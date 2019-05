Hora 25 (13/05/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 tiene razón la ministra de Trabajo en este país dejamos todo para última hora tanto que su propio ministerio ha publicado esta tarde la guía para aplicar el control horario en las empresas casi dos días después de la puesta en marcha de la medida son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:19 eh hombre veinticinco

Voz 4 00:36 hay millones Barcelona hola buenas tardes y es aquí aclara

Voz 0194 00:39 aquí hay algunos sectores en los que no se aplicará el control de los horarios las empleadas del hogar los artistas deportistas y los altos directivos todos los demás trabajadores deberán estar sometidos a la ley que entró en vigor ayer y que obliga a las empresas a tener un registro de las horas de entrada y salida de sus empleados Carmen Calvo ex vicepresidenta en funciones

Voz 5 00:58 no no ha habido precipitación al contrario yo creo que hemos sido muy tarde a proteger a los trabajadores a las trabajadoras que han visto como millones y millones de horas de su trabajo en y conocida ni remunerada otra cosa distinta es que cada empresa tenga un periodo de adaptación para ver cómo se hace ese registro y ese control

Voz 0194 01:18 este va a ser nuestro primer asunto al que dedicaremos además la segunda hora del programa así que ya nos pueden contar su experiencia en el control de las horas extra como trabajador o como empresario a través del whatsapp seis tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres y después resumir hemos este cuarto día de campaña

Voz 2 01:39 exactamente igual el nunca más

Voz 0194 01:53 Sánchez se ha ido pasar esta mañana por Vallecas y ahí se ha cruzado con esta pensionista mientras tanto la derecha libra la batalla por el liderazgo de la oposición Alber Rivera ha hecho hoy una demostración de fuerza reuniendo su aumentado grupo parlamentario ante el que ha reclamado ese papel

Voz 6 02:07 por eso vamos a liderar desde el primer minuto la oposición de este Parlament porque liderar la oposición no es titular y test no es un cargo es una actitud es una forma de comportarse

Voz 0194 02:20 además Pablo Iglesias aparca las negociaciones con el PSOE hasta que pasen las elecciones del veintiséis de mayo Pedro Olano

Voz 1715 02:26 así que primero votaremos si después negociarán la conformación del Gobierno antes han tenido que cerrar la formación de la mesa del Congreso el acuerdo está prácticamente cerrado y en la mesa no habrá representación de Vox Adriana Lastra esta mañana en Hoy por hoy

Voz 7 02:39 ni siquiera tendría votos para formar parte de la Mesa del Congreso necesitaría en todo caso el apoyo del Partido Popular y ciudadana incide este grupo parlamentario pretende Docs mamá formar parte de la Mesa del Congreso

Voz 1715 02:52 en Hora Veinticinco resumimos las declaraciones de hoy en el juicio del uno de octubre más testigos como el teniente de alcalde de

Voz 1092 02:57 el uno yo presencié cargas policiales que a mi parecer edad indiscriminadas viví varias personas heridas golpes contra gente que estaba indefensa

Voz 1715 03:06 repasaremos la declaración del ex gobernador del Banco de España Luis María Linde en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia ha contado que hubo que adelantar una parte del rescate esa entidad para evitar que el Banco Central Europeo exigiera la devolución de ochenta

Voz 8 03:18 a mil millones de euros España sufría un colapso financiero sin regularizar Estados les duración desconocida en nuestra economía pues yo creo que desde la carrocería era gravísimo entonces les gravísima pospuesto Bankia BFA pesaban bastante porque debían ochenta mil millones

Voz 0194 03:34 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:37 buenas tardes confirmaciones en los banquillos después del desenlace en la Liga de fútbol en Primera División el Huesca que ha bajado ha anunciado que Francisco no seguirá el año que se viene entrenando al equipo en Segunda División en cambio en el Levante que se ha asegurado la permanencia en Primera Paco López seguirá una temporada más recordemos que hoy tenemos fútbol de Segunda se cierra la jornada a las nueve con el partido que van a jugar malas hay Oviedo bien tenis Master mil de Roma a la espera de que de debute Rafa Nadal el miércoles hoy jugaban cuatro españoles adelante Albert Ramos Fernando Verdasco y Garbiñe Muguruza ha caído eliminado Pablo

Voz 0978 04:09 yo al menos queda el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes hasta el jueves un esperamos que empiece a cambiar el tiempo hasta entonces mucho sol y temperaturas sin cambios importantes el calor ha tenido protagonismo de nuevo en la mitad oeste de la península treinta y dos grados de máxima en la ciudad de Madrid XXXIII en Ourense treinta y seis en Sevilla dista eso sí del record que se alcanzó justamente un trece de mayo pero del dos mil quince con una máxima de más de cuarenta grados en la ciudad de Sevilla esta noche con poco viento y apenas nubes temperaturas bajando rápidamente mañana primeras horas ambiente un poco frío sobretodo en el interior y pueblos de montaña después como decíamos tiempo radiante con temperaturas parecidas a las de hoy no llegan a hacer calor en el Cantábrico gran parte del Mediterráneo empiezan Juan a veinticinco Pedro

Voz 1715 04:52 el cierre reportadas en lo hemos reservado a uno de los iconos del Hollywood clásico que ha muerto hoy con noventa y siete años Doris Day a contar Marta García

Voz 1513 05:02 nació en mil novecientos veintidós hija de un profesor de música y organista iba para bailarina pero se fracturó la pierna en un accidente de coche volcó en la canción hasta que en mil novecientos cuarenta y siete dio el salto al cine en la película romance en alta mar con Michael Curtis después vendrían Confidencias a medianoche que le valió el Globo de Oro o pijama parados pero si hay un trabajo que la consagró fue el hombre que sabía demasiado a las órdenes de Cisco

Voz 9 05:29 me gusta Luis Bernard hablando con Akelarre

Voz 10 05:31 qué árabe El queremos que el escándalo porque qué tal Emilio

Voz 1513 05:34 ciento A68 rodó su última película El novio de mamá y se dedicó a la televisión Doris Day esa estrella del Hollywood dorado de los años cincuenta y sesenta alejada de la imagen de sex symbol más parecida a una vecina de al lado de

Voz 0194 05:47 preocupada y feliz

hora veinticinco

Voz 4 06:29 toda la información Pepa Bueno Pinto un cigarrillo graves

Voz 0194 06:37 tiene zapatos mocasines para hacer escalada como

cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 18 07:45 esto es muy estos muy nuestro eh lo de esperar al último día pero vamos no es novedosa la norma la norma lleva en vigor dos meses que bueno pues sencillamente hay que aplicarla

Voz 1715 07:55 bueno la ministra de Trabajo siempre tan explícita Magdalena Valerio ha reconocido hoy que las empresas de este país se han tomado un poco va a chufla la ley que les obliga desde allí

Voz 1762 08:05 ver a controlar los horarios de todos sus trabajadores

Voz 1715 08:07 de entrada la hora de salida los empleados tienen tenemos que fichar para tener un registro de las horas

Voz 10 08:13 extra que ser trabaja la norma como los de

Voz 1715 08:16 sí entró en vigor ayer y hasta esta tarde el Ministerio no ha publicado la Guía para solventar las dudas vamos a saludar a Rafa Bernardo Rafa buenas tardes esas buenas tardes con esa guía ya sabemos por ejemplo que trabajos van a quedar exentos de ese control horario

Voz 1762 08:30 en esas nueve páginas de guía se aclara que cuáles son esos trabajadores que quedan fuera del registro de la jornada y que son pocos están estructurados el personal de alta dirección deportistas empleadas de hogar o artistas por las peculiaridades de su relación laboral los demás incluyendo pues situaciones de teletrabajo horarios flexibles secuencias temporales de trabajo superiores al día han de Figo durar en el registro la guía recomienda en estos casos pues registros telemáticos también fórmulas de autogestión del tiempo Si el empresario las ve bien esta guía recomienda asimismo introducir en el registro todos los hitos que formen parte de la jornada de trabajo incluyendo pausas voluntarias obligatorias pausas legales o convencionales además de la hora de inicio de final de jornada conviene dicen dejar clara la parte de trabajo efectivo sobre el total de jornada

Voz 1715 09:13 bueno primer día por tanto primer día laborable de aplicación de esta nueva norma Rafa que balance se puede hacer teniendo en cuenta que el propio Gobierno lo hemos escuchado reconoce que no es que las empresas le hayan hecho mucho caso la

Voz 1762 09:27 pues el balance es distinto según a quién se le pregunte

Voz 1715 09:30 no ha en la patronal insisten en que

Voz 1762 09:32 sigue la confusión sigue la inquietud entre los empresarios y lo que están

Voz 10 09:36 combinando a sus asociados en general a todas las

Voz 1762 09:38 esas es que tengan listo un registro aunque sea provisional y mientras eh pusieron negociando con los representantes de los trabajadores la fórmula definitiva acreditando mientras que la negociación está en marcha por si llega la inspección ha sido hoy un día intenso Nos dicen en CEOE pero más dudas hay en la empresa mediana y pequeña

Voz 19 09:54 dado nuestros trabajadores en en estos casos vídeos comerciales no tienen un horario fijo de entrada y salida en el establecimiento claro que hacemos registramos una entrada y una salida o varias entradas y varias salida como esta de Jesús que tiene una aseguradora con diez trabajadores varios de ellos

Voz 1762 10:14 comerciales con horarios cambiantes mientras el Gobierno o más bien fuentes de la inspección hablando un día con muchas consultas pero con normalidad relativa normalidad en la línea de los últimos días que les han hecho muchas consultas sobre este tema tienen previsto Nos dicen ir monitorizado la situación cada pocos días para ver también cómo se va desarrollando la adaptación de las empresas

Voz 1715 10:32 gracias Rafa hasta luego hasta luego en la segunda hora del programa ya lo decía Angeles Nos vamos a dedicar este asunto y pedimos como siempre su testimonio su experiencia como trabajador o trabajadora bien como empresaria o empresario has Prince ya digo en el control de las horas extras en el trabajo de más seis tres ocho

Voz 1762 10:52 siete siete cuatro siete cuatro

Voz 1715 10:54 es es el número de Whatsapp que pueden enviar sus notas de voz seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres en Hora catorce en la SER hemos hablado con Mercedes Martínez ella es presidenta de la Unión Progresista de inspectores de trabajo cree que esta norma va a ayudar a controlar las horas trabajadas demás pero no considera que sea un instrumento definitivo para combatir el fraude de las horas extra

Voz 20 11:15 no es la panacea es decir es un instrumento que nos va a servir pero es muy complicado que acabe con todos los excesos de horas extraordinarias que se realiza en este país tendremos la posibilidad de controlar mejor a los propios trabajadores también porque podrán alegar lo como prueba

en la Cadena se elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1715 11:50 la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba fue un paréntesis pero todo vuelve a la normalidad lo previsible estamos en campaña electoral hoy tocaba por ejemplo baño de masas popular de Pedro Sánchez Madrid llamamientos a la unidad de la derecha de Pablo Casado Navarra la maniobra de Albert Rivera para ocupar el espacio Diller el líder de la oposición en el Congreso la confirmación por parte de Iglesias y hasta que no volvamos a votar que no pase el veintiséis de mayo ellos no volverán a negociar con el PSOE Javier Carrera Javier buenas tardes

Voz 0866 12:20 qué tal buenas tardes vuelta a la normalidad si con paseo de Sánchez por el feudo socialista de Vallecas aunque continúa el recuerdo al que fuera líder socialista a se refería al presidente en funciones hace unos minutos desde Zaragoza

Voz 6 12:31 el compromiso con la causa del Partido Socialista con la causa socialista y un amor y una lealtad inquebrantable con su padre con España así que gracias Alfredo gracias por todo lo que has hecho por este país oídos

Voz 0866 12:46 de esta mañana Sánchez lanzaba un sutil mensaje político apuntaba un semáforo en rojo cuando le preguntaban por un gobierno de coalición con Unidas Podemos más optimista era Pablo Iglesias que sigue presionando pero vamos con el acuerdo para después de la selección

Voz 12 12:58 yo estoy convencido que vamos a gobernar juntos va a implicar un proceso que va a ser largo que va a iniciarse además después de las elecciones autonómicas

Voz 0866 13:08 la clave nacional sigue marcando el paso de los comicios por la mañana Pablo Iglesias ponía como ejemplos olfato Navarra para frenar a la Izquierda esta tarde echara en cara al Gobierno su respuesta a la avalancha de emigrantes ayer en Melilla

Voz 0919 13:19 pues yo sí que lo digo defiendo las fronteras españolas ya Laguardia

Voz 0699 13:23 civil ya la Policía Nacional y la inmigración tiene que ser regular

Voz 0866 13:27 y mientras Albert Rivera se otorga ya el título de líder de la oposición

Voz 6 13:31 porque liderar la oposición no es titular no es un cargo

Voz 0866 13:36 la Tito en una primera visita al Congreso en la que el cine estar constituidas las Cortes anuncia ya su primera iniciativa una ley para proteger a las

Voz 1715 13:45 a mí gracias Javier los cuatro grandes partidos llevan ya varios días negociando un acuerdo que está prácticamente cerrado para repartirse la Mesa del Congreso el PSOE insiste en presidir la Cámara podemos también lo pretende y entre esos dos partidos el PP y Ciudadanos se van a repartir una mesa en la que no habrá presencia de Vox Inma Carretero

Voz 0806 14:04 sin voz y sin ningún grupo nacionalista la dirección del PSOE confía en que salga adelante su planteamiento inicial que es dar entrada en la Mesa del Congreso a los cuatro principales grupos que PP Ciudadanos y Podemos se queden con dos puestos cada uno y que el PSOE ocupe tres teniendo en cuenta su distancia sobre el resto Adriana Lastra

Voz 7 14:23 tiene que ser pues representativa de esa nueva realidad si siquiera tendría votos Vox para formar parte de la Mesa del Congreso necesitaría en todo caso de la Colla del Partido Popular y Ciudadanos de esta grupo parlamentario pretende próxima va a formar parte de la Mesa del Congreso

Voz 0806 14:39 era la explicación quedaba esta mañana en Hoy por hoy la vicesecretaria general del partido de todas formas tanto fuentes socialistas como de la formación morada aseguran a la Cadena Ser que por ahora el acuerdo no está del todo cerrado el viernes se va a reunir la Ejecutiva Federal del PSOE para aprobar sus propuestas ahí la principal incógnita es quién va a presidir el Congreso que es un puesto que el PSOE en estos momentos no tiene intención de ceder

Voz 1715 15:05 el ex presidente catalán y candidato a las elecciones europeas Carles Puigdemont ha confirmado hoy que no tiene interés en la política local permiten esa expresión vamos que no volver a ser candidato a las elecciones catalanas porque lo suyo a partir de ahora pretende ser Europa

Voz 6 15:20 yo no Tim K yo no tengo ningún interés ninguno en ser candidato a unas elecciones al Parlament de Cataluña lo que querría es desde hace mucho tiempo recuperar la normalidad mientras estemos en el exilio tenemos que hacer el trabajo que dijimos que haríamos no fui al exilio para quedarme quieto encerrado por quedarme aquí estancado

Voz 1715 15:37 la Junta Electoral de Barcelona ha aceptado que tanto Oriol Junqueras desde la cárcel como Toni Comín desde Bruselas participen en un debate europeo en TV3 debate al que había renunciado de ya que puede acabar sumándose si es que finalmente la cárcel permite a a participar en ese debate vamos a Barcelona Albert Pla

Voz 21 15:55 el ex presidente de la Generalitat ha anunciado esta tarde que si finalmente Junqueras puede participar desde la cárcel el quiero ocupar el puesto de Toni Comín al número dos de la

Voz 1715 16:04 está de Jones para Cataluña ya aquí en la Junta electo

Voz 21 16:06 la la autorizado para intervenir en TV3 desde Bélgica hasta ahora el nombre de Puig Ramón no figuraba en este debate fuentes de su formación explican que no confiaban que se autorizase al líder de Esquerra por lo que consideraban que era injusto y que no querían ganar ventaja aprovechándose de la represión en cualquier caso la participación de Yunquera ni de la de Puig Ramón están Garay quizás al cien por cien la Junta dejado la última palabra sobre el líder de Esquerra en manos de instituciones penitenciarias que tendrá que decir si logísticamente es posible su intervención la de Junqueras desde Soto del Real a la espera de esto Ciudadanos ya ha anunciado que recurre la participación de los dos líderes independentistas ante la Junta Electoral Central y el PP por su parte acepta la autorización de la Junta Provincial y acaba de decir que no presentará recurso

el lunes municipales autonómicas y europeas los mil diecinueve Katrina

Voz 1715 16:58 sí y el juicio por la consulta del uno de octubre afronta ya la recta final de las pruebas testificales empiezan a pasar por el Supremo los últimos testigos os ha escuchado por ejemplo a Mireia Boya ex diputada de la CUP según su relato fueron ella y otro compañero a quienes se enfrentaron a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana dio unión cultural que querían acabar con la protesta el veinte de septiembre que rodeaba la Consejería de Economía luego por la tarde ha sido por ejemplo el turno del teniente de alcalde de Barcelona aprueba resumido Alberto Pozas

Voz 0055 17:26 los testigos de las defensas destacan el carácter pacífico de las grandes concentraciones tanto el veinte de septiembre como el uno de octubre Mireia Boya exdiputada de la CUP Jauma Saëns teniente de alcalde de Barcelona

Voz 22 17:36 en ningún momento hizo hoy o leí una llamada a impedir registros que se estaban

Voz 10 17:42 luciendo presencié cargas policiales

Voz 22 17:44 es que a mi parecer eran indiscriminadas en el tramo final de

Voz 0055 17:47 el juicio la testifical ha vuelto también a la posible malversación de caudales públicos Frances Esteva director de Gabinete Jurídico de la Generalitat asegura que no se comprometió dinero público ni para promocionar el referéndum ni tampoco para su logística

Voz 23 17:59 cantil Unipol no existe ningún encargo Ford

Voz 17 18:02 mal específico para notificaciones Rajoy

Voz 0055 18:05 todas con el octubre aunque reconoce que sólo analiza lo que aparece en los expedientes administrativos y la fiscalía cree que muchas cosas se Apala obraron sin contratos de por medio

hora veinticinco

Voz 13 18:16 tú sabes dónde montar las mejores barbacoas

Voz 24 18:19 de hoy ya que ahora esa ruta en bici es lo tú conoces el lugar donde probar nuevos sabores y acertar o no actúe a la ciudad con tu nuevo sea Tarraco puso pie hasta siete plazas por veintiséis mil novecientos noventa euros

Voz 1715 18:59 protege tu hogar con la alarma

Voz 25 19:01 la alarma de Securitas Direct dotada con la última tecnología y controlada por el mayor número de expertos en seguridad consigue la ahora con el seguro Hogar familiar de Mapfre en cualquiera de sus oficinas y te ahorras tiene pocos

cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 1715 19:24 la guerra comercial entre Estados Unidos y China uno de los principales factores de desestabilización financiera eso ya lo saben hoy ha sido China quién ha anunciado la imposición de aranceles a productos americanos por valor de sesenta mil millones de euros y claro luego las bolsas los mercados han temblado Javier muy buenas tardes

Voz 1762 19:38 qué tal buenas tardes así que la guerra comerciales ya guerra abierta entre Estados Unidos y China China va a imponer aranceles a los productos agrícolas americanos así que todo lo americano se va a encarecer lo chino ya lo había hecho con aranceles de hasta el veinticinco por ciento de Pekín hilos pagarés hemos todos los demás porque los productos cruzados Se van a encarecer eso significa textiles zapatillas de deporte teléfonos móviles cámaras ordenadores la guerra comercial de momento ha dejado ya un primer caido una primera víctima la bolsa es el peor día de la Bolsa americana de todo dos mil diecinueve y lo peor puede estar todavía por llegar dicen los analistas las empresas que exportan las tecnológicas van a ser

Voz 10 20:19 las más afectadas así que el Dow Jones y el gran índice

Voz 1762 20:21 de de las multinacionales hoy cae un dos y medio por ciento insisto el peor día de dos mil diecinueve El Nasdaq el de las tecnológicas cae un tres y medio por ciento con empresas como Apple el fabricante del iPhone cayendo un seis por ciento en un solo día el Ibex ha caído aquí un cero coma

Voz 1715 20:37 a ocho por ciento el peor día desde febrero

Voz 1762 20:39 en fin de momento tiemblan las bolsas pero si esto sigue si el Comercio Exterior Se frena lo siguiente que tiembla es la economía así que efectivamente guerra abierta con víctimas

Voz 10 20:48 es muy parecido por Bruselas el Secretario es todo esto

Voz 1715 20:51 los Unidos iba de viaje a Moscú ha decidido parar allí para hablar de Irán otro de otra de las obsesiones de Donald Trump Bruselas Griselda Pastor exacta

Voz 0738 20:59 en que ha llegado casi sin anunciar si es que ha sido el mensaje que ha escuchado la Unión quiere salvar el acuerdo nuclear y trabaja para mantener vinculado al Gobierno iraní osea que Mogherini niega que el secretario de Estado americano les hayan reclamado que rompan con Irán

Voz 0419 21:18 miren eh esto no es lo que yo he vivido en este mitin o como ustedes saben para nosotros es importantísimo salvar el acuerdo nuclear consideramos clave mantener este puente de diálogo trabajamos en ello ha dicho Mogherini en la

Voz 0738 21:33 era de prensa tras una breve reunión con Pompeo que también se ha entrevistado con los ministros de los gobiernos que avalan ese acuerdo algunos durísimos como el francés más contenido el británico tiró todos pendientes de poder salvar un pacto que para ellos es la carta con la que agrupa juzga a nivel internacional para demostrar que se puede ganar con el diálogo

Voz 26 21:59 hora veinticinco la cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema Bloc Chain donde el ex computing es tan flexible como Flex Juan ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado por

Voz 27 22:11 el dvd un momento un momento nosotros hablamos ciento mismo idioma y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital informa Telefónica Empresas punto es

Voz 28 22:33 menos mal que alguien original

Voz 10 22:36 de hecho me pregunto qué película me gustaría ver carné lo importante es la que compartís frutas encuentra eso

Voz 12 22:44 eres me gusta encontraréis descarga de aplicaciones favorita en

Voz 29 22:49 ser repuestas treinta litros o más de carburantes BP Ultimate disfrutas de más kilómetros también recibe cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios de carburante durante un año también también también opta a cincuenta y seis cofres de experiencias también esta promotora hemos contado cincuenta y seis palabras más información en Pepe Damas punto com BP Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 1715 23:10 hoy en la cara en la segunda hora del programa hablaremos de control Sara vitoreado

Voz 0806 23:15 hola Pedro el control ya hemos dicho que el objetivo del decreto es que se eviten los abusos horarios que no se hagan horas extras sin cobrarles pero claro eso es a cambio de que la empresa escena controlados el control en la RAE es la comprobación inspección fiscalización e intervención hoy vamos a analizar la palabra desde la filosofía pero también desde la cultura y como imaginas hablaremos de Or well de su mil novecientos ochenta y cuatro su Gran hermano

Voz 30 23:38 me Winston después no

Voz 10 23:42 son tus verdaderos sentimientos hacia Gran Hermano

Voz 1715 23:50 tenemos tertulia con Fernando Vallespín con Eduardo Madina con Ignasi Guardans está son para él las claves del día

Voz 12 23:56 para mí la noticia del día ha sido la muerte de de

Voz 31 23:58 sí sobre todo porque no creo que sea lo único me he llevado una enorme sorpresa al caer en la cuenta que todavía seguía entre nosotros nuestros noventa y siete años en todo caso descanse en paz China ha respondido y Estados Unidos en lo que todavía no es una guerra comercial pero va camino de serlo hice convierten tal nos va a afectar a todos me parece uno de los conflictos quiénes de momento se anuncian con mayor importancia en España siguen las distintas campañas obras europeas municipales y autonómicas del Madrid con una candidata que parece sacada de una comedia teatral en Cataluña con debates telemáticos que tiene muy poco que ver con la realidad de las europeas y más bien como una medida de fuerzas entre independentistas en Madrid luego Congreso de los Diputados va tomando forma contra todo pronóstico parecía que iba a ser muy difícil cerrar la Mesa del Congreso en plena campaña electoral sin embargo no va a ser así todo suena a que va a haber un esos diputados estable y donde las formas semana respetar buena señal

Voz 1715 24:55 ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 10 25:24 hora veinticinco Madrid buenas tardes cuarto día de campaña electoral hoy a las propuestas se ha sumado algo que vertebra toda la campaña al escenario poselectoral Ilha posibilidad de pactos en la capital Begoña Villacís ha asegurado en una entrevista en La Ventana de Madrid que hace unos minutos que Ciudadanos

Voz 0919 25:42 aceptaría el apoyo del PSOE pero no

Voz 10 25:44 revés

Voz 0194 25:46 es que yo nunca he dicho que no hay aceptada han respaldado el Partido Socialista yo lo que siempre he mantenido que yo voy a presentar una alternativa al Gobierno a Manuela Carmena y al revés eh otorgarle esa circunstancia yo lejanas de incurre hice día lógicamente sí señor pues mantenido estuviesen coalición como Carmen algo que no estoy de Father voy voy a Castellón no apoyaría un gobierno de Podemos a Madrid

Voz 1092 26:12 no ha hablado del cordón sanitario que la comunidad si pone Ignacio Aguado Ángel Gabilondo al candidato socialista se ha referido Isabel Sierra de Unidas Podemos que le ha exigido que diga con quién va a pactar Gabilondo insiste en que él no excluyen

Voz 0806 26:25 ah sí está dispuesto a afrontar el reto que nos permita avanzar eso pasa evidentemente con una reforma fiscal su pasa por defender los servicios públicos

Voz 12 26:36 abro la puerta a un posible pacto con todas las personas que quieran reformar y transformar la Comunidad de Madrid los otros no excluimos a nadie el auto excluye lo digo una y otra vez

Voz 1092 26:46 Isabel Serra que hoy además ha pedido el voto tanto para Manuela Carmena Más Madrid como para Sánchez Mato Madrid empieza el presidente en funciones Pedro Sánchez ha entrado en la campaña madrileña paseado con Gabilondo y Pepu Hernández por el distrito de Puente de Vallecas allí se ha reunido con la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid que le han trasladado sus reivindicaciones para el sur y el este de la región una reunión de la que el presidente de la Federación Quique Villalobos ha salido dice con buena sensación

Voz 32 27:17 de escucha y a la vez de deportividad a reaccionar en positivo a lo que estábamos planteando la necesidad de que a nivel estatal se apoye la estrategia del sur y del este para el beneficio no sólo de de los barrios del sur y del estos sino también de los municipios de sus líderes de la región

Voz 10 27:35 íbamos a comprobar a esta hora cómo se circula en las carreteras en la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes en este momento encontramos circulación intensa de salida de la capital en la A tres en Santa Eugenia ID de entrada a Madrid por la A6 en Majadahonda y El Plantío en el resto de la red de carreteras de la Comunidad de momento se circula sin problemas

Voz 1092 28:44 y otra propuesta electoral en la capital la alcaldesa Manuela Carmena si revalida el cargo quiere crear Madrid área metropolitana un organismo dice para planificar la movilidad y que estaría formado por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid

Voz 1410 28:58 en el análisis que nosotros hemos hecho vemos que hay incidencia de todo tipo recreativa turística laboral etcétera todo ese marco tiene que acabar en un organismo que será el que efectivamente tendrán una representación de los gobiernos regionales y después también de los distintos municipios que lo conforman y a partir de ahí habrá que hacer un diseño global de temas que son fundamentales

Voz 0919 29:24 desde hace unos minutos a las ocho ha comenzado un concierto gratuito en la plaza mayor de los cuarenta Classic para celebrarlo

Voz 1092 29:30 es fiestas de San Isidro por allí pasará a Mikel Erentxun pistones y estos a quienes escuchan y reconocen Tequila llegamos a las ocho y media con veintinueve grados en el centro de la capital siguen con Hora Veinticinco hasta mañana

Voz 33 30:02 veinticinco de

Voz 2 30:03 que con Ángels Barceló Jesús

Voz 12 30:10 buenas tardes al año tres ciudades de fiesta no

Voz 0919 30:12 diez celebrando la permanencia en Primera División que es un notición porque ya se quedan a pesar de que la Liga queda una jornada el Villarreal el Valladolid y el Levante se han asegurado que quedan en buenas

Voz 12 30:21 Primera División habrá fiesta aunque claro hay fiestas

Voz 0919 30:24 desde el Manchester City ganó ayer la Premier sí

Voz 34 30:28 que llegan al vestuario jugadores

Voz 0919 30:30 Guardiola si me lo he visto que aparece no poder Noel Gallagher insiste poner a cantar el Wonder Wall los chicos de del del City no solamente juegan bien al fútbol sino que además ha encantan también es que ni desafinan cuando cuando has y sacó esta canción la mayoría de los que Juan eran ese equipo tendrían uno dos años no se nota que la han escuchado mucho

Voz 35 31:12 Rijkaard peregrinaciones de cerebral genera es Gallagher en El Vestuario para celebrar invito

Voz 0919 31:21 enseguida repasamos lo que queda por jugarse en la Liga al año a última jornada que tendrá lugar el próximo fin de semana antes os cuento que en el Master mil de Roma de tenis ya está allí Rafa Nadal ha entrenado hoy no jugará hasta el próximo miércoles hoy han pasado a la siguiente ronda Garbiñe Muguruza Fernando Verdasco y Albert Ramos ha caído eliminado Pablo Carreño en el Giro tercera etapa sede definió al esprín en principio había ganado la etapa el italiano vivía ni pero los jueces una vez que han revisado ese esprín final han visto que hizo movimientos irregulares y la victoria ha sido para el colombiano no Fernando Gaviria no hay cambios en la clasificación general Lloyd tenía que haber habido un encuentro entre Javier Tebas presidente de la Liga de puedo profesional y iraquí Luis Rubiales el presidente de la Federación con la mediación del Consejo Superior de Deportes pero Rubiales ha ido al encuentro Tebas no no vamos a hacer capítulo de te vas y Rubi pero pero bueno que sepáis que aquí como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de agua

Voz 36 32:24 está Artes Callejo del Real Madrid el mejor club del mundo tenemos un compromiso cada año con los once por tanto desde esa perspectiva le he transmitido a nuestro entrenador Zinedine Zidane las siguientes palabras Brown Zinedine realice usted diligentemente el cásting no vaya a ser que este próximo año también nos den mucho

Voz 10 32:46 te cuida Óscar llega gratuidad esta difícil dejad vuestros mensajes

Voz 34 32:51 sí

Voz 37 32:52 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él programa opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 38 33:07 no parece ser que Zidane no cuenta con Bale está dentro de su futuro proyecto este señor a diecisiete millones al año y parece ser que no requiere ahí entro yo en alguna pregunta cómo podía solucionar lo que se podría hacer porque claro yo me parece

Voz 1825 33:29 de comer con patatas durante

Voz 38 33:32 de lo quería que contrato hace poco hombre claro nos tiene solución debería este problema muchas gracias eh

Voz 10 33:38 el Hora veinticinco Deportes

Voz 37 33:40 se hizo ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 3 33:45 te exprésate

Voz 1092 33:48 el del tiene una solución realmente complicada yo lo que creo es que el Madrid debió traspasar a Bale hace dos temporadas y ahora en va P estaría jugando en el Real Madrid pero

Voz 4 33:58 ahora ya no va a poder ser empezamos

Voz 0919 34:10 ayer se salvo el Villarreal salvo el Valladolid se salvó el Levante cuyo entrenador Paco López le ha dicho a nuestros compañeros de Radio Valencia que como se esperaba seguir una temporada más entrenando al equipo blaugrana en el Huesca han confirmado esta tarde que después de el descenso a Segunda División Francisco su entrenador no seguirá en el equipo y la próxima temporada empezarán a luchar por volver a Primera División con otro entrenador queda una plaza de descenso la tiene casi casi adjudicada el Girona que juega la última jornada con el Alavés tiene que ganar goleando y esperar un milagro realmente Raúl Musac ayer y prácticamente sentenciaron su descenso incluso su entrenador lloró ante los medios de comunicación el pobre Eusebio pierden esperanzas Raúl buenas tardes

Voz 39 35:02 qué tal buenas tardes pues nadie cree en Girona que puedan dar los tres sitios que deberían darse para que el equipo se quedara en primera esa derrota el Celta en casa ante el Rayo la victoria del Girona en Vitoria y que luego sumando un resultado con el otro el Girona pudiera levantarle el gol verdad es que ahora mismo es desfavorable en seis goles que debería superarlo el Girona siete para ganar el desempate hoy día de silencio apenas Pedro Ponce han hablado en redes y en el club empezando ya a preparar la próxima temporada en

Voz 0919 35:29 realmente tienen asumido que con milagro se salvarían el Celta no está salvado pero lo tiene en su mano juega con el Rayo Paula Montes en primera división no buenas tardes

Voz 7 35:41 esta obra Diego Flores alegó tranquilidad relativa a cinco confianzas porque es totalmente salvado hoy mucho tendría que torcerse todo para seguir en Primera División la temporada que viene por eso van a salir a ante el Rayo Vallecano porque tienen además puede regalarle una última victoria a sus aficionados que también ha sido en este tramo final de la Liga aunque el empate serviría sólo piensan en los tres puntos

Voz 10 36:01 el puesto de Champions que da la cuarta plaza lo tiene ahora mismo

Voz 0919 36:04 Valencia después de ganar su partido ayer aprovechándose

Voz 10 36:07 la derrota del Getafe depende en la última jornada de sí mismo y el equipo de Marcelino viaja a Valladolid

Voz 0919 36:13 que ya se ha salvado sabiendo Pedro Morata que para

Voz 10 36:15 a ellos es una final ganan están en la Champions si efectivamente el Valencia aliada la vuelta a la tortilla antes de jugar ayer frente al Alavés no dependía de sí mismo ganando ayer el Valencia y habiendo perdido el Getafe en este instante el Valencia depende sí mismo Si gana será cuarto clasificado y equipo de Champions el Valencia gallego le tiene ganado el gol average particular al Getafe y también al Sevilla Easy hubiese hipotéticamente un triple empate el Valencia saldría vencedor de ello es sencillo el Valencia ganando estarán la Champions haciendo el mismo resultado que el Getafe también solamente un opción negativa para el Valencia si perdiera el Valencia perdiera el Getafe ganar al Sevilla iría al Sevilla a la Champions

Voz 0919 36:54 da fe de Paco Hernández dependía de sí mismo hasta ayer ahora tiene que esperar el pinchazo del Valencia en Valladolid cree los de Bordalás todavía en la cuarta plaza o se conforman con la Europa League

Voz 0699 37:03 bueno cree el Getafe porque tiene opción en esa última jornada necesita eso sí mejorarla el resultado del Valencia que juega ante el Valladolid necesita ganar al Villarreal en la última jornada hizo que el Valencia no lo haga un punto eso sí le vale para quedar por delante del Sevilla que significaría en la mejor posición la mejor puntuación del Getafe en su historia para la última jornada buscar esas opciones el Getafe va a recuperar a su máximo goleador Jaime Mata que estará disponible

Voz 0919 37:28 Villa jugaba con el Athletic Bilbao necesita que pierda Getafe que pierda al Valencia y que ellos ganen su partido dicen adiós a la Champions ante Ortega buenas tardes

Voz 40 37:36 qué tal muy buenas las cuentas que tu hace lo complican evidentemente muchísimo y en principio amarrar la plaza de Europa League es el pensamiento esto es ganar o empatar Athletic Bilbao afectivamente para la Champions sólo vale que pida Getafe Valencia Higares Sevilla pero no se puede explicar por qué perdiendo sería séptimo

Voz 0919 37:53 además el rival del Sevilla es el Athletic que tiene todavía que asegurarse un puntito para saber que está en la Europa League Diego González buenas tardes

Voz 0298 38:02 hola buenas tardes Gallego muy sencilla las cuentas el Athletic

Voz 41 38:04 Europa empatando en el Sánchez Pizjuán con ese punto le vale pero incluso perdiendo tendría opciones y eso depende de que en Patten Espanyol y Real Sociedad que se enfrentan en Barcelona porque precisamente Español Real Sociedad

Voz 0919 38:15 somos dos equipos que ponen en peligro la clasificación europea de las

Voz 0699 38:18 pero es que si el Atleti pierde con el Sevilla

Voz 0919 38:20 ya y la Real Sociedad Leganés español Roberto Ramajo la Real estaría en Europa que sería un exitazo tremendo ir a la Europa League

Voz 1825 38:29 sí sería un exitazo después de una temporada que no ha sido precisamente buena del conjunto donostiarra con el presupuesto más elevado de su historia parece un milagro con el cambio de entrenador y con esa mala racha que tuvo después Szeemann algo así que la Real tenga opciones de meterse la Europa elige la última jornada es verdad que es complicado porque tiene que esperar el pinchazo del Athletic y la Real ganar si os si al español lo bueno es que la Real le tiene ganado el conjunto rojiblanco así qué opciones tiene Iker los txuri urdin que se puede conseguir la última jornada una baja importante para esa jornada lateral derecho Joseba Zaldua rotura de fibras en el partido de ayer frente al Real Madrid

Voz 0919 39:03 pero es que si el Athletic pierde con el Sevilla el español legal a la Real Sociedad el que irá Europa será el equipo perico y sería un exitazo tremendo para los de Rubi con lo irregular que ha sido su temporal

Voz 0699 39:15 la Joan Tejedor hola Gallego cuando menos lo esperaba la oportunidad del domingo le llega además al Espanyol en pleno repunte de final de temporada llevan ocho partidos sin perder dos victorias seguidas con portería a cero Borja Iglesias está en racha ya lleva más goles que dar Moreno el curso pasado y las lesiones vienen respetando el once que se ha consolidado en los últimos partidos por eso ayer vimos al equipo que se lo crea un Rubik que se ilusiona Ikeda un par de días de descanso a los futbolistas hoy y mañana en casa y el miércoles a empezar a preparar esta este último asalto contra la Real esperar conseguir la victoria y que pierde al Athletic Club en Sevilla

Voz 0919 39:44 ya veis que la última jornada todo parece decidido no ni mucho menos habrá emoción hasta el último partido Hora Veinticinco deportes seguimos la SER

Voz 0919 41:32 hoy había una nueva reunión en el Consejo Superior de Deportes para que la Liga de Fútbol Profesional de Javier Tebas quien la Federación de Rubiales liven aspereza pero no se ha producido el encuentro porque Antón Meana sólo ha ido Rubiales nuevo buenas tardes

Voz 43 41:46 pues sí qué tal buenas tardes no ha venido Telva Reunión casi nula acaba de hablar el presidente de la Federación Española de Fútbol hortera ligas salen sin hablar con voz tuviera algo que ocultar lo importante defiende Rubiales su modelo de Copa del Rey dice que Tebas desprecia a finales entre equipos como el Mallorca o el Recre le quiere hacer Rubiales un homenaje a Casillas en el España Suecia si Casillas quiere que el Madrid está de acuerdo y por cierto critica los cambios de hora de la Liga en partidos como el del Sevilla injertos importante noticia que adelanta la Cadena Ser el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Valencia vaya a favor de la fe en el conocido como caso de la arquitecta la denuncia la presentó el sindicato cuando era presidente Luis Rubiales se queda absuelta y no Yasmina es se hizo con Juan José García han sido condenados ojo a pagar gallego veintiocho mil novecientos cincuenta y tres con cincuenta euros más intereses y costas ya pueden ver todo en la página web de la Cadena SER recordamos tienen que pagar veintiocho mil novecientos cincuenta y tres euros Doña Yasmina es Machel y Don Juan José García

Voz 0919 42:53 Javier Tebas no fue a esa reunión estuvo esta mañana en el golazo de gol repasando bueno su manera de ver la competición dejó algunos titulares los horarios los va a poner siempre la Liga el año que viene se irá habiendo partido lo lunes aunque no quiera Rubiales is sobre el nuevo formato de Copa del Rey ya sabéis a partido único y bueno de intentando que los modestos según Rubiales les saquen partido a la Copa del Rey Tébar dejó este mensaje con partido único

Voz 15 43:25 pasó esto hace formato ya existió asistió hace años que fracasó no te pero fue la famosa final de la Copa Rey Elche Recreativo el Recreativo

Voz 0194 43:35 hay dos que estoy mejor

Voz 15 43:38 a ver que soy había fracasado y que se que buscando formato que parecía que sí pues a lo mejor habría que ver eso estofado intelectualmente un poco más no

Voz 0919 43:46 había que haberse estrenado intelectualmente un poco más bueno que el mercado de fichajes que dentro de nada van a empezar los movimientos en todos los clubes donde va a haber muchos en el Real Madrid esta mañana los compañeros de la Sexta han adelantado que el Real Madrid le ha comunicado ya a Keylor Navas que no tiene sitio en el primer equipo la próxima temporada una noticia sorprendente Javier Herráez buenas tardes qué tal buenas tardes porque recordemos que Zinedine Zidane siempre ha tenido como guardameta predilecto a Keylor Navas tomar esta decisión de decirle a Keylor te tienes que ir me quedo con Courtois no le tiene que haber sido fácil actitud

Voz 0699 44:23 no me consta que además le dijo hace un mes que seguía siendo su portero eso le dijo Zidane a Keylor Navas por eso a él le ha pillado de sorpresa al costarricense que además ahora no tiene dónde ir le quedan dos años de contrato hablamos de veinte millones de euros brutos y a ver qué equipo en la Premier tiene cerrado los grandes podría ir por ejemplo al Newcastle que me apuntaban esta mañana podría ir quizá al Oporto veremos qué pasa con Iker Casillas pero por ejemplo tampoco que en Italia en la Juventus Shake que tiene un mercado muy cerrado le ha pillado por sorpresa todo puede ocurrir porque Keylor Navas ahora mismo

Voz 0919 44:58 la que está bastante preocupado pero hay que recordar que hace poco rigor os dijo en una zona mixta si el entrenador me dice que me tengo que marchar dar no me voy a negar pero es que lo dijo

Voz 0699 45:08 privadamente Gallego hace un mes en Valdebebas nada más llegar que seguía siendo su portero y que quería una transición dulce con Thibaut Courtois él quería el próximo año a los dos pero he hablado con él efectivamente Zidane le ha dicho a Keylor Navas qué le duele mucho que se siente presionado pero que no puede contar con él así de duro así de directo así de claro y que el on me consta que está muy muy tocado porque él creía que el próximo

Voz 0919 45:34 baño iba a seguir siendo jugador del drama qué pasa bueno lo de hijo ya veremos con Hazard bueno porque Hazara ha decidido que su etapa en el Chelsea ha terminado y seguramente cuando termine la final de la Europa League donde el Chelsea se tiene que frente al Arsenal de Emery Se anuncia oficialmente que Hazard viene al Real Madrid la próxima temporada tiene el Atlético todo el mundo pendiente de nuevo una vez más tras ya perdemos la la cuenta de las ocasiones en las que hemos estado pendientes de él Antoine Griezmann que pasa el año que viene que sospecha al Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera buenas tardes qué tal buenas tardes pues anoche

Voz 44 46:15 me lo desvelaba Manu Carreño en El Larguero contaba que

Voz 1576 46:19 esta semana hay preparada una reunión de la directiva del club colchonero quiere hablar con Antoine Griezmann con el delantero francés y que le diga a la cara si los cantos de esa rumorología que ha salido en los últimos días en la en la prensa es verdad insiste va a ir al Barça y lo tiene hecho la Unión viene motivada como te digo porque desde el seno del Atlético de Madrid creen que Griezmann ya tiene un contrato cerrado con el conjunto azulgrana recordemos que a partir del próximo uno de julio Griezmann pasa a tener una cláusula de rescisión de ciento veinte millones de euros un precio que el Barça vería con buenos ojos en cualquier caso lo que te digo esta semana va a ser clave para saberse Antoine Griezmann va a seguir en Atlético de Madrid os va a ir a Barceló

Voz 0919 46:56 Adrià del Barcelona hay allí como se ve el asunto Griezmann hola

Voz 0301 47:00 hola qué tal Gallego muy buenas pues en el Barça hay unanimidad sobre el fichaje de Griezmann a nivel futbolístico nadie duda de su calidad de lo que aportaría deportivamente hilo del documental para la mayoría de los que mandan queda en un segundo plano no tiene a pena la importancia por lo tanto en la directiva del Barça en la dirección deportiva sea apuesta por la incorporación de Griezmann aunque nadie da por hecho que vendrá al Camp Nou porque les consta además que el francés se ha ofrecido a varios equipos así se mantiene la prudencia trabajan en otras alternativas también se trabaja en la llegada de de Lied al que pretenden sobre todo la Juve y el Bayern irse busca un lateral zurdo que pueda competir con Jordi Alba así que esta es la hoja de ruta del Barça en cuanto a fichajes para la próxima temporada entre los que se cuenta ya evidentemente el de Frankie de John

Voz 0919 47:48 el segundo documental de Griezmann va a tener tanto éxito como la última temporada de Juego de Tronos segundo División Un paseo por La Rosaleda se juega el Málaga Oviedo dentro de nada ahí ambiente Justo Rodriguez