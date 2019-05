Hora 25 (15/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1971 00:00 izquierda tiene la oportunidad ahora

Voz 1587 00:19 como la de Gabilondo como la de Carmena que son que son personas que no son no tienen estas aristas de cuchillo

Voz 0194 00:27 yo yo yo creo que un poco el mensaje además con los resultados del veintiocho de abril fuese que la sociedad no está tan crispada como los políticos sonó no están tan en los extremos como los políticos pero el Scorpio

Voz 1971 00:37 con esperanza si a ver yo casado porque verdaderamente es bastante sorprendente no

Voz 1452 00:47 alguien debió decirle al día siguiente de incluso la misma nota

Voz 0194 00:52 mareas incluso la misma noche alguien debería decirle

Voz 1452 00:55 por favor no insistas no sigas por ahí porque

Voz 0194 00:58 ya ves tú lo que nos ha pasado no en todo caso

Voz 1452 01:01 eso el discurso el fondo del discurso sigue siendo el mismo no con formas más templadas porque yo creo que está en un momento verdaderamente importante y serio porque si si vuelve a tener otro batacazo yo entiendo que su tiempo se ha acabado el guión Fini es es muy joven para para poder asumiría similares con con tranquilidad no pero bueno está en una situación de de verdadero peligro y supongo que él él lo tiene también muy claro no en todo caso decíais que parece que bueno que sí estamos en las mismas no que no han cambiado el discurso creo que que que decías no hombre vamos a ver cada uno tiene el discurso que tiene que nace de la ideología que tiene claro ídem a entender la vida por lo tanto Sangalo

Voz 0194 01:51 que a lo mejor después de los resultados bueno uno puede modular o maquillar hola

Voz 1452 01:55 sé que es tan bestias que escucha

Voz 1587 01:58 vamos en la última fase de la campaña

Voz 1452 02:00 pero generales eso es que no tiene no

Voz 1587 02:03 tiene precedentes

Voz 1452 02:05 estaba refiriendo mella a Casado que por supuesto ha cambiado absolutamente las formas eso sin duda no no pero digo general me parece que decidió Victoria que dicho hay que ve en fin vienen todos con el mismo discurso a ver cada uno tiene el discurso que tiene insisto con arreglo a su ideología ya su manera de entender el mundo y en todo caso en esta sección que que Ángels habéis puesto en la que de pronto sale una persona de un pueblo te noto que no conocemos y cuenta lo que le pasa y lo que le pide a los políticos ha humanizado mucho la en fin nuestra percepción de la campaña no yo creo que eso pasa en todas partes en todas las ciudades en todos los pueblos eso es la política de cada día y ahí sí que hay un discurso distinguía

Voz 0194 02:52 si alguien conoce mira lo que nos piden hoy Pedro

Voz 1 02:55 hoy nos vamos a ir

Voz 1715 02:58 de Canarias a Navarra pasando por Vitoria lo vamos a entender ahora ya hay peticiones de dos fundamentales que el Ayuntamiento en este caso municipio de Canarias presta atención una parte del pueblo del que vamos a oír hablar ahora que el Ayuntamiento de otro pueblo de Navarra ponga luz porque no hay manera de ver cuando termine repitió teléfono sitúen ese último por el pueblo

Voz 2 03:19 no

Voz 3 03:20 mi nombre es Fernando hizo hoy del municipio de Antigua en Fuerteventura lo único que le pediría al alcalde acercar desea que que entren es que no arreglen aparte harto de de gatillo que le llaman la montaña que no va falten que lleva años y años sin atenderla la parte de abajo de donde están los extranjero oí los hoteles

Voz 4 03:41 lo bonito pero la parte alta donde viven los trabajadores para para ello lo tienen abandonado

Voz 5 03:48 buenas noches yo soy un nazi de Berna de Vitoria pero yo tengo una casa en un pueblo de Navarra yo le pediría al alcalde que por favor que pongan más luz en la calle por qué tenemos dos lustros es no se ve un hijo muchas gracias

Voz 1715 04:08 Severino Donate ha tomado la molestia de llamar a esta ciudadana de Vitoria para preguntarle cuál es ese pueblo el pueblo se llama Zuñiga un pueblo fronterizo entre Navarra y Álava tiene cien habitantes también Sebelius ha tomado la molestia de buscar el significado del dirijo decía que ponga luz porque no se ve ni un gris hijo bueno pues hijo es una manera de hablar también de un Guijarro de una piedra o de un canto rodado

Voz 0194 04:30 vale recuerda el teléfono es verdad seis tres ocho

Voz 1715 04:34 siete empiezo seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres repito que pedimos notas de voz con aquello que les gustaría que hiciera

Voz 1587 04:43 los alcaldes de que salga elegido qué cosas necesito supone su ciudad seis tres ocho

Voz 1715 04:48 siete siete cuatro siete cuatro tres y esto además de

Voz 0194 04:51 estos sonidos que van sonando estas peticiones que van sonando que sonarán a lo largo de la campaña para el último día para los últimos días eh vamos a preparar un documento especial con el mapa de España a través de las peticiones de los ciudadanos y cómo podemos ver lo decías tú María Esperanza que ante esas grandes palabras esos grandes actos los mítines el cruce de acusaciones a la gente lo que le interesa es que

Voz 1971 05:13 pongan la luz porque sino no ven Hungría hablaba

Voz 0194 05:17 los antes de la campaña para las próximas veintiséis de mayo de lo que estábamos hablando ahora con las peticiones de de de los ciudadanos pero que no se nos olvide que son elecciones también europeas y esta noche en Bruselas debaten han debatido los candidatos que en principio aspiran a presidir la Comisión allí en la capital comunitaria está Rafa Panadero Rafa buenas

Voz 1971 05:33 noches hola qué tal cómo ha ido ese debate

Voz 1775 05:37 pues el mayor interés este debate esta noche era ver en acción a los que en principio aspiran a ser el futuro presidente de la Comisión y hemos visto a los candidatos de la izquierda los Verdes a los liberales a los reformistas y claro hemos visto también a los dos más probables no socialista holandés Timerman que habla de

Voz 1452 05:52 profunda reforma de la Unión ya el popular alemán

Voz 1775 05:55 a ver que apuesta por un nuevo comienzo dice más allá de la poesía de esas declaraciones de intenciones los dos han chocado entre otras cosas al hablar de políticas de austeridad o de empleo juvenil asunto de especial interés en España beber en la línea de los populares ha defendido que todo pasa por crear más empleo sin entrar en más detalles Timerman ha apostado por asegurar un salario mínimo que permita a los jóvenes ha dicho evitar esos trabajos que salen a dos euros la hora porque eso ha explicado también es una muestra de la solidaridad de los países a los que elevan mejor no basta con decir que dato empleo tenemos ha dicho hay que pensar que en el sur de Europa más del treinta por ciento los con están en paro y hay que ayudarle la solidaridad también ha sido referencia para hablar de inmigración a su aunque Timerman ha dicho que no se puede persigue a los barcos que rescata gente en el mediterráneo ni confiar todo acuerdos con terceros países asuntos en los que ver no ha entrado se ha hecho beber en cambio referencia varias veces además a la necesidad de que Europa toma decisiones por mayorías cualificadas y no por unanimidad Víctor se ha visto en el caso de Venezuela explicado donde nos llevó cuatro semanas llegar a una posición común contra el régimen comunista de Maduro eso no es la Europa en la que yo sueño una Europa demócrata de valores de defensa del Estado de Derecho yo creo Angels ha visto más seguro a Timerman ha estado más enérgico a lo mejor inglés eso puede puede ayudar momentos hasta también ocurrente no como cuando al hablar de fiscalidad ha dicho que hay que seguir preguntándole Alexa donde pagar impuestos Amazon cuando ha dicho también que el Brexit ha dejado al Reino Unido como si fuera como si aquello fuera Juego de Tronos no en general ha sido un debate interesante es la segunda vez que se hace aquí en el propio hemiciclo con más de doscientos periodistas invitados a debate con contenido en el que de verdad los seis candidatos se han metido en faena han hablado de esos lejanos temas europeos que a la hora de la verdad acaban marcando el día a día no en nuestros países uno de esos seis años va a ser

Voz 1452 07:49 por eso me presento europeo el sustituto de Juncker

Voz 1775 07:52 alguien a quien probablemente echáis de menos en el veinticinco se eso sí siempre siempre que el Parlamento que salga elegido el próximo veintiséis de mayo se ponga de acuerdo algo que este año no está tan claro como sí lo estaba hace tan sólo cinco años

Voz 0194 08:04 pues bueno interesante muchísimas gracias Rafa y además no hay que olvidar insisto en que estábamos hablando mucho de las municipales y de las autonómicas de los líderes nacionales pero es que también hay elecciones europeas sobre Europa algo más Pedro

Voz 1715 08:16 es sí reflexiones de Angela Merkel mañana se publica en seis diarios europeos en el caso de España en la vanguardia una larga entrevista con la canciller alemana siempre son interesantes las reflexiones del motor europeo sobre el futuro de Europa y Angela Merkel dice entre otras cosas que en su opinión ya no basta únicamente son palabras textuales con remitirse a siete décadas de paz para justificar Europa hay que mirar hacia el futuro hay que R posicionarse dice en un mundo que ha cambiado en el que las certezas algunas de las certezas del orden de la posguerra ya no son válidas en la actualidad en un momento en el que China Rusia y Estados Unidos dice Merkel nos obligan una y otra vez a encontrar posiciones comunes y eso a menudo en Europa es difícil dados nuestros diferentes interés

Voz 0194 09:03 también me quedan cuestiones de la actualidad internacional pero

Voz 0194 09:50 venga pues todo esto gracias más a los hombres Tito decía que me quedaban cosas todavía de la actualidad internacional porque Europa tiene que ir a votar y es lo que nos estaba contándonos estaba recordando Rafa Panadero con con ese debate para las elecciones europeas pero vota mientras busca su lugar en el mundo agitadas que están bajando las aguas conflicto harán

Voz 1071 10:09 Elario entre Estados Unidos y China y tensión en Oriente Medio Olga Holanda ha suspendido sus actividades militares e Irak ante el aumento de la tensión en la zona Alemania y Estados Unidos también han cambiado su estrategia a lo largo del día Alemania de hecho ha suspendido el adiestramiento de las fuerzas armadas de Irak

Voz 0194 10:25 esta tarde el Gobierno español ha elevado el nivel de alerta de su misión en ese país en Irak Mariela Rubio buenas noches buenas noches a qué se debe este cambio

Voz 1450 10:32 bueno el movimiento general de respuesta ante el incremento de la tensión en la zona por la proximidad con Irán según han confirmado fuentes del Ministerio de Defensa la Cadena Ser los militares españoles desplegados en Irak en misión de adiestramiento de las fuerzas iraquíes han elevado el nivel de alerta bajo el que operan los cerca de seiscientos efectivos españoles que están desplegados en Bagdad y alrededores en la zona de desmaya pero de momento es la única medida adoptada implica endurecer los protocolos de seguridad de los acuartelamientos pero al menos de momento no se traduce como ha sucedido con otros países de la coalición en que se suspenda la formación de los militares iraquíes es cierto que Alemania ya suspendido de forma cautelar la misión de adiestramiento que llevan a cabo sus ciento sesenta soldados lo mismo ha sucedido con Holanda pero hay que tener en cuenta que ambos países se encuentran en la zona del Kurdistán iraquí la situación de seguridad es distinta no en la capital como es el caso español la decisión de Alemany

Voz 1452 11:22 Yolanda se explica porque el nivel de alerta Angels

Voz 1450 11:25 sube Tan Dun que la base Se cierra por así decirlo a cal y canto y claro no pueden entrar los reclutas en cualquier caso la suspensión es temporal no implica en el caso de Alemania ni de Holanda la retirada de los contingentes

Voz 0194 11:37 pues gracias Mariela hasta luego estaremos pendientes de la situación allí porque vamos a salir precisamente por la situación en Irak y en Irán Victoria García buenas noches porque es es uno de los frentes que más preocupa ahora en la Casa Blanca

Voz 1460 11:50 así lo último es la orden del Departamento de Estado norteamericano para que todo su personal no esencial en Irak abandone el país ante la escalada de tensión con Irán advierte a los ciudadanos que no viajen allí por el riesgo dicen de violencia hay posibles secuestros este anuncio se produce después de que el secretario de Estado Mike Pompeo realizaron viaje inesperada Irak donde se ha reunido con oficiales para estudiar la habilidad de ese país para proteger a los americanos los allí residentes en la última maniobra de la administración Cham pero Oriente Medio donde el Pentágono ha situado a un equipo naval de combatirlo de bombardeo Dani Sanders es uno de los candidatos a la nominación por el Partido Demócrata dice que una guerra con Irán está abocada al desastre

Voz 8 12:34 sí mucha mucho frío

Voz 1460 12:39 todo lo claro que puede serlo el tema como esto una guerra con Irán sería un auténtico desastre como dijo el general Anthony sin sin gusto las guerras de Irak y Afganistán Amaral la guerra en Irán estoy de acuerdo con la general sin decía como ves Angers en Estados Unidos se valoran todos los escenarios creados por esta crisis

Voz 0194 12:57 el hablando Estados Unidos está el conflicto arancelario con China ahora la Casa Blanca está dispuesta a aplazar las tasas para el sector automovilístico eso es lo que ha aliviado las

Voz 1071 13:05 citas en las bolsas esta tarde en cuanto a la cadena NBC ha publicado que la administración Trump planeaba ese retraso de seis meses las bolsas se han venido arriba de forma significativa el IBEX por ejemplo caía cuatro décimas y en ese momento ha pasado a crecer de hecho ha acabado la sesión cerrando creciendo cinco décimas algo parecido ha ocurrido en los parques de París de Frankfurt o de Londres

Voz 0194 13:25 Vicky está corrigiendo Tram o nada de eso

Voz 1460 13:29 pues esto es una información que adelantan canal económico CNBC citando varias fuentes sin identificar Ike la Casa Blanca de momento lo ha confirmado lo que dije es que al Ejecutivo no quiere incrementar sus enfrentamientos comerciales con los socios y aliados en un momento en que mantiene una guerra arancelaria con China si a esto sumamos la oposición de buena parte del Congreso incluidos muchos republicanos Illa de los fabricantes de coches pues la verdad lo sabía de Excal lo de no sería descartable y no será hasta el sábado cuando se anuncie si realmente es aumentan los aranceles a las importaciones o los pospone otros seis meses mientras continúa negociando con China de todos modos hay un poco de caos porque hoy mismo su secretario de Comercio negaba tener conocimiento que Zape estuviera extendiendo esa negociación con los chinos porque ya sabes que ha pasado por varios periodos difíciles de turbulencias y cuando ya se iba a anunciar un acuerdo de repente los chinos se levantaron de la mesa el Gobierno echan se ha impuesto hasta el próximo sábado para anunciar esa decisión sobre la muestra de los aranceles a esas importaciones que justificado por razones de seguridad nacional os y las pospone otros seis meses la alianza de fabricantes de vehículos de coches en Estados Unidos ha dicho que son en realidad los que tienen la sartén por el mango que la imposición de Tarifa sobre los vehículos y repuestos importados sería un error con consecuencias significativas tanto para la industria como para los trabajadores gracias Vicky

Voz 0194 14:56 les contábamos a las nueve que Estados Unidos ha anunciado la suspensión inmediata de los vuelos comerciales y de carga hacía desde Venezuela

Voz 1071 15:03 el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos considera

Voz 0194 15:05 que hay condiciones que amenazan la seguridad de los viajeros de las aeronaves y también de las tripulación y dos cuestiones más desde la mesa de producción relacionadas contra

Voz 1715 15:14 sí novedades está un poco hiperactiva la Casa Blanca esta noche primera novedad que tiene que ver con las cuitas de Donald Trump con China el presidente Estados Unidos ha firmado una orden ejecutiva para declarar la emergencia nacional como una manera de proteger las redes de comunicaciones de Estados Unidos que supone esto en la practicas pues que a partir de ahora esa orden o autoriza a las autoridades de Comercio Estados Unidos a prohibir a las empresas estadounidenses hacer negocios con empresas tecnológicas chinas por ejemplo que en opinión de Donald Trump de la Casa Blanca pueden suponer un riesgo para la integridad de la seguridad de los sistemas de comunicación a Estados Unidos esta orden no cita a ningún país en ninguna empresa en concreto pero los analistas evidentemente dan por hecho que tiene un destinatario principal que es China y que es jugáis a gran empresa de telecomunicaciones que está desplegando las redes cinco G en buena parte de la segunda novedad la Casa Blanca ha detallado a los periodistas el plan la nueva ley de inmigración que mañana va a anunciar Donald Trump Ike tiene una novedad fundamental el IS quitar peso a la reagrupación familiar como motivo para dar la residencia permanente dar más peso a otros criterios como cuál por ejemplo que el inmigrante sepa inglés que sepa hablar bien inglés por ejemplo que tenga un nivel educativo alto es decir que tenga y formación o que tenga una oferta de trabajo hasta ahora el doce por ciento de los inmigrantes que piden la residencia permanente en la consiguen a través de estos criterios saber Ingles tener formación tener una oferta de trabajo y el resto por el la reagrupación familiar hilo que quiere Donald Trump es que las cifras inviertan que el sesenta por ciento de los permisos se lo lleve la gente que osa Bing Bingley eso tiene formación no tienen oferta de trabajo y el resto la reagrupación familiar

Voz 0194 17:09 no que no tengo mucho tiempo porque hay muchas novedades sobre sobre Estados Unidos pero sí casi a modo de titular ayer nos decía un experto Mila que Donald Trump vive vienen en el conflicto iraquí bueno estos últimos días lo estamos viendo no los frentes que va abriendo

Voz 1587 17:22 bueno esto tiene mantiene la tensión permanente sus votantes le perciben como alguien que está en una lucha agónica hay tremenda contra todo el mundo eso para ese votante diríamos atemorizado por que le da miedo el mundo y que pensaba que Estados Unidos estaba en decadencia pues le puede satisfacer pero pero al país no sé si si bien yo el mundo claro al país y al mundo al esos está yendo muy mal porque fíjate nosotros ya estamos empezando a pagar

Voz 0194 17:55 si el precio del petróleo no nos contaba aquí Javier Ruiz todas las consecuencias que tiene en nuestro bolsillo directamente iban

Voz 1587 18:05 pero no solamente eso sino que es está jugando peligrosamente a rebajar las condiciones de seguridad hizo un accidente diríamos con estos portaaviones y con estos con estas armas de guerra paseándose por los mares la verdad es que no tranquiliza

Voz 1452 18:22 yo creo

Voz 1971 18:23 lo que está tocando uno de los puntos claves de la economía norteamericana de la de las grandes multinacionales que apoyaron su llegada a la Casa Blanca es el alardea durante todo este tiempo de que de que el Diego los mercados van para arriba ideas de hace unas semanas los mercados incluido norteamericano están pegando unos batacazo guerras comerciales y esto le puede hacer daño

Voz 0194 18:45 quince segundos María Esperanza sí pues nada que

Voz 1452 18:48 a este señor efectivamente vive muy bien en en el conflicto le encanta a veces parece un niño absolutamente terrible jugando con una inconsistencia brutal esa inconsistencia política que que que que que tiene pero que bueno todavía hay una parte importantísima de sus votantes sino sino todo lo que los iba apoyando

déjame que salude a Manuel Rico director de Info Libre muy buenas noches

hola buenas noches Ángels Sara que nos presente las apuestas

las de Info Libre para mañana

bueno pues abrimos con lo que sido probablemente el tema del día no interpretaciones que Esquerra reabre las dudas sobre la investidura de Sánchez exige iniciar de una vez el diálogo sobre Cataluña al mismo tiempo que que el presidente del Gobierno en funciones de comenta los les dice a los yo tremendistas que dejen de engañar entonces sus votantes porque la independencia es imposible no bueno más allá del fracaso del plan que parecía bastante intrigas

que estar colocarla

bueno los números son los que son realmente a Sánchez necesitaría la abstención de los independentistas alguno de los independentistas catalanes o de luego como segundo tema hallamos la las dos campañas del PP nuestro título de hay partido de Casado a los candidatos que huyen de la fila porque consideran que fue perjudicar ni también un interesante artículo de opinión de Ignacio Sánchez Cuenca sobrecoste Air Europa esas son nuestras apuesta de mañana

apuestas en Info Libre muchísimas gracias Manuel

gracias a vosotros como siempre

Voz 0194 20:26 antes de las frases es la cuestión con la que habríamos nosotros también habla Info Libre como nos decía Manuel Rico ese no de los independentistas a Miquel Iceta para ser designado senador autonómico y posteriormente poder ser designado presidente del Senado ha hablado sobre esta cuestión el president de la Generalitat Quim Torra en un mitin estatal

Voz 2 20:43 de Despres Mian que estaban Kurt así a parlamentarios piden algunos querencia parlamentaria cortesía parlamentaria provocó envolvían cabo tenemos como querían que votasen señores se vive ocurre Good da pan saca votarían como alguien se le ocurrió el debutaría muy cara al Parlament de Cataluña a parné otra Cal presidentes que el Parlamento de Cataluña tiene que permitir que el presidente del Gobierno español de diga quién tiene que ser el presidente del Gobierno español Dakar manera que partan acaba de Misrata la facción Ésta es la compra

Voz 1971 21:19 por tanto hemos terminado con el señor Iceta frase del president de la Generalitat de Cataluña otras frases Sastre

Voz 1071 21:26 pues mira frases de obispo en Valencia seguía hoy la investigación por los contratos relacionados con la visita del Papa en el año dos mil seis declaraba como investigado el actual obispo auxiliar de la ciudad de Valencia se llama Esteban Escudero que ha delegado la responsabilidad de los contratos que se firmaron entonces en un cardinal en un cardenal que ya ha muerto le han ido a preguntar a la salida del juzgado él él se reía

Voz 5 21:47 pero no tengo nada que declarar

Voz 10 21:52 todo el mundo que provisto a todos

Voz 11 21:54 no hay nada que declarar en la hay de medios

Voz 10 21:58 pero algo está todo poco juego dirá

Voz 1071 22:05 qué risas Se ha muerto el obispo de Astorga tenía sesenta y dos años le sobrevino un infarto en una calle próxima al Arzobispado Juan Antonio Menéndez Se llamaba Asier al presidente de la Comisión anti pederastia que constituyó la Iglesia española contra los abusos a menores a esto es a lo que él se comprometió cuando le nombraron

Voz 12 22:21 me he dado cuenta que por muchos protocolos que tengamos muchas normas que estemos no hay un seguimiento persona que alguien se ocupe de ello es muy difícil que lleguemos a conseguir este objetivo que la líder

Voz 1071 22:35 la cadena ABC ha difundido hoy en exclusiva imágenes del interior de la catedral de Notre Damme después del incendio se ven todavía sobre el suelo los cascotes restos de piedras de maderas que los operarios van retirando poco a poco lo que no sabes el dinero para la reconstrucción llegaron a prometer se ochocientos cincuenta millones en donaciones pero las fundaciones que van a gestionar esas colectas no han visto todavía el dinero no son las frases que recitaba hoy el ministro de Cultura

Voz 5 23:07 que es demasiado pronto

Voz 1071 23:12 para concluir que tenemos suficiente o demasiado dinero para la estación puede que haya una diferencia entre las promesas de donación y el pago de los donativos calle pues es significativa pues se esta diferencia porque ha dicho Mas ha dicho no sabemos todavía cuántos supondrán las obras de restauración y luego esto

Voz 5 23:34 Jagger Twitter vivido ya viral de cómo baila salta canta después de que les sometieran el mes pasado al reemplazo de la válvula aórtica por catéter cosa que dicen los médicos reduce la recuperación tiene setenta y cinco Sínodo han visto busquen lo que se van a quedar con la boca abierta vamos a Ramón

Voz 2 23:52 era el dietario

Voz 0554 23:59 la Junta Electoral Central después de autorizar la presencia de Renault Juncker un debate de TV tres La prosigue a instancias las autoridades penitenciarias Esquerra Republicana se apunta al veto al nombramiento de Miquel Iceta como senador por el Parlamento de Cataluña día de Barcelona acusa de un delito de organización criminal la Varios Cargos en la Generalitat vinculados a uno de octubre Torra declarará en el juzgado por los lazos amarillos y se declara dispuesto a pagar al precio que haga falta en la prensa da cuenta de unas sesiones más tensas del juicio de Madrid muchos nubarrones para un solo día civiles las misiones en la legislatura que empieza a encauzar el paso del proceso independentista al pos proceso hay días en que uno sospecha que hay más gente dispuesta a seguir enfangado la escena política que entrar en una nueva etapa los irreductibles siguen condicionando la escena es difícil entender que hagan Esquerra Republicana vetando el secretario general del PSC para el Senado salvo quererlo situemos en la pelea con Junts Paul Cataluña por la hegemonía del soberanismo catalán pero son también ilustrativas las reacciones de los otra parte en el PSOE y quién se siente aliviado por que queda desmentido así que haya pactos con el independentismo osea falta atrevimiento en de lanzar iniciativas que hablan del juego siempre hay un momento en que se impone el miedo a los irreductibles a los que no se bajan de las banderas probablemente Pedro Sánchez se pasó de sobrado al proponer la candidatura de Iceta sin haber informado previamente a los interesados pero tiene razón cuando dice que los independentistas tienen miedo a decir a quienes creyeron en ellos que la independencia no va a ser posible es un miedo infundado porque la mayoría dos independentistas lo saben hoy por hoy no se dan las condiciones para la secesión y por tanto no les sería difícil entender lo que es evidente que se está en otra fase ya hay que renovar liderazgos y estrategias y en medio del ruido una nota de Sociología cromática me diste una persona que trabaja en el mundo de la moda en Madrid gustan los brillos barcelonés mate hizo lo tienes en cuenta no vendes

Voz 6 26:10 por hoy terminamos aquí Victoria Lafora Milagros Pérez Oliva María Esperanza Sánchez en Andalucía que que gustan más los brillos Smara

Voz 10 26:17 es verdad

Voz 1715 26:20 buenas noches y buenas prácticas

Voz 10 26:22 tres hasta mañana esta mañana con todo el color

