Hora 25 (10/05/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 en la hora de la despedida siempre existe el riesgo de caer en el exceso pero decir que hoy despedimos a uno de los políticos más relevantes de la historia reciente no es ninguna exageración son las ocho las siete en Canarias

Voz 5 00:23 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:35 hola buenas tardes Alfredo Pérez Rubalcaba no ha podido superar el ictus que sufrió el miércoles por la tarde muy buenas tardes

Voz 6 00:42 tengo que comunicarles que Alfredo Pérez Rubalcaba ha fallecido hace unos minutos queremos agradecer las muestras de respeto de afecto que ha tenido a lo largo de estos jornadas en las que ha estado en el hospital

Voz 0194 00:58 el anuncio lo ha hecho el portavoz de la familia a las tres y media de la tarde a las puertas del Hospital que se había convertido en el centro de reunión del socialismo la capilla ardiente se abre dentro de media hora en el Congreso apoyaré allí pasarán los Reyes a las nueve menos cuarto Hilla ha llegado al Congreso el presidente del Gobierno Pedro Sánchez a lo largo de la tarde hemos sido escuchando en la SER el recuerdo de quienes fueron sus compañeros de Gobierno y de partido José Luis Rodríguez Zapatero María Teresa Fernández de la D

Voz 7 01:22 no hay Dios saber intensos pues ya verdad igual de sufrimiento a veces noches de insomnio compartidas pues eso era una continuidad que que

Voz 8 01:36 sólo si se vive pues puede puedes quitar Él era un hombre que ya lo eran un hombre que me gustaba en tenía una gran capacidad de diálogo era un artista en ese artista de que el consenso del acuerdo en diálogo negociación

Voz 0194 01:52 el pésame se ha extendido a través de las redes sociales los mensajes se multiplican también entre rivales políticos la presidenta del Congreso Ana Pastor también ha pasado por la SER

Voz 8 02:00 me puedo aquí soy la presidenta del Congreso y creo que hablo en nombre de todos de todos los funcionarios de desde los sugiere a los letrados que la gran tristeza porque la gente tenía muchísimo aprecio no porque sabía tratar a todos hija había también la de la palabra que tenían que decir en cada momento por lo tanto es un momento de acordarse muchísimo de la gran de la persona el Gobierno ha decretado luto oficial hasta

Voz 0194 02:27 mañana a las doce de la noche en la Universidad Complutense también les rinde homenaje y lo recuerda como un universitario convencido y un servidor público ejemplar todos los partidos salvo Vox han suspendido de forma total o parcial su campaña Pedro Lancôme

Voz 1715 02:40 sí campaña que hasta la uno de la comida tenía un protagonista Mariano Rajoy el ex presidente recuperado por el PP para esta campaña

Voz 9 02:47 el PP está ahora en el futuro se lo hemos escuchado al presidente de nuestro partido bueno estas son unas elecciones distintas durante los años anteriores las habíamos ganado no se gana siempre en democracia siempre se producen cambios en las instituciones dio el objetivo no esto ahora es tener los mejores resultados posibles y aquí

Voz 1715 03:07 NAP el Partido Popular está ahora en el futuro decía Rajoy dicho de otra manera hay que pasar página del desastre de las generales en Hora Veinticinco asumiremos el sondeo del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña que dice que por primera vez desde el uno de octubre del dos mil diecisiete son más los que dicen no a la independencia que los que dicen sí contaremos también el último caso de violencia machista ocurrido en Torre Pacheco en Murcia la víctima es una mujer asesinada supuestamente por su expareja el hombre ha sido detenido en el aeropuerto de Alicante cuando intentaba huir

Voz 0194 03:35 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:37 buenas tardes el suizo Roger Federer no va a estar en las semifinales del Master de Madrid de tenis ha perdido en tres set con el austriaco Dominic tienen tienen será rival en esas semifinales de Djokovic que también se ha clasificado a las nueve y media saldrá a la pista Rafa Nadal para buscar su pase a la semifinal se enfrenta al suizo Wawrinka y hoy no tenemos fútbol de Primera la jornada está unificada el próximo domingo pero sí de Segunda A las nueve partido entre el Granada y el Tenerife

Voz 0194 04:02 ni el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes fuertes tormentas en estos momentos en el Pirineo aragonés viajan a mucha velocidad pero allí donde se presentan descargan con intensidad mucho

Voz 0717 04:13 a ellos y truenos también fuertes rachas de viento

Voz 0194 04:15 tormentas más aisladas en la Ibérica y hasta primeras horas de la noche los chubascos pueden afectar cualquier punto de Aragón también de Cataluña después desaparecerán y el fin de semana muchas horas de sol tanto en la Península como los archipiélagos temperaturas más altas un ascenso que será notable sobretodo a partir del domingo en comunidades como Madrid Extremadura también en Andalucía y Castilla La Mancha así como en Canarias en el Valle del Guadalquivir en Canarias el domingo máximas de más de treinta y cinco grados en el resto del país temperaturas sin grandes cambios un poco más bajas en el Cantábrico y el Mediterráneo y durante las noches incluso hará algo de frío en el interior empieza hora25 Pedro venga vamos a hacer al portada

Voz 1715 04:54 enseguida nos acercamos al Congreso a esa capilla ardiente que está a punto de abrir por Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 1 05:07 Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador si apuesta por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente en los Premios Cinco Días frases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes diecisiete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 10 05:29 mi mente está en pequeñas que esto lo conciben

Voz 0194 05:33 Iñaki Gabilondo buenos días Almudena Grandes qué tal Jabois bienvenido Argelia que era el buenos días buenos días José Antonio P José María Izquierdo

Voz 0919 05:40 por el resto

Voz 4 05:41 hoy a alguno Toni Garrido Cadena SER

Voz 10 05:48 protege tu hogar con la alarma líder de alarma de Securitas Direct dotada con la última tecnología y controlada por el mayor número de expertos en seguridad consigue la ahora con el seguro Hogar familiar de Mapfre en cualquiera de sus oficinas y te ahorras tiene

Voz 4 06:03 has pensado alguna vez lo cerca que están en el mundo de unos viajes y del cine

Voz 0194 06:08 es una increíble playas del Caribe en una peli de piratas

Voz 1 06:11 las te apetece estar allí si una comedia romántica dos enamorados pasean por París cogidos de la mano temores por viajar con tu pareja y una de aventuras está en rincones lejanos tus ganas de viajar se dispara por eso Viajes el Corte Inglés presenta verano define destinos de película en los que tú serás el protagonista en los que vivirá se experiencias que te dejarán con la boca abierta la reserva por sólo sesenta euros si pago hasta en diez meses y si encuentras un precio mejor te lo igualan pero eso no es todo por reservas de más de mil euros te regalan un Google Home Mini para que el asistente de Google se convierte en el compañero de viaje perfecto porque el cine y viajar se disfrutan más en buena compañía prepárate para sentirte como una estrella con tu verano define una producción de Viajes El Corte Inglés consulta con

Voz 11 06:59 acciones financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés que sujeta a su aprobación

Voz 4 07:04 cadena SER

Voz 5 07:08 hora veinticinco

Voz 12 07:11 Pedro Blanco muy buenas tardes

Voz 6 07:15 tengo que comunicarles que Alfredo Pérez Rubalcaba ha fallecido hace unos minutos el cómo les gustaría que les recordarán sinceramente a mí pues como una persona trabajadora honesta y que creía lo que sí que en nombre de su esposa Pilar Goya del conjunto de su familia de sus compañeros de la Universidad de sus alumnos

Voz 12 07:40 y el conjunto de la familia socialista que será mi partido hasta el final de mis días compañeros son socialista hasta el final de mis días hasta el final de mis días podemos hacer

Voz 6 07:52 las muestras de respeto afecto que ha tenido a lo largo de estos jornadas en las que ha estado en termino ya

Voz 13 08:01 muchos lleváis no sé si tantos años pero muchos años conmigo no no es una insinuación entendáis mal que lo único que deseo es que me Chase

Voz 6 08:12 tanto que menos como yo os voy a echar de menos a vosotros sin armas

Voz 1715 08:19 vamos a Alfredo Pérez Rubalcaba en media hora se va a abrir en el Congreso la capilla ardiente por el ex ministro y ex vicepresidente del Gobierno exsecretario general del Partido Socialista ese va a ser el escenario de la despedida popular y política y hasta allí nos vamos en primer lugar José María Patiño buenas

Voz 1108 08:34 Torres buenas tardes el Salón de los Pasos Perdidos en efecto frente al hemiciclo adornado con las coronas de flores que han ido llegando durante la tarde está ya preparada para acoger el féretro con los restos mortales de Alfredo Pérez Rubalcaba está previsto que sean portados por agentes y números de la policía la Guardia Civil en su calidad de ex ministro del Interior ir recibidos en la puerta de los Leones de este palacio por la presidenta de la Cámara Ana Pastor y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y otros integrantes de los poderes del Estado a partir de las nueve menos cuarto está prevista la llegada de los Reyes Felipe VI y Letizia durante la tarde noche noches espera pues la visitas de ex presidente Rajoy los líderes del PP y Unidas Podemos y miembros del Govern

Voz 1715 09:12 bueno del PSOE el presidente del Gobierno que ya ha llegado hace unos minutos un poco antes de las ocho de la tarde al Congreso de los Diputados a las puertas del Congreso hay ya gente que está esperando a que se abra esa capilla ardiente para despedir Alfredo Pérez Rubalcaba ya hay otro compañero de la SER Óscar García Oltra

Voz 1645 09:29 hola Pedro buenas tardes y decenas de personas se congregan ya aquí frente a los leones del Congreso cuyas puertas ya están abiertas hay un enorme dispositivo de seguridad dos podéis imaginar por la presencia de los reyes en los próximos minutos diez miembros de la Policía y la Guardia Civil van a portar a hombros el féretro desde la calle hasta el Salón de Pasos Perdidos y son ellos porque Alfredo Pérez Rubalcaba fue ministro del Interior también hay aquí como decimos ciudadanos que guardan cola desde primera hora de la tarde para dar su último adiós a Rubalcaba

Voz 0194 09:55 bueno a las seis menos cinco por ahí yo me como me conmocionó mucho añadió noticia bueno y no puedo hablar

Voz 0607 10:03 Bush ha yo le dije a mi mujer mira yo ahora mismo me voy me voy para Congreso que quiero yo darle el último adiós

Voz 1645 10:11 está a punto de llegar como decimos el féretro con los restos mortales de Alfredo Pérez Rubalcaba y entre tanto muchos curiosos que nos preguntan a nosotros el porqué de este dispositivo unos turistas franceses que han llegado antes esforzaban en explicar a dos señoras que es por la muerte de un antiguo vicepresidente

Voz 1715 10:26 me parece Óscar hacemos una cosa cómo estás pendiente de la llegada del féretro del coche con los restos mortales de Alfredo Pérez Rubalcaba cuando ocurra nos avisa si nos pide paso

Voz 1645 10:35 estamos Pedro el otro punto de la ciudad el Partido Socialista

Voz 1715 10:38 esta abierto esta tarde subsede a los militantes y simpatizantes que quisieran firmar en el libro de contra

Voz 14 10:44 sí apoyos quiero decir abandono la primera línea de la política pero nunca abandonaremos compromiso político nunca aquel que hace muchos años me llevó a pedir el ingreso en el Partido Social

Voz 12 10:55 hasta que será mi partido hasta el final de mis días compañeros son socialista kilos hasta el final de mis días hasta el final de mis días

Voz 1715 11:05 igual acaba ingresó en el PSOE en mil novecientos setenta y cuatro como les decía allí se ha instalado un libro de condolencias vamos a acercarnos también a la sede del Partido Socialista Raquel García buenas tardes

Voz 15 11:15 buenas tardes Pedro poco antes de las siete de la tarde el primero en firmar era José Luis Ábalos secretario de Organización del partido en este libro de firmas como decías aquí en el vestíbulo de la sede socialista en Ferraz junto a un enorme centro de rosas rojas una bandera del partido con crespón negro y una gran fotografía de Rubalcaba en la que se puede leer la paz y la libertad nuestra forma de vida ha escrito Ábalos dejaste una huella imborrable en beneficio de España tu sentido de hombre de Estado responsabilidad y templanza forman parte de nuestra mejor historia también han firmado los miembros de la Ejecutiva Santos Cerdán y Meritxell Batet que ya se han ido hacia el Congreso de los Diputados nadie ha querido hacer declaraciones nos pedían respeto desde el partido Pedro

Voz 1715 11:53 en tan duros momentos afiliados simpatía

Voz 15 11:55 durante siguen llegando esta sede donde a la entrada alguien dejaban joven dejaba a primera hora de la tarde una rosa roja con una tarjeta que dije gracias por tanto que hiciste por la democracia

Voz 1715 12:05 gracias a Raquel tantos años dedicados a la política y al Gobierno alimentan una biografía larga cargada de hitos que a lo largo de la tarde han ido recordando quienes compartieron con el partido y dedicación

Voz 7 12:17 para desde prácticamente desde hace dos mil cuando cuando llegue al día con el Partido Socialista Jean nuestra relación era una persona que era herencia ayuda permanente compartí practicamente todo así Alfredo Pérez Rubalcaba el estos costes muy consternado detectado

Voz 16 12:38 muy muy muy bien

Voz 1715 12:40 el presidente Zapatero nos ha contado esta tarde su relación con quién fue uno de sus puntales en el Gobierno puntal de qué proyecto político a Rubalcaba todo el mundo les reconoce su aportación a la política en este país María Teresa Fernández de la Vega

Voz 8 12:55 quieran político Él amaba la política la política esto para cambiar las cosas para mejorar las para conseguir que me posiciones de armas en la sociedad de mejoras de progreso

Voz 1715 13:06 Alfredo Pérez Rubalcaba fue ministro de Interior jugó un papel decisivo en la lucha contra ETA en la derrota de la banda terrorista

Voz 8 13:12 me que los simplemente recordando lo que fue su contribución extraordinaria discretas al final del terrorismo a la paz a la paz que que que que que hoy disfrutamos Alfredo se nos ha ido muy muy pronto desgraciadamente pero tuvimos que da su su recuerdo que un recuerdo lleno de lleno de orgullo que reivindicamos ir de esas personas que se van porque la vida es pasar haciendo voy dejando mucho mucho y bueno

Voz 1715 13:41 es lo que nos decía también en la SER Ramón Jáuregui su perfil político su forma de desenvolverse como político también provocaba roces más o menos ruidosos esto es lo que recordaba Andoni Ortuzar el presidente del PNV

Voz 8 13:53 en otros discutíamos mucho con él porque la adición de Euskadi del País Vasco de solución al problema la violencia no siempre se compartía o no se ve igual desde Madrid que desde Bilbao o desde Gasteiz pero pero él el hacia ese esfuerzo por estar por estar cerca por por no por por por hacerse presente ofrecerte una salida

Voz 1715 14:16 Pérez Rubalcaba se marchó del Congreso aparcó la política en dos mil catorce

Voz 13 14:20 en septiembre dejaré mi escaño en el Congreso y volveré a mi universidad

Voz 6 14:26 han sido veintiún años como preso

Voz 0607 14:30 gente del Congreso y creo que represento

Voz 17 14:34 su voluntad la inmensa mayoría de los diputados quiero agradecerle su labor durante todos estos años

Voz 1715 14:43 bueno la actual presidenta del Congreso Ana Pastor destacaba hoy también en la SER el valor que tiene que algunos políticos sepan Panizo

Voz 8 14:51 tiene un gran orador diez un negociador fantástico pues creo que ha sido un servidor público excepcional que la demostrado en todo momento que ha sabido ir se hizo y que ha vuelto a lo suyo no que esto un político es una cosa también importantísima no saber estar y también saber a qué a ir desde luego publicó pensando siempre en el interés general haciendo un servicio a España momentos además de complicar

Voz 1715 15:21 sí delicado bueno a partir de las nueve vamos a sumar muchas más voces en un día en el que algunas de las muestras de pesar han ido llegando no con voz sino de manera escrita a través por ejemplo de las redes sociales Josema Jiménez

Voz 1084 15:32 desde compañeros de partido a rivales políticos por ejemplo el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez ha destacado su servicio al país en temas como el fin de ETA en los grandes avances sociales que llevan su firma ha escrito Pablo Casado líder del PP le ha calificado como una figura fundamental para el socialismo y un gran servidor público de la política española su antecesor en el partido Mariano Rajoy le ha definido como un hombre de Estado y un adversario digno de respeto y admiración Albert Rivera el líder de Ciudadanos lo calificaba en su cuenta oficial de Twitter como un hombre inteligente Irán parlamentario al que echaremos de menos el número uno de Unidas Podemos Pablo Iglesias le ha dado su más sincero pésame a las Emilia que a sus compañeros del PSOE el lehendakari Iñigo Urkullu se ha mostrado conmovido por la muerte de una persona trabajadora tenaz firme en sus convicciones y abierta al diálogo Quim Torra presidente de la Generalitat también ha dado un fuerte abrazo a la familia socialista y en especial al presidente Sánchez el líder del PSC Miquel Iceta lo ha definido como decisivo en la derrota de ETA defensor de la España plural y federal también Susana Díaz la líder del PSOE en Andalucía ha expresado su tristeza y ha escrito que España lo recordará siempre

Voz 1715 16:45 pero vamos a volver al exterior del Congreso de los Diputados porque está a punto de llegar el coche fúnebre con los restos mortales de Alfredo Pérez Rubalcaba ya Llesta Óscar García cuenta

Voz 1645 16:53 sus es si Pedro escoltado por Policía Nacional está accediendo por la Carrera de San Jerónimo en este momento en la comitiva

Voz 0194 17:01 la fúnebre con el coche donde vienen

Voz 1645 17:04 el féretro con los restos mortales de Alfredo Pérez Rubalcaba al esperan a pie de escalinata de la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados

Voz 18 17:12 el presidente del Gobierno Pedro Sánchez también la presidenta del Congreso en funciones Ana Pastor aplauso en este momento en la calle de las personas que se concentran aquí el coche está a punto de llegar como decimos al encuentro de las autoridades donde vemos también Adriana Lastra a la vicepresidenta Carmen Calvo también ha al ministro Ábalos como decimos el coche y se aproxima hay caras caras de emoción de mucha hemos

Voz 1645 17:42 con Pedro entre la gente hay gente que está llorando está aplaudiendo

Voz 18 17:46 está llorando mientras el coche fúnebre en raya para ser recibido también con el aplauso de las autoridades hemos y que va a parar el coche le esperan como decíamos antes Pedro diez diez agentes diez miembros de la Policía Nacional líder

Voz 1645 18:06 la Guardia Civil uniformados de gala para portar a hombros este féretro desde el exterior del Congreso de los Diputados donde estamos ahora mismo que van transcurridos

Voz 1715 18:18 de los leones Oscar por la Puerta de los Leones efectiva

Voz 1645 18:20 mente eso es las pues la puerta de los de los leones decíamos que este grupo de de de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son ellos porque Alfredo Pérez Rubalcaba fue ministro del Interior y Soledad también este este trato en este momento Pedro

Voz 1715 18:39 Ana sacar del no a sacar el féretro del coche efectivamente exageradamente si de la Guardia Civil de la policía están esperando para llevarlo a hombros hacia hacia el interior entiendo que ante la mirada de las autoridades ahora en fin en el en el plano que estamos en televisiones no la televisión no se ve

Voz 18 18:55 presidente si las autoridades Pedro Sanz se han alineado aplauso de nuevo en este momento en el momento en el que ya portan a hombros los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil el féretro con los restos mortales del ex vicepresidente del Gobierno como que las autoridades se han alineado a la entrada pero puesto en la escalinata de de la puerta

Voz 1645 19:18 de de los leones

Voz 18 19:19 ya en este momento con este aplauso con esta ovación como decimos Pedro vemos muchas muchas caras e de de de personas muy emocionadas llorando es en este momento los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado se disponen a sufrir esa escalinata pone el otro hombro a hombros

Voz 1715 19:40 la capilla ardiente va a quedar abierta a buscar a partir de las ocho y media esa la hora oficial de apertura de la capilares

Voz 1645 19:46 sí correcto a las ocho y media estaba previsto que fuese hasta las diez de la noche pero se ha ampliado hasta las once incluso más tarde las once de la noche también mañana a partir de las nueve de la mañana va a quedar abierta en principio hasta las dos de la tarde en este momento como decimos el féretro

Voz 18 20:03 desde el punto en el que nosotros vamos vemos cómo está entrando a hombros por la Puerta de los Leones hacia el interior del Congreso de los Diputados mientras la ovación aquí en la calle cerrada

Voz 1715 20:15 gracias Óscar el féretro estaba ya dentro de él congreso de los diputados en aproximadamente diez minutos quedará abierta la capilla ardiente para que pueden tras la mucha gente que hay ya congregada en el exterior del Congreso la muerte Alfredo Pérez Rubalcaba ha trastocado los planes de campaña de la mayor parte de los partidos casi todos digo casi todos han suspendido sus actos Nieves Goicoechea

Voz 1468 20:37 las tardes buenas tardes y las principales formaciones han suspendido su campaña PSOE PP Ciudadanos Unidas Podemos la formación de Angola Carmena Errejón Más Madrid Madrid abrir en pie Vox lamenta la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba pero no deja de hacer su acto de hoy Javier Ortega Smith visitará un centro de menores en el caso del PSOE ha suspendido los actos de hoy y de mañana hoy Pedro Sánchez lo tenía previsto acudir a omiten en Barcelona y mañana a Zaragoza el PP ha sido el último de los partidos en suspender la campaña de hoy de los dirigentes nacionales Pablo Casado y Teodoro García Egea algunos dirigentes querían que fuera en toda España así lo han expresado su malestar a la dirección pero la dirección ha decidido que sólo fuera en Madrid de todas formas sabido candidatos por ejemplo como la del PP a la Comunidad de Madrid Isabel García Ayuso que también ha decidido suspender el acto que tenía esta tarde

Voz 1715 21:24 ahora se hemos

Voz 4 21:26 hora veinticinco tiene zapatos mocasines para hacer escalada como

Voz 19 21:31 si es urbano y baje a partes iguales descubre el único totalmente equipado y con recompra garantizada por ciento veinticinco euros al mes con pantalla táctil llantas de aleación luces LED sensor de parking todo por ciento veinticinco euros al mes entrada cuatro mil seiscientos setenta y seis euros foto final siete mil trescientos ochenta y cinco euros cuarenta y nueve meses comisión de apertura trescientos cincuenta y siete con cincuenta y cinco en los pies siete ochenta por ciento Jaén nueve contra empieces por ciento financiación de FC Aranca hasta fin de mes condiciones eh

Voz 4 21:53 el punto es cuando vas a ver el partido de fútbol siete de tu novio

Voz 20 21:57 a las ocho de la mañana lloviendo está pensando con el corazón

Voz 4 22:02 puedes pensar con el corazón puede pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener

Voz 20 22:08 la idea litio piensa con los pulmones recicla

Voz 4 22:11 ves Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 1 22:14 premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador si apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente en los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes diecisiete de mayo con el patrocinio de Caixabank Repsol

Voz 1715 22:42 la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba nos va a ocupar casi de forma monográfica desde las nueve de la noche a partir de la segunda hora del programa hoy cambiamos los que son nuestros planes habituales no tendremos tiempo dedicado a la astronomía música con la cultura sino que está mentalmente Nos vamos a dedicar a glosar la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba lo haremos con los tertulianos a los que hemos convocado esta noche Juan Carlos Jiménez Miguel Ángel Aguilar o Cristina de la Hoz a quién le hemos pedido que nos diga cuáles son precedente para ella las claves del día

Voz 0436 23:16 los españoles sin cerramos muy bien dijo Alfredo Pérez Rubalcaba en mayo de dos mil catorce cuando anunció su decisión de abandonar la política aunque nunca dejó de tomarle el pulso ir hacer los análisis más certeros con luces y también con sombras nos encontramos ante el que ha sido uno de los políticos más importantes e influyentes de los últimos treinta años sin haber llegado a la presidencia del Gobierno Historia del socialismo fue la persona que certificó el fin de los asesinatos de ETA que sale Mango Junta Mariano Rajoy para que España superara y con éxito el proceso de abdicación real en un momento en que todas las instituciones del Estado pasaban por un proceso de cuestionamiento general la política les rindo homenaje independientemente del color político de las críticas que recibió durante sus muchos años de servicio público la expresión que más está escuchando a estas horas es sentido de Estado Easy nunca sobra quizá ahora lo necesitamos más que nunca

Voz 1715 24:13 el féretro con los restos de Alfredo Pérez Rubalcaba se encuentra ya en el Congreso de los Diputados en cinco minutos en un poquito más de cinco minutos se abrirá la capilla ardiente ahí está el presidente del Gobierno y está también la presidenta del Congreso acaba de llegar hace

Voz 0919 24:29 apenas dos minutos el ir del partido

Voz 1715 24:32 popular Pablo Casado está previsto que en torno a las nueve menos cuarto de la noche lo hagan los Reyes de España que acudirán también a dar el último adiós al ex ministro ex vicepresidente del Gobierno exsecretario general del Partido Socialista Alfredo Pérez Rubalcaba su féretros deberá ahora en la televisión estalla coloca dado en el Congreso de los Diputados encima una bandera de España a un lado Sebastián el presidente del Gobierno y el resto de autoridades ocho

Voz 1153 25:06 Madrid buenas tardes en Madrid los partidos han suspendido sus actos en este primer día de campaña por la muerte el Alfredo Pérez Rubalcaba la alcaldesa de la capital Manuela Carmena ha cancelado su asistencia al pregón de las fiestas de San Isidro

Voz 1 25:20 no

Voz 1153 25:20 mensajes de condolencias el de los candidatos y políticos madrileños que han resaltado su papel crucial en las últimas décadas de la vida política española Pedro Rollán presidente en funciones de la Comunidad José Manuel Franco Secretario General del PSOE de Madrid hace unos minutos aquí

Voz 22 25:35 un hombre de Estado que dio siempre un gran servicio a España al margen de la ideología desde el diálogo y la lealtad

Voz 23 25:42 hay pocas figuras de la talla política Alfredo Pérez Rubalcaba en todos los grandes temas de Estado que se han producido que dado en España en los últimos años prácticamente todos la presencia de Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido decisiva primera jornada

Voz 1153 25:55 de campaña hoy hemos iniciado ronda de entrevistas con los candidatos en La Ventana de Madrid Carlos Sánchez Mato candidato a la alcaldía de la capital con Madrid en pie ha dicho que Carmena traicionó a su electorado

Voz 24 26:07 este sintió como miembro de esa junta de gobierno que es estaba traicionando en parte aquellos que le votaron claramente cuando se plantea ahora mismo se está hablando de una Concejalía de Relaciones con las empresas pues la pregunta se contesta sola usted cree que si por tanto

Voz 1153 26:24 Sánchez Mato que considera tiempo pasado la posibilidad de que Madrid vuelva a postularse como candidatura olímpica sede de los Juegos Olímpicos algo que ha recuperado hoy la alcaldesa de la capital Manuela Carmena

Voz 0194 26:36 pues sí yo creo que es podría ser tentador hay que ver las posibilidades que tendríamos pero por qué no

Voz 1153 26:44 ya está ahora en la capital continúa cerrado al tráfico el túnel que une la m trece con la M catorce AENA recomienda a los conductores que vayan a la T4 de Barajas que use la M doce es una vía de peaje pero las barreras van a estar levantadas hasta las seis de la mañana de mañana sábado cómo se circula en la zona en el resto de carreteras era comunidad dgt Nerea Fernández buenas tardes

Voz 25 27:03 buenas tardes a esta hora en Madrid tan sólo encontramos complicaciones de salida de la capital por la A tres en Rivas y por la A cuatro en Pinto dificultades también en la M cincuenta en Las Rozas en su incorporación gala seis a la autovía de La Coruña

Voz 20 27:22 lo que más sorprende de Madrid es la luz del cielo pero ahora te sorprenden a la luz de Cepsa aboga por qué concepto tiene hasta un dieciocho por ciento de descuento el lúcidas y un ocho por ciento de descuento adicional en carburante porque todo lo que hacemos lo hacemos por contrato puntocom

Voz 6 27:38 no hay Cepsa tuvo mundo más eficiente

Voz 4 27:44 los Teatros del Canal presentan pupilla Canard Mansur en estado puro con una coreografía sudafricana contra el miedo a vivir más que un by una cultura danzas tribales se mezclan con los ritmos más urbanos dos únicas

Voz 0919 27:58 tienes vía Canarias Teatros del Canal

Voz 0194 28:01 comunidad de Madrid

Voz 4 28:04 la Policía Nacional detenido

Voz 0464 28:05 ha en el distrito de tu van en la capital al líder de un clan internacional de tráfico de cocaína tenía una orden europea de detención en vigor desde el año dos mil ocho el detenido había ordenado ejecuciones de miembros de bandas rivales en dos mil ocho y en dos mil diez en Madrid escuchamos a la portavoz de la Policía Municipal

Voz 26 28:23 el clan que pertenecía era conocido en España desde el dos mil ocho por su vinculación con la organización criminal en el robo de domicilios con el tráfico de cocaína a nivel internacional así como con distintos crímenes relacionados con este tipo de acciones delictivas

Voz 0464 28:37 la tasa de abandono escolar en la Comunidad de Madrid alcanza uno de los niveles más bajos de su historia un doce coma seis por ciento de abandono cinco puntos menos que la media nacional Madrid es la tercera región con menos estudiantes que abandona los estudios antes de finalizar sus etapas Rafael Van Griezmann consejero de Educación

Voz 27 28:53 es una buena señal para la Comunidad de Madrid que permite alcanzar

Voz 1715 28:59 el objetivo que Europa nos puso como

Voz 27 29:02 a raíz del quince por ciento para el año dos mil veinte

Voz 0464 29:06 y una cosa más ya han comenzado las fiestas de San Isidro en la capital

Voz 1153 29:10 Elvira Lindo las ha inaugurado con un pregón en la plaza de la Villa

Voz 5 29:17 sí ha obligado provinciano iba su presencia en casi todos los días

Voz 1153 29:35 y al pregón Le sigue la música que hasta el miércoles en Madrid Se va a llenarse Magritte Se va a llenar con más de doscientas citas en diecinueve escenarios tenemos a esta hora veintitrés grados en la capital si nos espera en fin de semana de buen tiempo mañana alcanzaremos los veintisiete grados que lo disfruten hasta lunes hora25

Voz 5 29:54 Madrid

Voz 4 30:00 cabe set

Voz 0194 30:07 Ángels Barceló son las ocho y media de la tarde las siete y media en Canarias y hasta ahora ha quedado instalada la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso de los Diputados Rubalcaba que ha muerto a primera hora de esta tarde a consecuencia del ictus que sufrió el miércoles pasado nos vamos en directo pues al Congreso de los Diputados José María Patiño cuéntanos

Voz 1108 30:26 hace unos diez minutos Ángels que llegaba a San Jerónimo del féretro con los restos mortales de Pérez Rubalcaba que ya se encuentra en el Salón de los Pasos Perdidos presidido por un retrato del mismo sonriente discretamente a era él entre dos filas de sillas donde elevan a velar familiares amigos y compañeros del partido Adriana Lastra y José Luis Ábalos han colocado la bandera del PSOE encima del féretro al lado de la bandera de España ante la atenta mirada en el presidente Zapatero también vemos en ese salón al presidente el Senado el Tribunal Constitucional pero sobre todo antiguos dirigentes socialistas muchos compañeros de Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 0194 31:01 gracias Patiño la capilla ardiente que permanecerá abierta esta noche hasta las diez de la noche y está previsto que en un cuarto de hora aproximadamente se acerquen hasta ella los Reyes de España

Voz 11 31:18 hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló in Jesús Gallego

Voz 0194 31:27 hacemos este paréntesis deportivo Gallego buenas tardes buenas tardes para para los deportes además una capilla ardiente de alguien a que le gusta muchísimo el deporte que practicó el deporte gran madridista

Voz 16 31:38 mismo yo me uno a al al dolor de todos y quiero recordar alguna charla futbolera que tuvimos con Alfredo Pérez Rubalcaba en El Larguero cuando les mí

Voz 0919 31:46 dentro de la presidencia

Voz 16 31:48 y bueno la la dialéctica y la convención con lo que con la que hablaba incluso de fútbol lo convincente que era una pérdida tremenda muy Madrid

Voz 0194 31:57 yo recuerdo tengo guardados los mensajes que me mandaba cuando el Madrid ganaba el Barça perdía eso también lo recuerdo después a las nueve lo retomaremos retomaremos toda la información con esa capilla ardiente que insisto estará instalada esta noche estará abierta hasta las diez te dejo ahora con tenis no

Voz 0919 32:10 contenido porque estamos en el Master de Madrid y con una noticia esta tarde porque el suizo Roger Federer no va a estar en semifinales Blanca y ha caído ante el austriaco Dominic Thiem hay que ver cómo está el nivel de este austriaco que recordemos derrotó a Nadal en el pasado Conde de Godó y que hoy ha echado a Roger Federer ya hasta Djokovic también en semifinales y esperamos a Nadal resumimos todo lo de esta tarde Iván Álvarez desde las pistas buenas tardes qué tal

Voz 28 32:36 llevo buenas tardes mira ahora mismo está jugando en la pista número dos en la Arantxa Sánchez Vicario el partido de cuartos de final entre sí sí pase Zverev con ventaja para el joven griego que manda seis cinco iba a servir para intentar ganar el primer set el que gane este partido se enfrentará al vencedor del Rafa Nadal contra Wawrinka que se jugará en la pista central una vez termine la semifinal femenina en Stephens Steffen Seibert se está ganando la holandesa Bertans cuatro uno y Nadal no antes de las nueve y media jugará contra Wawrinka ese partido de cuartos de final

Voz 0919 33:05 sí que Djokovic y tiene en semifinales y vamos a ver quiénes se meten en la otra sabéis que no hay fútbol de viernes en primera división tampoco lo habrá el sábado la jornada está unificada para el próximo domingo a las seis y media en juego una plaza para quedarse en Primera División mejor dicho una plaza para descender a Segunda División ya están allí el Huesca y el Rayo y hay unos cuantos equipos implicados y una plaza de Champions la cuarta plaza por la que no Pelé al Getafe con el Valencia y el Sevilla que también tiene alguna opción si tenemos fútbol de Segunda enseguida a las nueve ese jugará el Granada Tenerife con el equipo nazarí el Granada que tiene muchas opciones de estar en los play off de ascenso a la Primera División todo ello empezamos ahora mismo pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 29 33:53 buenas tardes Gallego vamos a ver si decimos toda la verdad del éxito de la Premier en Europa estamos hablando negociando la atención sobre el verdadero líder de esa liga el que ha hecho resurgir a los ingleses y estar donde están en lo alto de todas las competiciones verdadero culpable esto Pep Guardiola de de que está allí fíjate como está y cuando estuvo en Alemania Alemania campeón del Mundial o sea que el gurús de las competiciones europeas y de los mundiales se llevó a Inglaterra a ver si viene aquí a

Voz 1715 34:31 frenara

Voz 29 34:32 Al Betis está entre buscando entrenador le gusta el toque toque toque pues mira ahí tiene un entrenador que le gusta coger equipo modestos y luego relanzar los a la élite a ver si si llegan a un acuerdo podemos estar en todas las finales europea venga un saludo

Voz 0464 34:52 la momento que lo decía en serio pero cuando ha dicho que a Guardiola le gusta coger equipos modestos relanzar los a la élite estaba claro que todo era irónicamente dejado vuestros mensajes

Voz 11 35:06 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica y vinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 30 35:20 cinco gallega como dicen en mi pueblo igualito Dios que los monaguillos es un refrán muy populares como era de Barcelona esa metido con la jugar así calmarla no estés metiendo muy poco llega el Madrid en la que se lía esposa entonces para que vean que es ganar tres Copas de Europa seguida es muy muy

Voz 0194 35:43 en Hora veinticinco Deportes

Voz 11 35:45 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 35:53 igualito Dios que lo monaguillos cómo mola

Voz 0464 35:56 la cultura popular de los oyentes de este programa empezaba

Voz 0919 36:09 si el fútbol británico domina las competiciones europeas un equipo británico ganará la Champions un equipo británico ganará la Europa League un equipo británico ganará la Supercopa de Europa y ninguno será City de Guardiola curiosa pero no tenemos equipos españoles que es lo que nos duele realmente el Valencia cayó ayer en la semifinal de la Europa League abrumado ante el Arsenal tuvo pocas opciones y eso que empezó muy bien pero el partido se complicó y además queremos ir a Valencia porque el día D pues hay una cierta polémica con algo que sucedió en la grada durante el partido algo que ha hecho que el Valencia emita un comunicado que el presidente del del equipo además en sus redes sociales anuncie que algo va a cambiar en la grada de Mestalla el año que viene Ximo más mano cuenta no buenas tardes

Voz 31 37:00 hola qué tal muy buenas es una relación que está bastante deteriorada desde hace bastante tiempo entre la Curva Nord Mario Alberto Kempes que es la

Voz 0919 37:08 la grada de animación de Mestalla el grupo animación

Voz 31 37:11 de Mestalla y el propio presidente Anil Murcia el que últimamente pues han pedido su dimisión y han pedido su cabeza desde esta curva Noor y además siempre que ha hecho una publicación porque es bastante activo en redes sociales en Instagram o en Twitter siempre han aparecido los miembros de Urbanor pidiéndoles solución comentando le cada una de las publicaciones bien esto desembocó en que ayer en el partido según el Valencia en el partido ante el Arsenal es más coacción violencia en todas sus formas en el entorno del fútbol en modo especial en los aledaños y en el interior de sus instalaciones es lo que denuncia el Valencia en el punto uno de un comunicado que ha hecho hoy muy duro hacia la curva norte hacia algunos sus miembros a los que acusan como digo de coaccionar o de cualquier otro tipo de violencia de hecho el Valencia hasta un canal para que esos aficionados que se sientan agredidos o coaccionados lo puedan hacer público el Valencia y el Valencia actúe retirando sus pases el Valencia ha emitido un comunicado y Anil Murci que ya anoche en Instagram puso que iba a acabar con estos idiotas igualmente literalmente lo dijo en Instagram hoy en Twitter al hincado ha enlazado el comunicado del Valencia para darle mayor eh difusión en su Twitter personal ya dicho estamos hasta los huevos ya está bien vienen nuevos tiempos y cambia el fútbol así que ese es lo que ha dicho en su propio Twitter estamos hasta los huevos nueva era fútbol para todos ya enlazado con el comunicado oficial del club pidiendo que vaya a haber dentro de un futuro una nueva grada de animación acabando con la curva y otra que esté al servicio del propio club bueno

Voz 0919 38:57 más allá de la mención avícola de el señor Murphy que haya gente que vaya al fútbol a impedir que otros animen pero vamos a ver al fútbol Se va siquiera quieres animar y si no quieres animar no animas Si quieres animar anima así que no quiero animar no animas pero que haya cuatro mente gatos que se crean los dueños de una grada que miren al que anima o en caso contrario obliguen a animar al que no quiere animar a que estamos todavía todavía en un mundo libre en el Food

Voz 16 39:27 por fuera a los ultras del fútbol una vez más

Voz 0919 39:31 ocho y treinta y nueve hora25 deportes en la SER

Voz 32 39:34 tengo un problema no pudo afeitar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño min noventa pero eso tiene solución cariño está muy cerca

Voz 20 39:43 hombre tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la solución que necesitas pintura herramientas ferretería todo con la garantía el servicio del Grupo El Corte Inglés Víctor que arreglamos hoy

Voz 33 39:56 las planta mira cariño una placa de Securitas Direct del de enfrente también se sea puesto alarma ya desde que robaron al del sexto se lo están poniendo todos el bloque qué hacemos nos ponemos una yo Mike capas tranquilas si lo hacemos si entraron en el sexto podían haber entrado perfectamente que nuestra casa

Voz 0194 40:11 si protegemos loco

Voz 10 40:13 más importe llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres cinco calculan una INEM Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0919 40:26 hoy ha vuelto a los entrenamientos el Fútbol Club Barcelona tras la debacle de Liverpool será el primer día que se veían las caras ese cambiaban en el vestuario que salían a entrenar que recibían las órdenes de Ernesto Valverde con todo lo que se ha dicho

Voz 16 40:43 eso sí sea rumoreado

Voz 0717 40:46 en Barcelona estas últimas horas

Voz 0919 40:49 ha sido Santi Ovalle buenas tardes

Voz 0717 40:52 buenas tardes Gallego pues caras largas e seriedad jugadores aún tocados que han vuelto hoy al trabajo como bien decías han entrenado con el primer equipo Ricky que Isabel Ruiz que apuntan a la convocatoria aunque después del la debacle de Anfield Se espera un once bastante titular contra el Getafe en un partido que va a ser más significativo en lo emocional que la puntuación que el Barça no se juega nada va a ser la primera toma de contacto del público con los jugadores yo noto gallego en Barcelona la gente todavía muy enfadada no se le ha pasado el disgusto al socio del Barça

Voz 34 41:26 tanto será interesante ver cómo recibe el Camp Nou a sus jugadores después del enésimo fin pinchazo europeo del Barça hoy caras serias el el el los jugadores del Barça todavía tocados después de esa debacle de A

Voz 0919 41:41 no estaba en ese entrenamiento Luis Suárez que pasó por el quirófano al

Voz 1153 41:44 copia Innova estará en la final de la Copa del Rey

Voz 0919 41:46 donde ya veremos quién tiene que jugar en el Fútbol Club Barcelona gente en Barcelona que hombre entiende que haya hecho esto Luis Suárez porque queda claro que sí lo has estuviera en la final de la Champions no habría pasado por el quirófano pero la Copa del Rey no es la Champions el Barça que tendrá como rival en ese partido del Camp Nou al Getafe que se está jugando meterse casi asegurarse la cuarta plaza y clasificarse para la Champions más allá de cómo esté el Barça deprimido con el público frío el Getafe Paco Hernández a ganar ya pensar en la Champions buenas tardes

Voz 35 42:21 qué tal Gallego buenas tardes el Getafe necesita cuatro puntos para meterse en la Champions siempre que sus rivales ganen los dos partidos al Getafe le quedan también dos encuentros por lo tanto tendrá que puntuar en los dos mate Bruno van a ser baja por sanción y hoy en la Cadena Ser hemos podido hablar con Cabrera el central uruguayo lo tiene claro luchar por la Champions aunque el rival sea el más difícil

Voz 36 42:42 pero si yo voy a jugar cualquier día que juegue contra contra un gran equipo como de Barcelona He was debe complicado eh yo creo que este domingo para nada hace la excepción va a ser uno de los partidos muy difíciles y luchar por lo nuestro ojalá que que se hizo como eh

Voz 0919 43:00 la cuarta plaza el Getafe cerquita del milagro también ha sido milagro lo de Leganés salvado ya en Primera división para el año que viene con un trabajo de Pellegrino impresionante hoy se ha hecho efectiva su renovación con el equipo pepineros Sue Caballero buenas tardes

Voz 1509 43:15 hola qué tal Gallego si el Leganés anunció la renovación del técnico firmo hasta el treinta de junio de dos mil veinte y ahora lo que está pensando es ya en la próxima campaña pero esta mañana ha dejado claro porque ha renovado con el Leganés

Voz 0607 43:26 ahora mismo importantes dice el tiempo porque no tenemos los entrenadores tiempo no este club me ha dado tiempo normalmente tendría que haber estado fuera estoy ahora hay veces que hay que cambiar al entrenador pero hay veces que necesita tiempo creo que ningún club de Primera División tú hay que adaptarse a circunstancias tan difíciles como este año

Voz 1509 43:47 los pepineros enfrentarán al español todavía con mínimas opciones de clasificarse para Europa gallego necesita ganar sus dos partidos que el Athletic pierda sus dos encuentros y esperar fallos de Real Sociedad el propio Espanyol Alavés

Voz 0919 43:58 ya cumplido de sobra ya sabéis que el el otro gran punto de atención en la jornada estará en ver qué pasa en la zona de abajo donde hay unos cuantos equipos que todavía están luchando por mantenerse en Primera División agónico el partido que van a jugar el Girona Levante

Voz 16 44:13 desde luego otros lo tienen algo mejor como

Voz 0919 44:16 el Valladolid que juega en Vallecas con el Rayo descendido pero que está obligado a sacar algo positivo de ahí el Villarreal lo tiene su mano recibe al Eibar en el estadio de la cerámica o el Celta de Vigo que visita San Mamés para enfrentarse al Athletic de Bilbao pero repito el Girona Levante un partido dramático segunda división hoy se inicia la jornada en quince minutos con el partido que juegan Granada y Tenerife nos damos una vuelta por los Cármenes qué ambiente hay novedades Luis Ruíz buenas tardes

Voz 1704 44:47 hola buenas tardes muy buen ambiente va haber hoy en el coliseo rojiblanco para presenciar un partido que mide dos equipos totalmente antagonistas entre sí porque uno lucha por subir a Primera División el otra por no bajar a Segunda el Granada Club de Fútbol necesitan ganar para seguir manteniendo esa distancia tres puntos respecto al Albacete el Tenerife necesita también ganar para mantener también a su vez tres puntos sobre el corte el descenso que lo marca el Lugo los dos equipos ya sobre el terreno de juego poco a poco va cayendo la noche

Voz 1825 45:12 en un estadio donde mañana se va a jugar la final de la Copa del

Voz 1704 45:15 la reina todo preparado para que comience el partido hoy en Los Cármenes

Voz 0919 45:18 de este Granada Tenerife que arranca a las nueve y precisamente vamos a hablar de la previa de esa final de la Copa de la Reina mañana en ese estadio en el Atlético de Madrid y la Real Sociedad el Atlético de Madrid que ya es campeón de Liga tercer año consecutivo es claramente el favorito para ganar mañana también la final de esa Copa de la Reina cómo están las chicas del Atlético Pedro Fullana hola hola qué tal muy buenas pues con ganas de hacer

Voz 28 45:41 Soria porque se la pena que la Sección Femenina del Atlético de Madrid consigue el doblete lleva tres Ligas consecutivas en todo ha intentado conseguir la Copa la reina pero no ha sido posible en las dos últimas temporadas la última se remonta ya hace tres años y ha viajado la plantilla este mediodía a Granada al completo va a poner José Luis Sánchez Vera el once de gala en el partido de mañana llamar va a estar el equipo muy arropado en la grada es seis mil aficionados del Atlético de Madrid van a estar en Granada para arropar a las rojiblancas y hoy que en ti Robles una de las piezas clave de el sistema defensivo del equipo pasaba por Ser Deportivos para contarnos que recela y mucho de la Real Sociedad

Voz 37 46:20 para nada fácil es más bello en cuanto a el partido yo creo que la Real no lo dio todo ese partido que se guardaba una bala también es verdad que hay que ver las elecciones algunas de estas no jugaban como es el caso de de Palacios que yo creo que que amaño estaba preparando de ellos muchísimo tiempo este partido esas armas yo creo que mañana va a ser un partido muy complicado

Voz 0919 46:45 y la Real Sociedad Roberto Ramajo el aspirante que seguramente se ve con opciones también cómo llega al partido buenas tardes

Voz 1825 46:53 hola qué tal Gallego muy buenas la Real que ya está en Granada ha llegado a eso de las siete de la tarde ha llegado con retraso porque ha salido tarde del aeropuerto de Loiu ha llegado más tarde aquí a Granada con una con un aterrizaje que la verdad es que ha dado mucho susto a la jugadora de González y también a muchos seguidores han acompañado al conjunto txuri urdin en el vuelo oficial de la Real ya la aquella gran con todas están todas convocadas las veinte de la plantilla pero con la baja segura de la centrocampista el pulmón del de la Real Sociedad como es Itxaso Uriarte así es verdad que se guardó el último partido alguna baza el técnico va a poner un once de gala para tratar de también hacer historia porque la Real nunca ha jugado una final de Copa de la Reina y por tanto nunca ha ganado la Copa de la Reina en la rueda de prensa oficial de esa final de Gonzalo Arconada hablaba de que espera un partido con muchos goles

Voz 6 47:42 no que si tras los que tenemos que hacer y eso es lo que vamos a pelear mañana si queremos ganar tenemos que hacer nuestra nuestra idea nuestra intención mañana

Voz 0919 47:52 mañana ocho y media en Granada al final de la Copa de la Reina de fútbol Atlético de Madrid Real Sociedad lo contaremos por supuesto en la sede del fútbol internacional José Palacio buenas tardes