Hora 25 (10/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

la conmoción por la muerte de Alfred

Voz 0194 00:19 Pérez Rubalcaba trasciende a la política nadie cuestiona su papel clave en algunos de los momentos de los episodios más trascendentales para este país ni su capacidad de trabajo ni su dedicación y vocación al servicio público por eso si me permiten

Voz 5 00:34 hoy quiero hablarles en primera persona y quién les habla

Voz 0194 00:36 alguien que lleva tantos años en el periodismo que es capaz de recordar a Rubalcaba en casi todas sus etapas políticas pero yo soy de esa época en la que tan a menudo nos despertamos con un atentado de ETA he contado tantas veces el dolor en narrado tantas veces la barbarie así que para mí Alfredo Pérez Rubalcaba fue quién más hizo para el fin de la banda terrorista por la libertad en el País Vasco lo visto el Estado de Derecho lo hizo la justicia la policía incluso la sociedad pero quién estaba detrás de todo eso era él que nunca quiso colgarse una medalla por ello el alivio que sentimos todos cuando ETA anunció el alto el fuego no fue nada comparado con el alivio que debió sentir Alfredo Pérez Rubalcaba y esta es una parte de la historia de este país que no puede entenderse sin su persona sin la participación de otras muchas pero con él en el timón negoció con estudiantes que se levantaron a finales de los ochenta con los acampados del 15M negoció negoció con todo el mundo que palabra ésta no la de negociar era brillante en sus intervenciones parlamentarias tenía el colmillo más afilado del Parlamento era la política en persona la historia reciente del PSOE la historia reciente de España no se pueden entender sin él y luego lo dejo

Voz 6 01:47 quise fue por donde había venido por la uno

Voz 0194 01:49 ver Zidane dando clases y luego luego siempre hay una primera vez como periodista la primera vez que te llama Rubalcaba para contarte para desmentir te para corregir te y por qué no para vender te también su versión de lo que tú estabas contando a partir de esa primera vez estableció un vínculo que no creaba dependencia que no te obligaba creerle en todo lo que te decía pero que te provocaba una sonrisa cada vez que su nombre aparecía en la pantalla del teléfono a ver qué de hecho ahora que ha repetido hasta la saciedad esa frase que él hizo famosa en España enterramos muy bien hoy le toca a él Serra iría seguro de esta capacidad que tenemos los españoles tanta que hasta la oposición reconoce hoy antes su féretro su papel determinante en el final

Voz 5 02:32 de ETA lástima que no lo hicieran con el viva Ángels Barceló

Voz 0194 02:39 contábamos a las ocho y media cómo se abría la capilla ardiente en el Congreso donde ahora volvemos José María Patiño cuéntanos buenas noches

Voz 1108 02:45 hola qué tal buenas noches Ángels hace algo más de diez minutos que los Reyes entraban en el salón de los Pasos Perdidos y daban el pésame en persona con un beso a su vida Pilar

Voz 5 02:52 Goya Laza a quién

Voz 1108 02:55 dado un telegrama de condolencia se han situado a los pies del féretro durante un minuto antes de saludar a los familiares y amigos del ex vicepresidente entre ellos hemos visto a Javier Solana muy afectado a su amigo Jaime Lissavetzky Felipe VI y Letizia han guardado después un minuto de silencio junto a las autoridades del Estado ya han abandonado hace apenas tres minutos ese salón de los Pasos Perdidos y suponemos que están departiendo en estos momentos con Pedro Sánchez Ana Pastor y los presidentes del Senado el constitucional el Supremo que están aquí presentes en el Congreso de los Diputados

Voz 0194 03:28 gracias Patiño lo vuelvo contigo y en el Excel desde el Congreso está Óscar García Óscar cuéntanos

Voz 1645 03:32 hola Ángels la cola de Ciudadanos de personas que han venido a darle el último adiós Alfredo Pérez Rubalcaba ya da alabó alta a la manzana no para de llegar gente sobre todo no podía ser de otra forma con rosas rojas con las que quieren simbolizar la despedida y el recuerdo a un histórico socialista hay también notas muchas notas que la gente espontáneamente inscrito con mensajes al ex vicepresidente y que nos decían le van a dejar cuando pasen

Voz 0194 03:54 porque todavía no han empezado a quien

Voz 1645 03:57 la calle donde ya anochece la banda sonora es la de los aplausos continuos que han sonado a la llegada de los restos mortales de Pérez Rubalcaba pero también a la llegada de los Reyes que han pasado en coche aunque sí han bajado en el patio interior del Congreso generando

Voz 5 04:09 hay una cierta frustración entre los que

Voz 1645 04:12 estaban aquí congregados porque querían verlos en persona en la calle cada vez que llega algún personaje conocido suenan los aplausos ha pasado así con todos los cargos socialistas con Pablo Iglesias con Manuela Carmena han sonado abucheos aquí en la calle Angels con la llegada de Pablo

Voz 0194 04:27 acerca de si puedes en un ratito alguno de los ciudadanos que está en esa cola para que podamos hablar con el de acuerdo

Voz 1645 04:33 vamos para allá mega en cuanto se ha conocido sufrir

Voz 0194 04:35 cimiento algunos de los personajes políticos más relevantes de los últimos años han pasado por La Ser por ejemplo el ex presidente Rodríguez Zapatero de quién Rubalcaba recordemos fue portavoz vicepresidente

Voz 7 04:46 es una persona que ha ayuda permanente compartí practicamente todo costó así Alfredo Pérez Rubalcaba el esto pues muy consternado como detectado muy muy muy bien y

Voz 0194 05:02 las muestras de afecto han llegado especialmente del PSOE pero no solo también de otros partidos por ejemplo la presidenta del Congreso Ana Pastor

Voz 8 05:08 que un gran orador tiene un negociador fantástico pues creo que he sido un servidor público excepcional no que lo ha demostrado en todo momento que ha sabido oir se hizo y que ha vuelto a lo suyo no que esto para mí un político es una cosa también importantísima no saber estar y también saber qué te vas a ir desde luego publicó pensando siempre en el interés general haciendo un servicio a España en momentos además de complicado si delicado

hoy alterar la estructura de este Hora Veinticinco para convertir el programa no sólo en un repaso de la trayectoria política de Rubalcaba que es como repasar la historia política más reciente de este país sino para explican una manera de entender la política de entender el Estado así que eso nos vamos a dedicar en las próximas horas de radio que queremos compartir con todos ustedes es además luego les vamos a dar el vamos a recordar cómo hacerlo pero me gustaría que ustedes participaran también con nosotros apuntábamos antes Sastre los otros titulares fundamentales que nos deja el viernes Sastre buenas noches buenas noches Barceló

Voz 1071 06:13 todos los partidos políticos a excepción de Vox han suspendido sus actos de campaña electoral el Partido Socialista ha suspendido los actos de hoy ni de mañana el Partit dels Socialistes de Catalunya el PSC sí ha celebrado en cambio al acto que tenía previsto esta tarde aunque lo ha convertido en un homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba Andrea Green más al sur con lágrimas en los ojos con el corazón en un puño con muy poca voz

Voz 3 06:35 pero con un inmenso sentimiento de admiración y gratuito

Voz 1071 06:37 Cruz ante Alfredo Pérez Rubalcaba yo no quisiera hablar hoy aquí por no tener que recordar una pérdida irreparable el Partido Popular ha suspendido los actos de campaña pero no en todo el país lo que ha provocado por cierto el malestar de algunos de sus dirigentes habido condolencias de prácticamente todo el arco parlamentario Sortu ha enviado una nota con esta frase no es momento de hacer ningún ejercicio de cinismo e hipocresía pero en cualquier caso no es el momento de pasar facturas políticas en fin hasta el fallecimiento de Pérez Rubalcaba noticia era la aparición en campaña de Mariano Rajoy no Sage criticó a su lado de Fernando Martínez Maíllo contra Pablo Casado

Voz 9 07:19 otra cosa es que

Voz 1071 07:20 por tarde el PP es mucho más que en Génova ha dicho Maíllo en Zamora hoy sumamos también a la crónica del día otro crimen machista más la policía detenido cuando intentaba huir al presunto asesino de su expareja lo localizaron en el aeropuerto de Alicante unas horas antes había sido localizado el cadáver de la mujer en Torre Pacheco en Murcia información de Ana Gonzales

Voz 0138 07:46 el detenido esta mañana en el aeropuerto de Alicante cuando se disponía a huir a Ecuador tras matar presuntamente a su pareja en un domicilio de Torre Pacheco será puesto mañana a disposición del juez de guardia del municipio alicantino de Elche que podría inhibirse en favor de un juzgado murciano el acusado fue detenido en la zona restringida del aeropuerto una vez pasados los controles de seguridad cuando se disponía a volará a Madrid para realizar una conexión posterior a Ecuador su país de origen ICO la maleta facturada en el interior del avión el cadáver de la mujer que fue encontrada anoche tumbada en la cama y con una rosa sobre el pecho se encuentra en el Instituto Anatómico Forense a la espera de la autopsia aunque los primeros indicios apuntan a que podría haber muerto por estrangulamiento de confirmarse elevarían novecientas noventa y cinco las víctimas de violencia machista registradas en España desde dos mil tres y la primera de este año en la región

Voz 1071 08:35 los en Valencia la Fiscalía ha llegado a un acuerdo con el ex conseller Rafael Blasco y el empresario Taoro ni que aceptarán penas superiores a tres años por las subvenciones que deberían haber llegado a un hospital en Haití pero que nunca llegaron y otra vez el mar convertido en una fosa común decenas de inmigrantes setenta personas han muerto al naufragar la embarcación en la que viajaban

Voz 0194 08:52 ha ocurrido frente a las costas de Túnez nos hacemos una pausa y volvemos al Congreso

Voz 16 13:07 muy buenas tardes tengo que comunicarles que Alfredo Pérez Rubalcaba ha fallecido hace unos minutos hombre de su esposa Pilar Goya del conjunto de su familia de sus compañeros de la Universidad de sus alumnos y el conjunto de la familia socialista queremos agradecer las muestras de respeto de afecto que ha tenido

Voz 12 13:36 a lo largo dos jornadas yo cuando me fui de la política tenía dos opciones o fermentado dijo externa fermento

Voz 17 13:46 para la hormigonera tal este he hecho mal que hecho bien quién me traicionó quién Madrid no estas cosas pasan en la vida a mirar atrás

Voz 12 13:54 diferentes puede ser mentar

Voz 0194 13:58 o digerir Rubalcaba muerto cuando empezaba otra campaña electoral cuando la política era ya una cascada en continente de declaraciones de tuits de chascarrillos de crispación en vez de acuerdos por eso y por su talla política la desaparición del que fue secretario general del PSOE impactado de esta manera como lo ha hecho en nuestro país vamos a volver al Congreso a la capilla ardiente Patiño

Voz 18 14:20 sí hola qué tal y aquí estamos

Voz 19 14:22 cuéntame bueno el féretro color

Voz 1108 14:25 los reyes por por cierto hace aproximadamente diez minutos que han abandonado este palacio de la Carrera de San Jerónimo el féretro con los restos mortales de Alfredo Pérez Rubalcaba cubierto por las banderas de España y del PSOE se encuentra en el centro de salón de los pasos perdidos al otro lado del pasillo el hemiciclo donde Alfredo Pérez Rubalcaba ejerció como parlamentario dura de tantos años Ésta es la quinta vez por cierto que se instala y la capilla ardiente después de las de Adolfo Suárez Leopoldo Calvo Sotelo Gabriel Cisneros Manuel Marina hasta esta solemne sala de este palacio de la Carrera de San Jerónimo lo han portado recordemos diez agentes policías y guardias civiles en su calidad de ex ministro del interior en un ambiente la calle muy emocionante a los pies de la escalinata su viuda a los presidentes de Gobierno en el Congreso dirigentes del PSOE como Adriana Lastra y José Luis Ábalos que una vez dentro han colocado sobre el feto una bandera del PSOE al lado de la bandera de España los Reyes decíamos llegaba han sobre las uno nueve menos cuarto de esta noche han dado el pésame personalmente a su viuda y después el salón se ha convertido de hecho en estos momentos es así es es una sucesión de abrazos y saludos por el que han desfilado compañeros del partido como Susana Díaz muy emocionada hay dirigentes de otras formaciones políticas como Pablo Casado del PP Pablo Iglesias Alberto Garzón de Unidas Podemos y hace unos diez minutos veíamos que llegaban ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy que se reunía precisamente en ese salón de los pasos perdidos con otro expresidente con Rodríguez Zapatero que ha estado allí desde el inicio

Voz 0194 15:57 iremos viendo Patiño en cuanto haya novedades a esa capilla ardiente en el Congreso de los Diputados en el exterior estamos viendo Óscar larguísimas colas tuya al apuntabas antes para despedir a Rubalcaba

Voz 1645 16:08 sí larguísimas colas que toda de personas que todavía esperan aquí a que se abra para el público esta capilla ardiente y me encuentro Ángels precisamente al inicio de esta enorme cola de personas que se han ido formando a lo largo de estas horas y conmigo esta Paquita Paquita es la primera persona que ha llegado aquí a esta cola buenas tardes

Voz 20 16:25 hola buenas tardes Paquita eh Le vemos con uno

Voz 5 16:28 con una rosa roja si es verdad

Voz 20 16:30 porque es la flor preferida del impreso decidió traerse pues bueno pues para dedicarle la mayor despedía que puede recibir un día como hoy

Voz 21 16:41 hay que que ha supuesto para usted Alfredo Pérez Rubalcaba pues así o como profesor aseo excelente persona excelente profesor amigo de sus alumnos

Voz 20 16:50 eh políticamente creo que ha destacado en dos cosas esenciales que fue pues el parar ETA y luego pues el pase a los toros a la cultura que es una cosa esencial hoy en España para todas las gente que viene fuera de España aquí

Voz 1645 17:09 aquí te está usted emocionada verdad mucho está usted emocionada yo le preguntaba antes a Paquita es usted del PSOE milita en el PSOE

Voz 20 17:15 no no no yo soy del PP ir pero nunca quieta nada para venir aquí ir de dedicarle su despedida como sólo merece yo creo que en España los partidos no tenía que ser ni uno de otro todos tenemos que mirar por el bien de España y este hombre como así lo ha demostrado yo Mis ideologías pueden ser del PP pero sí lo ha hecho bien por qué no darle mérito que él tiene osea es así

Voz 1645 17:39 una cosa es la política otra cosa es la agentes en lo dan

Voz 20 17:42 efectivamente si él ha sido buena persona porque no sólo vamos a dedicar siendo el peto siendo del partido que sea da igual

Voz 1645 17:48 Paquita Paquita Alcobendas muchas gracias

Voz 20 17:50 muchas gracias a ustedes la primera persona

Voz 1645 17:53 está en la cola es votante del Partido Popular

Voz 0194 17:56 sigue importante gracias los carga importante escuchar a los ciudadanos llevamos desde las tres y media de la tarde cuando hemos conocido la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba escuchando a compañeros amigos a políticos e instituciones del Estado pero que importante hoy también escuchar a los ciudadanos y sobre todo ciudadanos con Paquita que nos acaba de hablar con las personas que trascienden a la política una cosa es los partidos y otra cosa son las personas y ella estaba allí por Alfredo Pérez Rubalcaba Pedro vamos a hacer una cosa abrimos también a los oyentes la posibilidad de participar en este Hora veinticinco

Voz 22 18:27 antes incluso de pedirlo ya estamos recibiendo algunos mensajes de oyentes en nuestro Whatsapp que recuerdan a Alfredo Pérez Rubalcaba ya nos transmiten sus sensaciones el número de teléfono es el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres queremos notas de voz fundamentalmente notas de voz en el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 18:49 que vamos a hacer a partir de ahora va a ser trazar su perfil el perfil de Alfredo Pérez Rubalcaba tiene algunos de los capítulos que marcaron su vida pero también la de todos los inicios en la política las primeras decisiones sobre el sistema público de Educación las refriegas con la oposición por implantar algunas de las medidas que permitieron más progreso social y los episodios decisivos que vinieron luego desde el fin de ETA o la abdicación del Rey aquello fue al final de su camino de compromiso público al que en junio de dos mil catorce anunció que renunciaba

Voz 23 19:20 en septiembre no dejaré mi escaño en el Congreso y volveré a mi universidad han sido veintiún años veintiuno que son muchos menos de los que algunos habéis dicho no no no llevo treinta ni dije la Constitución no

Voz 19 19:38 sigue en el noventa y tres fue una comparecencia inesperada que convocó en urgencias y casi sin aviso en el escritorio del Congreso

Voz 1071 19:45 no sabíamos por qué nos convocaba a Ferraz rastros estaba convocando para anunciar la retirada de su secretario general en mitad de un pleno sin mayor trascendencia un pleno rutinario con más de un periodista estrenándose los ojos como iba a ser eso que Rubalcaba lo dejaba pero así fue y la noticia claro corrió de boca en boca hasta llegar a la misma tribuna de la cama

Voz 16 20:03 como les ha ocurrido a muchos de ustedes yo me he enterado esta mañana con gran tristeza que nos va a abandonar en los próximos meses su escaño para Alfredo Pérez Rubalcaba como presidente del Congreso y creo que

Voz 0194 20:20 Jesús Posada era entonces el presidente el Congreso presidente muy buenas noches

Voz 5 20:24 muy buenas noches que recuerda de ese día

Voz 7 20:27 pues un día me dan la mente impactante porque lo que dijo e indicó que es la verdad yo me enteré como con los

Voz 24 20:36 estás porque me contaron que acababa

Voz 7 20:38 de ocurrir esto en el salón del Congreso entonces como claro yo dirigía los plenos antes de la votación cuando estaba en plena absolutamente lleno porque todavía que votar entonces que esas palmas el oso ruso que recuerdo corto en el que dije que estábamos ante uno de los políticos mejores que habíamos conocido como persona y como político y que lo recordaría el gran orador veintiuno tengo que decir que eso es lo que me se produjo verdadera satisfacción que hubo una aplauso unánime en en la Cámara no se pusieron de pie todos los diputados de todos los grupos y que era el propio Alfredo Pérez Rubalcaba que ha tenido siempre estuvo siempre es sacar las cosas de quicio incluso las cosas más importantes que hacía no la poesía hacía gestos para que se aceptaran y dejar de aplaudir

Voz 5 21:43 momento de la verdad

Voz 7 21:45 desprendido de la política yo tengo que reconocer que es de los kurdos buenos que te presidencia

Voz 0194 21:52 pensó en ese momento decían un gran orador incluso decía el mejor orador pensó en ese momento que el Congreso de los Diputados perdía algo muy

Voz 7 22:01 cortante pues si si si no lo pensaba y lo pensaba en primer lugar porque eran gran orador porque era un gran parlamentario pero

Voz 24 22:10 era algo mucho más

Voz 7 22:12 mucho mayor era el jefe de la oposición en un momento en que se distinguía muy bien cosas pues pues se ha perdido mucho digamos bien lo que era ponerse en lo que había que oponerse ya que discutidos hacen lo que había hay que tener ideas diferentes lo que había apoyar y apoyarlos bien Yell retrasó unos meses sus

Voz 24 22:42 no de la política precisamente para hacerlo

Voz 7 22:45 aquella gran operación que fue la abdicación del Rey Don Juan Carlos y la proclamación de fe el don Felipe VI como Rey eso fue una colaboración personal suya a que sabía perfectamente cómo salir

Voz 21 23:01 yo creo que es una de las personas

Voz 7 23:03 que se recordarán en la historia aparte de todo lo mucho que ha hecho que se irá viendo cuando vayan contando

Voz 24 23:10 a todos los cae Socorro la lucha

Voz 7 23:12 contra ETA en el medio incoación cuando esto pero en los momentos culminantes en son puede ser un hombre de Estado y eso es lo que diferencia a un político de mi persona que vota en el Congreso no

Voz 0194 23:31 Jesús Posada muchísimas gracias

Voz 21 23:34 hasta luego Rafael Hernando muy

Voz 0194 23:35 buenas noches buena triste

Voz 1769 23:38 las noches Ángels durante tanto tiempo portavoz del P

Voz 0194 23:40 ha sido popular Rafael Hernando estaba en ese pleno que ahora nos contaba Jesús Posada

Voz 1769 23:44 sí sí estaba estaba en ese pleno evidentemente yo no era portavoz en aquel momento era Alfonso Alonso pero bueno pues fue desde luego un shock para para todos no porque la Cámara perdía una persona de una brillantez extraordinaria es un gran orador no un parlamentario duro correoso adversario sin duda alguna temible no oí yo que se lo dice alguien que ha tenido sus más y sus menos dialécticas y con él no hay esto ha sido pues pues porque porque era inesperado no yo estoy todavía muy triste y consternado no porque creo que es una gran pérdida no sólo para la la la política para al Partido Socialista sino para toda España yo creo lo ha dicho todo el mundo mucha gente no yo creo que era un hombre de Estado y además un patriota

Voz 0194 24:36 era era un reto enfrentarse dialécticamente

Voz 1551 24:39 sin duda alguna esto

Voz 1769 24:41 eh eran los dos minutos y medio pues más difíciles que uno tenía por delante no porque era era muy brillante y además muy incisivo era una persona de de de lo de lo mejor que yo he conocido aquí en esta Cámara allí conocido unos cuantos él decía cuernos me tiró que llevaba veintiún años fíjese yo llevo veintiséis en el Congreso de los Diputados y le puedo asegurar que ha sido uno de los mejores parlamentarios y más brillantes que ha pasado por esta cámara y luego una persona con la que el podías dialogar no oí dio una inteligencia ya extraordinaria con muy buen sentido del humor eh muchas veces la imagen que tenemos de las personas de los políticos no coincide con la con la realidad no hay y en su caso pues a veces el y el pues es la imagen que teníamos que se tenía fuera de él no coincidía con con esa persona que era pues muy buena persona en mi opinión

Voz 0194 25:44 hay un artículo que adscrito Mariano Rajoy en El País que dice a nosotros lo que nos falta un Rubalcaba y él dice que esto no se lo ha dicho mucha gente en el Partido Popular usted lo decía esto se lo decía Mariano Rajoy Mariano lo que nos falta a nosotros en el te ves un Rubalcaba yo creo que sí

Voz 1769 26:00 que Rubalcaba sólo hay uno no hay cada uno pues tiene ahí desarrolla un papel no él el que coordinaban grupo el en su día fue un gran ministro nosotros evidentemente hicimos oposición frente a él tanto cuando fue ministro de Educación y Cultura como cuando posteriormente fue ministro del Interior y vicepresidente y era una persona que era capaz de coordinar una maestría extraordinaria eh sus tareas ya fuera las de jefe de la oposición como las de vicepresidente del Gobierno no donde brilló con luz propia bueno a nosotros no lo tuvimos fáciles no no fue fácil hacerle la oposición

Voz 0194 26:44 pues ganando muchísimas gracias

Voz 1769 26:46 gracias a ustedes hasta hasta luego asentadas aquí

Voz 0194 26:48 mi lado Miguel Ángel Aguilar muy buenas noches muy bueno Cristina de la Hoz buenas noches buenas y Juan Carlos Jiménez buenas noches Noches de los tres dos han compartido seguro muchos muchos muchos minutos mucho plenos con Alfredo Pérez Rubalcaba intercambio de de parece desde llamadas incluso Miguel Ángel estaba ahora hablando Posada hablaba también Rafael Hernando de de lo que supuso para el parlamentarismo después hablaremos sede muchas de las facetas de Rubalcaba lo decía Posada y ese día fui consciente de de lo que se perdía en el Congreso de los Diputados

Voz 1551 27:19 sale más caro veintiún años dan para mucho ir digamos estuvo en el Congreso mientras la modificaba la curva de de los diputados que estaban a uno y otro lado no debieran del PSOE y el PP en que oposición y Gobierno esas cosas pero eh él cuando era asumen un papel fundamental en en uno de los gobiernos primero de José Luis Rodríguez Zapatero cuando tiene que negociar permanentemente para cada una de las de las leyes au de las historias que tiene que aprobar el Congreso de los Diputados tiene que tiene que negociar con todos y esa es una era una operación dificilísima que que él hizo con una habilidad con una destreza indiscutible bueno ahora está muy bien porque eso que a mí me parece y recordado de que en este país enterramos muy bien

Voz 0194 28:25 decía él lo decía el propio Rubalcaba

Voz 1551 28:27 lo pero hay que ver no es no entonces hay que ver lo que padeció este hombre no quiero decir que el termina con ETA pero nunca les reconocen eso es más acaban colgando el el tema del chivatazo y por Gemma falsean el caso Faisán pero eso es que eso dura meses y meses y meses con una tenacidad con una gente impresentable ir luego cuando antes cuando se produce en los atentados de Atocha pues es que el que había estos explosivos era Rubalcaba en Ferraz

Voz 0194 29:04 porque si vengo recordando estos episodios pero por escucharle él decir eso que tú acabas de decir Miguel Ángel

Voz 5 29:12 siempre estaré agradecido y además estoy agradar

Voz 23 29:14 ha sido por este cariñoso homenaje que siempre a uno le perturba no por aquello de que ya sabemos que los españoles somos gente que iba a decir enterramos bien pero eso seguro que es un titular así que

Voz 0194 29:35 no lo consiguió no no Lobo Ramos tanto que hoy lo recordamos y enterramos también los españoles y después hablaremos también de ello que hoy la oposición el ex ministro del Interior por ejemplo Jorge Fernández Díaz reconocía el papel que Alfredo Pérez Rubalcaba tuvo en el final de ETA algo que nunca se les reconoció con el con el emir ahora voy contigo Cristina pero me piden paso desde el Congreso Inma Carretero

Voz 0809 29:57 sí estamos con Susana Díaz angels la ex presidenta de la Junta de Andalucía que no decía buenas noches que había hablado con Alfredo Pérez Rubal

Voz 19 30:04 ahora sólo hace unos días sí bueno yo habla tenía la suerte y el lujo de hablar prácticamente a diario con él

Voz 18 30:11 eso era un lujo

Voz 19 30:13 que todo el mundo no lo tiene exhibirlo consejos palabras ánimo era inteligente generoso y muy humano y eso me va a quedar ahí este reconocimiento era

Voz 0809 30:28 el esperado y a la medida de de la altura de la figura de Alfredo Pérez Ruiz

Voz 19 30:31 sí hay dos facetas de Alfredo la faceta de hombre de Estado de político de altura chepa ahí no será el mismo sin él porque a él le debemos la libertad el fin de ETA el relevo en la jefatura del echado y un hombre que siembra ocho interés el país al que amaba por encima de todo puede sua amigo emo conoció a ese Rubalcaba más desconocido generoso divertido entregado que echaba a cualquier hora del día Iker a toda humanidad tú cuando lo veía en el Parlamento debatir ahí sacar el estilete frente a la

Voz 22 31:07 versa área no podía imaginar que hay dentro había una persona

Voz 19 31:10 con tantísima ternura Susana Díaz buenas no

Voz 0194 31:12 es buena noche Angels in anotó muy emocionada entiendo

Voz 19 31:17 de hecho te recuerda el a mí me recuerda que esta misa no fue Carmen Chacón y a mi se me han ido

Voz 0194 31:22 a él esta esta tarde lo hemos recordado aquí nosotros en la redacción como José Luis Sastre que estamos aquí sentados los dos en sus nadie dice yo hablaba casi todos los días con Rubalcaba es verdad que el volvió a la universidad pero tenía la política en las venas yo no me creo que estuviera apartado de la política

Voz 19 31:41 no en la política se nace y se muere con ella dentro la llevaba dentro hoy y además de la manera más noble posible porque daba clase su tiempo de ocio el que Le podía dedicar a Pilar a su amigo se lo dedicaba también al partido y a España y además ya la vivía en esa etapa de tu vida que lo hace con una generosidad de una altura de mira fuera de la cuota interna hay sólo pensando en el bien de España y eso no tenía

Voz 0194 32:06 precio diría que sufrió mucho en los momentos más convulsos del Partido Socialista

Voz 5 32:11 sí claro que sí

Voz 19 32:13 estoy viendo aquí a Pepe Griñán que que lo sufrieron junto a una generación que es muy difícil que se vuelva a repetir la generación de la transición española a deja un país más decente y un mejor país para todo y ojalá no de nosotros seamos capaces de aprenden un poquito

Voz 0194 32:30 Ello a quién le pedirá ayuda quién le pidiera consejo ahora Susana Díaz

Voz 19 32:34 bueno sigo teniendo a grandes hombres y mujeres

Voz 0194 32:37 en este partido entre ellos el que tengo mi Vera

Voz 19 32:40 a Pepe Griñán pero hay mucho grande hombre y mujeres José Luis Felipe Alfonso Guerra la propia Elena Valenciano hay grande hombre y mujeres que siguen siendo el patrimonio de este partido hoy que siempre están ahí pero es verdad que ese manido lodo Carmen y Carmen y Alfredo

Voz 0194 32:57 soy tus Susana muchísimas gracias un beso

Voz 1071 33:00 enorme hasta luego un beso me dicen que está escucha

Voz 0809 33:02 estamos nosotros Angels y José Antonio Griñán es presidente de la Junta de Andalucía Pepe me dice que le diga que ha venido que ha venido a despedir a Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 5 33:12 sí lamentablemente lamentablemente en el nido para eso es un día negro nefasto porque además Alfredo es una persona en una persona joven joven sobre todo tenía ese temperamento juvenil que siempre y en cualquier momento fuera cuestionó el tema que fuera él siempre daba respuestas muy claras muy contundentes muy precisas siempre bien meditadas yo estaba en el Gobierno de Felipe González cuando él se incorporó al morir Paco Ordóñez pasó el ya le conocíamos porque llevaba educación tanto con con José María Maravall como con Javier Solana y desde entonces pues consolidó una amistad que ha seguido hasta ahora hablábamos constantemente constantemente para comentar cualquier situación y cualquier cuestión

Voz 0194 34:02 Pepe buenas noches hoy Ángels momentos ha tenido siempre la sensación que le ha tenido a su lado incluso en los momentos más difíciles políticamente para usted

Voz 5 34:12 mire en lo momentos más difíciles de yo recuerdo siempre el congreso de Sevilla que desgraciadamente no viven ni Carmen ni él yo de bueno aquello fue un momento difícil yo procure no apoyar a nadie pero todo el mundo sabía que en mi preferencia era Carmen no si al día siguiente bueno al día siguiente me hizo presidente del parecido pero al día siguiente éramos lo mismo que habíamos ido siempre son las amigas personas cordiales y sobretodo usted sabe que cuando tiene una amistad con una persona basta decir media frase para que sepas ya

Voz 19 34:48 si algo que te está refiriendo son valores

Voz 5 34:50 tendidos esos guiños que tenemos con los amigos pues lo hemos mantenido siempre yo hace hace una semana hablaba con él todavía no y bueno pues me me cuesta mucho trabajo hablar de él en pasado

Voz 0194 35:03 te Peña muchísimas gracias gracias y muy buenas noches Cristina todo el mundo recordando no tanto los de su partido escuchábamos osadía Díaz escuchábamos a Pepe Griñán pero escuchábamos también a a Rafa Hernando que como decía Miguel Ángel se lo habían hecho pasado un pasar muy mal el partido el Partido Popular escuchábamos a Posada Easy una cosa destaca todo el mundo es la talla política

Voz 0436 35:26 efectivamente la talla política y sentido de Estado posiblemente la expresión sentido de Estado haya sido la más repetida en estas horas era un hombre brillante inteligente hay una cosa que decir Rajoy de él que yo creo que le caracteriza que le distingue en muy buena medida de toda una generación de políticos actuales que era capaz de poner las luces largas y que no hay ningún momento cortoplacista no que veía siempre un proyecto a largo plazo a mí me pareció bueno es verdad que que hacía más información de otros partidos políticos pero de momento que le traté yo le conocí siendo secretario de Estado de Educación porque yo empecé en esto haciendo información de Educación cuando se produjeron las mayores movilizaciones estudiantiles en este país ya en democracia cuando en las manifestaciones

Voz 0194 36:06 la manteca es la creación de sindicato de este texto

Voz 0436 36:09 eso me cayó a mí ya había un señor que se reunía siete ocho nueve horas con el Sindicato de Estudiantes que negociaba hasta la extenuación que intentaba arreglar aquel conflicto educativo que afectaba todas las etapas educativas también la universidad señorial Alfredo Pérez Rubalcaba que más tarde fue ministro de Educación y que él siempre dice después de haber sido ministro y vicepresidente de otras ministro de otras cosas vicepresidente él siempre dijo que lo que más le gustó fue el Ministerio de Educación una persona excepcional con luces y también con sombra así yo creo que que Alfredo Pérez Rubalcaba y todo hay que decirlo y además bueno nosotros no somos compañeros de partido somos periodistas era mejor no tenerlo de enemigo pero esa brillantez también hipocresía inteligencia osea que que que yo creo que es un personaje Miralles yo pregunté en el Congreso se había algún desenlace fatal que se iba a haber capilla ardiente en el Congreso nómina realmente esto se reserva para ex presidentes del Gobierno y padres de la Constitución

Voz 0194 37:09 entonces pues hoy han puesto yo creo que eso ya

Voz 0436 37:11 es un símbolo de lo que ha sido lo que ha significado Rubalcaba en los últimos treinta años de la vida política de este país

Voz 0194 37:17 recordarás Cristina su etapa al frente de Educación esas negociaciones esas manifestaciones de los es desviada cubriendo esa manifestación pues vamos a saludar a Juan Ignacio Ramos buenas noches

Voz 21 37:29 hola buenas noches será el portavoz del sindicato

Voz 0194 37:31 a todo estudiantes en el año ochenta y los acuerdos de mí pero yo sí me acuerdo

Voz 21 37:38 de ocio con Rubalcaba la desconvocatoria de la huelga de estudiantes que tuvo en vilo como decía Cristina a todo un país que recuerda de aquellas negociaciones hay nuevas Juan Ignacio muevas un poco porque le perdemos la señal

Voz 24 37:53 a ver escuchas ahora ahora sí perfectamente vale Carona lo que decías que den la desconvocatoria no más para ser más exactos denunciamos también durante cerca de cinco meses de movilizaciones desde luego Air France estudiantiles no

Voz 21 38:08 y cómo fueron aquellas negociaciones como era negociar con Rubalcaba

Voz 24 38:11 ah pues se ha dado la experiencia porque para nosotros que éramos jóvenes militantes del izquierda enfrentarnos con con alguien que representaba en ese momento el Estado ya el Gobierno en teoría y había sido aupado por millones de votos de trabajadores de jóvenes que es lo que no quería moverse ni una Piece es lo que dan las política de los gobiernos anteriores con resultaba mucho cante no que es un poco acostumbrados a que las acostumbrado Móstoles pues no Cavalli su partido no muy muchas promesas pero lo que a la hora de ponerlas en practicas se quedaba en agua de borrajas finalmente fue una negociación muy dura pero tuvimos que convocar yo quería si no recuerdo mal unas quince huelgas generales hasta entonces la razón hasta que dentro del razón sabes por qué no entraban razón en lo quería dar su brazo a torcer no quería no quería escucharnos no quería entender qué es lo que era un auténtico levantamiento no la juventud en defensa de de un futuro digno que se dejaba llevar model defensa vivo uno enseñanza pública Lina que no existía en ese momento a pesar de que da el Gobierno socialista lleva cuatro años de gestión

Voz 25 39:33 si finalmente pues

Voz 24 39:36 por dentro Rajoy pero en razón gracias a la a presionar al lucha

Voz 25 39:40 movilización ahí al lado

Voz 24 39:43 pacto que tuvimos tan grande en la en la sociedad recuerdo de del su intransigencia muchas veces al hablar de la negociación incluso como dejar en evidencia a otros compañeros suyos de Ejecutivo comer lo que ya fue retirado de las negociaciones para que realmente el ministro en los hechos que era él pues pilotas

Voz 21 40:02 yo creo que hace unos años se encontraron en un tanatorio Rubalcaba le confesó que tenía una espinita clavada porque aquella negociación no acabó como él quería

Voz 24 40:12 claro sí sí me acuerdo si vamos coincidimos casualmente reclama el tanatorio por el ofrecimiento familiar el creo que también pro familia relajadas que que era era mi amigo suyo

Voz 21 40:22 bueno sí

Voz 24 40:25 si hablamos en esa ocasión creo fue lo que habíamos en directo no personalmente no pero él sí sí lo reconoció el quería una una espina clavada fuera porque es la primera vez que que te yo creo que el que se le dobló el brazo no mucho o no de ocho él tuvo que rectificar totalmente en sus posiciones

Voz 25 40:47 estoy iniciales igual ahí ahí

Voz 24 40:51 soltar mucho lastre no y de hecho bueno pues arrancamos come lo que fue una política de inversión que hasta ese momento era completamente inexistente no yo y lo recuerdo siempre he hecho yo creo que el ojo a pido incluso algunos artículos Arria

Voz 22 41:05 si consigues el públicas donde sí

Voz 24 41:08 Pérez recordó que fue su derrota política armas más significativa no

Voz 21 41:13 pues Juan Ignacio Ramos agradecemos muchísimo que no haya atendido esta noche muy bien muchas gracias

Voz 0194 41:18 yo no sé Cristina se ve seguro que mucha gente joven que no está escuchando y que no sabe exactamente de lo que estamos hablando yo les les invito a que lo

Voz 0436 41:24 que no busquen aquello finales de los años ochenta yo te confieso fíjate yo estaba en el ya me dijeron vas a hacer educación camino era precisamente lo que me parecía más atractivo del mundo y me lo pasé haciendo información de aquella como estaba todo todo el sector como debían ser esas negociaciones

Voz 0194 41:46 la dureza de Rubalcaba que todos conocemos la dureza de los estudiantes

Voz 0436 41:49 con ella entendí horas eternas recuerdo un día que nevó en Madrid amaneció todo nevado nos metimos en el Ministerio de Educación para extraer la negociación y cuando salimos como diez a doce horas después un sol espléndido Llera primavera decíamos PC que hemos estado aquí todo una estación no

Voz 0194 42:03 déjame que vuelva otra vez al Congreso de los Diputados Patiño porque a medida que van saliendo de la capilla ardiente hay algunos de los representantes políticos que van haciendo declaraciones no

Voz 1108 42:12 si ha habido alguna de hay que decide tomar las Ángels que se ha roto completamente ya el protocolo dentro del salón de los Pasos Perdidos y no sabemos si va a poder entrar alguien hoy porque todavía están despidiéndose digamos los miembros del Gobierno compañeros del Partido Socialista sáquennos sabemos si se va a abrir hoy realmente la capilla ardiente para el público que espera vamos a ver como te decía o como decías efectivamente de momento han pasado por ese micrófono de que esté instalado en el patio del Congreso Pablo Casado líder del partido en nombre de

Voz 26 42:42 de todo el Partido Popular hemos querido mostrar nuestras condolencias a la familia de Alfredo Pérez Rubalcaba ya todo el Partido Socialista Pérez Rubalcaba ha sido una persona imprescindible para el socialismo español y también en la reciente política española como vicepresidente del Gobierno como líder de la oposición y también como una persona muy querida por todo su partido por esta casa yo no he tenido la oportunidad de coincidir con él muchos años pero sí que por la referencia a mis compañeros y por la labor que ha desempeñado merece todo mi respeto por eso hoy le querido mostrar nuestro pésame lamentó el animo a su familia ya a sus compañeros

Voz 1108 43:23 esta la breve declaración de Pablo Casado que iba acompañado de Suárez Illana hay después ha pasado por los micrófonos José Manuel Villegas de ciudad

Voz 1089 43:30 bueno pues hoy es un día para mostrar respeto respeto y agradecimiento a la figura de la persona que nos acaba de abandonar de Alfredo Pérez Rubalcaba agradecimiento por una vida dedicada al servicio público y a defender el interés general desde de de suposiciones por tanto insisto respeto agradecimiento a él y mostrar apoyo acompañamiento y condolencias a sus allegados a su familia a sus amigos ya toda la familia socialista

Voz 1108 44:03 tal Éste era el pésame de José Manuel Villegas Mariano Rajoy lo hemos visto en el Salón de Pasos Perdidos todavía no se ha acercado pero como te digo se ha roto completamente el protocolo digamos que ahora es una sucesión de abrazos y saludos en ese salón donde siguen reposando el féretro con los restos mortales de Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 0194 44:21 nos volvemos contigo en cuanto nos pilas paso Patiño también pide paso Óscar García que está con los ciudadanos que siguen haciendo una larguísima cola son las nueve y cuarenta y cuatro minutos de la noche ocho cuarenta y cuatro en Canarias Oscar

Voz 1645 44:33 está la policía e intentando hacer un dispositivo especial porque están las calles de alrededor del Congreso de los Diputados prácticamente colapsadas Jovellanos Zorrilla en fin Cedaceros hasta ahí llega la cola para poder acceder a la capilla ardiente y junto a mí

Voz 5 44:48 dentro con con Pablo hola Pablo buenas noches buenas noches hablo eh Le conoció personalmente

Voz 1071 44:54 Alfredo Pérez Rubalcaba sí

Voz 5 44:56 hacia desde cuestiones de amigos comunes y ha venido usted hoy aquí para

Voz 19 45:03 decirle el último adiós pues si como era Alfredo Pérez Rubalcaba personalmente

Voz 5 45:08 es muy inteligente muy simpático y muy cariñoso cosa difícil en la política no encontrarse con personas inteligentes eh simpáticas y cariñosas emociona usted Pablo al hablar de de Alfredo Pérez Rubalcaba no tanto como emocionarme hoy no pero vamos si me eh

Voz 27 45:36 sí bueno pero ha venido ha venido a decirle

Voz 1645 45:38 nueve porque

Voz 5 45:40 pues claro que el resto algunos servicios este país que que de alguna forma hay que reconocérselo los pues muchas gracias

Voz 0194 45:52 Pablo Ciudadanos que están haciendo cola a las puertas del Congreso de los Diputados ciudadanos oyentes llaman al número de whatsapp de Hora Veinticinco Nos dicen esto sobre Rubalcaba

Voz 5 46:05 como canta ahora española lloró la muerte de un hombre bueno de los pocos decentes en política es una pena que no haya tenido tiempo de darnos más

Voz 13 46:20 considera que el Congreso en el que se enfrentaron socialistas carecen por un lado y Alfredo Protos apoyamos Alfredo y me acuerdo perfecto del momento en el que salió o Ares con los votos que que el Congreso daba igual porque cualquiera de los dos será garantía de éxito pero que está vida que ya no tres mira Carme

Voz 5 46:44 Díaz considero que es una Morandi es que la política de este país que todos los dirigentes de todos los partidos políticos incluyendo el mío por supuesto deberían aprender

Voz 12 46:59 fue de lo que hizo de su procesamiento vestida solamente eso ir pésame para para toda la familia

Voz 1108 47:08 hola me llamo Israel tengo treinta y un años

Voz 28 47:12 bueno lo que llevo pensando parte de la tarde viendo las imágenes y escuchando a Rubalcaba y a y a toda la gente que que habla de él compañeros Upper serios es que qué suerte tenemos los a veces de que aparezcan Rubalcaba as en la Polly

Voz 0194 47:32 Tica sea y uno de los hombres más importantes

Voz 12 47:34 la corriente como veinticinco años un verdadero estadista

Voz 29 47:38 era un hombre que prefería no están cerca de los focos trabajador incansable honesto

Voz 30 47:47 hoy es un día triste para la politica española es un día triste porque ha muerto una de las personas que con más dignidad representa a la clase política o ha presentado la clase política

Voz 0194 48:02 los oyentes de Hora Veinticinco despidiendo a Rubalcaba Inma sigues en el Congreso

Voz 0809 48:08 sí con Elena Valenciano buenas noches la vicesecretaria general del Partido Socialista en la Ejecutiva Alfredo Pérez Rubalcaba persona muy cercana que acaba de recibir el pésame de el ex presidente Rajoy

Voz 22 48:20 si el presidente Rajoy ha estado cañas y Ximo porque presidente Rajoy Rubalcaba tenían una muy buena relación a pesar de sus enormes dijeran política Elena buenas noches hola buenas noches haya hablábamos hace un ratito con

Voz 0194 48:33 Susana Díaz que no es decir hablaba casi a diario con Rubalcaba cuántas veces hablaba Elena con

Voz 22 48:37 con Rubalcaba es mejor no decirlo porque en así que voy a hacer a partir de ahora porque era constante sí si tenemos una relación la verdad que muy intensa era una persona muy intenso en general no para mí pues va a ser muy muy difícil muy difícil seguir sin él muy difícil

Voz 0194 48:56 para él fue imposible pregunta también antes a Susana Díaz es verdad que volvió

Voz 22 49:00 las clases volvió a la universidad pero era animal político era un animal político pero fíjate mucha gente pensó cuando él se marchó dimitió hoy dio un paso atrás que no iba a poder con ellos no sin embargo él disfrutaba muchísimo de sus clases te gustaba mucho la docencia era un grandísimo profesor tenía una relación magnífica con sus alumnos sus alumnas es decir que él se incorporó muy naturalmente a la universidad él seguía la política como si siguiera dentro pero estaba fuera yo era perfectamente consciente de eso

Voz 0194 49:30 vivió vivisteis momentos muy convulsos en el Partido Socialista guardaba muchos rencores plana

Voz 22 49:39 para nada para nada esa digamos que esa es una etapa que ha sido muy difícil efectivamente porque era un momento probablemente casi imposible no para hacerse cargo del PSOE pero todos sabemos que menos mal que estaba allí Rubalcaba no en ese momento probablemente era el único que podía sostener al al Partido Socialista y creo que eso ha sido reconocido por todos desde luego por sus compañeros lo ha sido por lo tanto él estaba completamente tranquilo no guardaba rencores estaba estaba un poco por encima de ese tipo de cosas

Voz 0194 50:10 están diciendo ahora que el último tintes Rubalcaba explícita entre despidiendo a Elena del Parlamento Europeo

Voz 22 50:16 sí fíjate ayer arrancaba la campaña creo ayer que nos iba a decir a Alfredo cuando yo era la cabeza de lista al Parlamento Europeo que cinco años después ese mismo día es ya no iba a estar es impresionante no es es es casi insoportable así que tal vez da lecciones que a la gente que queremos hay que cuidarla tenerla cerca ocuparse de ella porque la gente se va a veces sin sin space

Voz 0194 50:42 y alguien que ha pisado mucho Ferraz como José Luis Sastre que está que a mi lado me dice que la imagen de Ferraz era Elena Valenciano Kiki Rubalcaba hablando

Voz 5 50:51 todo el rato