Hora 25 (13/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:17 puede que sea el efecto Rubalcaba o puede que no pero hoy parece que los decibelios de la campaña electoral han disminuido un poco en esta primera semana completa de campaña parece que la asunción de errores está llevando algunos candidatos jefes de filas por una senda muy diferente a la de las elecciones generales a lo mejor sólo una percepción y puede que sólo dure unos días pero parece que hoy se ha gritado un poco menos esta mañana ya advertía Iñaki Gabilondo que la capacidad integradora de la política que se había percibido tras la muerte de Rubalcaba se iba auto destruir en cinco segundos porque estamos en campaña bueno para dice que la autodestrucción sea aplazado unas cuantas horas aunque sólo sea porque tras lo vivido la semana pasada hoy les daba vergüenza volver al insulto o al griterío o quizá no quizá los políticos que participan en esta campaña les dio por pensar pensar que muchos de los ciudadanos están en las antípodas de su crispación y antagonismo de hecho el resultado de las generales ya deslizó este mensaje la última encuesta del CIS lo ratifica veremos que nos queda todavía mucha campaña por delante Angels

siguen en la tertulia Fernando Vallespín Ignasi Guardans Eduardo

Voz 0194 01:23 Madina en la mesa de producción Pedro Blanco pendientes de sus mensajes y de cualquier novedad que se produzca desde ahora y hasta las once y media de la noche llevamos ya varios días metidos en una campaña que vamos a decir que es extraña porque los partidos piensan más en los efectos de las últimas elecciones que en lo que pueda pasar en estas y a la vez no se atreven a tocar muchas cosas hasta que los ciudadanos no vuelvan a votar el veintiséis de mayo de manera que estamos en una especie de impasse en el que a veces pasan cosas

Voz 3 02:15 que no se mira te rozó en Madrid concreto ha habido de su descuidó con los muy poquita ahí estaba Pedro Sánchez ahí estaba el candidato Sánchez

Voz 1071 02:49 que ya no lo es candidato pero sí acompañando a los suyos presentando los de paseo por Vallecas en Madrid foto simbólica en la capital que dicen que va a ser la clave de estas elecciones

Voz 3 03:00 estamos trabaje para precisamente con Ángel el tema de la de las ordenanzas a los kioscos

Voz 1071 03:09 conversaba Se ha dejado preguntar Sánchez por los vecinos lo que nos ha dejado preguntar por los periodistas es hora que ha habido sólo un momento en el que aprovechando que separaban un semáforo Un reportero la dicho presidente dará luz verde a un gobierno de coalición con Podemos has visto está rojo ahora ha contestado Pedro Sánchez a esa hora Pablo Iglesias ya había incidido en la idea de la coalición aunque ha advertido en lo del tiempo es decir que todo se va a dar sea lo que sea después de las europeas

Voz 7 03:35 estoy convencido de que vamos a gobernar juntos pero ese punto de llegada va a implicar un proceso que va a ser largo que va a iniciarse además después de las elecciones autonómicas municipales y europeas y que va a implicar trabajar muchas horas dedicar muchísimos esfuerzos habrá momentos mejores habrá momentos peores en ese diálogo que evidentemente habrá muchísimas presiones pero les insisto estoy convencido que nos vamos a poner de acuerdo del que vamos a gobernar juntos en España aunque el proceso hasta llegar allí va a ser un proceso largo

Voz 0194 04:15 lento Gemma Carretero buenas noches qué tal buenas noches haré momento lo que están negociando PSOE Podemos es la composición de la Mesa del Congreso que es el órgano que dirige la vida parlamentaria ideal que quieren dejar fuera a Vox y también Inma a los independentistas

Voz 0806 04:29 no estará ningún grupo nacionalista porque la dirección del PSOE confía en que salga adelante el planteamiento que ha hecho que es dar entrada en la Mesa del Congreso a los cuatro principales grupos y que PP Ciudadanos y Podemos se queden con dos puestos cada uno el PSOE ocupe tres teniendo en cuenta la distancia que obtuvo sobre el resto de las elecciones esta mañana lo ha explicado en Hoy por hoy la vicesecretaria general Adriana Lastra

Voz 8 04:54 hay cuatro grandes grupos uno de ellos el mío dobla al siguiente y por lo tanto lo que entendemos es que la Mesa del Congreso tiene que ser representativa de esa nueva realidad ni siquiera tendría votos Vox para formar parte de la Mesa del Congreso necesitaría en todo caso el apoyo del Partido Popular Ciudadanos de este grupo parlamentario depende Vox no va a formar parte de la Mesa del Congreso

Voz 0806 05:18 así que los socialistas cuentan con que la ecuación sea esa tres dos dos dos lo que tienen que cerrar con los morados es la distribución de los puestos que Vicepresidencia eso vocalías van a ocuparnos dicen fuentes de ambas formaciones que eso aún no está del todo cerrado la Ejecutiva del PSOE se va a reunir el viernes así que ese es el plazo porque ahí se van a aprobar todos los nombres que propone Sánchez para las Cortes la principal incógnita ahora es saber quién va

Voz 0194 05:42 exhibir el Congreso la opinión mayoritaria es que

Voz 0806 05:45 a ser una mujer pero el presidente aún no ha desvelado sus cartas

Voz 0194 05:48 bueno pues desde el punto en el que se encuentra la negociación para la Mesa del Congreso porque Inma la negociación del Gobierno no avanza más allá de lo que pudieran hablar en su intimidad Sánchez Iglesias en la reunión que tuvieron la semana pasada

Voz 0806 05:59 eso nos dicen ambas formaciones que que están hablando sólo de la configuración de la Mesa del Congreso el PSOE no oculta que su socio preferente es Podemos pero no quieren negociar hasta conocer el mapa político completo después del día veintiséis que es cuando empezarán a hablar del Gobierno de las fórmulas de colaboración así lo ha dicho esta tarde en Bruselas el secretario de Organización el ministro José Luis Ábalos

Voz 9 06:21 el Partido Socialista tiene las puertas abiertas a la colaboración como así ha sido hasta ahora nos queda una experiencia muy positiva que nuestro propósito es renovar esa agenda y a partir de ahí otras fórmulas de colaboración pues habrá que ir concretando las eh pero desde luego cuando acabe el periodo electoral que es lo normal y lo lógico

Voz 0806 06:41 buscarán esa fórmula después de las elecciones entre otras cosas porque el día veintiséis puede condicionar como acude cada uno la negociación

Voz 0194 06:49 de hecho fuentes del comité electoral del PSOE

Voz 0806 06:51 dicen que para ellos es importante que Podemos no sea decisivo en todos los territorios así que aspiran a poder gobernar en solitario en Extremadura Castilla La Mancha tirando de geometría variable agrandar la distancia sobre sus socios morados en Baleares y Aragón porque allí gobiernan pero pero no ganaron en dos mil quince lo que quieren es conseguir es que Podemos en cierto modo no se suba a las barbas IRI Eva melómana lo quieren conseguir con una campaña sin atacar a los morados que son sus aliados naturales eso reconoce mientras que hablar que de que la relación de peso y ciudadanos en este momento es como el agua y el aceite pero todo esto me va a haber después del nuevo domingo electoral

Voz 0194 07:30 pues esperaremos gracias Inma gracias hasta mañana

Voz 1071 07:32 también ha preguntado por las declaraciones de Felipe González que en Antena tres esta mañana pedía aprovechar este momento de conmoción por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba para integrar dentro del PSOE se refería a integrar a personas del entorno de Rubalcaba

Voz 9 07:46 pues muy prácticas en el departamento que aún en el exterior aunque sea en funciones pone claramente hemos planteado no ha preocupado para nada las posiciones que cada cual haya podido tener en este caso Si presidente Gonzáles se refiere a aquellas personas que más vinculadas tan bueno Alfredo yo creo que en este caso más con claridad todavía porque son personas pues se inicie estamos hablando las personas no estamos hablando de ninguna posición política sino de personas con las que cuenta claramente el partido

Voz 0194 08:16 bueno el mitin de esta tarde en Zaragoza Pedro Sánchez ponía a la militancia en alerta contra las derechas

Voz 1722 08:21 ahora están con el con el tema este de centrados no se centran no se centran están centrados en sí mismo en realidad esta selección es para ellos es centrarse en el futuro de Casado de Ribera de Abascal ya nosotros os importa un bledo el futuro de Ribera de Casado de Abascal no importa el futuro de los españoles de los municipios

Voz 1071 08:43 vamos a eso las relaciones entre el PP y Ciudadanos de todos los sitios Pablo Casado ha escogido esta mañana Navarra para ir hacer campaña es en Navarra donde PP y Ciudadanos se presentan juntos bajo el paraguas de Navarra Suma donde también se incorpora UPN bueno el mensaje claro ha ido por ahí el de Casado por los efectos que ya se sabe que tiene insiste él la dispersión de las fuerzas de la derecha que cuanto el votante de centro derecha vota dividido aunque tengamos más votos entre los partidos que se sientan de ese espectro político acaba gobernando la izquierda

Voz 10 09:18 no parece sin embargo Rivera muy interesado en eso de unirlas fortín menos cuando ciudadano se presenta como el partido que liderará la oposición Óscar García buenas noches sola Ángels buenas no es que se presente como tales que lo escenifican el propio Parlamento Si bueno todavía queda

Voz 1645 09:31 de una semana para que se constituyan las Cortes Generales pero por aquello de que el líder es el primero Albert Rivera ha reunido ya al que va a ser su nuevo club

Voz 11 09:40 no parlamentario gracias por existir

Voz 3 09:42 esta primera reunión multitudinaria de un grupo que se multiplica que crece multitudinaria

Voz 1645 09:47 claro o al menos más concurrida que las anteriores reuniones del grupo cuando eran XXXII ahora son cincuenta y siete cincuenta y siete diputados y diputadas algunos de los cuales hoy todavía no tenían ni siquiera el acta pero que han escuchado a su presidente presentarse como el líder de la oposición en el Congreso

Voz 0407 10:04 por eso vamos a liderar desde el primer minuto la oposición de este Parlamento

Voz 1645 10:08 ciudadanos tiene nueve diputados menos que el Partido Popular

Voz 11 10:12 Pepe es de hecho el segundo grupo parlamentario por no

Voz 1645 10:14 lo de escaños pero para Rivera ser el líder de la oposición no tiene nada que ver con las cifras

Voz 0407 10:20 no es titular no es un cargo

Voz 1645 10:22 es una actitud estaban los cincuenta y siete diputados escuchando de ellos treinta y cuatro nuevos con caras como de su primer día de cole un curso que para ellos ha comenzado por adelantado a los viejos partidos

Voz 3 10:33 les decimos que ya estamos aquí es

Voz 1645 10:36 como si de un instituto el director decide empezar las clases el día quince de agosto para ser los primeros no

Voz 11 10:41 bueno pues de esos haga nosotros empezamos a trabajar hoy

Voz 1645 10:45 sí de hecho Rivera ha anunciado ya la que va a ser la primera iniciativa que Ciudadanos va a llevar al Congreso en cuanto se ponga en marcha una ley para proteger a las familias y que contendrá medidas como incluir a las familias monoparentales dentro de las familias numerosas o igualar las parejas de hecho con los matrimonios así como la gratuidad en la educación infantil de cero a tres años

Voz 1071 11:08 gracias Óscar buenas noches muy centrado el PP en a Ciudadanos C's en atacar al PP y a veces asoman los mensajes contra el PSOE contra Pedro Sánchez el de esta tarde en su mitin de hace unas cuantas horas Casado contra Josep Borrell llamándome

Voz 0309 11:23 esta gira Josep Borrell ese candidato que no deja de ser ministro madre mía la que le cayó Arias Cañete por estar de ministro en la precampaña llevamos ya varios días de campaña Borrell que no dimite oye haciendo campaña desde el Falcon me parece muy bien no

Voz 1071 11:40 todo esto por completar la crónica de la campaña saben que la SER sigue estos días con el despliegue por las elecciones europeas municipales autonómicas hoy ha habido debate sobre europeas en Valencia sobre las municipales en Zaragoza en Hondarribia en Linares mañana los oyentes van a poder encontrar debates con los candidatos a la Alcaldía de Logroño en Radio Rioja en Radio Castellón con los aspirantes a las

Voz 0194 12:00 es una cosa antes de que se me olvide luego si acaso Pedro que que lo repita pero es una propuesta para los oyentes como estos son elecciones locales todos hablamos bueno pues de las grandes batallas de las grandes ciudades y a veces tengo la sensación que nos perdemos lo que pasa en aquellos sitios bueno pues que aparecen menos en las emisiones de los informativos y en los locales pero luego ya cuando encadena ya es un poco más completo web va a proponer una cosa a los oyentes que esta noche no es escena escuchando es que nos manden a través de nuestro Whatsapp tienen casi casi toda la campaña para hacerlo es seguiremos recordando cada día que nos manden a través de las notas de whatsapp que es lo que le pedirían al alcalde aunque sean municipio súper pequeño que lo único que quieres que le arreglen la carretera que llega al pueblo o una ciudad que quiere un polideportivo Nos gustaría dibujar es un poco un mapa de de España con las peticiones de los ciudadanos de los electores a sus alcaldes venga seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres no tiene que ser ahora mismo tienen tiempo para pensárselo pero sería interesante poder dibujar cuáles son las necesidades o que creen los habitantes de España que necesitan en su pueblo en su ciudad y qué es lo que le pedirían al alcalde si se pudieran acercar a decirle mira arregla estos seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres de sus cuatro Si acaso hace lo lo recordamos que tengo que escribir a mí el número de teléfono porque a mi se me había se me había olvidado venga vamos con el análisis han salido en esta jornada de campaña bueno algunos asuntos el primero de todos esta sensación como esta campaña hablábamos antes a micrófono cerrado no Fernando como que es una campaña extraña como que salimos de una nos metemos en otra pero como también lo decía Sastre antes

Voz 12 13:40 sí yo creo que es el efecto vamos a ver es el efecto de que de que hemos llegado ya o una cumbre diga de polarización sobre todo de crispación que ya ha tenido un resultado no y una vez que tiene el resultado Puig a volver otra vez a empezar esa crispación esa polarización para luego para que los pues los ciudadanos además ni más ni menos que tengan que emitir tres votos diferentes no en tres dimensiones diferentes de de la acción de gobierno en tres escalas distintas pues cuesta mucho no yo creo que el el y problemas a la participación yo tengo yo lo que tengo miedo no es que esas cotas de participación que se consiguieron en las generales vamos a estar lejos muy lejos en las otras yo recortar algo parecido porque además lo sufrí sufrí muy directamente que fue cuando el las elecciones generales del dos mil cuatro que sorpresivamente ganó Zapatero poco después estaban las elecciones europeas yo de entrar NCIS hicimos un yen la encuesta notaba daba que la gente supuesto claro que iba a participar en las europeas digamos

Voz 1403 14:47 había como los ciudadanos tan como encantado

Voz 12 14:49 no por lo que habían conseguido que es dar la vuelta a todas las encuestas y que ganara que ganara la oposición llegó el momento en cambio la participación fue de pero escasísima inmediatamente pues todas las primeras páginas de todos los me Dios fracaso del CIS quiénes eso hay Espín que sí

Voz 10 15:10 Sastre

Voz 12 15:11 tenía razón llevaba allí una semana o dos semanas no sé qué que mi responsabilidad es por supuesto como director es total

Voz 10 15:19 pero el tenis pero yo creo que aquí puedo ocurrió algo claro porque como se hace guarda

Voz 0194 15:24 para mantener la la tensión de los ciudadanos que es verdad que en estas elecciones generales se volcó Aaron con una participación prácticamente histórica incluso mantener yo decía antes en la portada de lo atribuyó eso podía atribuir a lo mejor al efecto Rubalcaba pero yo no sé si es que los propios políticos los propios líderes políticos han rebajado la intensidad quizá también porque son conscientes de sus errores en las elecciones anteriores sino quieren repetir las ahora pero hay como un como si el suflé ha bajado de golpe no pero bueno es que estamos en campaña hay que volver a votar

Voz 12 15:53 bueno ahí eso pero hay la trato

Voz 1403 15:55 a pesar de las elecciones no en Italia tras las elecciones parlamentarias les llama las elecciones políticas en las municipales Si regionales que obviamente no hay nivel de autonomía pero hay elecciones ahí en algunas regiones sobre todo los municipales se llama elecciones administrativas E incluso aquí pues cuando me encuentro con con italiano dicen bueno las políticas en España hablando de España no las políticas les fueron así ahora tenéis las administrativas hay algo de cierto en eso sí que las elecciones municipales es muy difícil que puedan mantener ese mismo nivel de de política en política entendida como una especie de coso sobre la identidad de España futura al final acabar de los manteros hay que hablar escucha un corte en el que si no me equivoco está hablando Pedro Sánchez de un quiosco estéril es decir pues porque sí porque Pedro Sánchez va a Madrid pero si quiere hacer campaña a través de un Colt de un Coró porque es así porque son los yo creo que lo vuelva a las

Voz 10 16:47 los que los que quieran que le arreglen

Voz 1403 16:50 por tanto claro pues eso es muy difícil hacer eso a la vez que estás diciendo que España segunda Isabel de la patria es decir es otro tipo de elección por tanto Tien está el ingrediente que que Amis comenta muy bien que hay un tema de cansancio hay entre tema más coyuntural pero que puede pesar al menos unos días que efectivamente lo la la catarsis de de esa capilla ardiente no pero creo que hay algo que tiene que ver con la naturaleza misma de de te lo que está en juego que es distinto y que no es lo mismo que el futuro del país aquí está en juego como el ser vamos incluso en Barcelona fijaros efectivamente pues si el Ayuntamiento acaba estando en manos de un independentismo tener independentista hay irse convierten baluarte de la República tal pues aunque eso que tendría consecuencias importantes de ti bueno político al final no es posible que la campaña gire alrededor de eso ya lo querría vais acaba siendo pues sólo los manteros la seguridad en Albolote

Voz 11 17:43 yo estoy de acuerdo yo creo que son primero es que es de agradecer no admiten un poco más bajo que la última campaña en general fue ruidosa poco propositiva bastante agresiva sobre todo por la derecha o por algunos partidos de la derecha vamos a decir que poco brillante sin metas no

Voz 12 18:02 con aire desde el respeto y tal pero

Voz 11 18:04 yo creo que poco brillante dicho esto este es un tipo elecciones extraño porque es como si se jugará la semifinal después de jugarse la final el debate entre los cuatro o cinco representantes de los grandes partidos a nivel nacional los presidentes y secretarios generales de los partidos pues de alguna manera ya sea juzgado sea votado hace muy poco por tanto da la sensación de que entre el veintiséis de mayo el veintiséis de abril perdón veintiocho de abril perdona hasta el veintiséis de mayo no van a tener tiempo suficiente reinventarse por mucho esfuerzo que haga el primero de ellos Pablo Casado cara dice que es de centro y Vox es de extrema derecha tenido dulce despertar a la realidad de la vida en este país para su partido no es de centro íbamos ya era de extrema derecha cuando pactó con ellos en Andalucía hace mucho tiempo pero dicho esto no hay capacidad reinvención y además tiene su capas hay campaña en cada municipio en cada ciudad en cada comunidad autónoma de un debate que a nivel nacional quizás no tenga tanta intensidad como tiene unas elecciones generales no pero yo creo que son súper importantes estas elecciones que mucho de lo que pensamos que está resuelto no lo está porque aunque es verdad que la extrema derecha no se presenta ante unos meses

Voz 1645 19:09 los nutricionistas en los ocho mil y pico Ayuntamientos

Voz 11 19:12 sí está en todas las comunidades autónomas que van a elecciones autonómicas y hay mucho en juego hay se juega educación sanidad políticas culturales dependencia género cultura asuntos muy relevantes del día a día en la gente no así que este voto algo me dice que Fernando Vallespín aunque esta vía no es Víctor decís hacían toda la razón iba

Voz 10 19:30 iba caer bastante participación

Voz 1403 19:32 este con respeto pero con respecto a lo que hemos

Voz 11 19:35 en general es que ha sido Altair yo creo que va a ser más baja no podemos saber que produce son cada comunidad autónoma

Voz 12 19:40 te pones ahí hay dos elementos que si son muy interesantes en este selecciones el primero es el liderazgo de la derecha es decir quién va a quedar al final el el primero ya sabemos que al final sólo puede quedar uno sea porque si segunda vez pretende

Voz 10 19:55 y eso siempre pasan los duelos

Voz 12 19:59 y luego el sí como la la película sea inmortal no estaba a la cabeza solamente puede quedar un inmortal y luego está el tema de El tema de Vox porque claro ahora se pone a prueba hasta qué punto digamos Vox tiene futuro no tiene futuro estado político exclusión no sea es decisiva ahora cae claramente Vox entonces la el votante de derecha retorna no para otorgar otorgar su plácet al Ciudadanos Partido Popular y empujarle derriba yo creo que en eso el caso yo no le auguro mucha digamos mucho éxito a a este partido pero no lo sé es ese ese tipo de partido que ha que vota gente que que en cierto modo siempre pues ha salido del armario no es decir que queda fascistas Fassi cripta fascistas y que de repente tiene la posibilidad de de salir y una vez que han salido vuelven sí probablemente pero yo creo que van a volver pero no lo sé tampoco tengo muchas

Voz 10 20:57 para estar cuatro años con un grupo en el Congreso

Voz 12 20:59 ya pero pero eso eleva perjudicar porque ya veremos en la Performance cara en el Congreso no creo que les beneficie particularmente venga se

Voz 1403 21:07 no que aquí está por ver hasta qué punto la gente escribiera no por ejemplo yo creo que si las elecciones europeas fueran por libre os de fuera independientes Vox tendría un extraordinario resultado estaría haciendo caso es verdad es tesorero parecen Ethernet pero claro Vox en lo municipal por el otro extremo pues no tiene no venderá ases que no tiene nada claro vox en lo autonómico pues depende de algunos sitios donde Ny existe importante desaparece el debate que es importante cuando incluso los sitios no había podido tener votos la gente fue a votar contra los precios ya versiones pegó un socialista catalán también votó contra Vox aunque Vox en Cataluña pintarán pongo eh pero claro aquí en el cuando ya las selecciones juegan a nivel autonómico municipal pues no sales a votar contra Vox en los sitios donde no pinta nada que son gracias a Dios muchos en España por tanto a quien todo en juego que que eso politólogos listos tendrá que ver será más fácil organizarlo con los resultados en la mano pero que cambia todo cambia todo el planteamiento

Voz 0194 22:04 distintos estaba apareciendo extraña la campaña claro también se nos hace un poco extraño que haya habido elecciones con un resultado que las negociaciones para la investidura etcétera etcétera también estén como al ralentí claro porque hasta que no haya resultados y lo hemos escuchado hoy como lo ha dicho ya abiertamente claramente Pablo Iglesias hasta el veintiséis de mayo aquí no se mueve absolutamente nada que tampoco es lo habitual que era en otras selecciones ahora mismo los periodistas en estas mesas estaríamos haciendo quinielas estos van a votar que sí que si no que se reunirían que si las negociaciones esta esto también absolutamente muerto lo que se ha habido es negociación para la Mesa del Congreso y Eduardo Bueno parece que es una composición lógicas y lo que si quieres que no se bloqueen

Voz 11 22:47 yo yo creo que tiene toda la lógica hay mayoría de izquierdas en el Parlamento vamos a ir los dos partidos de implantación nacional frente a los tres tienen más diputados por tanto ante una mesa que es como para que no lo sepa el órgano

Voz 1645 23:01 terno del poder legislativo en España es esa

Voz 11 23:04 esa tiene nueve miembros cinco van a ser de izquierdas cuatro vamos a decir van a ser de los dos principales grupos de la derecha no que aceptan también esto tiene su lógica en esa composición la derecha acepta que Vox no esté presente por qué de la misma manera que ha habido veces que la mayoría de izquierdas ha exigido la presencia otros grupos parlamentarios podíamos haber escuchado en otro tono y en otros clima que quizá el Partido Popular hubiera pedido la presencia de un partido con veinticuatro diputados como es vox dentro de la mesa y no lo ha hecho de Ciudadanos tampoco por tanto ya empieza un debate que no sólo es por el liderazgo de la hecha sino que ambas Ciudadanos y PP están de acuerdo en que Vox no forme parte de la mesa que padece hombre tiene veinticuatro diputados no pasa nada por darle uno yo recuerdo negociaciones de mesa donde está presente el PNV con cinco seis diputados Convergencia i Unió en otro momento con ocho o diez por tanto pero no ha sido así por tanto yo creo que la mesa tiene lógica no es verdad que hay al debate de investidura hay otra cosa pero en mi opinión no hay muchos secreto yo creo que vamos a ir con alta probabilidad un gobierno de una manera o de otra de coalición con propuestas por parte de Podemos de nombramientos no menores dentro de Corea del propio Gobierno el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y seguramente una abstención de Esquerra Republicana además de a ver qué pasa con Compromís y el partido del PRC del partido del presidente Revilla etcétera no pero yo o no hay alternativa o va por ahí o repetimos elecciones no parece que este texto para repetir elecciones

Voz 0194 24:25 que de la composición de qué te parece la como de la mesa Ignasi

Voz 1403 24:29 me parece muy sensata y me parece que está muy bien que va a contribuir a la serenidad el hecho de que no estén los independentistas no toquen poder ir no puedan chantajear nueve cocaína ya que hablar con el independentismo por supuesto no hay manera de salir de este de esta situación pero hablar sin que te tengan cogido por el cuello no y por tanto cuantas menos situaciones allá donde venden el independentismo tenga al Gobierno central del Estado empuje pero el cuello mejor en ese sentido está muy bien pues que se encargarle una una Mesa del Congreso en la que efectivamente pues tampoco está Vox que yo recuerdo no acepta hace cuatro días cuando estábamos comentando estas elecciones antes de las anteriores todos decíamos que implica elegir la Mesa del Congreso en plena campaña recordáis bajo el transparente nos nos parecía que iba a ser complicadísimo yo pues claro los resultados han puesto las cosas en su sitio y efectivamente tienes toda la razón el hecho de que de que el ni el PP necedad ni no pidan ni mención en el que Vox estar ahí pues es un cambio es muy indicativo no es un cambio total yo por eso una derivada que sacó de aquellos que creo que donde si fuera elecciones más pronto de lo que pensábamos algunos es en Andalucía pero bueno eso ya lo discute

Voz 10 25:39 porque será será complicado no no será complicado sostener claros era complicado tener el hecho de que bosque lo decía

Voz 0194 25:45 ahora Madina el Partido Popular en otras circunstancias hubiera apretado para que Vox estuviera lo son socios de copia

Voz 11 25:51 en Andalucía era como apretaron para el Gobierno andaluz declararon por esa labor porque usted no yo creo no haber elecciones rápido además de lo que inicie Ignasi que estoy de acuerdo que cuidado con Andalucía a medio plazo yo creo que es dentro del PP como el PP pierda en Madrid en el Ayuntamiento y la Comunidad frente a Ciudadanos

Voz 0194 26:07 pero déjame como quería preguntar también por eso por el líder de la oposición nos vamos a publicidad que ha sido si interrumpe lo retomamos a la vuelta

Ángels Barceló y en la tertulia Fernando

Voz 12 33:13 vamos a ver que estaban político donde cinco partidos han han tenido un resultado entre el diez por ciento del voto y el treinta por ciento del voto cinco el que más ha sacado ha sido un veintiocho coma dos que equivale a treinta y cinco por ciento de los escaños que es el PSOE digamos han desaparecido los partidos de Massa en el sentido tradicional estaba pensado para partidos de masas sistema bipartidista perfecto siguiendo el modelo inglés que también está haciendo aguas en el propio Reino Unido no no lo olvidemos que lo incorporó Felipe González bueno para dar un jovencito Fraga no una forma de de reconocimiento luego después pues como seguía viendo el sistema bipartidista imperfecto pues eso ya se quedó haciendo pero ahora ya dentro de un venta Partito incluso un cuatripartito que sumo Tetra Partito qué es lo que es lo que probablemente va a quedar nuestro sistema político y que carece carece de sentido sobre todo porque siente estar continuamente cambiando o cuestionando la legitimidad de líder de la oposición porque imaginaros en teoría tiene unos pocos tantos pocos más doscientos mil es al menos el Partido Popular pero no te puedes encontrar con que en las estas elecciones próximas quede por debajo en número en número de devotos se empieza a cuestionar su legitimidad porque es más representativo y a Ciudadanos etcétera yo creo que debemos abandonar la idea ésta que no está pensado realmente

Voz 11 34:37 pero existe me partidos como el que nosotros hemos a hemos hemos adaptado pero

Voz 10 34:41 el caso se tiene lo positivo es una actitud como ha dicho eso te suele eran tus amigos buenas buenísimas pero como es una actitud ante la vida

Voz 1403 34:58 yo creo que el anuncio de coches y un anuncio de coches yo creo que en el Parlamento el PP tiene

Voz 11 35:03 por de preguntas de proposiciones de ley ellos a tiene algo más es verdad pero yo creo como viene Fernando que cuando la oposición está tan vamos a decir fragmentada y hay tantas voces plurales bipartidistas dentro de la misma cámara hablar de liderazgo de toda la oposición hombre es el exceso de divertido

Voz 1403 35:23 tras ser divertido no se interesante para los que nos gusta es todo el parlamentarismo y conocemos aquella casa un poco el reparto la la segunda vuelta el reparto del gobierno de la Cámara que asusta a las comisiones no porque ahí también efectivamente la

Voz 11 35:35 es y jugar a las fuerzas independientes claro

Voz 1403 35:37 claro claro y vos Vox porque efectivamente ahí es muy difícil en la mesa pero sí puede decir pues queda este fuera queda tal en el resto pues hay que repartir por si por por número de votos no sé si por escaños importante efectivamente pues habrá que ver que no sé si Vox alguno presidencia vicepresidencia aseguro etcétera osaba a ver un un reto harto de Comisiones como no ha conocido el Parlamento español desde vamos desde nunca eh

Voz 0194 36:03 será interesante seguirlo para que veas que lo guardamos guardan se escucha

Voz 0407 36:08 por eso vamos a liderar desde el primer minuto la oposición de este Parlament porque liderar la oposición no es titular no es un cargo es una actitud una forma de comportarse es una forma de vigilar el interés general

Voz 10 36:22 si te saca de fondo ya lo dejamos todo lo dejamos archivado trabajar no trabajar no se nota que trabajarla

Voz 11 36:31 yo me lo creo es decir en la oposición es una pasión inútil

Voz 10 36:38 realmente vamos a facilitar del trabajo Ana Martínez Concejo a la jefa de Documentación y que ya lo ponga ser líder de la oposición es una actitud que es tremendo titulado El corto

Voz 35 36:50 que él critica la titular al no

Voz 1071 36:53 el cargo y a la vez reivindica el cargo de jefe

Voz 35 36:56 el título de jefe de la oposición pero tiene todo

Voz 0194 36:58 qué tiene todavía falta de Díaz Ayuso que hoy ha estado un poco discreta nos quedamos con este corte de de Alber Rivera le pedía yo antes Pedro a los oyentes que nos ayuden porque lo queremos hacer hacia el final de la campaña va a poner Severino Donate a trabajar en ello en hacer un mapa de las peticiones de los electores por decirlo de alguna mal

mira si este es un aterrizaje en toda regla es de las discusiones sobre la gran política a la realidad al día a día Leo mensaje que Nos escriben pedimos notas de voz pero algunos oyentes Nos escriben texto por ejemplo uno de ellos dice que en mi municipio es

Voz 11 37:32 Bárcena de Cicero en Cantabria

los coches híbridos tengan la deducción que ofrece la ley en el impuesto de circulación y que tiene que aprobar el Ayuntamiento pequeñas preocupaciones de la gente en ciudades grandes o pequeñas dos oyentes hoy

de Móstoles y una oyente

de un pueblo pequeñito de Zamora al primero le preocupa el frío en las piscinas a la segunda una báscula de marranos que hay en el pueblo escuchemos Mi nombre es Roberto soy del municipio de Móstoles de la Comunidad de Madrid

Voz 36 38:01 lo que yo le pediría al nuevo alcalde o alcaldesa que surge ese estas elecciones es que solucionase los problemas del frío que hay en las piscinas de los polideportivos municipales

Voz 37 38:17 buenas noches yo les pediría al futuro alcalde o alcaldesa de la Bóveda de Toro en la provincia de Zamora que quitara del casco urbano un un peso de de pesar marranos que está obsoleto desde hace ocho o diez años

Voz 1715 38:34 este son los problemas de la aparente es es maravilloso pero voy a recordar el número de Whatsapp al que nos deben enviar sus notas de voz que insisto no son sino un puro baño de realidad de cotidianeidad de lo que la gente vive necesita cada día seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres lo repito notas de voz seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 38:58 vamos a recordar cada día eh no tienen por qué ser mensajes largo simplemente en tal no cálida para mí el problema que tenemos es este y así podremos dibujar cuáles son las necesidades de los españoles venga la crónica política sigue hoy como casi cada día por Cataluña por un paso atrás y otra adelante

Voz 1071 39:15 los dos pasos son de la misma persona hieren en principio dos pasos atrás así que vamos a explicarlos Carles Puigdemont que será candidato a las europeas después de la autorización de la justicia española ha descartado repetir como candidato para presidir la Generalitat hay que recordar aquí cuál fue el eslogan de su partido en las últimas elecciones la única manera de hacer que el President vuelva a decían es votar pero president no volvió eso no sucedió ya saben ahora Puigdemont razona sin embargo de la siguiente manera

Voz 38 39:44 yo no Tim K yo no tengo ningún interés ninguno en ser candidato a unas elecciones al Parlament de Cataluña lo que querría es desde hace mucho tiempo recuperar la normalidad mientras estemos en el exilio tenemos que hacer el trabajo que dijimos que haríamos no fui al exilio para quedarme quieto encerrado porque Almería tan trancazo alega

Voz 1071 40:01 desde Mon que esos propósitos son ahora otros

Voz 38 40:04 con el eurodiputado mi intención es coger el acta de eurodiputado porque hemos decidido iniciar una serie de trabajos y contenidos en el Parlamento Europeo que tienen mucho que ver con mi condición de president cesado por el ciento cincuenta y cinco

Voz 0194 40:17 el otro paso atrás que había dado Puigdemont era renunciar a defender su candidatura durante el debate electoral que TV3 prepara para mañana iba a aparecer desde Bélgica Toni Comín en vez de Puigdemont pero al ver buenas noches

Voz 10 40:28 han ido buenas noches al final Puigdemont ha cambiado de idea

Voz 0194 40:31 en cuanto ha visto que Junquera si va a intervenir en ese debate desde la cárcel lo esa intención tiene a falta de que Instituciones Penitenciarias del permiso necesario

Voz 39 40:39 sí vamos a intentar a explicarlo lo más fácil post

Voz 10 40:42 recordemos que este mediodía la Junta

Voz 39 40:44 Toral de Barcelona ha autorizado que el líder de Esquerra Oriol Junquera Si el número dos de Cataluña Toni Comín puedan participar mañana en TV tres el primero desde Soto del Real y el segundo desde Bélgica pues bien poco después de hacerse pública esta resolución Carles Puigdemont ha dicho a través de Twitter que ahora si quiere estar en este debate que quiere

Voz 1403 41:03 de ocupar el puesto de Comín como representante

Voz 39 41:05 en Cataluña pero porque la Junta habla de Comín y ahora es el nombre de Puigdemont que aparece de la nada pues porque Cataluña no había propuesto Puigdemont para participar en la televisión pública fuentes de la formación explican que daban por hecho que Junqueras no podía intervenir y consideraban que era injusto que uno estuviera el otro no el motivo según él mismo Puigdemont es que no querían ganar ventaja aprovecha doce de la de la represión pero claro ahora era el panorama ha cambiado Junqueras está el también quiere en cualquier caso la participación de uno y otro a esta hora como decías está en el aire no está garantizada porque a pesar del permiso la Junta de Barcelona deja la última palabra sobre Junqueras en manos de instituciones penitenciarias falta que digas y logísticamente esposa

Voz 10 41:50 sobre su intervención desde Soto del Real veremos qué

Voz 39 41:53 pasa pero realmente pintan bastos porque el escrito de la Junta Provincial recoge la opinión de la dirección de la cárcel madrileña y que considera que su intervención textualmente dice resultaría gravemente perturbadora y requeriría una importante modificación de las normas internas en cualquier caso son ciudadanos ya ha presentado recurso ante la Junta Electoral Central porque cree que aquellos que no están en el plató tienen ventaja lo ha dicho Jordi Cañas uno de los candidatos que participarán mañana en el debate

Voz 1003 42:20 en el resto de de de candidatos tenemos que está en Faris todos tenemos que estar sin móvil eso podemos J

Voz 3 42:27 la ciudad de en ninguna ante ninguno

Voz 1003 42:29 por ahora de de dar información si tenemos que contar con nuestras propuestas y tenemos que determinar nosotros no puede ser es que hay un uno de los candidatos que no se sepa en qué condiciones va a realizar el debate

Voz 39 42:41 ya diferencia de Ciudadanos el PP no prevé por ahora presentar ningún recurso los populares esto sí critican que pulmón puede jugar con ventaja pero en el caso de Junqueras lo ven de otra manera a diferencia los zapatistas ponla natural no nosotros a diferencia de los separatistas cuando la Junta Electoral no nos da la razón lo aceptamos ya por otra cosa esto es lo que decía esta tarde el dirigente del PP catalán Alejandro Fernández a esta hora pendientes de si Instituciones Penitenciarias permitió no es Junqueras participar en él

Voz 12 43:12 debate veremos si en función de esto

Voz 39 43:15 Damon da marcha atrás dice que mejor que vaya Comín

Voz 0194 43:17 un año el presidente Sabella que votará Esquerra o Ciudadanos el jueves cuando se tiene que decidir si Miquel Iceta es designado senador

Voz 39 43:24 no estamos en en el en el mismo lugar seguimos con la incertidumbre de si finalmente tendrá los apoyos suficientes en el Parlament fuentes de Esquerra nos dicen que no están por el sí pero no aclaran si esto significa un no o abstenerse desde Ciudadanos nos comentan que aún no tienen la decisión tomada desde Cataluña igual no tiene ninguna posición definida por lo tanto todo sigue abierto a sólo tres días de este pleno extraordinario es cierto tenemos que recordar que si los tres partidos independentistas votan en contra votan no pueden tumbar la designación de Miquel Iceta

Voz 1071 43:56 gracias Albert a vosotros dice el PP que es Esquerra hace lo que siempre se ha hecho hasta el PP ha hecho que respetar los nombres que propone cada partido para el Senado se demostrará que Sánchez es rehén de los independentistas

Voz 3 44:08 esta legislatura no puede empatar con Sánchez ocultando nos el precio de los independentistas a sus decisiones políticas como la de nombrar a Miquel Iceta presidente del Senado cual Logista Andrea Levy

Voz 1071 44:20 lo que avisa a los independentistas de que el veto hay setas quería un al comienzo insistía en que esto no es un mercado de puestos a cambio de favores

Voz 40 44:27 nunca nada es nuestro derecho a nombrar a nuestro senador eso senadoras en los parlamentos autonómicos como así ha ocurrido en la en la vida política de España durante cuarenta años nadie le ha impuesto a nadie en ningún parlamento autonómico quién quiere o no quiere que esté como designación autonómica en la Cámara alta nosotros lo único que esperamos es que eso siga siendo así porque es nuestro derecho a decidir sobre quién queremos que esté o no esté

Voz 1071 44:56 así siguen los testigos desfilando por el Supremo en el juicio del proceso la exdiputada de la CUP Mireia Boya ha asegurado que se enfrentó al entonces presidente de la Assemblea Nacional ahora procesado Jordi Sanchez cuando tanto él como Jordi Cuixart a la cabeza de Omnium trataron ha dicho ella de desconvocar la protesta frente la Conselleria de con

Voz 41 45:13 Mian lingote un momento vi hoy o leí una llamada a impedir que el magistrado que se estaban produciendo

Voz 1071 45:22 el jefe de Gabinete Jurídico de la Generalitat anegado malversación para organizar el referéndum del uno de octubre y esta tarde el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Assens criticaba las cargas policiales que se produjeron el uno de octubre

Voz 42 45:33 presencié cargas policiales que a mi parecer eran indiscriminadas IBI varias personas heridas Be Cool PES contra gente que estaba indefensa

Voz 1071 45:41 Assens que como han hecho otros testigos expresaba así sus reparos por tener que responder a las preguntas de Vox que ejerce de acusación popular manifestó que desde el Ayuntamiento se llegó a un acuerdo con la generalidad para apoyar el referéndum del uno de octubre sí quería voy a responder las preguntas se que tengo la obligación de hacerlo pero no que asuma esa obligación Crespo

Voz 42 46:09 expresar la incomodidad de que la tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se iban de la mano

Voz 28 46:15 se sienta surte cómodo

Voz 11 46:18 responda por imperativo legal episodios de él

Voz 0194 46:22 la jornada de hoy del juicio Guardans que ahora dice que que el Parlament catalán le da igual que hará es lo que le interesa es ser eurodiputado