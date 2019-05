Hora 25 (16/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 David de potentes Ana G español obtuvo siete mil votos

Voz 0860 00:08 dice tal respuesta a las necesidades que España tenía en cada momento a las necesidades que tenía España en aquel momento la Falange respondió con la dialéctica del puños y pistolas no sé si se refiera a eso pero que desde luego no creo que ningún partido demócrata democrático de cualquiera de las posibilidades que tiene de derecha izquierda izquierda lo más extremo pueda patrocinar un una dialéctica de puños y de pistolas

Voz 3 00:38 bueno yo creo que eso es Falange y demás también creo que José Antonio murió fusilado y creo que esa es decir fusilamiento de José Antonio no fue realmente uno de los momentos más felices de gobierno republicano también creo que la personalidad de José Antonio con independencia de que eso arrase electoral fuera muy muy pequeño tan escaso que he dicho Emilio pues yo creo que la personalidad de José sí que tenía atractivo no tuvo cierto magnetismo personal

Voz 0554 01:16 yermo era un buen abogado me dijo alguien que fue ya murió que lo conoció era un abogado de la época eran buen abogado pero veinte eso que su ilusión

Voz 3 01:24 para solucionar el gran maestro falle lo sé cono también

Voz 0860 01:30 también se que después del juicio en el que fue declarado culpable y condenado a muerte que hizo unas declaraciones reconociendo la legalidad republicana también se dice que tienen mandato lo puede corroborar lo que dice que él fue claro

Voz 0554 01:46 a nado por un tribunal popular no por un jurado popular es decir por un tribunal popular que estaba por personas que no tenían nada que ver con la magistratura o no era pues en fin que dicho sea con todo el respeto a a esos oficios pero en fin personas que no tenían nada que ver con el derecho y que si tenían que ver con la militancia política con lo cual pues aquello fue una parodia de juicio como ocurrió en aquella España terrible a la que no queremos volver no

Voz 0194 02:11 escuchábamos antes a Cayetana Álvarez de Toledo que ha opinado también antes opinaba de Manuela Carmena y de sus magdalenas bueno pues también ha opinado sobre los homenajes por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 4 02:22 Rubalcaba fue sin duda un político astuto brillante hábil a ETA la derrotó el esfuerzo el sacrificio de la policía la Guardia Civil y los jueces y la sociedad española La Marató personas como María San Gil está aquí y tantos otros de ese partido de otros que se sacrificaron

Voz 5 02:44 no

Voz 1722 02:44 también la gratitud enorme gratitud que como secretario general del Partido Socialista tengo nuestro nombre estoy convencido de que también hacia políticos que lo dieron todo para acabar con la violencia y garantizar la seguridad y la libertad y entre ellos significativamente a una persona que nos ha dejado hace muy pocos días Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 1071 03:07 precisamente eso que hacía Pedro Sánchez a raíz de la detención de Josu Ternera a la que dedicábamos el tramo tiene lo del programa y a la que se han referido los políticos en sus mítines sucesivos en el caso de Pablo Casado para pedir que se aplique la prisión permanente

Voz 6 03:20 desear que la prisión permanente revisable aprobada por el Partido Popular sea aplicable durante el juicio se le pueda imponer como condena y lo tercero es dejar muy claro que sus amigos de Bildu el entorno proetarra que está con representación política e institucional no tenga ningún papel en el futuro de España

Voz 0194 03:41 pensando las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo sobre Rubalcaba bueno es verdad que a ETA la derrotó el Estado de hecho la policía a los jueces y era precisamente por eso por lo que Rubalcaba no hubo nunca una medalla por eso es decir cosas de las que más destacamos el otro día cuando hablamos del a mí me ha chocado con algunas personas pocas la verdad

Voz 0554 04:00 qué le han atribuido pues ese ese yo decía Mercier

Voz 0194 04:02 mismo no se lo atribuyó sí pero bueno hay que reconocer

Voz 0554 04:05 pero hay que reconocerle importantísimo dar importantísima sino es todo todo el entramado que participo en ello como

Voz 0860 04:13 por la señora Cayetana Álvarez de Toledo extienda esa manera de discursiva San Narración desde Barcelona a Madrid fue lo mejor todos aquellos que se contagien de su discurso en Madrid y les puede pasar como le pasó ella en Barcelona que la votaban poca gente hiciste quiera acordar de alguien que dio también su vida en la lucha contra contra ETA se podría haber acordado de Ernest Lluc un paisano suyo al menos del distrito no sea que se hubiera acordado Jordán Barcelona Ernest Lluc

Voz 0194 04:46 que que hay para acordarse y mucho vamos a dedicar unos minutos a la corrupción pero a un ángulo de la corrupción que Se trata poco porque hablamos siempre de los corrompidos pero lo hacemos menos de los corruptores y hoy estamos explicando la investigación de la Guardia Civil sobre como una gran empresa pagaba comisiones

Voz 7 05:07 por supuesto jamás se paga un céntimo a ningún partido político honrado adjudicación de ninguna obra en España ni fuera de España

Voz 1071 05:17 este testimonio abril del año pasado que era la comisión que investigaba en el Congreso la presunta financiación ilegal del Partido Popular era el empresario Villar Mir negaba así de esta manera el pago de

Voz 7 05:28 Naciones he tenido a gala jamás haber recibido una subvención del Estado y jamás he comprado nada público todo lo que comprara o en mi vida ha sido a empresas privadas

Voz 1071 05:42 hemos pues del informe que la Unidad Central Operativa enviada a la Audiencia Nacional donde se detalla cómo una empresa en este caso es la constructora OHL mientras fue dirigida por este hombre por Villar Mir obtenía dinero de la Administración dinero negro con el que supuestamente pagaba comisiones para que le adjudicaron obras

Voz 0194 05:58 la información la está contando en nuestro compañero Miguel Ángel Campos buenas noches Ángels buenas noches es hemos por el mecanismo de dónde sacaban el dinero y a quién se lo

Voz 1552 06:06 daban bueno el informe de la UCO de la Guardia Civil OHL los generaba de dos formas de los propios recursos internos de la sociedad utilizando al propio Estado para generar dinero negro y poder así pagar sobornos con los que tener más obra pública y seguir con este con este ciclo lo explica así la la Guardia Civil OHL giraba la administración facturas por conceptos difíciles de controlar cómo madera para encontrados o graba o arena de una cantera la administración pagaba pero se trataba de facturas falsas ni había madera ni camiones de grava arena porque supuestamente o HDL empleaba Ángels a proveedores de confianza que accedían al amaño haciendo como que enviaban de esas materias primas eso sí la Administración pagada por esos conceptos el importe abonado según la UCO se convertía en dinero negro de Grecia con el que sobornar a otros políticos y obtener más obras de instituciones del Estado

Voz 0194 07:05 ni de cuánto dinero estamos hablando Campos

Voz 1552 07:07 bueno pues son treinta y ocho coma seis millones de euros al menos en el periodo comprendido entre los años dos mil tres dos mil catorce con el que se habría sobornado a once políticos y funcionarios desde distintos partidos políticos hay del Partido Popular hay alguno del PSOE también de Coalición Canaria

Voz 0194 07:26 según la UCO o Campos la trama tenía de todo no incluso su propio Bárcenas y su propio Villarejo

Voz 1552 07:31 una auténtica estructura montada interna en OHL son la clave de toda esta investigación sin ellos no habría nada esto surge Ángels permíteme que te cuente que esta esta pieza de de esta investigación de la corrupción de OHL es una pieza separada del caso Lezo cómo surge en el año dos mil diecisiete el el juez de la Audiencia Nacional pues por persiguiendo investigando la supuesta comisión pagada Ignacio González por el tren a Navalcarnero ordena los registros en determinados municipios de directivos de la sociedad de la compañía O H L ahí encuentran en casa de El directivo fue lejísimos Ramos uno pen drive con toda la caja B de OHL entre los años dos mil tres y dos mil catorce a él se le conoce como el Bárcenas de OHL en casa de otro directivo de Paulino Hernández encuentran un CD con las grabaciones sobre las entregas de los mordidas y a este que el grababa todo como seguridad CL conoce como el Villarejo de OHL la Guardia Civil cruzando los datos de la caja B esas páginas Ex Cel entre los años dos mil tres y dos mil catorce y las grabaciones ha llegado a las conclusiones que hemos conocido en el día D

Voz 0194 08:52 bueno breve campos porque la versión de la empresa es que todos los investigados están fuera no

Voz 1552 08:56 si no desmiente la información requeridos por la Cadena SER se ha limitado emitido un comunicado en el que afirman que siguen una política de tolerancia cero contra la corrupción y que todos los investigados ya no están en OHL

Voz 0194 09:07 muy gracias campos hasta luego bien Ángela a mí lo que me pasmo es que está el informe de la UCO por un lado que dice todo esto en cuenta Campos y escuchas a Villar Mir hiciera nada no no sufrió ninguna nada

Voz 8 09:19 el negro no no hecho nada no nada

Voz 0194 09:22 nada serio o tenían tan interiorizada la corrupción que pensaban que eso era lo que se hacía o no puedo entenderlo no Plus que era muy muy interesante de estudio

Voz 3 09:35 ya viene de muy antiguo no bien me acuerdo con aquella cosa de

Voz 1 09:39 uno de los casos de corrupción no

Voz 3 09:41 que eran informes que en realidad eran falsos no cogían como la de teléfonos de ponía una encubierta entonces un informe de lo que fue entonces esto es la simulación no que simulaban que había entre traído arena que no habían traído

Voz 1722 10:00 me han traído lo que fuera madera

Voz 3 10:02 encofrado cofrades que no habían traído pero que habían cobrado no pero claro dice yo nunca vendido a vendí nada

Voz 0194 10:11 nunca compre nada

Voz 3 10:13 la público yo compré cosas negocios privados está es decir es la capacidad de insertar una mentira en otra no que es que para el cual hay gente realmente muy ingenioso vaya

Voz 0860 10:27 cómo está la nobleza no porque este señor que es lo que la marquesa

Voz 3 10:30 que no pensamos que te diga que no era Marqués que la ley noble hicimos nosotros pensando que había hecho grandes cosas por este país bueno sí

Voz 0860 10:40 pero que la nobles de reconoce quiero decir es que claro sin democracia económica es muy difícil también tener democracia política estamos teniendo muy mala suerte porque algunos político están pagando pocos pero es que empresarios de esto corruptores poquísimo eh que parece claro que se digamos admitir que se habla mucho de de lo que sí

Voz 0194 11:02 pero poco de los para siempre Rosita todo

Voz 0860 11:05 esto empresario malhechores esto no es otra cosa que la confirmación de que en España hemos vivido lo que sea llamado luego

Voz 0554 11:11 la corrupción sistémica es decir no excepcional episódica de que unos compraba no no había organizaciones perfectamente montada para corromper y conseguir contratos ir ahí respecto a las declaraciones del señor Villar Mir pues naturalmente no iba a decir lo que que no queremos eso no lo dice nadie no lo dice la ley no te obliga a decir la verdad

Voz 0194 11:34 pues ahora no informe de la UCO izquierdas uno es verdad

Voz 0554 11:37 el mal de puede salir un poco gente cuando dicho yo no compré nada va público bonos y la acusó de comprar no había público por mañana venden un cuartel hizo una empresa lo compra para construir allí eso no tiene ningún delito unas queda también una noticia del ámbito económico que os va a gustar ya veréis

Voz 0882 11:52 veinticinco apostamos por un modelo de consumo sostenible y lo hacemos responsablemente cada ciudadano español tira la voz ahora trece kilos de prendas viejas al año de estas toneladas de residuos textiles sólo se recicla ahora una quinta parte por lo tanto el reciclaje de la ropa es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país como denuncia Asunción Ruiz que dirige una campaña nacional que lucha precisamente contra el vertido de basuras estamos hablando de un problema serio un problema que ya se está incluyendo como parte

Voz 9 12:24 de de ese cambio global que nos amenaza a todos

Voz 1071 12:28 al cambio climático

Voz 9 12:30 oye a otras muchas afecciones de las que estamos cambiando en nuestra vida diaria

Voz 0882 12:34 cada ciudadano consume de media en nuestro país unas treinta y cuatro prendas al año según un informe de la Asociación Ibérica de reciclaje textil el gran reto es que los fabricantes diseñen ropa que sea duradera con elementos no contaminantes que de una larga vida útil para evitar que se conviertan pronto en residuos según los expertos la peor opciones meter la ropa usada en bolsas de basura

Voz 10 12:56 y tirarla al contenedor donde van a parar los

Voz 0882 12:59 puestos de comida en cambio lo mejor sería entregarla a entidades de inserción social para que pueda ser reutilizada en nuestra ropa

Voz 0194 13:07 entregado de forma gratuita

Voz 0882 13:09 de que lo necesite es un pequeño esfuerzo pero sin duda vale la pena

Voz 1880 13:14 conscientes de la necesidad de una economía circular El Corte Inglés impulsa el proceso de dar una segunda vida a los residuos textiles una de sus propuestas consiste en recoger las prendas vaqueras que donan los clientes con esos materiales hacer ropa nueva en su última acción han conseguido casi diez toneladas de material para fabricación de nuevas prendas además en colaboración con Cáritas han instalado cuarenta y uno puntos repartidos por centros comerciales con contenedores permanentes para recoger ropa usada calzado y complementos material que se destina después ayudas para los más necesitados

Voz 11 13:47 los responsablemente un espacio en colaboración con El Corte Inglés que peines ser otro Ángels Barceló

Voz 0194 14:03 para Emilio Contreras y Javier Aroca la Comisión Europea ha multado hoy con más de mil millones a cinco grandes bancos europeos por manipular el mercado

Voz 3 14:12 de divisas hacían cartel para manipular el tipo

Voz 0194 14:14 jo de cambio de once divisa según la investigación europea que ha demostrado que el método que tenían pues la verdad tampoco era muy muy sofisticado Javier Ruiz Buenas noches Guillermo verían muchos millones que los movían pero el mecanismo era bastante cutre

Voz 12 14:29 pre es la palabra más suave para describirlo efectivamente movían mucho muchísimo dinero son cinco billones de dólares al día a los que se mueven en este mercado de tipo de cambio cuando uno escucha nombres como Citigroup Raga

Voz 0194 14:46 vaya hemos perdido a Javier Ruiz estás ahí pues mira que es interesante sobre todo vamos a ver si lo podemos conseguir que se conecte ni que sea a través del teléfono porque el sistema que tenían estamos hablando de una cantidad de dinero enorme brutal cinco bancos que se asocian para pactar el precio de las divisas pero luego el mecanismo que tenían y cómo bautizada en el mecanismo que tenía era bueno llamábamos mucho la atención estamos hablando de cinco de los más importantes bancos de inversión europeo no hay ninguno español y además el sistema en ninguno española que este tranquila para que les hacemos granja español claro claro pero sería clubes

Voz 0860 15:24 no dan siempre consejo de lo que tenemos que hacer y lo bueno es que tenemos que ser muy lo honesto que tenemos que ser hippy Morgan entre otros y luego tenían eso un grupo de las pocas personas

Voz 0194 15:35 pocas personas tenían unos grupos de whatsapp bastante exótico

Voz 13 15:37 conscientes de alguna manera esta ahí Javier Javier estás ahí no sigo aquí sigo aquí de escuchamos perfectamente cuéntanos hablamos de la de la Q3 del mecanismo

Voz 14 15:47 desde la Q3 del sistema Ter decía que cuando cuando uno mueve cinco mil millones de dólares uno piensa en feeling grandes sistemas muy elaborados cuando uno escucha Citigroup Royal Bank of Scotland JP Morgan Obama aquí hay uno piensa efectivamente en esto muy sofisticado lo que en realidad tenían era un chats un chat que se llamaba banana split para tres viene el que cuando uno de esos tres sabía que iba a haber una compra o una venta de dólares los otros dos elevaban los prácticas y con esto con banana split para tres los tres Se repartieron lo que se llama El Espino no que se llama el el margen esos bancos era tan el Q3 estabais diciendo que hay un momento en que todos de esos operadores se pelean con el otro le cambian el nombre ya no es banana split para todos hombres

Voz 13 16:38 pero les cambian el nombre al chat o crean otro chat porque esto es lo habitual porque tú creas un grupo un grupo paralelo

Voz 14 16:46 es absolutamente y en fin cutre de verdad el nombre ha pasado por distintas modificaciones Ángels llega llamarse hombres viejos se gruñón es para en fin básicamente manipular entre ellos el mercado de divisas que es lo que están haciendo dos o tres operadores saben que un cuarto va a comprar dólares y lo que hacen es subir el precio subir los márgenes del dólar con esto con esto se han ingresado mil cien millones de dólares en fraude mil cien millones Ésa es la cuantía de la multa ahora mismo

Voz 3 17:22 y una última cosa Javier que está solicitamos porque porque la Unión Europea

Voz 0194 17:31 que no le americanas son éstas no voy a dar nombre a esta que estamos todo el día con el teléfono de de de cuatro cinco mil millones de de euros en una cantidades tremendas Asesino implacable vive sola importante grupo imaginas que lo hubieran

Voz 3 17:46 detectado nosotros en España han puesto una multa los americanos si resulta que sacamos una fragata de un grupo de combate hice pone el ABC de manos diciendo que no estamos suficientemente has unidos a los americanos

Voz 13 17:59 es casi pero casi prefiero ser senadora que ponerle una multa los americanos

Voz 3 18:03 bueno pero es que es lo que nos protege la Unión Europea

Voz 0860 18:06 el Tesoro todos somos ganadores por eso es tan importante voy a votar en las elecciones

Voz 3 18:11 pero claro visto es el debate no bueno Luis sacó mucha ventaja a unos debates que hemos visto aquí que emigra ingrediente lo que dice algo Javier

Voz 14 18:21 eso te iba a decir que no sólo han sido multa de la Unión Europea está lo es efectivamente ha sido una investigación desde el año dos mil siete hasta ahora prácticamente sino que investigase muy larga estos son mil millones los bancos estos bancos estos mismos acumulan diez mil millones en multas en los últimos cuatro años pero es que acumulan doscientos trece mil millones en multas desde que empezó la crisis

Voz 0860 18:49 me preocupa abarate el defraude

Voz 14 18:52 que cometen los que se supone son los grandes operadores del mercado los limpios operados al mercado

Voz 0860 18:58 lo que me preocupa Javier porque mientras más multa le ponga mano bajo Salamanca porque la multa la pagamos nosotros luego no lo pagan ellos

Voz 14 19:06 en esto lo el único consuelo que estabais diciendo en mesa no hay ni un solo banco español el podio de la vergüenza tiene estos nombres Bank of America tiene setenta y seis mil millones en multas sólo él solo van con América acumula unos veinte mil en fin son unas cuantías de fraudes tremendos efigies todavía más tremendos

Voz 0194 19:26 luego está que tampoco es que usara una aplicación que cifra mucho los mensajes que guacho cada dos por tres tenemos noticias de que se puede saber qué es lo que se escribe tampoco es que esto es muy brillante muy brillante sólo eran Javier mucho

Voz 13 19:39 además gracias hasta luego un beso José Javier Múgica director del diario vasco muy buenas noches buscando la portada y las apuestas del diario vasco para mañana

Voz 1346 19:50 pues un día como hoy haciendo referencia a lógicamente a la detención de José Antonio Urrutikoetxea hijo Iker

Voz 14 19:58 era dirigente histórico beca o pollas

Voz 1346 20:00 detenidos en los Alpes franceses concretamente en la ciudad de As publicamos con bastante detalle como los aspectos de esta tensión tres de ellas de ETA y el seguimiento a un colaborador a siglos la causa inmediata atracó a la policía hasta el dirigente histórico de ETA hay que recordar que vivía en la clandestinidad a Dios en el momento de su detención se dirigía un hospital para un cáncer que le fue detectado hace unos años también aportamos una entrevista con Jesús Eguiguren el ex presidente del PSD y que nos Kubica como en algún momento de las negociaciones que mantiene con su hija este es confió la idea algún día Brigham que pedir perdón por lo que nos cuenta Jesús Eguiguren esta detención que como digo serbia Beta S

Voz 13 21:03 la la apuesta principal del diario vasco como no podía ser de otra manera muchísimas gracias hasta luego buenas noches nos queda Cuaderno de frases

Voz 1071 21:13 el acabe ha ido hoy sobre el no las frases van a arrancar con un si en realidad con un por supuesto el ex alcalde de Londres Boris Johnson ha confirmado que aspira a liderar el Partido Conservador británico il suceder a la primera ministra Theresa May ha anunciado en un foro de negocios en Manchester Johnson va tomando posiciones en vista de que las europeas de la semana que viene pues no parece no pinta que le vayan a ir muy bien a su propio partido

Voz 15 21:35 incluso

Voz 11 21:39 me gusta que es el momento en el García entre carcajadas y aplausos el anuncio Boris Johnson siguiendo por el exterior

Voz 1071 21:48 el Gobierno de Venezuela ha reconocido que mantiene contactos con la oposición realidad con una parte de la oposición y que esas conversaciones están produciendo en Oslo de hecho la noticia la han adelantado medios noruegos esta tarde ha intervenido mañana allí Juan Guaidó desde Caracas confirmaba que hay representantes en Noruega pero negaba que esté en marcha una negociación

Voz 16 22:09 es que no hay ningún tipo de negociación de nuevo lo repito y lo dejó meridianamente claro me acuerdo de Noruega en una mediación que meses

Voz 1071 22:20 noticia de de aquí de España la Sagrada Familia de Barcelona va a tener que pagar cuatro millones y medio de euros al Ayuntamiento de la capital catalana en concepto de licencia de obras hasta ahora el templo se había estado construyendo sin este permiso les ha dado cuenta que había

Voz 0554 22:35 la obra pues Laura Tikrit

Voz 1071 22:37 eso la teniente de alcalde de Urbanismo que es miembro también de la candidatura de Ada Colau ha anunciado en un acto de campaña de partidos tratar estas son las frases de Janet Sanz

Voz 17 22:46 la Sagrada Família con sabor a otra persona

Voz 1600 22:50 la Sagrada Familia como cualquier otra persona pagará licencia yo ya sabemos que esta licencia es de cuatro coma cinco millones de euros la licencia más importante que se ha hecho pagar en esta ciudad en toda la historia

Voz 0554 23:02 toda el nivel de la obra evidentemente del tiempo que duró la hora

Voz 1071 23:07 según relata interesante por ciento en Barcelona porque ha empezado ahí el juicio por el que una empresa valenciana que tiene dos restaurantes reclama seiscientos mil euros a Trip Advisor el portal de viajes porque ha incluido sin permiso a los restaurantes y permite opiniones dicen ellos calumniosas sin control el portal ha defendido que ellos sí tienen controles sobre lo que se publica incluso ha alegado que dos de las pruebas de la acusación Se habían borrado de la web antes de que se presentara la demanda pero plantea ese debate muy interesante y muy sugerente de lo que se puede publicar sino el efecto que tienen tu negocio el juez a ser finalmente el caos y sonidos también de hoy ONG Save the Children ha movilizado ya más de diez mil niños en varias ciudades del país para pedir a los gobiernos que impidan la venta de armas a países que tienen riesgo de que las usen contra la población civil dice la ONG que estamos en la peor situación de las dos últimas Decca

Voz 18 24:01 estas son las frases de soportadas en los últimos veinte años

Voz 19 24:05 más alta de niños y niñas que están ajustados

Voz 18 24:08 formado ahora cuatrocientos veinte

Voz 19 24:10 millones de niños y niñas invisibles que se ha querido visibilizar por otros niños

Voz 1071 24:15 a Ramoneda

Voz 12 24:17 el dietario dice Rufián

Voz 20 24:22 que el veto Miquel Iceta es un chubasco que tiene que pasar rápido y que no va a afectar la investidura de Pedro Sánchez este más las políticas de estimulación permanente acaban irremediablemente en la frivolidad los fuegos artificiales duran poco el aviso lanzado por sus colegas en el Parlamento catalán Rufián lo ha dado por los muros fijado en un instante con lo cual uno se pregunta por qué tanto ruido inútil con algo hay que entretener a los creyentes dirán los más cínicos todas las noticias de tensión en Francia de Josu Ternera nos vuelven los tiempos de plomo de ETA que habíamos mandado al baúl de los malos recuerdos conforme la humana tendencia a censurar lo que duele ternera toda una vida en ETA desde el atentado que mató a Carrero Blanco hasta la lectura del comunicado de disolución de la banda el tres de mayo de dos mil dieciocho ocho años han pasado desde que ETA dejó la violencia tan cerca y nos parece muy lejos con Ternera mayor y enfermo esta de intención tiene sobre todo un carácter simbólico que sirva como sacudida para que no nos en el olvido del pasado la memoria ayuda a construir el futuro dice Anthony Giddens el ideólogo de Tony Blair en La Vanguardia que la era de las terceras vías se ha acabado ha tardado tiempo en reconocerlo de hecho hace una década que decayó después de llevarse a la socialdemocracia por delante Jaden sin embargo apuesta ahora por reflotar la socialdemocracia que tiene que volverse parte de una nueva y más amplia política progresista cuyos contornos no están del todo claros dice para el que qué pistas en medio de la confusión Giddens precisa la izquierda la derecha todavía existen de hecho es una división que en cierto sentido se ha acentuado pero otras líneas divisorias superpuesto esta no sólo económico y social vive el hombre

Voz 11 26:11 termina Amazonas y Miguel Ángel Aguilar Emilio Contreras Javier Aroca

