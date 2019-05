Hora 25 (15/05/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 cuando el politiqueo Se impone las instituciones se resienten y en este país las están dejando hecha unos zorros son las ocho las siete en Canarias

Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:31 hola buenas tardes ni las tradiciones parlamentarias resisten salvo un giro radical de los acontecimientos Miquel Iceta no será elegido mañana senador por el Parlamento catalán romper así una larga practica de cortesía parlamentaria el último partido en anunciar su veto en contra su voto en contra ha sido Jones para Catalunya

la propuesta de señor Pérez

Voz 5 00:50 pero Sánchez sido PSOE es un acto que menosprecia Parlament de Cataluña pasa por auto que pueda el Parlament de Cataluña es unas es soberano y es quien meter toca votar cuáles son los senadores que van al Senado

Voz 0194 01:06 así que el independentismo vetará ni siquiera al PP o ciudadanos votarán a favor el PSOE cree que este veto es un mal comienzo para una legislatura en la que Pedro Sánchez quería marcar el tono de las relaciones con Cataluña con gestos como la elección de Miquel Iceta al frente del Senado

Voz 1722 01:21 la probablemente veten a Miquel Iceta como el próximo presidente del Senado lo que están haciendo es vetar el diálogo y la convivencia con ese voto pero os diré una cosa no va a haber freno Mi veto que frene las ganas de avanzar a favor de la concordia de la convivencia la fraternidad entre catalanes que es lo que defiende el Partido Socialista

Voz 0194 01:41 el PP insiste en acusar al presidente de estar atrapado en la trampa independentista Pablo Casado se apuntaba hoy al símil futbolístico para intentar mantener movilizados a sus votantes

Voz 6 01:50 hay partido sí y sobre todo que no queremos pasar de la Champions a la Segunda División Easyjet tenemos un mal Gobierno a nivel nacional el mejor contrapeso la mejor garantía de que las políticas que ha creado progreso y libertad no se detengan es teniendo ayuntamientos y comunidades autónomas del partido

y en Hora Veinticinco escucharemos a Pablo Iglesias

Voz 0194 02:26 Cataluña absorbe hoy buena parte de nuestra atención entre otros motivos por la declaración del presidente de la Generalitat ante el tribunal que le investiga por desobediencia Pedro Blanco por desobediencia

Voz 7 02:44 es una cornudo es un acuerdo nulo de pleno derecho porque fue dictado por un órgano que no era ni es competente para dictar esa resolución los hechos eran competencia de la Junta Electoral Provincial y no de la central pero no podemos conformarnos hay que combatir a la mala fe y la falta de rigor jurídico con la que actúan buena parte de organismos instituciones y aparatos de del está

Voz 1715 03:06 también hoy hemos sabido que la Fiscalía pide procesar por integración en organización criminal a los Veintiocho investigados por participar en la preparación del uno de octubre entre ellos exaltos cargos de la Generalitat o la cúpula de los medios de comunicación públicos de Cataluña en Estados Unidos esta tarde estamos pendientes del juicio contra Pablo Ibar se ha retomado hoy en la fase de sentencia así que el jurado delibera si le condena a muerte o a cadena perpetua

a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas

Voz 1450 03:31 tardes buenas tardes Fernando Alonso ha salido ileso

Voz 0919 03:33 no de un fuerte accidente en el segundo día de entrenamientos de las quinientas millas de Indianápolis el Mc Laren de Fernando se ha ido dos veces contra el muro ha roto todas la suspensión y a punto ha estado de volcar finalmente no ha sido así y el asturiano ha confesado en redes sociales que ha sido un error de pilotaje tenemos la primera reacción del Atlético de Madrid al anuncio de Antoine Griezmann de que abandonará el club el próximo verano ha hablado en Fox por el presidente Enrique Cerezo ha dicho que está decepcionado e impotente por no poder retener al francés luego lo escuchamos en Hora Veinticinco Deportes

Voz 0194 04:07 hoy el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:09 es ambiente y caluroso a esta hora en gran parte de la mitad oeste de la península las máximas han superado los treinta rozando los treinta y cinco en muchos barrios de la ciudad de Madrid superando estos treinta y cinco grados en el Valle del Guadalquivir pero ya no van a subir más las temperaturas a partir de mañana bajarán se notará poco un descenso que será pronunciado a partir del viernes de hecho mañana tendremos algunos cambios a primeras horas de la mañana temperaturas parecidas a las de hoy muchas horas de sol hasta bien entrada la tarde a partir de mediodía primeros chubascos Zynga Alicia entre media tarde cuando allí la noche de mañana tormentas que pueden afectar cualquier punto de la mitad norte peninsular y algunas descargar con intensidad incluso con algo de granizo también fuertes rachas de viento empieza

hora25 Pedro vamos a hacer los reportado en Canarias

Voz 1715 04:54 hemos pendientes muy pendientes de la negociación de la policía con una pareja que sea atrincherado en la azotea de un edificio amenazan con prender fuego a esa vivienda los servicios sociales habían acudido esta tarde a retirar la custodia de un recién nacido y pendiente de lo que sucede allí está una compañera de Ser Las Palmas McCann mesa buenas tardes

Voz 8 05:14 buenas tardes acumula la presencia de vecinos en el parque infantil situado frente al edificio de cuatro plantas abandonado en el que reside la pareja de mediana edad que lleva ya horas en la azotea han amenazado como dices con prender fuego al inmueble después de que la Fiscalía del Menor les haya quitado a su bebé de mes y medio al igual que ha pasado con sus siete hijos restantes a él hemos visto caminando de un lado a otro de la azotea con el móvil en la mano fuentes policiales señalan que su última petición ha sido que un cámara suba a su casa su nombre José Fernández le escuchamos

Voz 9 05:43 hace unos meses fuimos esta mañana al centro salvo a poner la vacuna correspondiente con todos los papeles en regla e Iván saltando la lectura pues yo voy a menores y Mis charlas no las no la quitaron la comisaria nos engañaron como Gino dice porque era Diego Milito siglos desde que tan arriba en Le Monde

Voz 8 06:00 precisamente acabamos de vivir ahora mismo momento tenso cuando la plataforma de los bomberos ha acercado a ellos a la pareja junto al negociador el amenazado con un bidón

Voz 0194 06:08 exigiendo distancia

Voz 1715 06:10 gracias McCartney cualquier novedad en los próximos minutos antes de que termine este primer tiempo de hora25 volveremos hasta canario

Voz 4 06:16 es

hora veinticinco

Voz 0866 08:07 Pedro Blanco ocho y ocho minutos siete y ocho en Canarias error de claro

Voz 1715 08:11 el culo precipitación o traición política en el caso el caso es que se filtró el nombre de Miquel Iceta sin que el Partido Socialista tuviera garantizada al cien por cien la jugada salvo sorpresa salvo cambio inesperado de ultima hora mañana el Parlament no va a elegir a Iceta senador autonómico les va a cerrar la puerta a su elección como presidente del Senado vamos a saludar en Barcelona Pau rumbo Pau muy buenas tardes

Voz 1450 08:35 hola buenas tardes lo primero Paula situación a esta hora con qué

Voz 1715 08:38 otros cuenta Iceta que va a hacer el resto de partidos ante la votación de mañana en ese pleno extraordinario

Voz 1450 09:20 Blanco votar nulo de momento con la diva

Voz 15 09:23 la charló de intentona porque la mayoría independentista en la mesa ha tumbado esta tarde esta posibilidad los socialistas han pedido es un formalismo

Voz 1450 09:31 la reconsideración entonces mañana por la mañana

Voz 15 09:34 habrá una nueva Reino reunión de la Junta de la Mesa del Parlament pero lo más previsible es que la mayoría independentista se vuelva a imponer y que esto vuelva a decaer por tanto en el pleno de mañana por la mañana se votará en secreto si eso es lo que está previsto pero cada diputado podrá utilizar los botones es decir no podremos saber qué vota cada diputado simplemente se leerán

Voz 0194 09:52 los resultados globales entonces ahí ha decaído

Voz 15 09:55 esta intentona del PSC según la cual no se podría votar que no pero como digo las mayorías son las que son y con el mis independentismo votando que no los números no salen a Miquel Iceta

Voz 1715 10:04 bueno Iceta el PSC pero no han podido ocultar su contrariedad hay un evidente malestar en las filas socialistas por lo que consideran y así lo han llamado una aberración democrática Esquerra por el contrario Mercat han justificado su decisión de vetar de bloquear la L son de Iceta porque creen en esos dos partidos lo que ha hecho el PSOE es una especie de falta de respeto pago

Voz 15 10:28 sí para Miquel Iceta esto no va no va sólo de cortesía parlamentaria sino también de respetar los derechos de todos los votantes del PSC que son seiscientos mil Por todo ello ha avisado que si mañana no es escogido senador pues que su partido emprenderá acciones legales extras hemos frente a una aberración democrática que privaría al grupo socialista de su derecho de estar representado en el Senado en el inicio de la legislatura si esos acaba produciendo desde luego nuestra intención es llevarlo Tribunal Constitucional en cuanto antes

Voz 0919 10:58 es que es una vulneración al derecho a la partida

Voz 15 11:00 pasión política en cambio el independentismo como decías pues hablaba de falta de respeto al Parlament han argumentado que Pedro Sánchez ha actuado con intrusismo al nombrar a Iceta como candidato a presidir el Senado cuando ni siquiera es miembro de la Cámara Alta

Voz 5 11:13 confirmar la posición de Cataluña de votar en contra la propuesta dos señor Iceta como senador para presidir el Senado to ciento cincuenta y cinco hoy él no es inevitable innato

Voz 15 11:28 Nos puede hablar de cortesía parlamentaria tanto a Albert Batet de Cataluña como Sergi Sabrià de Esquerra que son los dos dirigentes independentistas que escuchábamos pues contra atacan el argumento de la cortesía que esgrimió al PSC recordando situaciones en las que a su entender el Estado no ha actuado con esa actitud Cortés como dicen en ciento cincuenta y cinco el encarcelamiento de Carme Forcadell o cuando el Supremo suspendió los diputados procesados por rebelión

Voz 1715 11:49 gracias pago hasta luego con Sergi Sabrià y con Miquel Iceta vamos a hablar esta noche a partir de las diez en hora25 así que así están las cosas como para que Pedro Sánchez confía en los votos del independentismo esta legislatura en el PSOE creen que es un mal comienzo el presidente asegura que el veto de Esquerra se proyecta más allá del nombre de Iceta

Voz 0194 12:10 mañana probablemente

Voz 1722 12:12 a Miquel Iceta como el próximo presidente del Senado lo que están haciendo es vetar el diálogo y la convivencia con ese voto pero os diré una cosa no va a haber freno ni veto que frene las ganas de avanzar a favor de la concordia de la convivencia de la fraternidad entre catalanes que es lo que defiende el Partido Socialista

Voz 1715 12:31 el independentismo precipitó las elecciones al tumbar los Presupuestos ahora puede arruinar los planes de Sánchez para marcar el tono de la legislatura a través de la presidencia del Senado el tono de la legislatura en todo lo que tiene que ver con Cataluña pese a todo pese a las evidencias el líder del PP insiste en esa imagen de un Sánchez rehén de los independentistas

Voz 0919 12:50 creo que no es el más indicado para presidir la

Voz 16 12:52 cámara legislativa que dependiendo de hasta dónde llega el desafío de la Generalitat puede tienen que aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución y por tanto esa reflexión la hemos hecho público en todo momento y ahora tendrá que ser Pedro Sánchez del que consiga sacar adelante su candidatura y me temo que ahora ya con las contraprestaciones que los independentistas al están poniendo encima de la mesa como siempre

Voz 1450 13:17 bueno ciudadanos tiene claro que no quiere

Voz 1715 13:19 al frente del Senado pero no le molestaría haberlo de senador por eso mañana no votarán en contra de que Iceta sea elegido senador Alber Rivera

Voz 0040 13:29 nosotros vamos a atar que no en el Senado que es donde hay que votar al señor Iceta el Parlamento catalán propone todos los senadores da igual los de Ciudadanos los del PP los del PSC todos no vamos a bloquear las instituciones no lo hemos hecho nunca nadie ha hecho nunca también es verdad y por tanto eso tiene que funcionar otra cosa es lo que votaremos el Senado que votaremos no con las dos manos

Voz 1715 13:46 este miércoles se ha repetido esa escena esa imagen del paseíllo ante los más fieles es una especie de ritual cada vez que un líder independentista acude a un tribunal hoy le tocaba a Quim Torra el presidente de la Generalitat citado como imputado por negarse a retirar símbolos independentistas de las fachadas de edificios públicos después de declarar unos cuarenta minutos aproximadamente Torra ha comparecido en el Palacio de la Generalitat para insistir en ese argumento despreciativo hacia las instituciones españolas

Voz 7 14:17 es una cornada es un acuerdo nulo de pleno derecho porque fue dictado por un órgano que no era ni es competente para dictar esa resolución los hechos eran competencia de la Junta Electoral Provincial no de la central pero no podemos conformarnos hay que combatir la mala fe y la falta de rigor jurídico con la que actúan buena parte de organismos instituciones y aparatos del Estado

Voz 1715 14:39 algo más antes de resumir lo que ha dado de sí este día de campaña electoral la fiscal

Voz 1450 14:43 Jacquire que la justicia procese por In

Voz 1715 14:46 te gran una organización criminal a las veintiocho personas que están siendo investigadas en Cataluña por participar en la preparación del uno de octubre y entre esos investigados hay antiguos altos cargos de la Generalitat están también los responsables de los medios de comunicación públicos de Cataluña volvemos a Barcelona Pau rumbo

Voz 15 15:04 si los ejemplos de comparaciones con organizaciones criminales que recoge el escrito de la Fiscalía pasan por traficantes de hachís o bandas latinas como los Ñetas o los Latin Kings el ministerio público quiere ampliar los delitos contra la supuesta cúpula del uno de octubre y piden que hasta veintiocho de los treinta cargos de era uno de los medios públicos catalanes vayan a juicio el delito de pertenencia a organización

Voz 7 15:25 criminal supone penas de hasta ocho años

Voz 15 15:27 Cel este delito se sumaría a los que ya pesan sobre los procesados que son malversación revelación de secretos falsedad documental desobediencia

elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 17 15:50 Adri sí

Voz 0919 15:54 bueno cómo te queda aquí

Voz 0978 15:56 bueno pues hoy en el pódium de campaña como ayer también el número dos de Bosch candidato a la alcaldía

Voz 1715 16:03 no sabe si es mejor cuando habla no cuando cantan bueno vamos a lo importante mensajes de campaña en este séptimo día en el que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han coincidido en Pamplona actos separados por Casado ha visitado Extremadura Abascal se ha ido a Barcelona resumen Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 16:19 qué tal buenas tardes han coincidido si los líderes de PSOE y Unidas Podemos en la capital navarra Sánchez llegaba tras recorrer San Sebastián con los ya habituales paseos entre besos y selfies reiterando sus críticas a los patos de PP y Ciudadanos

Voz 1722 16:31 con con el voto mayoritario al Partido Socialista se trasladó a sí misma pero sobretodo fuera de España trasladó un mensaje contundente diáfano ultra claro es que con la ultraderecha no se puede pactar

Voz 0866 16:44 a seiscientos metros encontraba el líder de Unidas Podemos que celebraba el aniversario del 15M atribuía

Voz 1715 16:49 yéndose al mérito de los cambios en el PSOE

Voz 0919 16:52 idea desde que existe podemos tan

Voz 0978 16:54 en cambiaron cosas en el Partido Socialista y cambiaron cosas para bien bueno pues ahora toca cambiar algunas cosas gobernando en nada

Voz 0866 17:04 en España si las izquierdas de citaban en el norte de PP y Ciudadanos compartían mañana en Madrid en San Isidro donde por cierto sufrían un escrache de miembros de la PAC Casado que a esta hora intervienen Plasencia continuaba con sus símiles deportivos

Voz 6 17:17 que no queremos pasar de la Champions a la Segunda División el mejor contrapeso la mejor garantía de que las políticas que han creado progreso y libertad no se detengan es teniendo ayuntamientos y comunidades autónomas del partivo pues

Voz 0866 17:29 mientras Alber Rivera llamaba a la movilización para derrotar a la izquierda

Voz 18 17:33 yo le pido a los madrileños y a todos los que van a votar

Voz 0040 17:35 los días en autonómicas municipales que no se queden en casa si se queda en casa Sánchez Iglesias le van a meter la mano en la cartera le van a meter un sablazo fiscal y nadie va a poder oponer a ello

Voz 0866 17:45 no llegaba ninguno a cantar chotis como los candidatos de Vox Santiago Abascal visita en estos momentos un barrio periférico de Barcelona siguiendo con la búsqueda del voto obrero

elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

hora veinticinco

Voz 21 18:05 evolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema bloque Chain donde el ex computing es tan flexible como Flex Juan el Machine Learning se ha visto claramente influenciado

Voz 0919 18:15 por el momento

Voz 0760 18:18 nosotros hablamos ciento mismo idioma y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital informa Telefónica Empresas punto es

Voz 5 18:35 información es poder poder opinar

Voz 14 18:39 poder comprender poder decidir

Voz 2 18:42 hoy por hoy la mayor así Kaká

Voz 1804 18:45 referencia e información de las mañanas en Radio Pepa Bueno

Voz 12 18:51 además tiene zapatos mocasines para hacer escalada como

Voz 13 18:55 si eres urbano y Page a partes iguales descubre el Eco Sport totalmente equipado y con recompra garantizada por ciento veinticinco euros al mes con pantalla táctil llantas de aleación luces LED sensor de parking todo por ciento veinticinco euros al mes entrada cuatro mil seiscientos setenta y seis euros Coto final siete mil trescientos ochenta y cinco euros cuarenta y nueve meses comisión de apertura trescientos cincuenta y siete con cincuenta y cinco euros ochenta por ciento Jaén nueve contra entonces por ciento financiación de FC hasta fin de mes condiciones punto eh

Voz 4 19:17 mamá me has hecho

Voz 22 19:20 el zumo y está hurtando mermelada en tu móvil

Voz 23 19:22 desayunar deprisa para llegar al cole tiene estas cosas aproveche el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiar de una casa más cerca sin comisión de apertura sin gastos de tasación si la solicita al banco consulta condiciones en BBVA punto es

Voz 1715 19:35 de de UPA creando oportunidades

de UPA creando oportunidades

Cadena SER

hora veinticinco

Voz 1715 19:47 las tensiones financieras diplomáticas de estas últimas semanas con algunos elementos novedosos el primero la decisión de algunos países europeos de suspender sus operaciones seny

Voz 1450 19:55 Jack

Voz 1715 19:57 España que no suspende sus operaciones pero sí aumenta el nivel de alerta de nuestra misión en ese país es un asunto que hemos conocido hace unos minutos Mariela Rubio Mariela buenas tardes buenas tardes seis según han confirmado fuentes

Voz 1450 20:08 Ministerio de Defensa la Cadena Ser los militares españoles desplegados en Irak en misión de adiestramiento de las fuerzas iraquíes han elevado el nivel de alerta ante el aumento de tensión en la zona España tiene desplegados cerca de seiscientos efectivos en Bagdad y alrededores de momento es la única medida que confirma el Ministerio de Defensa que no aclara esta hora y esa elevación del nivel de alerta que implica extrema por las medidas de seguridad de los acuartelamientos puede traducirse como ha sucedido con otros países de la coalición en que se suspenda cautelarmente la formación de los militares iraquíes Alemania ya ha suspendido de forma cautelar la misión de adiestramiento que llevan a cabo sus ciento sesenta soldados y lo mismo ha sucedido con Holanda suspensión temporal que no implica en ningún caso la retirada de los contingentes de la zona recordemos que este lunes España retiraba la fragata española Méndez Núñez del grupo de combate de EEUU en el Golfo Pérsico

Voz 1715 20:55 decía tensiones diplomáticas y financieras Javier Ruiz buenas tardes Álvaro buenas tardes Pedro una de las novedades también de este miércoles algunos medios estadounidenses han asegurado esta tarde que Trump está dispuesto a aplazar seis meses la entrada en vigor de aranceles a la importación de vehículos europeos

Voz 1450 21:09 casi seis meses de moratoria a una decisión que iba a tomar este sábado el día dieciocho de mayo la letra P ella es la clave son ciento ochenta días de moratoria si las dos partes están negociando eso es lo que dice la ley esto se traduce muy sencillo Estados Unidos le ha dado la Unión Europea seis meses para negociar Ilia dado a la Unión Europea una amenaza la posibilidad de imponerle aranceles del veinticinco por ciento a los coches que vende en juego el tamaño del pastel es monstruoso Estados Unidos es el primer destino de venta de coches europeos

Voz 15 21:43 treinta y siete mil millones de negocio

Voz 1450 21:46 un millón ciento cincuenta y cinco mil coches al año así que esta es la traducción de lo que hoy ha hecho trampa concede una moratoria con una amenaza se podrá negociar insinuó hay acuerdo habrá aranceles veinticinco por ciento

Voz 1715 22:00 para bien y para mal los mercados tienen la piel muy sensible y cualquier roce acaba dejando marca y hoy Javier las bolsas se han dado la vuelta nada más publicarse esta información

Voz 1450 22:12 luego lo han interpretado como al menos un respiro estamos dentro del campo de minas pero queda un escenario de seis meses abierto el resultado han subido los dos lados de esta guerra Estados Unidos el Dow Jones ahora mismo ganando un cero coma seis por ciento el Nasdaq ganando un uno coma dos Europa Alemania ha subido un uno por ciento Londres un cero siete el Cac francés un cero seis el IBEX un cero cinco en las bolsas respiro ojo en las bolsas en la economía hay todavía preocupación chino publicado hoy datos de ventas son los más débiles de los últimos dieciséis años Estados Unidos ha presentado hoy datos de producción industrial tercera caída de cuatro últimos meses así que ahora mismo la Bolsa se despeja pero las nubes en la economía no todavía amenazan recesión gracias

Voz 1715 22:58 era estable la hasta ahora vamos a mirar a la segunda hora del programa Hoy la cara B encuentra su inspiración en el fútbol aunque eso no significa que vayamos hablar solo de fútbol sala vítores hola

Voz 1880 23:08 hola Pedro pues y nos hemos puesto a pensar en la cláusula de rescisión del contrato de Griezmann con el Atlético hemos visto que de Klaus cláusulas sabemos muy poco así que le hemos pedido a Jesús la era que es experto en derecho el trabajo que nos ayude a saber que son ya sabes además nos vamos a acercar como siempre el mundo de la cultura es por ejemplo qué tipo de cláusulas incluyen en sus contratos músicos actores al rodar voy a un concierto vamos a conocer algunos de ellos es sólo que adelanto por ejemplo la de Madonna que por cierto ha llegado ya a Tel Aviv para actuar en el festival de Eurovisión ha ido con una comitiva de cien personas y aún no se sabe qué es lo que va a pedir pero bueno ella siempre pide que se cambie el inodoro de la habitación donde va después que se destruya para que nadie lo pueda comprar

Voz 1715 23:57 bueno de cláusulas hablaremos en la segunda hora en tiempos de la cara en la tertulia hoy nos acompañan María Esperanza Sánchez Milagros Pérez Oliva Victoria Lafora está son para ella las claves del día

Voz 5 24:07 la operación Iceta acabado en un fracaso

Voz 25 24:10 por mucho que Pedro Sánchez lo defienda común

Voz 1971 24:13 veto a la convivencia y el diálogo estas operaciones cuando dependen del voto ajeno se suelen pactar antes y puede que a los alcaldables socialistas les venga muy bien alejar la imagen de una dependencia de los secesionistas pero no deja de ser un gol de Yunquera así pues de Mon es que hoy Catalunya ha vuelto a ser la protagonista de la vida pública ya que Torra ha comparecido ante el juez en un paseíllo electoral rodeado de los suyos que por cierto cada vez son menos ruidosos pero menos el único paréntesis lo han protagonizado los candidatos

Voz 0978 24:47 madrileños disfrazado sin rubor

Voz 1971 24:49 en la pradera de San Isidro qué cosas hay que hacer por un solo voto o qué cosas creen que tienen que hacer

Voz 1715 24:56 así hemos llegado a las ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 26 25:04 eh sí al centro seguro que sí

Voz 4 25:24 Madrid Madrid Madrid Destino España la derecha destino está la izquierda

elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 4 25:33 Isabel Díaz Ayuso aunque el Gabilondo

Voz 19 25:35 Ignacio Aguado Isa Serra INI

elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve debate de candidatos a la Comunidad organizado por La Ser Ia El país en directo desde las doce y media del mediodía en el Colegio de Arquitectos sigue lo en Radio Madrid en Cadena Ser punto com El País punto com

Voz 14 25:52 con la colaboración del Corán

hora veinticinco Madrid buenas tardes sexto día de campaña electoral día de San Isidro hoy los candidatos han visitado la pradera dicho vestidos de chulapos

Voz 0919 26:08 o de la última encuesta electoral que al igual

Voz 7 26:11 el CIS augura un doble un doble triunfo de la la Izquierda el PSOE con Ángel Gabilondo llegaría la Puerta del Sol y Manuela Carmena revalidaría la alcaldía de la capital aunque ambos neceser necesitarían pactos con otras formaciones desde la izquierda piden cautela el resto de partidos llama a la movilización Ángel Gabilondo Díaz Ayuso Ignacio Aguado Íñigo Errejón Isabel ser

Voz 28 26:34 bueno yo soy un candidato el candidato pues siempre aspira a ser un posible todos nosotros somos muy

Voz 29 26:39 cautelosos y muy cauto ya que lo que espero

Voz 30 26:41 sobre todo es que nadie se quede en casa el próximo veintiséis de mayo Nos jugamos dos modelos uno el de la libertad y el de la izquierda

Voz 10 26:50 no puede gobernarse no salimos a votar yo luego logró sino a que la izquierda gobierna

Voz 0978 26:54 murió en Madrid y el Ayuntamiento de Madrid alegría y al mismo tiempo alerta alegría porque estamos rozando una posibilidad histórica de gobierno progresista justo gente

Voz 31 27:05 estoy esperanzada con el hecho de que podamos echar al Partido Popular

Voz 0194 27:08 el Gobierno de la Comunidad de Madrid después de veinte

Voz 31 27:11 cuatro años de sufrimiento para los madrileños

Voz 7 27:13 en la pradera Varios colectivos en defensa de la vivienda han realizado una protesta eran unas cincuenta personas a los candidatos del Partido Popular ideas

Voz 4 27:24 hay alquileres sociales justos y más rápido menos viviendas

Voz 32 27:31 pan con dos veces hemos porque estamos mucha intención de de queremos noche en la calle nada más eh

Voz 0978 27:42 no ha habido incidentes pedían una nueva Ley de Vivienda en la comunidad

Voz 7 27:46 sí hoy en La Ventana de Madrid hemos mirado a otros municipios de la región y a dos generaciones de alcaldes Luis Partida es el regidor de Villanueva de la Cañada lo es desde mil novecientos setenta y nueve Juan Lobato alcalde de Soto del Real es uno de los más jóvenes de la comunidad ambos han compartido experiencias se han puesto de acuerdo en algo han criticado el centralismo de la capital

Voz 33 28:05 yo creo que habría que hablar más de todos los municipios de la Comunidad en la Comunidad de Madrid es más que matriz sin lugar a dudas porque los municipios estamos ahí depende la el el municipio de máis mucho de los municipios de su entorno

Voz 7 28:19 hoy por supuesto que reivindicar aquí el papel de los municipios

Voz 34 28:21 hay muchísimos proyectos importantes innovadores transformadores en todos los municipios en que que bueno que pueden también ser ejemplo para la ciudad de Madrid

Voz 7 28:29 cómo se circula a esta hora en las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez

Voz 30 28:33 las tardes buenas tardes hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital en la cinco a la altura de campamento como consecuencia de un accidente también en la A uno en este caso a su paso por Alcobendas y San Sebastián de los Reyes en el resto de la red vial madrileña en esta jornada festiva se circula con total normalidad

Voz 7 29:36 tenemos treinta y un grados a esta hora en el centro de la capital mañana mañana vía calurosos esperan chubascos en la Sierra con eso llegamos a las ocho y media de la tarde siguen con Hora veinticinco hasta mañana

Hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló

Voz 4 30:08 adiós buenas tardes Bolaño en accidente de Fernando Alonso me decían si accidente Fernando Alonso la imagen es espectacular hay que

Voz 0919 30:15 vaya por delante que ha salido ileso del accidente segundo día de entrenamientos en el óvalo de Indianápolis preparando La Gineta Millas ha perdido

Voz 4 30:22 el control del coche a unos trescientos y pico kilómetros

Voz 0919 30:25 ahora ha chocado con los dos muros ha roto las suspensiones el coches arrastrado unos cien metros ha estado a punto de volcar lo cual hubiera sido muy peligroso lo narraba así los compañeros de la Indy Car

Voz 37 30:38 exacto

Voz 4 30:44 bueno

Voz 0919 30:47 y repito que finalmente después de chocar con ambos muros y arrastrarse durante más de cien metros el coche se detuvo y Alonso salió sin ningún tipo de problema del vehículo luego en redes sociales ha dicho ha reconocido que ha sido un error de pilotaje que sea fiado de que la pista no estaba resbaladiza perdió el control y vamos a ver si puede seguir mañana con los entrenamientos porque el coche ha quedado destrozado las cuatro redes la rueda la suspensión realmente la imagen la podemos encontrar en la web de la Cadena SER es un fuerte

Voz 4 31:23 gracias a Dios no le ha pasado nada otra de las no

Voz 0919 31:25 diez días de la tarde primera reacción oficial en el Atlético de Madrid al anuncio de Antoine Griezmann de que al final de temporada Se va elige otro camino

Voz 26 31:33 yo Ike quiere otros retos que bueno que

Voz 0919 31:39 que a pesar de que está ganando mucha pasta en el Athletic quiere ganar el título si aquí ve que no

Voz 4 31:43 va a ganar

Voz 0919 31:44 la reacción es de Enrique Cerezo con los compañeros de Fox Sport Argentina hoy se ha mostrado el presidente Puente

Voz 39 31:52 te ganado claro bueno yo estoy decepcionada yo creo que tenía un futuro aquí era la Tirreno Adriático Ximo ICO de título en grandes campeonatos el problema es que nunca ha persona piense de una manera discreta en estos momentos ha pensado que era mejor Martens otro lugar pues oye es respetamos su decisión la sentimos ese tipo de corazón es lo que yo y todos los atléticos pero que la vida es así hay cosas que no se puede solucionar en una de las cosas que puede solucionar pero bueno le deseamos toda la suerte del mundo no lo otro para nosotros queremos polaco es el mundo unos y otros

Voz 2 32:31 la Cerezo a donde cree que va a jugar Griezmann

Voz 0919 32:34 Celoni Nolte

Voz 39 32:37 la idea es que sabe

Voz 0919 32:39 qué cambiaría usted el destino de Griezmann con esta excepción que rige mencionaba quiero decir es lo mismo que se va a ser el Barcelona para ustedes que por ejemplo el París Saint Germain

Voz 1385 32:47 mira el cuadro irá donde él quiera o quiera

Voz 0919 32:52 sí ya hasta luego escuchábamos más de lo que he dicho Cerezo sobre esa salida de Griezmann que puede ser la penúltima o la antepenúltima en el Atlético de Madrid porque ayer en El Larguero nuestro compañero Antón Meana con daba que el Atlético de Madrid sospecha que Rodri el chaval joven del centro del campo del Atlético de Madrid puede salir porque van a venir a pagar su cláusula de rescisión que es de setenta millones de equipos como por ejemplo el Manchester City más nombres del día la esquiadora norteamericana Lindsey Vonn que ha sido elegida esta mañana ganadora del Premio Princesa de Asturias de los Deportes treinta y cuatro años norteamericana ganó un oro olímpico es la mujer que tiene más victorias en la Copa del Mundo de esquí ha superado dos lesiones tremendas de rodilla aquí repito que el Premio Princesa de Asturias de los Deportes es para ella en el Giro de Italia quinta etapa bajo la lluvia a la ganó el esprín el alemán Ackermann la gran noticia en el Giro triste noticia es que después de su caída de ayer ir de perder cuatro minutos se ha retirado uno de los grandes favoritos a ganar la ronda italiana que se ha visto afectada por la lluvia como el Master de Tenis de Roma hoy no ha podido jugar Nadal no ha podido va a jugar Garbiñe ni Carla ni Verdasco porque la jornada sea suspendido bueno pues enseguida repasamos todo esto pero como siete hombre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 2 34:19 hola Gallego yo ni da ni Málaga sí señor vamos a Sobis sí sí sí porque hay que creer hasta el final

Voz 0919 34:29 al hilo de Griezmann

Voz 2 34:32 ahora tal me parece fatal Mira si yo fuera atlética osea da bastante cruces negras que le caigan encima además hay que te te digo sabe he un pelele era era un niñato entonces dónde vaya va a ser eso no se vayan a cree ahora los cules que allí iba funcionando otra manera no no el que de esa manera lo es el cualquier lo hizo aportó muy mal Él es un eso que no se entera que no se entera de lo que es la vida y el compromiso y en fin y las situaciones profesionales que no sabe atender que no sabe que no sabe ya está en un ratillo que lo referido latina pero vaya que

Voz 30 35:20 muy mal mucho mucho manga hasta luego chiquitín ellos no se habla de otra cosa ha dejado vuestros mensajes

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 29 35:44 bueno yo virtudes cuchara una aficionada al Atleti de circos que Griezmann mercenario yo me pregunto le pregunto a usted le pregunta todo el mundo y que jugador del día lo es porque es que yo tengo una edad haya más o menos hombre no soy un anciano pero vamos tengo una era yo he ido al Bernabéu a cinco años mira mi padre de la me en el Bernabéu en el primer anfiteatro entonces si los jugadores eran se había que realmente de un equipo porque se veía ya había otra congelación del fútbol pero y quién no es mercenario no en el fútbol me lo puede explicar qué qué jugador habrá algún jugador de a los jugadores pero peor la mayoría la mayoría no es nadie todo el mundo se mueve por el dinero todos estamos el ochenta por ciento de los jugadores día que jugar en España estoy convencido el Sporting bueno pues todo incluido Ramos por cierto buenas tardes

Voz 3 36:36 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 4 36:43 exprésate

Voz 0919 36:46 realmente todo el mundo lleva hablando de lo de Green

Voz 1450 36:50 en veinticuatro horas ayer por ejemplo en la gala de celebración de los noventa años de la Liga española incluso Javier Tebas que estuvo en el larguero en directo eh habló de de Griezmann pero de lo que habló por supuesto Tebas fue del conflicto entre la Liga y la Federación de su lucha con Rubiales una vez más dejó claro Javier Tebas que es una guerra eterna que podría haber paz al mejor entre las instituciones

Voz 40 37:15 pero paz entre Rubiales

Voz 1450 37:18 sí Tebas no la pasen

Voz 0906 37:20 en Liga claro que es posible la de Teba Rubiales señales es un tema personal yo fuese muchos acontecimientos es muy complicado que yo tengo una razón personal viales de paz no

Voz 1450 37:29 relación personal de paz no ha quedado claro no por eso hemos decidido que hay que hacer un parte de guerra como está la guerra como está esa serie tragicómica por la lucha en el poder del fútbol español que se llama la serie bueno ya sabéis te vas y Rubi

Voz 4 37:56 este marco convierte a Javier Tebas es nosotros no se fue ocasionó vivo no está capacitado para estar a los club y la Liga novedades novedades Javier Tebas vemos cuidar este Abidal

Voz 0919 38:24 después de semanas de enfrentamiento desencuentros plantes intrigas zancadillas combates la mediación del Consejo ha hecho que la Federación y la Liga se sienten ya en varias ocasiones a negociar otra cosa es que la secretaria de Estado vaya a conseguir que entre Tebas y Rubiales haya paz en sonó nunca te vas confesó ayer que ha denunciado Rubiales por un delito de coacción Ike eso va a llegar hasta donde tenga que llegar el fuego ya ha llegado el momento

Voz 0906 38:52 que hacer es hicieron institucionalmente avanzar qué es lo que estamos haciendo creación de esta ley y nada más yo creo que tengo que estar por encima de esas situaciones imagino que es un jovial esa lo mismo para que las dos instituciones nos entendamos sí

Voz 4 39:10 los que tengamos que resolver en el ámbito personal judicial en este caso observando en el AVE

Voz 0919 39:15 esto judicial denunciado Rubiales por un delito de coacción y Luis Rubiales el presidente de la Federación como está con esta demanda tranquilo sosegado Antón Meana buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes en principio tranquilo Él insiste en que la denuncia es falsa que no ocurrió lo que dice Tebas lo comentó ya Rubiales a los presidentes de la Liga en la última asamblea está convencido de que cuando se demuestre que la denuncia era falsa él le pondrá otra por ello Javier Tebas parte de guerra los con el conflicto la Copa un partido la Federación ha cambiado el sistema de competición yp parece parece que Javier temas se da por vencido porque ayer en El Larguero dijo esto sí

Voz 0906 39:57 lo que ha decidido la Real Federación Española de Fútbol por su asamblea pues era así

Voz 0919 40:02 es decir me que esta guerra la de la Copa la tiene ganada Rubiales según Rubiales por goleada que es una petición histórica del fútbol que varios clubes de Primera y Segunda División Le dijeron en privado a Rubiales que estaban a muerte con él con esta decisión y que por ese motivo no tiene ninguna posibilidad Tebas de luchar contra la nueva la Supercopa a cuatro partidos a cuatro equipos tres partidos probablemente en Arabia Saudí dice Tebas que por aquí no va a pasar que uno dos cero cuatro nunca sifón

Voz 4 40:34 Martino

Voz 41 40:37 no

Voz 4 40:38 pero con dos clubes si es con el modelo de cuatro clubes

Voz 0919 40:42 que no que por aquí no pasáis Rubiales que dice aquí me ahora que la asamblea de la general de la Federación perdón es ley que se va a jugar a cuatro partidos y que la única duda es saber que se va a jugar en Arabia Saudí que está perdiendo fuerza o en Miami que tiene opciones de meterse en la pelea por esa Final Four de la Supercopa en el año dos mil veinte en el mes de enero y luego está lo de los horarios Javier Tebas confirmó que el lo que viene habrá partió lo lunes el balón el patrocinador eso se tiene que dirimir en el Consejo Superior de Deportes la próxima cita cuando de santón no hay fecha es verdad que ese partido está bastante igualado hay una serie de competencias que el cese de este las puede dar a la Liga en una victoria parcial de Javier Tebas sobre Luis Rubiales pero ayer charlamos con María José Rienda fuera de micrófono en la gala de la Liga en Barcelona y María José prefieren hacer ningún tipo de declaración porque ha alucinado más de una ocasión con lo mal que se llevan cara a cara Tebas y Rubin nuevo capítulo próximamente

Voz 4 41:38 se de la serie sobre la guerra eterna entre Tebas y Reyes

Voz 0919 43:27 a Griezmann le queda un partido con el Atlético de Madrid

Voz 4 43:30 el último de Liga ante el Levante

Voz 0919 43:33 hoy tenía que entrenar con sus compañeros en el Cerro del Espino ya había una expectación tremenda por ver cómo estaba Antoine Griezmann por ver cómo se comportaban es entrenamiento con Cholo con sus compañeros por todo le recibía o les pedía a la gente que pudiera estar pendiente del entrenamiento del Atlético de Madrid es así que contamos eso por supuesto las declaraciones de Enrique Cerezo que ya hemos avanzado al principio del programa pero es que hay más por dónde empiezan a Ana buenas tardes hola Gallego muy buenas MAN apura los últimos días ya de rojiblanco hoy ha entrenado como uno más como si nada hubiera pasado a la salida ha firmado autógrafos

Voz 0760 44:07 ante diez minutos a los aficionados que estaba presente se va porque quiere un proyecto en el que pueda ganar títulos importantes que es lo que realmente está buscando y considera que tiene más opciones de ganar una Liga o una Champions fuera del Atlético de Madrid por eso quiere ir al Barcelona su todavía presidente Enrique Cerezo que no hace mucho garantizaba al tres mil por mil la continuidad de Griezmann hoy se ha mostrado decepcionado en declaraciones a Fortes por Argentina

Voz 39 44:32 para mí no es una sorpresa es una decepción no porque yo creo que actuar esgrima Gadir yo hubiera sido su consejero sumada de o alguien me hubiera dicho que un aquí pero indiscutiblemente el ha decidido otro camino nadie yo lo puedo poner la vida libre cada uno hace lo que ha considerado oportuno yo la considero oportuno marcharse lo consideró oportuno quedarse

Voz 2 44:58 y Carrie tiene chance de jugar en el Atlético de Madrid

Voz 39 45:02 es en este momento nuestro para pensar en sustitutos hay gente nuestra intentar sacarle el mejor refuerzo para el Atlético de Madrid realmente uno se va y otros bien

Voz 0919 45:13 noventa y seis millones para ahí

Voz 37 45:16 yo hoy que elija

Voz 0919 45:18 la secretaría técnica del Atlético de Madrid pero para reforzar arriba lo va a tener complicado ahora hablamos de nosotros nombres propios rojiblancos pero vamos a Barcelona Adriano Betts el día después de que Griezmann anunciase que deja al Atlético de Madrid Se Se abre la autopista hacia Barcelona o ahí toda la gente es prudente hola Gallego qué tal buenas tardes pues hay hay Prudhomme

Voz 0017 45:40 sí es verdad que en el Barça están relativamente satisfechos porque la primera parte de la decisión de Griezmann expositiva de momento ya ha comunicado que abandona el Atlético de Madrid pero falta el segundo capítulo de la serie de este año que al final es el más importante que es saber donde va a jugar damos por hecho que jugarán el Barça seguramente será así pero ya venimos contando que en las oficinas del Camp Nou nadie está tranquilo porque el año pasado el jugador también dio su palabra todo estaba hecho y cerrado y al final Bartomeu se llevó una sorpresa viendo el famoso documental al Barça le consta que Griezmann se ha ofrecido a otros clubs como el París Saint Germain ya hasta que no se pague la cláusula de ciento veinte millones de euros

Voz 4 46:16 el uno de julio Griezmann sea ya azulgrana nadie

Voz 0919 46:20 lo va a dar por hecho al cien por cien estamos todos esperando a que Piqué ponga algo en redes sociales que seguramente sabrá algo que nosotros no sabemos pero mientras tanto en el Atlético de Madrid ahora el que preocupa es Rodrigo Hernández el centrocampista de veintidós años que parecía tenía un futuro por delante tremendo en el Atlético de Madrid pero claro tiene una cláusula de rescisión de sólo setenta millones en la Premier por ejemplo para la City de Guardiola eso vamos casi casi calderilla en el Atlético Pedro están muy

Voz 0760 46:51 muy muy preocupados a anoche avanzó el larguero que el Atlético de Madrid también sabe que seguirá Rodrigo

Voz 0919 46:56 ya tocado a la puerta de Marcos Llorente

Voz 0760 46:59 Manchester City Bayern de Munich y Barcelona quieren pagar los setenta millones de la cláusula de Rodrigo Hernández que se quiere marchar a un buen proyecto el Manchester City de Guardiola es el que puja más fuerte para llevarse al centrocampista y su recambio podría ser Marcos Llorente el jugador del Real Madrid

Voz 0919 47:14 con el que no cuenta Zidane cuyos

Voz 0760 47:16 antes se van a reunir con el Atlético la semana

Voz 0919 47:18 viene bueno pues muy atentos a ver qué pasa con este nombre porque veintidós

Voz 43 47:23 años una cláusula de setenta millones

Voz 0919 47:26 habiendo contrastado su nivel en el Atlético de Madrid

Voz 43 47:29 se lo

Voz 0919 47:30 vamos a cerrar el fútbol hablando de la final de la Champions femenina que va a jugar el Barça el próximo sábado en Budapest nuestro representante en la máxima competición continental hoy era día de puertas abiertas como la Champions masculina igual supongo que gran expectación Raúl González

Voz 0040 47:49 qué tal Gallego muy buenas con muchas ganas de poder dar la sorpresa hay ganancia