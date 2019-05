Hora 25 (16/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

yo eso ternera pasa su primera noche bajo custodia policial a la espera de declarar ante el juez a ingresar en prisión es tampoco ha habido cesiones ni perdón ni olvido un año después de la disolución definitiva de ETA las Fuerzas de Seguridad han dado con uno de sus jefes de más peso y uno de los últimos históricos de la banda que seguía en libertad la SER adelantado esta mañana esta inesperada noticia que merece que analicemos con calma para saber por ejemplo qué queda de ETA o cuáles son esas causas pendientes con la justicia entre ellas el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza lo vamos a hacer en unos minutos con la ayuda de Ana Terradillos pero antes nuestro habitual repaso a la actualidad hasta ahora Pablo Morán buenas noches Ángels buenas noches empezando por una última hora que llega desde nuestras costas

Voz 1667 00:59 se Canarias han localizado sin vida a una de las dos mujeres a las que se buscaba desde esta mañana en Las Palmas después de caer de la embarcación en la que no ven

Voz 0194 01:07 si te sigue buscando también a un niño Ser Las Palmas de Siria

Voz 6 01:09 no Triguero Salvamento Marítimo ha localizado esta tarde el cuerpo sin vida de una de las mujeres desaparecidas durante la pasada madrugada al caer al agua junto a otra hay un bebé de un año en el desembarco de una patera en la que

Voz 0194 01:19 hasta de Gran Canaria ha sido una embarcación pescó

Voz 6 01:22 era la que ha dado la voz de alarma tras detectar varios chalecos salvavidas flotando en el mar los servicios de emergencia continúan buscando a la otra ocupante y al menor que desaparecieron cuando esa embarcación llegaba a la playa de El Perchel en plena oscuridad con fuerte oleaje y con otras veintiuna personas entre ellas once mujeres siete varones y tres menores seis de ellos están hospitalizados y el resto en comisaría

Voz 1667 01:48 a Daniel Lacalle no van a llegar a recoger su acta de diputado Andrea Levy renuncia para centrarse en su candidatura al Ayuntamiento de Madrid la calle referente económico de los populares dice que renuncia para dejar su puesto a Mari Mar Blanco hay un sector del partido que reconoce cierto malestar por esta decisión que supone según ellos darse un tiro en el pie por prescindir ahora de personas que ocuparon puestos destacados en la lista de las generales por Audrey

Voz 0194 02:12 si el PSOE que tiene un plan B para Miquel Iceta no renuncian

Voz 1667 02:14 a su investidura como presidente del Senado así que los socialistas confían primero en que el Constitucional pueda levantar el veto de esta mañana en el Parlamento catalán pero no descartan incluso nombrar a otro senador socialista para el cargo que renuncie cuando Iceta pueda asumir esa presidencia Pedro Sánchez lamenta el voto en contra del independentismo Gabriel Rufián asegura que éste no afectará a la investidura del presidente

Voz 7 02:36 tumbaron gracias también al apoyo de los partidos de la derecha del Partido Popular Ciudadanos unos presupuestos sociales vetaron la injusticia social que hoy vetan también la convivencia nuestra

Voz 8 02:49 menciones a la el diálogo la negociación y reconocimiento mutuo nosotros seguimos con la mano tendida pero evidentemente no condiciona nada

Voz 0194 02:59 a todo esto ha hecho que entre ellos para Cataluña ya Esquerra por un decreto del Govern

Voz 1667 03:03 decreto para limitar el precio de los alquileres en Cataluña que la consellera de Justicia de Esquerra ha dado por hecho que no ven tan claro el responsable de Territori que es de Catral

Voz 1600 03:12 Barcelona Pony Monica Peinado la consellera de Justicia Ester Capella de Esquerra Republicana anunciaba esta mañana un decreto ley para limita dimita el Gobierno de la Generalitat aprobará el martes un decreto que modifica el Código Civil catalán y que permitirá a la Conselleria de Territori y a los ayuntamientos limitar el precio del alquiler pero unas horas después Fuentes de la Conselleria de Territorio de Cataluña aseguran que el decreto todavía se está negociando y que no es seguro que se pueda aprobar este encontronazo es significativo porque Esquerra especialmente en Barcelona está haciendo la campaña defendiendo que se limite por ley el precio de los alquileres y su socio Junts per Cataluña mantiene que esta no es la solución ahora se acusan mutuamente de actuar por motivos electoralistas en esta

Voz 0194 03:57 en Estados Unidos Donald Trump acaba de presentar su proyecto de reforma migratoria

Voz 1667 04:00 el proyecto de reforma que se resumen quedarse sólo con los migrantes más Qualifica

Voz 1460 04:05 García buenas noches buenas noches esta propuesta que traen presenta está ahora en Fénix tiene que pasar por la aprobación de las dos cámaras sino parece tener muchos adeptos a pesar de que ha dicho que el actual colapso del sistema migratorio es culpa de la política de puertas abiertas de las anteriores administraciones demócratas el efecto Trump incluye dejar entrar sólo a los mejores

Voz 9 04:27 exacto que les queremos

Voz 1460 04:30 a los estudiantes y trabajadores excepcionales que se queden florezcan se desarrollen aquí en América decía también ha hecho especial énfasis en la necesidad de proteger a la mano de obra norteamericana tanto en puestos de trabajo como y salarios que los ilegales rebajan aceptando sueldos más bajos ha dicho en enseguida habremos tertuliantes la noticia debería Nacho

Voz 0194 04:49 hola buenas noches buenas noches mañana es

hora veinticinco

Voz 4 05:46 Opinión en el debate de los jueves

Voz 3 05:49 veis participar entrando en nuestras redes sociales y por supuesto escuchando y Larguero esperamos desde las once y media de la noche una hora menos en Canarias en Larguero con Manu Carreño

Voz 0125 06:28 es que es la cultura pop

Voz 4 06:30 leía su cuerpo la música el arte el diseño gráfico

Voz 13 06:34 si abriera cuanto el vale ahora cuál es tu canción favorita del pop que sales acerca del pozo como lo llama

Voz 4 06:45 ya puedes dejarnos sus mensajes en el whatsapp del programa

Voz 18 08:06 no sabes dónde están los mejores cosechas que plazas siempre tienes sombra en verano y en qué lugar pedir mesa para dos o tres o cuatro sin reservar actúa a la ciudad con tu Arona tu Ateca o tu Tarraco gama SUV de Seat desde trece mil novecientos noventa euros

Ángels Barceló y ocho minutos

ocho en Canarias

Voz 0194 08:35 ocho en Canarias abrimos tiempo de información y tertuliana hora25 en compañía de Miguel Ángel Aguilar las noches buenos Emilio Contreras buenas noches hola buenas noches Javier Aroca buenas noches buenas noches ya saben que también Pedro Blanco activado ya en la mesa de producción a la espera de la última hora de sus mensajes al Whatsapp del programa empezamos pues fue uno de los jefes de ETA que forjó su historial en los años de plomo en nombre de Josu Ternera estará siempre ligado a las acciones más sangrientas de la manta como el atentado a la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en diciembre de mil novecientos ochenta y siete Pascual Grasa hacía guardia cuando los terroristas colocaron el coche

Voz 19 09:11 va he actuaron con con toda la precisión y con toda la maldad posible en aquel atentado no tuvieron compasión ni que al vernos a a los dos miembros de la Guardia Civil que estábamos en las inmediaciones del cuartel como tampoco para las familias que vivían en aquel acuartelamiento eso no se quita de mi mente una película que queda ahí muchas veces a lo largo del día continuamente te viene a la mente no te lo puedes quitar

Voz 13 09:44 hora veinticinco

Voz 17 09:47 ah

Voz 20 09:53 ya que el atentado tuvo lugar a las diez de la madrugada de hoy

Voz 21 09:57 hoy a esa hora un individuo aparcaba junto a la casa

Voz 22 10:00 cuartel ubicado en el número setenta y ocho de la avenida de Cataluña un turismo Renault dieciocho cargado con cincuenta kilos de explosivos

Voz 21 10:06 vivirlo en los fichajes

Voz 23 10:08 porque resulta herido en el momento del atentado ya fui trasladado a la mutua de accidentes de esquí de Zaragoza ya desperté en la cama de un hospital

Voz 20 10:18 como la del niño Emilio Capilla de nueve años cuyos padres también

Voz 24 10:21 me han dejado solo o la de los hermanos José María y Víctor Pino Fernández de trece y once

Voz 21 10:25 años que se han quedado sin padres Ispansi

Voz 24 10:28 su hermana Silvia de siete años

Voz 25 10:33 hija mía

Voz 26 10:37 son sólo palabras emocionadas de las madres de la mente estaban diciendo a uno de los coches fúnebres que pues

Voz 25 10:45 los los niños asesinados hace

Voz 0194 10:49 treinta y un años de aquel atentado con el sello de Josu Ternera murieron once personas la mayoría eran niños hoy en el día de la detención de ternera hemos querido volver a ese lugar Toño esta buenas noches

Voz 1667 11:00 qué tal buenas noches hogar que luce muy diferente

Voz 0194 11:03 mil novecientos ochenta y siete pero que todavía recuerda a las víctimas

Voz 1177 11:07 en esta zona de la plaza de la esperanza en el barrio de la jota rueda además desde hace unas horas seguro ese balón fosforescente con el que ese niño rubio que esta asaltando ahora habrá marcado decenas de goles en esa portería hoy verja de hormigón y forja verde ayer muro maestro de esa casa cuartel los vecinos que hace unos minutos tomaban sus aperitivos en las terrazas acaban de resguardar porque la lluvia ha después todo este parque en apenas unos minutos de paseantes con perro de bicicletas y vecinos a los que ha sorprendido en la plaza no olvida Zaragoza tampoco de hecho entre las personas de esas terrazas podemos encontrar seguro testimonios que lo vivieron en primera persona en estos poco menos de quinientos metros cuadrados las cafeterías del perímetro son zona perfecta de vigilancia de padres a niños del césped con palmeras de la zona multicolor de juegos infantiles presidida por un tobogán ahora evidentemente vacío por las horas pero

Voz 21 11:52 de trayecto de visión se cruza un monumento el de la atento

Voz 1177 11:55 dado que sucedió hace treinta y un años dos niños sede entes metálicos contemplan a un tercero que con herido desenfadado preside la zona diáfana de esta plaza él se levantó sobre un triple pedestal mirando de soslayo al monolito homenaje a esas once víctimas el se levantó por los seis niños que no pudieron hacerlo tras aquel estallido en mil novecientos ochenta y siete

Voz 0194 12:16 gracias gracias también a Luis Castellón que ha hecho posible este enlace técnico muy buenas noches gracias buenas noches diecisiete años llevaban las fuerzas de seguridad detrás de Josu Ternera ya ha sido hoy cuando le han echado el guante una noticia que adelantado aquí en la Ser Ana Terradillos Ana buenas noches qué tal buenas noches en una sorpresa la noticia de la detención Isabel que se seguía buscando a Ternera no un año después de la disolución de ETA

Voz 0125 12:37 en casa la alejada de buscar aunque sí que es cierto que se reactiva esa búsqueda después de cotejar su voz en ese mensaje de disolución de ETA que lo Kuta y fabrica en mayo del año pasado a media hora prácticamente un año Urrutikoetxea Bengoetxea ha sido siempre la demanda que las víctimas del terrorismo han hecho todos los ministros del Interior y a todos los presidentes la AVT pidió su cabeza muchas ocasiones a Mariano Rajoy pidió también a Jorge Fernández Díaz y digamos que siempre le han citado le han puesto a la cabeza de digamos de esa reivindicación sobre todo por esos más de trescientos crímenes que todavía quedan sin resolver logra un trofeo también para las fuerzas de seguridad del Estado de sobretodo para la Guardia Civil hablábamos antes de ese de ese atentado contra la casa cuartel de Zaragoza y es verdad era un trofeo para las fuerzas de seguridad del Estado sobre todo porque es el único o era el único nombre con peso que todavía quedaba en un organizó son armada que ya está disuelta hace un año se escondían los Alpes en un destino de esquiadores como han dado como llegan hasta el Ana bueno Ternera ha sido detenido y cuando se dirigía un hospital a tratarse de ese cáncer grave que padece hemos visto alguna fotografía la ciudad

Voz 0194 13:38 Alcaraz hace un momentito los propios operativos de la Guardia Civil

Voz 0125 13:41 mil decían que que en fin que sufrió aspectos es es malo y que efectivamente no te saben decir desde cuando está enfermo pero que efectivamente la la enfermedad parece que que es grave la Guardia Civil tenía cercano o así al menos lo cuenta aún colaborador de ternera gracias al ese manejaban información en las comunicaciones estaba interceptadas Se sabe que a través de ese colaborador alguien iba a ir a un hospital digamos esta sospecha estaba ahí en el ambiente pero nadie sabía que efectivamente esa persona aquí vida L'Hospitalet ayuda Herrera hoy a las siete de la mañana han identificado en ese parking el seamos al principio un poco sorprendido pero enseguida dijo que sí que era Josu Urrutikoetxea Bengoetxea hay sí lo han hecho digamos que han hecho bingo lo que sí que me insiste en tú sabes que en estas cosas muchas veces parte del operativo no te lo cuentan al menos el mismo día

Voz 21 14:29 pero digamos que yo sí que creo que bueno hoy han ido un poco

Voz 0125 14:34 a ver si realmente él aparecía hiel agradeció ayer no podía haber sido mañana pasado otra cosa si le tenían localizado ya o no que yeso hablaremos de yo creo que que que en otro momento pero sí que es cierto que yo creo que hoy no pensaban que se iban a encontrar con Yosu el coche no iba armado utilizaba identidad falsa en su historial clínico porque llevaba varios meses tratándose en ese hospital también aparecía otra identidad llevaba meses residiendo en esa localidad de los Alpes franceses donde la han restado dice la Guardia Civil que era extremadamente cauteloso con con sus movimientos estaba escondido en la casa de esa persona a la que han detenido también y luego han puesto en libertad

Voz 0194 15:08 la borrador vamos a conocer ahora pero damos explicamos un poco donde ha sido localizado y donde ha sido detenido vamos a conocer un poquitín más ese rincón de los Alpes corresponsal Carmen Vela buenas noches que más nos puedes contar tu de ese escondite de Josu Ternera

Voz 27 15:23 bueno ha sido capturado en salas

Voz 0390 15:25 es un pueblo de quince mil habitantes en el parten como ha dicho Terradillos del hospital pero Ternera no vivía ahí vivía bajo nombre falso a pocos minutos en un pueblito llamado Hervelle le va San Gervasio

Voz 27 15:39 los baños de diríamos en español que tiene cinco

Voz 0390 15:41 mil setecientas almas pero con número de camas que se multiplica por cuatro pues esa localidad es como un paraíso para los excursionistas de montaña con aguas termales deportes de todo tipo hoteles y restaurantes de altos precios el alcalde llama Pelle cuenta por teléfono que es entero por la prensa de la operación que no sabe según él donde vivía pero sí que se ha registrado una vivienda en su localidad la gente de montaña somos gente discreta y no inquisidores ha contado para justificar que no se hubiera detectado al etarra hasta ahora para hacerse una idea ese pueblo es el último antes de llegar al túnel de Montblanc es decir es el último de Francia para pasar hacia Italia está a pocos minutos de la frontera suiza media hora de Ginebra mejor comunicado para escapar imposible además en salas donde se le ha arrestado

Voz 0194 16:32 y que frecuentaba a menudo porque estaba enfermo

Voz 0390 16:37 o está enfermo hay un aeródromo justamente ha habido estos días manifestaciones porque lo quieren cerrar por vetusto no sabemos cuánto tiempo llevaba viviendo exactamente probablemente bastante porque si estaba en tratamiento en una clínica pues quiere decir que ha hecho muchos papeles para que le acojan a su sistema en Francia no puedes ir a cualquier sitio en cualquier momento no en todo caso la zona es muy apreciada

Voz 0125 17:01 la banda terrorista de ETA la prensa local

Voz 0390 17:04 que se hace eco de otras detenciones y operaciones antiterroristas que han tenido lugar en la región entre dos mil uno y dos mil nueve hubo al menos ocho Inter

Voz 6 17:13 detenciones policiales relacionadas con la banda

Voz 0390 17:15 nueve etarras detenidos y la reconstrucción de centenares

Voz 0194 17:19 lo siglos o material para fabricarlos

Voz 0125 17:21 es Carmen

Voz 13 17:22 esta gran hasta ahora

Voz 28 17:28 esta organización socialista regulado venido vascas de liberación nacional quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria después de que su militancia haya ratificado la propuesta de dar por concluidos ciclo histórico y la función de la organización

Voz 0194 17:45 esta es hubo un año fue el encargado de leer el comunicado de disolución de la banda terrorista pero antes Ana había sido el interlocutor de ETA en las negociaciones

Voz 0125 17:54 los gobiernos y bueno jefe del aparato político militar durante muchos años y sobre todo era el negociador de ETA empezó en Argel fíjate tal le nombró de interlocutor y allí estuvo con emisarios del Gobierno fue la cabeza de ETA las negociaciones que emprendía Zapatero año dos mil seis negociaciones que comienza Urrutikoetxea en Oslo con emisarios del Gobierno entre ellos Eguiguren que continúa Thierry López Peña una persona incluso hasta mucho más dura que que Ternera que digamos que rompió las negociaciones que acaba mal con el atentado de la T4 in que se vuelven a retomar otra vez porque Ternera y las vuelve a coger es decir digamos que desde hace ya bueno pues ocho años digamos que Ternera tenía ya apuntaba a esa a ese final no esa disolución de ETA y así es Ternera está ahí en ese comunicado el cese de actividades armadas e incluso en ese mensaje que hemos podido escuchar hoy en reiteradas ocasiones de la disolución de eso

Voz 0194 18:43 acción de de justo hace un año a partir de las diez vamos a repasar los mensajes políticos más destacados

Voz 1667 18:47 algunos de ellos polémicos los que ha provocado esta noticia pero vamos a adelantar hasta ahora dos el primero es el del lehendakari Iñigo Urkullu que parece querer responder a los sorprendidos por esta detención que hay causas judiciales pendientes y que nuestros

Voz 0804 19:02 digo la historia no terminó hace un año tampoco con la disolución de ETA no sigue recordando el pasado reciente que hemos padecido por otra parte como Gobierno vasco lo que queremos es mostrar que la sociedad vasca está mirando al futuro

Voz 1667 19:21 el mensaje también del ministro de Interior en funciones

Voz 4 19:25 es Fernando Grande Marlaska que confirmó esta mañana que España va a pedir la extradición de ternera a pesar de las causas pendientes que tienen Francia tiene una causa

Voz 29 19:32 la pendiente ante las autoridades francesas e igualmente se tramitará simultáneamente las órdenes europeas de detención que pesan sobre él se resolverán las órdenes europeas de detención con el fin de que se pueda materializar la entrega de Josu Ternera para hacer

Voz 0194 19:49 enjuiciado por los hechos objeto de reclamación judicial internacional sin perjuicio de las responsabilidades penales

Voz 29 19:56 dice también tener en Francia cuáles son esas

Voz 0194 19:58 causas pendientes Ana eh especialmente pendientes aquí en España

Voz 0125 20:01 tiene cuatro tiene cuatro en diferentes juzgados de la Audiencia Nacional pero las dos más gordas por decirlo de alguna forma son la del atentado de la casa cuartel de Zaragoza y un asesinato contra un directivo de la empresa a Michelin Marlaska lo que decía o lo que quería transmitir es que aunque ahora vaya a cumplir su pena en Francia ingresada directamente en prisión por esos ocho años que tiene de condena por pertenecer al aparato por dirigir el aparato logístico militar podría venir aquí a rendir cuentas ante la Audiencia Nacional parece ser que es una cosa que es que es bastante bastante previsible pero en principio tiene cuatro requisitorias pendientes las cuatro están en vigor están las órdenes europeas de detención también en marcha y bueno que le veremos yo creo aquí bueno pues en los próximos meses como sería

Voz 0194 20:42 el peso de extradición bueno el proceso de extradición yo creo que

Voz 0125 20:44 primero lo que haría sería yo creo que prácticamente ya casi al final lo hablaba hoy con con Álvarez y parece que de los ocho años de Francia albergues Javier Javier ahora es parecía que de los ocho años que tiene en Francia a seis va a cumplir pero sí que es cierto que mientras se juzgan todo lo que tiene aquí esas cuatro cosas pendientes podría venir a declarar a la Audiencia Nacional osea yo creo que es probable que le veamos antes de que sea efectiva su extradición declarando ante diferentes jueces de la Audiencia Nacional es que tienen cuatro juzgados distintos eh órdenes que estaban todavía en vigor fíjate que yo no recordaba esta mañana

Voz 0194 21:16 claro ejercicio memoria hará lo escucharemos a las víctimas a lo que decíamos ejercicio de memoria sino también ha pasado esta mañana cuando a las ocho y pico te escuchado en el Hoy por hoy era Josu Ternera detención ETA has sido como como un volver hacia atrás como ha pasado al pasado Aroca

Voz 21 21:34 yo creo que en fin hoy hay una gran satisfacción alegría diría también alguno por lo menos la familia de las víctimas pero yo creo que que es tienen más de satisfacción moral y de carácter simbólico que de otra cosa primero porque afortunadamente ETA ya está derrotada ETA está batida por la democracia impuesto casi me lo tomo como una reválida de después de un año no sea terminaron aprobamos con matrícula pero ahora bueno pues seguimos recogiendo lo lo los los éxito de un trabajo bien hecho por el sistema democrático español contra la banda terrorista pero tanto por la edad sesenta y siete años que tiene como por la salud que yo creo que está muy deteriorada de Terradillos

Voz 30 22:22 la sala propia Guardia Civil hablaba del mal semblante quedó impresionada si la fotografía que hemos visto publicado ese momento en el país como es pues bueno el hecho de que tenga también una condena por cumplir ocho años me da la impresión de que lo vamos a ver poco

Voz 21 22:35 aquí no hay y no sé si lo van a ver mucho Francia quiero decir que esto tiene en mi opinión carácter muy muy simbólico de una satisfacción moral muy importante de que la democracia española funciona y que acaba con los liberticidas no en este caso pues él desempeñó un papel muy importante otra cosa para más adelante que en esto también estoy de acuerdo con Terradillos que seguramente analizaremos porque hemos tardado diecisiete año en en pillarlo en la claro vamos a ver a ver lo que pasa seguramente habrá alguien que no lo explicará porque hombre y yo no sé ustedes pero yo soy incapaz de estar de veintisiete años cundir pero bueno hay gente más habilidoso Miguel Ángel

Voz 31 23:17 el cuerdas después de Usera cuando murió Franco y todo eso pasaran unos años empezó a salir gente los armarios

Voz 0194 23:26 buenos números si de la de la de

Voz 1 23:29 no lo también

Voz 21 23:31 María pero de los desmanes de las casas

Voz 31 23:34 gente que llevaba cuarenta años encerrada en ya aparecieron un libro de Manu Leguineche son gente nueva se hace o que eso de esconderse que que a veces pasa

Voz 0194 23:46 no quiero tú tú crees que tú crees que se pueden en esta sociedad en la que todo circula en la que todos estarán conectado Se puede estar escondido a en Francia en la frontera

Voz 31 23:55 en Ginebra tu Crespo sin yo creo que sí pero eso no quiere decir que me apunte a esa tesis no la descarto pero no digo que sea ni siquiera la más probable digo que eso en contra de ETA no es frecuente pero puede pasarse puede pasar pero Miguel Ángel Querido maestro y amigo lo cual

Voz 21 24:11 no la gente se quedaba ahí se metía los de Varane en en el tiempo franquista ahí bien que aguantaron hombre no había interés de no había informática no había detector que no había nada lo único que viera carboncillo una pizarra

Voz 0194 24:27 soplón es soplón

Voz 21 24:30 soy pero de los dos lados gente gente que no delato nunca eh

Voz 1513 24:36 sí

Voz 21 24:37 yo yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho pero yo quiero destacar una cosa importante porque nuestra generación fue la que vivió la veo la mía vivió con dureza todo el empate terrorista no y ahora ya eso pertenece al pasado se ve con una cierta distancia y eso está bien pero hay que recordar las enormes dificultades con la que el Estado democrático con unos y otros partidos se enfrentó para derrotar a ETA porque Francia durante decenios o al final con Mitterrand la cosa empezó a cambiar lentamente pero antes les dio apoyo y cobijo y voy a dar un dato ahora acaba de hacer referencia a las conversaciones de Argel que fueron el año ochenta y siete que Francia decían que eran prueba español bien no

Voz 31 25:19 no me quejo bases es primero de tiro al embajador de Francia alargar

Voz 21 25:23 no no es que la mayoría de los que se sentaron en la mesa de negociación en Argel por parte de ETA tenían en Francia el estatus de refugiado político entre ellos señor Josu Ternera eso da idea de la enorme dificultad que tuvieron la Guardia Civil y la Policía en GEA a fuerzas el Estado para hacer frente a implica ha querido congrega el porqué alguno tiene una habilidad especial por esconderse claro es que no lo mismo esconderte en Francia en las Landas en los año setenta ochenta que esconderse hoy día que distinto

Voz 30 25:56 claro que necesitamos que meterse porque tenían está claro miles hasta que hacía funcionar la colaboración que alguien que esta opción es la vuelta a dato alguno espléndidamente con Mitterrand Felipe González era todo algunas

Voz 21 26:08 ciencia iniciática yo no sé si viendo lleno metiendo de correligionario correligionario dará nombre que hace ya hay algo que en España hay una de constitución democrática que que ahora gobierna por mayoría el Partido Socialista como puede darle cobijo a estos señores que Dusan porque dicen que luchan por la libertad y contra la Dictadura pero si Franco se murió hace ya ocho o diez años ya que hay una democracia la prueba que yo que soy socialista de la misma internacional que tú eso soy el presidente

Voz 0125 26:35 yo no cumplen y otro dato más lentamente empezó a cambiar no hay otro dato más Emilio porque tenía razón Miguel Ángel S Francia siempre ha considerado que será un problema suyo cuando pieza actuar Francia cuando local empieza a actuar porque entonces empiezan a sacudir perdón porque terminó en Francia ya hay es cuando empieza

Voz 1 26:49 creo que no pero desea español que problema también el francés o puede llegar a serlo un alta

Voz 21 26:56 pero ello llegaron a un pacto tú no actúas en Francia yo te doy asilo y cobijo para qué menos dos cosas el Gobierno de estos cosas son suficientemente delicada como para no aventurarse a profundidades infundado no pero era todo una experiencia iniciática cruzar la frontera hay estar en algunos sitios más o menos importante de Las Landas El País vascofrancés encontrarse con gente de esta claro es que entonces claro entonces claro no no era necesaria eso es que no estuviera no estuvieran escondidos alguno no estaban ni escondido bueno pues otra otra cosa yo digo que no voy a profundizar normalmente los que se encargan de las negociaciones en todas las negociaciones del mundo suelen gozar de un estatus diferenciado a propósito de lo que decías Javier es que Bilbao no usaron ya tantas cosas

Voz 31 27:54 pero es que hubo un momento cuando lo estaban un bufete de estos asesinos en la isla de Djehuty que lo más importante que podría hacer un periodista español era ir a la isla de llegó a entrevistar a estos asesinos eso se consideraba que era el máximo es que hubo un instante que duró algún tiempo en el que el director de un periódico cuyo nombre no diré consideró que lo más importante que había hecho la mayor hazaña pero es llegar ese recordar

Voz 0194 28:21 era que había entrevistado a la

Voz 31 28:23 pura encapuchados de ETA una entrevista vergonzosa porque no eran una entrevista dieron Rande u

Voz 0194 28:31 después volveremos a la detención de Josu Ternera porque ha habido reacciones políticas ahora nos estábamos quedando en lo que ha sido la detención las causas pendientes también en la reacción de las victimas porque es evidente Pablo que hoy es quién más lo celebra desde primera hora las

Voz 1667 28:44 hemos escuchado aquí en La Ser en Hoy por hoy hablábamos con Pilar Ballarín que perdió a un hermano y a una sobrina en ese atentado a la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza

Voz 32 28:52 satisfacción ya era ahora son muchos años si no se me parece ser que esto debería de haber sido va Sin Techo Inma o sea me refiero será tarde porque hemos vivido treinta años pensando que todavía es de tipo estaban pues a sus anchas y entonces pues bueno

Voz 1667 29:16 así lo ha vivido también otra familia víctima de ese mismo atentado la familia de Lucía Ruiz que ha hablado con Radio Zaragoza

Voz 33 29:23 mi padre guardia civil de los pies a la cabeza y hoy está contento entrado mi hija lo has leído digo sí papá claro que sí claro que sí el levantarte luego una mañana y descubrir que han detenido pues te da un como una una sensación de paz también en algunos instantes saber por fin porque después de siete años dices por fin tranquilidad no se ve que no se levanta la Guardia claro que sí claro que sí para las víctimas del terrorismo es muy importante ver que no se deja de luchar

Voz 0194 29:51 después de esa inesperada detención que queda de ETA hay algún

Voz 0125 29:53 otro dirigente que esté buscando bueno Iñaki de Juana Chaos claro es el otro nombre de peso que puede estar según dice en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre México y Venezuela bueno es una persona también como muy característica no y sobre todo también muy buscada un poco más cincuenta miembros legales que han pertenecido a las estructuras logísticas de ETA todos fuera de Francia probablemente en otras zonas europeas también en Sudamérica que algunos de ellos en requisitorias lo sé que eso es lo que queda hoy de una organización que se disolverá hace un año

Voz 0194 30:24 este hasta hasta luego volveremos a hablar de ellos o ternera a partir de las diez de la noche ya con las reacciones políticas porque detención del dirigente etarra en plena campaña electoral evidentemente se ha colado en los actos de campaña Pablo esta mañana

Voz 1667 30:37 mañana

Voz 0194 30:59 Sara vítores buenas noches en la cara B también siempre pegada a la actualidad otra cuestión que abordaremos a partir de las diez pero que nosotros abordamos desde un matiz diferente ya lo intuíamos se ha sido como estaba previsto el Parlament ha dicho no a la propuesta de setas secas

Voz 27 31:14 de Nador sin y senador presidente del Senado han sido sesenta y cinco votos en contra y sesenta y cinco no es y así lo ha anunciado el presidente del Parlament rolletes Red Bull

Voz 13 31:24 veinticinco fue contra treinta Nau

Voz 27 31:31 pues esos sesenta y cinco noes son tantos que van a ser los protagonistas de la grave de hoy hoy analizamos el el no no es no

Voz 0194 31:39 que también ha estado en boca de todos los políticos en la campaña electoral de las última

Voz 27 31:43 generales si no es no el lema de la campaña que busca acabar con las agresiones sexuales y que luego los políticos Sánchez sobretodo ha usado para SO para otros fines vamos con un par de G

Voz 4 31:53 los he demostrado que cuando digo no es no es no es malo es no es

Voz 7 31:56 no pero esperar no es no si hay un Gobierno socialista no habrá independencia en Cataluña no habrá referéndum por la independencia no se va a quebrar la Constitución española en Catalunya

Voz 27 32:09 te decía que sobre todo Pedro Sánchez pero es que la expresión al final ha estado en boca de todos y todas acuérdate por ejemplo el debate electoral en el que estaba Cayetana Álvarez de Toledo volviendo también el tema de las agresiones sexuales verdad buena garantías

Voz 35 32:22 por eso seguirá finalmente es y un silencio un silencio que es no una dorado en el concentre del hablar nos un silencio es uno usted un silencio en su

Voz 27 32:32 bueno ir al final pues claro sea Nino todo el mundo con el no es no Inés Arrimadas

Voz 7 32:36 no es Allen a los golpistas no a mirar

Voz 27 32:42 venga pues vamos ya con los no es al diccionario como

Voz 0194 32:45 siempre primero hoy vamos a innovar

Voz 27 32:47 los a intentar que Camilo Sesto Nos responda que él nos cuente qué quiere decir

Voz 36 32:52 uno cuando dice uno

Voz 13 33:05 es que no ha pensado cuando digo que no es que no mucho argumentó ha sido complicada vamos a tener que ya eligen al diccionario mira en la RAE

Voz 27 33:14 Nos encontramos con once acepciones que no a contarlas todas pero bueno con la primera Nos valdría es un adverbio que expresa negación otra serían que son también adverbios por ejemplo denota la inexistencia o lo contrario de lo designado por la voz a la que precede o introduce interrogaciones con las que se desea confirmar una información que se tiene por cierta como sustantivo sería una respuesta negativa el no

Voz 0194 33:37 n el latín si viene del latín no

Voz 27 33:40 qué es ni una cosa y además no viene de una raíz Indo Europea que es ne los prefijos de negación Griegos como por ejemplo el la que sería el de apatía o del latín que sería él in the inaudito vienen también de esa raíz luego sinónimos expresiones que significan lo mismo los nones no hay equipo saca ni de coña nunca jamás no desde dónde

Voz 0194 34:03 qué disciplinas vamos a explicar lo que es decir no

Voz 27 34:06 podríamos ir a muchas por ejemplo a la filosofía o lenguaje pero bueno ahora hablaremos con Manuel Martín Loeches que ya lo conocemos de otros días el ex catedrático de Psicobiología pero antes creo que escuches como explica Marta de la Fuente que es psicóloga clínica por que es muy importante decir uno porque sí

Voz 37 34:25 seguridad porque reducimos lo que es ese esa necesidad de aprobación de los temas ganamos en la autoconfianza satisfacción personal sobre todo la hacemos prevención de problemas futuros en muchas ocasiones pues en los valora más si tenemos esa capacidad de decir que no porque no nos podemos olvidar que es nuestro derecho

Voz 7 34:45 dos son los problemas de cuando no decimos no

Voz 37 34:49 las personas que tienen dificultad para decir que no se sienten frustradas

Voz 1513 34:54 puras tienen la pérdida de confianza

Voz 37 34:57 falta de autoestima indefensión en muchas ocasiones enfado incluso hasta llegan a situar logia depresiva

Voz 34 35:04 a tope

Voz 27 35:16 así que hay que decir que no en esta preciosidad de canción Amy Winehouse explica que ella decía no no no pero a lo que decían no no no ésa la rehabilitación Bihar es como se titula la canción hay casos en los que igual sí que habría valido la pena decirlo

Voz 34 35:30 sí

Voz 0194 35:52 para Martín Loeches catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del área de neurociencia cognitiva del centro de evolución y comportamiento humano muy buenas noches Manuel se puede bueno bueno y deducir el prime

Voz 4 36:07 el momento en el que el ser humano dice que no

Voz 0194 36:10 se niega algo

Voz 38 36:12 te refieres a lo largo de la inhibido

Voz 0194 36:15 bueno de la vida de un individuo cuando es la primera vez que un individuo dice que no

Voz 38 36:19 bueno dicen que lo que pasa es que es relativamente discutible no queda el primer no escondió niño rechaza el alimento no con el ya está saciado mueve la cabeza pues dicen que por ahí puede venir el puede ser el origen incluso de la expresión que utilizamos tradición no aunque esto a ver es discutible porque es verdad que hay culturas que no utilizan ese ese

Voz 0194 36:40 esto es verdad

Voz 38 36:43 no parece que dicen que sí o incluso la cabeza una para otro como por ejemplo en India que es verdad que se gestionó muy universal y bueno pues podía termináis origen no es un ya no puedo más oiga

Voz 21 36:53 pero no ha podido ser

Voz 0194 36:56 cómo cómo funciona el cerebro humano cuando decimos que no

Voz 38 36:59 bueno pues es una cosa muy curiosa porque fíjate no es una palabras lenguaje y además sobre esto podemos decir mucho sobre la utilidad de de la evolución no para la enseñanza educación y más pero fíjate que cuando el lenguaje está tan paralizado con municiones y está integrado en el cuerpo cuando escuchamos la palabra no

Voz 0194 37:21 es tanto nuestro sistema motor

Voz 38 37:23 se paraliza no hasta el punto de dejarnos congelados no pero pero hay una cierta un cierto una parálisis que que se nos y se rompe el flujo del movimiento con estamos realizando otra tarea

Voz 0194 37:38 de he visto nunca

Voz 38 37:41 hace unos años basta con escuchar la palabra no para que esa tarea se haga más difícil sus movimientos serán más difíciles aunque no tengan nada que ver con lo que se está diciendo en una relación donde aparece la palabra no escucharon no significa es un automatismo por el palestinos paraliza el sistema motos de algún modo

Voz 0194 37:59 eso escucharlo pero pronunciarlo por ejemplo antes hablamos apuesta mucho decir no te recomiendan que aprendas a decir no que genera en el decir un no una negación cuando eres tú quién la pronunciadas

Voz 38 38:13 bueno yo creo que depende mucho del contexto y las circunstancias inmediatamente por ejemplo no que comentaba antes mi compañera pues tiene mucho que ver con el hecho de que siempre nos dejamos arrastrar por el grupo por la gente de hecho es eso hizo en los eslóganes contra la drogadicción no hay que hay que saber decir no porque en cierto ciertas circunstancias y nivel social pues es muy importante saber decir que no porque realmente cuesta mucho y luego no te hace que usted es verdad que no se puede utilizar como castigo no se puede utilizar como como animal de de poder no cuando tienen cierto poderle niega el acceso a un recurso o algo el utilizar el no está siendo pues como como una forma de imposición también no tiene muchos contextos y mucho juego muchísimo juego

Voz 0194 38:57 es decir no es usar el lenguaje el resto de animales no racionales también dice no

Voz 38 39:03 pues fíjate es un poco lo que comentaba hace un ratito hay unas unas propuestas no es la respuesta lo que has preguntado es que no no me siento se paralizaba Boston sistema pero que claro no tienen no ningún otro animal tienen no suelen tener un golpe una un manotazo algo para indicar que no se haga algo más no pero no tienen el símbolo o el concepto de no hecho precisamente ese piensa que a lo largo de la evolución lo que ha hecho progresar un alguno de los factores que han hecho mucho a nuestro cerebro ya esta especie de la existencia de concepto de no porque gracias a él cuando los adultos enseñan a los niños a hacer las cosas vale que muchas veces cuando alguno de hacerlo está mal pues el él dice no de una manera quizá un poco brusca y así eso lo ponen lo algunos animales pero no como concepto

Voz 0194 39:57 es importante

Voz 38 39:59 Indica también cuando no se está haciendo bien una tarea imagínate pues aprender a Putin sílex no ha construido una herramienta o narco es decir ese no que existe sólo en el ser humano es lo que ha permitido perfeccionar la faceta educativa es una manera guiada consciente no algo que se ha comprobado que ni en gorilas chimpancés ni ningún otro opina que cercano a nosotros existe

Voz 0194 40:22 no no funciona como siempre muchísimas gracias por tantas aportaciones Manuel Martín Loeches buenas noches

Voz 38 40:28 gracias a vosotros buenas noches

Voz 39 40:30 no venga

Voz 13 40:45 y estos son los sencillos no suena una canción como si fuera de la movida de los noventa pero

Voz 27 40:50 es un tema de la banda de Miqui Puig de sacaron hace nada en dos mil quince que se llamaba además seres positivos los que no dicen no twis es mucho

Voz 0194 40:58 lo que no te cuesta mucho decir que no destruido aprendiendo a estas alturas es lo que te ha costado mucho porque era una barbaridad por qué pues porque

Voz 31 41:09 cien sea conciliar a buscar una aproximación así digamos que oblicua iba a rehuir eso que se llama en enfrentamientos directos soy partidario de la estrategia de la aproximación ingle me cuesta mucho es decir que no

Voz 40 41:26 si me pasa algo parecido Miguel Ángel no me acosaban mus otro a aprender a decir que no pero sí empezando decirlo y la verdad es que me siento bastante liderados si te libera mucho sí verán mucho eh pero estaba reflexionando digo aquí lo raro que somos andaluz

Voz 0194 41:41 qué padre de si si negamos veces sin nómina Ferrari siempre se preguntado a si Circus siempre podéis preguntar invitado siempre que es raro Lina tuve para ver si si a ti te gusta mucho decir a mí me dijeron de pequeño que realmente había de acompañar esa palabra de otra no gracias claro claro y entonces os menos brusco exacto suavizaba eso yo no sabe que soy pocos no tajante efecto que acudiría ha subido un poco en fin

Voz 1513 42:19 eso es lo que son muy parecidos a la espuma

Voz 0194 42:22 de esta bebida refrescante americana tan conocida por lo tanto muy breve yo soy poco partidario a la radicalidad de decir no rotundo para querías que escucháramos a algunos de los no es de la historia reciente de España no sólo en dos pero los ojos

Voz 4 42:36 eh fueron clamorosos

Voz 41 42:42 está en el año dos mil tres No a la guerra de Irak se dice que fueron las primeras manifestaciones que se organizaron a nivel mundial contra la invasión de

Voz 27 42:50 Estados Unidos e Irak en España fueron espectaculares las manifestaciones se hicieron el día quince de febrero y esto justo que estamos escuchando estos gritos son desearía el lema era ese no a la guerra otro o no el no a la OTAN

Voz 42 43:10 pues

Voz 13 43:15 la OTAN no bases fuera era el año recuerdos Miguel Ángel eh se celebraba el referéndum

Voz 27 43:23 en el ochenta y seis porque España es realmente sí que estaban la OTAN desde el ochenta y dos y el PSOE al principio se había manifestado en contra del ingreso en la OTAN ni en el lema que era OTAN de entrada no luego en el referéndum que se convocó proponían sí a la permanencia bueno pues en aquel momento surgieron canciones como este Cuervo ingenuo de Javier Krahe el día que hicimos el sí porque hoy toca

Voz 0194 43:53 no pero en la cara B ya hemos hecho sobre si nos hablaste

Voz 27 43:55 el sí de las niñas de Moratín que no es nuestra es de la literatura estragos sólo uno que es una

Voz 1513 44:00 estación de Sastre que quiero que escucháis bien

Voz 27 44:02 porque tiene miga e es el inicio de la novela El hombre rebelde de Camí que dice leer textualmente

Voz 9 44:09 sí que es un hombre rebelde un hombre que dice no pero negar no es renunciar es también un hombre que dice si desde su primer movimiento

Voz 41 44:47 bueno pues más no es como el de Joaquín Sabina lo negó todo este es un tema de su disco de dos mil diecisiete que además también se titulaba así lo negó todo

Voz 27 44:55 curioso porque acabamos de escuchar a los dos

Voz 41 44:58 Sabina Krahe además junto a Alberto Pérez en los años ochenta en esos años de el No a la OTAN estaban juntos en La Mandrágora también de aquellos años del año ochenta y dos El no de Manzanita el de quién fuera

Voz 13 45:27 qué bueno era parte del grupo que si nos vamos al cine doctor no Martin y convoca mezclado no agitado

Voz 41 45:47 basada en la novela Diane Fleming el agente cero cero siete Jenson con la banda sonora además de la orquesta de John Varley y más no es inolvidables de el cine por ejemplo la guerra de las galaxias el Episodio III que es la venganza de los Sith es el no de Darth Vader cuando no quiere ser Darth Vader vale hemos encontrado en Internet lo encontrado Jose los no es montaje de los noes en todos los idiomas escucha

Voz 17 46:15 Ordóñez

Voz 27 46:17 sí pero mira

Voz 41 46:24 ese es el que ha dicho Naim

Voz 44 46:31 el portugués

Voz 13 46:35 el baile

Voz 45 46:38 este el español es el más contundente más contundentes pero también lo había en ruso en turco bueno de todo tremendo

Voz 27 46:44 y la última referencia que vamos a hacer al cine es una película que se titula tal cual se titula No es una peli chilena de dos mil doce basada en la obra de teatro el plebiscito de Antonio Skármeta y cuenta la campaña del no en el plebiscito de mil novecientos ochenta y ocho su protagonista Gael García Bernal

Voz 4 47:00 Mata quincena creativo carajo hay que darle la vuelta a un lenguaje publicitario pero antes

Voz 0194 47:10 días escucháramos Un par de no es más de la música

Voz 0125 47:12 dos canciones que son maravillosas por por todo por los músicos por el momento para él

Voz 27 47:16 mensaje la primera Marvin Gaye no hay montaña lo suficientemente alta que me impida llegar hasta aquí

Voz 13 47:54 y Aroca hay que dejar de bailar te vamos con la segunda lo que en la segunda lo que no hay sol cuando tú te vas heleno Sunshine débil

Voz 36 48:06 si no pueda Ángeles más

Voz 1667 48:14 sí bailaba

Voz 36 48:16 sí tuve que bailar perdona pero también me gustaban mucho Alberto

Voz 31 48:25 y en tercer cava volveré pues Miguel Ángel buscamos la manera para meter en una clara llamaba vaivén que estaban la Travesía de San Mateo

Voz 13 48:37 en Malasaña pues mira el vaivén tiene una cara B a lo mejor pueden acercar AVE de vaivén de aprovechar maletero llámanos

Voz 36 48:49 Nos vamos pues mira cómo sabía que

Voz 41 48:52 el no ya lo tenía pensado me voy a arriesgar la yo antes de que me diga que no así que aquí está el cierre de esta noche Karina

Voz 13 49:09 también también te gusta no es que es un clásico Miguel Ángel clásico una canción de mil novecientos sesenta y siete en la habrá que es de las más famosas de Karina luego en el sesenta y nueve fue de la banda sonora de la película Romeo Julieta también de Alfonso Paso con José Luis López Vázquez Lali Soldevilla

