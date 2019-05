Hora 25 (07/05/2019)

Voz 0194 00:00 todas las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:24 hola buenas tardes no es una ronda para negociar la investidura pero lo parece Pablo Iglesias no ha podido anunciar esta tarde que abren negociaciones para entrar en un gobierno de coalición el líder de Unidas Podemos ha ofrecido una brevísima rueda de prensa con un tono más bien apagado y con un único mensaje

Voz 3 00:40 Nos las posiciones son conocidas Nos hemos puesto de acuerdo en ponernos de acuerdo digamos que estos procesos son largos esta primera reunión ha ido muy bien soy optimista respecto a cómo van a ir las cosas pero ahora toca prudencia discreción y tranquilidad creo que es el mejor punto de partida para el trabajo que se seguirá desarrollando durante las próximas semanas

Voz 0194 01:06 la de Iglesias ha sido la reunión más larga durado más de dos horas la D'Rivera la más corta menos de una hora el líder de Ciudadanos sacudido a Moncloa pedir de nuevo el ciento cincuenta y cinco ofrecer varios pactos en materias de Estado y prometer una oposición contundente a un Gobierno que no va a facilitar con su abstención como le pidió el líder del PP

Voz 4 01:24 hasta con el Sanchís mono eso Casado siquiera abstenerse han dicho cosas CNET Casado a usted que no es un chiste que dice Casado que él no pero que

Voz 0040 01:34 bueno sin Partido Popular encantada ayer a Casado diciendo que hay que volver al bipartito

Voz 0194 01:38 como cuenta menos el Partido Popular abunda en la idea de que Ciudadanos no es un partido del que fiarse en la calle Génova no se cree en la distancia con el PSOE que intenta marcar Albert Rivera yo creo que hay que recordar que Albert Rivera

Voz 5 01:50 eh firmó el famoso Pacto del abrazo con con Pedro Sánchez es decir ya sabemos de la capacidad que tiene de a firmar hoy o mañana no

Voz 0194 02:04 Europa empezó a vigilar de cerca a España como un gobierno del PSOE dejará de hacerlo con otro Gobierno socialista salvo sorpresas Bruselas acordará en unas semanas sacar a nuestro país

Voz 1715 02:13 desde el procedimiento de déficit excesivo Pedro Blanco es que no es lo mejor que hace diez años cuando preocupamos a toda Europa hoy el comisario económico Pekín él ha puesto en valor el comportamiento del déficit español en los últimos años aunque en Bruselas son algo más pesimistas en su pronóstico más que en la Moncloa y creen que España tendrá un déficit por encima del dos por ciento hasta el año que viene que el Banco de España publicado esta tarde su análisis sobre el sector financiero informe sobre los riesgos de las entidades de crédito riesgos que afectan a todas los específicos de nuestro país por el temor a un aumento de las demandas

hasta bien entrada la madrugada lloverá a ratos

Voz 0978 03:20 con intensidad en Galicia especialmente en la Rías Baixas de manera más débil y aislada en el Cantábrico también en Castilla y León lluvia que mañana entre el medio bien la tarde afectará también al norte de Extremadura de la Comunidad de Madrid o de Castilla La Mancha así como en la cara sur de los Pirineos poca agua esperamos en general más sol en el resto del país con ambiente fresco donde las nubes sean abundantes cálido en el Mediterráneo especialmente en el sudeste de la Península con máximas alrededor de los treinta grados

Voz 1715 06:12 sí que habrá que decidir con qué unidad de medida nos quedamos para valorar lo sucedido esta tarde si con la reunión más larga de todas o con la rueda de prensa más corta de todas Pablo Iglesias ha estado más de dos horas con el presidente de apenas cinco minutos con los periodistas resumen muy breve para tanto tiempo de despacho tiro suman que se condensa una frase estamos de acuerdo en ponernos de acuerdo Mariela Rubio Mariela

Voz 0194 06:36 hasta ahora buenas tardes y dos horas y cuarto ha durado este encuentro el último de esta ronda de partidos que concluye hoy Pedro Sánchez ha sido el más largo de los tres longitudes socio preferente para esta reunión tras la que Pablo Iglesias no ha concretado si ha habido avances en las posiciones iniciales estas son Sánchez quiere gobernar en solitario Podemos quiere entrar en el Gobierno las preguntas oyeran claras le ha trasladado a Sánchez su intención que ha respondido Sánchez hay posibilidad de acuerdo así respondía Iglesias

Voz 3 07:01 bueno las posiciones son conocidas nos hemos puesto de acuerdo en ponernos de acuerdo digamos que estos procesos son largos esta primera reunión ha ido muy bien soy optimista respecto a cómo van a ir las cosas pero ahora toca prudencia discreción y tranquilidad creo que es el mejor punto de partida para el trabajo que se seguirá desarrollando durante las próximas semanas

Voz 0194 07:27 Iglesias que ayer apelaba a un marco de entendimiento amplio con las fuerzas catalanas vascas y valencianas ha asegurado que Sánchez comparte el planteamiento

Voz 3 07:34 sí estamos de acuerdo en que en que hay que hablar con todos los actores políticos la necesidad de inaugurar una nueva época en España en la que el diálogo sustituya la sobreactuación y creo que es una buena noticia que que tanto el Partido Socialista como nosotros asumamos que toca encarar esta etapa estando dispuestos a hablar con todos

Voz 0194 07:58 por parte del Gobierno sí habla de voluntad renovada de cooperación hay que seguir hablando pero lo más inmediato dice un comunicado de Moncloa será la negociación sobre la mesa del Congreso que se va a decidir el próximo veintiuno de mayo Iglesias ha asegurado que las portavoces parlamentarias Adriana Lastra Irene Montero trabajarán juntas en los próximos días

Voz 1715 08:16 hoy la distancia entre Pablo Casado y Albert Rivera se mide en un adjetivo pero qué adjetivo La Moncloa resumió la reunión de ayer con el líder del PP como fluida cordial y afable la de hoy como fluida y cordial pero no afable ha acercado a Moncloa con una advertencia no hará presidente a Sánchez con una petición que aplique el ciento cincuenta y cinco con varias ofertas de pactos

Voz 1645 08:38 hacía Alber Rivera ha aprovechado la reunión de hoy con Sánchez en Moncloa para tratar de escenificar que el ex líder de la oposición mi objetivo ahora es cuánto

Voz 0040 08:45 Clara Sánchez desde la oposición una oposición

Voz 1645 08:48 que no será destructiva ha prometido porque si Rivera se quedará ahí sin apoyar a Sánchez en su investidura

Voz 0040 08:54 vamos a estar la oposición es que no vamos apoyará a este Gobierno no pero lo he dicho al señor Sánchez lo sabe toda España

Voz 1645 08:58 Rivera tiene la intención de liderar la propuesta de varios pactos de Estado entre ellos uno sobre educación y otro sobre inmigración pero sobretodo pide a Sánchez que active ya el ciento cincuenta y cinco en Catalunya

Voz 0040 09:08 eh le ofrecido como primera mano tendida al Gobierno los cincuenta y siete escaños de Ciudadanos y los senadores para aplicar el ciento cincuenta y cinco en Catalunya si es necesario

Voz 1645 09:17 Fuentes de La Moncloa han calificado la reunión como fluida y cordial destacan que haya servido para normalizar las relaciones institucionales y el diálogo político

Voz 1715 09:25 por ahí menos afabilidad entre Ciudadanos y el PP que el PP y el PSOE el Partido Popular se ha reído hoy ha sentido político del verbo de las estrategias de Ciudadanos y claro ciudadano respondía

Voz 5 09:37 ciento cincuenta y cinco se activa desde el Senado para poderlo hacer primero hay que tener un número suficiente de de senadores y creo que Ciudadanos tiene

Voz 13 09:49 cuatro cuatro senadores no evidentemente eso sí que es un chiste

Voz 1715 09:54 España está a punto de dejar una década de desconfianza europea de control estricto de nuestras cuentas en Bruselas van a proponer definitivamente que salgamos del procedimiento de déficit excesivo eso sí grupa es algo más pesimista que la Moncloa pronostica que nuestro déficit va a estar por encima del dos por ciento durante algún tiempo más vamos a Bruselas Griselda Pastor dos coma

Voz 0738 10:15 la tenéis para este año dos para el año que viene sí lo que no impide al Comisario Moscovici chico

Voz 0194 10:21 Mar sus felicitaciones

Voz 0738 10:24 esto quiere decir que recomendamos el cierre del expediente después de diez años y esto es una buena noticia ha dicho antes de asegurar que esperaban al próximo Gobierno socialista iré felicitar públicamente a Pedro Sánchez por su victoria electoral

Voz 1715 10:42 el Banco de España ha presentado su revisión del sistema financiero de la salud de los bancos es una especie de chequeo médico un catálogo de las amenazas que pesan sobre ellos pero más allá de los riesgos globales el Banco de España preocupa el posible aumento de las demandas judiciales de clientes contra las entidades Rafa Bernardo

Voz 1762 11:01 primero fueron las cláusulas suelo que han supuesto al sistema financiero dos mil doscientos millones en devoluciones a los afectados ahora puede ser el IRPH sobre este índice de referencia para las hipotecas utilizada durante el boom inmobiliario y señalado como Paco y desfavorable para el cliente por las asociaciones que han llevado a los tribunales tiene que pronunciarse en los próximos meses el Tribunal Superior de Justicia de la UE según como vaya a esa decisión dice Banco de España las entidades españolas podrían tener que prepararse para provisionar para hacer frente a pagos a clientes aunque en el regulador dicen que no se puede continuar la posible cantidad que depende todavía de demasiados factores además de este frente judicial el Banco de España alerta sobre los riesgos que sobre las cuentas de los bancos pueda tener la ralentización económica global y por eso insta a las entidades a mejorar sus niveles de rentabilidad y solvencia reducir costes operativos invertir en nuevas tecnologías y esforzarse por apuntalar su reputación

Voz 1715 13:12 buenas historias del día el Consejo Audiovisual de Cataluña ha pedido a Youtube que retire de sus servidores varios vicios que dan consejos para espiar el teléfono de tu pareja vídeos que proponen espiar a la novia Google Doña de Youtube ha dicho que la mayoría de esos vicios ya han sido retirados Barcelona Crisol Tuá supongamos que este móvil sea de mi novia en este caso ella será la víctima son doce vídeos como éste con títulos que explicita el control hacia las mujeres como por ejemplo cómo

Voz 17 13:38 las torear a tu novia o como espiar el Whats App de mi novia que suman un total de veintitrés millones de visualizaciones el Consejo del Audiovisual denuncia que estos contenidos presentan el control de las mujeres como una práctica legítima normalizan una forma más de violencia machista el Consejo del Audiovisual señala que aunque algunos vídeos ya se han retirado otros continúan en la red desde el dos mil quince a petición de este organismo se han retirado cien contenidos relacionados con temas como la incitación al suicidio la anorexia o la pedofilia contenidos que en algunos casos también se han denunciado ante Fiscalía

Voz 1715 14:11 el nuestros compañeros de Radio Zaragoza ha hablado hoy con Manuel quizá Gerry conductor de autobús que ayer a última hora de la tarde salvó a una mujer que estaba siendo degollado en el interior de un coche

Voz 18 14:20 es con la puerta abierta las piernas e se agita

Voz 0194 14:22 mucho

Voz 19 14:25 los ambos me encontré la película de que estaba apostando cuiden el momento a la chica mi reacción fue chicas de las tiendas sin sacan la estilos muy fuerte en sacan da a la calzada y a mí no me me me exigen es impensable están

