Hora 25 (17/05/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 Josu Ternera en los Alpes franceses Ana Terradillos buenas noches

Voz 0125 00:02 qué tal cómo estás vivía solo en un refugio

Voz 0194 00:05 yéndose pasar por un escritor venezolano si roto

Voz 0125 00:07 el a Bengoetxea vivían un refugio de montaña en una cabaña prefabricada que se suelen alquilar por periodos cortos de tiempo a mil cien metros de altura y al pie de una estación de esquí en una zona muy conocida para cualquier montañeros hacía pasar por un escritor

Voz 0194 00:20 venezolano y los vecinos de la localidad

Voz 0125 00:23 ad dicen que no lo tenían controlado tampoco se sabe cuánto tiempo llevaba refugiándose en este sitio en esta campaña aunque lo que sí barajan fuentes de cercanas este operativo operativos que llevaba meses en esa zona en los Alpes franceses la policía francesa ha registrado la cabaña en la que se refugiaba Ternera solos encontrado utensilios de montaña y mucha ropa deportiva los vecinos de la zona han declarado a la Gendarmería que daba largos paseos por la montaña que muchas veces salía de la casa a las seis de la mañana que es la hora Ángels las que la que la policía francesa tiene autorización para hacer registros domiciliarios detenciones porque no pueden entrar por la noche a detener a alguien tienen que esperar a las seis de la mañana como lo hemos visto

Voz 0194 01:01 sí en muchas detenciones en Francia si mismo sea cuando cuando los atentados para la detención Ana la policía se desplegó por varios hospitales porque no sabían a qué hospital acabaría yendo y cuando lo encontraron llevaba encima cuatro mil euros

Voz 0125 01:13 sí desplegados en cinco hospitales no llevaba documentación falsa encima tampoco iba armado lo contábamos ayer lo que tenía la mochila eran cuatro mil euros según fuentes cercanas al operativo porque no se terminaba de fiar del sitio en el que estaba escondido estas fuentes aseguran que vivía obsesionado por su seguridad por cierto como todo miembro de ETA huido y buscado por la policía Icon requisitorias pendientes en diferentes países como terrena pero sí que hay otro dato que corre ahora esa obsesión no por su seguridad y es el hecho de que llevaba años dos años sin comunicación directa con su familia más cercana

Voz 0194 01:46 muchas gracias hasta luego vamos ahora con una de las historias más comentadas del día de la verdad y que estamos explicando aquí en la SER desde primera hora puede que la hayan escuchado en la peluquería o en el bar porque les afecta saludaba antes a Javier Ruiz que está aquí con nosotros de hecho afecta a mucha gente mucha de esa gente lo ha sabido por carta que es lo que la Agencia Tributaria ha empezado mandar a empresarios con sus datos con los datos de la competencia para advertirles de que Hacienda calcula lo que pueden estar ingresando hilo que declaran para advertirles Javier de que Hacienda lo sabe todo esto si son mis números

Voz 1 02:20 o para advertirles de que están en el radar de Haciendas os literalmente lo que dice la agencia tributaria lo que están hacia no por primera vez en Hacienda es enviar una carta diciendo sabemos cuánto efectivo ingresas tú y compararlo con cuanto efectivo ingresa tu competencia en tu mismo sector si en una peluquería tú solamente ingresas el veinte por ciento de tu dinero en efectivo y el resto de peluquerías ingresan el cuarenta Hacienda lo que dices a ver si el veinte por ciento que te falta no es mala suerte sino que lo ha

Voz 2 02:52 metido en un cajón y que no me lo estás Tecla

Voz 1 02:54 cuando a ver si éstas no declarando veinte por ciento de ese dinero en efectivo y eso es lo que está enviando cartas diciendo está usted en el radar hemos comparado sus cifras con las de su competencia y no salen las cuentas si no está haciendo usted nada malo no conteste no pasa nada pero si está haciendo usted algo malo literalmente te leo la frase porque da cierto miedo dice si las inconsistencias persisten el riesgo que éstas representan podrá dar lugar a procedimientos necesarios en castellano inspección primero sanción después Yeste es literalmente el plan primero carta después

Voz 3 03:31 es una visita de los inspectores después

Voz 1 03:34 la sanción si es necesario tres pasos dibujados ya miles de cartas que han empezado a llegar desde primeros de mes hasta días

Voz 0194 03:41 con estas cartas tienen son efectivas quiero decir se nota después de un envío de este tipo de cartas no diré amenazantes que advierten Se notables pues el aumento de la recaudación es la primera vez

Voz 1 03:52 envían este tipo de cartas una carta en la que te dicen estos son tus números en la que te dicen y estos los de los demás nunca en la historia de la Agencia Tributaria se había hecho esto si se habían enviado otras cartas otros años sugiriendo bueno que podía haber tal y a partir de aquí funcionan o no la Agencia Tributaria dice extraordinariamente bien funciona dice la Agencia Tributaria que aumentan un diez por ciento la recaudación Ike quiénes dicen bueno no voy a hacer nada pero si están declarándose enfrentan a catorce mil quinientas inspecciones dice la Agencia Tributaria José María Mollinedo dice esto desde Gestha que además

Voz 3 04:28 los pequeños en fin

Voz 1 04:31 escamotear impuestos se depuran Asimismo la agencia dice puede hacer cosas como ésta

Voz 4 04:36 este tipo de actuaciones los todas las parece correcta porque libera recursos de la Agencia Tributaria para perseguir es ese todo es más complejo más sofisticado que puedan cometer las grandes corporaciones empresariales las multinacionales y grandes fortunas pero

Voz 1 04:51 pero qué dicen en el otro lado en el otro lado lo que se está diciendo peluquerías de Sevilla hoy los asociados uno de cada dos prácticamente han recibido esta carta en Madrid estas cartas se han recibido lo que están diciendo es es usted el que tiene que probar que yo soy culpable no soy yo el que tiene que demostrar que yo soy inocente Se está invirtiendo la carga de la prueba y me está matando usted de miedo

Voz 5 05:15 ahora que se me quedó esa asustaba pero mira si te están dando más entrar de IVA mira si te están dando más entrada de ingresos que yo buscar eso no me amenazas

Voz 1 05:24 así que género funcionan donó pues en función de quién lo mira insisto la Agencia Tributaria de cierta aumentan un diez por ciento la recaudación los peluqueros hoy están diciendo te aumentó un diez por ciento

Voz 0194 05:34 pero si tú eres de los que has metido el dinero en el cajón que no sé con qué efecto tú vas ahí decía yo metiendo el dinero en el cajón sea tienes que confesar o no

Voz 1 05:44 partir de ahora lo que haces es decir no es que de repente te ni de nada y ahora de tomate de ahora en adelante efectivamente sea que esto es lo que pretende la Agencia Tributaria

Voz 1620 05:54 sea tributaria dice esto funciona funciona miedos función pues Javier muchísimas gracias

Voz 0194 06:00 el miedo funciona Juan Carlos decía destacaba la frase pero claro cuando ya recibe una carta de Hacienda da igual la frase que ponga dentro porque sólo con el sobre a tienes miedo

Voz 0125 06:07 pero no ya porque a los peluqueros y a otros no comernos comercio

Voz 0194 06:12 de que tuviera comercios a mi me parece que

Voz 0125 06:15 el lo que hace el agenciatributaria es no no es que sea ilegales completamente alegal a utiliza el miedo como un elemento de presión absolutamente inaceptable las personas tenemos derecho uno de los derechos es poder defraudar para eso está la Agencia Tributaria Meyer sino un derecho poder defraudar o puedes hacer la obligación de la Agencia Tributaria es si has incumplido sus obligaciones tener los medios suficientes para para para para demostrarlo lo que no puede hacer es mandar una carta intimidatoria poner a las personas quitarle

Voz 1 06:47 sus derechos absolutamente a mí me parece una de las cosas más vergonzosas que yo he ido muchos

Voz 0378 06:52 los pues yo no estoy de acuerdo Juan Carlos absolutamente estoy de acuerdo con la Agencia Tributaria el las personas que no tengan nada que ocultar no van a sentir miedo

Voz 0125 07:01 bueno ver metemos a las personas a la cárcel estamos de la cárcel sino no pero que no hayan matado a nadie primo cuando

Voz 0378 07:10 te pone en Madrid central y dicen ir durante tres meses van a recibir una multa diciendo que había cometido la infracción pero no la va a pagar me está amenazando

Voz 0125 07:19 no te y distinto porque esté dotado está esta labor a todos los elementos la próxima pero esto está en esta feria de los también está aprobado

Voz 0378 07:30 lo que tienen que declarar todo sí que tienen que declarar el IVA hay que tienen que declarar todos los ingresos están la ley y la Agencia Tributaria tiene todos los mecanismos el desempate pero antes de meterte

Voz 0194 07:44 venga

Voz 0378 07:47 tenemos derecho

Voz 2 07:47 pero tenemos obligación y una de las obligaciones básicas de cualquier ciudadano que vive en un país avanzado con la sanidad que tenemos con la educación que tenemos con los servicios públicos que tenemos que si lo comparas con cualquier otro país no europeo es increíble es pagar impuestos yo yo he vivido durante varios años en Latinoamérica tres años y una de las cosas que que echaba muchísimo de menos era pagar con tarjeta de crédito porque en Latinoamérica se paga en casa absolutamente todo y es uno de los grandes dramas de Latinoamérica porque le la capacidad de recaudación de los estados latinoamericanos dramática precisamente porque todo el mundo paga en efectivo ahora disfruta más complicado yo ahora que vuelto y además que ya que es para mí se convirtió casi un lujo con tarjeta exagerando pero pasa bastante yo ahora pago todo con tarjeta ya hay muchos sitios donde no te deja par con tarjeta joya por principio sospecho

Voz 0194 08:37 sí pero cada vez menos sigue habiendo

Voz 2 08:39 pues sobre todo en la costa en cuando te vas de veraneo en determinados lugares

Voz 0378 08:44 abandonó y que cuando delante que yo por Prince

Voz 2 08:46 yo ya como además me acostumbrada eso me resulta incómodo pues de verdad que sea unos señores les sale unos números como Hacienda tiene todos los datos son casi todos los datos de lo que se paga con tarjeta pues contrasta con lo que no se pague allí le ha habido porque de Amena que te Javi porque ahora porque las cosas no notas de amenaza dotada decía el me precisamente precisamente Juan Carlos porque tú como tuvieras dicho tenemos derecho está claro por tanto si te mandan una inspección te mete en una te meten un una multa tú tienes derecho a recurrirla tanto están intentando en la fase inicial sin llegar a ese conflicto están intentando decir señores este su país que está avanzando estamos avanzando en el conocimiento es el tire sus

Voz 0125 09:28 en cuanto que la Agencia Tributaria al más que si la legalidad

Voz 2 09:32 por el forro cuanto más avance mejor más recaudación no te olvides que tenemos ya sólo se adelantó viven aquí el compañero

Voz 1620 09:37 queremos uno de los presiones fiscales más bajas de Europa

Voz 2 09:40 otras cosas porque no tenemos acceso la hacienda la Hacienda no tiene tanto acceso como tienen hoy en otros países a todos los

Voz 1 09:47 puede haber una explicación mucho más prosaica que todo esto si me permitís que es hay más o menos delincuentes ahí fuera pero hay muy poco sheriff hay muy muy con estos inspectores fiscales y este es el problema los lineales

Voz 0194 10:02 decía esto nos descarga es que los inspectores fiscales

Voz 1 10:04 en España tienen que revisar dos mil trescientos casos por inspector en la Unión Europea son mil cien es exactamente el doble que los demás están haciendo los inspectores diciendo denúnciese ustedes

Voz 6 10:19 a ir yo

Voz 0125 10:22 te disparatados Rice completa ahora

Voz 0194 10:25 horas gracias Javier buenas noches

Voz 7 10:27 en el Real Madrid ha sido eliminado eh ha perdido noventa

Voz 0194 10:31 noventa y cinco que es lo que se jugaba que no me acuerdo la Final Four era la acordaron que competición era la Four ha caído eliminado lo último ya que me queda por captar porque en plena campaña de las elecciones europeas la ultraderecha europea prepara una especie de cumbre para mañana la prepara en Milán donde nació la Liga Norte y Mateos Albini va a ser su anfitrión corresponsal Joan Solés buenas noches

Voz 1620 10:52 buenas noches Angels la ultraderecha acude para tratar de

Voz 0194 10:54 eficaz mensajes pero no tendrá el mejor de los requerimientos porque muchos milaneses colgarán pancartas de protesta se han organizado manifestaciones no en contra de estas

Voz 0946 11:03 Sonia algunas pancartas juegan puede leerse Salvini sus amigos no son bienvenidos o más puentes y puertos abiertos y menos muros y fronteras la Liga ha anunciado la presencia de trece dirigentes de la extrema derecha y la llegada de mil este derechistas de toda Europa seguramente estará Marina Le Pen de Francia no está confirmada la presencia de Orbán hará españoles de Vox pero no sus dirigentes que parece mantienen un duelo con los de la Liga para ver quiénes son más ultraderechistas tanto neofascista hay tanto Oltra por metro cuadrado en Milán ha inquietado a una inmensa mayoría de milaneses que a la misma hora hay prácticamente en la misma zona desfilarán por las calles en una marcha antifascista en protesta por este cierre internacional de la campaña de Salvini con sus aliados europeos en la capital lombarda

Voz 0194 11:48 de momento Joan Salvini sigue bloqueando la llegada de personas inmigrantes no ha impedido la entrada Puerto de otro barco de otra ONG hay sesenta y cinco inmigrantes a bordo

Voz 0946 11:56 si en los últimos dos días ha repetido no es no ir en Italia no desembarcarán pero en las últimas horas el ministro Salvini ha terminado aceptando la acogida de siete menores y de sus padres el resto unos cuarenta inmigrantes rescatados en alta mar por la tripulación holandesa de la nave si Watch tres permanecen a bordo en aguas internacionales a pocas millas de la isla de La Medusa Salvini sigue dando palos de ciego por un lado ha acusado al equipo de salvamento de la sí Watch de tráfico ilegal de poner en riesgo la vida de los rescatados al trasladarlos a Italia y por otro ha ordenado a la ONG que dé la vuelta se dirige desembarque en Túnez como si ello no supusiera riesgo alguno tras muchos días de evacuación palos de ciego además porque Salvini se erige en Salvador de inmigrantes en el Mediterráneo al impedir dice que sufraguen mueran en plena travesía hacia puertos y tal

Voz 1 12:47 digamos en realidad según las organizaciones internacionales

Voz 0946 12:50 les siguen los naufragios y las muertes en alta mar con ojos que no ven las torturas y fallecimientos en una Libia en guerra con corazones que no sienten y así las cosas Angels

Voz 1 13:00 según todas las encuestas la Liga

Voz 0946 13:03 la de Salvini ganara las elecciones

Voz 1620 13:05 apenas de deportes saludamos

Voz 0946 13:08 los corresponsales sino fallan las conexión

Voz 1620 13:10 pues muchísimas gracias al Rivers fueron hasta luego Salva

Voz 0194 13:15 viento marítimo ha localizado este mediodía el cuerpo sin vida de la niña de un año que desapareció el miércoles cuando intentaba desembarcar junto a un grupo de inmigrantes en la playa de Arguineguín la niña sea más era de Costa de Marfil es la historia una nueva historia de un niño que muere en el mar mientras su familia intentaba atraerlo Europa queda ahora la historia de su madre que resultó herida Nicolás Castellano buenas noches

Voz 1620 13:37 qué tal buenas noches ahí es que bueno sería lo contaba

Voz 0194 13:39 Nos dábamos el principio de la historia de la mujer que acaba de perder a su hija ha estado en comisaría hasta que la juez la puesta en libertad para que pueda identificar despedirse de la pequeña

Voz 1620 13:50 sí parece increíble que acaba de perder a su bebé de sólo un año de vida pues sea somete era de tensión en una de las comisarías de la Policía Nacional de sur de Gran Canaria durante casi veinticuatro horas hasta que la jueza ha tenido conocimiento de esa circunstancia la llamado a declarar la ha dejado en libertad de hecho sido conducida al Hospital de Gran Canaria porque decía que tenía un fuerte dolor y finalmente se ha comprobado que tenía pues una cervical rota fue a base de golpe de los traficantes que lo obligaron a subir a la embarcación ella se quería negar a subir con su bebé de la embarcación en las costas del Sáhara para llegar hasta Gran Canaria pero finalmente la obligaron la obligaron a golpe ha contado esta mujer en el en la declaración ante la juez a la que ha tenido acceso la Cadena Ser que al llegar a la costa fueron las olas la que estabilizan en un primer momento no a primera hora a la segunda ola seré afloja el pañuelo africano con el que suelen llevar a López en la espalda esta mujeres ahí cuando pierde el rastro del bebé ya no lo vuelve a encontrar hasta que había sido hallado flotando por una moto acuática al sur de la isla de Gran Canaria esta mujer gracias a esa intermediación de la jueza va a ser puesta a disposición de la Comisión Española ha ido al refugiados en un centro de acogida para mujeres que para alguno de estos niños supervivientes pero finalmente ha sido hospitalizada Nos confirmaran a última hora de esta tarde otra novedad Ángels lleva jueces hasta interesada a instancia de los abogados de intentar identificar con pruebas de ADN de manera correcta esa filiación entre la madre y la niña para que esa niña se fuera sea enterrada con su nombre y que la madre puede acompañarla en ese entierro también recordemos ayer fue encontrado el cuerpo de una mujer que en teoría también se cree la mamá de una niña de siete años que llevo en ese grupo también la jueza va a intentar identificarla para enterrarla con sonoros

Voz 0194 15:28 lo único estábamos pendientes de esas ocho personas que estaban en el islote de Perejil al final han sido rescatadas a última hora de esta noche

Voz 1620 15:36 sí entorno a las diez de la noche no ha confirmado el Ministerio del Interior a la Cadena Ser que han sido finalmente puesto a disposición de Marruecos que han sido los marroquíes los que han llegado a la española perejil recordemos la España presumida de Perejil pues resulta que para esto para el Gobierno de España

Voz 1 15:49 eso según fuentes del Interior hay un acuerdo de Coopera

Voz 1620 15:51 acción que prima de cooperación en materia migratoria como perejil está más cerca de la zona de rescate marroquí bueno Derek de hecho geográficamente está donde está por finalmente dicen fuentes de de interior que por esa cooperación entre ambos países finalmente a siete personas seis hombres y una mujer han sido llevados por Marruecos a su territorio recordemos Angels

Voz 1 16:09 esta embarcación estaba en dificultades de madrugada

Voz 1620 16:11 llegó a la isla de Perejil desesperado de ellos se cayó una persona al mar desaparecida la dan por muerto otro joven de Costa de Marfil la verdad que es muy polémico algunas organizaciones de derechos humanos conmigo como Caminando Fronteras pues critican al Gobierno porque tendrían que haber sido tratados como náufragos Hinault como inmigrante

Voz 0194 16:28 en situación irregular Nico muchísimas gracias buenas noches días la cabeza Cármenes dramática la historia de su madre todo esto es dramático como la obligan a subirse al barco es dramático como pierde a su hija que ese es decirle desata el pañuelo que lleva adherido al cuerpo cómodo

Voz 0378 16:46 después tiene que estar sin poder estar con el cadáver de de su hijo

Voz 0194 16:51 está en comisaría hasta hasta que un juez

Voz 0378 16:53 se entera es es todo inhumano porque si ya es dramático lo que sufren estas personas cruzando el Mediterráneo que te que te paso una cosa de esto pero solamente cuando tenemos un

Voz 7 17:08 la imagen como la de I Airlines que enseño senos remueven los corazón y yo lo que quiero es que la gente piense que es una madre y una hija que piensen en eso que da igual la nacionalidad que da igual de donde vengan que da igual es una madre y una hija es la historia de una madre que ha perdido una hija en esas circunstancias que la gente lo imagine sacándolo de cualquier tipo de contexto para ver si así les puede afectar hoy sienten algo cuando escuchen noticias de este tipo venga la crónica internacional se completan el Reino Unido

Voz 1667 17:39 el líder de la oposición británica Jeremy Corbijn ha enviado una carta a Theresa May para confirmar que han roto las negociaciones del Brexit Abella ya pocas esperanzas y ahora ya no queda ninguna han intentado acercar posiciones antes de que el Parlamento vuelva a votar el mes que viene el acuerdo entre Bruselas y Londres para el Brexit antes votarán en las elecciones europeas Corbijn ha hablado esta mañana han estado

Voz 8 18:02 escribir una carta a la primera ministra para decirle que después de las conversaciones que hemos mantenido hemos llegado a lo que creo que es una conclusión natural la primera ministra ha anunciado la fecha en la que va a dejar el cargo se han incrementado las críticas entre bastidores por parte del Gabinete conservador de otros que no están de acuerdo con estas negociaciones por lo que damos las conversaciones por terminar

Voz 7 18:22 saludamos a esta hora María Ferrer directora el Diario de Mallorca muy buen

Voz 9 18:25 las noches buenas noches que nos encontramos en la portada del Diario de Mallorca

Voz 5 18:30 pues mañana vamos a encontrar más detalle sobre la cecina de una mujer de nacionalidad colombiana que hacía muchos años que vivía en Mallorca y con el que se está buscando como presunto sospechoso de la autoría del asesinato a su hijo son hijos un adolescente de dieciséis años y nosotros sacamos mañana en el periodo que con la información de que la policía sospecha que ha huido a Bélgica con su novia esa es una de las informaciones principales de la portada del diario

Voz 9 18:58 ayer cada mañana te y qué más podemos encontrar

Voz 5 19:02 sacamos muchos detalles de las informaciones autonómicas y locales que como actores de la campaña no haberlos tema efectivamente y luego era estamos también en temas muy muy el ex ante que es un decreto que ha actuado hoy el gobierno autonómico en uno de sus últimos Consejos de Gobierno porel que va a prohibir que se dispensan bebidas con azúcar y bollería en los hospitales y en los colegios públicos de Baleares

Voz 9 19:28 te iba a decir una buena iniciativa exacto María muchísimas gracias gracias a vosotros buenas noches

Voz 0194 19:33 es lo que pueden encontrar mañana a los lectores del Diario de Mallorca nos queda Pablo el cuaderno de frases vamos

Voz 1667 19:37 pesar con las frases de Pedro Almodóvar cuya última película dolor y Gloria se ha estrenado hoy en el Festival de Cannes tiene opciones de hacerse con la Palma de Oro nuestra compañera Pepa Blanes hablado y con el incluso de política

Voz 10 19:49 eh porque da la impresión por el ruido que hacen que el hecho de que tenía

Voz 1667 19:53 hagamos un partido de ultraderecha

Voz 10 19:56 eh

Voz 7 19:56 no no no estamos no sólo no estamos acostumbrados sino los a la idea es espantosa es espantosa

Voz 1667 20:06 la el embajador venezolano en Madrid Mariví sea ha asegurado que pedirá al nuevo Gobierno español que se replantee las relaciones bilaterales y su posición respecto a Donald Trump ahora que ya sabemos que el Gobierno y la oposición negocian en Noruega el embajador asegura que el Ejecutivo está dispuesto a hablar de todo siempre que sea dentro de la Constitución

Voz 7 20:23 el un diálogo sin condiciones línea roja puede llegar una mesa de diálogo obras au atado pero lo límite lo pone la Constitución la bien sea la Constitución

Voz 1667 20:39 bien de la actualidad internacional Taiwan que se ha convertido hoy en el primer país de Asia que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo los ayuntamientos van a poder empezar a registrar estas uniones a partir del veinticuatro de mayo la aprobación que coincide con el Día Internacional contra la homofobia se ha celebrado en las calles así

Voz 11 21:01 sonido de Taiwán España

Voz 1667 21:03 eran el matrimonio homosexual aunque su posición sobre los derechos al colectivo LGTB han caído en los últimos años por falta de avances Malta lidera esta clasificación según el informe anual de la ONG ILGA para la que Bélgica Luxemburgo Portugal han adelantado ya a España la siguiente historia parece de película las autoridades argentinas han localiza todo en los Andes un cuerpo momificado que según varios indicios es el de un valenciano que desapareció hace veintinueve años en su ascensión al cerro rincón situado en la provincia argentina de Mendoza el joven argentino cree que se trata de él porque el cuerpo que fue hallado el pasado domingo contenía su documentación el forense confirmará su identidad vamos a contar que cuando el cadáver fue extraído de un glaciar inferior se encontraba totalmente muy momificado y todavía con su no China la espalda lo cual hace pensar a la Unidad de Rescate que la persona accidentada caminaba por el filo de Sendero Ica yo fallé

Voz 7 21:58 Historia

Voz 1667 21:58 hace veintinueve Anel que le estaban buscando el Ayuntamiento de Cádiz que ha decretado un día de luto por la muerte de Juan Carlos Aragón autor de más de cuarenta agrupaciones carnavalera Si ganador de cinco premios en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla Nuestro gaditano de cabecera es Josema

Voz 1620 22:18 es el becario exacto nos ha dicho

Voz 1667 22:21 que nos tenemos que ir con una de las agrupaciones más famosas que es los Yesterday su pasodoble aunque diga o las Infante

Voz 13 22:43 aunque no lo que prima antigua el pueblo el cual de Juan Carlos Aragón ha muerto claro claro te

Voz 14 24:08 Ramoneda el dietario

Voz 1804 24:15 Sánchez a todo ritmo

Voz 15 24:16 la tormenta Iceta se da por amortizada Manuel crucen al candidato a la presidencia del Senado no debía ser muy preciso el retrato robot con el que el presidente trabajaba para el tan alto cargo qué hay en común entre un profesional de la política cuarenta años en la pelea bregado en mil batallas expansivo y un punto exhibicionista y el filósofo de guardia profesoral en las formas y siempre un punto tenso como manera de estar el mundo francamente poca cosa salvo que ambos vienen de la escudería PSC parece que es lo que toca la manera en que Sánchez no entiende la distensión con Cataluña también el PSC escasa de ida y vuelta de Meritxell Batet la candidata presidente al Congreso de Diputados pero hay que decir que Batet ha sido una de las revelaciones del Gobierno de los diez meses y que muchos la imaginaban como número dos del Gobierno la moda Sánchez para esta temporada se llama PSC extraños misterios de la comunicación política han Negre Karanka Carrión Bauer la sucesora de Angela Merkel al frente a Democracia Cristiana alemana lo tiene claro no puede haber cooperación con los populistas de derechas así lo ha dicho en el país ir dejando además un mensaje directo al PP esta fue probablemente la causa de su debacle que lo sepa Casado en la derecha europea hay gente solvente que no está por las alianzas lúgubres a pesar de todos los europeos siguen queriendo en Europa tienen miedo a perderla así se deduce de un sondeo realizado en catorce países por encargo el Consejo Europeo de Relaciones Internacionales dos tercios de los cincuenta mil encuestados temen que la Unión se disuelva en los próximos años y sólo un ocho por ciento piensa que la pérdida no sería grave tal es el nivel de angustia que un treinta y ocho por ciento no descarta que pueda darse una situación de guerra osea que en el desconcierto que viven las viejas naciones los ciudadanos creen que la seguridad sólo puede venir de una Europa unida

Voz 16 26:12 y por esta semana no

