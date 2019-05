Hora 25 (08/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 punto de entrar en esa situación es que estamos hablando de trabajadores e de gente con trabajo

Voz 1617 00:05 bueno Economía está catalogado no se está catalogado como los trabajadores pobres ser trabajar no poder porque antes habrá cuando estos días por ejemplo que se debatía no he y el tema de los impuestos no antes hablábamos de Rivera cuando Rivera habla de las clases medias se refiere a personas cuyas referencias son ciento treinta mil euros pues claro me parece insultante para esa gente de la que estamos hablando ahora la clase media a lo mejor en algún momento pudo ser eso pero ya no lo es sea empobrecido mucho ir respecto al tema de los becarios estos salía ayer una información muy interesante y es como la Inspección de Trabajo lleva un año de manera discreta pero parece que bastante efectiva buscando falsos becarios es decir gente que está con un contrato de becario en muchos casos prácticamente sin nómina pero ocupando puestos de trabajo creo que sí que tenemos que reivindicar que en campaña electoral se mojen pero también tenemos que reivindicar que cuando están gobernando actúen y bueno hay que yo en el caso esto de los becarios pues felicitar por la iniciativa porque al final lo que no puede ser es que existan ocupando un puesto de trabajo tienen que cobrar humor por supuesto porque ocupan que ya era precario seguramente que como mínimo tendrá unos derechos que ahora no tiene

Voz 1 01:37 yo yo estoy completamente de acuerdo a mi pregunta es a qué esperan las nuevas mayorías para hacer una modificación a fondo de nuestro mercado laboral mi pregunta es dónde quedan debates que hemos estado viendo cómo del Salario Mínimo Interprofesional cuando sabemos que además de la problemática de los becarios que estamos analizando ahora que estamos viendo ahora sabemos que muchos de los contratos que se creando que sean temporales son más que temporales son por unas pocas horas son unos pocos días con una altísima estacionalidad nueve de cada diez se crean así más es lo que estamos viendo ahora no yo creo que hace falta una modificación profunda de nuestro mercado laboral de la ley que regula nuestras relaciones laborales de cara nuevas realidades que estamos viendo que eviten justo esto que estamos analizando ahora no yo creo que este es uno de los debates que Catalunya parte que va a estar los temas principales de la agenda política que yo creo que el Gordo haría bien en priorizar ya para el primer periodo de sesiones para en cuanto

Voz 2 02:32 pues esta siete constituyentes tanto tiene tantas consecuencias la prisa

Voz 1 02:36 abajo todas es que esto ha dicho no es así son trabajadores precarios gente que trabaja unas pocas horas un becario que ocupa una plaza de alguien que había sed vamos a decir más senior pero que no le pagan por ese trabajo que hace esto se ha extendido de detrás de esta tesis de los diecinueve millones de cotizantes previo al estallido el año dos mil ocho etcétera etcétera es falso es falso porque muchos de los empleos que se crean son de unas pocas horas estos porque el mercado laboral la ley digamos lo permite así no es que esté en contra de las contrataciones temporales fijas no pero tiene que haber unas condiciones laborales mínimamente serias para un mercado laboral mínimamente serio porque sino muchos esos debates se quedan viejos del Salario Mínimo Interprofesional de que vale subirlo si tienes a tanta gente así que sólo cumplo las pocas horas o becarios sustituyendo trabajadores el de las cotizaciones Topálov destapadas para la Seguridad Social para que de que es tiene valor pero cuánto valor tiene si tienes a tanta gente en estas condiciones el mercado laboral no yo creo que el debate de las relaciones laborales yo no sé porque no ha hecho en este último vamos a decir periodo de diez once meses porque hemos afrontado seguramente porque había mayorías fáciles pero yo creo que esto el Gobierno robos se lo debe a la sociedad española

Voz 3 03:46 bueno yo tengo mis cosas distintas claro me imagino no no no no no no no lo has distintas no iba a decir matiz iba a decir matiz con punto de el debates en los que ocurre temas de Curro en temas de igualdad y ocurren temas de empleo que en cuanto matizan parece que te has cambiado de bando no

Voz 3 04:04 no esto no es blanco y negro es sólo eh porque si fuera tan sencillo todo las la Europa continental tendría la misma legislación laboral

Voz 1 04:12 claro claro todas las economías distintas

Voz 3 04:15 es bueno no no pero incluso a las que se parece no da inicio al menos au todas las derechas en Europa defendería lo mismo es de izquierda lo mismo no es verdad entonces yo no voy a un punto concreto es dónde querría matizar no no creo que haya tiempo quede me parece que tengo batir

Voz 2 04:31 hay tiempo para matizar los matices

Voz 3 04:34 no los becarios porque efectivamente el resto del resto la precariedad en todo lo demás que ha comentado doctor de como Neus no ningún matiz estoy de acuerdo y efectivamente la reforma del mercado laboral español nada que decir ahí pero si en el tema de los becarios y lo único que me da miedo es que con esta con una posible reforma se vaya por delante todo lo bueno que aporta el sistema de becarios hubo o no remunerados son medio remunerados en todo caso unos becarios que en realidad no forman parte el mercado laboral entonces que hay fraude sí que haya abusos si eso es lo que hay que hacer hay la luchar que evidentemente eso se corrige entre otras cosas con por cuanto tiempo uno puede estar en esa situación no uno uno una qué tipo de perfil puede estar ahí etc una definición mejor de qué posición puede haber pero la idea de que desaparezca esa formación en el puesto de trabajo que es una formación pues me parece un error que un riesgo grave yo creo que no

Voz 2 05:30 poco se plantea no Ignacio plantea no

Voz 3 05:32 bueno yo perdona mediante los que te contradiga no puedes puedes puedes Mi opinión es que si se plantea ahí que hay veces en que efectivamente porque ha habido muchos abusos de repente puede desaparecer todo yo he estado en sitios en los que efectivamente en instituciones en las que hay becarios y entonces había becarios de verdad falsos becarios está me refiero he visitado no que yo ya trabajo hace no mucho en Madrid no quiero decir cuál porque porque vamos los becarios tiene nombre y apellidos en un momento no porque son personas que estará hayamos discretos hemos discriminados es que ya me ocurrió el sitio a quiénes son entonces no no quiero hablar pero hablé con los becarios

Voz 2 06:09 claro efectivamente pues la gente que está muy agradecida por estar ahí porque efectivamente era una primera oportunidad tú me dices si esa gente quedan ahí encastrado pues eso es falso pero el riesgo es momento en este momento es que es lo que pido un momento tenemos porque está aquí sentado nuestro lado el director del Larguero Manu Carreño buenas noches Angels que eres suizo cada vez que entras o no es tremendo es tremendo sea hoy se jugaba el siguiente partido de la Champions del que tenía que salir el finalista que se va a enfrentar al Liverpool porque no se va a enfrentar al Barça que ayer le remontaron pero es que resulta que pensábamos que venías a hablar de la victoria del Ajax y es la victoria del todo

Voz 1375 06:47 así es primero no te da el pésame que lo siento por lo que hoy iba con el Ajax con los lucernarios y te das cuenta que lo de ayer del Barça lo de ayer del Barça que le pasó que es el mayor batacazo es una broma comparado con lo que le ha pasado al Ajax esta noche acaba de terminar el partido ya tenemos final de Champions final inglesa sólo ha habido una en la historia estabas es la segunda vez iba frente al Liverpool que ayer eliminó al Barça y al Tottenham de Pochettino

Voz 1617 07:11 que perdió cero uno en la ida hoy perdía

Voz 1375 07:14 dos cero al descanso y la segunda parte la hemos visto Poor's porque hay que verla pleno premios dice bueno lo Tottenham no le va a meter tres Alaya en la segunda parte ni de a este súper Ajax pues han metido el dos uno Lucas Moura jugador que era suplente esta temporada no estaba Hurricane hoy titular ha metido el dos dos Lucas Moura ha dado cinco de descuento estaba eliminado el Tottenham y en el noventa y cinco han marcado el tercero Lucas Moura que ha hecho el partido subida y mete al Tottenham en la final de la Champions increíble los de playas están ahora mismo que no se levantan del césped en lo mismo la OTAN están dando gracias a Dios hay una imagen de Pochettino en el suelo porque no se lo podían creer así un final apoteósico increíble final inglesa en el Metropolitan

Voz 2 07:51 claro y como me recordaban desastre dos equipos ingleses en el año del Brexit

Voz 1375 07:56 jugarán la Champions no nos vea la del país del Brexit garajes tremendo y además equipos inglés con la emoción de un partido casi hay que estar atento ahí al último minuto en fin que por cierto fue haber final inglesa en la Europa League juegan mañana los partidos de vuelta pero el Chelsea ahora mismo y el Arsenal ojalá que remontó el Valencia pueden ser cuatro inglés esbelto el está deseando señaló ante Europa este de Europa al final vamos a querer que se vayan de Europa logos escuchamos tendremos eso el día después de la eliminación del Barça ahora contamos cómo estaba Valverde muy muy en la Liga digamos Canal a la temporada que viene el adiós de Ferrer que mientras estaba el Ajax siendo eliminado ha perdido a perdió su último partido de su carrera ha dicho adiós en Madrid a eso de las once menos cuarto de la noche

Voz 2 08:34 pues todo esto en el larguero en un ratito venga gracias Manuel Neus que estabas estábamos con el tema de la precariedad de los becarios decía Guardans que

Voz 1617 08:42 que no se hable de la di la aparición de esta figura pero pero yo empecé de becario en esta casa en la SER el problema es si si hubiese estado diez años de becaria

Voz 2 08:53 ese es el problema

Voz 1617 08:55 que eso y luego hay otra no hay otra cosa mira yo por ejemplo hace poco no voy a citar la Universidad tampoco para no estigmatizar a nadie pero me tuve que pelear con Universia para porque yo quería P pagar pagar a al al chico que empezaba la beca las complicaciones que les decía es que yo no quiero becarios gratis sabes pero están tan acostumbrados a que las empresas de entrada los los pidan gratis que cuando tú insiste en que no quieres que quieres pagarle pues era más complicado

Voz 2 09:27 no tal mecanismo preparado final conseguí

Voz 1617 09:30 pagarle todos desde ha dicho pero hubiese sido más fácil para mí para la universidad no pagarlo y otra cosa cuando hablamos de los datos no antes así hablaba de la comparación no de las comparaciones con Europa está separa una semana pasada salía el informe de Intermón Oxfam y el retrato quedaba en el terreno laboral de España era demoledor es decir eran más de diez millones de personas con una renta por debajo del umbral de la pobreza que como me dijo una vez un consejero catalán de economía me dijo a mí me preocupa más los pobres en época de bonanza esa pobreza estructural que ellos denominan que los pobres en época de crisis que ya se presupone que por desgracia va a haber más bueno pues con esa tasa de más de diez millones de personas con una renta por debajo del umbral de la pobreza sitúa la tasa en España en más de un veintitrés por un veintidós por ciento es decir según Intermonoxfam encendido la fuente estamos por detrás de Rumanía y de Bulgaria empatados con Lituania

Voz 2 10:33 sólo un dato ahora que a través de los becarios todo apunta Adela Molina me recuerda el veinte por ciento de los contratos en prácticas en el primer trimestre de este año dos mil diecinueve se ha hecho a mayores de treinta años

Voz 3 10:44 puedes leer esos fraude sea son becarios con treinta en claro eso no puedes eso que quede claro que eso no puede ser pero efectivamente cuidado porque las normas según como Sagan se pueden llevar a pues iba a decir del niño la bañera eso es lo que tiene claro es una expresión americana no que al vaciar la bañera te lleva hasta el niño no que niño se va por el desagüe esa pero el desagüe eh yo vivo y por último el último

Voz 2 11:10 minutos para la crónica internacional porque la última hora hoy es verdad espera espera espera es verdad que Pedro Blanco tenía un dato que me lo ha escrito aquí en nuestro sistema de comunicación se lo he tenido que hacer repetir el Barça que te habías equivocado al escribirlo es que es la noticia

Voz 1715 11:26 tensión en la última hora ayer entre las nueve y las diez de la noche el mercado eléctrico español fijó el precio del megavatio a diez mil euros lo normal

Voz 4 11:39 es cincuenta euros

Voz 1715 11:42 por lo tanto taller de las nueve de la noche el precio del megavatio subió un diecinueve mil novecientos por ciento lo que viene a ser el primero

Voz 1375 11:50 para qué estás haciendo tú le pues te digo cuando me lo ha dicho pensar

Voz 1715 11:52 es estaba equivocado brutal en Utah yo me quedo con el dato y es brutal es una locura o de Uría a que se atribuye explicaciones que estoy leyendo en los periódicos económicos se cayó la producción de una central térmica merezca una central cómo va a superar tanto el precio hubo poca generación no menos generación de la prevista en energía eólica otro factor Red Eléctrica no calculó bien cuál iba a ser la necesidad la demanda de energía eléctrica ayer por la noche en la que hubo partido de fútbol estaba leyendo en el diario Expansión que los partidos de fútbol influyen directamente en los picos de demanda no sobre todo en algunos momentos concretos por ejemplo los descansos un partido de fútbol justo antes de que que empiece o cuando termine leo en los periódicos económicos consumidores no vamos a pagar este desfase este es al récord histórico nunca un kilovatio la había valido diez mil euros el anterior año dos mil diecisiete coincidiendo con una ola de calor fijó un precio de cuatro mil euros

Voz 2 12:51 diez mil euros el megavatio cuando lo habitual son cincuenta cincuenta años no nos hemos equivocado e me así tal como tal como lo está tal como lo está contando cómo con esto del precio de la luz de que la eléctrica hay que digerirlo tanto pero vamos me parece impresionante indigno de de estudio reflexión que mañana podemos dedicar unos minutos precisamente a esto me tengo que ir a la crónica internacional porque la última hora nos lleva a Estados Unidos esta noche se ha recrudecido el pulso entre el Congreso el Partido Demócrata y al fiscal general el Comité Judicial de la Cámara Baja ha aprobado una resolución que acusa de desacato por negarse a entregar la versión íntegra del informe Miller sobre las relaciones de Trump y su campaña con Rusia Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 13:34 hola buenas noches fiestas una acusación que podría

Voz 2 13:36 derivar en una acusación penal a nivel federal

Voz 1510 13:39 sí ha sido en concreto el Comité Judicial el que recomienda por mayoría a la Cámara de Representantes que acuse al fiscal general William bar de desacato por negarse a cumplir con la citación parlamentaria que le pedía entregar el documento original del informe Mueller es la segunda la vez que esto pasa en la historia que el Congreso sancione a un fiscal general en activo y es el primer paso para que los demócratas pongan este asunto en manos de la en de la justicia federal pero es un caso que puede tardar meses o incluso años en resolverse toda esta batalla entre la Administración y la Cámara de Representantes se complica todavía más porque Trump ha usado su privilegio presidencial esta misma mañana para bloquear la publicación del informe Mueller y quiere impedir además testificara uno de los colaboradores que está citado en ese informe los demócratas aseguran que si Trump no tuviera nada que ocultar que si realmente la investigación de Mueller le exonera de no haber cometido ningún delito como él dice no estaría ahora bloqueando las investigaciones parlamentarias decía antes símbolo sigue hace unos minutos que tanto está obstruyendo obstruyendo y obstruyendo tanto que parece que está pidiendo el impeachment agrega

Voz 2 14:45 sonará pueblo contigo Marta porque voy a meter aquí en medio a Irán el Gobierno no quiere salirse del acuerdo que firmaron con Barack Obama para la desnuclearización pero ya que Trump no lo quiere mantener Maniche dice que ha dejado de sentirse vinculado vamos en directo a Teherán Lluís Miquel Hurtado buenas noches hola buenas noches santo esto quiere decir que Irán va a volver a enriquecer uranio

Voz 5 15:08 de hecho Irán jamás ha dejado de enriquecer uranio pero siempre hasta ahora ajustados a los límites fijados por el acuerdo nuclear osea lo suficiente como por ejemplo mantener en funcionamiento la central nuclear de Bushehr y reactores experimentales así lo ha confirmado esto viene el Organismo Internacional de Energía Atómica en el futuro veremos qué dice

Voz 2 15:27 hoy hemos perdido hemos perdió a Luis hola no pues acaba de caer esta esta conexión vamos a ver si la podemos recuperar porque Marta la posición mientras tanto de Estados Unidos es es conocida Trump rompió por su cuenta el histórico acuerdo con Irán pero este es sólo un ejemplo

Voz 1375 15:45 no de cómo esta Casa Blanca trastocado los equilibro

Voz 2 15:47 tirios en toda la zona en Oriente Medio si habla

Voz 1510 15:50 vamos de Irán trampa acaba de anunciar hoy también la imposición de nuevas sanciones a toda la industria metalúrgica iraní que según la Casa Blanca representa el diez por ciento de las exportaciones de ese país esto ocurre después de que hoy hace justo un año Estados Unidos ser retirada de ese pacto nuclear un mes después de declarar grupo terrorista la Guardia Revolucionaria dos días después de que Estados Unidos anunciara el despliegue de un portaaviones de la Armada en Oriente Próximo por las presuntas amenazas iraníes al principio de la legislatura hablábamos del presidente aislacionista no te acuerdas de esta Administración no para de dar pasos en Oriente Próximo que están alterando ese Status Quo en esta región mire su política pro israelí o pro Netanyahu mejor primero fue el traslado de la embajada Jerusalén luego el reconocimiento de la soberanía israelí de los Altos del Golán justo antes de la reelección de Netanyahu a la Casa Blanca lo va a rematar el mes que viene cuando Kushner presente su plan de paz del que no sabemos los detalles pero se conoce ya que va a tirar por la borda esa posición internacional de la solución de los dos estados porque la propuesta pretende que los palestinos se olviden de vivir en un Estado soberano la idea de fondo está administraciones alinear Israel con las naciones árabes suníes en un frente común contra el Irán chií por la hegemonía regional no de ahí por ejemplo el apoyo sin fisuras al príncipe heredero de Arabia Saudí día a Mohamed bin Salman Trump uso en abril un veto presidencial en contra de una resolución del Congreso apoyado por los dos partidos en los republicanos también para retirar el apoyo militar de Estados Unidos a Arabia Saudí que está utilizando en la guerra en Yemen el presidente EEUU también recibió el mes pasado en la Casa Blanca su homólogo egipcio Al Sisi con quién Obama había cortado relaciones trampa acordó luchar junto a él contra el terrorismo al poco tiempo la Casa Blanca informó que va a declarar organización terrorista los Hermanos Musulmanes al quiénes Al Sisi hecho del Gobierno tras el golpe de Estado

Voz 2 17:44 en gracias Marta buenas noches hasta luego movía es la cabeza cuando decía Luis Miguel con quién no conseguimos recuperar la la conexión que decía no es quieran nunca de quedado enriquecer uranio

Voz 1 17:56 claro nunca dejar crecer uranio ha seguido dentro sus acuerdos digamos y además es un acuerdo que en origen que no rompe extra por ser un acuerdo negociado de Obama con el cambio de Gobierno decide romperlo porque considera que es algo así como una carta blanca para que irán de forma legal im multilateralmente acogido pueda seguir enriqueciendo uranio en una carrera hacia una hipotética o potencial bomba nuclear etc etcétera no en el acuerdo está roto en origen por Trump el Gobierno español haría bien no salirse y seguir intentando que eso se recomponga durante este tiempo Irán ha salido Nos cosa Lines y bueno me

Voz 3 18:27 da mucho miedo todo lo que está pasando y hoy día Solana Solana que no es un frívolo ni un agitado decía que evidentemente las guerras empiezan por error no o de forma de forma por error el sentido que se ponga todos los ingredientes y salta la chispa entonces el hecho de que Estados Unidos te mandan de tropas mandando tropas allí pues eso no hace más que alimentar es un éxito son muy muy Neo muy bien

Voz 2 18:49 eh

Voz 1617 18:50 bueno yo creo que al final Trump lo que quieren en el caso es que no exista pero yo creo que es el titular y a partir de ahí pues es capaz de cualquier cosa

Voz 2 19:00 también que salude Alida del Canto directora del Levante el Mercantil Valenciano muy buenas noches Lidia buscando las apuestas del periódico para mañana que lleva

Voz 6 19:10 bueno pues como no podía ser de otra manera nosotros aquí en Valencia centraremos nuestra portada en el primer encuentro serio entre estuvo Putxet Mónica Oltra del y de Compromís que ha sido tan privado quedaron celebrado en un piso particular de los escenarios oficiales

Voz 2 19:25 lugar del Pacto del Botánico al paso del PIB de el pacto del piso

Voz 6 19:29 el piso si eso eso aparente al menos de momento nada allí por Bono han acordado hoy oficializado que como todos sabíamos pues van a seguir siendo presidente y vicepresidenta cuatro años más aunque Compromís mantiene una estrategia de no reconocer a Puig de puertas para fuera iguana pues ha acordado también mantener el modelo que les ha funcionado que aquí se conoce como mestizaje y que consiste intercalar a miembros de cada color de cada partido en el Gobierno de manera que se Teja una una red sólida que dé consistencia Gobierno

Voz 1375 19:56 lleno sea cada cosa y alguno

Voz 2 19:59 formación de ámbito local para destacar

Voz 6 20:02 bueno aquí tenemos una polémica sobre si se deben usar el limón en la paella intensivos por todo lo alto a David Ferrer que acaba de perder el último partido en el Master de Madrid viene de los perdedores Ike se despide hoy como nacional y bueno pues un gran deportista una gran persona y lo haremos la portada

Voz 1375 20:19 antes que esta aquí sastre valenciano donde está la polémica donde está la polémica el limón siempre

Voz 6 20:27 bueno bueno es prebélico siempre siempre

Voz 1375 20:29 sí

Voz 7 20:32 oye bereber me voy me voy de la mesa el cambio

Voz 6 20:39 además además valenciano ayer jueza acudir hoy vilipendiado en directo por poner un limón en una rosa y efectivamente

Voz 1375 20:47 hombre por el limón estrujar un poco de limón por encima del arroz eso sí pero no oponerse la rodaja dentro como si fuera la coca cola hay debate Lidia cómo ves hay debate hacéis ver en llevarlo a en el periódico muchísimas gracias Lady

Voz 2 21:01 Del Canto directora del Levante el Mercantil Valenciano Sastre con monos y limón venga Cuaderno de frases

Voz 1071 21:06 hoy como lo ha llamado y Mariola las otras voces del mundo

Voz 1375 21:08 también vamos a empezar con la historia que hoy está aquí

Voz 1071 21:11 la SER precisamente nuestra compañera Mariola florido al Gobierno ahora en funciones está planteando endurecer el castigo contra los delincuentes sexuales la idea era que no puedan acceder que no pudieran acceder a beneficios penitenciarios a permisos el tercer grado la libertad condicional hasta que cumplan la mitad de su condena reticencias de los expertos muchas por ejemplo la presidente del Consejo de la Abogacía que se llama Victoria Ortega

Voz 8 21:31 la solución de de esta lacra no vengan echar ya mente por un endurecimiento de de las penas

Voz 1071 21:39 bueno allá del alud de las críticas en el Gobierno han aclarado luego ha matizado que esto es algo que están simplemente estudiando eso por lo menos decía la ministra Delgado en estas frases

Voz 1510 21:48 estamos estudiando medidas

Voz 9 21:51 que puedan ayudar y contribuir a que determinados eh delincuentes condenados sexuales que han podido cometer delitos en determinados permisos penitenciarios cómo controlarlo pero está en estudio

Voz 1071 22:04 una persona ha muerto en el Estrecho cuando intentaba llegar a España otra desaparecido según el colectivo Caminando Fronteras volcó su pata todos sus ocupantes eran marroquíes quiénes son estas dos personas desaparecidas Helena Maleno explicaba sus identidades

Voz 10 22:17 las primeras informaciones que tenemos es que las chicas basura y tendría entre veinte y veinticinco años a la persona desaparecida sería un chico de nombre Hamza

Voz 1375 22:28 también hoy ha aparecido otro cadáver

Voz 1071 22:31 las costas de Lanzarote bueno frases y fotos entre las más impactantes del día hasta la de un sonajero Historial contaba hoy Nuño Domínguez en el país es el sonajero que llevaba Catalina Muñoz vecina de Cevico de la Torre en Palencia cuando el ajusticiaron en septiembre del año XXXVI su hijo a quién pertenecía ese sonajero apenas tiene ya recuerdos de su madre estos dos escuchar frases del periodista que ha escrito esta historia

Voz 11 22:52 este es el enterraran en agosto de dos mil once lo encontrar en la fosa de una fusilada que se llamaba Catalina Muñoz nosotros la historia o la existencia de los flagelo lo conocemos a través de una conferencia intentamos buscar más sobre la historiad el hijo al que pertenecía ese juguete en el momento de morir Catalina tenía un niño de nueve meses y a raíz de tirando de esta historia hemos encontrado a ese niño que ahora tiene ochenta y tres años que vive en Palencia en un pueblo de Palencia en el mismo pueblo desde que nació su madre hay ha conocido la Historia de la puede te lo que pasó realmente con su madre gracias

Voz 12 23:27 ah gracias a

Voz 11 23:28 a los investigadores que han desenterrado el objeto de la historia de Duero Noor tiene ningún recuerdo de su madre ni siquiera esto lo repitió varias veces en la entrevista ni siquiera recuerda la cara que tenía su madre porque no tienen ninguna foto de ella

Voz 2 23:40 yo les recomiendo que busquen la historia completa en el país porque la fotos impactan la historia es emocionante vamos con Ramoneda

Voz 13 23:50 el dietario

Voz 14 23:55 pero Sánchez propone Miquel Iceta como presidente del Senado catalán constitucionalista y conciso estabilidad y polivalencia a la hora de relacionarse con sus adversarios es una viva imagen del perímetro que alcanza la mano tendida del presidente del Gobierno Iceta un político se le gusta bailar decía semanas atrás que no dejaría Cataluña porque quería el presidente de la Generalitat lloras sugiere que no va a renunciar a la dirección de los socialistas catalanes no recreo Iceta sostenido al PSC en sus peores momentos en que ha llegado a estar con el agua al cuello y ahora que el partido la llamado de Sánchez desde el toque de corneta apartado renovación del socialismo catalán con quién estará pensando el presidente cada vez más puesto en su cargo Sanchis de hecho redoble de autoridad citando los líderes de los tres principales partidos antes las preceptivas consultas reales la presencia de Casado Rivera Iglesias en las escaleras de Moncloa era un reconocimiento de su rango antes de formalizar la investidura sí con Casado busco mínimo territorio común aislarla ciudadanos con Rivera quedó de manifiesto que los ánimos no estaban para satisfacer las fantasías dos poderes fácticos la imagen de buen rollo con Pablo Iglesias la colapso de obligatorio cumplimiento hasta las elecciones del veintiséis de mayo pero se sentaron las bases de un futuro pacto con Unidas Podemos o Pablo Iglesias utilizó el método Tarradellas para ponerle difícil a Pedro Sánchez la pretensión de gobernar solo la transfiguración de Iglesias en político de Estado es una las novedades destacadas de este nuevo ciclo decían harén que la política toma cuerpo en el espacio que hay entre los hombres y la filósofa saber Bárbara casen lo interpreta así la política no se mide por una ideal es más bien un bien común que los hombres fabrican sin cesar entre ellos pequeña síntesis de cultura democrática útil en los tiempos que corren ni leyes de la naturaleza o de la Historia universidades trascendentales su útil gestión de la pluralidad humana lo cual me parece que exige un cierto reciclaje de la clase política

Voz 16 26:01 el foro determinamos aquí Deusto más Ignasi Guardans Eduardo Madina buenas noches y buena semana diréis Limón a la para ella ella no no las rodamos bueno con un cuarto trajo de limón unas gotas unas metas donde ya no queda nada es que la cara B mañana puede ser el en la paella hasta mañana

