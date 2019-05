Hora 25 (08/05/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0966 00:00 tono de una legislatura también se maneja desde la presidencia de las Cortes y Pedro Sánchez prefiere un bombero a un pirómano territorial al frente del Senado porque si hay algo que no es Miquel Iceta es un radical son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:16 y sí

Voz 2 00:23 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1468 00:36 hola buenas tardes la última hora también nos habla del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba está ingresado en un hospital de Madrid después de sufrir un ictus Nieves Goicoechea buenas tardes buenas tardes al ex ministro del Interior está estable y se le acaba de realizar un cateterismo con el que sea disuelto el trombo que le había causado el ictus el mismo ha detectado este accidente vascular se ha puesto en contacto con servicios de emergencias que le han trasladado al centro hospitalario el ex ministro y ex secretario general del PSOE se retiró de la política iba en septiembre de dos mil catorce volvió a impartir clases de Química Orgánica en la Universidad esta mañana dicen fuentes de su entorno había impartido la clase con total normalidad y cualquier novedad a la contaremos el día tenía otro nombre propio el de Mickeal y se tal que Pedro Sánchez quiere como presidente del Senado

Voz 3 01:19 qué tal muy contento de veros gracias Mansell siendo diputado al Parlamento destruya iremos hablando pero primero de decidir el Parlamento

Voz 1468 01:27 el tiene que ser elegido senador autonómico por el Parlamento catalán necesita el apoyo de algún grupo más de momento Esquerra Republicana le niega

Voz 1715 01:34 su voto Sergi había las cosas para nosotros no se hacen

Voz 1889 01:37 de esta manera por lo tanto entendemos que tienen ya a los votos necesarios para tirar esta propuesta hacia adelante y que obviamente en estos votos no cuentan los de Esquerra

Voz 1468 01:49 la oposición PP y Ciudadanos tiene claro el mensaje que envía Sánchez al apostar por Iceta para presidir la Cámara que debería volver a aprobar el ciento cincuenta y cinco Pablo Casado

Voz 4 01:57 que si el presidente del Senado que tienen que aplicar al ciento cincuenta y cinco es el que ha dicho que va a haber consulta de independencia en diez años sinceramente me deja muy preocupado Raquel que el que dice que que tiene que haber una consulta de autodeterminación bastar en la Cámara que debería aplicar al ciento cincuenta niños

Voz 1468 02:14 hoy se ha despedido del Parlamento catalán Inés Arrimadas elegida diputada por Ciudadanos y lo ha hecho entre los habituales reproches al president de la Generalitat ya sólo le digo una cosa señor

Voz 5 02:24 se empieza desobedeciendo los tribunales acaba fugado de la justicia

Voz 0277 02:29 no sé si usted aspira a ser el compañero de piso de Puig Yamón en esa en esa casa de los fugados de Waterloo

Voz 1468 02:38 además Ciudadanos ha presentado esta tarde un recurso ante el Constitucional para que Carles Puigdemont no pueda ser candidato en las elecciones europeas perlas

Voz 1715 02:45 el Ciudadanos argumentan que un señor es literal un señor que se ha fugado de la Justicia que trabaje en contra de España no puede ser candidato mañana el Constitucional banalizar el recurso también mañana el Supremo sabrá la opinión de las acusaciones en el juicio del uno de octubre después de que cinco de los presos independentistas ya han pedido que se les permita salir de prisión para ejercer como diputados y que se suspenda el juicio hasta que las cámaras decidan sobre el suplicatorio este miércoles nos deja noticias de dos grandes expedientes de regulación de empleo que afectará a más de dos mil empleados en la calle

Voz 6 03:14 ahora ella olvidarnos del paro que ha puesto empresa que quiere que salgan porque si no salen pues la empresa se los comía representa salidas para una etapa para una parte de la plantilla presenta movilidad es forzosos para la plantilla que se queden

Voz 1715 03:28 un ERE pactado con los sindicatos el Santander también ha comenzado a negociar otro expediente de regulación de empleo que podría afectar a unas tres mil quinientas personas este asunto dedicáramos la segunda hora del programa ya hablaremos también en Hora veinticinco de los becarios somos el segundo país europeo con mayor número y la mayoría son Pérez

Voz 1468 03:43 hasta las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 03:47 tarde Rafa Nadal ha debutado con victoria en el Master mil de Madrid ha derrotado seis cuatro seis cuatro al canadiense Félix Over pasa a octavos de final donde va a jugar ante el norteamericano que hoy tienen que jugar todavía Fernando Verdasco ante David Ferrer antes Beret en fútbol la gran cita del día nueve de la noche vuelta de semifinales de la Champions en Amsterdam Ajax Tottenham recordemos cero uno en la ida para los holandeses y de nuestro fútbol destacamos de la última hora la renovación del entrenador del Leganés Pellegrino que después de salvar al equipo renueva con el club pepineros hasta junio de dos mil uno

Voz 1468 04:19 ni el tiempo lo más destacado este miércoles ha sido el viento que ha soplado con especial fuerza en algunas comunidades Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:25 buenas tardes a esta hora el ambiente Se mantiene suave en la mitad oeste del país después de una tarde cálida sean superado los treinta grados en la Comunidad Valenciana y en Murcia en la misma ciudad de Murcia máxima de treinta y dos grados y tenemos algunas tormentas en los Pirineos irán desapareciendo a medida que avance la noche y mañana el sol estará presente en la mayor parte del país durante la mañana pero ya con lluvia en Galicia que a medida que avance la tarde se extenderá al Cantábrico Castilla y León bien a La Rioja al norte de Extremadura y en la cara sur de los Pirineos también esperamos algunas tormentas cerca del Mediterráneo en el sur también en Canarias muchas más horas de sol con temperaturas en general parecidas a las de hoy

Voz 1715 05:05 sólo un poco más baja hasta ahora Veinticinco Pedro en algo más antes de cerrar la portada de la revista Nature acaba de publicar un análisis de los grandes ríos del planeta is siete de cada diez están en mal estado Javier Gregory

Voz 0882 05:17 este es el primer estudio internacional sobre el estado de los ríos más largos de la tierra denuncia el grave deterioro del setenta por ciento de ellos entre otros factores negativos por la construcción de sesenta mil grandes presas esta nueva investigación que publica la prestigiosa revista científica Nature ha sido realizada por científicos de la Universidad Mc Gill de Estados nidos este equipo ha analizado por primera vez el estado de doce millones de kilómetros de los mayores cauces del mundo Yeste su preocupante diagnóstico sólo veinte de los noventa ríos del mundo que superan los mil kilómetros de largo aún están en buen estado de salud pero la mayoría de ellos están situados en regiones remotas como el Ártico la selva de la

Voz 7 05:58 más

Voz 8 06:04 cuando temporal llamaste para saber cuánto iba a durar cuando tuviste los primeros desperfectos llamaste a los bomberos pero cuando todo vuelve a la calma y no tiene seguro de hogar dime a quién Jonas evita los llamando línea directa concreta su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com un acompañaran quién

Voz 9 06:29 disculpe conocen tan lema tiene una marisquería están buscando Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no más eh doblones escribe sólo encuentran que digan

Voz 10 06:41 un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google llevarte un Google Home mini de regalo al reservar habló por sólo sesenta euros paga hasta en diez meses se encuentras un precio mejor traigo igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 9 06:59 mamá más hechos los finales era el zumo hoy está soltando mermelada en tu móvil

Voz 11 07:03 desayunar deprisa para llegar al cole tiene estas cosas aproveche el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiar de una casta más cerca sin comisión de apertura sin gastos de tasación si la solicita al banco consulta condiciones en BBVA punto es BBVA crea

Voz 0966 07:18 de oportunidades esto musulmanes informados que nunca

Voz 7 07:22 pero estamos mejor informados que nunca

Voz 0966 07:25 hoy por hoy la referencia en información de las mañanas

Voz 7 07:28 travieso de seis a doce y veinte con Pepa Bueno Toni Garrido

Voz 12 07:36 sí repuestas treinta litros más de carburantes BP Ultimate disfrutas de más kilómetros también recibe cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios de carburante durante un año también también también opta a cincuenta y seis cofres de experiencias esta promotora hemos contado cincuenta seis palabras más información más punto com BP Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 7 07:56 la pena ser

Voz 2 07:59 en Hora veinticinco

Voz 13 08:02 Pedro Blanco el pulso habitual de la vida

Voz 1715 08:06 de la vida política nosotros votamos y después ellos comienzan a negociar los puestos que hay que repartir el PSOE decidido que Miquel Iceta sea o al menos intente ser el presidente del Senado

Voz 3 08:18 qué tal muy contento de veros Garcías el siendo diputado al Parlamento destruye iremos hablando pero primero de decir bueno litro

Voz 1715 08:26 el socialismo catalán representante del frente anti independentista menos inflamado al frente de la Cámara de representación territorial ese es el deseo de Pedro Sánchez claro previo nombramiento como senador y eso ya veremos si ocurre porque Esquerra Republicana pone precio a su voto porque Ciudadanos no tiene claro que votará vamos a Barcelona al Bread Albert Prat buenas tardes

Voz 14 08:48 buenas tardes y lo que sabemos hasta ahora es que José Montilla ya ha presentado su renuncia como senador autonómico y que la candidatura de Miquel Iceta para ocupar su puesto siguen al aire recordemos que este nombramiento requiere una votación en el Parlament y es un paso obligatorio para que el líder del PSC pueda ser presidente de la Cámara Alta a Esquerra Republicana ha criticado las formas de este anuncio por ahora descartan darle su apoyo aunque han dejado la puerta un poco abierta a Sergio

Voz 1889 09:13 habría tumbar el suplicatorio supondría el final del juicio y también la puesta en libertad y por lo tanto quien debería dar respuesta hay que nos debería explicar cuáles van a ser las primeras decisiones en el Senado son el Partido Socialista no Esquerra Republicana

Voz 14 09:29 en por Cataluña aún no han tomado una decisión aunque fuentes del grupo no ven motivos para apoyar a Miquel Iceta a esta hora aquí en el Parlament llevan ya veinte minutos reunidos los portavoces de los grupos para estudiar la maquinaria parlamentaria que tendrá que activarse a partir de ahora

Voz 1715 09:43 bueno pues si hay cualquier novedad al vernos lo contará después y es que la posición de Esquerra Republicana está cosida con otra de las noticias que luego les vamos a contar claro ahora hay relación entre lo que dice Esquerra la petición de algunos de los presos independentistas para qué entre otras cosas el juicio se suspenda mientras las Cortes deciden sobre el suplicatorio de quienes han sido elegidos diputados ahora a lo vamos a contar este esta misma tarde vas mal Sánchez es lo que ha escrito Cayetana Álvarez de Toledo vas mal ha dicho por elegir como presidente del Senado al gran blanqueadores del nacionalismo esto entrecomilla no las ven pero es la literalidad de es que PP y Ciudadanos comparten una misma sensación creen que la elección de Iceta es un mensaje claro es un síntoma claro que presida la Cámara o que pueda presidir la quién no descarta la celebración de un referéndum en un futuro es una de las posiciones políticas de Miquel Iceta Óscar García

Voz 1645 10:39 el Partido Popular y Ciudadanos ven claramente en el movimiento de Sánchez una señal de que el ciento cincuenta y cinco no volverá a aplicarse en Cataluña el presidente de los populares Pablo Casado ha reconocido este mediodía en Toledo estar muy preocupado por la propuesta del presidente del Gobierno en función

Voz 4 10:54 es que si el presidente del Senado que tiene que aplicar al ciento cincuenta y cinco es el que ha dicho que va a haber consulta de independencia en diez años sinceramente me deja muy preocupado Raquel que el que dice que que tiene que haber una consulta de autodeterminación bastar en la Cámara que debería aplicar al ciento cincuenta y cinco

Voz 1645 11:11 por su parte en Ciudadanos las fuentes consultadas aseguran que la elección de Iceta es el reconocimiento a quién más ha hecho por Sánchez ven en este movimiento lógico coherente de dar más responsabilidad a quién según estas mismas fuentes es quién realmente lleva las riendas en el PSOE muchos constitucionalistas asegura un cargo de Ciudadanos le han sufrido en Catalunya por cómo se ha entregado a los independentistas

Voz 0966 11:32 es el tono de la legislatura empezará definirse también

Voz 1715 11:34 la negociación para conformar la mesa del Congreso aquí asoma ya veremos si acaba siéndolo otro punto de fricción entre PSOE y Unidas Podemos porque los dos quieren la presidencia del Congreso Irene Montero no lo desmentía esta mañana en Hoy por hoy José Luis Ábalos confirmada después que ellos van a intentar hacer valer su condición de vencedor

Voz 15 11:53 es calma y paciencia con la negociación estamos hablando de la composición de la Mesa obviamente hablamos de todas las posiciones de la mesa incluida la presidencia hombre claro hablamos de todo de las cuatro vicepresidencias las cuatro secretarías y de la presidencia alguien va a tener que ocupar la presidencia del Congreso

Voz 1414 12:11 lo normal es que la fuerza mayoritaria presida el Congreso así ha sido en todos los procesos de constitución bueno

Voz 1715 12:18 Iceta se dispone a abrir una nueva etapa política también Inés Arrimadas nueva diputada en el Congreso ya está hoy la jefa de la oposición en el Parlamento catalán de hecho hoy se ha enfrentado allí en el Parlamento por última vez al presidente toro

Voz 1468 12:32 no sólo le digo una cosa señor Torra

Voz 5 12:34 se empieza desobedeciendo los tribunales acaba fugado de la justicia

Voz 0277 12:39 no sé si usted aspira a ser el compañero de piso de Puigdemont en esa en esa casa de los jugados de Waterloo

Voz 0966 12:46 mires Arrimadas como Senna en el Arrimadas Don Soccer City Line sí siente ese silencio no sé a quién Torra Arrimadas

Voz 1715 13:02 en modo de broma chascarrillo por aquello que hizo el candidato entonces líder de Ciudadanos Albert Rivera en el primero de los debates electorales de las elecciones generales ciudad el PP han presentado hoy un recurso bueno Ciudadanos el PP lo tiene que hacer un recurso ante el Constitucional contra la decisión de los juzgados de Madrid permitir que pues de que comunique Ponseti sean candidatos a las elecciones europeas y el Supremo va a tener que decidir este es el punto de unión entre la elección de Miquel Iceta posible como presidente del Senado lo que ha ocurrido hoy en el juicio del uno tú digo que el Supremo va a tener que decidir también sobre la petición formulada por los cinco presos independentistas que han sido elegidos diputados quieren dos cosas quieren poder salir en libertad para ejercer como diputados y quieren que el Congreso y el Senado decidan sobre el suplicatorio sería una manera de paralizar el juicio no va contra litorales

Voz 16 13:57 de momento la Fiscalía la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por no

Voz 0966 14:01 tienen hasta la tarde de mañana para posicionarse eso

Voz 16 14:03 la petición de los abogados de Junqueras Rull Turull Sánchez y Romeva para que sus clientes puedan salir libres el día veintiuno ir recoger el acta de diputados en Congreso y Senado jurar la Constitución española los letrados también piden que los líderes independentistas elegidos en las urnas puedan ejercer como parlamentarios de forma efectiva para ellos reclaman que puedan asistir a los plenos y participar de las votaciones y los debates en las cámaras estatales en las que a diferencia del Parlament de Cataluña no se puede delegar el voto es una situación inédita en la que cinco líderes políticos que están siendo juzgados acusados

Voz 14 14:37 de rebelión han sido elegidos como representantes

Voz 16 14:40 públicos una vez se posición en las acusaciones el Tribunal dirigido por Manuel Marchena ya se podrá pronunciar previsiblemente permitirá a los diputados electos ir a recoger el acta el día veintiuno pero rechazara que puedan asistir a las sesiones posteriores

Voz 1715 14:54 sólo una cosa más para cerrar este bloque está reflexión entorno político futbolero de Pablo Casado que a su manera se siente como el Barça ayer injustamente vapuleado

Voz 4 15:03 ayer vimos una eliminatoria creo que muy justa a un equipo español cuando los resultados van mal en la primera parte del partido no hay que lamentarse ni empezara a explicar qué es lo que ha pasado sino han hecho falta nos han hecho trampas si el árbitro estaba despistado O'Shea hemos jugado mal lo que hay que hacer es mirar hacia la segunda parte ilusionar a la plantilla estar en el vestuario decir que cerramos filas porque tenemos una segunda parte que jugar es la que se juega el veintiséis de mayo pero si se me permite son las próximas elecciones general

Voz 0966 15:30 les Hora veinticinco Thain no me pregunto

Voz 17 15:34 desde cuando lleva soltero yo casi ni me acordaba de cómo ligar pero en ella me hizo sentir muy cómodo les pregunto a qué concierto me apetecía ir

Voz 11 15:44 en agua Stein lo importante es lo que compartís cómo encuentras solteros mayores de cincuenta

Voz 7 15:49 afecta importáis Descarga la aplicación

Voz 11 15:52 hoy año

Voz 1715 15:53 puede estas formato empresa quitando todos los despachos para ser Open Office poniendo pubs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotos flúor de colores

Voz 9 16:02 una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque ahora ruido crea buen ambiente y con eso ya lo tienes

Voz 18 16:09 o puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital informa Telefónica a punto es

Voz 0966 16:23 mira cariño una placa de Securitas Direct enfrente también se ha puesto alarma desde que robaron al sexto se lo están poniendo todos el bloque qué hacemos nos ponemos una Mike etapas tranquilas y lo hacemos entraron en el sexto podían haber entrado perfectamente en nuestra casa

Voz 13 16:37 sí

Voz 7 16:38 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres Leo calcula una INEN Securitas Direct punto Ares recuerda novecientos ciento trece ciento tras la Cadena Ser

Voz 2 16:51 hora veinticinco

Voz 13 16:54 Pedro Blanco vuelven los grandes expedientes de regulación de empleo o mejor

Voz 1715 16:58 dicho volvemos a fijarnos en ellos eres en la banca que durante la crisis se ha dejado un tercio del empleo cerrado el cuarenta por ciento de las oficinas a Caixa los sindicatos han acordado un expediente que va a afectar a más de dos mil empleados y el Santander ha comenzado a negociar hoy con los sindicatos el suyo que afectará a unas tres mil quinientas personas abrazo el ERE de Caixabank y además de El Racó

Voz 1762 17:20 este de dos mil veintitrés empleados contempla el cierre de ochocientas veintiuna oficinas prevé para los que se acojan el mantenimiento de más de la mitad del sueldo idea las cotizaciones a la Seguridad Social durante varios años para los mayores de cincuenta y dos años además de una indemnización ir para los menores de cincuenta y dos una indemnización de cuarenta y cinco días por año con un máximo de cuarenta y dos mensualidades y una prima como min ximo de trece mil euros en el caso de Santander hoy ha comenzado el proceso con una primera reunión sin cifras oficiales sobre la mesa aunque entre los sindicatos Se calcula que se planteará una reducción de plantilla de unos tres mil quinientos empleados de los más de treinta mil que tiene la entidad en España también el cierre de centenares de oficinas el encuentro de hoy ha sido para que el banco explique las razones de los pedían es que son las duplicidades que se dan por la incorporación de los trabajadores y la red de popular con la compra de ese banco hace casi dos años el resultado de la transformación digital que está cometiendo el banco la próxima reunión será la semana que viene el día catorce los sindicatos aspiran a lograr en todo el proceso ha que el recorte Sega también mediante prejubilaciones bien dotadas económicamente para que la salida se produzcan dicen sin tensiones

Voz 1715 18:20 esta tarde se ha confirmado otro ERE esta vez en una cadena de supermercados Super Sol la empresa y los sindicatos han pactado la salida de casi trescientos trabajadores y hoy en la SER les estamos contando otro de esos brotes de precariedad a la española Éste es el segundo país europeo con más becarios sólo nos gana Eslovenia y lo que es peor la inmensa mayoría además de becarios son precarios

Voz 0011 18:41 hoy casi ochenta y cinco mil personas cotizan a la Seguridad Social como becario según datos recopilados por CCOO aunque a estos hay que sumar varios miles más que no cotizan

Voz 1645 18:51 por qué no cobran entre los que si recibe

Voz 0011 18:53 en una remuneración siete de cada diez no pueden vivir de su beca sólo uno de cada tres acaba consiguen un contrato más allá de las prácticas Manuel Ramos presidente del Consejo de la Juventud España subraya las consecuencias esa precariedad

Voz 19 19:06 de esos cuatro mujeres en nuestro país mujeres jóvenes no pueden tener hijos aunque querrían la edad media de emancipación en nuestro país está en veintinueve años tres años más que la media europea sea que actualmente es el joven no es compatible con el ser independiente en informar un proyecto vital Cruz

Voz 0011 19:25 el Consejo de la Juventud pide al Gobierno que apruebe el Estatuto del becario que regule mejor esta figura ya aplaude la cotización obligatoria en la que se está trabajando para aportar transparencia

Voz 1715 19:34 otro dato que confirma una vez más la quiebra de la lógica en un país en el que tener trabajo no es garantía de no correr el riesgo de caer en la pobreza lo dice Cáritas hasta el cuarenta por ciento de los trabajadores tiene riesgo de acabar en situación de vulnerabilidad María Manjavacas

Voz 0011 19:50 más de la mitad de los hogares en los que hay al menos una persona trabajando no está exento de acabar en la exclusión social con cualquier imprevisto como puede ser un alquiler un gasto escolar una situación en la que ya están

Voz 0966 20:01 el doce por ciento de los hogares Nadal alguien trabaja así están

Voz 7 20:03 el social pero hay un cuarenta por ciento más que están en cierto riesgo de cierta situación de observación porque existe añada una problemática nueva rápidamente dan ese paso hacia el mundo la exclusión por lo tanto el empleo hoy no supone un escudo que blinda de las problemáticas sociales no es suficientemente protegido

Voz 0011 20:23 es Francisco Lorenzo director de Acción Social de Cáritas que pide a los políticos en esta época electoral que trabajen para que la gente tenga un empleo digno decente estable

Voz 1715 20:32 hoy en la SER les hemos adelantado algunos de los planes del Gobierno para endurecer el castigo de los delitos sexuales mano dura así contra los delincuentes de ese tipo delincuentes sexuales los que se quiere dificultar por ejemplo el acceso a beneficios penitenciarios algo que algunos expertos rechazan de plano manera ruido buenas tardes buenas tardes Pedro vamos con la última ola porque acaba de hablar

Voz 0259 20:52 la ministra sobre este asunto y ante el rechazo y las numerosas críticas de los juristas la ministra Delgado empieza a matizar empieza a dar marcha atrás declaraciones de hace unos minutos en Valladolid

Voz 0612 21:04 estamos estudiando medidas que puedan ayudar y contribuir a que determinados eh delincuentes condenados sexuales que han podido cometer delitos en determinados permisos penitenciarios pues cómo controlarlo pero está en estudio

Voz 0259 21:20 como les adelantó la SER la ministra anunció que la reforma del Código Penal sobre los delitos sexuales establecería la imposibilidad de acceder a beneficios penitenciarios permisos tercer grado libertad condicional hasta que violadores y agresores sexuales cumplan la mitad de la condena esta tarde según la ministra ya no es exactamente así

Voz 0966 21:39 hora veinticinco

Voz 7 21:41 premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador si apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada una universidad presentes los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 0966 22:00 este tema con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 9 22:03 cuando vas a ver el partido de fútbol siete de tu novio un sábado a las ocho de la mañana lloviendo estás pensando con el corazón y puedes pensar con el corazón puede pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire litio que asa con los pulmones recicla ves Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 20 22:24 desde ese momento en el que compra una vivienda así de cargas y el que se queda si es tu vendedor pero

Voz 7 22:32 la factura de gas que dejó pendientes ese su momento legalizadas pelar ese desde quince euros al mes siguiente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesité llama gratis al novecientos cien seis seis tres

Voz 1715 22:46 las nueve la segunda hora del programa vamos a hablar de banca de empleo a partir de los datos de los expedientes de regulación de empleo de los que les hemos ya hablado la cara B hoy vamos a ser discretos o vamos a hablar de discreción Severino Donate hola

Voz 21 22:59 hola buenas tardes como punto de partida tomamos las declaraciones que hizo ayer Pablo Iglesias tras encontrarse con Pedro Sánchez todos vamos a tener que ser discretos yp partiendo de la discreción en política nos asoma haremos a ventanas indiscretas a las vidas de fan

Voz 1906 23:12 mossos como Grace Kelly a las prudencias de los espías a las imprudencias de Trump ya las cotidianas discreción es de nuestra vida corriente

Voz 1715 23:20 todo eso en la cara B en la segunda hora del programa la tertulia comienza ya saben también a las nueve hoy con Neus Tomàs con Eduardo Madina Icon Ignasi Guardans estas son para él las claves del día

Voz 22 23:31 Miquel Iceta es Hoyos sorprendente protagonista político del día sorprendente por la sorpresa que ha causado la propuesta de que sea el próximo presidente el Senado algo que no depende sólo de quién ha puesto sobre la mesa sino que requiere el apoyo entre otros

Voz 7 23:45 Esquerra Republicana que a su vez ya ha dicho

Voz 22 23:48 no sólo va a prestar vamos a ver si puede mantener ese pulso Esquerra pero en todo caso este es un indicio de cómo la estabilidad política española va a ser algo más complicado de lo que algunos anticipado bueno hasta ahora el otro punto del mundo se están acumulando los ingredientes que podría llevar a una guerra por accidente en Irán ha dejado de cumplir con sus obligaciones talco las había pactado con la ONU después de que Estados Unidos lloviera ha renunciado también a cumplir su parte y Estados Unidos anuncia que va a enviar algunos soldados esa frontera para atemorizar veremos en España el juicio al proceso sigue su curso con la novedad de que sus procesados parte de esos procesados sólo imputados y las consecuencias jurídicas de eso van a ser mucho más complicadas de lo que algunos habían anunciado hasta ahora

Voz 1715 24:29 el recuerden cuál es la novedad de la tarde el ex secretario general del Partido Socialista y ex ministro de interior Alfredo Pérez Rubalcaba se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de Madrid donde ha sido intervenido esta tarde de urgencia después de haber sufrido un ictus cuando estaba en su casa el mismo ha sido consciente el mismo ha avisado a los servicios de emergencia que han entendido en un primer momento en su domicilio así íbamos a las ocho veinticinco minutos de la tarde las siete y veinticinco en Canarias

Voz 10 25:05 teatros del Canal presenta Villa en estado puro una coreografía sudafricana contra el miedo a vivir más que una cultura danzas tribales se mezclan con los ritmos más urbano dos únicas fotos

Voz 1414 25:19 la vía de Teatros del Canal Comunidad de Madrid hora veinticinco Madrid

Voz 1915 25:28 buenas tardes atención al viento esta tarde en toda la comunidad hay alerta amarilla por rachas de hasta ochenta kilómetros por hora que han dejado un hombre herido en la capital un taxista de sesenta y uno años al que le ha caído la rama de un árbol en la cabeza cuando estaba en una parada de taxis en la calle Princesa sufre un traumatismo craneoencefálico moderado aunque no se teme por su vida el uno uno dos pide precaución David García es portavoz de emergencia

Voz 1414 25:49 les pedimos a los ciudadanos que la medida de lo posible retiren de balcones terrazas alentadas cualquier elemento que pueda caer a la vía pública y que a la hora de conducir extremen la precaución y tengan especial cuidado a la hora de a camiones en la entrada y salida de túneles

Voz 1915 26:08 hoy al fin hemos conocido el dato el número de multas hasta la fecha por entrar sin permiso en Madrid central son cuatro mil cuatrocientas sesenta desde mediados de marzo cuando empezaron las sanciones son los datos que ha ofrecido hoy el ayuntamiento que ha hecho también balance de los primeros cinco meses de Madrid central dicen que es positivo ha habido mayor uso del transporte público un seis y medio por ciento en el caso de la EMT y la contaminación se ha reducido en la estación de la plaza del Carmen un catorce por ciento hoy unos amantes

Voz 24 26:33 teniendo en cuenta todos los condiciones condicionantes años anteriores meses vivías esta estación ha tenido un comportamiento espectacular derivado de la aplicación de Madrid central no se produce el efecto frontera ni en tráfico y contaminación

Voz 1915 26:49 situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 25 26:54 buenas tardes hasta ahora les vamos a pedir tengan precaución si iban a transitar por las seis hay tráfico intenso de entrada a la capital madrileña en Aravaca hay Puerta de Hierro y en esta misma había circulación lenta en este caso de salida a su paso por Majadahonda en el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas eso sí como Bin comentabas las rachas fuertes de viento están complicando la conducción en toda la Comunidad así que desde la Dirección General de Tráfico les vamos a insistir modere la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante

Voz 26 27:29 sigue a la derecha llegará a su destino que en Madrid central que sí que para eso soy un GPS actualizado y se más que tú

Voz 13 27:38 Madrid central tiene setenta aparcamientos con seis mil plazas para venir sin problemas sin multas con la etiqueta que tengas en tu vehículo cumpliendo siempre con la normativa de movilidad aparcamientos de Madrid en entramos todo

Voz 11 27:50 la luz verde del taxi es más visible con el nuevo Reglamento del Taxi de la Comunidad de Madrid con el que llegan los vehículos de nueve plazas a la flota además ahora sus reservas por teléfono vía tendrás la opción de compartir tu trayecto con otros pasajeros os saber lo que te costará tu viaje antes de hacerlo los taxis son la Lomce Madrid Comunidad de Madrid

Voz 0966 28:12 las protestas en el Metro de Madrid

Voz 1915 28:13 es extenderán también durante la campaña electoral que empieza mañana El sindicato de maquinistas ha anunciado hoy una nueva convocatoria de paros los días veinte veintiuno veintidós y veintitrés de mayo durante veinticuatro horas en diferentes líneas paros que se unen a otros puntuales los días once quince dieciocho y veinticinco de mayo en la jornada de reflexión para protestar por la falta de personal y por la presencia de amianto en el suburbano en las últimas horas esa mente hemos conocido el último caso de un afectado por esto si son maquinista que tiene cáncer de pulmón la empresa Metro dice que no tiene constancia del caso a pesar de que la Seguridad Social ya lo ha reconocido Juan Ortiz es portavoz del sindicato

Voz 27 28:46 para que cuanto antes se diagnostique esa enfermedad pues bueno pues se puede mejorar la calidad de vida de enfermos está claro que los trenes pastillas con amianto los túneles en las estaciones en las bóvedas también hay amianto que no sea eliminado se ha hecho ningún ninguna limpieza podrán retirar esas fibras

Voz 1915 29:05 y un dato más el turismo extranjero creció en el primer trimestre del año Madrid creció un doce por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior una subida que se notó especialmente en el mes de marzo Jaime de los Santos es el consejero de Turismo

Voz 1110 29:18 esto habla de un turismo Maduro de un turismo potente de una región la Comunidad de Madrid que ofrece un proyecto cultural sólido que es uno de nuestros principales atractivos para año tras año seguir e interesando cada vez a más ciudadanos de diferentes países

Voz 1915 29:38 llegamos a las ocho y media con diecisiete grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco esta mañana

Voz 28 29:53 hora veinte

Voz 7 29:53 cinco Madrid

Voz 29 30:01 euros veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus calles

Voz 3 30:09 buenas tardes collages digiriendo todavía ayer con el Barça pues si día para ir pasando en Barcelona y en todas partes un vaya barcelonistas imagínate pasear esta mañana por las Ramblas y encontrarte a la gente no te lo imaginé mira la radio la radio

Voz 0919 30:25 el Magia Borrás Passport Barcelona hoy te encuentras con la gente

Voz 1414 30:28 de qué se habla de que ese triste muy triste

Voz 13 30:32 cree que lo que pasó todavía no lo entiendo no era un partido fácil pero la verdad es que te muy triste muy triste no sé no sé qué haremos a partir de ahora no sé no sé qué haremos con el entrenador básicamente con los fichajes nuevos no sé la verdad es que muy triste sensación estoy como decaído como frustrado usación muy desagradable decepción decepción y envidia

Voz 0919 30:58 todos los aficionados del Liverpool ojalá ser uno de ellos vivir hola hola eh

Voz 1414 31:02 acaban gran pues que el Barcelona sin Messi es poca cosa cuando no funciona Messi ha sido la puesta en órbita hay una Messi dependencia puntos Sastre no era algo que teníamos estábamos convencidos de que íbamos a ganar un partido desastroso de olvidados

Voz 3 31:23 deje refleja perfectamente sí pero déjame que te que no se les diría que hay vida más allá del fútbol pero hay muchas otras cosas en esta vida que producen tristeza Moreno

Voz 0919 31:33 y además hoy van a ver a las nueve de la noche la segunda semifinal partido de vuelta Ajax Tottenham ya sabéis en la ida cero uno ganaron los holandeses vamos a ver quién es el rival del Liverpool en la final del Wanda Metropolitano en fútbol bien el día tiene una noticia en el Leganés después de haber conseguido la clasificación el equipo pepineros ha renovado al entrenador Pellegrino que sigue hasta junio de dos mil veintiuno y fuera del fútbol el gran protagonista del día era Rafa Nadal que debutaba en el Master mil de tenis de Madrid ha ganado en dos sets con cierta facilidad al can piense Félix Soccer seis cuatro seis cuatro Éstas serán sus sensaciones

Voz 3 32:11 todas las victorias son importantes para mí porque me ayudan a sobretodo a tener otra opción de jugar el siguiente día hace dos semanas quizás jugar el siguiente día no era una quizás no era uno mejorar porque no no lo sentía así a los entrenamientos ahora sí creo que cada partido me de la posibilidad de dar un paso adelante que

Voz 0919 32:31 va a jugar en octavos de final con el norteamericano que ha Fall luego vamos a las pistas porque tienen que jugar todavía hoy Fernando Verdasco David Ferrer pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 30 32:45 buenas tardes Gallego por nada rápidamente para decir que es lo mismo que el otro día llame para para glorificar a Messi porque eso llamo para es decir que que Messi pues el mal mal

Voz 0231 32:59 por qué Messi allí el hombre

Voz 30 33:01 el Liverpool juega he juega mucho pero hay Liverpool es cafeína así porque faltaban dos de los mejores y tal yo lo sé yo no sé si es que al Barcelona en la Copa de Europa se atasca competitivamente no sé qué les pasa pero pero no sé una cosa rara ya Luis Suárez a mí estuvo o no estuvo bien osea que esperábamos ya en nuestro ya te es que Messi ayer pues mal ya sé que claro no puede él solo con todos otros juega pero pero

Voz 31 33:37 cuál es ese gana pierde

Voz 30 33:41 sigue la vida sigue continua

Voz 31 33:44 muy buenas tardes de la vida sigue

Voz 0919 33:46 que la vida sigue dejado vuestros mensajes

Voz 2 33:50 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Aurora opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 32 34:05 buenas tardes señor Gallego hay que ver lo bien que el Barça esta temporada hay que ver lo bien que lo ahí al Barça esta temporada ya Ercina en Anfil otra vez el espíritu de Roma

Voz 0966 34:18 si hay Dios mio

Voz 32 34:20 una mala tarde la tiene cualquiera

Voz 2 34:23 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 7 34:30 exprésate empezado

Voz 0919 34:36 y lo primero es ver cómo se presenta la otra semifinal dentro de veinticinco minutos en el Johan Cruyff Arena Ajax Tottenham quién le iba a decir a este grupo de chavales holandeses que iban a estar en una semifinal y que iban a ser casi favoritos para meterse en la final porque recordemos será ayer ganó cero uno en la ida cómo salen los holandeses como sale el equipo de Pochettino José Palacio buenas tardes

Voz 1038 35:00 hola qué tal muy buena gallego pues llega eufórico el Ajax ya no sólo por esa victoria cero uno en el Tottenham Hotspur este volumen la ida sino que viene también de ganar la Copa holandesa iba llegó están a cuatro partidos de firmar el triplete eso sí tienen que pasar hoy por encima del Tottenham no tiene cambios el conjunto de tenga sólo mete amarra y como lateral derecho en lugar de Bell Man en cuanto al once que ganó en la ida en Londres sí que hay novedades en el once de Mauricio Pochettino que nunca llegado el Tottenham o una final de Champions siquiera hacerlo en el día de hoy es que sale con cuatro dos tres uno cambia la los tres central con lo que apostó en la ida y además juega Hume min son el héroe de la del partido en el Etihad que eliminó al Manchester City de Pep Guardiola deja en el banquillo a Fernando Llorente juega el coreano en punta de ataque por detrás estarán ya los genios de leal y Ericsson y Lucas Moura lo pita la alemán Felix Bridge así que todos atentos tanto Liverpool como en Madrid de la IX la noche el Johan Cruyff arena este Ajax Tottenham

Voz 0919 35:55 el día después del Barça el día después de la catástrofe del Liverpool adquiero de llegar a los jugadores que ha hecho hoy Valverde Santi Valle buenas tardes

Voz 1414 36:04 qué tal muy buenas llegaron a las cinco de la mañana al aeropuerto de Barcelona noche larga muy dura mucho silencio en el vuelo de vuelta con Valverde especialmente tocado Nos cuenta gente que estaba en ese avión frustración rabia porque se ha repetido la pesadilla de Roma de Turín de París y tantas otras el equipo sabe que ha vuelto a tropezar con la misma piedra son horas difíciles para el barcelonismo tanto Gallego que ayer en el aeropuerto hubo un pequeño incidente entre algún aficionado del Barça y Leo Messi un aficionado le recriminó a Messi que no hubiese ido a saludar al público después del partido y el argentino respondió cuando estaba haciendo el control de de equipaje la afición

Voz 1715 36:48 estaba en cuestión ha dado su versión de los hechos al que dijo

Voz 1414 36:51 has de ser Cataluña

Voz 33 36:54 Messi es el capitán del equipo tú tienes que demostrar los valores del Barça luego Geri largar de varios protagonistas poniendo mala cara eh no yo estaba encendido y luego todas Lapeña encantando sí sí sí Messi Messi yo también soy de Messi Messi pero desplazado y luego la gente lo entendía cuando lo explicaba

Voz 1414 37:16 por suerte no pasó a mayores pero es el ejemplo más claro de cómo está el barcelonismo después de la debacle de Anfi yo estaba encendido seguramente que no se lo dijo a Messi en un tono cordial va seguro que no se lo dijo en un tono cordial

Voz 0919 37:32 bueno el Barça el día después hay muchas especulaciones queremos preguntar a nuestro compañero de Radio Barcelona ser Cataluña Sique Rodríguez que tiene buena información sí que muy buenas tardes

Voz 1414 37:42 era Gallego buenas tardes primero Valverde corre peligro su continuidad ha renovado hace nada puede que siga puede que no

Voz 0978 37:52 dependerá más de él que de lo que decida Bartomeu que sigue confiando en Valverde la directiva no quiere cargar todas las culpas en el entrenador aunque sí hay gente que piensa que ayer se equivocó apuntan también a la plantilla consideran que si Valverde era bueno antes de Liverpool no es tan malo después pero insisto son días donde va a haber movimientos ir recuerdo que Valverde meditó mucho antes de renovar si seguía o no tanto todo abierto aunque si me tengo que mojar creo que Valverde

Voz 1414 38:22 seguirá pero todo abierto jugadores que quedan señalados después de lo de ayer y no Messi que seguramente fue el mejor una vez más del Barça hay alguien que haya firmado su sentencia en el Barça y que el año que viene tenga ya la puerta abierta

Voz 0978 38:37 según algunos dirigentes hoy es día de lamerse las heridas pero sí hay futbolistas que quedan señalados hay renovaciones pendientes de algunas dudas en cuanto a traspaso si noches como la de ayer ayudan a pensar que hay futbolistas que terminan un ciclo derrotas como la de Liverpool y obligan a a tomar eh decisiones y eso es lo que se va a hacer en los próximos días como digo ayer la planta la directiva volvió tarde la dirección deportiva también hoy es día de reuniones de hoy es día de llamadas pero las decisiones no se tomarán en caliente si es verdad que en los próximos días pues se valorarán distintas cuestiones pero yo creo que hasta después de la Copa nada

Voz 1414 39:20 el timón la directiva hoy ha dicho Joan Laporta en Barcelona que si se convocan elecciones a la presidencia del Barça este verano él será un candidato este escenarios posible es imposible

Voz 0978 39:33 por lo que me dicen y me lo aseguran al cien por cien no va a haber elecciones este verano ni de coña esa es la expresión textual Bartomeu quería terminar su mandato y quiere terminar su mandato que concluye en el dos mil veintiuno

Voz 0919 39:49 a esperar esta noche contamos más cosas gracias y que un abrazo un abrazo hoy XXXIX Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1715 39:59 normal sientes este seísmo is

Voz 7 40:02 es limpio Direct ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el INE directa punto com una compañía

Voz 34 40:13 qué tal

Voz 1432 40:14 tengo un problema no pudo afeitar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño min noventa pero eso tiene solución cariño está muy cerca

Voz 35 40:23 tímbrica por tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la solución que necesitas Bing

Voz 36 40:30 dura herramientas ferretería todo con la garantía al servicio del grupo El Corte Inglés Víctor que arreglamos hoy

Voz 10 40:38 todos tenemos un jefe todos hemos pedido en préstamo alguna vez por eso todos entendemos a Freddy en esta conexión con el país y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directivos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre a cada fin de semana en tu quiosco una nueva entrega por nueve con noventa y cinco euros

Voz 22 40:59 es el país no importa que lo hagas pues los XXXV mil euros importe que lo hagas porque los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compran el cupón diario y la paga de la ONCE colabore con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad

Voz 7 41:15 no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario apaga de la ONCE que a ti qué te importa premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador si apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente en los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 0966 41:42 este tema con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 0919 41:49 el único equipo que nos queda en Europa se Valencia que mañana juega la vuelta de las semifinales de la Europa League con el Arsenal enseguida estamos allí para intentar animar en la remontada que tiene que llevar a cabo el equipo de Marcelino pero antes Javier Tebas presidente de la Liga de los clubes españoles se ha reunido hoy con el presidente de la UEFA

Voz 1414 42:06 señor Ceferino que en teoría es el jefe de Rubiales

Voz 0919 42:10 Antón Meana buenas tardes hola qué tal cómo están ahí va muy buena ha ido acompañado de Rubiales saber al jefe de Rubiales

Voz 0231 42:16 no no no ha ido Javier Tebas presidente de la Liga a Nyon a pedir la Zeppelin que no se venda al poder de los grandes clubes y que no le compre al AEK una nueva Champions cerrada jugando los fines de semana

Voz 0919 42:29 en el año dos mil veinticuatro ayer la Cadena Ser

Voz 0231 42:32 habló con gente importante del fútbol como Vandersar del Ajax o como de Nápoles el riesgo de que desaparezca el fútbol tal y como lo conocemos es muy elevado por eso Javier Tebas ha ido hasta Nyon a que le diga que todo lo que sale en prensa son rumores que no hay nada serio y que esté más o menos tranquilo la semana que viene el que va es Rubiales

Voz 1906 42:52 hoy le tocó a Tebas la semana que viene convoca hace Ferine a las federaciones para que vaya Rubiales que hay que decir a la gente que en EE

Voz 0966 43:00 este asunto te vas y Rubiales van de la mano bueno de la mano es una metáfora de la mano pague sí que estoy leyendo justo

Voz 0919 43:08 me escribe ahora Javier Tebas que ya llegado de embrión en directo si esto en dirá

Voz 0231 43:12 como es una pregunta periodística algo que pueda contar pues nada en Nyon ayer más de lo mismo que no se ha presentado la ECA vamos a trabajar para parar este proyecto primero negociando con la UEFA después si no es posible por otros medios se digo yo que Rubiales Tebas hacen las paces por este asunto

Voz 0919 43:28 las más en El Larguero vamos a Valencia a Pedro Morata ambientazo mañana en Mestalla hay que remontar un tres uno buenas tardes hola qué tal Gallego buenas tardes y un tres uno

Voz 0231 43:37 el partido de ida el Valencia no perdía ese gol fatídico en el tiempo de descuento el Valencia tiene que remontar marcando un dos cero o como mínimo y ojo porque el Arsenal en cincuenta y cinco partidos de competición oficial que lleva esta temporada sólo en seis partidos Gallego no ha marcado que marcara el Arsenal mañana en Mestalla sería evidentemente otro problema añadido Unai ex entrenador del Valencia lleva ocho semifinales de manera consecutiva todas ellas pasadas mañana seguramente será otra historia el Valencia hace quince años que no juega una final europea en aquella ocasión la ganó novedades La principal en el Valencia Koke Lahm el hombre que produjo ese cambio de sistema masivo con cuatro centrales y un cinco tres dos de Marcelino en Londres está disponible va a poder jugar y por lo tanto en principio un cuatro cuatro dos volverán al once inicial después de las rotaciones de la Liga Garay Gameiro Guedes y la duda es si va a jugar Soler o vas en el Arsenal

Voz 1716 44:33 que viene de los cuatro últimos partidos donde ha perdido tres y empatado uno los últimos cuatro de Liga en Premier no ha ganado ya ha encajado diez goles y además con presión porque ya no puede ser cuarto Marcelino dice que mira a sus jugadores a los ojos Ike B

Voz 0231 44:48 en la remontada nosotros vamos a afrontar el parte

Voz 37 44:50 todo con el convencimiento que podemos ganar al Arsenal ese convencimiento

Voz 0231 44:57 a mí me lo transmiten los que ojalá sea así porque el Valencia

Voz 0919 45:00 es el único que podemos tener este año en una final europea la otra semifinal Chelsea entra de Frankfurt está marcada por la decisión de la justicia deportiva que le ha dicho al Chelsea Paco Hernández que en el próximo mercado de verano no puede fichar jugadores y esto puede afectar al mercado

Voz 38 45:17 si la Comisión de Disciplina de FIFA ha mantenido la sanción al Chelsea en conjunto de Londres no podrá fichar durante los dos próximos periodos de fichajes este verano y el próximo invierno así que no pueden fichar hasta dos mil veinte por haber incumplido el artículo diecinueve del Reglamento de FIFA que afecta a los menores en veintinueve casos el Chelsea ha anunciado que va a recurrir altas veremos cómo termina afectando esto a los movimientos en una semana de la Europa League mañana se pueden meter en la final si hacen bueno el uno uno de Alemania ante el Eintracht puede volver a pasar que fue suplente en el parto

Voz 0919 45:45 hoy en el Madrid lo que dicen es que esta decisión no va a afectar al fichaje de Hazard al intento de fichaje de Hazard que va a llevar a cabo el Real Madrid vamos a Sevilla que estamos en feria hay hoy en la caseta de la SER han estado con los que mandan en el Sevilla

Voz 39 46:01 hablando del futuro Santi Ortega buenas tardes qué tal muy buenas y ha estado el presidente José Castro y el director deportivo Monchi a este I que ha sido protagonista en el inicio de la feria el incidente con Del Nido le hemos preguntado les hemos insistido como ha hecho la digestión de todo hecho

Voz 1414 46:15 y esto es lo que ha comentado Monchi culpable e inocente Don no discuten

Voz 40 46:22 pero como amigo hermano y ahí se queda

Voz 23 46:26 no creo que ante