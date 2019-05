Hora 25 (09/05/2019)

Voz 1 00:00 en las elecciones del veintiséis de mayo son la segunda vuelta Easy el CIS acierta en sus pronósticos este país habrá confirmado su viraje hacia la izquierda son las ocho

Voz 2 00:08 a las siete en Canarias

Hora veinticinco

Voz 0194 00:32 hola buenas tardes el CIS dice que el PSOE ganaría en diez de las doce comunidades en las que se votará dentro de quince días sólo se resisten Cantabria y Navarra El PP por tanto sería el perdedor en alguno de sus feudos más resistentes como la Comunidad de Madrid y la derecha sufriría el efecto de su disgregación pese a todo el presidente del CIS cree que los resultados finales pueden verse afectados por el resultado de las generales José Félix Tezanos

hable Micky pues habrá mayor sentido de voto útil que hay personas que se ubicarán mejor sabrán quién ganó realmente no ganó entonces y que de acuerdo su ideología debe favorecer más o menos parque soy propiamente quizás al PP caso pero editor más también en el caso de las elecciones municipales y autonómicas influye mucho los líderes regionales y locales

Voz 0194 01:17 esta encuesta incluye también datos sobre las principales ciudad

Voz 1715 01:19 desde el país Pedro Blanco en Madrid por ejemplo Manuela Carmena ganaría las elecciones la Izquierda podría seguir gobernando Barcelona Colau sería la candidata más votada aunque Esquerra Republicana está muy cerca predicción también sobre las elecciones europeas el PSOE seguía esta vez el partido más votado por delante del Partido Popular que ganó en las anteriores elecciones Carles Puigdemont por cierto conseguiría su escaño según el pronóstico del CIS la Junta Electoral ha confirmado definitivamente esta tarde su candidatura después de que el Constitucional haya rechazado los recursos de Ciudadanos y PP

Voz 1722 01:56 Alfredo Pérez Rubalcaba su cultura trasciende

Voz 0194 01:59 lo que es la afiliación al Partido Socialista sin duda alguna muy importante para la persona que ha dedicado toda su vida a servir a su patria España el último parte médico de esta mañana decía que el ex ministro se encuentra en estado de extrema gravedad el presidente del Gobierno ha pedido hoy a los partidos políticos catalanes que no veten a Miquel Iceta el jueves el Parlament votará su designación como senador autonómico un paso imprescindible para que pueda ser elegido después presidente del Senado

Voz 0194 02:28 luego nunca se ha producido la sustitución del senador como pieza de cambio por otras cosas personalmente no pienso mercadear una eventual candidatura ni a presidir el Senado por otras cosas haríamos un flaco favor al Parlament a la política catalana y al Senado ya apropiadas y en Estados Unidos Donald Trump intenta frenar el nerviosismo de los mercados después de

Voz 1715 02:45 ha provocado una caída generalizada en las bolsas trama anunciado esta tarde que ha recibido una carta del presidente chino

Voz 0194 02:51 pues yo miro Power Recio

Voz 1108 02:54 vi una hermosa carta del presidente chino ímprobo

Voz 0194 02:57 Clemente hablaré con él por teléfono es posible aún alcanzar un acuerdo tenemos alternativas nuestro país lo está haciendo muy bien

Voz 1715 03:05 ya lo he dicho muchas veces estamos consigue

Voz 0194 03:07 cuando miles de millones en beneficios pero nunca he cogido ni un solo penique de China hoy será un día largo e intenso

Voz 1715 03:16 hoy las bolsas han vuelto a caer con fuerza por el temor a un recrudecimiento de la guerra comercial con China el Ibex se ha dejado un uno con cuatro por ciento y hoy el Papa ha difundido las nuevas normas que deberá cumplir la Iglesia católica para responder a los casos de abusos sexuales normas que no obligan a los obispos para denunciarlos ante la policía o la justicia

Voz 0194 03:33 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:35 buenas tardes noticia de última hora en el Barcelona el club comunica que Luis Suárez tiene un problema en su rodilla derecha un problema de menisco se va someterá a una artroscopia es baja para la final de Copa que jugará el Barça ante el Valencia el Valencia que recordemos a las nueve de la noche Mestalla juega la vuelta de semifinales de la Europa League ante el Arsenal tiene que remontar un tres uno novedades en el equipo de Marcelino que saldrá al ataque con Rodrigo Gameiro Eagles en punta en el Master mil de Madrid de tenis jornada de octavos de final los favorito Djokovic y Federer se han clasificado Fernando Verdasco ha caído eliminado ante el griegos y pas va a salir a la pista ahora Rafa Nadal para jugar ante el norteamericano tiene

Voz 0978 04:14 con el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes hasta bien entrada la Madrugá

Voz 1715 04:17 da incluso en algunos casos hasta mañana por la mañana

Voz 0978 04:20 la lluvia seguirá cayendo en Galicia especialmente en el Cantábrico también en Navarra en la vertiente sur de los Pirineos de manera más aislada en Castilla y León así como al norte de Extremadura y mañana durante la tarde chubascos incluso alguna tormenta en prácticamente cualquier punto del valle del Ebro así como en los Pirineos y el interior de Cataluña así como el Cantábrico más oriental en el resto muchas horas de sol temperaturas un poco más altas que hoy un ascenso que va a ser notable durante las tardes del fin de semana en el centro y sur de la península también en Canarias ambiente plenamente veraniego en el Guadalquivir y Canarias máximas que pueden superar los treinta y cinco grados pero cuidado porque durante las noches el ambiente se notará fresco incluso frío en el interior empieza

Voz 1715 05:01 para Veinticinco Pedro íbamos a acercarnos a esta hora a la gala de entrega de los premios Ortega y Gasset de Periodismo premios que concede el diario El País allí está Marta García Marta buenas

Voz 1513 05:11 buenas tardes pues a punto de comenzar esta ceremonia de los premios Ortega y Gasset se están terminando de sentar ya los invitados en este Caixaforum de de Madrid premios que otorga el país y que premian la defensa de las libertades la independencia y el rigor periodísticos en los próximos minutos subirán a recoger su galardón Agustín Morales Eduardo Ponce proyecto de investigación los muertos que me habitan publicado en la revista cinco W el colectivo el picotazo mejor cobertura multimedia por su reportaje sobre la crisis de Venezuela el fotógrafo viesen Wes por su foto del ocho en Bilbao el periodista de Caracol Radio Darío Arizmendi reconocido por su trayectoria profesional una ceremonia a la que asisten ministros en funciones como José Guirao titular de Cultura la ministra de Defensa Margarita Robles o Magdalena Valerio

Voz 0919 05:56 trabajo además de muchísimas personalidades

Voz 1513 05:58 dura la empresa y el periodismo una ceremonia de los premios Ortega y Gasset que conduce Iñaki Gabilondo que abrirán las palabras de la directora del país Soledad Gallego Díaz

Joan al que volveremos después a partir de las nueve de la noche nosotros vamos ya con todo pero un solo después de escuchar a Nacho Pablo

Voz 1715 08:33 pues aquí estamos de nuevo a punto de subirnos a otra caravana electoral que algunos se han empeñado en que el veintiséis de mayo sea la segunda vuelta de las elecciones generales comienza la campaña de las municipales las autonómicas y las europeas y arranca con las mismas urgencias que dejó el resultado de las elecciones generales todo empieza hoy y Óscar García

Voz 1645 08:54 el PSOE y sus candidatos comienza la campaña con el objetivo principal de luchar contra la desmovilización y evitar el exceso de confianza tras los positivos resultados de las generales y los buenos augurios en las encuestas el PP por su parte planteará la campaña en clave distinta a la anterior viraje de los de Casado tras la tremenda caída de votos y escaños en las generales más dentro más confort dación con Ciudadanos pero también con Vox eso sí volveremos a ver a un hiperactivo Casado que acudirá a todas las comunidades autónomas el cara a cara PP Ciudadanos será otro de los ingredientes necesarios en esta campaña los de Rivera se volcarán en estas dos próximas semanas porque de ello depende entrar por primera vez en gobiernos autonómicos y municipales creen que así será en plazas como Madrid como en la capital Aragón y la ciudad de Valencia Rivera aspira además a ganar músculo frente al PP para arrebatarle el liderazgo de la derecha Unidos Podemos comienza con las encuestas en contra pero cuenta con ser decisivo clave para que el PSOE pueda formar gobierno allá donde sea necesario lo que les situará en una mejor posición de cara a las negociaciones para un posible gobierno de coalición y finalmente Vox también aspira a acceder a ayuntamientos gobiernos autonómicos con un mensaje muy marcado en desbancar al Partido Popular

Voz 1715 10:03 os Ana que comienza una campaña electoral que les iremos contando claro aquí en la SER hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado su un macro encuesta electoral saludamos a José María Patiño José María buenas tardes hola buenas tardes Pedro vamos por partes si te parece que todos los pronósticos de esta encuesta son muy interesantes a ver elecciones autonómicas en doce comunidades según el CIS el PSOE ganará en todas menos en dos Cantabria ahí en Navarra el PP por tanto CIS acierta perdería José María algunos de sus feudos fetiche como Madrid

Voz 1108 10:33 si Madrid Murcia y Castilla León sin ir más lejos Pedro no obstante ese Madrid como dices donde el PSOE tiene más posibilidades de hacerse con la presidencia porque suma colas dos candidaturas surgidas de Unidas Podemos que se disputa la cuarta plaza y añade más escaños pese a ir separadas ciudadanos sube pero no sobrepasa el PP Vox

Voz 0194 10:51 el PP con hasta ocho diputados en la como

Voz 1108 10:54 en Madrid en este caso la división impide que gane la derecha sucede lo contrario en Murcia donde PP segundo sí podría sumar con Ciudadanos y Vox en Castilla y León se puede dar el caso que la derecha izquierda empate en su contra Vox hice mantiene Izquierda Unida en Castilla La Mancha el PSOE está al borde la mayoría solo

Voz 0919 11:13 esta pero podría pactar ojo tanto con Unidas Podemos como Con

Voz 1108 11:17 Ciudadanos que están empatados los socialistas lo tiene más claro en Asturias Extremadura y Aragón ir recuperan posibilidades en Baleares y Canarias ciudadanos sube en todas las comunidades menos en Asturias Vox sólo tiene garantizado según el CIS entrar en cuatro parlamentos regionales elección

Voz 1715 11:34 locales también el veintiséis de mayo y este sondeo incluye proyección de voto en algunos ayuntamientos en los más importantes de este país ir a las elecciones del veintiséis de mayo manos someter a la prueba definitiva los llamados ayuntamientos del cambio que dice el sol de justicia por ejemplo que Carmena ganaría en Madrid o Patiño que colaboraría Marta

Voz 1108 11:55 la primera con más holgura que la segunda porque Más Madrid no sólo sube en intención de voto sino que además se puede apoyar con claridad en un PSOE que sube a la tercera posición y se acerca al PP Ciudadanos no pasa de un incremento una incremento ligero vox como en la Comunidad de Madrid entra con dos o tres concejales yp penaliza a la derecha en Barcelona Ada Colau ganaría pero a muy corta distancia de Ernes Maragall por Esquerra y un consistorio muy dividido porque PSC Junts Ciudadanos con Manuel Valls se disputa la tercera posición en Sevilla el eso tiene una mayoría holgada y podría apoyarse la Izquierda en Zaragoza la Izquierda podría gobernar en coalición al igual que en Valencia donde el partido más votado en este caso es compromiso

Voz 1715 12:43 Nos queda también el pronóstico europeo también tenemos que elegir a nuestros eurodiputados ir también pinta mal para el Partido Popular que no sería más votado como lo fue en las anteriores elecciones europeas porque estas dice el CIS Patiño también gana

Voz 1108 12:58 el PSOE lo haría con diecisiete dieciocho eurodiputados en esta circunscripción única recordemos el PP baja cuatro o cinco y sube bastante ciudadanos que puede pasar de dos eurodiputados a ocho o nueve Vox sacaría entre cuatro y cinco Podemos no rentabiliza la coalición con Izquierda Unida se queda en ocho de los once que ambas formaciones tenían hasta ahora Carlas Puche de Mon obtendría un euro escaño pero su candidatura en solitario le resta a la encabezada por el PNV que consigue uno cuando ambas formaciones consiguieron tres en dos mil catorce Por último la candidatura de Bildu y que encabeza Oriol Junqueras obtendría tres escaños gracias Marta

Voz 1715 13:36 hasta luego hasta por cierto que Carles Puigdemont tiene ya el visto bueno definitivo para ser candidato a las elecciones europeas quedaba por pronunciarse el Constitucional ha hecho esta mañana para decir que adelante que puede ser candidato genera la

Voz 0689 13:50 expuesta del Constitucional cierra definitivamente el capítulo de recursos de la sala de contencioso los partidos Popular y Ciudadanos y la propia Junta Electoral Central da vía libre así a Puigdemont Comín nipón a ti para que puedan acudir a las elecciones europeas la decisión unánime del tribunal de garantías avala directamente la decisión de los jueces de contencioso porque no aprecia ninguna merma constitucional en las candidaturas y es que el propio Constitucional ni siquiera ha admitido a trámite la demanda del Partido Popular y Ciudadanos ante la inexistencia dicen de violación de un derecho fundamental Tuttle hablé en amparo el hecho de encontrarse el rebeldía no impide que puedan ser candidato razonado a los jueces y ahora el Constitucional tutela que ningún derecho fundamental de otros partidos o de otros candidatos se ve alterado por esta disgusto

Voz 17 14:35 elecciones municipales autonómicas y europeas de dos mil diecinueve

Voz 8 14:41 hora veinticinco

Voz 18 14:44 este seísmo himno Gastro una llamada seguro

Voz 4 16:36 hora veinticinco

Voz 23 16:40 Pedro Blanco el Parlamento catalán finalmente

Voz 1715 16:42 votará el jueves próximo miércoles el jueves sí Miquel Iceta eso no senador de designación autonómica el líder del PSC de momento no cuenta con el apoyo ni de Esquerra ni de Ciudadanos Iceta no entiende la posición de estos grupos en un procedimiento que nunca recordaba ha provocado problemas entre los partidos vamos a Barcelona poco rumbo buenas

Voz 0225 17:02 les buenas tardes Pedro normalmente se te ponen una vientos pues se dejaban en manos del fair play parece que de momento este no es el caso Iceta ha tenido que pedir al resto de fuerzas que no bloqueen su candidatura los comunes son los únicos que han mostrado su apoyo explícito el resto han suavizado un poco su mensaje respecto ayer dicen que dependerá de lo de lo que se negocia estos días pero Iceta se mostraba sorprendido de que se rompa esa confianza de que haya quien proponga negociar simplemente él dice no piensa hacerlo

Voz 6 17:28 se ha producido la sustitución

Voz 0225 17:31 nunca se ha producido la sustitución de un senador como pieza de cambio para nada personalmente decía Iceta no pienso mercadear un Event una eventual candidatura al Senado por otras

Voz 1715 17:39 cosa sería un flaco favor al Parlament

Voz 0225 17:41 mica catalana también al Senado Iceta también ha querido destacar la política del hecho que Pedro Sánchez proponga un catalán de talante dialogado como presidente de la Cámara alta si se deja pasar esta oportunidad ha advertido será un grave

Voz 1715 17:53 por el presidente Sánchez gracias Paco quiere que Iceta al Senado hoy ha enviado este mensaje al independentismo catalán

Voz 1722 18:00 vetar a una persona que ha defendido siempre el Diallo vetar a una persona que siempre ha defendido la convivencia que han atendido puentes que ha hablado con todos dentro de los márgenes de la Constitución me parece que es un mal comienzo yo espero y deseo que todas las fuerzas políticas en el Parlamento de Cataluña pues eh no respeten respeten nuestro derecho como siempre nosotros hemos respetado el derecho de todas las fuerzas parlamentarias a poder escoger a poder elegir a sus representantes en el Senado una vez votados en este caso los catalanes a quienes han decidido que que representen en el Parlamento de Cataluña

Voz 1715 18:35 el presidente ha adelantado su regreso a Madrid poco después de llegar a Rumanía hoy había allí cumbre europea Pedro Sánchez ha vuelto con urgencia por la gravedad del estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba ex ministro ex secretario general del PSOE que ayer ingresó en un hospital de Madrid después de sufrir un ictus y en ese hospital Puerta de Hierro esta ahora selvas a la buena hasta

Voz 24 18:56 qué tal buenas tardes acaba de llegar hace unos minutos el presidente Pedro Sánchez que ha anticipado como decías su vuelta desde Rumanía ya aterrizado poco después de las siete de la tarde en Torrejón durante toda la tarde han estado llegando aquí al hospital Puerta de Hierro miembros del PSOE compañeros de Rubalcaba la última en llegar ha sido Isabel Cela dentro están también Cristina Narbona José Luis Ábalos o Adriana Lastra antes dado también acompañando a los familiares destacados dirigentes socialistas como Javier Solana y los ex presidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero que acaba de irse está previsto que venga Elena Valenciano le entonces vicesecretaria general muy cercana a Rubalcaba que estaba viajando a Madrid lo último que sabemos el último parte es que su estado es extremadamente grave Rubalcaba sufrió un ictus ayer la operación salió bien pero esta madrugada ha empeorado

Voz 1715 19:38 y otras historias del día la constatación del tremendismo que algunos aplicaron algunas de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez la subida del Salario Mínimo Interprofesional pues bien esa subida no ha provocado el desastre laboral que algunos predijeron no lo decimos nosotros lo dicen la Autoridad Fiscal Independiente Javier Ruibal hasta

Voz 0887 19:55 es muy buenas tardes qué tal buenas tardes Pedro decía el Salario Mínimo no ha costado ni un solo puesto de trabajo no ha tenido ningún efecto en el mercado laboral pese a que los organismos económicos llegaron augurar entre cuarenta mil ciento veinticinco mil desempleos como consecuencia de aquella subida decía el Banco de España bueno pues nada la Autoridad Fiscal pendiente analizado también el impacto territorial ninguna autonomía ha sufrido tampoco ningún impacto lo único que puede haber ocurrido dice la idea es que algunos empresarios que tienen que pagar más están pidiendo a sus trabajadores que trabajen más están obligando a cobrar más horas a quienes tienen el salario mínimo interprofesional Éste es el balance de lo pasado el organismo que supervisa las cuentas del Gobierno habla también del futuro mira de aquí en adelante propone suprimir las bonificaciones a la contratación mil quinientos millones de euros se gastan a día de hoy en bonificar contratos Leire está evaluando si esas ayudas son ineficientes Si son prescindibles porque el Gobierno pretende eliminarlas para ahorrar gasto público

Voz 1715 22:28 así que desde esta noche nos metemos de lleno en otra campaña electoral todavía no nos hemos curado de las heridas que nos dejó el anterior la segunda hora del programa la vamos a dedicar a hablar de Europa el seis de mayo ya lo saben también votamos en esa clave en clave europea ir cara B con inspiración electoral la dedicaremos a alcaldes y alcaldesas Severino Donate

volaba el veintiséis de mayo también nuestros votos decidirán el nombre de sesenta y siete mil quinientos quince concejales que el conformarán los equipos de ocho mil noventa y tres ayuntamientos

que es el vecino el que elige al alcalde es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde

Voz 1715 23:08 es que cuesta pero no no lo caer en este archivo

el caso es que acudiremos a la historia para ver comer a los alcaldes para nobles los alcaldes para el pueblo llano rebusca haremos en el cine se acuerdan de Bienvenido Mister Marshall Delfín is good alcalde recuperaremos los bandos del viejo profesor Tierno Galván ya hablaremos del presente con el politono

luego Pedro Riera esto sólo son algunos en la tertulia de Hoy Milagros Pérez Oliva Javier Aroca y Fernando Vallespín Éstas son las claves del día

Voz 0656 23:35 el toca hablar de Europa hoy toca hablar del CIS que no fuera posible distribución de escaños entre los tres partidos en el Parlamento Europeo me interesan los resultados de algunas de las preguntas que se encuentran en ese mismo cuestionario el FIS resulta que el cincuenta y cinco por ciento de los españoles las noticias sobre la UE el interesan poco o nada el sesenta y uno por ciento afirma además que su voto en las elecciones europeas está influido por cuestiones de política nacional quién ese selecciones sólo atraen al treinta por ciento o los españoles estos datos hablan por sí mismo si muestran hasta qué punto nuestros políticos

Voz 0194 24:06 pues dedicación descuido

Voz 0656 24:09 pero una importantísima dimensión de nuestra vida política que Europa no interesa sin embargo yo a pesar de todas sus crisis y retrocesos puntuales la UE sigue siendo fundamental para quienes formamos parte de ella y para el mundo se estas elecciones se han presentado como cruciales es precisamente porque gran parte de esos beneficios han empezado a ponerse en cuestión la amenaza de una reversión estancamiento del proceso de integración europea que es real y no sólo por los populistas ojo a los indiferentes también les toca una parte importante de culpa también se peca por omisión

a las nueve comienza a Carrusel deportivo así que Hora Veinticinco oí a través de ser más de la onda media de la aplicación de la Cadena SER Cadena Ser punto com de nuestra por ocho XXV siete y veinticinco en Canarias

Voz 28 24:58 sí

Voz 23 25:26 hora veinticinco Madrid buenas tardes arranca la campaña electoral en Madrid esta medianoche los partidos harán la tradicional pegada de carteles que hasta ahora celebran actos en toda la región un inicio marcado por la digestión de la encuesta del CIS que pronostica el triunfo de la izquierda en la comunidad y en el Ayuntamiento de la capital el PSOE llegaría sol con el apoyo de Podemos y Más Madrid y Carmena revalidaría la alcaldía con el apoyo del PSOE un inicio marcado también por la preocupación de los socialistas y de todas las formaciones por el estado de Alfredo Pérez Rubalcaba ingresado con pronóstico muy grave en el hospital Puerta de Liga enseguida nos acercamos algunos de estos actos antes estamos muy atentos el estado de las carreteras en la capital la rotura de una tubería en la avenida de Logroño obligado el cierre de la M trece Ilham catorce en los accesos a la T4 en Barajas y a la actuación de los bomberos que han evacuado a los ocupantes de siete vehículos que estaban en el interior del túnel de la M trece no hay heridos cómo se circula ya a esta hora DGT Nerea Fernández

Voz 14 26:25 buenas tardes a esta hora la M once y la M doce son las mejores carreteras para poder llegar hasta la T4 Eso sí la M doce de peaje hasta ahora sigue libre gestionada la altura de San Sebastián de los Reyes en sentido a la uno a la autovía de Burgos en ese punto a esta hora se registran hasta dos kilómetros de retenciones en el resto de carreteras de la Comunidad complicaciones de entrada a Madrid por la A cinco en Alcorcón por la A6 en Majadahonda la M40 en Coslada dirección a tres

Voz 1715 27:40 ocho veintisiete vamos hasta Vicálvaro allí el PSOE arranca la campaña con un acto donde están muy pendientes del estado de salud de Rubalcaba ahí está Elena Jiménez buenas tardes

Voz 0131 27:51 buenas tardes y todos aquí enviando cariño de fuerza Alfredo Pérez Rubalcaba acaba de intervenir el candidato a la alcaldía de Madrid Pepu Hernández que ha dicho que el veintiocho de abril Madrid se sacudió el miedo despertó frente a los que representa la pesadilla del pasado quiere reivindicar que el único baluarte de la izquierda es el Partido Socialista que va a estar en la calle que basta a los barrios que Barcón Gavà acabar con la raya infame de la desigualdad precisamente en los barrios ahora mismo Ángel Gabilondo está en el uso de la palabra ha dicho que estamos en un momento en el momento más crucial desde el año ochenta y dos y que nos estamos jugando los derechos y las libertades gracias

Voz 1715 28:24 Lena Más Madrid celebra hasta ahora también un acto en Orcasitas insisten en la prudencia ante los datos del CIS declaraciones de Iñigo Errejón hace unos minutos en La Ventana de Madrid

Voz 0799 28:33 porque cuando no habíamos empezado nosotros todavía es un país en el que se empezó a preguntaros el trabajo de campo está hecho cuando la generales IS no era nuestro turno nosotros acabamos de empezar hace una semana así que si estábamos así antes de empezar me da la sensación de que ahora que ya hemos arrancado estamos mucho mejor

Voz 1715 28:49 el PP celebra el inicio de campaña en la capital en el Templo de Debod Pablo Casado respalda allí a Díaz Ayuso ya Martínez Almeida y ahí está Javier Viñuela buenas tardes oreja de saber de este acto la candidata del PP a Europa Dolors Montserrat acaba decir que con José Luis Martínez Almeida volverá la libertad y la seguridad a las calles de la capital volverá también ha dicho a brillar en la luz del cielo de Madrid Almeida acaba de comenzar ahora mismo su discurso diciendo que desde hoy se pone en marcha en la cuenta atrás quedan sólo diecisiete días para echar a Manuela Carmena del Ayuntamiento de Madrid

Voz 23 29:20 gracias Javier ciudadanos celebró un acto en su sede de la calle Alcalá a Unidas Podemos con Isabel Serra en Leganés la candidatura a la Alcaldía de Sánchez Mato lo hacen Puente de Vallecas Vox lo hace en un polígono industrial

Voz 0194 29:32 Vernon del norte de Madrid

Voz 23 29:35 con esto llegamos a las ocho y media sigue Hora veinticinco hasta mañana

veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus calles ayer

Voz 0194 30:08 Gallego buenas tardes Bolaño es deporte en directo está jugando Rafa Nadal no

Voz 0919 30:12 sí vamos al Master mil de Madrid porque está jugando Rafa para meterse en cuartos de final del torneo ya se han metido hoy otros favoritos Djokovic ha ganado su partido Federer ha ganado su partido ante Monfils ha sufrido pero el suizo también está en cuartos de final y Rafa parece que está encauzado el primer set se enfrenta al norteamericano trabajó Pedro Fullana buenas tardes muy buenas parece que ha comenzado muy fuerte el partido Rafael Nadal con la buena eh

Voz 32 30:36 fin que ofreció en el día de ayer de momento ya está tres uno arriba en el primer set y treinta Quintás que favor con su servicio por tanto empieza hoy en Rafael Nadal

Voz 0017 30:45 ella ha expedido Verdasco que has perdido con el griego sí sí pas seis tres y seis cuatro

Voz 33 31:41 buena tarde flaco como va hay bien veo que estupendamente yo aquí pasando con la Autovía A treinta y uno con mi camión dirección Valencia por Albacete voy ahora mismo vengo de Córdoba bueno gallego enhorabuena como era hay ir alma solamente sí que soy merengue gorda desista este año y el Real Madrid ya ni muchísimo menos Mi Córdoba tampoco pero bueno lo avalaba ayer el Fútbol Club Barcelona con con su vida Julio eran Free vale algo más contento para acabar esta temporada Aúpa Real Madrid Aupa Mi Córdoba Zidane Gallego buenas ahí compañero

Voz 0919 32:35 buena Rute precaución en la carretera por favor dejad vuestros mensajes

Voz 4 32:40 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica y los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 14 32:55 pues mira encantada encantadísima de la final de la Champions por qué no yo lo que decía era que pensaba que iba a ser en la jazz o que pensaba que iba a ser el Ajax pero que yo lo que quería era que fuera Tottenhan porque yo soy muy de Poquetino hombre si no me apunto a Caravaggio ganadores yo no me apunto a caballo ganador porque lo he dicho muchas veces une esta persona me gusta muchísimo sí eso bueno pues que estoy muy muy muy bien cantada por tantas cosas pero

Voz 0194 33:30 ácida de Lugo

Voz 14 33:32 jo bueno chiquitos a Dios

Voz 4 33:36 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 33:47 no no me gusta son ahora todo el mundo desde Liverpool y todo el mundo desde el Tottenham empezamos venga

Voz 1623 33:58 íbamos a Mestalla Valencia Arsenal hay que remontar el tres uno de la ida Marcelino sale con queso sale supongo que sobretodo garantizado con el apoyo unánime de Mestalla que estará lleno Pedro Morata Ximo Marmara hola hola qué tal Gallego muy buenas hoy todo el mundo es del Valencia el Valencia que es el equipo que tienen que darle la alegría de la semana a los aficionados al fútbol en España después de lo que es obtenido con el Barça hay que remontar el tres uno del partido de ida quince años después saber si el Valencia se vuelve a meter en otra final europea alineaciones confirmadas por parte del Valencia la presencia de Francis porque la en en el once inicial que fue la ausencia que hay motivos alineación con tan rara en el partido de ida van a jugar esta tarde neto en la portería pichichi lateral derecho Gayá lateral izquierdo Gabriel Garay en el centro de la defensa doble pivote con Parejo hoy Koke Lan juega Daniel Wass como interior derecha es decir no juega Carlos Soler juegan banda izquierda Gonzalo Guedes ya arriba van a actuar Rodrigo Moreno Machado Kevin Gameiro esos son los once elegidos por Marcelino García Toral para este partidazo en mí estalla que Ximo más manos seguro se va a llenar además de los casi dos mil quinientos aficionados del Arsenal que ya también tiene alineación absolutamente confirmada Cheema muy buenas hola qué tal muy buenas Pedro bañeros oyentes de hora25 el once por el que apuesta Unai Emery en su regreso a Mestalla es el siguiente se bajo palos línea de tres atrás con consciente y con Sócrates Hinault vedad no juega el ex del Valencia juega el ex del Osasuna Nacho Monreal en la banda derecha carrilero largo Mail la Nails en la izquierda con un doble pivote Torre Irán novedad con respecto al once de la pasada semana junto achaca donde no cambias arriba con Ozil en la mediapunta enganchando con la caset la pesadilla del Valencia la pasada semana la obra veían el autor del tres a uno de la ida ahora mismo entorno a veinticinco mil personas pero el estadio muchísimas pero muchísimas fuera apurando para que a eso de las nueve de la noche Mestalla roce el lleno veamos un ambiente tan infernal como se han encontrado los autobuses a la llegada más de ocho mil aficionados esperando para animar al Valencia para meterle presión al Arsenal gallego hay que marcar goles el Valencia tiene que hacer como mínimo un dos cero hay que también intentar no recibir ojo porque el Arsenal en cincuenta y cinco partidos de competición oficial esta temporada únicamente de esos cincuenta y cinco en seis no marcó ningún gol por lo tanto Ali I Acta es la suerte está echada vamos a ver si el Valencia se vuelve a meter quince años después en una final europea desde la nueve no contamos

Voz 0919 36:51 en las emisoras de ser uno a esa misma hora comienza en Londres el Chelsea en la ida empate a uno en este partido está todo el mundo pendiente de Jaafari de Jobbik que creo Borja Cuadrado salen los dos

Voz 34 37:07 Duran es en sus equipos los dos van a jugar qué tal Gallego muy buenas y la noticia sobre dos por azar que fue suplente en el partido de ida Ike podría despedirse de Stamford Bridge porque el Chelsea juega el último partido de la Premier en el campo de Lester por lo tanto si al final se confirma su fichaje por el Real Madrid se despediría hoy lo va a intentar hacer Ed metiendo a su equipo en la final el Chelsea que va a jugar ya Champions porque ya se Garang quitó la clasificación mediante la premio el fin de semana pasado el equipo de Sarr y que va a jugar con Kepa en la portería Azpilicueta Christiansen David Luiz y Emerson en defensa centro del campo para Loftus chic Georgina hoy Kovacic arriba azar Giroud ir William en el banquillo Marcos Alonso Gonzalo Higuaín y Pedro el autor del gol en la ida tampoco está canté por lesión aunque dijo Xavi que llegaría a la final y en el Eintracht como decimos la gran referencia Jobbik que podría también despedirse en Europa de su equipo vuelve Redick que no estuvo en el partido de ida por lo tanto ese partidazo que arranca en veintidós mil

Voz 0919 37:56 otros ocho y XXXVIII Hora veinticinco deportes en la SER

Voz 0919 40:13 el deporte en directo Rafa Nadal buscando meterse en los cuartos de final del Master mil de Madrid como a Fullana estaba bien Rafa Nadal está muy sólido con su servicio

Voz 39 40:22 acababa de ceder ahora mismo es segundo punto com cuatro servicios que lleva ya en el partido cuatro dos arriba mandando además cuarenta quince a punto de cinco dos Rafael Nadal en el primer set de los octavos de final

Voz 0919 40:33 Open de Madrid mala noticia en Barcelona Luis Suárez no va a estar en la final de Copa después de que Adriá Albets buenas tardes buenas tardes Gallego tenga que someterse a una artroscopia en la rodilla derecha no

Voz 0017 40:44 si tiene una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha y ahora mismo están el quirófano donde el doctor Ramón Cugat le está practicando esta artroscopia cuando acabe la intervención el Barça informará de los detalles y dará el tiempo de baja pero como dices Luis Suárez se perderá la final de Copa del próximo veintiséis de mayo aquí veremos si llega va a la Copa América que se juega en Brasil a mediados de junio el delantero uruguayo arrastra estas molestias en el menisco desde hace mucho tiempo de hecho a finales del mes de noviembre tuvo que parar a perderse tres partidos para someterse a un tratamiento con unas células madres que en ese momento le funcionó pero en la eliminatoria frente al Liverpool se ha resentido de estas molestias las pruebas que le han hecho han confirmado que tiene una lesión en el menisco y ahora mismo está en el quirófano donde le están practicando esta artroscopia insisto veremos cuál es el tiempo de baja pero Suárez se perderá seguro la final de Copa del veinticinco de mayo frente al Valencia

Voz 0919 41:43 poco llegaba de melé no no no llega

Voz 0017 41:45 le por lo menos hasta Kevin Prince Boateng bueno tienen plaza segura Messi Coutinho en la delantera y luego Valverde tendrá que elegir entre Malcolm Ivo Hatem para cubrir esta baja de Luis Suárez sino llega de melenas Diego Alves

Voz 0919 41:58 entonces está en el banquillo porque el ruido de sables el ruido alrededor de él el entrenador del Barça sigue hoy dos días después de la derrota osea calmado

Voz 0017 42:06 Bono poco a poco se va se va calmando pero evidentemente habrá que tomar una decisión sobre el futuro de Valverde cuando acabe la temporada una decisión que evidentemente va a ser consensuada con el entrenador no se descarta evidentemente que vaya a seguir en el banquillo del Barça pero lo que es seguro es que no se va a tomar ahora ninguna decisión en caliente sobre el futuro de Valverde ni tampoco sobre el futuro de varios jugadores del fútbol

Voz 0919 42:32 López Barcelona que veremos si siguen la próxima temporada bueno el Barça que tiene que jugar todavía dos partidos de Liga juega con el Getafe este fin de semana partido que para el Getafe es decisivo de cara a conseguir la proeza de meterse en la Champions Gonzalo Conejo los getafenses cómo ven la eliminación del Barça les viene bien mal regular buenas tardes

Voz 40 42:53 qué tal Gallego muy buenas pues decían que el Barça siempre es complicado y por eso se han conjurado hoy en una comida con toda la plantilla porque saben que si consigue puntuar allí en Barcelona en el Camp Nou tendrían en su mano hecha plaza de Champions que tanto tienen y de esa plaza Champions hablado Ángel esta mañana diciendo que la ven muy posible

Voz 41 43:14 probablemente no es el objetivo es ningún momento temporal estar donde estamos ahora pero ahora que lo tenemos están cerca pues intentaremos luchar con porque queramos o no si es verdad que no no queremos decir muy alto se verdad que de la Champions pues no no queremos pronunciar no muy alto poder sí porque no son gran objetivo nuestro pero estamos a nosotros queremos conseguir lo que se muestra

Voz 0919 43:36 tremendo lo del Getafe con tres puntos de ventaja sobre el Valencia vaya partido para ellos el del Camp Nou otra de las incógnitas del fin de semana es qué va a pasar con Gareth Bale va a jugar con el Real Madrid lo ha sentenciado definitivamente Zinedine Zidane el Madrid jugó partido en San Sebastián Madrid ha vuelto a los entrenamientos Antón Meana buenas hola Gallego buenas tardes Bale entrena sin problemas no tiene molestias ganado pero a ir con el Madrid o lo va a dejar fuera de la lista ciudad el sábado lo dirá Zidane pero los Bale creen que Zidane no va a poner más al galés con el Madrid los veinte refiere Isabel y su esposa no me refiero más a los Barnett pero siempre te agarran los representantes si creen que no va jugar más Gareth Bale con el Madrid de Zidane que no le va a poner niega no veta ni el fin de semana siguiente

Voz 34 44:27 Teeth pero como digo el sábado se lo preguntaremos en San

Voz 0919 44:29 de prensa al francés que recupera a Benzema hoy ha entrenado se que estar muy pendiente de Sergio Ramos va para un mes la lesión en el sóleo que no pare día tan grave no vayan al partido selección si para hacerle que se va a llegar que es justo antes de su boda en la selección y luego su boda esta noche en El Larguero contamos una buena de despachos y agentes en el actual Madrid decir

Voz 0194 44:50 lo que hay que recordar que el agente de Bale

Voz 0919 44:53 parné ha dicho que Bale no tiene intención de irse uno de ninguna intención si Zidane no le convoca para estos dos partidos la situación partir sostenibles pero hubo estoy contigo en San Sebastián la noticia está en un madridista Xabi Alonso que sabéis la formando parte de el cuerpo técnico de las categorías inferiores del Real Madrid Iker suena para marcharse a Donosti a dirigir la cantera donostiarra Roberto Ramajo

Voz 1825 45:18 hola tal Gallego muy buenas os contamos el pasado lunes que había recibido dos sólo ofrecimiento de Jokin Aperribay de Roberto Olabe para entrar a formar parte de la estructura de técnicos de Zubieta habían para hacerse cargo del equipo juvenil de la Real Sociedad del filial de la Real o hasta del equipo de Tercera División la Real Sociedad hace bueno pues Savia Alonso como se viene a vivir aquí a San Sebastián ha aceptado el ofrecimiento de la Real Sociedad deja por tanto las categorías inferiores del Real Madrid ir regresa al equipo txuri urdin para formar parte de la estructura técnicos de la cantera de la Real Sociedad con vistas a un futuro más temprano que lejano ser el entrenador del primer equipo de la Real

Voz 0194 45:56 más temprano que el lejano no le gustará mucho el actual técnico de la Real Sociedad que doce parece que ya según quién es el siguiente año verdad

Voz 1825 46:05 en el siguiente año algo así tiene contrato el estará en la estructura técnica de Zubieta ahí después que selló dos años tres pero no va a tardar mucho si lo hace

Voz 0919 46:15 lo contaremos otro de los grandes partidos de este fin de semana en la lucha por el descenso Rayo Vallecano Valladolid el Rayo ya está descendido pero el Valladolid que salió de los tres puestos de trabajo la pasada jornada depende de sí mismo Easy gana en Vallecas pues habrá dado un paso fundamental aunque José Antonio Duro hay cierta polémica con ese partido se quejado un tío que nunca se queja Ronaldo el presidente del Valladolid sí

Voz 42 46:40 hablada de todo se ha quedado a gusto esta mañana en un acto con el Banco Santander Ronaldo que ha repasado la actualidad con especial atención al su Valladolid por supuesto al partido de su equipo en Vallecas del domingo hay problemas con las entradas los poemas son que han subido de precio para esa visita del Valladolid a Vallecas el domingo ir Ronaldo Nazario que esta mañana ha llevado a cabo Sulé

Voz 0919 46:58 por de presidente contundente y agradecidos

Voz 42 47:01 también con aficionados del Valencia

Voz 1835 47:03 tal le porque me parece bastante optimista no es política a ver Rayo y no tenía que ver con nosotros veo también que muchos aficionados del Rayo no están de acuerdo con esta política de de aumentar el precio de las entradas y que pone disponibles las entradas nuestros aficionados hay mucha gente con gran corazón Mi que que quiere ayudarnos

Voz 0919 47:31 sino el Rayo Vallecano cómo está el partido de Nadal buscando en los cuartos de final del Master mil de Madrid Fullana

Voz 39 47:37 pues está cocinando ya ha terminado el primer set porque está con el servicio Rafael Nadal cinco tres arriba defendiendo ese break que tiene a su favor treinta quince también a su favor para servir de forma definitiva de ganar el primer set ante ti a fuego está jugando muy bien el manacorí en su segundo partido