Hora 25 (13/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:20 primer día laborable el que está en vigor la normativa que obliga a las empresas a llevar un registro de la jornada de los trabajadores una normativa que busca aflorar la enorme cantidad de horas extra que se trabaja en nuestro país pero que ni se pagan ni se cotizan la duda está en cómo llevar el control y contabilizar esas horas porque la solución de un fichero que registre la entrada y salida de los trabajadores no se puede aplicar en todos los casos hoy dedicamos esta segunda hora del programa intentar resolver las dudas que ha generado el reglamento desde el punto de vista de los trabajadores y también de los empresarios antes nuestro habitual repaso a la información hasta ahora Pablo Morán buenas noches

Voz 1667 00:54 Ángels buenas noches al margen de esa nueva normativa laboral

Voz 0194 00:57 la noticia está en la campaña de campaña que retoma hoy Pedro

Voz 1667 00:59 Sánchez después del parón por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba el presidente en funciones se ha sumado a la caravana del PSOE en Zaragoza donde ha pedido volver a repetirla movilización de las generales

Voz 0194 01:10 contra la derecha en ese mitin se encuentra Toño resta buenas tardes

Voz 1667 01:13 buenas tardes en los discursos en el recuerdo de la auditorio y en una foto en blanco y negro proyectada en las pantallas muy presente la figura de Rubalcaba en este mitin por cierto con Pedro Sánchez y Lambán refrescando constantemente la memoria del triunfo y extrañado ha dicho Sánchez de que la derecha sólo hable del futuro de sus líderes de quién se atribuye el liderazgo de la oposición lo escuchamos días esté escuchando

Voz 4 01:32 sobre todo a la derecha a ver si saca alguna conclusión de lo que ha ocurrido el pasado veintiocho de abril ese no siguen empeñados en si suman pues entenderse para intentar echar al Partido Socialista no han entendido nada lo que os propongo es que sólo digamos dos se lo dijimos el pasado veintiocho de abril vamos a volver a decir el próximo veintiséis de mayo

Voz 1667 01:53 Sánchez que ha vuelto a repetir para Cataluña Constitución y diálogo fuera de ahí no una de las últimas voces que sumamos a esta crónica de este día de campaña es la de la candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid Rocío Monasterio ha hablado sobre la renuncia de uno de los integrantes de la lista del partido en Alcalá de Henares al saberse que fue miembro de una organización no

Voz 5 02:12 bueno pues cuando alguien bueno pues atenta contra una comunidad como en este caso es la comunidad judía nosotros actuamos de forma inmediata dio ayer estuve con la comunidad judía con la que tengo una relación fabulosa nosotros estaremos si además desde la Comunidad de Madrid denunciaremos a todos aquellos que promuevan boicots a alguien por ahí que vayan en contra la libertad religiosa

Voz 0194 02:36 vox que por cierto se queda fuera de la Mesa del Congreso en la propuesta del PSOE

Voz 1667 02:39 con tres puestos para el PSOE tos para PP dos para ciudadanos y otros dos para Podemos es decir se quedan fuera como decías la ultraderecha y los independentistas Adriana Lastra en Hoy por hoy

Voz 6 02:48 hay cuatro grandes grupos uno de ellos el mío dobla al siguiente y por lo tanto lo que entendemos es que la Mesa del Congreso tiene que ser pues representativa de esa nueva realidad ni siquiera tendría dos Vox para formar parte de la Mesa del Congreso necesitaría en todo caso el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos incide este grupo parlamentario depende Vox a formar parte de la Mesa del Congreso

Voz 1667 03:12 el PSOE celebra el viernes su Ejecutiva Federal de momento no desvela quién es su candidato a presidir el Congreso todos los sonidos de la crónica política a partir de las diez en una crónica desastre

Voz 0194 03:22 del exterior lo últimos el encuentro que anuncia Donald Trump con el presidente chino en plena guerra comercial entre ambas potencias

Voz 1667 03:27 Terra en la que hoy ha contraatacado china al anunciar la imposición de aranceles a productos de Estados Unidos por valor de sesenta mil millones de dólares medida que entraría en vigor en junio trampa acaba de anunciar ese encuentro con el líder chino con sillín Pin el próximo mes en Japón en la cumbre del G20 un encuentro en el que también estaría Vladimir Putin el anuncio chino está afectando muy negativamente a las bolsas a pocos minutos del cierre Wall Street encaja una fortísima bajada

Voz 0194 03:53 el Tau Jones y el Nasdaq están perdiendo entre

Voz 1667 03:56 un dos y medio y un tres por ciento hasta ahora es

Voz 0194 03:58 seguirá saludamos a nuestra mesa de tertulia antes la noticia Iberia macho a Paloma buenas noches

Voz 3 04:22 hora veinticinco

Voz 1715 05:16 sí es la última hora hasta aquí directo para las

Voz 1509 05:37 cuando vas a ver el partido de fútbol siete de

Voz 5 05:39 novio un sábado a las ocho de la mañana lloviendo estás pensando con el corazón

Voz 13 05:45 si puedes pensar con el corazón puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire litio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 1509 05:58 mira un coche de Securitas Direct la Puerta del Vecino seguro que se está instalando una alarma pues deberíamos decir la que se pase por nuestra casa no me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma sí la tienen todos los vecinos no debe ser tan cara como nos pensamos

Voz 1 06:22 me has hecho los Philadelphia el zumo está Schultz

Voz 0445 06:25 mermelada en tu móvil desayunar deprisa

Voz 1509 06:42 dama

Voz 15 06:44 es la manzana más

Voz 16 06:47 cuál es la fruta más exótica que has probado que sabe cómo es toda la fruta que recomiendan te gusta el jamón las uvas con queso con que combina esa cita ruteros trágicamente insulso fangos vallas que es es hacia ante provoca un frutero baje como es la frutería la que vas editó aliente Pita no era una mano

Voz 5 07:09 yo pude dejarnos sus mensajes de voz y Melgar del programa el seis ocho uno seis preso quiero esta noche hablamos de la fruta en el Faro de la SER a partir de la una y media con Mara Torres

Voz 12 07:43 cadena SER Hora veinticinco

Voz 3 07:50 Ángels Barceló nueve

Voz 0194 07:52 ocho minutos de la noche ocho y ocho en Canarias no les hemos obligado a fichar a la entrada pero pasamos lista para comprobar que estamos todos Fernando Vallespín buenas noches qué tal buenas noches fichar aquí es decir buenas noches ya con estaría ya os dais por fichados Eduardo Madina buenas noches Ignasi Guardans buenas noches Face en presente que ha fichado muchas horas antes porque estamos aquí desde las tres de la tarde preparado en la mesa de producción Pedro Blanco para recibir sus mensajes quizás puedan contar ustedes las dificultades que plantea su empresa o cómo van a resolver en su trabajo ese registro de entrada y salida de los empleados

Voz 1715 08:27 yo tengo una duda el Whatsapp que cruzamos en el grupo de la de la mañana cámara de ficharlo

Voz 0194 08:32 pues es una buena pregunta antes lo hacíamos con Pablo los Guás austero

Voz 1715 08:36 dirían como manera de fichar tu guarda los tú guardara

Voz 0194 08:38 sí bueno hemos pedido a los ocho

Voz 1715 08:41 la tarde a los oyentes que no se bien mensajes como empresarios como trabajadores de momento ahí hemos recibido ya bastante se queda claro que ninguno de nuestros oyentes ha visto que en su empresa hayan implantado y la medida para controlar la hora de salida o la hora de entrada

Voz 0194 08:56 tras algunos de los oyentes nos plantean situación

Voz 1715 08:59 es muy concretas sectores muy determinados donde objetivamente va a ser difícil aplicar la nombró la norma perdón recuerda el número de teléfono seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres a donde Llanos han llegado mensajes como estos

Voz 0656 09:13 yo trabajo en una Huete ese trabajo seis días a la semana doce horas diarias de presencia son más o menos sesenta horas de trabajo sólo me pagan cuarenta y irregulares tú las inspecciones de trabajo lo hemos solicitado pero pues de momento no ha llegado

Voz 1880 09:31 buenas noches y profesora en un instituto

Voz 17 09:34 la Junta día no se ha empezado a controlar de ninguna manera el tinto que dedicamos esta mañana por ejemplo trabajado tres y cinco horas sino el Centro Estatal de he dedicado tres más en mi caso de preparación de trabajos de final el curso no sé cómo se podría controlar

Voz 0264 09:57 estoy con camionero en la situación esta que estamos ahora con la nueva ley tenemos un gran problema en el sector del transporte ya que en este sector se paga los kilómetros realizados no se pagan horas de hecho eso kilómetros a los asalariados se lo camuflan con dietas

Voz 18 10:16 qué se hace cuando tu horario de salida son las dos y media te vas por ejemplo a las cuatro fichas imponen el reloj lanzado y media mucha gracia

Voz 0194 10:30 no sé qué se hace en esas circunstancias pero en cualquier caso hará entraremos a desarrollar y entraremos en el debate pero decía Pedro Chaves se que nos cruzamos los miembros del equipo a las diez de la mañana habiendo salido aquí a las once y media eso cuenta decías tú antes hay sectores por ejemplo la educación había una profesora que decía lo mismo no que es difícil no Fernando a vosotros los periodistas claros ya que hay sectores que es muy complicado muy complicado

Voz 0656 10:54 yo tengo la impresión de que estoy siempre trabajando y me confunde el trabajo con la periodista también se siempre y formándose siempre pendiente entonces otra cosa son las horas que tú pasas

Voz 0194 11:04 presencial puso físicamente

Voz 0656 11:07 la acción nueve en la universidad el Instituto pero ahí es muy difícil controlarlo no yo creo que que bueno que en cierto modo Nos escapamos a ese tipo de control entró

Voz 0194 11:16 dentro ayer en vigor pero hoy es el primer día laborable en el que se aplica la nueva normativa que obliga fichar en el trabajo y por lo que llevamos escuchando todo el día para los ha ocurrido algo muy nuestro que es además nos ha pillado el toro

Voz 19 11:28 el modo en que veo pues visionó tomado en serio Sara normas se dio para un periodo que jurídicamente se denominan el decís dos meses para que las empresas fuesen viendo cómo cada empresa lo iba a hacer por lo que veo pues hay empresas estos muy estos nuestro eh lo de esperar al último día pero vamos no es novedosa la norma la norma lleva en vigor dos meses y bueno pues sencillamente hay que aplicarlas

Voz 1667 11:53 debemos considerar esto el primer aviso de la ministra de Trabajo a los empresarios que son los que tienen que negociar con su plantilla el mejor sistema para controlar esas horas trabajadas si demuestran que están en ello que lo están negociando se van a librar de la posible sanción que los inspectores de trabajo pueden imponer a partir de hoy

Voz 0194 12:10 era un objetivo de esta normativas aflorar la enorme cantidad de horas extra que se trabajan en España pero que ni se pagan ni se cotizan a la Seguridad Social

Voz 1667 12:18 estamos hablando de algo más de dos millones y medio de horas extra cada semana dos millones y medio de Hora Extra de donde salen tantas horas hemos escuchado algún ejemplo con nuestros oyentes pero vamos a poner más por ejemplo ejemplos de la hostelería Roberto trabajó en un festival de música

Voz 20 12:35 a la Inspección de Trabajo giran la directriz de que les miramos entonces estoy trabajando desde el cuatro de la tarde a cuatro de la mañana el dirán que qué raro diréis que tenéis dos horas de descanso

Voz 1667 12:47 otro sector especialmente vulnerable a estos abusos es el del comercio Laura trabaja en un supermercado nunca su hora pero tampoco se los pagan

Voz 21 12:55 a mí lo que me pagaban era el organismo dependiente de apertura y cierre de supermercados y nada hasta que cerraba el día hacías caja y todo estaba una ahora más diese ya no me lo pagaba

Voz 1667 13:05 esto ocurre también en puestos de alta cualificación en la educación al que apuntabais es posible que profesores que nos escuchen se identifiquen con Carlos es asociado a la Universidad Rey Juan Carlos no les reconocen las horas que echa fue

Voz 22 13:17 hora del aula estos trabajos no se limitan exclusivamente a las horas lectivas supone un trabajo extra que eso no está pagado digamos con ningún tipo de dinero

Voz 0194 13:28 sumando sumando llegamos a esa cifra de más de dos millones y medio de horas extra de las que sólo se beneficia al empresario Rafa Bernardo buenas noches buenas noches por qué esas horas tampoco se cotiza no imagino que sabiendo el número de horas extra podemos calcular el dinero que tendrían que desembolsar las empresas

Voz 1762 13:42 son dos millones seiscientas mil las que no se pagan a unos veinte euros la hora por cincuenta y dos semanas que tiene el año no sólo un total de dos mil

Voz 0194 13:49 en dos mil setecientos cuatro millones de euros

Voz 1762 13:52 que dejan de pagarse que por tanto dejan de entrar en los bolsillos de los trabajadores pero también como en las arcas Poole

Voz 0656 13:57 pasan impuestos seguridad social los colectivos más

Voz 1762 14:00 afectados los decía antes Pablo por sectores hostelería y comercio también el sector financiero hay que tener en cuenta que buena parte de los conflictos judiciales de los últimos años que han desembocado en que se ponga en marcha esta medida legal de la que hablamos pues vienen de esa pelea de los sindicatos bancarios por dejar fijado el número de horas que trabajan no para

Voz 23 14:16 no acabar extendiendo esas jornadas

Voz 1762 14:18 tras no pagadas tipo de ocupación pues muchas veces son los técnicos intermedios los que más padecen estas prácticas los están atrapados llevamos entre un jefe que les manda a trabajar más Si los subordinados

Voz 1715 14:28 la cuestión es si este registro de entrada y salida es la solución a los abusos de las horas

Voz 1667 14:33 para la portavoz de la Unión de inspectores de trabajo que se llama Mercedes Martínez no llega a tanto pero cree que ayudará hablábamos con ella en Hora catorce

Voz 24 14:40 yo creo que va a contribuir un poco a sensibilizar a las empresas que tienen que controlar las jornadas de trabajo y que por tanto no pueden estar imponiendo esos horario sin retribuir los a los trabajadores pero no es la panacea es decir es un instrumento que nos va a servir pero es muy complicado que acabe con todos los excesos de horas extraordinarias que se realiza en este país muchos trabajadores que les exigen directrices en el sentido de que mientan a la propia Inspección no sobre esos horarios y de que los registros podrán ser manipulable eso sí que a lo mejor no serán fiables al cien por cien tendremos la posibilidad de controlar mejor a los propios trabajadores también porque podrán alegar lo como prueba

Voz 0194 15:21 no era el objetivo está claro otra cosa es cómo conseguirlo porque no resulta tan fácil registrar las horas trabajadas en determinadas empresas

Voz 1667 15:29 a poner un ejemplo práctico el de la empresa de Carlos Inocencio ex CEO de una productora audiovisual que se llama doce segundos tiene una veintena de empleados pero la mayoría trabaja fuera de la oficina

Voz 25 15:40 tenemos trabajadores propios que están en proyecto ahora mismo tenemos cuatro que sirvan para Alemania seis que ya están en en Turquía no se Detroit en Turquía tiró o trabajadores que trabajan fuera de nuestra propia oficina en proyecto Prieto no en la sede de un cliente es el detonación una obra en una en un montaje o en un evento que tendremos montando la final de la Champions donde les pongo un sistema en el marcaje a esos chicos les aguanta una hora antes para atravesar el el atasco de la ciudad citar hice allí

Voz 1667 16:15 una realidad que se repite muchas empresas en las que se trabaja con objetivos sino con horas o en las que se fomenta por ejemplo el teletrabajo Carlos negocio una solución con sus trabajadores

Voz 25 16:25 siempre yo me evidenciar a vosotros porque yo no tengo otra no somos hecho una aplicación propia que gestione el tiempo mientras trabajaba das empieza a contar me dicen me hice la posición donde está cuando ellos paran a comer de pausa la hora cuando ellos gobernante comer de huelga al play y cuando termine la jornada le vuelve a decir he terminado innovando reporte el día y bueno pues tienes que confiar en que ellos puedan estar hoy entrado hoy he parado comer hoy es salido un poco lo que he tenido que llegar a un acuerdo con ellos

Voz 1667 16:57 una solución basada en la confianza con sus trabajadores pero también a la inversa porque esa solución de la aplicación móvil puede plantear dudas respecto al control que ejerce el empresario sobre la plantilla

Voz 25 17:07 cuando es un teléfono de empresa dice vale vale lo haces olvídate de las Guardia porque mientras que estoy de guardia Juninho pero el señor quedé sino dos me apetece que sepan dónde estoy hoy estoy con la Guardia Civil ya no estoy viviendo Paradis se cobrando la disponibilidad pero no

Voz 22 17:23 pero que sepas que me da el padre de Albacete

Voz 25 17:26 o estoy en mi casa arrastrando me da palabra

Voz 0194 17:28 Rafa a grandes la rasgos porque estamos viendo que no resulta tan fácil podemos saber cómo ha ido esta primera jornada laboral con esta normativa

Voz 1762 17:36 gesto venden un poco de a quién le preguntes no para los empresarios ha sido un día en el que continúa la confusión y las dudas nuevos decía en esto la patronal CEOE que se han pasado buena parte del día dando respuesta en lo que podían a las preguntas de sus asociados ellos dan el Consejo de poner en marcha ya el registro porque lo dice la ley registró aunque sea provisional y a la vez es ir negociando con los representantes de los trabajadores para dar con una forma definitiva no una forma que sea útil a la empresa o al sector del que se trate que recoja toda Suu sus peculiaridades desde la Inspección de Trabajo nos dicen que el día ha sido relativamente normal dicen que han tenido un número de consultas similar al de los últimos días muchas consultas por ejemplo de gestores y asesores de empresas sí que han notado que cuando iban a visitar una empresa nos decían pues los empresarios aprovechaban el momento para preguntar sus dudas no se oye cómo pongo aquí el registro que es lo que tengo que hacer que es lo que tengo que negociar así que la normalidad pero marcada por este asunto claro

Voz 0194 18:28 claro muchas dudas escuchábamos antes a la ministra como decía que no sabía pillado el toro que esto era muy español pero otras formas el Ministerio de Trabajo no ha sido hasta hoy que ha publicado una guía para cómo aplicar el regla

Voz 1762 18:38 vuelto si hay que decir que ser un documento que estaba prometido para media mañana pero han tenido que un poco por incorporar más y más aclaraciones no a medida que les llegaban las dudas las consultas de los agentes sociales y al final el texto se ha hecho público a media tarde son nueve páginas si quitamos la portada y en ella se hacen sobre todo dos cosas primero aclarar a quién es hay que apuntar en el registro no respuesta es a casi todo todos o casi todos los asalariados no las excepciones son pues el personal de alta dirección los deportistas las empleadas de hogar los artistas es decir las llamadas relaciones laborales especiales que están recogidas expresamente en el Estatuto de los Trabajadores Ike lo son por sus peculiaridades no que no les hacen directamente asimilables a los que son los asalariados estándar para el resto de trabajadores aunque tengan horarios flexibles au practiquen el teletrabajo o se les aplique una jornada irregular o tengan esos horarios que van más allá del día natural no los que hacen guardias pues a esos hay que anotar les el comienzo y final de la jornada y para ello la guía recomienda soluciones como el registro telemático o la autogestión esto de que el propio trabajador se apuntes sus horas que oíamos hace un momento no

Voz 0445 19:38 que el empleador Sapphire claro

Voz 1762 19:40 por otro lado la guía también recomienda que vaya más allá del comienzo y el final de la jornada que se apunten pues esas pausas no esos descansos esos momentos de espera la jornada para poder distinguir entre jornada total y tiempo efectivo de trabajo que es algo queda más información a la Inspección de Trabajo cuando tiene que decidir sobre casos concretos vemos que son muy muy concretos

Voz 0194 19:57 a sanciones se arriesgaron a aquellos las empresas que no apliquen este control

Voz 1762 20:02 bueno ya sabéis que trabajo nos dicen que la inspección va a dedicarse más ahora a monitorizar a supervisar e que a controlar y sancionar pero el caso es que la ley prevé multas de entre seiscientos veintiséis sin seis mil doscientos cincuenta euros para los que no tenga registro o no lo tengan correctamente establecido no

Voz 26 20:20 los departamentos jurídicos de los agentes sociales han estado

Voz 1762 20:22 Griñán no con atención la norma en los últimos días emitiendo informes internos para evaluar su solidez y sus riesgos y algunos de ellos hemos tenido acceso aquí en la SER por ejemplo el del gabinete jurídico de Comisiones Obreras enfatiza que no se pueden usar medios a dispositivos propiedad del trabajador para el registro de jornada o que los sistemas de registro no pueden servir de justificación para implantar procedimientos de control que puedan afectar a los derechos de los trabajadores tales como su derecho a la intimidad el de COE recuerda que los trabajadores tienen que colaborar en los registros y se les pide

Voz 1715 20:50 sí que si no lo hacen cabe usar el código de

Voz 1762 20:52 el plenario el de Cepyme que es la organización a la que menos le ha gustado estado el registro horario que señala como una medida arcaica dicen que da necesario también un rol de control no que puede deteriorar las relaciones profesionales y personales pues ellos plantea una serie de zonas de sombra en la que no ven claro cómo actuar por ejemplo si hay un olvida de fichaje Se puede corregir este fichajes a posteriori sin que se considere una manipulación el registro o por ejemplo si la notificación por correo electrónico

Voz 1715 21:19 esto lo de horas la confirmación de que sea recibida

Voz 1762 21:21 por correo esa esa notificación se puede tomar como en cumplimiento de la notificación en el registro bueno son estas dudas que

Voz 0194 21:28 plantean los empresa mira tú hablabas de Cepyme déjame que salude a Gerardo Cuerva que su presidente muy buenas noches

Voz 27 21:35 hola buenas noches decía Rafa Bernardo ustedes

Voz 0194 21:37 sí han hablado de esta medida como una medida arcaica porque

Voz 27 21:42 bueno yo creo realmente el mundo de la empresa de la pequeña y tiene una especial española estamos convencidos que que pasamos el escalón Iker realmente la relación laboral se basa en la confianza mutua y una relación buena relación entre el trabajador y el empresario quizá con el control del control del control y y bueno pues retrocedemos en en ese vigilante del vigilante yo creo que que hoy día la cueste trabajo en infinidad de sectores estaban cubiertos foro vivo pues trabajó cierto es lo que tiene que hacer cada uno ya somos adultos no oí gestiona nuestro tiempo es un ambiente es el buen ambiente en una empresa se la buena relación estamos convencidos que con un proyecto de este tipo se

Voz 0194 22:33 claro con esta medida se aparcan los objetivos y en cambio se prima la presencia

Voz 27 22:38 si le yo hay una cosa que que estoy seguro estoy convencido que el Gobierno no estará pensando que los sindicatos no no estarán pensando en los trabajadores tampoco es que lleguemos a la absurdo que se pague el salario por acudir al puesto de trabajo yo creo que eso no tendría ningún sentido el simple control de la entrada y la salida Erice muy poco es muchísimo de los trabajos que hay hoy en los distintos sectores no digo nada si metemos la relación no es la la la la conciliación Si no me temo nada el tele trabajo si no me temo nada cuando el intelecto o no el trabajo intelectual tal realmente eso sí tienen otro mucho mucho los procedimientos mucho proceso de trabajo entonces que el tiempo pues estar muy acotado y muy controlado pero hay una inmensa mayoría de sectores que que realmente están lejos de ser

Voz 0194 23:29 entonces Gerardo como lo hacemos para detectar las horas extra que se trabajen y que se pague por ellas irse cotice por ellas cómo lo hacemos

Voz 27 23:37 bueno pues estoy convencido que yo creo que el error básico que el Gobierno es puede cometer en una medida de este tipo legislar para para el para el que no cumplen la norma realmente muchas veces desgraciadamente se pone las normas para para coger a alguien que está fuera de ella yo creo que no tiene ningún sentido porqué no incrementar la inspeccione si aquella empresas que están fuera de la ley que sea susceptible de ser sancionada al máximo nivel porque realmente esa gente está en la economía sumergida que tanto daño hace no sólo al mundo de la empresa sino a nuestro país y qué no trabajar para para buscar donde está es decir no cumplen la norma porque esta casa normas de carácter general que se case para todo y que realmente enriquezcan las las relaciones laborales yo creo que ha sido un escalón es decisión se ha superado ya en ninguna mesa de negociación cuando último año ha sido una demanda de los trabajadores de los sindicatos y ahora pues bueno yo quizá para todo el mundo igual pues voy a poner otra vez en entredicho yo esa esa ahora manía que debe tener el mundo de la empresa yo creo que es mucho más la inspección es mucho más atacar a aquel que no cumplen la norma ir dejar vivir y dejar de funcionar y dejar organizarse a aquellos que quieren cumplirla pues Gerardo Cuerva muchísimas gracias

Voz 26 24:55 muchas gracias a vosotros hasta luego muy buenas noches lo apunta

Voz 0194 24:58 vamos ya al principio pero tú crees que realmente este sistema dice responsable de Cepyme el presidente de Cepyme que es una medida arcaica claro cuando estábamos avanzando ya para que la gente trabaje a objetivos en lugar de de presenciales como como lo es para otras pero bueno sino si no se hace así cómo se hace para poder contabilizar bien las horas extra

Voz 23 25:16 bueno es ver es verdad que se entiende la postura de Cepyme que dice que caiga porque es una medial Caca por qué el desarrollo económico productivo de nuestro país de las economías más desarrolladas del mundo han hecho que han aparecido espacios laborales donde ya no es tan sencillo como entrar en una fábrica fichar en un sector industrial como eran hace muchos años y salir cuando termina el relevo y ocho horas yo creo que esto es muy complicado por ejemplo pienso en los profesores de Secundaria o de Primaria también es verdad Fernando los universitarios cuántas horas de preparación tienen como se computa los cómo se contabiliza todo eso sector servicios por ejemplo donde trabajo yo en una empresa que se llama crear esta mañana hemos fichado a las nueve y pico y a las siete y pico con las de salida y entrada de comida pero cuando estamos comiendo estamos trabajando porque estamos hablando de proyectos que tiene uno que tiene a otro que tengo yo que por ejemplo contestar el sábado se puede no se puede legislar el Gobierno el derecho a la desconexión digital por el alto componente digital que tiene hoy en día el trabajo de muchas mujeres y muchos hombres en nuestro país bueno yo creo es una medida aislada que probablemente trata de parar un problema la inspección terminará llevando inspecciones sancionando a muchas empresas no terminaremos viendo la la Cadena Ser Lituania lo termináis contando pero yo creo que el problema es otro es un sistema de relaciones laborales asimétrico que coloca mucho del mango de la sartén en la mano del empresario y es verdad que hay lugares donde se abusa se tiene una capacidad de exigencia porque en el marco de relaciones laborales la última reforma laboral así se lo permitan los empresarios que hace que puedan pedir mucho por el factor miedo en el sector del empleo por tanto que necesitamos en el fondo un cambio a fondo de la reforma laboral que el Gobierno no quiere hacerlo estaba en la medida de sí misma bueno

Voz 0656 27:09 seguramente muchos sitios va a venir bien esa aislada

Voz 23 27:12 es aislada es para un sector un modelo de esa red de la economía que ya se ha ido o sea ido diluyendo en un modelo distinto pues también es verdad veremos a ver cómo funciona desde luego ahí donde yo trabajo en se computan muchas horas y se hace mucho trabajo que no consiste en estar presente en la oficina es hace mucho fuera no entonces bueno iremos bien

Voz 0512 27:30 en así pero yo yo lo disputado cuando se votó la directiva de la que viene esto es la directiva dos mil tres sobre el tiempo de trabajo y aprendí mucho sobre lo que tu puesto reportaje ha puesto de relieve podría verse reportaje de seis horas como con el de Flix no porque porque claro tantos capítulos como profesiones ahí

Voz 4 27:52 claro esto es Exxon y ahí aprendí

Voz 0512 27:54 discutimos muchísimo otros diputados etcétera yo obviamente la directiva no fijó el fichar fichó que había que remunerar las horas extra pero dejó muy claro algo que el Gobierno ha olvidado que es que la realidad económica de tablones dos mil tres la droga llovió lo tienen claro

Voz 0194 28:11 de ahora bueno no pero perdió esta tarde

Voz 0512 28:13 no fue prudente porque justamente lo que dejó claro que había que pagar fijó unas cuantas excepciones recuerdo ahí sobre las guardias médicas las horas que pasamos discutiendo yo yo me echo bastante la más la cabeza porque legislar una cosa muy complicada legislar por decreto ley problemas complejos está demostrado que es un error lo dije en materia Arrendamientos Urbanos y luego lo retiró hoy los decretos ley no están para esto me Ipad todas las cosas que han sacado en Toronto programática ha dicho el presidente Cepyme lo tenía que haber dicho ante una comisión parlamentaria que estuviera ante una ponencia para que estuviera legislando que todos hubiera del presidente Cepyme yo hubiera ido otro y otro y otra y otra y entonces hubiera habido Nos audiencias que es lo que se hace con dos elegir la bien y los diputados legisladores hubieran estado diputados y diputadas estarían tomando nota de todo esto yo hubieran hecho una ley que hubiera pues fija determinados sectores umbrales de aplicación hubiera clarificado este lo otro en lugar de esos ha querido resolver un problema que en real pero que no afecta a todos por igual porque los medios soy este repitiendo todos una cifra de la cantidad de horas extras que no separa pero nadie dice Si eso es en en banca o en estudios arquitectos Löwen La o en las consultoras o en empresas que facturen más de X au menos de lo más empleos claro todo el mundo pasa por el mismo aro con un decreto ley que tiene hoy poco texto Ike que es otro problema de los varios que le veo este tema que lo sabéis discreto que viene yo estoy cien por cien de acuerdo con lo que dice el presidente Cepyme hay otra cosa que me parece peligrosísima en un Estado de derecho que es que al final todo esto va a depender de la Inspección de Trabajo porque el hecho de que las

Voz 1513 29:42 ministra salga en una rueda de prensa diciendo no se preocupe

Voz 0512 29:44 durante un tiempo no vamos a sancionar pero partido incierto determinó de momento tiró sancionan vemos por aquí por allá pero esto qué seguridad jurídica eso sea al final la como si hubiera un sancionó metro eh en el que va a ir subiendo bajando la presión la ministra en función de cómo ha estado de ánimo del país esto no pues

Voz 0194 30:01 en SER esto son sanciones administrativas

Voz 0512 30:04 que no se vio germen no

Voz 0656 30:06 sí voy yo coincido un poco con con todo lo que con todo lo que he dicho a mi hay amigos cosas que ocupa en la primera tiene que ver con con la aplicación de las nuevas tecnologías es decir que la presencial y da ya cada vez es más mucho más relativa yo creo que todos hemos trabajado el dobles desde que apareció el móvil sea me parece que eso es evidente porque antes

Voz 0194 30:29 trabajamos a través del teléfono y el teléfono pues bueno si esta si no estabas en casa estabas en casa o en nuestra han hablado hubiese situ y no pasaba nada no eso eso eso

Voz 0656 30:38 no hay un tema Amy que que también me me me me resulta muy relevante no es que este tipo de controles establecen precisamente

Voz 26 30:47 que digamos se debilitó el papel

Voz 0656 30:49 sindicatos no es decir que cuando aquí es el gato es potentes eran las porque sindicato lo que se encargaban de una empresa sin necesidad de que hubiera una ley que con carácter general no lo tuviera que regular no sea que el control era de de de abajo arriba no de arriba abajo no y entonces yo creo que esto es uno de tantos efectos que ha tenido el debilitamiento de la sindicación

Voz 0194 31:12 Rafa quería es decir algo si yo yo creo que un

Voz 1762 31:15 de las cuestiones que más eh surge en el en el

Voz 26 31:17 no poco pues tanto Senegal como de la patronal con los habla

Voz 1762 31:20 esto es un poco la paradoja de que hace apenas una generación es todo el control de las horas era algo querían los empleadores no para garantizarse la gente estuviese a su puesto de trabajo y ahora es una cosa que piden los sindicatos para controlar quién no se sobrepasen las horas ha pasado de ser una medida

Voz 0194 31:37 para que se pague por lo que se trabaja controla

Voz 1762 31:39 medida de protección de derechos no son entronca un poco yo creo con estas cosas que habláis de del cambio de los paradigmas hasta el mercado de trabajo

Voz 23 31:45 todas estos inventos que en teoría Nos vienen ayudar a ser más

Voz 1762 31:47 productivos el final nos atan más al al al relajó de de despacho y luego otra de las cosas que que se ha dicho no a propósito de de qué es lo que pasa con esta norma no que se pone en marcha hay parece que no que hay un periodo de gracia ideas a todos los agentes más o menos coinciden en que lo suyo es que esto se arregle mediante la negociación colectiva no que son los sindicatos y los empresarios de cada sector de cada empresa o incluso de cada actividad en concreto los que al final pueden hacerse un registro a su medida no lo que vale para unos no vale para otros lo que son las pausas de la comida no este tipo de que es una comida de trabajo que es una comida de verdad entonces parece que al final hay un cierto consenso en que como esto no se ha puesto en marcha pues al final hay que abrir un poco la mano

Voz 1715 32:26 para que todos acaben acordando entre sí y cerrando

Voz 1762 32:30 los pactos necesarios para hacer un registro la medida de calado

Voz 1715 32:33 la década hay más oyentes hay más oyentes hay muchos oyentes de hecho déjame que describa dos imágenes que nos enviado un oyente a nuestro canal de Whatsapp en la primera se ve su yo como trabajador parte de trabajo de hoy ha comenzado a realizar primer trabajo a las ocho y media ha terminado la una y cuarto y luego de una y cuarto a una y media haya terminado la mañana de ocho y media una y media a las tres y media ha vuelto ha hecho siete trabajo hasta las seis cuarenta a las diez y hasta las siete cuarenta pero ni a las siete cuarenta ha hecho siente trabajo hasta las ocho de la tarde de ocho y media a una y media de tres y media a ocho en la hoja de horas trabajadas que ha firmado su jefe figura de nueve a una de cuatro a ocho ángeles

Voz 28 33:11 una hora y media de las que ha trabajado

Voz 1715 33:14 vamos a escuchar más testimonios de los oyentes de hora25 funcionarios camioneros hay mucho camionero que nos escucha por las noches y nos envía su testimonio gente que piensa en los trabajadores de la mar en fin esto lo que nos han cortado Xperia S A con el tema de la hora extraordinaria

Voz 29 33:32 la verdad que me Asia han trabajar en una empresa dedicada a al pollo fresco y de dieciséis a dieciocho horas diarias Easy me pagaba mil ciento sesenta y siete euros

Voz 30 33:49 el sector del transporte de mercancías por carretera como letrista controlar porque a mí me impresionó nada ni Amine

Voz 1513 33:59 pero yo hace dieciséis años que trabajo

Voz 31 34:01 como Médico de Urgencia Hospitalaria llevo dieciséis años soñando con que realmente me cuenten irme a and fichar entonces me pregunto qué va a pasar con los funcionarios que va a pasar con aquellos que dependemos del Estado

Voz 0445 34:18 el Estado va a dar ejemplo

Voz 1 34:20 no va pasar la pelota a la privada

Voz 26 34:23 camionero tenemos un sistema de que aparte de conduzcan nueve horas la disponibilidad

Voz 4 34:28 ese quince nueve de conducción y Quintela disponibilidad mi consulta para marineros que están embarcados cómo hacen para fichar en su turno

Voz 0194 34:40 será interesante seguir esta cuestión y hacer balance un poquitín más adelante Rafa muchísimas gracias Pablo esta mañana hasta mañana David Torres buenas noches al año las graves se ocupa también del Registro de jornada laboral

Voz 1880 35:15 sí nos vamos a ocupar de un término que ya ha surgido que surgen cuánto hablamos de este registro que es el control

Voz 0194 35:20 ya hemos dicho que el objetivo del decreto es que se eviten los abusos horarios que no se hagan horas extras sin cobrarla

Voz 1880 35:25 sí pero claro para hacer todo eso hay que controlar más al trabajador Lampe en las empresas pequeñas por ejemplo no saben cómo hacerlo lo hemos escuchado o en lugares como el Congreso que han pedido una prórroga porque no han organizado todavía el sistema y además si a esas horas extras llevan a controlar igual los trabajadores se vuelven locos haciendo más y más bueno vamos a escuchar varias voces hablándonos de este asunto de ese control antes de ir a analizar la palabra primero vamos con la vicepresidenta en funciones con Carmen Calvo que dice que llega mostró

Voz 1513 35:55 venga son habido precipitación al contrario yo creo que hemos sido muy

Voz 1762 35:58 tarde a Francia regalo trabajadores Olazábal ahora que han visto como millones y millones de ahora que su trabajo no han sido ni reconocida ni remunerada otra cosa distinta es que cada empresa tenga un periodo de adaptación para ver cómo se hace ese registro y ese control

Voz 1880 36:15 control del que también hemos escuchado y del que también hablan los sindicatos Mari Cruz Vicente es de Comisiones Obreras ellos creen que ese control es un derecho

Voz 33 36:24 hemos defendido la implantación de del registro de dejarla primero como un derecho laboral y en segundo lugar una medida para registrar la jornada para evitar los abusos que se están produciendo en la cita en la utilización de la jornada laboral

Voz 1880 36:39 ya años vamos a discutir qué significa en qué se traduce este control pero antes vamos a escuchar la opinión de par Rita porque claro en principio a quién le gusta que le controlen no

Voz 0194 36:57 venga que es el control que es controlar lo primero

Voz 1880 36:59 la primera acepción comprobación inspección fiscalización intervención segunda dominio mando preponderancia en noviembre hicimos una cara B no sé si te acuerdas que has sobrepeso el controlador ya hablamos de la etimología de la palabra pero bueno lo vamos a contar de nuevo rápidamente viene del francés control que a su vez viene de control role que significa contra el rollo el rollo Se refiere un papel enrollado que era un duplicado de un original sea una copia de un original quedaba constancia de la autenticidad de ese original y es lo mismo

Voz 0194 37:30 controlar que vigilar no es lo mismo porque el que erigir

Voz 1880 37:32 hola observa algo o a alguien atentamente cuidadosamente sobre la etimología el que vigila es el que hace guardia por la noche viene del latín vigilar también

Voz 0194 37:42 palabras como por ejemplo la Vigilia y una cosa es el control desde fuera el que los otros ejercen sobre nosotros y otros que unos Croce sobre sí mismo si como Nos contra

Voz 1880 37:49 hemos para cero para dejar de acero para pensar o dejar de pensar esto lo he preguntado José María Ruiz que nos acompañado en otras ocasiones en la cara B el ex neuropsicóloga dice que nosotros nos controlamos gracias a la corteza prefrontal dorso lateral

Voz 34 38:04 en realidad el cerebro está controlando continuamente pero si hay alguna parte el cerebro que por por definición parece que se encarga del control social y cognitivo del pensamiento es la corteza prefrontal dorso la tela al que correspondería más o menos pues por hacernos una idea a la parte de la frente y a los laterales de la frente esa parte el cerebro sería la encargada de que no perdiéramos el control por ejemplo el pensamiento de no perdíamos el control de la atención

Voz 22 38:32 que no perdamos el control de la conducta en general en sociedad

Voz 35 38:41 en cada momento

Voz 0445 38:50 un disco de música dance de dos mil trece que diría algo así como yo controlo

Voz 0194 38:54 vamos a la filosofía con Ana Carrasco filósofa profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid Ana muy buenas noches buenas noches nos hablaba Sara de las diferencias en la etimología de las palabras pero desde la filosofía que diferencias encuentras entre vigilar y controlar

Voz 0445 39:10 el la la vigilancia tiene dos partes como también la control de la tiene que ver con aquel que se considera vigilado ya que él que vigila el que siente vigilado el siente cohibido el que el que vigila es aquel que observa pero no interfiere en la acción por ejemplo eramos una torre de vigilancia en esa de vigilancia tú puedes cometer por ejemplo después delito después de haber cometido el delito puede haber alguien que de castigue estoy pensando enfocó para los que me está escuchando en cambio en el caso del control también encontramos el control ya el el controlado y el controlador el que el que se siente controlado se sienten a fondo coaccionado el controlador en cambio es aquel que impone su ritmo su medida por tanto no el control si hay una interferencia en la acción puedes hablamos por ejemplo de una torre de control que no sabemos que una torre de vigilancia con otro de control vigilia vigila el el el el tráfico aéreo hacerlo lo que tenemos es que el control siempre implica que aquel que es controlado es regulado es inspeccionado

Voz 0194 40:08 el control sería negativo

Voz 0445 40:10 el control no tiene por qué ser negativo pero sí implica que te coacción han para que sigas los caminos regulados por un sistema dado es decir que si tienes que trabajar ocho horas va bien después de ocho horas si puedes trabajar un poquito más izados a esa hora extra funciona muy bien eso quizá llegue puede ser mérito para ascender en el trabajo y es necesario controlar la sociedad dentro de este concepto es antes saber hablaba de hablantes hablaba de Foucault hace una distinción entre dos tipos en P tres tipos de sociedades Beas de sobra soberanía ciudades áreas y sociedades de control en este caso es necesario que haya un control en el sentido de brindar por la seguridad porque todo funcione bien disciplinariamente aquellos que han delinquido tienen que estar con regímenes de de vigilancia encontró ese sacramento pero luego está la sociedad es de control que son mucho más peligrosas porque no vigilan tanto los cuerpos los ciudadanos sino como las ción es las posiciones por eso es muy peligroso una sociedad de control es una sociedad que ponen de quita libertad por qué porque regula modifica los movimientos nos coacción los comportamientos también los comportamientos efectivamente no entonces siguió por ejemplo tengo una rutina de trabajo y a partir de ahora tengo puntos de control como control de exámenes eso va a condicionar mi libertad porque ya no importa tanto el lugar que ocupa en Mi cuerpo o yo como trabajador sino mi acción ya no importa quién sea quién trabaja sino el rendimiento económico que pueda tener

Voz 0194 41:45 desde cuando el hombre se siente controlado o está controlado

Voz 0445 41:48 eh que que preguntar para qué diría que las de control tiene que ver sobre todo con la aparición del Estado nación sigo XIX siglo XX también por supuesto la sociedad industrial en toda sociedad industrial yo hablaría de forma muy preeminente de la fábrica en la fábrica y esto es importante del trabajador ficha y ficha hice siente controlado vigilado dentro de su trabajo ficha Se sabe que está dentro no se sabe qué hace estragos sale prólogo tiene un margen de libertad que se lo mío que es su ámbito público pero a que su ámbito privado en cambio a partir del siglo XX finales siglo XX con las nuevas tecnologías de repente se difumina el ámbito de lo privado y de lo público por ejemplo en el trabajo cuenta también lo lo lo lo lo privado en Facebook no dejan controlando

Voz 0194 42:36 pero decía antes lo decías Fernando antes cuando no existía el teléfono móvil no había este control no tenías que estar al lado de un teléfono fijo para que localizaran efectivamente no pero hay

Voz 0656 42:45 quién llegar el control que realmente lo más eficaz en el control ha sido siempre la la la religión entonces el sistema de supervisión por antonomasia porque además lo interioriza su no hace falta que haya policía que aplicará las normas sino que tú mismo

Voz 0194 43:00 ejerce ese control

Voz 17 43:02 no

Voz 1667 43:13 que

