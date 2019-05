Hora 25 (08/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

cardio está cambiando la banca electrónica se abre paso y eso está dejando a decenas de miles de ciudadanos sin su sucursal de toda la vida escuchen esto en poco más de diez años las entidades han cerrado cuatro de cada diez oficinas bancarias y han perdido un tercio de sus empleos un cambio estructural está dejando amplias zonas de sombra en la llamada España vaciado donde ya es bastante común tener que viajar de una localidad a otra para encontrar un simple cajero los próximos minutos abordamos los problemas vinculados al cambio de modelo bancario a partir de los reajustes en Caixabank y el Santander que hoy son noticia antes nuestro habitual repaso a la actualidad hasta ahora Pablo Morán buenas noches blancas buenas noches el Parlament catalán será una semana para designar senadora Miquel Iceta

Voz 1667 01:00 es un paso necesario para convertirse en presidente de esa Cámara tal y como quiere el PSOE y el PSC necesita el apoyo de la mayoría de la Cámara catalana para que sea posible tendrá hasta el miércoles que viene para conseguirlo

Voz 0194 01:12 Barcelona Pau rumbo buenas noches buenas noches

Voz 3 01:15 el es que viene día quince es la fecha que ha impuesto la mayoría independentista frente al resto de fuerzas que veían bien incluir la votación en el pleno de mañana de momento ese escollo estás salvado parece y ahora habrá que ver cuál es el sentido del voto de cada grupo a las siete a las ocho os contábamos que a Esquerra de momento se decanta por tumbar la candidatura sin hoy algún tipo de contraprestación fuentes de Jones Catalunya dicen que no ven tampoco motivos para apoyar a Iceta en público no se mojan aunque si tiene que servir como pista no se ahorran la crítica a lo que hizo el socialismo precisamente en el Senado Gemma Lleida

Voz 4 01:44 hombre ningún tipo de urgencia que además recordamos cuál fue la última interferencia del Senado en el Parlamento de Cataluña fue con la aprobación del ciento cincuenta y cinco en la cual pues el señor escrita también tuvo un papel importante

Voz 3 01:57 se abre por tanto una semana de negociaciones que culminará el día quince curiosamente el día que Quim Torra declaran ante el juez por haber mantenido la pancarta con el lazo amarillo durante el P

Voz 2 02:05 electoral este nombramiento de Iceta choca

Voz 1667 02:08 con la estrategia de PP y Ciudadanos que ven peligrar la aplicación del ciento cincuenta y cinco en Catalunya esto han dicho Pablo Casado Juan Marín

los cincuenta y cinco es el que ha dicho que va a haber consulta

Voz 1667 02:41 además Inés Arrimadas ha despedido hoy del Parlamento a partir de las diez todas estas voces y más en la crónica política de esas

dado en el hospital Puerta de Hierro de Madrid desde esta tarde después de sufrir un ictus está estable y su vida no corre peligro después de ser sometido a un cateterismo

Voz 1667 03:13 por ciento de las exportaciones iraníes el ministro de Exteriores Josep Borrell se lamentaba por la nueva tendencia a mirar esto es preocupante

Voz 7 03:23 aunque banderitas que tenemos es que Irán avanza más en el incumplimiento del Tratado de lo que pensábamos esta mañana tomaron noticia

Voz 0194 03:34 otro golpe al mercado negro del arte la Guardia Civil

Voz 1667 03:37 ha recuperado más de tres mil piezas arqueológicas y fósiles que habían sido expoliadas en diferentes yacimientos de nuestra península

Voz 0194 03:43 día Brian Pérez buenas noches buenas noches monedas

Voz 8 03:46 ibéricas romanas musulmanas vasijas cerámicas así como piezas metálicas e incluso cascos de legionario romano con un valor superior a sesenta mil euros en el mercado ilegal una trama criminal en la que se ha detenido a tres personas y hay otros ocho investigados un operativo en dos fases en el que se han recuperado un total de siete mil quinientas piezas piezas que intentaban legalizar con documentación falsa sobre su procedencia y origen la investigación y detenciones se han desarrollado en Aragón Comunidad Valenciana Comunidad de Madrid ir

Voz 0194 04:17 John de Murcia y una inesperada testigo para un juicio en Tenerife

Voz 1667 04:20 juicio contra una pareja acusada de maltratar a una perra de raza pitbull la jueza de este caso ha ordenado que esa perra a la que llama Milagros esté presente en la sala durante el juicio la magistrada se llama Sandra Barrera y ha hablado con Francino esta tarde en La Ventana

Voz 9 04:35 a día más medios acreditados allí que en la recepción de Doña Letizia era en el aeropuerto esto claro es que esas muy bonito había personas en aquel pasillo de mujer es muy bonito que la Fiscalía se entregue completamente a la causa que la Audiencia Provincial autorice la entrada de la perra que en el procedimiento penal haya alguien que procede hay que abogue porque era perras te presente y no solamente con generar un asunto peculiar es que realmente la perra no sólo tiene un derecho sino que hay que realmente de verificar y testificar y que la los testigos Dalia

Voz 0194 05:09 enseguida vamos con todo nos queda la noticia Iberia Nacho Palomo buenas

Voz 14 06:46 el hombre ha inventado cosas desde tiempo inmemorial siempre está inventando cosas cuento de nunca acabar la rueda el fuego la máquina de vapor la imprenta Internet cuál dirías que es el invento de la historia pues

Voz 2 07:00 dirías que es el inventario de tu vida

Voz 1463 07:03 Anta el robot de cocina las lentillas

Voz 2 07:05 las pinzas otro de Mis inventos que crees que falta por inventando esta revolucionaria escopeta maquilladora cierra hoy ya puedes dejarnos sus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis tres

el de Larbi Garrido siguiente información desde las nueve en tu vial de ser más Hora veinticinco con Ángels Barceló Cadena SER

cadena SER Hora veinticinco

Voz 2 09:00 Ángels Barceló nueve y nueve minutos de la noche

Voz 0194 09:04 ocho y nueve en Canarias abrimos y al tiempo de información y el tiempo de tertuliano hora25 hoy con Neus Tomàs buenas noches

Voz 20 09:10 buenas noches Eduardo Madina buenas obras

Voz 0194 09:12 Ignasi Guardans buenas noches paran y como cada día abrimos también nuestra Mesa de producción no sólo a sus mensajes sino también a cualquier novedad que se vaya produciendo como siempre a lo largo del programa y la primera novedad Pedro sobre el estado de salud Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 1715 09:26 sí venimos contando esta tarde que está ingresado en un hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en la Comunidad de Madrid después de haber sufrido un ictus cuando estaba en su casa hay parte médico comunicado oficial de este hospital es escueto apenas cinco líneas ese comunicado cuenta que Alfredo Pérez Rubalcaba ingresado en ese hospital universitario en una UVI móvil del Summa uno uno dos a las siete y cuarto de esta tarde del miércoles con síntomas dice compatibles con un infarto cerebral conocido como Ictus está aplicando el protocolo diagnóstico y terapéutico habitual su estado continúa actuales grave a la espera de la evolución las próximas setenta y dos horas

Voz 0194 10:04 estaremos pendientes a lo largo también del programa de cualquier novedad sobre el estado de salud del dirigente socialista no interesan tanto también oyentes afectados por la desaparición de oficinas bancada

Voz 21 10:13 las no si éste va a ser el tema que nos ocupa

Voz 1715 10:16 a partir de ahora si usted ha sido trabajador o trabajadora de alguna entidad

Voz 21 10:21 durante la crisis fundamentalmente ahora

Voz 1715 10:24 se ha visto va a ver afectada por un expediente de regulación de empleo queremos que nos cuente cuál ha sido su experiencia nuestro número de Whatsapp que envían las notas de voz es el

Voz 21 10:32 seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres lo repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 10:40 con tiempo no excesivamente lejano en el que los bancos españoles intentaban conseguir nuevos clientes con una lluvia de regalos y de sorteos recuerdan campañas como ésta

Voz 1667 10:59 el sector Se vende así todavía habrá quién conserve las sartenes la cubertería o alguna vajilla de las quedaban los bancos al llevar la nómina en los noventa el Central Hispano recurrió a Rafaela Carra para prometer una lluvia de regalos aparte con hoy ya no hay tantas joyas tantas vajillas ni regalos en general hoy los clientes simplemente esperan que no les cierren su oficina bancaria

Voz 0194 11:28 por nos acompaña al jefe de Economía de la Cadena Ser Javier Ruiz buenas noches

Voz 0515 11:32 muy buenas tardes

Voz 0194 11:33 y es que no es broma desde poco antes del comienzo de la crisis han desaparecido casi la mitad de las oficinas

Voz 21 11:38 pues las cifras son realmente monstruosas desde que empezó la crisis en el año dos mil ocho han desaparecido el cuarenta y cinco por ciento de las oficinas bancarias de España una de cada dos practicamente hemos pasado de cuarenta y seis mil a poco menos de veintiséis mil es tremendo el dato en términos de sucursales

Voz 0194 11:59 pero en términos de empleo es todavía peor

Voz 21 12:02 uno de cada tres empleados de banca se ha visto en la calle prejubilado o de España pido de los casi trescientos mil empleados de banca que teníamos tenemos a día de hoy ciento noventa y dos mil treinta y uno por ciento de despidos las plantillas sean Ibar izado fruto de dos cosas las fusiones Illa tecnología y hoy suma y sigue porque hoy son dos mil de Caixa tres mil quinientos cuatro mil

Voz 0194 12:27 el santón es lo que vamos a contar ahora nos va a ayudar en un ratito a localizar las zonas más afectadas por la desaparición de estas oficinas pero antes vamos a interesarnos por los planes de dos entidades bancarias éstas que citaba ahora mismo Javier para reestructurar su negocio

Voz 1667 12:40 primera entidad es Caixa Bank que hoy ha cerrado un acuerdo con los sindicatos para reducir su plantilla en dos mil veintitrés

Voz 0194 12:46 persona Barcelona Sergi López buenas noches

Voz 2 12:49 hola buenas noches son algunas menos de los que

Voz 0194 12:52 se planteó inicialmente y los afectados semana además con una buena indemnización

Voz 1895 12:56 se casaban quería rebajar la plantilla en dos mil ciento cincuenta y siete personas por lo tanto saldrán ciento treinta y cuatro menos gracias a la negociación las indemnizaciones son a razón de cuarenta y cinco días por año trabajado con un tope de cuarenta y dos mensualidades desde UGT Carnegie Ibra destacaba tras la firma del acuerdo que son unas salidas más incentivadas que las últimas que había dado Caixabank y sobre todo remarca que sólo se irá del la empresa quién quiera hacerlo

Voz 22 13:24 aquí va a salir el que hago números el querido vale situación personal yo me lo como permitir tengo cincuenta y cinco tengo cincuenta y cinco cincuenta y siete y me pagan esto o lo otro combinadas social ásperos hay tres aportación de pensiones etcétera etcétera Emilia todas las características siga así pues a mí me sale bien yo me voy el que no les sale por unos llegaba

Voz 23 13:48 llega si interés en el caso de

Voz 1895 13:51 los trabajadores de cincuenta y seis años se pueden acoger a una prejubilación que va en función de la edad de cada persona la empresa les pagará la cotización ya los sesenta y tres años se jubilarán

Voz 0194 14:02 sí Comisiones Obreras que representa el cuarenta por ciento de la plantilla se ha desmarcado de este acuerdo sabemos porque

Voz 1895 14:08 porque este sindicato no se cree que con lo que sea firmado hoy se vayan a evitar las bajas forzosas que es lo que querían evitar a toda costa el acuerdo contempla que haya movilidad geográfica y Comisiones Obreras considera que aquellas personas que no quieran irse a trabajar a otro sitio finalmente serán despedidas de manera forzosa Ruth Bolaños es portavoz del sindicato en Casablanca

Voz 22 14:29 lo único que claro al final quedarán posibles excepciones creada de manera indirecta forzosas por la movilidad

Voz 1528 14:37 al no

Voz 1895 14:40 en este apartado del expediente la dirección de Casablanca aceptado una de las reclamaciones del comité de empresa para que en lugar de poder envía a un trabajador a cien kilómetros de distancia de su actual puesto de trabajo se limite esa distancia a setenta y cinco

Voz 0194 14:54 Sergi este plan de Caixa Bank contempla el cierre de oficinas bancarias

Voz 1895 14:58 el cierre de oficinas que se contempla que es prácticamente de ochocientas hay que decir que también se ha rebajado en unas setenta respecto del anuncio inicial de Caixa Bank la entidad bancaria ha explicado hoy su apuesta por las oficinas Store y las business bank que están en ciudades principalmente con gestores y atención ininterrumpida mañana y tarde de lunes a jueves y también los viernes por la mañana en cambio en las zonas rurales

Voz 1591 15:23 yo sólo se asegura la intención de la empresa

Voz 1895 15:25 de estar en aquellas poblaciones de más de diez mil habitantes en este sentido es tenemos que explicar que hace tres meses hicimos un estudio en la redacción de la Ser en Cataluña de la presencia que había de los bancos en las poblaciones catalanas de menos de mil habitantes no salió que hay sesenta poblaciones de menos de de más de mil habitantes que no tienen ni una sola entidad bancas

Voz 0194 15:47 sí sí muchas gracias

Voz 21 15:49 hasta luego aciertan a rurales este estudio que no estaba

Voz 0194 15:52 contando ahora Sergi López es esa España vacía Ada alguna nota tan pero sí rural la más afectada por esta tendencia de cierre de oficinas bancarias

Voz 21 16:00 es la más afectada porque lo que ha ocurrido en España es un proceso de concentración bancaria extraordinario han desaparecido más de cien entidades bancarias sean consolidado en tres cuatro cinco grandes grupos a día de hoy cinco bancos los cinco grandes bancos de España lo tienen el noventa por ciento de los créditos y el noventa por ciento de los depósitos cinco entidades controlan todo el mercado bancario obviamente cinco entidades no compiten contra sí mismas un con lo cual si eh Caixabank tiene una oficina en un pueblo no va a poner una segunda competir contra lo que está ocurriendo que en ocasiones ni siquiera es rentable mantener una oficina en un pueblo basta con una oficina para cinco seis pueblos y eso es lo que está pasando que los sitios con mayor dispersión geográfica tienen menos oficinas al final lo que está ocurriendo es exactamente eso que la España vacía da ve cómo sus habitantes tienen que recorrer veinte treinta cuarenta kilómetros para llegar no Banco a veces a un cajero claro porque no es por falta

Voz 0194 17:05 la de clientes no sé si es por modelo de utilización del del

Voz 21 17:09 por por las nuevas tecnologías falta de clientes no es desde luego que no de hecho es fundamentalmente por dos motivos el primero es por esa enorme concentración que ha habido yo digo cinco bancos controla todo el mercado bancario yo el segundos por una cuestión tecnológica ahí es que en las grandes ciudades la gente ya no va al banco o no va al banco tanto como iba antes en los depósitos se hacen vía cajero las consultas de saldo

Voz 0194 17:32 es días reales ordenados así que no

Voz 21 17:35 nadie va ya directamente allí que es lo que ocurre lo que ocurre es que hay algunas provincias que son verdaderos desiertos bancarios hay una a medida que utilizan los economistas es un índice que puede en fin sonar para expertos se llama el índice ejercen Dahl que es el que utiliza Estados Unidos para decir uy esto es demasiada concentración en esta provincia en esa zona hay muy poquitos bancos no vamos a permitir esas fusiones bueno pues ese índice se multiplica por dos Almería Cádiz Girona Guadalajara Huelva Ourense Santa Cruz de Tenerife Sevilla hay demasiado poco banco ahí con lo cual sufren los clientes pero es que se multiplica por tres en Huelva Santa Cruz de Tenerife y en Sevilla en castellano efectivamente no es un problema de modelo bancario parece más bien que es un problema de no querer competir contra sí mismos

Voz 0194 18:27 saludamos a Patricia Suárez que es presidenta de a su fin que es la Asociación de Usuarios Financieros Patricia muy buenas noches

Voz 24 18:32 buenas noches personas sin cajero

Voz 0194 18:34 os sucursal bancaria a una distancia vamos a decir razonable pueden protestar ante su banco por no disponer este servicio es un derecho que tiene el cliente

Voz 24 18:43 pues ahora mismo no lo es lo cual supone una contradicción porque por un lado se está avanzando para que no haya pues dinero negro que no haya blanqueo de capitales y se quiere restringir de alguna manera el uso de El cas que tengamos el dinero en efectivo pero por otro lado no el está facilitando a los usuarios sobre todo en esa España vacía de la que hablabais ahora mismo el acceso ya a tener una sucursal sino tener un cajero porque es verdad que con el móvil con Internet podemos hacer muchas operaciones prácticamente todo pero sacar dinero hasta ahora solamente podemos hacerlo realmente en un cajero en una sucursal esto es un problema grave y hay algunas iniciativas pues por ejemplo en la en la Comunidad Valenciana de que haya ya si no se puede poner un cajero o un o una sucursal un un Bush que vaya atendiendo a determinados pueblos una vez por semana para paliar este Pro

Voz 0194 19:35 estamos hablando del problema sobre todo en esa España vaciaba en esas provincias determinadas pero da la casualidad que en esa España vacía nada hay gente mayor que habitualmente es la que se queda allí no sé si eso abre una brecha de exclusión financiera

Voz 24 19:48 totalmente una exclusión financiera por lo digital en este caso

Voz 0194 19:52 claro porque tenemos personas mayores que no

Voz 24 19:54 a esto que hacemos tan fácilmente nosotros con la

Voz 0194 19:57 dicción ellos no saben no no puede efectivamente

Voz 24 19:59 del ya probablemente tengamos que decir que ya no les toca realmente no entonces esto realmente es es un problema nosotros desde a su fin una de las cosas que defendemos es la banca como servicio público que no se me entienda mal no bailaba Banca Pública sino la banca como servicio público como pueda ser correos es decir tiene que llegar tiene que llegar mejor de lo que está llegando

Voz 0194 20:23 ahora porque es un servicio neceser

Voz 24 20:25 salió para el buen funcionamiento de la economía

Voz 25 20:28 hay una cuestión que eh

Voz 21 20:31 es importante también desde el punto de vista de los consumidores y es el servicio que se presta con esas plantillas tan menguadas tan menguantes la pregunta literalmente es esta es hay personal suficiente para dar

Voz 14 20:44 servicio mínimo un servicio decía

Voz 24 20:48 bueno claramente no claramente cada vez es es menor y además el lo cierto es que la normativa en este sentido sí que está avanzando para que el personal esté cada vez mejor formado pueda explicar mejor los productos pero es claro pero tenemos que tener personal lo primero no básico Hinault no lo estaba viendo por estas situación que estabais comentando de despidos y de y de recortes

Voz 0194 21:11 pues Patricia Suárez muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros Javier decíamos que son dos las entidades bancarias que hoy son noticia por los ajustes de personal que quieren aplicar a sus plantillas hemos hablado de Caixabank la otra entidad en principio es el Banco Santander que quiere ajustar su red después de la compra del popular no

Voz 21 21:26 el que plantea una cantidad de despidos todavía sin concretar pero que va a rondar entre los tres mil quinientos y los cuatro mil es decir el doble de lo que hace Caixa hoy de Babe Reunión próximo día catorce hoy ha comenzado a rodar ese ERE simplemente se ha comunicado el motivo básicamente se dice motivos tecnológicos motivos de integración bancaria los dos que definen a todo el sector la Unión como digo el día catorce pero insisto el tamaño es monstruoso en esto otros cuatro mil posibles despidos más os pregunto a vosotros

Voz 0194 22:00 lean Nos Madina la fotografía que queda de los bancos en España de la situación todo ese banco físico

Voz 0515 22:08 bueno es evidente es que es un proceso en un en un sector en un proceso de reestructuración plena que afecta a su volumen de capacidad generación de empleo que incorpora nuevas formulaciones o nuevas modalidades de competencia digitalizada y no regulada a través de las famosas te que estas que tiene una serie de condicionamientos para operar el sistema financiero que su sistema que es el corazón casi el ADN de esta última década de crisis ultra vigilado que nos lleva a veces a confundir beneficios Juan rentabilidad a veces pensamos que eso que los bancos anuncian es rentabilidad no es verdad es es dinero muchos rentabilidad por otra parte es para financiar crédito para operaciones interbancaria es para pagar deuda etcétera etcétera yo creo que va como decía Javier antes esas cinco que hoy controlan el noventa por ciento dentro de unos años serán menos de cinco yo creo que seguiremos viendo fusiones bancarias concentración de operaciones financieras que puede generar lo que tú señalabas ginebrino es una clave muy relevante las disparidades au asimetrías brechas entre zonas rurales edades hace esos a

Voz 26 23:16 en educación se decía antes que no lo de la brecha de la gente mayor pero luego los jóvenes que no pisan una persona educa abren una entidad bancaria que no es atravesado nunca la puerta a lo largo de los astros van a hacer

Voz 1591 23:27 no creo que haya habido que tenga que ver mucho más fusiones en lo que ocurre es que aparecen nuevos actores no va a verlas y que no es sino

Voz 21 23:34 es bueno sí pero que lo importante no

Voz 1591 23:36 con vaya sino que los relevante a efectos de mercado que sólo la mitad de lo que quiero decir es no es tanto las fusiones que pueda ver que no cambiarán mucho más la tendencia sino que lo que realmente a mí me parece relevante es apareciendo nuevos actores en el sector bancario sábados nombrar a Amazon por su nombre a Apple Pay por el suyo son auténticas entidades bancarias a haber una tarjeta como sabéis tarjeta de crédito Apple dentro de lo hablamos a él sí claro y que por el solo hecho de que lleve la Manzanita pues la va a llevar todo joven y no joven porque será lo cool y a partir de ahí pues eso es decir el pago con el móvil pues en España todavía le queda mucho por andar pero en este momento ya en muchos sitios en los que se está pagando el resto de Europa me refiero y especialmente en Estados Unidos es que tú vas al cajero y pagas directamente con el móvil me paga el billete de cualquier cosa de mexicana

Voz 0194 24:22 ese ese estila más se también Guardans no

Voz 1591 24:25 no pagan todavía pagar me refiero no no que pague es las transferencias eso sí eso sí se estila mucho en España es lo que tú vayas con el móvil indirectamente PIN directamente tal con lo cual ya no tienes ni siquiera tarjeta declara

Voz 0194 24:36 es una fiera eso a extranjeros y a eso me refiero que tú vas a comprar el pánico

Voz 26 24:39 a ver como vale adiós aquí en la mesa casi todo si se chicas

Voz 1591 24:47 todos lo tenéis pero no todas las panaderías lo tienen por tanto no vale pero no es verdad no tengas tú lo tenga ese tu parada

Voz 25 24:52 el género

Voz 26 24:55 soy yo estoy seguro que esto gente muy cool pero pero las panaderías no son tan par de Tierra Santa Coll Mickey los transportes de Madrid pues no son así de Kurt y lo puedes comprar un billete lo cual con lo cual no

Voz 1591 25:09 pero perdona momento vivió el a parte del tema desde la parte bancaria yo sí quiero subrayar la otra parte que es donde entre la política y esto no deja de ser una tertulia entre social y política estoy muy de acuerdo siendo liberal a veces en otros temas en que hay que imponer a partir de ahora obligaciones de servicio a los bancos que hasta ahora estaban dejadas hubiera competencia pero momento que este mercado deja de funcionar en zonas rurales tienen que tener obligaciones de servicio probablemente el Gobierno va a tener que intervenir en esto iba a tener que hacer unas obligaciones mínimas que tendrá que ver el el el los bancos como los hacen siglo Cáceres poner un camión colocaron camión cisterna pues un camión cajero que existen y que vaya pasando por ahí pero tiene que haber obligaciones y eso

Voz 0194 25:50 el auto regulan o hay una obligación política urgente hay Neus

Voz 20 25:57 pues yo que en la vida en general soy un poquito menos liberal que Guardans estoy de acuerdo con esta medida que propone porque es verdad que la digitalización es un reto para para el sector bancario como lo ha sido para tantos otros sectores para para empezar por el nuestro no pero la digitalización y la solvencia que es lo que también les interesa sobre todo en este caso a los bancos no puede estar reñida con con ese servicio era el Banco de Santander no que hablaba de de que todo esto era el principio de una revolución y es cierto que es una revolución en la que no sólo los bancos son actores citaba a Apple como como ejemplo pero pero va a haber más esta Amazon es cierto que existe esta brecha entre lo rural y lo lo urbano Iggy esa brecha generacional yo creo que ellos están obligados también a a que no sea on the y por tanto combatirla como como sea posible

Voz 0194 26:53 yo decía lo de los nuevos actores porque

Voz 20 26:56 hace poco Jaume Guardiola que sabéis que es el el número dos del del Banco Sabadell alertaba también del Ris del riesgo de que los bancos puedan volverse invisibles decía él invisibles físicamente por ejemplo La Caixa es tú lo sabes perfectamente Ángels eran en el centro de Barcelona era una en cada esquina y ahora ya no pero todos tenemos familiares o mayores que no entienden la fórmula de estas nueve las oficinas tan amplias tan fantásticas bonita en cafés que padecen cafés pero que al final buscas

Voz 0194 27:30 alguien que te atienda y no hay nada y es muy común y compara la gente me para la gente mayor

Voz 20 27:36 yo creo que que la combinación esa pues

Voz 1463 27:39 la obligados porque al final y acabo

Voz 20 27:42 además de la digitalización de la solvencia de llevar a cabo como puedan está revolución hay una cosa es que ellos se juegan también la reputación cada día

Voz 21 27:54 de lo que estáis de lo que estéis diciendo y efectivamente

Voz 2 27:57 una lectura de quiénes estamos fuera de la ventanilla del banco

Voz 21 28:00 no es la de ver cómo efectivamente cada día hay menos gente pero hay una cuestión que no es económica es casi moral o ética los bancos tienen dinero para despedir tanto despedir así de bien esto es un paracaídas de oro lo que hoy ha hecho Caixabank es espectacular te pagan porque te quedes en tu casa trece años desde que tienes cincuenta y dos años hasta que cumples los sesenta y cinco no sólo te pagan el cincuenta y siete por ciento de tu salario no sólo te pagan toda tu seguridad social insisto además este pagan entre veintiocho y treinta y ocho mil euros de incentivo para que lo hagas pero digo hay un debate moral en esto a los cincuenta y dos años es el fin de la vida laboral de una persona todo esto con bancos insisto que se lo pueden permitir solamente porque la gente tenga en cuenta cuál es el se lo pueden permitir la banca el año pasado ganó dieciséis mil seiscientos millones de euros que en castellano significa ganar cuarenta y cinco millones de euros al día o dos millones de euros por hora

Voz 0194 29:00 no está mal me mareado por la calle

Voz 1591 29:03 no olvidemos la Caixa diverso hemos olvidado muy rápidamente la Caixa hoy Se trata como un banco más Hinault de su banco más La Caixa es una entidad sin a nueve de lucro es la heredera de una entidad centenaria durante muchos años la casa en Cataluña ha sido lo más similar a función pública trabajar en La Caixa era entrar en La Caixa era era vamos era lo bueno era como sacar unas oposiciones pero ya está unen osea que ahí haces imagínate ahora

Voz 0194 29:28 jubilar de La Caixa jubilarse en la casa lo que supone

Voz 1591 29:31 bueno bueno Arte en La Caixa que dicho pero que es una cosa que se les debe a sus a sus empleados si sacamos el tema moral sobre la mesa como se decía hace un momento bueno pues efectivamente los que entraron en La Caixa tienen esa sensación de de de haber dejado la vida por por está en forma pero como en cualquier otra

Voz 0194 29:48 prensa guardan

Voz 1591 29:49 no no yo estoy no no discrepo radicalmente que hasta en las generaciones que están jubilando ahora yo no digo a la gente que entre ahora hilar nuevos contratos de la casa los que se están jubilando ahora con cincuenta y cinco años a los que les va a aplicar este plan estaban en La Caixa ya han dedicado la Caixa una devoción

Voz 0194 30:04 pero insisto que como cualquier persona no trabajo no me cualquier como mucha gente que trabaja en otras empresas Iker notita la oportunidad de estas jubilaciones

Voz 1591 30:12 en cualquiera yo te corregido dicho no al cualquiera evidentemente hay otras empresas en España especialmente empresas familiares y empresas pequeñas y por Plauto empresa por supuesto mucha gente trabaja mucho en España y en la calle no es la única nunca vería eso pero pero más sino algo más si me permites la alternativa en Guardo

Voz 21 30:28 Lance yo si me permites que eh con cincuenta y dos años da igual lo que hayas hecho te queda mucho por hacer con cincuenta y dos años tienes toda una vida por delante yo no sé si con cincuenta y dos años más que pagarte porque te quedes inmersa hay que

Voz 2 30:42 a combatir el entorno digital pero que no teníamos de Hunosa y los de los de hilos de Sagunto recuerdas aquel desastre de la reconversión bueno

Voz 1591 30:53 era la pregunta es a ver te imposibilitan trabajar au salen con el cincuenta euros la mitad Isère permite compatibilizar con los trabajos finalización debido a la hora

Voz 21 31:02 qué te pague más cincuenta y siete por ciento de tema Alario gasa hasta que cinco pares de sesenta y cinco y te pagan toda la seguridad social y además te pagan una prima porque te quedes en casa de insisto la más bajas dieciocho mil euros la más alta es XXXVIII mil

Voz 1804 31:15 yo en fin entiendo entiendo entiendo

Voz 21 31:19 pero de que oye lo han ganado y entiendo el argumento además de que esto no cuesta dinero públicos dinero privado de los accionistas del banco y el banco pero entiendo el dilema moral de decirle a un señor de cincuenta y dos años suplirá laboral ha terminado

Voz 1591 31:31 no me parece horrible que en cualquier caso

Voz 0194 31:34 E insisto que en los trabajadores de La Caixa que en Cataluña son común instituciones tener un novio

Voz 21 31:39 yo llevará a casa un novio que trabajará en la casa

Voz 26 31:42 era cómo estás y te das en casa que trabajaba en la casa decían

Voz 0194 31:53 el futuro asegurado

Voz 26 31:56 exacto por eso estamos las dos aquí estoy equivocado

Voz 1804 32:03 a todas estas a decir que

Voz 0194 32:05 en muchas empresas la gente se deja la vida trabajan desde el principio y muchos años ya ascienden luego no tienen pues la jubilación que tienen no tiene nada que ver con con la jubilación que saca uno cuando se va de la Caixa y Javier Ruiz muchísimas gracias gracias ya no está tiempo de ir a la casa porque soy

Voz 26 32:24 no no tengo te te quedarte aquí conmigo esta mañana a dos

Voz 0194 32:53 Severino Donate buenas noches buenas noches hoy en la cara B discreción

Voz 3 32:57 siendo una cualidad tan prudente reservada nunca hubiera aceptado gran la cara a cara

Voz 0194 33:02 nos ocupamos de la discreción tomando como punto de partida lo que dijo ayer Pablo Iglesias después de su encuentro con el presidente en funciones Pedro Sánchez todos vamos a tener que ser discretos

Voz 3 33:10 Iglesias se refería a la discreción que debe envolver las negociaciones que mantendrán PSOE y Unidas Podemos para sellar o no un acuerdo de investidura de legislatura o un programa de medidas sociales discreción prudencia hay buena voluntad apeló a la discreción en tres ocasiones dos de ellas acompañada de cualidades que suelen ir aparejadas a ella prudencia discreción y tranquilidad el giro hacia la discreción escenificado la pasada noche electoral el veintiocho de abril Iglesias comparecía ante la prensa para valorar los resultados e informar sobre la conversación telefónica con Pedro Sánchez a quién le había comunicado la intención de Unidas Podemos de participar en un gobierno de izquierdas

Voz 27 33:50 hemos quedado en hablar y en reunirnos con brevedad y esto digamos que llevará mucho tiempo y les pidió que sean pacientes que asuman que es la reuniones para organizar un gobierno requieren de cierta discreción

Voz 3 34:03 otra vez discreción al día siguiente les respondía la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo

Voz 28 34:08 la Unidas Podemos le hemos visto ir avanzando también en la comprensión de lo que supone fíjese que anoche hablaba de discreción ya hemos visto como se pretendía en otros tiempo que incluso los la negociación los acuerdos las reuniones no fueran con luz y taquígrafos practicamente con los periodistas sentados a la misma mesa todos vamos haciendo camino de todo

Voz 0194 34:33 debemos entender que la discreción es una cualidad más efectiva en política que la transparencia os atrevéis os voy a preguntar a Madina guarda ante Tomas hacer una clasificación de políticos españoles más discretos So indiscretos

Voz 0515 34:46 a primero en mejor discreción no mejor transparencia Madina en negociaciones ambas de la mejor de las escenario sumarles dos pero yo creo que negociará embistió la tienen que ser discretas

Voz 0194 35:00 se han dado alguna negociación por alguna indiscreción

Voz 3 35:03 yo creo que muchas seguramente muchas de las grandes negociaciones que estar en la Historia de la Cultura político histórica de esto

Voz 0515 35:09 país con las redes y las indiscreciones digitales de estos últimos años no hubieran conseguido por ejemplo se me está ocurriendo los tuits de las ciento cincuenta y cinco monedas de plata etcétera has discreción transparencia

Voz 26 35:22 transparencia sobre quién negocia y el hecho de estar negociando discreción sobre qué se negocia desde el otro lado

Voz 20 35:30 pues a mí me toca pedir la máxima transparencia siempre entendiendo que muchas veces la discreción es imprescindible pero claro yo siempre abogará por por tener la máxima transparencia pero si no puede ser la máxima transparencia y que Ayala

Voz 0194 35:47 menos mentiras pues ex a veces lo mismo que no nos engañen claro que no nos marquen mejor que nos digan que no lo pueden contar aquí en eso eso eso va por los políticos pero también por los asesores por los jefes de comunicación por todo por todo el entorno que mucho

Voz 20 36:02 muchas veces también acaban estropeando negociaciones

Voz 0515 36:05 con sus versiones ese es un debate más entre la verdad y la mentira que entre la discreción y la diferencia entre la necesidad de que en política no se puede decir

Voz 1591 36:14 toda la verdad siempre bueno eso es ahora la frontera con

Voz 0515 36:17 a no decir toda la verdad y mentir es fino como bien sabemos es Ignasi Fina

Voz 1591 36:21 es por eso le preguntaron testigos deba decirlo nunca preguntan a decir la verdad sino el plan toda la verdad toda la verdad y nada más que la verdad está muy calculadas esas preguntas

Voz 30 36:42 sí

Voz 2 36:51 empezamos fuerte no

Voz 3 36:54 días sobria indiscreta quizás la gesticulación un poco menos pero el contenido lo clava

Voz 30 37:02 nos

Voz 0194 37:03 a aquel silencio goza del prestigio que rodea a los discretos aunque hay silencios que grita

Voz 3 37:09 por seguir con el hilo que aún con que comenzamos la cara B recuperamos una entrevista realizada en Hora Veinticinco no ha mucho tiempo

Voz 0194 37:16 siguiesen amigo de Pablo Iglesias

Voz 3 37:22 al otro lado del silencio estaba Íñigo Errejón

Voz 31 37:25 me gusta pensar que sí pero estamos en tareas

Voz 21 37:28 dificultan la conciliación

Voz 31 37:31 estos a veces de la lógica política

Voz 32 37:34 esta es la banda sonora de La ventana indiscreta compuesta por Franz Waxman músico alemán uno de los grandes el título original es real

Voz 3 37:43 tan atrás era sea como sea las ventanas propias ajenas las de atrás las exteriores

Voz 33 37:48 Olas de los patios de luces siempre son una tentación la protagonizan como recordarán

Voz 3 37:53 James Stewart gris que

Voz 2 37:55 Tura princesa de Mónaco

Voz 0194 38:00 y si ya era complicado tener una vida discreta siendo una estrella de Hollywood el cuento de hadas hecho realidad metió a Kelly en la boca del lobo

Voz 2 38:10 desde la primavera de mil novecientos cincuenta y seis

Voz 3 38:15 es con la fecha de la boda ya cerrada la actriz enmarcó en un trasatlántico acompañada de decenas de amigos y familiares pero tuvo que encerrarse muchas veces en el camerino porque también sacar un pasaje cientos de periodistas y fotógrafos ya había otros dos mil esperándola en el puerto

Voz 1463 38:37 fíjate la última película

Voz 3 38:40 que protagonizó Grace Kelly se titulaba alta sociedad musical en la que le acompañaban en pantalla en Crosby mis Armstrong y Frank Sinatra Frank Sinatra era un periodista que se colaba en la casa de los prometidos para informar

Voz 35 38:55 lo ves todo lo que veo la Rober ande dando

Voz 0194 39:10 dos formas esa película alta sociedad un rímel Historias de Filadelfia lo era gustaba más la otra Adecco con Cary Grant estoy estoy de acuerdo venga pues estamos de acuerdo los retomemos las buenas costumbres vamos

Voz 21 39:23 simbología indiscreción procede del latín

Voz 3 39:26 discreta discreto en latin Se decía discretos que podría ser el nombre de un personaje de La vida de Brian no la de nuestro Brian de los Monty Python

Voz 0194 39:34 también podrían que es el participio de Dios

Voz 3 39:36 Perle el significado sensatez para formar juicio y tacto para hablar el tacto no

Voz 21 39:42 palabra clave si hay otras acepciones

Voz 3 39:45 donde expresarse con agudeza ingenio y oportunidad reserva prudencia

Voz 1667 39:50 esta acción también hay modificaciones

Voz 1715 39:52 informáticas discretas conjuntos matemáticos discretos espacios Topal lógicos discretos

Voz 2 40:00 pero no es eso lo que queremos ha te pido que me hables de los conjuntos matemáticas discreta Patricia Ramírez de psicóloga escritora conferenciante muy buenas noches

Voz 11 40:10 buenas noches qué tal muy bien Patricia cuáles son las características de una persona discreta

Voz 1528 40:16 mira no he una persona discreta es una persona actúa con sensatez no eligiendo en cada momento el comentario oportuno tienen autocontrol pues esto significa que a pesar de cabeza uno tiene información muy interesante que te convierte pues en la parte atractiva del grupo pues la persona discreta suele declinar el interés que pueda suscitar antes que traicionar pues el secreto de otra persona la casa nace un discreto también actúa con respeto no porque vamos hacia quién le ha confiado pues un secreto una intimidad y sobre todo con empatía y contacto porque hablar de temas que no corresponden es fallar y dejar en ridículo a la gente que atacó

Voz 0194 40:51 y esto forma parte de la personalidad de cada uno o es algo que se educa el este autocontrol para no contar para no excederse

Voz 1528 41:00 exacto mira nadie nace siendo discreto discreto estos alguno que no vamos educando sitúa en un entorno en el que todo el día estáis escuchando chismes en tu casa en el que pones programas de televisión donde sólo se comparten chisme donde tuvo deja a tu madre a tu familiares hablar de otra persona es pues terminan interpretando que esto es normal entonces la discreción en algo en lo que se debe educar yo creo que es muy importante educar a los hijos que cuando los y vengan con chismes del colegio de decirle

Voz 11 41:23 es que no se hablan de personas que no están presentes

Voz 1528 41:25 que no se habla de nadie mal que es toda la rumorología que esto pueda hacer daño que uno se ponga en el lugar de la otra persona de la que se está hablando que miramos las consecuencias de nuestros comentarios que muchas veces hablamos sin esa parte reflexiva que están importante y no medimos las consecuencias de un comentario que decimos así que para hacer discretos uno puede entrenar

Voz 0194 41:46 sí creo que sí dime dime

Voz 1528 41:48 por importantísimo en las relaciones sociales porque las relaciones sociales en algo para disfrutar y tu disfruta de la jefa de la gente en la que confía

Voz 0194 41:55 y es fácil detectar al discreto en en un en un grupo humano es fácil esta persona puedo confiar porque va a ser es la distinta en personifica es fácil eso

Voz 1528 42:05 yo te diría que es fácil detectar el indiscreto

Voz 26 42:09 claro cuando no conoces algo

Voz 1528 42:10 supo porque cuando cuando tenga el grupo es fácil saber vine discreto o no pero cuando no conoces por siempre alguien que levanta más la voz que comparte cosas íntimas que cuenta cosas suyas personales que Tuiza uy esto está fuera de lugar que habla de otras personas que hace pero más fuera de lugar no que coge como ese protagonismo en tienen la sensación de que con tal de seguir teniendo protagonismo vendería hasta su madre no sea que puede detectar el indiscretos más fácil el discreto normalmente es alguien pues que lo vemos más reflexivo más callado más observa Ador más prudente con sus palabras pero que eso sea algo como un rasgo de su personalidad más estable pues al final te lo da el tiempo cuando se empiezan a coger confianza cuando hay una vivir esto inanidad cuando Le cuentas cosas inglés que no llegan a ningún sitio en Un príncipe hay que arriesgarse porque nadie tiene certificado de ser discreto

Voz 0194 42:58 si tuviera que si tuvieras que dar un único consejo a un indiscreto para para que cambiara tu que le dirías

Voz 1528 43:04 pues yo le di yo lo haría esta pregunta oye las cosas que vas a contar de la persona que las cuentas tú crees que la persona querría que no las compartiese con nosotros sea la gente debía hacerse esa pregunta esto que voy a decir es oportuno esto que voy a decir de otra persona a la persona le gustaría que se contara y seguramente la respuesta es no

Voz 26 43:22 yo creo que eso sería una pregunta

Voz 1528 43:25 a a reflexivo es el más reflexivos

Voz 0194 43:28 pues Patricia Ramírez muchísimas gracias

Voz 11 43:31 a vosotros hasta luego muy buenas noches

Voz 1528 43:33 porque los que os habéis dedicado a la política

Voz 0194 43:36 que no os voy a pedir los nombres por aquello bueno si los queréis decir los decís pero tú te has encontrado Madina con políticos indiscretos indiscretos sí sí sí

Voz 0515 43:44 joe lo llevaba algunas negociaciones cuando mitad para diputado en el Parlamento que por indiscreciones se rompieron tú sabías

Voz 21 43:51 está en esto es esto va pues

Voz 0515 43:53 pueblo fui viendo pero las primeras veces fueron sorpresas desagradables también verdad que aprendí de políticos de primera división tipo Ramón Jáuregui el propio Alfredo Pérez Rubalcaba que ver el valor de la discreción y de mantener la palabra dada no ambas cosas yo creo que en política son bueno sinónimos

Voz 0194 44:12 tú puedes poner también nombres y apellidos guardianes apolíticos indiscretos

Voz 26 44:16 puedo pero no los no no no no lo sé

Voz 0194 44:19 pedido simplemente que es saber si en este en este grupo humano que sobre los políticos hay muy muchos indiscretos

Voz 1591 44:26 sí fíjate que cuando la relación entre el

Voz 20 44:29 eh

Voz 1591 44:29 los políticos catalanes y el conjunto de España pues nos nos han teatro miraron show sino que consistirán en intentar mejorar el país desde desde tensiones territoriales que se había pues se yo sí estuve a veces cerca de de negociaciones muy discretas que después tuvieron la luz cuando ya estaban cocinadas por tanto sí sí

Voz 0194 44:50 digas que vivan los indiscretos sabes

Voz 20 44:52 es que yo ahora estaba pensando que incluso se podría hablar de partidos discretos por qué porque a mí por ejemplo el PNV me parece que es un partido que sabe negociar bien porque cuando necesita levantar la voz para conseguir lo que sea pues lo hace pero luego como vimos en la moción de censura es experto

Voz 36 45:13 en en negociar de manera

Voz 20 45:15 la discreta porque de hecho fue el que negoció de manera más discreta y salió la moción en gran parte fue bueno fue también por ellos no por eso creo que sí que hay partidos que son expertos en en negociar con discreción

Voz 37 45:28 que no le cree

Voz 3 45:46 destacaron en el álbum de Nacho Vegas Biel ética esto se llama un ejemplo de discreción

Voz 0194 46:03 yo también me lo hubiera tenido que preguntara a la psicóloga luego también el tirador personajillos muy de estas de que me iban a contar una indiscreción ese médico no no me lo cuentas no me encuentro es algo antes si es verdad me me dan siempre como apuro ahora no cae si no lo sé pero me da como apuro vamos a otra cosa

Voz 3 46:16 vamos

Voz 7 46:19 Moscú infiltrados infiltrado los define

Voz 3 46:27 es el momento lo que están escuchando no tiene nada que ver con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump el informe del fiscal especial Robert Müller sobre la trama rusa

Voz 0194 46:36 teme que por cierto trama acaba de impedir que llegue al Congreso invocando uno de los privilegios que tiene como presidente

Voz 3 46:41 con lo que han escuchado y escuchan pertenece a la película Pinker Taylor Soldier Spy que aquí se distribuyó con el título El topo mucho más sencillo y discreto protagonizada por Gary Oldman una de espías los tipos en teoría más discretos del planeta que hasta deben hablar

Voz 0194 47:00 y se nota al margen de los espías sobre esa costumbre de hablar en susurros nos da la sensación que aunque quiénes susurran creen estar siendo discretos siempre te empujan a pensar no

Voz 3 47:12 no pero muy mal como digo está cometiendo una felonía no tienes que ser de ningún partido y en fin en lo que están escuchando susurros forman parte de la composición de David para antes vocalista y compositor de Talking Heads

Voz 2 47:29 sí

Voz 38 47:32 no

Voz 26 47:33 después de esta digresión volvemos a los Dire a los discretos espías