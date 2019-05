Hora 25 (15/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:02 no

Voz 3 00:12 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló las altas

Voz 0194 00:19 Casas un sistema de becas poco eficiente los recortes podríamos seguir enumerando los factores que han degradado nuestra educación universitaria hasta provocar que deje de funcionar como ascensor social como garantía de equidad entre los estudiantes con más y menos recursos eso ya no es así tal y como revela una encuesta publicada hoy en la que han participado más de cuarenta mil universitarios la enorme mayoría de ellos dependientes de sus padres y procedentes de familias con estudios superiores esa es la realidad enseguida vamos a identificar los factores que nos han llevado hasta aquí y qué podemos hacer para solucionarlo antes nuestro habitual repaso a la actualidad hasta ahora Pablo Morán buenas noches Ángels buenas noches el repaso que empezamos con novedades relacionadas con el último caso de violencia machista

Voz 1667 00:59 la Guardia Civil ha localizado al hombre acusado de acuchillar a su pareja en la localidad coruñesa de Vimianzo en Galicia Ricardo Rodríguez

Voz 1817 01:06 tras un aviso al Servicio de Emergencias los agentes lo encontraron en una playa del municipio vecino de Muxía estaba ensangrentado debido a las heridas que él mismo se ha provocado pero que según fuentes de la investigación consultadas por la SER no ponen en peligro su vida el hombre se dio la fuga después de acuchillar esta mañana a su pareja en su centro de trabajo una brutal agresión tras una fuerte discusión la mujer de cuarenta y ocho años ha sido operada y continúa en estado grave en el Hospital Clínico de Santiago que esta tarde ha habido concentraciones de condena en Santiago y en Vimianzo la localidad en la que se produjo el apuñalamiento

Voz 0194 01:34 seguimos pendientes de otro suceso en Las Palmas de la paz

Voz 1667 01:37 deja que se había atrincherado en una azotea y amenazaba con suicidarse si no les devolvían la custodia de su hijo la policía y los bomberos han conseguido negociar con ellos en la calle Ser Las Palmas ha conseguido hablar con este hombre se llama José Hernández

Voz 4 01:50 hace dos meses fuimos esta mañana al centro salvo poner la vacuna correspondiente con todos los papeles en regla e Iván judicial menorquín Michela no la Comisión nos engañaron como equino

Voz 1667 02:02 España eleva el nivel de alerta de su misión en Irak eso significa que va a extremar las medidas de seguridad en torno a los cuarteles en los que se encuentran los seiscientos soldados que España tiene desplegados en Bagdad y sus alrededores fuentes del Ministerio de Defensa han confirmado a la SER que se sube el nivel de alerta por el aumento de la tensión en Oriente Medio aunque al menos de momento España va a mantener su misión de adiestramiento de las fuerzas iraquíes en contra de lo que han hecho hoy mismo Alemania y Holanda

Voz 0194 02:27 independentismo cierra la puerta del Senado hay setas

Voz 1667 02:30 mañana se vota su designación como senador pero sólo cuenta con los votos de PSC y los comunes los independentistas han confirmado que votarán en contra y además han tumbado un intento de los socialistas para cambiar ese sistema de votación lo han confirmado los portavoces de Esquerra Junts per Catalunya lo pensaron

Voz 5 02:45 en la cortesía parlamentaria cuando nos encontramos un titular en la

Voz 1715 02:49 prensa vivimos una situación absoluta

Voz 5 02:52 gente excepcional es un acto

Voz 6 02:54 lo que menosprecia al Parlament de Cataluña pasa por alto que el Parlament de Cataluña es unas es soberano y es quien meter toca votar cuáles son los senadores que van a opcionales

Voz 0194 03:07 nace el llamamiento Cristo es un compromiso

Voz 1667 03:09 lo que hoy ha firmado en París para limitar la difusión en la Red en Internet de contenidos terroristas o que fomenten el odio recuerda a la matanza el pasado quince de marzo en Nueva Zelanda Torres

Voz 0194 03:19 Nos a Carmen Vela para que esto no vuelva a ocurrir

Voz 0390 03:22 XXVI Estados y los gigantes de Internet han lanzado esta tarde en París un compromiso para luchar contra el terrorismo en la red y eliminar los contenidos extremistas la primera ministra de Nueva Zelanda cinta Alan anfitrión el presidente Emmanuel Macron han señalado que el llamamiento no tiene precio

Voz 2 03:38 antes

Voz 0390 03:41 este compromiso es que la regulación de Internet que hemos hecho en Europa se amplía a nivel geográfico a otros países y continentes además asocia a los actores Internet las fundaciones y la sociedad Manjón ha conseguido que sean los gigantes de la Red y sus filiales los que frene la difusión de contenidos terroristas frente a posturas más laxas como las defendidas por Washington los participantes en la conferencia minimizaron la ausencia de Estados Unidos entre los firmantes y Makoun dijo que aunque ese país apoya el objetivo divergen todavía en la manera de

Voz 1880 04:11 y otro hallazgo en Atapuerca acaban de descubrir

Voz 1667 04:13 que la separación entre neandertales y los Homo sapiens se produjo mucho antes de lo que se creía

Voz 0194 04:19 amplia Javier Gregori cuándo y cómo se separa

Voz 0882 04:21 Aaron los neandertales y el homo sapiens es una de las cuestiones científicas que ha generado hasta ahora un mayor debate pues bien las dos especies que pudieron dominar la tierra se separaron hace por lo menos ochocientos mil años esto es trescientos mil años antes de lo calculado hasta ahora por los análisis de ADN según defienden una nueva investigación realizada por un equipo de la Universidad de Londres dirigido por una bióloga española y que ha analizado los restos de dientes encontrados en los yacimientos de Atapuerca

Voz 0194 04:50 enseguida abrimos nuestra tertulia antes la noticia

Voz 1622 04:52 Iberia Nacho Palomo buenas noches buenas noches este verano es el momento de viajar a los fiordos noruegos Iberia ofrece vuelos directos Chavez viene Oslo para que descubran uno de los rincones del planeta que te dejarán sin palabras entran iberia punto com o en la nueva abre Iberia ir reservar sus billetes para volar a partir de junio

Voz 7 05:12 hora veinticinco Jürgen este seísmo Innova es hacer una llamada sea Gurion Libia directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 8 05:26 Costa condiciones el INE directo punto com una compañía Bankinter recuerda así usa es una furgoneta para trabajar sólo Limia directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 9 05:40 sí repuestas treinta litros o más de carburantes BP Ultimate disfrutas demás kilómetros también recibe cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios de carburante durante un año también también también opta a cincuenta y seis cofres de experiencias también esta promotora hemos contado cincuenta y seis palabras más información en Pepe Damas punto com BP Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 10 06:00 si sí es la última hora alarma está aquí directo para El Larguero de la Cadena Ser Larguero si quieres análisis plaza lugar que si quieres exclusiva

Voz 3 06:07 vale bye cuentan todas las noches sabiendo es desde las once y media una hora menos en Canarias como el larguero

Voz 11 06:16 en eso creo que no tenemos ninguna duda con Manu Carreño Cadena SER

Voz 1 06:22 mira en coche de Securitas Direct en la Puerta del Vecino seguro que se está instalando una alarma pues deberíamos decir la que se pase por nuestra casa no me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma sí la tienen todos los vecinos no debe ser tan cara como nos pensamos

Voz 7 06:36 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 12 06:46 cuando abres la nevera para acoger una ventanita provocó esa tarta de tres chocolates estas tensando con el estómago que si puedes pensar con el estómago puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el americio ayudas Amman

Voz 2 07:00 en el aire limpio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 13 07:11 por mi equipo

Voz 1880 07:13 todos mis compañeros que esto no es un juego

Voz 14 07:16 de niños ayuda a Unicef a cambiar las reglas en tren por todos mis compañeros punto es o llaman novecientos novecientos siete quinientos treinta

Voz 1 07:25 hacemos que las cosas sucedan Captain es ser

Voz 3 07:31 hora veinticinco Ángels Barceló nueve siete minutos grande

Voz 0194 07:37 noche ocho y siete en Canarias tres mujeres se suman esta noche a nuestra tertulia Milagros Pérez Oliva buenas noches hola buenas noches qué alegría te bien no Coria Lafora buenas noches muy buenas noches y María Esperanza Sánchez buenas noches vamos a hablar bueno está aquí también Pablo Morán y ahí está Marcos está Pablo pero pero aquí delante del micrófono estamos nosotras vamos a hablar con ellas para empezar de ese estudio que describe a la universidad española como un lugar cada vez más elitista como un lugar inaccesible para los estudiantes con menos recursos y alguno de ellos nos está escuchando quizá nos pueda contar su caso ya saben que nuestro teléfono para que nos deje notas de whatsapp es el tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres de este teléfono este Whats está pendiente Pedro Blanco desde la mesa de producción de lo que ustedes los quieren contar de cualquier última hora que se produzca durante el programa precisamente ahora me está avisando de que hay una

Voz 1715 08:29 Pedro sí hay una novedad que tiene que ver con Venezuela Estados Unidos la Casablanca el departamento sobre

Voz 0194 08:34 Nacional ha ordenado la

Voz 1715 08:37 pensión de todos los vuelos todas las conexiones aéreas de ese país con Venezuela en una nota de prensa en un comunicado que se puede leer en la página el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se asegura que debido al empeoramiento de las condiciones de seguridad para los pasajeros para los aviones para las tripulaciones es urgente dice este departamento suspender de manera inmediata las conexiones aéreas entre EEUU y Venezuela pero noticias de apenas unos minutos

Voz 0194 09:08 yo creo que este es el flash de urgencia vamos a ver si podemos ampliarla porque esta es la noticia suspende Estados Unidos todos los vuelos de carga comerciales a ir procedentes de Venezuela venga hoy proponemos para el análisis este estudio que les decía antes sobre nuestra enseña danza superior que incluye una preocupante conclusión que se está la universidad ya no sirve de ascensor social

Voz 1971 09:32 eh

Voz 15 09:35 que tengan en cuenta los estudiantes nuevos aquí los escuché para luego poder hacer coger es intentar rebajar un poco las cosas solitarios

Voz 16 09:42 dudas en Bengasi investigación

Voz 1667 09:45 tras exponer al día bélica estos podrían ser algunos de los factores que impiden que funcione ese ascensor factores que identifican los propios estudiantes en total España cuenta con un millón quinientos setenta y cinco mil quinientos setenta y nueve universitarios matriculados en estudios superiores cuarenta mil de ellos han participado en una encuesta de la red vives una organización que agrupa a universidades públicas y privadas su estudio pone de relieve esa falta de equidad entre estudiantes de diferentes clases sociales que debe caracterizar estos estudios indica que una abrumadora mayoría de universitarios proviene de familias con estudios superiores y que la mayoría de ellos depende todavía de su

Voz 0011 10:27 padres vamos a precisar algo más la información de este

Voz 0194 10:30 acudió con la ayuda de Adela Molina la buenas noches

Voz 0011 10:32 hola buenas noches a partir de esas dos variables que señala vamos para empezar

Voz 0194 10:36 cuántos universitarios dependen del resto

Voz 0011 10:39 Aldo económico de su familia bueno pues son la mayoría seis de cada diez reconocen que pueden estudiar un grado universitario porque se lo pagan sus padres les abonan la matrícula y además les mantienen porque también son seis de cada diez los alumnos que viven con ellos durante la carrera es decir son las familias las que financian en la mayoría de los casos los estudios universitarios

Voz 0194 10:59 cuántos de esos padres tienen estudios superiores

Voz 0011 11:02 pues también la mayoría un cincuenta y cinco por ciento de los estudiantes de grado es de clase alta al menos uno de sus padres tiene estudios universitarios frente a eso sólo hay un veintidós por ciento de alumnos dos de cada diez de padres con estudios bajos son menos además de lo que estadísticamente les correspondería porque un cuarenta por ciento de la Pobla es un española sólo tiene estudios básicos como vemos sus hijos no llegan a la universidad es llamativo además como el porcentaje de alumnos de clase baja es mayor en unas carreras que en otras no son las que a priori después van a estar mejor remuneradas dos ejemplos Angels en medicina el sesenta por ciento de los alumnos tiene padres universitarios en educación infantil sólo un veinte por ciento tiene padres con estudios superiores

Voz 0194 11:45 estamos en comunicación con Antonio Ariño es catedrático de Sociología en la Universidad de Valencia uno de los responsables de este informe Antonio muy buenas noches

Voz 17 11:52 muy buenas noches Antena a la vista de estos resultados

Voz 0194 11:55 no nos cuestionamos se funciona correctamente el sistema de becas

Voz 17 12:01 bueno el sistema de becas claramente no sólo es insuficiente sino muy injusto si es claramente insuficiente porque no permite a estudiantes de niveles sociales bajos poder desarrollar sus capacidades en el seno de la universidad con las mismas condiciones que aquellos que procedente de familias de clase alta y es injusto además porque efectivamente no tiene en cuenta de una manera significativa esas diferencias para mí es imprescindible poner en marcha un sistema de becas salario como ya hay en algunas comunidades tentativas de ellos en el caso de la Comunidad Valenciana ya hay aunque no es muy amplio pero ya se ha puesto en marcha esta esta modalidad

Voz 0194 12:49 hemos puesto la beca las becas como una de las cuestiones principales sobre la mesa pero que otros factores influyen en estos resultados del estudio que estamos comentando hoy

Voz 17 12:58 bueno la primera cuestión sin duda es que efectivamente con independencia de si uno quiere llegar a no a la universidad está claro que el sistema educativo en su conjunto tiene muchísimos problemas como sabemos el fracaso escolar en edades tempranas es muy muy elevado ya estas personas ya se quedan fuera de cualquier oportunidad de llegar a la universidad en edades muy tempranas pero pero no solamente es que el acceso a la universidad es claramente selectivos sino que después hay como habéis comentado una segregación por ramas muy clara especialmente clara en las titulaciones mixtas donde sólo un tres por ciento de los estudiantes son de clase social baja y además la movilidad de eh internacional está reducida a un ocho por cien que de nuevo son estudiantes que tienen familias que pueden pagar una estancia de seis meses y un año en el extranjero sin esa ayuda familiar con las pequeñas ayudas que dan las universidades eso o las comunidades autónomas es imposible estudiar en el extranjero

Voz 0194 14:06 por comparar estos datos que salen de este estudio no ocurre lo mismo en otros países europeos en en países como Dinamarca o como Noruega apenas el ocho por ciento de los universitarios viven con sus padres cómo se ayuda igual a los universitarios para que puedan emanciparse cómo se hace hoy estábamos cruzando los dedos para que Antonio va en un tren estábamos precisamente cruzando los dedos para que no pasara esto que nos estaba pasando de momento íbamos bien Antonio los escucho

Voz 18 14:33 ahora sí señor así perfecto perfecto Percy perfecto

Voz 17 14:36 bueno pues ahí ahí efectivamente en Europa hay modelos distintos de estado de bienestar que se traducen también en en su aplicación al sistema educativo ciertamente los países nórdicos por diversas razones la emancipación es mi temprana pero hay ayudas muy considerables de él es estado de los gobiernos a la posibilidad de emancipación de los estudiantes en cambio en el caso español en y en otros países del Mediterráneo se deja esa responsabilidad a la familia y en consecuencia pues efectivamente quién puede pagar los estudios son las familias de clase alta o quiénes pueden acudir a préstamos familias de clase media esto es lo que llamamos

Voz 0194 15:22 pero igual que tiene se le dará más

Voz 17 15:24 es que tiene podrá acudir precisamente a un préstamo mientras que el que no podrá acudir a los préstamos

Voz 18 15:31 el conjunto El conjunto

Voz 17 15:33 de ayudas que tienen los países nórdicos es muy superior ayudas también de alimentación al que tenía al que tiene nuestro sistema y otros países mediterráneos

Voz 0194 15:44 sí sí más gracias lo hemos conseguido casi sin ninguna interrupción muchísimas gracias por atendernos

Voz 1667 15:49 gracias hasta luego lo cita el profesor hace unos minutos pero el estudio habla también de las diferencias de género en algunas carreras en las que las mujeres son minoritarias como las ingenierías este estudio describe lo que sienten esas estudiantes como el síndrome de la impostor

Voz 0194 16:06 el hombre es suficientemente descriptivo creo pero que entendemos Adela por el síndrome

Voz 0011 16:10 postura bueno pues eso es lo que sienten parte de las alumnas que estudian carreras en las que son minoría como ingeniería o Ciencias piensan que ocupan un lugar que no les corresponde aunque se esfuerzan más si tienen de media mejor rendimiento que sus compañeros creen que no se lo merecen según una de las autoras de el estudio que estamos contando las alumnas susceptibles de padecer son el cinco por ciento del total de las que han encuestado unas diez mil

Voz 0194 16:34 nada menos estamos entre los factores que no garantizan esa igualdad en en la universidad podríamos añadir Adela uno más es que nuestro educación superior es una de las más caras de Europa si España lleva

Voz 0011 16:46 años entre los países con las tasas más caras de Europa somos los sextos en grado los terceros en máster para hacernos una idea estudiar un máster en España es veinte veces más caro que en Alemania estamos hablando de la media porque hay muchas diferencias además entre CCAA en Cataluña a acusar derecho por citar un caso cuesta el triple que en Galicia en Andalucía por poner otro ejemplo los estudiantes tienen bonificados los créditos que aprueben en primera matrícula no pagan nada si aprueban a la primera estamos a la cabeza en eso en tasas a la cola en becas lo comentaba antes Antonio Ariño la cuantía de las ayudas ha caído un dieciocho por ciento de media desde dos mil trece Además no sólo son más bajas que antes de la crisis sino que llegan más tarde por el cambio de modelo que aprobó el Partido Popular lo contábamos el otro día aquí en la SER a estas altura de a estas alturas el curso cuando quedan pocas semanas ya para terminar hay alumnos que están recibiendo la parte variable de su beca un sistema demencial que tiene estas consecuencias que no cuenta a los becarios

Voz 19 17:43 no sabes qué dinero vamos a dispone

Voz 18 17:46 cuánto estás contando ya hace no puedes planificar

Voz 20 17:48 los gastos que puede tener el los estudios e incluso si puede seguir estudiando porque la beca de matrícula no te la curan por alguna razón el Gobierno

Voz 0194 17:58 no ya en la anterior legislatura se comprometió a Modi

Voz 0011 18:02 en el sistema de becas está estudiando cómo adelantar

Voz 0194 18:05 los pagos a los becarios gracias Adela a vosotros hasta luego quiero saludar también a José Saturnino Martínez profesor de Sociología y autor del libro La Equidad en la Educación muy buenas noches

Voz 18 18:16 buenas noches por qué es importante encaran

Voz 0194 18:18 Izar que la universidad funcione como ascensor social

Voz 18 18:22 hombre yo lo primero que tenía que ser unos os os social porque porque no es lo mismo vivir en un edificio de dos pisos que en uno de veinte cuando pensamos Universidad hacemos nosotros social lo que estamos pensando es que las condiciones de vida entre los que están abajo en los que están arriba son muy grandes que para vivir ya hace falta de la universidad y eso es lo que explica posiblemente que en los países asiáticos que no tienen nada estaba bienestar haya tanta presión sobre los jóvenes gente porque según la nota que saquen así sideral de universidad en la que entre ellas hicieron el trabajo que tengan no sé yo me sí porque universidad nació social cuando lo que tienen que se ve muy lugar para realizarse profesional y ocasionalmente entonces

Voz 0194 19:03 queremos garantizar la igualdad

Voz 18 19:05 pues la verdad que está bastante complicado porque ya en los años para quién se dedicaban a estudiar la cuestión de la universidad avisaban con tiempo hay que simplemente mejorando las pequeña abogado haciendo las universidades Alcántara los domicilio no íbamos a conseguir luchar contra la desigualdad de oportunidades eso en España pues ha visto nunca en en el último medio siglo cada vez la gente tiene una universidad en su casa aunque son ha aumentado mucho la la cantidad promedio de de la beca pero a pesar de eso es igualdad oportunidades se mantiene bastante cortante no entonces sé lo que a veces os lo Elogio de la educación es que el factor principal tiene que ver con los elementos de tipo cultural y aspiraciones que tienen la familia con respecto a lo que se desarrollo laboral de sus hijos no entonces lo que vemos son estrategias diferenciadas donde para las familias de clases populares pues a lo mejor no acabar la ESO entrar en una Cp de grado medio o de grado superior cumple con las expectativas profesionales o lo que yo llamo un efecto Forlán no tuvimos con la familia real que cuando estés lamentos a repetir pues el mando a una academia de estar militarizada en Estados Unidos se han hecho estimaciones que salió total ochenta mil euros cuando salir de allí entonces no universidad privada que no sabemos muy bien cómo funciona tendrá su título no entonces una persona que en cualquier barrio de Madrid de Canarias pues había quedado en segundo de ESO poniendo mucho dinero de por medio imponiendo lo de promedio universidad privada que no se sabe muy bien cómo funciona porque creo que no tienen las acreditaciones de las universidades españolas

Voz 0194 20:42 pues resulta que tiene también su título universitario

Voz 18 20:44 oye no eso lo que contribuye a legitimar que haya uno que se quedan abajo sin oportunidades vitales

Voz 0194 20:49 yo no

Voz 18 20:51 el caso lo estemos sería Estados Unidos no por ejemplo en España si tenemos problemas de salud y la clase social la Cuno pertenezcan debía

Voz 0194 21:00 sí pero no está dormido el problema

Voz 18 21:02 la de salud te puedes quedar absolutamente Arnaldo entonces por eso cómo lo que decía al principio que lo importante no no en el ascensor sino que no haga falta

Voz 0194 21:12 es decir que que la igualdad o la desigualdad se se ha mantenido constante siempre

Voz 1587 21:17 este ha sido así lo estamos ahora en peor situación

Voz 0194 21:19 son que hace unos años pues

Voz 18 21:22 sí la verdad es que yo vengo estudiando esto dentro de poco lo vamos a sacar además un informe financiado por Cáritas la Fundación juez ha ido que se ve que más o menos hay cierta constancia la desigualdad oportunidades hay variaciones pero los variaciones son más bien pequeñas de cuestiones puntuales por ejemplo pues ahora que han subido tanto las tasas de la matrícula pues lo que hemos visto es que toca en la proporción que ha dejado a estudiar pues ha subido que quizá ya han dejado tuya por otro motivo yo no tanto por la subida usted antes

Voz 0194 21:53 sido en España con nada

Voz 18 21:55 con con Francia con Alemania pero en el

Voz 1880 22:01 lo que estamos pagando en España

Voz 18 22:03 aproximadamente un salario mínimo mensual es lo que cuesta ahora mismo un año universidad en un en Inglaterra cuesta diez mil el equivalente a diez mil euros y además no tienen sistema de becas no sistema detectamos no entonces eso para tener un poco de cuidado a comparar entre países que aunque estamos muy alto originalmente la distancia en cantidad de dinero que no separados lo digo no lo sé porque luego por ejemplo en Escocia gratuito no con Reino Unido tienen el mismo sistema de

Voz 0194 22:34 pero sí pues José Saturnino como siempre agradecemos muchísimo las explicaciones

Voz 18 22:40 gracias a ustedes hasta luego hasta luego

Voz 0194 22:43 venga pues abre la Tertulia con esta con esta cuestión con esos datos que desprende ese informe pero esto me ha gustado Mila esa reflexión no porque tenemos que considerar la universidad como la ascensor social bueno porque durante mucho tiempo lo ha sido eh no sólo la universidad los estudios el durante sí claro

Voz 1587 23:01 el gran salto generacional social que se produce en los años cincuenta sesenta y setenta se debe a que acceden a estudios medios y superiores una cantidad de gente que no se veían las anteriores generaciones y por lo tanto la universidad sea se convierte en ascensor social muchos hijos de trabajador

Voz 1971 23:23 eres de pequeños comerciantes de pequeño

Voz 1587 23:25 los artesanos pues han llegado a la universidad otra cosa es que durante ese tiempo el título universitario por otras razones se ha devaluado eh pero desde luego todos los estudios yo estoy en el consenso Social de la Universidad Pompeu Fabra y hacemos uso

Voz 1971 23:41 seguimiento de la empleabilidad de los alumnos una

Voz 1587 23:45 las cosas que se constata constantemente en los estudios que se han hecho sobre el seguimiento de los estudios de los universitarios de todas las universidades porque esto es un estudio transversal demuestra que tener estudios universitarios todavía todavía es un factor de integración social

Voz 0011 24:03 Ali de de capacidad de Japón

Voz 1587 24:05 estación profesional muy superior al que no lo tiene en la tasa de paro entre las personas que tienen un título universitario es de los que no tienen un título universitario por lo tanto aunque todos los jóvenes tienen un problema que es el de la emancipación porque tener un título universitario note

Voz 0011 24:23 obra detener a veces un trabajo

Voz 1587 24:26 cargo que no te permite mantener tenía Manzoni parte pero al menos tienes una ventaja competitiva respecto de otros y la Universidad sigue siendo eso otra cosa hay otro debate es que fíjate España tiene la tasa una de las tasas más altas de fracaso y abandono escolar que quiere decir que un porcentaje muy significativo de alumnos no sólo tiene los estudios obligatorios y al mismo tiempo somos uno de los países que tiene una de las tasas de universitarios más altas esto es por disfunciones del sistema educativo que no hemos sido capaces de crear una escolarización o unos estudios de grado medio técnico eficaces prestigiado como tienen en Alemania que den salida a muchos estudiantes a profesiones técnicas

Voz 1971 25:13 Victoria a ver yo creo que la universidad española la aplicación del Plan Bolonia con ese entusiasmo europeo que nos caracteriza es a juicio de casi todos los expertos con los que yo hablado un enorme error es decir teníamos que lo tomó con mucha más calma porque el plan Bolonia supone que primero coincidió exactamente con el nefasto paso por el Ministerio Educación del ministro Wert que la Mino absolutamente sistema de becas existe gente que dobló la cuantía de las de las tasas académicas además aplicó el Plan Bolonia en significa que un estudiante que la Universidad hace con esas tasas que ya de por sí son elevadas y con unas becas prácticamente la minadas hace tres cursos posgrado pero luego le quedan dos dos se han convertido en la forma de financiarse las universidades públicas y privadas porque multiplica por diez el precio de la matrícula ya hice además tiene que hacer un máster porque sino en este momento los títulos universitarios españoles tienen tampoco prestigio que o haces una una formación muy larga muy muy titulada no recordemos puentes y la necesidad de tener máster en este país con todo lo que hemos pasado au sino el tener un título es lo mismo que tener un papel mojado la universidad se ha multiplicado lo decía uno de los expertos que ha estado aquí se ha multiplicado exponencialmente ahora en casi

Voz 0194 26:44 de ahí la tenemos nada hacía de partido

Voz 1971 26:48 será muy cerca otra cosa es el nivel de calidad de los estudios que se ofrecen entonces

Voz 0194 26:54 lo malo es que nos hemos ampliado en número de universidades pero hemos rebajado

Voz 1971 26:58 el nivel de calidad y la exigencia hace que muy pocas universidades estén que sean no no ya en en en la media mundial sino equiparables a las europeas mal mal Esperanza sí y luego hemos creado universidades que Alonso

Voz 1587 27:16 por tendríamos que cuestionar los no

Voz 1971 27:19 por ejemplo una universidad para para aprender a ser periodista no sinceramente yo he sido objeto era siempre de esa figura porque veo que te

Voz 21 27:31 bueno hay que aprender un oficio

Voz 1971 27:33 que la mayoría la inmensa mayoría de los chicos y chicas que salen de las de las facultades de Ciencias de la Comunicación pues la verdad es que les falta claramente a la vista el conocer el oficio que ha pasado en en España yo creo que lo que ha pasado ha sido que veníamos de una pero donde una situación en la que bueno la mayoría de las familias no podía permitirse el lujo de enviar a sus hijos a la universidad cuando se pudo hacer la universidad la mítica mitificada permanentemente desde luego por está por esta sociedad era un ideal de los padres que no habían ido a la universidad en cuyas familias no había ido nunca nadie la universidad bueno mandaron a sus hijos a la universidad la verdad es que es cierto que hay una o dos o quizá hasta tres generaciones que en democracia en fin se han convertido en en universitarios en fin de gran categoría a gran altura pero en este momento estamos en una situación tremenda primero de decepción social porque muchos de los chicos y chicas que después han seguido saliendo de las universidades se han ido al paro y están trabajando a lo mejor de camareros en Alemania no entonces qué hacen qué pasa pues que abandonan que los chicos abandonan

Voz 0194 28:55 pero daba daba el dato Mila que a mí me parece importante que es verdad que la el porcentaje de paro entre los jóvenes que tienen estudios universitarios es la mitad de los que no es verdad que muchos que tiene estudios universitarios acaban trabajando de cosas que no tienen nada que ver con la que han hecho pero tienen de entrada en poco más de facilidad

Voz 1971 29:12 claro P Hinault y sin embargo no ocurría en en años de finde peor situación económica

Voz 1880 29:19 en este país entre otras cosas naturalmente

Voz 1971 29:22 que los hijos que no tenían en fin una una preparación salían de iban entonces los que se quedaban era los privilegiados

Voz 1587 29:31 lo que sí podían en todo caso creo

Voz 1971 29:34 qué es lo que nos falta en este país es afrontar el prestigio de los oficios que aprender un oficio tener una una formación bueno técnica de las de las cosas de oficios que hacen falta para que una sociedad funcione eso nos hace falta todavía reconocer que es bueno que es y que no pasa nada porque un chico o una chica

Voz 0194 30:00 estudien eso y además de eso Mila entiendo que también revisar el sistema de becas lo decía antes lo decía antes Victoria revisar el sistema de becas incluso los precios es verdad que nos decía el experto que quizá sí si contamos el dinero no es que sean mucho más caras aunque tengamos esa sensación

Voz 1587 30:18 la manera de pagar los diferente

Voz 1971 30:20 la de calidad pero pero hay un tema ahí

Voz 1587 30:23 tema que hay varias trampas cuando hicimos el gran debate sobre el aumento de las tasas universitarias que hace en tiempos de ministro Wert él siempre decía no aquí lo que hay que hacer es subir las tasas porque la clases medias y altas pueden pagar esas tasas mayores aumentar las becas para aquellos que realmente no pueden pagarlas todos sospechábamos que lo que pasaría es que aumentarían las tasas sino aumentarían las becas con lo cual ya sabemos que los que podían pagar seguirán pudiendo pudiendo pagar pero quién va a sufrir son los no pueden pagar lo que ha ocurrido exactamente por lo que ha ocurrido es una una especie de multiplicación de los panes y los peces el sistema de becas e instauró en el año dos mil doce cambió el sistema hasta ese mentó la partida para becas era variable porque estaba en función del número de alumnos que reunieran los requisitos para conseguirla que eran básicamente requisitos de tipo renta situación social etcétera con el sistema ver se hizo dos dos tramos en la beca un sistema una beca fija una cuantía

Voz 1880 31:29 la fija un sistema variable que D

Voz 1587 31:31 pendía de las notas del alumno de la renta y otros otros parámetros la cuestión es que lo que se ha hecho en la práctica es que ha disminuido la cantidad total de dinero destinado a becas

Voz 1880 31:47 en concreto ha disminuido

Voz 1587 31:49 unos los fondos en un trece por ciento pasaron de novecientos cuarenta y tres millones de euros ochocientos quince millones de euros pero paradójicamente puede decir podría decir el Gobierno que había aumentado el número de alumnos becados a costa de que a costa de que la media había se había reducido según un informe de la de la Conferencia de Rectores en quinientos

Voz 0194 32:12 seguro claro es decir que recibían menos claro entonces qué ocurre Vila sí

Voz 1587 32:16 otro problema muy grave que es que no saben cuándo van a cobrar Dick iban a cobrar con lo cual las familias que van justas las que no pueden endeudarse

Voz 0194 32:25 las que están dudando entre entre

Voz 1587 32:27 en arreglar la nevera pagar la matrícula de la universidad estas familias son las primeras que caen

Voz 0194 32:34 lo comentado nosotros y lo apuntaba también ahora Adela eh cuando se ingresa el dinero de las becas a los estudiantes que tienen que empezar el curso y que tienen que tirar para adelante y que tienen Hamilton tiene que exacto exacto de monto tiene que salir del bolsillo de las familias luego ya cuando lo reciban Pablo hasta mañana de centenar muy interesado

Voz 14 32:55 con

Voz 1880 33:11 claro

Voz 0194 33:14 entonces buenas noches más bien ahí casi que cortar el debate que era muy interesante de las universidades pero llega la cara B que hacemos hoy

Voz 1880 33:19 pues antes de nada lo que vamos a hacer si te parece bien esa escucha justo el final de la cara B de ayer

Voz 0194 33:24 gente con esta música Manu Carreño casa parecido aquí el pitado rápidamente qué pasa para que tú en transacciones

Voz 1670 33:30 Viola Ángels Barceló pues la noticia que luego adelantaremos en El Larguero que luego ampliaremos en el Larguero la noticia es que Griezmann Le acaba de comunicar a la directiva del Atlético que se va que pagará la cláusula de los ciento veinticinco millones que no lo ha querido decir antes porque entiende que el Atlético estaba envuelto

Voz 1880 33:44 eran las diez menos diez de la noche y ahora seguimos un poco igual

Voz 2 33:47 pero me ha dicho donde enseguida a hablar con con vosotros atléticos eh

Voz 0194 33:54 para bueno una decisión de la que hoy habla todo el mundo o más bien de lo que citaba mano al principio de la cláusula de rescisión de su contrato si también hablamos nosotras de ella hoy vamos a hablar de cláusulas que hay mucho que decir pero antes deja

Voz 1880 34:07 que escuchemos un momento un extracto del documental

Voz 0194 34:09 año pasado la decisión de Griezmann hace un año él decidía quedarse en el Atlético bueno pues las cosas han cambiado

Voz 0198 34:16 la hora de tomar el lado el amor a tomar el cien por cien como como y se cuando me fui de la Real como ese cuando decidí quedarme aquí si me quedo o me voy pues era Cela igual no no no me voy a modo

Voz 14 34:39 K

Voz 1880 34:44 es el tema de Drake con el que termina el

Voz 0011 34:46 potaje que se llama como hemos dicho la decisión

Voz 1880 34:49 Titulado Plan sea el plan de Dios que parece que era este

Voz 0194 34:53 hasta ahora a este plan hasta ahora la cláusula de rescisión del contrato de Griezmann con el Atlético es de doscientos millones

Voz 1880 35:00 Nets hasta el treinta de junio si aparte desde el uno de julio cuando ya deja al equipo será de ciento veinte millones de euros a la Real Sociedad le corresponde el veinte por ciento son veinticuatro millones de euros más los treinta de cuando ya fue traspasado al Atlético se que la Real se va a llevar cincuenta y cuatro millones y el Atlético de Madrid noventa y seis pero bueno vamos a dejar ya a Griezmann vamos con el análisis del concepto con las cláusulas y no podíamos empezar de otra manera más que escuchando una de las escenas más maravillosas de la historia del cine los hermanos Marx Una noche en la ópera

Voz 22 35:31 ahora el favor de poner atención en la primera cláusula porque es muy importante dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte qué tal está muy bien es no hecho no está bien porque no está bien no no se quisiera volver a vivirlo dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte esta vez parece que suena mejor a todo se acostumbra uno si usted lo leo otra vez tan sólo la primera parte sobre la parte contratante de la primera parte no sólo la parte de la parte contratante

Voz 23 36:03 mira llevamos que bueno

Voz 0194 36:06 no estar mucho rato vamos a tomar es una cláusula bueno pues una cláusula es cada una de las disposiciones

Voz 1880 36:11 contrato tratado o testamento o cualquier otro documento análogo público o privado sino vamos a la lingüística una cláusula es el conjunto de palabras que tiene un sentido completo en una sola operación o en varias relacionadas entre sí pero es que hay muchos más por ejemplo la cláusula de conciencia la facultaba para dejar de hacer algo que normalmente se obliga a Tokio porque es contrario a tus convicciones o las cláusulas abusivas de los bancos de las que hemos hablado muchísimo las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios bueno y cláusula viene del latín Claudel cerrar clausus cerrado era el cierre la conclusión la conclusión de una frase es de la misma familia que claustro eh clausura concluir excluir incluir recluir así que firman una cláusula es cerrar el contrato es comprometerse a no romper las reglas firmando un documento eso sí como no lo hacía aquí Antonio noche

Voz 0194 37:06 sí claro come

Voz 24 37:11 ni y Aaron Pérez sin puramente en acción con Prodi

Voz 0194 37:23 eso esos la eras experto en Derecho del Trabajo Jesús muy buenas no

Voz 1971 37:27 sí es como se define desde el derecho una

Voz 0194 37:31 a su lado

Voz 25 37:33 la acción de oro autonomía de la voluntad de las partes

Voz 0194 37:36 eso qué quiere decir el resultado

Voz 25 37:38 acuerdo la voluntad y el consentimiento libre de de dos partidos acuerda regular una determinada cuestión de una determinada manera y obligarse entre ambas

Voz 0194 37:51 en el caso de los deportistas porque el origen de que hablemos de clausurar la cláusula de rescisión de de Griezmann las cláusulas son especiales o ahí en muchas profesiones que las cláusulas en los contratos muy especiales

Voz 25 38:02 bueno en el las relaciones laborales en unas relaciones laborales comunes a Ignacio de cláusulas hilo hay relaciones laborales especiales como es el caso de los deportistas profesionales que se permite un tipo de cláusulas diferentes a que depende de la relación laboral se permite el tipo de cláusula es el caso del fútbol profesional permite nuestras películas de rescisión que van unidas a una indemnización Eva una cuantía que el futbolista al cuerpo boquense entiende que hay en perjuicio económico por la marcha al futbolista Libia antes de que termine su contrato sin embargo en las relaciones laborales comunes existe una libertad plena en principio del trabajador de la empresa sin tener que pagar ninguna cuantía solamente en algunos supuestos se pacta la permanencia en la empresa pero en supuestos muy específicos donde será una formación durante sólo dos años con una compensación económica

Voz 0194 39:02 y en caso de altos ejecutivos caso altos ejecutivos tan también puede pasar esto

Voz 25 39:07 si acaso los altos ejecutivos es más parecido a la de los deportistas profesionales ahí el reglamento altos directivos también permite las cláusulas de rescisión lo que se denomina las cláusulas de blindaje que permitirían también que ese tipo de rescisión pagando una cuantía a la empresa o viceversa también no cuando se decide prescindir por desestimiento la empresa altos directivos activos en pagar unas cuantías bastante elevada

Voz 0194 39:36 además de esas cosas de recesión de las estamos hablando también hay otros tipos no relativas al tiempo o al salarios decir una cláusula puede ustedes ya es el pacto entre entre las dos partes se puede hablar de cualquier cosa

Voz 25 39:48 sí hay dos grandes tipologías de cláusulas las que desarrollan contenidos un contrato en este caso el contrato laboral jornada salario lugar eh hay podríamos en contra pues multitudes cláusula de disponibilidad flexibilidad horaria guardias turnos no competencias exclusividad como participación en salario o en beneficios variable etcétera y lo hay otra tipología de cláusulas que hace referencia a la extinción del contrato de trabajo sobre todo pagando indemnizaciones au cuantías como sucede hemos comentado en las cláusulas de rescisión o en caso de despido a veces es pactar indemnizaciones más elevadas que las que contempla la ley

Voz 0194 40:31 siempre tiene que constar por escrito

Voz 25 40:34 si las manifestaciones de la voluntad en principio exigen la documentación escrita aunque materia laboral pudiera sitio Un príncipe libertad de formas algo o a una tipología de contratos más aconsejable es que con coste por escrito y luego es muy importante que deben respetar la ley en este caso los convenios colectivos

Voz 0194 40:55 no hay un principio

Voz 25 40:57 pactar todo que no esté prohibido

Voz 0194 41:00 eso está bien eso es importante es la era muchísimas gracias

Voz 18 41:05 gracias a vosotros hasta luego

Voz 0194 41:07 María Esperanza te parecían abusivas las cláusulas de rescisión de los de los futbolistas

Voz 1971 41:11 Bruce es que no lo sé porque porque ya no sabes

Voz 0194 41:13 a partir de un determinado dinero ya no sabes contar

Voz 1971 41:16 idea pero además hacen tan felices a tantos que a lo mejor yo qué sé son imprescindibles

Voz 0194 41:23 justifica hacer tan feliz a la gente una cláusula tan L

Voz 1587 41:25 nada en absoluto rodeó es que me parece un escándalo me parece un escándalo eso es porque disponen del dinero y la entonces ahí lo cual disponer de ese dinero los clubes pues bueno lo gastan de esta manera pero no está justificado en absoluto es que yo cuando veo estas cláusulas de rescisión con las que se podría construir un hospital que si Dios mio Víctoria completamente acuerdo con Mila sean nuestras

Voz 1971 41:50 usted grabada

Voz 0194 41:52 todo lo que es que no sabes contaría te lo digo yo

Voz 1971 41:55 pero es mal yo también pienso que si además con esto se contribuyera

Voz 26 41:59 los clubes de fútbol el en fin

Voz 1971 42:02 saldar sus deudas con Hacienda pues estaría muy bien pero es que encima deben de Hacienda eso eso va por eso va por otro lado

Voz 16 42:10 dos Kevin pero no

Voz 1880 42:26 aquí está Kiko Veneno hablando de sus cláusulas no en esta canción compromiso respeto pacto acuerdo contrato obligación estas son palabras que tienen que ver directamente con las cláusulas este este pacto del cariño no en el que pide sobre todo respeto y además es así como se titula la canción respeto

Voz 13 42:49 en el esto ya no es Kiko Veneno ya no lo veneno es Madonna

Voz 1880 43:02 todavía no sabemos las cláusulas del contrato de Madonna que está ya en Tel Aviv que va a actuar allí en el festival de Eurovisión llegó ayer llegó una comitiva de cien personas pero no se sabe todavía qué es lo que va a pedir pero es verdad que lo estábamos hablando antes además que las cláusulas de los contratos de Madonna son bastante exageradas yo no sé si son rumores pero lo que sí el puesto de leyenda urbana ya no lo sé pero yo he visto en muchos sitios se dice que ella pide que se cambie el inodoro de la habitación donde va y después además que se destruya para que no se pueda ni vender

Voz 0194 43:40 ahora vamos con más excentricidades más cláusulas de los contratos de los famosos pero tengo entendido que en el mundo el sin hay una cláusula que se llama

Voz 1880 43:47 Schalke sal quién si en el rodaje de Los tres mosqueteros Se se rodó aquí en España vale entonces los productores de esta película que se llaman se pidan sal que padre e hija se dieron cuenta de que habían rodado muchísimo no quedaba para dos películas para hacer los mosqueteros uno Los Mosqueteros dos bueno pues no dijeron nada ninguno de los actores montaron las dos pelis y las estrenaron y claro los actores a ellos se les había pagado sólo al peli no por dos no lo es los abogados de los actores se pusieron a trabajar esta cláusula sal King ya vive desde mil novecientos setenta y tres y desde aquel momento es una parte fundamental en todos los contratos que se firman con los sacadores para para ir

Voz 0194 44:28 querían lo hagan una segunda parte en la segunda parte en casa

Voz 27 44:31 claro

Voz 0194 44:37 que George Michael se afronta una batalla legal no con su disco

Voz 1880 44:40 así esto paso de de CBS a Sony ellos Michael dijo que en Sony no estaban cumpliendo el contrato que habían firmado no que no te dejan ni cambiar de look ni nada así que los demandó extra en el año noventa y tres la compañía lo que le pedía es que grabar un disco rápidamente después de este de Fez que había vendido veinte millones de copias siento George Michael en lo que hizo fue grabarlo pero no participó ni en la promoción y en nada al final Sony es verdad que ganó el juicio profundo caso tan sonado que le dio muchísima más popularidad a Michael si vamos con otro Michael como bastante en pañales que este mes de junio mazas ya diez años de la muerte de Michael Jackson en Hora veinticinco estamos trabajando si hace diez años bueno pues antes de cada concierto Se cuenta que él tenía por costumbre pedir caramelos Rigola cola para beber se los disueltos en agua caliente por ejemplo excentricidades au cláusulas de los contratos aquí en España en la gira de Zaragoza sea en la la gira del noventa y seis cuando vino a Zaragoza obligó a que se proyectará un documental en el que él aparecía como una de las figuras más influyentes del siglo XX antes del concierto luego en la gira del ochenta y ocho en Marbella pidió que suavización hubiera una pista de baile y que las plantas fueran de plástico para que él no no no perdiera oxígeno en esta gira además el iba acompañado de guardaespaldas eran marines ello también una japonesa experta en artes marciales comentarios otros músicos que incluyen contratos

Voz 0194 46:10 clausus las tan extravagantes en sus contratos la verdad

Voz 1880 46:12 yo creo que serían todos los músicos se pero bueno vamos a hacer un repaso muy rápido con los más curiosos este seminario que el pie de la Play Station un aro de baloncesto y una mesa de pimpón que además un masajista

Voz 28 46:34 mi

Voz 1880 46:36 tras y en ataque dejó dicho que en su ataúd metieran una botella de whisky un tipo una encendedor diez centavos y también que grabarán en la lápida la frase lo mejor está por venir y ahí se quedó el Gemma de tabaco puesto porque porque sino tienes tabaco tenía tenías esto no sería para entenderlo no los Rolling que tenían toda la fama de peticiones extrañas en sus años de juventud se cuenta que pedían coches un montón de camerinos cientos de toallas de litros de alcohol que además llevaban sus muebles llevaba en la mesa de pimpón y todo impedían además una sala de de primeros auxilios pero esto por ejemplo ha ido cambiando la penúltima gira en España en dos mil catorce sólo pidieron ocho litros de agua natural no mineral y una botella de vodka de medio litro yo creo que estos le tiene la edad

Voz 0194 47:30 son algunos ejemplos de las cláusulas de los músicos pero los actores para sus camerinos no deben andar muy lejos no damos también con varios ejemplos por ejemplo yo Julia Roberts ella Se baña sólo con agua

Voz 1880 47:40 mineral es capaz de dejar un rodaje sino se adaptan las cañerías del set o Tom Cruise que pide que nadie del equipo le mire a los ojos o una más Sharon Stone practique sexo con él durante el año me encanta sexo Sharon Stone aquí estaba en Instinto básico en cada rodaje me pide una casa para ella para vivir privada Icon servicio más Nicole Kidman que cuando se aloja en un hotel lleva sus propias sábanas o Russell Crowe

Voz 2 48:06 no creo que haya existido un gladiador como tú este jovencito insiste en querer se pide tener una caravana privada

Voz 1880 48:13 con gimnasio y Ángels antes de cerrar nos vamos con un tema de quisieron que se titula Amor sin cláusulas del disco El Círculo de dos mil dieciséis

Voz 14 48:21 Lula inaugurase el día con fábulas como el caballo blanco te sientes socias así jaulas para cerrar la cara B

Voz 1880 48:29 la vamos a clausurar que hemos dicho que tiene la misma raíz cláusula usura con una canción que además se que te va a gustar antes hemos hablado de las cláusulas si los bancos no pues ahí están los votantes ahí están los mutantes son tema del disco de dos mil doce náufragos

Voz 3 49:23 hora veinticinco

Voz 7 49:26 sí es lo que estás pensando de lo advertimos y por fin está eso que notas es el seísmo disfrutan Pili que directamente supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche listo para el seísmo nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 8 49:48 consulta condiciones el INE directa punto com una compañía Bankinter

Voz 2 49:52 qué es para ti la terraza Aleix Vidal a terraza tiene este Rafa en casa

Voz 29 49:58 siempre Terrassa Terrassa

Voz 30 49:59 sí sino hay terraza te vas pude puedes dejarnos sus mensajes en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno esta noche hablamos de terrazas en el Faro a partir de media

Voz 2 50:13 en con Mara Torres

Voz 10 50:22 sigue ahora Veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales believer la arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 1 50:35 la Cadena SER presenta el placer de escucharlo