Hora 25 (17/05/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

el argumento que hoy maneja el PSOE y el Gobierno tiene cierta lógica política si tanto preocupa a la derecha el peso parlamentario del independentismo por qué no lo anulan facilitando la investidura de Pedro Sánchez pero en política la lógica no siempre es el camino más corto

Voz 0194 00:40 hola buenas tardes son las réplicas de la sacudida por el fracaso de la operación Iceta el independentismo ha demostrado su capacidad de bloqueo así que hoy el PSOE y el Gobierno han coordinado sus mensajes para dejar la carga de la prueba en el campo de la derecha a la que recuerdan que tienen sus manos evitar que el Gobierno esté al pairo de los independentistas José Luis Ábalos

Voz 4 00:59 sí me gustaría más que me pusieran en la hipótesis de aquellos que dicen apostar por la estabilidad y hacer frente al desafío independentista al cubano puede confiar no pero a lo mejor me gustaría más confiar en la abstención de otros grupos políticos que saben perfectamente que se

Voz 0194 01:15 en el PP descarta favorecer la investidura de Pedro Sánchez e insiste en emplazar a Ciudadanos a que se abstenga el PSOE derrotado en su operación Iceta ha redoblado el simbolismo yo ya ha decidido que sus candidatos a presidir el Senado y el Congreso sean dos catalanes Manuel Cruz y Meritxell Batet una mala idea en opinión de ciudadanos que acusa la ministra Batet de mantener una posición condescendiente con el independentismo Inés Arrimadas

Voz 0419 01:39 esto es lo que nos viene esto es la degradación del Partido Socialista premiar a los que quieren separación premiar a los que no quieran igualdad premiar a los que defienden que los presos del pluses tienen que tener un trato preferencial

Voz 0194 01:54 el Gobierno calcula que el debate de investidura se celebrará a principios del mes de julio el diputado electo por Esquerra y candidato a las europeas Oriol Junqueras ha ofrecido esta tarde una entrevista desde la cárcel

Voz 1284 02:03 el Nouzha tres ni Astana pero eso nosotros ni estando en la cárcel no damos por rotas las relaciones con nadie porque somos los más partidarios de dialogar con todo el mundo a la hora de hablar de diálogo no

Voz 0861 02:14 necesitamos lecciones de nadie

Voz 0194 02:18 sí ha asegurado que incluso desde la cárcel él no se cierra al diálogo con el Gobierno Junqueras podrá recoger el lunes que viene su acta de diputado participar el martes en el pleno de constitución de las Cortes y eso escandaliza al líder del P

Voz 2 02:30 qué necesidad hay de someter a España a este escarnio se imaginan ustedes que después del golpe de Estado del veintitrés F viniera el señor Tejero o el señor armada a tomar el acta en el Congreso de los Diputados

Voz 0194 02:48 pero la imagen más comentada hoy se ha visto en el Congreso Pedro Lancôme

Voz 1715 02:51 sí entre las paredes de un ascensor allí en un puñado de metros cuadrados juntos Pablo Iglesias Santiago Abascal son compañeros de congreso

Voz 0632 02:58 yo creo que la cordialidad no resta un ápice a las tremendas diferencias políticas que hay una cosa es tomar un café yo tras salir corriendo del ascensor cuando hay cuando hay otra persona visto que que iba con muletas de preguntado qué le ha ocurrido me ha dicho que había tenido un accidente deportivo sí

Voz 1715 03:14 que ha transcurrido esa conversación en Hora Veinticinco miraremos a París Josu Ternera ha comparecido esta tarde ante las autoridades judiciales para que le informaran de la condena que le fue impuesta hace dos años

Voz 4 03:22 si la policía no

Voz 1715 03:26 el presidente Macron ha asegurado esta tarde que en su opinión la reconciliación política no equivale a la amnistía les contaremos la ruptura de las negociaciones entre May y Corbijn el pulso de Salvini a otro barco de una ONG al que impide entrar a puerto con sesenta y cinco inmigrantes a bordo el hallazgo en España del cadáver de una bebé que desapareció ayer tras llegar a Canarias la patera en la que viajaban sus padres o la peripecia de ocho inmigrantes de habló Montull humo anoche once desde esta mañana están en el islote de Perejil esperando a que alguien los rescates y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 03:56 tardes Final Four del baloncesto europeo en Vitoria el Efes de Estambul es el primer finalista derrotado en su semifinal noventa y dos a setenta y tres al Fenerbahce recuerdo que a las nueve jugará el Real Madrid la segunda semifinal ante el CSKA de Moscú en el Giro de Italia Pello Bilbao ha ganado la séptima etapa es la primera victoria española en este Giro además José Joaquín Rojas se ha colocado segundo de la general y en el Master mil de tenis de Roma Rafa Nadal ya está en las semifinales ha ganado en cuartos a Verdasco en dos sets jugará ante el griegos y paz

Voz 0194 04:27 el tiempo se ha cumplido el mal augurio y las temperaturas han caído hasta que no parezca el mes de mayo Jordi Carbó

Voz 0978 04:31 buenas tardes ahora mismo los chubascos descargan en distintos puntos del Cantábrico también entre Aragón y Cataluña más aislados al norte de la isla de Mallorca o en Menorca chubascos que la mayoría desaparecerán cuando llegue la noche en el litoral de Cataluña se pueden reforzar un poco la próxima madrugada también en Baleares es que a lo largo del fin de semana la lluvia ganará protagonismo en el Mediterráneo pero será durante poco rato durante las tardes tanto la del sábado como el domingo chubascos en cualquier provincia bañada por el Mediterráneo igualmente de poca persistencia se mantendrán en la mitad norte peninsular más sol en el centro y sur de la península también en Canarias temperaturas parecidas a las de ayer un poco de frío durante las noches ambiente agradable al sol durante las tardes y viento fuerte de poniente tanto en el Cantábrico como en el Estrecho

Voz 1715 05:18 empieza Hora Veinticinco Pedro y al cierre portada la charla que he mantenido Pepa Blanes en Cannes con Pedro Almodóvar

Voz 1322 05:24 el festival de Cannes mucho más que glamour este año está siendo un lugar de reivindicación política de los directores que se posicionan a favor de la diversidad de los más desfavorecidos y en contra de la extrema derecha entre ellos Pedro Almodóvar

Voz 4 05:36 como yo creo que como todos los españoles está horrorizado por por digamos por ejemplo la última legislatura en el Parlamento

Voz 1322 05:45 en qué país estaban Almodóvar ha dicho que votará a la izquierda Carmena y qué le parece fatal lo que le ha pasado a Iceta el director manchego hablado con la Ser esta tarde justo antes de la Premier donde estrenado Laurie Gloria película que compite con bastantes posibilidades por la Palma de Oro el galardón más prestigioso del cine de autor que en España sólo lo tiene Buñuel

Voz 2 06:07 mamá

Voz 1322 06:08 más hechos los el zumo hoy estás en tu móvil

Voz 0419 06:12 desayunar deprisa para llegar al cole tiene estas

Voz 0419 06:28 todo los zapatos Gloria Ortiz la caja

Voz 3 07:33 KPN ser alguna veinticinco

Voz 1715 07:40 Pedro Blanco que demuestren su patriotismo es lo que el PSOE y el Gobierno piden a PP y Ciudadanos si tanto les preocupa el peso del independentismo que lo anulen absteniéndose facilitando la investidura de Pedro Sánchez el de hoy ha sido un mensaje coordinado tanto en Ferraz como La Moncloa efecto secundario del fracaso del presidente en su intento de convertir a Miquel Iceta presidente del Senado y macarra

Voz 0806 08:03 pero la estrategia de presión del PSOE para la investidura de Pedro Sánchez está ya en marcha aprovechando precisamente las amenazas que PP y Ciudadanos ve en un futuro gobierno que tenga que depender de los votos de Esquerra Republicana de Cataluña como el único que tiene opciones de ser presidente Sánchez lo que piden los socialistas a PP y Ciudadanos es que faciliten su investidura lo han hecho desde Ferraz y La Moncloa José Luis Ábalos e Isabel Celaá la portavoz

Voz 4 08:29 pero a lo mejor me gustaría más confiar en la abstención

Voz 9 08:33 de otros grupos políticos que saben perfectamente que se juega España

Voz 4 08:36 tienen una forma perfecta para poder reeditar es realmente absteniéndose en la investidura con el fin de aportar estabilidad

Voz 0806 08:47 así que piden estabilidad por los intereses de España que fue lo que según la portavoz garantizaron los socialistas con su abstención para dejar gobernar a Mariano Rajoy por cierto con el no es no de Pedro Sánchez y los suyos las negociaciones para formar gobierno empezarán después de las elecciones del veintiséis de mayo y el Ejecutivo calcula que la primera semana de julio se votará la investidura

Voz 1715 09:10 el PSOE ha tardado apenas unas horas en asumir que el plan y Z estaba definitivamente fracasado así que ya no espera a que el Constitucional se pronuncie no opta por lo tanto por una presidencia del Senado interina era una de las posibilidades y como el fracaso deja heridas el PSOE se ha revuelto he decidido que sean dos catalanes quienes ocupen la tercera y la cuarta autoridad del Estado Meritxell Batet en el Congreso y Manuel Cruz en el Senado José María Patiño

Voz 1108 09:36 el perfil de Meritxell Batet y Manuel Cruz al frente de las dos Cámaras y la presencia de del hasta ahora brazo derecho de Ada Colau en Barcelona Gerardo pisar lo

Voz 1715 09:45 dejado fríos a los independentistas de pel

Voz 1108 09:47 cat nueva portavoz en el Congreso es Núria Borràs

Voz 6 09:51 a repetiremos a a su manera de hacer

Voz 10 09:53 no no es un nombramiento o a la

Voz 0978 09:56 cuestiona mienta del nombre al perfil catalanista

Voz 1108 09:58 debate Ted Cruz y pisar en los espuma de momento en nombre de Gloria Elizo mujer de confianza de Pablo Iglesias que será vicepresidenta primera es su tercera legislatura en la Mesa del Congreso en este caso con mayoría de izquierdas tras el acuerdo con el PSOE PP y Ciudadanos tendrán dos puestos cada uno y como ha reconocido el propio Santiago Abascal no han prosperado las conversaciones para ceder uno a Vox que se queda fuera al igual que Esquerra el PSOE además tiene un gesto con el PNV la Mesa del Senado le cede uno de sus cuatro puestos lo que le deja en empate con el PP

Voz 1715 10:29 a Ciudadanos no les gusta nada el perfil de la que puede ser la próxima presidenta del Congreso al menos no le gusta Inés Arrimadas que ven Batet el perfil de alguien condescendiente con el independentismo

Voz 0419 10:40 Sánchez pone de presidenta del Congreso los diputados unos señora que dice que hombres y la Constitución no te gusta tampoco la vamos a imponer esto es el Sanchís como esto es lo que nos viene esto es la degradación del Partido Socialista premió a los que quieren separación premiar a los que no quieren igualdad premiar a los que defienden que los presos del pluses tienen que tener un trato preferencial un trato

Voz 1715 11:05 la operación Iceta salió mal salió muy mal el líder del PSC asume que no va a salir de la política catalana no de momento porque tampoco cierra del todo la puerta a ocupar un ministerio

Voz 11 11:17 como siempre pensar las cosas no pero como se dice ahora no entra en mis planes en Cataluña tenemos una situación política muy enrevesada muy bloqueada yo creo que puedo contribuir a solucionar eso a superar eso será muy difícil pero creo que es la primera de mis obligaciones

Voz 1715 11:35 los presos independentistas podrán acudir el lunes a recoger sus actas el martes van a estar en el pleno de constitución que abre la legislatura eso Pablo Casado le parece tan escandaloso como que Tejero hubiese vuelto al Congreso como diputado después del golpe

Voz 2 11:48 qué necesidad hay de someter a España a este escarnio se imaginan ustedes que después del golpe de Estado del 23F viniera el señor Tejero o el señor armada a tomar el acta en el Congreso de los Diputados para decir aquí vamos a seguir imponiendo la ley aunque sigan quedando disparos en el techo pues lo que ha hecho el señor Junqueras lo que ha hecho el señor Turull lo que ha hecho señor Jordi Sánchez es dan un golpe a la legalidad

Voz 1715 12:19 allí el breve espacio de un ascensor ha hecho que los extremos sois Roth en el encuentro entre Santiago Abascal y Pablo Iglesias en uno de los ascensores del Congreso les separa un abismo les ha acercado un elevador

Voz 0632 12:32 yo creo que la cordialidad no resta un ápice a las tremendas diferencias políticas que hay una cosa es tomar un café y otra salir corriendo del ascensor cuando hay cuando haya otra persona he visto que que iba con muletas de preguntado qué había ocurrido me ha dicho que había tenido un accidente deportivo de dicho pues deberías ir al fisioterapeuta médico ha dicho todavía no ha ido los vascos somos así una conversación cordial y normal como debe ser en el Congreso de los Diputados

Voz 3 13:00 cadena SER elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1715 13:09 venga vamos con el resumen este día de campaña otra vez Pedro Sánchez se ha ido a un barrio popular de Madrid a dar un paseo Casado se ha centrado en las dos ciudades autónomas Iglesias se ha marchado a acompañar a su padre que presenta para ser concejal en Zamora y Rivera también se ha tomado libertad lo va a contar Javier Carrera Javier buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0866 13:27 el sigue el presidente aprovechando su popularidad para arropar a los candidatos hoy sin moverse de Madrid barrios obreros saludos a los comerciantes a los niños a ese presentará caldea mientras Pablo Casado sigue tirando del vocabulario deportivo hoy desde Melilla para referirse a los futuros acuerdos de

Voz 2 13:47 lanzar el balón hacia adelante nosotros no queremos preocuparnos de quiénes nos hace zancadillas nosotros llevamos mucho tiempo entrenando

Voz 0866 13:54 también estaba el futbolero Iglesias recordando sus patadas al balón de niñez en Zamora mientras presiona para entrar en el Ejecutivo

Voz 1042 14:00 en el que la sociedad española es mucho más madura y que prefiere un gobierno en el que se dialoga

Voz 0866 14:06 todo en una jornada de descanso para Albert Rivera turno para Inés Arrimadas que desde Tarragona centraba el mensaje en Europa

Voz 0861 14:12 para qué necesitamos una voz

Voz 0419 14:14 en Europa para que la propaganda separatista deje de campar a sus anchas

Voz 0978 14:19 el partido se volcaba hoy en felicitar a su compañera

Voz 0866 14:21 Begoña Villacís que ha dado a luz a una niña

Voz 1715 14:24 esta misma mañana y entre las propuestas peculiares del día esta que van a escuchar de Vox la firma su candidata a la Comunidad de Madrid Rocío Monasterio propone que el Gobierno autonómico avale a los jóvenes que quieren acceder a una vivienda que se vaya con donando deuda conforme vayan teniendo hoy

Voz 4 14:39 la Comunidad de Madrid se puede hacer es ese trabajo como ha hecho en Hungría de avalar los créditos de nuestros jóvenes en un porcentaje

Voz 12 14:46 en en luego e ir bonificando o ir

Voz 1322 14:50 con donando según van e también

Voz 12 14:52 según las familias van teniendo niños no

Voz 1715 14:55 yo otro candidato detenido este del PSOE a la ciudad de Melilla el número diez de la lista ha sido arrestado está acusado de formar parte de una red de tráfico de personas supuestamente organizaba viajes para inmigrantes marroquíes en barcos recreativos desde la ciudad

Voz 3 15:09 hasta la Península elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve Kathryn S

Voz 3 16:12 cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 16:18 Pedro Blanco murió desde la tarde que hay unas cuantas Josu Ternera ha comparecido ante la Fiscalía y al juez en París está ya en prisión hoy conocemos algo mejor la ficción en la que se había instalado este ex dirigente de ETA su identidad falsa de supuesto escritor venezolano subida en una cabaña de montaña Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 16:36 buenas tardes Urrutikoetxea Bengoetxea vivía en un refugio de montaña en una cabaña a mil cien metros de altura al pie de una estación de esquí en una zona muy con nacida para cualquier montañero se hacía pasar por un escritor venezolano en los vecinos de esta localidad no le tenían controlado tampoco se sabe cuánto tiempo llevaba refugiándose en este sitio aunque lo que barajan fuentes cercanas este operativo es que llevase meses al menos en esta zona en la mochila que portaba en el momento de la detención llevaba cuatro mil euros según fuentes cercanas a esta investigación porque no se terminaba de fiar del sitio en el que estaba escondido de hecho estas fuentes aseguran que vivía obsesionado por su seguridad como todo miembro de ETA huido buscado por la policía con requisitorias pendientes como las que tiene ternera por eso llevaba años sin comunicarse de forma directa con su familia en las últimas horas la policía francesa ha hecho un registro en esta cabaña que ocupaba ternera sólo se ha encontrado utensilios de montaña y ropa deportiva

Voz 1715 17:33 en Estados Unidos Donald Trump modera al grupo poquito sus ímpetus guerreros y posterga al menos seis meses otra de sus guerras comerciales deja para más adelante la imposición de aranceles a los coches importados desde Japón o desde Europa este la parte que más nos interesa corresponsal en Washington Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 17:52 buenas tardes la Casa Blanca prorroga las negociaciones comerciales con la Unión Europea con Japón durante seis meses más en un comunicado asegura que si no se alcanzan acuerdos en los próximos ciento ochenta días el presidente Donald Trump determinará si imponer aranceles a la industria automotriz Washington espera que el acuerdo con Bruselas aumente la producción desde los coches estadounidenses a Europa la administración Trump asegura que las importaciones actuales de automóviles europeos amenazan con perjudicar la seguridad nacional estadounidense el Departamento de Comercio ha recomendado elevar los aranceles al veinticinco por ciento con esta prórroga Trump evita o al menos retrasa una nueva escalada en la guerra comercial que él mismo abrió con la imposición de aranceles a diferentes metales en medio de las negociaciones que mantiene abiertas también con

Voz 0946 18:41 sin abrir Italia el ministros Albín

Voz 1715 18:44 apenas cede unos milímetros mantienen sopor crítica de puertos cerrados a los barcos de las ONGs que rescatan inmigrantes la última víctima es el barco Si Watch abordo viajan sesenta y cinco inmigrantes hoy le ha notificado que deben marcharse hacia Túnez pero esta tarde Salvini ha decidido ceder un poco decía permitir que desembarque en niños y los padres de los niños vamos a Roma Joan Solés hola

Voz 0946 19:08 buenas tardes el vicepresidente italiano y ministro del Interior Matteo Salvini de la derechista Liga se presenta como El Salvador debidas de inmigrantes en el Mediterráneo para justificar por qué impide el desembarco de los sesenta y cinco náufragos rescatados esta semana por la nave de salvamento Si Watch tres entre ellos dos recién nacidos una quincena de menores y una docena de mujer es enorme normales la inmigración en normalmente con normas mucho más severas que el ministro ha calificado de normales

Voz 17 19:38 ha reducido el número de muertos ha afirmado

Voz 0946 19:41 de esta nave las igual con tripulación holandesa ha dicho en riesgo la vida de estos inmigrantes al intentar trasladarlas a Italia hay por consiguiente lo impedirá con todos los medios necesarios sí Watch permanece a la espera del permiso a pocas millas de la isla de Lampedusa no ha aceptado la orden del Ministerio italiano del interior de desembarcar en Túnez y hace sólo unos minutos Salvini autorizado el desembarco de siete menores de sus padres

Voz 1715 20:11 aquí en España el mar se ha tragado otra vida ha sido localizado el cadáver de una bebé ayer se le perdió la pista cuando sus padres desembarcaban de una patera en Canarias en el sur de Gran Canaria y en el islote de Perejil de Mancha montó el humo a once once once hubo hasta una de la voz de uno de los ocho inmigrantes que ahora llevan horas esperando a que alguien le rescate su barca naufragó les dejó en ese islote de poético recuerdos para Federico Trillo

Voz 0919 20:38 veinticinco

Voz 1715 21:35 vivido miles de comerciantes en España la envía Hacienda y eso siempre inquieta en esas cartas el fisco avisa esos comerciantes de que los ingresos en metálico de declaran son inferiores a la media del sector que viene a ser una especie de ustedes verán lo que hace Javier Ruiz buenas tardes qué tal buenas tardes Pedro es la primera vez que se envían esas cartas comparando sus ingresos con los de la competencia cuánto ingresa uno en efectivo frente a cuánto ingresa el sector Luo precioso está meridianamente claro Si usted ingresan menos efectivo a ver si va a estar guardando lo en un cajón a ver si va a estar defraudando lo oficial es este mensaje Si las inconsistencias entre el sector y usted persisten

Voz 0919 22:14 Viesgo que pueda dar lugar a procedimiento

Voz 1715 22:16 dos necesarios advierte lo que básicamente se está haciendo es empujar a peluquerías carnicerías restaurantes y un larguísimo etcétera de comercios a que se autor regulen ya que si defraudan lo confiesen los peluqueros protestando diciendo

Voz 20 22:32 por la cara que se me quedó esa asustaba pero mira si te están dando más entradas de iba mira si te están dando más entrada de ingresos que yo buscar eso no me amenazas

Voz 1715 22:42 pero el Ministerio de Hacienda defiende el procedimiento dice hay tres fases en esto primero un envío de cartas segundo visita de inspectores tercero inspecciones formales José María Mollinedo de gesta defiende el movimiento

Voz 21 22:54 qué tipo de actuaciones todas las parece correcta porque libera recursos de la Agencia Tributaria para perseguir es todo más complejo más sofisticado que puedan cometer las grandes corporaciones empresariales las multinacionales y grandes fortunas

Voz 1715 23:08 Hacienda dice

Voz 6 23:09 están ustedes en el rodaje

Voz 1715 23:12 a nueve ahora nos vamos a poner muy musicales con algún toque de política vamos a hablar de Eurovisión Sara actores hola

Voz 1322 23:19 hola pero ya sabes que este año se celebra en Tel Aviv en Israel

Voz 1880 23:21 ha habido muchas críticas de grupos pacifistas la campaña ABS del Movimiento Internacional de boicot desinversión y sanciones a Israel ir esas protestas pero también de música vamos a hablar de esta es una de las favoritas es la de Suiza

Voz 8 23:34 pues sí

Voz 3 23:36 sí sí

Voz 8 23:41 me

Voz 1322 23:45 después gastronomía como cada viernes un nuevo concepto el Rialp putt la comida de verdad la Real y también habrá tiempo para el avance de Alfonso Cardenal con Bowie no nos podemos perder

Voz 1715 24:02 Ícaro tenemos tertulia hoy nos van a acompañar Carlos fue Juan Carlos Jiménez y Carmen del Riego Éstas son para ella las claves

Voz 0378 24:09 que sostengan PP Ciudadanos parece una broma pero lo ha pedido no ser solemnemente pero lo ha pedido al PSOE y lo hace con el argumento de que ya lo socialistas pero hicieron para investir a Rajoy lo hicieron los socialistas oro hicieron sesenta y ocho diputados del PSOE porque otros quince precisamente los que han formado el núcleo duro de Pedro Sánchez dijeron que no es ir rompieron la disciplina de voto que ha cambiado para que ahora sí sea recibo una extensión del otro gran partido una pregunta que está dispuesto dar a cambio el PSOE y el PP en su momento hizo ofertas aunque los socialistas lo rechazaron pero en coherencia por incoherencia hace ya semanas le pregunté Pablo Casado se abstendría caso de que se diera la misma situación dijo que así

Voz 1715 24:55 en ocho Veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 4 25:25 hora veinticinco Madrid

Voz 0978 25:29 pues Isabel Serra candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid quiere revertir la privatización de la gestión de los hospitales en la Comunidad y antes propone una ley de homologación que iguale las condiciones laborales de los sanitarios de la pública de la privada

Voz 0919 25:59 cometer técnicamente se puede hacer el la cuestiones

Voz 1322 26:02 tanto coste supone para la ciudadanía supone además un coste mayor

Voz 0978 26:06 propone la expropiación por uso de las viviendas expropiar aquellas que no se usen Serra en una entrevista hace unos minutos en La Ventana de Madrid ha insistido pide el voto tanto a Sánchez Mato como a Carmena en el Ayuntamiento de Madrid ya está ahora acto del PSOE en Alcalá ahí está Javier Bañuelos Javier buenas tardes

Voz 0861 26:27 qué tal buenas tardes Ángel Gabilondo ha puesto en Pía envía al pabellón deportivo de Los Espartales aquí la Alcaraz el candidato a la comunidad cree que ha llegado la hora están cerca de conseguir el cambio pero Gabilondo apela a la movilización si la ciudadanía dice no conseguirá absolutamente nada

Voz 22 26:43 a veces te encuentras por la calle que le dice Gabilondo a ver si gana

Voz 23 26:48 bueno pues no sé voy a intentarlo pero yo solo no soy capaz de nada y siempre he dicho que si me presentada por el Partido Gabirondo igual los acaba de un voto porque dudaría

Voz 0978 27:17 gracias Javier octava jornada electoral hoy de nuevo con la presencia del presidente en funciones Pedro Sánchez que ha paseado junto al candidato socialista a la Alcaldía a Pepu Hernández por los distritos de Latina en Carabanchel

Voz 24 27:29 es el próximo alcalde de Madrid hola qué tal cómo estáis muy viendo vosotros eh eh es conseguir portando piense tienes un ratito que

Voz 0978 27:42 hay más noticias vamos a comprobar a esta hora cómo se circula en las carreteras de la Comunidad DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 0433 27:49 muy buenas tardes pues poco a poco se normaliza el tráfico en Madrid pero aún van a encontrar retenciones en la salida de la capital porla cuatro la altura de Pinto y en la A5 en Arroyo Molinos en el resto de vías normalidad

Voz 0419 28:05 gire a la derecha hay llegará a su destino que sí que para eso soy un GPS actualizado y se más que tú

Voz 0978 29:14 con la colaboración del COGAM IMAS Madrid y PSOE critican la decisión de la popular Díaz Ayuso que no va a acudir al debate de candidatos de aseo el próximo lunes Íñigo Errejón Ángel Gabilondo pues será casualidad pero la señora Díaz Ayuso candidata del partido

Voz 26 29:27 popular sólo ha confirmado amigo de la que el que no me dejan estar

Voz 0978 29:31 esto se cae o bien hace actos los quintetos

Voz 26 29:33 los periodistas no puedan preguntar si uno no quiere debatir lo que lo prestarle pregunten a lo mejor lo que no quiere ser candidato

Voz 0194 29:40 no me gusta la verdad yo respeto su

Voz 4 29:44 pero no comparto en absoluto bueno eso llegamos a las ocho y media con dieciséis grados en el centro de la capital

Voz 4 30:09 buenas tardes viernes pero vaya tarde deporte tenemos de todo de todo y todavía queda fútbol

Voz 0919 30:16 femenino amistoso de la selección española que está preparando el campeonato el bulo que jugamos en junio tres cero ganan las chicas de la roja a Camerún en ciclismo un española ha ganado la séptima etapa del Giro Pello Bilbao una etapa interesante con una escapada ha ganado Pello y además iba en las tapada José Joaquín Rojas que se pone segundo de la general en el Master mil de Roma de Tenis Rafa Nadal se ha metido en semifinales derrotando a otro español Fernando Verdasco pero va a jugar en semis ante el Griego Sisi pas tenemos la Final Four de Vitoria no

Voz 0509 30:48 de todo donde ha habido sorpresa en las

Voz 0919 30:50 primera semifinal el Efes de Estambul ha ganado al Fenerbahçe noventa y dos a setenta y tres así que el Efes está en la final del domingo donde a partir de las nueve va a luchar por meterse el Real Madrid ante el CSKA de Moscú enseguida estamos allí en Vitoria que hay un ambientazo tremendo y luego está lo de los fichajes el nombre propio del mercado es Antoine Griezmann qué ha comunicado al Atlético que a final de temporada se marcha todavía no he dicho a dónde aunque todo parece indicar que esa al Barcelona hoy tocaba escuchar a Simeone el hombre que ha defendido durante los últimos años a capa y espada Antoine Griezmann el hombre que peleó porque el Atlético de Madrid le hiciera un contrato súper millonario la pasada temporada para que Griezmann se quedase liberarse el nuevo proyecto del Atlético de Madrid y el hombre que suponemos todos se ha llevado un chasco con la decisión de Griezmann Simeone ante los medios ha querido mostrarse entero digno porque como dice el Cholo cuando das todo para que alguien se quede contigo

Voz 4 31:54 pues en la vida solo

Voz 0501 31:57 palabras de agradecimiento a Suu un nivel que no se ha dado a lo que ha crecido como futbolista como persona lo quiero muchísimo hizo pero el aprendió en la vida que son jugo la decisión de los demás y que hay que dar todo sin esperar nada y cuando uno da todo como lo he mudado el club nosotros para con Antoine

Voz 4 32:16 aquí hay que dar todo sin esperar nada que bonita ahora sí pero bueno Griezmann se podía haber quedado no

Voz 0919 32:27 dejad vuestros mensajes que como siempre empezamos con ellos y nos gusta recibir mensajes cariñosos

Voz 28 32:35 dudas llegue llegue dijo que alegría porque lo que mide es que esos colores te van estupendamente o no sé cuándo también te lo dije sois tonos que van ideal el año pasado con una coral y otro que será malo se tratan plancha Haditha que parece nueva bueno nada eso hay menos mal que más levantado un poquito la ánimo porque ando muy cabe dice baja me mira mira que rasa hijo y bueno nada nada Dios eso que que estamos guapísimo Dios mío Dios chiquitín

Voz 0919 33:14 esa gracia My de ahí que la tele también venga usted arriba que ya el viernes por favor dejamos pensar

Voz 0919 34:08 ahí está el Huesca puede haber bajado a Segunda pero las gente contenta feliz en tres años no le ha subido el abono cinco euros por partido para ver partidos de Primera División Ole ole ole empezamos a las nueve cuando termine este programa empieza el carrusel especial de la Final Four para vivir en directo el partido del Real Madrid con el CSKA de Moscú Dani Garrido director buenas tardes

Voz 31 34:43 oye qué tal muy buenas el Madrid puede ganar

Voz 0919 34:45 por segundo año consecutivo esta competición que súper difícil

Voz 0645 34:49 estaba pensando además en Laso lo que tiene que estar pensando el volver a casa que es Vitoria para intentar revalidar ese título algo que efectivamente Gallo no será en el Real Madrid desde hace más de medio siglo méritos sexta Final Four para un entrenador que ha cambiado el Madrid es un rival muy gordo lo bueno es que Obradovic como contabas en el arranque Hora veinticinco Deportes ha caído eliminado

Voz 0919 35:06 ha habido sorpresa vamos al Buesa Arena a ver cómo se ha vivido esa victoria del FS ya ver cómo se prepara el partido ante el Real Madrid con el equipo de La Ser Pacojo Marta Casas compañero buenas tardes

Voz 0684 35:18 hola Gallego hablaré buenas tardes a todos saludos desde el Buesa Arena en donde nos encontramos ya preparados para vender esa segunda semifinal de la Final Four que va a enfrentar al CSKA de Moscú con el Real Madrid como el el vosotros con la medios sorpresa en la primera de la victoria del Efes setenta y tres noventa y dos ante el Fenerbahce con un gran Sein la Arkin treinta puntos Mitch con veinticinco que han dinamitado absolutamente cualquier resistencia del equipo que llegó líder a la fase regular de la Euroliga pero que aquí venía con dos de sus jugadores principales Cani ni iPS Leach entre algodones It dos de los importantes cómoda tome el over que han sido bajas para este partido así que la sorpresa si lo esperan un poquito relativa en cualquier caso lo importante es que un equipo que fue colista el año pasado de la Euroliga se ha plantado en la final como es el jefe eso el pasado el presente es que tenemos a los dos equipos que van a configurar la segunda semifinal en la cancha del Bues Arena ya al lado el micrófono inalámbrico de la Cadena SER Marta Casas

Voz 0277 36:23 muy buena hola qué tal Pacojo muy buenas a todos por aquí cerquita a mi acaban de salir los jugadores del Real Madrid al parque del Buesa Arena rostro serio rostros de concentración en juego la final de esta Final Four de la Euroliga cincuenta y un años han pasado desde la última vez que el Real Madrid conquistó dos Copas de campeones de Europa de manera consecutiva busca la décimo primera ya conocemos los descartes de Pablo Laso no van a jugar Pepe Leach could MIT Santi Yusta ni tampoco Melvin pensará acaban de salir en veintitrés minutos arranca esta semifinal

Voz 0684 36:55 enfrente Nando De Colo Sergio Rodríguez con Clive Owen Kyle Hines un equipazo el CSKA de Moscú que en las dos ocasiones que se ha cruzado con el Real Madrid en la fase regular

Voz 0919 37:07 era de la Euroliga esta temporada ha sido

Voz 0684 37:10 capaz de vencer al conjunto de Pablo Laso nadie dijo que fuera fácil el CSKA de Moscú es un equipo muy sólido muy versátil pero que suele fallar mucho en la Final Four Iker le cuesta muchísimo pasar el primer partido de las

Voz 0919 37:25 criminales ojalá hoy sea así

Voz 0684 37:27 el alguien fruta hemos d'un gran baloncesto pero ojalá que veamos al representante español metido en la final de la faena al forense empieza a las nueve en veintidós minutos llega contaremos como tú decías gallego a partir de ahora en el Carrusel deportivo de las

Voz 0919 37:39 la emoción del baloncesto en el mejor sitio en la SER seguimos

Voz 32 37:48 sola tiene zapatos de tacón para la montaña

Voz 4 39:43 personal

Voz 0919 39:46 razón por la que hoy tampoco ha estado presente a la hora de dar la convocatoria de jugadores

Voz 29 39:51 es de cara a esos partidos así que

Voz 0919 39:54 se prevén semanas difíciles con la ausencia

Voz 29 39:56 el seleccionador en la convocatoria de

Voz 0919 39:59 España Javi buenas tardes qué tal Gallego buenas

Voz 17 40:03 pues la verdad es que así es una situación incómoda pero que la federación está actuando de forma correcta correctísimo cuando alguien tiene un problema hay que apoyarle sin concesiones apoyarle sin peros IS la Federación ahora tiene a Robben Moreno a su segundo que está en contacto permanente con Luis Enrique que me consta que quería estar en el Bernabéu al menos que de esta semana entrenando pero le es imposible tiene que estar en lo suyo como debe de ser así que apoyo de la Federación que también lo ha hecho público hoy José Francisco Molina el director deportivo de la Federación Española de Fútbol para esos partidos frente a Islas Feroe y Suecia

Voz 0919 40:38 novedad principal Santi Cazorla treinta y cuatro

Voz 17 40:41 lo años un premio para él se lo ha ganado a pulso un milagro que jugará pero la bueno pues las ganas de estar ahí de Santi Cazorla hacen que vuelva a la selección después de cuatro años lleva ya setenta y siete partidos con el combinado nacional dos Eurocopas también están Aspas Isco Carvajal dos hombres de la sub veintiuno como son Oyarzábal y Fabián que van a reforzar este equipo de la selección española de fútbol ha hablado Rober Moreno que el habrá también lo ha hecho muy bien en la sala de prensa ya dicho esto sobre la situación de Luis Enrique

Voz 35 41:12 ha seguido viendo partidos ha seguido el informe se ha sido reuniendo con nosotros todo lo que os estoy transmitiendo aquí son decisiones de Luis todo lo que pasa en la concentración aunque no esté van a ser decisiones de Luis yo diría que ha habido muy pocos este pasa aquí evidentemente es un acto de responsabilidad toca y además si te lo pide Luis hay que hacerlo pero que dure poco pero voy a intentar disfrutarlo porque creo que es lo mejor para corresponder a a Luis y podrá

Voz 0919 41:36 las cosas bien bueno todo nuestro apoyo para Luis Enrique en lo deportivo hay que decir que en la lista vuelve a haber un montón de cambios algo a lo que nos tiene acostumbrado el seleccionador desde que está dirigiendo a la selección española pasa de una convocatoria otra ahí hay cinco jugadores que se caen sin saber porqué otros nuevos que llegan

Voz 17 41:55 Isco no Juan el Madrid vuelve a la selección Sergio Ramos lleva dos meses sin jugar un partido ni entrenar con su equipo está dentro de la selección Asensio igual

Voz 0919 42:10 se lleva Jaime Mata que está goleando con el Getafe en la última convocatoria ahora le deja fuera son cosas que realmente son muy difíciles de explicar y de comprender pero bueno cualquier caso que tenga suerte la selección The mal el Barça parece su destino pero se decía que el Paris Saint Germain y el Manchester City podían aparecer hoy los entrenadores del PSG y el Manchester City lo han descartado este es tu gel el entrenador de los parisinos

Voz 3 42:43 con actriz Miley sube

Voz 36 42:46 Don Griezmann puede jugar en todos los equipos del mundo tenerle sería un placer para todos los entrenadores de todos los equipos pero en este momento no es algo realista para nosotros buscamos unos jugadores conciertos perfiles para la temporada que viene tenemos que ser realistas para poder hacer eso tenemos que crear un equipo necesitamos por ejemplo jugadores defensivos iremos empezar por eso así

Voz 0919 43:07 que el PSG se borra Guardiola el técnico del Manchester City dice esto sobre Griezmann en la gente en Barcelona no tiene que estar preocupada el Manchester City no va comprara Griezmann tenemos dinero para pagarla y que la gente allí tiene que estar tranquila

Voz 3 43:24 no estamos interesados en que mano

Voz 29 43:27 Guardiola diciendo que City no tiene dinero para Griezmann y encima admite que la gente en Barcelona esté tranquila leyéndolo ya hay que tomarse las cosas con humor bueno pues a ver a ver qué pasa porque el culebrón va a durar atención a esta noticia de mercado de fichajes que no va a contar nuestro compañero Antón Meana que tiene que ver con Marcos Llorente jugador del Real Madrid el interés del Atlético de Madrid Meana buenas tardes

Voz 0861 43:56 qué tal Gallego buenas tardes ayer se produjo la primera reunión entre el Atlético de Madrid y el entorno de Marcos Llorente le han transmitido al club colchonero los agentes del futbolista el mensaje del Real Madrid que es el siguiente no queremos que Marcos vaya al Atlético de Madrid por tanto el precio de salida para los rojiblancos es de cincuenta millones de euros posiblemente si viene un club del extranjero de la Premier y ofrece menos se lo llevaría pero para los de Simeone el precio de salida Gallego cincuenta millones de euros una cifra imposible de asumir por el Cholo para fichar a Marcos Llorente

Voz 29 44:33 queda la noticia el Atlético lo va a intentar pero el Madrid cree que habrá equipos que pagarán por Marcos Llorente más de lo que pueda pagar el Atlético de Madrid por cierto que en el Madrid se ha recibido con satisfacción la noticia de que ni Marcelo ni Vinicius van a la Copa América Vinicio

Voz 0919 44:49 te sale de una lesión tenía alguna posibilidad más pero

Voz 29 44:52 no ha sido convocado por el seleccionador brasileño

Voz 0919 44:54 vamos con la jornada que se juega en su mayoría mañana pelea por la Champions el que lo tiene su manos el Valencia así en Valladolid se acabó cuarto ya la Champions del año que viene Ximo va hermano cómo están los de Marcelino buenas tardes

Voz 31 45:08 hola qué tal muy buenas gallego pues van con mucha moral sabiendo que tienen que hacer los deberes que ha costado mucho llegar a la cuarta plaza y que ahora no la tienen que dejar escapar para eso Marcelino mañana sólo se quede se deja en Valencia bueno uno en Valencia que Cheryshev lesionado y otro que está con Corea del Sur que es Cannes Geely pero se lleva convocatoria de veinte Garay que practicamente está descartado para jugar pero va en esa convocatoria veinte y la buena noticia es que vuelve con dos vía e incluso mañana podría tener minutos el resto el once de gala con Rodrigo en ataque con Santi Mina con Carlos Soler en una banda Guedes en otra es decir con todo lo que tiene

Voz 0919 45:41 para intentar ganar al Valladolid

Voz 31 45:44 a no mirar lo que hace el Getafe y el Getafe tiene que esperar

Voz 0919 45:47 el pinchazo del Valencia y hacer algo más y el Valencia pierde con el empate en Getafe Si el Valencia empate me empata pues el Getafe tiene que ganar y en eso están los de Bordalás que en cualquier caso están en la Europa League han hecho un temporada don Paco Hernández

Voz 31 46:01 si el Getafe necesita mejorar el resultado del conjunto che tiene que ganar al Villarreal eso sí Bordalás pierde a tiene por sanción pero vuelven Bruno Jaime Mata pero para el técnico hay motivos para creer y aunque no se consiga el objetivo entrar en Champions también para hacer

Voz 1042 46:14 era siempre siempre creer

Voz 1715 46:16 es una realidad matemáticamente el equipo

Voz 1042 46:19 tiene posibilidades claro el motivo Sotheby

Voz 0919 46:21 ella Fran rojillo tiene que ganar y esperar que pierda el Getafe y que pierda el Valencia piensa más en la Europa League que en la Champions sin duda gallego sin duda porque en esa carambola no cree nadie y si en amarrar

Voz 29 46:33 la sexta plaza hacer séptimo sería un palo palo porque ya saben lo futbolista lo que es

Voz 34 46:39 venir tan pronto no

Voz 0919 46:41 pronto muy tanto bueno quieren evitar jugar tan pronto las previas y por tanto vuelven a la liza mercado y mes un montón de bajas Roque Mesa Banega con Alonso y Andrés Silva el Sevilla que sino a la Champions la Europa League donde intenta estar el Athletic el rival del Sevilla mañana le vale un empate Diego González así

Voz 31 46:59 asegura efectivamente Gallego la Europa League pero con previa si le gana al Sevilla lo remotas esta plaza evitaría las previas pero si pierde ojo un triunfo español de la Real Sociedad les saca de Europa así que el empate no es malo Garitano

Voz 1042 47:10 a ganar intentaremos ganar y ese es el resultado que vamos a buscar si en la jornada veintitrés empata Asensio

Voz 0919 47:15 efectivamente si pierde el Athletic el que ganen el Espanyol Real Sociedad irá a la Europa League vaya premio Raúl González buenas

Voz 31 47:23 hola qué tal muy buenas llegan los dos confiados en poder ganar y que pierda el Atleti en el español del partido como una final y es que si los resultados acompañan los blanquiazules pueden volver a Europa doce años después rubia convocada toda la plantilla para mañana dice el técnico catalán que no cree que haya habido foto entre Sevilla y Athletic Club en la Real Sociedad alguacil también se lleva toda la plantilla aunque Zaldua Zurutuza Shanghai no llegan al partido sí lo hará Elustondo y a ver qué pasa finalmente con Asier Illarramendi ya sabéis que hay una plaza todavía del censo que casi está adjudicada Girona al Celta mañana un empate ante el Rayo le vale incluso perderle vale Girona está casi sentenciado

Voz 0919 47:58 fútbol femenino está jugando la selección española partido de preparación para el próximo Mundial ante Camerún como está Uxue