partido Popular en la convención en dinero que yo estuve el discurso de Feijóo fue muy significativo porque entre otras cosas les dijo a la cara todos con este discurso no vamos a tener votos en ninguna de las comunidades donde hay una segunda lengua menos Se refería a la suya porque es que es la locura de la derechización del PP se ha llegado en algunos sectores el ayudado a acusar a Feijóo de nacionalista porque hablan gallego porque defiende que la educación en en en Galicia sea en dos idiomas por cosas tan básicas que estaban tan consensuadas entre la izquierda y la derecha española es que no están en discusión por esas cosas a Feijóo le han llegado a llamar casi traidor entonces esa derechización no funciona para sumar en el resto de España no funciona para gobernar España el PP cuanto antes se dé cuenta de que nunca podrá gobernar

Voz 2 04:41 Cataluña

Voz 5 04:44 no pero sí puede funcionar perfectamente funcional

Voz 6 04:47 para gobernar Madrid iba la verdad él para gobernar algunos algunos no es que se distinto es decir vamos a ver no se vota igual la ley electoral claro beneficia muchísimo más no la suma del clan en una circunscripción no se vota igual de las selecciones generales que las muy

Voz 1 05:04 sí palés en la ideología tiene mucho menos que ver en unas elecciones municipales y autonómicas sobre todo municipales autonómicas va pero mucho

Voz 5 05:15 el al municipales a perdón que no tiene no debería tener ningún sentido porque si hay algo perdón sí aclaró que Marc a la ideología si algo que diferencia la ideología en la ideología y que marca la vida de los ciudadanos es por ejemplo el el tema de la vivienda hay ideología pura y dura el gran debate de la vivienda en España es un debate profundamente como lo es en toda Europa es un debate profundamente ideológico en función de si se interviene o no se interviene el mercado de la vivienda y hay dos modelos ideológicos sobre ese asunto que afecta millón a casi todo el mundo que ya casi nadie tiene la vivienda ya resuelta y eso es pura ideologías a que deberíamos empezar a hablar ideología ideología de la buena quiero parar ya

Voz 1 05:53 estoy refiriendo a eso estoy pidiendo que lo de la bandera que decías tú antes eso a esa ideología me refiero a los

Voz 5 06:00 te ponen una bandera que supone la otra mitad exactamente

Voz 1 06:03 igual usted no es eso la gente quiere soluciones para sus problemas en Madrid es una ciudad muy complicada muy complicada yo creo que Madrid central que yo en un primer momento como señor que vive a unos kilómetros de aquí tiene que venir pues un poquito y luego me he dado cuenta

Voz 7 06:20 de que no de que es verdad que está funcionando

Voz 1 06:24 Madrid me lo me alegro no ya ha pero los que vivimos en en los alrededores de Madrid no tienes más remedio que coger el coche bueno como

Voz 6 06:34 no hay más remedio e I más remedio con este horario es un poco este horario es un poco más bonito pero veo bien pero hay más remedio más caro además de complicar más remedio

Voz 1 06:47 pero quiero decir que está funcionando y además ahora con el diésel lazo porque tres coches diésel es que no vamos a yo tendré que aprender otra vez a montar en bici

Voz 6 06:59 yo no es como sí claro buen día montar en bici no se olvida

Voz 0283 07:04 no yo quería señalar también los propios errores de la izquierda porque efectivamente aquí vamos a jugar con otra ecuación con otras normas no es la batalla nacional no es la batalla andaluza es la batalla de Madrid la izquierda cometido sus propios errores yo creo que la el anuncio no no no sé si decir Alianza es una alianza casi sentí qué tal la de rejones Carmena porque quiero decir que que cada uno se presenta a las elecciones no les va a funcionar como ellos creen es decir creo que Carmena atrae más adhesiones que probablemente Errejón no tengo datos pero pero son intuiciones para empezar Carmena ex alcaldesa y eso ya tiene un efecto magnético automático no pero la propia el PSOE pues qué vamos a decir de Pepu Hernández estábamos aquí la noche en que se anunció estupendo baloncestista cuya virtudes políticas están por por descubrir mientras que Ciudadanos tiene una candidata que corregirme si me equivoco creo que se presenta como potente y que puede amalgama a su alrededor una coalición interesante sí sí lo sé pero bueno quiero decir eso que aquí la izquierda cometido sus propios errores por eso a veces hace muchísimo el PSOE desde hace muchísimo porque ha ido probando un candidato tras otro cada cual más excéntrico y poco funcional bueno este podemos esta amalgama bueno pues Carmena se sostiene pero pero ya lo hemos analizado todas las generales a lo mejor el PSOE

Voz 2 08:35 se arrepiente del candidato que lo que le dije que eligió para ser posible agradecer a otro momento pero ahora con la fuerza que ha demostrado tener en estas elecciones generales a lo mejor con otro candidato bueno ya veré hemos todo es toda una incógnita pero en cualquier caso debate porque aquí sí se ha podido hacer debate con la presencia de Manuela Carmena porque no se va a poder ver la presencia de Madrid en la televisión pública madrileña

Voz 10 11:01 diez cinco

Voz 18 11:03 Angels Barceló haber

Voz 2 11:06 a González Harbour Javier González Ferrari Carlos Cué tenemos que hacer todavía dos paradas en el exterior la primeras en Gaza donde hoy han amanecido en calma después del alto el fuego alcanzado ayer entre Israel y Hamás corresponsal en la zona Beatriz la buenas noches se desconocen los términos de la tregua no se sabe cuánto durará porque los ataques este fin de semana la verdad es que han sido los más violentos de los últimos cinco años con veintinueve muertos

Voz 19 11:30 sí efectivamente el alto el fuego por ahora se respeta pero es un alto el fuego que no resuelve nada es algo así como poner una tirita en una herida infectada tal vez Israel los días venideros algún gesto hacia los habitantes de Gaza quizás deje entrar dinero de Qatar para pagar salarios a funcionarios o conceda más permisos para rezar en Jerusalén durante el mes de Ramadán pero las razones que han motivado la violencia siguen ahí sobretodo el bloqueo israelí que asfixia a la franja y la división de los dirigentes palestinos por ello el retorno de la violencia es sólo cuestión de tiempo este lunes el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha sido criticado por sus adversario los políticos porque según ellos ha cedido ante los islamistas de Hamás no tiene estrategia en Gaza entre los palestinos de la Franja las políticas opacas de Hamás y el silencio del presidente Mahmud Abbas durante la grave escalada de este fin de semana también han aumentado el sentimiento de abandono esta noche la prensa israelí publicaba citando fuentes del Ministerio de Defensa que Gobierno israelí no quería una nueva guerra en vísperas de la celebración del Festival de Eurovisión que se celebra en pocos días en Tel Aviv es decir a unos setenta kilómetros de Gaza

Voz 2 12:43 Beatriz gracias

Voz 1510 12:45 gracias bueno hasta luego hielo otro destino

Voz 2 12:47 no es los Estados Unidos Marta del Vado corresponsal en Washington buenas noches

Voz 1510 12:51 hola buenas noches esta tarde ingresado en prisión

Voz 2 12:54 Cohen ex abogado personal de Trump quien reconoció que compró el silencio durante las presidenciales de dos mil dieciséis de dos mujeres que mantuvieron relaciones sexuales con su cliente y que lo hizo por encargo de esto por encargo de Trump y hoy Marta antes de entrar en la cárcel Cohen ha hecho declaraciones y ha dejado un enigmático queda mucho por contar

Voz 1510 13:14 amenaza velada del que fuera mucho más que un abogado para Donald Trump durante diez años Michael Cohen fue ser el que hacía sus negocios sucios el que amenazaba a los enemigos del magnate incluso llamó los colegios donde estudió Trump para amenazarles con que no publicaran sus notas con era el que maquillaba las cuentas de sus empresas inmobiliarias para desgravar impuestos o El que las inflada para que apareciera en la lista de Forbes ignora Michael Cohen es también el tercer colaborador de Trump que entra en prisión a raíz de la investigación que inició Robert Mueller sobre la trama rusa y otras paralelas que hable abrieron los fiscales en Nueva York y con las que empezó a colaborar hace meses al fuego

Voz 20 13:52 bueno en mayo hoy

Voz 1510 13:54 sí antes de entrar en prisión aseguraba que todavía hay mucha información que no ha salido a la luz y espera que el día en el que pueda el compartir la verdad Cohen va a cumplir una condena de tres años tras declararse culpable de cometer nueve delitos graves entre ellos mentir al Congreso evasión de impuestos fraude bancario vulneración de las leyes de financiación electoral con esos pagos ilegales actrices porno para acallar sus relaciones con Donald Trump

Voz 2 14:24 oye el otro asunto de Marta la reunión entre Mike Pompeo hoy Sergey Labrof Reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el ministro de Exteriores ruso en donde han hablado sobre Venezuela y la situación de Maduro que es lo que han dicho que ha salido

Voz 1510 14:36 pues Pompeo ha llegado a Finlandia esa reunión del Consejo Ártico después de un fin de semana de entrevistas aquí en Estados Unidos en las que no ha conseguido explicar

Voz 2 14:43 por qué Trump dijo el viernes que Putin no tenían en

Voz 1510 14:45 buena intención de involucrarse en Venezuela cuando su administración no para de acusar a Rusia a detener militares en territorio venezolano Pompeo tampoco lo ha podido explicar hoy se ha limitado a decir que EEUU y Rusia tienen intereses diferentes pero deseos de encontrar camino

Voz 13 15:00 de donde puedan progresar

Voz 1510 15:02 Brown ha sido un poquito más claro se ha mostrado en contra de una intervención militar estadounidense en Venezuela dice el ministro de Exteriores ruso que sería catastrófica e injustificada asegura además que Trump y Putin esperan reunirse cuando tengan la posibilidad aunque no ha dado fecha

Voz 2 15:22 Rañé gracias Marta Maras noche de hasta luego lo que sí parece claro es que si se ha estancado la situación en en Venezuela después había un artículo muy interesante este fin de semana demandó que contaba un poco cómo había ido y la precipitación de la liberación de Leopoldo López yo no sé si es aquello el causante pero hechos que sí parece que se ha estancado

Voz 5 15:43 lo que contaban efectivamente ese artículo del domingo que ha hecho que también con la corresponsal en Washington varias varias fuentes y lo que es lo que era evidente es que se estaba fraguando una cosa muy gorda que por supuesto tenía detrás a la Administración de Estados Unidos como nos a todos sospechábamos pero que la todo parece indicar que la precipitación de López la la la frustrado no se sabe si porque él pensaba que a lo mejor se podía frustrar pero lo cierto es que lo ha evidentemente después de un golpe semi golpe como lo queramos llamar fallido pues pasa un tiempo hasta que se recuperen lo que es lo que lo que parece evidente todo el mundo que que está encima dice es que la situación no está estable sea la situación está absolutamente estable y esto tiene fecha de caducidad lo que pasa es que la fecha de caducidad no la sabemos puede ser muy larga pero es evidente que se ha empezado aire sea empezar ha generado una inestabilidad en todo el propio régimen lo que pasó el otro día con la Administración de EEUU dando nombre de los nombres

Voz 2 16:38 los señalando personalmente decir pero demonios

Voz 5 16:40 del del círculo de Valdo diciendo estos señores que respondan a lo que quiero decir esto es inédito y no había visto nunca se ha hablado abiertamente de quiénes estaban detrás de detrás del golpe es evidente que es pero tarde o temprano pues Maduro ahora ya habrá habrá visto por dónde vienen los golpes y estará estará ajustando pero en algún momento Le volverán sobre todo porque yo creo que hay un motor de todo esto

Voz 0283 17:01 es el motor principal que es la crisis económica que es insostenible

Voz 6 17:05 el maduro maduro y el régimen resistió muchísimo tiempo si Isabel ganó un montón de elección

Voz 5 17:11 es cuando la economía funcionaba de una manera mínimamente razonables ahora mismo los propios chavistas están desesperado la situación económica dramática y eso sólo puede empeorar porque no hay nada que haga pensar que esa situación va a mejorar en algún momento volverá a generar una inestabilidad y una y un intento de salida

Voz 1 17:30 pero tiene que ser una salida diplomática no hay otras quiero decir en la intervención desde fuera no puedes más que diplomática no estamos en los tiempos en que se podía invadir nada impunemente no estamos en tiempos ni muchísimo menos estamos en los tiempos de Kennedy iba ya de Cochinos esto es otra cosa eh esto es otra cosa como dice Carlos el problema es el problema económico la gente sí vamos a ver la gente no tiene qué comer hay mucha gente que no tiene nada que comer en Venezuela que ahí una inestabilidad social de tal calibre

Voz 2 18:02 en los hospitales fino en los hospitales

Voz 1 18:05 no tienen la sanidad la todo esta todo está desajustado absolutamente disgustado por un lado está el señor Maduro que es lo que mal de igual apellido porque es todo lo contrario a Maduro este señor está ahí defendiéndose

Voz 5 18:23 rodeado de de de toda la cúpula de de un Ejército que la regado

Voz 1 18:28 dinero ahí está la clave arreglado Eyre no pero solamente es la cúpula que pasa de abajo de aguas abajo

Voz 0283 18:35 no lo más significativo es a la vez lo más inquietante que es el impacto no esté impagos que se mantiene desde que Guaidó se proclamó presidente desde que los cincuenta países lo lo reconocieron desde que la ayuda estaba ahí a las puertas y no entró desde el martes pasado cuando este conato de la caída del régimen es decir en todas estas acometidas que ha sufrido el régimen que ya son varias permanece pero en in pass es decir no se desencadena una guerra no se desencadena una revuelta definitiva hay ciertas muertes pero francamente son menos todas son muchas evidentemente pero son menos que las que hubo en etapas anteriores donde se suma por decenas las muertes cada semana el goteo entonces este impago que es inquietante que es exasperante es a la vez lo más significativo de que las fuerzas están posiblemente bueno midiéndose hay un duelo hay un pulso ninguno de la propia fuerza

Voz 2 19:37 la mano respuesta de madura la liberación de Leopoldo López que tardó bastantes horas en salir sólo está sobre la mesa

Voz 0283 19:44 ninguno ha ha vencido al otro y le ha tumbado la mano no es impar ya digo es inquietantes es exasperante pero pero es muy significativo ninguno tiene la fuerza completa

Voz 2 19:56 voy a saludar a Luis Vilela director de La Voz de Galicia muy buenas noches hola muy buenas noches buscando las apuestas de este periódico para las próximas horas que lleva

Voz 21 20:06 es una de las cosas que llevamos un acuerdo que ha tomado hoy el Ayuntamiento de A Coruña para retirarle el título de Hijo Adoptivo a Manuel Fraga el encuentro había conseguido aquellos tiempos esa imperioso hace cincuenta años cuando era ICO

Voz 1 20:25 y bueno pues

Voz 21 20:27 tanto la formación que está en el Gobierno de La Coruña que es una confluencia de Podemos En Marea como el PSOE como el Bloque Nacionalista Galego han votado a favor de quitarle este honor que también se ha hecho como Laureano López Rodó otro famoso en aquellos tiempos de antes de la transición y esto

Voz 6 20:52 ya alguna cosa si algún otro tema para destacar

Voz 21 20:55 bueno otro un recuento de Cova la hacer las listas para las próximas municipales y contamos pues por ejemplo que el PP va a estar en el cien por ciento de los que se hípico municipios gallegos el peso en casi todos los ellos el bloque muchos sólo va a estar entre que son las siete ciudades y poquito más

Voz 1 21:16 pues las declaraciones de Feijóo van en portada

Voz 21 21:22 en concreto la recogemos los seguimos se puede continuamente porque bueno es una de las que ha repartido aparte de la importancia que tiene Galicia como presidente como nunca es bueno una de las peras cuente es fundamental

Voz 2 21:39 hoy hoy nos ha llamado la atención ese recadito que hay quién decía que iba dedicado a Casado y hay quién decía que podía responder el propio Sastre lo decía antes que bueno a lo mejor también había alguno que se podía sentir identificado con las

Voz 6 21:50 palabras de Feijóo

Voz 21 21:53 he estado muy clara la posición que está tomando actos

Voz 6 21:56 exacto es es el el el director de La Voz de Galicia muchísimas gracias

Voz 2 22:01 hasta luego ya unos quedado cuaderno de frases Sastre

Voz 1071 22:04 desde luego era la primera frase crítica de Feijóo con Casado como no era la primera ni la segunda pues por eso quizá desaparecer de las portadas no las frases han esta noche para empezar de alerta que es lo que han lanzado las Naciones Unidas con su mayor informe que han hecho sobre la biodiversidad del planeta es uno de las frases vaya de los datos de las conclusiones más alarmantes del día millones de hectáreas de bosques arrasadas en todo el planeta un millón de especies amenazadas es el mayor estudio sobre este tema de las Naciones Unidas en el que han trabajado científicos de cincuenta países está entre ellos el ornitólogo Juan Carlos Atienza

Voz 22 22:37 con un informe científico pero avalado por todas Naciones Unidas en el que se confirma que nos encontramos ante la sexta gran extinción mundial con la diferencia de que esta es la primera que está causada por una especie no y además nos afectará a nosotros

Voz 1071 22:53 la sexta más importante el lunes traía frases de alerta también de extorsión está contando aquí en la Ser Ana Terradillos los correos electrónicos que desvelan esa extorsión contra Julian Assange a cambio de que no se publicara las conversaciones privadas que él tenía desde la embajada de Ecuador en Londres cuarenta correos electrónicos los últimos son los que está monitorizado la policía con los que un grupo de españoles pedían a Wikileaks tres millones luego dejar la petición en la mitad el chantaje que decir que nunca llegó a efectuarse de la crónica del mundo este sonido que escuchamos

Voz 23 23:25 los sonidos del avión que sí se vio que no huele Moscú siguen siendo el primer asunto en los informativos en ruso

Voz 1071 23:31 ya era el primer avión de pasajeros pos soviético lo que supone un revés para la industria aeronáutica rusa la frase del ministro de Transporte ha sido esta ha dicho textualmente no hay motivo para impedir la explotación de este modelo y todavía tenemos tiempo para escuchar esta frase

Voz 24 23:45 si este hombre que es el ministro de Exteriores de Brasil dando estar mañana una gira por Europa viene a promocionar la industria militar entre países de la OTAN pero a donde viene de edad mira va a pasar por estos países Italia Polonia

Voz 1071 24:00 y además estas sintonías con bolso en Haro severa con el secretario de Estado del Vaticano en Roma Ramoneda

Voz 25 24:09 el dietario

Voz 26 24:11 no traidor Celoni

Voz 0936 24:14 no cree incompetente Éstos son algunos de los piropos que Pablo Casado ha dedicado en los últimos meses a Pedro Sánchez hoy el presidente del Gobierno le ha residido en palacio y fuentes de La Moncloa han hablado de una reunión cordial afable influida los políticos son gente rara asumen que lo suyo es teatro en que las palabras y las lleva el viento es necesaria tanta comedia no tienen reputación se guardaran las formas dos saben privados sino también en público quizás con los de Rivera no sea tan plácido primero porque los dos se detestan y segundo porque Pablo Casado ha algo Moncloa como gran derrotado y Pedro Sánchez Bami Marlene porque difícilmente encontrarán jefe de la oposición tan Debedado Sánchez de Casado han encontrado un interés común vox ha sido el juguete de Sánchez para dividir a la derecha ha dicho Alberto fijo al que la derrota el PP ha sacado de su retiro gallegos Feijóo acude al burdo recurso las teorías conspirativas que Pablo Casado dice que ya se han quitado el barro de encima hay que la derrota es Historia de verdad piensan sacar el partido de una crisis tan grave ganada a pulso cuentan penosas explicaciones sin duda la aparición de votos ha ayudado a Pedro Sánchez porque ha sacado de su letargo la Izquierda pero esto no hubiera ocurrido si el PP y Ciudadanos no hubiese estimado la extrema derecha he comprado su discurso box aislado no asustaba a nadie lo que provocó la movilización fue la amenaza de un gobierno del tridente de la derecha pues de momento celebra que la justicia haya tumbado una decisión absurda en la Junta Electoral Central tiene motivos porque además de permitirles el candidato a las elecciones europeas le da la campaña electoral hecha los teletipos sabe cómo combatir y cómo ganar ha dicho Casado y Arrimadas escandalizan con fugado pueda ser candidato ellos se lo han buscado con su tendencia confundir la política con el juzgado de guardia la derecha se ha llevado un chasco acudieron a la junta electoral y están metió la pata y el Supremo ha tenido que salir al quite para evitar males mayores aprendan la política no se hacen los juzgados

Voz 10 26:11 y terminamos aquí Berna González Harbour Javier González Ferrari Carlos Cué hasta la semana que viene tengáis buena semana Sastre

