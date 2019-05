Hora 25 (15/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

gana finalmente no apoyarán la designación del socialista Miquel Iceta como senador autonómico paso previo para que pueda convertirse en presidente del Senado como es la voluntad del presidente del Gobierno Pedro Sánchez el mensaje que manda Esquerra con esta decisión no puede ser peor un no hay seta es un no a cualquier tipo de diálogo o de solución que nos saque del bucle tanto que en Esquerra una extraña habilidad cuando parece que conduce sus pasos hacia la solución da un volantazo de golpe y se convierte en un interlocutor imposible quizá este último volantazo la negativa a convertirse ETA en presidente del Senado suponga la caída definitiva de la careta Esquerra igual que el partido de Puigdemont se llame como se llame están ahí donados al cuanto peor mejor porque cuanto mejor mejor no les interesa viven encantados en la dinámica de la ruptura cualquier cosa que suene a posibilidad de acercamiento la dinamita decían en su momento los republicanos que su voluntad era ensanchar la base independentista la última encuesta del CIS catalán les deja en evidencia pero parece que a ellos les da igual desprecian la voluntad del diálogo de Pedro Sánchez que pecó de ingenuo posiblemente al anunciar el nombre de Iceta a los independentistas no se les acaba de conocer nunca pero ya queda claro que convierten cualquier asunto en este caso la cortesía parlamentaria en materia de mercadeo insisten en los gestos que tiene que hacer el Gobierno para obtener sus favores qué gestos ha hecho Esquerra Republicana que gestos piensa hacer Esquerra Republicana negar cualquier posibilidad de consenso parlamentario pone muy difícil el entendimiento será difícil encontrar a otro Iceta para presidir la Cámara territorial si rechazan a alguien como él especialmente sensible a la diversidad de este país a quién quieren los independentistas su negativa realmente es muy difícil de entender y es evidente que no quieren rebajar el tono del conflicto

Ángels Barceló

Voz 1971 02:23 le a una realidad que mañana Sebas cerillas

Voz 1925 02:26 Care ha anunciado Esquerra IU Cataluña cuya mayoría ha impedido también la maniobra parlamentaria de última hora con la que el PSC pretendía sortear ya que la votación

Voz 1071 02:35 tras secreta mañana en el Parlament los socialistas han llegado a proponer que se votara con papeletas poniendo en esa papeleta en ese papel el nombre de la persona elegida por si alguien se desmarcaba al final pero Esquerra de Cataluña no dejan opción yacen con Iceta lo que no hicieron con la propuesta de Ciudadanos

Voz 0194 02:50 cuando estaba en vigor el ciento cincuenta y cinco es decir

Voz 1071 02:53 dar su nombre para Senado Pedro Sánchez buscaba

Voz 0194 02:55 es un símbolo con la designación de Iceta al frente del Senado y el símbolo era el del diálogo con esto y a pesar del veto se ha acabado

Voz 1071 03:01 encontrando con otro símbolo que es la distancia

Voz 0194 03:04 que separa al PSOE de los independentistas una imagen

Voz 1071 03:07 por cierto que el PSOE piensa subrayar está subrayando ya

Voz 0194 03:09 de hecho en esta campaña Pau rumbo buenas noches

Voz 5 03:12 hola buenas noches qué argumentos han Esquerra

Voz 0194 03:15 en Cataluña para votar en contra de Iceta

Voz 5 03:17 se quejan de que Pedro Sánchez haya tirado millas proponiendo el nombre de Iceta cuando el primer secretario del PSC no es ni siquiera senador dicen que eso es una falta de respeto al Parlament y que si Iceta quería ser miembro de la Cámara Alta pues que se debería haber presentado a las elecciones de hace menos de un mes Albert Batet Junts para Cataluña Sergi Sabrià de Esquerra

Voz 6 03:37 el Parlament de Cataluña porque se pasa un auto que

Voz 3 03:43 el Parlament de Cataluña es unas es soberano y es quién meter toca votar cuáles son los senadores que van al Senado

Voz 5 03:51 nadie nos puede hablar de cortesía parlamentaria no pensaron en la cortesía parlamentaria cuando nos encontramos un titular en la prensa hay escuchábamos a saborear allá del PSC pedía cortesía parlamentaria pues Batet y otros han respondido recordando los casos en los que aseguran el Estado no actuó todo con esa cortesía han enumerado por ejemplo el ciento cincuenta y cinco el encarcelamiento de Carme Forcadell o la suspensión de los Diputados procesados por rebelión por parte del Supremo en resumen estos dos partidos no niegan que al PSC le toque designaron senador pero están mosqueados porque Pedro Sánchez haya decidido quién tienen que designar además también han criticado la propia figura de Iceta por haberse mostrado dicen favorable al ciento cincuenta

Voz 1071 04:29 antes de todo esto cuando esta mañana comparecía impedía por cierto que no se diera nada por hecho hasta la votación de mañana Miquel Iceta anunciaba incluso que los socialistas piensan recurrir al Tribunal Constitucional

Voz 1591 04:39 si no se produjese estaríamos frente a una aberración democrática que privaría al grupo socialista de su derecho de estar representado en el Senado en el inicio de la legislatura si eso se acaba produciendo desde luego nuestra intención es llevarlo al Tribunal Constitucional en cuanto entendemos que es una vulneración al derecho

Voz 0194 04:58 a la participación política recordemos que el Parlament nunca había vetado el nombramiento para el Senado que es algo que siempre proponen los partidos ni siquiera los vetaron cuando estaba en vigor el ciento cincuenta y cinco

Voz 5 05:09 no en mayo de dos mil dieciocho el pleno designó a dos senadores de Ciutadans por ejemplo uno de los cuales es la actual portavoz Lorena Roldán se aprobó con todos los votos a favor excepto las cuatro abstenciones de la CUP repito con todos los votos a favor en dos mil dieciséis tampoco hubo problemas para votar para Xavier García Albiol del PP con también casi todos los votos a favor lo mismo cuando se votó a Montilla que por cierto ahora renuncia aunque en ese momento pues género bastante revuelo que todo un expresident de la Generalitat se postulará como senador corría el año dos mil once

Voz 0194 05:38 la votación mañana Pau secreta pero sin papeleta no que es la maniobra que ha intentado el PSC a última hora

Voz 5 05:44 sí han intentado ese voto con papeletas en agarrado a un artículo de la ley para argumentar que los diputados en ese caso sólo podrían escribir en esas papeletas o el nombre de Iceta o dejarla en blanco o votar nulo escribiendo cualquier otro nombre el argumento en resumen que han intentado es que no se puede votar que no que no cabe inscribir nada en la papeleta que signifique un voto no a esto no tirado adelante la mayor independentista en la mesa lo tumbado en primera instancia y el PSC ha pedido es un puro trámite la llamada reconsideración es decir es pedirle a la mesa que se lo repitiese osea que mañana por la mañana habrá una nueva reunión de ese órgano pero como las mayorías eran las mismas que hoy pues salvo sorpresa no se permitiera esa maniobra que hubiera provocado como digo que no se puede votar que no hay por tanto que la resignación de dice da tiara adelante la votación con toda probabilidad será secreta y será electrónica es decir los diputados podrán utilizar los botones que tienen ellos

Voz 0194 06:33 el seis hebreas presidente del grupo de Esquerra Republicana en el Parlament muy buena noches buenas noches porque y seta no Lorena Roldán sí cuando ya había presos políticos presos y estaba incluso en vigor el ciento cincuenta y cinco que ahora por cierto no lo está

Voz 1889 06:49 bueno porque creo que una ciudad tiene la otra no tiene no tiene nada que ver en un momento dado los escogieron los son los senadores pactaron sí presentó la lista conjuntamente y no tiene nada que ver con la maniobra en este caso de reparto de sillas que intenta el PSOE pasando por encima del Parlamento catalán ha utilizando a su antojo a las instituciones catalanas se casó el Parlamento los diputados y al final pues a toda a todos los ciudadanos de Cataluña para un reparto de sillas de intentando nombrara a Miquel Iceta el presidente del Parlamento y de ahí el presidente del Senado que de hecho anunciando a través de la prisa justo así yo lo leí en La Vanguardia y lo bien que B3 a la B con el titular al presidente del Senado no es comparable con una situación con la otra

Voz 0194 07:43 de todas formas usted me dice que la situación no es comparable pero cuando ustedes votaron a favor de Lorena Roldán por poner un ejemplo el nombre de Roldán también sale de su grupo parlamentario sale del grupo parlamentario de Ciudadanos igual que el nombre de Iceta sale de los socialistas es decir los nuestros no les un consenso entre todos los miembros de la Cámara

Voz 1889 08:03 eso no es lo mismo el proceso habitual escoger a senadores que que que se produce a través de un diálogo de pacto entre entre partidos incluso se votaron conjuntamente a todos todos

Voz 0194 08:16 si ustedes pactaron ustedes pactaron el nombre pactaron el nombre de Lorena Roldán ustedes

Voz 1591 08:22 damos a como lo hacíamos como como cada

Voz 1889 08:25 uno cada uno propuso sus nombres que dialogó cinco conjuntamente en un papel firmado firmado por todos y por lo tanto no es no es comparable la la maniobra en este caso de Sánchez cuando intenta

Voz 1591 08:38 a tomar una decisión ha

Voz 1889 08:41 por el parlamento sin esperar que este y esperando que este simplemente lo ratifique el Parlamento no es suplido de nadie y no no nos dedicamos al reparto de sillas que en este caso más le conviene al PSOE no es ningún gesto partía hacia Cataluña esto no existe el gesto que se esperaba desde hace mucho tiempo no es lo que sale de las urnas del veintiocho de abril cuando una victoria independentista dice otra vez que hay que empezar un proceso de de diálogo y en este caso Bastion justo lo contrario que diálogo hoy un intento de imposición

Voz 1591 09:12 no les Esquerra ha sido muy claro desde el primer día salimos

Voz 1889 09:15 primer día hicimos esto no intermedio o lo que pasa justo es una amenaza del mismo señorita ETA explicando que él si votaría con ciento cincuenta y cinco cosa que no había hecho Montilla por lo tanto a ningún intento de diálogo acercamiento sólo una exposición y un uso a al gusto gustos descaradamente de Cataluña Antoni tenemos el derecho a votar que no íbamos a votar que no

Voz 0194 09:39 es decir es una cuestión de forma también una cuestión de la persona a ustedes no les gusta Iceta

Voz 1889 09:45 es una cuestión de que este país no hay un problema político en Cataluña aquí que nosotros apostamos por resolver a través del diálogo esto es lo que nos hace ganar las elecciones del veintiocho de abril en vez de diálogo

Voz 3 10:00 tienen otros gestos electoralistas

Voz 1889 10:02 los otros gestos de cara a la galería que podemos sumar pues al cambio de nombre del aeropuerto que podemos sumar al chantaje en su momento ha con el presupuesto Un presupuesto que nadie nos explica que simplemente se nos pone encima de la mesa y los creados dice a este presupuesto o venta de la ultraderecha pues nosotros con amenazas les aseguramos que no vamos a funcionar lo estamos demostrando seguiremos haciendo exactamente lo mismo siendo coherentes hasta que realmente se produzca un diálogo discreto cuando realmente se puede empezar a hablar que no era el caso

Voz 0194 10:35 habían pedido ustedes había pedido Esquerra Republicana alga algo a cambio de apoyar a ETA

Voz 1889 10:42 nosotros pusimos pusimos ejemplos no porque no parece que que nosotros ya regalamos momento unos votos en una moción de censura que pudieron hacer presidente a Pedro Sánchez esperando empezaron a pasar cosas ya pasado justo lo contrario pusimos como ejemplo pues ha la pregunta al mismo inquieta de que habían en el caso del suplicatorio con una mayoría absoluta en el en el Senado Nos dejaron claro que que en ningún caso a tu varían este suplicatorio y por lo tanto dejarían libres a los presos pero es que lo vemos cada día lo de los con la con la Abogacía del Estado cada vez interviene en el en el juicio lo vemos bueno lo vemos esta misma semana cuando hay un debate en en TV3 cuando sea autoriza por parte de la justicia que Oriol Junqueras pueda participar con el PSOE a través de instituciones penitenciarias por lo tanto el Gobierno del PSOE el Keith le prohibe ejercer sus derechos por lo tanto no es que pidamos algún gesto que no pedimos ninguno concreto es que está pasando justo lo contrario de lo que debería llevar a una posibilidad de distensión o una posibilidad de diálogo todos los gestos son agresivos

Voz 1591 11:58 por lo tanto contra aquél

Voz 1889 12:00 lo que nosotros defendemos desde hace mucho tiempo

Voz 0194 12:02 a ustedes despiden gestos a al gobierno constantemente qué gestos hace Esquerra Republicana de Catalunya para conseguir el acercamiento para para abonar el diálogo

Voz 7 12:13 bueno

Voz 1889 12:14 ante de gesto es ganar unas elecciones en este caso a conseguir quince diputados independentistas que el independentismo gane las elecciones con una con un llamamiento al diálogo

Voz 0194 12:25 sí creo para el señor sabría para que para que haya pero

Voz 1889 12:29 una vez para que haya diálogo

Voz 0194 12:31 tiene que haber una voluntad de diálogo hay voluntad de diálogo por parte de Esquerra Republicana tuba

Voz 1889 12:37 ha explicado reiteradamente los otros son amplísimos que si sencillo una mesa de diálogo donde se pueda hablar de todo nosotros no creemos que el Gobierno se siente en esta mesa con un cambio de con un cambio de posición pero tampoco que no aspira a nosotros que lavamos nosotros tenemos clarísimo que esto pasa por el ejercicio del derecho de autodeterminación y por lo tanto a las urnas pero queremos convencer al Gobierno en un en un espacio de diálogo que nadie está haciendo ningún paso para crear por lo tanto nosotros vamos a seguir insistiendo que ésta es nuestra vía pero lo que no vamos a ceder es chantaje ni al marketing electoral en unas elecciones de proponer propone ETA supongo

Voz 0194 13:18 para contentar el producto públicos tienen algún nombre en la cabeza o algún otro socialista que les gustara como presidente del Senado

Voz 7 13:26 bueno

Voz 1889 13:27 por esto no fue igual no lo estoy esperando bien pero no no es un tema ni de de nombres ni de mi disgusto sino de uno de formas higos de una voluntad real de diálogo y no veo el sistema de imposiciones de gestos vacíos mientras continúan las amenazas de ciento cincuenta de Kiko mientras continúa ejerciendo la abogacía del Estado tal como tal cómo ejerce o mimetizarse continuación limpiando a Oriol Junqueras incluso cuando la misma Justicia ha dicho que estos no se debería producir porque tienen unos derechos por los cuales habría que que habría que respetar

Voz 0194 14:01 por cierto ayer como Instituciones Penitenciarias lo que dijo para no permitir la intervención de Junqueras en en el debate era que ese es un horario que bueno que que que es imposible porque los presos a esa hora ya apagadas las luces en el funcionamiento de las cárceles ustedes plantear una T b3 adelantar el horario del debate grabarlo por ejemplo a mediateca

Voz 1889 14:19 Junta Electoral

Voz 0194 14:20 a TV3 lo sé lo sé lo propusieron grabarlo

Voz 1889 14:23 hablamos con TV3 lo mandamos también a la Junta Electoral

Voz 0194 14:27 y cuál fue la respuesta

Voz 1889 14:29 hemos todo pusimos todas las facilidades posibles nos contestaron a que no a tres horas de empezar por lo tanto seguro que la falta de voluntad no es nuestra que habíamos dado todas las facilidades

Voz 0194 14:43 SER Historia

Voz 1889 14:46 sí desde la misma presión después de que el club después que pudiera ser grabado

Voz 0194 14:51 sí se habría muchísimas gracias por habernos atendido gracias y buenas noches

Voz 1889 14:55 un placer no siempre

Voz 4 15:02 mañana probablemente vete

Voz 8 15:05 Miquel Iceta como el próximo presidente de Senado lo que están haciendo espetar el diálogo y la

Voz 4 15:08 convivencia con ese voto pero os diré una cosa no va a haber freno Mi veto que frene las ganas de avanzar a favor de la concordia de la comida

Voz 8 15:19 vivencia de la fraternidad entre catalanes que es lo que defiende el Partido Socialista

Voz 1071 15:23 con Pedro Sánchez que si el veto se producía iba a ser un mal comienzo esto lo dijo hace unos días esta tarde en este mitin en Pamplona advertía de que suponía tanto como vetar la convivencia mal empieza la cosa entre el PSOE y los independentistas que ya provocaron el adelanto electoral al tumbar los Presupuestos pese a todas esas cosas insiste en la oposición en que hay un pacto entre los socialistas y los soberanistas Pablo Casado ejemplo acaba de hablar en Plasencia

Voz 9 15:46 lleva el jugando a la semana oye que sí que no que que me das que que me proponen oiga yo ya no pago por anticipado aquí se paga al contado sino tiempo pudor oiga ya veremos esto no sale gratis bueno pues hoy ya dicho Esquerra Republicana yo espero que no van a apoyar a Iceta no se puede cabalgar un tigre ni pretender que salga vegetariano va en su condición Sánchez hace lo mismo exactamente intenta pactar con los que quieren destruir el sistema prefiere ser gobierno en un sistema al margen de la Constitución que ser oposición en un sistema que respete la democracia española problemas este que le pagan con la misma moneda decía que

Voz 1071 16:28 dado que Miquel Iceta no es el más adecuado a su juicio para presidir el Senado una opinión que comparte Albert Rivera

Voz 0040 16:33 nosotros vamos a votar que no en el Senado que es donde hay que votar al señor Iceta el Parlamento catalán propone todos los senadores da igual los de Ciudadanos los del PP los del PSC todos no vamos a bloquear las instituciones no lo hemos hecho nunca nadie ha hecho nunca también es verdad y por tanto eso tiene que funcionar otra cosa es lo que votaremos en el Senado que tenemos no con las dos manos

Voz 0194 16:50 la primera parada para la tertulia te cuesta entender que es imposible entender la la postura de Esquerra Republicana con el nombramiento o el visto bueno para Iceta sea designado senador autonómico que es un procedimiento insistimos que nunca ha generado ningún problema porque son los propios partidos los que proponen a sus senadores y son las cámaras las que sin ningún tipo de problema dan el visto bueno senador propuesto por su propio partido llega al Senado

Voz 1587 17:18 no

Voz 1971 17:19 sí pero yo creo y tú has empezado este programa en tu texto inicial que hacía un relato de la situación diciendo que siempre a mirar cobran mirada benevolente a Ezquerro el publicada como ese sector del independentismo dialogante capaz de llegar a acuerdos y que además bueno pues no no está dispuesto a romper la la legalidad constitucional que su teoría es que tienen que una vez más de la mitad de la población de Cataluña quiere la independencia entonces tendrá que llegar a una

Voz 1925 17:55 conciliación sido sí pero que mientras tanto

Voz 1971 17:57 qué hay que hacer es dialogar vale unos hemos quedado siempre con esa cara B como de estará vítores pero existe una cara una cara que la la la que también sabemos Dunn Junquera es que obliga al señor Puigdemont a declarar la independencia al día siguiente entonces yo creo que siempre hacemos una lectura

Voz 6 18:16 como como compasiva y como tolerante y como de expectativa de acuerdo a ver

Voz 1971 18:24 no aprendemos osea se negaron a votar los Presupuestos hemos sido elecciones anticipadas volvemos otra vez a donde estábamos yo cuando cuando Pedro Sánchez con esa contundencia Yesa Yesa asertividad dijo que Iceta iba a ser el próximo presidente del Senado pensé en dos alternativas cuna que realmente hubieran pacto es decir que esto hubiera hablado que es una cosa que en política se debe hacer siempre que no tienes las fuerzas suficientes o que esto fuera una estrategia para acabar con la campaña con el leitmotiv machacón IP sadismo del PP y de Ciudadanos de que que el PSOE está dispuesto a todo incluso a pactar con los que quieren romper España veo que no los van a callar pondré exacto da igual lo que quiere decir haberme casado pero en cualquier caso como estrategia bueno pues es muy posible que es verdad él hay datos de que los alcaldes y alcaldables socialistas están encantados con que al final esto porque es la prueba evidente de que no hay tal acuerdo con los independentistas pero al final ha dejado a los pies de los caballos entre unos y otros y bueno pues eh el cuidado porque el otro día llamando Sánchez un mensaje podemos ver un endurecimiento de las relaciones se osea yo creo que en la actual situación en que está el PSOE esta afrenta no les va a salir gratis a los independentistas Mila

Voz 1587 19:51 yo creo que no les va a salir gratis tampoco en Cataluña porque a ver ellos han estado Esquerra Republicana tiene un problema que desde mi punto de vista está empezando a ser irresoluble que es que cuando hace movimientos para aparecer como el interlocutor moderado válido con el que poder emprender un tipo de negociación que exige fidelidad a

Voz 1971 20:22 entre los interlocutores

Voz 1587 20:24 alguna cosa ocurre que lo echa por tierra y queda hecha añicos la imagen que han estado construyendo entonces hemos pasado en menos de dos años por sucesivos episodios en los que en un momento determinado era el elemento radical dentro del soberanismo después pasaba a ser el elemento moderado volvía a ser elemento radical y así sucesivamente con lo cual yo creo que lo que ha echado por tierra es esta imagen que intentaba construir de un partido fiable eh las noticias que tenemos del primer momento en el que se produce la reacción al al al a la noticia de que Sánchez quiere que Iceta presida el Senado es que es una sobrerreacción antes abría el que hemos has entrevistado que él se ha equivocado que él hace una sobreactuación que de hecho daba el resto del partido otros dirigentes importantes del partido daban por hecho que se podría reconducir pero que en el momento que comete ese error Puigdemont se tira encima de la oportunidad y entonces empieza a decir que no va a apoyar que no se puede apoyar volvemos

Voz 1971 21:42 exacto en la dinámica de la subasta

Voz 1587 21:45 a ver quién es el traidor a ver que no es el traidor etc pero claro cuando se trata de poner en juicio una relación con con el con con los socialistas con el PP o con Ciudadanos que en Cataluña se puede vender como que bueno ya estamos otra vez no son fiables los interlocutores etcétera etcétera no nos han dado nada no hemos no tienen voluntad de diálogo pues bueno quizá pueda pasar para una parte de la opinión pública catalana sí lo vetara Iceta es una cosa diferente quiere decir que no están en absoluto por ningún tipo de faz de no de Dia de diálogo sino de facilitar que a Cataluña le vaya mínimamente bien por alguien o por otros protagonistas que no son soberanismo yo creo que la cuestión de fondo es quieren que haya políticos interlocutores que no sean eh

Voz 0194 22:41 déjame que era ahora seguiremos hablando pero no está escuchando Miquel Iceta primer secretario del PSC muy buenas noches hola buenas noches se precipitó Pedro Sánchez con el anuncio de que sería usted quién presidiera el Senado

Voz 1591 22:56 no porque realmente es que él hacía una propuesta que yo creo que llegaba en un momento adecuado la constitución del Senado es el martes que bien el día veintiuno y por lo tanto no se trataba de esconder una voluntad política que efectivamente produce quería que se aceptase el derecho que tiene el PSC a sustituir la persona que que presentaba a través del Senado que habla el senador y presidente José Montilla no yo creo que el de los ciudadanos tienen que ahora también a la oportunidad de jugar no es un hombre que apuesta por el diálogo que apuesta por el diálogo dentro de la ley que es consciente de la existencia de un problema político que requiere de una solución política y en ese contexto proponer a una persona catalana federalista catalanista dialogante para presidir el Senado yo creo que era no era una un gesto que requería de poca explicación que más bien se explicaba por sí solo no a mí me incomodan poco porque digo todo gesto de mi padre

Voz 1889 24:11 sé que enfermera de los abuelos pero de dudas entre otras que lo dijera

Voz 0194 24:14 deduce ustedes que no hay ninguna voluntad de entendimiento por parte de Esquerra Republicana

Voz 1591 24:20 bueno yo creo que no lo demuestran yo prefiero dejarlo ahí porque vamos a ver esto solo lo vamos arreglar hablan sólo vamos a arreglar pactando sólo vamos a arreglar de la buena voluntad de la construcción de puentes no viviente contestó trincheras pues hemos de optar por los puentes es verdad que cuando hay conflictos a veces lo primero que se dinamita son los puentes no sucedía en Sarajevo en fin es esa idea de de cuanto peor mejor que a veces pues él se apodera de los grupos esparcidos no en fin yo creo que es un error pero sí pero yo creo que es decir cuando se trata de mi candidatura pues un poco también y no soy no soy objetivo pero creo que mucha gente que como socialista el de de independentistas que al inopinado donde había escrito sobre esto que no me resulta que es un paso nunca niños una posibilidad es una oportunidad no la echemos a perder

Voz 0194 25:25 pero por desgracia pues parece tener es una imagen no estaba escuchando antes de de saludarle pero estábamos hablando sí sí podemos tener una imagen distorsionada de lo que es Esquerra la sensación de que siempre es quién quién quiere ayudar quien quiere dialogar quién quiere avanzar pero que a la hora de la verdad no lo hace hay una imagen distorsionada de de Esquerra Republicana vamos

Voz 1591 25:47 a ver yo no quiero ni Iker juicios irreversibles definitivos pero es verdad que que por ejemplo cuando el presidente no han dudado sobre si convocar elecciones en vez de de declarar unilateralmente la independencia cosas que errores de los que empuja a favor de la declaración de independencia Quai d'Orsay presenta el proyecto Presupuestos Generales del Estado Esquerra Republicana el primer partido que presenta una enmienda a la totalidad cuando surge la posibilidad de que yo sea designados olvidan totalmente ocupe la presidencia del Senado también lo es la Esquerra quién en primer lugar dije que no no son hechos nada no son opiniones no entonces a mí me da la sensación de que hubo porque están mirando de reojo a sus competidores dentro del independentismo o porque tienen miedo de ser tachados de traidores por las razones que sean que la verdad siempre si caen del otro lado

Voz 0194 26:46 hasta ahora se da por todo descartado que que lo voten ahí alguna mínima esperanza

Voz 1591 26:53 yo no la tengo porque yo debo a tenerme a lo que se dice en público pero también de lo ha tenerme al al respecto de los procedimientos mañana en una votación individual y secreta en el Parlament de Cataluña y por lo tanto hasta que no se produce la votación pues no se puede certificar en el resultado pero vaya no es porque yo tenga ninguna esperanzas en los activamente por por el respeto que me merecen la las instituciones y el voto individual y secreto de los diputados ejecutadas al Parlament

Voz 0194 27:23 Miquel Iceta muchísimas gracias

Voz 1591 27:25 que la guerra los otros buenas noches

Voz 10 27:28 cinco

Voz 0194 32:58 los Pérez Oliva María Esperanza Sánchez acabamos de escuchar los argumentos del portavoz de Esquerra Republicana en el Parlament de Cataluña para votar que no a Miquel Iceta como para ser designado senador autonómico y acabamos de escuchar también la reacción del propio Miquel Iceta era el paso previo para que después fuera pudiera ser nombrado presidente del Senado miras no te habíamos escuchado todavía

Voz 24 33:19 si no me alegro mucho de que

Voz 1452 33:22 hayas entrevistado I Z porque bueno su discurso que siempre es el mismo realmente que no no no anda jugando con nada tranquiliza bastante no a mi me parece que hay que tener una convicción muy grande para decir en esta circunstancia que sólo se va a arreglar esto hablando o no sea buena no parece que por el otro lado en este momento haya una disposición a al diálogo yo creo que tiene toda la razón Pedro Sánchez cuando dice que los de Esquerra no no han vetado y Z sino que con su gesto de no darle el cien en realidad están vetando a la convivencia al diálogo al entendimiento de momento al menos prefieren el ruido o no el ruido y la seguridad que el que el ruido produce no se quejan de que en fin Pedro Sánchez no les ha contado a ellos antes de hacerlo público su plan Iceta no es para ofender se hasta hasta ese extremo realmente y tomar una decisión que sabe muy bien que no es una creo yo que deben saber muy bien que no es una una buena decisión lo cierto es que los independentistas de momento al menos parece que van a preferir alimentar el conflicto oí la no política no Ike la la la la legislatura pueden P

Voz 1971 34:40 Zarra otra vez lo voy a decir catalano tediosa decías tú una cosa sobre esto también hay que decía ahora que decía ahora

Voz 0194 34:50 María Esperanza de esos efectos en Cataluña yo hacía referencia antes en la portada a la última encuesta del CEO no del del CIS de Cataluña donde por primera vez son mayoría es verdad que hay muy poca diferencia pero son mayoría los no independentistas por por por simplificar eh gestos decisiones acciones como éstas van en contra de esa eso que querían ellos son los independentistas que era ampliar esa base social da la sensación que lo que puede hacer es cogerla si lo que provoca que es

Voz 1587 35:22 yo creo que ahora ya hay una fatiga fatigar amaina cambió en Cataluña exacto exacto incluso una fatiga unas ciertas dosis de incomprensión de dificultad para entender por dónde van los tiros en los propios seguidores independentistas os hay mucha gente confusa en este momento no porque primero no se ve una salida política el juicio está empezando a ver yo creo que perciben que está empezando a ir mal un sentido que de que la pérdida de de iniciativa política tiene como se podían pensar que sí tenían más fuerza política estarían en condiciones en un momento dado de aminorar las consecuencias de una sentencia adversa la gente empieza a percibir que esa fuerza política no existe que está muy desgastada porque aún que en Catalunya Esquerra Republicana ha tenido un buen resultado el PDK menos pero siguen teniendo el bloque sobre

Voz 1071 36:27 la lista sigue teniendo representación la verdad

Voz 1587 36:30 es que no tiene una repercusión política clara a pesar de tener la fuerza y entonces la mucha gente se pregunta muy bien seguimos ganando lecciones que pasa mañana dónde salimos mañana estamos en un enroque permanente

Voz 0194 36:45 además cada vez siempre cada vez que se puede vislumbrar una salida

Voz 1587 36:49 forma de diálogo en forma de de un gobierno comprensivo que que que quiere sentarse lo dinamita claro el problema es que como seguimos con Puigdemont la verdad es que el el Independent

Voz 6 37:05 cómo va obteniendo oxígeno de la mala combustión

Voz 1587 37:10 pero de de del problema catalán en el resto de España porque la decisión de la Junta Electoral le ha dado ahora un oxígeno a Puigdemont que no tenía entonces esto ha puesto nervioso otra vez Esquerra otra vez estamos en el en el en el punto aquel en el que los dos compiten de cara a las próximas elecciones por ver quién sostiene mejor el pulso a los adversarios que para ellos son enemigos que es el el el Estado no

Voz 1071 37:39 pues escuchen porque todavía en Cataluña también de esta mañana arropado por un grupo de independentistas que coreaban ni un paso atrás Quim Torra al president de la Generalitat ha recorrido los últimos metros simbólicos desde el arco de triunfo de Barcelona hasta la puerta del Tribunal Superior de Justicia donde ha declarado porque no retiro los lazos amarillos

Voz 0194 37:59 contigo Pau porque el president se remite a la defensa de la libertad de expresión pero será el Tribunal no el que decida si le procesa

Voz 5 38:06 ha argumentado que la orden de la Junta Electoral Central que le ordenaba que le forzaba a retirar esos símbolos pues que no tenía ninguna validez ha hablado de una maniobra política para sentarle en el banquillo de los acusados y sigue insistiendo que a su juicio debería prevalecer la libertad de expresión de la que según él goza la institución de la Generalitat

Voz 29 38:24 es una cornada es un acuerdo nulo de pleno derecho porque fue dictado por un órgano que no era ni es competente para dictar esa resolución los hechos eran competencia de la Junta Electoral Provincial y no de la central pero no podemos conformarnos hay que combatir la mala fe y la falta de rigor jurídico con la que actúan buena parte de organismos instituciones y aparatos del Estado

Voz 5 38:47 esto lo ha explicado en una comparecencia en Palau en la galería gótica que ser el escenario reservado a las ocasiones más solemnes lo ha dicho allí porque la declaración ante el juez ha sido a puerta cerrada el president se ha negado a contestar las preguntas de Box hizo lo atendido a las de la Fiscalía por cierto la sala que le ha tomado declaración también ha pedido hoy mismo el Síndic de Greuges que le mande todos los detalles sobre el informe recordaréis que

Voz 1971 39:08 el acto recomendando la retirada de los lazos digo

Voz 5 39:10 se lo mandó a Torra que lo ocultó durante más o menos media semana la excusa que puso el president es que habían pedido unas aclaraciones sobre ese informe eso es lo que quiere investigar el juez para determinar hasta qué punto Torra ignoró al defensor del pueblo catalán

Voz 0194 39:25 hay la otra novedad que llega desde Cataluña era judicial esta vez la Fiscalía que ha pedido acusar a varios altos cargos del Govern entre ellos a la cúpula de TV3 por un delito de organización criminal

Voz 5 39:34 si la Fiscalía pone ejemplos de comparaciones con organizaciones criminales ejemplos como por ejemplo traficantes de hachís bandas latinas como los Ñetas o los Latin kings del Ministerio público quiere ampliar los delitos de los que acusa a la supuesta cúpula del uno de octubre impiden que hasta veintiocho de los treinta a cargos de gobierno del Govern catalán ídolos de los medios públicos catalanes vayan a juicio el delito de pertenencia a organización criminal pues supone penas de hasta ocho años de cárcel ese delito se sumaría a los que ya pesan sobre los procesados que son los de malversación revelación de secretos falsedad documental desobediencia

Voz 0194 40:13 muchas gracias Pau

Voz 5 40:14 hasta luego lo recordaba hoy Alberto Pozas que llaman

Voz 1071 40:17 los Marchena advirtió de que veía problemas en acusar a los procesados de asociación criminal que es lo que ahora propone la fiscalía y lo que en el juicio del Supremo llegó a plantear Vox cuando eso se produjo esta fue la respuesta de Marchena

Voz 3 40:28 mire la Sala constata que hay un problema hay un problema desde la perspectiva del soporte fáctico de ese delito de organización ilícita

Voz 0194 40:37 el Supremo se está juzgando si hubo o no delito de rebelión lo que investiga este juzgado de Barcelona es Si hubo pruebas

Voz 1071 40:43 no malversación en la organización del uno de octubre y es ahí donde la Fiscalía proponía

Voz 0194 40:48 pedir la organización criminal bueno pues la designación frustrada de momento veremos qué pasa mañana de Miquel Iceta ha acaparado buena parte de los mensajes de campaña que sin embargo ha tenido otras cosas

en la Cadena Ser elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1925 41:06 por tener han tenido una coincidencia esta tarde en Pamplona Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cada uno por su lado pero la misma ciudad coincidencia también en un rival que son las

Voz 4 41:15 con el voto mayoritario al Partido Socialista se trasladó a sí misma pero sobre todo fuera de España trasladó un mensaje contundente diáfano ultra claro es que con la ultraderecha no se puede pactar

Voz 1925 41:27 Mar Iglesias se ha arrogado el mérito de que el PSOE esté donde dice él que está que existe podemos también cambiaron cosas en el Partido Socialista y cambiaron cosas para bien bueno pues ahora toca cambiar algunas cosas gobernando barra Españas Inés Arrimadas de campaña en Oviedo trata de que el Partido Popular no se apropie de un concepto clave en cada campaña el concepto voto útil

Voz 31 41:52 el nuevo voto útil ante el populismo ya Sanchís es Ciudadanos no hay ningún otro voto útil ningún otro voto que crece voto moderado voto unido de centro con los mejores a la cabeza el único voto útil en las próximas elecciones es Ciudadanos y centro

Voz 1925 42:11 Arrimadas C's piensa en el PP de centro dicen en el PP el PP piensan Ciudadanos porque hay algunos que no querían sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa que sólo quería ser un poquito menos pequeño que sólo querían optar a no perder por cuarta vez consecutiva las selecciones de ese partido tan nuevo que llevan presidiendo ya tres lustros el verdadero partido de centro derecha ha abierto moderado la fuerza tranquila sigue siendo el Partido Popular donde está el centro eso es lo que decía casado en Plasencia mando con apelación al tractor incluida al voto

Voz 3 42:47 oye San Isidro Labrador de Tierra de Campos de abuelo vendió las tierras para estudiar Meneses de Campos Tricio un vídeo de estos de Facebook me lo decía Cañete oye tú Serota que conduces actor digo yo es que yo me he criado en frente tribunal se nota que conduces tractor Atom

Voz 0194 43:07 no sabe conducir un tractor quedémonos ahí quedémonos en el PP como las campañas se han ido a solapar los partidos combinan la estrategia para las próximas elecciones con el análisis de lo que sucedió en las elecciones pasadas en las generales y eso es lo que ha hecho el PP preguntarse por qué perdió casi cuatro millones de votos Adrián Prado buenas noches qué tal Ángels buenas noches el PP ha hecho sus propios estudios para llegar a la conclusión de que el voto de Vox salió sobre todo de los que eran sus votantes

Voz 0019 43:34 y las cifras que manejan los populares no son poca cosa la verdad según fuentes del PP de los dos millones setecientos mil votos que Vox consiguió en las generales dos millones cuatrocientos mil proceden de su electorado si los cálculos son a estos un millón trescientos mil serían votos directos es decir votantes descontentos con el PP inmediatamente han decidido votar los de Abascal y un millón cien mil que procederían de la abstención de Rajoy y la dirección nacional confía en que eso no se vuelva a repetir el veintiséis de mayo y que muchos de los decepcionados que se fueron a Vox regresa a la hora de hecho la estrategia en esta campaña está siendo obviar a la formación de Abascal todo lo contrario a lo que Casado hizo en la campaña de las generales el PP además manejan encuestas internas que les sitúan distanciado de Ciudadanos la paradoja Ángels es que en el PP reconocen que el común ciudadanos que no termina de explotar y un Vox que parece que cae va a ser más complicado que las derechas

Voz 1071 44:23 con sumar estos son los cálculos los algoritmos de Génova mira cómo lo acaba de verbalizar Pablo Casado

Voz 3 44:29 es verdad que hemos perdido votos es verdad es verdad que se han ido a otra

Voz 9 44:35 formaciones políticas muchos de esos votantes pensaban que lo hacían de buena fe para que luego fuéramos capaces de pactar un gobierno eso es en lo que se ha basado en la izquierda toda la campaña que nosotros de buena fe no nuevo venido venir no hemos venido venir que íbamos solos contra Sánchez y luego con todos los demás contra nosotros pero da igual

Voz 3 44:57 el votante siempre tiene la razón y el análisis admite también Adri que Casado no logró movilizar como candidato

Voz 0019 45:03 sí eso es Nos dicen en el entorno del presidente de PP que la estrategia de campaña esa derechización de la que hizo tanta gala Casado fue acertada pero al mismo tiempo resultó irrelevante es decir hiciera lo que hiciera Casado no iba a conseguir variar el sentido del voto que hay detrás de esta fuga de votantes del PP bueno pues fundamentalmente en los dicen la corrupción la gestión de la crisis política en Cataluña y la subida de impuestos es decir en la dirección nacional vuelven a mirar al pasado para explicar la debacle de las generales aunque al mismo tiempo aseguran que esto no

Voz 0194 45:33 supone señalar ni Rajoy ni Aznar es una

Voz 0019 45:35 disponibilidad de Todos dicen I ante lo que pueda pasar después del veintiséis m los populares ponen la venda antes de la herida se fijan por ejemplo Madrid recuerdan que ya en las últimas autonómicas fue muy complicado mantener la presidencia Ike el último escaño quizo presidenta Cifuentes llegó a la una de la mañana

Voz 1925 45:52 gracias Adriana

Voz 0019 45:53 hasta mañana vamos a hacer una pausa ni

veinticinco

Voz 1925 52:47 la una la del requiebros el chotis así cantan ellos Ortega Smith Monasterio y Espinosa de los Monteros