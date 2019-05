Hora 25 (10/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

sobre todo a dos partidos muy semejantes a lo mejor no o no no se catalizar no planing fíjate que yo soy muy fan realmente de de Maquiavelo me gusta mucho es un libro que me gusta mucho y me parece que es una enseñanzas muy interesante Si esa mezcla de realismo de cinismo me gusta mucho yo creo que si hay un personaje que ha tenido ese esa esa definición es el es Rubalcaba los bueno y lo malo el el el el señor que sabe es de este que sabe la política de la estructura de la política sabe llegar al fondo de las cosas Isabel utilizar los instrumentos más duros más más firmes a la hora de poner al adversario en una situación no yo creo que no ha habido en los veinticinco años de democracia española de los últimos años es un personaje así con ese esa profundidad de de de de de saber cómo se tiene que utilizar los instrumentos de la política

Voz 0125

41:08

bueno era curiosísimo yo yo llevo sabes tú que muchos ministros de Interior yo no conocido primero a nadie que venda también las operaciones policiales Se ganó así a la policía ya la Guardia Civil también a nosotros porque siempre comprábamos lo que nos vendía vez vendido lo comentaba además con un compañero que también estuvo conmigo en esa época teníamos la sensación de que igual no sabíamos emocionado demasiado con otro número uno de ETA no pero lo vendía también que que que que realmente pues pues lo comprábamos y lo contábamos a seguir uno de sus afanes diarios será controlar la información irritaba que les reventas es una rueda de prensa yo les reventado varias es verdad de verdad queda mejor no cogerle el teléfono ese día porque es que te podría decir barbaridades luego ya ha acabado con cariño y todo eso pero bueno montar un Cristo perdón por el término que era de de de verdad realmente desagradable me guardo un día estábamos en Senegal detuvieron al jefe militar de ETA me lo contaron lo adelante aquí en la SER no sólo deje contara él que él ya tenía su rueda de prensa preparada con cuarenta periodistas se pilló un cabreo que me dejó castigada en el hotel sin ir a cenar con el embajador de Senegal se fue con el resto de periodistas me dejó tirada en Senegal y me tuve que coger un taxi hasta la residencia del embajador para hacer las paces con él porque aquello pintaba tan mal que no descartaba que me dejasen tierra me acuerdo que Lourdes su jefe de prensa me decías que no vas a volver a España no ha reventado la rueda de prensa claro ya detenido ya no ya no cobraba fuerza eso de Nos reventar la operación no entonces me decían era que les habían reventó directamente la la rueda de prensa no bueno era un tipo brillante al tipo brillante yo fíjate ya ya termino no me acuerdo de una vez le llame para confirmar una una operación de repente a los dos minutos veo que que que se teletipos entonces les llaman dice hoy Alfredo hombre cariñoso es que la gente sino va a pensar que te lo filtrado no