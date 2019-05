Hora 25 (10/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0760 00:00 todos ellos tienen un coche escolta porque he sido vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior vivo donde vivía trabajo donde empecé tengo los mismos amigos nombre y no quiero ninguno de los privilegios el final político de de Alfredo Pérez Rubalcaba pues realmente ejemplar por contraste todavía más conocemos entonces sufrimos

Voz 1071 00:27 no lo comentábamos ahora además a raíz también de un artículo escrito Almunia no lo decía en serio con los bolsillos igual como como llegó

Voz 0760 00:34 exacto dice que si pues yo creo que en torno a él una leyenda que que no responde a la realidad de su personalidad era un hombre era un hombre asequible o lo que sea que era político por lo tanto por tenía tenía unas dosis de pragmatismo y pues muy acendrado pero las combinaba perfectamente con un mundo muy amplio de de valores sabía manejar muy bien los intereses de la política con los ideales ideológicos de su partido siempre con una mirada sobre las instituciones del Estado

Voz 1 01:12 pues José Antonio Zarzalejos muchísimas gracias

Voz 0760 01:15 gracias a vosotros hasta luego adiós

Voz 0194 01:18 cine ese episodio de de la abdicación que es verdad que estamos poniendo mucho el acento en el final de etapa que hoy fue mucho más público pero en cambio el papel que jugó en la abdicación del Rey no es tan conocido pues fíjate curioso que yo mañana escriba de esto porque la relación que teje con Rajoy se afianza

Voz 1320 01:35 fundamentalmente cuando ambos se ponen mano a mano sea remarcan los dos si se ponen mano a mano para ordenar la abdicación del Rey porque era un proceso inédito no estaba desarrollado seis una especie de engranaje jurídico para darle una base legal a este proceso Rajoy nunca le le le agradeció lo suficiente el papel que tuvo Rubalcaba en este tema en la recta final de la relación entre ambos se teje por esta cuestión y también el desafío independentista Nos mil catorce se produce la primera consulta ilegal y entonces son los dos temas que llevar manomanista hasta tal punto que es que Narro mañana estoy en mi crónica el independiente que cuando el anuncia que se va que lo deja Rajoy intenta por todos los medios convencerle de que no

Voz 2 02:21 no sé bailar a que no lo ha Jara que no que sobre este episodio de la aplicación

Voz 1551 02:25 no lo haga hasta aquí sí episodio

Voz 1320 02:29 dijo no te vayas o por lo menos no te vayas hasta las primarias socialistas para que esté culminado lejos no te vayas por lo menos no lo hagas hasta las primarias socialistas que fuera

Voz 0194 02:39 era no en julio Pedro Sánchez las primeras

Voz 1551 02:43 bueno y es que el personaje realmente da para mucho porque tiene digamos como una aquí sí algunas que son especialmente escasas ahora comportamientos

Voz 2 02:58 que que que lo que no serán mucho el prestigio escasez

Voz 1551 03:02 sí sí pero yo yo yo no he visto también en momentos muy relajados y muy muy muy provocadores muy divertidos el acuerdo una vez que en fin estábamos ahí cenando en un sobrante yo estaba con otro americano yo estaba entonces en F él estaba cenando con esta huelga Salgado que entonces era pues se directora general de Telecomunicaciones Historias Él era el secretario de Estado o algo así de educación se había producido en esos días lo Cojo Manteca os habéis a una sola

Voz 0194 03:41 las manifestaciones de los estuvo rodando

Voz 1551 03:43 de año ochenta y siete ya apareció Polanco y allí bueno es una copa incluimos asume esa estaba complacido dando y entonces pues entre ellos sus quejas pero Polanco está preocupado por la sublevación estudiantil pero bueno pero pero Jesús te manda un artículo del ministro lo habéis pública en la parte de abajo arriba por encima ni sabéis pública al Cojo Manteca vuestro cojo manteca a la Consejería de este gas entrevistó uno estos Polanco está encendido pero como no puede ser el próximo me lo manda Samir Jesús y que esto tiene arreglo y entonces nosotros tienes esta manera de hacer las cosas pero estaban realmente encendido Polanco hice encendió tanto bueno esto lo cuento porque es que no puedo entrar en línea de EE

Voz 2 04:46 bueno por alto

Voz 1551 04:51 que que yo pensé de verdad que

Voz 2 04:53 termina con la vajilla de todas maneras esto cuadra con lo que estaba diciendo lo que decía antes Sastre

Voz 0194 05:02 los escuchaba todo lo leía todo ayer recordábamos nosotros que muchas veces cuando te llamaba parecida decía eso de que yo yo no lo he escuchado yo no lo y dolor el ultimo herencia ya no escucho la radio

Voz 1071 05:13 por las mañanas y luego te decía frase está en Texas

Voz 0194 05:16 las aguas se decía en el periódico seguramente sabía perfectamente el orden como se habían publicado esta semana

Voz 1320 05:23 la anécdota con él no fue a raíz de una información pero un mal entendido malentendido que hubo personas puestas recuerdo cundía en el Congreso me busco explícitamente para decir eso que te han dicho de mí que digo yo sobre es falso pero me buscó si no te lo creas no sé qué fue muy curioso no que ir fuera explícitamente a buscarme una faceta además entre otras de las que tuvo como fue tantas cosas yo lo he dicho que en este país ha habido dos grandes portavoces del Gobierno realmente sólo ha habido dos a él y el otro Josep Piqué yo que estado ruedas de prensa de prácticamente todos incluso de los del PSOE porque al final he ido también alguna rueda de prensa de Cela yo creo que los dos grandes portavoces del Gobierno como en este país uno de ellos sin duda fue Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 0194 06:06 a volver al Congreso Inma porque se ha producido algo bueno como si hubiera pleno es decir ha habido corrillos de todos aquellos políticos que han se han acercado hasta la capilla ardiente entiendo que ahí se han escuchado y se han dicho cosas es que antes de la fe

Voz 0806 06:19 normalidad en la capilla ardiente que vemos ahora ha habido una media hora en el Salón de Pasos Perdidos en el que se ha despedido a Rubalcaba en su propia salsa porque había alrededor del féretro corrillos murmullos de muchas conversaciones en este edificio en el que paso tantas horas y compartió tantas

Voz 0194 06:35 tantas charlas con políticos y periodistas

Voz 0806 06:38 llamaba la atención por ejemplo algo que decía un veterano del PSOE que comentaba que este acto es muy simbólico porque ya no queda prácticamente nada del PSOE que fuimos eso eso comentaba hemos visto muchas escenas de dolor entre los suyos entre las personas que han trabajado con él en distintos momentos y la verdad es que se están volcando en esta Dida Rodolfo Ares por ejemplo que fue consejero de interior en Euskadi que trabajó codo con codo con Rubalcaba lo hemos visto desde bien temprano pendiente de todo de la cola para intentar que entre todo el mundo y le ha faltado colocar las sillas y en realidad estamos viendo al equipo de Rubalcaba a pleno rendimiento Gregorio Martínez que ha hecho de portavoz de la familia esta este mediodía ha sido la sombra durante muchos años en el Gobierno y en el PSOE y está aquí también organizando todo Manuel López que también fue su jefe de gabinete en la última etapa de Ferraz desde la distancia también hoy porque tiene un problema personal y no puede estar aquí Rodolfo Irago antiguo compañero de la SER

Voz 1320 07:34 sí que fue su jefe de prensa en Ferraz y que estos días no

Voz 0806 07:36 dado en la gestiones estimación sobre la enfermedad y finalmente el fallecimiento de de Pérez Rubalcaba

Voz 1 07:42 muchísimas gracias gracias a esta obra

Voz 0194 07:45 hemos repasado todas las etapas de Rubalcaba hay que terminar por una de las

Voz 0011 07:48 que hemos hablado de manera indirecta Hay es esa última etapa el profesor Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 0093 07:55 yo creo que mis días son bastante felices por la mañana voy a la facultad si tengo clase la doy la tengo las tres y media y luego la tarde después de como él me dedico a Aller a inscribir a un acto muy alguna conferencia en general lo componen el se ve alguna película Leo antes de dormir no voy a decir que mi vida es feliz porque creen que la felicidad como tales una cosa bastante compleja definir y me parecería excesivo

Voz 0011 08:21 bueno pues nuestra compañera Adela Molina ha ido esta mañana a la Universidad de la buenas noches hola qué tal buenas noches he encontrado los alumnos bueno pues los alumnos a los que daba clase que son de segundo me han dicho que al principio lo detener a Rubalcaba de profesor les imponía pero les duró poco que enseguida se hizo con ellos por sus habilidades como docente

Voz 3 08:42 el tercer cava no siempre está pendiente Si no te enteras te está preguntando siempre tierra que de Nozar pasteles que tenemos en este año porque va explicando muy lento y espera que todo el mundo se ha enterado de lo que está hablando para poder continuar muy bien la verdad muy majo muy muy accesible

Voz 0011 09:01 los estudiantes cuentan que se notaba que preparaba las clases con cuidado y con tiempo que le gustaba llegar pronto al aula hacer un esquema en la pizarra para luego seguir la lección que era justo con las notas incluso generoso lo comprobaron en el primer cuatrimestre

Voz 3 09:16 yo creo que corrigió bastante justo de hecho era hasta bueno porque había ejercicios que habían fallado si veía que lo habíamos hecho medio bien llanas ponía algo de

Voz 0011 09:26 hacía en las clases del profesor Rubalcaba no hablaba de su etapa política esos alumnos creen que separa muy claramente sus dos facetas aunque este curso sí que ha habido una ocasión en la que estuvo charlando con los estudiantes de temas al margen de la química orgánica

Voz 3 09:41 el ocho m que sí que con los chicos hablo un poco rindieron hoy se hizo la sólo

Voz 0011 09:47 el ocho de menos contaban estas alumnas el día de la huelga feminista compartió con los chicos que fueron a clase reflexiones e inquietudes algo que ya hemos oído no era nada habitual la verdad es que todos los alumnos a los que hoy tendría que haber dado la última clase del curso hablan muy bien cómo su afecto del que ha sido su profesor la última clase que tenía que haber sido Hoy Adela muchísimas gracias gracias a vosotros adiós pues ahí

Voz 0194 10:10 volvió como decíamos a la Universidad de donde había llegado muy pronto para dedicarse a la política pero la universidad volvió vamos a hacer una cosa volveremos al Congreso de los Diputados antes de terminar el programa pero como antes de que se produjera la noticia del fallecimiento de Rubalcaba la política española transitaba en la rutina de la campaña electoral que empezó la pasada medianoche y que hoy además tenía un protagonista singular quiera Mariano Rajoy

Voz 4 10:36 cadena SER elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1071 10:46 mientras Pablo Casado me tiraba al Zaragoza Mariano Rajoy se dejaba ver y fotografiar hasta tocar en las calles de Zamora acompañado de Fernando Martínez Maíllo el sector crítico con Pablo Casado parece que quiere hablar y ahora que José María Aznar se ha esfumado

Voz 5 11:00 reivindica a Mariano Rajoy y el PP siempre ha estado en el mismo sitio y al mismo sitio pues hemos ganado elecciones en unas ocasiones en otras las hemos perdido todos somos una gran fuerza política el mayor partido España formamos parte del Partido Popular europeo ya desde hace mucho tiempo y nuestra forma de gobernar es conocida por la gente porque ya lo hemos hecho

Voz 1071 11:25 Rajoy tenía preparada hoy una especie de gira por la mañana Zamora con Maíllo por la tarde Galicia con Feijóo de la tarde lo ha suspendido como ahora acaban de escuchar el caso es que una vez había dicho Rajoy lo que tenía que decir yo ha pedido a la vez

Voz 6 11:39 el litro de otra cosa

Voz 1071 11:46 estuvo cómo es mucho más que Génova al Partido Popular recadito para revés recadito para bajista y todo eso es escucha ahora que es campaña cuando en teoría tienen que hacer piña que no se escuchará cuando haya votado de momento la candidata por Madrid Díaz Ayuso designada ya saben personalmente por Pablo Casado se queja de que todas sus polémica lo gozosos que son los atascos lo del orgullo la Casa de Campo no porque hay familias lo de los contratos basura todo eso dice le pasa porque los medios la señalan porque es mujer

Voz 1519 12:23 la polémica que se está intentando en suscitar en los medios Le puedo asegurar que no le ocurra ningún otro candidato hombre en esta campaña todo lo que digo yo siempre es cuestionado de Wall el tema que hable donde hable que ya se encarga muchos periodistas de extraerlo conveniente para hacer activismo político y no periodismo con la José que digo

Voz 4 12:40 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 2 12:46 pero qué tendrá que ver que se mujer si lo que dice es impresentable habrá que decirlo no se lesionan

Voz 0194 12:53 además es que claro no donde ella cuestiona a los medios todo lo que digo me me lo cuestionan ella debería cuestionarse también esto de llamar a activismo político al periodismo exacto y hay otra cosa que quería destacar hablábamos de las partidos políticos que han suspendido los actos de campaña Vox no lo ha hecho es importante también dejarlo dejarlos argumenta ha sido de que no tenían contacto con Rubalcaba vale que es un partido nueve bueno tienen contacto digo pues tanto el día reivindican dado Pelayo tampoco tener contacto con esa exactamente de argumento de que no os os pedí una campaña porque no le conocimos me parece absolutamente surrealista todos han suspendido la campaña fueran de la cuerda de Rubalcaba no fueran excepto Vox es un orgullo estar aquí la campaña

Voz 3 13:39 yo soy como usted de de su libertad

Voz 1170 13:42 te guste no las respeta

Voz 1071 13:43 ha ejercido esta mañana cuando Alber Rivera Inés Arrimadas tenían un acto de campaña en Manresa en la provincia de Barcelona y así les ha recibido un grupo de intolerantes y en Barcelona se ha producido una de las imágenes del día el Rey junto a Quim Torra en la inauguración del Salón del Automóvil y en Barcelona se ha conocido el resultado del último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió el CIS catalán Éste es uno de los datos más llamativos que nos ha dejado la jornada en lo político porque por vez primera desde el referéndum del uno de octubre desde hace dos años son más los detractores de la independencia de Cataluña que los partidarios para está muy igualada la cifra pero es esta cuarenta

Voz 0194 14:15 yo he hecho con ocho por ciento en contra y cuarenta y siete con dos por ciento a favor los catalanes por cierto preferirían un pacto entre PSOE y Podemos para gobernar España revuelven al Congreso pero antes como habíamos escuchado tanto a Maíllo como como Rajoy Miguel Ángel que te parece Rajoy en campaña Aznar no pero Rajoy ahora sí

Voz 1551 14:34 claro es que vamos a ver un partido es un es un conjunto

Voz 7 14:39 a Pino uno uno un una una mezcla una

Voz 1551 14:42 la noción de de afectos desde luego defectos de principios y de intereses aquí una de las cosas que sean gobernado muy mal por parte de Casado ha sido los afectos es decir porque ha hecho ha entrado con la con la paz a de a Christian Klar hice ha llevado todo por delante es decir y además para que para atraer que gente para hacer una cuadrilla de toreros de no sé qué de gente que ya está pasa por la piedra diez veces que no sea de parada ideó candidata a la Comunidad de Madrid y de otra gente que lo tiene todo vamos que que vamos a ver al cuando empezó la democracia aquí en este país después de la nuca veamos pasado entonces se entendía que alguien saltar a la política a puestos de de cierto rango viniendo de la nada pero ahora cómo se puede ser candidato a los sé que si no sea sino se ha hecho un poquito antes no se ha dado la gente un poquito en el en el trabajo político serio y solvente de llegar a ministro a mí me dijo uno que fue ministro con Felipe González fíjate voy a ser ministro buenos los ochenta y dos sólo he mandado en una secretaria dice pero lo peor es que Felipe sólo ha mandado en dos es decir no traían un background que se dice ahora de de trabajo de cumplimiento Juan Carlos

Voz 1170 16:15 que me parece que es casados compró un discurso muy raro seguramente porque a lo mejor él también lo pensaba esa idea de que el Partido Popular había perdido los valores había perdido los principios que con Rajoy poco menos que se había convertido en un bluff absolutamente sin sin ningún tipo de principio y que esa derecha la gente reivindicaba una derecha mucho más dura mucho más firme que sobretodo en el tema catalán iba a tenías que decir que o arrasaba o no votar yo creo que se creyó absolutamente que el discurso de que le iba a permitir gobernar evidentemente el resultado pues ha sido el esa cifra

Voz 2 16:59 si tuvieron seis más en serio la cifra armonía total iba a decir a usted libres no ibas a decir alguno

Voz 1551 17:04 que que en este en este asunto quizás contando de auditar que a mi me parece que se ha creído ese discurso de verdad si tú lo crees que que

Voz 1170 17:15 absoluto pero ese es el discurso con el que ganó el congreso

Voz 1320 17:18 no es saques muy importantes explotó tremendos

Voz 1170 17:21 amén de los

Voz 1320 17:24 todas maneras de todas maneras la intervención esa para mí perdona que te es para mí eso es su error los comisarios los sí pero era que los compromisarios era una cosa Cascos que decía es mucho más fácil ganar un congreso que ganar unas elecciones

Voz 2 17:42 ahí te hice más caña más caña que me quedan treinta si no no

Voz 1320 17:48 no simplemente quería decir que es verdad que Rajoy hará tiene más visibilidad pero tener en cuenta que es Zamora donde esta Maíllo es Galicia donde está Feijóo es decir que tampoco parece que vaya a hacer un grandísimo despliegue electoral mucho más de lo que ya hizo en la anterior campaña sí es cierto que el que ha desaparecido

Voz 0194 18:06 son las once dieciocho minutos las dieciocho en Canarias a las once estaba previsto que se cerrara la capilla ardiente vamos a volver al Congreso de los Diputados para ver si se cumplen las previsiones porque había muchísima gente en la calle Oscar

Voz 1645 18:20 pues sigue sigue pasando toda esta gente que está y que sigue en la calle las vallas azules colocadas en la acera de enfrente de la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados son ya las únicas pruebas de que de que ahí hace unas horas hubo gente mucha gente que se preguntaba qué estaba pasando por qué tanta policía porque tanto movimiento aplausos emoción lágrimas la llegada del féretro con los estos mortales de Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido el momento más emotivo de esta tarde noche homenaje espontáneo con ovación cerrada como también ha sido un homenaje en forma de flor las numerosísimas rosas rojas que portan que depositan aquí en la capilla ardiente los primero decenas pero después centenares de personas de ciudadanos que han querido y que siguen a esta hora como decimos queriendo dar el último adiós Alfredo Pérez Rubalcaba en esa fila enorme fila estaba Paquita la simpatizante del pequeño ha sido la primera persona en pasar por esta capilla o Pablo que decía que no estaba emocionado recordando su relación personal con Rubalcaba pero lo estaba o Nacho y Alba los jóvenes que han reconocido a Rubalcaba como el hacedor de su educación cuando en su día aprobó la LOGSE y aquí seguimos en la puerta del Congreso en la calle Angels con la gente a la que a esta hora parecen pasar revista a los leones de la Cámara baja en el último adiós Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 1 19:32 pues ese más gracias Óscar buenas noches buenas noches

Voz 0194 19:34 aquí también Ramoneda ha querido homenajear a Rubalcaba

Voz 8 19:40 el dietario

Voz 1150 19:43 desde

Voz 0093 19:44 el primer cargo en el Ministerio de Educación de Maravall

Voz 1150 19:47 hasta el de ministro de Interior contado a partir All que sucedió como secretario general del PSOE pasando por su condición de portavoz con Felipe González Alfredo Pérez Rubalcaba es una de las figuras que ha tejido democracia española y siendo ministro del Interior ETA puso fin a la lucha armada siempre era capaz de tomar un punto de distancia con la acción de gobierno y esto quizás le permitía anticipar situaciones recuerda una conversación en dos mil ocho retorciéndose por la resistencia de Zapatero asumir la crisis en estos casos decía es mejor dar un aviso fuerte que ponga la ciudadanía en situación que vender ilusiones imposibles tardaron en hacerle caso su muerte nos retrotrae a un año decisivo dos mil catorce quizá el principio del fin del régimen del setenta y ocho en mayo las elecciones europeas anunciaban el fin del bipartidismo podemos había dado un paso que no estaba en el guión la puesta en los movimientos sociales surgidos el 15M por la política institucional con un impactante irrupción en las elecciones europeas en junio abdicó el Rey Juan Carlos en julio Alfredo Pérez Rubalcaba dijo la política Mariano Rajoy y los suyos se quedaban solos como representantes del viejo régimen por si fuera poco el nueve de noviembre en Cataluña dos millones ochocientos mil ciudadanos votaban en una consulta suspendida por el Tribunal Constitucional aquel año en su última aparición en los encuentros de Sitges el circo de Economía de Barcelona Rubalcaba recibió el reconocimiento de los existentes entre aplausos dijo este país siempre que listado por saber enterrar a los muertos era la sana ironía que seguro que le ha acompañado hasta el final

Voz 0194 21:22 cada uno recordará Rubalcaba algo un periodista por la relación que tuvo con él un ciudadano pues eso por la LOGSE como unos decía esa estudiante habrá quién lo recordará cosas malas no estará de acuerdo con muchas cosas de las que hizo pero si hay algo que es indudable es que era un gusto escucharle en los escuchaba muchísimo nosotros como antes recordábamos pero escucharle a él escucharle él haciendo política era un verdadero gusto y Severino Donate lo ha entendido así

Voz 0093 21:53 yo tenía buenas notas en el bachillerato y mi padre consideraba que tenía que estoy un ingeniero que era lo que se correspondía con aquellos que tenían buenas notas temáticas él quería que si mi hijo tiene buenas notas saca matriculas ingeniero yo quería hacer filosofía una especie de acuerdo entre la filosofía Ingeniería me fui a Ciencias cuando tuve que decidir elegí ser profesor una buena parte de mis amigos están en la universidad siempre pensé que la política iba a ser una cosa transitoria en vivida la verdad es que luego la transitoriedad pasa como en las con las leyes españolas en este que no hay nada más largo Transitoria no hay nada que dure más que una buena transita pues con mami convivida política va pasa igual

Voz 10 22:35 sí

Voz 0093 22:38 de qué se le acusa Bush dice que escribirá el tal uso algún amigo malvado me dijo que es mejor no eres es listo no pero maquiavélico tú deja deja deja que en política yo no lo creo pero en fin no no alguna vez no dije todo lo que sabía no es verdad que a veces no dije todo lo que sabía cosas que me que me guardé pero no numantina

Voz 11 23:10 cuando uno negocien

Voz 0093 23:12 lo más importante es saber el margen de maniobra que tiene quiénes acordar tienes que saber qué es lo que realmente quiere uno pide lo que quiere que demás tienes que adivinarlo salvo con Labordeta José Antonio Él se sentaba ahí te decía lo que quería lo que no quería y además te decían que no podíamos ver a los tres minutos de diciendo sino que ya teníamos un acuerdo había que vestir hay un poco esto unos cuarenta y cinco minutos hablando

Voz 12 23:39 el que Mclaren tenía hablando mal de Aznar

Voz 0093 23:43 quiera que era nuestra pasión

Voz 13 23:46 y sí

Voz 14 23:48 a que siempre comento que que el día que salí de La Moncloa nunca volví a mirar hacia atrás me lleven planta me fue el coche

Voz 13 23:57 a cuántos malísimos

Voz 14 24:01 hay a Soledad inevitable que que que

Voz 15 24:04 en la Moncloa se siente cuando llueve mucho sabe

Voz 0093 24:08 la gente tiene protegerse calmados

Voz 16 24:13 yo cuando me fui

Voz 13 24:14 Política tenía dos

Voz 0093 24:17 fermentado fermentado expresa la hormigonera qué he hecho mal que hecho bien quién me traicionó que estas cosas pasan en la vida mira sí atrás y fermentado

Voz 17 24:30 ahora ahora vivo un mundo

Voz 0093 24:36 es como me muevo en mundo desde el punto de vista vital para alguien racional como yo diría que es más cómodo que el de la política sida moderadamente una aludido tiene siempre un ácido que acogía usted sabe el placer que da para que lleva treinta años en un mundo más diez más bien incertidumbre de repente llegaron a Pizarro y hoy escucharme esto es así moderadamente baldío siempre siempre tienes Horacio estoy agradecido por este cariñoso homenaje que siempre a uno le perturba por aquello de que ya sabemos que los españoles somos gente que iba a decir enterramos bien así que borren lo no

Voz 19 25:32 eh

Voz 0093 25:35 eh término ya muchos lleváis no sé si tantos años pero muchos años conmigo no no es una insinuación entendáis mal que lo único que deseo es que me echen tanto de menos como yo os voy a echar tenerlos

Voz 20 25:53 a vosotros

Voz 0093 25:56 el Porto

Voz 21 25:57 suerte

Voz 0011 26:00 es posible que dijera años yo no te he escuchado pero me han dicho que te ha escuchado que has hablado demasiado bien de mí te echaremos de menos Miguel Ángel Aguilar Juan Carlos Jiménez Cristina de la Hoz muchísimas gracias buenas noches saltos Sastre hasta el lunes hasta el lunes que habrá que continuar feliz fin de semana

