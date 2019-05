Hora 25 (14/05/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 el veintiuno de mayo un furgón de la Guardia Civil llevará

Voz 1 00:03 el Congreso a cuatro diputados presos no conseguimos desprenden unos de la anomalía política se nos va a quedar pequeño el álbum de las fotos históricas son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:36 hola buenas tardes el Supremo permite que los cinco presos por el uno de octubre que han sido elegidos diputados senadores puedan asistir a la constitución de las cámaras será el veintiuno de mayo y la imagen inédita nos recordará que la normalidad no sólo es poner las urnas Meritxell viudos portavoz de la Generalitat Carmen Calvo vicepresidenta

Voz 6 00:54 les quebrar el hecho de que puedan recoger el acta pero nosotros lo que nos gustaría es que pudieran salir ya de la cárcel de esta prisión preventiva

Voz 7 01:04 como siempre la sentencia lo sabe todo el mundo que parte

Voz 0194 01:12 así que Junqueras si el resto de presos tomarán posesión de su escaño pero el Congreso va a tener que decidir en qué medida pueden desempeñar su labor como parlamentarios y es que el Supremo ha negado otras peticiones de sus defensas como la puesta en libertad o la suspensión del juicio mientras se tramitaba un suplicatorio el juicio del uno de octubre ha derivado hoy en un enfrentamiento nada disimulado entre el presidente del tribunal y alguno de los testigos porque esto tiene consecuencias legales

Voz 1715 01:38 desde el tiempo de ahí que usted va ahora a responder si lo quiere responder con monosílabos luego matizarlo lo matiza pero hablarnos de la proximidad de la comunidad educativa con el alumno no tiene un sentido por favor responde entonces como indica el monosílabos sería no los abogados

Voz 0194 01:56 denuncian la falta de imparcialidad del presidente que en su opinión ha sido más flexible con los testigos de las acusaciones que con los de la defensa por cierto que la Junta Electoral Central ha decidido definitivamente que Oriol Junqueras no participe en el debate europeo de TV3 porque a esa hora interferirá día en la vida normal de la cárcel Ruiz de Torrent es el presidente

Voz 8 02:15 Parlament no no puede ser que no puedan participar en debates electorales como es el caso de Oriol Junqueras no puede ser que se limiten los derechos de participación política no puede ser que no puedan ejercer de representantes de la ciudadanía de Cataluña cuando han sido libremente legítimamente y democráticamente elegidos que mil Gainsbourg

Voz 0194 02:33 la Junta Electoral Central tampoco permite que participe Toni Comín desde Bruselas porque esa fórmula atentaría contra la igualdad de condiciones en las que deberían debatir todos los candidatos de la crónica de campaña de este martes la reflexión del número dos de Bosch sobre los derechos de las mujeres Pedro Blanes

Voz 1715 02:51 es una de esas reflexiones políticas sin complejos de quién cree que derecho es poder elegir por ejemplo tipo de corte de pelo que tiene una mujer pero no poder decidir abortar Javier Ortega Smith

Voz 0596 03:01 las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo aquello que crean más conveniente pueden comer más pueden comer menos pueden cuidarse pueden cortarse el pelo porque corregir las uñas lo que creemos que no es un derecho es acabar con la vida de un ser inocente como es el niño que que llevas en tu interior

Voz 1715 03:16 la crónica del mundo es hoy muy abundante con el habitual peso específico de Estados Unidos

Voz 9 03:23 muy a matar

Voz 10 03:24 a cuya fecha

Voz 1715 03:26 hoy por ejemplo hemos escuchado a Donald Trump que ha intentado rebajar algo la tensión hablando muy bien del presidente chino inaugurando el éxito de las negociaciones fíjate

Voz 5 03:33 Tales para

Voz 1715 03:37 hemos escuchado al secretario de Estado de EEUU que ha querido suavizar el tono de su país contra Irán durante su visita a Rusia por cierto que la ministra de Defensa española ha explicado hoy su decisión de retirar la fragata que participa en una misión naval de Estados Unidos que se dirige al Golfo Pérsico

Voz 0277 03:51 ahora el Gobierno de Estados Unidos ha marcado una misión una misión que no estaba prevista con el Gobierno español y desde ese punto de vista nosotros pues eh temporalmente interrumpir vimos ese acompañamiento ese integración España siempre va a actuar como un socio serio y fiable en el marco de la Unión Europea

Voz 0194 04:11 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:14 a Fernando Alonso está llevando a cabo ahora mismo los primeros entrenamientos para preparar las quinientas millas de Indianápolis tras las primeras vueltas su Mclaren está lejos de lo más rápidos ocupa el puesto vigésimo giro de Italia la cuarta etapa será adjudicado el ecuatoriano capaz Mikel Landa el Espanyol ha sufrido una caída cerca de la meta aunque no perdió tiempo en la general con los favoritos y lo ha perdido de humo en otro de los candidatos a llevarse el título que ha perdido cuatro minutos casi dice adiós a la ronda italiana

Voz 0194 04:42 aquí el tiempo todavía nos quedan unas cuantas horas de sol y algo de calor antes del bajón de temperaturas que se anuncia para el final de la semana Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:50 hasta es hoy las temperaturas han bajado un poco pero apenas se ha notado Se ha mantenido el ambiente veraniego en el centro y sur de la península mañana volverán a subir máximas de más de treinta grados en el interior de Galicia en Castilla y León Extremadura la Comunidad de Madrid Castilla La Mancha y en el Valle del Guadalquivir máximas de más de treinta y cinco grados se superarán los treinta también en el Valle del Ebro y en muchos puntos de Canarias ambiente fresco igualmente esta noche ir mañana durante la tarde no subirán demasiado las temperaturas en el Cantábrico tampoco en el meditar

Voz 1715 05:21 daño con algunas nubes bajas y viento fuerte

Voz 0978 05:24 justamente en el Mediterráneo también en Galicia algunas nieblas en puntos costeros se van confirmando los cambios para finales de semana con lluvia en la mitad norte de la península descenso generalizado de las temperaturas

Voz 1715 05:34 a hora25 Pedro y otra vez la sensibilidad religiosa en manos de la Justicia el Partido Popular ha denunciado ante la Fiscalía la exposición organizada por la Diputación de Córdoba en la que se exponía una obra que fue atacada esta pasada noche obra ese cuadro muestra una virgen que tiene su mano en sus genitales el Partido Popular cree que esa exposición atenta contra los sentimientos religiosos Radio Córdoba José María Martín

Voz 0838 05:57 para que ha sido objeto de este acto vandálico ya fue expuesta en Huelva y en Sevilla pero ha sido en Córdoba donde ha recibido las críticas de partidos como el PP y Vox también inicialmente de ciudadanos que finalmente ha reculado defendiendo la libertad de expresión de Charo Corrales la autora de este autorretrato en el que ataviada como una inmaculada Se toca el sexo con una mano esta mañana pedía en la SER que el cuadro quedará expuesto con las Raja causada por quién ha atentado contra

Voz 11 06:20 en tantos mi obra como la de la otra artista lo único que le chavalas una revisión sobre lo hecho tipo oí ir provisto caía cerca de la mujer austera está hecha desde el respeto

Voz 0838 06:30 la Diputación donde se alberga la muestra ha condenado lo ocurrido igual que el ministro de Cultura José

Voz 11 06:34 Juande no actúa como esto porque

Voz 12 06:36 que en fin unos lo habíamos visto desde

Voz 11 06:39 el PP ha denunciado la exposición

Voz 1715 06:41 por un presunto delito de ofensa a los sentimientos religiosos

Voz 16 07:47 porque por mi y por todos mis

Voz 7 07:51 pues esto no es un juego de niños ayuda a Unicef a cambiar las reglas en tren por todos mis compañeros pintores o llaman novecientos novecientos siete quinientos treinta

Voz 1415 08:01 el hacemos que las cosas sucedan sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte allí Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más soy para el coche se suben Marta Fleet ellos que no paran y tuya que necesitas parar porque te están saliendo a finales sabes no

Voz 17 08:18 explicarlo bien que de si entran los encuentros del bienestar no es fácil pero puedes venir aún hoy comprobarlo tú mismo la SER presenta reflexiones en torno al humor en Alcázar de San Juan el diecisiete dieciocho y diecinueve de mayo patrocinan Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Diputación Provincial de Ciudad Real Global Caja vinos de la Denominación de Origen La Mancha colabora Ayuntamiento de Alcázar de San Juan inscribe TN encuentros del bienestar punto es

Voz 5 08:47 cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco ocho nueve minuto

Voz 1715 08:56 siete y nueve minutos en Canarias así que Cataluña sigue tiñendo de excepcionalidad a la política española por primera vez las Cortes van a haber un furgón policial llevar hasta el Congreso y el Senado a cuatro diputados y un senador cinco políticos electos Hi5 presos a los que el Supremo dado permiso para acudir a la sesión constitutiva de esta nueva legislatura eso va a ocurrir el próximo veintiuno de mayo vamos a sólo de Alberto Pozas Alberto buenas tardes

Voz 0978 09:20 qué tal buenas tardes esos defensas de los procesados

Voz 1715 09:23 el uno de octubre de estos cinco presos querían mucho más de lo que el Supremo ha permitido pedían también la libertad de sus defendidos o la suspensión del juicio mientras se tramita un suplicatorio ya eso Alberto suprema ha dicho no

Voz 0978 09:36 no van a quedar en libertad el juicio no se va a paralizar para pedir ningún suplicatorio pero sí podrán ir al Congreso y al Senado dentro de una semana a tomar posesión ir y venir dice el Supremo pero ir al fin y al cabo porque dice en su auto en este proceso penal no se criminaliza ninguna ideología esto afecta a cuatro diputados electos Oriol Junqueras de Esquerra ir Brühl Turull Sanchez Junts per Cat y un senador de Esquerra Raül Romeva el auto deja en manos de la Cámara Baja toda la logística un aspecto importante Pedro la continuidad en su auto el Supremo por encima de la mesa el artículo veintiuno del reglamento del Congreso que habla de la suspensión de diputados si son condenados os están en prisión provisional

Voz 1715 10:10 eh me vuelvo contigo Alberto déjame que antes escuchemos a los abogados de dos de los presos que escuchemos a Jordi Pina Andreu Van den de ellos esperaban más del Supremo deseaban que fuera más atrevido

Voz 0978 10:21 si no quiere contestar en castellano a sube las cosas

Voz 1715 10:25 ese no es el sonido de queríamos escuchar es el montaje de Jordi Pina abogado de Andreu Van den de abogado insisto abogado de de algunos de los presos claro esa perdió una oportunidad

Voz 18 10:36 histórica en un procedimiento histórico para dejar claro que

Voz 0919 10:39 este país el poder legislativo de perjudiciales

Voz 18 10:42 Santana

Voz 0743 10:43 cortados que efectivamente sensibilizar suplicatorio que tenemos que hacer es garantizar que de alguna forma esa salida no sea simplemente un formalismo para hacer una foto que todos los votantes que han votado a esas personas que esa gente encuentre sus representantes ejerciendo sus funciones con con perfecta normalidad

Voz 1715 10:58 yo el Gobierno catalán también cree que el Supremo ha desaprovechado una estupenda ocasión para dejar libres a los presos

Voz 6 11:04 celebrar el hecho de que puedan recoger el acta de hecho son han sido elegidos por los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña por lo tanto tienen derecho a recoger el acta pero nosotros lo que nos gustaría es que pudieran salir ya de la cárcel de esta prisión preventiva para que puedan ejercer sus labores de diputados y diputadas como nos gustaría no que estén libres para poder ejercer sus derechos democráticos

Voz 1715 11:30 bueno como decía vuelve al Supremo Alberto porque se ha vivido una de las sesiones más tensas el presidente del tribunal ha marcado en corto algunos testigos también algunos abogados hasta el punto de que algunos de esos letrados de la defensa han denunciado hoy que Manuel Marchena su opinión su visión que Manuel Marchena dicen está aplicando una escandalosa doble vara de medir que es mucho más flexible con los testigos de las acusaciones mucho más inflexible Alberto con los de la defensa

Voz 0978 11:59 si hoy el presidente del tribunal Manuel Marchena ha estado a punto de perder la paciencia con los testigos solicitados por Jordi Cuixart si no quiere contestar en castellano a sube las consecuencias legales de su negativa a contestar hemos terminado la usted no viene aquí para expresar explicar al tribunal su grado de alucinación su estado febril esto tiene consecuencias legales y usted nos hace perder el tiempo y desde la sala de Tordera nos han transmitido hoy el malestar de todos los jueces por esto sí por otros testigos de hoy que son abogados dice hayan puesto a prueba su propio código deontológico con sus declaraciones de hoy la defensa de cursar se ha quejado de estoy en sala le ha reprochado que sea tan tajante con sus testigos pero que diese barra libre a policías y guardias civiles lo decía el abogado Benet Salellas que las perdices

Voz 1715 12:40 acciones de los testigos del uno de octubre cuando fueron agentes no oficiales el tribunal aceptó le dejó constancia es seguro al lector lava la forma en la que una cosa sola sociales y otra cosa es clásico cuando por ejemplo tocada

Voz 0978 12:53 manifestaciones independentistas con el terrorismo de ETA de hecho Omnium Cultural acaba de lanzar hace unos minutos un comunicado criticando la actitud de Marchena contra los abogados de su presidente

Voz 1715 13:02 gracias Alberto hasta luego

Voz 19 13:06 ese elecciones municipales autonómicas y europeas

Voz 7 13:10 este dos mil diecinueve

Voz 1715 13:19 de todo lo que deja este día de campaña Ortega Smith el de Vox el diputado y candidato a la alcaldía de Madrid se lleva el puesto de honor en el pódium reflexión de nivel la escuchar sobre los derechos de las mujeres

Voz 0596 13:31 las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo aquello que crea más conveniente pueden comer más pueden comer menos pueden cuidarse pueden cortarse el pelo porque conoce las uñas lo que creemos que no es un derecho es acabar con la vida de un ser inocente que llevas en tu interior

Voz 1715 13:45 el resumen este día de campaña no depara grandes emociones quizá lo más interesante de la campaña que ya lanzado el Partido Popular a través de las redes sociales con el eslogan hay partido Pablo Casado tenía actos esta tarde en Aranjuez vuelve a aparecer Rajoy Sánchez está en Galicia Iglesias y Rivera se han tomado una tarde libre Javier Carrera buenas tardes buenas tardes

Voz 0866 14:02 Sánchez participa a esta hora en un acto en Vigo antes por la mañana a primera parada en A Coruña desde donde el presidente en funciones cargaba contra sus rivales por la

Voz 1715 14:10 le hecha por sus posibles pactos con Vox

Voz 1722 14:13 la derecha y sus tres siglas no han entendido nada no vuelven a decir lo mismo a pesar de lo que ocurrió el pasado veintiocho de abril donde les dijeron no pacten con la ultraderecha vuelven a decir que si suman pactarán e intentarán echar al Partido Socialista de allí donde gobierna

Voz 0866 14:27 cornadas en tan centrada en Galicia para Sánchez en Las Palmas interviene hasta ahora su antecesor Mariano Rajoy mientras Pablo Casado estrena nuevo lema de aires futboleros hay partido por la mañana aprovechaba el líder popular para seguir jugando ese partido contra el Gobierno a cuenta del cómputo de las horas extras

Voz 1415 14:45 ahora

Voz 20 14:46 que sólo pueden recaudar a través de hacer un Gran Hermano

Voz 0919 14:48 para observar qué hace el trabajador y el autor

Voz 20 14:51 como la empresaria

Voz 21 14:52 oiga lo que tiene que hacer una inspección edifica lo que usted tiene que hacer es crear condiciones para que haya más gente trabajando

Voz 0866 14:58 en se encontraba alcanzado hasta Ávila tierra conocida por el líder popular se ha desplazado hoy Albert Rivera desde donde agitaba la polémica sobre la designación de Iceta como senador autonómico no se opondrá aunque tampoco votará su partido afán

Voz 22 15:10 por así que nosotros no vamos a bloquear porque no lo hemos hecho nunca nunca lo hemos hecho pero desde luego no queremos apoyar esa designación porque creo que el Partido Socialista en definitiva lo que está haciendo es ceder ante el PSC sea ya no es un problema de Iceta que el PSC porque tiene que presidir el Senado el PSF

Voz 0866 15:26 tarde de descanso para el líder de la formación naranja también ha descansado hoy pero durante todo el día el líder de Unidas Podemos Pablo Iglesias que se reserva para mañana en Pamplona desde donde celebrará el aniversario

Voz 1715 15:37 lo del quince y la Junta Electoral Central ha enmendado la de Barcelona y niega que Oriol Junqueras que Toni Comín puedan participar en el debate europeo de TV3 debate de esta misma noche el primero no lo puede hacer dicen la Junta para no perturbar la vida de prisión el segundo para no concederle una ventaja frente al resto vamos a Barcelona por

Voz 0194 15:57 sobre Junqueras la Junta argumenta que la prisión está fuera del horario permitido para utilizar la sala de videoconferencias de la cárcel y que además está fuera del horario general que tienen que seguir los pesos en su día a día porque a esa hora tienen que estaría en sus celdas a yunquera éste sustituirá su número tres en la lista de Jordi Solé sobre Toni Comín lo primero recordad que este ex de Esquerra es ahora el segundo que Carles Puigdemont para el Europarlamento que su formación lo propuso para este debate porque son sólo quería participar si Junquera estaba autorizado no ha sido así un dramón se ha echado atrás y ahora la Junta como decías también ha prohibido la participación de Comín entiende que podría tener algún tipo de ventaja por el hecho de no estar en plató y que eso vulnera la igualdad que debería imperar en ese tipo de debates por ahora la candidatura de Jones

Voz 20 16:39 Cataluña no ha aclarado quién va a mandar

Voz 0194 16:42 hace tres aún debate pues que empieza en menos de dos horas es la segunda vez que vemos diferentes instancias enmendarse entre ellas con estas europea es la primera vez recordamos fue el a a la autorización a Puigdemont Comín y Ponseti a figurar en las listas cuando recordemos el Supremo corrigió a la Junta Electoral avaló esa candidatura

Voz 19 17:01 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil dieciocho

hora veinticinco Madrid buenas tardes el candidato popular a la Alcaldía de la capital José Luis Martínez Almeida

cadena SER Hora veintiséis hora25

Voz 5 17:30 no no no

Voz 23 17:34 disculpe conocen tan Gemma tiene una marisquería están buscando Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no más eh doblen esas quienes le encuentran que bien

Voz 5 18:56 cadena SER como una veinticinco Pedro Blanco por Estados Unidos pero no

Voz 1715 19:05 a cualquier precio el Gobierno español ha decidido apartarse un poco del Gobierno de Donald Trump en su estrategia de presión a Irán por eso por eso retira la fragata que participaba en una flota comandada por ese país que se dirige a una de las zonas de mayor tensión que Golfo Pérsico el Gobierno asegura que la fragata se aparta porque se está incumpliendo el plan inicial el plan previsto ha explicado la ministra en Bruselas allí vamos Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 19:31 las tardes la ministra evitado escrupulosamente criticar la nueva operación americana In nunca ha pronunciado el verbo retirar para no despertar el síndrome de Irak la escucha

Voz 1426 19:40 hemos eh bueno vamos a ver esto no es un problema de gobierno agobiar no es un problema de puramente técnico militar era una fragata española que como digo estaba en el ámbito de la celebración del quinto centenario que hacía un despliegue de carácter técnico que no estamos hablando de una decisión de carácter políticas sino que estábamos hablando de una decisión de carácter practica técnica en el ámbito de un acuerdo

Voz 0738 20:05 un acuerdo que pretendía como ya ha explicado celebrar el quinto aniversario de la primera vuelta al mundo que Margarita Robles no se ha salido nunca de su guión solo ha avanzado que la fragata podría incorporarse a la Operación Atalanta que como sabéis está dedicada a vigilar la piratería en el mar

Voz 1715 20:23 bueno gracias a Griselda Irán y China son ahora los dos grandes antagonistas exteriores de Donald Trump hoy el presidente de EEUU se ha deshecho en elogios hacia el presidente chino ha dicho que se lleva muy bien incluso ha augurado que las negociaciones comerciales entre los dos países pueden acabar bien poco de tila para el mercado financiero mundial que andaba nervioso estos días la bolsa española roto y una muy mala racha de caídas bien porque había algunos o bien porque los inversores se han calmado algo hoy el Ibex ha ganado un cero coma uno por ciento la bolsa Bolsa Nueva York también se ha relajado algo este martes Javier Ruiz buenas tardes qué tal buenas tardes Pedro hay nervios en los mercados

Voz 0978 20:57 mejor que se puede decir es que de momento no auguran un desastre inmediato aunque no lo descartan a largo plazo el Dow Jones la Bolsa americana que está abierta esta ahora sube un uno veinticinco por ciento pero es la mitad de lo que cayó ayer lo mismo están haciendo las empresas más afectadas Apple sube un dos por ciento pero es la mitad de lo que cayó ayer un cinco por ciento así que este es el saldo hoy el Ibex la bolsa española si recupera lo perdido ayer pero acumula pérdidas del cinco por ciento desde que comenzó la guerra comercial los mercados están conteniendo la respiración para ver si la guerra ya abierta se cierre a finales de junio en la cumbre del G20 cuando Estados Unidos y China podrían firmar la paz o posible el contrario la guerra de aranceles Se recrudece hoy por cierto la Reserva Federal ha elevado la posibilidad de una recesión económica en los próximos doce meses al veintisiete coma cinco por ciento es el nivel más alto desde la crisis financiera la de dos mil ocho

Voz 1715 21:54 aporta una última cifra hoy el Banco Santander ha confirmado a los sindicatos sus planes para prescindir de tres mil setecientos empleados cerrar más de mil oficinas ahí en ese punto va a comenzar la negociación

Voz 5 22:04 pobre veinticinco escuchas es tu vecino a un dado su casa y tú no tienes seguro Hogar

Voz 1715 23:04 escuchábamos antes a la ministra a hablar de porqué se retira esa fragata ya las fragatas vamos a dedicar la cara ves al habituales hola

Voz 23 23:09 qué tal hola pero vamos a hablar de ella de la Méndez Núñez vamos a descubrir qué tipo de barcos son las fragatas que ya existían en el siglo XV Nos la va a contar el historiador naval Antonio Luis Gómez Beltrán

Voz 29 23:21 el poder de carrera las notas era una caldera disminuida apenas sería Dios en que se utilizaba para operaciones de exploración de avisos y les mandan Aurtenetxe

Voz 23 23:37 como siempre en la cara B nos acercaremos también al cine a la literatura o la música para hablar de estos buques de guerra para misiones de paz

Voz 1715 23:42 ya veremos si los tertulianos tienen o no alguna opinión sobre las fragatas como barco seguro que sobre la decisión del Gobierno español la tienen Cristina de la Hoz Neus Tomàs Gonzalo Velasco está son para él las claves del día

Voz 30 23:53 las está desde hoy pues qué quieren que les diga no mucha acosa a los presos del pluses con escaño asistirán a la constitución de cortes sí que ya tenemos morbo para una semana el mapa de líneas rojas entre los candidatos autonómicos sigue la pauta de la disputa estatal entre los grandes partidos que es lo que verdaderamente importa hay algún pronóstico más sobre lo que ocurrirá en Madrid más que nada por su valor simbólico de la gestión de sanidad educación dependencia o vivienda poquito y la verdad pese a que queda en apenas diez días para las autonómicas y municipales es haber está también esto de la guerra arancelaria entre China y EEUU cosas lejanas aunque parece que los productos tecnológicos la rompe los juguetes nos llegarán algo más caros y también aquello de que Trump envió un portaaviones al Golfo Pérsico no sea que Irán vuelva a torpedear petroleros saudíes y qataríes que como suba más la gasolina van a proliferar los chalecos amarillos no es así los cabezas de lista a las europeas han dicho algo al respecto no me suena que desde luego no he visto hoy han sido los post it tuits para animar a votar que sí se difundieron antes de las generales del veintiséis de mayo tampoco nos jugamos tanto cosas lejanas no demasiado cercanas quién influyen en nuestro quehacer cotidiano de este caso tras esta segunda vuelta de las generales que es de lo que va esto volveremos a lo que de verdad importa si se rompe uno España lidera la oposición

Voz 0978 24:57 ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 5 25:19 a mí tu mundo

Voz 10 25:21 más eficiente

Voz 31 25:25 hora veinticinco Madrid buenas tardes el candidato popular a la Alcaldía de la capital José Luis Martínez Almeida Press fin diría

Voz 0866 25:34 los contratos con las empresas de limpieza en la capital si llega la Alcaldía y los indicadores marcan que las empresas no cumplen apuesta por sancionar las o prescindir estos contratos que firmó el anterior gobierno de Ana Botella en el año dos mil

Voz 1085 25:49 trece nosotros creemos que hay uno de los problemas es que hay una serie de indicadores y los indicadores lo que exige que se verifica su cumplimiento ISIS ha producido el incumplimiento lo que hay que proceder a penalizar a las empresas pues en pero lo que pasa es que las sanciones en el ámbito de la Ley de Contratos también

Voz 1415 26:04 van in crescendo es decir llega un momento en que incluso se pueda

Voz 5 26:07 pueda acordar la resolución del contrato por falta de cumplimiento habrá que sancionar

Voz 1085 26:11 así pudiera resolvería sus contratos antes de la finalización de los míos sino dan resultados si efectivamente se comprueba que no dan resultado y optaría por la resolución

Voz 0866 26:19 lo ha dicho en una entrevista hace unos minutos aquí en La Ventana de Madrid Almeida que no revertirá ha explicado el protocolo anticontaminación de Carmena Si llega a la Alcaldía y además apuesta por privatizar servicios gestionados desde

Voz 1715 26:32 público como víctima

Voz 0866 26:35 quinto día de campaña Joyce se ha hablado mucho de fiscalidad Ángel Gabilondo PSOE Ignacio Aguado Ciudadanos

Voz 0919 26:42 tenemos es llamadas desde luego

Voz 32 26:44 solidaridad de quienes tienen más posibilidades consumir puesto de sucesiones no poder diurno recibe unas que superior al millón y medio de euros podemos Espasa

Voz 33 26:55 Madrid emplean que lo que pretende precisamente esto

Voz 1415 26:58 sonar las políticas integrales y políticas

Voz 33 27:00 más a la generación de empleo en la Comunidad de Madrid

Voz 0866 27:03 a esta hora continúan algunos actos de campaña vamos a conectar con ellos pero antes vamos a comprobar cómo se circula a esta hora en las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 34 27:14 buenas tardes a esta hora tengan precaución se iban a circular por la A uno ya que un accidente a la altura de Alcobendas genera retenciones y cortar el carril izquierdo en dirección Burgos en este momento están retirando el vehículo accidentado ir poco a poco se irá restableciendo la normalidad aún así tengan cuidado si iban a transitar por esta vía más dificultades de salida de la capital en la A tres en Santa Eugenia y Rivas Vaciamadrid y circulación en aumento de entrada en este caso en la uno hasta Nudo de Manoteras y la A6 en el Plantío por último complicaciones en la M40 en Coslada en dirección a la A3

Voz 0866 28:12 ocho y veintiocho a esta hora la candidata popular Isabel Díaz Ayuso celebra un acto en Aranjuez y acaba de hacer un anuncio allí está Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 28:20 se qué tal buenas tardes la candidata del PP acaba de anunciar que si es presidenta creará un parque de vivienda social para las familias cuyas casas habían sido ocupadas Isabel Díaz Ayuso sigue la estela de la propuesta de Pablo Casado hizo compromete también a que los okupas puedan ser desalojados en menos de cuarenta y ocho horas Ayuso que ya lanzado especialmente la voz para recuperar el voto perdido en el sur

Voz 23 28:42 vamos a ganar las elecciones

Voz 36 28:44 día tras otro martillo pilón vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar

Voz 0861 28:49 Planeta del PP que por cierto nada ha dicho de su polémico plantón al foro empresarial de Madrid esta mañana

Voz 0866 28:56 el Gobierno regional ha aprobado el decreto que actualiza la regulación de las casas de apuestas y la actividad del juego en la Comunidad de Madrid un texto que refuerza las medidas para evitar el acceso de menores a estos locales aunque el texto contempla una moratoria de diez años para cumplir estas exigencias Pedro Rollán es el presidente en funciones

Voz 37 29:15 la moratoria efectivamente incide en lo que se refiere a la cuestión de las distancias hay que tener en cuenta que todas estas autorizaciones tienen un periodo de vigencia que han de una vez han transcurrido los diez años por una cuestión de abundamiento en las garantías jurídicas de la comunidad

Voz 0194 29:29 en Madrid lo que no se puede es legislar

Voz 37 29:31 cercenando limitando las los recursos y los derechos que tenían establecido

Voz 0866 29:37 desde mañana al Ayuntamiento de la capital abrirá catorce piscinas municipales de verano mañana

Voz 0978 29:42 día de San Isidro el acceso será gratis

Voz 0866 29:44 cito llegamos a las ocho y media con veinticinco grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 1715 30:07 Iker

Voz 7 30:10 Gallego buenas tardes Vásquez y Gasol que naval mundial

Voz 0906 30:14 una mala noticia ya sabíamos que Pau se perdía lo que resta de temporada en la NBA con su nuevo equipo minero

Voz 0194 30:19 lesión

Voz 0906 30:20 sí porque se ha tenido que operar de una lesión que tiene en el tobillo izquierdo el mundiales en septiembre en China y no llega

Voz 0919 30:27 pero no va a llegar lo ha confirmado el seleccionador español Sergio Scariolo con el que ha hablado nuestro compañero Francisco José Delgado descarta completamente que Gasol aunque queda tiempo pueda estar en el Mundial hola Pacojo buenas tardes

Voz 11 30:39 hola muy buenas corriendo todos suponiendo que el diario hace esta mañana había tenido confirmada por fuentes del entorno de la Federación Española de Baloncesto ya no se cuenta con Pau Gasol como contaba la semana pasada tuvo que pasar por el quirófano por una fractura de estrés en el pie izquierdo entonces la recuperación estaban muy justos se intentó hasta el último momento pero tanto la lesión como la edad de Pau Gasol desaconsejan su participación ahora el Times es que lo confirme el propio Pau Gasol que lo hará seguramente en las próximas semanas a través de un comunicado pie a través de una rueda de prensa pero lo malo es que perdemos al puntal de nuestra selección española el próximo Mundial y quién sabe si ya no lo hemos perdido para siempre porque en la siguiente cita serían unos Juegos Olímpicos cuya clasificación pasa por estar en el Mundial pero bueno no avancemos a dos años avancemos en lo que es este verano y desgraciadamente la noticias de esa Pau Gasol no bazar en el próximo

Voz 22 31:31 el día concreto retira a España para algo

Voz 0919 31:34 es el día viene muy polideportivo a esta hora Fernando Alonso está realizando los primeros entrenamientos con su Mclaren para preparar las quinientas millas de Indianápolis en el circuito no le va bien por ahora lejos de lo más rápidos vigésimo puesto para Mclaren de Alonso en el Giro de Italia una jornada accidentada ha ganado la etapa el ecuatoriano capaz se ha caído Mikel Landa en los

Voz 1415 31:55 pudimos kilómetros aunque finalmente pudo cogerla

Voz 0919 31:57 dice y de un compañero no ha perdido tiempo sí lo ha hecho uno de los favoritos du mole en ha perdido cuatro minutos seguramente ha dicho adiós a la posibilidad de ganar el Giro de Italia y en el Master mil de tenis de Roma buena noticias para Carla Suárez que ha ganado hayas trenca hay pasa a la siguiente ronda Bautista perdido con Caixa nov ya tenemos rival para Nadal que debuta mañana en este máster en el Foro Itálico ante el francés Chardy por supuesto vamos a hablar del mercado de fichajes y de

Voz 0919 34:55 el próximo sábado uno de junio en el Wanda Metropolitano se disputa la final de la Champions entre el Liverpool y el Tottenham hoy la directiva del Atlético de Madrid con Enrique Cerezo Miguel Ángel Gil ha recibido la visita de la alcaldesa Manuela Carmena bueno pues para ver qué está todo a punto para esa gran final donde desgraciadamente no va a haber ningún representante español bueno Carmena ha dado las gracias en este discurso claro si hubiera estado en el Madrid y el Atlético incluso el Barça el discurso hubiera sido de otra cosa pero a ver qué dice jugando la final el Liverpool y el tótem

Voz 1410 35:28 sabéis hasta qué punto nos une al Atleti al Club Atlético de Madrid y al Ayuntamiento el afán de hacer Madrid siempre lo mejor porque yo creo que tanto el club del Atlético de Madrid como el Ayuntamiento sabemos que es importantísimo amar a nuestra ciudad amar a nuestro país y sabemos que el que hayamos conseguido ese sueño

Voz 21 35:52 de que la Champions desde aquí de que tengamos ya detrás este Champions Village segura muy bien el sueldo la alcaldesa pero

Voz 0919 36:00 así que el Madrid sin el Atleti Siegel

Voz 21 36:03 Barça el sueño quedado poco o difuminado que vamos a hacer en esa visita el presidente y el máximo

Voz 0919 36:10 mandatario del Atlético de Madrid no han contestaba preguntas porque la primera pregunta que les iba a hacer todo el mundo es qué pasa con Antoine Griezmann Pedro Fullana buenas tal

Voz 1415 36:18 qué tal muy buenas estaba esperando que hoy el Atlético

Voz 0919 36:21 tuvieron contacto con Antoine Griezmann para preguntarle definitivamente

Voz 1415 36:24 te te quedas o te vas al Barça si lo que podemos contar a esta hora es que Gil Marín Simeone Griezmann coinciden en la urbanización de Pozuelo de Alarcón en la que viven los tres top secret la hora top secret el lugar de la reunión que avanzaba ya en los últimos días El Larguero Gil Marín ha estado todo el día la oficina después de recibir a la alcaldesa donde curiosamente ha recibido la visita de Jorge Mendes el refrendando de Diego Costa de Filipe de muchos de los futuribles del Atlético de Madrid lo que el club quieres que les diga a la cara si se va o no al Fútbol Club Barcelona dentro no el futbolista da por hecha su salida

Voz 0194 36:58 porque están hartos del francés y sus dudas

Voz 1415 37:00 que ya no van a mover ni un dedo más para que continúe pero si quieren que les diga de forma clara cuál es su futuro

Voz 0919 37:06 Barcelona pasan las horas y la operación parece cada vez más factible Adriá Albets hola

Voz 0017 37:11 hola Gallego qué tal buenas tardes y porque el Barça tiene claro que Griezmann es el fichaje pero también trabaja en otras opciones en otros perfiles de delanteros porque en el club este año ya no se fían de su decisión el año pasado les dejó tirados y las formas no gustaron nada este año al club le consta que Griezmann sea ofrecido a otros equipos grandes de Europa y por lo tanto nadie da por hecho que acabará jugando en el Camp Nou futbolísticamente su fichaje genera consenso total en todos los estamentos del club hay quién no ha olvidado lo del año pasado pero al final si los técnicos creen que es lo mejor se va a intentar su fichaje otra vez porque entienden que ciento veinte millones de euros es una gran oportunidad de mercado así que el Barça pendiente también de las conversaciones de Griezmann con el Atlético y dispuesto a fichar al delantero francés sabiendo también que tendrá que vender algún jugador importante si llega Antoine Griezmann

Voz 0919 38:00 bueno pues por el momento todo el mundo pendiente de esta operación que parece un proyecto vamos con cosas que se han realizado ya definitivo contada ayer en El Larguero Fullana Juanfran y Felipe no continúan el año que viene en el equipo de Simeone

Voz 1415 38:11 el como contaba Talavera anoche en El Larguero Juanfran descarta la oferta de renovación por una temporada con el Atlético de Madrid así que dejará el club después de ocho años igual que Filipe al que el Atlético de Madrid directamente no le ha hecho la oferta renovación porque no entra en sus planes y otro capítulo cerrado el de Yell son Martin San ha cerrado el Atlético Madrid litigio con el Sporting de Portugal paga a veintidós coma cinco millones de euros por el futbolista y además traspasa a Vietto siete coma cinco millones de euros va a recibir por el cincuenta por ciento de los derechos del jugador recordamos que son ahora luego se irá al Mónaco por treinta millones veintidós mil

Voz 0919 38:42 en esa pagado por Jackson que ha estado aquí la mitad de la temporada y como no ha tenido el resultado que quería está cedido en Francia y luego lo venderá eso lo ve lo ven

Voz 1415 38:52 la sobretodo evita el litigio legal que tenía abierto ante la fiesta con el Sporting de Portugal

Voz 0919 38:57 el Barça ya aprovechamos también Adrià ver para contar que está cada vez más cerca de fichar al central holandés De Lay

Voz 21 39:05 si esta semana ha habido reuniones y conversaciones con el entorno de Delhi

Voz 0017 39:09 el Barça sigue trabajando en el fichaje del joven central de la Llach en el club hay que decir que hay optimismo

Voz 0919 39:15 con su llegada y creen que esta semana puede ser de

Voz 0017 39:18 iniciativa el problema para el Barça Gallego es que el representante de Live es Mino Raiola que evidentemente lo que busca es el mejor contrato para el jugador y sacar el máximo dinero posible y veremos qué decisión toma al final sobre el futuro del futbolista ha tenido de Live propuestas importantes de Inglaterra pero parece que el jugador sólo contempla ir al Barça a la Juve o al Bayern de Munich en cualquier caso el fichaje de de

Voz 1415 39:42 Dix también es prioritario para el Barça así como

Voz 0017 39:45 o el de un lateral zurdo que pueda competir con

Voz 0919 39:47 en Jordi Alba entonces ha quedado claro que es de Live no parecer ser que sí Celia a ver si nos ponemos de acuerdo ocho y cuarenta ahora veinticinco Deportes

Voz 5 40:02 este es el mercado

Voz 0231 42:46 o en la cuenta de la Federación diciendo que bueno que la Liga tiene noventa años pero llamándose la el torneo nacional de la Federación Española de Fútbol y que la liga lleva llamándose la Liga sólo XXXV años pero hoy estamos aquí en el campo del Español porque el diez de febrero del año mil novecientos veintinueve se jugó el campo de la Carretera de Sarriá el primer partido de la Liga de Primera División que jugaron el español y el Real Unión de Irún terminó con victoria tres dos para el equipo catalán está eh

Voz 0919 43:14 el de Javier Tebas feliz en este baño de

Voz 0231 43:16 asas con todos los presidentes de Primera con leyendas del fútbol español como Ronaldo Se marcha ya Bartomeu que no se quiere quedar ni siquiera se queda al inicio de la gala al presidente del Barça a pesar de que ha tenido palabras de cariño Javier Tebas para la estrella culé Leo Messi

Voz 0906 43:32 tampoco afectado eso sí que me gusta y bueno pues yo lo entenderé porque la verdad es que en Barcelona ha sido todo un poco convulso lo que ha pasado hoy es entender que jugadores como él que aspiran a ganar esa competición pues se sientan que es el mejor jugador de la historia de la Liga eh y además yo creo que se merece una agenda no porque no vamos a hacerlo porque ya hace mucho tiempo yo desde luego no lo volver a ver yo creo que todos los que estáis aquí jugando a este nivel desde tan joven en nuestra Liga compitiendo no caminan está siempre que vengan los mejores jugadores de del mundo en Aimar gran entrenadores como Pep Guardiola o Mourinho también

Voz 0919 44:08 este que nuestra Liga hombre Guardiola y Mourinho lo tenemos muy visto Javier mejor que vengan Clovis hay Pochettino luego esta noche en El Larguero conectamos de nuevo con esa Gara por el noventa aniversario de la Liga en España vamos a Sevilla el pasado sábado Caparrós el técnico del Sevilla habló sobre Andrés Silva que ya sabéis es un delantero que la primera parte del campeonato en el Sevilla estaba fenomenal una racha goleadora impresionante está en el Sevilla cedido por el Milan lleva una dos semanas en las que no juega supuestamente porque está lesionado pero claro escuchando a su técnico Caparrós uno no sabe muy bien si la lesión está tan claro

Voz 1566 44:47 me imagino que la selección portuguesa no le llame para jugar con su selección porque creo que sería un feo favor al fútbol por eso cómo se está tratando y no va a poder jugar lo que resta de temporada no que

Voz 1415 45:00 aunque la Federación lo convoque que juegue tiene que prevalecer el informe

Voz 1566 45:07 por qué el está poniendo que pagando religiosamente ante todo podemos ser todo pero no somos tranquilidad a respirar no somos tontos no somos tontos

Voz 0919 45:19 lo que dejó entrever Caparrós que a lo mejor el jugador tiene pocas ganas de reaparecer con el Sevilla no le importaría reaparecer con su selección Fran rojillo el jugador ha querido dejar claro que está lesionado donde lo ha hecho sí hola Gallego lo ha hecho en A Bola que todo esto que hemos escuchado de Caparrós para el futbolista Andre Silva es como dudar o directamente símil como dudar de su lesión así que el delantero ha declarado para su país en A Bola