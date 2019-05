Hora 25 (16/05/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

No hay resultados

Voz 1 00:00 Josu Ternera representa como nadie la barbarie en la historia de ETA INI la desmemoria Nil

Voz 0125 00:06 unidad fueron precios a pagar por su disolución son las ocho las siete en Canarias

Voz 1804 00:21 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:32 hola buenas tardes el ex dirigente etarra se encuentra ya en una prisión francesa del departamento de Alta Saboya desde allí será trasladado en las próximas horas a París para cumplir la condena de ocho años de cárcel que le fue impuesta en dos mil diecisiete

Voz 1722 00:45 aquí reivindicar que durante estos cuarenta años de democracia la democracia española gracias a la unión de todos los políticos de todas las fuerzas políticas derrotamos a ETA

Voz 0194 00:58 la detención de Ternera se ha colado hoy como argumento de campaña el líder del PP ha tenido la habilidad de unir en un mismo argumento a Sánchez Esquerra ternera hay Bildu el líder de Ciudadanos se ha limitado a celebrar que los crímenes no salgan gratis

Voz 1722 01:10 hoy que tanto se habla de la investidura complicada ahora por Esquerra Republicana de señor Sánchez el mes que viene lo que quiero decir es que espero que Bildu no tenga nada que ver la investidura del próximo gobierno hoy vamos a dormir

Voz 4 01:24 más tranquilo muchos españoles porque nuestra conciencia sabemos que que la hace la paga

Voz 1258 01:30 en Hora Veinticinco vamos a dedicar la segunda hora del programa

Voz 0194 01:33 Josu Ternera detenido en la operación infancia robada diecisiete años después de que se fugara y contaremos el último traspiés independentista de Pedro Sánchez primero retumbaron sus presupuestos y ahora le bloquean la elección de Miquel Iceta como presidente del Senado la pregunta fundamental ahora se proyecta sobre la legislatura que está a punto de empezar

Voz 0919 01:50 la decisión Avui pot dificultar las relaciones entre grupos Politics hipótesis el inicio de la legislatura

Voz 0194 01:57 Miquel Iceta cree que este veto independentista puede acabar contaminando la legislatura pero Gabriel Rufián apuesta por que no haya otras consecuencias

Voz 5 02:04 sí que es cierto que se pueden gestionar las cosas mucho mejor de lo que ha hecho el PSOE en cuanto al señor Iceta pero evidentemente no condiciona nada sino sobre si nos encontramos un PSOE dialogante será mucho más fácil remontarnos al PSOE que se comunica a nosotros a través de titulares será complicado

Voz 1715 02:23 una crónica de campaña de hoy suena de nuevo a escraches Pedro Blanco este jueves le ha tocado la alcaldesa de Madrid

Voz 6 02:28 os voy a pedir por el Samur

Voz 7 02:32 me a por favor

Voz 1715 02:34 ayer fue en la cantidad hasta las ciudadanos Begoña Villacís en los dos casos han sido activistas antidesahucios por cierto sólo hemos contado esta tarde en la SER la Fiscalía ha abierto una investigación por el acoso que sufrieron en Rentería los representantes de Ciudadanos con Albert Rivera a la cabeza la pasada campaña electoral de la crónica del mundo Estados Unidos pendientes de que Donald Trump presente esta tarde su propuesta para reformar la Ley de Migración Venezuela Juan Guaidó ha confirmado que ha enviado una delegación a Noruega donde Gobierno y oposición dialogan con la mediación de ese país

Voz 1722 03:01 no hay ningún tipo de

Voz 8 03:04 no

Voz 1722 03:05 no lo repito y lo dejó meridianamente claro como cuarto

Voz 1715 03:09 en Noruega una media que cualquier a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes

Voz 0919 03:15 desde el presidente del Fútbol Club Barcelona Josep Maria Bartomeu ha confirmado hoy por primera vez después de la eliminación ante el Liverpool que Ernesto Valverde seguirá siendo el entrenador del equipo azulgrana la próxima temporada hay que tiene todo el apoyo de la Junta Directiva ahí en tenis estamos pendientes del Master mil de Roma Fernando Verdasco se ha metido en cuartos de final tras ganar al ruso Caixanova jugará en esa eliminatoria seguramente con Rafa Nadal que está ahora mismo en la pista jugando en octavos de final ante el llano Bassi las Billy el primer set ya lo domina Rafa por cuatro juego

Voz 0194 03:46 Saura y el tiempo hay que recuperar la manga larga ya hasta el jersey porque se anuncia una caída brusca de temperaturas Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 03:53 buenas tardes poco a poco la lluvia se va extendiendo por toda la mitad norte de la península las tormentas más activas ahora afectan a las provincias de Soria también La Rioja parte de Navarra se desplazan lentamente hacia el oeste de manera que en breve alcanzarán Aragón ya de noche o de madrugada Cataluña riesgo de algún aguacero también de fuerte rachas de viento y a lo largo de esta noche empezará a llegar el aire frío que va a hacer que los próximos días deje de hacer calor por ejemplo en Madrid mañana una máxima quince grados más baja que hace un par de días o diez grados menos que hoy que quedaremos alrededor de los veinte grados solo en el sudeste de la península máximas más altas alrededor de los treinta y mañana en general seguirá lloviendo en distintos momentos de la jornada en la mitad norte peninsular durante la tarde algunas tormentas alcanzarán las islas de Mallorca y Menorca al sur de la península también en Canarias más sol que no

Voz 1715 04:43 empiezan a Veinticinco Pedro al cierre portado otra historia el Consejo General de Enfermería denuncia una fiesta organizada en una conocida discoteca de Madrid en la que se recurre una vez más el estereotipo más burdo mujeres vestidas de enfermeras semidesnudas y ofreciendo bebidas en en jeringuillas Mariano Rubio

Voz 0194 05:00 azafatas disfrazadas de enfermeras minifalda cofia ropa interior roja encajes animaban el local repartiendo chupitos en jeringuillas gigantes y también había azafatas disfrazados de médicos todos hombres

Voz 1715 05:11 pero con bata blanca y vaqueros sin enseñar nada

Voz 0194 05:13 escotes ni culos así fue la fiesta en la discoteca Fortuny la portavoz de la Asociación Madrileña de Enfermería está harta del acoso y ficción Alda récords

Voz 7 05:22 éxito feminista en un sigo de igualdad en un siglo donde la mayoría de los médicos son mujeres la mayoría de las enfermeras mujeres que hemos sufrido con la crisis horrores que seguimos dándolo todo no nos merecemos esta imagen de publicidad de mujeres sexy de mujeres externo basta ya

Voz 0194 05:41 el Colegio de Enfermería pide la intervención de la vicepresidenta Calvo como máxima responsable de Igualdad y también del Instituto de la Mujer

Voz 1804 07:19 cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 07:26 Pedro Blanco y siete minutos siete y siete minutos en Canarias Ana Terradillos buenas tardes buenas tardes lo primero Ana que sabemos hasta ahora de las situación de Josu Ternera recuerden este ex dirigentes de ETA que llevaba casi dos décadas buscado por la policía y que ha sido detenido hoy en el departamento francés de la altas

Voz 0125 07:43 Urrutikoetxea Bengoetxea está en dependencias judiciales ahora mismo en los próximos días va a ser trasladado a París allí declarará ante el juez para ingresar en prisión porque tiene una condena pendiente de ocho años por dirigir el aparato logístico lo militar de la banda terrorista terrena ha sido detenido hoy cuando se dirigía a un hospital a tratarse el cáncer que padece la Guardia Civil tenía cercado a un colaborador de ternera gracias a él se manejaba una información de que alguien iba a acudir a ese hospital esta mañana a las siete Se ha hecho bingo así al menos lo confirman a la SER fuentes cercanas a este operativo que insisten en que no sabían que se iban a encontrar con Urrutikoetxea no iba armado utilizaba identidad falsa llenen su historial clínico aparecía también otra identidad que no era la suya cuando le han identificado en el Parking del hospital ha dicho que sí que era él y ha quedado detenido junto con la otra persona que le acompañaba llevaba meses residiendo en esa localidad de los Alpes franceses donde le han arrestado dice la Guardia Civil Pedro que era extremadamente cauteloso en sus movimientos al menos durante los últimos meses

Voz 1715 08:44 Josu Ternera ha sido uno de los referentes de ETA en la historia de la banda terrorista tuvo problemas en ordenar los atentados más sangrientos de la banda terrorista fue quién puso voz al comunicado de la derrota definitiva

Voz 13 08:56 esta organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria

Voz 1715 09:04 jefe etarra negociador en diferentes fases prófugo de la justicia con la que Ana tiene también varias cosas vence así negociador duro como

Voz 0125 09:12 dices y aquí en España tiene cuatro requisitorias pendientes con sus correspondientes holandés ordenes europeas de detención y entrega una de ellas por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza atentado que presuntamente ordenó él y otra por el asesinato de un directivo de Michelin en total cuatro en cuatro juzgados diferentes de la Audiencia Nacional de momento va a empezar a cumplir condena allí en Francia pero podría venir a declarar a que la Audiencia Nacional hasta luego

Voz 1715 09:35 la detención de Josu Ternera los ha pillado en campaña electoral y claro se ha colado en los mítines por ejemplo en el del presidente del Gobierno

Voz 1722 09:42 a nuestro compromiso en la lucha contra el terrorismo y por la convivencia es el compromiso eterno que tiene el Partido Socialista y el conjunto de la ciudadanía española con la memoria de las víctimas de los familiares de las víctimas del terrorismo

Voz 1715 09:57 la sombra de Josu Ternera sea proyectado incluso sobre la próxima investidura a escuchar a Pablo Casado al líder del PP que ha tenido la habilidad de coser al ex terrorista con Esquerra Republicana con Bildu y con Pedrosa

Voz 1722 10:10 hoy que tanto se habla de la investidura complicada ahora por Esquerra Republicana del señor Sánchez el mes que viene lo que quiero decir es que espero que Bildu no tenga nada que ver la investidura del próximo Gobierno atención nipón apoyo y creo que es el bono decirlo ahora la noticia están los terroristas sino en cómo definimos los actos terroristas los que somos demócratas sin

Voz 1258 10:34 simplemente los indignados el que esos herederos Purito

Voz 1722 10:37 los tengan algo que decidir en el país en el que causaron casi un millar de víctimas

Voz 1715 10:42 el líder de Ciudadanos ha recurrido a un siempre socorrido el que la hace la paga para celebrar la detención del etarra

Voz 4 10:48 y hoy las víctimas Josu Ternera en particular aquellos atentados que ordenó este carnicero hoy van a dormir más tranquilos hoy vamos a dormir más tranquilo muchos españoles porque nuestra conciencia sabemos que que la hace la paga quiero que caiga todo el peso de la ley sobre este señor si es que se le puede llamar señor sobre este asesino sobre este terrorista

Voz 1715 11:09 luego está la izquierda abertzale Arnaldo Otegi no ha querido ocultar hoy su contrariedad porque la policía por la que la justicia se empeñe en castigar los crímenes cometidos el PSOE

Voz 14 11:21 siempre tiene la misma carta de presentación y quizás piensa que es posible arreglar los problemas por la vía judicial policial lo por medio de las cárceles equivoca esta no es la vía para los problemas si los problemas político no se resuelven con criterios políticos y a través de la negociación política pues no se van a resolver

Voz 15 11:40 es que ya en algún veinti símbolos fue plan sesenta sin contra Ci treinta Nau abstención

Voz 1715 11:49 de cinco a favor sesenta y cinco en contra treinta y nueve abstenciones el resultado de esta votación en el fondo era un gran spoiler todo el mundo sabía que Iceta iba a perder ha perdido el Parlamento catalán ha rechazado su candidatura a ser senador de designación autonómica lo había elegido el PSC y los demás lo han impedido argumento son conocidos hoy independentismo siente que es estaba ninguneando al Parlamento catalán al hacer elegir no aún senador autonómico sino al presidente del Senado los que se abstienen el PP Ciudadanos lo explican por la supuesta tibieza de Iceta con quiénes aspiran a romper España en fin vamos a repasar el debate de hoy en ese pleno extraordinario Barcelona Albert Prats

Voz 1157 12:26 aunque esta mañana Miquel Iceta ya conocía el desenlace final después de la votación el líder del PSC ha sido muy crítico con Esquerra Cataluña les está acusado de sectarios de enrarecer el inicio del mandato con la barrera cuando se rompe la barrera es muy difícil de que todo siga exactamente igual se refería a ETA a unos puentes que según él habían resistido situaciones políticas muy tensas lo decía después del pleno en el que los independentistas han reprochado al primer secretario de los socialistas catalanes de que en este contexto pida respeto parlamentario desde Esquerra Sergi Sabrià Esquerra él no d'Esquerra hoy cae por su propio peso en bloque convencidos y no sólo por las formas y no nos hablen de cortesía donde está la cortesía con los diputados que están en prisión

Voz 1715 13:11 eso utilizando los mismos argumentos Jones parte

Voz 1157 13:14 Cataluña también ha votado no los comunes son los únicos que han votado a favor C's y PP se han abstenido asegurando que no pueden apoyar a quién ha blanqueado al independentismo

Voz 1715 13:25 el PSC va a acudir al Constitucional si no se da prisa el Constitucional digo el PSOE no descarta elegir como presidente del Senado a otro miembro del PSC que se aparte si finalmente el tribunal les da la razón escenario ideal para los socialistas Carlos sería que el Constitucional se pronuncie con urgencia Javier Álvarez

Voz 0125 13:41 el Tribunal Constitucional ya tiene sus vanos el recurso de amparo presentado por Miquel Iceta hay dieciséis diputados y diputadas del Partido Socialista la sección encargada de estudiar esta admisión a trámite de la demanda es la Sala Segunda compuesta por seis magistrados que de momento no han sido convocados al estudio

Voz 1715 13:55 de recursos sin embargo fuentes del Tribunal constituye

Voz 0125 13:57 serán apuntan que el expediente será tratado por el pleno del Tribunal dada la trascendencia constitucional del caso que analiza por primera vez que sentará doctrina para el futuro el trámite según explica el catedrático de Constitucional Javier Pérez Royo no se prolongara

Voz 1157 14:11 mucho gusto muy sencillo en el que no hay que hacer

Voz 16 14:13 practican de Trueba ninguna ni nada realmente con darle audiencia a las partes en plazos de dos días y en tres días solucionarlo esto en cinco días el tribunal constitucional tendría podría resolverlo perfectamente de tal manera que no alterará el funcionamiento

Voz 0125 14:29 los socialistas plantean la vulneración de su derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos porque la votación sobre Iceta no se ha realizado con una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse al respecto en caso de que el Tribunal falla a favor de Iceta la decisión de la Cámara autonómica quedaría anulada tendrían que repetir la votación garantizando eso sí los derechos fundamentales vulnerados

Voz 8 14:53 en la Cadena Ser

Voz 17 14:55 Yunis municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1715 15:01 y claro el veto de independentismo salpicado este séptimo día de campaña como lo hizo ayer es muy interesante comprobar cómo los partidos de derecha necesita mantener vivo ese argumento de la complicidad entre el PSOE y el independentismo por mucho que la realidad lo desmienta ya saben que todos en votos IU también Iceta lo va a contar Javier Carnero siguen alimentando en los líderes de PP Ciudadanos el fantasma de los supuestos pactos ocultos mientras que Pablo Casado habla de concesiones no satisfechas como causa del retraso independentista

Voz 1722 15:29 y como estamos en campaña electoral Pedro Sánchez está dilatando ese pago al contado para que no le penalice electoralmente

Voz 1715 15:36 Iberia cree que los pactos saldrán a la luz tras las

Voz 4 15:39 come hasta el veintiséis de mayo Nothing Hill que se pelean y el veintisiete de mayo vamos a saber qué es lo que han tramado o que nunca han pactado por

Voz 1715 15:46 su parte el presidente Pedro Sánchez marca distancias acusando al independentismo de vetar la convivencia en Cataluña votan

Voz 1722 15:52 contra Iveta Ana Miquel Iceta porque no quieren soluciones porque quieren vivir del conflicto

Voz 1715 15:58 desde Esquerra Republicana su grupo en el Congreso trata de calmar los ánimos

Voz 18 16:02 no se pueden gestionar las cosas mucho mejor de lo que ha hecho el PSOE pero evidentemente no condiciona nada

Voz 1715 16:07 asegura Gabriel Rufián que su partido sigue con la mano tendida la pasada campaña de las generales hubo un escrache un intento de boicot muy sonado de Rivera se marchó a Rentería al País Vasco la Ertzaintza tuvo que proteger a los miembros de Ciudadanos ese partido lo denunció a la Fiscalía la Fiscalía lo va a investigar rasca la Fiscalía de Guipúzcoa abierto

Voz 0978 16:29 agencias de investigación para tratar de esclarecer quiénes están detrás de Inter

Voz 1258 16:32 dos de boicot del mitin que Rivera protagonizó hace algunas

Voz 0978 16:34 semanas en Rentería junto a Maite Pagazaurtundúa entre otros recordemos que ante los insultos y amenazas ante los cientos de personas allí concentradas tuvieron que salir escoltados la Ertzaintza llegó a intervenir tras haberlo denunciado Ciudadanos la Fiscalía observa ahora que se pudieron cometer los presuntos delitos de odio amenazas e incluso Arias según recoge el escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER se pide además a la Ertzaintza que identifique a los supuestos autores del escrache así como a los políticos que

Voz 1258 17:00 lo sufrieron en su denuncia ciudadanos apuntó

Voz 0978 17:03 directamente a la asociación Hernán que es heredera de Segi Jarrai ilegalizadas en su día por su vinculación al mundo proetarra

Voz 17 17:11 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve Catherine S

Voz 19 17:17 hora veinticinco

Voz 1157 17:20 evolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema bloque donde Lex computing es tan flexible como Flex Juan ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado

Voz 9 17:30 el DW dentro nosotros hablamos el mismo idioma y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital informa Telefónica Empresas punto es

Voz 7 17:49 cuando abres la nevera para coger una ventanita

Voz 8 17:52 eso con de esa tarta

Voz 7 17:55 estas tensando con el estómago que si puedes pensar con el estómago puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire limpio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 20 18:10 Solana tiene zapatos mocasines para hacer escalada como

Voz 8 18:12 si eres urbanos baje a partes iguales descubre

Voz 21 18:15 Nico es totalmente equipado y con recompra garantizada por ciento veinticinco euros al mes con pantalla táctil llantas de aleación luces LED sensor de parking todo por ciento veinticinco euros al mes entrada

Voz 1804 18:24 seiscientos setenta y seis al final siete mil trescientos veinticinco euros cuarenta y nueve meses comisión de apertura trescientos cincuenta y siete con cincuenta y cinco euros PIB siete ochenta por ciento high note contra empieces por ciento financiación de FC avance hasta fin de mes condiciones en punto es KPN ser o veinticinco

Voz 1715 18:42 Pedro Blanco otras historias del día el informe de la Guardia Civil Oil que hoy les hemos adelantado en la SER que describe la operativa de la constructora OHL para conseguir dinero dinero negro con el que pagar las comisiones ilegales el sistema era casi perfecto conseguían que las administraciones acabaran pagando ese dinero Miguel Ángel Campos

Voz 12 18:59 se le giraba la administración

Voz 0125 19:01 capturas por conceptos difíciles de controlar como madera para encofrado so graba de una cantera la administración pagaba pero se trataba de facturas falsas ni había madera ni camiones de grava porque supuestamente OHL empleaba a proveedores de confianza que accedían al tamaño haciendo como que enviaban esas materias primas eso sí la administración pagaba por estos conceptos el importe abonado según la UCO se convertía en dinero negro con el que sobornar a otros políticos y obtener más obras de instituciones está de continuar con el ciclo las claves en esta casa esa que investiga la Audiencia son un pen drive con la supuesta caja B de OHL intervenida al Bárcenas de esta empresa felicísima Ramos y un CD con grabaciones de las entregas de las mordidas incautada al ex director de la compañía Paulino Hernández conocido como El Villarejo de la sociedad porque lo grababa todo hay once políticos de distintos partidos bajo sospecha OHL no niega los hechos afirma que mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción y que los investigados están ya fuera de la empresa

Voz 19 20:02 guineano crónicas

Voz 1715 20:03 el mundo varios apuntes al primero los contactos entre el Gobierno de Maduro y la oposición en Noruega con la mediación de ese país Juan Guaidó reconocido que ha enviado una delegación aunque resta trascendencia a lo que niega que sea una negociación Álvaro Zamarreño

Voz 1258 20:15 Guaidó no ha dado detalles sobre lo que se ha hablado en esos

Voz 0116 20:18 encuentros pero sí confirma que la oposición tiene una delegación en Oslo por el lado del Gobierno de Maduro ha sido uno de sus diplomáticos en Naciones Unidas

Voz 1258 20:25 el que lo confirmaba esta tarde aunque el propio presidente

Voz 0116 20:28 lo hacía implícitamente anoche ya con informaciones publicadas sobre la presencia de suministro de información

Voz 1258 20:34 Jorge Rodríguez uno teme que suele Lorite bueno

Voz 22 20:37 oye está cumpliendo una misión en el exterior

Voz 0116 20:39 muy importante el Gobierno noruego no ofrece nunca detalles de estas mediaciones pero su prensa cuenta que han sido una serie de encuentros para intentar organizar una agenda de negociaciones más adelante han celebrado martes y miércoles cerca de Oslo son las primeras conversaciones reconocidas entre ambas partes desde que

Voz 1258 20:55 hay dos sedes Hinault presidente encargado de Venezuela

Voz 1715 20:58 también la reunión del Eurogrupo en Bruselas en la agenda los presupuestos de la eurozona y la lista de productos a los que Europa podría imponer aranceles como respuesta a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a los vehículos que exporta Europa Bruselas Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 21:13 buenas tardes un presupuesto sólo para países euro gestionado desde la Comisión tiene consenso como proyecto y muchos problemas al entrar en detalles aunque hoy la reunión ha quedado marcada por las vueltas que han dado los aviones para poder encontrar aeropuerto tras el cierre por huelga justamente inesperado

Voz 20 21:30 el espacio aéreo de Bruselas

Voz 0817 21:33 ahora se cerraba el espacio aéreo belga hemos estado viendo que hacíamos hemos aterrizado Lille hemos venido con el coche sea que ha sido un poco laborioso pero bueno al final muy bien porque hemos conseguido llega el ser retrasado un poquito el el Eurogrupo

Voz 0738 21:46 bueno es la ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño y más bien evasiva sobre los grandes temas aunque su entorno dice que España vetará el presupuesto euros si no se acepta que pueda servir para inversiones nacionales en época de crisis

Voz 1715 22:00 sí estamos pendientes de que Donald Trump presente su propuesta para reformar la ley de inmigración es una de sus obsesiones la inmigración y una de las partes de su política más rentable electoralmente en resumen Trump quiere que la mayoría de los permisos de residencia se los lleven los inmigrantes buenos bien formados o con oferta de trabajo Victoria García buenas tardes

Voz 1460 22:17 buenas tardes Pedro el presidente norteamericano aprovecha un acto del partido en Fénix para explicar esas líneas maestras de la reforma migratoria que viene a ser dejar de lado a los indocumentados focalizar la inmigración en personas con estudios capacitados y que hablen inglés hacer posible jóvenes estableciendo vínculos permanentes en aquel país Nancy Pelosi es la líder demócrata en el Congreso que forma es la reforma de los méritos pero son los méritos que ha establecido el por el propio presidente Donald Trump propiciar una inmigración que no conlleve reducir el sueldo de los norteamericanos porque los inmigrantes acepten sueldos menos competitivos aunque la bancada republicana tampoco parece muy favorables a lo que propone el presidente

Voz 1715 23:03 a las nueve en la segunda hora nos vamos a detener en el perfil de Josu Ternera y haremos balance también de todos los etarras ex etarras que siguen fugados de las causas abiertas en la carabela Xavi Torres hola

Voz 12 23:14 pero en él no Él no del paro

Voz 1603 23:16 la catalana que Iceta sea ganador el senador perdón y presidente del Sena

Voz 7 23:20 no pero muchos otros no es escuché algunos de los que hemos estado oyendo en los últimos tiempos es nuestro de verdad es una sobrado y el con gente dentro de un silencioso

Voz 15 23:37 no es una a Rufián a Torra

Voz 1603 23:40 hoy el no que vamos a analizar desde la lingüística la Psicobiología y como siempre con los ejemplos de la música la literatura o el cine

Voz 1722 23:47 en la tertulia de Hoy Miguel Ángel Aguilar

Voz 1715 23:50 Javier Aroca Emilio Contreras está son para el las claves de día

Voz 4 23:53 si había dudas sobre la investidura de Pedro Sánchez hoy ha sido despejadas Gabriel Rufián portavoz de Ezquerra ha declarado que la votación de su partido el Parlament contra la designación de Iceta como senador es sólo un chubasco que no ha de poner freno a la investidura de Pierre así la atención de Esquerra en segunda votación en la que no hace falta mayoría absoluta aseguraría la investidura pero hay otro camino más cómodo para los separatistas y para el presidente Junqueras Turull Rull Jordi Sanchez son diputados electos pero sin posibilidad de ejercer su cargo mientras estén en prisión preventiva

Voz 1715 24:25 lo cual la mayoría absoluta quedaría reducida

Voz 4 24:27 a ciento setenta y cuatro diputados que son la suma qué casualidad de PSOE Podemos PNV Coalición Canaria y Partido Regionalista Cántabro los separatistas harían posible la investidura de Sánchez en primera votación sin tal de su voto y quedarían bien ante sus electores Sánchez repetiría a los cuatro vientos que ha sido presidente sin el voto separatista tú

Voz 1258 24:48 con pero cuál será el precio

Voz 1715 24:51 así hemos llegado a las ocho y veinticinco minutos de la tarde a las siete y veinticinco en grada

Voz 18 25:01 muy Plan Renove de Ventanas de la Comunidad de Madrid con ayudas de hasta setenta euros por cada metro cuadrado de vidrio instalado cambia tus ventanas por otras más eficientes disminuye tu factura energética mejora tu confort informa T en el cero doce o el Plan Renove de Ventanas punto

Voz 8 25:18 la Comunidad de Madrid

Voz 24 25:21 en Hora veinticinco

Voz 8 25:24 con Madrid

Voz 1258 25:26 buenas tardes el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado mantiene su cordón sanitario a aquellos que no sean el Partido Popular el día después de las elecciones prioriza un régimen fiscal

Voz 1715 25:37 para cualquier acuerdo yo voy a hacer todo lo que pueda por por por sumar primero a Cavendish de mayo con un proyecto de ciudadanos que a partir de ahí tendiendo la mano al Partido Popular para intentar mi fuerzas y hacer frente a un tipo de políticas fiscales Iggy bajadas se el intervencionismo de Sánchez y de sus socios

Voz 1258 25:55 no me gustan para la Comunidad agua adosado a hace unos minutos el evento la de Madrid ha defendido un régimen fiscal bajo acabar con el impuesto de sucesiones y a la vez dotar con más presupuesto por ejemplo el metro de Madrid que pretende mejorar después de la poca inversión que a su juicio han realizado los gobiernos del Partido Popular séptimo día de campaña hoy PSOE y PP han presentado sus medidas en materia sanitaria Gabilondo ha prometido abrir treinta centros de Atención Primaria nuevos la popular Díaz Ayuso quiere reducir las listas de espera a la mitad

Voz 1582 26:25 una llamada a todas las fuerzas políticas de Madrid a toda la ciudadanía en Madrid para que entendamos que la Atención Primaria es una absoluta prioridad y que no habrá bienestar en Madrid y mientras la sanidad pública no entienda que esto es así

Voz 1603 26:39 cada hospital como digo fijamente luego vamos a que esos pactos de gestión con cada uno de sus gerentes para que según la oferta que tenga cada uno pues por ejemplo unos decidan qué pueden hacer una un tipo de pruebas o de operaciones incluso de noche otros según los convenios que tengan

Voz 1258 26:53 no también se ha hablado de animales Carmena Errejón quieren un área de gobierno específica que los proteja en esta materia en el Ayuntamiento de la capital

Voz 7 27:02 queremos que lo mismo cayuco concejal de Seguridad Un concejal de Medio Ambiente otro de comía haya uno de protección animal ya sabemos que los animales no votan pero sabemos que vamos por el camino en Madrid la gente prefiere cuidar de los animales que no colgar las cabezas como si fueran trofeos en Madrid y la gente no quiere ir a caballo con pistola jugando a Bonanza o a los santos inocentes sino que prefiere cuidar a coger adoptar

Voz 1258 27:27 Mar bien Vox Ortega Smith responde al vídeo que adelantó la marea que defiende donde defiende a José Antonio Primo de Rivera como un gran personaje histórico y un gran patriota ha contestado así a las preguntas de la prensa usted usted no ha hecho una pregunta usted una afirmación

Voz 25 27:42 para usted es una idea totalitaria puede haber otra persona que no lo sea esto lo que el mensaje que yo les traslado que tranquilizarse un poco es un poco otro día hablaremos si hace falta de los que les gustan a ustedes de Carlos Marx por ejemplo o de la Pasionaria

Voz 1258 27:57 y otra jornada de protestas a modo de escrache esta vez a la alcaldesa de la capital la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se desvincula Alejandra cientos abogada de la plata

Voz 8 28:06 que les vídeos de redes y montajes televisivos se están mezclando intencionadamente imágenes inconexas para que parezca que allí sucedió algo y lo único que sucede es que a día de hoy en Madrid somos la única comunidad autónoma que no tenemos le vivienda autonómica

Voz 1258 28:19 cómo se circula a esta hora las carreteras en la región DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 26 28:24 buenas tardes en Madrid a esta hora complicaciones en la A42 en Fuenlabrada en ambos sentidos en la M cuarenta en Coslada dirección a tres Además la M cincuenta está congestionada en San Fernando de Henares sentido dos justo donde esta mañana se ha producido el hundimiento de la calzada

Voz 27 28:44 o calamares cine o musical de tiendas de museos multa o aparcamiento público

Voz 28 28:52 el centro de Madrid ha cambiado pero a mejor ti tienes setenta aparcamientos hizo seis mil plazas para aprovecharlo cumpliendo con la normativa de movilidad sin multas

Voz 1322 29:04 Nuevo Plan Renove de aislamiento de viviendas de la Comunidad de Madrid con ayudas de hasta trescientos cincuenta euros por vivienda ir hasta setecientos cincuenta euros por vivienda unifamiliar sus fachadas y tejados del frío y el calor disminuye tu factura energética y Mejora tu confort informa en el cero doce buen plan renove aislamiento punto com Comunidad de Madrid

Voz 1258 29:28 hasta las dos de la madrugada se esperan fuertes rachas de viento que podrán alcanzar hasta los setenta kilómetros por hora en el sur de la región en el Corredor del Henares Las Vegas el área metropolitana Emergencias de la Comunidad de Madrid recomienda moderar la velocidad al volante tenemos veinticuatro grados en el centro de la capital siguen con Hora veinticinco hasta mañana

Voz 8 29:53 hora veinticinco Madrid

Voz 29 30:03 veinticinco Deportes

Voz 8 30:06 con Ángels Barceló

Voz 0239 30:07 Ike sus calles

Voz 1258 30:10 Diego buenas tardes bueno parece mío nada juega todos los días todos los días hoy está jugando dos veces como que los vez que ayer el Master mil de Roma se suspendió por la lluvia le ha tocado jugar hoy dos partidos pues es es soberanas que estaba todo el rato ha jugado por la mañana ante Jeremy Chardy le ha arrasado seis cero seis uno pero es que ahora está jugando en octavos de final ante Eva así las Billy un georgiano Il está metiendo otra caña Álvaro Benito buenas tardes esta imparable Rafa Nadal imparable Rafa Nadal que hacía tiempo que no jugaba dos partidos en un mismo día lo dicho después de la Juve ayer esta mañana

Voz 30 30:50 no hay siete minutos ganó seis cero seis uno fiesta ganando Vasili por seis uno y tres cero es decir que en menos de dos horas en dos partidos solo ha cedido dos juegos

Voz 1258 30:58 presionante si se mete en cuartos de final va a jugar ante Fernando Verdasco que también ha hecho una proeza hoy porque por la mañana ha ganado al austríaco Dominic Thiem ir por la tarde ha vencido al ruso Casanova así que Verdasco espera en cuartos de final donde va a jugar todo parece indicar ante Rafa Nadal las dos chicas que jugaban en el cuadro femenino Garbiñe Muguruza y Carla Suárez han quedado eliminadas Garbiñe Muguruza abandonado en el segundo partido del día por problemas físicos también en Italia hoy sexta etapa del Giro ha estado interesante ha habido una escapada se ha impuesto en la etapa el italiano Fausto más nada pero la noticia es que hay cambio en la general el nuevo líder que ha quedado segundo la etapa es el italiano Valerio con el mejor español José Joaquín Rojas que ha sido tercero en la etapa Ike se coloca cuarto de la general y en el mundo del fútbol bueno pues hoy la noticia estaba en Barcelona porque ha tomado la palabra el presidente azulgrana Josep Maria Bartomeu ha hablado por primera vez de Valverde después de la dolorosa eliminación ante el Liverpool se ha hablado mucho se ha reculado mucho si esa nueva eliminación en Champions y la manera en la que se produjo podía afectar al futuro de Valverde bueno pues Bartomeu ha querido a su manera reforzar a Valverde decir que va a seguir el año que viene

Voz 1582 32:12 a veces nos veíamos dijo el rueda de prensa en entró entre de un proyecto a medio a medio largo plazo éste tiene contrato y estamos muy contentos con la liga de la hemos ganado llegan unas emires Champions este año y bueno ahora estamos al final de la Copa te han dicho antes que tienen contrato yo creo que es una pregunta que no lo que se trata es de conseguir que los jóvenes vayan recuperándose del estado anímico y que vuelvan a esas ganas de competir que llegaran seguro y que el sábado tenemos tenemos el sábado una gran final de Copa la próxima

Voz 1258 32:43 la semana la final de la Copa del Rey cuando le preguntan pase lo que pase lo que pase cualquiera sabe lo que puede pasar en dos semanas Bartomeu habló de Valverde de Griezmann no sigue todo el revuelo en el Atlético de Madrid con el anuncio de Griezmann el nombre que está ahora parece en el disparadero de salida es el de Rodri mucha mucha revolución en torno al equipo rojiblanco bueno pues vamos con todo ello ya mismo después por supuesto de escuchar vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 12 33:14 llegó el asunto es muy sencillo te pongo un ejemplo Rodrigo un mediocentro el futuro de la selección española la planta que Tinell la tienen pocos bien setenta millones de cláusula en el Valencia puedes encontrar quince jugadores mínimo que tienen una cláusula superior a la de Rodrigo y no le llega ni a la altura de los pies esa es la clave de todo Lucas se ha ido por la cláusula Rodrigo Se va ir por la cláusula Griezmann se va por la cláusula eso no ocurre en otros equipos porque vienen y les dicen a la hora de negociar aquí éste es el contrato que quieres muy bien pero tienes como mínimo cien millones de Klaus a ciento cincuenta millones de clausurado cientos millones de cláusula el único que no lo hace la Atleti y ahí tienes pues la consecuencia de todo esto tan fácil como lo que te acabo de decir

Voz 1715 34:01 y eso tiene un nombre y apellidos Miguel Ángel Gil

Voz 12 34:03 Marín hizo un negociaciones

Voz 0919 34:06 explica a la gente las cosas eh hay una clarividencia en la audiencia de este programa dejad vuestros mensajes

Voz 1804 34:13 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa hay vinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 31 34:29 hola buenas tardes Gallego mira pues nada hombre para decirte que ya tiene el Barcelona el próximo año el chaval este que tan buena prensa tiene pero creo creo que un futbolista de lo más normal pasa de aquí está ahí el Équipe Vito pero vamos que allí va a comer la misma mesa pero lo de Messi no en premio

Voz 1582 34:52 me decirle al mundo la exiliado del mundo

Voz 1715 34:55 el guasa de Hora veinticinco Deportes

Voz 32 34:58 ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 35:06 por cierto que el mejor del mundo Leo Messi ha reaparecido hoy en un acto público en Barcelona vamos con ello empezamos

Voz 1258 35:23 Barcelona Jordi Martí buenas tardes

Voz 30 35:25 es diputado Jesús muy buena aunque ha estado en duda hasta última hora finalmente Leo Messi

Voz 1258 35:31 ha asistido a la entrega de una condecoración que tenía hoy porque recordemos que el pasado hace dos días tenía que haber estado en la gala de la Liga de Fútbol Profesional excusó su asistencia no estaba anímicamente bien y hoy sí ha aparecido Porfi no

Voz 1715 35:49 si hoy para esta distinción que se entrega a protagonistas ya personalidades de la sociedad civil catalana si ha estado ha recibido la Creu de Sant Jordi de Man

Voz 1258 35:58 los del presidente de la Generalitat Joaquim Torra

Voz 1715 36:01 por su fabulosa trayectoria deportiva que le lleva a ser reconocido como el mejor futbolista de todos los tiempos por la labor de su fundación para la construcción por ejemplo Jesús de un centro pediátrico contra el cáncer por lo tanto creo que Sant Jordi para Leo Messi dentro de las veintiocho personalidades que han recibido esta distinción ya arropado Jesús por la plana mayor del club con Bartomeu a cabeza un Bartumeu que ahora al escuchábamos ratificando Valverde pero que también hoy escucha le habló de una temporada magnífica

Voz 33 36:32 el destino bromeó el objetivo número uno es la Liga después tenemos evidentemente ganar la Copa y la Champions la Liga la ganamos hace unas semanas y la verdad es que ha sido una temporada magnífica en este sentido hemos ganado la Liga con muchas semanas de antelación y muchos puntos de ventaja con el segundo y el tercer clasificado pero esto no para porque al final el Barça y todos los jugadores queremos

Voz 1582 36:51 a un mes no

Voz 1258 36:52 tú estabas al lado de Bartomeu Jordi cuando ha reafirmado en su puesto a Valverde la cara era de incomodidad por tener que contestar a esa pregunta en Barcelona Se da por hecho que esta declaración es definitiva y que pase lo que pase en la final de Copa con el Valencia Valverde está el proyecto a medio largo plazo y no corre peligro o vamos a ponerlo todo en cuarentena

Voz 1715 37:15 yo Jesús salvo catástrofe por la forma como se pudiera perder la final de Copa y que fuera una debacle absoluta diría que tanto Bartomeu como su junta directiva están por la estabilidad y tranquilidad que les da Valverde ahora bien como escuchábamos en el corte en el arranque del programa fíjate lo que dice le queremos estamos contento con él representa nuestro hombre a medio y largo plazo está con contrato bueno todos conocemos a muchos entrenadores que teniendo contrato han acabado saliendo esperemos esperemos que las cosas vayan bien no sea caso de Valverde

Voz 34 37:50 el tengo una última hora en el Barça que tiene que ver con la lesión de Der

Voz 1258 37:53 Stern

Voz 1715 37:54 sí Ter Stegen con molestias que sus en las rodillas baja para Éibar también déjame decirte que los compañeros del diario As apuntan Aden velé como baja para la final de Copa del sábado veinticinco porque no se recupera de la lesión en discos en que os perdón de la pierna derecha sala Sacchi XXXVIII

Voz 1258 38:12 esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 30 40:15 le está arrasando seis uno cinco cero viene de ganar a Sagarduy seis cero seis uno ha perdido dos juegos en dos partidos

Voz 1258 40:21 mañana con Verdasco parece cuartos de final ahí a ver si tiene más dificultades porque sino va no hay quién lo a Rafa Nadal mañana en la Federación Española se va a hacer pública una lista de convocados para los dos partidos que va a jugar el próximo mes de junio la selección española al margen de las dudas de si habrá novedades en la lista hay dudas de si vas el presente el seleccionador aquí en Las Rozas para dar rueda de prensa Antonio Romero buenas tardes Gallego qué tal muy buenas Federación tiene un plan alternativo pero todavía pendientes de si Luis Enrique estará presente uno para dar realista convocar

Voz 0239 40:52 no es la noticia a esta hora de la tarde y todavía en la Federación Española

Voz 0125 40:56 muchos no se atreven a confirmar porque el seleccionador todavía no lo hay

Voz 0239 40:59 eso sí mañana va a estar o no presente en esa lista de convocados para los partidos frente a Islas Feroe el día siete y frente a Suecia

Voz 1258 41:05 en el Bernabéu el día diez y evidentemente tienen que

Voz 0239 41:08 manejar una opción b si al final a última hora de esta noche mañana por la mañana el seleccionador nacional decide estar presente en la Ciudad Deportiva de Las Rozas el procedimiento será el habitual a las once y media a través de los canales propios de la Federación Española de Fútbol Luis Enrique daría la lista a las doce y media rueda de prensa antes del seleccionador sub veintiuno en la sede de la Federación si finalmente Luis Enrique le dice que no viaja a la Federación Española respetando su problema personal sería el segundo rover Moreno el que viera la rueda de prensa que sí que está confirmada

Voz 1258 41:38 en uno con otro a las doce y media del mediodía

Voz 0239 41:40 con esta circunstancia personal gallego del seleccionador en primer plano evidentemente el protagonismo de la lista que es para el día tres la concentración de junio ha quedado en un segundo plano pero seguramente futbolistas como Carvajal y como Aspas que se perdieron la última convocatoria por lesión mañana sean varias de las novedades en las ha convocado y luego ya veremos y Luis

Voz 1258 41:59 se que puede estar presente en los partidos que también está por confirmar

Voz 0239 42:02 el día a día

Voz 1258 42:03 primero mañana y luego veremos gracias Romero un abrazo vamos con dos protagonistas que lo eran esta tarde en el Atlético de Madrid Morata con todo el revuelo de la marcha de Godín de Griezmann con todo lo que hay al parecer alrededor del futuro de Rodri y Miguel Martín Talavera Álvaro Morata dicho algo buenas tardes qué tal buenas

Voz 0239 42:23 si la presentación de More than Players funde y ha hablado aquí muy cerquita en los Cines Callao y entre otras cosas ha hablado del futuro del Atlético de Madrid va a ser un grupo competitivo él se ve liderando al futuro Atlético de Madrid se quiere retirar de rojiblanco y también como no hablando de Griezmann

Voz 0105 42:39 es una decisión que hay que hay que respetar y sobre todo todo lo que ha hecho todo lo que ha hecho Griezmann por por este club que creo ocasión mucho soy bueno nosotros respetamos su decisión y yo ojalá que que se hubiera podido quedar pero bueno ha tomado esa decisión y nosotros estamos pues ya acabando la temporada pero también tenemos muchísima ilusión por la temporada que viene

Voz 0239 43:00 líder natural quiere serlo ha dicho que si el Chelsea no ejecutar la cláusula da igual va a hacer todo pues a quedarse en Atlético de Madrid y también ha hablado de Hazard claro que LB encajando en el Real Madrid en ese acto

Voz 1258 43:11 también estaba anunciada la presencia de Keylor Navas el guardameta del Real Madrid que supuestamente tendría algo que decir sobre su futuro la conversación con Zidane su salida pero sea borrado Javier Herráez buenas tardes hola qué tal Gallego si yo lo entiendo porque evidentemente que tiene que hablar es cien el tendrá que esperar a que hablará el sábado ante el Betis Zidane dijo aquello hace un mes y medio que contaba con él a dijo hace una semana que no contaba con él que evidentemente pues hoy ha preferido no estaba en el acto a Zidane el sábado y luego Keylor Se va a despedir el domingo evidentemente en esto que el horno engañado a nadie así que espera que hable su técnico Zinedine Zidane terminó el partido de Nadal que está en cuartos de final Álvaro mañana jugará contra Fernando verde

Voz 30 43:51 Ascó le ha ganado en dieciséis de las diecinueve ocasiones que se han enfrentado entre sí hasta el momento esta mañana ha ganado sardinada por seis cero y seis uno en una hora y siete minutos fiesta tardaba así las Billy en el partido de octavos de final por seis uno y seis cero en una hora

Voz 1258 44:04 el minuto brutal lo de Rafa Nadal vamos con la jornada de fútbol que ya sabéis comienza el próximo sábado pasado mañana hay un interesantísimo Valladolid Valencia en Pucela el Valladolid está salvado no se juega nada el Valencia tiene que ganar para asegurarse la Champions es curioso José Luis Rosique que algún jugador del Valladolid ex del Valencia dice que ojalá llegue la Champions el el vale

Voz 1070 44:26 no sé cómo se ha tomado son Valladolid buenas tarde hola Gallego muy buenas tardes hay que recordar eso que has dicho que Michel Herrero es valenciano que jugó en el Valencia y ayer los compañeros del diario As preguntado directamente si le gustaría ver al Valencia en Champions yo decía que sí que que creía que se lo merecía

Voz 1258 44:42 la verdad es que ahora mismo el ambiente de fiesta en Valladolid es absoluta

Voz 1070 44:44 ante total estas cosas pues han pasado

Voz 18 44:47 como desapercibidas el jugador esta mañana matizaba un poco sus declaraciones

Voz 8 44:51 pero

Voz 37 44:54 allí ellos se juegan mucho igual que el Getafe eh los dos equipos se merecen estar en febrero

Voz 1258 45:02 pues eso decía Míchel los dos equipos se merecen estar bien y que gane el mejor y así me salgo del deseo y que no se lo van a poner fácil al Valencia ni mucho menos otro partido con suspicacia Sevilla Athletic de Bilbao en Sevilla para llegar a la Champions y ser cuarto tendría que ganar ese partido y que perdieran el Valencia su partido y el Getafe su partido la verdad es que lo tiene complicado pero el Sevilla con un empate asegura la sexta plaza y así se quita de enmedio algunas rondas previas de Europa League el Athletic de Bilbao necesita al menos un punto para asegurarse la Europa League y en Bilbao Íñigo Marquínez bueno pues un empate lo verían fenomenal como por otra parte parece coherente no buenas tardes

Voz 0802 45:44 sí muy buenas a Gallego sí hombre es lógico no de todas formas ganando el Athletic se metería sexto hice quitaría las previas y perdiendo tendría muy poquitas opciones de estar en en Europa y empatando como decías si os y séptimo con previas claro conociendo esas circunstancias la pregunta directa a Iker Muniaín firmas el empate

Voz 0783 46:05 sería por supuesto que se esto no quiere decir que que no que no vayamos a estos puntos que que lógicamente es mejor que un empate pero mejor pájaro en mano que ciento volando no hay veremos lo que

Voz 1258 46:20 mejor pájaro en mano que ciento volando y el Sevilla durante el partido ve que está ganando al Valencia que está ganando al Getafe pues a lo mejor tampoco ven mal el empate Santi