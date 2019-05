Hora 25 (14/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 veinte veinte más afines claro así sentiré pero nadie

Voz 0900 00:32 insinuó como él tengo veinte sentencia una llamada doce minutos después de decenas de mensajes amenazantes que se lo dejaban claro al padre

Voz 0706 00:40 el alijo son las normas

Voz 1 00:42 él está trabajando para el Ayuntamiento de Murcia diez es la norma Hizbolá tiene a otro

Voz 0900 00:51 el audio lo ha recibido el peso en su sede de manera anónima el chaval fue despedido en diciembre tras negarse finalmente a ser empadronado el día antes Ramón le mandó un mensaje el mensaje decía

Voz 0706 01:03 ha llegado tu hora el PP que dice el PP de Murcia bueno al principio mandó un comunicado la verdad bastante contundente en el que bueno hablaban de un cometa

Voz 0900 01:12 estamento intolerable cargaban contra el PSOE

Voz 0706 01:14 por acusaban de haber filtrado está

Voz 0900 01:17 la conversación esta grabación telefónica de doce minutos después ha matizado y han mandado un comunicado mucho más comedido en el que dicen que han exigido y ha aceptado la renuncia del dirigente popular del Real Ramón Andrés Abellán renuncia a ir en la lista electoral el PP ha iniciado el procedimiento para su expulsión inmediata al final que se ha ido ha tenido que ser él gracias

Voz 0706 01:37 Javier buenas noches un saludo hasta luego algo más

Voz 1071 01:39 España el candidato a diputado general del PNV en Vizcaya Unai Rentería puso ayer como ejemplo de comerciante un pescadero escribió este tuit Andoni es pescadero en el mercado de Barakaldo se levanta a las cuatro y media atiende el puesto y por la tarde trabaja en otra tienda cierra la persiana a las diez de la noche

Voz 0706 01:54 si no se queja no pide ayudas sólo pide ideas bueno nuestros compañeros de Radio Bilbao han llamado Andoni resulta Antony se queja y pide ayudas pues que no tenemos

Voz 2 02:07 de todos los que nos en el mercado los mercados y fanfarrón como es el de Barakaldo Barakaldo

Voz 1071 02:15 los nuestro que ponía el tuit de el candidato votos también de la campaña la alcaldesa de Rubí en Barcelona ha decidido parar las obras de un centro de menores obras que estaban por cierto ya en marcha ante la presión de los vecinos que no lo quieren esta misma tarde de hecho la directora general de Atención a la Infancia ha tenido que ser escoltada por los Mossos porque un grupo de vecinos en Rubi la increpaba así

Voz 3 02:38 ya saben que la Cadena SER está organizando a lo largo de su red de emisora

Voz 1071 02:41 los debates en casi todas ellas bueno Radio Sevilla organizar mañana un debate a cinco entre los candidatos a la Alcaldía de la capital habrá también debate en Torrelavega y en Laredo encanta

Voz 0706 02:50 en un par de asuntos más relacionados con la campaña

Voz 1715 02:53 el primero es que ha hecho campaña hoy Mariano Rajoy recuperado por el Partido Popular esta campaña es más de Rajoy que de andar andar fue más la anterior casi les salió y escuchar al presiente en tono mitinero defender la actitud el valor del Partido Popular que dice al final de estos cuarenta segundos no es un partido bisagra vistas el término

Voz 4 03:18 ni el caos hizo una sigue de aficionados esto es un partido con historial de gobierno es un partido con experiencia en con eficacia contrastaba para resolver los problemas cuando hay una crisis económica en España quien llaman vio volar

Voz 5 03:40 claro

Voz 4 03:40 el Partido Popular pido sonidos nosotros no somos un partido bisagra mi aspiramos a estar hoy o mañana con otro por la mañana haciendo un pacto extraño con el de más allá nosotros somos un partido de gobierno

Voz 0194 04:00 es un partido bisagra vista hombre había sido un partido bisagra partido bisagra está desde hoy bautizado por Mariano Rajoy y después desde ayer les estamos proponiendo una cosa ahí es que hablemos de la realidad hablemos de lo que los ciudadanos los habitantes de ciudades pueblos le piden al alcalde al que vayan a votar al alcalde que finalmente salga elegido ayer hicimos ya la prueba vimos el número de whatsapp y recibimos ya muchísimas llamadas lo queremos ir haciendo durante todos estos días de campaña para poder dibujar al final un mapa de España con las peticiones de los electores Pedro

Voz 1715 04:33 Severino que es quién está revisando los mensajes de los oyentes ha dicho hoy por favor recuerda dos cosas la primera que sea notas de voz Hinault mensajes de texto el ser los ve igual pero no les servirán los mensajes de texto así que notas de voz la segunda que sean breves que condensa en sus peticiones ayer escuchamos dos oyentes uno de Móstoles que pedía calefacción en las piscinas en oyente de un pueblo de Zamora que preguntaba al alcalde que por qué no quitaba un peso para pesar marranos que está en medio del pueblo no lo utilizan nadie vamos a escuchar otras dos peticiones de otros dos oyentes veinticinco que se dirigen así a sus próximos alcaldes

Voz 6 05:11 José Carlos cochinillo vivo en Zahínos el pueblo más pobre de España a una multinacional se le ha concedido permiso para abrir una mina de uranio en nuestro pueblo el uranio el mineral del cáncer en mineral de la muerte y la apertura de esta mina provocaría la muerte de nuestro pueblo no queremos que se abra una mina nuestro pueblo y queremos conservar nuestra eso

Voz 0530 05:32 hola soy Mónica llamo de salientes una pedanía del Ayuntamiento de Palacios del Sil en la provincia de León lo que le pediría nuestros nuevo alcalde o alcaldesa es que no se arreglará la traída de agua del pueblo porque muchas casas hay días en que no tenemos agua una cosa básica en el siglo XXI

Voz 1715 05:53 decíamos ayer que este es un baño de realidad las grandes discusiones políticas a veces hay que descender las a pie calle a pie de de monte de pueblo seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es el número de guasa que enviar sus notas de voz que le piden a su alcalde o alcaldesa seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0706 06:15 hagan la petición a su alcalde enfrente

Voz 0194 06:17 de esas grandes discusiones de esas grandes palabras políticas está la realidad del día a día de los vecinos

Voz 0706 06:24 dos de los habitantes de las ciudades de los pueblos a través de ese programa vamos a intentar canalizar estas peticiones han pasado las horas ya ha pasado un poco la polémica de la que más hablamos ayer esa obligación de fichar para que se calculen las horas extras de los trabajadores pero que se hable menos no quiere decir que hoy las cosas hayan ido mejor que hay

Voz 1071 06:43 lo que se ha habido hoy es un apoyo judicial importante en la ley española porque viene también de fuera la justicia europea avala ese registro de jornada

Voz 0194 06:51 corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenas noches

Voz 0706 06:54 hola buenas noches dice el Tribunal con sede en Luxemburgo que las empresas tienen que determinar de manera exacta los horarios

Voz 0738 07:02 sí dice Mas dice que los estados tiene la obligación de exigir a los empresarios un sistema objetivo fiable ya accesible para computar la jornada laboral y la decisión es clara llega cuando España haya cambiado su le ellos sea que no hay que modificar nada pero sí que supone un duro correctivo al juguetes que argumentando el derecho a la intimidad de los trabajadores defendió al alemán Deutsche Bank contra Comisiones Obreras cuyas denuncias hoy quedan así avaladas porque el sistema para poder contar de manera fiable las horas laborales la decide el Estado que además puede ser adaptable dice esta decisión según las empresas sean más grande eso más pequeñas pero computar es una obligación no negociable

Voz 0706 07:48 es el la gracias buenas noches

Voz 1071 07:50 de unos políticos llegan mensajes que a veces son contradictorios o vacilantes le preguntaba por ejemplo al ministro en funciones Pedro Duque

Voz 7 07:58 como me dirían las horas en lo suyo punto de vista de los astronautas pues nosotros también tenemos una profesión de esas un poco raras en las cuales pues algunos días tienes que está haciendo preparación Se sabe dónde está si haces y hace unas horas y otras veces pues cuando estás en las naves espaciales pues no se cuenta la

Voz 8 08:22 difícil pone el torno en el espacio la ministra vale por la gravedad sí seguro que sí

Voz 1071 08:27 por eso la ministra Valerio reconocía ayer que en España

Voz 8 08:29 ya lo habíamos llegado a tiempo estos muy estos muy nuestro eh lo de esperar al último día pero vamos no es novedosa de anormal anónima lleva en vigor dos meses bueno pues sencillamente hay que aplicarlo

Voz 1071 08:44 la se lo ha tomado en serio eso ayer

Voz 8 08:46 hoy nos ha pillado la sentencia

Voz 9 08:49 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con los deberes hechos ya en este país hemos regulado el registro de jornada así que las cosas cuando están pendientes mejor no dejar para mañana lo que puedas

Voz 0706 09:03 cero Magdalena Valerio ministra buenas noches

Voz 10 09:06 muy buenas noches ayer nadie lo había tomado en serio

Voz 0706 09:09 yo si estamos preparados que ha pasado de ayer a hoy

Voz 11 09:12 bueno yo no no no

Voz 10 09:15 totalmente coordinado lo que dije ayer con lo que dije hoy es desde luego el Gobierno se lo tomaban salió

Voz 11 09:22 sí hombre

Voz 10 09:24 pero Ley de Medidas diversas eran de medidas urgentes de protección social pero también de lucha contra la precariedad laboral de la jornada de trabajo esto se aprobó el ocho de marzo en un real decreto ley se publicó el doce de marzo de este año ha habido un periodo que se denomina de GIS de digamos de espera e para que entrase en vigor la ley y que las empresas pudiesen adaptar su registro de jornada bueno hay algunas que los tienen ya en este país hay empresas en las que ya el registro de jornada existía y las que no estaban haciendo pues dos meses para que se adapten a la nueva normativa que entró en vigor exactamente

Voz 0706 10:04 de de la pierdo ministra la pierdo ministro la pierdo ahora ahora sí es el problema que tenemos ahora sí ahora sí

Voz 0194 10:16 yo le quería preguntar porque insiste me dice que España sí está preparada también hay una cosa que ayer me llamó la atención y es que el Ministerio Público la Guía práctica ayer que era un día después de que la

Voz 0706 10:25 norma entrara en vigor no hubiera sido mejor publicarla antes

Voz 10 10:28 bueno pero es que es que no se han empezado a recibir consultas en cuanto a dudas hasta esta última semana la semana pasada los otros la norma además es una norma que no hemos querido imponer un tipo de registro rígido precisamente para que las empresas se adapten de acuerdo los trabajadores los representantes de los trabajadores y la empresa les bien por convenio de empresa o bien por acuerdo directamente de los trabajadores con la empresa al registro que consideren pertinente pues en función a la modalidad de puesto de trabajo al tipo de centro de trabajo a la actividad bueno pues cuando hemos empezado a recibir consultas pues la Dirección General de Trabajo que es la Copa del que para resolver las dudas de esta norma que quiero otra que tiene que ver con el con el trabajo bueno pues es hemos decidido sacar estaría pero vamos la norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado doce de marzo entró en vigor el día doce de mayo se ha hecho pues cuando hemos visto que no se estaban planteando dudas pues hemos decidido sacar la guía la Guía práctica eh pero vamos no era obligatorio para nada según la ley sacar absolutamente ninguna guía práctica lo hemos hecho para intentar facilitar y por supuesto si alguna empresa a su sigue teniendo dudas eh pues puede perfectamente elevar las mismas a la Dirección General de Trabajo que con total o a la Secretaría de Estado de Empleo que les serán resueltas sin ningún tipo de problema sabíamos que estaba pendiente esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia habría ya unas conclusiones no el abogado de la hacía gerencial en el sentido de que se iba a obligar a todos los Estados miembros a tener regulado estos registros de jornada bueno pues existían ya esas conclusiones nosotros decidimos incluir esta regulación en el último real decreto ley que el Ministerio de Trabajo cuál el Consejo de Ministros y luego a la convalidación en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados así que él pues la sentencia como acabado acople decir yo esta mañana ha pillado al Gobierno con los deberes hechos

Voz 0706 12:44 deja ahora

Voz 10 12:47 evidentemente si hay empresas que todavía no han hecho los deberes pulsos tendrán que hacer claro

Voz 0706 12:51 me gustaría me gustaría misa yo escuchará esta declaración que hacía esta mañana Pablo Casado en contra de la ley ya hora que sólo pueden recaudar a través de hacer un Gran Hermano para observar qué hace el trabajador autónomo el empresario

Voz 12 13:04 oiga lo que esto se tiene que hacer una inspección edifica lo que usted tiene que hacer es crear condiciones para que haya más gente trabajando bajar las cotizaciones sociales ya verá usted cómo con bajos impuestos todo el mundo está encantado de pagar impuestos sobre todo si tiene empleo responda ministra

Voz 10 13:18 bueno es inenarrable usada lo que dice y me resulta difícil utilizar un calificativo para lo que acabo de escuchar espero que se casado cuando ha hecho estas declaraciones desde luego no había leído la sentencia que ha dictado el Tribunal de Justicia UPA claro claramente que para garantizar el cumplimiento de la Directiva relativa aquí puede trabajo y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de los Estados miembros deben poner a los empresarios la implantados lleva objetivo fiable ya flexible que permita comer hasta la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador sea es decir deja libertad al Estado miembro a que regule pero hay que regularlo pues eso señor casados y opina esto pueden y además estoy Gran Hermano vamos a ver pero para para garantizar que los trabajadores que este país si tienes un concierto a tiempo parcial trabajan a tiempo parcial por cierto la jornada contra tiempo parcial estoy por eso la inspección de vez en cuando ponen multas porque no se cumple de esta normativa ya uno que está registraba

Voz 0706 14:22 tras

Voz 10 14:25 esto esto no esta modificación este añadido que sea dicho al artículo treinta y cuatro del Estatuto de los Trabajadores quedaron ampliado un apartado que se llama la leve ha sido para establecer una máscara pero sí para que se generalice esta esta obligación y es que estamos velando por qué se haga un uso adecuado de la jornada laboral no se pueden permitir respeten las jornadas si hace una persona obras extraordinarias dentro de la ley que las palien o que se compense contigo

Voz 0706 14:51 bueno libre

Voz 10 14:54 inaugurando y personal es bueno para la seguridad y salud laboral es una competencia desleal en las empresas que cumple entidad que no cumplen es cuando Tapie señor casado bajar las cotizaciones estupendo vamos a resolver de la Seguridad Social vamos a ver ordinarias los trabajadores lo esto es lo que cobra que cotizan las empresas póliza extraordinaria a la seguridad social necesita también recurso no sé qué piensa hacer el señor casado y bueno menos mal que cómo no va a gobernar pues no existe el peligro de que ponga en marcha estos dislates que hacerse escuchar

Voz 0706 15:28 Nuestra muchísimas gracias por habernos atendido gracias y muy buenas noches

Voz 10 15:32 muchísimas gracias a ustedes y un saludo para las personas que no se está escuchando buenas noches

Voz 0706 15:36 hasta luego os pregunto a vosotros ha habido mucha polémica con esta medida con la aplicación de esta ley ayer escuchábamos sea mucho de trabajadores de diversos sectores que bueno que contaban la dificultad para contabilizar las horas es verdad que hay infinidad de horas extra que no se pagan es este el mecanismo es este el sistema Gonzalo

Voz 1906 15:56 bueno de de bases Xie flexibilidad para adaptarse al tipo de trabajo y desde luego creo que esto es algo muy necesario es verdad que el tipo de empleo actual a flexibilizar se tiende a desvincularse del lugar físico de trabajo lo cual dificulta este tipo de regulación hoy la disciplina del trabajo es decir el modo de extraer el mayor valor la fuerza trabajo tiene tanto que ver con la permanencia en el lugar de trabajo como con con la ocupación de la mente de la atención de las personas no que incluso fuera de ese lugar de trabajo siguen pensando en el trabajo a través de los correos electrónicos se contestan con el teléfono móvil a través de trabajos los fines de semana y ese tipo de cuestiones eso es difícilmente regulable en a través de esta ley pero dicho esto creo que es una cuestión de mínimos y es absolutamente necesario

Voz 0706 16:42 Deus

Voz 13 16:44 claro la cuestión es que no sé cuál es la alternativa a mí me da la sensación que va un poco contra los nuevos tiempos

Voz 0706 16:50 era el presidente y me hablaba de un método arcaico

Voz 13 16:53 bueno porque si lo que estamos intentando a veces con éxito y otras veces con menos es facilitar la conciliación Hinault no premiar el presidencialismo pues esto está pensado para un modelo que que es pues eso de estar en en en el lugar de trabajo físicamente cuando cuando las nuevas tecnologías te permiten todo lo contrario pero es cierto que tampoco sé muy bien cuál tiene que ser la alternativa y es bueno que haya esta flexibilidad yo estoy de acuerdo en que el manual no tiene crear el día después que en todo caso de antes que todas las empresas están haciendo pues como pueden la la aplicación pero para las que están premiando la conciliación o buscando horarios más flexibles pues seguramente es más complicada la la aplicación de la norma que para los que funcionan con tu

Voz 1906 17:45 la conocer esa circunstancia yo de algún modo por supuesto que eso estaría contemplado pero habría que habría que que evaluarlo bien

Voz 0547 17:51 Cristina hay muchas formas ahora distintas de empleo hoy por ejemplo hasta el teletrabajo o por ejemplo está profesiones que no es la única pero una profesión como la nuestra que es muy difícil evaluar el tiempo que le echas es decir que yo le veo de difícil aplicación bienvenidos y eso abre un debate sobre el tema en la racionalización de los horarios a acabar con el presente mismo laboral es decir algunas algunos vicios que hemos ido arrastrando y que impiden muy buena medida el desarrollo de la vida personal no necesariamente familiar también la gente sin hijos tiene derecho a tener su vida propia claro pero la próxima vez que Moncloa o el gobierno organice algo a las siete ocho de la tarde será el momento de recordarles se cosas como ésa

Voz 1906 18:30 sí debe haber derechos complementarios a esto por ejemplo el derecho a la desconexión que se ha legislado en Francia fundamental para que esto pueda ser efectivo y era una división entre vida personal y laboral

Voz 0194 18:39 hay dos dos cosas que quiero contarles antes de de ir a saludar al director del periódico de Cataluña Enric Hernández que va quién nos va a contar hoy las apuestas

Voz 1715 18:46 la primera novedades sobre

Voz 0194 18:48 el tema que hacía días que no hablábamos Pedro Brexit

Voz 1715 18:51 iba a decir que lo echábamos de menos pero mentiría creo que no mucho pero vamos a volver a hablar del Brexit en

Voz 14 18:57 Unió la primera semana de junio hoy Theresa May se ha reunido con el líder laborista con Jeremic

Voz 1715 19:01 por fin se han visto para valorar cuál es el actual estado de cosas no devenir del todo mal porque la novedad de la noche es que Theresa May en la semana del tres de junio va a llevar al Parlamento para su debate y votación un nuevo plan un nuevo acuerdo para la salida del Reino Unido un nuevo acuerdo del Brexit no se sabe más no se sabe en qué consistirá y cuáles eran sus principales novedades La novedad hoy es la fecha así que prepárense que en junio para ahora volvemos a hablar del Brexit en junio con otro acuerdo que entiendo que se tendrá que votar en el Parlament que se tiene que debatir y que se tiene que votar ya veremos cuántas rondas porque son muy dados a repetir una y otra de las votaciones

Voz 0194 19:41 antes también de una conexión con Paul rumbo que es quién estaba siguiendo ese debate en TV3 porque estábamos pendientes de si emitían una emitían ese pen drive en el minuto de oro que había dado Puigdemont ya se ha ido del bla estudios recordemos el representante de Cataluña dejando el US ve ir diciendo aquí está el minuto de oro de Puigdemont pero es que Esquerra Republicana ha hecho algo parecido aunque aunque el representante se ha quedado pago

Voz 14 20:04 sí sí el el representante de Esquerra Republicana el eurodiputado Jordi suele ha hecho exactamente lo mismo pasados unos minutos de que lo hiciera Alexa Riquer al miembro de Dickens para Catalunya tenemos también el fragmento vamos a escucharlo yo también reporta una en Tardán SEO Junquera también ha extraído una intervención que está grabada aquí al autor ical para que podáis pasar el minuto de oro se la entrega Xavi Coral que es el periodista el moderador

Voz 15 20:29 exprés

Voz 14 20:31 buen aquí Xavi Coral dice que la recojo después hablamos si realmente no lo han vuelto a hablar porque en en San Indo enzarzado en el debate y Xavi Coral no aclarado en ningún momento qué piensan hacer qué piensa hacer la cadena de televisión pública catalana con esos minutos de oro que ahora tiene dos tienes de Carles Puigdemont tiene de Oriol Junqueras

Voz 0194 20:48 candidato de Esquerra sí que está participando en el debate

Voz 14 20:51 participando como como el que más tenemos

Voz 0194 20:53 no entiendo esta participando de adhesión Cataluña ídolos Drive dos UBS ves ahí encima de la mesa pendientes de TV3 decidirá si los emite o no los emite con las consecuencias que pueda tener sobre todo en relación con el resto de candidatos que están participando en este debate para muchísimas gracias a vosotros buenas noches un minutito que vamos ya fatal de tiempo Enrique Hernández director de El Periódico de Cataluña muy buenas noches

Voz 0706 21:19 el que el que si es así hemos empezado

Voz 0194 21:23 donde yo decía que desde el no de Esquerra

Voz 0706 21:26 republicana a Iceta pasando por la presencia uno presencia en el Congreso y ahora el debate supongo que el periódico va por ahí no

Voz 16 21:35 sí señor destacamos más pronto dieron con una portada destaca verla coloquial la elección ante el Senado una prisión que sin duda tendrá consecuencias para el devenir de esta legislatura también destacamos el uno frustrado un televisor otras una encuesta con diferente nuestros tal la Cataluña más gastronómica habitantes encuesta entonces eso vaticina una mayoría absoluta de la alcaldesa esclavista niña Mari y por supuesto algo que hacer una foto de la del portaaviones Abraham Lincoln en misión lo lo lo que sería Rattle ante el conflicto es estar cometiendo en que Estados Unidos Irán

Voz 0706 22:23 pues las apuestas del periódico para mañana Enric muchísimas gracias hasta luego y frases Cuaderno de frases bueno más que frase lo que no sale

Voz 1071 22:31 llegado el día ha sido un dato pasamos de media once horas al día delante de una pantalla según un informe con una plataforma especializada ha presentado esta mañana lo primero que hacemos la mayoría al despertar ir último antes de dormir es mirar el móvil el ordenador o una Tablet formatos en los que podemos ver el vídeo de Griezmann frases de la directora de esta plataforma que se llama Pia García Simón

Voz 8 22:51 adelante estamos sobre expuestos a las pantallas es necesario que se promueva un uso saludable y responsable de la tecnología no

Voz 17 22:59 preocupante es el dato en el caso específico de los niños según revela el estudio de los menores de dieciocho años pasan una media de tres horas saldría adelante pantallas en muchos casos hasta cuatro

Voz 1071 23:11 bueno y hablando de pantallas ojo con la del whatsapp porque dice la empresa que una firma privada al servicio del Gobierno ha dicho ha provocado el ataque que han sufrido un número reducido pero selecto de clientes es lo que alega la compañía tenemos aquí todos los ingredientes para una de espías

Voz 0194 23:25 una afirma que no selecto quiere decir que si no eres nadie

Voz 1071 23:30 los como Villarejo peras escalas legal una llamada de whatsapp tomaba el control del dispositivo el teléfono parece que iba dirigido a periodistas abogados y activistas en defensa de los derechos Vance Facebook es propietario de whatsapp tiene aquí un problema de reputación porque la información iba hoy en la cabecera de los medios de medio pues vamos a Ramoneda

Voz 18 23:50 el dietario

Voz 1150 23:53 el abogados de cohetes bregado en mil causas ya venían advirtiendo que a medida que pasaron dos semanas el juicio por el proceso catalán día tensando ocurrió siempre de fían en los juicios en larga duración el momento y ha llegado el cansancio la repetición el aburrimiento hacen que se pierdan las exquisitas formas del principio no nos haga perder el tiempo dice el presidente Marchena un testigo las salas se crispa ya está todo dicho y sacarle de feria un acelerón que es acercar al desenlace hasta que no sepa si esta pagina será muy complicado que las cosas encauce la vida de la política de la que nunca tenían que haber salido de momento los lectores se cruzan las noticias judiciales entrometido las políticas y viceversa en este clima es difícil retomar los diálogos políticos básicos una de cal el Supremo considera que no procede suspender el juicio para pedir el suplicatorio para los procesados elegidos diputados y otra de arena les permite asistir la constitución de las Cortes de tomar posesión de sus cargos dice Antonio Bayona letrado el Parlamento catalán quién suya discrepó de la estrategia soberanista la solución idónea hay más garantista día suspender el juicio dar conocimiento a la situación al Congreso y al Senado y esperar la tramitación del suplicatorio hay ya que las cámaras lo acepten el Supremo opinado lo contrario es previsible que el carrusel de recursos sigue se multipliquen los tiempos que vienen tardaremos en libro darnos de este triste episodio una buena noticia que llega de Europa la justicia europea establece que un refugiado no pierde su condición si está amenazado en su país aunque se le retire el Estatuto y que no puede ser devuelto a un lugar donde subida estén en riesgo por el honor de la Unión conferencia en Barcelona de Stefano Mancuso el neurobiólogo las plantas para nosotros los humanos es importante que las plantas tengan derechos destruir la selva

Voz 4 25:35 la zonas como pretende Bósforo es un crimen

Voz 1150 25:38 contra la humanidad nos jugamos la suerte de la especie

Voz 8 25:48 el Foro de terminamos aquí Cristina de la Hoz Neus Tomàs Gonzalo Velasco buenas noches y buena semana adiós con la incógnita de si en ese debate debe tres serán emitir los bebés los mensajes de oro que pasará si Junqueras diputado Puigdemont Ana aparecer no van a aparecer en ese debate en ese sainete como decía Enrique Hernández subdirector del periódico y la también de Griezmann Griezmann seguro que lo ha dejado ver su minuto de oro hasta que me voy a ver su minuto de oro hay que escuchar El Larguero esta noche hasta mañana feliz noche

Voz 19 26:28 el crudo en Hora veinticinco

Voz 8 26:44 Ángels Barceló servicios informativos

