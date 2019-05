Hora 25 (14/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:12 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:17 seguramente cuando Pablo Casado eligió a sus candidatos para las elecciones municipales y autonómicas no pensó que fuera posible el batacazo de las dimensiones que sufrió el PP en las elecciones generales serán los días de emular el discurso de Vox de comprarle los argumentos mantenerlos y meterlos en la agenda política los tiempos en que no se pensaba que para discurso de ultraderecha ya estaba al del partido de Abascal que tenía sus propios candidatos en esos días dirigió Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid un feudo histórico del partido popular Casado pensó que Isabel Díaz Ayuso era la persona indicada defendía con B demencia los argumentos de Vox estaba suficientemente a la derecha como para taponar una posible fuga de votos vaya que lo tenía todo para triunfar pero Casado quizá no midió suficientemente las actitudes políticas de su candidata se ha convertido en la estrella de la campaña por sus frases y argumentos desafortunado sigue siendo igual de derechas que cuando Casado la eligió pero aún se notan muchos más sus errores y sería gracioso sino fuera porque ha sido la elegida para presidir la Comunidad de Madrid la última que ha hecho ha sido la de asegurar que les gustan las mujeres que una semana después de dar a luz ya están por ahí emprendiendo por el mundo dice que somos los periodistas los que cuestionamos todo lo que dice lo curioso es que ya no se cuestione por qué es noticia cada día hoy ha intentado vetar a los periodistas en el Foro Madrid empresarial como la respuesta de la organización ha sido negativa finalmente no ha acudido a la cita se la va a hacer larga esta campaña Díaz Ayuso con tanto periodista esperando que hable Ángels Barceló enseguida vamos con todo lo que ha pasado hoy con el relato de la actualidad pero lo más reciente lo acaba de contar hace unos minutos aquí en Hora veinticinco el director de El Larguero Manu Carreño Antoine Griezmann jugador del Atlético de Madrid ha anunciado le ha dicho a la directiva a la gente que mandaba ayer en el Atlético de Madrid que se va que lo deja que no va a seguir en el club no está claro o no ha dicho dónde va ir todos Pep parece y todo es la que van a ir hacia el Barça pero de momento la noticia es que Antoine Griezmann deja el Atlético de Madrid ampliaremos esta información en ratito volver aparece por aquí Manu Carreño y después a partir de las once y media en el Larguero así que vamos ya con el relato de todo lo que ha pasado en las últimas horas y es que el calendario hizo coincidir las campañas y las sucesivas elecciones con el juicio del proceso ya antes de que se constituya en las Cortes el Supremo ha tomado ya las decisiones que nos permiten intuir cómo será el primer pleno de esta legislatura lo que no quiere decir que estén todas las dudas resueltas

Voz 1071 02:41 de hecho esto solo acaba de empezar lo que hace el Tribunal es permitir que los presos que fueron elegidos en las pasadas generales puedan convertirse en diputados pero el juicio va a seguir y ellos van a continuar en prisión que podrán hacer a partir de ahí pues esas una de las dudas que queda pendiente Sastre buenas noches Ángels Barceló de Mané

Voz 0194 02:56 era que el martes que viene los presos van a estar en las como

Voz 1071 02:58 Juncker a Ruby Turull Jordi Sánchez en el Congreso de Raul Romeva en el Senado

Voz 0194 03:02 pero hay otras dudas cuya respuesta hasta ahora no está nada clara especialmente esta será presidente del

Voz 1071 03:07 ahí hay novedades de última hora porque sabían hoy parecía que no iba a haber problema por lo menos en cuanto a Ciudadanos Alber Rivera había dicho que ellos no se opondrían

Voz 5 03:16 así que nosotros no vamos a bloquear porque no lo hemos hecho nunca nunca lo hemos hecho pero desde luego no queremos apoyar la designación porque creo que el Partido Socialista en definitiva no

Voz 1071 03:25 que fuera nombrado senador otra cosa es que le votaran como presidente lo que tampoco en el caso de Rivera tenía mucho más recorrido porque ya saben que el PSOE tiene en el Senado mayoría absoluta y Ciudadanos sólo cuatro senadores pero la cosa no está en que llegue a presidir la Cámara la cosas tan que llegue a la cama

Voz 0194 03:40 la novedad está en Esquerra Republicana que se inclina por votar en

Voz 1071 03:43 contra eso que después de las conversaciones con los partidos que ha tenido el PSOE en el Congreso

Voz 0866 03:47 en las últimas horas esta misma semana

Voz 1071 03:49 en Ferraz estaban convencidos esta misma mañana de que Esquerra no iba a bloquear el nombramiento de Miquel Iceta

Voz 0194 03:55 bueno pues algo se ha truncado a lo largo de estas horas Pau rumbo buenas noches

Voz 6 03:59 buenas noches porque en este momento hay seta está más cerca de queda

Voz 0194 04:01 darse en el Parlament que de llegar al Senado si Ferraz

Voz 0867 04:04 durante el día de hoy contaba con el desbloqueo tras el trabajo que ha hecho Adriana Lastra entre bambalinas pero Esquerra parece querer truncar Le ese plan hay Z la dirección de los republicanos ya ha decidido que quiere votar que no este jueves ahora sólo falta que el grupo parlamentario de mañana el ok definitivo según avanzado un aseo digital y han confirmado a la SER varias fuentes del partido se reúnen a las once en el Parlament lo que de momento nadie ha podido resolver es si lo que hay detrás de esta decisión es una estrategia negociado de a Esquerra pues si hay puro cálculo electoral los también sí podría haber algo más ante este panorama en plena campaña también parece muy complicado que Cataluña vaya a desmarcarse de la estrategia de los otros dos partidos independentistas porque la CUP ha dicho esto sí en público que su voto va a ser uno en el PSOE lo leen como un jarro de agua fría también están esperanzados que en estas últimas horas puede haber algún cambio de

Voz 0194 04:51 no esto es lo más reciente en un escenario que ese agitado hoy con novedades que no sólo eran políticas sino como decíamos al empezar también judiciales Alberto Pozas buenas noches

Voz 6 05:00 hola qué tal buenas noches entrábamos que el Supremo permite

Voz 0194 05:02 a los presos que fueron electos asistir a la constitución de las Cortes para explicarlo de la manera más sencilla posible que les deja hacer y que no les deja hacer el Supremo

Voz 0055 05:12 bueno pues el Tribunal Supremo no les va a dejar en en libertad también dice no es necesario paralizar el juicio para pedir un suplicatorio a las Cortes porque ahora son parlamentarios desde el día veintiocho pero sí dice si iban a poder acudir al Congreso y al Senado respectivamente dentro de una semana el veintiuno de mayo debidamente custodiados dice el Tribunal Supremo para poder al tomar posesión para poder por lo menos ser parlamentarios dice eso sí el el Tribunal Supremo que lo hace para demostrar también que este proceso pues no está vulnerando ninguna ideología no está discriminando dice el auto ninguna ideología esto va a suceder Ángels Un día después después del día veinte que es el último día que señalado para la prueba testifical la duda que deja el auto es qué pasa después porque el Tribunal Supremo de alguna manera se lava las manos y en su auto explica que el después si podrán o no ejercer efectivamente como parlamentarios en el Congreso y en el Senado queda en manos de hecho del Congreso alude al artículo veintiuno del reglamento de la Cámara Baja que explica en qué supuestos se puede suspender a un a un diputado está por supuesto ser condenado en sí ciencia en sentencia en firme pero también explica en este artículo se puede suspender a un diputado cuando esté procesado en prisión vamos a ver porque esto es según el Tribunal Supremo dicen que según nos cuentan fuentes de Supremo está ya en manos más bien de la Cámara Baja

Voz 0194 06:29 el Supremo deja en manos de la Mesa del Congreso lo que vaya a pasar con estos diputados desde el momento en que tomen posesión de su nuevo puesto Javier Carrera buenas noches qué tal buenas noches la decisión la va a tener que tomar la nueva Mesa de las Cortes pero cabe la posibilidad de que aunque sean diputados queden suspendidos porque si están encarcelados no pueden ir a los plenos ni desarrollar su actividad anormal

Voz 0866 06:49 sí a la mesa en función de lo que dictamine el Supremo los dicen según confirman fuentes oficiales del Congreso es decir de si el tribunal les permite o no asistir a los plenos a partir de ahí una posible suspensión en los derechos y deberes de un diputado no implica no implicaría que pierda su condición como parlamentario no correría la lista el siguiente nombre hay que tener en cuenta además que en el Congreso no existe la posibilidad de delegar el voto de que un diputado vote por otro Illa sustitución por otros nombres por otros miembros de la lista que sí puedan acudir a votar sólo podría llegar al jazz a través de la renuncia de estos cuatro políticos empresas

Voz 7 07:23 bueno dice la portavoz de la Generalitat Meritxell pudo que el Supremo tenía la ocasión para dejar en libertad a los presos celebrar el hecho de que puedan recoger

Voz 0563 07:31 el acta de hecho son han sido elegidos por los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña

Voz 0436 07:37 por lo tanto tienen derecho a recoger el acta pero no

Voz 0563 07:39 esto es lo que nos gustaría es que pudieran salir ya de la cárcel de esta prisión preventiva para que puedan ejercer sus labores de diputados y diputadas como nos gustaría no que estén libres para poder ejercer sus derechos democráticos

Voz 0194 07:54 pozas el Supremo les va a los plenos

Voz 0055 07:57 eh pues las fuentes que consultamos hace unas semanas cuando pedíamos un poco explicaciones previsiones sobre lo que iba a pasar de cara a esta toma de posesión no explicaban que si era previsible que les dejara salir pues lo que acaban de anunciar el día veintiuno para tomar posesión pero descartaban que si quieres fuera no permitiría a todos los plenos descartaban completamente que les fueran en fin a permitir digamos llevar una vida parlamentaria en normal todo esto tenía cincuenta años que jugamos ya con unos tiempos bastante cortos porque estamos a unos pocos meses de que se dictara sentencia y en caso de ser condenatoria siempre en caso de ser condenatoria pues esto ya no será un debate porque estarán en caso de estarlo condenados en en firme pero en un principio el Tribunal Supremo al menos hasta hace unos días y no tenía ninguna intención de permitir un traslado prácticamente semanal al Congreso

Voz 1071 08:42 ha ganado echemos cuentas porque el Congreso saben hay trescientos cincuenta escaños la mayoría absoluta está en los ciento setenta y seis Si cuatro parlamentarios fueran suspendidos la mayoría absoluta quedarían ciento setenta y cuatro sucede que si estos fueran los números Pedro Sánchez podría ser investido a la primera con los votos del PSOE y uno ideas Podemos Compromís PNV Coalición Canaria y el diputado de Revilla podría ser elegido presidente por tanto sin el concurso en el abstención Esquerra la primera pero ese es solo un escenario una posibilidad

Voz 0194 09:07 en todo caso sostienen las cuentas que están haciendo ahora los partidos por lo que pueda pasar no Javier

Voz 0866 09:13 sí existe da no lo van a despreciar aseguran fuentes del Grupo Socialista que confirma sin embargo

Voz 0867 09:18 que no están en ese escenario ahora mismo insisten en que no

Voz 0866 09:20 en esos cálculos no iban a forzar que eso se produzca tampoco está en la mente de los de Pablo Iglesias según fuentes de Podemos que aseguran que es algo que no sea discutir discutido siquiera en las conversaciones para formar la mesa del Congreso y hay una derivado derivada más en esas cuentas son necesarios los apoyos de Coalición Canaria que ya anunció la semana pasada que no votarán un gobierno en el que está en Podemos y los independentistas aunque se muestra y colaboradores con uno del PSOE esto

Voz 1071 09:46 en el escenario de la primera votación porque la segunda

Voz 0866 09:49 con mayoría simple parece claro que Sánchez salariales

Voz 1071 09:51 todo está todo el mundo con la calculadora y Ferraz pensaba que tenía la calculadora podía descartar la Z pero han visto que primero tienen que coger esa

Voz 0194 09:59 bueno en todo caso existen dos precedentes de pleno

Voz 1071 10:02 en los que la mayoría absoluta no obtuvo los ciento setenta y seis quizá los más mayores recuerden en julio del ochenta y seis la mayoría estuvo en ciento setenta y tres porque los cinco candidatos de HB no juraron la Constitución en el ochenta y nueve una denuncia de irregularidades en Pontevedra en Murcia y en Melilla por las que fueron impugnados los diputados electos hasta que se repitieran los comicios en esas tres provincias así que aquí

Voz 0194 10:25 González y que fue investido con mayoría absoluta

Voz 1071 10:27 tuvo nueve votos menos de lo que suele ser habitualmente esa mayoría

Voz 0194 10:31 o sea que hay otro factor a tener en cuenta Oriol Junqueras fue elegido diputado en el Congreso pero también encabeza la lista de Esquerra Republicana para el Parlamento Europeo Pau pronto va a tener que decir si escoge una cosa u otra hizo cuando va a ser

Voz 0867 10:44 pues tendrá que ser después de las europeas por fuerza porque el plan de Junqueras sería ir a recoger el acta de diputado en Madrid aprovechando así pues la imagen que conllevará ese traslado y una imagen imaginan en la Esquerra prácticamente para la historia entonces si sale escogido eurodiputado será en ese momento cuando tendrá que escoger si pide también ir a recoger la credencial de eurodiputado en cuyo caso perdería automáticamente la diputada del Congreso yp parece esto es de ultimísima hora que va a ser así que Junqueras va a priorizar ser eurodiputado según lo que ha afirmado el representante de Esquerra en el debate de TV3 que creo que ahora comentaré

Voz 0194 11:20 Clara comentaremos eso porque con todas estas dudas que tenemos sobre la mesa Javier vamos camino de un inicio de legislatura muy singular el martes que viene cuando se constituyan las Cortes no sólo veremos a los nuevos partidos y a los nuevos diputados sino que habrá cinco presos custodiados fuera pero que dentro del hemiciclo van a tener libertad de movimientos

Voz 0866 11:38 de tan tan cierta libertad de movimientos pero eso sí custodiados prácticamente en todo momento el operativo según fuentes conocedoras no está diseñado todavía del todo si confirman otras fuentes que los políticos presos llegaran en coches mampara de la Guardia Civil hasta el Congreso de los Diputados allí se producirá un cambio de custodia serán los agentes de la comisaría que la Policía Nacional mantiene en el propio Parlamento los que asuman esa labor los cuatro presos del Congreso serán custodiados hasta las propias puertas del hemiciclo para acudir a la sesión que comienza a las diez de la mañana allí no podrán entrar no podrá entrar ya ningún agente sólo se permite el acceso a parlamentarios y funcionarios hiel día terminara años con los agentes de la Policía entregando a los ya diputados de nuevo a la Guardia Civil para sí

Voz 0194 12:22 los opresión gracias Javier hasta mañana

Voz 8 12:26 todo esto lo sí a Pau

Voz 1071 12:27 Db3 celebra hasta ahora el debate con los candidatos a las europeas no intervenir Junqueras pero tanto instituciones penitencia varias como la Junta Electoral Central no lean autorizado con el argumento de que quieras no está por temor ha dicho que él tampoco va a estar quería que participara en su nombre Toni Comín pero la Junta Electoral ha sido la última sesión de la tarde tampoco le ha dejado porque entiende que iba a estar en una situación de ventaja respecto al resto que está en plató sin tener acceso a todo a lo que él sí que podría tener

Voz 0194 12:53 eso sí es que entraba distancia entonces Pau finalmente quiénes

Voz 0867 12:57 está debatiendo están debatiendo Jordi suele por Esquerra que es el número tres de la lista la europeas por sus Cataluña Alice que es el número siete aquí pongo un asterisco que después os comento en Alexa Sarrià rival que se estrenó vale por el resto de partidos pues Jordi Cañas de Ciudadanos Javier López del PSC es Urtasun de los Comunes hizo del PP Esteban González Pons que es por cierto valenciano pero bueno está aquí entre tres y el el asterisco a ver me ha preguntado que quién debatía he dicho Kalex Arri por parte de Cataluña esto sin que sirva de precedente te mentido Angels el representante de Cataluña ha entrado el plato cuando tenía su primera intervención pues ha dejado uno SD con el minuto de oro que tenía pensado hacer cuyo Mon Ai Se supone que había el vídeo y después abandonado el plato diciendo que no quiere abandona que no quiere blanquear la represión y ha abandonado el plató de TV3 y creo que podemos escuchar el momento explica rodando poco barullo disculpas otros con pide disculpas a los profesionales a atrás a los compañeros demócratas yo qué empresas siguiendo las usted marchar Daud Abad usted marcha la ha movido que dos mil dos sido tal de Suu Kyi deja la comprensión y termina gracias por la comprensión

Voz 0194 14:12 eso es lo que ha pasado hará tan sólo unos minutos es decir el debate ahora está en marcha sin ningún representante de Cataluña

Voz 0867 14:18 quedan los cinco el resto de parqués

Voz 0194 14:20 no y habrá que ver qué hace TV3 esto no es verdad que saber si TV3 readmitir SB y cómo vamos a estar en contacto contigo todo el rato Pau nos cuentas jazz

Voz 0867 14:31 ante tres y con la otra pegada Vosgos venga una al teléfono

Voz 0194 14:33 no y la otra la otra en TV3 cuando hay alguna novedad no

Voz 8 14:38 y además por dejar todos los elementos expuestos encima de la mesa en el juicio

Voz 1071 14:42 Supremo hoy era el día cuarenta y cuatro y el capítulo del día podría titularse como la jornada en la que al presidente de la sala Manuel Marchena se le acabó la paciencia o casi interrogatorio por ejemplo a Marina Garcés

Voz 8 14:54 Octubre a pasear noche con con décimas con fiebre vamos a ver

Voz 0194 15:00 al menos así se pronunciaba esta mañana Pedro Sánchez del entorno socialista que ha podido pasar

Voz 9 15:06 pues que seguramente el mensaje que tenían algunos diputados en Madrid no era el mismo que se estaba debatiendo en la sede de Esquerra en Barcelona eso a los viejos del lugar recordaréis que había pasado también en épocas con Convergència hay pero sobre todo pasa con Esquerra últimamente ellos argumentan lo que les ha molestado mucho la decisión de Instituciones Penitenciarias de no permitir que Junqueras estuvieron el debate porque sabes que la Junta Electoral inicialmente dijo que no ponía problema pero al hacer la consulta a Instituciones Penitenciarias que en este caso sí que es el Ministerio del Interior pues desde la cárcel Se dijo que no no se podía preparar esa participación de Junqueras que en la hora a la hora que es que de este debate que estamos contando ahora pues que los presos tienen que estar esos en sus celdas y por lo tanto que no permitía que pudiese estar en el debate bueno yo no sé si puede ser excusa o no a mí hace años un un consejero que compartía gobierno con Esquerra era un consejero socialista me dijo Esquerra es el escorpión que siempre acaba picando bueno no si ese si es así pero seguras sí sí Miquel Iceta hay otros dirigentes socialistas hoy The Very seguro que compartirían esa opinión y luego yo creo que hay dos cosas a tener en cuenta que me parecen importantes para que los que son fuera de Cataluña entiendan la decisión

Voz 10 16:33 una quién decide relevar

Voz 9 16:37 a sus senadores siempre es su senadores autonómicos siempre es el partido entonces en este caso Montilla decide que que que deja pasó a Iceta por tanto es una decisión que siempre toma el partido no se toma por por decisión unánime de ninguna cámara hilo que pasaba hasta ahora es que la cortesía parlamentaria nadie se gaste el otro día que ya habiendo Press esos se había apoyado

Voz 8 17:05 hola la designación del Lorena Roldán Ciudadanos ganadora

Voz 9 17:09 por lo tanto yo creo que aquí hay un punto de cortoplacismo evidente más allá de que yo por ejemplo me opinión personales que Instituciones Penitenciarias debería haber permitido que que Oriol Junquera hoy estuviese en el debate

Voz 0194 17:22 debe b3 podría haber Gavà el debate las cinco de la tarde

Voz 9 17:25 también también pero quiere decir que al final yo no sé hasta qué hablaremos luego con con más calma no pero son diputados pero no lo son se puede presentar pero sí son diputados entonces no pueden ejercer buenos es muy mucho más complicado es cierto que el derecho no es una ciencia exacta no no se ponen de acuerdo los juristas pero dicho eso hombre yo cada vez que te hable del pragmatismo de Esquerra Infante

Voz 0194 17:47 sí porque es evidente es que se da la circunstancia o sea ya para rizar el rizo quién está negociando que estaba negociando aquí en Madrid es Gabriel Rufián

Voz 9 17:57 bueno porque seguramente la última palabra no lo ha tenido habría

Voz 0194 18:00 sí bueno pero en cualquier caso lo que estaban negociando y parecía que estaba a favor de facilitar setas se convirtieran senador es el de las ciento cincuenta y cinco monedas de plata es para también el otro en su contexto de este desquicia absoluto que se está viviendo

Voz 0436 18:14 no pero es que incluso en Moncloa él en la recta final del Gobierno de Mariano Rajoy seguían confiando en Oriol Junqueras ERC para que es la situación se endereza era en cierto modo aquel día de octubre en el que el señor pues de Mon tenía que decidir si convocaba elecciones o declarar unilateralmente la independencia quién escribió efectivamente las ciento cincuenta y cinco monedas de plata o quién en una reunión que según nos ha contado se echó a llorar porque la república catalana no llegaba era Marta Rovira ahora habrá fugada de la Justicia cosa que que ser RC que siempre parece más pragmática más moderada lo es yo creo cara sí lo es una manera de puro tacticismo consciente de que estamos en una situación de bloqueo en el que la la la la república catalana no no llegan iba a llegar en la actual situación su decisión con respecto lo dice también más sorprendido yo creo que no fue hábil en todo caso Pedro Sánchez anunciando que iba a proponer Iceta para presente el Senado tú puedes decir bueno inserta va a ser mide es mi senador por designación autonómica pero adelantar que Iceta va va a presidir el Senado común gesto se supone al mundo independentista que ha sido recibido como ha sido recibido a mi me parece casi de un de una enorme torpeza porque ya no se trata de la cortesía Parla a día de dejar que cada partido sea soberano y determine a que a que es senador por designación autonómica propone es que aquí se trata de votar ya al presidente del Senado me parece un poco una torpeza y luego todo lo decíamos el otro día también yo creo que todo está contaminado por las elecciones posiblemente no tuviéramos elecciones el veintiséis de mayo a lo mejor la decisión de ERC hubiera sido otra porque tácticamente el interesaba que fuera otra ahora muy

Voz 11 20:00 probablemente no le interesaba pasar

Voz 0436 20:02 en Cataluña por ser la fuerza independentista que ha permitido que Iceta sea presente el Sena

Voz 9 20:09 pero sabes que Cristina hablando con unos y otros yo estuve la semana pasada en el pleno cuando votó dolió para resumirlo y esta vez yo creo que si Esquerra se hubiese abstenido Junts per Catalunya también lo hubiese hecho es decir al final es fácil culpar a Cataluña pero los

Voz 12 20:25 bueno no lloraba al pulpo Paul Betts pero perdí el no haberse separado desenlace de tutela sí tanto tiempo pero siguiendo

Voz 9 20:35 claro pero si aplica es la cronología

Voz 12 20:37 en en el debate cuando los primeros

Voz 9 20:40 presentar la enmienda a la totalidad a los Presupuestos fue Esquerra no fue Cataluña y esta vez los primeros en posicionarse públicamente

Voz 12 20:50 y rechazara a Iceta han sido ellos no siguieron porque están en capas están luchando por la hegemonía de dependencia

Voz 6 20:57 aunque la campaña influye desde luego pero claro de nuevo esto de los juego de la gallina de a ver quién salta antes cuando se encaminó en el precipicio parece que ya es una explicación que se agotaron poco por sí sola porque claro cuando decimos moderado Esquerra es un término que de forma un poco no porque pensamos en un extremo que tendería más al centro en una creo de coordenadas de bueno independentismo nacionalismo otro lo mismo no ERC tiene el independentismo en su ADN antes

Voz 0194 21:27 o de formaciones Katada él sí lo lleva en el aire

Voz 6 21:29 bueno yo sí lo llevan el ADN no no por una cosa coyuntural qué pasa que parecía por algunos indicios Rufián Tardà en algunos momentos puntuales irregulares que su estrategia que en cierto modo deslucida era la de bueno ahora mismo con el cincuenta por ciento esto no va a ser posible pero esperamos unos años diez quince años más seremos el sesenta sabemos el setenta y quizás entonces sí icono la la condición de posibilidad todo eso bueno pues ganar gobiernos ser influyentes y eso era posible con distintas intentes tanto a nivel estatal como a nivel autonómico con PSOE y PSC no parecía que era posible una nueva hegemonía en la que ellos en el Ayuntamiento quizás de Barcelona quizás en la Generalitat quizás en el propio Gobierno de España tuviese un papel pues perdemos

Voz 12 22:16 predominante no pasaron por encima de ellos

Voz 6 22:18 Cataluña claro que vuelvan a dar marcha atrás respecto a esto

Voz 12 22:23 que verdaderamente llamar éste no te lo vas a escribir y me voy su memoria

Voz 1 22:32 hora veinticinco

Voz 13 22:34 también tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte que no cabe dice oferta varios financiado con cincuenta y siete de apertura del tres por ciento cuatrocientos veintiocho con treinta y uno euros entrar a cuatro mil cuatrocientos millones con noventa y cinco euros un ocho coma siete por ciento TAE diez por ciento a final de nueve mil cuatrocientos euros promoción y uno de mayo de dos mil diecinueve más información en qué punto es y la parte cabe dice que sólo en mayo pude conseguir un gol por ciento ochenta y nueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años

Voz 1071 23:02 tres cosas hay en la vida sí

Voz 14 23:05 salud dinero y La ser y quién tenga esas tres cosas que eres de gracias adiós verdad que sí

Voz 8 23:12 muy bien pero no podemos aquí en los dos pero podemos dar gratis para todo el mundo

Voz 15 23:19 el Barça sea Lugo Tina Hero y Lasa venga siempre te recordaremos la OPI salud vino

Voz 0136 23:41 si buscas hipoteca con mucha atención en lo que tiene

Voz 12 23:44 hipoteca naranja variable de ING desde euríbor más uno coma

Voz 16 23:46 once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y siete por ciento TAE variable

Voz 0136 23:50 pero si buscas hipoteca con mucha mucha atención en lo que no tiene

Voz 17 23:55 pero gastos de notaría cero gastos de gestoría cero gastos de registro cero gastos de tasación elige bien hipoteca naranja variable de ING

Voz 18 24:03 o sea con todos los gastos gratis incluido el de tasación sin ir más con nosotros y como siempre con cero comisiones y al precio que busca su condición

Voz 12 24:10 siguiente punto es

Voz 19 24:12 sí

Voz 3 24:18 united a la Comunidad veinticinco escucha opina en Hora veinticinco puntos

Voz 16 24:27 la Cadena SER presenta el placer de escuchar todo esto pasó naturalmente hace un montón de tiempo

Voz 20 24:35 la semana pasada hacía años que no veía yo alguna que otra vez no sabíamos puesta en contacto y en ocasiones me había dejado caer por cuenta pero nunca habíamos sido grandes mitos excepto en el sentido de que ambos éramos amigos de You no tiene un carácter precisamente afán al como él mismo reconoce aunque dice que es por culpa de su soltería y de las malas pasadas que le gasta su están todos los que lo conocen bien saben que no es fácil conversar con Iker resulta hasta imposibles si no tiene sus mismas obsesiones entre las cuales el cuenta de las otras mención el hockey sobre hielo los perros de raza gunner aguardó son de una serie radiofónica de baja calaña que ya

Voz 9 25:16 quién

Voz 20 25:19 Sullivan firmas emparentado con uno de los dos no recuerdo cuál de modo que cuando el pasado martes por la tarde sonó el teléfono y supe que tenía que ser algo referente Hawley dijo suelo

Voz 5 25:32 es es importante Zafón excitación

Voz 8 25:39 desayuno en Tiffany's Truman Capote mil novecientos cincuenta

Voz 9 25:43 ocho

Voz 12 25:46 escucha

Voz 11 25:49 sólo freno pero padre Pence cuando Fraga P publicidad estamos rompiendo estereotipos repito que me pisó lo fregado millones y dos padres lo juró como que los hijos no voy a Pedro Schwartz no es ocasión manifiesta padre como que no que no es un ataque prometedor pero Sabina voy a tuya pero la huellas interpretable padre ahí no entra al bar jamás de Carrusel Deportivo en Carrusel esa boquita padre ruso

Voz 0136 26:12 el Deportivo uniendo las familias desde mil novecientos cincuenta y dos ya antes

Voz 21 26:23 buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido treinta y ocho mil ciento cincuenta y tres Asimismo el número de serie correspondiente al

Voz 1071 26:35 paga premiado con tres mil euros al mes Durán

Voz 21 26:38 de veinticinco años ha sido siete mañana como cada día habrá un vencedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión buenas noches que recuerda con los videos de la ONCE la ilusión

Voz 17 26:53 aburrido aburrir tus gafas Ray con General Óptica ahora tiene cosas gafas graduadas con un treinta por ciento de descuento todas las gafas de sol con un treinta por ciento así es el Plan Renove ven estrene vestido al mejor precio reanude mate General Óptica

Voz 12 27:13 tú Capi meses

Voz 3 27:17 hora veinticinco

Voz 1 27:21 Ángels Barceló la tertulia Cristina de la

Voz 0194 27:23 no nos Tomás y Gonzalo Velasco hemos empezado hablando del no que parece mañana lo sabremos con toda seguridad Esquerra Republicana va a dar a ETA para que pueda ser nombrado senador autonómico pedías la palabra Neus tú

Voz 9 27:37 un preámbulo yo en esta mesa lleno tras dicho que consideraba un abuso la cárcel preventiva que se les estaba aplicando insisto en que en Catalunya no se produjo un golpe de Estado creo que se están vulnerando algunos de los derechos de los presos que han sido elegidos diputados dicho eso voy a decir una cosa que en Catalunya no es fácil decir que desde la cárcel o desde Bruselas no se puede dirigir un partido y tampoco un país porque se necesita una cabeza fría que ninguno de los que estamos aquí tendríamos si estuviésemos privados de libertad o si estuviésemos por circunstancias escogida sonó alejados en nuestra familia en contacto muy lejano de lo que es la realidad en este caso catalana o del resto de España y eso que es difícil de decir y es difícil seguramente por las circunstancias personales de de estas de estas de estos presos pues hay algunos dirigentes en privado de estas formaciones que te lo pueden reconocer pero en privado nunca lo van a hacer lo que está claro reconoce exacto perdona sí sí entonces y entonces claro al final pues está dirigiendo desde la cárcel o desde Waterloo y eso dificulta mucho la toma de decisiones con la cabeza fría que se necesita muchas veces para hacer política

Voz 6 28:58 claro yo estoy completamente de acuerdo con esa valoración pero conseguiremos algo que estábamos hablando ahora además en en el descanso es verdad que es una anomalía que los partidos elijan a candidatos que están procesados pensemos solamente en como ahora muchos partidos tienen códigos deontológicos que en cuanto hay un indicio y hay un procesamiento obligan al diputado a dejar su su acta no en cambio ellos ya están procesados Illes eligen como candidatos saque verdaderamente hay algo anómalo pero es que hay una anomalía más allá de esto que es que la prisión con es provisionales una prisión preventiva de tal manera que si no estuviesen en esa prisión preventiva porque el juez dijera que no no hay un riesgo de fuga entonces ellos podrían estar ejerciendo ese derecho activo de una manera de algún modo transitoria porque posiblemente ha llevado a causas se es es juzgue si son culpables pero de algún modo estaría justifica de tal manera que yo creo que en todo esto hay que poner entre paréntesis esto estos juicios porque quizás la anomalía que enmarca todos la la de la prisión provisional u difícil justificación

Voz 0436 30:02 vamos a ver la prisión preventiva es una medida muy extrema que se toma cuando el juez te Malle que pueda haber destrucción de pruebas cuando se teme que pueda haber se puede seguir delinquiendo o cuando se teme que pueda haber fuga es exactamente privar de la libertad a una persona es es el último recurso al que al que uno tiene que acudir cuando esa persona todavía no ha sido ni juzgada ni condenada bien dicho esto hay que recordar que en este proceso se fugaron cinco personas de que recordar que la prisión preventiva es responsabilidad de los fugados a mí no me cabe ninguna duda de que si no hubiera habido ese esa sospecha de riesgo de fuga posiblemente no hubiera habido prisión preventiva entonces lo tienen que atribuir para empezar al señor Puigdemont que está viviendo en sus en su en su fuga en su fuga dorada de Waterloo de estos así ya al resto empezando también por Comín caído pasando de partido en partido además ha ido ofreciendo a distintos partidos también es decir en sus justos términos porque estos señores están en prisión preventiva principalmente porque hay cinco nada más cinco de ellos que se han fugado en segundo dar el pecado original está en el hecho de que tú insiste en poner en las listas que yo la visa ha apuntado a unos señores que están siendo procesados no sabremos qué pasa finalmente pero por delitos gravísimos contra la Constitución malversación de fondos que eso sí puede ser un delito más cercano a la corrupción que parece que la corrupción Nos parece más grave que los delitos contra contra la Constitución hilo que quieren convertir esto yo yo estoy temiendo el día el martes veintiuno la constitución de las cámaras porque va a ser un auténtico

Voz 10 31:40 circo es decir se mantiene el pulso

Voz 0436 31:46 de una nula voluntad de volver a un tipo al devolver a una mínima senda de legalidad Se están aprovechando todos los resquicios legales para para burlar al Estado de Derecho para burlar al Parlamento para burlar a la propia democracia en los procesos electorales es decir es que esto ya es como es como los los circos de tres pistas hoy vamos a todo lo de Cataluña

Voz 12 32:08 así que todo está relacionado con que todo está relacionado

Voz 0436 32:11 con todo todo es culpa de un independentismo irredento que no se da cuenta de de que de que ha llegado a un bucle en el que tienen inmersa al resto de España tan

Voz 9 32:22 a ver puntualizar en los que están en la cárcel acudieron a declarar cuando ya había gente fuera cuando Puigdemont ya estaba fuera dos todos los penalistas más de cien catedrático los principales penalistas de España han considerado que era un abuso de la cárcel preventiva y además hay medidas más que suficientes para poderlos vigilar si si ese Fosse si es el caso

Voz 6 32:46 el caso Rosell hace poco

Voz 9 32:49 los ya sería para otra tertulianos

Voz 0436 32:51 de todas maneras Neus que luego hay especialistas de toda de de bueno de toda escuela

Voz 12 32:58 Campos campos de de de

Voz 0436 33:00 las escuelas de pensamiento puedes encontrar un jurista

Voz 12 33:04 sí pero no hay pidiendo la perderá pero no hay cien catedrático

Voz 9 33:07 los de penal que digan lo contrario

Voz 0194 33:10 no hay un buscado

Voz 9 33:12 te voy a poner un ejemplo Antoni Bayona ex letrado mayor del Parlamento muy muy muy muy crítico con la estrategia de los independentistas ha hecho incluso un libro explicándole oye Antonio Bayona lo que dice es la solución más garantista de entrada sería suspender el juicio del proceso hasta que el Congreso autorizó a continuar lo y además dice oye esta espera estas personas han conseguido los escaños por lo tanto tienen inmunidad parlamentaria sea el espacio que hay entre que son cargos electos no están inhabilitados sea perder pasea por desobediencia sea por malversación la diferencia entre malversación rebelión son unos cuantos años de cárcel pero el espacio temporal entre una cosa y la otra es el limbo en el que estamos ahora situados cuando Marchena ya cabo dice que puede venir el día la constitución del Congreso para no menoscabar la titularidad del derecho de participación política que es literal lo que dice con ese razonamiento el de no menoscabar también deberían poder

Voz 12 34:12 contento taza mientras no sean agonizando

Voz 6 34:15 danza y esa voluntad activa de ejercer ese derecho creo que es podría argumentarse también como un indicio más de que no hay riesgo de fuga

Voz 0436 34:22 de todas maneras aunque no estuvieran en prisión preventiva tu Gonzalo lo has dicho en cierto modo Nos ponemos muy estupendos cuando los partidos llevan a procesados o imputados acusados de determinados delitos de aquí parece que en el fondo bueno tienen toda su derecho y no no os parece escandaloso que siga yendo antes a mí sí me lo parece decía

Voz 0194 34:42 de Cristina que también todo lo que había pasado con Iceta meditó las decisiones y todas las declaraciones que se hacen hay que enmarcarla en el momento en el proceso electoral en el que nos encontramos y es que a todo esto la campaña continúa

Voz 17 34:55 acabó elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1071 35:03 quienes de la noche en Santiago de Compostela nuevo paseo de Pedro Sánchez por las calles estaban tardando ya las fotos con los niños

Voz 17 35:09 en la carpeta de luego

Voz 22 35:16 venga ya sabéis por el Real Madrid estuvo en Viveiro le ella estuvo Viveiro y volverán

Voz 1071 35:23 seta de Griezmann en fin ruego Sánchez ha estado en Vigo la gente está Camps

Voz 21 35:28 cada harta de la eterna discusión de los tres vecinos del tercero de la derecha que como los malos vecinos lo único que hacen es ruido y generar problemas por eso amigos y amigas lo que tenemos que hacer el próximo veintiséis de mayo votar al único partido que tiene un proyecto

Voz 1071 35:48 Galicia Pablo Casado estaba en Aranjuez hoy buscaba nuevas maneras de decir lo que en realidad no ha dejado de decir el daño que produce a su juicio la dispersión del voto hoy la metáfora

Voz 14 35:58 tiene billar y colores

Voz 0995 36:01 mira que gobierna el Partido Popular no le vale hacer carambolas cumbre el billar porque a lo mejor si quiere dar a la bola que es verde pues Granja para meter en el agujero la bola azul resulta que acaban dando a la bola morada o la roja

Voz 1071 36:16 m perdido esto no es un juego me perdí la contratante de la primera bola de pérdida al

Voz 0194 36:21 que por cierto de Casado hablando de carambola

Voz 1071 36:24 bueno pues ésta no estaría mal si el PSOE ensalza ahora la concordia entre partidos Él que ha perdido algunos millones de votos en las elecciones generales propone que sea el Partido Popular quién presidirá el Congreso de los Diputados que queremos proponer

Voz 23 36:39 para presidir las Cortes a la mejor a la más respetada a la que tiene más experiencia a la que tiene más capacidad de diálogo a la que tiene más firmeza contra los populistas y nacionalistas a Ana Pastor que espero que dialogó PIVE que canta minoría parlamentaria exista todos los partidos constitucionalistas apoyen a Ana Pastor para seguir presidiendo el Congreso de España una lógica propia de Pablo bastante

Voz 1071 37:06 sobre el espíritu de concordia que planeaba estos días a la política española al que de alguna manera aunque sea implícitamente aludido casar aquí por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba ha sentido la necesidad de hacerse oír esta tarde en Zaragoza Santiago Abascal

Voz 0995 37:20 hemos esperado los días hemos callado pero hemos venido aquí a decir que se acabó el espectáculo y que a nosotros no nos van a decir cuáles son las personas sobre las que hay que echar toneladas de porquería y cuáles son las personas a las que hay que entronizar que no aceptamos la memoria histórica de la izquierda Dylan pasado el presente por cierto en su mitin de esta tarde

Voz 1071 37:40 Pedro Sánchez ha reivindicado lo hizo ya en su mitin de ayer la figura de Pérez Rubalcaba

Voz 0194 37:48 no hay día de campaña sin titular para la candidata del PP en Madrid Isabel Díaz Ayuso hasta hoy lo último era en esas declaraciones sobre las mujeres

Voz 1071 37:55 los permisos de maternidad a mi querida amiga

Voz 0809 37:58 que también será eurodiputada dentro de poco tiene a su niña desde hace una semana ya está emprendiendo por el Mondo es el tipo de mujer que yo defiendo este es el tipo de mujer que a mi me gusta y no el de la mujer de la Izquierda que tienen que victimización y colectivo los

Voz 0194 38:12 bueno ya llegaba o no presentarse en un acto en el que había confirmado su presencia para evitar que los periodistas

Voz 24 38:17 contar otras veces se había quejado ya del trato que dice que la dan los medios que ella atribuye al hecho de que es mujer la polémica que se está integrando de suscitar en los medios Le puedo asegurar que no le ocurra ningún otro candidato hombre en esta campaña todo lo que digo yo siempre cuestionada de igual el tema que hable donde hable que ya se encarga muchos periodistas de extraer lo conveniente para hacer activismo político hoy no periodismo con las cosas que digo

Voz 0194 38:41 civismo político Javier Bañuelos buenas noches qué tal buenas noches Ángels que ha pasado hoy bueno pues sé que ha plantado al foro empresarial de Madrid en un desayuno informativo que estaba cerrado en nada menos que desde el pasado cinco de marzo he dicho fue el Partido Popular quien escogió la fecha y la hora exigieron el día de hoy pero la candidata del PP a la Comunidad de Madrid bueno pues no se ha presentado ya enviado su lugar a su número once la lista el responsable de Suprema Electoral ayer a última hora de la tarde el jefe de campaña de Ayuso llamó a los organizadores de este encuentro en concreto al presidente este foro a Hilario Alfaro según ha contado el mismo le dijeron que no querían a los periodistas en el turno de preguntas durante esto

Voz 25 39:21 esto ocurre y media ayer a las seis y media alcanzó el sentido Tour de la campaña de que Ayuso que en el turno de preguntas mejor que no en la prensa y que la saque de la sala cosa que no llega

Voz 0194 39:36 bueno pues no accedieron al resultado pues el enfado monumental de los organizadores el Partido Popular Ángels niega que el motivo de la cancelación haya sido

Voz 6 39:43 el formato de ese desayuno dicen que el motivo real

Voz 0194 39:46 ha sido o los problemas de agenda de su candidata pero lo cierto es que esta mañana públicamente Isabel Díaz Ayuso o no ha tenido nada por cierto esta tarde en Aranjuez tampoco ha atendido a la prensa ni antes ni después de su mitin con Pablo Casado y que sensación a en el PP con la campaña que está haciendo su candidata que dicen entre los suyos se nadie duda de que lo está dando todo está recorriendo Madrid de de arriba abajo pero internamente evidentemente hay otra lectura nos hemos encontrado con varios dirigentes que literalmente se siguen echando las manos a la cabeza algunos cruzan los dedos cada vez que ven como sobrevuela alguna pregunta delicada para Isabel Díaz Ayuso y los más realistas Anger es bueno nos confiesan la frustración de ver cómo cada día cada una de sus propuestas diarias acaba quedando eclipsada pues sustos tropiezos o por sus polémicas ella bueno ya lo hemos escuchado Ayuso insiste en que los periodistas estamos sacando punta a todo estamos manipulando sus palabras su relación con la prensa bueno trata de ser cercana en el día a día pero es bastante artificial de hecho su sensación de victimismo cuerpos está colando ya en todos sus mítines en estos días de campaña el gracias Bañuelos buenas noches

Voz 1071 40:56 dari por si alguien ahí queda a alguien que tenga alguna duda el candidato de Vox a la alcaldía de Madrid Javier Ortega Smith ha aclarado hoy cuál es su opinión sobre lo que las mujeres pueden o no pueden decidir

Voz 26 41:08 si coincido con Rocío Monasterio en una cosa que las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo aquello que crea más conveniente pueden comer más pueden comer menos pueden cuidarse pueden cortarse el pelo puede corregir las suyas lo que creemos que no es un derecho es acabar con la vida de un ser inocente

Voz 27 41:23 cómo es el niño que que llevas en tu interior

Voz 0194 41:27 para permitir que nos dediquemos ni un minuto de este programa a comentar las palabras de Ortega Smith que se califican por sí solas aunque me dan ganas de dejarme crecer las uñas de los pies también se lo digo Díaz Ayuso y Cristina crees que en el Partido Popular algunos apuntaba ya Bañuelos están arrepentidos de haber elegido a esta candidata para la Comunidad de Madrid que mis que me parece importante no es no es un cargo menor no no no

Voz 0436 41:51 una de las joyas de la corona claro hagan una de las grandes batallas yo creo que es muy interesante también la batalla de Barcelona pero Madrid Comunidad y Ayuntamiento

Voz 0563 41:58 van a ser sin duda las las

Voz 0436 42:00 batallas más importantes de del veintiséis de mayo en un momento dado si volvían muchos los ojos hacia Ángel Garrido hacia la oportunidad que se había perdido entonces después de lo que califican de traición total de absoluta de Ángel Garrido pues intentan tirar adelante con Isabel Díaz Yuso que que hombre pues la ver en una posición mucho más débil que la de de Martínez Almeida sin ninguna duda las polémicas en alguno casos casos la justifican en otros casos menos porque entienden que esa metido en jardines que no debería haberse metido vamos a ver porque en muy buena medida la campaña en Madrid estaba planteada con una presencia muy importante de Casado se predecía en el candidato realmente va a ser Pablo Casado pero es verdad que tras los resultados de las elecciones generales de Pablo Casado que mañana va ir a a la pradera San Isidro esta yo creo que practicamente mañana todos en la pradera de San Isidro porque mañana es de Madrid estuvo en la capital pero sí es cierto que ven más posibilidades y con mucha más fuerza a su candidato al Ayuntamiento de Madrid a la comunidad

Voz 9 43:06 pues no deja de ser una paradoja que que Díaz Ayuso ahora no hable cuando uno de los motivos explican en el PP para para haberla escogido eran sus intervenciones televisivas y sus provocaciones bueno pues igual se le fue un poco la mano porque una vez puedes tener un mal día pero pero

Voz 12 43:25 pero no puedes tener cada día

Voz 9 43:28 yo creo que al final quién empieza a tener una entrevista es alguna votante y digo alguna después de lo que ha dicho hoy porque eh es que me parece una obviedad pero igual hay que decirlo es que es es que la señora Ayuso quiero pensar que a lo mejor no ha sido madre por eso lo ve de una forma distinta cosa que no sería justificante pero pero es que no se llama victimización sería baja médica es que Jolín es que las que hemos pasado por allí sabemos que bueno pues a veces la semana siguiente de puedes no Avatar y a veces no ya a partir de ahí pues se llama permiso de maternidad o se llama reducción de jornada para la crianza es que claro Si a esta señora todavía hay que explicarle eso pues realmente Casado se equivocó mucho encima quiere que la acompañe a no sé qué centro pues todavía se lo pone pies

Voz 1 44:16 por ahora esto Gonzalo que te vas a quedar sin hablar de la publicidad y a la vuelta veinticinco

Voz 13 44:22 Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no caben una cuña de radio la parte que no cabe dice oferta financiando cincuenta comisaría de quinientos cincuenta y cuatro euros entrada ochocientos de dicho con cincuenta y ocho coma cincuenta y nueve coma veintisiete por ciento a final de doce mil ochocientos ochenta y siete coma siete euros conoció de mayo de dos mil diecinueve la parte cabe dice que sólo en mayo puedes conseguir un que One por doscientos veintinueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años horas

Voz 19 44:50 sí

Voz 3 44:57 united a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora veinticinco punto es en el Larguero de la Cadena SER Cape

Voz 17 45:06 todas las opiniones seamos capaces de opinar sin perderle el respeto sobre todo a la rotonda en este campo

Voz 27 45:15 claro clarísimo a mi señor ocupaba emplazó el árbitro mérito yo tengo muchas dudas la verdad murciano tiempo peligroso

Voz 17 45:22 ha habido Falcao viajeros si con el en el campo no me parece creo que es falta dentro de dentro de los campos El Vestuario y Sebastopol yo lo que digo es lo que dice él va para mi falta de ejemplo de más

Voz 27 45:35 sí hombre el viernes desde las once y media una hora menos en Canarias

Voz 7 45:51 vale el día ahora no perdona que lo pero lo acabaría

Voz 17 45:58 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna con David Broncano yo tenía tenía los monólogo pero ya lo de mañana o no Lorraine nadie se había sigue los también en Cadena Ser punto com nuestra es esto no Radio Cadena SER

Voz 20 46:16 ser claros es bueno no andar con rodeos es bueno tener algo que decir tenemos

Voz 9 46:24 mucho de lo que hablar esta mañana y es bueno

Voz 17 46:26 bueno descubre lo bueno de despertar informados cada mañana muy buenos días con Pepa Bueno Toni Garrido siguen

Voz 12 46:34 Nos también en Cadena Ser punto com Nuestra polemista política Putin ser irracional por mucho que se parezcan

Voz 17 46:43 nosotros tener derechos de autor cronista

Voz 21 46:48 bueno pues así comenzábamos este septiembre con la resaca del día de una madrugada que huy buenas vigilante

Voz 0194 46:57 por otro otro reverso

Voz 21 47:00 él es más que suficiente sea una claro Isaías Lafuente

Voz 3 47:06 viernes La Ventana con Carles Francino Cadena SER

Voz 17 47:20 ya no has visto el vídeo de la fin de esta perfecta que ha vuelto a repetir su atlética provincia de toma el control de la sea lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación