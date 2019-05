Hora 25 (17/05/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

la fiesta anual de la música en Europa que es Eurovisión se celebra mañana en Tel Aviv apenas ochenta kilómetros de uno de los mayores dramas humanitarios del planeta como es la franja de Gaza donde hace pocas semanas se hablaba de una situación de guerra en la edición de Eurovisión más polémica de los últimos años hay colectivos que acusan a Israel de utilizar este festival para blanquear sus políticas llaman a un boicot de esta gala anual tan popular en España enseguida conectamos con Israel y escuchamos esas voces criticas antes un rápido repaso a la actualidad hasta ahora Pablo Morán buenas noches Ángels buenas noches empezamos sumando los últimos mensajes de campaña

Voz 1667 00:52 primero la respuesta de Pablo Casado a la invitación que hoy hacían desde Moncloa y PSOE para que los populares faciliten con su abstención la investidura de Pedro Sánchez

Voz 0579 01:01 Partido Popular

Voz 5 01:02 no puede abstenerse a favor del partido que llama héroes a Jesús Eguiguren

Voz 0579 01:09 el Partido Popular no puede hacerse a favor del partido que estaban negociando en Pedralbes la independencia de Cataluña portando que quede claro el Partido Popular no se va a abstener ni va a facilitar el Gobierno de Pedro Sánchez porque no le conviene a España que gobierne el Partido Socialista

Voz 1667 01:26 pues eso que en otro mensaje es una perla más de Rocío Monasterio es la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid que acaba de explicar cómo preparará el debate del próximo domingo en la televisión pública madrileña

Voz 0194 02:21 ha sido deplorable y una curiosidad un objeto más que visible en el centro de Madrid para celebrar hoy el Día Internacional del reciclaje Javier Gregory

Voz 0882 02:28 el día Mundial de reciclaje tiene en España su propio símbolo el contenedor de vidrio más grande del mundo un iglú verde de ocho metros de altura ese instalado en pleno centro de Madrid y allí durante todo el fin de semana Ecovidrio realiza talleres de reciclaje por ejemplo para niños aunque muchos ya se saben la lección

Voz 6 02:48 porque si utilizarlas Blair

Voz 4 02:53 y en nuestro país

Voz 0882 02:55 sí claro ya tiene también premio porque Ecoembes la entidad sin ánimo de lucro que se encarga de recoger el plástico y el papel pone en marcha también una iniciativa piloto en varios pueblos de Cataluña para que las personas que reciclan puedan obtener descuentos en el transporte público el alquiler de bicicletas ya está en la compra de coches eléctricos Zacarías formado es de cohetes

Voz 7 03:16 hombres eran siempre recompensas asociadas a temas ambientales serán recompensas económicas irreconciliables en proyectos colectivos de participación del municipio

Voz 0882 03:28 reciclar no sólo tiene premio sino que también se ahorran miles de litros de agua y millones de toneladas de los gases que están ahora por ejemplo provocando el cambio climático

Voz 0116 05:21 pero si las buscamos en el Parlamento Europeo son sólo el XXXVI algo de por qué pasa esto nos lo aclara la investigadora ensayista Olivia Muñoz Rojas

Voz 15 05:29 la la ínfima representación de las mujeres en los en los puestos de poder sobre en los puestos ejecutivos pero también los cuerpos legislativos sigue siendo un hecho en la mayoría de los países igual a Llanos cuestión de falta de preparación de las mujeres sino de Merce a social es decir los partidos junto con una parte de la sociedad pues no ven a las mujeres como candidatas tan idóneas como sus colegas varones

Voz 0116 05:53 algo habrá que hacer no eso han pensado en nueve países de la Unión en que se ha creado un sistema de cuotas Se fuerza a que haya una representación de ambos sexos según un porcentaje puede ser una exigencia más bien pobre como en Rumanía donde se pide que al menos una persona de la lista sea mujer o un sistema más elaborado como el español mínimo cuarenta por ciento de la lista mínimo cuarenta por ciento de cada tanda de cinco puestos no sea que se las deje para el final a todas el sistema no gusta a todo el mundo no hay muchas alternativas posibles para asegurarse de que la mujer no quede marginada pero hay alguna

Voz 15 06:25 como alternativa o como complemento a las cuotas en las listas pues es aportar digamos en financiación pública apoyar específicamente a las mujeres que que tienen concurrido a las a las selecciones esto es algo que sí que se ha hecho en algunos países que mejora los resultados de las candidatas independientes no lo son pero no necesariamente de la posición de las mujeres en el seno de los partidos que ya existen

Voz 0116 06:50 en todo caso el sistema de cuotas es un sistema transitorio que debería desaparecer el día en que no sea el sexo de la persona el que determine su mejor o peor posibilidad de estar en una lista para que pueda votarle la ciudadano

Voz 0194 07:47 sábado dieciocho de mayo o que ya lo saben se celebra el festival de Eurovisión en Tel Aviv está que escuchamos es la canción con la que Israel participa en el concurso Francisco de Asís Peña Díaz es euro fan doctorando en derecho internacional y autor de la lucha que no cesa los derechos LGTB y como derechos humanos Curro muy buenas noches

Voz 20 08:08 hola muy buenas noches te llamo Curro no sí que mejor afirma

Voz 4 08:11 el tú eres el de siempre

Voz 20 08:14 pero

Voz 21 08:15 siempre desde muy pequeño recuerdo cuando fue Rosa allí que yo tendría ocho nueve años se Antilla grapa

Voz 0194 08:22 entonces tú eres fan de Eurovisión pero a la vez eres defensor de los derechos humanos de hecho es a lo que te quieres dedicar como como mezclas en esta edición de Eurovisión las dos cosas cómo lo haces

Voz 21 08:33 pues es complicado sea porque evidentemente siendo previstas en Israel la situación de los derechos humanos allí y desde el punto de vista refrentarlo no es defendible osea entonces es complicado ahí un con pequeño conflicto allí pero bueno yo ya conseguido de alguna manera encontrar la forma de equilibrar no

Voz 0194 08:54 pero te hubiera gustado que no hubiera sido allí por su

Voz 21 08:56 esto ha hecho ya Jean cuando ganó Israel el año pasado yo pensaba pues ya tenemos un año más en el que un Estado que viola los derechos humanos va a utilizar Eurovisión para promocionar una imagen de de su país que probablemente no se alargan

Voz 0194 09:10 y lo está haciendo no porque vosotros habláis de él pin Wavin que es ese lavado de cara de Tel Aviv vendiéndose además se vende como la capital de Hebei

Voz 21 09:18 exacto sí sí de hecho Israel se vende como el caso de que el último bastión de triste ver GLP en Oriente Medio que por un lado es cierto que los derechos de la experto en el GTI en Israel son son están más protegidos que en el resto de los vecinos pero eso no sirve para blanquear ni para usarlo como cortina de humo de las vulneraciones de derechos humanos de del Gobierno israelí en la ocupación de los territorios palestinos

Voz 0194 09:44 qué te parece la postura de esas asociaciones que están pidiendo el boicot

Voz 21 09:49 pues la verdad es que creo que que que hay motivos para tomar acciones de ese tipo creo que es una postura respetable aunque yo personalmente no la que adoptado

Voz 0194 09:59 porque creo que

Voz 21 10:01 en mi opinión es mejor adoptar una postura de espectador crítico

Voz 0194 10:05 creo que hay que saber lo que se está mostrando

Voz 21 10:07 lo que Israel quiere que pensemos de de su país a través de lo que no muestra de su cadena pública Itamar una conciencia de ello a partir de Les

Voz 0194 10:18 de hecho tú eres una buena muestra de ello sea tú eres eurofans tu vas a seguir del festival pero eres muy consciente de en qué circunstancias edad

Voz 21 10:26 sí sí efectivamente sabes yo sé que por ejemplo cuando éstas celebren Telavit yo ya sé que Israel ha intentado organizar no Jerusalen donde la mitad de la ciudad está ocupado ilegalmente por el por Israel it pertenece a Cisjordania también se que cuando nos muestra una imagen de club de Jerusalén de la Ciudad Vieja en un que lo mostraron ayer en la semifinal lo hacen para darnos la idea de que eso pero esto es monumento concreto pertenece a Israel cuando sabemos que está fuera de la frontera que

Voz 23 10:54 que que que dividen

Voz 21 10:56 Palestina e Israel

Voz 0194 10:59 aspecto musical tú quién crees que ganará con quién vas vaya

Voz 21 11:02 malas yo voy con el que sería que alguien mi segundo país que cita el día que le tengo mucho aprecio y la canción pues me encanta la deriva

Voz 0194 11:09 pues Curro disfruta mañana teniendo muy presente porque lo tienes todo eso que estás contando que nosotros vamos a contar en este tramo de Hora Veinticinco muchísimas gracias

Voz 21 11:18 muchas gracias a vosotros hasta luego la canción de Italia

Voz 0194 11:21 qué le gusta Curro Smart Modi el tema Sol dique dicen que es uno de los favoritos

Voz 24 11:26 siempre han montó caldo van más de tronco y los iba dando te lo aprendes un bollo de a a dentro

Voz 3 11:38 doctora Bada humana alguien Miki ataca a veces se toman y Toni Prats era

Voz 0194 12:00 pues yo tengo con Curro me gusta esta canción la había escuchado hablábamos con el de de ese boicot que hacen algunas asociaciones al Festival de Eurovisión la campaña de él de ese del Movimiento Internacional de boicot desinversión y sanciones a Israel que responde a la llamada palestina contra la ocupación israelí Ana Sánchez es la coordinadora de campañas del movimiento obedece Ana muy buenas noches

Voz 25 12:22 hola buenas noches estamos hablando de una campaña a nivel

Voz 0194 12:24 internacional yo no sé si hay mucha implicación española

Voz 25 12:28 pues sí aquí la verdad es que ha ido bastan grupos que que se localizan en todo el Estado justo mañana mismo va a haber gala se en en Madrid en Girona en Barcelona en Donostia en Cádiz en Granada otro montón de ciudades españolas para protestar por la celebración donde el festival de Eurovisión en Israel

Voz 0194 12:52 estas son las acciones que está ahí porque vosotros lleváis con el CDS de de dos mil cinco hará concretamente para protestar por la celebración de Eurovisión para pedir ese boicot es que estáis haciendo este tipo de de gala de o de acciones

Voz 25 13:07 sí llevamos con una campaña que se lanzó prácticamente al mismo tiempo que que Israel ganó la anterior edición del festival y desde entonces hasta ahora lo que hemos intentado hacer es una campaña de presión no violenta para intentar convencer a los distintos actores implicados de que la participación de España en Eurovisión lo único que hacía era contribuir al hablar la imagen y de Apartheid el aliado carpas a Radiotelevisión Española sindicatos de Radiotelevisión Española han expresado su disconformidad con la participación de la televisión pública en el festival yo hacía nosotros hemos intentado apelar a a Mickey invita también hemos contactado por ejemplo pues como Adrià Salas y la pegatina como autor la canción que sea

Voz 22 13:55 es para cantar María a final Iker respuesta estáis recibiendo

Voz 25 13:59 pues por ahora lo que hemos recibido es un gran apoyo por parte de la silla daría vemos que esto ha marcado un antes y después en el movimiento de heredé ese aquí en el Estado español con una gran acogida mediática se ha cubierto en casi todas las noticias que a que esa la sería nadie festival de una manera o de otra ha ya que se ha hecho referencia a esta campaña de de boicot ya lo problemático que resulta que se celebre el festival Edición en en Telavit aunque no hayamos conseguido el objetivo final que era que que que bueno porque España no participará y de esto creo que hemos conseguido el romper el silencio mediático que había un poco con con eso y hemos conseguido que que g3 de matices la participación de España que a día de hoy lo que pasa en Israel no es normal

Voz 0194 14:48 esperan a que ahora sigo contigo

Voz 26 14:52 no me queda

Voz 27 15:12 ah

Voz 28 15:15 qué le

Voz 0194 15:17 escuchamos es la canción que representará a Rusia el cantante Serguéi la Sareb el temas esprín hace dos años dos mil diecisiete Russian no participó en el festival que se celebraba en Ucrania porque las autoridades ucranianas decidieron prohibir la entrada al país a la representante rusa así que como ven año tras año el festival no está exento de polémicas Pero volvamos al hoy a la edición sesenta y cuatro del festival mañana a partir de las nueve de la noche nos vamos a ir a Jerusalén a esta Beatriz Le cumbre Berry corresponsal de la cadena SER Beatriz muy buenas noches

Voz 21 15:47 las buenas noches veas esta no tanto las protestas

Voz 0194 15:49 estos grupos pacifistas

Voz 29 15:52 bueno las protestas en mí eso a él son dos hectáreas pero en estos días si se ha hablado en la prensa israelí de las peticiones de boicot de las manifestaciones en Tel Aviv las críticas de los palestinos hacia el festival el pasado martes por ejemplo varios centenares de israelíes salieron a las calles de Tel Aviv para protestar por los intentos del Gobierno de blanquear la ocupación de los territorios palestinos con la organización de este festival vamos a escuchar a Efraim David es profesor universitario y miembro del Partido Comunista israelí

Voz 0660 16:23 día nuestra vista has de llevar un poco la tensión del público tanto israelí como un extranjero que has llegado aquí por el Eurovisión para explicar que la realidad Eurovisión la realidad son la millones de palestinos que están bajo la ocupación israelí

Voz 29 16:39 el sentir de diste activistas compartido por una parte de la sociedad israelí que no se opone a Eurovisión como tal pero sí a la imagen de normalidad y armonía de inclusión que Israel va a dar al mundo al organizar este festival y que según ellos no se corresponde con la realidad

Voz 0194 16:54 yo lo que se está notando vea es el despliegue de seguridad en Tel Aviv no

Voz 29 16:58 sí muchísimo más de veinte mil policías según cifras divulgadas estos días han sido desplegados para garantizar la seguridad el festival cuando digo seguridad digo abortar cualquier ataque pero también intentar impedir manifestaciones en contra de las políticas israelíes que puedan enturbiar la imagen de de los organizadores además el Ejército está en estado de alerta a los sistemas de defensa aérea están activados es importante recordar que hace menos de dos semanas en Gaza hubo un fuego cruzado entre Israel y grupos armados lanzaron más de setecientos proyectiles pequeños misiles contra Israel desde entonces hay una tregua frágil que se mantiene pero es verdad que el ejercito israelí está en estado de alerta por si acaso

Voz 0194 17:39 el turismo está siendo el esperado

Voz 29 17:42 la verdad no los organizadores estimaban que a Tel Aviv la iban a a que a que la vida a venir unos veinte mil turistas pero parece que el número hoy oscila entre cinco mil y siete mil lo cual está muy por debajo de las cifras registradas en otras ediciones de de festival de Eurovisión parece que los hoteles de Tel Aviv exagerarla muchísimo los precios lo cual hizo que muchos eurofans decidiera no venir y las entradas también para semifinales y para la final de mañana no bajaba ninguna de doscientos ochenta euros

Voz 0194 18:13 en su totalidad

Voz 29 18:16 sóleo de Tel Aviv es la mitad de lo que una la mitad de capacidad de lo que tenía el auditorio del año pasado en Lisboa por ejemplo

Voz 0194 18:25 desde el Gobierno vea están promocionando El País pero tienen al a Gaza al lado sea como como lo evitan como lo hacen

Voz 29 18:32 bueno que la vives en una burbuja es una burbuja que espiritualmente lleva años lejos del conflicto con los palestinos para el turista que viene y no lee los periódicos la ciudad es maravillosa los habitantes son modernos abiertos hace calor las playas hables del Gobierno israelí ha aprovechado para mostrar ese lado bonito del país que existe por supuesto pero que no es el único porque como dices a ochenta kilómetros de Tel Aviv está Gaza donde dos millones de personas que viven sometidas a un bloqueo aisladas y cada día más empobrecidas el otro día en una manifestación en Tel Aviv me encontré con esta señora a da una profesora israelí que vive en un pueblo situado a cuatro kilómetros de Gaza y que pide al Gobierno israelí voluntad política para resolver el drama de Gaza vamos a escucharla

Voz 1460 19:20 mientras aquí se celebre Eurovisión tenemos dos millones de gente que viven bajo un bloqueo mi Comunidad y otras que viven al lado de la frontera con Gaza tenemos miedo parece normal recibir Eurovisión todo el mundo hasta feliz pero no hay lugar para la felicidad en tras todo lo demás siga pasando

Voz 5 19:37 el juez

Voz 29 19:42 es justamente esa dolorosa contradicción entre la fiesta en Tel Aviv y la miseria en Gaza la que ha hecho que israelíes como esta señora salgan a la calle en estos días

Voz 0194 19:51 pero hay también grupos de Israel no que buscan mostrar esa realidad a los turistas

Voz 29 19:55 sí efectivamente ahí para mostrar esa otra realidad hay organizaciones como por ejemplo una ONG llamada Breaking The Silence Rompiendo el silencio que está compuesta por ex soldados israelíes que organizan esta semana Tours a la ciudad palestina de Hebrón en Cisjordania que está a tan sólo una hora de Tel Aviv vamos a escuchar a un portavoz de esta organización

Voz 30 20:17 dado jamás una llamada israelíes palestinos y extranjeros para que sigan soñando

Voz 0084 20:23 también queremos decir a la gente que ha venido

Voz 30 20:25 no hay que celebren por la noche y que por la mañana abran los ojos y vean que pasa a su alrededor porque si no miran a su alrededor estarán participando en perpetuar algo que es inmoral

Voz 29 20:38 varias decenas de turistas ya han participado en estos Tour a Ebro en esta semana donde pueden entender rápidamente en pocos kilómetros cuadrados lo que es la ocupación de los territorios palestinos los colonos a él y es en el centro histórico de una ciudad los palestinos confinados en sus casas la violencia cotidiana vea muchísimas gracias

Voz 22 20:57 gracias a vosotros hablaremos la semana que viene aseguró

Voz 0194 21:00 ante de cómo ha ido este festival sigue con nosotros Ana Sánchez que es la coordinadora de campañas del movimiento obedece ese movimiento internacional de boicot desinversión y sanciones a Israel también está que Álvaro Zamarreño porque hay una información relacionada con este modelo

Voz 0335 21:11 no Álvaro Justo esta tarde el Parlamento alemán ha aprobado una moción en la que dice que los planteamientos y métodos del movimiento de boicot

Voz 0116 21:19 sanciones a Israel el de ese es antisistema no llegan a prohibirlo como había pedido por cierto la extrema derecha en ese Parlamento los portavoces alemanes del CDS creen que lo que es esta moción es una moción anti palestina y que convierte al Parlamento en cómplice de la ocupación Ana qué te parece esta decisión del Parlamento alemán

Voz 25 21:37 bueno más atrás que no solamente es el movimiento de Lecce sino instituciones como el Congreso español consideran que el movimiento BS y las demandas y las prácticas que se utilizan forman parte del legítimo derecho a la libertad de expresión por tanto cualquier ejercicio de intentar reprimir este movimiento supone una restricción el mismo derecho de libertad de expresión

Voz 29 22:02 lo que cepillos de movimiento de DC más

Voz 25 22:05 menos que el cumplimiento del derecho internacional a través de medidas y prácticas no violentas

Voz 0194 22:13 Ana qué mensaje enviaría a los eurofans empezábamos este tramo hablando con Curro alguien que es euro fan de toda la vida decía él pero en cambio muy comprometido con la defensa de los derechos humanos y que tiene como el corazón partido

Voz 0084 22:26 voy a decir que quiere seguir el festival pero

Voz 0194 22:28 lo que es muy consciente de las circunstancias en las que se va a celebrar el festival tú que les dirías a los eurofans

Voz 25 22:35 yo simplemente transmitiría la llamada que hace la sociedad civil palestina de lo normalizar relaciones con un régimen de Apartheid entendemos que los eurofans quieren seguir este acontecimiento que además ocurre sólo una vez al año

Voz 29 22:51 algo que que disfrutan

Voz 25 22:53 me encanta pero sería mucho más bonito que todas las personas que quieran disfrutar de esto en unas condiciones igualdad injusticia para poder conseguir esta igualdad para ver para poder conseguir la liberación y una paz ese duradera para Palestina tenemos que todas las personas de conciencia hacer un esfuerzo solidarizarme unos posicionarnos al lado de la justicia para eso respondiendo a la llamada de la sociedad civil palestina no que hay que hacer es un boicot al festival

Voz 22 23:24 Dovizioso Ana muchísimas gracias muchísimas gracias no es fácil en el festival de Eurovisión este año en Tel Aviv

Voz 0194 23:34 ahí está parte la parte geopolítica a la parte de defensa de los derechos humanos instar a parte musical que es la que mueve a muchísima gente gente como Curro que que que es muy consciente donde se va a celebrar pero ahí esa parte musical que les tira mucho yo lo que quisiera es escuchar alguna de las canciones para también hacernos una idea de lo que uno se puede encontrar si mañana pone la televisión y Isère se engancha con el festival de Eurovisión por ejemplo Suiza es una de las grandes favoritas

Voz 5 24:01 sí sí sin me

Voz 0194 24:19 confieso que no había escuchado ninguna canción te visto alguna Álvaro confieso que estoy descubriendo las canciones del festival de Eurovisión la que sí había escuchado ya era inevitable con ella vamos a hacer a este tramo gracias Álvaro buenas noches es la representante de España seguro que bueno yo creo que no queda nadie en este país que no Laia escucha

Voz 32 24:40 por qué te ven de de porqué Pessoa obra te pierdes porque hay camino de ahí es porque es que el templo hola

Voz 36 27:18 hola buenas noches Carlos qué es eso de Rial fue

Voz 0335 27:21 bueno la traducción es fácil comida real Comunidad de verdad básicamente es todo lo que se come menos los productos ultra procesados aquellos que han pasado por manos de la industria alimentaria y que nos llegan con una lista bastante poblada de ingredientes barra bueno hay otras cosas no que que luego vamos a mencionar por ejemplo una lechuga fresca es comida de verdad pero una ensalada César ya envasada Icon un sobresalto de salsa eso no el ultra procesado en realidad lo de Real food no es una dieta más bien es un estilo de vida pero a diferencia de

Voz 0194 27:54 lo que sí que hemos hemos hablado mucho aquí

Voz 0335 27:57 exacto bueno pues Slow Food quizá tenía un origen más político económico si quieres un carácter humanista real Food en cambio tienen un origen científico esos argumentos tienen mucho que ver con la nutrición y en general con la salud en el fondo hablaba antes de la lechuga no es nada muy revolucionario se trata de comer parecido cómo comían nuestros abuelos pero hace no se dos años sonaba a tendencia gastronómica algo de una minoría no hago que

Voz 0194 28:26 ya vemos cada vez está la gente más pendientes eh

Voz 0335 28:29 extendido como la pólvora y surgió de repente

Voz 0194 28:31 hoy se lo ha inventado a sí

Voz 0335 28:34 el mentado alguien que tiene nombre y apellido se llama Carlos Ríos es un dietista nutricionista que además acaba de publicar un libro come comida real tiene consulta en Madrid aunque desde Huelva y estudió en Sevilla hay hay que decirlo donde reina donde se ha convertido en una referencia absoluta en Instagram ahora mismo tiene más de ochocientos mil seguidores que es una barbaridad triplica a gente como Alberto Chicote o como derechos Marta que ha pasado también por Hora Veinticinco jemeres muy famosa en Instagram pues el el triple es una es una barbaridad que les sigas habrá queda muchas consejos y que no se corta un pelo a la hora de señalar con el dedo le da lo mismo que sea un hospital público una marca de yogures a una cadena de hablar con

Voz 0194 29:14 hombre y apellidos totalmente Carlos Ríos buenas noches hola buenas noches tu tu tu libro empieza con una referencia al cine esta entonces

Voz 5 29:25 esto no es real de qué modo definirías real

Voz 37 29:30 si te refieres a lo que puede sentir a lo que puede Soler a lo que puede saborear Iber lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro

Voz 0194 29:43 este es el mundo que tú conoces caros dice es que vivimos en Matrix porque vivimos en Madrid pues porque digamos hemos hace

Voz 38 29:51 dado como normal el entorno en donde pues hemos nacido y hemos crecido en este entorno sobre todo a o referencia al sistema alimentario entonces el sistema alimentario en donde nos hemos desarrollado que es fundamentalmente ultra procesado decir lleno de estos productos que a la larga son perjudiciales para la salud por tanto la gente está un poco digamos engañada y sigue por ese camino que elevaba a perjudicar un ciertos intereses para que la gente siga por ese camino

Voz 0194 30:25 hemos sido hemos ido cayendo en eso porque antes hace años no había tantos productos ultra procesados pero es verdad que hará la gente ha ido cayendo a partir de mi generación yo creo van cayendo en base al engaño siempre

Voz 39 30:38 bueno y obviamente no sé cuando hablo del engaño pues hay muchos factores es decir uno de ellos es el marketing la publicidad al aparecer en en nuestro sistema alimentario estos ultra procesado cobrar mucho poder económico utilizan sepa ese poder económico que bueno como todo negocio legítimo para publicitarse por todos los canales llegar desde lo más pequeño a los más mayores no pero luego también los numerosos puntos de venta hacen que comamos esos ultra procesados también incluso el tiempo que ya llevan con nosotros hacen que lo veamos como normales o incluso de nuestra propia cultura es decir que hay muchos factores que hacen que al final dentro de que usted esta compra acabe ese procesado aquí dentro de tu alimentación pues también

Voz 0194 31:29 procesados que acaban no está en nuestra cesta de la compra aunque algunos ponga que son sanos porque la publicidad muchas veces también en eso

Voz 39 31:37 Lara en cuando hablábamos de engaño hablo de que muy poca marca te van a decir oye este saludable pero es que el marketing no funciona así en marketing funcionan por sugerir por persuadir Tea que son productos o aparente que te dan la apariencia de que son seguros y saludables incluso beneficiosos para Di porque le han añadido un reclamo de qué rico en fibra vitaminas y luego no es lo que es

Voz 0194 32:05 el caso el caso de la ensalada de la lechuga que ponía Carlos Carlos Cano que parece paradigmático no porque uno piensa no me da tiempo de comer voy al supermercado evidentemente en mi trabajo no tengo las herramientas necesarias para hacerme una ensalada y aliñar la línea haría o City bueno como como unos el aliño te compras una ensalada de esas envasadas con su salsa dices bueno esto es una ensalada pero eso no es sano

Voz 39 32:29 bueno ahí lo que tendríamos que ver es que obviamente si esa ensalada añade unas salsas ultra procesadas con Picatoste con queso procesado con carnes procesadas y que es lo que compone la lista de ingredientes de ese producto porque al fin al cabo es lo que yo intento concienciar a la gente de que oye todo producto que te lleves a la boca a tu alimentación que va a formar parte de dicho mira de dónde viene es decir que es de que está compuesto y ilesos pero lo al comprobar en la lista de ingredientes como empezaste tu en esto bueno pues si te refieres a redes social pues eh

Voz 0194 33:12 no tenía interesar al margen que seas nutricionista

Voz 39 33:16 pero cuando empiezas a mirar realmente

Voz 0194 33:18 las etiquetas por decirlo de alguna manera pues

Voz 39 33:21 cuando salida de carrera y empecé a pasar consulta me di cuenta que la gente que venía consulta tenía digamos esa por así decirlo esa inquietud de de comer mejor fundamentalmente para objetivos estético pero bueno yo luego le llevaba por el camino de de la salud que es el el mejor no el el objetivo de estar bien yo tenía un cacao es decir tenían mucho lío en saber cuál eran producto bueno para ello y cuáles no yo como un poco la tecla de de enseñar este río al footing de hoy estos son esto es la comida real estos son buenos procesados estos son ultra procesados comer esto complementa tu dieta con esto bueno procesado e intenta evitar esto ultra procesados eso cambió digamos El paradigma para muchísimo que estaban centrado que sin calorías que sin nutrientes que tiene y eso pues al final lo llevé luego a las redes sociales

Voz 0335 34:20 en el libro de todas maneras explica que la bombilla se encendió cuando una profesora en un ejercicio de clase le pidió que sustituyera a unos frutos secos por unas galletas y que luego lo que bueno esa esa idea inicial se redondeó con con algo que le dijo su abuela que es lo que te digo

Voz 39 34:41 claro que mi abuela pues cuando a lo mejor yo le Trey algún tipo de comida que yo compraba pues me decía hoy la comida que venden parece de mentira yo al principio no le daba no le daba importancia porque oye pues digo es como que no que pasan mucho tiempo con él móvil no es de su época no pero al final eso conocimientos que ya tenía o esa realidad que ya tenía guardaba un mensaje muy potente y es que se han introducido unos productos que hemos dado por hecho de que son alimentos si son buenos para nosotros y no lo son tanto no y eso luego tenía digamos y demostración científica porque había científicos que estaban investigando sobre ello los estilo estaban demostrando no entonces ella ella sin saber de nutrición sin saber de calorías son nutrientes que es lo que me estaban diciendo en la carrera sabía perfectamente cuál era la comida de calidad y sobre todo como cocinarlo para hacerlo de forma deliciosa porque al final acabó no no olvidemos que la alimentación es un placer no se trata de de hacer dietas para sufrir con muchas veces que gente cree Claire decía

Voz 0194 35:51 los antes cuando cuando hablábamos del tema con empezamos a hablar del tema con Carlos lava de alimentos procesados como que todo sean malos pero tú antes has dicho buenos procesados tú los divide en tres grupos que son mínimamente procesados los buenos procesados los Ultra procesados eso qué es

Voz 39 36:07 bueno los mínimamente procesado por sería el alimento entero que ojo mínimamente porque todo todo alimento que hoy comemos ha tenido un procesamiento a lo mejor lavado un cortado envasado incluso el pescadero que te quita las tripa del pescado

Voz 0194 36:27 dando pero es mínimo no altera el pero

Voz 39 36:30 acto luego hay productos de esa materia prima les a lo mejor lo meten en un bote se conserva como la legumbre de bote o en una conserva de latas como las sardinas las sardinas en aceite de oliva o hacen un guacamole un uso un gazpacho envasado en realidad son platos o comidas que ya lleva un procesamiento pero ese procesamiento no ha empeorado el producto porque no le han añadido o retirado no les han añadido ingredientes no saludables o retirado nutrientes saludables como por ejemplo si yo cojo un pan no sale quitó la fibra pues lo estoy quitando un pro un nutriente saludable silo en Si yo le añado a esa harina azúcar y grasa vegetal refinada lo con unas galletas no que sería pues estoy procesando no el origen que sería pues eso el trigo entonces al final hago un producto ultra procesado por qué porque lleva ingredientes que no son saludables no que serían estos azúcares añadidos harinas o aceites vegetales refinados aditivos sal sobre todo cuando vienen todos junto es decir no cuando viene uno solo sino cuando viene la mezcla de todo ello y por eso digo que los ultra procesados suelen tener larga lista de ingrediente fundamentalmente más decía

Voz 0194 37:53 qué ingredientes que destacaría entre productos que se consumen mayoritariamente es decir que encuentras mucho en los supermercados y que la gente compra mucho que destacaría es como muy malo es decir la gente no lo sabe la gente sigue consumiendo esto en cambio estos fatal claro la gente

Voz 39 38:10 lo que yo me encontré que catalogada como la comida basura pues eso la hamburguesa con patatas fritas y demás oido refrescos pero ahora sale una bebida energética que supera azucarada o lo zumos envasados que te crees que son frutas y eso es un es azúcar el líquido no obviamente lo consume la gente bastante o los derivado de cereales que no tiene nada que ver con el cereal integral de primigenio no es decir le ha añadido azúcares o han hecho barritas de cereal

Voz 0194 38:42 cereales del desayuno son fatal lo cereal

Voz 39 38:44 desayuno suelen ser muy bajando que te cojan unos cómoda avena centeno integral cosa muy muy rara que que de nuevo los puedes comer sólo tiene que cocinar lo tienes que combinar lo porque eso es una característica de la comida real pero no nos comemos la berenjena abocados solo no de la cocina amos en cambio los Ultra procesado es abrir comer no como una patata frita o o una pizza para el microondas

Voz 0194 39:13 el pan el pan de molde aunque sea integral muchísimas semillas etc etc el pan de molde envasar

Voz 39 39:18 no mira el pan de molde au bueno el pan genera que vende en los supermercados en SER suelen ser bastante procesado porque tienen y ausencia de fibra los han refinado les han quitado la fibra Seal lleva la palabra integral no tiene porque ser integral de verdad aunque ahora con la nueva normativa además va a cambiar pero bueno eso lo que nos con prueba de que pueden haber estado engañando durante muchos años con total impunidad no bueno pues se sepa pues a una fermentación muy muy corta con una cantidad de gluten bastante indigesta es decir luego con que es acompaña cuanto abuso o le das a ese pan no el pan es uno de los alimentos más consumidos por los españoles donde su calidad nutricional no es que sea por la que destaque por tanto si alguien consume pan en el desayuno el almuerzo en la cena

Voz 0194 40:16 en nuestra mejorando su alimentación ahora harán hemos conocido la nueva regulación la nueva norma el pan deberían ser mucho más estrictas las leyes las normas ya no sólo la publicidad sobre todo en la publicidad pero también a la hora de de fabricar y poner a la venta productos sí sabemos que son dañinos prueba es una cosa que me parece muy interesante que es que no estamos hablando de sí engordaron engordar que también a lo mejor no Si estamos hablando si son buenas no son buenas para nuestro organismo

Voz 39 40:41 sí claro a ver la la normativa actual de alimentación vela mucho por la seguridad alimentaria eso significa que es muy raro que te vaya intoxicar con ningún alimento en el mercado de creo y eso es ojo eso hay que agradecerlo porque no todos los países tenemos esa esa ventaja no entonces la alimentación ha mejorada en cuanto a seguridad pero no en cuanto a calidad es decir han aparecido en este sistema alimentario estos productos que no son tóxicos agudos es decir nadie Se va a empeorar su salud por tomar un refresco incluso yo soy soy de los que dice que dentro de tu alimentación un diez por ciento puede llevar esto ultra procesados algo ocasional el problema está en que la gente abusa porque precisamente está en en Matrix es decir lo consume directamente todos los días en sí desayuno en su cena varias veces y eso varios día varios meses varios años o durante toda su vida y eso está relacionado con estas enfermedades crónicas que están colapsando el sistema de salud como la diabetes tipo dos la obesidad algunos tipos de cáncer etcétera entonces yo lo que reclama es que en el etiquetado al menos de estos productos ultra procesado se advierta la cantidad de estoy ingredientes que sabemos que no son saludables y las consecuencias a largo plazo como ya están apareciendo en algunos países como en Chile donde en esto ultra procesados que aquí lo podemos encontrar con esos reclamos de bajo en en en grasa super además allí vienen etiquetados con alto en azúcar alto en calorías y un alto en en grasas saturadas y el propio Ministerio de Salud te recomienda que cuanto menos de estos productos coman mejor para tu salud eso es lo que deberíamos tener aquí

Voz 0194 42:31 a ti hay marcas que deben tener mucho cariño no

Voz 39 42:35 bueno las marcas que la comida real que promocionó sí que me tienen bastante bien la fruta verdura eso eso me tienen que

Voz 0194 42:45 exacto pero pero está claro que hay otra marca

Voz 39 42:48 de ultra procesados que no y que los próxima década tendrán que reinventarse o pues dígame

Voz 0194 42:54 pivotar hablando de de de la publicidad tu al fin y al cabo es un influencer dará de la Real Foot pero tú hablas de los mal influencer

Voz 39 43:02 sí me he influencer es esa es esas personas que tiene en ese impacto en la población ya sean por el número de seguidores por la credibilidad por la fama por lo que sea qué pues sus recomendaciones tienen efecto en la población es decir ellos recomiendan X producto y la gente lo compra en el tema Alimentación pues lo mismo ellos recomiendan Équipe producto y la gente lo come entonces cuando llega esa marca con gran poder económico y representa pues esa oferta ese influencer para que recomiende este ultra procesado incluso está dirigido a niños incluso mucha ofrece ocultando que es publicidad pagada sino que que parezca natural y corriente hace que ese influencer impacte miles de personas para que consuman esto Oltra procesado hoy por tanto empeora su salud por tanto yo ahí pongo esa etiqueta de mal influencia tan mala influencia leer y me gusta

Voz 0335 44:01 María recordar que Carlos Ríos ha comparado los Ultra procesados con un poco lo que pasó con el tabaco hace unos años que de alguna manera está socialmente aceptado y que poco a poco paso a paso lo hemos sido en su lugar no

Voz 0194 44:15 siendo conscientes del año que hace al organismo claro

Voz 0335 44:17 yo creo que que este éxito de del movimiento real Food in tiene mucho que ver con el auge de las intolerancias alergias alimentarias enfermedades vinculadas de alguna manera con alimentación de hecho en los últimos años ha habido una especie de desplazamiento de del centro de gravedad del discurso que tiene que ver con alimentación hace unos años casi que solamente escuchábamos a los cocineros cuantas más mejor paulatinamente los medios de comunicación y por supuesto las redes sociales se han ido llenando de dietistas nutricionistas que ponen estudios científicos encima de la mesa y que están arrastrando están liderando la opinión en en todo este sentido

Voz 0194 44:56 lo que yo pienso que consumir real es mucho más sencillo no la gente yo no sé si no lo hace por vagancia y bueno Carlos Cano hace así con la cabeza como no lo tengo tan claro que trabaja muchas horas igual es más sencillo abrir una no es claro Lorna eso no es cierto no es cierto a ver yo no es que sea porque tú puedes preparar a Carlos Ruiz me va me va a rendir tú puedes preparar tu pizza tu pizza con tu masa con dos cosas congelar la preparas el domingo por la tarde y lo tiene es un poco así no Carlos dicen que sí

Voz 39 45:24 bueno ahí tiene tiene razón en el tema de la planificación donde al final la excusas es por tiempo realmente lo que lo que hay detrás es que falta de concienciación y dé prioridad cuando tú tienes esa concienciación y tiene esa prioridad no hay excusas que se te pongan entonces bueno el tema de la planificación es muy importante porque tú puedes incluso cocinar el domingo en congelar pairs o el hace el día anterior mientras está haciendo la cena te está haciendo el TAP Air o la comida de mañana en fin que realmente buscarse la no pero por otro lado como decía Carlos sí que les ultra procesadores están diseñados para digamos para eso se facilidad de consumo yo ávido comidas que tradicionalmente nos hacían y que ahora sí se hacen por culpa de esos productos decir el picoteo por así decirlo con esto producto de es NAC de para llevar que lo puede llevar en el bolso en la en el bolsillo no es una un paquete de patata ajo de Eva una barrita una bollería envasada no pues todo eso está hecho para que bueno es que no tengan ni que cocinar no te falla

Voz 0194 46:36 militan mucho la vida en fuimos barato muchas veces claro si si si te si de facilitan muchísimo y siempre terminamos esta sección Carlos con con una receta en el universo real Food con qué receta nos quedamos

Voz 39 46:50 a ver bueno hay muchísima receta además a cualquiera que entre en en el Instagram de Río al footing no fuese compartimos tres recetas nueva diariamente pero bueno sí que es cierto que hubo una que tuvo bastante bastante impacto no acogida que fue pues una crema de cacao y avellanas saludables como se puede hacer una crema de cacao avellanas saludable utilizando ingredientes saludables no consta dátiles vale bueno en primer lugar avellanas Nole avellanas tostadas au crudas que serían puede cien gramos ciento veinte gramos la gente de utilizar a esta medidas a ojo y luego para darle un poco de dulce pero no con azúcar refinado Le añadimos a estas avellanas dátiles seis dátiles lo que quiera uno endulzar que además lleva su fibra vitaminas antioxidantes y cacao puro en este caso no cacao azucarados sino que de grasa o canguro y por último algo a lo mejor para digamos para darle un poco más de consistencia de aceite o bien de coco o bien de aceite oliva pero que que no sea muy fuerte vale todo entonces lo triturados con un procesador de alimentos que tengas encaja sede más y hace una amante K una crema y al final eso pues lo pues juntar con fruta de estás preparando pues la atípica la crema que venden en el supermercado pero que lleva un montón de azucares añadidos de grasa mala está te bajaba te astas comiendo con frutos secos de verdad con cacao de verdad Icon dátiles de verdad no

Voz 0194 48:30 cuántos aprende a tu lado Carlos Ríos come comida real así se llama el libro recomendable muy recomendable ya me me me parece muy interesante que es eso no sólo para para perder kilos para no engordar porque en preparado las calorías sino sobre todo para que esté preocupado por la salud Carlos muchísimas gracias

Voz 39 48:47 gracias a vosotros hasta luego Carlos hasta la semana que viene

Voz 3 48:50 vamos

Voz 0194 52:57 es viernes acabamos la semana en Hora Veinticinco Nos gusta despedir el día con música la que nos trae Alfonso Cardenal con su sofá Sonoro Alfonso buenas jugadas que semana toca David Bowie eso es pero vamos a vamos a centrarnos

Voz 0084 53:11 los discos clásicos quedarían para muy buenos programada en el álbum que publicó por sorpresa en dos mil trece Tenessi del porqué

Voz 0194 53:19 en ese disco pues para mí no tiene

Voz 0084 53:22 era una persona muy categórica es el gran álbum más que el gran álbum la gran sorpresa musical del siglo XXI porque a mí personalmente me parece imposible hacer algo en secreto en en esta época que vivimos dos mil tres ejemplos cuando Edward Snowden desveló el espionaje masivo en Estados Unidos sin embargo David Bowie consiguió ir durante dos meses a un estudio de grabación en Nueva con nariz que nadie se diera cuenta grabaron discos que nadie esperaba nadie esperaba más porque David Bowie llevaba diez

Voz 0194 53:50 años sin sacar disco prácticamente destapara