Hora 25 (17/05/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 4 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco mensaje de Pedro Sánchez tras el no

Voz 0194 00:20 del Parlamento catalán a Iceta para que pudiera convertirse en presidente del Senado ante el enroque de los independentistas paso adelante del presidente del Gobierno en funciones dos socialistas catalanes al frente de las dos cámaras legislativas propone a Meritxell Batet como presidente del Congreso Manuel Cruz al frente del Senado ante la crispación y el enfrentamiento los símbolos dos políticos catalanes de trayectoria dialogante al frente de dos de las principales instituciones del estadio nadie podrá negar que Pedro Sánchez lo intenta su trayectoria es la historia de una supervivencia de acuerdo pero consigue salir airoso de todo iba perfilando su perfil moderado ante la crispación de la derecha iba dejando sin argumentos a la oposición a cerrada todavía el discurso de la connivencia de Sánchez con los independentistas que la realidad echa por tierra al final Pedro Sánchez obliga a retratarse a todo el mundo y sitúa como verdadera oposición a los independentistas en Cataluña al Partido Socialista ante la inacción y el activismo de ciudadanos que a fin de cuentas fue la fuerza más votada en las últimas autonómicas los deben dentistas ejercen siempre de representantes únicos de Catalunya hay Pedro Sánchez con su nombramiento les responde que Cataluña no es el sol Pobla que ellos venden sino que es plural y sitúa de nuevo la pelota sobre su tejado porque con estos gestos más allá del juego de espejos que también hay nadie podrá negar que Sánchez no intente el entendimiento otra cosa es que a los independentistas no les sirva nada porque su guerra es la que mantienen entre ellos mismos Ángels Barceló

Voz 6 01:48 se sientan en la mesa de análisis de Hora Veinticinco Carmen del Riego buenas noches buenas noches Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches y en unos minutitos entiendo que se va a centrar en esta mesa de análisis Carlos Cué que llega como siempre pegado tiempo pero arrancamos sin él la semana que va terminando ha acabado por demostrar que la cosa no está como se tuercen los planes sino en cómo acaban

Voz 1071 02:09 ya sé que sirve para los principales pasajes de la vida política de Pedro Sánchez la verdad explica también cómo ha pasado estos últimos días propuso a Miquel Iceta lo vetaron los independentistas al final nombra una catalana para presidir el Congreso ir a otro catalán para presidir el Senado trata de que el foco de la investidura no apunte o no apunte sólo al menos a los independentistas sino a otra parte en eso la investidura Sánchez trata de agarrarse al mismo principio inflige fijarse no en lo difícil que lo pueda tener sino en cómo acabe Sastre buenas noches buenas noches Barceló

Voz 7 02:42 nosotros no queremos depender de los independentistas y los que quieren que no dependa Amos deberían contribuir al porque en eso coincide que si realmente es por España pues que lo hagan por espacio para yo de vista que ya sé que por eso no van a nada pero que en España por la estabilidad España respetar los resultados electorales que a cada uno les asigna aún

Voz 1071 03:07 patria Los Patriotas podríamos decir que lo hagan por España la Ejecutiva del PSOE ha sido hoy relativamente corto había que rectificar esos nombramientos después del veto a Miquel Iceta y luego tratar de instalar ese mensaje político que la investidura no tiene porqué depender de Esquerra ni de Cataluña sino que bastaría con la abstención de Ciudadanos y del PP para que Pedro Sánchez se convierta en presa

Voz 0194 03:28 dentro de Gobierno o sea que el PSOE pide al PP que haga como el PSOE hizo con el PP abstenerse para que Rajoy fuera investido Juanma Carretero buenas noches lo hace el PSOE porque teme que no vaya a salir la investidura os sólo para trasladarla a la presión a la derecha

Voz 0806 03:42 es una clara estrategia de presión lo que hacen hoy es devolverle el argumento si están tan preocupados porque el Gobierno tenga que apoyarse en los independentistas y teniendo en cuenta que no hay alternativa y que la diferencia del PSOE respecto al segundo grupo al Partido Popular es muy importante pues la reflexión que hacen es porque PP y Ciudadanos no facilitan la gobernabilidad por España por la estabilidad oíamos ahora que son dos palabras en las que dicen los socialistas que todos se reconocen así que hoy le hemos preguntado en Ferraz a José Luis Ábalos en la Moncloa a la portavoz Isabel Cela Traian preparado el argumentario de casa porque han respondido con el mismo mensaje

Voz 8 04:19 pero a lo mejor me gustaría más confiar en la abstención de otros grupos políticos que saben perfectamente que se juega España y que hablan mucho de España y de la Constitución prefiero confiar en la abstención de Ciudadanos por ejemplo

Voz 9 04:31 tienen una forma perfecta para poderlo evitar es obviamente absteniéndose en la investidura con el fin de aportar estabilidad

Voz 0806 04:42 ha insistido sobre todo Ábalos en que el PSOE no quiere depender de los independentista que eso es lo que dijeron en la campaña y que el episodio de Iceta ha demostrado las dificultades de interlocución con los grupos soberanistas pero de todas formas eso no significa según ha respondido el secretario de Organización que hayan cerrado del todo las puertas al diálogo

Voz 8 05:03 la revancha nunca es un buen instrumento para la concordia sino entre la posición que nosotros hemos venido defendiendo que es la del diálogo pero es evidente cual es la cumplirá el de la complejidad de los actores políticos e ingrata Lumia y la situación de bloqueo en la que ellos encuentran

Voz 0806 05:21 ir de todo en todo esto han no ha perdido la oportunidad avaló de recordar durante toda la rueda de prensa que tanto en el episodio de Iceta con

Voz 0194 05:28 en cuando tumbaron los presupuestos

Voz 0806 05:31 danos estuvieron en la misma posición que los independentistas

Voz 0194 05:34 en lo que sí descartan en Ferraz es la posibilidad de que se repitan elecciones no lo contemplan entre otras cosas

Voz 0806 05:40 creen que nadie podría justificarlo y ahí siempre cabe una pregunta y es que como puede Pedro Sánchez que se empeñó en el no es no a Mariano Rajoy a pesar de que el Partido Popular había ganado las elecciones por segunda vez en dos mil dieciséis como puede defender que le voten los demás porque él es ahora la primera fuerza política bueno pues en la respuesta que nos dan es que la situación es muy distinta que aquel era un PP minado por la corrupción y que esta selección les han legitimado la moción de censura con un PSOE que acaba de renovar y que ha sacado una diferencia superior al siguiente esa es la lectura que hacen así que no creen que en este caso haya manera de justificar la repetición electoral a pesar de que Lapo de esa posición de Sánchez de dos mil dieciséis que evocaba a unas terceras elecciones hoy ha sido como poco llamativo ver cómo la portavoz Isabel Cela invitaba al Partido Popular y a Ciudadanos a abstenerse poniendo como ejemplo de responsabilidad la posición que el Partido Socialista de de abstenerse que tanto combatió Pedro Sánchez por la que terminó dejando el acta del Congreso

Voz 0194 06:42 EFE precisamente la abstención para que gobernó

Voz 0806 06:45 para Rajoy pues por si alguien tenía dudas que muy pocas

Voz 1071 06:47 ante podrá tenerlas el PP ya ha aclarado que ellos ni se plantea en ese de la excepción sostienen en Génova que no sería lógico facilitar la investidura si el objetivo es el que tienen ellos que es liderar la oposición aunque entenderían añaden que otros partidos que respetan la Constitución defiende la unidad de España lo hicieran no citan a Ciudadanos pero vaya la cosa está bastante claro y esta tarde en Ceuta Casado remataban

Voz 1991 07:08 explicación el Partido Popular

Voz 10 07:11 no puede abstenerse a favor del partido

Voz 0107 07:16 que llama héroes a Jesús Eguiguren el Partido Popular no puede abstenerse a favor del partido que estaba negociando en Pedralbes la independencia de Cataluña portando que quede claro el Partido Popular no se va a abstener ni va a facilitar el Gobierno de Pedro Sánchez porque no le conviene a España que gobierne el Partido Socialista Collison social

Voz 1071 07:37 a vueltas con la investidura de lo que pueda suceder Oriol Junqueras ha concedido una entrevista Nació digital dice que pese al episodio de Iceta ellos no rompe ningún diálogo que en eso sostiene Junqueras nadie puede darles elecciones

Voz 11 07:49 nosotros ni a nosotros ni están en la cárcel no damos por rotas las relaciones con nadie porque somos los más partidarios de dialogar con todo el mundo a la hora de hablar de diálogo no necesitamos lecciones de nadie

Voz 1071 08:04 es cierto que el Gobierno calcula que el debate de investidura se producirá a principio

Voz 0194 08:07 desde el mes de junio PSOE trata de instalar un nuevo marco para esta campaña hay para la investidura después de haber tenido que corregir su propuesta de Miquel Iceta para presidir el Senado Inma nos contabas a noche quieta era el plana pero en Ferraz han tenido que ir cambiando de idea hasta llegar a esos dos nombres que tu misma adelantabas aquí esta mañana los nombres de Meritxell Batet para el Congreso y Manuel Cruz para el Senado como han sido estas horas en Ferraz

Voz 0806 08:28 Nos dicen que se ha impuesto el principio de realidad a medida que fueron pasando las horas fueron recabando más opiniones que le generaban más dudas y también el temor eso nos confiesan algunas fuentes a que el Constitucional no les diera la razón después de poner el foco hasta el final en Miquel Iceta ayer por la tarde

Voz 0194 08:46 pero Sánchez Cenia mitin en Canarias y cuando

Voz 0806 08:49 volvió por la noche a Madrid habló con distintos miembros del Gobierno y de Ferraz este asunto lo había llevado sobre todo hasta entonces con la vicepresidenta a Carmen Calvo y la decisión final fue no arriesgar himno someter al Senado a una posición de interinidad que pudiera afectar a la institución así que la conclusión a la que llegaba hoy

Voz 0194 09:08 hoy un miembro de la Ejecutiva Federal socialista es que

Voz 0806 09:10 fue un error filtrar el nombre de Miquel Iceta antes de tener resuelta la designación por el Parlament que vendieron la piel de los

Voz 0194 09:17 antes de cazarlo eso en los dicen y recuerdan además que

Voz 0806 09:20 han vuelto a tropezar con la misma piedra que cuando la renovación de RTVE que se publicó el nombre de la propuesta de Sánchez antes de trabajar por el consenso y ese candidato finalmente se quedó en el camino como se ha quedado Miquel Iceta

Voz 0194 09:33 gracias Inma gracias al lago

Voz 12 09:35 mira conclusión de la Diada de hoy dos mil diecisiete es constatar que la política es más necesaria que nunca necesitamos política soluciones políticas llevamos cinco años perdiendo el tiempo no perdiendo

Voz 1071 09:51 ministra en funciones ya antes integrante de la mesa política de este programa época a la que pertenece este sonido y este llamamiento a la necesidad de la política una de las dirigentes socialistas que ejercen digamos de puente entre el PSOE y el Partit dels Socialistes de Catalunya que es un poco el papel que aunque sea independiente porque él es independiente representa también Manolo

Voz 0194 10:10 Luz rumbo buenas noches hola buenas buenos vacías esa posición entre el PSOE y el PSC y sus apuestas por el diálogo lo que más se subraya de sus perfiles de los dos

Voz 1643 10:19 sí empiezo por lo pequeño para ir a lo grande la última jornada de reflexión Meritxell Batet fue al Liceu a ver Vallet la danza es una de las pasiones de esta barcelonesa de cuarenta y seis años hiciéramos la comparativa ahora le toca a debutar en el escenario más distinguido de los que pisó como si hubiera llegado trazando un tirabuzón aterriza en la silla de la tercera autoridad del Estado fiel a Pedro Sánchez desde dos mil catorce apoyó a Madina en las primarias de ese año pero el a la postre ganador de la contienda la recuperó para su núcleo duro Batet la compañía Le acompañó durante la travesía del desierto hasta que juntos saborearon las mieles de la moción de censura de censura una vez presidente Sánchez le confió la cartera de Política Territorial traducido lidiar con el Guber independentista catalán participo en las reuniones de las comisiones bilaterales en la cumbre de Pedralbes federalista convencida defiende el diálogo y una de las frases que más ha repetido esta campaña es que hace falta desterrar la política de insulto tendrá una oportunidad como moderadora de los debates de la Cámara Baja próstata uno cuando el adolescente la desafiaron con su madre y Manuel Cruz Rodríguez nacido en Barcelona el año cincuenta y uno fue cabeza de lista del PSC al Senado es doctor en Filosofía dado clases en diferentes facultades europeas y americanas es autor de libros y hasta ahora colaborador habitual de diferentes medios entre los cuales nosotros ser si ya fue diputado en la pasada legislatura tiene en común con Batet que votó en contra de la investidura de Mariano Rajoy y su entorno le define como discreto y pude imprudente muy dado a argumentar pausadamente lo que les servirá en un puesto como la presidencia del Senado sigue sin carné socialista pues

Voz 13 11:48 esta número dos Nos comentan que es del español con

Voz 1643 11:51 que acompaña a Ramoneda en el ilustre Panteón de los filósofos pericos bueno prevé

Voz 1071 11:56 tras por ejemplo en qué situación queda Miquel Iceta ahora pues se queda de momento al frente del PSC es un partido en el que muchos en prisa van pensando en que hay que empezara meditar la renovación en aquí Kooning ser Cataluña trasladaban a la probó del millón aunque es verdad que la respuesta pues no depende tanto de él como de Pedro Sánchez CB de ministro es la pregunta y la respuesta que ha dado Iceta era ésta

Voz 14 12:18 como siempre pensar las cosas non pero como se dice ahora no entra en mis planes en Catalunya tenemos una situación política muy enrevesada muy bloqueada yo creo que pudo contribuir a solucionar eso es superar eso será muy difícil pero creo que es la primera de mis obligaciones

Voz 1071 12:38 para incidiremos en ese perfil negociador de Meritxell Batet nuestro trazaba Pau del ambiente en el que será recibida en la Cámara uno puede ir haciéndose alguna idea Si escucha por ejemplo a Inés Arrimadas

Voz 0419 12:49 Sánchez pone de presidenta del Congreso los diputados a una señora que dice que hombres y la Constitución no te gusta tampoco te la vamos a imponer esto es el Sanchís esto es lo que nos viene esto es la degradación del Partido Socialista premiar a los que quieren separación premiar a los que no quieren igualdad premiar a los que defienden que los presos del pluses tienen que tener un trato preferencial

Voz 1071 13:14 astros del virus es como decía Arrimadas que Irán el lunes a presentar sus credenciales al Congreso según ha autorizado el Supremo aunque no les permita dar ruedas de prensa ese día el hecho de que Junqueras Rull Turull Sánchez Romeva es tener las cámaras es para Pablo Casado un escarnio

Voz 16 13:29 qué necesidad hay de someter a España a este escarnio se imaginan ustedes que después del golpe de Estado del veintitrés F viniera el señor Tejero o el señor armada a tomar el acta en el Congreso de los Diputados para decir aquí vamos a seguir imponiendo la ley aunque sigan quedando disparos

Voz 1071 13:51 techo

Voz 16 13:52 pues no señor Junqueras no señor Turull lo que ha hecho el señor Jordi Sánchez es dan un golpe a la legalidad

Voz 0194 14:00 bueno los diputados presos Pau han renunciado a sus escaños en el Parlament para ocupar los del Congreso de manera que los independentistas ahora vuelven a tener no la mayoría absoluta en el Parlament en la Cámara catalana

Voz 0225 14:10 si Sánchez Ruiz Turull ya estaban suspendidos por el Supremo y además no quisieron acogerse al mecanismo de sustitución que introdujo el juez de arena esto provocaba que no pudieran votar en los plenos y con ello pues se producía un empate a sesenta y cinco que condenaba básicamente al fracaso pues todas las iniciativas en las que el Govern catalán contara sólo con el apoyo de la CUP ahora en Cataluña ya puede subsanar este problema porque la lista va a correr iban a recuperar tres de los cuatro votos que perdían sólo Puigdemont queda en esa situación si pierde su voto lo que pasa es que Puigdemont si consigue ser europarlamentario Puig ha apuntado que también dejará el acta del Parlament por lo tanto no quedarán diputados presos en la Cámara catalana porque además aparte por parte de Esquerra Junqueras también ha renunciado pero sí se acogió a la sustitución del de arena y por tanto su voto no

Voz 0194 14:56 perdía gracias Pau hasta luego buenas los presos eran al Congreso ya el lunes al Congreso aunque será el martes cuando se constituirán las dos Cámaras Congreso y Senado José María Pemán

Voz 1071 15:05 buenas noches hola buenas noches

Voz 0194 15:08 estamos en plena campaña hay poco avanzan las negociaciones para formar gobierno o eso al menos nos dicen los partidos cuando preguntamos pero del martes ya podremos obtener una fotografía significativa que es la composición de las Mesas no la del Congreso haya acuerdo entre PSOE y Podemos

Voz 17 15:23 dos cerrado por Adriana Lastra Irene Montero supone de hecho ya un giro a la izquierda cuyo objetivo dicen es que represente integre la pluralidad de las fuerzas políticas mayoritarias y que facilite y no entorpezca el trabajo del poder legislativo en alusión al bloqueo que llevaron a cabo PP y Ciudadanos en la legislatura que se acaba junto a Meritxell Batet de la que hablabais estarán los socialistas Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ex delegado del Gobierno en Andalucía y la balear Sofía Hernanz los tres de total confianza podríamos decir de Pedro Sánchez por Unidas Podemos Gloria Elizo que vuelve a repetir como vicepresidenta o que asciende de la cuarta a la primera

Voz 1991 15:59 eh eh vicepresidencia como primer

Voz 17 16:01 detrás de la mesa el hasta ahora brazo derecho de Ada Colau Barcelona Gerardo pisar pero el líder de la formación morada Pablo Iglesias esta mañana se mostraba satisfecho por el compromiso aunque reconocía no presupone el de un gobierno de coalición

Voz 1643 16:15 es un buen punto de partida

Voz 18 16:17 momento en el que hemos demostrado que somos capaces de ponernos de acuerdo y trabajar juntos pero cada cosa a su tiempo mucha paciencia

Voz 17 16:25 iglesias de todas formas Angels ha insistido esta tarde dos mil en un mitin que ha tenido en esa vocación de estar en un gobierno de coalición el caso es que Esquerra

Voz 13 16:34 no estará en la mesa del Congreso tampoco voy

Voz 17 16:37 las conversaciones informales con PP y Ciudadanos han sido infructuosas según ha reconocido su líder Santiago Abascal quién advertía que el todos contra Vox que se va imponiendo al que se han sumado casado y Rivera tendrá consecuencias en el escenario poselectoral en ayuntamientos y comunidades tras el veintiséis

Voz 1071 16:55 M

Voz 18 16:55 parece que todos están bastante cómodos instalados en esa posición del todos contra Vox yo creo que eso tendrá tendrá consecuencias políticas

Voz 1643 17:04 primero avisó diríamos que Angels

Voz 1071 17:06 vamos hacia un escenario nuevo no

Voz 0194 17:09 quiere fotografía llama mucho la atención aunque se produzca

Voz 1071 17:12 en un ascensor mira

Voz 6 17:15 el sonido del encuentro fortuito entre Abascal Iglesias que luego ellos mismos describían así yo creo que

Voz 18 17:21 la cordialidad no resta un ápice a las tremendas diferencias políticas que hay una cosa es tomar un café y otra salir corriendo del ascensor cuando hay cuando hay otra persona he visto que que iba con muletas de preguntado que le ha ocurrido me ha dicho que había tenido un accidente deportivo lo he dicho pues deberías ir al fisioterapeuta médico ha dicho todavía no ha leído los vascos somos así una conversación cordial y normal como debe ser en el Congreso de los Diputados

Voz 0194 17:47 bueno pues esto en el Congreso Patiño en el Senado el PSOE cede un puesto al PNV

Voz 17 17:51 sea en el Congreso es Unidas Podemos el socio estratégico de legislatura la mesa en el Senado el PSOE prima al otro al PNV le ha ofrecido uno de sus cuatro puestos en la Cámara Alta lo que deja a los socialistas con tres miembros al igual que la segunda formación en escaños que es el Partido Popular el PNV tiene menos senadores que Esquerra que también se queda fuera de la dirección parlamentaria de la Cámara Alta Ia al lado de Manuel Cruz como vicepresidenta primera una mujer de experiencia Cristina Narbona

Voz 1170 18:19 presidenta del PSOE gracias Patiño

Voz 0194 18:21 hasta luego venga ya con todo sobre la mesa después iremos a otras cosas que se han dado en la campaña pregunto suena mesa empezamos por el principio porque estaba contando Inma Carretero cuando hemos abierto este tramo de las diez Carmen esa presión que ejerce el Partido Socialista sobre sobre todo el Partido Popular para hombres y no queréis eh que los independentistas tengan nada que ver en la investidura abstener os vosotros pero eso tiene dos planos el primer plano sería sería lógico quiero los constitucionalistas aquellos que bueno que tiene ese sentido de Estado lo hicieran pero claro el segundo plano es que Pedro Sánchez precisamente no quiso abstenerse para investir a Rajoy

Voz 0378 18:57 no solamente eso de hecho quince diputados del Partido Socialista entre ellos Marichal Batet que va a ser la presidenta

Voz 0194 19:07 Manuel Cruz entre ellos Manuel Cruz que va a ser

Voz 0378 19:09 el Senado Margarita Robles que es ministra de Defensa de del Gobierno de Sánchez y la portavoz que tenías Sánchez en en defensa también que cuyo nombre no recuerdo Zaida Cantera Zaida Cantero también fue el núcleo duro de Sánchez el que dijo que no tenía que no es no por eso a mí me ha sonado un poco a broma porque además las situaciones no son iguales que el Partido Socialista y mira que que le costó en términos de decisión pero en términos también electorales se porque no se entendió muy bien muy bien la decisión del Partido Socialista pero tenemos que recordar que ya se habían repetido las elecciones y que estábamos al borde de tener que volver a ir a las urnas por tercera vez y entonces por sentido de Estado yo creo que el PSOE se equivocó sólo en una cosa yo que era partidaria de esa abstención tenía que haberla vendido muy cara y sin embargo la vendió gratis había opiniones para todos los gustos

Voz 0194 20:22 la vendió gratis pero claro no es la misma situación

Voz 0378 20:25 ahora porque Pedro Sánchez puede pactar a derecha Ezker con Podemos hilos e independentistas pero también con Ciudadanos por lo menos que lo intente por lo menos que haga ofertas antes de decir que no pero de todas formas déjame deciros una cosa porque claro hoy ya esta mañana parece que ha sido a la a la representante a la sucesora de Merkel al frente de la CDU que decía que una de las cosas que había hecho es que el Partido Popular en España hubiera tenido tan malos resultados era que había se había mostrado dispuesta a pactar con Vox que ella cree que eso es un error y que no se puede bueno lo puedo decir ella porque Merkel lleva dos legislaturas au tres gobernando con el apoyo de los socialistas esto en España todavía

Voz 1643 21:23 es impensable que los que has llegado buenas noches hola buenas noches qué tal sobre esa

Voz 0194 21:29 la petición esa presión que ejerce claro está la presión del Partido Socialista al Partido Popular y luego el Partido Popular a ciudadanos que eso ya lo habíamos visto que hoy ha vuelto a repetirlo Pablo Casado no ha citado a Ciudadanos pero bueno que haya otros que se abstengan la presión

Voz 13 21:42 sobre todo sobre ciudadanos de hecho Ábalos ha hablado expresamente ciudadanos sino del PP El PP también insiste en hablar de Ciudadanos evidentemente Albert Rivera es el hombre a batir por mucho que no es el líder de la oposición porque no le ha ganado al PP en votos pero sí es el hombre que está creciendo y es es un hombre que además el voto de Ciudadanos de alguna más en Se ha demostrado que no tanta menos de lo que se pensaba pero de alguna manera es relativamente fronterizo con el del PSOE con lo cual PSOE quiere tener controlada por milicias esto de la política hay cómodos planos muy obvios no a el plano real el plano de las decisiones de las negociaciones en la en lo que están de verdad lo que está de verdad Sánchez en este momento es lograr una investidura sabiendo que no cuenta para nada ni con PP y Ciudadanos y otro le plano de la política que es importante porque cambia las cosas es el plano de sacarle rendimiento a tu posición destruir la posición del rival aprovechar las decisiones y las contradicciones del rival es verdad que si vamos a la puro todos sabemos lo que lo que ha contado Carmen todos sabemos que en España es absolutamente inviable que no va a pasar y que Sánchez no está buscar ya se reunió el otro día cincuenta minutos

Voz 1643 22:46 con Albert Rivera y Alber Rivera le dejó clarísimo

Voz 13 22:48 no es que no me vaya a abstener es que te voy a votar a todo que no que no olvídate de mí pollos quiero ser el líder de la oposición te voy a votar a todo que no sabe explicar cuál

Voz 0378 22:56 vaya que ir a unas elecciones si mantiene esa posición

Voz 13 22:59 por eso sobre todo partir el día veintiséis todo el mundo asume que no va a haber que no va haber repetición de elecciones y que lo va a conseguir con lo cual en lo que estás Sánchez en en ver si Esquerra se abstiene que es el escenario todavía a día de hoy más probable y que por tanto Sánchez no tenga problemas en esa investidura pero claro va a apretar a Ciudadanos porque tiene un argumento muy fuertes ustedes me están diciendo que dependo del independentismo y ustedes tienen la llave para que no dependan del independentismo con una abstención pero evidentemente no va a pasar esa es la política de de sacarle

Voz 0194 23:27 ya lo hemos visto en el Parlament de Catalunya que ante el no de los independentistas hay seta Ciudadanos ha mantenido la abstención

Voz 1704 23:33 cuando podría haber volado a Beethoven nos salía pero podía haberlo intentado ver

Voz 0194 23:37 de hecho Juan Carlos cambios que me parece

Voz 1170 23:40 el el mundo de la política del discurso político tiene algunas cosas un poco digamos de usar y tirar ya vi me parece que los argumentos de Ábalos son de usar y tirar absolutamente ni él mismo se cree lo que está diciendo es una cosa completamente absurda además utilizan esa cosa de que el partido socialista se abstuvo no el Partido Socialista no se abstuvo menos todo el partido socialista no se abstuvo ignora estaría mal que hicieran esa esa diferenciación porque precisamente el núcleo duro actual del Partido Socialista es ese partido aquellas que no saben qué Rosa

Voz 0419 24:10 eh

Voz 13 24:10 no bueno Ábalos en concreto sin no se abstuvo en concreto votó osea así se abstuvo perdón no votó no votó con el núcleo duro es verdad que hay todos los un poco la mayoría del es verdad lo que hay chocan la mayoría el núcleo duro de Sánchez todos digerirlo con vigor lo con

Voz 1170 24:24 entonces cosas pero tampoco me parece especialmente criticable en el sentido de hay unas elecciones hay posibilidad de Rajoy en su momento no tenía posibilidad de una mayoría alternativa pero eso es un elemento sustancial o

Voz 13 24:39 el el peso os llegan elecciones no había otro

Voz 1170 24:41 el telemeteo ahora Pedro Sánchez sí tiene una alternativa y además es la que él quiere no es la que porque el noble no le interesa para nada que se abstengan y el PP

Voz 1704 24:51 no hay ni Ciudadanos si así lo hicieron claro si yo ciudadano se abstuviera no tuviera que depende de Esquerra sí pero no pero Juan Carlos prefiere que Esquerra yo prefiero yo prefiero que me regalen un es así o más difícil es posible ya me gustaría pero lo primero en realidad

Voz 1170 25:13 no no está buscando eso en la composición de la Mesa del Congreso del Senado ese evidentemente hay un indicativo clarísimo de hacia dónde va a Pedro Sánchez y qué tipo de Gobierno o por lo menos de apoyos a los gobiernos quiere edificar y que está buscando y que va a conseguir sin había no me cabe la menor duda la la la abstención de de Esquerra Republicana me parece que ese es el escenario además creo que es exactamente el escenario que quiere que quiere tener Pedro Sánchez por tanto me parece que esto son estos juegos de artificio hasta las elecciones del veintiséis de mayo una vez que se pasen las elecciones del veintiséis de mayo seguramente las posiciones tenderán a consolidarse en otros en otro en otro discurso

Voz 0378 25:52 también decíamos que eran fuegos de artificio lo que decían los independentistas con Iceta

Voz 1704 25:58 mira cómo acabaron saber tampoco tiene una trastienda

Voz 1170 26:05 denuncia es extraordinaria y el error hay es de es de Pedro Sánchez de nombre hay que no tenían la más mínima necesidad hacerlo

Voz 13 26:13 pero no en esta parte no estoy de acuerdo en la anterior sí pero la que osea que Avalos sabe perfectamente que no se van abstener y que todo es una ficción ese es real pero que están encantas que él realmente lo que a ellos les gusta es que se abstenga Esquerra y no que se abstenga Ciudadanos eso no lo no lo comparto porque si hay algo que le que le angustia es que le preocupa este Gobierno es depender de los independentistas porque ya saben cómo les ha ido en el pasado sea la noche electoral del que el que el PSOE estaban contentos porque bueno habían ganar las elecciones y demás estaban gritando ahí delante de delante de la la acción están gritando uno más uno más entre ellos para los

Voz 1704 26:51 trescientos setenta y seis sin los independentistas ese es un proceso pero no creo que el problema

Voz 1170 26:57 Arias actuales me parece que sea la opción preferencial de hecho el el el poner a Battle bate la Cruz tal es un signo inequívoco de que quieren ofrecer un diálogo

Voz 0194 27:08 a Esquerra Republicana sólo eso sí algo

Voz 1704 27:10 han gritado a Pedro Sánchez Ciudadanos no es conciudadanos no los militantes no no por supuesto

Voz 0378 27:17 pone que él es el secretario general de las bases

Voz 1704 27:19 no estamos hablando una cuestión estoy siempre evidentemente estamos hablando una abstención no estamos hablando de gobernar conciudadano

Voz 13 27:24 es que está descartado lo que quiero decir es que tú dices una cosa es diálogo con los independentistas que por supuesto forma parte del planteamiento de troncal de Sánchez y otra cosa es depender de ellos no pero depender de ellos como se acaba de ver con Iceta es un problema el cese si Sánchez hubiera sacado ciento treinta y cinco no dependiera de ellos estaría encantado de la vida eso es un partido

Voz 0378 27:45 bueno depender para que porque cuando tienes es que no es que no estamos en la misma situación Ana que estaba Rajoy ha explicado muy dieron antes Juan Carlos Rajoy solamente tenía una posibilidad por ejemplo de sacar los presupuestos sólo una que era juntar a todos los que no eran Partido Socialista Podemos soy independentistas necesitaba absolutamente a todos ahora Sánchez ya presidente está en otra situación porque podría pactar con Podemos también puede pactar presupuesto o leyes o lo que sea

Voz 13 28:24 diciendo que no acertamos dándole cuenta argumento

Voz 0378 28:27 no o con Esquerra pero no depender de ellos porque tiene más posibilidades de hacer

Voz 0194 28:33 de todas formas podría pactar con Ciudadanos

Voz 1071 28:36 si Ciudadanos quisiera por supuesto pero es que yo creo claro

Voz 0194 28:40 pero todas estas cábalas y todas estas sumas que vamos haciendo en toda en toda esta aritmética hay una variante importante que es que lo ha dicho por activa y por partes

Voz 0378 28:48 no hay otra variante muy importante que son las selecciones

Voz 1071 28:51 el veintiséis de mayo después ya hablaremos

Voz 0194 28:54 hablaremos también después de la pausa

Voz 10 28:56 cinco

Voz 7 29:04 Unity a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora veinticinco punto ves

Voz 20 29:14 los viernes después de El Larguero Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega buenas noches programa de hoy será muy distinto a los habituales como están no no hay kale Las Noches de Ortega con Juan Carlos I

Voz 21 29:31 venga unos también en nuestra obligación Botín y Cadena Ser punto com

Voz 22 29:38 bonitas bebida

Voz 20 29:42 los zapatazos a la una de la tarde el programa de radio que triunfa en todo el mundo hay lo ocio radios hay Tones picos

Voz 22 29:52 nadie nadie sabe

Voz 20 29:55 nada me me gustaría tu nombre está alguna patada en los huevos nadie sabe nadar con Berto Romero y Andreu Buenafuente el programa en el que puede pasar no se nota unidad de todo Home

Voz 23 30:13 quisimos nosotros somos explorador ahora mil del de Maya es un explorador Council

Voz 20 30:19 como nos presentamos ante los oyentes que nos vamos a poner el casco de legionario las armaduras PIL UME mano como decía Astérix y funciona al vete a todos los oyentes San Beatie vaya es como si formaran parte de la Historia Historia no es un programa de Historia es un viaje a la historia

Voz 24 30:39 dirección y Jesús creo que en estos meses de Cronovisor no me había extraído nunca a un lugar tan exótico como es setenta paradisiaco es que cuesta de enero gerente de presupuesto

Voz 20 30:49 pero hemos tirado la casa por la ventana SER Historia con Nacho Ares madrugada del sábado al domingo y siempre que quieras en Ser Historia punto es Cadena SER

Voz 25 31:00 en

Voz 20 31:10 buenas noches el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado hoy ha sido

Voz 27 31:18 noventa mil ochenta y uno cincuenta y siete

Voz 20 31:27 este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones Si se ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto Es mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldo del fin de semana buenas noches ir recuerda con los sorteos de la ONCE la sequía este sábado desde las tres una hora menos

Voz 21 31:51 en Canarias última jornada de Liga

Voz 20 31:54 en lo deportivo

Voz 4 31:57 primer turno de partidos en los que se definirá el segundo turno en el que se confirmará el descenso a las seis de la tarde dos antes de final de la Champions temeridad Olimpic de Lyon Lucia en la Cadena SER

Voz 28 32:19 en ser respuestas treinta litros más de carburantes

Voz 29 32:22 te Ultimate disfrutas de más kilómetros también recibes cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios de

Voz 28 32:29 carburante durante un año a también también también opta a cincuenta y seis cofres de experiencias también esta promotora hemos contado el cincuenta y seis palabras más información en Pepe queda más punto com BP Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 30 32:40 si estás Crazy por la informática empezó a parte volverás loco

Voz 31 32:44 los ordenadores y más ordenadores

Voz 20 32:47 muchas de los juegos on line de las películas

Voz 31 32:50 hasta las diez y hasta para los que

Voz 30 32:52 sí para haciendo excelsa tienda punto es

Voz 1643 32:57 tres cosas hay en la vida si salud dinero y La Ser y quién tenga esas tres cosas que les dé gracias adiós verdad que sí

Voz 21 33:07 muy bien pero no podemos va aquí en las nadie no podemos dar gratis a todo el mundo

Voz 22 33:14 ah sí Arenas siempre te recordaremos que sal hubo vida

Voz 28 33:36 en Volkswagen tiene una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte que no cabe dice oferta perdido financiado en cuarenta siete curas comisión de apertura del tres por ciento cuatrocientos veintiocho con treinta y uno euros entrar cuatro mil cuatrocientos millones con veinticinco euros ocho coma cincuenta diez por ciento cuota final de nueve mil cuatrocientos siete euros promoción válida está treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve más información en hasta qué punto es cabe dice que sólo en mayo pude conseguir un gol por ciento ochenta y nueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años

Voz 20 34:04 cadena SER

Voz 4 34:07 hora veinticinco Ángels Barceló en la tertulia Carmen de

Voz 0194 34:13 luego Juan Carlos Jiménez y Carlos Cué decíamos antes hasta después del veintiséis de mayo no vamos a saber nada de las negociaciones lo que ahora es una línea roja o un cordón sanitario veremos en qué se puede convertir después de las elecciones porque es verdad que hará todos interpreta todo se dice en clave de de campaña electoral pero quiero preguntaros también algo ha salido ya en la tertulia sobre el nombramiento sobre la propuesta de Meritxell Batet ir de Manuel Cruz decía antes Juan Carlos dos personas muy de de talante de talante dialogante que al final tapan el agujero que les ha hecho yo creo ese error de de comunicación que que que que hizo el partido que dice Socialista socialista el propio presidente anunciara Iceta ameno

Voz 1170 34:56 pero es un poco yo creo que la la la dinámica que quiere el imponer la proximidad hacia el PSC como el elemento éste que le puede permitir una relación con los partidos independentistas más fluida bueno es poco el el el objetivo esencial yo creo que el objetivo es que que Pedro Sánchez se tiene que plantear en esta primera legislatura una solución yo no sé cuál no sé si será capaz de hacerlo porque no creo que haya mucha gente capaz de hacerlo no porque sea Pedro Sánchez sino porque creo que es una cosa extremadamente difícil pero yo creo que ese va a ser su gran objetivo de de legislatura que va a dedicar yo iba a decir el ochenta casi el veinticinco por ciento de socio de Gobierno si lo consigue pues oye será una contribución extraordinaria que no pues por lo menos lo he intentado pero

Voz 13 35:39 me parece que todos los pasos van dirigidos a eso a poner

Voz 1170 35:41 hay personas que son próximas al al a los partidos independentistas sí que lo pueden dar un juego de

Voz 0194 35:48 a de esta lectura y lo que se puede interpretar como símbolo no de las dos personas que pone yo no sé si a los independentistas le hemos escuchado a la reacción que han tenido los independentistas a estos dos nombres puesto sobre la mesa yo no sé si a ellos les afecta mucho a los niños

Voz 0378 36:02 bueno si no pareces del momento en que han cortocircuitar el de el de Iceta que si alguien que podía simbolizar ese afán de diálogo era el actual secretario general del PSC una persona que decía Juan Carlos próxima a los independentistas yo creo que no es tanto próxima a los independentistas sino con una visión de cómo se puede hacer que muchos catalanes se descabalgó de los independentistas y volviendo a ser catalanistas que es que son cosas que son cosas diferentes de todas formas volvemos a lo mismo que decíamos antes pero con otra derivada hasta que no haya sentencia pues es San va a ser muy difícil hacer nada son gestos gestos importantes además a Marichal Batet me parece que está muy conseguido porque además tiene mucha experiencia en la mesa ha sido miembro de la Mesa Isère miembro de la Mesa de del Congreso no es nada

Voz 0194 37:08 la otra lectura que yo creo que la oposición ahora los independentistas en Cataluña es el PSC

Voz 0378 37:13 eh

Voz 0194 37:14 con con esto con con estos gestos estoy bien toca había hecho que acabamos de escuchar también el discurso de Inés Arrimadas que es exactamente el mismo de antes de las elecciones de durante las elecciones de después de las elecciones señala

Voz 0378 37:29 el mismo del PP y él mismo de Vox sí sí

Voz 13 37:32 Pedro Sánchez no dedicara como decíamos antes el ochenta por ciento de su tiempo a a Cataluña sería un perfecto irresponsable porque es el principal problema político de Pedro Sánchez de Mariano Rajoy todos los presidentes que vayan a venir es evidente pero yo creo que mucho más qué mensajes de diálogo hacia los independentistas que ya no estamos viendo cómo los reciben vetando Iceta lo que está construyendo Sánchez es un relato alternativo al independentismo lo que estás tratando de destruir y eso es lo que le hemos reclamado durante años a Rajoy que se intentó con la operación diálogo pero fue salió bastante mal porque siempre hemos reclamado que lo que la única manera que los que saben de esto dicen que hay mucho más que yo que estás ahí quiero decir la la única manera de resolver o de empezar a resolver este problema es construir un relato alternativo al que se ha construido con una potencia enorme que ha ido creciendo durante los últimos años

Voz 0194 38:24 es lo que está haciendo ahora el partido es nosotros mismos

Voz 13 38:26 en el mismo era absolutamente minoritario hace unos años y ahora sigue sin ser ampliamente mayoritario pero ya se ha instalado fácilmente en el cuarenta y siete por ciento de la población con lo cual Sánchez está construyendo un discurso alternativo está diciendo sobretodo España no es Turquía España es un país que tiene que va va va a ser muy difícil defender también internacionalmente que también es una batalla importante

Voz 1170 38:48 va a ser muy difícil para el independentismo catalán

Voz 13 38:51 a defender que España es un Estado totalitario y opresor y que odia a Cataluña cuando las dos príncipes dos de las principales instituciones del país van a estar dirigidas por Catalans federalistas que han defendido como Batet que arroja rompió la disciplina de voto en su partido para defender el derecho a decidir de los catalanes no hace mucho el tiempo hace cuatro años de que si el PSC siempre ha tenido una posición bastante diferente al PSOE en todo este asunto y efectivamente como tú decías Angels no está construyendo sólo un discurso alternativo a los peneuvistas sino que está construyendo una alternativa política en Catalunya ya veremos con qué éxito de momento el PSC no ha conseguido el objetivo número uno quiera era ser el principio

Voz 0194 39:29 pero de momento de momento tiene un relato que no tiene ciudadanos que es que es la oposición natural

Voz 13 39:34 exacto que Ciudadanos y de hecho Ciudadanos en estas elecciones no le ha ido tan bien en Cataluña el PSC insisto no ha conseguido quedaba tela el gran objetivo de váter ser la más votada en Catalunya como históricamente era el PSOE en las elecciones generales no ha sido por poco

Voz 1170 39:47 esta mil votos no lo ha conseguido ha sido Esquerra que va muy bien

Voz 13 39:50 en también iba muy fuerte Esquerra los dos PSC y Esquerra se están convirtiendo claramente en los dos pueblos y los dos discursos alternativos en Catalunya y Sánchez está haciendo lo que los que tiene que hacer que es construir una alternativa con una reforma del Estatuto con una reforma de la Constitución con propuestas que lo que lo hemos pedido a Rajoy miles de veces para decir Señor frente al sueño independentista que miren ustedes cómo ha salido lo que genera la división que genera

Voz 1170 40:17 yo les plantea una alternativa que es con esta gente

Voz 13 40:19 Meritxell Batet con con este con Manuel Cruz conozco gente en Cataluña que puedan generar un rechazo fortísimo con Iceta les planteo esto íbamos a construir a partir de ahí tiene sentido ahora que salga bueno queda muchísimo para

Voz 0378 40:33 bueno a ver si sale pero tiene una lógica se se intenta hay por lo menos es decir independencia no pero les estoy ofreciendo otra cosa que tampoco es la actual hay otro camino pues todos esos independentistas que muchos de ellos dicen que en realidad no lo serían

Voz 0194 40:51 claro pueden ver atracones Icon estos pasos consigue que los independentistas se vayan retratando porque el hecho

Voz 1704 40:56 el efectivamente claro no

Voz 0194 41:01 Iceta retrata a los independentistas que incluso los independiza menos híper ventilados o aquellos que puedan simpatizar con el independentismo sin serlo no entienden el movimiento de Esquerra Republicana

Voz 13 41:13 es que Sánchez está haciendo una cosa que que bueno lo hace en fin poco a poco operación hace una estrategia que que hasta ahora está funcionando también porque está en crecimiento no está en su momento álgido ya veremos cuando vengan los problemas pero está haciendo una cosa aquí es que toma decisión

Voz 0378 41:27 es que si salen bien le beneficia pero si sale mal

Voz 13 41:31 también le beneficia esto pasó con los presupuestos si los presupuestos hubieran salido hubieran aprobado Sánchez tenía un año y medio de legislatura para construir para buscar los ciento cincuenta diputados si seguimos adelante les salieron malos presupuestos tenía el discurso hecho en campaña decir ves ven cómo no ha pactado con los independentistas ven cómo han entregado lo de Iceta igual si les sale tenía

Voz 0194 41:50 el presidente de cierta en el Senado

Voz 13 41:53 es que el patrón quieren dialogar porque el discurso de Ciudadanos y PP

Voz 0194 41:55 eh que mantienen el pacto con independentistas se cae por sí solos

Voz 1071 41:59 Armenia cuando no pasa un facha

Voz 0194 42:01 no pasa no pasa por eso mientras tanto la campaña continúa claro

Voz 32 42:07 elecciones municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 1071 42:22 lo hizo ya el otro día lo repetía esta tarde también en Madrid Paseo de Pedro Sánchez selfies con vecinas con vecinos fotos con niños luego mitin si es la novedad de hoy apelación

Voz 22 42:32 al votante de la derecha hay que pedir el voto también a gente que no ha votado nunca al Partido Socialista durante estos últimos a ellos también desconvoca el próximo veintiséis de mayo sabéis porque hay mucha gente de derechas que considera que considera que no hay derecho a estas tres derechas que sufrimos en España

Voz 1071 42:54 parecía que iba a acabar el corte diciendo la frase diciendo mucha gente de derechas izquierdas sino los esta tarde al revés esta tarde en Ceuta Pablo Casado metáforas futbolísticas que siempre

Voz 16 43:07 esto no queremos preocuparnos de quiénes nos hace zancadillas quiénes son unos recién llegados al campo juego nosotros llevamos mucho tiempo entrenando

Voz 1071 43:15 por si alguien se siente tentado entre sus votantes a esa apelación que hacía Pedro Sánchez

Voz 16 43:19 yo no sé si será demoscópica mente bueno o mediáticamente oportuno pero yo estoy en política por principios por valores y por amor a España y esto no se puede sostener no pueden mandar en España las independentista los batasunos comunista

Voz 4 43:35 y los que quieren romper la unidad de una nación maravillosa como la nuestra

Voz 1071 43:39 casado vuelve recuerda quizá al Pablo Casado de la campaña que parece que no haya pasado nada parecen Guilad haya pasado que ha tenido un batacazo impresionante las elecciones como huelgas las campañas metáforas futbolísticas decíamos también en Zamora donde ha ido Pablo Iglesias apoyar a su padre que se presenta a las municipales y también es una

Voz 33 43:58 bueno llena de elementos de memoria sentimental de la ciudad en la que jugué muchas veces al balón en valor yo o donde tome muchas cañas

Voz 1071 44:07 la campaña tiene estas cosas real político político y al político más humano digamos descansaba Alber Rivera hasta tarde que intervenía por ciudadanos era Inés Arrimadas en Sevilla

Voz 0419 44:15 también sabéis para que necesitamos una voz fuerte en Europa para que la propaganda separatista deje de campar a sus anchas como le ha permitido al Gobierno de España del PP y del PSOE durante tantos años ahí vamos a estar nosotros para parar esa propaganda separatista para rebatirla

Voz 1071 44:34 maneras de buscar el voto el vicesecretario del PP Javier Maroto ha apelado al votante que se fue a Vox pero no a todos los votantes de Vox a un perfil determinado

Voz 34 44:43 también creo que hay muchos votantes moderados de Vox tienen que saber que el objetivo de un partido no puede ser no puede ser sacar pecho no haré una noche electoral para decir tengo veinte diputados pues rascado marró topar el votante moderado

Voz 1071 45:00 Sánchez ha por la derecha en fin se va animando la campaña decía abarató el objetivo de un partido político Monique cuál es el objetivo del candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona Se diría que buscar votos con todo tipo de argumentos se llama Josep Bou había dicho que con armas largas se hubieran evitado los atentados de la Rambla en Barcelona le preguntaban por esas mismas declaraciones que hizo el miércoles le preguntaban esta mañana en Catalunya Ràdio se den Good yendo pronto amar los largos no pasto Parque Patural esto salvo virus diésemos donde gente de plantón con armas largas eso no pasa lo paran hubiéramos salvado vidas no se hizo cosa de la señora Colau te lo pregunta la periodista no estará responsabilizando a la señora Colau de los atentados responde el candidato todos tenemos una responsabilidad yo también pero ella más que ellos porque se le dijo que pusiera bolardos y no los puso esto hoy en Barcelona el lunes que viene en la Cadena Ser y del país en Madrid organizan el debate entre los candidatos a presidir la Comunidad dice Isabel Díaz Ayuso la aspirante del PP que no va ir dije también que no es cosa suya es cosa del equipo de su campaña

Voz 0378 46:04 sí

Voz 5 46:04 bueno esto es una cuestión que van llevando en los equipos de campaña se que vamos a tener dos debates en menos de doce horas en el vamos a ver los mismos hablando en las mismas cosas y no sé el equipo de campaña que es el que me lleva toda la agenda el que decide qué estrategias tenemos que llevando ha considerado esta cuestión pero bueno de aquí al lunes hablar con ellos para ver más acusados los debates consecutivos se abonó pero yo no soy el señor casado no se Cayetana yo soy Isabel Díaz Ayuso y estoy aquí con un proyecto pensado para la Comunidad de Madrid con mi propia campaña con mis propias ideas con mi propio rumbo yo me puedo hacer responsable de mis actuaciones y de mis decisiones

Voz 6 46:41 es cierto que es también hay debate sobre las europeas en el Hoy por Hoy a partir de las nueve

Voz 1071 46:45 para quién vaya a participar quiera tomar notas que quiere puede anotar los consejos de Rocío Monasterio que dice que ella para el de que tiene el domingo se va a preparar de esta manera mira el domingo

Voz 5 46:57 para el debate de Telemadrid como lo preparamos los madres de familia numerosa que es que a la vez que planteábamos cocinados preparamos el debate y la os todo estamos acostumbrados a a sacar las cosas adelante así como las

Voz 1071 47:11 el mejor en blanco y negro antes de eso había lanzado su propuesta para que las familias puedan condonar parte de su hipoteca según los hijos que tenga