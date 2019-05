Hora 25 (13/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 el linde tu nuevos en una situación financiera muy grave el hablado de colapso sin dramatismos

Voz 1348 00:05 España sufría un colapso financiero y sin dramatizar Estados les situación desconocida en astronomía pues yo creo que desde la guerra civil era gravísima entonces en es gravísima por supuesto Bankia BFA pesaban bastante porque debían ochenta mil millones de euros

Voz 0194 00:21 Miguel Ángel Campos buenas noches buenas noches hacía la situación más grave desde la guerra civil dice Linde como estábamos entonces según vamos sabiendo ahora

Voz 1552 00:29 bueno el ex gobernador del Banco de España rebelado ante el tribunal que Bankia y no sólo Bankia sino todo el sistema financiero español estuvieron en una situación dramática allá por el otoño de dos mil doce mucho más grave de lo que sabíamos hasta la fecha que lleva Linde a realizaran tienes esa manifestación tan dura que acabamos de escuchar pues que de enero a octubre de dos mil doce gobernando Rajoy la deuda de la banca española con el Banco Central Europeo se triplicó llegando a ser atención del cuarenta por ciento del Producto Interior Bruto español los datos expuestos por Linde

Voz 1348 01:02 a comienzos del XII loca española debía estaba financiada por el BCE yo creo que eran alrededor de los ciento cincuenta mil millones de euros de esos creo que eran veinte mil pertenecían a BFA Bankia las de eso se va grabando para hacer la historia corta digamos a octubre en el que la banca española le debe al BCE cuatrocientos nueve mil millones de euros que es un cuatro por ciento del PIB que le debe dos millones de euros

Voz 1552 01:36 exgobernador del Banco de España explica esta situación apocalíptica por el empeoramiento de la economía tanto española como europea en dos mil doce por las dudas sobre el euro en aquellas fechas Linde ha criticado que nadie viera

Voz 0515 01:47 segunda recesión de dos mil once por tanto

Voz 1552 01:49 que no se adoptarán medidas en la campos más testigo

Voz 0194 01:52 los no más si el ex director general de BFA

Voz 1552 01:54 Lagares y el ex director de medios de Bankia Pedro Enríquez

Voz 0194 01:57 pues a ver qué dicen ellos mañana campos gracias y buenas noches

Voz 1 02:01 es la terrible según dice ahora Linde

Voz 0515 02:04 este muy difícil calibrar si es la más grave desde la Segunda Guerra Mundial pero desde luego sí fue todo un estallido el sistema financiero contaminando sistema económico con muchas entidades financieras en una situación de tremenda debilidad con depósitos cuentas corrientes ahorro de millones de españoles en riesgo una situación que España lo había vivido nunca sobre todo cuando no tiene soberanía en tu política monetaria cuando veces bueno es verdad que en una situación mente compleja a que este país vivió por eso siempre lo hizo de quienes lo analizan con simplicidad porque el último estallido de estos diez años de crisis financiera con todas sus consecuencias es seguramente una de las crisis más complejas que hemos tenido en cada Si ubicadas en la Historia

Voz 2 02:47 es muy interesante que en ese juicio falta un Marchena y lo digo en el sentido de que no pelota veréis porque lo digo no porque yo estoy siguiendo con con enorme interés Illa Pla la comparación de los los juicios es espectacular en el juicio que preside Marchena de cada vez que alguien intenta hablar del pues es como tal de la situación catalana de qué tal lo corta en seco aquí unos hechos concretos is lo único que se está juzgando mientras que en el juicio de Bankia se está hablando de todos los delitos que están sometidos a juicio es decir también un poquito pero cómodo refilón porque los testigos lo que están haciendo es hablar de la situación económica del país de la Historia de España financiera de las de Acción Mundial de lo mal que estábamos en avión artículo de de Íñigo Barrón que recomiendo el país hace dos días que ponía estoy vivo este diciendo yo mucho mejor dicho porque es quien quien mejor sabe de esto efectivamente os aquí parece que sí este juzgando el Banco de España al Gobierno a no no no nos está juzgada en ese proceso está juzgando a Bankia y en cambio no se está jugando Banco de España que no que no tiene delito imputado e ni ni la oportunidad de tal lo cual ministra unos está jugando de Bankia que estas en el banquillo pero en lugar de eso se está hablando poco de todo sus razones tendrá la sala pero es es muy interesante con la comparación

Voz 3 04:00 yo fíjate en cambio discrepo no sé que que a mi me parece que bueno desde la perspectiva diríamos jurídica seguramente tenga razón no pero que para los ciudadanos españoles elegidos está siendo muy seguro ante pero lo juicios para eso pero precisamente porque podemos claro entonces la razón no sabes la Historia de España recién de perder indicios penales no están para eso ya ya ya no indudablemente no pero pero bueno yo creo que todas las informaciones que están saliendo primero que no exponer los pelos de punta porque nadie nos decía que estábamos tan a punto del colapso luego pues está clarísimo que nos digamos que el rescate financiero no es que fuera imprescindible sino es que si en este rescate financiero la el colapso de la economía española hubiera sido total sí bueno en lo que sí llevas razón es en que en que no tenemos claro la responsabilidad de cada cual no y eso es lo que todos ha desvelado el lo ha desvelado el juicio ha sabido algo hay Linde que que me parece que se es interesante IS el porque es la primera vez que alguien alude a el digamos cuando se producen en el dos mil once la segunda recesión saxo acordáis que fue una recesión muy profunda en el dos mil ocho pero que de repente la economía como que Dios salto hacia arriba nueve doble o después de volver a caer por el que aérea a saco no claro que alguien tomó medidas para que se produjera es decir alguien puedo anticipar eso es que este digamos que es uno de los aspectos más más suena todavía en ese periodo en ese periodo específico no de suena comisiones financiación a todo eso todo eso

Voz 2 05:34 estas diciendo es lo que tendría que haber hecho una comisión de investigación decente no esto de que nos ha llevado hasta aquí que ha hecho cada cual etc rabioso la dolarización de Hydra pero no funciona pero no sirvió para nada porque está muy mal montadas en España pero en el Supremo de todo esto la sentencia final no sacara nada por qué porque lo que está jugando es la falsificación de las cuentas de Bankia la alteración vamos a dejarlo así no frascos falsificación la alteración de las cuentas financieras eso es lo que está lo que fiscal ha llevado ese juicio

Voz 0194 06:01 de Economía vamos a seguir hablando enseguida

Voz 2 06:04 veinticinco

Voz 4 06:06 creer que el mejor seguro es el más caro traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 5 06:13 de la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T

Voz 6 06:23 multa condiciones en Mutua punto es Se repuestas treinta litros a más de carburantes BP Ultimate disfrutas de más kilómetros también recibe cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios de carburante durante un año también también también opta a cincuenta y seis cofres de experiencias también esta promotora hemos contado el cincuenta y seis palabras más información en Pepe te da más punto com BP Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 0060 06:46 es lo que ha pasado del previsto Nos hemos dosificado para la final Japón pues si hay que hay hay que ir

Voz 4 06:56 una borrasca sueldo de tu vida T gana dos mil euros al mes durante quince años sí disfruta de esos maravillosos imprevistos lo borrasca sueldo de tu vida de la ONCE

Voz 7 07:08 la información es poder poder opinar podéis comprender poder incidir

Voz 8 07:15 hoy por hoy de la mañana a las cinco canes

Voz 9 07:18 la información de las mañanas en rabia con Pepa Bueno in Derry

Voz 10 07:26 si estás Crazy por los smartphones en mes llamarte volverás loco débiles a tutiplén para los amantes de las selfies de las fotos de las de los jueces social estamos ya está para los que les gusta llamar Hein tu tienda punto es KPN ser

Voz 9 07:45 hora veinticinco

Voz 0194 07:49 Marcelo la página internacional tiene hoy los ecos de una nueva guerra fría que se libra a base de aranceles entre Estados Unidos y China

Voz 1071 07:57 como dijo Donald Trump que sea esperanzado con una preciosa carta así es como la ya Noelia ante sus fiel carta que le envió el presidente chino pero por bonito que fuera el papel Tram decidió aplicar los aranceles a los productos chinos chinas en la devuelto porque va a aplicar aranceles a los productos americanos por valor de sesenta mil millones de dólares y que la guerra va a peor hilo nota las bolsas de todo el mundo por lo que pueda servir de termómetro españolas ha dejado ocho décimas las mayores pérdidas las ha registrado aquí las han registrado las empresas exportadoras ya hay otras bolsas que lo llevan peor todavía Javier Ruiz buenas noches

Voz 11 08:33 qué tal muy buenas noches Ángels que acaban de cerrar las americanas que se han dado un bofetón en el caso del Dow Jones la que tiene las grandes multinacionales de seiscientos puntos en decirlo de otra manera es el peor día de todo dos mil diecinueve ha caído un dos coma uno por ciento el Standard and Poor's ha caído un dos por ciento y el Nasdaq es que tiene las tecnológicas ha caído un dos coma ocho por ciento porque en las tecnológicas se va a centrar esta guerra comercial los aranceles son fundamentalmente a eso a textiles ya tecnología así que hoy el bofetón ha sido de un cinco por ciento para el fabricante de iPhone Apple ha caído un cinco por ciento bolsa pero también han caído Boeing un cuatro coma dos en fin todas las bolsas del mundo también la nuestra como estabais comentando decíais un cero coma ocho por ciento Hoy es que lleva acumulado desde que empezó la guerra comercial entre Estados Unidos y China un cinco por ciento de caída la Bolsa americana un cuatro por ciento acumulado esta es sólo la parte de lo que llamemos Ángels economía financiera

Voz 0060 09:37 porque esto nos puede llegar aquí a pie de tierra en la economía real porque las guerras

Voz 11 09:45 de productos lo que suelen hacer es que encarezca en esas productos Se compre menos Se venda menos bueno pues esos dos impactos pueden tener aquí primero vía inflación prepárense a pagar hay Fons más caros zapatillas más caras y camisetas más claras segundo vía crecimiento Se vende menos coche maquinaria zapatillas teléfonos la economía americana puede crecer un cero setenta y cinco por ciento menos un uno por ciento menos así que si separa la locomotora pues ya sabes lo que les pasa a los vagones como lo está

Voz 0194 10:16 Jason que tras estas son las consecuencias Javier hablemos de las causas que están en esa guerra entre los chinos y los americanos y que por lo que parece decíamos ahora va a peor

Voz 11 10:26 va a peor puede ir a peor porque esta guerra comercial ya no es sólo entre Estados Unidos y China en este momento en este minuto y resultado es entre Estados Unidos y China pero Trump puede imponer aranceles a Europa también el próximo día dieciocho tiene hasta el día dieciocho para hacerlo con lo cual esta guerra

Voz 0194 10:46 parcial es pues lo que estás

Voz 11 10:48 picando ahora mismo la campaña de reelección de Donald Trump con aquel América First

Voz 3 10:53 la historia me decías

Voz 11 10:56 se sume básicamente así hay un acuerdo que China y Estados Unidos van a firmar en una cuestión en la de propiedad intelectual en la de Sí Se Puede o no subvencionar a Huawei para conquistar el cinco G esto del Internet de las cosas China da marcha atrás como China da marcha atrás Trump se pone estupendo y amenaza con francés sí Ana se siente amenazada y entonces sigue su marcha atrás tras su marchante y al final lo que ha ocurrido es trampa impuesto aranceles al cincuenta por ciento de los productos chinos amenaza con poner aranceles a otro cincuenta China acaba de ponerle aranceles a todo lo americano sesenta mil millones así que lo que tenemos ahora mismo es esto dos grandes gigantes dándose golpes en el pecho el el dicho en los mercados es que cuando dos elefantes se pelean cien pierdes la hierba bueno pues estamos en esa ahora mismo quién pierde es todo el que tiene algo que ver con tecnología el que tiene algo que ver con textil el que tiene algo que ver con infraestructuras y hay una esperanza que esto es lo único que yo este giro positivo cuáles cuál es la esperanza la esperanza es que hay reunión del G20 a finales de julio de junio perdón If Donald Trump hoy se ha visto tan acorralado con los efectos que esto está teniendo que ha dicho existe una fuerte posibilidad de que sin PIN y él se vean así que existe una posibilidad de que esto todavía salga vía negociaba ahora mismo ahora mismo no lo parece ahora mismo lo que hay es un verdadero desastre financiero que se puede convertir en desastre económico decíais W

Voz 3 12:33 a ver si vamos a tener Javier muchísimas gracias

Voz 0194 12:39 un abrazo hasta luego de la tensión está que hablaba ahora Javier entre China y Estados Unidos que está complicando las expectativas de la economía global y que hará os preguntarle por ella seguro que han hablado hoy los ministros de Exteriores de la Unión Europea que se han citado en Bruselas para abordar en principio la situación de Irán y de Venezuela Griselda Pastor buenas noches hola muy buenas noches lo que ocurre es que sea presentado sin que nadie esperar al secretario de Estado de Estados Unidos Pompeo que iba hacia Moscú y al final qué ha pasado

Voz 0738 13:05 pues nada cuatro horas aproximadamente ha estado el secretario de Estado americano una sede del Consejo Europeo donde por separado la alta representante y los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania Reino Unido y Francia ya han reclamado quién Irán si es posible pise el pedal del freno y es que la Unión teme una escalada militar en la zona sobre todo lucha por evitar la ruptura de su mayor éxito diplomático conseguir a través del diálogo un compromiso para frenar la escalada nuclear escuchamos al ministro Borrell

Voz 12 13:38 sería una derrota de la diplomacia y una derrota

Voz 0738 14:05 bueno Borrell no se ha visto con Pompeo pero ha anunciado que España estudia su integración en ese mecanismo creado por los tres gobiernos que son garantes del acuerdo con Irán para la protección de sus empresas ante las amenazas de sanciones detrás

Voz 0194 14:20 gracias a la buena esto decía Borrell pero atención porque hay movimiento del Gobierno español ante esta escalada de tensión entre EEUU e Irán Mariela Rubio cuéntanos buenas noches

Voz 1450 14:30 sí una decisión por la que España se desvincula abiertamente de la posición estadounidense sobre Irán y principalmente de esas amenazas cruzadas entre Washington y Teherán España participaba estos días en un ejercicio planeado hace un año junto a Estados Unidos en su grupo de combate en el Golfo Pérsico según informó el Ministerio de Defensa Margarita Robles ha ordenado retirar la participación española que consistía en la fragata Méndez Núñez con más de doscientos efectivos a bordo según el Ministerio Robles ha ordenado esta retirada temporal del grupo de combate que encabezaba el portaaviones Abraham Lincoln americano por supuesto ante la escalada de tensión entre Washington y Teherán la flota dice el Ministerio de Defensa cruzado ya el estrecho de Bab el que une el mar Rojo con el Océano Índico hice dirige al Estrecho dormimos para entrar en el Golfo Pérsico pero lo va a hacer ya sin el buque español

Voz 0194 15:15 pues esta es la información de última hora que nos ofrece Mariela Rubio muchísimas gracias hasta luego buenas noches retrocede un poco y os pregunto por el tema de los aranceles que se que nos queda poco tiempo y decía ya estuvo en la publicidad Eduardo es que es muy es muy gordo para es muy gordo para contarlo en tan poco tiempo pero es muy serio lo que lo que está pasando entre Estados Unidos y China

Voz 0515 15:35 es una concepción del mundo fragmentada de recuperación de soberanías en última instancia adoptar Kika de cierre de fronteras y quién cree que tiene una posición de fuerza para jugar en un auto Arkin en beneficio propio se equivoca las autonomías siempre conducen a la pobreza al analizar el comercio del mundo sólo produce pobreza lo veremos a corto plazo decía Fernando Vallespín también la desconexión cuando caiga todo aplomo seguramente ya no estará porque será dentro de unos años Onetti enviará en el segundo mandato seis que revalida en las elecciones presidenciales pero es es su concepción del mundo fronteras fragmentación recuperación de soberanía rechazó el diferente poco contacto poca gente herida

Voz 0194 16:12 sí tiene efectos apuros que sin duda enumeraba los F lo haga el modo exacto cuando enumeraba Javier Ruiz los efectos que esto tiene esa no estamos hablando de macroeconomía de mercados enormemente la cara

Voz 0515 16:22 la economía mundial para seguir creciendo en general dentro

Voz 3 16:24 no yo te espérate porque en la prensa alemana están especulando y aterrorizados con que iba a imponer imponer aranceles también a los coches alemanes no que compiten muy bien en alemán en EEUU en todas partes no eso sí que puede tener un efecto un efecto verdaderamente de Polidori no publicaron la industria automóvil no son solamente los automóviles sino toda la deriva todo lo que deriva que eso son son decenas de millones de puestos de trabajo y la Unión

Voz 2 16:53 pero sí que está preparado para contestar contestar

Voz 13 16:56 sí pero Bush pero si ellos quieren personalizarlo por lo visto en en Alemania era entonces corriendo también está ocurriendo es lo que está ocurriendo en el caso de de Boeing Garbo

Voz 2 17:08 pues donde también es España la que se está focalizando no pero son sanciones europea pero luego han a picar empresas concretas que es lo mismo catalano europea cuando quiso hacer de torsión a al eso impuesto a la subida de aranceles sobre el aluminio y el y el aluminio concretamente del acero eh pues lógicamente será buscar las empresas de perdón las empresas basadas en estados que habían votado a Trump y por tanto por eso sancionó Harley Davidson no porque en Europa hay un montón de Harley Davidson sino porque se hace selectivos a que eso sí que es la fórmula no aquí yo sí que estoy de acuerdo no mucho tiempo imagino Ángels para mucho no tenemos todavía un par de pero bueno yo yo diría dos dos cosas una creciente sí que esto es lo más serio que está pasando en el mundo en este momento porque efectivamente se cruzan distintos distintos frentes es está la la tensión entre Estados Unidos y China está lo que pueda ocurrir con nosotros y está Irán que tiene que que nos que nos debilita porque por un lado tenemos que estar unidos con la Unión Europea pero por otro lado no tenemos ninguna posibilidad de enfrentarnos a Estados Unidos España tiene su propio frente abierto que va a hacer mucho daño con Cuba en que va a haber empresas españolas que van a sufrir mucho ahí podemos hacer lo que queramos pero va a tener va a tener consecuencias y luego está algo que no vamos que es importante para cerrar el análisis que es que esto en la medida en que tenga impacto económico en Estados Unidos es lo único que puede impactara a Trump la así Trump va a ser reelegido que puede ser reelegido tienen muchos podrían ser reelegido es pues la situación económica norteamericana porque la gente vota sobre el bolsillo el bolsillo de los americanos está mejor como decía Enrique González en el país en un par de días mejor que hasta un nunca desde los años sesenta y eso es así nos cuesta aceptarlo porque todos detestables atraen pero la situación económica estos en estos les boyante en todos los frentes si toda esta locura comercial afecta al bolsillo norteamericano caen las bolsas etcétera pues por ahí no tanto por lo que nos afecte a nosotros sino que por ahí sí que puedes argumento para que cambien

Voz 0194 19:03 quizá por eso sábado al margen de esa G20 que se celebra a finales de julio para ver qué efectos tiene sobre la economía americana y ahí puede resolver algo a poder arreglar algo

Voz 2 19:10 publicamos le apoya nuestra por la tarde perdona que cites y muy inmediato pero destapó la tarde está al presidente de la Heritage Foundation que es el el gran think tank de la derecha americana no ya está aquí esta tarde en Bruselas en participar en un acto en el que estaba Eli Ana Palacio por cierto estaban los dos mano a mano comentándolos situación la exministra eh bueno pues este hombre que apoyaba Trump en todo ello apoyaba irá Ari tal de repente el comercio no lo apoya porque porque claro se da cuenta que eso sí que afecta a sus propias bases

Voz 0194 19:38 déjame que escuchemos una una últimos porque cuando hacíamos el bloque electoral cuando hablábamos de la campaña de decíamos estaba siendo no un día extraño una campaña extraña y echábamos de menos que no hubiera alguna declaración de la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid pues bueno yo soy Isabel Díaz Ayuso eso en de no ella no pero de alguien que la justifica hay bueno y la lava Hay

Voz 14 20:00 cápita si el número dos del Partido Popular ha explicado por qué Isabel Díaz Ayuso es especial de especial no lo digo yo lo que está claro es que es una candidata top en estas elecciones autonómicas y municipales vamos a escuchar a Teodoro García Egea

Voz 15 20:13 si la izquierda no te quiere eso te hace especial te hace diferente cada ataque de la izquierda es una razón más para votar a Isabel Díaz Ayuso cada ataque de Izquierda es una razón más para apoyar a Isabel

Voz 0194 20:27 más bien es que tú no lo entiendes que García Egea

Voz 0515 20:29 bosón de Hiddink Rusia

Voz 14 20:32 a la espera de la portada desde el cariño

Voz 0194 20:36 la entrevista de Casado lo que decía que la campaña del PP fue una cierto dijo este pasado pues bueno buscarme pues eso es Jiménez director de Cinco Días muy buenas noches

Voz 16 20:46 hola buenas noches estábamos antes en un tramo muy económico no sé de todo esto que lleváis vosotros en la portada de cinco

Voz 17 20:52 así es que hoy habéis tratado a fondo todos los temas nosotros mañana abrimos pone el desconcierto en las empresas en el primer día efectivo de del control horario es porque realmente ha habido mucha confusión mucho mucho descontrol destacado también la que la escalada de la convertían en Estados Unidos castiga a las artes inducen a que que avistar a fondo y también las declaraciones de en la en el juicio iba a decir en la comisión de investigación con los que estén más fue una cocina un juicio que en el juicio del caso Bankia esos son los tres temas que destaca como seres

Voz 0194 21:30 tres temas potentes de Economía que había mucha en la actualidad Miguel

Voz 16 21:33 muchísimas gracias muchas gracias hasta luego

Voz 0194 21:37 Nos queda un cuaderno de frases Sastre vamos a empezar

Voz 1071 21:39 las frases de la viuda de Alfredo Pérez Rubalcaba Pilar Goya que ha difundido hoy una carta abierta en agradecimiento a todas aquellas personas que se acercaron a la capilla ardiente o que expresaron su pesar por la pérdida del político socialista esa maravillosa gente escribe que al margen de las convicciones los han hecho sentir su respeto y su cariño el actor Antonio de la Torre que anoche recogió su premio platino recordaba Rubalcaba así

Voz 4 22:02 lo dejamos el guión del Reino y los envió un pedo

Voz 18 22:06 dice maravilloso con cincuenta notas alguna de las cuales fueron incluido en la película Los gran político sino

Voz 11 22:11 tenía un contra Moreno así que para ellos

Voz 1071 22:14 habíamos escuchado todavía Pedro Sánchez después del fallecimiento le vimos en el hospital en la capilla ardiente ha hablado esta tarde de la muerte Rubalcaba en Zaragoza

Voz 19 22:22 una de las cosas que más me llamó la atención de las cuales más me emocionó durante las horas las las ganadoras que estuvimos allí el día y medio que estuvimos allí fue precisamente cuando llegaron muchos de sus alumnos y alumnas

Voz 4 22:33 de la facultad de Químicas que se pusieron a llorar que reconocieron nuevamente porque como digo

Voz 1071 22:39 a Sánchez que estuvo allí las horas de la capilla ardiente bueno hemos repasado antes algunos de los debates de la red de emisoras de la SER que ya saben sigue realizando con motivo de estas elecciones donde puede verse bien el esfuerzo de los candidatos por dar con una frase que quede en la memoria de la gente

Voz 0194 22:53 a dar un titular lo difícil estar con esa clave

Voz 1071 22:55 aunque lo intenta oigan por ejemplo el debate de la Ser en Valencia al aspirante las europeas por el Partido Popular Esteban González Pons

Voz 1 23:03 la naranja y los cítricos son algo más que la fruta que produce Valencia es nuestra manera de ser yo me siento representado por una naranja por una mandarina por una Clementina o incluso a veces por un limón Jos

Voz 4 23:16 muy de la mandarín por eso no es de vale

Voz 1071 23:19 el sino como una pasa dicen los expertos que se arruga la superficie de la Luna lo último que ha enviado una sonda de la NASA la tierra lleva a concluir que el satélite sufre pequeños terremotos que su corteza cebar rogando porque el interior de la luna se enfría Javier Armentia astrofísico dirige el Planetario de Pamplona dejaba sus frases en la veta

Voz 20 23:37 la luna se va enfriando como todos los cuerpos del sistema solar tuvo un nacimiento hacia unos cuatro mil millones de años bastante caliente esa ese ese esa enorme bola se ha ido enfriando y ha ido encogiendo un poco a poco uno se logró estiman hace hace unos años que pues la luna en los últimos mil millones de años ha reducido unos cien metros eso no es demasiado

Voz 1 24:01 bueno pues quienes demasiado nos preocuparemos Ramoneda

Voz 0060 24:06 el dietario

Voz 11 24:10 son muy loables no

Voz 1394 24:11 efectivos que se persiguen con el control del horario laboral que ha entrado en vigor hoy evitar la explotación de los trabajadores con horas extras impagadas garantizar horarios laborales dignos y eliminar los falsos autónomos pero no será fácil alcanzar los en el mercado laboral precario la capacidad de intimidación dos empleadores es muy alta el trabajo remoto permite además hacer filigranas y la posibilidad de control de los excesos parece limitada más todavía cuando forma parte de la ideología dominante que en nombre el trabajo todo está permitido como si el hombre no fuera otra cosa que un share para trabajar Jamie si aún histórico de la OTAN dice que la Unión Europea sólo puede prosperar si logra proteger a sus ciudadanos pero que significa proteger a sus ciudadanos que Mejía mi apuesta por la creación de un Ejército europeo estos días se han divulgado un hay encuestas en que los ciudadanos de la Unión priorizan como problemas la inmigración y el cambio climático y están mayoritariamente de acuerdo en que la desigualdad es el principal desafío combatir ninguna de estas tres preocupaciones ciudadanas se resuelven con armas sino con políticas que aporten bienestar que es la única forma de revertir los miedos y crear espacios para una vida digna una cierta nostalgia acompañado la despedida de Alfredo Pérez Rubalcaba nostalgia de una política más sólida dicen algunos o quizás quieren decir de un régimen más estable en realidad el entierro del Rubalcaba ha sido convertido en un funeral tardío de los años de madurez del regio

Voz 11 25:35 entre el sesenta y ocho que empezó en mil novecientos

Voz 1394 25:38 treinta y dos con la llegada del PSOE al poder intervino en dos mil catorce con la abdicación del Rey Juan Carlos desde entonces estamos en transición en mutación hacia un nuevo marco político todavía impreciso y algunos han sentido nostalgia de aquel pasado en que el perímetro de la política estaba perfectamente definido y la ciudadanía se había acostumbrado la indiferencia sólo rota por momentos excepcionales de indignación moral

Voz 21 26:08 y terminamos aquí Fernando Vallespín Ignasi Guardans Eduardo Madina buenas noches y buena semana Sastre estruendos de difícil naranja mandarina que amilana a mí me gustara Sanguinar avanzar lo que a mí me representa las aquí los una actitud Rivera hasta mañana feliz noche

Voz 9 26:42 hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 4 26:48 eh

Voz 9 26:50 servicios informativos

Voz 22 26:58 el héroe y las redes sociales

Voz 4 27:00 si te roba el

Voz 22 27:02 facebook facebook Larguero Alargue no

Voz 4 27:08 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo Argelia Queralt José Antonio Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros

Voz 1 27:23 el mundo unos explica

Voz 4 27:24 sólo cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este martes a las siete de la tarde malísimo mal buenismo bien bienvenidos a buenismo bien con Manu

Voz 23 28:03 Burque hizo Bernardo y a las ocho

Voz 11 28:06 no sé qué panorama de la vida moderna

Voz 4 28:08 David Broncano un nuevo programa de humor en nuestra cadena SER

Voz 24 28:17 hola qué tal yo me llamo María Luisa Fernanda una persona no se llama El nos encanta no sin canta la Cadena Ser la carrera gusta muchísimo la Cadena Ser el Carrusel deportivo escucha todos los días todos lo carné deportivo Garrido en arrancarlo presenta aparte el arte reparta muy bien les damos ritmo ritmo ritmo de toma pan toma pan y moja que Talavera tan rara que llevamos hablando que además canta tal

Voz 0060 28:55 Carrusel Deportivo un equipo compenetrado

Voz 25 29:01 no

Voz 1 29:03 queridos oyentes de la Cadena SER estáis ahí cuanto Solís estáis todos a una y qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharlos pero cada uno

Voz 7 29:37 él es el golpe del perfume se puede evitar este bulo que ha regresado

Voz 8 29:42 a Whats App la policía de cuenta cómo hacerlo en nuestra sección de tendencias seleccionamos Patil lo más Viranós toma el