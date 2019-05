Hora 25 (08/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 todas las diez las nueve en Canarias eh

Voz 0194 00:16 la sorpresa del día ha sido sin duda la designación del primer secretario de los socialistas catalanes Miquel Iceta como presidente del Senado aunque queda mucho trámite todavía sorpresa porque en caso de que hubiera habido quinielas para este puesto seguro que su nombre no hubiera aparecido teniendo en cuenta que en la Cámara Alta se sienta como senador otro histórico del socialismo catalán y que además fue desde la Generalitat como es José Montilla pero el elegido ha sido Miquel Iceta un firme defensor del diálogo para arreglar el tema de Cataluña en los peores días de la crisis antes de la proclamación de la independencia llegó a proponerle a Puigdemont acompañarle a Madrid para buscar una salida luego habló de indultos relator exponiendo su partido al PSOE en situaciones incómodas pero aún así Sánchez ha querido que sea él quien se convierta en la cuarta autoridad del Estado al frente de una cámara a la que siempre le ha costado reconocerse como una cámara territorial un defensor de las diferentes realidades que hay dentro de España de reconocer las especificidades históricas de algunos de sus territorios al frente de una cámara que nunca ha encontrado su lugar salvo la aplicación del ciento cincuenta y cinco donde su mayoría fue necesaria ahora esa mayoría socialista cuando Ciudadanos y en menor medida al PP le piden con insistencia y exigencia a Sánchez la aplicación de un nuevo ciento cincuenta y cinco Pedro Sánchez nombra Iceta que parece en las antípodas de estos anhelos parece pues uno claro a estas exigencias y un sí al diálogo que siempre ha defendido y a la vez obliga con este movimiento Sánchez a los socialistas catalanes a empezar a pensar en su renovación con Iceta ya en Madrid

Voz 4 01:48 les Barceló

siguen en la tertulianos Tomás Ignasi Guardans y Eduardo Madina ahora vamos inmediatamente con el desarrollo informativo del día pero no

Voz 0194 01:56 les nos interesamos por el estado de salud del ex vicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha ingresado esta tarde en estado grave después de sufrir un ictus Alfonso Ojea buenas

Voz 6 02:07 noches qué tal buenas noches Ángels Alfonso aquí sabemos

Voz 0089 02:11 bueno ha sido intervenido ya ha finalizado la intervención en la Unidad de Ictus del hospital madrileño de Puerta de Hierro un cateterismo ha logrado he visto

Voz 5 02:19 ver el trombo que se encontraban los dice que la zona está

Voz 0089 02:21 nada el cerebro una intervención positiva que le ha llevado en estos momentos hasta la UCI hasta la Unidad de Reanimación el cuadro médicos grave como todo accidente cerebro vascular pero los radiólogos que el están atendiendo sólo optimistas porque ha llegado consciente y asumiendo ante los facultativos lo que es un infarto cerebral no presentaba sin Thomas de paralización en sus brazos o piernas aunque sí tenía una falta de fuerza en el lado izquierdo de su cuerpo en todo caso las próximas setenta y dos horas van a ser decisivas para conocer el alcance de esas lesiones Si es que las tiene un sistema de atención médica denominado Código Ictus Ángels que aplica la sanidad pública madrileña es el que se ha activado desde el primer instante en el que nos dicen que ha sido decisivo a la hora de poder llevar al ex ministro del Interior

Voz 6 03:08 socialista adelante gracias a Alfonso

Voz 0089 03:11 a vosotros seguiremos pendientes de la situación de Al

Voz 0194 03:14 pero Pérez Rubalcaba les contaremos cualquier novedad que se produjera pendientes de la evolución como decíamos vamos ya con la crónica política de este miércoles que tiene como protagonista a Miquel Iceta

Voz 7 03:25 no

Voz 1071 03:29 será un socialista de los de toda la vida que ha estado en la cocina de algunos de los episodios clave de las últimas décadas trabajo La Moncloa en el gabinete hombre fuerte de Montilla a los mandos del PSC durante los tripartitos de respuesta rápida por lo general ácida se ocupó del PSC en uno de sus peores momentos en las últimas generales logró el segundo puesto por detrás de Esquerra Republicana Sasa

Voz 0194 03:48 buenas noches las noches Barceló Iceta es desde luego humano

Voz 1071 03:50 jo conocido en que aprovechó las campañas para instalar algunas frases célebres en el imaginario

Voz 5 03:55 todo el mundo lo entienda yo estoy en contra de la independencia esto en contra de un referéndum sobre la independencia porque creo que eso no es una solución yo lo que creo clases

Voz 1071 04:05 calaron por la importancia del contenido se declaración es Braque oído frases de todo tipo

Voz 5 04:11 Mariano gitanos más

Voz 1071 04:16 menos serias en fin

Voz 8 04:18 mantente firme libra no

Voz 1071 04:23 a una Coca Cola Zero hecho a lidiar en las peores polémicas de su partido trató de convencer a Carles Puigdemont para que en los momentos más críticos

Voz 0194 04:31 el Bruselas desistiera de la declaración de independencia al talante dialogante el que ha decidido a Pedro Sánchez por Miquel Iceta para presidir el Senado en esta legislatura que comienza aunque de momento sólo eso en la intención de Sánchez porque habrá que ver qué es lo que vota la semana que viene el Parlament de Cataluña que al final es que lo tiene que designar como senador Barcelona Albert Prat buenas noches buenas noches Ranger antes de nada como explican los socialistas esta maniobra el peso

Voz 9 04:55 decía asegura que el nombramiento esa petición del mismo presidente español Pedro Sánchez

Voz 5 05:00 apuesta por un hombre de su máxima confianza

Voz 9 05:02 por alguien que conoce muy bien la política catalana pero que también conoce muy bien la política interna del partido no sólo del PSC sino también del PSOE además a nadie se le escapa que situará Iceta en este cargo institucional de gran simbolismo es premiar a alguien que ha sido uno de los máximos exponen exponentes de la apuesta por la política de distensión pero también se explica esta maniobra en clave de partido el PSC

Voz 0194 05:26 vuelve a ser importante dentro de la familia socialista

Voz 9 05:28 socialista después de unos años complicados con malos resulta de ese resultados electorales con encendidas polémicas además de

Voz 0194 05:37 todo esto es importante mirar al futuro

Voz 9 05:39 eh sucesoria este gesto podría incentivar la renovación interna para elegir un nuevo líder en Cataluña y un futuro candidato a la presidencia de la Generalitat

Voz 0194 05:48 la pregunta en todo caso si seta sea designado o no por el Parlament la semana que viene que es cuando se va a reunir el pleno para votarlo en Esquerra ya han dicho que no apoyarán el nombramiento al ver saldrá adelante

Voz 9 05:59 a esta hora lo que sabemos es que José Montilla ya ha presentado su renuncia como senador autonómico y que la candidatura de Miquel Iceta para ocupar su puesto siguen al aire recordemos que este nombramiento requiere una votación en el Parlament ya es un paso obligatorio para que el líder del PSC pueda ser presidente de la Cámara Alta los socialistas querían votar mañana en el Parlament pero finalmente la Junta de Portavoces ha elegido el miércoles que viene para celebrar el pleno extraordinario esto es cierto da una semana de margen para negociar los apoyos pero desde Esquerra Republicana por ahora

Voz 0194 06:30 descartan darle sus votos aunque antes

Voz 9 06:32 has dado la puerta un poco abierta si el PSOE mueve ficha con los presos que han sido elegidos diputados Sergi Sabrià

Voz 5 06:39 a tumbar el suplicatorio supondría el final del juicio y también la puesta en libertad

Voz 0260 06:45 tanto quién debería dar respuesta y quién nos debería explicar cuáles van a ser las primeras decisiones en el Senado son el Partido Socialista no Esquerra Republicana

Voz 9 06:54 veremos qué es lo que hace de Esquerra en Cataluña aún no han tomado una decisión aunque fuentes del grupo no ven motivos para apoyar a Miquel Iceta en cualquier caso será interesante seguir estas negociaciones porque si los tres partidos independentistas es decir a Esquerra Jones por Cataluña y la CUP votan en contra la designación no saldría adelante veremos si alguno de ellos se acaba abstenía

Voz 1071 07:14 no son los números del Parlament hagamos también los números del Senado para tener clara cuál es la composición el Senado está integrado por doscientos sesenta y seis senadores doscientos ocho fueron los que votamos los españoles en las elecciones de dieciocho de abril y los otros cincuenta y ocho son los que van designando los parlamentos autonómicos el PSOE va a tener en total ciento cuarenta y dos asientos en las elecciones del veintiocho de abril el PP obtuvo cincuenta representantes luego bienes que reconoce el PNV con ocho ciudadanos tiene cuatro escaños

Voz 0194 07:43 a ver intentaba compaginar su puesto con su escaño en el Parlamento

Voz 9 07:47 con la ley en la mano es perfectamente compatible y fuentes del partido confirman que al menos a corto plazo eso es lo que prevé Miquel Iceta veremos si la carga de trabajo le permite compaginar los dos cargos es evidente pero que puede generar algunas dudas ya que por ejemplo por la mañana en el Parlament podría estar dando Cañas que Cataluña por la tarde en el Senado tendría que ser neutral para cuando los portavoces independentistas le pidiesen la palabra otra posibilidad hay otra posibilidad es que Iceta se mantenga por ejemplo como presidente del grupo parlamentario en la Cámara catalana pero que en las sesiones de control con Quim Torra ceda su palabra a la portavoz Eva Granados que recordemos es una de las figuras en alza dentro del PSC desde hace ya unos años

Voz 0194 08:27 volver gracias a vosotros

Voz 1071 08:29 que ha puesto Pablo Casado este tuit uno más uno más uno igual a Iceta en referencia Se supone a lo que pasa a su juicio cuando las derechas representan por separado al PP ya saben que intentó concurrir junto a Ciudadanos en la Cámara alta antes de eso Casado ya había hablado así de Iceta

Voz 0515 08:43 que si el presidente del Senado que tiene que abre

Voz 0260 08:46 al quinto cincuenta y cinco es el que ha dicho que va a haber consulta de independencia en diez años sinceramente me deja muy preocupado Raquel que el que dice que que tiene

Voz 5 08:56 ver una consulta autodeterminación bastar en la Cámara que debería aplicar al ciento cincuenta y cinco

Voz 1071 09:01 luego este tuit de Cayetana Álvarez de Toledo dice el gran blanqueadores del nacionalismo paladín de un fantasmagórico derecho de autodeterminación Cataluña vas mal Sánchez en Ciudadanos contaba hasta tarde Oscar García que le dicen que lo ven como un movimiento lógico porque da más responsabilidad a quienes dicen en el partido de Rivera lleva en fin las riendas del partido en la primera cita en plena campaña por las europeas y municipales será la constitución de las cámaras no sólo el Senado también el Congreso de los Diputados tiene que constituirse su mesa por lo que preguntábamos esta mañana a la portavoz de Unidas Podemos Irene Montero estaba con Pepa esta mañana en Hoy por hoy sobre la presencia de la ultraderecha en el órgano que regula la vida parlamentaria en la mesa

Voz 10 09:43 nosotros desde luego vamos a intentar que esa mesa pueda favorecer un trabajo parlamentario serio riguroso y un trabajo parlamentario que sea acorde con el gobierno progresista que nosotros queremos digamos si de mi depende pues seguramente mi respuesta sea no sea yo no voy a pactar con Vox para que estén en la mesa pero no depende de mí son diputados electos que evidentemente pues si consideran un acuerdo con otras formaciones políticas para estar pues a lo mejor terminan está bien

Voz 1071 10:10 ayer se reunieron lo contábamos aquí anoche Iglesias y Sánchez en el Palacio de la Moncloa ya apenas se contó

Voz 11 10:15 pues muy pocas cosas encontraran de esa reunión

Voz 1071 10:17 más allá de la discreción de la que hablaba ACB antes en la grave y que pidió en reiteradas ocasiones Pablo Iglesias la discreción es compatible con la transparencia ha sido la frase textual de Irene Montero esta mañana en una frase digna la verdad el cuaderno de

Voz 0515 10:30 de frases del final bueno en cuanto a negocio

Voz 1071 10:33 aunque ahora empieza también hablaba el ministro socialista en funciones el ministro José Luis Ábalos

Voz 12 10:38 lo normal es que la fuerza mayoritaria presida el Congreso así ha sido en todos los procesos de constitución

Voz 1071 10:44 la fuerza mayoritaria es el PSOE en cuanto a Vox en la mesa

Voz 12 10:48 bueno nosotros qué es lo que somos partidarios es de de la mesa al integre la pluralidad de la Cámara

Voz 0194 10:57 venga pues en esto de la composición de las Mesas del Congreso del Senado vamos con lo que ha sido la sorpresa de la tarde es verdad que no había habido quinielas del Senado no se hablaba si van sonando algunos nombres para la mesa del Congreso como se va a hacer pero del Senado no se hablaba mucho ir de golpe Neus esta tarde el nombre de Miquel Iceta

Voz 1617 11:18 sí y además Miquel Iceta en la anterior legislatura pudo ser ministro no quiso ella ha hecho su respuesta a Pedro Sánchez fue que su lugar tenía que estar en Cataluña y es cierto que que en esta próxima legislatura yo maneras de un artículo en el auto bombo pero pero para resumirlo en la capital de Cataluña va a ser Madrid porque lo digo bueno entrada pues a Ciudadanos a descapitalización de una manera brutal con la salida de Arrimadas esta semana mañana su último pleno va va a hacer la despedida mañana que que Iceta que es verdad que va a intentar compatibiliza pero creo que es muy complicado ya veremos si acaba siendo candidato en unas elecciones que no sabemos si será en otoño a principios del año que viene pero bueno que probablemente será se adelantarán seguro bueno al final se va a Madrid eh no quería pero al final acaba en Madrid y luego con esta nueva política de Esquerra Republicana no sabemos hasta qué punto será más o menos pragmática pues pastar muy centrada también en lo que en lo que hagan en Madrid por lo tanto el epicentro se se se va al Congreso Hinault a este Parlament cada vez más devaluado y luego la figura de Iceta antes cuando hablábamos de los negociadores buenos negociadores malos negociadores desierta es un gran negociador es es es seguramente bueno yo todos lo conocemos en esta mesa un lado o del otro o no pero yo creo que la palabra que mejor lo define para bien y para mal le sí es es astuto Miquel Iceta es un político muy astuto muy listo muy agudo eso es evidente y es un gran superviviente y él siempre dice que él es de Felipe González yo creo que Iceta sólo es de Felipe González y a partir de ahí ha sido de mucha gente incluso a veces de manera contradictoria e pero eso le ha ayudado seguramente a sobrevivir ir oye y acoger el PSC en un momento muy malo donde si me dejáis de será es decir así nadie quería cogerlo e Iggy Pop

Voz 0194 13:20 que reconocerle el éxito en las últimas elecciones

Voz 1617 13:23 exacto exacto y luego ese ascendente que yo sé que a varones como o a dirigentes como la Ambani otros les molesta pero es cierto que que bueno él vive en Cataluña Sánchez hace bien desviarse de lo el explica porque son sus ojos aquí ir todos los papeles desde la Declaración de Granada luego modificada o reconvertida en Declaración de Barcelona todos los papeles de la plurinacionalidad que es un poco un unicornio en el en el socialismo nosotros Asunción bombero que yo creo que existe llevan la firma de Miquel Iceta por lo tanto bueno a mi me parece que no sé si el Senado es el sitio a lo mejor pues un ministro tampoco hubiese desagrado pero es una buena

Voz 0194 14:08 solución guardan

Voz 4 14:10 para mí si si le dejan llegar porque si no no no

Voz 0515 14:14 me fáciles no no y me ha sorprendido esos son

Voz 4 14:17 inciso porque no que los contarme ahí pero me ha sorprendido actitudes que Race no me parece normal que los depués de modo que están así híper ventilados Esquerra parecía que estaba entrando en la cosa así más un poco más serena y esta salida de pata de banco pues me da a mí me ha sorprendido pero vamos así le dejan llegar a mí me parece mucho más importante en este momento ideal de que respecto de lo que estamos hablando ser presidente del Senado que ministro los ministros pasan y además sólo supone ocupar de lo suyo claro por definición ni ya estuvo Margallo intentando hablar de otras cosas siendo pero todas exteriores vosotros que un ministro no puede dedicarse a hablar de otros temas no IGAE en cambio presidente Senado por definición es la cuarta autoridad del Estado pues es horizontal habla de España y hablará de una España distinta a la que han hablado los presidentes del Senado anteriores lo demos Esperanza Aguirre fue presidenta el Senado por poner un ejemplo porque el último ni siquiera hablaba no dejaban de hablar pero Esperanza Aguirre que representa el Senado que hablaba pues se era aquella que dijo que mejor que que una compañía electricidad estuviera en Milán que en Barcelona no quiere decir que efectivamente un Iceta con mayoría absoluta el Senado con facultad de cambiar el reglamento del Senado que suele hay que consenso pero hay que se puede hacer ir cambiando el reglamento el Senado Se puede cambiar el Senado lo digo como un calcetín pero casi porque se puede modificar muchísimas cosas para darle visibilidad es elemento territorial no

Voz 0194 15:42 el cálculo convertirlo en lo que va de título de título es pero que

Voz 4 15:46 luego del claro no Angels porque bueno lo de que cambiar la Constitución no bueno pero en la elección

Voz 0194 15:51 pero se pueden hacer muchas más cosas de las que se han hecho historia

Voz 4 15:54 muchas muchas muchas muchísimas muchísimas importantes y eso sí depende de la iniciativa del presidente del Senado y que que consiga pues darle la vuelta y tiene cuatro años de mayoría absoluta una capacidad de convencer a Ciudadanos pues no olvidemos que puede evitar lo que quiera pero tiene tiene senador esos aquel el XXXV crees que no pitara así que efectivamente sí sí me parece una decisión muy arriesgada y valiente por parte de Pedro Sánchez sinceramente porque también tengamos lo caro Iceta hará lo que le da la gana osa Iceta tampoco obedecer no llamar a Pedro Sánchez por la mañana para preguntar qué tiene que hacer es que algún incendio provocado claro los que le provocará como autoridad del Estado me vine

Voz 0515 16:36 bueno yo creo es un elemento con una propuesta de nombramiento que tiene muchos elementos de análisis no el primero que es la primera vez que es propuesto presidente del Senado que no es senador esto no había pasado nunca desde Federico de cara Carvajal hasta la actualidad no siempre presiden las cámaras personas elegidas por los españoles para forma parte de esa cámara eso es lo normal hasta la fecha no quiere decir que un senador por designación autonómica no pueda presidir la porque puedes pero en primer lugar tiene que salir elegido senador por designación autonómica no es verdad que este primer acuerdo que se ha producido entre Esquerra y Ciudadanos en muchos años estar en contra de que Iceta sustituya al expresident de la Generalitat Pepe Montilla como senador de designación autonómica y es curioso porque las el procedimiento de elección de los presidentes de designación autonómica normalmente nace de un acuerdo implícito entre los partidos que si uno quiere cambiar el suyo ese acuerdo lo normal es que se respete dicho sistema hiciéramos estudio precedente seguramente no encontraremos muchos precedentes donde ese acuerdo

Voz 4 17:37 así es no sea respetado no por tanto vamos

Voz 0515 17:39 la posición de Esquerra yo supongo que tendrá que repensar la porque explicar que estás en contra por un asunto cual personalistas y seguramente va a votar a favor Sebas tener de la investiga la investidura Pedro Sánchez dos entendería muy bien dicho esto bueno

Voz 6 17:53 pero que no sé si tiene mucho que ver esto con con con fe

Voz 0515 17:57 futuras reformas el Senado me gustaría pensar que sí porque yo creo que el Senado es una cámara que o la cerramos reformamos porque no es una cámara de representación territorial es una cámara de segunda lectura de segunda lectura excepto en algún asunto que tiene que haber es verdad con el tema central estos últimos años que es la aplicación de ciento cincuenta y cinco y es verdad que el Gobierno con esta propuesta lo que dice es de ciento cincuenta y cinco nada una figura más vinculada a un concepto que es el concepto de pacto diálogo negociación transacción búsqueda de acuerdo un espacio dentro de una Cataluña reformada en una España también reformada con otro tipo arquitectura territorial etcétera y creo que eso tiene un significado muy notable que políticamente es evidente que se ve no también es cierto que tiene riesgos porque estos un anunció de de por mucha compatibilidad que quiera Mikel yo le conozco personalmente le admiro y le tengo mucho cariño uno puede compatibilizar lo que es compatible

Voz 0194 18:51 claro el día a día entre ser secretario general del P

Voz 0515 18:54 CEO primer secretario parlamentario en Cataluña hacer oposición allí hago dirigir aquí que dije

Voz 13 18:59 es lo que decías velar dar caña los miércoles jueves exacto y los olvida

Voz 4 19:05 pero las protocolarias de lo del de la Haro el Estado ve claro

Voz 0515 19:09 Nos Coca en obvia referencia fuera de España

Voz 4 19:12 bueno hay cuando comentabais

Voz 1617 19:14 la fórmula de designación autonómica y es cierto que siempre es un fruto es fruto de un intercambio de cromos entre los partidos IU votó el tuyo tú me votas al mío hoy habían cierto malestar en el en el Parlament más allá de que luego

Voz 6 19:29 eh

Voz 1617 19:31 bronca de contenido iré intentar negociar no sé que por parte del independentismo pero había un cierto malestar porque primero porque se han enterado por por los pasillos casi no luego me consta que algún socialista estaba también un poco incómodo porque como sabéis soy PSC son partidos distintos aunque a veces sobre todo el PSOE lo olvida no normalmente este tipo de anuncios sí al PSC y no no se hacían en Madrid de esta manera es decir

Voz 0515 20:02 la historia de que es hace años ya que pasó a la Historia

Voz 1617 20:04 bueno yo creo que hay más gente en el PSOE que se que cree que ha pasado a la historia que en el PSC y lo hemos visto por ejemplo cuando se negoció la anterior investidura hay Illa bronca que hubo aquí en el PSC porque no veían un acuerdo de de de Sánchez conciudadanos es decir bueno no sé si ha pasado a la historia seguramente sí pero si el PSE si algún día quiere volver a ser el PSC que fue pues pues está bien que deben cuando defienda su autonomía pero decía que ha habido una un cierto malestar por cómo se ha anunciado hoy como se se ha publicitado que Iceta se iba a Madrid cuando normalmente estas cosas pues se comunican

Voz 4 20:43 a los tuyos primero y luego se negoció sobre todo porque lo de Esquerra probablemente sólo con un poquitín de protocolo a lo mejor porque claro pero a lo mejor con un poco de mimos Esquerra sin darle nada de fondo pero algún mimo cabido algo no hubiera muerto en el incendio sea que eso es posible también yo si me permites otra lectura lecturas muy de acuerdo que decía Eduardo que esto tiene muchas lecturas nos queda mucho para evitar decía algo Neus en lo que estoy de acuerdo o no porque son dos caras de la misma moneda estoy de acuerdo que la próxima legislatura va a haber mucha Cataluña en Madrid porque efectivamente Savané decir muchas cosas de alguna manera tú decías Qatar Kenia capital Madrid pero claro también es verdad que la salida de cepa con la salida de Arrimadas pues poner patas arriba la estructura de la política catalana actual y eso sí que eso eso tiene una importancia enorme a meses vista porque el resto de España considera que unas elecciones los catalanes no los catalanes van a partir del verano importante de alguna manera empieza la campaña cuando se constituya el Gobierno en cuanto sentencia empieza la campaña catalana entonces claro el PCC que va a hacer que va a ser ciudadanos que base de bueno Vox el Parlamento catalán no va a entrar pero desaparecieron etcétera que hay hay plata

Voz 0515 21:57 pareja de la fuerza

Voz 4 21:59 en uno no la desaparece

Voz 0515 22:01 el PP

Voz 4 22:02 no no nunca me lo he dicho desaparecer no pero es lo que tuvo lo que tuvo Inés Arrimadas sí que era no lo va a tener nunca más

Voz 0515 22:10 nunca me han vida nuestra

Voz 4 22:13 y que por tanto eso no oir su base es una situación flotante excepcional podemos discutir sólo ha sabido aprovechar o no yo creo que no pero en todo caso ese momento va a existir da ya habrá tiempo de hablar de elecciones catalanas Boqueria monopolizar ahí pero sí que sí

Voz 1617 22:26 es evidente que sacude por tablero electoral catalán es evidente yo creo decía lo de que traslada en en muy poco tiempo se traslada la el centro Le

Voz 0194 22:36 extrae desnuda alguna manera Neus también el Parlament de Cataluña tanto que hemos hablado de de un Parlament inactivo un Parlament inoperante un Parlament al final utilizado por los independentistas claro lo lo lo están también vaciando de aquellos que deberían ejercer su trabajo allí y luego otra cosa es lo que hayan hecho hasta ahora yo creo que en caso granadas

Voz 1617 22:58 sí bueno todo ayudado es decir yo creo que en esta legislatura que yo creo en el Parlament que es una legislatura hay perdón por la expresión

Voz 9 23:07 Brian me enteré me entenderéis en esa ha sido una legisla

Voz 1617 23:10 está siendo una legislatura basura no está sirviendo para nada pero es verdad que aquí yo responsabilizo a depende en primer junto al Gobierno pero también a la oposición personal hizo mucho en el caso del de la jefatura de la oposición que era Inés Arrimadas tenía un capital político brutal que era el resultado del veintiuno de diciembre atrapó todo el voto anti Independent dista más visceral pero no sólo ir al final lo que ha pasado es que sean retroalimentado sea y las sesiones de control lo lo lo demuestran perfectamente la sesión de control entre Torra Ray Arrimadas no ha servido nunca ninguna sesión de estas ha servido para nada entonces qué ha pasado pues que al final tal y y yo siempre digo que el problema de C's en el Parlament ha sido que pensaba más en las cámaras de televisión que en la Cámara

Voz 0194 24:05 sí cuando cuando hoy por ejemplo no La Vanguardia hecho

Voz 1617 24:07 en un reportaje que está muy bien pero decía no a la la la trayectoria de armas en el Parlament en diez carteles pues si tu trayectoria como jefa de de la oposición se resume en tres en diez carteles algo no ha funcionado bien porque el problema es que la tensión propia ahí pasan todos los hemiciclo sin todas las sesiones de control se trasladaba fuera ir y ha sido imposible por por su incapacidad de todo supongo negociar transaccionada que es la base de la política

Voz 0194 24:39 y vamos a contarles a los oyentes ya que estabas hablando todo el papel de Arrimadas el último enfrentamiento vamos a decir entre Arrimadas Torre y el presidente de la Generalitat a cuéntale de despedida de Arrimadas que se viene para Madrid

Voz 14 24:51 yo sólo les digo una cosa señor Torra

Voz 0089 24:54 sentí esa desobedeciendo a los tribunales

Voz 14 24:56 se acaba fugado de la justicia

Voz 15 24:59 no sé si usted aspira a ser el compañero de piso de Puig Puigdemont en esa en esa casa de los fugados

Voz 5 25:06 batirlo mire señora Arrimadas las óptimo

Voz 6 25:10 sí sí son el Arrimadas Glenn si es aquí Reyes hoy este silencio donde estaba Torres

Voz 0194 25:22 es lo que queda de su paso por el Parlamento la nada Inés Arrimadas que va a ser diputada en la nueva legislatura en Madrid

Voz 16 25:31 hora veinticinco

Voz 0194 30:29 Ignasi Guardans y Eduardo Madina a punto para que empiece una nueva campaña electoral mañana por la noche hay otra batalla que está por dirimirse nuestra vida política en estos próximos quince días va a hacerla

Voz 1071 30:39 batalla de la derecha no sólo por quién va a tener la hegemonía en esa parte del tablero si PP o ciudadanos que andan a la greña por el puesto de jefe de la oposición dicen que simbólico pero para ser simbólico lo han ser mucho también por saber qué relación habrá entre ellos ya sabemos que en esta especie de segunda vuelta como algunos lo afrontan el trato entre ellos dos no va a ser como la

Voz 0194 30:59 el mes pasado parece dispuesto a entrar en el cuerpo a cuerpo contra Albert Rivera

Voz 1071 31:02 o eso se desprende al menos de lo que ha dicho Casado en Toledo

Voz 0194 31:05 esta Aldo Gomez Aldo buenas noches o la buenas noches se dice Casado no que va a responder todas las bolas que le lance Ciudadanos

Voz 31 31:13 sí porque el líder del PP no ahorrado en calificativos para ciudadanos voy intenta resumir Oslo todo se ha centrado en dos cosas en los pactos poselectorales en quién es el líder de la oposición sobre este último asunto afirma Casado que estamos ante una actitud pueril por parte de Ciudadanos porque les claramente el líder de la oposición asegura como presidente del segundo partido con más escaños en el Congreso sobre pactos hay Casado la tirado varias veces de las orejas a Rivera le ha recriminado que sea líder de los partidos mayoritarios que más tiempo lleva en su cargo que nunca ha ganado unas elecciones y se pregunta si el veto al PSOE sólo para Pedro Sánchez Ciudadanos se habrá pactar con socialistas como García Page Lahm Van Fernández Vara Casado ha ido aumentando poco a poco el tono de su mitin esta mañana en Toledo tras recordar que Ciudadanos fue la fuerza más votada en Cataluña en las últimas autonómicas y que no se presentaron a la investidura también ha recordado a Rivera el pacto del abrazo con Sánchez que firmó tras haber negado que pactaría con él le recordó también la figura del exalcalde de Arroyomolinos que fue el primer alcalde de Ciudadanos detenido por presunta corrupción o la polémica con las primarias de los de Albert Rivera en Castilla y León

Voz 5 32:13 vamos a devolver todas las acabo de aguantar Infante

Voz 0260 32:17 las mentiras de aquellos que luego encima dice que quieren pactar con los que insultan con los que están intentando superar electoralmente con poco éxito aunque siga gobernando la izquierda con los independentistas

Voz 31 32:31 casado también ha recordado a ciudadanos que les ofrecieron un pacto preelectoral para presentarse conjuntamente al Senado un pacto que recuerda al líder del PP se ofreció también a Vox partido al que denominó el pasado lunes partido ultraderechista

Voz 0194 32:42 Nos ha dejado nada puedo decir casamos deje de Rivera gracias

Voz 6 32:46 Aldo adiós hasta luego

Voz 0194 32:50 lo que le ha ocurrido a Casado preocupa al Partido Popular pero no sólo al Partido Popular en España se ha unido el Partido Popular Europeo en Rumanía ahí está nuestra corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenas noches hola amigos allí Griselda preocupación por si lo que ocurrió a Casado en las generales le pasa al partido a nivel europeo

Voz 0089 33:09 exactamente mucha preocupación expresada hoy como sorpresa por el presidente del Partido Popular Europeo el francés Joseph Daul que ha hablado así por primera vez del resultado del PT en las generales lo escucha

Voz 32 33:22 hemos hubo poco

Voz 0089 33:28 estamos todos sorprendidísima ha pasado en España hay pienso que usted también creo que hay que reflexionar y que hay que analizar lo que ha pasado vamos a hacerlo ha añadido Josep Rull con casado y con el Partido Popular español es decir que ha pedido según ha podido confirmar no su entorno que le envíen por escrito alguna explicación de lo que pasa para poder analizar lo nos ha dicho la preocupación parece más que justificada los populares españoles son el segundo grupo en el PP de la Eurocámara Easy repiten resultado en las europeas y esto le añade el PP el problema con Orban que sabéis suspendido ha decidido no dar su apoyo a Weather el candidato a las europeas y en fin que a los populares podría al final no salir les las cuentas un problema evidente aunque en este caso y además los populares europeos están disgustados porque el tono utilizado en la campaña española no coincide con el que ha intentado marcar su candidato a nivel europeo que es el alemán Manfred Vedder que como decía fue el primero en marcar líneas rojas a la ultraderecha visualizando no como un voto de castigo

Voz 0194 34:38 no ahorran allí donde ésta se salda Se celebra mañana una cumbre informal de líderes europeos sobre el futuro de la Unión va a ser la primera cita a la que va a ir Pedro Sánchez desde las elecciones también va a servir de alguna manera de termómetro para saber cómo cómo les reciben

Voz 0089 34:53 exactamente estamos todos pendientes y de momento podemos confirmar que la lista de entrevista las bilaterales del presidente español esta vez es enorme en esta Merkel que como recordaréis quiso verse con él antes de las elecciones españolas en la última cumbre y entró con él en la sala del Consejo para empezar la Reunión siendo filmada por todas las cámaras que estaban allí pendientes pero también esta macro on están los liberales Michel ir Rutte en fin la lista es larga ahí es enorme porque aquí en el caso español no son sólo los Socialistas y Demócratas Europeos del grupo parlamentario al que pertenece el su es sino muchos gobiernos europeos que creen que en España se ha demostrado que se puede parar a la ultraderecha vamos a ver esto cómo se traduce en poder para España en capacidad de negociación para el presidente porque sabes que la reunión que aquí quién pieza en Sibiu es la primera en la que los gobiernos de la Unión mueven sus fichas todavía escondiendo las cartas cada uno pero empiezan a tomar posiciones porque se trata ni más ni menos después de las elecciones de volver a repartir los puestos y el poder

Voz 0194 36:03 pues veremos cómo será mañana Griselda gracias buenas noches escuchando Antesa a Casado hablando de Rivera ya tuvimos un aperitivo sobretodo en el segundo debate está dando la la situación de que la izquierda tan tendente a discutirse a pelearse entre ellas al menos aparentemente expuso vamos ayer a Pablo Iglesias después de salir de su reunión con Pedro Sánchez todo tranquilidad todo paz todo armonía veremos sube y lo que deba haber dentro de esa discreción soterrado no lo sabemos pero aparentemente la derecha se está matando digno

Voz 0515 36:35 sí yo creo que hay dos factores no uno la clave de estas elecciones ha sido la implosión de todo despacio el centro derecha implosión da aún se ha roto por tres sitios como no estaban acostumbrados la derecha en las elecciones Si el PSOE ha tenido una gran victoria y la izquierda va a gobernar entonces duro ahora pues estaba relajado cuando no sabe que pierde a la oposición es verdad dicho esto yo hay un par en eventos de si me permites de que me generan mantengo todavía intacta mi capacidad sorpresa como bien sabes genera sorpresa la primera esta curiosa pelea por el liderazgo de la oposición esto en un sistema bipartidista pues tiene una lógica institucional muy Gregorio Peces Barba muy andar muy muy de aquellas épocas de buen es que ahora eh la cantidad de partidos y de grupos parlamentarios en el Congreso hace y Na'vi la figura del líder de la oposición lo único que te da es un despacho en el edificio de palacio y no en otro de las ampliaciones del Congreso no dos quién le ha dicho a Casado que con el pacto que tiene en Andalucía está en condiciones de criticar los pactos de los demás no se da cuenta que todo lo que dice lo invalida su acuerdo con un partido de extrema derecha al nacional populista por tanto si es verdad que este discurso al centro centrados sentí esta especie de me daba cuenta que nos equivocamos normal muy a la derecha queremos centrarnos somos el PP siempre fuera cierto que no lo es lo primero que tendría que hacer es romper su acuerdo de gobierno con la extrema derecha de Andalucía y mientras no lo haga sus palabras esquivan todas en minúscula pequeñitas casi Isabel por tanto creo que en ese discurso que quede que vemos entre unos y otros en espacios la derecha lo que hay es eso lo que ha sido la clave de estas elecciones su enorme división que precisamente por ella en parte va a gobernar la izquierda que eligiera a gobernar la derecha se va a la oposición

Voz 0194 38:27 sí que estamos Guardans en campaña electoral porque nunca un análisis o una digestión de unos resultados electorales se habían hecho en campaña electoral a la espera de los resultados electorales

Voz 4 38:39 sí pero en una segunda vuelta electoral que aunque aunque muchos españoles todavía no se ha enterado como dicen las encuestas pues también es de europeas no por eso a mí me ha parecido muy muy clara y muy buena esa esa intervención de Griselda no que que yo creo que habría que seguir desarrollando una idea que en el sentido de ese ese enlace que a veces nos entiende bien antes hablamos de discreción no pues Volvamos a la discreción la relación entre la política española partidista española hilos equilibrios que hay en Bruselas no se cuentan lo suficiente por razón de discreción porque no le conviene a Macron por razón de discreción decir que se entiende mejor con Pedro Sánchez que conciudadanos no le interesa Merkel decir que tiene mejor relación con Pedro Sánchez que con Pablo Casado porque eso es complicado it se mantiene en discreción pero es así inquietudes es ese juego es algo que efectivamente mientras está al Parlamento Europeo funcionando y los gobiernos funcionando pues bueno se puede mantener con discreción pero claro en el momento en las elecciones europeas no porque porque el candidato de Merkel es el candidato de Pablo Casado de entonces eso llega a tenerle que da la razón a Pablo Casado en cosas que nos la quieren dar porque porque está diciendo cosas que no son las que dicen como ha dicho muy bien presenta no es el mismo discurso y lo mismo está pasando en el centro en el entorno de Macron donde donde claro tienen que venir aquí a dar apoyo porque estarán juntos en Bruselas a un agente que dice unas cosas que en Francia pues les echarían al cena no entonces todo ese tipo de de de juego ahora al menos hasta las europeas lo hemos olvidar a todo el mundo pero de aquí en las europeas pasa a ser importantísimo

Voz 0194 40:18 Neus

Voz 1617 40:20 y es que cuando escucho Casado des este discurso de te Viaje al centro no para resumirlo es como si me tuviese que qué qué creer pues pues eso es lo hemos citado a veces no pues Esperanza Aguirre pues pues no la veo yo en el centro pues ha casado me pasa lo mismo puede intentarlo pero luego el equipo no tu hablabas antes Eduardo de de los candidatos ves que el equipo que tiene no es para ir al centro tú puedes decir voy pues yo quería Cayetana Álvarez de Toledo de portavoz no la voy a dejar de portavoz pero Cayetana Álvarez de Toledo cuando tenga el micrófono delante continuará siendo ella cuando Twitter continuará así

Voz 0194 41:01 a ella cuando está hoy lo hemos visto ya

Voz 1617 41:04 por eso lo digo continuará siendo ella a candidatos que tienes en Madrid o en este caso alguna candidata pues continuará siendo la que es entonces bueno tú puedes intentar disimularlo pero no llevas son mejor equipo para hacer este viaje vamos a resumirlo así y en el caso de danos pues yo creo que estaría bien que Alber Rivera escuchase un poco a veces a la gente que le quiere bien me refiero por ejemplo Frances de carreras uno de los fundadores de C's podríamos decir de las cabezas sensatas porque luego hay gente pues que no sé si se han apuntado al

Voz 4 41:40 discreción Eros Denzel demos perfectamente

Voz 1617 41:43 pero pero Francesc de Carreras por ejemplo estos días van diciendo a quien quiere escucharle que Ciudadanos debería contribuir a facilitar un gobierno en España que seguramente es lo que le gustaría también a Macron y seguramente si le preguntamos no a gente que podría ser referente en algún momento de de Rivera pues sería lo que le aconsejaría bueno yo tampoco es verdad que no entiendo muy bien estas ansias de ser el líder de la oposición como si estuviese reconocido de alguna manera especial

Voz 0194 42:14 el propio presidente carreras tampoco lo entiende hay una tribuna hoy mismo en El País sobre esta exacto exacto

Voz 1617 42:20 luego yo esta ambición que la ambición controlada siempre es buena desmesuradas peligrosa y yo creo que que la Ribera ha entrado en una carrera que en algún momento tendrá que decidir qué quiere ser porque yo entiendo no puede ser presidente quería ser presidente cuando todo el mundo lo estaba haciendo igual no eres presidente a lo mejor hasta la idea que no va a poder ser y ahora pues va como loco que quiere ser jefe de la oposición bueno primero Garate el cargos y es que como cargos se puede decir así ahí en algún momento también qué le pasa a Casado le pasa a él que es cierto que ha marcado unas distancias muy diferentes de las que marca el PP con con Vox pero bueno están ahí también gracias a ella

Voz 0194 43:03 nos están gobernando en Andalucía gracias a Vox es decir las distancias las ha marcado la escenificación de no estar presente en la firma del pacto en no querer la fotografía juntos a pesar de que si hubo por ejemplo fotografía en color pero gobierna en Andalucía señor ciudadanos Marín ex vicepresidente del Gobierno de Andalucía

Voz 1617 43:22 cuando ayer salió de La Moncloa ayer era no podía no sale ayer era si hubo Moncloa si la tercera frase es el ciento cincuenta y cinco oye él sabe perfectamente que Catalunya ha votado en contra del ciento cincuenta y cinco gratuito entonces yo hay cosas que que que ya no por responsabilidad sino que hay que exigirles que no mientan a la gente osea Gorka añadió

Voz 0194 43:46 es la peor ya está ya te han dicho que no

Voz 1617 43:48 no que que que se apuesta por otra cosa y además no te ha dado los votos que necesitabas en el bloque del centro derecha porque la gente está para otra cosa no cierto con pensando todo el día en ciento cincuenta y cinco pero oye chico

Voz 0515 44:01 no pero sí cama no son las urnas las que dicen en el ciento cincuenta y cinco que es inaplicable tiene que haber una base jurídica fundamental

Voz 1617 44:06 ya que un experto en derecho

Voz 0515 44:09 autonómico como como Pablo Casado podría explicarle perfectamente tiene que haber una buena

Voz 0194 44:14 el jurídico para aplicar el ciento cincuenta lo que

Voz 0515 44:16 en las urnas y ahora mismo no hay condiciones porque no hay nada que indique que el Gobierno tiene que aplicar el ciento cincuenta y cinco dicho esto si me permites os parece muy relevante lo que ha citado Neus de Francesc de Carreras porque creo que de los fundadores de C's indudablemente es las mejores cabezas que hay en el entorno de lo que fue el origen de Ciudadanos no y me parece muy relevante el anuncio que dice usted sí es sí y esto vale también para Casado porque de escucho decir no hay otra vez yo no quiero que la gobernabilidad de España recaiga en los independentistas yo le digo que es verdad que estoy de acuerdo pero es albino una consecuencia hubo alguien que lo hizo ya hace unos años fue criticado e hace dos años y algo un partido dijo no queremos que la gobernabilidad recaiga por tanto EBIT bueno si usted realmente quiere que la gobernabilidad no recaiga nada de la gobernabilidad ni siquiera al inicio de la misma en el en el debate de investidura los independentistas tiene una posibilidades parecerse a aquello que dice

Voz 6 45:10 ser coherente abstenerse

Voz 0515 45:12 a permitir que salga adelante un gobierno y un jefe de la oposición constructivo que se preocupa un poco porque es verdad que el PSOE ha ganado las elecciones dos no hay alternativa a un Gobierno que no sea del PSOE tres el PP se ha hundido está a las puertas de quizá un precipicio siquiera empezar a reconstruir la primera reconstrucciones que lo que dices tenga que ver algo aunque sea un poco con lo que haces tú no quieres que eso pase muy gracioso es decir esto no que se abstenga Albert Rivera camino de la risa no asistente tú

Voz 0194 45:41 pero si haces lo hicieron otros raperos y haces caben los argumentos

Voz 0515 45:45 lo que es el día decía una con alguno tiene que ser coherente

Voz 13 45:48 claro pero decía una cosa Neus yo también estuve viendo la rueda de prensa de de Alber Rivera cuando salió de

Voz 0194 45:52 de Moncloa claro es que esos argumentos son los mismos de antes de la campaña llegó a decir que las los CD recortan diariamente carreteras en Cataluña es decir él necesita Albert Rivera no digo Ciudadanos Albert Rivera necesita esos argumentos para sobrevivir claro es decir es sexy

Voz 0515 46:09 este es el el número ya digamos del espacio

Voz 0194 46:12 venta de ellos pero es verdad sino quiere un gobierno con los independentistas juega tu

Voz 0515 46:16 construir gobernabilidad que juega tú a pactar a sacar adelante leyes y empieza por el primer día que es el debate de investidura Tutu amigo Pablo Casado pueden hacerlo los dos porque tienen votos sostienen fíjate el PSOE con el sí en segunda votación

Voz 0194 46:26 que eso es porque le reclamaron en muchos eso es lo que les reclama un poco

Voz 0515 46:29 es recabar hace tiempo es decir pero se les ha olvidado

Voz 16 46:32 hora veinticinco

