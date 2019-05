Hora 25 (14/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:17 la información internacional lleva varios días marcada por Donald Trump y sus últimas decisiones que han añadido incertidumbre a la evolución de la economía mundial y también tensión en una de las zonas más efervescentes del planeta como es Oriente Medio vamos a ponernos al día sobre lo que está pasando con la guerra comercial entre Estados Unidos y China Icon la escalada de tensión entre Washington e Irán tras la ruptura del acuerdo nuclear y lo más importante vamos a tratar de averiguar cómo nos puede afectar todo esto a nosotros antes un rápido repaso a la actualidad hasta ahora Pablo Morán buenas noches

empezamos con novedades sobre Miquel Iceta

amplía Pablo Tallón buenas noches buenas noches

Voz 1673 01:01 la dirección de los republicanos ya decidido que quiere votar que no a la designación de Iceta como senador y ahora sólo falta que el grupo parlamentario de mañana el ok definitivo según avanzado Nació Digital y han confirmado la SER varias fuentes del partido lo que de momento nadie ha podido resolver es y lo que hay detrás de esta decisión es una estrategia negociadora de Esquerra puro cálculo electoral o hay algo más en cualquier caso Iker bordar que los cuatro diputados de la CUP ya han anunciado públicamente que votarán en contra de Iceta según dicen porque la situación de excepcionalidad que vive Cataluña no permite la cortesía parlamentaria ante este panorama allí en plena campaña parece imposible que Cataluña vaya desmarcarse de la estrategia de los otros dos partidos Easy todos ellos votan en contra Iceta no podrá por ahora dar el salto al Senado

Voz 0194 01:42 en la crónica de campaña también pasa por Cataluña

Voz 1667 01:45 el debate de esta noche en TV3 en el que finalmente no estarán ni Oriol Junqueras ni Toni Comín por la decisión del Supremo que permitirá recoger el acta parlamentaria a los cinco presos del prosa es que si consiguieran escaño las generales Pablo Casado acaba de proponer esto en Aranjuez

Voz 4 02:00 van a venir a humillar a las instituciones españolas que hay que exigir que jure su cargo prometan su cargo por la Constitución y pone el Rey de España y que ningún formalismo que trate de ocultar esa lealtad a la legalidad en vigor sea aceptable

Voz 1667 02:17 hasta Zaragoza se ha ido el líder de Vox Santiago Abascal ha acusado al PSOE de utilizar el luto por Alfredo Pérez Rubalcaba en su propio

Voz 4 02:26 hemos esperado los días hemos callado pero hemos venido aquí a decir que Se acabó el espectador y que a nosotros no nos van a decir cuáles son las personas sobre las que hay que echar toneladas de porquería y cuáles son las personas a las que hay que entronizar que no aceptamos la memoria histórica de la Izquierda Unida el pasado

Voz 5 02:43 mira el presente fracasa la negociación entre Lieberman que Unicaja

Voz 1667 02:48 meses negociando su pulsión pero los consejos de administración de ambas entidades han decidido Abando

Voz 5 02:52 por las por unanimidad emplea Josema Jiménez el gran problema ha sido la valoración de las entidades y el reparto de acciones Unicaja se ha negado a que los accionistas de Liberbank tuvieran más de un cuarenta por ciento en el nuevo grupo con la Unión Se esperaba que ambas entidades acelera sin su mejora de rentabilidad y eficiencia la ruptura de esta fusión era un escenario que querían evitar a toda costa el Banco de España el Banco Central Europeo ante la percepción que tenga a partir de ahora el mercado de las dos entidades en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores tras la ruptura de las negociaciones ambas entidades se han comprometido al cumplimiento de sus objetivos estratégicos

Voz 0194 03:30 al resto de la actualidad internacional miramos enseguida antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches buenas noches en el bastión de

nueve y siete minutos de la noche ocho y siete en Canarias nuestros corresponsales están ya preparados vamos analizaría ese doble frente económico y geoestratégico de consecuencias impredecibles que abierto Donald Trump con China y con Irán no vamos a analizar con Cristina de la Hoz buenas noches qué tal buenas noches Neus Tomàs buenas noches buenas noches Gonzalo Velasco buenas noches hola buenas notas Pedro Blanco que ya está a la mesa de producción ya saben atento a cualquier última hora también a sus mensajes de Whatsapp al programa ya tendemos primero lo económico a los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China

Voz 1667 07:43 con una primera referencia en las bolsas hoy en positivo pero sí

Voz 14 07:47 llegó a recuperar las caídas de ayer Nil

Voz 1667 07:50 la mitad de lo que cayeron ayer lunes ahora como digo con subidas en menos al menos en Wall Street el Dow Jones anota a esta hora un uno coma uno por ciento el Nasdaq un uno con cinco S&P un uno con dos hoy cierre también en positivo para el Ibex treinta y cinco Se anota cerca de un uno por ciento pero ha perdido un cinco por ciento de su valor desde que comenzó la guerra comercio

Voz 0194 08:11 con Donald Trump ha intentado calmar los nervios del mundo bursátil por su pulso con China Marta del Vado buenas noches impulso que ha provocado lo comentábamos ahora caídas en las bolsas por ese cruce de amenazas pero que Trump

Voz 0436 08:24 reduce a una simple Pelé ya entre amigos

Voz 1510 08:27 sí después de subir aranceles de amenazar con imponer más impuestos a todas las importaciones del gigante asiático Donald Trump ha dicho hoy que las negociaciones con China no están rotas y que el desencuentro de las últimas semanas no es más que una pequeña disputa vamos

Voz 15 08:44 tenemos un dialogan muy bueno continuo pero hicimos un acuerdo con China un acuerdo muy bueno y tiene que ser bueno porque si no no lo haríamos porque estábamos tan mal en comercio con China porque otro presidente debió hacerlo bien hace mucho tiempo nosotros no podemos firmar sólo un buen acuerdo estábamos a punto de ratificar el acuerdo pero ellos lo rompieron así que no se trataba de renegociar porque ellos lo rompieron eso es lo que pasó

Voz 1510 09:10 Trump insiste en que los negociadores siguen adelante con las conversaciones que duran ya más de diez meses a pesar de que Estados Unidos ha culpado a China de dar marcha atrás a última hora un acuerdo que habían alcanzado ya hay que contemplaba una subida de aranceles consensuada una mayor protección de la propiedad intelectual y la apertura del mercado chino a empresas estadounidenses por tanto Trump hoy confía en que las dos potencias lleguen a un acuerdo comercial porque entre otras cosas de no hacerlo los primeros perjudicados aquí van a ser los agricultores estadounidenses y luego el resto de consumidores la clase media se va a resentir en definitiva es la base electoral de Donald Tusk

Voz 0194 09:46 todo esto puede sonar un simple asunto bilateral que sólo tenga consecuencias en Estados Unidos como decía Marta pero la cosa cambia si hablamos de las dos principales potencias económicas del mundo Javi Ruiz jefe de Economía de la SER buenas noches al muy buenas hasta ayer por la noche a Nos apuntabas ponías nombre hablabas de los iPhone de las zapatillas pero esta guerra comercial en que puede afectar a nuestro bolsillo

Voz 16 10:06 tenemos dos vías de impacto y las dos

Voz 6 10:09 además la primera es la vía del precio la segunda

Voz 16 10:11 es la vía del crecimiento de precio efectivamente vamos a pagar más al pagar más aranceles muchos productos son productos cruzados el Iphone el iPhone se diseñan San Francisco pero se ensamblan China se devuelve Se vende vamos a pagar aranceles aunque no nos venga directamente de China eso es lo primero que vamos a notar subida de precios de campaña de Navidades eso significa subida de precios de juguetes subida de precio de iPhone subida de precios de tecnología subida de precios de zapatillas textiles iré más subida de precios que tiene cifras si quieres en las ponemos porque es Motta P Morgan por ejemplo ha hecho hoy ya cuanto más nos va a costar el Iphone el iPhone que hoy vale mil dólares nos va a pasar a costar un catorce por ciento más no son veinticinco pero es un catorce por ciento más así que de mil dólares pasa a costar mil ciento cuarenta y dos aproximadamente este es el calibre de lo que estamos hablando en zapatillas en zapatillas el mismo análisis hecho por Bloomberg unas zapatillas que hoy cuestan cincuenta cincuenta y cinco dólares van a pasar a costar sesenta y cinco dólares estamos hablando aquí de Nike y estamos hablando aquí de Adidas

Voz 0194 11:23 estamos hablando aquí de Puma Éstas son las marcas

Voz 16 11:25 que se fabrican allí que han intentado desplazarse a Vietnam pero que siguen fabricando allí así que primera vía de cómo vamos a pagar esto vía de la cuesta de enero puede ser la cuesta de Navidades a los reyes les va a salir bien Carles Torrelles hay una segunda vía de cómo pagamos esto y es la vía de crecimiento si la guerra comercial entre Estados Unidos y China continúa Estados Unidos va a crecer menos también va a crecer menos China lo importante para nosotros es Estados Unidos va a crecer menos puede crecer entre un cero setenta y cinco y un uno por ciento menos es decir que los americanos van a venir menos que los turistas van a venir menos que los gastos de allí iban a ser menos que las exportaciones allí iban a ser menos en resumen que nuestra economía así separa la locomotora también nos va a parar el vagón hoy dice el análisis de Natixis puede ser entre un cero coma uno y un cero coma dos por ciento menos para la economía española así que primero lo pagamos por precio segundo lo pagamos por crecimiento y luego hay una más a largo plazo que es el gran riesgo de todo esto la Reserva Federal ha dicho hoy que la probabilidad de que haya una recesión en los próximos doce meses sube al veintisiete coma cinco por ciento y nada es el nivel más alto Ángels desde el año dos mil ocho te acuerdas de la fecha la crisis financiera estatal

Voz 0194 12:45 el nivel más alto desde la crisis financiera importante insisto ponerle nombres y apellidos a lo que estamos hablando porque la gente puede pensar que esta es una guerra que mantiene Tram con China luego hablaremos también de de de lo que tiene montado con Irán déjame que salude a Pedro Rodríguez profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas Pedro muy buenas noches

Voz 17 13:02 muy buenas noches todo esto recordemos es

Voz 0194 13:05 se produce en plenas negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China ya hemos que Donald Trump bueno intenta suavizar un poco la situación crees que habrá acuerdo a pesar de todo

Voz 17 13:16 bueno en la relación bilateral entre China y Estados Unidos es la de dos gigantes unidos por la cadera por el bolsillo si Estados Unidos tiene un enorme déficit comercial a favor de China pero es verdad que China a su vez es el mayor tenedor de deuda pública de Estados Unidos son muchos intereses cruzados que no se pueden llegar fácilmente además hay cuestiones de geopolítica de Status Quo de revisionismo que complican todo más este pulso que va más allá yo diría de una guerra comercial

Voz 0194 13:50 ahí está cuál es adónde crees tú que Trump puede tensar la cuerda

Voz 17 13:54 bueno él es famoso por ese él es un fetichista de la negociación el sur vi su libro más famoso es el arte de la jugada el trato él cree que puede negociar renegociar y conseguir los mejores beneficios posibles no Els de creer me imagino una mezcla de de meter Arniches Kissinger y el padre Aimar y el problema es que hasta ahora no están saliendo muy bien las cosas y un ejemplo bueno sería Corea del Norte yo creo que es estilo pues a lo mejor pues tener sentido para dar pelotazos inmobiliarios en Manhattan o por ahí pero en fin el yo creo que las relaciones internacionales e cuando en el en el fondo está en juego la global fijación son más complicadas que que esta forma alocada digamos sin un plan maestro sin una estrategia porque inaccesibilidad

Voz 0194 14:49 qué quieres que tienen porque crees que tiene esta necesidad de ir abriendo frentes

Voz 17 14:54 bueno porque el que se crece en el conflicto yo creo que a estas alturas yo creo que lo deberíamos tener todos claro sea la tranquilidad y la normalidad el business as usual el Status Quo la ruta Lina te son terrenos escenarios en los que él no no se entiende ni ni tiene sentido lo que hace ni Nice le puede valorar yo creo que hay que volver a acostumbrarse a esta sobrecarga continua en en en así desde la llegada a la Casa Blanca es como si si el sistema de de Estados Unidos estuviera haciendo se hubiera sometido a una sobrecarga

Voz 18 15:33 extraordinaria de una forma pero sí

Voz 17 15:36 ese la la nueva rutina

Voz 18 15:40 esta mañana el ministro

Voz 1667 15:41 exteriores en funciones Josep Borrell aportaba su interpretación sobre ese pulso comer

Voz 6 15:46 la guerra comerciar un desastre para todo el mundo para todo el mundo porque yo te pongo aranceles tú me los pones a mí todos los los ponemos a todos echamos marcha atrás en la fluidez de los intacta no es una buena noticia para nadie y abrieron el comportamiento de los mercados financieros ayer

Voz 1667 16:05 esas desde para todo el mundo decía Borrell declaraciones en un desayuno informativo en el que glosaba otras políticas de Trump que según él Se están cargando la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea

Voz 6 16:16 el desencuentro el divorcio le como quieran entre Estados Unidos y Europa es mayor que nunca había ocurrido antes pero de repente cambio climático armas nucleares tratado con Irán relaciones comerciales todo lo que era el orden internacional global que se ha ido forjando bajo la presidencia de Obama se está desmontando pieza a pieza nos obliga a adoptar posiciones no demasiado simpáticas de respuesta alguien que tampoco es especialmente en práctico con nosotros

Voz 1667 16:48 a Borrell sería una derrota de la diplomacia el fracaso definitivo del acuerdo nuclear con Irán un acuerdo

Voz 0194 16:54 por su cuenta elevando la tensión en un área como Oriente Medio y Estados Unidos ha tenido que desmentir que plantee una intervención militar en la zona Marta eso a pesar de esas maniobras que la Marina norteamericana está desarrollando en el Golfo Pérsico de que el New York Times ha llegado a poner cifra a los soldados que participarían en esa intervención

Voz 1510 17:12 si la administración Trump afirma que la fuente de las principales amenazas en Oriente Próximo ha venido por ese pacto nuclear con Irán del que Estados Unidos es salió unilateralmente hace un año la Casa Blanca cree que Irán es el principal desestabilizador de esa región asegura que gracias a ese pacto se ha incrementado la amenaza terrorista porque Irán ha reforzado su apoyo a grupos como Hizbolá o a los supiesen Yemen el Secretario de Estado Mike Pompeo explicaba en la necesidad que ve la administración Trump de desplegar en estos momentos el portaaviones de la Armada Irán Lincoln

Voz 2 17:46 eh

Voz 19 17:48 lo que hemos visto de los iraníes es el aumento de las amenazas que son reales estamos preocupados por una posible agresión iraní así que hemos aumentado nuestra posición de seguridad lo mejor que podemos pero también queremos asegurarnos de que tenemos fuerzas disuasorias para que en caso de que Irán decidiera agredir un interés estadounidense ya sea en Irak en Afganistán en Yemen o en cualquier lugar de Oriente Próximo estemos preparados para responder de manera adecuada

Voz 1510 18:15 Donald Trump ha negado hoy esa información del New York Times a a que te referías en la que asegura que el Pentágono está estudiando mandar ciento veinte mil soldados a Oriente Próximo en caso de un supuesto ataque a Irán

Voz 1667 18:28 esas maniobras cerca del Golfo han afectado indirectamente a España la ministra de Defensa ha ordenado la retirada de la fragata española Méndez Núñez que formaba parte de una misión naval encabezada por el portaaviones americano Abraham Lincoln y que se dirige a esa zona del golfo Pérsico esto es lo único que la prensa ha podido arrancar a Margarita Robles cuando le han preguntado por las razones de esa marcha atrás

Voz 0277 18:50 ahora el Gobierno de Estados Unidos ha marcado una misión una misión que no estaba prevista con el Gobierno español y desde ese punto de vista nosotros pues eh temporalmente interrumpir hemos ese acompañamiento es integración España siempre va a actuar como un socio serio y fiable en el marco de la Unión Europea y cuando ya se vuelva otra vez a lo que estaba previsto en el acuerdo con la armada española pues continuaremos con absoluta normalidad

Voz 1667 19:16 curiosa la respuesta también del ministro de Exteriores en funciones que en ese acto al que alude íbamos antes se parapeta va en su condición interina para no responder por el el tema de la fragata

Voz 6 19:26 prefiero no entrar en pérdidas movedizas no está claro que es una situación complicada en la que vivimos en estas zonas del mundo tampoco que tomárselo la tremenda pero prefiero no porque estaría hablando como ministro del Gobierno y no es mi papel en este momento

Voz 0194 19:46 manera insiste en que ellos no quieren de desentenderse de ese acuerdo internacional sobre su nuclear enmarcan los movimientos de Estados Unidos en una suerte de guerra psicológica que les ha lanzado Tram para debilitar les en todo caso descartan un conflicto abierto en Teherán se encuentra Lluís Miquel Hurtado buenas noches

Voz 20 20:03 hola buenas noches Sánchez hasta el líder

Voz 0194 20:05 supremo iraní el ayatolá Jamenei ha dicho hoy que no habrá guerra con Estados Unidos

Voz 0933 20:09 si la ha elegido el camino de la resistencia no buscamos una guerra ni ellos tampoco saben que no les interesa has ido algunas de las palabras del Supremo un grupo de funcionarios y acólitos esta tarde Ali Jamenei es que tiene la última palabra en política exterior iraní y por eso sus palabras importan esta vez ha dejado un lado en la retórica beligerante propia del ala rigorista del poder Irán ni y que estos días cunde entre los halcones de la Casa Blanca ya ha dejado entrever cierta rebaja de tensión pero también ha tildado de veneno la posibilidad de negociar directamente con EEUU la retirada estadounidense del acuerdo nuclear hace un año y la Ripoll de sanciones llevarlo lo que Gemení denomina economía de resistencia una suerte de autarquía destinará sobrellevar los rigores provocado es en parte por Washington la línea dura que durante la negociación previa del pacto atómico recalcó que Estados Unidos no era de fiar ahora se siente con el uso de la razón ante la estrategia de Washington se han crecido su presión es uno de los factores que llevaron al presidente de Rohaní anuncia la reducción escalonada de sus compromisos con el acuerdo pero sin retirarse del recalcaron dicen los analistas que fue una decisión milímetro cada con el objetivo de presionar a Bruselas para que plante cara a las sanciones estadounidenses que obstaculizan de funcionamiento del acuerdo ya la par contentar a los rigoristas en casa prueba de ello es que la primera contra medida no sacar del país los excedentes de uranio enriquecido y agua pesada es redundante desde que hace justo dos semanas EEUU anunciase que sanciona a quienes adquiridas en ese excedente

Voz 0194 21:33 oye esa tensión en la zona gris elevado algo más tras el ataque a un oleoducto en Arabia Saudí Teherán ha tenido que desmentir no que estuviera detrás de ese ataque

Voz 0933 21:42 de hecho quién ha reivindicado el ataque es el Gobierno Guti de Yemen esto enmarca el golpe en una guerra

Voz 1510 21:47 sangrienta vatios el IVA en ese país pero sino vida

Voz 0933 21:50 de soporte que según Estados Unidos Ibanat ha brindado a los alzados Gutiérrez analista rigurosos no logran cuantificar esta apoyo ni aclarar si el resultado es crucial para mantener en pie a esta facción yemení pero Washington también ha dicho que los Guti es están entre los grupos socios de Irán y que en caso de agresión de estos grupos estaría dispuesta a responder irán por su parte ha vuelto a desmentir hoy las acusaciones estadounidenses de haber saboteado cuatro buques Pete

Voz 1667 22:15 toreros frente a la costa emiratí el domingo pasado

Voz 0933 22:17 el ministro de Exteriores iraní Mohammad Javad Sharif ha dicho hoy en la India que lo ocurrido es sospechoso habíamos Perovic previsto perdón este tipo de acciones para provocar tensión en la región antes ha subrayado por su parte en una entrevista con la cadena CNN el embajador iraní en Naciones Unidas maqueta Rabanne sí ha definido el escenario actual de guerra psicológica no estamos por la labor de intentar crear un conflicto en el vecindario porque nadie se iba a beneficiar de un conflicto así salvo unos pocos ha matizado

Voz 0194 22:46 teme que lo Hurtado muchísimas gracias gracias muchas gracias a esta hora Pedro ambas partes dicen que no pero hay riesgo real de una nueva guerra del Golfo Pérsico

Voz 17 22:57 yo creo que sí porque en el momento en que se están imponiendo condiciones inaceptables ultimátum que son imposibles de cumplir es muy fácil que en esas condiciones se pueda degenerar con no mucha negligencia en un conflicto armado casi como sin darse cuenta en la Primera Guerra Mundial como sonámbulos que diría el profesor Christopher Clarke Europa en qué lugar queda Europa queda en una posición muy difícil porque Europa es parte de ese acuerdo nuclear del que negociado por la Administración Obama en el dos mil quince que ahora renegado otra cómo es posible que Europa digamos también reniegue de ese acuerdo cuando todas las inspecciones hasta el momento han demostrado que Irán está cumpliendo con sus obligaciones es una posición increíblemente difíciles como el ministro Borrell no lo quiero no quiero hablar de esto porque estoy en funciones pues todo el mundo intenta buscar también una salida porque a nadie le interesa un enfrentamiento directo con alguien tan Mercury al tan complicado cómo es Donald Trump que cuestiona tantas cosas incluso la Alianza Atlántica entre Estados Unidos

Voz 0194 24:09 capilla antes de pedir la opinión a nuestros tertulianos si antes hablábamos de las consecuencias que tenía para nuestros bolsillos o como unos al picaba el hecho de ese enfrentamiento por el tema de los aranceles entre Estados Unidos y China qué pasa con EEUU e Irán que efigies dile

Voz 16 24:22 hacíamos es sólo pagaríamos en Navidades esto no esto lo vamos a pagar

Voz 0194 24:26 ya había de hoy en el surtidor

Voz 16 24:28 porque el precio del petróleo se ha disparado hoy un uno y medio por ciento ha subido el barril de Brent el que consumimos aquí en Europa en Estados Unidos un uno coma uno por ciento el gas natural ha subido un uno coma dos por ciento Todo porque el escenario en el que se está jugando eso es el cuello de botella del petróleo el estrecho de Ormuz es por donde pasa uno de cada tres barriles de petróleo que se transportan por vía marítima así que todo lo que afecta aquello afecta directamente al petróleo nos afecta directamente al surtidor insisto uno y medio por ciento de subida hoy para el petróleo uno coma dos para el gas natural servido

Voz 0194 25:04 no hay que esperar ni siquiera la Navidad comprar los juguetes y las zapatillas os pregunto Gonzalo decía Pedro dicen lo preguntaba por abre estos frentes decías que se crece con el conflicto pero claro son frentes que no es que tengan las consecuencias pequeñas ni siquiera sólo para ellos sino no estaba dando Javier las consecuencias que tiene para nosotros lo ampliamos al resto del planeta

Voz 6 25:28 claro lo que ocurre es que nuestro sistema económico global no pide cuentas a que de algún modo toma decisiones soberanas a quién abandona un compromiso o una red de comercial elaborada no vivimos en un sistema darnos habla de la globalización no la globalización parece que era un tema muy recurrente pues en los Nobel

Voz 0194 25:45 el Atlético de Javier Aguirre lo tranquilos

Voz 6 25:49 en los primeros dos mil que era el de algún modo pues nuestro grande la flexión de protesta recordad todas las grandes protestas que hubo y hoy vemos que claro todavía tenemos que seguir pensando en cuáles son sus efectos una economía una gran potencia puede deslocalizar su producción puede colocar los excedentes de esos beneficios en distintos países pues con menos infraestructuras comprando deuda y puede obtener beneficios de ello pero después y luego Se retira si decide poner aranceles si decide frenar ese comercio internacional que ha fundado no tiene que pagar la Navidad es consecuencia del mismo modo que una empresa internacional una gran multinacional si retira su producción de un tercer país luego deja de esa de salida a la economía no tienen ningún tipo de de tal manera que tenemos un problema como rendir cuentas y cómo pedir cuentas en el ámbito internacional a los responsables de estas decisiones y obviamente un uno se vuelve soberano por el mero hecho de creerlo no ahora somos soberanos y tomar nuestras propias decisión

Voz 0194 26:46 con independencia de los efectos una orden internacional no no fiestón Asunción Christine mira es me preguntaba Gonzalo qué tal le decía bueno yo estoy un poco cansada de vivir

Voz 21 26:56 esta situación un poco de anormalidad política pero por lo que nos ha explicado Pedro esa es la nueva rutina la normalidad política en Europa la normalidad política en EEUU provocado por un presidente

Voz 1513 27:06 Julian presente casi por accidente que el final lo fue

Voz 21 27:09 que cuando nada apuntaba a que un señor como Tram pudiera llegar a la presencia de los Estados Unidos eh dicho esto el entiendo fuegos fuegos que yo no sé hasta qué punto el entiende que eso es capaz de controlar estamos hablando de un de de de un tema de una enorme complejidad que yo admito que a mi se me escapan muchos términos eh creo que hay que ser un experto para analizar cuál es la situación real de oriente medio de las tensiones de los aranceles pero en todo caso estamos hablando de una zona geoestratégica que siempre ha sido altísima tensión con unos intereses económicos con repercusión mundial que es el petróleo que aparte de pensar que va a darse un paseo quizá provocador no sabemos esto va a ir más allá parece que que Irán no está por la labor de de encender esa mecha pero lo de Trump es bastante imprevisible y luego en la pelea China Estados Unidos bueno un mundo de de economía globalizada cuando dos enormes potencias ese entrar en esta guerra es evidente que todos los demás todos seamos víctimas colaterales

Voz 0194 28:14 Neus

Voz 1617 28:16 bueno es una guerra de desgaste no la de China con esto

Voz 0194 28:18 Estados Unidos todavía había una crónica de

Voz 1617 28:21 es de una corresponsal creo que era en el país que me hizo gracia porque explicaba que llevaban creo que once conversaciones

Voz 1880 28:29 eh y que el único acuerdo

Voz 1617 28:31 sí ha habido en la última es que hubiese Donoso en el desayuno que que claro cuando no tuviese en estas reuniones de tan alto nivel que deben once bueno pues eso es una guerra de desgaste pero la pregunta que yo creo que siempre hay que hacerles a los expertos y también en este caso las dos partes es si les interesa o no entenderse y escuchando a los expertos si viéndolas declara

Voz 6 28:54 sí es porque es verdad que tampoco se inexperta en puestos

Voz 1617 28:57 toca internacional ni en comercio internacional pues parece que sí que les interesa entenderse porque básicamente porque la guerra les perjudica a ambos

Voz 1880 29:05 más allá de que no acabe perjudicando también al resto que

Voz 1617 29:08 creo que en este caso les importa muchísimo menos y luego me parece interesante lo que comentaba

Voz 6 29:13 Gonzalo de de la soberanía porque al final es

Voz 1617 29:16 es verdad que hay debates sobre propiedad intelectual hoy sobre tecnología pero pero pero China también habla de soberanía no idea de un modelo económico porque al final lo que lo que nos está diciendo China al mundo es que ellos pueden ir adaptando su modelo económico a sus circunstancias pero no quieren cambiar su modelo económico porque nadie lo diga no hizo los iraníes pues es un poco también ellos dicen que optan por la resistencia no

Voz 6 29:41 es lo que está haciendo China

Voz 1617 29:44 cierto que que que dicen que no quieren llegar a una guerra pero como explica muy bien el experto pues cuando hay ataques de este tipo no sabes la escalada hasta dónde puede llegar si podrá controlarse

Voz 6 29:57 no claro eso es verdad que hay que ser un experto pero sí que hay una cosa que podemos entender perfectamente y es que hay un dato que que que sea nombrado que es muy significativo Irán estaba cumpliendo los términos de la claro es decir Estados Unidos Trump se arroga el papel de gendarme no dice porque en el orden internacional la legitimidad de los acuerdos el mero hecho de que se hayan acordado de que los países hayan puesto de acuerdo no

Voz 16 30:17 hay una legitimidad por detrás de ello no hay una Constitución Inter

Voz 6 30:20 nacional no que que de la legitimidad recuerdos acuerdos por lo tanto el hecho de que da igual que estén cumpliendo los términos del acuerdo yo digo que ahora sancionó al que lo siga entonces es que el miedo y la coacción se están poniendo todo lo demás

Voz 0194 30:33 pero Pedro decía Neus la pregunta es les interesa a los contendientes entenderse ya dice bueno pues parece que sí que les interesa entenderse eso sería en parámetros normales pero yo no sé si si de quién estamos hablando Pedro es de Tram la respuesta podría ser o deberían ser afirmativa

Voz 17 30:49 el problema viene del conflicto de China y Estados Unidos es que ambos países comparten una cosa es que eh están insatisfechos con el orden internacional y eso es lo lo problemático no en este relato esta idea que tenemos de que una potencia en auge que entra allí y cambia el el status quo a otra potencia se siente amenazada hice genera un conflicto aquí las dos potencias Estados Unidos y China son un poco Esparta y Atenas sean a la vez es decir son revisionistas uno a China en lo geopolítico

Voz 16 31:32 me quiere eh

Voz 17 31:35 asegurarse una serie de influencias una serie de de negocios una serie de de territorialidad de control territorial que considera que es el abnegado y quiere revisar eso al mismo tiempo ellos son conservadores o respaldan el status quo comercial vemos que Estados Unidos es al contrario sólo es que cuestionan a lo comercial lo económico pero quieren reafirmar la hegemonía que hasta ahora han tenido en el Pacífico es que no sólo comercio hay motivos para para ver esto en un contexto más amplio

Voz 0194 32:11 más de economía de

Voz 17 32:14 papel que esas dos superpotencias o potencias emergentes So como lo queramos identificar van a jugar en futuro

Voz 0194 32:22 pues Pedro Rodríguez que otra vez con muchísimo que no sabías acompañado una noche más muchísimas gracias

Voz 17 32:27 muchísimas gracias muchas gracias buenas noches

Voz 0194 32:29 hasta mañana Pablo hasta mañana mañana

Voz 1509 32:50 eh

Voz 0194 32:54 Sara vítores buenas noches buenas noches a alguna forma nuestra cara ves la continuación de lo que estamos hablando hasta ahora porque nos centramos en esa retirada de la fragata Méndez Núñez del grupo de combate estadounidense Abraham Lincoln

Voz 1880 33:04 si esa retirada al menos mientras se encuentre en Oriente Medio como decisión temporal dice decía esta mañana Margarita Robles que se interrumpe el acompañamiento con la fragata porque esa misión no estaba prevista

Voz 0277 33:16 ahora al Gobierno de Estados Unidos ha marcado una misión una misión que no estaba prevista con el Gobierno español y desde ese punto de vista nosotros pues eh temporalmente interrumpidos S

Voz 1880 33:28 bueno el caso es que estamos hablando de esta decisión del Gobierno pero que es una fragata eso es de lo que hoy vamos a hablar en la cara

Voz 0194 33:35 nuestra cara B para describir qué es una

Voz 1880 33:38 a la fragata es un buque de guerra para misiones de patrulla hay escolta dotado con armas anti submarinas antiaéreas de superficie fragatas también una palabra que aparece por primera vez en español en mil quinientos treinta y cinco en una carta que escribió Juan de Valdés desde Nápoles es un italiano mismo porque su origen italiano es FERE Gata en la etimología hay varias líneas para unos su origen estarían el Diego a frac tos que es sin puente abierta otro Se van al árabe con arriba Cat que sería barco incendiario ir después a Joan Corominas dice que viene de la expresión now fragata con posible origen

Voz 0194 34:15 porque las fragatas se usaban en los now

Voz 1880 34:17 varios serán barcos de pequeño tamaño que las galeras llevaban sujetas a la popa para usar en emergencia

Voz 0194 34:24 también hay un Pájara no que sea más fragata lo hemos descubierto

Voz 1880 34:26 sí se llama fragata real es un ave que vive en el océano Atlántico tropical en Florida en las Antillas en las islas de Cabo Verde también en las costas del Pacífico americano desde México Ecuador incluyendo las Galápagos también es grande mide un metro de longitud hijos con dos metros de envergadura pero nosotros hoy Ángels vamos a dejar a los pájaros Nos vamos a los barcos ya antes de conocer un poco más las fragatas abrimos el capítulo musical de la cara B con el barco extraño con el Straits Bout de los Water Boys Los chicos de la

Voz 6 34:53 pues

Voz 0194 35:05 en el siglo XXI conocemos fragatas como esta Méndez Núñez pero de que pocas son desde cuándo hay fragatas

Voz 1880 35:10 mira esto me lo ha contado esta tarde Antonio Luis Gómez Beltrán que es historiador naval es además autor de los libros la invencible su leyenda negra e islas Terceiro

Voz 23 35:20 ya en el siglo XV y sobre todo en el siglo XVI hay bastantes referencia a un diseño tecnológico se empieza a denominar para tratan de hecho en las esporas de Galera la fragata era una escalera disminuida de apenas de sería Dios banco con Dios menos que se utilizaba para operaciones de exploración de avisos y Le Matin hortera

Voz 1880 35:46 y me contaba también Antonio que después en el siglo XVII no se refería tanto a la embarcación sino al modo de trabajo

Voz 23 35:53 el tipo de barcos que era más bien un concepto de actuación tenía combate Chase buscaban uno cualquiera que tuvieran unas características determinadas de velocidad rapidez para enfrentarse a los corsarios pero había distintos tipos como Sabra las finanzas o lo has de once de hola Halley sabrá que muchos documentos entendieron como fragatas porque porque en la misión de la fragata más que el tipo el tipo estándar de los buques de guerra en el siglo XVII cuando se va desarrollando durante las guerras de los ochenta

Voz 1880 36:29 así que es ese año su mejor momento cuando se empiezan a construir como tal las galeras en la guerra de los ochenta años

Voz 23 36:35 elemento de comparte que durante la Guerra de los ochenta años a raíz de la reactivación bajo el mandato del conde duque de Olivares va a tener un gran desarrollo si se va a crear una paga se denomina alarmada de Flandes que tendrá que antes éxito luchando con la controlará el veinte o el hambre

Voz 24 36:53 ya

Voz 1880 36:59 y este es el fervor de los de la Sisters vamos a conocer ahora ya el presente de las fragatas dejamos atrás los Gale once tes obras y las espinacas para hablar de las fragatas de hoy del siglo XX

Voz 20 37:11 mi paraíso nos escuche y Ángeles Valle que es ingeniero naval Jesús muy buenas noches

Voz 0194 37:18 qué tipo de embarcación nos tenemos que imaginar cuando hablamos de las fragatas de hoy

Voz 20 37:24 de hoy

Voz 25 37:25 es cuando son son buques de un como de ciento cincuenta metros de eslora o más grandes con mucha tecnología son son barcos bastante rápido y ocho nudos y medio XXIX con muchas armas poco visibles normalmente con un helicóptero les da apoyo y sobre todo son son buques polivalentes para que las armadas puedan puedan realizar una gran cantidad de acciones con esta con con estas fragatas

Voz 0194 37:58 dirías Jesús que son los mejores buques militares

Voz 25 38:02 hombre yo no me atrevería tanto pero sí creo que son los buques militares que más juego le dan a a una armada

Voz 0194 38:10 y se puede usar para cualquier tipo de misión antiaérea o de guerra Andy submarina tú decías antes que era polivalente

Voz 25 38:17 muy probablemente se de se pues de hecho se ponen poner diferentes sistemas de armas para hacer pues eso omisiones ante aéreas errante submarina pero pero también se utiliza mucho en otro tipo de misiones

Voz 0194 38:31 incluso para acciones humanitarias para misiones humanitarias utiliza

Voz 25 38:33 te últimamente en España tenemos un un armada que que está muy dedicada a misiones humanitarias muy delicada a misiones de imposición de resoluciones de la de la ONU iba a conseguir una una defensa más que un ataques no la verdad es que esta fragatas de hoy en día sobre todos los modelos muy polivalentes que que tenemos en España hay que construimos aquí en España permiten permiten muchísimos tipos de actuaciones y de acción

Voz 0194 39:10 para que nos hagamos una idea cuanta tripulación puede llevar por ejemplo

Voz 25 39:13 estamos hablando de unas doscientas personas paso ajenos

Voz 0194 39:17 sin yo veo un barco yo no tengo ni idea eh pero si yo veo que como abre que es una fragata dime algo que la distinga especialmente a simple vista

Voz 25 39:25 bueno no no no es tan fácil porque además hay un tipo de barco que es la corbeta digamos que es una fragata pequeña o la fragatas una corbeta grande por así decirlo básicamente lo que vamos a ver es un barco muy estilizado con unas con con lo que llamamos una copa de espejo es decir que cae cortado en la en la zona de la popa si lo hubiésemos por debajo de del agua no está que día mucho que tiene un mundo More un domo de Sónar que llamamos nosotros donde hay unos Sónar que que bueno está escuchando que es lo que pasara en las profundidades marinas suelen ser embarcaciones de de doce dices y en las las que nosotros fabricamos aquí en España tienen una una torre como de comunicaciones que no tiene prácticamente Antena Cesc es un un bloque ha a un sistema de combate que se llama la X que la verdad es que es una maravilla en la Copa se puede ver un helipuerto sea en la parte de la parte de popa vemos un un trozo que es que es plano dónde dónde van a aterrizar los seis

Voz 0194 40:36 Nos no sé yo Jesús era distinguir a simple vista

Voz 25 40:40 hay que ver alguna y además estaba gordo

Voz 0194 40:42 sí pero no pero yo creo que a simple vista no no las habría distinguir Jesús muchísimas gracias

Voz 25 40:48 muchísimas gracias hasta luego

Voz 26 40:52 sí pero no era nada

Voz 1880 41:00 fragatas que también tienen capitanes no como este capitán de su corazón del grupo daba no sé si os acordaréis campeón del ochenta y cinco fue número uno mucho tiempo aquí y la verdad es que yo creo que este grupo Double

Voz 0194 41:11 sólo hizo una canción esto lo estoy convencida Cristina hace bien el Gobierno en retirar esa fragata

Voz 0436 41:19 bueno en principio yo con los datos que manejó efectivamente es el objetivo de de la acompañamiento del Abraham Lincoln y la otra entre otras cosas también el del entrenamiento del aprendizaje desviar de su ruta pues estaría justificado la reacción y la decisión de España que en todo caso entrar en ningún tipo de controversia con la ejecutiva de Estados Unidos ellos ellos son soberanos de acercarse nosotros de de no seguir y luego cuando vuelvan a falta de de no sedes hay algún detalle que se comprometiera a España seguirlo como socio de de Estados Unidos pero en principio no parece

Voz 4 41:54 sí yo creo que parece parecerlo

Voz 6 41:56 ah y sobre todo marca un periodo en el que no estamos en eso de seguidismo Estados Unidos no hacer lo que ellos hacen para de ese modo tan de algún modo paleto intentar será algo en el orden igual

Voz 0194 42:08 lo que hacía Aznar es si por eso por lo que ahora ya no no lo asocie con paleto pero vender lo estaba pensando ahora con lo que hacían darnos

Voz 1617 42:16 es verdad que la ministra argumentado muy bien que la decisión es técnica y no política pero pero Gonzalo ha resumido bien no la con Estados Unidos aquí pues siempre tiene algo de política no no no es sólo una decisión puro aunque es la explicación sea técnica siempre puede tener una interpretación política no

Voz 27 42:34 oye quién les adelanto mi obra

Voz 1880 42:42 eso sí reconoce es la voz no de estas es Tina Turner remató esta esta realmente es una canción para niños que se canta en grupo y entonces cada voz comienza a cantar una estrofa después que el anterior como los taxis

Voz 28 42:58 de cuando íbamos a colonias prácticamente que películas de fragatas ha perdido para la cara B

Voz 1880 43:03 Sarkozy de marinos y de marinos así un poco en general vamos a empezar escuchando la banda sonora de más and Commander es una peli de dos mil cinco basada en las novelas de Patrick O'Brien es la historia de un marino británico a bordo de una fragata esta sí que es ataque Price durante las guerras napoleónicas y si os acordáis el protagonista es Russell Crowe

Voz 30 43:31 eh

Voz 1880 43:39 eso es el holandés errante si es la ópera de Wagner El holandés errante que es un barco fantasma el más conocido de todos los barcos fantasma está condenado a navegar sin rumbo perdido por todos los océanos del mundo realmente este barco sólo ha podido ver de lejos

Voz 0436 43:55 cuando me abandonase dejada de la mano de algo mucho capitán Jack Sparrow

Voz 31 44:04 ha puesto la próxima vez no volteretas bueno visto que

Voz 1880 44:08 pero no podía fallar no podía fallar gatas del Caribe que resulta que va a continuar sin Jack Sparrow sea va a continuar sin Johnny Depp parece ser que la quinta entrega no recaudó tanto como las anteriores y que también la popularidad de Johnny Depp ha caído así que Disney ha decidido prescindir de él yo no sé cómo serán las hay que quién va a ser impasse de no ser sonada pero ya veremos piratas hay muchos más nuestro favorito por supuesto el de la canción de Espronceda la hubiera escuchado así verdad es heavy además si es que los heavys los buenos poetas son unos tiernos esto sí

Voz 1509 44:53 me una banda de La Rioja que se llama Tierra Santa más barcos que tenemos en la memoria venga pues mira por ejemplo

Voz 1880 45:00 Lady de Herman Melville lo he traído la versión cinematográfica mil novecientos cincuenta y seis John Huston

Voz 11 45:05 hace años encontrando Mesic tienen decidí embarcar para conocer los ahora cuando estoy triste invade vuelos

Voz 18 45:16 en esta adhesión

Voz 1880 45:20 protagonista como sabéis sólo quiere dar caza al cachalote blanco que la ha dejado maltrecho no y si nos vamos al teatro tenemos todavía la oportunidad de ver la versión de Juan Cavestany de Moby Dick está este mes el día diecisiete que es un par de días tres no el día diecisiete o en Irán el día diez en Cuenca en elegido el día veinticinco en Ceuta el día treinta y uno es con Josep Maria Pou que él es el capitán Alfa

Voz 20 45:45 mira lo quiero playa auténtico cuartel moda Goikoetxea él me darán su sangre llevamos años ya con la petición del oyente más bien con la petición del jefe

Voz 30 45:56 ya

Voz 28 46:05 en nada date cuenta que de esto sólo nos acordamos el jefe y tú con lo cual quiere decir la edad que tenemos es igual a Pelé

Voz 1880 46:13 es una pelea que se llama Botón de ancla y este es un tema de luego dinámicos los escuchamos perfectamente se llama guardia marinas hoy realmente la peli tiene tres versiones una en el cuarenta y ocho otra sesenta y otro en el setenta y cuatro y ésta la del sesenta es en la que aparece en el dúo dinámico que son dos marineros tenemos una segunda petición del oyente Ésta no es de el jefe estas del equipo El velero de Perales

Voz 0436 46:41 de una fragata hemos acabado en un velero Javier

Voz 1509 46:52 bueno que escuchando esta canción del año setenta Un M también es fácil acordarse de un juego seguro que hemos jugado todos al juego de los barquitos en aquellos años lo hacíamos con papel y boli Se trataba de hundirlo es otro jugador que había colocado en una cuadrícula sería con números y letras de las tres palabras eran agua tocado

Voz 1880 47:08 de os acordáis no se pero se vendía más sofisticado era el hundir la flota de la infancia también el barco pirata yo no sé si alguno de vosotros lo tuvisteis era de un nivelazo

Voz 1509 47:19 con que cerramos la cara B pues vamos a gran agrave con

Voz 1880 47:21 los protagonistas los que están en las fragatas los que trabajan en la Marina denegada

Voz 0194 47:35 con esta música Manu Carreño que parecido aquí el corazón pitado rápidamente qué pasa para que tú entras así en el este

