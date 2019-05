Hora 25 (16/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:18 mañana de golpes en la radio ha sonado como si nos hablara desde el siglo pasado Ana Terradillos que estar aquí con nosotros hace un ratito ha entrado en el Hoy por hoy para contar la detención de Josu Ternera al que fuera jefe político de ETA y que llevaba diecisiete años fugado más de cincuenta años en la banda terrorista protagonista de los peores años de ETA en su haber entre otros atentados cuatro causas tiene pendientes en España el de la casa cuartel de Zaragoza que costó la vida a once personas entre ellas seis menores paradójicamente fue también quién piso hubo quien puso voz al comunicado que anoche yo el fin de la banda con ETA desarticulada su detención en plena campaña electoral tiene un efecto letal para algunos de los argumentos utilizados contra Pedro Sánchez aquí en la campaña la verdad está poniendo cuesta abajo el mantra de los pactos de Sánchez con los etarras pierde credibilidad con

Voz 5 01:04 la detención del jefe de los etarras como

Voz 0194 01:07 pierde credibilidad también el mantra de los pactos con los independentistas tras el no a Miquel Iceta para que ocupe una plaza de senador autonómico y posteriormente pudiera ocupar la presidencia del Senado los excesos verbales tienen ese problema que la realidad puede desbaratar los aunque quienes los cometen sean reacios a Cambó Carlos argumentos los pactos con etarras o con independentistas fueron las acusaciones que más lanzaron PP y Ciudadanos contra Sánchez en la anterior campaña en esta también sin estos argumentos quizá tendrán que centrarse ahora en los problemas reales de la gente

Voz 3 01:40 les Barceló

Voz 5 01:43 hablamos con el relato de todo lo que ha pasado hoy en la política en lo económico pero una última hora que nos llega de Granada lo que puede ser otro

Voz 3 01:52 otra agresión machista a Rafa Troyano Granada buenas noches buenas noches

Voz 1779 01:58 ha ocurrido hace justo una hora en pleno centro de Granada en la trasera del edificio de la Junta de Andalucía en la plaza de la Libertad al parecer un joven de treinta y seis años ha apuñalado a su expareja de treinta y dos la chica se encontraba viviendo en un centro de acogida para mujeres maltratadas al parecer la chica sufre heridas no sabemos de qué consideración pero ha sido estabilizada por los servicios de emergencia ya el chico de treinta y seis años en las inmediaciones del lugar de los hechos ha intentado suicidarse cortándose las venas pero también ha podido ser atendido convenientemente por los servicios sanitarios a esta hora la chica está ya decimos malherida después de haber sido apuñalada al parecer por su ex pareja es la

Voz 0194 02:46 imponerse con la que trabaja la Policía gracias Rafa buenas noches

Voz 1779 02:50 buenas noches en estas la información de última hora

Voz 0194 02:53 desde Granada anoche a esta hora les estábamos preguntando a mí

Voz 6 02:57 Miquel Iceta y todavía tenía alguna esperanza de que hoy pese a todo el Parlament no vetara su designación como senador ya saben lo que ocurrido los partidos independentistas han bloqueado el nombramiento

Voz 7 03:06 da portó descartado que que lo ve

Voz 0194 03:09 voten ahí alguna mínima esperanza

Voz 8 03:11 no se pronuncie la votación pues no se puede certificar en el resultado pero vayan no es porque yo tenga ninguna esperanza sino sencillamente por por el respeto

Voz 0860 03:21 lo que antes veían algún veinticinco

Voz 9 03:23 vamos a favor aplaude sesenta sin en contra y treinta Nau abstención queda regulada la propuesta de designación representación de la Generalitat cauce Nat Doceño Miquel Iceta

Voz 1591 03:37 hoy mismo pediremos amparo al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos de nuestro grupo parlamentario de los derechos del conjunto de catalanes y catalanas que han visto menguada su representación en el Senado

Voz 10 03:52 yo Kelly Xetra perdió ayer toda esperanza aunque las recobra ahora confiado en que el Constitucional de la razón al Partido Socialista gaste buenas noches Ángels Barceló

Voz 0194 04:00 no sólo Iceta tiene esa esperanza también el PSOE también

Voz 10 04:03 el Gobierno ocurrido bastante importante

Voz 0376 04:05 algunos hayan pensado que era un simple juego de trilero mismo político va a haber algunos que no han calculado bien la maniobra batalla además de torpe bastante inútil y naturalmente

Voz 10 04:18 el presidenta en funciones esta mañana Carmen Calvo también el presidente en funciones Pedro Sánchez ha descargado su crítica en los partidos independentistas

Voz 11 04:25 mira votan en contra Iveta Ana Miquel Iceta porque no quieren soluciones porque quieren vivir del conflicto pero les voy a dar una mala noticia soluciones habrá convivencia habrá fraternidad habrá concordia habrá porque hay cientos de miles de catalanes y millones de españoles que queremos dejar atrás conflicto que no queremos volver a vivir es el enquistamiento

Voz 12 04:49 de la crisis territorial en Catalunya queremos mirar hacia adelante vivir en convivencia concordia fraternidad

Voz 3 04:56 pero todos los catalanes pese al veto de hoy

Voz 0194 04:58 Emma Carretero buenas noches qué tal buenas noches del Gobierno mantiene Iceta como su plan es decir confía en que el Constitucional anule la decisión que ha tomado hoy el Parlamento

Voz 0806 05:07 así lo aseguran a la Cadena Ser fuentes de la Ejecutiva Federal del PSOE que a la espera de que se pronuncie el Constitucional la propuesta para presidir el Senado es el líder del PSC Miquel Iceta Pedro Sánchez ha decidido dar la pelea Nos cuentan esas fuentes que el presidente en funciones y la vicepresidenta Calvo han estado en contacto desde ayer para amarrar la estrategia según esas fuentes ha sido en la Moncloa donde se ha trabajado el recurso de amparo en el que tienen mucha confianza por eso no tiran la toalla esta mañana en un desayuno informativo Calvo anticipaba los argumentos del recurso antes de que se presentaba hablaba del principio de proporcionalidad para representar al Parlamento Catalán en el Senado

Voz 0376 05:47 es una aberración política hacerlo no sólo porque forma parte de las costumbres parlamentarias que por cierto para el derecho parlamentario se convierten en algo más que costumbre sino porque además tiene consecuencias jurídicas a partir de este momento la proporcionalidad no está cumplida no está salvada los órganos no están bien conformados

Voz 0806 06:08 también mencionó varias veces la vicepresidenta la palabra celeridad para el Gobierno es muy importante que el tribunal resuelva pronto confían en ello por eso siguen en el plana cuando llegue el día veintiuno el martes que viene que se constituyen las Cortes en función del escenario van a proponer un nombre u otro para presidir el Senado y ahí se abren distintos escenarios el Gobierno y el PSC han estudiado la posibilidad de que el Constitucional les de la razón pero que no lleguen a tiempo para que el Parlamento catalán Se ríe

Voz 0194 06:36 una para designar a Iceta pues en ese caso

Voz 0806 06:39 eso hay fuentes socialistas que aseguran que una opción que estudian es que otro senador del PSC ocupe la presidencia del Senado de forma provisional con la idea de que luego renuncie para dejar paso al líder de los socialistas catalanes es uno de los escenarios en los que están trabajando y que dependen Nos dicen del sentido en el que se pronuncie el Tribunal

Voz 0194 06:58 por supuesto que los plazos porque a todo esto mañana cuando Sánchez tendría que dar los nombres de sus candidatos para presidir tanto el Senado como el Congreso

Voz 0806 07:04 clara a las doce y media está convocaba la Ejecutiva federal en el caso de la presidencia del Senado fuentes de Ferraz apuntan Anquela a que la propuesta que harán será

Voz 0194 07:12 Miquel Iceta hasta que se pronuncie constituye

Voz 0806 07:14 en Ali pueden habilitar al secretario general del PSOE para que pueda modificar el nombre antes del día veintiuno sea así es necesario y sobre la presidencia del Congreso Pedro Sánchez está siendo muy discreto en la cúpula de Ferraz hay dirigentes que admiten que no saben cuál va a ser la puesta hay coincidencia generalizada en que será una mujer el nombre podría salir del actual Gobierno aunque está totalmente descartada la opción de Carmen Calvo pero como decimos Sánchez está llevando este asunto con bastante dice

Voz 0194 07:40 prefijos tendremos esperará a mañana a Barcelona El Prat buenas noches

Voz 13 07:43 con O'Neal buenas noches de momento la fotografía que ha dejado

Voz 0194 07:45 pleno de esta mañana es la de la brecha que separa a los independentistas ya lo social

Voz 13 07:49 estas sí ha sido un pleno breve pero suficientemente largo y tenso como para demostrar de manera muy gráfica que las relaciones entre unos y otros se han alejado aún más a pesar de que Miquel Iceta se ha levantado esta mañana conociendo ya cuál sería el desenlace final después de la votación en la sala de prensa ha hablado sin tapujos ha dejado claro que no es rencoroso pero ha avisado a los independentistas de que esto puede complicar el inicio de la legislatura en el Congreso

Voz 1591 08:15 cuántas trenca la barrera Small difícil que exacto

Voz 13 08:18 cuando se rompe la barrera es muy difícil de que todo siga exactamente igual decía refiriéndose a unos puentes de cortesía parlamentaria que según él habían resistido situaciones muy tensas en el Parlament pero las advertencias y críticas hacia Esquerra Cataluña han ido más allá

Voz 0554 08:35 Ausàs carisma su impulsar

Voz 1591 08:37 sobra la Qualitat Santi como

Voz 13 08:40 así de breve y así de contundente era el primer secretario de los socialistas catalanes el sectarismo se ha impuesto por encima de la legalidad y el sentido común hoy seta ha querido hablar muy claro ya responder fuera del hemiciclo a los que han los que les han vetado los independentistas minutos antes ellos dentro de la Cámara Le habían reprochado que él en este contexto esté pidiendo respeto parlamentario desde Esquerra Sergi Sabrià

Voz 3 09:04 a Esquerra Downs en no d'Esquerra

Voz 13 09:07 y hoy cae por su propio peso en bloque

Voz 14 09:10 vencidos y no sólo por las formas Hinault no

Voz 13 09:12 que hablen de cortesía donde está la cortesía con

Voz 14 09:15 Estados que están en prisión sonaba preso

Voz 13 09:18 en decir que iban a votar primero fue Esquerra después la CUP y Cataluña no ha tenido otra opción que votar lo mismo si es que tenía alguna duda los comunes han sido los únicos fieles a ETA de hecho fueron los primeros los únicos que le aseguraron su apoyo y C's y PP se han abstenido

Voz 15 09:33 no podemos bloquear ni tampoco dar ese sí simbólico aún socialismo que está defendiendo para favorecer al separatismo los indultos Ustea ha roto la unidad

Voz 13 09:42 la constitucionalista para nada puede estar usted muy orgulloso de lo que ha hecho en los últimos meses en Cataluña eran Carlos Carrizo Say Alejandro Fernández esta mañana que a pesar de abstenerse de nada ha servido los tres partidos independentistas han podido tumbar la candidatura de ETA votando en bloque en contra gracias a vosotros quizá para intentar rebajar los efectos de esa tensión entre Esquerra y el PSOE recién botado el veto a Iceta salía Gabriel Rufián para entonar el discurso de la reconciliación hemos bloqueado el nombramiento sí pero tampoco es para tanto venía a decir todo bien vaya

Voz 16 10:15 nosotros y nuestra intención es la el diálogo la negociación la un reconocimiento mutuo partido a partido nosotros seguimos con la mano tendida es lo que nos pide también eh nuestros compañeros que están en la cárcel eh sí que es cierto que se pueden gestionar las cosas mucho mejor de lo que ha hecho el PSOE en cuanto al señor Iceta pero evidentemente no condiciona nada

Voz 0194 10:37 Emma temen de verdad en el PSOE por la investidura de Sánchez la preocupación

Voz 0806 10:41 de cara a la investidura es relativa Ángels porque dan por hecho en el PSOE que una repetición de las elecciones sólo beneficiaría a Pedro Sánchez así que no creen que que vayan a verse en esa situación de todos modos en La Moncloa aseguran que política Navas sale gratis y que la desconfianza con el independentismo es mucha Nos dicen que de nuevo querer Esquerra Republicana de Catalunya ha demostrado que a pesar de que la actitud más constructiva que mantiene en privado al final siempre opta por el conflicto y por el cuanto peor mejor es mucho el enfado entre los ministros por el mal comienzo de la legislatura ya

Voz 0376 11:14 al estar también con Ciudadanos y con el Partido Popular

Voz 7 11:16 por no dotar a favor de Iceta para acorralar

Voz 0806 11:20 a los independentistas ayer y hoy en el Parlament lo expresaba esta mañana la vicepresidenta en funciones Carmen

Voz 0376 11:27 alguien entiende que se han puesto de perfil cuando el de lo que se trata exactamente limpiamente yo diría que casi aséptica mente es la conformación de los órganos como corresponde con arreglo a ley orden constitucional alguien lo entiende esto de Ciudadanos y del Partido Popular del Partido Popular y de ciudadanos que han hecho bandera constante del respeto a España ya la Constitución

Voz 0806 11:51 era lo que comentaba la vicepresidenta que ha sido muy crítica también con el independentismo en los ha metido en el mismo saco

Voz 0194 11:56 ah gracias gracias

Voz 10 12:00 los partidos independentistas tumbaron los presupuestos de Pedro Sánchez que tuvo que ir a elecciones anticipadas tumban ahora esta decisión de nombrar a Miquel Iceta pese a ello PP y Ciudadanos advierten de un supuesto pacto que existiría entre los socialistas y los independentistas

Voz 0725 12:16 pues habrá que preguntarle Sánchez que hace con sus socios yo desde luego no tengo ni idea lo que Sánchez está negociando indultos si referéndum eso es lo que ha hecho durante estos últimos meses no sé qué es lo que están tramando en todo caso lo que sí que le aseguro es que desde la oposición vamos a controlar y poner una lupa sobre cualquier concesión que Sánchez haga lo sepárate

Voz 10 12:34 esto es lo que decía Le Rivera

Voz 13 12:36 eso es lo que ha dicho Pablo Casado

Voz 17 12:38 no han rechazado porque está harta Villarig por filmes que nunca más iban a pagar por anticipado qué querían que les pagarán ha contado cómo estamos en campaña electoral Pedro Sánchez está dilatando ese pago al contado para que no le penalice electoralmente yo por eso sigo pensando el veintiséis de mayo los subamos además de gobiernos municipales autonómicos que Pedro Sánchez tenga carta blanca para volver a negociar con Esquerra para volver a negociar con el CAT para seguir cediendo a las pretensiones independentistas a cambio de permanecer cuatro años más en La Moncloa

Voz 0194 13:09 esta es la parte política cara analizaremos luego está la la duda judicial Javier Álvarez buenas noches

Voz 1715 13:15 las noches Ángels dos preguntas la primera opción

Voz 0194 13:17 es tiene de prosperar el recurso del PSC

Voz 3 13:20 pues mira algunos constitucionalistas y miembros del Constitucional

Voz 0689 13:24 ha comentado que por supuesto deben intervenir para dejar claro sí

Voz 13 13:29 viste como no vulneraciones de los derechos fundamentales

Voz 0689 13:31 espero otros también me dicen que quién son ellos para paralizar el Senado para nombrar o para quitar senadores en definitiva hay tantas posibilidades de que pueda salir adelante como también de que pueda ser rechazada veras

Voz 0554 13:43 los jueces

Voz 0689 13:44 es en este tipo de situaciones se crecen ante los desafíos y éste desde luego lo es por primera vez ese platea algo similar tiene una trascendencia constitucional que es evidente que obligará a que todos los jueces a partir del lunes en vez de ser una sección en la que os resuelva se lleve a Pleno ante la trascendencia constitucional del asunto y en tercer lugar sentará una doctrina para el futuro lo que decida el Constitucional si es que finalmente admiten

Voz 0860 14:08 tramite el asunto servirá para casos venideros

Voz 0689 14:11 por tanto si se admitiera a trámite se estudiará si esa fórmula utilizada para la votación que es lo que han recurrido Iceta y los socialistas ha respetado el derecho a la igualdad del resto de los Diputados esa es la queja principal noventa no tanto lo que escuchábamos a la vicepresidenta no se recurre esa costumbre asentada de que se acepta el nombramiento sino la forma de la votación pero los jueces también podrían decidir no intervenir en absoluto en este asunto porque como te decía monos son competentes para paralizar la constitución del Senado o tampoco lo son desde luego para que la competencia sea del Constitucional para nombrar o quitarles

Voz 0194 14:48 y en el caso que tomará alguna medida que medidas cautelares podrían ser

Voz 0689 14:52 las medidas cautelares las aporta el grupo socialista catalán cuando lo presenta este este escrito de catorce folios si la petición de medida cautelar se declara Se acepta si admite a trámite pues se declarará nula la votación realizada hoy hice ordenará el Parlament volver a repetirla desde el minuto cero pero esta vez desde luego teniendo muy en cuenta sin vulnerar esos derechos fundamentales de Iceta de los socialistas que el Tribunal tendría que haber señalado anteriormente

Voz 0554 15:19 sí

Voz 14 15:21 no vamos a ver cuando dices creo que recurren es la forma de la votación aquello

Voz 0689 15:27 pues a los socialistas están argumentando que la forma en la que se ha producido la votación no es la que ellos hubieran querido porque ellos hubieran preferido que para la votación se hubiera tenido más en cuenta el el sentido interno y la exposición de motivos de de esa votación es decir tendría que haber sido una exposición de una votación hecha después de una exposición de motivos clara de los antecedentes necesarios para poderse pronunciar al respecto y como no lo han podido hacer creen vulnerados

Voz 14 15:56 su derecho a acceder

Voz 0689 15:59 condiciones de igualdad a las funciones políticas

Voz 14 16:02 bueno todo eso me parece fantástico pero hubiera ido se ha leído la ley a la Generalitat promulgó o el Parlamento de Cataluña promulgó una ley

Voz 18 16:13 para la elección de los de

Voz 14 16:15 los senadores que corresponde hacer al Parlament es lo que dice es que el presidente o presidenta el Parlament propone los nombres de los candidatos a ser designados senadores en representación de la Generalitat la propuesta debe contener tantas candidatos propuestos a cubrir acabó la cuestión el presidente convocar pleno someta a votación una propuesta la someta a votación los que se ganó la votación se realiza con un sistema establecidos en el en el caso que se dice mediante papeletas y considerar nulas

Voz 0194 16:49 desde que lo bueno es que puede ser que sí o puede ser que no Miguel Ángel pero siempre salía que sí

Voz 14 16:53 pero eso claro eso eso me parece que es imposible recurrirlo al Tribunal Constitucional a mí

Voz 0194 17:01 por eso tú crees que el recurso no va a ningún sitio

Voz 14 17:03 absolutamente a ningún claro es que esto no podía Javi por la mañana me daban un botijo botijo que le vamos a hacer ya hasta es decir aquí ha habido como en muchas veces exceso de vista que se dedica a los porteros jugando creo

Voz 0194 17:18 si creen que no que no

Voz 14 17:22 eso es lo que ha pasado entonces que no se respeta la proporcionalidad vamos a ver alguien sabía en el tercio no quiere decir que no alguien sabía esos de la esos del canto de la región alguien sabía que son ocho los senadores que dije que ha elegido el Parlament de Cataluña para J no

Voz 0194 17:42 por designación autonómica son ocho audio

Voz 14 17:45 sabía que la cómo estaban repartidos alguien sabía por ejemplo que para ser elegido senador por el Parlamento de Cataluña no hace falta ser miembro del Parlamento de Cataluña osea que se podrían elegir Dati

Voz 0194 18:00 no no lo estoy pensando

Voz 14 18:02 hace falta es que tampoco ha bueno

Voz 0194 18:05 esto pues excluidos nos podrían escoger senadores por la Asamblea de Madrid

Voz 14 18:13 eso no lo sé porque yo no sé si es que eso quiénes sean elegibles

Voz 0194 18:18 ah bueno teniendo que tiene el DDT que exacto de esta estatuto de cada uno Álvarez no sé si quieres aportar algunas personas a esta conversación

Voz 0171 18:25 a pedir de nuevo al cargo de senador a ninguno de los dos complementando

Voz 0019 18:30 qué dice el maestro Aguilar es verdad que los

Voz 0689 18:35 jueces pueden decir perfectamente que ellos no deben intervenir que nos admita a trámite es decir si se admite a trámite pero no se debe intervenir en una cuestión que no es jurídica sino que es pues política quién puede paralizar el Senado o nombrar y quitársela

Voz 0554 18:48 Álvarez gracias buenas noches Emilio Pérez le ha salido enólogo a ver qué pasa con este recurso yo dos cosas la primera bueno es la admisión a tramite no siempre que lleva consigo la suspensión cautelar de una decisión solamente se suspende cautelarmente cuando Si no se hace en sería irreversible la consecuencia de de la cuestión que está en litigio por lo tanto el el Tribunal Constitucional puede admitir a trámite perfectamente esta petición del Grupo Parlamentario Socialista o el Partido Socialista y no suspender cautelarmente la decisión del del Parlamento del Cid el Parlamento de Cataluña en el caso de que pudiera hacerlo ya me pierden sale y lo que ha dicho la presidenta la vicepresidenta me ha sorprendido porque claro ha invocado la costumbre como fuente de ley en fin yo no soy profesor de Derecho Político yo así lo es frío si me acuerdo que el artículos del Código Civil hoy ya derogado decía cuando no haya ley exactamente aplicable punto controvertidos aplicar a la costumbre del lugar y en su defecto los principios generales del derecho es artículo ha sido derogado por lo tanto según la legislación civil que es la básica en nuestro país la costumbre hoy ya no es fuente tiene derecho por lo tanto yo creo que no es no es aplicable ni es exigible el cumplimiento de una de una práctica basada fundamentalmente en la costumbre en cualquier caso dejemos trabajar al al Tribunal Constitucional que saben de derecho muchísimo más que muchas personas entre las que yo me incluyo naturalmente

Voz 0860 20:15 no yo estoy de acuerdo también que la costumbre bueno todo fue malo que hemos trabajado en algún Parlamento sabemos hasta qué punto las costumbre yo creo que mal llamada cortesía porque no es exactamente la autopsia pero hay maneras y costumbres parlamentaria que suelen respetarse pero una cosas que sepan invoca

Voz 0554 20:33 claro claro no se pueden porque

Voz 0860 20:36 en el ámbito político verdad ese punto de vista libro que soy el Partido Socialista de Cataluña los han tenido un exceso de confianza probablemente confianza legítima porque si se producen de manera continua una serie de comportamientos parlamentario el legítimo pensar que se van a seguir producían comprensible pero el subjetivos del local

Voz 0554 20:58 o sea cual confiar confiar en

Voz 0860 21:00 esa esa continuidad de de llamemos en este caso la buenas costumbres Carlos no a las calculado el Partido Socialista los partidos esa lista es que Esquerra está inmersa en una batalla por la hegemonía de del independentismo que podría ser cualquier cosa podría ser cualquier cosa a mi de cualquier cualquiera de las cosas lo podía haber hecho Esquerra yo confieso que estoy absolutamente decepcionados decepcionado estoy muy decepcionado porque esto no es un chubasco como ha dicho si bien Rufián esto es un una chaparrón Clemente contra el diálogo contra la confianza que mucha gente progresista de este país teníamos en una fuerza como Esquerra Republicana de Cataluña

Voz 5 21:44 años quizá este ha sido el vienen Aroca el que volvieran el confía en que Esquerra Republicana eran

Voz 0860 21:50 yo puedo entender las razones política de cada uno pero al mismo tiempo que las comprendo también muestro mi mi decepción y mi extrañeza y mi extrañeza porque creo que independientemente de que el señor Miquel Iceta pueda tener más o menos que parece que muchos detractores dentro el independentismo me parece que era una propuesta en fin legítima también yo sigo viendo al señor Iceta como todo lo mejor presidente del Senado como Cámara territorial en humo momento en el que deben imperar el diálogo en dónde hay que recordar que el Partido Socialista tiene no solamente mayoría absoluta sino que puede incrementar la cuando se produzca la elecciones autonómica y allá nuevos senadores por designar

Voz 14 22:36 territorial si yo yo no obstante creo que se lo perdonas te lo que ha ocurrido ahora volver a presentarse otro candidato del Partido Socialista para ser elegido senador el propio Iceta puedes volver a pelear

Voz 0860 22:52 si no se presentara sino se presentar estarían conculcado el derecho fundamental recogido en la Constitución a la representación pero bueno vamos a ver qué consecuencias tiene esto porque yo a mi me parece que esto tiene una consecuencia políticamente hablando positivas para lo que represento al Partido Socialista

Voz 0554 23:09 yo creo que lo que hemos vivido y tiene algo de representación política porque el el asunto de la presidencia al Senado es subsanable lo hemos visto es subsanable en cualquier caso tampoco evitaron lo que es vital en la investidura de Pedro Sánchez la investidura de Pedro Sánchez hay dos indicios clarísimo de que va a salir adelante con el apoyo expreso o tácito de un sector de los diputados separatistas catalanes

Voz 0194 23:36 el primero es que Rufián ha dicho lo que ha dicho cadáveres

Voz 0554 23:38 Der que yo están dispuesto a apoyar como sea

Voz 0194 23:41 pero de ahí ahí ahí masiva algo es decir ahí matizó un poco porque con los independentistas catalanes ya nos hemos encontrado más de una ocasión que los que se sientan en un escaño en Madrid negocian piensan de otra manera cuando llegan a Barcelona resulta que las órdenes son otras podría ser por eso por lo que yo es decir yo no me confiaría

Voz 0554 23:59 ha hablado su contigo podría ocurrir naturalmente el futuro no está escrito pero podría Uniprex que sobre todo hay una segunda parte que se escapa mucha gente en algún medio que lo ha destacado bien el país en su la ABC en superior eso

Voz 0860 24:12 mediciones grandeza Gao es que si los

Voz 0554 24:15 cuatro diputados tanto de Esquerra como de Cataluña no pueden ejercer su derecho de diputados ya la mayoría absoluta no son ciento setenta y seis son ciento setenta y cuatro y entonces ya no hace falta que Esquerra Vericat se pronuncien solamente con el voto

Voz 0860 24:36 a favor del Partido Socialista de Podemos

Voz 0554 24:38 del PNV y de Coalición Canaria ideó el Partido Regionalista de Cantabria tendrían ciento setenta y cuatro diputados y el Partido de Esquerra Republicana con permitir hacer posible que esos diputados que estará en la cárcel no dimitan y corra la lista y por lo tanto no voten al permitir que hay una mina una mayoría sólo de ciento setenta y cuatro están con esa argucia permitiendo que Pedro Sánchez el presidente del Gobierno sin ellos mojarse pero permitiendo que los sea no

Voz 0860 25:08 yo no me quiero olvidar que dentro de de lo que esto que en mi opinión es una astracanada es un nivel superior al sainete no no quiero olvidar el papel de del político tome hablaba inferior el partido el Partido Popular ciudadano sea co cómo se explica eso porque yo creo entender que la posición de Esquerra Republicana tiene que ver como he dicho ante por la lucha por la hegemonía no sé si tiene algo de vendetta no lo sé otro razonamiento no lo comprendo pero cuál es el papel de ciudadano del Partido Popular en el Parlamento se de puede clamar a los cuatro vientos y por todos los montes de lo Pirineo hasta la hasta azar hasta Tarifa que hay que hacerle frente al independentismo hay que estar con el constitucionalismo que hay que respetar las instituciones el Parlamento de Cataluña el Parlamento de España el Senado la Diputación el a las asociaciones de vecinos después de todo eso llega tiene pero no solamente esas tiene sino que construye un discurso absolutamente superado como puede señor Rivera se si seguir argumentando de la mal

Voz 0194 26:11 era Rivera y casado pero peor en mi opina

Voz 0860 26:14 León porque el señor Casado al menos a tapado un poquito con la muleta pero el señor señor Rivera salió a portagayola en un discurso que ya lo he dicho que no que basta que ese discurso no no lo tragamos imagen lo que está pasando no nos tragamos que se que el Partido Socialista este pactando nada con los independentistas porque es se está viendo

Voz 14 26:35 es que ha dicho una cosa Javier que que no sabe daba cuenta muy bien lo que ha dicho bueno ahora alegres que nos ha dado cuenta de lo bueno no lo vamos a poner una lupa gol que le vamos a poner la lupa a Sánchez para todo lo que haga amigo y a usted otra a usted libera otra lupa porque todo esto está usted haciendo tampoco va a ser gratis querido Rivera sino que hay una cosa Miguel Ángel

Voz 0554 27:01 a corto y a medio plazo este Gobierno proclaman aritmética parlamentaria va a necesitar el apoyo de los diputados separatistas catalanes para sacar adelante su leyes y eso tiene que tener un precio eso es evidente con lo que ellos tienen

Voz 14 27:16 no sabes lo que va saca adelante que los patriotas del PP ideal si eso llegara de de Ciudadanos levantada los ese acometieron estarían pero actuarán los votos gratis cuando haga falta con los que la diosa ellos sí

Voz 0194 27:32 voy a hacer una pausa y a la vuelta te voy a contar si tuyo podemos ser senadores

Voz 4 27:38 pobre veinticinco

Voz 0806 27:41 si buscas hipoteca ponen mucha atención en lo que

Voz 19 27:43 tiene hipoteca naranja variable de ING desde Euribor más uno coma once por ciento uno coma noventa y nueve por ciento Tin primer año uno coma setenta y siete por ciento TAE variable Pera Si buscas hipoteca con mucha mucha atención en lo que no tiene

Voz 3 27:55 cero gastos de notaría cero gastos de gestoría cero gastos de registro Otero gastos de tasación elige bien

Voz 20 28:00 hipoteca naranja variable de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros y como siempre con cero comisiones y al precio que buscas en condiciones señalan G punto es

Voz 3 28:13 una alerta de la SER

Voz 17 28:15 de madrugada con una noticia de última hora al parecer adelante agrupa pule las noches de lunes a viernes a las once sugiere

Voz 0171 28:25 esto que

Voz 21 28:28 Carreño Cadena SER

Voz 3 28:32 buenas noches que en los dos sorteos del triple Estela XI de hoy los números premiados han sido en el sorteo de la mañana ocho

Voz 22 28:41 seis dos en el sorteo de la noche nueve puntos

Voz 3 28:52 no olvides que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social el triple excelencia te vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once Ponta es recuerda que mañana como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro de la ONCE en la once Nos mueve hoy lo sean

Voz 23 29:11 sí

Voz 3 29:19 hora25 en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Iker la arroba Hora Veinticinco quien en Facebook

Voz 22 29:26 hora25

Voz 25 29:32 la Cadena SER presentan

Voz 3 29:34 el placer de escuchar

Voz 26 29:38 Pla tiro no es pequeño peludo suave tan blando por fuera que se diría todo el cordón que no lleva huesos solo

Voz 22 29:50 son duros cual dos escarabajos de cristal negro lo dejo suelto al Prado de con su hocico las flores rosas celestes lo llamo dulcemente plata sí tienen y con un que parece que se ríe en no sé qué cascabel Belén ideal cuánto Lidón le gustan las naranjas mandarinas las uvas moscatel estaba este ámbar los chicos morados con su cristalina gotita de Hesse Tier no hay mimoso igual que un mil que una niña pero fuerte y seco por dentro como de piedra cuando paso sobre él los domingos por las últimas Calleja hasta el pueblo los hombres del campo vestidos de limpio y espacioso se quedan mirándolo tiene tiene acero hacer el una al mismo tiempo Platero y yo

Voz 3 30:55 Juan Ramón Jiménez mil novecientos catorce Cadena Ser el PIT PP escuchen

Voz 22 31:06 cuenta con las eh

Voz 27 31:09 lo que pase

Voz 30 31:22 hola qué tal estás muy preocupada

Voz 3 31:25 pero está yendo como esperaba

Voz 25 31:28 doy abasto desde que anunció en la radio tienen poco tiempo

Voz 3 31:31 toda la ciudad me conoce estos son no parar

Voz 0194 31:35 deberíais probarlo es fácil rápido y económico y hasta el cliente que necesitas para tú

Voz 31 31:39 acción

Voz 5 31:40 un tren ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar

Voz 32 31:44 también no ser publicidad punto tres en Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte que no cabe dice oferta ido financiando en y siete cuotas comisión de apertura del tres por ciento cuatrocientos veintiocho con treinta y uno euros entrar a cuatro mil cuatrocientos millones con noventa y cinco euros ocho coma por ciento TAE diez por ciento a final de nueve mil cuatrocientos siete euros promoción válida está treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve más información en la que empotró la parte que cabe dice que sólo en mayo pude conseguir un gol por ciento ochenta y nueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años

Voz 3 32:17 no hay secreto mejor guardado que aquel que conocen todos el silencio que provoca el exceso de qué pasaría si eliminamos el ruido para dar por fin al silencio ruido blanco un podcast de Greenpeace producido por podio ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 21 32:36 buenas noches en el sorteo del siete trece nueve de hoy la combinación ganadora ha sido cuatro seis quince uno veintiséis

Voz 22 32:48 siete veinte dieciséis Reintegro ocho

Voz 33 32:56 es que el participar en los juegos de la ONCE colaboran con su labor social Biden siete treinta y nueve a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos once punto es recuerda que mañana como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro ya con tela once mil once nos mueve tu ilusión

Voz 3 33:15 pese

Voz 4 33:21 Ángels Barceló

Voz 0194 33:24 el Aguilar Emilio Contreras Javier Aroca antes de continuar para que tengamos claro Miguel Ángel y esto de la radio si podemos ser senadores sonó Pedro Blanco lo has mirado

Voz 1715 33:33 lo he mirado el Senado se va a perder dos grandes

Voz 3 33:40 eso lo dice el Estatuto de Autonomía visto

Voz 1715 33:43 eso es que le ha acudido a la página de la Asamblea de Madrid el Parlamento autonómico que es donde se elige a los senadores de designación autonómica y ahí se lee lo siguiente el mandato de los senadores autonómicos por la Comunidad de Madrid queda vinculado por express a disposición del Estatuto de autonomía a la condición de diputado de la Asamblea

Voz 0194 34:00 podemos ser diputados primero no

Voz 3 34:02 eso sí pero ya entonces cuatro años además te tienes que comprar una Gorrito de esa veía

Voz 1715 34:12 pues no eres nadie en Madrid si tuvo algo que ver con Miguel Ángel es ser senador primero debería ser diputado pero que sepas además que si primero consigue ser diputado después senador si dejaran de ser diputado dejaría de ser senador Sage tendrías que estar hasta final de la legislatura en la Asamblea de Madrid

Voz 10 34:29 se tratará de abrir un poco el camino en eso

Voz 1715 34:34 bueno dejadme que os comente unas declaraciones de de puesto Mon en Berlín y tenía varios actos programados allí leído antes por cierto que ha tenido graves dificultades para llegar porque había una huelga de controladores en Bélgica que ha tenido que ir anulando las muchas cintas de agenda que tenía bueno pues desde Berlín ha dicho lo siguiente lamento no haber podido votar porque desde julio del año pasado tengo los derechos políticos suspendidos como diputado del Parlamento de Cataluña gracias entre otros al señor Iceta me habría gustado que se hubiera preocupado en ese momento ha dicho por los derechos de los diputados luego de

Voz 27 35:07 tal gravedad trascendencia

Voz 1715 35:10 el veto a la elección de Miquel Iceta como senador ha dicho no podemos pasar de hacer un día una oda a la cortesía y al día siguiente caer en el homenaje a la amenaza pido a los socialistas dice que no exageres sobre las consecuencias de ese veto vamos que para pues de Mon es cosa menor

Voz 0194 35:27 recordemos las palabras también ayer del presidente siendo hemos acabado con con Iceta luego Pedro entre a caballo entre Cataluña y la campaña novedades de la Junta Electoral no

Voz 1715 35:37 de las afrentas a las que apelaba Esquerra para justificar en parte su veto a Iceta era que Instituciones Penitenciarias el Ministerio del Interior hubiese impedido la participación de oro Junquera en el debate europeo de TV3 bueno pues hoy la Junta Electoral ha aprobado literalmente la participación de Oriol Junqueras y de Raúl Romeva en hasta a diez actos electorales o entrevistas en diferentes medios de comunicación también aprobado la participación de Fórum Rull y Turull el otros seis actos electorales o entrevistas de negado también por ejemplo que Junqueras pueda salir de prisión para ir a un debate en televisión española bueno no lo ha negado ha dicho la Junta Electoral no nos corresponde a nosotros tomar esa decisión hay otro acuerdo interesante

Voz 0554 36:21 es que en Catalunya había

Voz 1715 36:24 pido que Televisión Española dentro de la ronda de entrevistas electorales entrevistara a Carles Puigdemont Antoni Comín en Bruselas en las instalaciones de Radio Televisión Española en Bruselas pues bien la junta electoral dice que la circunstancia de que un candidato se encuentra voluntariamente fuera del territorio nacional para eludir la acción de la justicia no constituye causa justificada para proporcionar un trato diferente al del resto de los candidatos todos pasan por los platos de Madrid no está justificado dice la Junta que Televisión Española se desplace allí para hacer las entrevistas tesis

Voz 0194 36:56 no es de la de la Junta Electoral como ya de esta manera Nos vamos metiendo en campaña empezamos ya está

Voz 13 37:03 cero muy difícil resistir la tentación esta noche no había más remedio que para empezar este bloque de la campaña electoral recordar este momento

Voz 22 37:11 tiros tira

Voz 10 37:22 quemen bueno se hizo viral de la manera en que Daniel Lacalle fichaje del PP para sus listas gurú económico de Casado iba comentando las palabra

Voz 13 37:32 los de José Luis Ábalos mientras le entrevistaban en La Sexta fue uno de los sonidos inolvidables diríamos de la última campaña pues eso es lo que ha durado la calle una campaña porque se va Adrián Prado buenas noches qué tal Ángels buenas noches en realidad se va sin haber llegado y además no es el único

Voz 0019 37:47 sí Eli Andrea Levy la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP han anunciado que renuncian a sus escaños El caso de la calle sobre todo bastante llamativo fue uno como decíais de los fichajes estrella de Casado el famoso gurú económico del nuevo PP el líder de los populares lo colocó como número cuatro en la lista al Congreso por Madrid tuvo bastante protagonismo durante la campaña con alguna que otra declaración polémica y ahora dice que renuncie al acta y que además lo hace por generosidad para que pueda tener hueco dice del partido que pueda aportar más eso sí asegura que va a seguir vinculado al PP colaborando con el área económica y apoyando al Comité Ejecutivo la renuncia del sin embargo estaba más o menos clara su presencia en dos listas la del Congreso y la del ayuntamiento hacía prever que tendría que optar por uno de los dos puestos finalmente ha decidido apostar

Voz 13 38:30 por la vida municipal lo hace mí

Voz 0019 38:32 has de campaña renunciando al acta para volcarse dicen la candidatura al Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida ahora con la renuncia de la calle y Levi consiguen escaño José Ignacio Echániz exconsejero de Sanidad en Castilla La Mancha también en Madrid Marimar Blanco presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo fue diputada en la legislatura anterior pero con la fuerte caída del PP en las generales en el caso de Madrid no había conseguido revalidar el escaño

Voz 0194 38:54 mientras formas salir estas renuncias no gusta a todo el mundo dentro del partido o dentro del equipo de Pablo Casado al menos

Voz 0019 39:00 no eso es algunas voces populares critican el momento elegido para anunciar la renuncia a sus escaños tanto de la vicesecretaria como del gurú económico creen que habría que haber esperado al resultado de las autonómicas y municipales en la dirección del partido dicen Se están dando un tiro en el pie lo dicen así textualmente al anunciar ahora estos movimientos y verse obligados a explicar la razón por la que prescinde de personas a las que veas colocado en puestos destacados de la lista al Congreso por Madrid y que ahora se van de todos modos estos movimientos años aunque no lo parezca no son improvisados fuentes populares aseguran que ya había hablado de esta posibilidad antes de las elecciones principalmente pues ante las malas perspectivas que apuntaban las encuestas y que hacía muy complicado que nombres relevantes de la lista del PP del núcleo duro de Casado pues no conseguirán un escaño

Voz 0194 39:44 gracias Adri adiós a algo o fraude Miguel Ángel van en puestos destacados en las listas en elegidos porque Andrea Levy por ejemplo ya sabía ella que iba de número dos para el Ayuntamiento de Madrid y que tendría que elegir llegado el momento pues haber elegido antes no lo sé

Voz 14 40:01 pero yo no me han quedado claro de todo lo que hemos escuchado si la decisión ha sido de los que se van o vas y cómo ha sentado a Lequi

Voz 0194 40:10 de Pablo Casado al menos la de la de la calle debe ser una decisión personal

Voz 14 40:17 de la calle o sea es una decisión personal de la calle es una decisión contra Pablo Casado no sin Pablo Casado sino contra Pablo Casado como

Voz 0194 40:27 hace para facilitar otra gente bueno

Voz 14 40:29 pero no nos equivoquemos al que le hace un año claro es a Pablo Casado sólo si fuera una decisión de Pablo Casado prefiero que que les dejes el paso a esta señora Marimar Blanco entonces dices bueno pues prefiere esa compañía por la razón que fuere te viene ven frente al partido ofrece a determinadas al al del partido o lo que fuere tres si la decisión es como parece que confirma que Daniel Lacalle que dice me voy entonces esto este esta despedida es sencillamente ahí te que por qué no me no me creo el partido que estás

Voz 0194 41:08 no no me creo el partido que estás haciendo no me interesa o no me interesa trabajar de diputado porque tengo otros negocios que es otra posibilidad

Voz 14 41:17 la otra pues lo vimos te digo la parece sí que parece que visto Mista y prefiere

Voz 0194 41:25 quedarse en el Ayuntamiento más templado título

Voz 14 41:27 esto que nosotros no la parte prosaica la qué

Voz 0860 41:30 se ha referido Ángels es muy importante no es la gente cuando llega al Parlamento de pronto se entera de lo que se gana en un evento no

Voz 0194 41:38 se de lo si pierde y gana lo que se deja de ganar

Voz 0860 41:41 o lo cual también hay que decir yo siempre no a mí yo creo que España Un sistema de partidos para bien o para mal que seguramente hay que perfeccionar yo no digo que no más fino que sí pero estuvo uno independientes estrella siempre produce mucha desconfianza no lo produce también en los partidos porque hablamos de un conflicto el hecho del malestar entre los miembros del equipo de casado pero también había otro malestar dentro del grupo parlamentario porque también decían hombre estos estos que han llegado que ahora sí cómo van a tener un protagonismo desorbitado en el grupo parlamentario porque cuando digo protagonismo me refiero no solamente al protagonismo de la voz sino al protagonismo de los puestos que son los que ABC hace que ganen un poco más de lo que gana normalmente un diputado raso y hay había había dos malestar ECAM entran colisión pero atendiendo a tu primera pregunta Ángels yo sí creo que es un fraude porque tú te presentas a una lista y habrá mucha gente espera porque sino no se nos explica tanta profusión de entusiasmo con la candidatura por ejemplo de la calle no habrá mucha gente porque sino no tendría sentido que habrá votado al PP porque iba a la calle no supongo no porque estas cosas no tienen sentido y ahora todos aquellos que desde el momento en que

Voz 0194 42:58 antes estos fichajes

Voz 14 43:00 que todos los que votaron al Partido Popular

Voz 0860 43:03 dar por este señor hará que pasa defraudado pero se ha defraudado la confianza en la política partes Daria no si mire usted no me engañe no me diga había lleva esta estrella había Debón torero vía lleva no sé que un futbolista sueco era serio no nos pasado Armero que salga o si sale que va se va recibí los decretos leyes a portagayola en medio de la alfombra mil ciento gol a taquígrafos que yo yo creo que tiene que haber una razones de fondo

Voz 0554 43:32 el tema económico es muy es es es clarísimo lo que se gana diputado no es ningún misterio y si hay un señor que en su vida profesional ganaba dinero no le compensa pues no aceptan

Voz 0860 43:41 déjame que te quiero decir es que algunos presentan listas con una intencionalidad una teología alguien que va una lista porque dice yo seré ministro pero es que yo seré yo seré comisario claros y luego te dan sólo eres

Voz 0194 43:57 estado luego pegar y te tiene que yo

Voz 0860 43:59 o en la oposición

Voz 0554 44:02 a ser ministro para ser comisario no hace falta ser diputado

Voz 13 44:05 comisario de primero en Europa en Europa

Voz 0554 44:08 hace falta ser diputado para que tiene por por nota no no pero sí pero es una persona con peso específico en el partido e Irene ponen en la lista en el número cuatro en el número que sea con uno ya ya ha salido cuando a los pocos días no no los no se ha cumplido ni un mes renuncias es porque hay una razón de fondo que no sea

Voz 0860 44:26 do ut des hay una razón de fondo que no sé

Voz 0554 44:29 hemos cuáles tienen la obligación de explicar hola lo mismo ocurre con la señora Levy que es incompatible ya lo sabíamos si era incompatible para que lo por usted pero sobre todo la de la calle nadie es es es una especie de en fin de de Cambó la inteligencia de los ciudadanos y aquello me apartó para que entre Marimar Blanco y eso no es una razón que convenza nadie no sé si es que a lo mejor con esa supuesta recentralización haber puesto

Voz 0194 44:54 Mari Mar Blanco en algunos puestos de salida

Voz 0554 44:57 claro claro es casi tan importante saber la puesta a lo mejor como dicen que ha habido una rectificación ideológica sobre la marcha Isaac moderado hoy San centraba la mejor diríamos que el integrismo ultraliberal de la calle a lo mejor ya no encaja tanto en en en la nueva posición en la nueva orientación política que le quiere dar Pablo Casado y el se ha sentido desautorizado o incómodo y ha preferido irse

Voz 14 45:18 pero luego decir que

Voz 0554 45:21 se va ir dimite como diputado bueno ni siquiera dimite bueno toma posesión para dejarle paso Marimar Blanco no es una razón emitida con respeto a los ciudadanos

Voz 14 45:33 me recuerda algo lo Pizarro aquel momento sí claro a Pizarro que me voy a la

Voz 0860 45:39 también vieron de ella ella ver a un candidato recuerda Miguel era un candidato con pretensiones no el que bueno fue derrotado con un ojo menos decía alguien dijo no

Voz 4 45:50 Nos queda todavía algo de la campaña electoral será la vuelta veinticinco

Voz 32 45:57 en Volkswagen tienen una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte que no cabe dice oferta financiando cosa cuenta en comisión y apertura del tres por ciento quinientos cincuenta y cuatro euros entrar ocho entiendo cuarenta hizo con cincuenta euros timbre un cincuenta por ciento veinte coma veintisiete por ciento cuota final de doce mil ochocientos ochenta y siete con sesenta y siete euros conoció hasta el treinta de mayo de dos mil diecinueve a parte cabe dice que sólo en mayo puedes conseguir un que One por doscientos veintinueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años

Voz 34 46:25 a tus gafas es hora de cambiar reanuda te con General Óptica ahora tienes toda esas gafas graduadas con un treinta por ciento de descuento disputa esas gafas de sol con un treinta por ciento Fassi es el Plan Renove ven estrene vestido al mejor precio Pi renueva Tate General Óptica

Voz 24 46:44 tú mirar esto

Voz 3 46:51 united a la Comunidad veinticinco escucha opina en Hora veinticinco

Voz 0689 47:00 ah vale

Voz 13 47:01 dos El día ahora no lo acabaría

Voz 31 47:07 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna con David Broncano

Voz 13 47:13 yo tenía tenía los monólogo pero ya lo de mañana o no

Voz 31 47:16 que nadie se lo regaló síguenos también en Cadena Ser punto com nuestra es esto narrador en la Cadena Ser

Voz 3 47:26 las cosas son como son hasta que un día algo cambia

Voz 35 47:30 de buenas a primeras en la Cadena Ser el día comienza a las cuatro y media de la madrugada del lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua una apuesta diferente en la que tienes mucho que dar

Voz 3 47:44 unas primeras síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil Capella ser ser claros es bueno no andar con rodeos es bueno tener algo que decir tenemos mucho de lo que hablar esta mañana es buena bueno descubre lo bueno de despertar informados cada mañana

Voz 31 48:04 hoy por hoy muy buenos días con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Cadena Ser punto com y nuestra

Voz 36 48:13 qué bonito sería la vida sin empleo aún más hermosa si no existiera en Casablanca a ver si te veía una Melania

Voz 3 48:46 que hay que rescatar dónde hay que firmar A vivir que son dos días sábados y domingos

Voz 0171 48:58 Eduardo once de la mañana con Javier del Pino bola soy Ponseti y quiero recordaros que sin ahora mismo en Cadena Ser punto com podéis descargar los el podcast del último programa de Ser aventureros de todos los problemas que queréis escuchar ya sabéis aquí ibais encontramos las mejores aventuras ya los más intrépidos aventureros y también usted dice en redes sociales en Twitter arroba euros y en Facebook si os gustan los viajes y la aventura este gusto programa Ser aventureros os espero

Voz 31 49:30 no has visto el vídeo de la gimnasta perfecta que ha vuelto a repetir su ascética Cruiser la toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga tiene nuestra aplicación

Voz 24 49:50 sí

Voz 3 49:54 hasta dónde llega la preocupación en Europa esto qué quiere decir Quirce recién que la curiosidad hoy por hoy para los curiosos que despiertan con hambre de respuesta Pepa Bueno Toni Garrido por ahí no importa si juegas por los XXXV mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años